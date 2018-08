La Ventana (27/08/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 Gabino

Voz 0055 00:11 las tres en Canarias la Fiscalía investigará a los Mossos d'Esquadra por identificar a las personas que hace unos días retiraron lazos amarillos de algunas calles catalanas esta mañana Albert Rivera líder de Ciudadanos reclamaba que se retire los lazos de la vía pública y el presidente de CAT David Bowie y les respondía le acusa de querer instaurar un clima de violencia que a su juicio no existe les escuchamos a ambos

Voz 0040 00:31 si no hubiera lazos amarillos sino hubiera okupación totalitaria del espacio público si alguien no pensará que el espacio público suyo no es de todos esto no ocurriría porque la gente normal no se tiene que dedicar cada día a retirar lazos a retirar banderas ideológicas lo lo normal es que un Ayuntamiento haga respetar las leyes lo normal es que los ayuntamientos retiren ese tipo de propaganda tal y de hecho hay ayuntamientos que no son gobernados por separatistas que lo han hecho no sé qué eh

Voz 0032 00:57 no sé qué hace buen partido político convocando esta supuesta manifestación quiere instalar uno clínica de violencia por motivos políticos eso es falso no es verdad lo compartieron compartimos la manera de hacer de ciudadanos que intenta fracturar la sociedad por estos motivos

Voz 0055 01:14 otros asuntos el ministro de Exteriores sostiene que la crisis inmigratoria que atraviesa Europa es incluso más grave que la que sufrió por el euro Europa ha dicho Josep Borrell está abierta en canal

Voz 1783 01:24 los problemas migratorios nos tienen abiertos en canal la crisis migratoria es una crisis que toca a la naturaleza identitaria la contra la sociedad seguir la estructura mental de las sociedades europeas hoy no está preparada para recibir una emigración demás estamos hablando que estamos recibiendo la en migraciones de Massa cuando realmente lo que estamos recibiendo sea cuenta en alguna es

Voz 1 01:56 que se nos de miles

Voz 0055 01:59 declaraciones de Botella esta mañana la Audiencia Nacional ha mandado a prisión sin fianza al holandés detenido en Barcelona acusado de violar y matar a un niño hace veinte años el acusado ha aceptado ser entregado a las autoridades de aquel país de Holanda información de Alberto Pozas el acusado ha reconocido que lleva en España desde marzo hoy que antes viajaba sin una dirección fija la magistrada entiende que el riesgo de fuga es alto teniendo en cuenta que lleva dos décadas huyendo de la justicia y que por tanto debe ingresar en prisión sin fianza hasta que sea entregado a las autoridades holandesas una entrega que él mismo ha aceptado Se trata de un holandés de cincuenta y cinco años detenido en Barcelona acusado de haber violado y asesinado a un niño de once años hace dos décadas la magistrada también explica en su auto que según el Código Penal holandés podría enfrentarse incluso a cadena perpetua del gasto en pensiones ha incrementado casi un cinco por ciento coincidiendo con la subida de la paga el abono de los atrasos la pensión media en nuestro país está en los novecientos cincuenta y seis euros la oposición ha pedido la comparecencia de la ministra de Empleo para que dé más detalles son las cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias la Ignacio de los deportes está en marcha la tercera etapa de la Vuelta a España así que vamos a conectar con el equipo de enviados especiales de la Cadena SER Íñigo Marquínez buenas tardes

Voz 3 03:07 buenas tardes una gorra ciento setenta y ocho kilómetros han cubierto los cien primeros setenta y ocho para meta fuga de seis corredores por delante cuatro españoles Matesaenz Molina Simón el pelotón a dos minutos y diecinueve segundos en principio viviremos una llegada masiva un sprint aquí en Alhaurín de la Torre seguiremos sea la sintonía de la cadena

Voz 0055 03:23 será ahora tiempo para otras noticias que repasamos con Josema Jiménez Reunión Internacional sobre Sida

Voz 1646 03:28 los jefes de Estado de Turquía Rusia e Irán van a celebrar el próximo siete de septiembre en Teherán una cumbre para analizar la situación de la guerra de Siria uno de los asuntos que se van a tratar en la anunciada ofensiva del régimen sirio apoyado por Rusia contra una de las últimas zonas que controla la oposición a Bachar Al Assad Moscú y Teherán respaldan al presidente sirio mientras que Ankara apoya algunos grupos alzados contra el régimen Erdogan había propuesto en julio que acudieran también Alemania y Francia pero finalmente sólo está confirmada la cumbre tripartita

Voz 0055 03:57 oye en Argentina denuncia de registros ilegales uno

Voz 1646 04:00 los abogados de la expresidenta argentina Cristina Fernández asegura que se le impidió controlar el operativo de registros realizado el jueves pasado en la casa de la ex mandataria el letrado también ha criticado que el procedimiento se extendió en el tiempo de manera ilegal y de did it deliberada y que se filtraron a la prensa datos absolutamente falsos en un comunicado ha confirmado que ya ha denunciado los hechos ante la justicia penal competente recordemos que las investigaciones enmarcan en el caso de presuntos sobornos a empresarios descubierto por las anotaciones de un chófer del Ministerio de Planificación

de regreso a casa la mayoría del Congreso de los Diputados apoyado este lunes que el ministro de Fomento José Luis Ábalos comparezca en la Comisión de Fomento de esa cámara de la Cámara Baja en sesión extraordinaria para que aclare cómo financiará el Gobierno la gratuidad de las autopistas que pasarán a manos del Estado cuando venza su concesión

Voz 7 06:30 las cuatro de la tarde y seis minutos las tres y seis en Canarias saludo señoras señores qué tal cómo están muy buenas tardes abrimos aquí esta Ventana es lunes y hemos invitado a tomar café para esta primera hora a nuestra

Voz 1826 06:41 compañera periodista del diario El País Maite Nieto Maite qué tal buenas tardes hola buenas tardes Roberto que parece que bueno de hecho hoy está trabajando el lunes pasado también cosa que Cain años

Voz 8 06:52 yo creo que es engañoso porque en medio

Voz 1826 06:54 está de vacaciones y que iba a hacer en cuanto salga de aquí

Voz 1368 06:58 y se hace a través de Deba

Voz 1826 07:00 canciones así que entonces lo de las jornadas que decíamos entrecomillado lo de espiritual pero las hornadas espirituales de Pedro Sánchez con su gabinete de el sábado en la finca de Quintos de Mora en Toledo eso te ha pillado Dati en los extranjeros

Voz 1368 07:15 sí a los extranjeros pero vamos uno ya se sabe

Voz 1826 07:18 está siempre conectado siempre está conectado es que estuvimos comentando aquí el jueves pasado que no no no sé hasta qué punto se puedo hacer el símil pero si las grandes empresas organizan retiros para fomentar el refuerzo del grupo humano eso que llaman lo de hacer piña a eso nos parece para mejorar el ambiente que el trabajo la productividad la conexión sobretodo el grado de conocimiento entre ellos a eso no sonaba lo que había organizado para el sábado ante ya el arranque del nuevo curso político Pedro Sánchez con lo suyo

Voz 1368 07:51 hombre está claro que no es lo mismo asistir en vaqueros y en un ambiente así como de distendido soleado y tal aunque también tengo una cosa es tu tienen sus peligros hay que a veces se descubren en esas reuniones informales de empresa e igual la ayuda que todo lo contrario pero vamos ya vimos a Merkel en su momento y hombre no es lo mismo pasear por la playa descalzos que ponerse en un sitio así como muy serio y tal yo creo que se da masa a que seamos todos más descendientes no más abiertos al diálogo

Voz 1826 08:21 si se buscan sobretodo las como dices las ventajas de una reunión en otro ámbito en otro contexto con otro vestuario pero no nos olvidamos también de las perversiones tienda se moderadas que pueden salir de ese tipo de reuniones todo eso los ciegos hablando con Juan Carlos Beiro experto Shin CEO de right management sobre si este tipo de encuentros informales servían realmente realmente para algo de todo eso lo que estamos comentando y él mismo Juan Carlos Beiro Nos advirtió que lo que podíamos sacar como conclusión podría hacerse después de ver las imágenes que deberíamos estar muy atentos al lenguaje lenguaje no verbal al de los gestos así que en cuanto nos dejó caer esta perrita dijimos hombre Juan Carlos pues el lunes yo creo que deberíamos calaveras después de haber visto lo que habrán dejado que viéramos de ese de ese momento yo creo que deberíamos analizar

Voz 1368 09:20 a analizar el escenario la escenografía también es importante Juan Carlos Cube y lo qué tal buenas tardes

Voz 9 09:26 bueno ese reglamento conoce realmente como hola buenas

Voz 1368 09:29 pues como decíamos ayer has visto las imágenes de lo

Voz 1826 09:32 pero que hemos visto pero que son significativas que que qué análisis haces que conclusiones puede

Voz 1368 09:38 bueno con Carlos efectivamente es lo poco que hemos visto

Voz 9 09:41 bueno primero tenemos una mera foto el equipo que es bastante significativa porque prácticamente son tres círculos concéntricos no el Círculo donde está el presidente en el centro pero muy cercano en altura el ministro Borrell esto los casi haciendo Escudero entre uno y otro cuál es el tipo de información de cercanía de posición muy interesante luego prácticamente el mismo número de ministros de los diecisiete a su derecha de izquierda con dos me hizo estar un poco más alejados que son Pedro Duque hoy el ministro de Cultura a cada lado y un grupo de seis ministras junto con la portavoz de la vicepresidenta abordando bueno pues parece que hay dos de Emma ahí no el de el Mirta Borrell con el presidente del Gobierno el de la vicepresidenta Calvo con el presidente

Voz 1826 10:35 y es estaba

Voz 9 10:37 la escenografía estaba medida o esas una

Voz 1826 10:39 la deducción una lectura que tú haces después que se les escapó pero en realidad no está enviando una información que crees tú Juan Carlos

Voz 9 10:47 bueno yo creo que hay parte Merida que sabes que a cada lado la amistad del gabinete

Voz 1368 10:51 sí igual sí había un código de vestir

Voz 9 10:54 en caso menos informal pero dos de ellos iban con americana que no pegaba tanto con con los vaqueros de otros Ocón sentir ya estaba todo demasiado abierto con lo cual se puede deducir cosas no creo yo que el protocolo hiciera que cada uno se pusiera en la foto donde donde estaba sino que se pueden deducir cosas interesantes como equipo y es algo así como

Voz 1368 11:15 me siento el día de la cena de Navidad no pues algo por el estilo me voy con los con los que me dio me llevo bien con los que tengo un poco más de complicidad o con los que ha hablado más veces no

Voz 9 11:24 piensa que creo me dices si se corresponde con la cercanía con la complicidad

Voz 1826 11:29 ya es que mira tengo aquí a mi lado a mi izquierda Sergio Peris Mencheta que es director y adaptador de la obra de la que vamos a hablar ahora que se estrenó el viernes en Madrid en los Teatros del Canal no estaba previsto eh bueno sí que estaba previsto que estuviera aquí Sergio Peris Mencheta eso es evidente Sergio qué tal buenas tardes hola buenas tardes pero digo que no estaba previsto que ha ahora de repente me hubiera surgido aquí el paralelismo evidente que hay entre una escenografía declaró en la obra especialmente que esta es la trilogía Lehman ahí sí que está todo milimétricamente que es uno de los valores entre otros muchos que que tiene esta esta obra de de tres horas ahí sí que no se puede improvisar nada Sergio ahí sí que tiene que estar todo sincronizado al milímetro

Voz 5 12:11 es bastante difícil de improvisar en esta función pero yo sé que les recomiendo a los políticos que se meten en algún retiro

Voz 10 12:16 al de vez en cuando les puede venir muy bien para hacer piña ahí sí que es trabajo

Voz 11 12:20 un equipo se porque eh

Voz 1826 12:23 ahí había Quique qué parte había de escenografía de teatro incluso hasta lo del vestuario que decías Juan Carlos

Voz 9 12:30 bueno el primero que admiro mucho Sergio me encanta que se como sacarlos ahí tanto como actor como colores como director en la función como decís vosotros próximamente que bueno hay hay dos ejes se deje de la orientación a las personas del equipo de hecho también en las imágenes de vídeo hemos visto algunas personas que probablemente no habían tratado tanto entre ellos pues hablando distendida mente antes de entrar en la sala la saga la verdad es que no ayudaba mucho porque no tenía forma de U si no era salir rectangular con con aristas la parte corta del rectángulo donde estaba el presidente pero bueno y luego la argumentación de la tarea que tampoco ha trascendido mucho pero hay cómodos plazos no el plazo de campaña electoral a muy pocos meses luego la estrategia para dos mil treinta que el más de una década y qué bueno que también parece ser hablado pero más desde lo que acabaría podía aportar cada ministerio que desde digamos el impulso de el propio líder no sido más para recabar información

Voz 1368 13:29 Juan Carlos pero tú crees que esto estas reuniones este tipo de reunión informal se hace de de puertas adentro digamos lo que hablábamos la conexión del equipo y tal o también tiene una finalidad de puertas afuera el que la gente vea a sus políticos de una manera más informal no sé que no se pongamos agrandar la foto o los en un pacto para ver cómo han veintidós sacar conclusiones porque vamos yo no sé pero yo yo saco algunas conclusiones de cómo va la gente vestida una reunión formal por mucho que sea con el presidente del Gobierno por mucho que sea de trabajo Santa Inés

Voz 9 14:02 me entramos en un doble sentido esta

Voz 1368 14:05 este tipo de reuniones

Voz 9 14:06 tiene doble sentido en principio de la autenticidad pues yo no elige cómo quiere y vestido eso no transmite si efectivamente como tú muy bien dices periodistas como tú pueden deducir realmente qué es lo que hay detrás

Voz 1368 14:19 bueno no sé si que tanto hablar llegar a tanto no pero bueno es esa especie de decir bueno nos transmiten una imagen más fresca mal de verano son son personas además de políticos que buena falta nos hace tener un poco esa sensación porque no estamos en tiempos muy propicios para los políticos últimamente no

Voz 9 14:40 la credibilidad no es muy alta y la portavoz vino a resumir el encuentro este este momento de reflexión diciendo que era un gobierno justo progresista feminista Hay que brindaba verbos brindar los servicios públicos de los servicios sociales y por tanto pues parece que se quiere transmitir el sentido sí parece bastante coherente

Voz 1368 15:02 hay una especie de de sensación de transmitir esa conexión de la que hablábamos en un momento de mucha inestabilidad política porque no nos queda no nos es ajeno todo lo que viene por delante y la inestabilidad que tiene este Gobierno las selecciones que hay para el próximo año en Andalucía las municipales en fin también es una forma de decir bueno nosotros estamos aquí estamos pensando a largo plazo

Voz 9 15:25 sí sí bueno un paralelismo con cualquier tipo de empresa porque cuanta más incertidumbre puede haber más sensación de continuidad tienen que dar quién gobierna no vive del equipo por lo tanto tiene mucho sentido buscar continuidad

Voz 1826 15:40 bueno desde luego hablar a largo plazo cuando antes de ayer iba a ser un gobierno sólo de transición porque nadie aliño aquí vengo para que enseguida fuéramos a a nuevas elecciones no deja de ser curioso sólo una cosa más Juan Carlos tú que hubieras cambiado que hubiera añadido que hubieras quitado una cosa solo

Voz 9 15:55 bueno es una sola cosa los equipos perfectos tienen más nueve miembros que dieciocho dieciocho son bastantes por encima de las acciones de yo les habría animado que alguien cercano a ellos pues hubiera servido un poco de intérpretes de lo que quería el equipo porque es muy difícil que el líder sean a la vez quién modera una sesión de estas hice también que la Ribera de bueno me imagino que iremos aprendiendo todo eso es normas

Voz 1826 16:22 seguro que sí Juan Carlos Beiro una vez más muchísimas gracias

Voz 9 16:25 así Roberto muchas gracias a todos

Voz 1826 16:28 pues no sé exactamente porque no le he visto el gesto en ese momento pero me imagino el de Sergio Peris Mencheta cuando Juan Carlos Jairo decía un grupo de dieciocho es es demasiado es excesivo Sergio tú que acuda a ver qué juegas en principio con seis personas pero que se llegan a convertir en algo más de ciento cuarenta personajes en las tres horas de de montaje ciento cuarenta personajes

Voz 5 16:51 eh bueno en la en la cocina que estuvimos el año pasado en el Centro Dramático Nacional eran veintisiete actores ya no sé cuántos había en cajas y técnicos a lo mejor llegamos a cincuenta en total no yo creo que que que el trabajo en equipo en teatro es absolutamente indispensable yo cuando ve una obra de teatro y veo Ronaldo

Voz 12 17:09 lo disfruto uno disfrutes

Voz 5 17:12 gusta sobre equipo te gusta más

Voz 1826 17:14 salgo coral me gusta mucho más la cantera

Voz 5 17:16 anda hay cantera cuando se respira cantera me gusta ya veo que

Voz 1826 17:19 eh de cocina también te quería hablar porque ese tiqui taca en en cajas entre bastidores y lo que salía lo que hay dentro o fuera ese ejercicio de coordinación milimétrica yo creo que ahí insiste músculo no en cocina bueno pues los aplicado no sé si hasta dentro como cierto que a partir de ahora te exige un cierto nivel de eso

Voz 5 17:36 te voy a te voy a confesar que yo creo que el músculo lo conseguir años antes jugando al rugby que hay amigos no te queda más remedio que Juárez ahí sí que depende tu vida de ello el otro busca

Voz 1826 17:47 lo también pero bueno pero pero incluso el otro

Voz 5 17:50 Julio es lo de menos en rugby ves gente que no está especialmente que no son tan tan grandes pero que sin un equipo detrás es imposible

Voz 19 20:22 eh

Voz 20 20:22 muy duro ir a ver si te salva los Bora Bora con Usain canso e Ignacio ya lo lleva haciendo haciéndolo

Voz 1826 20:45 las cuatro de la tarde veintiún minutos las tres minutos en Canarias estamos tomando café esta tarde en la primera hora aquí con nuestra compañera periodista Maite Nieto que como acaba de llegar del extranjero de los extranjeros que decíamos antes pues se ha perdido el estreno de Lima Antrim Balada para sexteto entre exactos ya tienes entradas pero sí se lo perdidos es que ostentaría pero Sergio Peris Mencheta es el director adaptador de de esta obra de la que estamos escuchando esto qué es exactamente Sergio pues esto

Voz 21 21:16 es es uno de los temas de la función

Voz 22 21:18 en la cultura hebrea o no

Voz 10 21:22 más allá del hotel carácter religioso

Voz 5 21:25 en todas las celebraciones la música es un elemento muy muy muy importante mucho más que nuestra cultura y y realmente hemos descubierto esto nos lo hemos encontrado evidentemente teníamos que a partir de ahí porque es una familia judía ortodoxa que desembarcan en EEUU en el puerto en Nueva York en mil ochocientos cuarenta y cuatro con lo cual se rigen por la ley y está muy muy intrincado en en su día a día los sábados por supuesto no abre los luto se respetan esto es uno de los elementos que Stefano Machine y pone sobre la mesa para ver cómo se grandes humanizan doy perdiendo el contacto con las raíces no entonces como la idea era hacer una obra y una obra que tiene muchísimo texto como tú si has podido comprobar

Voz 1826 22:07 pero por si sois eso tiene más texto que tendría una obra de tres horas eh un original eran cinco

Voz 5 22:13 María son casi cinco horas en no tiene música pero yo cuando la descubro lo primero que pienso es joder esto con música tiene que ser la hostia pone sobre no

Voz 1368 22:21 lo peor

Voz 5 22:22 por porque eres en grasa el texto sino además porque es un recorrido musical muy interesantes son ciento sesenta y cuatro años de historia desde mil ochocientos cuarenta

Voz 12 22:30 pero a dos mil ocho a la a la famosa

Voz 5 22:33 la hecatombe y además son exactamente son ciento sesenta y cuatro años de historia y un día porque uno se sabe es practicamente en septiembre el trágico septiembre y entonces bueno este tema concretamente es el que en el primero de los temas que suena hay que que nos llevan poco pues a esas raíz a esa a esa ortodoxia esa cultura y con la que ellos llegan lo que se traen de Baviera lo que ese tren de RIM par de ese pueblecito de alemán iconos acompaña prácticamente todo el primer acto

Voz 1368 23:06 bueno porque para los despistados lo que deberíamos decir es que claro hemos dicho Lehman tree allí pero no todo es eso es si es la caída de Lehman Brothers que cuando cayó ya no eran los hermanos original es evidente

Voz 5 23:17 lealmente fíjate es un yo diría que es la caída a la caída le dedicamos muy poquito porque la caída la conocemos todos

Voz 1368 23:23 la tú haces la historia digamos que hablamos del

Voz 5 23:25 los barros clara de los barros que provocaron estos los dos ex alcaldes estamos es una obra sobre los barros de estos

Voz 1826 23:32 lo los lodos los conocemos todos imagino que recuerdan si hacen tampoco hay que hacer tanta de Moria nos iríamos al quince de septiembre de dos mil ocho momento en el que quiebra compañía Lehman Brothers el cuarto grupo financiero más importante de Estados Unidos que es como decir de del mundo capitalista desencadenando si es que algo no se olfatear allá desde luego desencadenando definitivamente una crisis económica ética social mundial que dura hasta hoy que todos hemos padecido

Voz 23 24:05 me manda reto Zugaza tu voz Schumacher cuando que Open Open línea limpiadores Chacho es decir que

Voz 1826 24:16 es el estribillo de la actualidad del mundo contemporáneo la CNN informando de la caída

Voz 1368 24:21 sí lo que pasa que a mí por lo que he visto en alguna de las críticas que ya ha salido por ahí lo que me parece además es que Pezzi Mencheta tiene mucho mucho arte para manejar una cosa que es el humor

Voz 5 24:32 por qué tres horas en un teatro

Voz 1368 24:34 pero con un tema duro que puede ser duro por mucho que sea la historia de una familia de unos hermanos la historia de Estados Unidos durante todos esos años sino lo tratas con un poquito de así vamos a hacerlo suave maneja muy bien el río del humor para que la gente entre más muy serio parece que lo hayas visto no pero he visto tras el mundo que era muy dura era sí

Voz 5 24:58 bueno yo yo sí considero que que el teatro lo primero que tiene que hacer es abrir el corazón porque sino el mensaje que quieras que pase no pasa para empezar creo que el teatro tiene que tener mensaje tiene que hablar del presente de lo que está pasando allí no tiene que pretender ser moralista ni ni condescendiente con el que estoy sentado ni Ny panfleto tampoco creo en el teatro de panfleto realmente crea un teatro que hable del ser humano y de sus contradicciones yo todos estamos lleno de contradicciones in bueno esta es la historia de unos señores que estaban permanentemente en contradicción consigo mismos como lo estamos todos al fin y al cabo yo creo que para poder llegar a hablar del ser humano hoy Iker que el espectador que estáis sentados sesenta reflejado hoy se produzca la famosa catarsis lo primero que hay que hacer es abrir el corazón y la manera la vía rápida para abrir el corazón es la risa claro en cuanto uno se da permiso para en una sala de teatro es más fácil que

Voz 1826 25:52 que entre lo que tenga que entrar después

Voz 1368 25:55 ha explicado incluso con los personajes aquel les puedes llegar incluso a tomar cariño aunque luego piensen lo que ha pasado después no

Voz 5 26:01 la el mente yo además creo que en esta historia es verdad que que empatizar mucho con los personajes de la primera fase de la primera etapa un poquito menos con los de la segunda en el digamos la tercera generación de Lehman Brothers que es la que está más cerca de nosotros ya no te cae también

Voz 1368 26:15 ya son más buitres al chilenos

Voz 5 26:17 sí son más buitres pero yo creo que sí que se produce un algún muy muy particular y es que voy a decir a lo mejor una barrabasada pero Julio César Nos que tan mal como Napoleón napolitanos que tan mal como Mussolini según nos vamos acercando nuestros días Nos vamos identificando con esta historia reciente y por lo tanto no nos parece vamos a decir así ciencia ficción os parece un cuento por lo tanto los pesaje está más lejos en la historia nos caen mejor aunque ellas son bastante a particulares ya tienen sus particularidades ya empiezan a hacer cosas que no son tan luminosas que tiene más que ver con la sombra de de cada uno no a a a medida que va avanzando la historia evidentemente nos vamos acercando a el el la crisis dos mil ocho que yo creo que es una crisis donde no solamente nos hemos sentido engañados muchos yo creo que prácticamente todos los que hemos estado un poco al día no sentimos engañados sin y por lo tanto tenemos un gran rechazo con con con ese tema sino además que nos hemos sentido partícipes de algún modo por qué porque es una crisis financiera y quién no tiene un dinerito en algún fondo especula de largo con una compra etcétera entonces yo creo que cuanto más nos vamos acercando a a a Bobby Liman que es el último de la saga que es que se murió su sesenta sesenta y nueve muchísimo antes de la de la quiebra de Lehman Brothers pero que ella dejó sentadas las bases de lo que iba a ser la eh

Voz 1826 27:44 el infierno es que el ADN estaba ahí no hay quiero decir a mi lo que lo que entre otras muchas cosas lo que más me atrapa de lana la narrativa de la obra es que ves cómo llegan a esa América que estaba por crecer que está por unificarse que llegan con un gran olfato para los negocios pero que en realidad ese olfato para los negocios crece también en ellos en gracias a que tiene muy poquitos prejuicios para ir cambiando de sector para empezar con el algodón sí sí tiene bando sea bando he para llegar a una guerra y luchar contra la Alemania

Voz 5 28:15 con Henry Ford era un reconocido antisemita

Voz 1826 28:18 lo no para tocar todos los palos y para olfatear decir ahora me parece que los negocios huelen a petróleo y meterse en el mundo del petróleo todo eso en realidad es la como decíamos antes la simiente el ADN que ellos aunque ya no existan ninguno de la estirpe mil novecientos sesenta y nueve han dejado ahí él afirma

Voz 5 28:35 sí es verdad que Stephane Dumas incide en que en que cuando se produce la quiebra de Lehman Brothers hace muchos años que no hay una sola gota de sangre Liman en el consejo de administración bueno para empezar desde el momento en que se crea el Consejo de Administración empieza a desaparecer la la la raíz digamos lo lo Brothers el Brothers de Lehman Brothers no es es curioso porque en Lehman Brothers representa por eso es elegido a esa familia por eso Stefano Machine elige a elegir o cualquier otra familia elige

Voz 0470 29:06 pues primero porque es son los

Voz 5 29:08 de los que gatillo en la crisis financiera digamos que la la quiebra de Lehman Brothers a la crisis financiera pero es que además se produce un hecho bastante teatral in bastante insólito y es que es la única marca que contiene la palabra Brothers lo cual es todavía más terrible no porque una Marca que estaba vacía absolutamente vacía que empezó llena de pues como se suele decir esa maleta llena de sueños con la que llegó el primero de los de los Liman a América y que se fue vaciando de contenido y y que hizo la maleta carecerá más grande pero que dejen menos cosas dentro no

Voz 1826 29:42 la Historia está Wall quiero decir más Iris se permite alguna licencia Creative permite algunas licencias

Voz 5 29:47 nativas pero sigue estrictamente los hechos e incluso se permite hacer saltos atrás en el tiempo pero los indica

Voz 1826 29:53 que los básicos es cuando se reúnen con for ice quiéreme

Voz 24 29:56 cree que el mundo de la del automóvil

Voz 1826 29:59 en la industria automovilística es porque lo hicieron cuando tocan

Voz 5 30:02 cuando cuando se en cuando se me cuando se reúnen con Charles da o las entrevistas con salsa o que es que fue pues era periodista del Wall Street Journal pero es uno de los digamos y artífices del del índice Dow Jones y bueno ahí mucho titula hay cosas que hemos incluido nosotros personajes que incluido yo porque me parecía interesante

Voz 1826 30:22 porque has pocos

Voz 5 30:24 a realmente porque porque me parecía interesante que de repente Bob Dylan y que apareciera por allí o que de repente Freud apareciera por allí porque de hecho estuvo en Estados Unidos justo en la época en la que aparece en la obra en la obra original no está Freud pero me parecía que era interesante que Phillips se encontrará con digo mismo Filipe es uno de los de los Liman quizá es el que impulsa definitivamente la marca Lehman Brothers a a la estratosfera en pues el tienen un momento digamos psicoterapéuticos me parecía muy oportuno que coincidiendo con la visita de Freud fue en mil novecientos nueve a Estados Unidos pues que la sesión de terapia al propio Freud no cierto

Voz 1368 31:03 o sea que además en esta historia tú estás narrando los Lehman Brothers la historia de Lehman Brothers pero uno yo que no he visto la obra me estoy imaginando que eso puede llevar al espectador a imaginarse otras muchas familias de otros muchos países

Voz 1826 31:16 podría ser la de Goldman Sachs perfectamente

Voz 5 31:19 el poder no digamos Goldman Sachs Eva cruzando con Lehman Brothers a lo largo de toda su historia y se van uniendo ideal uniendo todas estas familias se terminaban casando entre ellos precisamente para potenciar más la marca o para para salir de un apretón son son

Voz 1368 31:35 la retroalimentación de de de las bases no la Abogacía del capitalismo voces

Voz 5 31:40 que uno se pregunta esto no lo plantea Stefano Pasini en la obra no pero en la ola en la hora empieza prácticamente en el primer tercio de la obra ellos abren una tienda de algodón bueno una tienda de telas de las no hay derepente a uno de ellos a Henry se le ocurre eh que porque además de vender telas no vendemos palas y cubos y herramientas para para cultivar la tierra para las plantaciones que no está suministrando la tela algodón Iggy si esto se le ocurre curiosamente un poquito antes de uno grandes incendios que son históricos que hubo en Alabama que quemaron prácticamente que arrasaron con todas las plantaciones no hay que luego se abre una mucha la necesidad borraron vendiendo palas y cubos o no pero uno se pregunta joder es muy fuerte

Voz 12 32:26 si Valladolid rotación límites

Voz 1368 32:29 intente no damos respuesta ni tampoco en algunas de estas cosas que leyendo porque ya que tenía que ir a ver la obra me voy si de verdad no no te vayas de vacaciones pero vaya si es que la veo después pero pero algunas de estas cosas que que he leído decían que a lo mejor había sido que la gente salía con la sensación de que había sido un poco complacientes no como no no les avisado la caña suficiente

Voz 5 32:57 yo creo que una de las todo esto puede yo que soy bastante yo soy bastante peligroso en cuanto cuando he dicho que pienso que el teatro no debe ser panfletarismo yo tengo mucho peligro con eso porque porque ello enseguida me voy a contar mi Pedro cine y pedo no es no es interesante va en un escenario yo creo que en un escenario no interesante y por eso me encantó el texto de Machine es que es es un texto que realmente cuenta los hechos

Voz 10 33:20 con con mucha gracia y lo transforman un cuento hace que el espectador vaya entender eh porque estamos donde estamos pero sin grandes filosofal ni ni discursos imposibles de entender sobre la economía etc etc lo hace de una manera muy muy sencilla es ver

Voz 5 33:37 qué son cuatro horas y media hemos tenido que pegarle mucha dijera el texto para encontrar realmente lo que nos parecía interesante y sobre todo lo que nos parecía teatral pero es una obra que para empezar que eso es una cosa que que tú no sabrás está escrita

Voz 10 33:50 en en verso libre

Voz 5 33:52 es un monólogo esta es es es no hay quiero decir no pone fulanito dice no sé qué entonces es una obra que que te te da mucha libertad para la creativo

Voz 1826 34:00 oye y que a mí me aburre muchísimo cuando voy a un sitio y me dicen que es lo que debería pensar me gustaría sacar mis conclusiones cómo se puede hacer después de ver de disfrutar Lehman los Balada para excepto en tres actos dirigida adaptada por Sergio Peris Mencheta que ha tomado café esta tarde con nosotros en La Ventana y que es posible que después

Voz 10 34:20 os estéis de gira seguro que sí se Sergio enhorabuena muchísimas gracias gracias a vosotros un gusto

Voz 1368 40:31 sí bueno me enterado cuando me habías dicho esto porque volvió a lo mismo staff mucho pero pero la buenos aunque Twitter se puede seguir de todas las maneras pero nunca he intentado desconectar pero cuando me he puesto a enterarme la verdad es que me fascinan la forma en la que una red que a veces criticamos porque es como el sitio de desahogarnos puede crear una ficción y puede crear una una historia una novela no una novela Nilo vamos

Voz 1826 40:58 eso es bueno tanto es así que ahora es que vamos a saludar también al que dio el primer pasito para que la última feria o coincidiendo en paralelo con la última Feria del Libro hubiera una feria del hilo es un contar una una historia una historia ese caso fue de detención la protagonista de la García una chica que en su perfil se presenta como programadores hija de su madre Geithner una mujer que durante semanas ha ido revelando los misterios que hay detrás de la organización Red Monkey como Nos rojo sí creamos creemos contactar con ella

Voz 12 41:32 hoy no podemos hablar no de manera no

Voz 1368 41:35 sí que ni la Garzón exista ha sido una historia ficticia

Voz 1826 41:39 sí un relato que que se ha ido marcando narrando como una historia real cuyos creadores están aquí Manuel Bartumeu Modesto García qué tal buenas tardes

Voz 21 41:48 buenas tardes hola qué tal bueno y enhorabuena

Voz 1826 41:50 muchas gracias aislado parda e técnicamente hablando

Voz 0470 41:53 Nieto

Voz 1826 41:54 porque nosotros creo recordar que fue sobre el miércoles a mitad de la semana pasada a alguien en la reunión de equipo dijo ahora se cumple un año del hilo aquel famoso de Manuel virtual que dijimos sí pero ahora vamos a otro Barça el que es el de esta chica habéis visto no sí

Voz 1368 42:11 no anhela García que lo está petando bueno pues detrás

Voz 1826 42:14 deben de García que la que hemos visto entonces es una actriz que habéis cogido

Voz 21 42:18 se debate y de hecho es una actriz con la cara modificada así que si de personas distintas Inés García de asuntos actrices bueno es por un lado la la base digamos es Nicole García que clase de doblaje al Mundial noticia El Mundo Today luego o los ojos son los de Alba advierten que es mi novia y luego cuando cuando habla de actrices Ana de Castro que esa te de doblaje

Voz 1826 42:42 decíamos ha hecho también un Frankenstein

Voz 21 42:45 pero la gente porque Manuel

Voz 1826 42:47 igual como decíamos fue jurado de de esa famosa feria del hilo un concurso sobre hilos de Twitter organizado por Twitter España fue ganado por Modesto García idea de ahí ahí

Voz 0470 42:57 el más claro empezó la sociedad se pregone

Voz 1368 43:00 piensa O'Neal lo dice bueno pues alguien se ha puesto aquí

Voz 1826 43:02 ya va a improvisar

Voz 1368 43:05 no no esto señores llevan a

Voz 1826 43:07 debajo de detrás detrás no sólo eh

Voz 1368 43:10 en este caso un equipo que de hecho fue justo después

Voz 0470 43:12 el y Losada terminó eh y me llamó a los dos días siguientes hace dos meses fue más o menos si me llama y me propuso la idea de hacer un de un un hilo conjunta al principio era la idea era hacer un crossover es decir desde su perfil y el mío tampoco hacer una mezcla de dos personajes pero dijimos no vamos a hacerlo otra vez eh como lo plantee Jona decir una cuenta anónima e que sea un personaje que nadie conozca nadie pueda rastrear quién es de manera que genera la duda la ambigüedad es cierto no es cierto y jugar un poco con esa esa ambigüedad que en Twitter yo creo que necesaria para contar historias de ficción

Voz 1826 43:44 ya después si vais a contar con eso con la duda y por lo tanto con los escépticos y hasta eso tenía previsto a Liberia aisló de El escepticismo

Voz 21 43:52 claro si es que nosotros ya contábamos con que iban a ver cómo tres perfiles de seguidores saca a la gente que seguía la historia simplemente el erial y ya está luego sean los más sanos más activos como comentabas ante la gente incluso llegó a ir a una farola a buscar una pista y luego los que directamente dirían buena quién está detrás de todo esto entonces empezaba también claro pensando en toda esta gente lo que hicimos fue de pistas de tecnológicas obscenos para que realmente podían llegará hasta nosotros fuimos más allá incluso con el Usero Mato crítico hizo unirlo que a mitad del de la historia revelaba que estábamos modesto yo detrás de ella

Voz 1368 44:27 los lleva de alguna manera en que estamos a no es

Voz 12 44:30 Nos hace mucha gracia

Voz 21 44:32 quién está detrás del hilo que desmontaba quién estaba detrás de la historia hay gente también que ha achacado que es como en mitad de la Historia Esquerra da igual porque era la gente que realmente descubrió queramos nosotros así un personaje muy

Voz 1368 44:47 pequeño muy reducido respecto a la gente de casa

Voz 21 44:50 Historia sea realmente a día de hoy es decir ya casi pues eso casi veinte años después de haber revelado que estaba detrás oficialmente todavía hay gente que duda de que de si esta chica la verdad es que ha pasado aquí

Voz 1368 45:01 sí bueno pero es que esta historial yo por lo que he visto la habéis sido y haciendo milimétricamente casi como como Peris Mencheta con la obra aquí que estábamos hablando anteriormente pero con esto no porque ha ido dejando pistas habéis creado unos perfiles en Facebook en Twitter que se pueden remontar a años atrás no

Voz 21 45:17 sí que hemos usado perfiles que teníamos ya creado

Voz 0470 45:20 tiempo al algunos amigos no han dejado alguno por ejemplo perfiles de Twitter que no usaba no sabe este que lo cree no lo uso tal entonces con eso fuimos creando un ecosistema digital eh que iba desde Facebook Twitter e Instagram e incluso eso un número de teléfono al que se podía llamar es decir había que fomentar la interactividad y que la gente se pudiera mover y explorar

Voz 1826 45:36 además que era el marco donde Segovia la historia acordaremos para él que no esté ahora mismo al corriente absolutamente de nada creo recordar porque hablo de memoria que es una chica esta tarde la García la que empieza a contar su historia en Twitter que se ha encontrado un teléfono un teléfono que es además es un modelo nuevo San suma nueve creo recordar más o menos nuevo pero que sin embargo tiene el perfil sólo de una chica en una red social que tiene más contactos no hay es como un vacío pero una imagen que es un que ella rastreando a veces se da cuenta de que es la imagen de una persona que murió hace no sé cuántos años

Voz 5 46:10 los ahí empieza el misterio

Voz 21 46:13 sí entonces ella empieza investigar un poco a lo que está pasando allí pues bueno todos empieza a complicar repente ver que tiene un número la que se llama el de lo devuelve la llamada un mensaje en el contestador que le dice prueba número seis ya empezó a pensar que igual está era que móvil estaba metido en un juego extraño

Voz 1368 46:29 Nico has empezado a final

Voz 21 46:31 en todo este juego hasta que iba a leer porque la gente

Voz 12 46:34 esto puede leerlo claro yo puedo

Voz 11 46:37 leerlo en en el hilo tú de tu historia

Voz 1826 46:40 hace un año Manuel también tuvo su traslación también el otro Manuel a la literatura en formato algo más largo está también tenéis pensado que que llega a ser una novela

Voz 21 46:52 pues la verdad es que como han sido dos meses de que fue conocernos pues no es atajar en en esto y acabamos de terminar hace ya digo ni veinticuatro horas todavía no nos hemos sentado a a pensar mucho pero sí que es cierto que vemos que que le hemos planteado plantea un universo que se podría expandir pero tampoco tenemos mínimo

Voz 0470 47:10 esa posibilidad de yo creo de la sala audiovisual creo que sería muy llamativo y además toca temas muy actuales hace una reflexión final sobre el Internet en la privacidad ETA vi me gusta mucho el personaje no hemos cogido mucho cariño en persona aquel

Voz 21 47:23 claro nosotros llevamos dos mesas alimentando anhela porque en la gente conocida anhela esta semana pero vamos publicando en su perfil de Twitter pues eso desde dos meses el que habéis porque

Voz 1826 47:34 bueno no no he tenido Rábida anterior a hacerlo

Voz 21 47:38 mientras es un personaje muy real

Voz 10 47:40 con comentando cosas

Voz 0470 47:43 el chiste es en Twitter se pierdan la llave lo comenta de la llave al cerrajero no es que bueno

Voz 21 47:51 de hecho hemos ido sembrando todo todo este previo de pequeños detalles que realmente cuando cuando ya la Historia arrancado la gente ha ido yendo hacia atrás esa da cuenta de que de que ya estaba todo previsto ha hecho el hecho de que la pérdida las llaves hace un mes tiene que ver con que destacó en su casa en la historia nunca encontró o sea que hay todo ahí como un trabajo de decir bueno ya que queramos a personaje sacarlo de forma que que incluso ya tengamos he plantado las semillas de lo que va a detonar cuando comience la Historia