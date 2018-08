La Ventana (24/08/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 cabe y no sé

Voz 2 00:06 servicios informativos

Voz 1667 00:11 sólo seis las cinco en Canarias Primera Cita en Estados Unidos hay novedades en torno a la investigación de las supuestas irregularidades en la campaña electoral de Donald Trump la fiscal

Voz 3 00:19 día ha concedido la inmunidad al responsable de la

Voz 1667 00:22 las finanzas del presidente su testimonio puede aclarar de donde salió el dinero para pagar el silencio de las dos mujeres que mantuvieron relaciones con el magnate Washington Carlos Pérez Cruz

Voz 0554 00:31 no es la mejor semana para de presidente de EEUU Donald Tsang su ex jefe de campaña Paul Manafort fue encontrado culpable de ocho delitos después su ex abogado Michael Cohen le implicó en el pago a dos mujeres a las que presuntamente buscaba silenciar en plena campaña electoral más tarde se supo que el director del medio de comunicación que les ayudó a mantener silencio la historia de una de ellas David pequeña su inmunidad a cambio de cantar ante los investigadores y hace tan sólo unos minutos el Wall Street Journal ha informado de que al ver que fuera durante décadas vicepresidente ejecutivo de la trama Organisation jefe de sus finanzas también ha obtenido inmunidad por parte de los fiscales a cambio de información sobre Michael Cohen y el pago a las dos mujeres el presidente ha dejado caer esta semana que este tipo de colaboraciones con la Fiscalía deberían ser ilegales

Voz 1667 01:15 el Departamento de Justicia de la Generalitat catalana investiga a doce funcionarios de prisiones después de detectar consultas injustificadas de las fichas de los políticos independentistas encarcelados Barcelona Aitor Alvarez

Voz 4 01:27 el Departamento quería averiguar qué querían hacer los funcionarios con estas fichas donde aparece información como las incidencias de los internos en la cárcel sus fotografías los centros penitenciarios por los que han pasado las actividades que hacen los programas de

Voz 5 01:40 la inserción que siguen se han hecho diez informes poner

Voz 4 01:42 acceso de diez funcionarios a esta información de manera injustificada y se ha interrogado a dos trabajadores más para que dieran explicaciones sobre estas consultas la conclusión de la investigación es que los doce casos se ha entrado en estas fichas sin motivo aparente pero se ha podido demostrar que el pero no se ha podido demostrar queríamos decir que ninguno de los funcionarios haya hecho un uso fraudulento de la información y por eso no sea sanción

Voz 5 02:04 ha ganado en Cuenca la Guardia Civil ha detenido

Voz 1667 02:06 dos personas en un control de tráfico rutinario después de que los agentes encontraran un cadáver en el maletero del coche informa Aurora Duque

Voz 0809 02:14 la Delegación del Gobierno en Castilla La Mancha ha confirmado que las detenciones de estas dos personas se han producido esta madrugada en Belinchón en Cuenca en las inmediaciones de la autovía A tres los agentes realizaban un control rutinario cuando encontraron el cadáver en el maletero del vehículo procediendo a detener a las dos personas que viajaban en el en el juzgado de Instrucción número uno de Tarancón ha decretado el secreto de sumario sobre la totalidad del procedimiento incluido el resultado de la autopsia del hombre encontrado muerto en el interior del coche

Voz 1667 02:43 en Italia el primer ministro Manuel Conthe reprocha a la Unión Europea su hipocresía según dice después de que los socios comunitarios no hayan llegado a un acuerdo para establecer un mecanismo de reparto de los inmigrantes rescatados en el Mediterráneo seis tres cinco y tres en Canarias

Voz 2 03:00 cadena SER Hora en la que repasamos el cierre

Voz 1667 03:03 los mercados el IBEX treinta y cinco completa la semana en verde Belén de la Peña

Voz 1322 03:06 así es el IBEX cierra la semana con una subida del cero con dos por ciento y se coloca en los nueve mil quinientos noventa puntos en línea con los principales índices europeos aquí en el Ibex

Voz 1280 03:16 sí a la cabeza que ha anunciado este mediodía desde el campo

Voz 1322 03:19 el consejero delegado sube casi un cinco por ciento Por el contrario Inmobiliaria Colonial se deja uno por cien la prima de riesgo se sitúa en los ciento seis puntos básicos uno más que ayer

Voz 1667 03:29 más noticias con Josema Jiménez John Mccain suspende su tratamiento contra el cáncer

Voz 1826 03:33 según ha anunciado su familia en un comunicado

Voz 6 03:35 el senador estadounidense del Partido Republicano ha decidido interrumpir el tratamiento de su cáncer cerebral MacCain de ochenta y uno años fue diagnosticado el año pasado con un tipo agresivo de este tipo de cáncer que lo ha tenido alejado de la política en los últimos meses

Voz 5 03:49 ya son cien las demandas de ahí

Voz 1667 03:51 Estados por el derrumbe de la pasarela en Vigo

Voz 6 03:54 según fuentes policiales la mayor parte han sido presentadas en comisarías de la ciudad aunque diecinueve de ellas han sido trasladadas desde A Coruña y Pontevedra el juez de Instrucción número tres de Vigo va a ser el encargado de investigar si existió un presunto delito de lesiones imprudentes el próximo viernes siete de septiembre habrá un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Vigo en el que se abordará el incidente del festival guiño que dejó más de cuatrocientos heridos

Voz 1667 04:18 los deportes iban Álvarez buenas tardes sedal Pablo buenas tardes la selección española femenina puede proclamarse campeona del mundo a las siete y media final del Mundial sub veinte España jabón Javier Lekuona Francia buenas tardes

Voz 0889 04:29 hola muy buenas tardes a punto de llegar la selección española a al sale estadio la Rabin donde se disputa a las siete y media la gran final del campeonato del mundo sub veinte también se espera la presencia al presidente del Gobierno Pedro Sánchez de María José Rienda máxima responsable del CSD iré Rubiales el presidente de la Real Federación Española de

Voz 1667 04:47 Paul en el Mundial de Piragüismo Iñigo Peña hay Paco Cubelos se han colgado la plata en la prueba de K dos mil de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana

Voz 5 05:06 ya a las siete las seis en Canarias en la Ser Cadena Ser

Voz 1 05:10 los servicios informativos

Voz 8 05:17 este es su mensaje para Haití que seguro que estás pensando en las vacaciones este verano vayas donde vayas puedes conseguir carburante gratis vendan las estaciones de servicio Repsol Campsa

Voz 2 05:28 Petronor del uno al treinta y uno de agosto porque sorteando mil premios al día en carburante mira su ticket de compra y comprueba si ha ganado además sino Cagigas a través de Led la app de pago de Repsol el premio se duplica formato

Voz 9 05:47 aunque nos gustaría que las vacaciones pues en eternas en Hipercor ya estamos preparados para la vuelta al cole con unit empezamos con un tres por dos en uniformes escolares combina tres prendas como quieras y Gemma es gratis la de menor importe la vuelta al cole con unit en Hipercor

Voz 10 06:07 punto el veintiséis de agosto tiene un veinte por ciento de descuento en todos los pañales y toallitas descuento en cupón canjeable para otros pros vasco

Voz 11 06:15 tras llegan las chicas a la Ser Madonna yo me he leído tesis material que él icono feminista Beyoncé no pero Madonna la de Villar cósmica con cincuenta y tanto es que eso es una cosa con Itziar Castro Lara Alcázar Moderna de Pueblo Carlos Sobera

Voz 12 06:36 es que mi lista yo soy feminista soy masculina listos hoy ambas cosas que espero que se cita

Voz 11 06:42 bueno sevillista borrador feministas esto

Voz 2 06:47 este sábado a las cuatro de la tarde una hora menos en Canarias las chicas Celia Montalbán síguenos también en cadenaser punto com y nuestra aplicación móvil Cadena Ser

Voz 13 07:05 nos cargamos el veintiuno por ciento de IVA todos dos ordenadores Elegy a Silva de Mediapart portátiles

Voz 2 07:12 Eva ordenadores impresoras si iba solo hoy y mañana en tu punto es

Voz 1 07:20 los sábados y te vamos a dar un repaso

Voz 12 07:23 un repaso por la obra de los artistas y bandas

Voz 2 07:26 definieron el sonido del siglo veinte

Voz 1826 07:29 éxitos sus carreras

Voz 14 07:31 esta semana en el un timo

Voz 2 07:35 a contra corriente Chavela Vargas Chavela Vargas sofá Sonoro la historia del siglo XX a través de la música este sábado a las tres de la tarde una hora menos en Canarias con Alfonso al Cardenal Cadena Ser

Voz 15 07:52 has visto el mensaje del vecina

Voz 2 07:54 esto estoy pendiente de los niños que dice que este fin de

Voz 15 07:56 emanan entrada robar en varias casas de la urbanización en serio

Voz 2 08:00 pues menos mal que nosotros dejamos la alarma conectada antes del vacas

Voz 16 08:02 no protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo garra llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda a novecientos ciento trece ciento trece

Voz 2 08:16 tú que has madrugado para no coger de Tesco y al final ha salido a las diez te mereces parar en Cepsa presente a tu tarjeta de El Club Carrefour o tu tarjeta pasa esté el dos de septiembre inyecte un cinco por ciento de tu repostage en Cepsa en tu cheque ahorro Carrefour ahorre con Cepsa y Carrefour disfruta de tu cinco por ciento informa te en verano con Cepsa punto com

Voz 17 08:41 dígame querida no oyen

Voz 1621 08:43 de qué programa de la cadena ser Le gusta usted más

Voz 18 08:46 no no me levanto con Pepa Bueno muy bien me acuesto con Macarena Berlín muy bien señora mira físicamente estoy hablando físicamente me levanto en la cama de Pepa Bueno ha puesto en la cama de Macarena Berlín pero como que se acuesta en las cámaras ellos no lo saben es porque yo voy a casa con una copia de las llaves que tengo señor y procuro no moverme que Kinca

Voz 0750 09:10 la página se te abrimos las puertas de nuestra casa

Voz 18 09:14 que me tengo yo con Carles Francino madre mía con él me voy cuando duerme guarderías pero me voy a hacer yo en la cama de Iñaki

Voz 19 09:26 bueno

Voz 5 09:32 cinco le escucha opina en Hora veinticinco punto es

Voz 20 09:44 la Ventana propuesto salir

Voz 22 09:53 el eh

Voz 25 10:09 ella y aquí se va

Voz 26 10:22 eh

Voz 25 10:24 sí eh eh lado se pues orienta Piris está la

Voz 30 11:02 eh

Voz 17 11:18 bueno bueno bueno Laura vamos a dejar de bailar y a lo nuestro no que si ahora es lo que toca es una nueva entrega de la sección de la música de verano aquí en La Ventana

Voz 1826 11:28 que funciona a ver si soy capaz de explicarlo formula aquí Laura Piñero una amiga Laura buenas tardes buenas tardes si deja de bailar ya nos perdone un invitado invitada invitados relacionados con la industria de la música el invitado o invitados o mujer hombre o personaje como diría Iribarren en el concurso de gas emana entonces a su vez viene nos propone a un grupo de música para tocar en directo aquí el la hora de de los viernes esta canción de arranque siempre tiene relación con el primer invitado es una vista

Voz 1280 12:00 eso es hemos elegido a Coque Malla pero podríamos haber puesto a Sabina a Loquillo a Pablo Alborán los cigarros Bunbury Calamaro y otros tantos músicos españoles e internacionales que han pasado por las manos ir por la mirada de nuestros dos protagonistas de hoy son dos dos hermanos además de lazos familiares comparten empresa de Fly Factory ambos han convertido su gran pasión la música

Voz 1826 12:28 procesionan de Fly Factory no si esto parece un acertijo voy probando aquí después de traer a un cronista de conciertos crítico musical Fernando Neira aún director de festival estuvimos hablando con Javier Ajenjo desde el Sonorama

Voz 1621 12:42 una una traductora

Voz 17 12:44 que de letras de canciones y poeta la semana pasada

Voz 1826 12:47 estuvo por aquí Elvira Sastre yo espero cualquier cosa

Voz 1280 12:50 pues fíjate tienen algo de todos los invitados que han pasado por aquí también hablan sobre lo que ha sucedido en un concierto por ejemplo se puede decir que hacen poesía pero visual ya han hecho tantos discos y tantos conciertos que con su currículum de artistas podríamos hacer el cartel yo creo de unas cuantas ediciones del Sonorama

Voz 1621 13:10 sus trabajos suenan en la cabeza

Voz 1280 13:12 los mira retienen instantes condenados supuestamente a terminarse hice pueden disfrutar en una revista Internet una tienda de discos hasta la calle compró vocal

Voz 1621 13:24 porque hizo a un fotógrafo

Voz 1826 13:26 soy diseñador e ilustrador acostumbrados a hacer a otros protagonistas a estar detrás de los focos dicho currando como locos en un estudio también hoy nuestros invitados ahí están Juan Alvaro Pérez Fajardo que tal como está y bueno

Voz 0750 13:40 las tardes muy buenas tardes estamos encantados

Voz 1826 13:43 hoy he en primer lugar esto que decía Laura lo de trabajar en familia que no todo el mundo lo lleva bien pero vosotros yo creo que la experiencia os

Voz 5 13:51 la no bien cuando llevamos toda la vida viviendo juntos desde Cannes hijos compartíamos el el cuarto después puedas que compartimos aficiones gustos de la verdad es que ha sido muy fácil es increíble pero ya

Voz 0750 14:05 el vos no sé cuantos pero muchísimos años trabajando juntos y nunca hemos tenido ni un solo problema no hemos discutido Naza somos perfectamente complementarios y ha ido todo todo perfecto sin ningún vamos sin

Voz 1621 14:17 sí pero esto es raro no porque entre hermanos quiero decir

Voz 1826 14:20 ni fuera del negocio tampoco discutir

Voz 1621 14:23 no pero eso ya os lo Pegaso

Voz 5 14:26 yo pero no como días de dinero como no hay grandes bienestar pues tampoco hay que pegarse las partido

Voz 1280 14:33 tenéis recuerdos musicales compartidos de cuando eres niño o robaba y los discos ibais a conciertos juntos

Voz 5 14:41 somos cuatro hermanos y tres tenemos edades parecidas y compartíamos gustos musicales birmana Mayor Félix tiene otros dos dos tenemos todos los discos en vinilo en el cuarto mi hermana mayor yo recuerda el gran problema buenas empezando e empezamos a independizar el momento de reparto de los días claves hay Simón dio como ya acostumbra Estremera ahí me lo regaló tía feeling las presta el cuarto decorador de nuestra el cuarto decorada con nosotros a los conciertos juntos las pandillas sube de tanto Juan como mía eran muy parecidas que teníamos muchos amigos comunes las que siempre hemos estado cerca el uno del otro pero aún y con la música de fondo música de fondo oye

Voz 1826 15:25 quién fue el pionero en esto del negocio en lo que

Voz 17 15:27 y lo que ahora es la marca muestra

Voz 0750 15:33 empecé hace ya muchísimos años no se hace veinte años por lo menos monté de Flash Flash multimedia norte

Voz 3 15:40 vamos a hacer multimedia cuando empezó la multimedia hacen de tiempo ir hacía pensé con diseño gráfico y luego me pasé hace animación en tres dimensiones y luego entró Álvaro poco después ha porque él hizo publicidad centro poco después al entrar estuvo un tiempo con nosotros luego salió no volvió a entrar y al final la lo montamos la infractora como todos los amigos nuestros

Voz 5 16:02 o tenían grupos o trabajar en la industria musical de afincada nuestra pandilla Sánchez estaba muy metidos dentro de la industria musical entonces el fondo es que unos clientes que tienes tiras de los amigos o los amigos de hoy me hacen falta en cartel para un concierto que hace falta es pues cada nuestros amigos antes con los corona por los fotones la bandida el malasaña que el a las señas aunque lo llamaron una épocas entre empezamos un poco después todo familiares

Voz 1621 16:26 mutismo nepotismo

Voz 5 16:28 el oye giratorias pero él hizo lo tuyo

Voz 1826 16:31 Juan ahora hablando de que estabais ahí vinculados al mundo de la música tu tocados en algún grupo y lo tuyo lo de empezar dedicándose a lo que después te has dedicado fue casi de carambola de casualidad

Voz 3 16:39 sí yo empecé bueno yo siempre he querido ser músico pero pero era muy malo y deja muy malo teníamos lo me lo he pasado muy bien

Voz 1621 16:47 yo no tuve la suerte que tenía que haber tenido ustedes no

Voz 3 16:50 además de eso era muy mala pero no me lo pasaba muy bien qué duda varias grupo sí estuvo muy bien siempre me hubiera gustado un me había gustado dedicarme a la música pero al final no conseguí siendo músico pero al final han salido a las portadas pero medico de otra manera estar ahí dentro de la música y hacerla exportador

Voz 1621 17:07 no nos ha salido en todas las portadas

Voz 1280 17:10 no haber tocado en grupos de música te ayuda a entender el lenguaje musical a los músicos sobre todo en la fotografía de un directo de un concierto

Voz 3 17:21 pues muchísimo porque al haber tocado primero cuando hablas con ellos hablar de tu a tu y días más fácil y cuando entro en el camerino y a es más mucho más fácil amigo porque ya coge su guitarra prueba no sé que además trabajo para Gibson y entonces hay mucho la vinculación en cuanto a eso y entonces ya en el camerino soy uno de ellos no soy un extraño un periodista que llega que les puede pillar en un momento raro Nikos arde saliendo de ella

Voz 1621 17:42 a la gente del periodismo que decía Concha Guerra eh

Voz 1826 17:51 la canallesca oye entonces eso del compadreo Baby es un factor en positivo el primero no tener prejuicios porque tú puedes no sé a lo mejor estar con Bertín Osborne un día y otro día estar no sé con un artista internacional del mundo del rock

Voz 3 18:09 el trabajo es el mismo el trabajas el mismo también me ayuda mucho que Carme perjuicio al final nosotros éramos muy de mala saña de lo que nos gusta es lo bueno y el resto no mola nada movernos sin muchos es que era un poco así

Voz 5 18:21 esta comparar ahora más finas

Voz 12 18:24 o en otras en abril pero al final al trabajo

Voz 3 18:26 Arco muchos artistas Nos ayuda también a la hora otro tipo de música a disfrutar de una gira con Pablo Alborán o estar encantados con y además también fotográficamente a media o mucho porque al final no haces todas las fotos de unos tipos enfadados en frente una ruina con los brazos cruzados y con cara de mala hostia hay entonces al final tienes que abrir un poquito un poquito

Voz 31 18:47 pero por porque no es lo mismo hacer una foto a Bertín

Voz 3 18:50 corner que a Pablo Alborán que a lo que yo o Joaquín Sabina

Voz 1826 18:54 oye sobre esta parte claro vamos hablando antes del compadreo de llegas a cortas distancias a ver déjame tocar la guitarra tal lo suyo mira es que la fino en este en este tono etc eso después abre puertas para proponerle es tu cosas que a lo mejor

Voz 3 19:09 ay no les no les saldría no te

Voz 1826 19:12 varían al mismo sitio hacer la foto de siempre etc

Voz 3 19:14 hombre lo que están es más cómodas conmigo y entonces al estar más cómodos al final cuando estás haciendo fotos lo que tienen que saber estaré muy relajados y no se sientan intimidados ante la cámara allí al estar hablando de tú a tú luego es mucho más fácil eh que salgan naturales y eso es lo que intenta conseguir entre

Voz 12 19:29 las fotos tienes cervezas suyas es importante abiertas antes va haríamos en el

Voz 1280 19:36 Álvaro tú trabajas las portadas y también haces cartelería estaba sonando antes Coque Malla cuéntanos cómo es trabajar un cartel de Coque Malla o cómo funciona el te llama tiene una idea tú presentas unos bocetos o se deja llevar como es en este caso Cocker

Voz 5 19:53 con Koke Juan este que trabaja mucho con Koke hizo nos hizo algunas por la oficina con el concierto que dio en el irrepetible irrepetible me lancé a hacerle y vamos a hacer una especie de edición especial sea presentará le gusta dice un cartel que es una ilustración con el con un paraguas metido ha hablado un tiburón no se le entusiasmó gobierna este dejar que les gustó Easy pues el me volví a llamar hace hace unos meses para hacerle a otro en el Cardin libre sabe generar muchas lo normal tienen que me encarga pasivo indica no me dicen ahí me gustan poco este rollo pero con Koke sido muy sencilla me cogieron un cartel a que se te ocurre ya

Voz 1826 20:36 es como como lo tuyo es partir de cero en ocasiones al contrario de lo que le pasa a Juan tú tienes que sentir la música tú tienes que estar más identificado con el artista con no sé qué es lo que te tiene que decir un artista su música su disco

Voz 1280 20:51 los estudia es el disco antes

Voz 5 20:54 de ahí cosas que si ellos no tenían el fondo en la música dentro de los parámetros tanto en el fondo pero el rock la clásica se juegan con una sede desde las pruebas no escritas desde clichés que de fondo funcionan Sacyr vestido negro aportó pues vales es decir las llamas las fincas decidiera que juegan con cosas que no gustan a todos que le gusta el rock no gustan gusta reiteramos una especie es muy parecido pero si no me gusta escuchar amigos mucho que me cuenten los artistas que le gusta de colores de cómo han visto es el disco más escucha el disco que me lo de ellos pues hacer lo que me de la gana pues fue un acierto veces acierta a primera

Voz 1621 21:31 ha escogido otra vez en que sextos

Voz 5 21:33 por eso te ha llegado a decir Attiyah muchas veces el otro día por ejemplo porque dice pero no pega nada con nosotros viví

Voz 1826 21:44 aquí tan a gusto Álvaro te digo igual se les el escapa oye y entonces aquí no sabéis traigo aquí para qué porque aquí tenemos los viernes música y música en directo y a vosotros hemos confiado en vosotros porque después de la de tiros que lleváis en este negocio digo nos van a traer a alguien

Voz 3 21:59 hemos traído a Julieta veintiuno que llevamos un tiempo trabajando además que es una de las cosas que también nos gusta que trabajamos con artistas muy grandes pero también con artistas emergentes con gente que lleva ya mucho tiempo pero que también y al final hacemos el mismo trabajo y echamos muchísimas horas con ellos y con con Jose es que ya es un gran amigo es de la familia Nos encanta lo que hacen y entonces pues eso

Voz 5 22:21 importante que termina el domingo el crowdfunding que está realizando para autogestionado supo próximo disco envié entonces es perfecto en aquí que la escucho toda España parajes Santiago orante y la gente no me no me utilizó términos técnico

Voz 1621 22:39 perdón perdón tiene poco técnico

Voz 1826 22:43 oye mira como muestra un botón mejor para que todo día como dices está activo el crowdfunding de aquí al domingo Julieta no

Voz 32 22:54 hola a todos

Voz 33 23:01 el herido

Voz 20 23:05 sí

Voz 32 23:10 a todos

Voz 20 23:18 decir aquí pero fue te esperas con libros más

Voz 1826 23:48 bueno pues yo creo que aparte de que tienen aquí unos amigos que podrían ser su manager si no lo son y sus constructores perfectamente aquí los hermanos Juani Álvaro bueno han venido José Pérez y Rubén Éste es uno de los temas más populares entre los seguidores de Julieta XXI es una canción que está incluida en el álbum

Voz 1621 24:05 alerta José Rubén qué tal buenas tardes hola buenas tardes qué tal escuchamos bien desde desde ahí y parece que aquí con Álvaro y con Juan nos tenemos que defender aquí tienes una buenos amigos eh

Voz 12 24:16 en absoluto bueno Álvaro y Juan Vara para nosotros son más que Familia al muchísimo cariño Ivo luego a la hora de trabajar no se entienden a la primera y bueno para nosotros son de verdad que ellos son músicos sólo que ese arte lo hacían haciendo fotos haciendo diseños no pero son parte de la música tan importante como nosotros claro que sí

Voz 1280 24:35 tenéis portada para el nuevo disco

Voz 12 24:37 yo ahora mismo estamos trabajando algunas ideas así que aún está por aún está por nacer la puerta definitiva oye

Voz 1826 24:43 pese en pleno proceso de crowdfunding entonces me estaba contando por aquí Álvaro

Voz 12 24:46 pues sí estamos ahora mismo en plena campaña acaba el domingo estamos a puntito de lograrlo y bueno para quién quiera

Voz 1826 24:52 cuánto hace falta cuanto en cuanto se abrió el trabajo

Voz 1621 24:55 de seis mil euros Si bueno ya creo que queda menos de mí lo por ahí que está ya me vais nada

Voz 1826 25:02 te lo preguntaba así directamente porque como eso es algo de información pública

Voz 1621 25:07 digo porque a veces hay como cierto o falso prejuicio

Voz 1826 25:09 lo de la cultura ayer mismo no recuerdo con quién hablamos que decía bueno me da un poquito de pudor porque hablando de cultura hay de dinero sí pero es que es así si no está el dinero

Voz 12 25:19 a ver cómo sacamos la cultura no bueno yo tengo la mi padre dice que yo tengo la madame la mala manía de todos los días comer todos los días vestir todos los día dormir bajo un techo encima encima todo eso a lo largo del día lo que hago es hacer música fíjate todos los días de la semana entonces bueno

Voz 0750 25:33 ir comienzo poder para que mi corazón

Voz 12 25:36 yo seguir haciendo música a mí una cosa que me parecen

Voz 0750 25:39 L del crowdfunding que la gente compra el disco sin escuchar absolutamente nada me parece una labor de amor a los músicos increíble osea antes de escuchar nada ya me lo compro el disparo sin saber siquiera me parece

Voz 12 25:51 precioso y la verdad es que es una pasada porque mucha gente está participando juegan antes de antes de saber ningún de conocer ninguna canción ni nada pero directamente ahora cuando este disco salga que saldrá a mediados de otoño Julieta veintiuno estas ahora estará sacando un disco pero éstas lo estará sacando junto a un montón de gente no digamos que gente que ha confiado en esta canción en este disco que está la apoye por llegar esa sacaremos en el disco entre mucha gente y eso es algo muy bonito para nosotros

Voz 1826 26:14 pero de momento no es del todo desconocido para nuestro oído ya el sonido de Julieta XXI acabamos de escuchar este como decíamos una muy buena tarjeta de presentación una de sus canciones más populares

Voz 1621 26:24 el anti estática pero sabéis lo que os han hecho aquí los amigos que traerlos aquí a La Ventana es a ver obligados a mí no me gusta obligar a nadie

Voz 1280 26:32 así es obligatorio obligar pero que

Voz 1621 26:35 van a quedar muy sino tocarán en directo iban a quedar fatal obligar no pero se ha tango a caer en directo la primera de las nos dejamos no dejamos no la primera de la tarde que me están buscando muy bien venga

Voz 24 26:53 escándalo los

Voz 34 27:11 Piece veintinueve verde en el tránsito por la su unidad por muy bien que eran dos minutos va a hoy por el prime el conducto extras Pío

Voz 24 27:28 sí escándalo por el golpe tan Riley está todo el mundo cristales rotos en la varita fio nada ya un rastro huella ni es la dado la frontera del perímetro adrenalina hay acelerado cada escrito tanto por el golpe

Voz 29 29:05 sí

Voz 35 29:53 seguridad tiré en que pudo ayudarle buenas llamada porque quiero instalar una alarma ha sufrido algún robo

Voz 1621 29:59 es para mí casas de la playa que después del verano

Voz 36 30:01 no no vamos en meses sino quiero estar pensando si me van a entrar a robaron

Voz 35 30:04 se va a meter ahí

Voz 16 30:06 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece OO calcula on line en Securitas Direct punto es

Voz 38 30:21 la idea La Ventana en la redes sociales Rojas La Ventana seis La Ventana

Voz 39 30:31 cadenas

Voz 1 30:35 el verano pasado

Voz 40 30:38 el día puedo yo y el desbordamiento del socialismo español para ganar las elecciones en dos mil diecinueve aquí en Andalucía

Voz 14 30:47 a lo único que pido como secretaria general de los socialistas aquí presidenta de Andalucía que nunca me hagas elegir entre la lealtad porque soy la presente

Voz 12 30:59 este verano escucha Hora veinticinco por lo que pueda pasar fomento del relevo acaba comienzo Hora Veinticinco son las uvas

Voz 2 31:06 lo de lunes a viernes desde las ocho de la tarde las sito en Canarias con Pedro Blanco síguenos también en Hora veinticinco punto Cadena Ser

Voz 38 31:18 buenas noches

Voz 41 31:20 el fuerte debería comprendido entre la puesta del sol y el amanecer estado atmosférico que hay durante la noche tramo horario en el que nos escuchamos en Hablar por hablar

Voz 38 31:32 hablar por hablar con Adriana Mourelos Cadena Ser

Voz 42 31:45 la más completa información de que usted mete con todo el deporte en TDT el mejor entretenimiento en todo TDT escuche a toda la programación de la Cadena Ser en la TDT de tu televisión recinto Niza lodo y tendrás en tu mano toda la programación de la cadena de radio líder en España compacto irá demando quien escucha tu radio preferida la Cadena Ser en Tuttle Ethel escuchará disfrutar

Voz 43 32:13 tanto si estás de vacaciones como si te toca estar unos días más en el trabajo bien

Voz 2 32:17 Moody's disfrutar de las mejores series sin necesidad de ver para contarlo la rendición y la novela de Ray Loriga

Voz 38 32:27 protagonizada por Leonor Watling Tristán Ulloa

Voz 14 32:34 bueno quizá no quiso o bueno sí

Voz 38 32:42 aunque que estos O'Shea eres de los que no teme a nada la Alzate al terror con Negra y Criminal

Voz 14 32:53 tras

Voz 2 32:56 ya están disponibles las tres temporadas del gran ex

Voz 44 32:59 Tito el gran apagón a lo mejor ellos pueden osea que pueden cambiar las cosas a lo mejor puede entiendes lo importante es el mensaje

Voz 2 33:10 que la gente reaccione joder como que todavía no lo has escuchado a qué esperas entren en Podium podcast punto com Dalian

Voz 10 33:27 Carrefour Carrefour punto es hasta el veintiséis de agosto tiene un veinte por ciento de descuento en todos los pañales y toallitas descuento en cupón canjeable para Baskonia

Voz 11 33:36 más

Voz 3 33:42 eh

Voz 20 34:04 sí

Voz 1621 34:47 aquí Julieta XXI con otro de los grandes amigos de la Ventana con su arma fuera Américo dos parejas dos parejas de dos

Voz 1826 34:54 que esgrime al redundante pero es que eso sí José ir Rubén

Voz 1621 34:58 Julieta XXI que han sido invitados aquí traía

Voz 1826 35:02 dos de la mano de Dios otros dos hermanos en este caso Juani Álvaro Pérez Fajardo ellos fotógrafo ilustrador diseñador en los que han confiado a su vez Julieta XXI para este para este disco hay Laura Piñero que es nuestra Cicerón por aquí por las tardes de los viernes con la música en directo que que tiene por ahí un juego que proponeros no

Voz 1280 35:26 mira vamos a empezar de una manera muy fácil tenemos sobre la mesa elepé de Julieta veintiuno que es un trabajo que firma Juani Alvaro además los dos porque a veces trabajan por separados en este caso han trabajado juntos podéis escribir a los oyentes que tiene esa portada

Voz 0750 35:43 tiene empieza la portada la verdad es que no lo ocurra hemos mogollón es es una idea que tenía yo hace tiempo y me vinieron de querían hacer algo tipo abducido ni esas cosas ya tenía una idea es de las las veces que más nos hemos dado para hacer una foto de fuimos por Albacete en Albacete es donde más abusivo

Voz 1280 36:03 era el bastón y uno de los dos sitios que sí

Voz 0750 36:06 de ahí la verdad influjos para ya hay fiamos una furgoneta enorme con cuatro escaleras brutalmente grandes para subir los focos y todas esas cosas y además extrajeron también una una caravana para ponerlo ahí de fondo y también me llevo una máquina humo para que saliese todo pues bastante currado esta foto

Voz 1280 36:25 el resultado es que parece que al a José se lo van a llevar directamente

Voz 0750 36:30 en laSexta bueno aunque se lo llevaron a secretarios dice que se lo llevaron

Voz 1621 36:33 tengo que darle ha salido a las campeones que qué tal la experiencia con los extraterrestres pues genial bueno ya cuando le toca a cada uno vivirla equipar la verdad acaba de volver hace un par de meses sí ha sido un viaje astral muy chulo la verdad más veloz pero de esa experiencia intercultural de ese intercambio han salido las canciones entonces como estaba contando aquí bueno me han dicho que no lo cuente todo en el grupo nota

Voz 12 36:53 no un gran cambio sí sí sí

Voz 1621 36:55 pero por la sangre lo veremos reflejado entonces pero veremos reflejado en el próximo disco pues seguro que sí pero lo que sí habla dice palabras raras ya Álvaro estabas diciendo antes que que que tienen muchas cosas que decir la España no te calles hombre españoles está tengan la cantidad de horas que el hecho a las voluntades no

Voz 5 37:17 este este esta fue fácil porque la foto todo depende muchas veces del del material que te traigan entonces pues que con esta foto fuese muy sencillo te viene con un fotón pues lo que diga el diseñador en este caso eso no cagar exactamente gracias Juan no es es es verdad que quede lo mejor que tu trabajo sea el mínimo está que el resto sí sí duque de dejar tu firma de caras fotos muchas veces un ves muchos diseñadores que quién quince artistas entonces quién está por encima del grupo del fotógrafo Lledó con los fotógrafos decir el diseñador o el fotógrafo también está el servicio a la banda hace destacar City llega una foto que no es tan buena o tan

Voz 3 37:57 no pega atando no tan buena que no es tanto para aportar

Voz 5 38:00 la tú como diseñador llevar la portada esta portada las fotos cojonudo entre ambos fue muy sencillo mal

Voz 1621 38:08 es saludable tipografía oye dice dime una cosa bueno decirme los dos

Voz 1826 38:13 qué que me he enterado yo me han comentado por ahí va esto debe ser una leyenda urbana que a vosotros como trabajáis con yo qué sé con Bunbury no con Pablo Alborán que entonces los seguidores que tienen muchos legión se miran ahí los libretos de el del paz dicen haber fotógrafo y diseñador se ponen en contacto con nosotros a ti

Voz 1621 38:32 pero en las redes sociales luego en sí sí sí

Voz 3 38:35 a través de todos los que más han sido bueno coloquio muchísimo pero últimamente cómo estoy de gira ayer el tercer año que estoy dijera con Pablo Alborán me escribe muchísimo que entiende no me vídeos para Pablo Alborán para ver si puede que se casa o que se eh cumpleaños al que mi novia es no sé cuánto por favor excesivo la verdad que sí

Voz 1621 38:57 novias no sé cuántos esos que es pues poco peligroso eso no gestiona vamos a hacerlo un nuevo camino bueno bodas bautizos oye más ejemplos hay que enseñarle lo que has traído algo que a lo mejor me quieren

Voz 1280 39:13 matar que es a revelar de manera casera algunos de sus trabajos esto se de auto destruirá después de esta entrevista no van acabar en en Internet ni en ningún

Voz 1621 39:24 lugar que vosotros no queráis hecho dos montones uno con trabajos de Juan

Voz 1280 39:29 y otro con trabajos de Álvaro por quién empezando

Voz 1621 39:31 hemos visto como un dos tres donde se antes del coche adiós Laura Gómez que voy a empezar con Bale saga foto quién quiere describirla quiénes son

Voz 3 39:44 en pues la foto es de Kiss que bueno yo trabajo para para Gipson

Voz 5 39:49 sí

Voz 3 39:50 fuimos a hacer en esta gira no lo anterior fuimos a hacerles fotos porque han sacado los de los de Kiss han sacado una una guitarra para guitarrista este tramitó ayer influjos al camerino para hacerle fotos y la verdad que fue curiosísimo porque buenos dice dos fotos la primera yo quería hacerle mirándose en el espejo como estuviesen maquillando que si hubiese los Jarque esta trabas con toda la toda la ropa que por cierto es súper cutre de vista esta vez un poco de de toda fiesta rodajes

Voz 1621 40:18 lo que las mejoras tú hombre

Voz 3 40:20 luego ya se lo ponen como sonidos altísimo la plataforma si todo eso ya impresiona

Voz 1621 40:25 es ropa de usar y tirar esos como las mesas de los decorados de televisión que eso no no

Voz 3 40:32 muy bueno quería hacerle la foto así Le dije dirige se pusiese no sé cuántas me dice no no no es sólo puede salir de frente dirige y eso no no es que por contrato quiso no puede salir de frente y entonces le hice una foto de prueba y me dijo es que no indemnidad quiero ver porque es que sea útil sólo puede frente entonces hicimos estas segunda que es la que la que me estás enseñando que sí que sale de frente venía conmigo un amigo que también trabajan diez son Aitor y le dije pondré con la luz aquí para que le desde un lado para que den un poquito de volumen y me dijo no no no es que la luz también tiene que ser frontal

Voz 1621 41:06 queremos

Voz 0750 41:10 en serio sí sí sí enserio irá tuvimos que hacerlo luego la luz de frente y todas esas cosas te la puedes quedar esa foto como si fueran muchas gracias

Voz 1621 41:55 me saca de las fotos de Escocia de Álvaro quiénes son caer Bulería

Voz 5 42:02 es un cartel que realice el año pasado para una exposición hicieron el en el Mad Cool que iba a ser benéfica Si no sé cuantos grupos eran unos cuantos ilustradores Gallo Estadoy ilustraba a un a un grupo un desconcierto a mí me hizo mucha ilusión hacer este cartel Greenday porque Green Day cuando si Norris era con el que el club John me volviera con ellos me fui a verles a Zaragoza tocar en el que traerán pub nosotros de marcha con ellos entes me de Green Day me entusiasmó Felipe una coordenada de esa noche de la que tiene un acuerdo de nada pero esto creemos tú divertida con lo que dicen los amigos que vengan hacen veinte años después esos veintí pico años después un cartel para ellos me gusta cómo se duerme lo que me contaron los del cartel enrejado cuál

Voz 1621 42:53 te acuerdas en ese de acuerdo

Voz 0750 42:56 partir aparentar de las cosas

Voz 1826 43:06 déjame déjame que sea que yo así a goleó a lanzar

Voz 1621 43:12 pues parecen Juani Eva Amaral Amaral esto es es

Voz 3 43:18 primer trabajo que hice para para Amaral que fue un reportaje que hice para Rolling Stone para la revista que fue también el primer trabajo Ronnie

Voz 1621 43:26 estáis mirando eso perdona algún fotograma de alguna peli

Voz 3 43:29 es que todo esto hemos mogollón de cosas visuales

Voz 1621 43:32 lo que pasa es que es lo que es

Voz 3 43:35 sí en fila esto es en Austin Texas en un festival que es que es increíble es una especie de mercado de la música que va todo el mundo hay enseñar su trabajo así ves como quince veinte banderas diarias en sitios muy pequeñitos y entonces el sitio es espectacular y lo bueno de Estados Unidos que cualquier pues esto era una cafetería típica que viene la señora que hemos visto en todas las películas que no paran de servir café y entonces pues les puse allí mirando por la ventanita y la verdad es que me encanta esta foto porque además que fue el príncipe en amistad también con ellos entonces me recuerda muy buen recuerdo de este momento

Voz 25 44:11 a piedra filosofal mi marido porque ya no hay una más

Voz 1621 44:27 así sabes de Bunbury no tienes ahora en manos está sacando los ojos Rosario que hiciste con Vori en este cartel este es el disco el primer disco que repite con él

Voz 5 44:39 cuatro años trabajando juntos las personas con las que más a gusto trabajando me parece aparte de hoy que dio elegante que sabe ser muy buen jefe de dirigir te da la carta libre entre con él y es Bunbury es crear Bunbury oye que si yo soy fan tuyo si tú pide a tenías de Bunbury antes de

Voz 1621 45:02 no hacerlo pero lo digo porque yo siempre he comentado antes de conocer a Bunbury

Voz 0750 45:05 ya hace muchos años que lo conozco la idea que se tiene de él de tipo distantes tiraba todo lo es todo lo todo esa persona Suiza donde le vendrá bien porque en España el concepto estar no lo asumimos

Voz 5 45:20 un tío de Kentucky diez Why que sea hundió muy distante y muy duro preciso un tío de Leganés o de Murcia o Barcelona no aclarará si ese ese llevamos cuatro duros coño tiene

Voz 1621 45:34 mire los quise dice no yo diferentes lo que quedan por delante como adelanta Cuenca como si tuviera muy claro lo que quieren tiene muy claro que te vas a divertir

Voz 5 45:45 con esta portada dije te parece sin hacemos sacándose los ojos tu Jalón disimulada afán de Israel como portada antes a mí me entusiasma esta portada

Voz 47 46:17 claro

Voz 1826 46:22 a ver aquí tengo una para cada uno a ver si antes del Garlan ninguna pista la audiencia haber de describir si me me habla de esos trabajos

Voz 3 46:31 para mí ha sido de de lo que llevo yo trabajando en la música de las mejores experiencias que he tenido porque no es llamaron bueno me llamó Bonilla de Warner hace tiempo para ver si me atrevía a hacer un documental de de M Clan en Nashville que iban a grabar allí y hacerle las fotos y como la verdad es que soy muy fan de ellos sin más me cae bien fue nosotros queremos hacer y es el primer documental que hicimos también les hicimos las fotos de promo la portada de todas esas cosas fue espectacular ver cómo graban allí en Estados Unidos cómo son los músico hemos lo claro que lo tienen que es que escuchaban la canción un momentito en el control y a los dos segundo ya estaban tocando para el disco me pareció de las experiencias más bonitas que he tenido

Voz 5 47:14 pues miren las basamos muy bien terminado de grabar teníamos una casa pues nosotros dormíamos en el local de grabación de ahí entre otras noches dormíamos en la casa con con Ricardi con Carlos haciendo las cosas estos americanos con la bandera americana en el portal no sabíamos lo que era todo existe

Voz 1621 47:35 de lleno en el Carlos eso lo que yo es decir a Carlos directamente se lo queréis Carlos Tarque qué tal buenas tardes

Voz 48 47:47 que yo soy las otros estás en el bloque social eso que estoy en lo que son fieles aquí la puerta ya saben Dios poco negro y me gusta el sabes eso cómo estáis muy contenta Guirós Play factoring Morley ha visto como mentimos nos jugamos de alguien que no aparece la el disco es un desastre sí señor juez pero muy bien la verdad que muy guay

Voz 1621 48:13 pero oye que cuenta cuéntanos un poco de tu nuevo disco de Periodismo y crees estar dotado el control Carlos tú sigue les el rollo que han tomado el control del canal

Voz 49 48:24 control como hacen en todos lados y tengo que decir que con los Hermanos Fajardo fue una experiencia en Naciri inolvidable porque ya de por sí la experiencia Nati Leal mire yo estoy pues tuvo ojo al luego llegó Álvaro y nos acompañaron y temo que para nosotros forman parte de la del espíritu de hubiera vamos allí y lo bien que lo pasamos Si luego es como dice comercial Álvaro y Juan Higinio un documental Super esencial super bonito captando muy bien la verdad es que fue muy yo creo que lo hicieron muy bien

Voz 5 48:56 se el al contar con ellos aparte de

Voz 49 48:58 por supuesto me quedé allí lo conocimos Si unos mil y una anécdotas gracias y más que nunca verían en este programa habría que hacer uno uno pero la verdad que super contenta super orgulloso bueno hay de todo el trabajo de del tal aportada etcétera etcétera muy contentos

Voz 1280 49:13 Carlos Álvaro que ha hecho una pregunta

Voz 1621 49:15 teatral contar qué qué tal tu disco en solitario como va quiero te sale en octubre y que ya lo tiene prácticamente

Voz 1280 49:22 de listo

Voz 49 49:23 pues sí la verdad que si sale ya lo hemos grabado hace pocos Carlos Raya produciendo en solitario no pequeño paréntesis que hemos hecho M Clan dos o tres añitos Ricardo por su parte está haciendo también un disco en solitario y bueno es son unas ideas que tenía hace años que quería llevar a cabo sale ahora el siete de septiembre tenía ahí en un adelanto en redes sociales espera federal bueno es un de de hard rock guitarra potentes que bueno pues es también el algo una como una especie de asignatura pendiente que yo tenía ganas de hacer un pico muy rockero no

Voz 1621 49:54 por García

Voz 49 49:57 a la pregunta pregunta al millón sí

Voz 1826 49:59 tú ahora te fueras otra vez a Nashville

Voz 48 50:02 te llevaría a este para otros contigo sin ninguna duda la verdad es que la verdad es que es yo no

Voz 49 50:08 creo que es un para cualquier grupo que tienen la experiencia de un poco diferente que se va a un sitio especial claro entre los grupos pues no son son contadas las oportunidades que tiene de poder a una obra lugar como nace en la ciudad mítica yo creo que llevará a alguien que pueda documentar porque a pesar de que ahora tenemos nuestros teléfonos y todo esto alguien te lo puede hacer de manera profesional y que puedas sacarle un partido casi imprescindibles porque veleta nuestros discos sin el hecho de toda esta documental lo que fue el videoclip de la canción la esperanza que fue el primer Single habría sigue habría sido un sesenta por ciento no yo creo que que es es recomendable y casi que hay que pensar como que forma parte de de de que esas son las cosas que dice lo joder si no lo hubiéramos grabado sabría quedaban por suerte está ahí ese ese documento no iba aparte que luego niños tenemos una risa porque bueno ya los ya los escribiendo agrega porque los pájaros son como son músicos también tiene muy bien al rock'n'roll es un equipo no se trata de que venga obligado es mucho más fotos a hacer Illa cómo sacarle partido ya verás que fue muy muy muy muy pocos al órgano ella Miranda como cómodo a través que no salieron

Voz 17 51:19 algo como cuando se va a los mismos han salido los niños y no entenderlo

Voz 1621 51:25 perfectamente Carlos Tarque que no te hemos estamos más y te agradecemos muchísimo que te hayas asuman un ratito aquí a lamentar esta tarde

Voz 48 51:33 a mucho de eso guapo sabes

Voz 1826 51:43 grupos americanos y otros grupos más de aquí de nuestro entorno y más domésticos esto es humilde y venir oye pero que habían venido aquí los hermanos Pérez

Voz 38 51:51 Fajardo con un grupo bajo el brazo

Voz 1621 51:55 de la Bonita Julieta XXI Dios os queremos escuchar otra vez Un segundo tema ya has y cerramos con venga vale vale cuál sería bueno éste se silenció vale en silencio

Voz 24 52:12 en una cada individuo fría la UNED Pesci dosis de emergencia fue difícil de encajar no soltaba vamos de la mano cada sí sí notarlo casi sin poder hablar lo de cada

Voz 51 52:49 se ha ido que que si el día lodos ya estuve en mi ex

Voz 24 53:08 el ejemplo

Voz 52 53:12 perdí mucho pero vi la

Voz 24 53:18 los como el ciento hacemos bien grande es un mito

Voz 52 53:29 sí le eh

Voz 24 53:34 le Piot que es una de las área de piel fríos es como indios P que

Voz 52 53:46 vamos a ver si le

Voz 24 54:05 en el Mónaco a una de avisos recibidos sobre una pedido amenaza Marx y nuevas redes del mundo y vas han dado todo por perdido la la vi

Voz 51 54:37 eh eh eh las que se de las de Piti es

Voz 52 54:57 aquí mucho

Voz 24 55:01 si no

Voz 1621 56:15 sí

Voz 1826 56:19 esta tarde en La Ventana ahí sonaron así en directo Julita veintiuno a los que hemos conocido un poquito más gracias a Juan y Álvaro Pérez Fajardo muchísimas gracias y mucha suerte ya está cuando queráis que ahora es es vuestra casa

Voz 1280 56:30 Nos han quedado muchas fotos e ilustraciones para comentar otro día

Voz 1826 56:34 Nos nos vamos y cerramos con la recomendación con la reflexión musical de Pepe Rubio

Voz 2 56:43 historias musicales de descubridor de cuarta

Voz 38 56:54 puede que suene un poco cutre pero

Voz 41 56:56 soy de los que de vez en cuando se duerme en el sofá con la televisión puesta así de claro una noche me despertó de madrugada el sonido de esta guitarra no recuerdo Kika

Voz 53 57:04 al ex banquero emitían un reportaje en el que hablaba

Voz 41 57:07 tocaba y cantaba una mujer rubia de ojos azules aunque suene pedante me quedé ojiplática

Voz 5 57:17 sí sí sí iré

Voz 38 57:20 sí

Voz 41 57:27 le tocaba la guitarra y cantaba flamenco con mucha fusión pero no lo hacía en español alguien se refería a ella como Bettina Frater la flamenca que vino del frío rápidamente me puse a indagar sobre este nombre pensando que descubría a alguien pero no esta guitarrista y cantante noruega ya había pasado por grandes templo del flamenco como Casa Patas y tenía un nombre en estos círculos expresando su arte

Voz 14 57:51 noruego e inglés una pasado

Voz 54 57:54 otro Unión habló Blix uno es chance a Rudy

Voz 41 58:04 Bettina Frater Leo que empezó a tocar la guitarra a los trece años en su país Noruega dio clases y aprendió a bailar en el dos mil Se vino a España para profundizar en el ámbito flamenco informarse no lo tuvo fácil mujer guiri vegetariana que no bebe alcohol vamos Kenny el fino ni el jamón citó mal muy mal para el lado más rancio del flamenco ella misma lo cuenta en una entrevista Mi aterrizaje en España fue una patada en la cara hasta que en dos mil seis decide instalarse en Madrid hoy Bt a Frater es una mujer consagrada alumna aventajada de Manolo Sanlúcar admiradora de Vicente Amigo y Antonia Jiménez con discos en el mercado con un cuadro de grandes músicos y colaboraciones de primer nivel reivindica el papel de la mujer en el flamenco y en todos los ámbitos uno de sus discos goma Enemy cada canción está dedicada a una mujer su último disco fue la gota y la mar de El elegido el tema How en Bonn den para terminar una vez más descubrí tarde algo maravilloso pero desde aquí el despertar inesperado de madrugada en el sofá no puedo cerrar los ojos se escucha Bettina es muy grande

Voz 54 59:23 qué le va a él aquello que diga lo que éramos