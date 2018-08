La Ventana (27/08/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 la corta me remito L vivía intenta remontar aparece también ya que sólo el corredor italiano Vivienne y que intenta remontar ojo literario campeón de Italia ahí está puede ser ganador lleva una ligera ventaja Villar y pues bien y bien iba ganadora ganó el envidiar y gano Elia Vivienne ni el campeón italiano conseguir el triunfo de etapa por delante de como bonito El ciclista del tren que que

Voz 2 00:23 ha sido segundo pasan todos sin ningún tipo de problemas ha ganado el gran favorito se lo ha currado él solo vamos Juan Palomo yo lo cómodo sin ningún compañero que el esprín ya ha ganado por delante del corredor ya Common y sólo que ha sido segundo el ciclista del letrero un esprint apretadísimo pero al final la victoria ha sido para el campeón y Teleno Alejandro Valverde todos los favoritos entrado sin ningún tipo de problemas en ese grupo principal que ha entrado cortado micrófono inalámbrico abierto para cuando no gira nuestro compañero Borja Cuadrado la verdad es que el esprín ha sido tremendo hay desde muy lejos lo han intentado los dos corredores el italiano que venía muy lejos que hemos seguido esa victoria

Voz 3 01:11 mínimos recorriendo el meta Alejandro Valverde bueno mañana extrapola así mejor tras halladas ayer García Osado no puede ser mucho mejor a priori a priori a ver a ver no de Alejando una etapa de mucho calor no sé mucho mucho balón hombres la subida a ver si podemos avanzar un poquito con Alejandro vale pues ahí está Alejandro hablando combatió Trending pinos pasado Alejandro con trending no con treinta y nada que la redonda a la izquierda por la derecha Hay quien frenado y luego por eso al final se ha hecho en ahí el corto caros los pasos importantes que no pase nada al final no exactamente los de Alejandro Valverde hablaba con Trentino debido como explica en el micrófonos de la SER pues tener algún problemilla en esa en esa entrada de la rotonda bueno pues

Voz 2 02:07 a nado L Vivienne perdón italiano segundo sido Giacomo nicho lo tercero ha sido Peter Sagan el ex campeón del mundo bueno pues ha ganado el gran favorito ya veraces ha sacado prácticamente media bicicleta parecía que podía remontar da da la sensación de que podía llegar en foto finish pero no al final una bicicleta entrado claramente por delante Elia Bisignani creo que la cuarta ha sido Nasser Juanes decir los cuatro grandes velocistas Robert

Voz 4 02:30 sí es verdad cara al favorito la verdad es que no se ha sorprendido su equipo yo creo que alguno de los lanzadores del final habrá pasado algo bueno ha visto sólo cuidado que era tocar remontar hoy ya ganado bastante sobrado osea que este tenemos sprinter para esta Vuelta sino cambia nada para mí es el favorito con diferencia de los otros

Voz 2 02:49 tampoco es que voy a ver demasiadas opciones para conseguir de triunfos de etapa en la volata pero bueno ha ganado fáciles Melchor

Voz 0852 02:56 sí sí se lo que hablábamos él corredores Pinter por un lado cuando tiene un equipo pues fue sea ropa y se deja arropar por ese equipo pero cuando el equipo no funciona tiene que ser y son realmente muy inteligentes muy avispados buscan esas ruedas buscan minimizar al máximo el esfuerzo para poder llegar al final hay que jugar su baza no es sólo ha hecho el perfectamente a colocar en

Voz 5 03:21 estamos aquí porque a Aguirre el campeón de España Gorka qué tal la etapa muy tensos al final verdad sí la verdad es que

Voz 4 03:28 casi no sea hemos sido muy rápidos no eh tú no la última bajada con los repechos el ritmo ha sido muy fuerte hoy bueno mucha tensión aquí para para entrar luego en meta ahí pero bueno hemos salvado

Voz 5 03:44 la importante y por último Gorka día importantes ha hecho oficial el fichaje de tu hermano por el equipo Astana

Voz 4 03:51 bueno sí contentos pero bueno y ahora estamos aquí en la vuelta ahí bueno entrados intentándolo hacer lo mejor posible

Voz 3 04:02 ya veremos bueno pues ahí están las palabras de Gorka Izagirre campeón de España que recordemos hoy ha fichado por el conjunto Astana ha hecho oficial junto a su hermano Jon Izaguirre pues no hay cambios en la clasificación general cerramos el micrófono

Voz 2 04:14 Nico quietos sigue continúa de líder con una ventaja recordamos de catorce segundos sobre Alejandro Valverde que segundo una rapidísima final unos dos comentaristas porque mañana tenemos el primer final en alto terminamos en Alfacar en las sierras de Alfaguara un puerto de primera categoría y algunos seguro me ha que se le atraganta Espido brevedad

Voz 0852 04:34 si no simplemente es eso mañana vamos a ver nuevamente corredores que van a perder el ganar la Vuelta Ciclista España

Voz 2 04:41 hay un puerto con Rober de primera categoría el alto de la cabra montés a mitad de recorrido y luego la subida que es realmente dura de doce kilómetros y medio al último forzó la jornada

Voz 4 04:52 sí bueno hay un hay un puerto de primera dura ir cuidado con el último puerto lo que tenemos claro que mañana vamos a ver el que viene a disputar la Vuelta y el que viene a preparar el Mundial

Voz 2 05:02 gracias a los dos chicos hasta mañana os dejamos con La Ventana recordamos ha ganado Elia Villén y en la clasificación general no hay cambios mañana más ciclismo más vuelta aquí en tiempos de la Ventana os dejamos ya Roberto Sánchez un hasta luego

Voz 14 06:00 a penas nos pusimos en dos pies comenzamos a migrar por la sabana siguiendo la manada de bisontes más allá del horizonte de nuevas tierras Anas los niños a la espalda dius veintitantas los ojos en alerta y dos pateando a que desconcertante paisaje desconocido somos una especie en Via eh tenemos pertenece

Voz 1826 06:40 sino también para el lunes en el que hablamos de libros aquí en este formato de verano en La Ventana Último Lunes de agosto por aquí en estas últimas cuatro semanas han pasado escritores como Miguel Ángel Hernández Rita Indiana Elvira Roca Varea bueno cerramos hoy cerramos además con un invitado muy especial María Jesús Espinosa de los Monteros qué tal buenas tardes

Voz 0268 07:04 buenas tardes Roberto ya sabéis ya saben que es

Voz 1826 07:07 Jesús es periodista cultural es jefa de proyecto de Podium podcast nos va a echar mucho de menos que sea que sea mucha

Voz 0268 07:14 menos porque mira que que venir aquí los lunes con este calor hablar de de libros e ha sido casi como como esa ducha fresquita no que uno necesita en nuestro en nuestro verano cerramos este año los libros de verano pero muy pronto está aquí Benjamín Prado para para hablar otra es más de libros y yo como oyente muy feliz

Voz 1826 07:35 bueno ahí un un año pasa rápidamente hoy hemos empezado de hecho todavía esta sonando por ahí hemos empezado hoy el espacio con el uruguayo Jorge Drexler y su canción movimiento de el último disco salvavidas de hielo esta canción habla hemos escuchado sobre la naturaleza migratoria del ser humano y esa necesidad de de moverse constantemente el videoclip por cierto es precioso está protagonizado por la corredora

Voz 15 08:00 qué hará murió Lorena Ramírez es una campeona de ultra maratones mejicana que aparece corriendo aparece corriendo por la sierra Tara Umar

Voz 0268 08:09 sí la verdad es que es un vídeo precioso que habla de de ese pueblo que se hace llamar eh el pueblo de los pies ligeros que son conocidos por recorrer enormes distancias cincuenta y hasta cien kilómetros que que me parece una barbaridad vamos yo no llego a poco

Voz 1826 08:27 y hoy además nosotros vamos vamos a viajar aquí sí que es posible recorrer no hay distancias cualquiera se antoja pequeña para la radio para el poder de la radio concretamente nos vamos a ir a Argentina para conocer a nuestro invitado uno de los escritores más potentes de Latinoamérica que en los últimos años ha cosechado éxitos

Voz 0268 08:45 también aquí en nuestro sí la verdad es que tenemos la suerte de tener hoy a Pedro Mayoral que está en en la emisora hermanas Radio Continental autor en tres otras obras y de la uruguaya hay una noche con Sabrina Love ambos

Voz 1826 08:59 publicados aquí en España en el libras

Voz 0268 09:02 desde IU la uruguaya el año pasado se convirtió todavía lo es ahora hay ir y le vamos a dar este recorrido no pero en en dos mil diecisiete se convirtió en uno de los libros eh yo creo que de más éxito y que tuvo ese éxito que para mi es el mejor que es el el boca boca o el boca oreja no que que que también funciona tratándose además de una a muy corta ciento cuarenta páginas donde hay humor sexo fútbol fútbol

Voz 1826 09:29 el último de Food Balaguer

Voz 0268 09:32 infidelidad dinero y bueno cuenta la historia de de Lucas Pereira un escritor recién entrado en la cuarentena que viaja de Buenos Aires a Montevideo para recoger un dinero que no puede recibir recibir en su país por una serie de de resto acciones Lucas está casado tiene un hijo anda metido en una crisis importante conoce a mujer a una mujer a una uruguaya que le hará vivir una experiencia bastante radical y bueno aquí un fragmento de esta novela absolutamente excepcional

Voz 8 10:04 la chispa primera había sido en un instante mientras Guerra bailaba allá arriba israelíes también aunque minimamente haciendo un giro en lento hacia la izquierda pensé en eso y como a ella le gustó cuando lo hice me acordé de algo que leí alguna vez unos antropólogos hicieron un estudio del baile y el movimiento midieron específicamente las reacciones y decisiones de la mujeres frente a los hombres tenían que elegir los después de verlo bailar una de las conclusiones decía que las mujeres en todas las culturas preferían a los hombres que giran más sobre su pierna izquierda que sobre su pierna derecha el giro hacia la izquierda es más seductor que el giro a la derecha por qué será eso como si hubiera un comportamiento celular de cuando teníamos el tamaño de una bacteria cuando todo nuestra opción de movimientos era girar para un lado o para el otro

Voz 1826 10:59 pues vamos hasta Radio Continental allí en Buenos Aires Pedro Pedro qué tal muy buenas tardes

Voz 15 11:05 la Roberto la valla Jesús como están de Carlos

Voz 1826 11:08 ante encantadísima de saludarte bueno buenas primeras horas de la tarde primerísima horas de la tarde y oye cómo llevas eso del éxito tan absoluto cómo lo digiere Stubb

Voz 15 11:19 cómo puedo como como sea pero si no con con la verdad con felicidad y siempre a mí me sorprende porque vengo de la poesía entonces todo lo que excede el círculo familiar de lectores no deja nunca de sorprenderme y la verdad es que Bush una alegría gigante por ejemplo lo que está pasando con la uruguaya en España acá les fue muy bien el libro en la Argentina pero me sorprendió mucho que también eso ser replicada en en España hay ya entendí estando ahora hace hace un mes allá en en varias ciudades como una especie de gira la la uruguaya Tour hizo estuve estuve en Sevilla en en también en Galicia estuve en Barcelona entendí que hay algo muy similar en el humor me parece de los españoles y los argentinos hay algo en común hay hay un gusto por por qué el personaje le vaya mal osea ya olfatear que le va a ir mal al personaje y eso me parece que hay algo quijotesco en eso sí hay un humor muy muy común me parece seguir por ejemplo sentí que España está más cerca de Argentina que por ejemplo España que que Argentina de México por ejemplo no

Voz 1826 12:39 el humor es una constante en tus obras en esta y en otra por ejemplo en la historia de Sabrina Love ese sentido del humor tan fino irónico tan argentino que que todos destacan además de de tus obras un humor también muy de perdedores en ese caso no en la en la uruguaya como dices tú cuando el protagonista llama a su hijo pequeño ese enano borracho ese High de persona

Voz 15 13:05 sí la verdad es que a mí no me da miedo el humor me parece que en el en la literatura y un últimamente veo veo bastante miedo a a que haya fragmentos que cause no como si eso Jabbar atada a un poco la la escritura o la volvieran menos seria y yo creo que el humor es un recurso poderosísimo hay que saber manejarlo ahí ya se puede hacer buena literatura con eso no quiere decir que yo esté haciendo chistes en mi libro sino que en general es medio tragicómico lo que pasa me parece que lo al lector le causa gracia y por la por la justamente por la desgracia del personaje no hay un creo que hay bastante miedo eso acá tenemos una una tradición de escritores humoristas como por ejemplo Fontanarrosa sí la verdad es que es un es un escritor el que siempre se lo tuvo como más como humorista escritor pero pareciera que el el humor y ubica a los escritores en un lugar como menos importante no

Voz 0268 14:11 de hecho hace un mes durante el el Mundial en en el podcast de los compañeros de la redada hablaron con Martín Caparrós otro argentino sublime y precisamente de esa gracia que te a los argentinos para insultar el mejor de los sentidos Pedro pero cuando llaman a a Higuaín lo de cementerio de carnés leonés no me dirás que es algo

Voz 1826 14:31 por eso es muy poético es una figura muy dice

Voz 0268 14:35 dando a Pedro a mí me del fútbol

Voz 15 14:38 además el fútbol tiene muchísimo aclara lo hicimos insultos muy pintorescos no en la cancha la verdad que se escuchan cosas geniales no por ejemplo cuando le hacen un fábula Un jugador y queda tirado en el piso y dijo iba muy mal gritan tapa luego en un diario

Voz 0268 14:57 a mí me gusta mucho de de la uruguaya en concreto que es el primer libro del que hoy vamos a hablar de Pedro hablaremos de tres el primero es es la uruguaya que es algo que tú has dicho que es un libro muy viajero por eso también hemos puesto este tema de de movimiento de Drexler al al comenzar un libro que entiendo cuando dices que es muy viajero que viaja muy bien a los dos lados del océano pero que también relata un propia

Voz 1826 15:18 todo viaje no

Voz 15 15:21 sí bueno primero déjame decir que me gusta mucho esa canción de Drexler y por si llega a estar escuchando él o alguien que lo saluda ahí por Madrid donde saludó el el el le gusta mucho le gustó mucho el libro In the quiere hacer en la última de la la posible canción del final de la película que estamos empezando a armar de la uruguaya sería el indie Ximo que lo hiciera la canción del final aquí y Jorge tiene efectivamente este esta actitud migratoria no alguien que viene de Uruguay y ahora está viviendo en en España que habla mucho de ese movimiento de la inmigración no ir a mi me parece que el que hay hay libros míos que son más viajeros que otros la uruguaya en una noche consolidarla en particular son dos libros que que viajan bien con con eso quiero decir que se se entienden no ya hay hay algunos libros que por ahí tienen muchas referencias y no se internas argentinas y entonces por ahí no viajan tanto no son Se Se se suelen quizá con más dificultad pero estos libros en particular son muy viajeros

Voz 1826 16:39 claro pero eso está hecho por tu parte de forma consciente quiero decir cuando lo estás escribiendo o tanto la historia de Sabrina Love como ahora que estamos centrados en la en la uruguaya tú eres consciente de que estás escribiendo un bestseller no no no echo cada vez que termino

Voz 15 16:54 luego pidió disculpas es medible dio la editorial que no no salió lo que yo esperaba

Voz 1826 17:00 saber más que van a mejorar

Voz 15 17:04 qué he hecho yo me equivoco mucho con el pronóstico de mis libros esa es la verdad me doy cuenta que cuanto de todas maneras cuanto más sonámbulos estaba aumenta lo escribía cuanto menos consciente de la literatura en si es mejor sale y ahí yo creo que que la uruguaya tiene su tiene algo que que salió en las tripas realmente salgo que supongo que me acumule durante diez años sin escribir ficción estuvo escribiendo muchas crónica para para la revista así para diarios estuve escribiendo lo que se llama No ficción y no sé algo me bueno además de que mi vida sea rumbo un poco como la lo que le pasa al personaje y demás pero algo pasó que que hizo eclosión terminó con fluyendo todo en ese en eso que como bien dice María Jesús es un libro corto son ciento cuarenta página no

Voz 0268 18:00 claro y además yo creo que Pedro Mairata este libro acceso que que dicen en todos los talleres de literatura los que vas es podar podar y quedarte sólo con el hueso lo que hay en ese libro no sobra ni una vamos ni una palabra ni un punto ni un punto y coma esa voz poderosísimas a primera persona que que yo creo que es lo que engancha inmediata inmediatamente en Pedro lo ha dicho así como dejó caer lo que hay en el aula no de la película no de bueno pronto va a convertirse en película creo que Pedro tú mismo y el y el gran también Hernán Cacciari si no me equivoco seis escribiendo el guión que en puedes contar

Voz 15 18:39 bueno la verdad es que dicho con después de Una noche con Sabrina Lab donde adaptaron mi novela al cine la adaptó Alejandro agreste hizo no no colaboren decidió entonces me quede con ganas de de adaptar un libro mío entonces ahora va a ser culpa mía

Voz 20 18:56 sí sí sí

Voz 15 18:58 sí la verdad es que me metí en un problema muy muy apasionante lindo problema pero lo que estamos viendo con Hernán Cacciari es que es fácil de narrar el día del personaje es decir un un tipo Casado que cruza de Buenos Aires cruza el río a Montevideo por él y a buscar plata y encontrarse con una con una chica uruguaya S a día de Acción de ese día fácil de contar desde el cine pero es difícil hacer lo que hace la literatura que es contar lo que no se ve esos más difícil la culpa de ese especie de de diálogo y confesional que él está teniendo mentalmente con su mujer a través del libro no parece el parece estar confesando Le a su mujer la estupidez que hizo ese día y que fue el día que le cambió la vida para siempre esa ese mar de fondo esa culpa a ese especie de monólogo interno que así es difícil de hacer en cine eso es lo que estamos viendo y estamos viendo cómo resolverlo sin que haya demasiada voz en off porque la voz en off vieron que funciona si es poca ahí si la pelea Lula sin la voz que no funcionara tan bien no es decir que tiene que ser como un agregado la voz de unos no puede ser como una explicación

Voz 1826 20:13 resarcir entonces de aquello a lo que estuviste en tú más o menos observando desde la distancia manteniendo te ajeno de una de sus primeras novelas ya ha salido por aquí fue la primera película una noche de Sabrina Love que acaba de ser reeditada por cierto el Libros del Asteroide fue llevada al cine esto es desde el año dos mil si no me equivoco con la gran Cecilia Roth por cierto la novela de Maidán comenzado así

Voz 21 20:39 estamos nosotros

Voz 8 20:42 a Dani

Voz 15 20:45 estoy metido en la habitación y pasó un cerrojo del lado

Voz 8 20:47 dentro se sentó en el borde de la cama ya empezaba el show de Sabrina Love la presentación con música burbujeante alternaba imágenes de ella en distintas posiciones y con atuendos especiales para realizar las fantasías eróticas más diversas era una mujer rubia alta con una cabellera de Dani ser electrocutado labios rojos apunto de salvarle de la cara pechos David osos y unas caderas amplias que cuando aparecía tendida en la cama me daban un aire de she was voluptuosas echada el sol

Voz 17 21:24 en ala estaría de de Sabrina

Voz 0268 21:26 lo que yo creo que algunos oyentes sí que es posible que la conozcan por por la película cuenta la historia de Daniel Montero un joven protagonista que está fascinado con esta mujer con Sabrina Love una estrella del porno que presenta un show nocturno en la televisión

Voz 7 21:42 buen día en el programa hay un sorteo el premio

Voz 0268 21:44 pasar una noche con Sabrina eh Daniel gana por supuesto inicia una travesía otro viaje nuevamente para conocerla me da la sensación Pedro que en en en tus libros además de este viaje que que se puede parecer bastante al de la uruguaya hay también como una especie de insatisfacción de de expectativas no como si durante el rato parece que algo muy grande va a suceder pero después cuando sucede es como un soufflé Hay hice desinfla no sé si si estás de acuerdo

Voz 15 22:12 sí porque eso siempre siempre funciona es decir la diferencia entre lo que esperábamos de la vida y lo que termina sucediendo siempre es interesante sobre todo para verlas en los demás no tanto en la vida propia y me parece que hay un gran no digamos contraste entre esas dos cosas a la uruguaya es la diferencia entre lo que él imagina qué va a pasar con esa chica que termina pasando es una chica idealizada allí conocer a chicas real digamos en una noche con conceder Sabrina lado también es de lo que él imagina qué va a pasar con esa actriz porno súper estrella después lo lo que termina pasando no que tampoco es un fracaso pero es algo distinto entonces por suerte la vida no suele pasar eso también si todo nos sale como planeado sería bastante aburrido no

Voz 1826 23:07 pues a falta de dos queremos hablar hoy de de un tercer libro uno usted un poquito más antiguo se publicó en nuestro país en en el año dos mil diez la editorial Salto de Página suena así el año del desierto este trabajo

Voz 8 23:21 me gusta me gusta el silencio estuve cinco años en silencio hasta que las palabras volvieron primero en inglés de a poco después en castellano de golpe en frases y todos los que me traen de vuelta caras y diálogos a veces tengo que encerrar me acá para hablar sin que me vean sin que me oigan tengo que decir frases que había perdido que ahora reaparecen y me ayudan a cubrir el pastizal a superponer la luz de mi lengua natal sobre esta luz traducida en donde respiro cada día

Voz 15 23:52 volver sin moverme volver en Castilla

Voz 8 23:55 a no entrar de nuevo a casa eso no se deshizo no se perdió el desierto no me comió

Voz 20 24:00 la lengua que ellos están conmigo si los no

Voz 8 24:03 pero incluso las Marías que yo fui las que tuve que ser que logré cera que pudo hacer las al grupo en mi sueño donde todo está salvo todavía

Voz 22 24:12 ah

Voz 0268 24:15 pues este libro que es quizá menos menos conocido prevé yo creo que es un momento estupendo para para recuperarlo vuelve a estar centrado en en Buenos Aires está protagonizado en este caso por una mujer que me parece que es una una de las diferencias que marca con los otros dos de los que hemos hablado por María Valdés Neil han que es una secretaria en un rascacielos de cristal y acero que son te vive como pueden un mundo que que también y esto sí que es el pareces está desmoronándose está hundiendo a Pedro como es ese Buenos Aires de esta novela eh Cómo ser buenos el Buenos Aires de ahora con casi no se ocho nueve años de de diferencia hay yo creo que es es una novela bastante distinta de las otras dos verdad

Voz 15 24:59 sí es bastante distinto ojalá lo publique el libro el asteroide yo creo que luego van a publicar no sé si el año que viene quizá el otro ha sido un trabajo magnífico la verdad en esa editorial en España y ahí están como recuperando Ny mis libros anteriores no bueno difícil contestar a eso yo creo que que los argentinos vivimos en una crisis constante y son a veces son cíclicas cada diez años algunos de derrumbes y pareciera que es el apocalipsis si no volvemos a levantar y demás pero no está fácil la cosa acá en la calle la verdad es que hay un momento como crisis económica bastante fuerte mucho desencanto con respecto a lo que se esperaba de este nuevo gobierno así que un creo que estamos quizá mejor que en el la la gran caída del dos mil uno esa debacle total donde los bancos se quedaron con el dinero de la gente y se cayó el telón pintado que creíamos que era el primer mundo no ha estado a nuestro basura el fondo no quizá estamos un poco mejor que eso pero siempre sin pero no sé cómo explicarlo pero en medio de gran crisis distintas insatisfacción tratando la gente adaptarse a cosas y la novela habla poco sobre ese deterioro que empieza en la actualidad libro va yendo hacia atrás el tiempo de pronto no hay más no hay más Internet después no hay más electricidad no hay más agua potable para los personajes como bueno como si el mundo simplemente si estuviera deteriorando no no lo perciben como una ida hacia atrás en el tiempo

Voz 1826 26:52 bueno dicho lo cual es mucho mejor que volvamos a cobijar no en la en la ficción así es como como siempre hacemos vamos a dejar un tiempo unos minutos Pedro para que para que recuerdes alguna de esas primeras lecturas que tú puedas llegar a asociar con tus veranos con los veranos argentinos que son los inviernos de de aquí desde esta parte del hemisferio aquello que por primera vez te conquistara no sé a lo mejor es un come lo que tú recuerdes de tu juventud de tu adolescencia de tu de tu infancia mientras tanto yo te damos tiempo llega la recomendación de María Jesús que vuelve a vincular ya también literatura Iberia a través de un autor o de

Voz 0268 27:30 pues sí hoy quiero recomendar un libro que hace muy poquito también en en en nuestro país por una editorial estamos hablando de estas editoriales independientes que son fantásticas lo publica al Gallo Nero el libro es la larga carretera de arena entonces el el director y escritor italiano Pier Paolo Pasolini y habla de un verano muy concreto y de un viaje muy especial ahora que hemos estado hablando constantemente del viaje de la crónica de viaje porque entre junio y agosto de mil novecientos cincuenta y nueve montado en un Fiat Pasolini recorrió esa larga carretera de arena que iba desde mi idea allí llegó hasta el municipio más al sur de Sicilia para luego volver a remontar la costa oriental y llegará triste un viaje increíble no fue la revista subsedes a la que le le encargó este reportaje a pase Blind que salió en tres partes en julio agosto y septiembre de de ese año es un libro maravilloso porque en ese viaje él se encuentra con amigos con intelectuales con con personajes conocidos tiene eso que tiene Pasolini siempre de por un lado del dialecto también de la gente de de los pueblos más remotos por ejemplo en Porto Palo dice aquí la gente está como loca es la mejor de Italia raza Purísima elegante fuerte dulce Igorre yo creo que es el retrato de una Italia muy particular no donde la explosión económica todavía no no prevalece sobre la felicidad Hay ese sueño siempre de la inocencia de de Pasolini y a es que me encanta recomendar siempre al Pasolini escritor el cineasta es maravilloso

Voz 1826 29:03 es el otro también tratan oye mira qué conexión más adecuado que adecuada aquí siempre la hubo verdad establecida entre Italia y Argentina volvemos Argentina Pedro has tenido tiempo para pensar en aquella primera aquellas primeras lecturas de de verano

Voz 15 29:17 son recuerdo haber leído el primer primer libro largo que leí que ya no era un libro para niños era una crónica de viaje de un suizo loco que se fue a caballo desde Buenos Aires hasta Nueva York tardó tres años en dos caballos argentinos criollos que se llamaban Mancha gato escribió una larga crónica que tiene un título muy lindo en inglés que es de de de la Cruz del Sur a la Osa Mayor es muy bueno para mí eso fue una realmente una aventura total leer lo que las los avatares de este de este tipo totalmente enloquecido viajando con dos caballos

Voz 23 30:00 mil veintidós sin ojos

Voz 15 30:02 en plena época donde recién sea estaban haciendo los récords de cruce del Atlántico en avión y la tecnología estaba tomando todo hiel hace esta cosa completamente Anaya lógica no fuera de geología y ese libro fue el Mi primera aventura larga de lectura Un verano en la costa atlántica argentina

Voz 17 30:33 todo el mundo intentando vender intentando comprar queriendo meterte su melodramas dar más

Voz 1826 30:41 así queda como con cierta concepción simétrica hemos empezado acabamos también con Drexler ha sido un placer compartir las inquietudes las confidencias la memoria sobre todo la la pluma esa destreza que tiene Pedro desde allí desde desde Argentina un abrazo muy fuerte muchísimas gracias amigo

Voz 15 31:04 un abrazo muy grande y nos vemos la próxima

Voz 1826 31:07 un abrazo en silencio

Voz 17 31:12 el índice vertical entre la boca y la nariz el eco en la Catedral

Voz 1826 31:19 bueno María Jesús se va a hacer un silencio pero su breve porque es escasamente un año

Voz 0268 31:23 año pero es un buen momento para

Voz 1826 31:26 que haya dado un beso muy divertido muchísimas gracias por darle un beso

Voz 17 31:30 que una sirena rompa la noche inclemente no encontraremos nada más pertinente que decirle a la mente detente Kun silenció en los cubos no

Voz 24 31:57 pero no

Voz 17 32:25 antes que diga algo completamente inadecuado no hay que desperdiciar una buena ocasión quedarse casa

Voz 8 32:40 sí

Voz 17 32:46 todo

Voz 1826 32:51 es llevo veinte

Voz 10 38:26 con el Roberto Sánchez

Voz 11 38:28 y sí

Voz 39 38:33 todo el mundo puede escribir duró muy poco

Voz 17 38:37 son escritorios pasen y escuchen con atención

Voz 40 38:45 Gobierno

Voz 17 38:46 esta edad Master Class

Voz 40 38:50 de la escuela de escritores

Voz 1826 39:04 Jorge Dioni profesor de escuela de escritores Jorge qué tal buenas tardes buenas tardes Él es el profesor así y así lo hemos saludado y así lo hemos presentado como el profesor titular de Escuela de Escritores de este último me sobretodo el mes de agosto el profesor de guardia que bueno el profesor titular de guardia que hoy además vinos acompañado muy bien acompañado nuevo muy bien acompañado de Laura mal

Voz 20 39:25 tiene Belli otra fuera de de la escuela mejicana ha publicado cinco México dos en España el último locura imperial con con Espasa Calpe sino sino tengo mal apuntado varios curso la Escuela que van a ser muy interesantes para para el tema que vamos a tratar hoy que es cómo nacen las historias la cursos como antes de escribir pensar tu novela histórica en los puede abrieron poco a ver cómo ellas inspira como ya un personaje histórico le puede le llama la atención cómo después maneja la la documentación que es algo bastante importante y eso hay

Voz 1804 40:00 muchos buenos proyectos que han muerto por

Voz 20 40:02 con un alud de documentación es decir que hoy

Voz 1826 40:05 en una cómplice muy bien escogida Laura qué tal muy buenas tardes hola qué tal buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos a ver lo primero que tenemos Laura también nos va a ayudar lo primero que tenemos que hacer es corregir el ejercicio de la semana pasada pero pusiste a ver que recuerde era aplicar todo lo que habíamos visto estas últimas semanas teniendo en cuenta la voz del narrador el personaje la estructura o la visibilidad

Voz 20 40:29 Iker las imágenes y era el último el último tema y la verdad es que bastante bien ha crecido el número de

Voz 41 40:35 eh subió el número de enviados

Voz 20 40:38 bonos y la verdad es que nos ha costado muchos coger el corretea decíamos que nos cogíamos al mejor pero la verdad es que entre los cuatro cinco seis que que teníamos ahí al final buen

Voz 1826 40:48 del que alguien busca fuera que no escogían a lo mejor no me siento representado pero no quería decir que alguna de la semana si hubiera escogido precisamente al mes

Voz 20 40:57 sí sí sí había alguno uno que utilizaba la metáfora de la bandera Gregorio Sansa se convirtió en una bandera cosa que es bastante complicado de de explicar en un cocodrilo tiene una frase final buenísima en la que la madre se interesaba por la piel para hacer un bolso final bastan de bastante inquietante se convirtió en un apoderado en la nada un pie de escayola son algunos de los que tengo la cabeza que que creaba muy bien a esa metáfora

Voz 1826 41:23 recordemos este verano ha sido con el condicionante de utilizar como mucho ciento cincuenta palabras vamos a escuchar si te parece el el escogido el elegido se titula incombustible lo firma Maricarmen cada mano López

Voz 7 41:43 cuando Gregorio Sansa se despertó una mañana después Thompson intranquilo se encontró sobre su cama con ver

Voz 43 41:48 ha sido una tímida llama que el tamaño de una almendra que ondeaba sobre la colcha desprendiendo un hilillo de humo negro apenas visible trató de apagarse mediante aspavientos exagerados como un perro que persigue su propia cola pero sólo consiguió avivar la llamarada pronto se quemó la cama en la que había dormido desde niño y en la que siempre temió morir viejo y sólo a continuación ardieron las cortinas tras ellas se había ocultado durante años para mirar a la gente para mirar al término con su habitación en dos minutos previstos para entonces el miedo sabía esfumado por primera vez se sentía poderoso lleno de energía salió al pasillo ralentizó su avance para decidir por dónde continua estarían todos durmiendo

Voz 0077 42:35 eh muchas cosas interesantes aquí como ya no sabías adelantado porque si la imagen se convirtió en fuego que es que es bastante humedad hay pienso que la resuelve bastante bien sea se convirtió en fútbol como esto como humaniza Amos el foco como lo hacemos real lo que el que lo suelo bastante viene además proponíamos utilizar imágenes hay dos imágenes muy interesantes era el tamaño de una almendra jugada con con un perro con su cola esto hace que nosotros lo veamos en en la cabeza nos lo nos lo podemos imaginar perfectamente e insidia como estamos en un curso de vamos a comentarle a María que quizá la mucha información tiene un poco más en el lector el cuando los dice este era el día más importante el más poderosos en las pues la frase exacta que me falta que nos lo diga ya sabemos que se ha convertido en fuego ya quemado evitación es un día muy importante no tiene que afirmar lo tanto no tiene que decirnos lo tiene que confiar más en los lectores en las lectoras quizá la última frase en lugar de ser una pregunta una firma

Voz 20 43:39 acción sería mucho más inquietante todos estarían dormidos porque no sabía ver cuál es la intención de ese fuego al recorrer la Casa Blanca

Voz 1826 43:47 estado muy atenta y mientras escuchábamos la la lectura de de la narración del relato escogido después a tus explicaciones veía como como Laura iba sintiendo es decir que te parece que hacía Jorge a las a las imágenes a las que ha

Voz 1949 44:03 donde sí porque me parece que ha hecho un relato bastante correcto en donde todas las cosas que se dicen en un relato tienen que é aunar sea una emoción no se tienen que provocar una emoción y creo que lo ha hecho bastante bien no el el humo el lo de la almendra por ejemplo es una imagen que se mete en la cabeza ICE en lo del perro que corretea la cola también es algo que proyectado en mi cabeza que es lo que tú tienes que intentar hacer cuando estás escribiendo no que no hablar de cosas abstractas y no concretas detalles que sean capaces de crear un mundo que es lo que hacemos cuando escribimos que se proyecte en la cabeza del lector que es quién termina las historias así

Voz 1826 44:44 pues ya decimos que Laura Martínez Billy hoy es la profesora invitada porque en esta última clase de Escuela de Escritores de este curso de verano de Escuela de Escritores vamos a ver cómo nace las historias y muchas veces lo hacen de hechos de historias reales una de ellas muy popular en España tuvo lugar un veintidós de julio de mil novecientos veintiocho se acuerdan del crimen

Voz 44 45:05 claro ya de madrugada horas antes de que se celebrará la boda la novia Francisca Cañada Morales dejó plantado a su novio Casimiro Pérez Morales You yo con su primo Francisco Montes Cañada a lomos de una mula en el camino de las errata cuando habían avanzado unos ocho kilómetros Francisco Montes cayó muerto a tiros haya intentaron estrangularla y consiguió salvarse haciéndose la muerta

Voz 1826 45:27 bueno pues ese es el ese es el principio de la estudiarán

Voz 20 45:31 era una de las personas que leyó esta esta noticia fue Federico García Lorca cinco años después público Bodas de sangre que está basada lejanamente en en el en el crimen en el crimen de Níjar no acaba igual los hechos no son los mismos evidentemente están tamizado por la mirada pues la mirada del poeta Si alguien interesa la historia y una estridente de la novia público hace unos años amor en el cortijo del Fraile electoral Círculo rojo porque la novia sobrevivió pidió encerrada en el en el cortijo toda toda su vida vamos ahí hace las historias con algo Kinski inspirada

Voz 1949 46:06 si todas las historias nacen pueden hacer da una idea de una foto de algo que te pasa algo que conoces muchos de leer una nota en el en el periódico un artículo o de o Deluxe no pueden pueden surgir del en los momentos más insospechados no eso es lo más fácil lo sea yo creo que lo más fácil es tener una idea que diga uy esto es una historia y lo difícil de sostener sostener la mentira hasta el final no que sea aunque sea un hecho real tener que rellenar todo lo que a pasar después eso es ahí donde se pone peliaguda

Voz 1826 46:42 ya sí tanto una cosa como otra se entrena quiero decir que primero también hay que tener como cierto olfato el radar para decir que esta es la historia esta esta es la Éste es el punto de partida el punto de partida o no pero el punto de partida para tu creatividad no después como lo desarrollamos

Voz 20 46:56 punto de partida puede ser muy pequeño escuchamos a Pedro Madrigal su punto de partida es muy pequeño un escritor que quiere cambiar dinero en Montevideo Iber a una persona con la que casi tuvo una relación es un punto de partida mínimo puntos de partida también alguien que roba algo en un en una tienda porque lo ha robado no se trata de estar atentos de preguntarse que aquí hay más

Voz 7 47:19 ella arrolla desarrollar esa idea sin

Voz 20 47:24 es decir Marta San suele decir que todo puede ser una historia necesitamos sacar la de de la cotidianidad del de la obscenidad de lo de lo rutinario y aplicar una mirada literaria una mirada literaria tanto en en lo narrativo el horizonte en el estilo es decir tiene que tener un estilo iba a decir buscar la belleza no siempre buscamos la belleza pero se puede buscar la emoción siempre transmitir una emoción después también un punto de vista incluso ideológico yo cuando digo ideológico bueno en algún curso la gente ese ese ese fue un poco de uñas no que está diciendo no

Voz 15 47:58 no estamos hablando de política barracas no no es una visión del mundo hay visiones del mundo

Voz 20 48:03 es más optimistas más pesimistas más compasiva es menos compasivos más duras menos duras piense del Roy tiene una visión del mundo diferente de la que tiene Alice Munro

Voz 1949 48:13 de hecho uso por eso nacen no las ideas porque tiene hay algún esa historia que que hace clic con algo en tu alma con algo en tu forma de ver el mundo como bien has dicho que te lleva a pensar que eso puede ser una novela o un cuento porque también hay que diferenciar qué historias dan para cuento iguales para novela porque una novela no son cuento estirado al infinito no eh hay que distinguir mira esto me da para un relato o estoy esta historia quizá sin duda para para ser una novela y también hay que aprender a mirar eso eh porque hay mucha gente que que tiene una muy buena idea que piensa que puedo escribir una novela ir sin amargo se queda se queda en el cuento porque si no es capaz prolongar ese universo eh a Luque

Voz 7 48:57 a las páginas que conllevaría escribir una novela

Voz 1949 49:00 porque implica tantas cosas son tantos mundos tantos personajes un encuentros universo mucho más cerrado más acotado y quizá más fácil de controlar aunque a mí me parece mucho más difícil fíjate que yo lo hablo como novelista excluir un buen cuento que una buena novela porque pues el el el cuento a pesar de que ahora ya casi nadie escribe cuento a nivel a nivel editorial osea ya no se publican libros de cuentos como cuando porque con el boom latinoamericano Cortázar

Voz 7 49:32 Brühl foto y todos ellos fueron maestros

Voz 1949 49:34 del cuento Borges no por ejemplo ya nadie ya nadie se aviene a escribir cuentos y de calidad literaria como esa bueno a nivel de Vitoria le osea a nivel personal hay mucha gente que sirve cuento

Voz 7 49:46 el tienen pero no se ha al no tiene tampoco no no exacto eso me refiero

Voz 20 49:52 ya estoy aquí nuestra compañera Mariana Ucria Páginas de Espuma así nos dirán que

Voz 1949 49:56 bueno Páginas de Espuma es una de esas editoriales que apuesta fuerte por el cuento gracias a Dios verdad

Voz 8 50:02 Stanley Kubrick

Voz 1826 50:25 porque Kubrick

Voz 20 50:27 que una de las cosas que proponemos además de leer el periódico además de ir dos por la calle y es copiar no con estas no va tan directamente es decir inspirarse en el en el trabajo de de otros artistas es esta lo hacia hacia bastante

Voz 1826 50:42 el engloba como punto de partida aquello que habíamos dicho igual que lo que nos podía servir un pequeño recorte de Umbrete un periódico ahora la obra de alguien si estamos

Voz 20 50:51 a hombros de gigantes hombros de gigantes es decir somos parte de una contradicción está en Liguria y lo hace Tarantino lo hace el resplandor es un es una película que tiene bastante del año pasado en la escena final que todos tenemos en la cabeza de ella Torrens golpeando a hachazos la puerta

Voz 15 51:10 recuerda bastante a una escena de una

Voz 20 51:12 película sueca llamaba la carreta fantasma no es un demérito simplemente es ir cogiendo cosas de aquí de aquí de allí diciendo reconociendo uno después de donde donde donde los acá

Voz 1949 51:22 bueno nosotros en la escuela de escritores tenemos un un ejercicio que me encanta que se llama el plagio creativo en los cursos de escritura creativa que consiste justamente en sonó tú tienes que coger una historia ya escrita por otro solamente modificar la Historia muchos cambian el narrador por ejemplo la Caperucita Roja contada desde el punto de vista de los Lobón o la Caperucita Roja contada desde el punto de la abuelita hola Caperucita Roja donde la mala es la Caperucita esa cambias la historia día dependiendo de las cosas que que bueno te hasta donde tu imaginación pero lo interesante es que eso sirve para mí es como una especie de válvula en donde al principio empiezas plagiado creativamente cien un homenaje Dee digamos muy evidente en donde se puede reconocer a primera vista cuál es la base del cuento que estás plagiado por ejemplo a Caperucita Roja y de repente los chicos empiezan a despegar a despegarse despegarse despegarse de manera que es una forma muy interesante de luchar contra el bloqueo con muchas veces existe y ellos sean cuenta de cómo a veces cambiando uno de los elementos del cuento que sale una historia nueva entonces eso también y por supuesto yo también les digo a mis alumnos para poder sacar de la cabeza hay que meter entonces no sólo hay que leer también ver muchas películas el cine eh es un gran instrumento para aprender a narrar también

Voz 1826 52:44 vamos a coger otro ejemplo de una película

Voz 37 52:48 creo en el tamaño del maletero se podría meter tres cadáveres basamento aligerar la situación gracias López coche tienen ustedes es un Lexus cuatro treinta un Toyota

Voz 1826 53:06 eso es un fragmento de la película Una terapia peligrosa porque está

Voz 20 53:10 la terapia peligrosa y la quejar el Ramis hace algo que ya había hecho David Chase unos años antes es decir tomaron jefe de la mafia sentarlo en el en el diván del psiquiatra pasa es que Harold Ramis lo hace desde el punto de vista divertido y es la es un punto de vista más serio más más formal es decir tenemos que hacer eso tenemos que tomar de aquí de allí para para tiene usted historia aquí es su son recursos que que también que también es muy interesante que es el estancamiento que es juntar dos universos que en principio no tiene nada que ver como es el de la mafia el mundo formal de los de los psiquiatras juntar los a ver qué sale es el recurso de la extraña pareja es el recurso de Don Quijote es decir una persona que vive en sus libros Isabella la realidad a comprobar si lo que dicen los libros es cierto contemos cosas que en principio no tiene nada que ver