La Ventana (23/08/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1667 00:11 son las siete las seis en Canarias Yus per Cataluña acepta la invitación del ministro de Interior Fernando Grande Marlaska ha propuesto abordar la polémica de los lazos amarillos en la próxima junta de seguridad a primeros de septiembre no obstante el diputado Josep Costa espera que el ministro actúe contra los agentes que supuestamente han participado en la retirada de esos símbolos

Voz 0629 00:29 esperamos que efectivamente se tomen medidas creemos que las medidas que tiene que tomar el Estado con sus fuerza con sus fuerzas de seguridad no requerirían una reunión de la Junta seguridad porque son competencia exclusiva de ministro de Interior en todo caso a será bienvenida esta reunión para que podamos poner sobre la mesa todo el historial de violencia que hay en las que ha habido en las calles de cara

Voz 1667 00:51 la luna el Partido Popular quiere que la fiscal general del Estado actúe contra la presencia de esos lazos en las calles de Cataluña para Pablo Casado la presencia de esos símbolos es inaceptable

Voz 2 01:02 que defiendan a los demócratas que van por la calle no quieren ver manchadas

Voz 3 01:06 sus calles con lazos amarillos que es una ignominia en su propia configuración pero en qué país democrático del mundo se puede entender que haya una valla publicitaria con una soga diciendo que hay que pisar la cabeza al jefe del Estado que esto no está pasando en Venezuela en Corea del Norte está pasando en una autonomía de España

Voz 1667 01:27 la crisis política en Cataluña también los atentados de hace un año en la Rambla y Cambrils hacen que Barcelona caiga siete puestos en el ránking internacional que mide las ciudades más valoradas del mundo informa María Manjavacas

Voz 4 01:38 con este descenso se ha quedado en el puesto quince

Voz 1444 01:40 de las casi sesenta ciudades del mundo analizadas como la seguridad es uno de los factores que más pesa la reputación los atentados y la crisis política institucional le han pasado factura a la Ciudad Condal que aún así sigue siendo la ciudad española con mejor reputación por delante de Madrid que está en el puesto diecinueve el Ranking Internacional coloca a Tokio en primer lugar y a Moscú en el último Copenhague es vista como la ciudad más segura y México como una de las más peligrosas

Voz 1667 02:04 hay una alerta medioambiental en Florida parte de la costa de este estado norteamericano se está viendo afectada por la expansión de una marea tóxica provocada por un alga informa Josema Jiménez

Voz 1645 02:15 se conoce como marea roja Illa provoca un microorganismo llamado carencia breves que libera altos niveles de toxinas en el mar alcanzado ya doscientos treinta y tres kilómetros de la costa de Florida y entre sus efectos están la muerte de miles de peces también se han producido casos de irritación respiratoria en persona de la zona bañistas que muestra la garganta hitos el pasado trece de agosto el gobernador de Florida declaró el estado de emergencia en siete condados afectados se espera que la contaminación persista hasta el próximo invierno cuando los frente frío procedente del interior y el viento deshagan la formación de estas microalgas terminamos con los deportes José bueno en hola de nuevo hola qué tal muy buenas a esta hora comienza el partido de ida el Sevilla en la última eliminatoria previa de la Europa League y los de Machín que ya juegan en la República Checa se enfrentan a Sigma o lo que en juego el choque minuto cinco a cero a cero con el debut de Gonyalons en el once titular además un horario precisamente el Sevilla Villarreal en el Pizjuán ha sido modificado de cara a la jornada el fin de semana cambia de las ocho y cuarto a las diez y cuarto lo ha comunicado a la Liga y el motivo no es otro que las altas temperaturas y fuera del fútbol este sábado comienza en Málaga la Vuelta a España hoy presentación oficial de la carrera española que se inicia el fin de semana con las dos primeras etapas

pues de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com

Voz 1509 03:42 Berto Sánchez

Voz 1826 03:46 partir de ese momento toca Rando nihilismo en lado ventana otra de ese preguntarán ustedes no si yo también cada tarde y qué es esto del radicalismo sabemos algo más ha oído no se la radio algo nuevo sobre el mismo cónsul le deja una fuente apropiada para este término millennials al traductor de Google voy a escribir la palabra Rando en el traductor

Voz 7 04:08 por online primera ver cómo se

Voz 1826 04:11 anuncia don perfecto segundo que significa aleatoria aleatorio pues eso que comienza a aleatoriamente aquí una cosa lleva a la otra

Voz 9 04:21 en Cuba Arroyo o no una cosa lleva a la otra es al contrario que explique una cosa lleva a la otra la sección más

Voz 1 04:33 Random de la radio españolas Sergio Martínez

Voz 10 04:53 Sergio Martín que tiene esta tarde la virtud de que todavía no ha hablado pero lo han escuchado quiere dejar de tocar el micro micrófono Sergio Martín buenas tardes

Voz 11 05:00 tal buenas tardes yo toda la temporada de verano intentando explica

Voz 1 05:02 es lo que significa una palabra claro dónde P

Voz 10 05:07 por de iniciamos esta macro historia aleatoria pues en la comarca de Ulloa Lugo

Voz 12 05:22 Valcke

Voz 0508 05:23 eh promueve la visualización no de las personas no son certeros llegamos que promueve la presencia de mezquitas y músicos de Galicia además de otros lugares que arrancó reencuentro como está con mucho sentido de rehabilitación de del

Voz 3 05:42 Brown

Voz 0508 05:44 tener un taller de dentro de moral

Voz 13 05:48 orientado a coger armas contra canciones homófobas que son muy habituales

Voz 0508 05:52 veinte después Mazón una parte

Voz 4 05:55 te hace una semana

Voz 13 06:01 el sentido estricto tradicional es inmoral que que nacieron en las bodas en sentido dieciocho Si consiste en en lucha eléctricas escobas estrofas de cuatro versos de ocho sílabas que Renan recibe unos esfuerzos versos lo que vamos a hacer nosotros una revista modernizada un centro veces no hablamos alejada

Voz 14 06:30 y en unos cinco Mingo esta visión Obradoiro de improviso

Voz 1 06:43 estamos

Voz 1646 06:43 estamos escuchando la voz la música

Voz 1 06:46 da el arte de Alba amarillas

Voz 1646 06:48 a una de las canta autoras gallegas que este año formará parte del festival agro cubrir da Ulloa que se celebra entre mañana y el sábado en el municipio de Monterroso en Lugo esta iniciativa que cumple cinco años nació con un objetivo que reivindicar la igualdad y la libertad sexual en el mundo rural la música en directo talleres cuenta cuentos o proyecciones de películas son algunos de las actividades previstas para los próximos días en esta cita que pretende defender la diversidad de las personas pero también la sostenibilidad y el respeto a la naturaleza

Voz 1826 07:24 por eso esta tarde hemos invitado a uno de sus organizadores uno de los organizadores del agro cubrir Adrián gaitero Adrián qué tal buenas tardes hola qué tal encantados de saludarte oye podríamos empezar por lo de los cinco años cinco años que no sé si han sido suficientes para para ver cómo ha ido evolucionando por ejemplo parte de vuestro público

Voz 0880 07:46 pues sí está hacemos nuestro prime mi aniversario

Voz 15 07:51 el no a la forma

Voz 0880 07:52 más clara en la que ha cambiado nuestro público están la cantidad sobretodo estamos haciendo buena primera edición que es casi una visita familiar entre amigas y eso se ha convertido pues también siguiente ya acoge a quinientas distintas personas hasta este año que hemos tenido que poner por primera vez limite en mil setecientas porque ya no cabe más gente la granja

Voz 15 08:13 por qué otras cosas hay que hacerlo no festival

Voz 0880 08:16 que sea sostenible no hiló por otro lado es un yo creo que para las cosas que todo el mundo está de acuerdo es que lo que más especial al Festival es la atmósfera que se genera no el día de la granja es un festín un público súper intergeneracional con muchas familias con muchos peques cada vez con más gente que vine otros territorios ya no todos Alicia no de Murcia de Cataluña de Madrid Extremadura así que esos son los los principales rasgos

Voz 1826 08:41 sí eso me ha llamado mucho la atención también lo de la inclusión intergeneracional hay muchos niños no se se se llena eso de niños Adrián

Voz 0880 08:49 se llena bastante caña más también tenemos eh como reto eso no a cada año intentamos sigue de todo hacemos incluir en la programación actividades que sean para todos los públicos y actividades específicas también para los peques no entonces este por ejemplo pues ahí con una sesión de cuentacuentos musical izada hay también puestos por la mañana actividades lúdico educativas nota los peques también hay gente mayor no digamos de de la llamada tercera edad creemos que es fundamental no no sólo para crear la atmósfera las incluso así diversas finos para que se cree un ciclo de transmisión de Al final de vivencias nuevas experiencias de de bueno pues eso de transmisión al final de que es la vida en los que tenemos que generar espacios en las que estemos todas las generaciones cerca

Voz 1826 09:36 claro Adrián empezábamos hablando de esos cinco años porque bueno es un número suficientemente Redondo importante como para ver con perspectiva la evolución yo te empezaba preguntando por el público como uno de los síntomas uno de los termómetros en vuestro punto de partida también ha ido evolucionando no porque por ejemplo en en esta edición creo que tenéis el empeño de poner más el acento en en naturalizaba en vez de normalizar

Voz 0880 10:03 sí eso es cada año dedicamos el festival un tema concreto y este año ha salido así poco más digamos teórico que eso pues proponer un concepto nuevo que que es

Voz 15 10:13 Le normalizar no que sabes que estaban

Voz 0880 10:15 acostumbrados hay que normaliza pues nosotras queremos decir que no se trata de normalizar no es que no hay personas que son normales y personas que no lo sea y no sólo eso sino que no queremos además normales no entonces proponemos pues este concepto de natural Izar que lo que propone es pues eso Azimi y aceptar y descubrir que la sociedad diversa al igual que la naturaleza no Iker para que la vida y la sociedad real temibles de lo que se trata es de que cuanta más diversidad posible coges pues eso reivindicamos todo tipo de personas de todas las características todos los tipos de cuerpos y todos los tipos de de gustos sexuales

Voz 1646 10:56 Adrian hay mucha distancia entre la vida de las generaciones LGTB y de las que hablabais ahora que viven en en espacios rurales las personas que viven en las ciudades

Voz 0880 11:07 y bueno por desgracia yo creo que esto es una particularidad de Galicia muchísima gente joven eh yo soy el primero de hecho soy el colectivo a las compañías viven aquí todas excepto la mayoría de gente joven de Galicia abandona Galicia no puede ser que estén muy caros temporalmente en muchos otros indefinidamente no pero

Voz 15 11:29 hay pasa algo no no hay no hay

Voz 0880 11:33 qué opciones de de una vida digna de ahí de realizarse como personas entonces bueno pues eso es una cosa que que también creo reivindicar permanentemente no que no sólo se trata de reivindicar los derechos de gente vehículo sino que hay que reivindicar también pues la defensa del bosque autóctono hay que reivindicar también un sistema económico que sea respetuoso con las personas de lo que se trata de crear entornos en los que podamos vivir dignamente no y eso implica pues luchar en varios frentes

Voz 1646 12:02 cuando esos amigos esos colegas esas personas se marchan de Galicia y después vuelven que que os cuentan han cambiado mucho

Voz 0880 12:10 bueno claro te vas a la ciudad por un lado tiene acceso a una oferta cultural muchísimo más amplia no tiene el rural que eso yo creo que eso pueda de los grandes factores tienes bueno pues acceso también a un montón de personas de muchas otras partes del mundo hay que se juntan en las ciudades y luego está la otra parte que yo creo que mucho nos damos cuenta de que al final también muchos más no es una cosa que siempre decimos por supuesto que en el rural hay homofobia pero quizás y esto es lo que planteamos quizás no hay más homofobia que en la ciudad no pero sí que hay pues muchos factores diferenciales la forma de relacionarse es distinta los bueno la gente que te encuentras en el pueblo es distinta no en los bares pues se encuentra el alcalde se encuentra el curas encuentra todo el mundo no entonces hay hay cosas diferentes que bueno que lo que hacen es eso pues tanto el contexto es distinto pero lo que planteamos es que creemos que no hay más homofobia

Voz 16 13:05 que bueno

Voz 1826 13:07 eso cambiando en el tiempo ha ido cambiando el lenguaje ahora que hablamos tanto de de los lenguajes inclusivo esto empezó llamándose agro gay

Voz 0880 13:16 sí sí sí es es una lo planteamos como que es una muestra de nuestro propio proceso

Voz 1826 13:23 claro claro claro ahora ya estamos en el L qué te ve

Voz 16 13:27 co co más

Voz 1826 13:30 habrá que buscar un término nuevo Adrian porque sino llegar a un momento un término que que nos por satisfechos a todos digo yo no he ahora que buscamos esto del lenguaje inclusivo porque si no dónde vamos a llegar con las Islas

Voz 0880 13:43 bueno hay un poco el el nuevo términos que utilizamos ahora esas cosas que plantea no puede señores vino cubrir como un término que abarca mucho más

Voz 1826 13:54 a eso iba a ese ese podría ser el no no por eso te preguntaba cómo va pasó de Agro gay agro Kuyt pues eso ya es una evolución notable

Voz 0880 14:03 claro pues hay mucha gente que cree que si hay mucha gente que cree que no es tanto entre nosotros como colectivo que no somos activistas de base digamos el de gente veía desde hace muchos años y mucho menos no estaba tampoco especialmente formados y leídos una cosa que íbamos haciendo entonces bueno pues vamos un poco eso aprendiendo sobre la marcha utilizando términos que nos van gustando pero que luego quizá no nos demos cuenta de que son erróneos o poco correctas entonces lo cambiamos pero no tenemos tampoco una solución ni tenemos la idea súper firme es decir esto es el concepto fundamental sino que al final de creo que de lo que setas desde utilizar conceptos exponerlos públicamente debatir Iber sobre todo cuando se siente la gente con ellos no es el motivo por el que cambiamos el nombre del festival porque evidentemente hago y pues el alude a el hombre no entonces pues a cubrir para hacer un festival en el que mucha más gente se pueda sentir incluido arrancó pues ahí estamos ahora viendo cómo funciona

Voz 1826 15:06 pues seguiremos seguiremos igual que Bom vamos todos así prueba error haber ahora este tal lo que nos parece hoy muy rompedor porque hace cinco años llevar el título de la bandera de Agro gay pues eran realmente transgresor y ahora lo desconcierta perspectiva desde luego ha quedado muy reducido y bueno pues me parece un fenómeno muy interesante Adrian muchísimas gracias muchas gracias suerte buenas tardes

Voz 17 15:35 era tenía en tiempo de sentarse entre la hablar entre entre el veinte eso

Voz 1826 15:59 así es siete cuarto seguimos caminando continuamos escuchando reivindicaciones aunque habrá modificado escenario Nos vamos al cine

Voz 2 16:05 ah

Voz 1826 16:33 festivales como este del que venimos como hace rock huir da Ulloa que ayudan a Nos han dicho al natural izar las necesarias diferentes realidades de nuestra sociedad una responsabilidad que que también asume general

Voz 10 16:45 el mundo de la cultura ahora en concreto decíamos el mundo del cine aunque en los últimos tiempos en los últimos meses el paisaje parecía haberse enrarecido Sergio si el pasado mes de julio Scarlett Johansson anunció que renunciaba a su papel

Voz 1646 16:58 le nombraban tac en esta película Johansson iba a interpretar a Dante un hombre transgénero en el que finalmente no se convertirá debido a las presiones a las críticas que recibió por una parte del colectivo Trans colectivo que consideraba que debía ser un actor Trans quién dirá Dante más recientemente Disney también ha recibido numerosas críticas en redes sociales por fichar a un actor heterosexual para encarnar al primer personaje abiertamente gay de esta franquicia la película Jungle claras estos casos

Voz 10 17:31 o Roberto nos han hecho reflexionar sobre el oficio de los actores sobre si se puedan cuestionar sus habilidades interpretativas para hacer ficción basándose en aspectos de su vida real de ello nos habla nuestra compañera de las CRIT Alejandra Morata

Voz 19 17:49 la Real Academia Española define actor como persona que interpreta un papel en una obra teatral cinematográfica radiofónica o televisiva por eso no sorprende ver a actores camaleónico es capaz de meterse en la piel de distintas personalidades en sus películas aunque también entra dentro de su trabajo hacer personajes que nada tendrían que ver con su verdadera personalidad y hacerlo a la perfección

Voz 1509 18:15 el gran ejemplo de ello fue Marilyn Monroe como actriz participó en treinta títulos que siempre será recordada por su papel en Con faldas y a lo loco en el que interpretaba a una cantante de orquesta con el ukelele y también canta el encanto bueno no tengo una gran pero tampoco es una gran orquesta algo especialmente destacable si se tiene en cuenta que la actriz sufrían miedo de mostrarse en público algo así como el pánico escénico un miedo similar sufre Channing Tatum a pesar de que la película que le dio la fama fue Magic Mike en la que interpretaba un stripper también se lanzó a cantar en todos los días de mi vida el drama romántico que protagonizó con Rachel Mc Adams

Voz 18 18:48 tengo pagarla

Voz 4 18:58 sí

Voz 17 19:02 pero esto

Voz 1509 19:02 no son los únicos actores que cambiaron su forma de ceros enfrentaron a sus miedos por interpretar un personaje por ejemplo Uma Thurman sufre claustrofobia y en una de sus películas más famosas Kill Bill Tarantino ignoró su miedo y la metió en un ataúd durante al menos cuatro minutos que es lo que dura la escena en la película mentiroso algo similar experimentó Johnny Deep Quién teme a los payasos según confiesa él por la cara pintada y una sonrisa exagerada y así lo hemos visto en uno de sus papeles más sonados en los últimos años como Sombrerero en Alicia en el país de las maravillas

Voz 21 19:30 como veis seguimos tomando el tema porque le he visto obligado a matar al tiempo mientras esperadas tu regazo gastarte sabes tú humedad es diferente simplemente con el solo hecho de

Voz 1509 19:43 también hay ejemplo de esto nuestro cine por ejemplo el famoso personaje de Jordi Sánchez en la que se avecina un homófobo racista españolista un poco facha

Voz 1 19:51 cerrado demente mira cómo están las familias de más que las mujeres trabajan España la

Voz 1509 19:56 sin embargo el actor es conocido por ser totalmente opuesto su personaje más característico

Voz 19 20:00 co como bien explicó Antonio de la Torre la riqueza de ser actor es interpretar distintos personajes y aprender de todos ellos

Voz 22 20:07 creo que actuar es que sirve para eso para para juzgar negocia emprende el Madrid cuanta más teles hago es algo más

Voz 10 20:15 me di cuenta claridad la vida del sorprendente es que Pérez

Voz 19 20:18 vigente hasta el guión hasta Willy Toledo cambio de ideología

Voz 1826 20:35 bueno excelente como siempre muchísimas gracias a nuestra compañera Alejandra Morata que cada semana se ha ido apuntando con nosotros y nosotros lo agradecemos eternamente se ha ido apuntando al mismo mismo que vamos a echar mucho de menos porque ya termina su trabajo veraniego en la radio muchas gracias Alejandra Bueno el arte en todas sus facetas sigue siendo nuestro hilo conductor esta tarde lo siguiente arte robado

Voz 24 21:07 y es un caos eh

Voz 1646 21:16 noviembre de mil novecientos ochenta y cinco es el año en el que comienza nuestra siguiente historia es la fecha en la que la mujer ocre un cuadro del fallecido pintor holandés Willem de Kooning fue robada del Museo de Arte de la Universidad de Arizona el año pasado es decir treinta y un años después este cuadro cuyo valor supera los cien millones de dólares pues recuperado quién lo robó

Voz 1826 21:40 por qué qué pasó con el cuadro durante esos treinta y un años bueno todas estas respuestas las han encontrado Beatriz Sevilla una tuitera que ha convertido en viral esta historia y a la que saludamos a esta hora de la Ventana Beatriz qué tal buenas tardes que hay bueno menuda historia no

Voz 15 22:01 total total total total tú cuando te

Voz 1826 22:04 tras con esta historia

Voz 15 22:06 he puedes hace un par o tres de semanas

Voz 1826 22:08 sí

Voz 15 22:10 en está escuchando escuchando en un polcas la mencionaron así como un poco de pasado hice no puede ser no puede ser verdad esto no puede ser si la busqué estuve leyendo sobre y tal y la verdad es que Felipe bastante se lo conté a todos mis amigos ya dije bueno voy a poner la gente

Voz 1826 22:28 muy en sea entero cuánta gente tienes tu constancia de que se ha enterado gracias a tu relato

Voz 15 22:35 pues la última vez que miraba como dos mi pico tuit tenía

Voz 1826 22:41 eso en cuanto a retó ahora que haya llegado el mensaje por ejemplo el que abre el hilo no sé si tienes tú la estadística de ese de ese mensaje pero imagino que que a muchas más miles de personas no

Voz 15 22:52 pues no sé mucha gente me ha replanteado Jordi Évole

Voz 1826 22:55 quería que dices el Follonero Jordi Évole pues claro la la Liga o parda ha sido entre en tu historia que es buenísima IR Twitter de Jordi Évole oye comenzaba tus tuits diciendo que este relato es toda una lucha contra el capitalismo explícame eso

Voz 15 23:12 a ver era un chiste he de decir pero también me parece que robar un cuadro de ciento sesenta millones de dólares y luego quedar pero en tu casa que vale mil veces menos que el cuadro no venderlo nunca en tu vida hasta que te mueres

Voz 1826 23:27 es un problema claro

Voz 15 23:30 es decir no vender ese cuadro y quedarte en tu casa pudiendo venderlos y hacerte de oro vivir una vida normal pero con un cuadro carísimo en tu casa me parece como poco como una rebelión así un poco sutil no

Voz 1826 23:43 tampoco diría que entiende el la ironía el sarcasmo la acidez que había ese comentario porque hombre sí que es eso es una paradoja como tú decías del capitalismo bueno de cuando nos pasábamos también la vida ahorrando ahorrando ahorrando después es posible que que también nos vayamos si sin haber podido disfrutar de todo aquello que hemos ahorrado no de del Patrimonio S sea lo que pasa es que esté al menos tiene valor artístico y el resto de la humanidad pues sí que lo puede sí que lo puede heredar no Beatriz

Voz 1646 24:16 Beatriz tú que has investigado es la que nos has contado esta historia relata no

Voz 11 24:20 es un poco lo que paso quién robó ese cuadro como se preguntaba Roberto Ike

Voz 1646 24:24 dieron con el cuadro

Voz 15 24:26 pues a ver eran una pareja de maestros y es que bueno nacieron en Nueva York y luego vivían en una ciudad pequeñita en Nuevo México en una especie de errancia así un poco cutre y barato si les gustaba bastante viajar y tal y entonces pues un día viajaron a Arizona y fueron al Museo de la Universidad de Arizona muy mientras ella hablaba con el guardia le distraía se puede hacia dónde está el cuadro los rajó con un con un cúter lo enrollados muy pequeñas se lo me tienes la abrió ponen los dos nunca más se supo de ellos excepto uno cuando el el cuadro volvió y lo hicieron puede colgarlo y detrás de la puerta de su cuarto de manera que sólo se bellas y cerramos la puerta

Voz 1826 25:12 ya

Voz 15 25:13 si no lo vendieron nunca

Voz 1826 25:15 porque no pero creo fue

Voz 15 25:17 qué osea treinta años después en dos mil diecisiete o sea él murió en dos mil doce ella murió en dos mil diecisiete cuando murieron pues todas sus pertenencias termina en un anticuario incluido el cuadro este y entonces pues al anticuario los clientes lo empezaron a decir oye tal esto parece que es un un negocio cuál es el rollo y el dio pues claro no se lo creía pensaba que era una imitación hasta que goleó De Kooning rogando ideó ya habían robado ese mismo cuadro de del Museo de Arizona y entonces llamó y dijo

Voz 1826 25:51 hombre tengo aquí esto que se parece mucho y además me parece que lo estaba mirando y tiene como una raja que es posible que le hayan hecho con un cúter como dicen y cuentan las crónicas oye Beatriz pero ahora ahora en serio yo estaba pensando qué una idea una lectura es la que tu decías con la que arrancamos el hilo de no esto es una paradoja del capitalismo y tal es posible que esta pareja igual no tuviera otra pero tenía una sensibilidad especial artística y lo que querían era el cuadro y quería y por eso se veía sólo cuando cerraba la puerta porque sólo cuando en la intimidad de lo que ellos contemplaban en su universo era cuando disfrutaban para sí para ellos en exclusiva

Voz 15 26:28 cuatro No quiero a ver yo no no creo que él dijera no voy a hacer contra el capitalismo robando una cosa muy no

Voz 1826 26:33 bueno eso

Voz 15 26:36 lo que es inclemente pues querían disfrutar disfrutarlo yo creo que hagan una gente un poco rara eh o sea sitúa su foto

Voz 0880 26:41 parecen un poco raros

Voz 1826 26:44 eso eso sí juzgar por apariencias pero vamos que si si no parecerlo parecido

Voz 15 26:50 sí y luego además lo que hacían era o sea por un lado eran los otros escribían poesía tal y luego además viajaban muchísimo viajaban como haciendo cuarenta países y les gustaban como Las aventuras y tal me imagino

Voz 0880 27:03 por eso robaron de encuadre super caro

Voz 15 27:05 pero la parte más guay de la historia me parece a mí es que es una de los libros de relatos que sacaron tenían un un relato que llamaba el ojo del Jaguar que iba de una madre y una hija que roban un esmeraldas muy cara

Voz 1826 27:18 no la quedan

Voz 15 27:20 el relato termina con una frase que es algo así como y únicamente dos ojos estaban allí para verlo

Voz 1826 27:26 ronda me parece

Voz 15 27:28 estas dos pares de ojos estaban allí para para la hostiase

Voz 1826 27:31 hombre de un par de ojos pero con un par también lo escribieron ese ese relato hay como dejando marcado el el camino

Voz 25 27:41 cómo dejando una pista esto lo está recordando a a

Voz 1826 27:44 un asesino en serie sino que también había escrito lo detuvieron por eso precisamente porque dejaba muchas pistas de cómo mataba él en sus relatos de supuestamente en sus relatos de ficción que más quería saber

Voz 1646 27:57 Beatriz esto esto que has hecho esta investigación que has hecho luego contárnoslo a través de las redes sociales no se ha inspirado para seguir indagando investigando en otras historias y quizás escribir un libro o hacer un relato un hilo como el que has hecho pero más largo

Voz 15 28:11 pues tampoco lo había pensado ya lo que sí que pensé que ojalá hubiera más victorias así que seguro que las hay pero

Voz 26 28:17 homenaje encuentro o tampoco no sé no sé si tengo mucho timo

Voz 15 28:20 ponerme a buscar su pues espero que me

Voz 1646 28:23 a la radio eh porque contamos muchas de estas historias

Voz 1826 28:25 hombre tan buena están buenas como estas no a todas horas pero oye por eso estoy hablando por eso te hemos llamado donde ir claro porque en por qué te crees que te hemos llamado digo mano que no cuente con todo lujo de detalles a ver si te surge alguna otra en el camino tenemos otra oportunidad para hablar Beatriz ha sido un placer muchísimas gracias

Voz 15 28:45 muchas gracias enhorabuena suerte

Voz 2 28:47 no

Voz 27 29:00 esa

Voz 1826 29:18 qué historia sí que formatos puede adoptar el arte puede transformarse en un cuadro en cuadro robado

Voz 4 29:26 música y también en grafeno

Voz 1 29:37 los a quién lo llama

Voz 1646 29:40 el material de Dios es más resistente que el acero más ligero que el aluminio muy flexible el grafeno se ha convertido en el material del futuro que ya está aquí la importancia de este material sus infinitas posibilidades especialmente en la telefonía móvil pero también en la biomedicina han llevado a la Unión Europea invertir mil millones de euros en investigaciones en torno a las aplicaciones del grafeno

Voz 1826 30:16 y uno de los expertos españoles que trabaja con Esteban es José Antonio Garrido José Antonio está investigando la posibilidad de realizar implantes

Voz 2 30:24 cerebrales con grafeno en su objetivo el de que

Voz 1826 30:28 por sensores que conectados al cerebro permitan mejorarla calidad de vida de de personas con problemas comunicativos o división entre otros José Antonio Garrido investigador investigador ICREA del Instituto Catalán de Nano Ciencia nanotecnología José Antonio qué tal buenas tardes buenas tardes a ver primero para entender el grafeno esto es el material parece que que sea la panacea el material Villar que es exactamente el grafeno

Voz 26 30:51 bueno es un material cristalino que está compuesto por átomos de carbono no la característica más llamativa es que el espesor desde un solo átomo de carbono no por lo que forma parte de lo que conocemos como materiales bidimensionales sabe lo que es interesante gesta este esta característica física no de este espesor de un solo átomo hace que el material tenga un conjunto de propiedades que lo hacen bastante único o no yo lo habéis presentado vosotros pero su material mecánicamente muy resistente y a la vez flexible que conduce muy bien la electricidad y el calor que es químicamente inerte y también lo que llamamos suyo compatible que es que en contacto con el sistema por ejemplo con sistemas biológicos no produce ninguna ninguna inflamación absorbe la luz de una forma también muy característica sale da mucha haberse eternidad y por eso bueno pues está intentando aplicarse en muchas diferentes campos de aplicación no

Voz 1826 31:47 claro y en este que nos ocupa que nos ha llamado poderosamente la atención porque desde luego desde que oímos hablar del grafeno además de todo esto siempre lo hemos relacionado con el material del futuro el material desde luego milagro en el caso de la biomedicina como como como podría ayudar

Voz 26 32:03 bueno es muy versátil como he dicho antes y entonces tiene como diferentes ámbitos que aplicación el campo de la biomedicina

Voz 28 32:11 eh

Voz 26 32:11 nosotros por ejemplo que estamos desarrollando e intentando utilizar a propiedades del material que nos permitan desarrollar sistemas para interaccionar con el sistema nervioso en sistemas que no permitan por ejemplo estimular sistema nervioso o medir actividad al sistema nervioso y eso nos permitirá desarrollar por ejemplo terapias cuando estimula el sistema nervioso central del sistema nervioso periférico se pueden desarrollar terapias pues para mejorar ciertas dolencias o cuando estamos por ejemplo monitorizado actividad sistema nervioso podríamos desarrollar también terapias pues por ejemplo paz para conectar un sistema a un brazo robótico por ejemplo directamente con el cerebro

Voz 1826 32:55 ya hay una de de esas cuestiones que a nosotros como divulgadores como periodistas aquí en la radio siempre nos Nos gusta precisar a andar con cierta precaución es que cuando leemos un titular así tan llamativo parece que parece que sea una realidad es decir que mañana ya nos va nos vayamos a encontrar con con el invento resultante esto estamos hablando para que sea realidad de cuanto tiempo

Voz 26 33:19 bueno depende mucho del ámbito la aplicación a la que nos refiramos

Voz 0880 33:24 yo no estoy de acuerdo con vosotros

Voz 26 33:26 en que hay que poner los pies en el suelo ahora mismo el el grafeno el uso del grafeno para dispositivos biomédicos está todavía a nivel de investigación básica y a nivel de investigación incluso experimentación con animales para que este dispositivo

Voz 0880 33:42 qué dispositivos basados en grafeno que lleguen

Voz 26 33:45 a para el uso en humanos pues tiene que pasar una etapa de regulación tiene que llevar una ensayos clínicos en humanos que hacen que dependiendo de la aplicación pero que no verá no veamos productos que tengan grafeno en aplicaciones médicas hasta dentro de cinco años

Voz 1646 34:01 José Antonio el que estéis utilizando el grafeno para posiblemente en el futuro es si esto funciona pues poder implantarlo en el cerebro y utilizarlo en ese sistema nervioso también significa que eso se podrá utilizar en otras partes de nuestro cuerpo en otros ámbitos en otras situaciones para mejorar precisamente dolencias que tengan las personas

Voz 26 34:22 sí correcto será las aplicaciones que nosotros desarrollamos estamos intentando desarrollar van desde por ejemplo lo que habíamos hablado antes monitorizar la actividad eléctrica de en el cerebro por ejemplo para controlar en el caso de una persona que tenga alguna dolencia motor agrave pues para controlar un

Voz 15 34:42 un sistema externo un brazo

Voz 26 34:45 ético una pierna robótica no también se puede utilizar en aplicaciones por ejemplo para estimular el sistema nervioso pero cercano el nervio óptico esto se está utilizando no con grafeno aún pero sí con otros productos para hacer implantes de retina el grafeno aquí en este caso lo que mejoraría sería la capacidad del implante para estimular las células de la retina que están cerca del nervio óptico en otras aplicaciones en las que aplicaciones biomédicas

Voz 15 35:14 no

Voz 26 35:15 las que se podría utilizar el grafeno y que ahora se utilizan cara utilizan metales como como el material activo son para lo que se llama la estimulación profunda del cerebro por ejemplo para tratar el Parkinson lo que se hace ahora mismo es implantar una serie de electrodos en el cerebro profundo y a través de impulsos eléctricos pues estimula el de esa área ir para mejorar pues la dolencia de en este caso del Parkinson con el grafeno lo que nosotros intentamos es aprovechar la algunas de las propiedades que mejorarían lo que sería la la respuesta que o mejorarían las propiedades de estos nuevos dispositivos

Voz 1826 35:55 siempre decimos increíble cuando en realidad lo que queremos decir es asombroso desde luego es lo que lo que no sale exclamar después de lo que escuchamos aquí en voz de José Antonio Garrido investigador científico especializado en ciencia y nanotecnología José Antonio ha sido muy interesante muchísimas gracias

Voz 26 36:13 muchas gracias a vosotros gracias buenas tardes

Voz 1826 36:15 acabamos de hablar con con él con este investigador que centra sus esfuerzos en acelerar la llegada del futuro para mejorar la vida de las personas pero ahora cambiamos de especie vamos a hablar de un animal al que afortunadamente también se le ha podido ayudar

Voz 1646 36:35 esta mañana nos despertamos escuchando la historia de un buitre con suerte con mucha suerte un buitre leonado al que ayer por la tarde encontraron desorientado y exhausto los bomberos de Córdoba estos bomberos le prepararon un lugar para para cobijarse durante la noche y lo alimentaron muy bien Roberto con agua jamón duro

Voz 1826 36:56 ante la mañana este este buitre ha sido trasladado al Centro de Recuperación de Especies Amenazadas de Los Villares en Córdoba ir hasta allí nos vamos

Voz 25 37:04 para saber a ver cómo se encuentra a esta hora hablamos con Raffaella

Voz 1826 37:07 Arenas que es coordinador de un plan de recuperación y conservación de aves necrofilia gas en Andalucía Rafael Arenas qué tal buenas tardes

Voz 28 37:15 buenas tardes qué tal muy bien cómo cómo se encuentra

Voz 1826 37:18 el el animal ahora mismo bueno

Voz 28 37:20 va con el cuidado encontrará mejor no porque básicamente de lo que hay que es bonito de alimento porque lo que tiene una desnutrición bastante grande no PES ha cogido a tiempo y con toda seguridad saldrá adelante

Voz 1826 37:34 ya tiene desnutrición sufre a pesar de de lo que ahora estaba recordando aquí Sergio que parece que tuvo una cena suculenta con el cuerpo de Bomberos después del rescate no

Voz 28 37:44 sí lo que pasa que esto es una cuestión que viene de largo

Voz 1826 37:47 o pollo del año que ha nacido este año

Voz 28 37:50 eh ha empezado a volar una un hecho bastante bastante común dentro de lo que cabe no de hecho esta misma tarde estaba anunciando otro caso en Cataluña no y ayer unos dio otro nosotros aquí también en Córdoba y esto se repita once salen de su zona son jóvenes no saben todavía encontrar alimento van pasando los días no cuentan alimente llega un momento que está muy debilitado hice posa en cualquier sitio no si gana el medio natural pues a veces no nos damos cuenta que cuando estaba ante una ciudad pues generalmente pasárselo Altuna eh de un edificio en este caso no en este caso era una a una para ir allí es donde se les rescataron los bombero

Voz 1826 38:29 sí cuando se les rescata entonces en esas condiciones a ver es el edad lo primero que que se cepilla porque está alimentación que estamos hablando el jamón esto ha sido muy llamativo a lo mejor no es tipo de comida en principio lo más adecuado para él mal lo no porque es un animal carroñero

Voz 28 38:43 claro lo que come bien libertad de muerta no perdona toda forma tampoco pasa absolutamente nada no hay que agradecer a los bomberos que han intentado a lo mejor posible y bueno si como decía la dieta un poquito cara ahí Macy fuera ibéricos

Voz 1826 39:00 pero porque me decía que entonces no están no es tan raro no tan extraordinario encontrar este tipo de animales en esas condiciones

Voz 28 39:07 no no no es raro siempre a finales del mes de agosto y en el mes de septiembre suele al centro de recuperación en toda la provincia de recuperación y hay buitre leonado incluso negro no suelen llegar ejemplares debilitados por esta circunstancia son jóvenes lo saben tocar bien lo saben reconocer bien el alimento aquí se encuentra en el lugar es que ya no saben dónde hacer aparecen en lo alto de una azotea de un edificio aparecía una autovía como que estaba comentando este Cataluña también de hoy no aparecen en los sitios a variopintos no bueno y ahí la ciudadanía afortunadamente está muy concienciada Visa o bien en el caso de Andalucía al ciento doce la Guardia Civil ante Medio Ambiente a la Policía Local incluso la bombero y bueno y siempre hay sistema de coordinación entre todos para para intentar salvar

Voz 1826 39:55 muy bien pues una una historia una historia preciosa desde luego que por otra parte confirma que el jamón es capaz de resucitar en Rafael ajenas a hacer muchísimas gracias

Voz 28 40:06 muchas gracias adiós buenas tardes

Voz 1826 40:09 es Sergio y hasta el lunes gasta hacemos algo así de venga adiós

Voz 30 41:37 los días veintiuno veintidós veintitrés de septiembre en Córdoba José invitamos a ordenar el mundo bueno al menos a entenderlo congresos del bienestar sabiduría y conocimiento el desorden del mundo una cita para hablar sobre las causas las consecuencias y la realidad del mundo globalizado con María Kodama Felipe González Laura Restrepo Bernardino León Gross Pilar Reyes Manuel Rivas iba muchos más inscribe este ya en cadenaser punto com o en congresos del bienestar punto pues disfruta de un fin de semana en Córdoba con hoteles y visita nocturna guiada al Conjunto Arqueológico Medina Azahara recién nombrado Patrimonio de la Humanidad con la participación de Universidad de Córdoba Universidad Loyola Andalucía Universidad Internacional de Andalucía cátedra UNESCO de resolución de conflictos patrocinan Ayuntamiento de Córdoba Fundación Cajasur iba Diputación de Córdoba con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte Junta de Andalucía y el Instituto Municipal de Turismo de Córdoba

Pilar qué tal buenas tardes buenas tardes en Francia qué tal está

Voz 4 43:18 bueno nosotros bien por aquí yo hablo en nombre

Voz 1826 43:20 es lo que voy sintiendo voy notando

Voz 4 43:23 en la calle muy muy cerca muy cerca en la gente ha estado terreno claro campechano sin muy muy próximos claro que sí próximas al oyente además ya han notado ya que esta sección no lo ves un poco la happy aguas de la SER que la el oyente enorme

Voz 1826 43:37 es eso estaba pensando yo justo

Voz 4 43:39 días todos como la happy hour de las claro porque si la happy hour dicte Aja P agua desde ocho menor veinte a ocho pero claro claro que sólo un cuarto la happy hour por lo que significa un momento mágico en el que la ratio da la mano al oyente a bailar

Voz 1826 43:55 el doble el doble de lo que se da habitualmente no con Happy agua

Voz 4 43:58 es claro eso puedes dejarte llevar y decir Aguado ya sale también me sale dijo no se llama está Happy abre lo que queda el virus

Voz 32 44:15 eh

Voz 18 45:04 no

Voz 32 45:08 hay que vivir

Voz 1826 45:13 yo aquí lo dejaría así aprovecha el cuarto de hora que tenemos Pilar

Voz 34 45:18 es que estoy tan feliz de este momento

Voz 7 45:21 es el día abraza la noche que es esta Happy agua es por qué

Voz 1826 45:24 pero no me lo que apunta a abrazar la noche el día

Voz 7 45:26 al parecer se ocho menos veinte A8 es que estoy pensando todo es bueno mi verano no P

Voz 1826 45:32 bueno es posible mejorarlo lo de tu verano imposible mejor

Voz 7 45:36 increíble a pienso que cosas malas tiene para mí el verano muy poquitas muy bien muy poquita me viene la ola de calor paga las aglomeraciones ya los atascos los incendios tú la sensación pegajosa las quemaduras la arena los mosquitos los niños los mayores el resto de la gente el Hemisferio es por el hemisferio no ha para no la deje operar del verano es todo sea no es solo no mi conclusión esto lo he sacado escuchando a Nacho García

Voz 2 46:05 la gente que dice cuando llueve que es bueno

Voz 10 46:08 lo para el campo

Voz 35 46:10 mira de verdad que más me sienta que te coge un tormento en en verano en verano uno no está preparado para la lluvia caminar con chanclas cuando llueve puede ser uno de los sonidos más desagradables del mundo Gage junto con el el sonido de la gente que chupa cuando come la gente que chupa cuando come de qué va señora muerda de esa gente que está conmigo en verano es una agarrada que le es un flamenco sin por favor basta ya a muerto un poco

Voz 36 46:32 no

Voz 10 46:54 no tras demasiada buena música es que entre Bonnie Tyler y esto he completado música no me traigas tanto texto porque la verdad

Voz 4 47:19 que invite a planes de verano esta gris por ejemplo es muy de sesión doble mucho pues para los oyentes que ahora escuchan cuatro horas con Roberto les invitamos luego ver Cinco horas con Mario si quiere que se llamaba Alfama vino a barrer aumentaron igual que nuestro de la que también sabe Pilatos claro pues EC Cinco horas con Mario vuelve Lola Herrera también le pasa esa le han puesto a Mario en nombre Lola Herrera vuelve al teatro Bellas Artes de Madrid a partir del seis de septiembre con cinco horas con Mario su personaje Carmen está lo ha hecho seis veces está tan unido a la actriz como Carmen Machi a su personaje ha ido Leticia Sabater a princesa frunce cada vez que la actriz vuelve a interpretarla Lola Herrera

Voz 10 47:59 para ella es un volver a empezar primero tengo que recordarlo todo

Voz 12 48:04 unos días de de de el texto unos días

Voz 1826 48:09 esto no para

Voz 37 48:09 esa fácilmente que a lo largo de cuarenta años la misma ir con la misma directora con el mismo empresario o sea entonces Josefina yo pues quitamos una cosa ponemos otra no de texto de texto alguna pero mínimas cosa el Ibex Avatar no pero sí es de su misma novela rosa se quita una una una cosa hice pone otra porque también se actualiza claro o cosas que vienen mejor no

Voz 7 48:38 hombre suponga actualizarse refiere pasarlo un poco a los millennials no en vez de Cinco horas con Mario pues que se llame cinco horas esperando el tique azul de Mario

Voz 10 49:02 te digo que no me traigas tan buena mujer Gamón

Voz 1826 49:20 no vamos a ponernos serios vamos con los grandes titulares el día por ejemplo política nacional

Voz 7 49:27 Olivier no hay podemos pactan subir las pensiones según el IPC real las pensiones que junto al contrato indefinido hoy el Yeti es algo que me generación nunca sabrá de su existencia que dicen los oyentes sobre esta noticia conectamos con el pasado vamos a escuchar al Danny De la Fuente de las seis de la mañana

Voz 38 49:44 Nico Alicante que sí que mola mucho que estoy a tope con lo de las pensiones con el IPC de aumentar el techo todo eso pero bueno hay que pagarlo como decía ayer el exceso de la pasta

Voz 1826 49:57 por ahí va también Conchita de Getafe a mi padre me que yo un refrán que decir

Voz 39 50:02 ya te quiero mucho a hay te quiero mucho y te te quiere joder esto me huele a campaña electoral esto me huele que nos van a crujir ha impuesto

Voz 1667 50:11 también desde la capital arrasa le parece

Voz 40 50:13 me parece excelente todo lo que sea beneficiaran los más desfavorecidos me encanta

Voz 1826 50:21 esto me huele esto me huele bueno no importa lo que me huela Mining política internacional

Voz 7 50:26 aún colea el mar que el martes negro de Donald Trump mesa confesión al FBI de su abogado Michael Cohen sobre la financiación ilegal de su campaña según el New York Times si la trama estadounidense fuera una película estos serían los protagonistas

Voz 0456 50:40 viene por un simpático artículo que leído esta noche en el New York Times Easy todo lo que está pasando en Estados Unidos fuera una película se pregunta Gail Collins que se imagina a Liam Neeson haciendo de Donald Trump aunque tendría que engordar unos veinticinco kilos dice a Ray Liotta que aquí es menos conocidos serían Michael Cohen Reese Witherspoon y Jennifer Aniston tendrían que interpretará la modelo de Playboy ya la atril a la actriz porno sobornado por supuesto necesitamos a una primera dama con trasfondo inmigrante y con un duro acento como Melania Trump

Voz 2 51:08 experta en imitar esos acentos es Meryl Streep para alegría de muchos

Voz 7 51:12 bueno cambiar a Melania Trump por Meryl Street es cómo cambiará de Eduardo Noriega por Robert De Niro bueno la guinda la ponían Danny De la Fuente con este montaje increíble que ha hecho de los Backstreet Boys iré cortes de Donald Trump así arrancaba a las seis de la mañana la Reid de la SER

Voz 8 51:31 esto hay que no hago o hubo Gamoneda GER Force nada clara

Voz 10 51:48 K

Voz 8 51:50 eh

Voz 10 51:58 a las cero a las seis de la mañana

Voz 4 52:03 la happy hour para besar las ideas la rabia y Roberto es llegar la tertulia políticas en la mañana yo diría un poco preguntarte por tu experiencia tan yo para aprender dime no porque nunca así de digna alumno adecuada inacabada

Voz 10 52:19 me dime qué es más difícil haber

Voz 4 52:22 moderar una tertulia política doméstica

Voz 10 52:25 eres hacen lotes ambiente no va a mucho mucho más difícil lo primero lo primero muchísimo más difícil lo primero desde mi experiencia sí puede el qué

Voz 4 52:33 el puede seré porque esta mañana en la tertulia política yo quería pedirte un inciso analizarla porque había mucha tensión se podía cortar con un cuchillo la tensión de un cuchillo de untar que sólo ella es decir ir sin hacer fuerza entonces quería hacerle como una sección especial Dana

Voz 10 52:49 el vale sí sí sí sí perfecto tú sabes que mandas aquí no hace falta que me preguntes bueno pues este pero a las doce del medio día ya no hace falta que me preguntes vuelve que guay es Madrid con Aimar no

Voz 1826 53:17 en que Waits madrugar con Aimar tertulia Paul

Voz 10 53:21 visita

Voz 4 53:21 eso te acuerdas hermano mayor ese programa que siempre empezaba Un poco que iba al presentador Pigmalión hice encontraba con el adolescente conflictivo no vale pues en esta tertulia Aimar sería el presentador ídolo adolescente sería Ernesto de caída

Voz 41 53:36 ya escuchamos pues hombre si tú Mel si tú me ves con una bandera email arrancas pues también me va a molestar bastante más complicado yo creo que nuestros ensayos que verdad expresiva banderas o quemar el retrato del Rey en fin nuestro bueno eso el Tribunal de Estrasburgo no acaba de dar un varapalo para diciendo que es libertad

Voz 42 53:55 Ferrero nombre porque no estoy seguro de si tenemos bien la línea con con Segovia con redes

Voz 10 53:59 Ernesto estación

Voz 42 54:01 yo estoy dando paso a Ernesto

Voz 4 54:06 bueno en una segunda fase digamos que ya ha habido un primer contacto una comunicación entre dos dos pero no acaban de sincronizadas entre los temas el tiempo

Voz 42 54:14 pero ahora yo quería decir algo perdona

Voz 10 54:17 Aimar respecto al tema anterior

Voz 42 54:19 me parece que somos los derrapes me ser

Voz 4 54:22 ahora ahora claro eso Ernesto ternero que tantas veces Ernesto que se agobia no está tan lejos que hay hay fibras Lola el con tu cuando quiérase o por Dios Ernesto cajón que que con que llegan las psicólogas

Voz 7 54:40 mano mayor habla con él esa rebeldía

Voz 4 54:42 culta esa rabia enquistada brota

Voz 7 54:45 en un paso necesario para sanar la herida entonces el detonante de Ernesto es una noticia la noticia de que algunos partidos de liga de la Liga española se podrían disputar en Estados Unidos

Voz 10 54:56 yo no soy abogado de los futbolistas a mí me ha preguntado Aimar oye pues se habilita al Almería estos Molledo Aubry

Voz 4 55:13 bueno los reproches salen a la luz pero es necesario utilizar la herida y todo acaba con una teoría conspiran hoy casi sobre la relación de tranco con la Liga española

Voz 32 55:37 Heras

Voz 10 55:44 del saber te gusta vigilancia ahora sí sí sí sí muchísimo yo fan devoto me me he visto todos los episodios de todas las temporadas

Voz 4 55:55 ya no hay nada que te guste más tiempo libre y sí

Voz 10 55:57 en la salir aquí para pues sí sí sí me gusta comer zanahorias también puede sacada ya estaba contando aquí yo por eso ya lo tengo lo tengo asumido