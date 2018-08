La Ventana (24/08/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1826 00:00 apenas peinarse

Voz 1667 00:10 son las cinco las cuatro en Canarias la Iglesia de Madrid acatará la exhumación de Franco en cuanto ese mandato sea firme la archidiócesis de Madrid se ofrece a acoger los restos del dictador sin la familia no da respuesta a la petición del Gobierno informa Javier Bañuelos ir acatan pero

Voz 0861 00:26 con matices el arzobispo de Madrid cree que el eventual traslado de Franco se debería hacer con el mayor consenso posible particularmente dicen entre el Gobierno y la Familia pero a la iglesia añaden no le compete valorar la conveniencia ni de urgencia de la modificación legal sólo dicen mostrar su disposición para acoger entreno sagrado los restos mortales de un bautizado en un escueto comunicado también dicen que la Iglesia católica en Madrid quiere preservar su independencia política fomentando el espíritu de la concordia entre todos los españoles cultivado la nación para el logro de una convivencia en paz

Voz 1667 00:57 justicia y libertad la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica celebra el inicio de ese proceso para exhumar a Franco su presidente Emilio Silva pide al Gobierno la misma urgencia para encontrar a los desaparecidos en fosas ir responde las trabas de la familia del dictador

Voz 2 01:11 hagan lo que hagan lo que no puede ser es que una familia apropiados otros bienes públicos siga pensando que esta sociedad tiene algún tipo de deuda con y miles de personas en las cunetas externos del Gobierno hace también con la misma urgencia con la que habla de que esto ha sido una voluntad de la familia

Voz 1667 01:35 ha terminado sin acuerdo la negociación entre los socios de la Unión Europea para un mecanismo de reparto de inmigrantes la propuesta contemplaba un reparto automático de las personas rescatadas en el Mediterráneo Bruselas Álvaro Sánchez

Voz 0831 01:45 la reunión informal sobre migración en Bruselas ha terminado sin acuerdo para repartir a los alrededor de ciento cincuenta inmigrantes que permanecen a bordo de una patrullera en Catania llevan así desde el lunes sin que Italia les deje desembarcar por considerarlos ilegales representantes de entorno a una decena de países entre ellos España han estado reunidos desde las once de la mañana para lanzar ideas que ayuden a lograr un acuerdo estable sobre migración quieren evitar la improvisación cada vez que un país se niega a coger un barco Italia que ha participado en la reunión también ha intentado consensuar un reparto de los ciento cincuenta migrantes perros

Voz 1667 02:20 antes que saltaron la valla de Ceuta con sus políticas lamenta que a él le llamen racista fascista o inhumano por acciones similares Roma Joan Solés

Voz 0946 02:29 el ministro italiano del Interior Salvini de vacaciones en los Alpes sigue echando leña al fuego de la dramática situación de los ciento cincuenta inmigrantes retenidos aborto de la nave dicho tipo de la guardia de Costas en el puerto de Catania hay que pretende deportar a África sin importarle la legalidad internacional si lo hace España dice en un mensaje está bien si lo propongo yo soy un racista un fascista June inhumano afirma en un mensaje

Voz 1826 02:55 ignorando que la Comisión Europea ha declarado

Voz 0946 02:57 Bolivia país inseguro por su guerra interna circunstancia que no se da en Marruecos

Voz 1667 03:03 cinco y tres la grada nace Facua cuestiona la decisión de Ryanair que va a comenzar a cobrar a sus pasajeros por el equipaje de mano su presidente Rubén Sánchez acaba de hablar en La Ventana

Voz 3 03:16 nosotros primero creemos que hay que valorar si esto es ilegal si se podía interpretar legal que por llevar un equipaje de mano no quieran cobrar porque mañana también podría decir oye si vas con un abrigo como ocupa fallo dimensiones abrigo no lo puedes llevar encima y lo vamos a guardar y por tanto te lo cobramos también como si fueras es hora equipaje el Ministerio de Fomento tendría que valorar si es legal o no si es legal evidentemente tendrá que intervenir para frenar lo hiciese entiende el Gobierno que si es legal habrá que ilegalizarlo

Voz 1667 03:44 buenas noticias con Josema Jiménez más de cinco millones de euros contra la pobreza infantil

Voz 4 03:49 el Consejo de Ministros ha aprobado el reparto entre las comunidades autónomas del dinero destinado a aplicar medidas contra la pobreza infantil con estos fondos se busca

Voz 1826 03:56 a garantizar el derecho de alimentación ocio y cultura

Voz 4 03:59 la de los menores durante las vacaciones escolares y la conciliación de la vida familiar y laboral las cantidades fueron pactada por el Consejo Territorial de Servicios Sociales del Sistema para la Autonomía y atención a la dependencia

Voz 1667 04:11 primera mujer que pilota un avión de guerra en Japón

Voz 4 04:13 joven tiene veintiséis años y es teniente primero del Ejército nipón ha recibido su certificado como piloto de cazas F quince este mismo miércoles un puesto que estaba reservado en exclusiva a hombres hasta hace tres años

Voz 1667 04:25 y los deportes llevan Álvarez buenas tardes queda Álvaro buenas tardes a las siete y media final del Mundial entre España jabón última hora del partido desde Francia Javier Lekuona

Voz 5 04:33 hola qué tal muy buenas tardes en estos momentos sale a la selección española de su hotel de concentración a cincuenta kilómetros de donde se disputa la final a las siete y media Lucía Rodríguez en condiciones de salta al terreno de juego ha superado sus molestias sin

Voz 6 04:47 embargo Lucía García baja por una lesión en los esquifos

cinco y tres la grada nace Facua cuestiona la decisión de Ryanair que va a comenzar a cobrar a sus pasajeros por el equipaje de mano su presidente Rubén Sánchez acaba de hablar en La Ventana

Voz 0509 08:20 Funes Sanjay de verdad puede ser efectiva en San al húmedo cincuenta Isaías

Voz 7 08:26 déjalo dudo que nos hayamos entenderé Nico te facilitamos la financiación para hacer realidad sus proyectos para que lleves tu negocio tal del José

Voz 11 08:45 la Ventana Roberto Saiz

Voz 8 08:52 y a partir de un hecho real yo creo tú crees y el crea

Voz 7 08:57 nosotros creamos vosotros creáis

Voz 8 09:00 ellos crean que esto es el recreo

Voz 17 09:05 en La Ventana el recreo la vida más allá de un patio de colegio

Voz 1826 09:35 las cinco y nueve minutos cuatro y nueve en Canarias miran Canarias estaba Raquel Marín nuestra neurocientífico hay en Tenerife Raquel qué tal buenas tardes hola buenas tardes a todos

Voz 20 09:45 voy vengo sin desayunar sin comer sin nada que dices

Voz 21 09:47 sí pero visto en ayunas y eso porque he iniciado un ayuno de cinco días para la creatividad del cerebro que por lo visto es muy buena

Voz 1826 09:55 sería la prueba pero no lo hagan en casa pues

Voz 22 09:57 consulten con su mero como te haces tú misma

Voz 1826 10:00 yo de Indias para tus experimentos bueno es que se disuelva eso lo que me estás diciendo Raquel creo que se fomenta mucho la creatividad como yo solamente experimentos previos hechos sólo hasta tres he dicho pues ahora hasta cinco pero esto esto es decir sobretodo después añadir la advertencia de no lo hagáis en casa porque si estás estás vendiendo lo como algo bueno lo positivo y fomenta la creatividad de tal pues ya estoy viendo a mucha gente mira Bryce F Bryce qué tal buenas tardes por minas

Voz 1781 10:30 yo entiendo perfectamente que Raquel se ha utilizado Colegio de Indias porque ver a quién con para que se pase cinco días en coma

Voz 1826 10:36 los no

Voz 1781 10:40 eso no es convencer eso sí

Voz 1826 10:44 yo creo que pinchamos hueso porque vamos a probar con Edgar Hita Edgar Hita hasta

Voz 0509 10:47 será el conejillo me lo he comido con arroz al mediodía

Voz 1826 10:51 mí ha sido lo último que has comido para estar los cinco días ahora en ayunas que se sigue en Argel

Voz 0509 10:56 yo antes de antes de las ocho de la mañana sólo me habré comido un plazo de torreznos y uno de callos sólo eso eh y ayunas casos

Voz 1826 11:03 hoy tenemos tiene bemoles que es el consultorio de este que abrimos bueno de hecho abren Milena Brody Borja Ocaña a través del seis tres cinco seis dos siete cinco cuatro seis es el teléfono notas de voz o lo que queráis escribir en whatsapp seis tres cinco seis dos siete cinco cuatro seis Milena Brody estoy absolutamente seguro de que no está tampoco en ayunas porque si no no podría aguantar el tute la tenemos de gira por ahí está con Coti en Valencia eso es Borja qué bueno estar de seguramente una paella ha caído como mínimo ir tú tampoco estás por meterte

Voz 23 11:35 habrá además que a mí me me daría más miedo el día el sexto día en el que vuelvo a comer porque yo creo me volvería tan loco que a lo mejor ahí es cuando yo mayoría seguro

Voz 0509 11:43 es explota el cerebro

Voz 23 11:45 pues eso es contemplado Raquel

Voz 22 11:48 pero vamos a ver si está demostrado científicamente lo que pasa es que no voy a insistir

Voz 1826 11:52 ya no siendo muy popular hombre hola hola con el día esa de que está científicamente cierto nuestra neurocientífico autora de Dale vida a tu cerebro hoy nos va a adentrarse en la actualidad porque estos últimos días he visto que han estado especialmente activos en lo que a noticias no sé si es que las compañías y agencias de comunicación ahora aprovechando que es verano otros resultados de estudios que se hayan hecho anteriormente ahora es cuando encuentra la posibilidad de venderse lo los medios sí que le encuentran alguna salida porque se han ido acumulando noticias que después comentaremos muy interesantes no Raquel sí

Voz 22 12:28 muy interesante es el más sorprendentes sí sí

Voz 1826 12:31 muy bien pues entonces anoto por aquí deberes garita sé que estás buscando información tú como el enterado nos llevase los últimos viernes a Japón a China creo que en este orden yo hoy a Alemania

Voz 0509 12:43 vamos a viajar a Alemania consejos para ello

Voz 1826 12:45 vale bueno hay después digo que tenemos el consultorio hoy con Borja el consultorio de de tiene bemoles ir a mí me da mucho miedo muchísimo miedo porque a ver cómo viene con la guía del vicio siempre una incursión como mínimo una hace a través de la de la televisión bueno de las plataformas de Nos lleva la serie seguro y ahora que recuerde Luis Miguel me enganché perdida mixto visto ya tú también ha visto también segunda serie que recuerdo que que él enfatizó que nos recomendaba desde aquí la Casa de las Flores está también vista yo las piezas

Voz 0509 13:25 esta tarde así vale para apoyar

Voz 1826 13:27 pero que no he comentado una cosa sobre la Casa de las Flores a lo mejor fue algo que arrestos ha pasado inadvertido de las flores arranca al igual que dijimos que la careta de unas recomiendan una ella no no no

Voz 20 13:40 me recomiendas ya verás

Voz 1826 13:42 arranca igual que un dijimos que homenajea a mujeres desesperadas en el formato de de la entrada de la careta también lo hace con una narradora esto no es porque es el principio de la serie una narradora que en realidad ha muerto sabéis cómo se llama el el personaje de la narradora

Voz 24 14:02 ante todo los recuerdos más acuerdo ahora no hemos no

Voz 1826 14:05 por aquí el personal si no se llama Roberta Sánchez este ochentero You de The Cure está bien pero es que los viernes había hay otro hay otro estribillo que me suena

Voz 25 16:22 con un cuerpo

Voz 1826 16:34 Pere Brito Raquel Marín euro científica a la que le llaman coqueto pero esto los amigos aquí que le llamamos doctora neurociencia babor un a distancia radiofónica verdad la autora de darle vida tu cerebro hoy nuestra es decía noticias sorprendentes sobre ese órgano sí que además están saliendo estos días no se están saliendo como churros de los laboratorios la las noticias digo no los cerebros

Voz 21 17:00 bueno la verdad es bueno lo tengo que que en advertir que muchos de estos experimentos se hacen en en animales de experimentación con

Voz 22 17:07 cuál bueno que tampoco se ponga bueno hacer pruebas en casa

Voz 1826 17:10 ya que la demostración no más

Voz 22 17:12 los en algunos casos no se ha hecho lo de los cinco días

Voz 1826 17:15 hay unas no lo puedes hacer tú en algún bichito tan poco o no porque claro si de lo que se trata es de cómo cómo crece como está la creatividad si va a ser difícil bueno ver la primera la primera podríamos decir que hablamos de un instalador que nos puede servir para caer bien de entrada aunque sea para llegar al banco y pedir dinero no

Voz 22 17:34 eso efectivamente eh vamos a ver la oxitocina es una hormona que se se conoce actúa en el cerebro es un poco la que la que no regula pues el apego el afecto estos abrazos que que se dan por ahí hay gente que dice quiere un abrazo está basada precisamente en ese en principio no que el contacto físico y tal pues es

Voz 1826 17:53 a esa producción por ahí como parte del Tívoli con un cartel por ahí por la calle de regalo oxitocina la gente igual yo no lo entendería ahora regalo abrazos regala

Voz 0509 18:05 abrazos calle me dijeron que no le quedaban

Voz 22 18:09 pues bueno ahora están probando aerosoles e con esta hormona y parece que bueno que los resultados son sorprendentes tan usándolos para diversas cosas por ejemplo para aumentar la confianza entre desconocidos eh sí parece que con un es solamente una inhalación Unica pues uno se siente como más más dispuesto

Voz 1826 18:30 a confiar en los demás aunque no los conozca de nada

Voz 22 18:33 incluso también a a interpretar emociones complejas incluso expliquen qué pasa esto lo entiendes muchísimo mejor sin tener que dar explicaciones y bueno hay un estudio que ha sacado pues unos investigadores en Israel con Estados Unidos en los cuales bueno pues se lo que hacían era darle una inhalación de de oxitocina a personas que habían estado en el conflicto israelo palestino oí bueno lo que hacían era pues simplemente tener muchísimo más sensación de de de empatía eh bueno se sentían como más en confianza y bueno parecía que alivió bastante esa esa experiencia traumática entonces bueno a lo mejor no sería interesante llevarlo el igualador cuando cuando vaya saber al director del banco a pedir un préstamo lo único es que bueno si te sale es director con una ambientados con oxitocina igual salir de allí sin préstamo y con un fondo de pensión es que no quería te doy aquellos Makaay del director que simpático es eh

Voz 26 19:55 esa no es que aquí aquí

Voz 27 20:01 no ser ha apuntado asilo e todo esto está

Voz 1826 20:04 dignísimo el siguiente titular tiene que ver con la cancioncilla o la cancioncilla con el titular dice no acepte es caca de desconocidos ni siquiera de colores

Voz 21 20:13 efectivamente bueno ya hemos hablado en otros programas escatológico que los microorganismos del intestino son son muy importantes para el cerebro hasta el desequilibrios en los microorganismos dar intestino pues es están relacionando con muchas enfermedades obesidad Parkinson depresión etcétera no bueno pues entonces que los los investigadores pues cada vez estará haciendo más transplantes fecales entre animalitos para ver qué pasa no ir uno de estos experimentos que hicieron los canadienses tenían dos tipos de ratones distintos unos llamaban Roberto Benigni porque eran como más extrovertido más sociales y otros eran Woody Allen que eran más introvertido sin mástil mio

Voz 1826 20:47 bueno pues cuando le daban

Voz 21 20:50 plante fecal de de los Roberto Benigni a Woody Allen los Woody Allen servían como Roberto Benigni es decir se volvía más extrovertido Osma bueno más dispuestos a hacer cosas que Il hilos y el contrario también ocurre ah es decir cuando heredadas la transplantes fecal Woody Allen a los Roberto Benigni lo que hacía los actuales revolverse muchos más desconfiados hipocondríaco también tocaba de cojines extensas porten olas no la especifican en el estudio no obstante el puro teatro

Voz 1826 21:16 no por hecho si si tocaba kleenex

Voz 21 21:18 te lo toca mucha gente bien

Voz 22 21:21 en el otro estudio que hicieron fue todavía peor porque resulta que cuando da man de trasplantes fecales a ratones pacíficos de otros que eran agresivos lo segundo se volvían agresivos con lo cual bueno pues ya empieza la cosa ponerse bastante complicada porque eso quiere decir que los microorganismos del del intestino no solamente pues Nos generan muchos muchas sustancias buenas para el cerebro sino que también podrían incluso modular nuestro carácter entonces bueno por eso digo que teniendo en cuenta que cada vez están haciendo más intentos de transplantes fecales pues habrá que tener en cuenta como es el donante ya no solamente por sus características fisiológicas sino también por su carácter por si acaso

Voz 1826 22:01 estoy muy polémico la gran filósofa de nuestro tiempo abrió Montero cuando dijo aquello de que la alma iba el alma iba los órganos trasplantados se que no sólo está en los órganos muy bueno porque nos tienes que hablar de estas cosas gastó todas las semanas Raquel Marín quiere mudarse está poniendo eso sí día dicen conocerla

Voz 21 22:24 la moneda corriente ya es el segundo y tercer cerebro señaló

Voz 1826 22:27 ya se hacen en humanos no esto de los trasplantes también

Voz 21 22:30 sí sí sí están empezando a hacerse y sobre todo para Jaime Parkinson obesidad en depresión bueno de depresión todavía están usando oprobio éticos que son bacterias vivas claro

Voz 1826 22:40 ya es que no provienen de un donante sino de de

Voz 21 22:43 fermento láctico bueno no

Voz 1826 22:45 estamos hablando en serio ahí esto de que las neuronas no sé si es que son inmortales bueno que perduran tras la muerte del Corán

Voz 21 22:51 porque incluso si si eso es un es un estudio realmente también sorprende ante bueno porque cuando hay una parada cardiorespiratoria que me hace mucha gracia en las películas se ha muerto de una parada cardiorrespiratoria como escogió morir de otra manera bueno pues normalmente lo que ocurre evidentemente es que

Voz 1781 23:08 hay oxígeno entonces es cuando se hacen

Voz 21 23:10 Nuestro encefalograma Seve también pues que hay un cierto registro no todavía parece que hay una cierta actividad neuronal pero lo curioso en el estudio que han hecho este estudio hablar hecho pues en Estados

Voz 1826 23:21 con con personas que tenían una lesión

Voz 21 23:23 irreversible y de chopos tenían respiración asistida y bueno es lo que lo que observaran en los cerebros de estas personas es que las neuronas podían sobrevivir hasta diez minutos después de la de la parada cardiorrespiratoria incluso parecía que tenían una especie de resurrección en algún momento determinado es decir prohibían a adquirir actividad entonces bueno pues podría ser interesa

Voz 22 23:45 deberse a partir de esa actividad neuronal volver a poder a resucitar otros órganos a partir de esa hacia

Voz 21 23:50 esta actividad neuronal es es decir la vida neuronal después de la vida cardiaca

Voz 1826 24:19 ah cómo hablar o para que hablar porque esto tiene que ver con lo que hemos conocido a veces como la telepatía de lo que nos vas a hablar porque parece que los cerebros se hablan entre ellos sin palabras incluso incluso con desconocidos

Voz 21 24:32 José es un estudio que han hecho precisamente investigadores españoles ya de este estudio concreto pues en este momento emoción en este en este estudio bueno pues lo que hacían poner personas hablan entre ellas que no se conocían de nada entablado entre ustedes no te hablaban entre sí y mientras tanto pues lo que hacían era pues análisis de les faltará más para ver un poco las ondas cerebrales no entonces lo que observaban es que los cerebros de los de los que hablaban entre ellos su interlocutores pues se ponían en sintonía realmente dialogada e hice adaptaban a la sintonía del otro es decir como si realmente lo que estuvieras diciendo no importara tanto y tú por su parte pueblos los cerebros tuvieran por decirlo así a su diálogo personal eh pues eso haciendo su propia interacción en su naturaleza no es decir que las palabras no son en absoluto lo único que le importa al cerebro no hombre sería interesante también a me me invitó que personal ver qué ocurre con personas que que no abra en el mismo idioma no si los cerebros seguía seguirían sincronizando se seguramente ese experimento lo están intentando hacer ahora yo no sé si podríamos sacar de ahí un diálogo de iba a decir de besugos pero con calambre que tienes no te comento entonces

Voz 7 25:46 no tengo ni Jekyll y feliz de agua sin gas que todas estas cosas alguna

Voz 1826 25:52 así que tienen que ver con estas investigaciones pero desde otra perspectiva de tal también te podemos leer en Raquel Marín punto net no en tu

Voz 22 26:00 es cierto bueno el me duele la semana que viene

Voz 1826 26:03 sí sí las oyentes quieren participar pues propongo que me que me sugieren preguntas a través del Raquel Marín

Voz 21 26:09 punto net pues ahí puedes escribirme un correo sí

Voz 1826 26:12 perfecto porque desde pregunte los lectores lectoras de darle vida a tu cerebro a tu cerebro de llegan también muchas preguntas muchas dudas tienes interacción con oye si si me llegan correos electrónicos

Voz 21 26:25 también a través del Bloc también me ponen me ponen en preguntas

Voz 1826 26:29 sí sí bueno pues Raquel Marín punto net es el punto de encuentro a ver si el viernes próximo en la última clase de Raquel también Txikon responde a diferentes dudas abre que tiene por ahí preparado el informados

Voz 28 26:53 eh

Voz 1826 26:58 porque hoy también te va a convertir en día turístico así es así es así deseamos ya sabéis cómo

Voz 0509 27:03 decíamos antes que hemos dado consejos sabios para ir a Japón para ir a China y hoy nos vamos a Alemania

Voz 29 27:09 con mudo

Voz 11 27:19 te marcó el despacito meta daño

Voz 30 27:22 en España no

Voz 1826 27:31 es cierto que hay diez días para cada cosa

Voz 30 27:39 como ahora

Voz 21 27:42 Tales

Voz 30 27:45 magnitud como esta

Voz 1826 27:52 mira que nos lo dirá o no lo dirán sí sí sí pero traducido codicia de empatía saber no lo sea

Voz 28 28:05 bien bien

Voz 1826 28:07 pues eso son muy suyos los bienes bien hacen un barrio Dancing de esto en cuanto te descuidas oye que que que que dice que inscribe la gente por ahí esos blogs especializados

Voz 0509 28:18 en Alemania como decir si consejos que va muy bien muy prácticos como por ejemplo si tienes la mala suerte centrar en la cárcel puedes intentar escapar no existe castigo para ello debido a que se considera un instinto humano ser

Voz 1826 28:30 libre eso pasa en Alemania Getxo pone aquí

Voz 0509 28:33 qué pasa en Alemania que hay mucha gente que dice que mentira pero lo han puesto en un blog que para mí son más importante que la palabra de mi madre los Blazers

Voz 1826 28:41 no sé qué empeño de Puigdemont a a Bélgica

Voz 0509 28:43 claro si te puedes escapar cada por el puedes probar bueno yo no tenía pensado entra en la cárcel pero ya sólo por el gusanillo de poder escapar de igual run par de bancos cuando vaya Berlín algo porque tú imagínate el fugitivo de ahí Richard Kim Bell de ahí que se llamara Richard Müller o algo así o Riquer que Müller o algo así los tendrá fritas a los guardias escapara Gaza tarde como puede escapar sombra otra vez tu dice que probara a mí es bueno para los que no tienen pensado entrar en la cárcel también habrá recomendación si se cuando saluda alguien no utilice es la típica pregunta de cómo estás vale si lo haces prepárate para una respuesta completa a ver yo entiendo que contestar sólo bien como azarosa como está bien bien bien bien que no preguntan ni tú ya hice hay tiras de es poco pero tampoco que tampoco

Voz 1826 29:30 Liza aquí aquí aquí en España en algunos sitios sobre todo en Madrid sí que te da la a veces tienes la tentación de responder porque aquí es que te preguntan qué tal

Voz 24 29:38 todo claro como dicen todo pero todo

Voz 0509 29:41 claro todo el gen porque empezar no tío pues en el curro hay uno que me hace la vida imposible de higiene esta semana me toca el chiquillo que era Warner oye tú crees que Florentino va a fichar sabes a lo mejor te pegas hay que con tres cómo estás igual hechas el día

Voz 31 29:55 mí sí me hizo sin mí

Voz 7 30:08 joe

Voz 1826 30:11 me debo otra vez

Voz 28 30:15 así

Voz 31 30:18 sí claro

Voz 33 30:33 pero miran sino que excede el límite

Voz 1826 30:38 hoy estamos aprendiendo cosas por si tuviéramos que ir a Alemania no un poquito también con el tema del idioma

Voz 0509 30:43 no sé si por lo que sea tienes calor tienes que saber qué It's been Heights no quiere decir que hace calor sino que están muy caliente porque soy gay dudas con esto si tienes calores Mir his Heights vale más Homero más Omega se diga tu ya lo sabía no Roberto esto todo esto esto tuya mono más o menos esto no mucho hizo si por lo que sea quieres decir qué calor hace que estoy muy caliente entonces qué haces ahora que no se puede

Voz 1826 31:09 a un consejo bastante obvio

Voz 0509 31:11 no cruza el semáforo en rojo allí tampoco mucha gracia consejillos pero igual eso a lo mejor puede ser quizá pasen otros países yo creo que les faltaba un consejo para y dejen oye mete lo de los semáforos va a ser que a lo mejor es que en España no lo sepan

Voz 1826 31:26 no no te creas claro que si vas a Nápoles es un consejo que que si de verdad

Voz 0509 31:32 bueno habría que están que dan consejos así en plan no mates a gente ojo tampoco no intente robar el coche oficial de Angela Merkel que que que claro yo dicen si luego lo haces que no pueden decir que yo no te avisado

Voz 1826 32:23 escogido espera un momento reticente un poco hacemos una pausa después volvemos viajando por Alemania

Voz 27 36:54 estabas hoy estamos compartiendo con nosotros los consejos que has encontrado por ahí por Internet por si queremos ir a Alemania

Voz 1667 37:01 sí hará voy con uno que a mí me encanta cual si si estás en un pub golpear con los nudillos en la mesa es una forma de saluda si le das una vez es hola hileras dos golpes es adiós

Voz 0509 37:12 yo lo ven completo lo ven completo qué pasa con esa gente que no para quieta con la pierna edad golpes todo el rato en la mesa por debajo tiki tiki tiki tiki tiki de eso qué quiere decir eso que uno vale dos también y eso qué quiere decir que te entran ganas de parar en la pierna que quieto ya hombre no alguno de vosotros

Voz 23 37:26 seis de eso sí de sois gays sí sí eso un síndrome fue lo tenemos el viernes inquietas a vale es decir que es un es un síndrome si no tiene piernas inquietas ya pero

Voz 21 37:40 bueno cerebro que afecta pues bueno no al cerebro no el cerebro está en perfecto estado pero pero parece que tiene que ver a veces con alguna carencia vitamínico aval entre otros se lo diré que sargento merece entrar en la cárcel y luego intentar escapar

Voz 39 37:54 que no te pasa nada si escapase a A

Voz 30 38:03 no

Voz 1826 38:36 echarían a pero no se puede no yo esta no la escuchar alemán

Voz 0509 38:42 bueno vamos a otra cosa está bien está bien hecha lo que pasa es que las palabras yo creo que son muy largas para meter el depende que campañas más eres bueno vamos con el tema del verbales que cuando dice el bebé ya sé que estáis pensando en beber cerveza sin conocimiento como si no hubiera un mañana además de eso además de beber bastante cerveza allí se bebe el Shore le que podría ser un lateral derecho de la Stuttgart pero no es mezclar zumo con agua con gas vale que seguro que seguro que está bueno eh yo desde aquí un abrazo a los que la haya lo que lo beban pero el que lo inventó o no le quedaba de vida en casa hizo el arroz con lo que haya poco en la bebida sabes eso Isabel voy a cojo este Franco y lo mezclo con agua con gas ahora parece un cubata o eso o tenía que estar muy aburrido pensó qué pasaría si me constan dos cosas así se crean las cosas realmente con el aburrimiento el que inventó la baba de caracol que eso era bueno para la piel que a lo mejor funciona ahí es maravilloso pero estaba tirado en el jardín en Caracol en el brazo que me deje la va porque si no hilo dice luego ya veré si esto es bueno para todo o no

Voz 1826 39:44 así se inventaron las galletas

Voz 31 39:47 sí que he a ver si te vas como sabéis no he visto

Voz 1826 40:18 no suena la guitarra la quizás fuera de tono bueno a ver lo que la puntualidad alemana no es ningún vuelo entonces allí se lo toman en serio muy sí muy en serio

Voz 0509 40:26 aquí te dice cuando una tienda cierra las nueve quiere decir a las nueve a todo el mundo ha salido de la tienda y el tendero ya está haciendo caja lo dice porque aquí en España te tienen que empezar a avisar a las ocho de que cierran a las nueve de lo dicen tres o cuatro veces ya las nueve menos uno tú estás ahí mirando si los Ana Cards tienen una buena curva

Voz 11 40:44 hola

Voz 0509 40:44 sabes que te quedas ahí mirando te quedas mirando que te pasan la fregona por los pies Itu a tu rollo ir por no hablar del mejore el que a mí me encanta que no es que sea Joe o sea que me ha contado un amigo es el que entra a las nueve y diez que entra corriendo como si estuvieran persiguiendo los caminante blancos y Uma es un momento en un momento ya está

Voz 41 41:06 Sybilla anda bien es el mismo

Voz 1826 41:26 sí vamos a ir terminando vamos a tener

Voz 0509 41:30 los bastantes consejos aunque no sé si os van a subir mucho porque aquí dice los alemanes no son simpáticos lo dice esta gente que para mí sí lo son los que yo conozco los amaneceres eso no que lo pone aquí en el blog pone los animales no son simpáticos no serán tus amigos fácilmente a lo mejor tienes que esperar más de un año para que tengan en cuenta osea a veces vi o yo soy muy de letras porque no me sale bien la ecuación algo falla porque es de los países del mundo donde dicen que se ve más cerveza tardan un año en ser tus amigos yo a la tercera La llave de mi casa quién sea osea ahí le digo que que el domingo viene a comer a casa de mi madre hoy que hay que hacer una paella y esta gente au beber mucha cerveza y luego les cuesta serán

Voz 24 42:10 no no me no me cuadra no bueno

Voz 0509 42:13 ahí como como saben a quién lanzar los consejos estos blogueros esto blogger fiestas estas consejerías dicen que voy que tú vas a Alemania

Voz 1826 42:21 no te vas a la primera así que te

Voz 0509 42:23 comentan vete a Baviera es donde más fiestas oficiales tienen por decir en español para que te vayas a nuestro lado claro consigue iban suave claro que a lo mejor tienes la casa en Berlín pero te buscas el trabajo la zona de quinientos kilómetros pero no va a ser todo trabajar

Voz 11 42:42 para qué tal actividad lo que confunda guía del inicio de la noche

Voz 28 42:55 sobre todo Renfe el invierno

Voz 1826 43:03 una guía de vicio con Bryce FED bueno primero metido a embajador particular nuestro enviado especial dentro de enero

Voz 1781 43:10 es que es verdad es verdad que casi que recomiendo muchos de pero prometo que en los corporativismo del verano

Voz 1826 43:17 a mí no pero si os recuerdo que ha recomendado a alguna de HB por ejemplo alguna de Movistar

Voz 1781 43:22 sí sí de hecho lo que pasa es que bueno yo no sé como decís vosotros pero yo me voy alternando tengo una temporadita Net Flix que no que no me lo regalan lo que va paradita HBO esto se dice Sousa lo dejó caer a nadie he visto

Voz 1826 43:37 con los de los de The Crown tan Rosalía nadie no estos edificios solo al Rey yo recuerdo cuando entró la televisión de pago en España Canal Plus también teníamos que ir diciendo los de la casa los del Grupo Prisa no no no no sólo porque la verdad no se los regalaban a nadie pero entonces no tampoco hace no a nadie sólo al Rey

Voz 1781 43:55 no perdió eso solo al Rey pues el rey tendrán gratis no

Voz 0509 43:59 ahí tiene paga uno Netflix y lo ven los otros para el Rey lo menos

Voz 1826 44:02 cuatro seguramente Urdangarin lo bueno o quiénes

Voz 1781 44:06 pues yo me yo me voy alternando y pues también está en este este verano una serie HBO o de la que todo el mundo hablando también que sea pop ya ex heridas abiertas lo han traducido aquí que es una con el hombre de la actriz Lutz chica de radio igual ahora mismo sería sumido el nombre pero bueno vamos buscando dice dicen que es dicen que es fantástica serio pero pero eso estoy en la que he visto esa semana que ha salido es desencanto la la nueva así el creador de de Los Simpson de Matt Groening de futuro dama muy la verdad es que ésta es la que me enganchado por fin llevo todo yo todo el verano esperando como a una seria actriz que buscarlo dice por aquí Valderrama que sí pero hizo un maravilloso bueno pues

Voz 26 44:45 en esta serie desencanto y ha tenido muchísimo

Voz 1781 44:50 muchísimo comentario en redes sociales porque ha habido mucha gente a la que le ha defraudado montón otra la que él está encantando lo que a mí me está gustando y además las voces de lo de los tres protagonistas son tres cómicos estadounidenses maravillosos ellas Abiyán Jacobson que os recomiendo también la serie que tienen Siri

Voz 26 45:09 el que hace de

Voz 1781 45:10 dijo que es el mejor personaje mi favorito es Nat Tate St que no es tan conocido pero pero ha hecho mucho series como doblador y luego el demonio ese Eric

Voz 26 45:18 cree que tiene un maravilloso EEUU

Voz 11 45:23 yo

Voz 1826 45:34 si pillo

Voz 42 45:40 esto es el tráiler

Voz 27 45:41 desencanto en versión original que tiene además ese encanto de las voces que hemos estado diciendo a esa idea nada de la historia es como estos tres unen una princesa alcohólica que

Voz 6 45:51 no se quiere casar con nadie el demonio que la acaba de poseer y un enfoque es infeliz pero que por muy feliz que quiera ser pues en el mundo real sigue siendo feliz si son personajes adorables la verdad

Voz 1826 46:02 qué más has visto pero hay una peli pues sí

Voz 6 46:05 he visto una peli este verano que no es una peli ni siquiera en este año pero pero que tenía pendiente y que me ha gustado mucho que se llama en realidad Nunca estuviste allí es una peli que de una directora que llama Lynne Ramsay protagonizada por Joaquim Phoenix que de hecho el guión que escribió ella la interpretación del actor ganaron en las dos el el el festival pasado es un circo leer pero muy particular con una visión muy muy personal muy enfática de repente sea como como todos los personajes tienen como se pero

Voz 1826 46:35 van por los demás a pesar de que sean asesinos no

Voz 6 46:38 he visto esto me me ha obsesionado un poco con Joaquim Phoenix pero fíjate que nunca nunca me sé que es un grandísimo actor nunca me llamó tanto la atención impuesta a ver vídeos suyos y me he enterado de que tiene una obsesión por cómo caminan sus personajes así si esa cada personaje Joaquim Phoenix camina absolutamente distinto que el anterior hay una recopilación en Youtube que en el mundo que las del encontrar en la que ves cómo camina cada uno de esos personajes que es alucinante no el nivel de detalle el nivel como de de de creación que tiene buscando me he dado cuenta de que había una película suya de la que ni siquiera había oído hablar que está en cartelera ahora mismo que salió creo que la semana pasada que también tiene un título bastante largo que es no te preocupes no llegará lejos a pie es una peli de dirigida por Gus Van Sant un biopic de John Callahan que es un esto es una historia real es un tío que después de quedarse tetrapléjico y descubrió su pasión por hacer dibujos llegó a ser uno de los grandes caricaturistas americanos de hecho la película toma toma el título de uno de sus caricaturas más conocidas que son dos hombres a caballo medio el desierto y hay una silla de ruedas tirada el uno le dice a otro no te preocupes lo llegar lejos a piano

Voz 1826 47:45 muy bien y ese es el título de la película entonces de Joaquim Phoenix que está ahora mismo ahora mismo carteleras oye esta semana han sido los los premios los de la MTV pero de David

Voz 6 47:54 si los vientos bueno yo es que claro a mi vida un espectáculo sea yo estoy Living con todo lo que ha pasado Payán no es que no ese ACS ACS hace muy bien allí Sage muy bien eh y ha ganado vio del año Camila Cabello queda todo un poco igual hay bueno se lo entregó Madonna está Madonna allí como que de repente parecía que tenía como diez años eh que venía a hacer como el homenaje a Ariza Franklin que que que ha fallecido

Voz 1826 48:20 la semana provoque habló Madonna parece que se hizo un homenaje así absolutamente pero también es que claro la gente como tiene que relegó el ego esa señora porque se muere Prince llaman a Madonna sombrero Franklin llaman a Madonna se muere David Bowie llaman a Madonna que iban a llamar con tan buena Madonna tendrá que en tendrán que resucitar para que haga su propio discurso porque es que no queda nadie larga vida para Paquita Salas pero

Voz 6 48:40 ah bueno y claro los bien estas un poquito dentro de lo que hay que ir escuchando como la semana pasada no traje música pues había traído un poquito más porque bueno en primer lugar actuaría Ariana Grande que ha sacado su disco nuevo que sea más su y tener edulcorantes

Voz 1826 48:55 sí sí sí sí sí sí el si es que lo tenemos por ahí digo yo sino falla el ordenador

Voz 43 49:02 esta es la canción que ya cantó en la gala

Voz 44 49:11 como una imagen de la última cena rodeada de de del de mujeres de incluso de su familia aparte de las bailarinas ahí bueno ella la una de los lo estrellas del mundo es la persona la segunda persona Comas

Voz 0509 49:22 con lobos en Instagram de del mundo

Voz 44 49:24 hay y ahora mismo ha anunciado que se va a casar con Pitt David son que es como un tipo muy adorable que que trabaje en la como un poco Feito no en todo el mundo como como flipando con esta pareja de hecho hoy le ha dedicado un tema en el disco duro minuto comentaba muy corto que es mi favorito que se llama pit Davidson

Voz 41 49:49 claro

Voz 44 49:59 y luego también tenemos el momento que es que yo estoy liven con este tema porque claro Biz Lviv dices como el enfrentamiento como le llaman Big como Ternera sabes esa como que aquí hay carne aquí hay jugó que sacar eh porque bueno también actuaron Nicki Minaj la rapera Travis Scott el rapero y Travis Scott sacó su disco como hace dos semanas que se ya

Voz 27 50:20 más y nos ha no recuerdo el nombre astro astro algo absurdo algo sí

Voz 44 50:26 bueno eso buscando por Google seguro que el auto completar

Voz 1826 50:29 sí sí

Voz 44 50:31 en el Travis Scott sacó su disco ha tenido grandísimos esto ha actuado por primera vez sólo en los viene insisto como sus tres canciones y tiene criminal lo sacó las a la semana siguiente no Nicki Minaj que la pobre ha tenido un año un poquito difícil porque ha aparecido esta rapera latina que que será llevado todos los récords que ella no había conseguido tener todavía pues esforzado al máximo para ser el número uno con su disco que ha pasado que la misma semana que ya ha sacado su disco Travis Scott ha decidido utilizar el Instagram de su novia Kylie Jenner

Voz 1781 51:02 la de las hermanas Kardashian para decir a todo el mundo

Voz 44 51:05 a a la compra de de las entradas de la preventa de la gira con la preventa el regalaba el disco entonces ha vendido pues como cincuenta mil discos más que

Voz 26 51:16 en qué eh

Voz 44 51:19 que Nicki Minaj ella se ha quedado en segundo lugar la pobre

Voz 1781 51:22 Nuestro Woo

Voz 11 51:24 así

Voz 1826 51:39 una cosa más Bryce que nos espera además dentro del mundo de la música creo que Edgar Hita ya nos ha puesto en contacto con la astro de de hoy que lo está en todo el mundo pero

Voz 44 51:49 no pues bueno que qué pero aún así y que se ha quedado segunda la verdad es que se lo ha currado mucho y a mí lo que me encanta de todo de todo esto es enfrentamientos entre pero eso en realidad es que es que al final lo que hacen es que todos nos lo pasamos mejor porque se lo curra otras grandes sacar los mejores temas que pueden realmente el disco de Nicki Minaj y aunque se ha quedado la segunda la pobre hecho unos tuits metiéndose contra hubiese Scott metidos que cuando cabelleras encontró con ella la alfombra roja en la esquivó legado todo el mundo ese vídeo viral ella compitiendo por favor sacarme de aquí en pero la lo cierto es que el disco de Nicki Minaj que se llama Queen es un discazo su single Charlie es alucinante

Voz 1826 52:25 el favorito

Voz 45 52:29 yo vivo muy Albelda Joaquín te lo tiene claro

Voz 16 52:37 ahí tenemos al otro lado del teléfono ella

Voz 1826 52:43 porque hoy ha sido día

Voz 46 52:46 fingir no se veía vamos expectantes sin

Voz 1826 52:54 no estamos ante expectantes ante la llegada del nuevo remix de de lo malo que ya se puede escuchar

Voz 47 53:00 danos ha conseguido a ella que Ana Guerra qué tal buenas tardes buenas tardes era malo no no no no

Voz 0509 53:07 ojo a corto y cantar conmigo hombre yo no

Voz 24 53:10 pero nada malo no

Voz 47 53:13 mal que no pasa nada que no haber hecho a destiempo y todo pero bueno

Voz 0509 53:17 no pasa nada no todo el mundo puede ser como cantante y yo estoy feliz porque por fin ha salido este remix que no sé si lo habéis escuchado pero muy muy muy diferente al anterior es irreconocible Hacienda dicen que es la que así no te dicen nada se dice oye que está en la misma canción no te das ni cuenta aquí aún Gremi diferente las además hora cantando Chica nuevas y vamos añadiendo gente es paciente Revilla viene emitió Angelines y mi abuelo Gelasio que lo ese ya será el el final ir al principio cuando me dijeron que iba a cantar esta canción pensé que era que nadie se digo a mí está no que nos reíamos esto que nos pillaron la la Academia riéndonos sito pero luego mira oye lo hemos lo hemos pensado que si Academia digo porque si no lo sabes hoy de la participante de Operación Triunfo y me para gente por la calle Hola Aitana no digo que no se quitara que soy la otra eso a veces todo que respira a es S

Voz 1826 54:14 Mix es que tiene que este es el otro

Voz 0509 54:17 ah bueno que Aitona y bueno e por ejemplo cuando Eurovisión la verdad es que no no fuimos nosotros pero porque la canción que escogieron pues será una gran candidata vamos a la UEFA

Voz 1826 54:31 déjate ya es tontería adiós a la UEFA

Voz 0509 54:33 pero pasé mal rato que yo me moría así que así que no va a votar a Andorra seguro decía Wyoming y doce Pollini Juli ni Andorra tío pero bueno a toro pasado nos dicen que la nuestra la buena ahora ahora que es tarde ahora lo ha visto ahora que también tengo una canción con Juan Magán que le pone lo de es el le pone eso de la Auto Tune sabe lo que es

Voz 1826 54:53 sí que es como cantar un poco más si va a jugar

Voz 0509 54:56 algo malo no no no sabes cómo ven bengalas y todo es para fue operado mal nada

Voz 24 55:03 lo que vale

Voz 0509 55:06 no ahora adiós adiós adiós

Voz 27 55:19 ahora sí ahora la música bien con con Borja Ocaña indicó

Voz 1826 55:24 el consultorio Javier aquella tiempos seis tres cinco seis dos siete cinco cuatro seis Borja

Voz 23 55:29 buenas tardes pues a ver tenemos varias preguntas soy vamos a hablar sobre la jerarquía en las orquestas que es algo que a la gente le ha causado pues dudas no que quería saber cómo está organizado Si sólo mandó el director que es lo que estuvimos hablando la semana pasada y tenemos la primera pregunta que a ver qué nos dijo no