La Ventana (24/08/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 servicios informativos

Voz 2 00:10 son las siete las seis en Canarias a esta hora manda él

Voz 1667 00:13 el fútbol la selección femenina Sub veinte disputa en media hora la final del Mundial ante Japón el partido se juega en el estadio de las Rabin en la localidad de van en Francia ahí está el enviado especial de la Cadena Ser Javier Lekuona buenas tardes

Voz 0889 00:25 hola muy buenas tardes media hora prácticamente para que arranque el partido en el estadio La Rabia dónde vas en la Bretaña francesa este es el once inicial de España Cata Coll en la portería en defensa Lucía Rodríguez Berta Alexandre inmensa yo centro del campo para Egurrola Oroz Patri Guijarro y arriba Andújar cierra hay Pina ya se encuentran en el estadio El presidente del Gobierno Pedro Sánchez acompañado por María José Rienda del Consejo Superior de Deportes la presidenta y el máximo mandatario de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales siete y media España Japón si se consigue el triunfo primera vez en la historia que hay un título en el fútbol femenino español

Voz 3 01:06 gracias Javier lo contaremos aquí en la Cadena Ser

Voz 1667 01:09 las cosas medio centenar de organizaciones civiles se oponen con dureza a la expulsión de los inmigrantes que saltaron esta semana la valla de Ceuta firman un comunicado en el que hablan de devolución en caliente en diferido Margarita Martínez Escamilla alcanzado esta advertencia algo

Voz 4 01:23 no desde luego el Gobierno del Partido Socialista lamentablemente tardado muy poco en desvelar su auténtica política migratoria realmente el Gobierno socialistas está cubriendo de gloria en muy poco tiempo pero somos muchas las asociaciones y los colectivos de muy diferente inspiración que eh que denunciamos esta política migratoria porque es una política migratoria que no saber

Voz 2 01:51 el Ike consideramos que en las acerca a la barba aquí ella ejerce

Voz 1667 01:56 ha sido como portavoz de este comunicado que como decimos han firmado medio centenar de organizaciones civiles la trama enredaderas Se cobra una nueva víctima política Se trata del alcalde de la localidad leonesa de Villaquilambre de dieciocho mil vecinos todos los grupos han planteado una moción de censura contra él tras su detención por este caso León Pablo bodega

Voz 0744 02:14 buenas tardes la operación enredaderas al PP del Gobierno del cuarto municipio de la provincia de León Manuel García a su alcalde y también procurador en las Cortes autonómicas aparece salpicado en el sumario judicial fue uno de los detenidos en la jornada en la que se produjeron los registros en los ayuntamientos implicados ahora toda la oposición se ha unido para apoyar la moción impulsada por el PSOE Jorge Pérez es su portavoz

Voz 5 02:35 al final el motivo que nos ha impulsado a todos es que el Ayuntamiento recupere la credibilidad que estaba muy tocada

Voz 6 02:40 por las informaciones aparecidas en la moción se debatirá

Voz 0744 02:43 en el Ayuntamiento de Villaquilambre el día siete de septiembre y además de

Voz 1667 02:46 la final en Francia estamos pendientes de otras noticias del deporte iban Álvarez era Alvaro buenas tardes hoy comienza la segunda jornada en la Liga con dos partidos a las ocho y cuarto Getafe Éibar buscarán la primera victoria de la temporada y a las diez y cuarto Leganés Real Sociedad con el regreso de Asier Garitano votar que también hay fútbol de Segunda dos encuentros a las diez de la noche Extremadura Deportivo y Málaga Alcorcón movimientos de mercado Raúl de Tomás deja el Real Madrid para volver al Rayo Vallecano el delantero jugará cedido en Vallecas recordamos la buena noticia al Mundial de Piragüismo Iñigo Peña hay Paco Cubelos la medalla de plata en la prueba de K dos mil metros destacamos la previsión del tiempo para terminar porque el último fin de semana de agosto llega con fuertes tormentas en el norte y este del país sobre todo en Cataluña Baleares irá acompañada de una bajada de las temperaturas en la mitad norte peninsular de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana

Voz 3 03:33 a partir de las ocho a las siete en Canarias en oro

Voz 1667 03:36 cinco con Pedro Blanco Cadena Ser

Voz 7 03:40 servicios informativos

Voz 8 03:43 en La Ventana con Roberto Sánchez

Voz 6 03:56 los viernes a esta hora estamos estamos volviendo a la segunda temporada del gran apagón estamos escuchando esa gran producción de Podium podcast estamos en la segunda temporada como decía y hoy toca escuchar dos capítulos estamos en el cinco y el seis

Voz 11 04:18 el once de abril de dos mil dieciocho se produjo una tormenta solar de clase X nueve fue la más intensa jamás registrarlo a dos días después el trece de abril la radiación alcanzó la atmósfera terrestre inutilizando todos los satélites y gran parte de los sistemas eléctricos el planeta quedó en completa oscuridad este evento fue conocido como el gran apagón

Voz 12 04:52 segunda temporada capítulo cinco la cacería

Voz 15 05:06 Julieta voy yo voy más

Voz 14 05:09 pie de durante el gran apagón laSexta llamada Iglesia del suelo negro asesinó un militar secuestró otro Éste sin embargo logró escapar tras varias semanas de cautiverio y torturas al descubrirlo la fundadora y líder de la secta Marcela Yago organizó a sus acólitos en dos partidas este audio corresponde al vídeo que la propia Jacko grabó cuando iban en su buscará

Voz 1 05:38 estoy es mala suerte taparse la boca

Voz 14 05:43 a las grabaciones que revelan lo ocurrido aquella noche no saldrían a la luz hasta febrero de dos mil diecinueve

Voz 16 05:55 es un grupo si el tipo de escopeta iba con vosotros al resto se reunió con el otro grupo el lleva una de las pistolas de los militares y los niños se quedaron en la casa Carme se quedó con ellos y que piensa hacer con militar sino contra allí llevar a la casa esa nos dijo Marcela no podíamos dejó acariciar a nadie sólo que que que todo salió mal

Voz 1 06:30 vamos tenemos que ir más de prisa sólo socios sabe tal rutas Carlos lleva estoy herido no han podido alejarse mucho esperate el creo me parece que algo se ha movido ahí casi seis enfocada enfocadas internas allí donde aquellos árboles hay nada sería no no me ha parecido un animal espérate seguir iluminando pido no escapar espera espera todavía podrá hoy iluminar Leko las linternas te tengo

Voz 15 07:41 tengo T cinco

Voz 1 07:49 vamos tendríamos que llevar la que no podemos dejarlo aquí nos llevaremos no es el militar

Voz 17 08:06 nada

Voz 1 08:10 yo no lo no no me he dado cuenta Alberto has hecho lo que tenías que hacer y esto de sales con mi abuelo lo de Tusquets salido de corrido su niño idiota Marcela que es un niño ya veo que su niño qué hacemos con esto

Voz 17 08:39 puede venir con nosotros disparó las

Voz 1 08:43 no montará yo Dios mío que ese choque si Dios Dios mío estamos pidiendo aprueba seguía unos pone a prueba lo di os dije que pasaría es estábamos surgido no no podemos dejarlo aquí esto sabes lo que tienes que yo no sé si

Voz 17 09:13 lo que puedes está sufriendo lo ves luego iremos a seis a lo John con dieta es un niño

Voz 1 09:24 sí fíjate deja de cuestionar todo lo que digo Alberto no puedes tú eres padre de Jorge no

Voz 17 09:41 abierto

Voz 1 09:44 eso es lo mejor para él sí cómo te llamas tesoros no tengo muy bien mira

Voz 2 09:58 a base en contraste con el señor estás listo para encontrarte con el señor

Voz 1 10:13 bien sigamos

Voz 19 10:18 sí sí sí no podíamos cajas con el que pasó después seguimos caminando encontrás Taiz al militar

Voz 20 10:28 ya lo sabéis está en los vídeos Sé que lo habéis visto queremos oír Timothy queremos que nos lo cuentes tu porque Julieta que

Voz 19 10:37 a encontrarse a sí

Voz 21 10:42 sin encontramos

Voz 1 10:58 lo veis colores linternas él has visto estoy apuntando no deja de gritar David Villa en la que has montado vamos después de todo lo que aquí pero quedaba fiarte intentado salvar del alma yo decido viejas que me vaya juntos dijo nada no vuelvo al cuartel me largos muy largos esperas que vea esto de verdad jugador lo digo en serio porque tiendas palabra no vale nada el impuso eres un esclavo que no sabe qué vale su palabra eh soltado uno de nosotros para que para que los montes también ha sido una mujer entonces pero te pones jazz otros juro que no volverá a casa yo José giro que todos me dais dónde hemos llegado giro en este momento una vez fuimos una familia vivíamos en paz os dije que el sol negro nos haría esto sino permanecía vamos unidos sino teníamos fe hemos fracasado lo voy a preguntar una ultima vez te han liberado no

Voz 7 14:03 vete tú

Voz 1 14:15 siete desde sí gracias es un coche y por allí por allí mira

Voz 22 14:38 bueno vamos a

Voz 20 14:42 la ejecutadas estéis sí y luego volví estáis a la finca antes fuimos a por los demás no según rato estaban lejos juntos Frist lo que habéis hecho Marcela se lo contó encontraron esos con harían no estuvieron dando vueltas asomaron con nadie queremos

Voz 2 14:59 que nos cuente lo que pasó entonces la casi yo creo que puso

Voz 1 15:08 que puedes Julieta clásico podéis tenéis los vídeos dormida yo no

Voz 23 15:13 pues eso es escuchemos escúchame porque nos estamos a mover de aquí está bien Squyres es lo que pasó Mis el casa está claro está claro

Voz 1 15:22 a todos miran los estaba todo el mundo muy nervioso ello algo

Voz 24 15:38 día

Voz 1 15:42 había uno

Voz 25 15:56 no

Voz 1 15:58 voy a dejar la cámara

Voz 20 16:00 estoy grabando vez habéis cogido todos vuestros bizcocho

Voz 26 16:09 teníamos vosotros también

Voz 20 16:13 sé que estáis confusos de asustados es normal pero no tenéis que temer

Voz 27 16:21 al no ha llegado el momento Marcela

Voz 1 16:27 llevamos

Voz 20 16:28 mucho tiempo esperando este momento sabíamos que llegaría tarde

Voz 1 16:36 Nos hemos preparado no hay motivo para estar asustados

Voz 20 16:43 la reunirnos con él crea odio ni Marcela que tenemos sólo tienes que comer es acabados sentaremos aquí espera digamos hagamos unos como hemos vivido

Voz 1 17:15 dejas a escopeta cállate tranquila Mi amor puñeta suelta la escopeta ruegas tontería cállate no saben usar si se usarla Julieta pero se trataba de esto si se trataba de esto

Voz 28 17:38 a estos exactamente hemos matado a tres personas hemos empatado a un niño que os pasa todos desde cuando éste porque estas cosas de que es necesario

Voz 1 17:48 desde que Dios nos ordena aquí se ordena Marcela del orden latir venga Julieta déjale escopeta

Voz 2 17:57 no te acerques Íñigo el serio no te acerques a te juro por Dios que te pega un tiro Dios Julieta

Voz 1 18:03 te haces jurar por Dios Lola nos vamos de aquí nueve Te nos vamos Lola tuyo habíamos hablado donde es que

Voz 27 18:20 Lola que dice que está pasando ya tienes que hacer cariño

Voz 1 18:25 eh

Voz 29 18:32 eh

Voz 1 18:35 eh

Voz 30 18:37 de Un

Voz 16 18:44 Julia cosa que hizo tu hija

Voz 31 18:52 yo te vi un Enjuto

Voz 16 18:55 eh

Voz 33 19:04 por favor cariñoso Dillon equipo

Voz 24 19:06 que estamos a tiempo lo diga mi amor aquí animo que te metodología recoge Jesús malo no no no no no lo los Clegg heló Hoyos sillón mejor Miguel entre los dedos vamos cariño

Voz 19 19:31 en ellos

Voz 16 19:44 cuando dispares contra Marcela qué pasó luego Julieta fueron a por mí algunos no todos intentaron quitarme la escopeta y que hiciste me fui me marché dejé a mi hija luego espere fuera no sé cuánto de vez en cuando oía cómo alguien cayó al suelo primeros sonaba cuando luego empezaron a sonar muchos caras poco un pues yo ofensa será mi hija será es el mi volviste a entrar en la casa si muy tarde cuando ya no se oye nada estuve abrazada a ellos hasta que mereció pues la manera cogió uno para el cierre no el coche signos yo diría que igual donde has estado desde entonces allí entraba por comida agua dormidas la furgoneta de los militares no tenía fuerzas para irme hasta que volvió la luz sí después de todo esto estaba equivocada no vino Jesús no pasó nada de los Amparo

Voz 27 21:34 esto de grabando venga

Voz 1667 21:38 la Guardia Civil han encontrado dos cadáveres en la Sierra grande de Orlando los en la comarca pacense de Tierra de Barros según fuentes cercanas al caso se trataría del cuerpo de un niño y el de un militar ambos en avanzado estado de descomposición se desconoce por el momento si este hallazgo tiene relación con la veintena de cuerpos encontrados ayer en la finca perteneciente a la secta del sol negro por el momento es toda la información de que disponemos ampliaremos la información tan pronto como tengamos nuevos datos

Voz 11 22:19 todos los episodios y contenido adicional en el gran apagón punto com síguenos en Twitter arroba el gran apagón y facebook punto com barra el gran apagón

Voz 36 22:33 el gran apagón está escrito por José Antonio Pérez Ledo realizado por Roberto Mahan dirigido por Ana Lorenzo

Voz 20 22:45 ahora dormir bien te costará menos con Hipercor y El Corte Inglés

Voz 1787 22:50 con un cincuenta por ciento de descuento en unas le

Voz 2 22:53 de colchones de las primeras marcas

Voz 37 22:55 tras pagar cómodamente hasta en doce meses todo un descanso sólo hasta el dos de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés

Voz 20 23:06 el verano pasado próspero promete decir la verdad a las preguntas que serán en este acto

Voz 1 23:11 sí señor Bárcenas había declarado

Voz 24 23:14 que había una caja B sólidamente ninguno como le he dicho antes jamás me he ocupado de ninguna cuestión de compatibilidad de este ha firmado niega que recibiera alguna cantidad son absolutamente falsos este verano escucha Hora Veinticinco

Voz 1781 23:32 lo que pueda pasar aumento del relevo acabará Ventana comienza Hora Veinticinco son las

Voz 38 23:36 de lunes a viernes desde las ocho de la tarde la site en Canarias con Pedro Blanco síguenos también en Hora hora25 punto es en la SER

Voz 14 23:47 el punto éste hasta el veintiséis de agosto un veinte por ciento de descuento en todos los con un éxito allí descuento en cupón canjeable para las compras

Voz 15 23:59 sí

Voz 11 24:05 el gran apagón

Voz 12 24:09 la segunda temporada capítulo VI el profeta

Voz 14 24:21 tras su esperada reaparición pública Eduardo Bravo autor del pop casi la mitad oscura estrenó su primer programa de radio el sábado nueve de mayo de dos mil veinte

Voz 1 24:32 se título el profeta con Eduardo Bra

Voz 1787 24:37 bienvenidos amigos y amigas a esta primera edición de el profeta

Voz 1667 24:42 algunos le conocéis otros muchos no

Voz 1787 24:46 así que me presento mi llamo Eduardo Bravo durante las próximas dos horas voy a ser vuestro conductor en este programa que esperamos sea de nuestro agrado vamos a abordar cuestiones que raramente tienen cabida en los medios de comunicación queremos hablar de conspiraciones queremos hablar de misterios de secretos de todas esas cosas infinitivo que no tienen explicación oscila tienen pero es silenciada en este programa vamos a tener la mente abierta ese va a ser nuestro mantra hasta ahora hablar de misterio y conspiraciones era casi un estigma verdad eso ha cambiado Si algo le debemos al gran apagón es precisamente eso que los digamos malpensados parece que ahora somos escuchados sí desconfías de los gobiernos si crees que te ocultan algo si crees que hay una verdad más allá de lo que nos cuentan este es tu programa ahora ya antes de pasar al primer tema de la noche quiero presentaros al que va a ser mi colaborador principal algunos ya ya lo conocéis es físico trabaja en el Centro de Astrobiología de Madrid se llama Mauricio Galera Fabricio bienvenido qué tal va estupendamente

Voz 34 26:13 y tú qué qué tal cómo cómo te sientes delante de un de un micrófono de verdad fue la primera entrega del profeta fue un rotundo éxito en las

Voz 14 26:24 me de sociales cosechó críticas elogiosas de manera casi unánime la emisora que había tratado el lanzamiento del programa con discreción puso entonces en marcha una intensa campaña de publicidad

Voz 41 26:38 hay un lugar donde las cosas no son como te han contado donde la versión no oficial es más creíble que la oficial donde somos escépticos donde lo dudamos todo

Voz 24 26:50 hay un lugar donde somos como actúa amigos amigas bienvenidos a El profeta

Voz 1667 26:59 todos los sábados al filo de la medianoche el profeta con Eduardo Bravo

Voz 42 27:09 el profeta duros

Voz 14 27:11 sólo doce programas su última emisión tuvo lugar el veinticinco de julio de dos mil veinte tres días después su presentador Eduardo Bravo y su principal colaborador mauricio Galera fallecieron en un accidente de tráfico

Voz 1275 27:28 tenemos una noticia trágica de última hora Eduardo Bravo y Mauricio al era compañeros de esta casa han muerto esta tarde en un accidente de tráfico según acaba de confirmar la Guardia Civil los hechos al ocurrido pasadas las ocho y media de la tarde en el tramo de la M cuarenta comprendido entre las seis y los túneles de El Pardo aunque la investigación sigue abierta

Voz 27 27:47 todo parece indicar que Bravo que conducía el coche en el momento del siniestro ha perdido el control del vehículo los dos ocupantes han sido evacuados urgentemente por ambulancias medicalizadas pero muerto antes de llegar al hospital La familia de Bravo ha pedido respeto a su actividad en estos momentos tan doloroso pocos creyeron que se tratase de un accidente escuchamos al fiscal general del Estado

Voz 14 28:14 en una comparecencia ante los medios de comunicación

Voz 1667 28:18 saben he ordenado que se investigue las circunstancias que han rodeado la muerte de estos dos periodistas Eduardo Bravo y Mauricio Balís hay indicios de delito hay alarma social hay alarma social Ésa es evidente y hay también motivos para pensar que se puede haber cometido un ilícito penal el ciclo motivos bueno esto es todo lo que puedo decirles por el momento gracias fiscal fiscal fiscal

Voz 14 28:43 surgieron toda clase de teorías conspirativas quién estaba interesado en silenciar a Eduardo Bravo muchos relacionaron su muerte con un anuncio que el propio Bravo había hecho en el que sería su último programa

Voz 1787 29:00 estamos hablando de cincuenta y seis la agencia luces que ellos pues estupendo trabajo de investigación Mauricio felicidades seguiremos hablando de ello en otros programas seguro porque es un tema que yo estoy convencido de que interesa a nuestros oyentes muy bien cuando quieras porque si queda mucho que contar todavía no hemos hablado por ejemplo del papel que jugó Cuba en todo esto bueno bueno bueno es todos los guardamos de momento Nos guardamos tiempos muy bien Mauricio muchas gracias nosotros nos vamos ya pero antes quiere hacer un anuncio a todos los amigos y amigas del profeta y es que la semana que viene vamos a tener un programa importante todos los son novia María interpreté estos son importantes para nosotros pero éste lo es especialmente muchos lleváis tiempo pidiéndolo por las redes decís por no habláis de la posibilidad de un nuevo apagón desde luego que mencionamos en nuestro podcast en la mitad oscura y en su momento prometimos que lo trataríamos sin no lo hemos hecho hasta ahora no es por censura muchos habéis sugerido lo no es pues nadie nos ha impedido las de ello gratuito por investigar llevas tú sabes bien este es un tema por motivos obvios y queríamos hacerlo bien queríamos ahondar queríamos investigar lo que ha costado no ha sido fácil pero ya sólo podemos de la semana que viene en el profeta abordaremos la próxima tormentas

Voz 24 30:41 volar os dejamos con un adelanto

Voz 44 30:50 las preguntas que tenemos que hacer no son quién ganó con el gran apagón seguiría ganando su llevo

Voz 45 30:54 veinte años estudiando estos fenómenos y te diría que sí

Voz 44 30:57 sí que es muy posible que haya otra tormenta

Voz 24 31:00 y si la hay momentos rabia

Voz 2 31:02 además que tenga una intensidad mayor a la de dos mil dieciocho y me preguntan si creo que la gente tendría que aprovisionarse con agua y latas de comida pronto

Voz 1667 31:09 además este sábado en el profeta nos preguntamos estamos a las puertas de un nuevo apagón

Voz 46 31:19 bueno pues esa es la promo estamos a las puertas de un nuevo apagón como veis hemos hecho varias entrevistas que yo creo

Voz 47 31:26 el muy muy interesantes muy reveladoras también pero vais a tener que esperar unas semanas Mauricio fue siempre un placer tenerte aquí el placer es mío Eduardo ya eso sí vosotros amigos amigas los encontramos en siete días aquí en el profeta

Voz 14 32:06 tras la muerte de Eduardo Craddock un grupo de internautas lanzó una campaña de presión contra la emisora pretendían que ésta hiciese públicas las entrevistas que Bravo y Galera habían grabado para que el programa la emisora nunca respondió a la petición

Voz 49 32:23 hemos han atacado la de extremos horas delante quedan por legal de personas que han quedado en la puerta ahora Gregoria titular junto a Valera en el domingo se podía leer diversos juristas de la Fiscalía

Voz 14 32:38 Eduardo Bravo fue dirigido mártir por ciertos sectores escépticos con la versión oficial fueron muchos los que inspirados por su figura pusieron en marcha podcast que seguían su estela el más conocido de todos se tituló Los herederos del profeta

Voz 50 32:55 escuchamos un fragmento un poco a poco los porteros del profeta es una alegría

Voz 3 33:01 vosotros que estáis aquí vaya eh estamos flipando todavía un poco con las descargas no nos esperábamos para nada está cogida SOE está acogida gracias una Ana Nardy bueno hoy ponen uno más serios hoy tenemos nuevos datos muy reveladores sobre la muerte o el asesinato yo prefiero considerarlo un asesinato de Eduardo Bravo Barlow estás verdad esto esto y me está Skype pero granjero que bien si queréis que se me olvidó decir lo principio si queréis comentar por Twitter ya sabe y es hacerlo con el hashtag herederos del profeta todo junto bueno malo nos contabas eh quién nuevos indicios han descubierto hace

Voz 6 33:39 Ana el digital confidencial publica un texto bastante largo que reconstruye los últimos días en la vida de Eduardo series muy revelador porque el padre de ésta lo que ha hecho es hablar con la gente a la que entrevistó Eduardo baraja la que entrevistó para el último programa

Voz 3 33:53 sí sí aquel que recordamos no se emitió en el que especulaba con otro apagón de lo que cuentan dicen que va a ser más intensa que la de dos mil dieciocho más intensa todavía sí sí

Voz 6 34:04 hablan de que teniendo en cuenta el ciclo solar que están disparados los niveles de radiación podríamos tener una tormenta esta vez de clan se X vio clara las cuestiones eh pueda soy soy claro decía que la cuestión es si eso provocaría un apagón si eso es que haya una tormenta solar que parece quedar la asegura eso es una cosa pero no quiere decir que vaya a provocar una

Voz 3 34:24 bueno pero si la tormentas más fuerte que la del dos mil dieciocho es más fuerte ahí apagón seguro seguro lo cual pensando una pregunta no están ocultando otra vez porque los medios grandes en los importantes vaya nadie absolutamente nadie habla de eso

Voz 6 34:39 ya lo que pasa es que yo no sé si lo están ocultando yo es que no estemos de acuerdo con es como como ven que qué

Voz 3 34:44 no está muy de acuerdo que no cree que no lo estén ocultando a ver

Voz 6 34:47 en Playboy por favor delante rotundos río porque usuario discutido antes a micrófono cerrado con alguien ya sabe lo que pienso respecto ya bueno así pero nada déjame que lo que la desarrolló todo tuyo

Voz 23 35:00 no sé si se está ocultando esto o qué

Voz 6 35:03 que está teniendo cuidado como cuidado cuidado que los que no se quiere alarmar que se está teniendo cuidado para que no haber imaginados a ver si el Gobierno dice ahora que puede haber otro apagón entonces qué es lo que por hecho un proponga nada de dame a mí déjame que te vayas pelo pero porque a Bogas porque no nos digan nada como la otra vez eso digo si no están seguros de que vaya a pasar pues igual es mejor que no diga nada serio bien de aquello que opinó justo justo lo contrario

Voz 3 35:33 yo creo que sí puede pasar si hay eh aunque sí una posibilidad pequeña de que hay otro apagón tienen que decirlo y luego la gente que haga lo que quiera pero ellos tienen que informar tiene la obligación de Fort ya pero como lo haces como dices que Valhalla Trapagaran sin que se note la ellas en la Rayo expuesto formando bien eh mejor eso que no decir nada creo yo vaya

Voz 6 35:53 mira todo este debate está muy interesante porque está llevando a preguntarnos si realmente hicieron que los gobiernos no diciendo nada la primera vez es un poco lo que está

Voz 1 36:01 diciendo a Rubén mal

Voz 3 36:04 es mejor no decir nada para evitar el y ya no lo tengo claro eso sí yo creo que siempre siempre siempre siempre es mejor informado y luego que la gente tome sus decisiones pero con información sí pero que hoy

Voz 6 36:14 ese cambiado señor gobiernos llegan avisar la primera vez imagínate que el once de abril de dos mil dieciocho dice Juan Rosales cosa el presidente o quien sea hice quedar un apagón global al día siguiente claro vamos a quedar sin luz sin agua corriente y tal que los supermercados Se van a quedar pues esos vacíos desabastecidos eso en final de qué sirve de qué sirve decir eso iba a editar algo a lo mejor provocadas algo peor pero te das cuenta de lo que estás haciendo es justificar que no nos dijeron nada son digamos no

Voz 1 36:42 a ver yo la entiendo cuando se dice que los gobiernos no dijeron nada para matar

Voz 3 36:47 los conoce muy bien para que a mí eso me parece una estupidez nadie está diciendo eso ha dicho que los gobiernos quería matar

Voz 6 36:57 quiere que había ahí como como una noticia había una mano negra no su ídolo de semana no ha sido lo que saco Eduardo pero el corte completo pues claro que lo de hoy de la BBC en la reunión de los ministros es que se reunieron con los directores de los periódicos pues claro que hay una mano negra sí pero no a ver si me entendés no no fue una conspiración para matarnos a todos fue pues para intentar evitar que hubiese caos que la gente no se volviese Localia siente la paz

Voz 3 37:24 hola ya ya ya vale vale ya que te quiero

Voz 6 37:27 o sea que está claro que lo sabían y que no informó eso está claro en que se llevará los jugadores del Prada de que amenazaron a la gente que había visto los caminos como una o David Jones

Voz 19 37:35 digo que los metros estuviesen bien vivo

Voz 6 37:38 creo que lo hicieron pues eso suponen bien como

Voz 14 37:40 las muertes de Eduardo Bravo y Mauricio Galera no sólo tuvieron repercusión en Internet también los medios tradicionales las abordaron desde distintas perspectivas en septiembre de dos mil veinte un programa matinal llevó a su plató a la madre de Eduardo Bravo te escuchamos un fragmento de la entrevista

Voz 23 38:12 esta mañana tenemos con nosotros a una invitada que nos hace mucha ilusión una mujer que ha vivido una de las experiencias podríamos decir más duras que puede vivir alguien en su vida y sobrevivir a su hijo a está aquí porque más allá del dolor más allá del terrible sufrimiento que ha vivido y que sigue viviendo tiene un mensaje que quiere compartir con todos nosotros recibamos con un fortísimo aplauso a Sofía Esteban nerviosa pues no lo estés estamos aquí en familia ya lo sabes si si nuestros espectadores a lo mejor no saben quién eres ahora mismo porque lo has aparecido en los medios hasta ahora bueno va a permitir que te presente Sofía es la madre de Eduardo Bravo Eduardo Bravo muchos de nuestros espectadores seguro que lo recuerdan presentaba el programa de radio el profeta en una emisora de este mismo grupo alcanzó mucha popularidad después del apagón todos oímos hablar de él entonces pero luego tardó en reaparecer en público estuvo desaparecido prácticamente dos años todos oímos muchas especulaciones él incluso habló de ello en su podcast antes de saltar a la radio qué pasó en ese tiempo Sofía porqué desapareció tu hijo estuvo

Voz 33 39:37 muy mal

Voz 23 39:38 tuvo una depresión y estuvo dos años muy mal

Voz 33 39:40 muy medicado les dieron la baja y no salía de casa tácticamente

Voz 23 39:44 si esa depresión estaba relacionada con

Voz 33 39:47 lo que le pasó con todo aquello que le pasó después de colarse en el Museo del Prado Sisi él a partir de ella no levantó cabeza al principio uno contaba lo que había pasado se negaba a hablar de eso estuvo con psicólogos y bueno

Voz 23 40:01 muchos no sorprendió que no tomará alguna iniciativa legal

Voz 33 40:04 no quiso él sólo quería olvidarse dijo que dejaba Internet y que lo dejaba todo no que nada estuvo un tiempo también siempre da Mauricio fíjate y eso que eran muy amigos Mauricio lo recordamos es Mauricio Galera

Voz 16 40:18 que era su colaborador su compañero en el programa también fallecido en aquel accidente de tráfico Sir pobres

Voz 20 40:25 también era un nombre de es que es que era muy buen

Voz 16 40:28 la persona tranquila tranquila ya está decir perdón

Voz 33 40:33 como mujer No pidas perdón bastante hace con venir aquí es que se están diciendo muchas cosas en hijo cosas que no si cuéntanos yo no quería avenida televisión y nada yo yo tengo una peluquería ya de Stuttgart han estas cosas pero es que se están diciendo cosas de mi hijo que no ya a mi hijo no estaba loco si está diciendo que estaba loco y no sé qué más y no es verdad ni hijo sufrió mucho lo pasó muy mal dicen que no se creen que detuvieron encerrado una semana pues es verdad es verdad porque y estuvimos su padre ello que daba pena verlo cuando nos lo dieron a santo de qué reinventarse Xoel porque dice eso la gente porque dicen cosas y no saben de lo que están hablando es cierto entonces que lo retuvieron

Voz 23 41:14 durante una semana cargo que es cierto es ver

Voz 33 41:17 da el tuvieron casi sin comer de interrogando le cabe el que sabía que iba a saber él que iba a saber él ya me lo dieron roto roto completamente dos años dedicándose yo ya dormía ahí su padre el pobre tómate tu tiempo es que seiscientos han destrozado Carmen nos han destrozado a mi familia tranquila deberá ya está sigue ayer grado tanto

Voz 16 41:44 llevo bollos Andoni ser cuanto bueno cuando hablamos por teléfono me dijiste que querías decir una cosa si pues es tu momento dinos lo que que

Voz 33 41:54 tras si mira al yo yo quería decir que mi hijo se tomaba en serio su trabajo lo que hacía el programa que podía ser lo que fuera pero él estudiaba mucho trabajado mucho a veces dormía porque se quedaba toda la noche leyendo si te quiero decir que Eduardo unos inventaba las cosas la gente que dice que las inventaba que hablaba por hablar no es verdad Él sabía lo que decía Eduardo era muy responsable en las últimas semanas antes del accidente yo ya Vidal noté muy preocupado sabes

Voz 16 42:27 por qué

Voz 33 42:27 no tampoco me dijo que estuviese preocupado pero madres las madres notamos eso ya lo sabes tú claro fíjate que con el programa de radio estaba contentísimo pero algo debe de pasar de no sé que vuelve a estar como antes pues yo otra vez a no dormir a dar con ojeras si yo no sé si andaba también tomando alguna pastilla

Voz 16 42:50 no sabes por qué no se no

Voz 33 42:52 pero coincidió que empezaba a trabajar en el último programa El que no han echado el de el nuevo apagón si yo creo que es eso lo creo yo no no lo sé si cuéntanos para mí que presionar porque ya te digo que volvió a las andadas yo le dije le dije déjalo dijo Si vas a pasarlo mal déjalo nadie te obliga a hacer el programa o habla de otra cosa y el me decía que no mama hay que hablar de esto es importante fíjate fíjate como Scout el pobre Sofía muchas gracias puedo decir otra cosa sí claro por supuesto es que mira yo no sé si esto va a servir de algo o no pero yo quería pedirle a los periodistas de este país que que por favor cómo investigue lo de mi hijo a ver qué le pasó Si de verdad un accidente porque yo no me lo creo Carmen y la policía pues dice que sí que fue un accidente pero yo ya no sé no sé qué sí nos lo dicen porque se lo ha pedido a alguien o que no crees que fuese un accidente yo creo que no yo creo que le hicieron algo a mi hijo porque el día antes del accidente fíjate hacer el vino a verme y me dijo mucho fuerzas fíjate preocupes eso me dijo Il rueda de decir esas cosas yo creo que tensando lo luego yo creo que se estaba despidiendo que él ya se olía que le iban a hacer algo hice alguien de verdad puede investigarlo ya ayudas lo que sea en lo que pueda mi hijo no era un loco mi hijo no estaba loco Carmen Sofía muchas gracias por venir y por este testimonio Antic al mes

Voz 51 44:42 Un

Voz 14 44:46 el diez de noviembre de dos mil veinte Un juez confirmó que Eduardo Bravo iba

Voz 52 44:51 yo Galera fallecieron en un accidente de tráfico en su sentencia

Voz 14 44:58 el magistrado desestimó las sugerencias te asesinato al considerarlas especulaciones carentes de toda prueba

Voz 52 45:05 va a día de hoy las entrevistas que Eduardo Bravo grabó sobre un nuevo apagón

Voz 1 45:13 siguen sin ver la luz

Voz 35 45:20 a menudo

Voz 11 45:26 todos los episodios y contenido adicional en el gran apagón punto com síguenos en Twitter arroba el gran apagón y facebook punto com barra el gran apagón

Voz 36 45:40 el gran apagón está escrito por José Antonio Pérez Ledo realizado por Roberto Mahan dirigido por Ana Lorenzo

Voz 53 45:50 según del diré te en que pudo ayudarle

Voz 54 45:52 buenas llamada porque quiero instalar una alarma ha sufrido algún robo no no es para mi casa de la playa que después del verano no vamos en meses sino quiere estar pensando si me van a entrar a robaron se me va a meter a alguien

Voz 55 46:04 lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 54 46:18 sí

Voz 24 46:19 dos de los que aunque tengan el fútbol es de los que se ganan la vida con hombre que hay en la vida aunque no

Voz 56 46:46 todo y fútbol y así queremos contarlo analizando el fútbol de una manera diferente con el rigor de siempre del programa referentes de la noche deportiva

Voz 8 47:13 la Ventana con Roberto Sánchez

Voz 1 47:21 lo que queda del día de Francisco

Voz 44 47:39 ahora cuando suena a esta musiquita siempre me quedo con una duda que al final no te planteo nunca y me voy yo con ese interrogante a casa durante el fin de semana por ejemplo Pilar de Francisco buenas tardes buenas y eso es buenas tardes buenas ventas durante el fin de semana después tienes esto como gusanos eh

Voz 57 48:01 es como en sus peores pesadillas me la cantan al pasa a vale bueno sólo es fans que me daban recordando conforme voy andando por la calle preguntado a saludo aquí apoya a tus fans habla de Francisco qué tal está ahí

Voz 26 48:12 sí

Voz 57 48:13 yo bien es muy bueno la verdad ella es figurado sea digo bien pero no tan bien pues viernes idea es de esos días que no me he levantado sabes que todo te sale mal sabes qué es lo peor

Voz 44 48:23 tú dijiste que no quería ser la música de la SER no no quieres

Voz 57 48:26 ahora mostrar pero cuando todo te pasa tío también hay que decir las verdades salgo de casa piso una Kaká da buena suerte dirás pero bicho tranvía nula buena suerte exactamente el acero

Voz 44 48:37 pisa otra claro ahora

Voz 57 48:40 de perderla autobuses goteo aumento y el metro y el ascensor ya ya decía cabeza sabe dices si Dickens levantara la cabeza me dedicaría un libro y O2 o dos o Juan Cruz una editorial pero bueno como le dijo al fruta Batman nos caemos para aprender

Voz 44 48:55 levantarnos hice aves que puede arreglarme esto no tengo ni idea lo que queda

Voz 24 49:17 los protagonizado

Voz 57 49:19 becarios de la SER así si es gente que está aprovechando para hacer sus prácticas aquí en verano también quería comentarte lo por un poco por si quieres darles algún consejo poco a un becario en una becaria por ejemplo que la luz de los aloje Nos no le oxida sus ilusiones ese sería un buen consejo

Voz 44 49:36 yo le dije les diría que que hoy

Voz 38 49:39 con una sonrisa permanente aunque sea verano una sonrisa primaveral se Quique afronten así

Voz 57 49:47 les han rendido un homenaje desde primera hora por ejemplo De la Fuente en está dedicado el nuevo Single de Janet Jackson

Voz 1 49:53 sí

Voz 34 49:53 también se la dedico a la generación Z de becarios con nuestra compañera Minerva a Marcos a Javier KO que se saben decenas de canciones de Daddy Yankee me han confesado etcétera no tienen ni idea admiten de lo que canta Janet Jackson vamos suena así que celebramos la confluencia de culturas y también de generaciones musicales en la redacción de Hoy por hoy

Voz 57 50:14 y un poquito más tarde John ya Arenas en su sección les han nombrado Héroes del verano

Voz 1781 50:21 parece que no pero su labor es muy importante estamos estamos contentos de notarios sí muy contentos ilusión se mucha mucha había visto el coloso en llamas y no lo he visto el tipo duró en regla o estáis haciendo fuentes a ello está denuncio porque me queda una asignatura agosto uno pero soy becario regla todo verdad

Voz 38 50:46 sí sí todo en regla pero también este anuncio fuentes porque me queda el trabajo final

Voz 3 50:50 te espeta el que ha creado

Voz 38 50:52 la escuela Aurora

Voz 58 50:55 Arias nació el explicar

Voz 57 50:57 en La Ventana hay dos becarios de hecho Saúl y Lucía yo es tú sabes que soy muy generosa con él

Voz 44 51:03 estimo muchísimo ya Saúl los viernes le dejo mirarme a los ojos como hago yo contigo si ya lucía le dejado escoger esta canción a ver cada día de traes aquí epígrafes si lo vi internacional nacional cultura de por eso se ha quedado corto evidentemente se ha contado de suplementos arquitectura

Voz 57 51:51 doctora hay que hablar de arquitectura porque somos gente mundo Roberto tenemos que un poco dar ejemplo tú por ejemplo qué edificio dirías que es una maravilla del mundo en plan el Taj Mahal el CD Roma en la torre Los Vengadores Cho muchos Machu Picchu L edificio Baxter de Los cuatro Fantástico el coliseo suelen las obras de Calatrava Bresson perecederos es verdad bueno e hoy se ha hablado de los edificios feos ahí me gustan más fue son más sinceros porque por muy bonito que tú veas un edificio por dentro todos los edificios albergan horrores ratones ratones piensa que en todos ellos hay reuniones de vecinos lo peor ocurre allí para Danny De la Fuente esta mañana pues su mayor exponente del feísmo está en su pueblo

Voz 34 52:38 por ejemplo en mi pueblo de Madrid en Becerril de la Sierra el alcalde mandó construir un monolito tan feo que esperanza

Voz 1787 52:43 Aguirre le dijo aunque en ese escucha bien

Voz 34 52:46 sí

Voz 58 52:48 por último herido

Voz 34 52:51 lo que capta la Cadena SER como ha podido autorizar esa puta mierda que los puesto encima sino recuerdo mal seis mil euros bueno pues hoy no contamos con la verborrea de Aguirre las piedras gigantes que cargaba Astérix es lo mismo la que haya una fuente que normalmente además estas en fin bueno bonito

Voz 44 53:13 precioso precioso Larralde del hacer las seis de la mañana el primer tramo de Hoy por hoy los niños

Voz 57 53:18 yo ya no se desvelan con alcohol lo hacen con los maestros de las rotondas escuchando Dani está también los citó gigante de gominolas de Boadilla del Monte la Mitxelena de Murcia el caballo psicodélico en la rotonda de Mallorca Pablo González Batista recomienda el Dino seto de Vigo

Voz 2 53:32 para mí el ejemplo paradigmático está también en Galicia está en la costa atlántica está en Vigo su dinos seto cumple lo que promete el reto con forma de vino a usted con forma de dinosaurio el un tiene incluso fue bueno ha tenido hijos tuvo puso a huevo tiene el dinos Edinho is llega llegó a celebrar su fiesta de cumpleaños con presencia del alcalde

Voz 59 53:52 si no yo tantos estilos yo estamos nuevos gestos y además yo he visto se porque él tiene usted estos hubo mucho importantísimo vuestra ciudad excepto

Voz 57 54:30 tenemos pendiente te yo el karaoke esta canción y lo dejó

Voz 44 54:33 es cierto pero de momento planes para el futuro ya

Voz 57 54:35 el me y luego torturas invadió la verdad es que llegó no tengo ningún problema ya me refiero planes para el fin de semana que vas a cera que lo vas a dedicarse es que tildó de ya mira así

Voz 44 54:48 a las ocho en realidad tengo que estar en el teatro a ver si llego El del lunes lo contábamos aquí con su director si llegas pero claro como no voy a llegar

Voz 57 54:57 bueno qué pena pues luego si te queda tiempo vamos iraníes que a todo todo el equipo de La Ventana que si Marina necesita una mesa Manu lámparas sillón noticias pequeñitos así que vamos a ir para dar más recomendaciones a los oyentes tengo una excepción cultural que picardía los planes de lo que queda del día

Voz 3 55:16 su la verdad

Voz 61 55:19 lo luz Belén

Voz 57 55:26 el festival de Mérida ahora mismo es lo que se lleva para los amantes del teatro el festival de Mérida es como la Tomatina para los amantes el quechua el actor Pedro Casablanca estado esta mañana en la SER y ha recomendado su obra filón Tete es de Sófocles para el actor está en Mérida es una experiencia única interpretará cerca del público y sin micrófono es como el micro teatro pero con prestigio y cobrando

Voz 34 55:49 es un teatro que a pesar de lo de lo grande que es es muy acogedor siempre digo que te devuelve mucho la energía que tú que tú das allí no he tienen buena acústica a pesar de que ahora parece inconcebible hacer teatro sí micro cosa que yo reivindicará volvamos a hacer teatro sin micro por favor pero Teatro que te que que claro te te te retroalimenta no lo que tú haces tú lo recibes no recibes muy bien la reacción del público a las dos veces que estaba allí he tenido esa sensación no de que de que a pesar de lo grande de la Monumental del teatro del respeto por esas piedras a un teatro que te acoge

Voz 54 56:35 fin de semana perfecto teatro bueno por partida doble

Voz 44 56:37 Teatro Clásico además series sería

Voz 57 56:40 es porque se ha estrenado desencanto la recomendada esta tarde en La Ventana Bright CF es la nueva serie de animación de Matt Groening el creador de Los Simpson

Voz 44 56:49 desencanto la nueva si el creador de de los de Lenin de futura esta serie desencanto que ha tenido muchísimo muchísimo comentario en redes sociales porque ha habido mucha gente a la que le ha defraudado montón otra la que él está encantando que a mí me está gustando nada la historia es como estos tres que se unen una princesa alcohólica que no se quiere casar con nadie el demonio que la acaba de poseer y un enfoque es infeliz pero que por muy feliz que quiere hacer pues en el mundo real sigue siendo feliz de son personajes adorables la verdad

Voz 57 57:21 princesitas alcohólicas enanos infelices y demonios que te poseen habla de una serio de mi fiesta de Nochevieja

Voz 58 57:28 pues sí

Voz 27 57:31 segundo la vida

Voz 44 57:33 lo de Pilar de Francisco también se vive pero el primer episodio como mínimo deberá esperar hasta el lunes Pilar feliz fin de semana y a ustedes les esperamos aquí el lunes a las cuatro y cinco como siempre hasta entonces sean felices adiós

Voz 15 58:03 va bien me lo van a mí no no gordo ven Juan Luis Puente

Voz 51 58:36 es

Voz 62 59:44 Plan E eh

Voz 7 59:50 no