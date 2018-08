La Ventana (27/08/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 cadena SER servicios informativos

Voz 1071 00:10 son las siete de la tarde las seis en Canarias el president de la Generalitat Quim Torra defiende que los Mossos d'Esquadra identifiquen a los vecinos que quitan lazos amarillos de las calles de la vía pública de Cataluña la Fiscalía ha anunciado hoy que investigará a la policía catalana por esa práctica esto es lo que ha dicho Torra

Voz 2 00:25 pues sí Pla cambió el AFIS cómo es posible que la fiscalía española se atreve a investigar a los mossos que estaban haciendo su trabajo involucrar los en un conflicto político ante un grupo que actúa de noche encapuchados con armas blancas cualquier policía del mundo actuaría

Voz 3 00:39 ámbar más blancas donde sacan cual país Damon va sea policía Dance actuaría zorra que ha ido

Voz 1071 00:45 a Waterloo a entrevistarse con Puigdemont que acusa a PP y Ciudadanos estar flirteando con la violencia esta mañana Albert Rivera aseguraba que sin lazos no habría este tipo de agresión

Voz 4 00:54 pues si no hubiera lazos amarillos sino hubiera okupación totalitaria del espacio público si alguien no pensara que el espacio público suyo no es de todos esto no ocurriría porque la gente normal no se tiene que dedicar cada día a retirar lazos a retirar banderas ideológicas

Voz 1071 01:09 el caso es que la Generalitat no quiere abordar la polémica de los lazos amarillos con el ministro del Interior que había pedido una reunión de la Junta de Seguridad dice el Govern que el orden público es cosa sólo de los Mossos del exterior Estados Unidos y México han llegado a un acuerdo para renegociar el Tratado de Libre Comercio lo acaba de confirmar Donald Trump en la Casa Blanca que espera que Canadá además se sume pronto desde Estados Unidos informa Carlos Pérez Cruz

Voz 0931 01:30 Donald Trump anuncia un acuerdo comercial con México del que todavía se desconocen los detalles un acuerdo con el que pretende sustituir al vigente nafta el tratado que mantiene con su vecino del sur con el norte Canadá que será bienvenido si quiere sumarse ha recibido a la prensa en el Despacho Oval y ha puesto el teléfono no sin dificultades técnicas a su homólogo mexicano Enrique Peña Nieto que ha insistido en varias ocasiones en sumar a Canadá aunque ha enterrado nafta y ha dado la bienvenida al acuerdo comercial Estados Unidos México el presidente estadounidense ha dicho que México comprarán muchos productos agrícolas EEUU el acuerdo eso sí tiene que obtener la aprobación del Congreso y antes firmase si eso llega Peña Nieto ha sugerido a estará forma de celebración

Voz 1071 02:19 bueno la exmujer del hombre que atacó la semana pasada a un agente de los Mossos en Cornellà niega que el agresor fuera homosexual ni siquiera que se quisiera suicidar lo dice en una carta que ha difundido su abogado desde Barcelona Aitor Álvarez

Voz 1673 02:32 la carta dice literalmente que su ex marido para nada era lo que van contando en referencia a la intención de suicidarse ya su condición de homosexual de terrorista según ha explicado el abogado de la mujer a la SER de esta forma ella desmiente lo que declaró ante la policía recordemos que dijo que el hombre era gay y que le había dicho en varias ocasiones que tenía intención de quitarse la vida algo que se vio confirmado en una nota manuscrita que dejó el joven argelino El motivo de este cambio de relatos según cuenta su defensa esta emisora se debe a presiones de la Familia del hombre dado que no lo pueden enterrar siguiendo el rito musulmán si es homosexual osea suicida

Voz 1071 03:04 y en los deportes José Antonio Duro buenas tardes qué tal muy buena hay una novedad que tiene que ver con el Rayo Vallecano y afecta a uno de los estadios de Primera División es el estadio de Vallecas que va a permanecer

Voz 1038 03:12 en las próximas semanas cerrado por obras más detalles José Palacio qué tal muy buenas buena José Antonio según nos ha confirmado la Comunidad de Madrid en los próximos días se va a intensificar las obras en el estadio de Vallecas y esos trabajos según el director de obras del proyecto son incompatibles con la presencia de espectadores ha habido una reunión a tres bandas entre la Liga de Fútbol Profesional el Rayo Vallecano y la comunidad para buscar alternativas la próxima partido es el sábado a las seis y media ante el Athletic de Bilbao y se podrían cambiar los partidos de ida por los de vuelta es decir jugarse a domicilio jugar esos tres partidos que sería los afectados Rayo Athletic Bilbao Rayo Alavés Rayo Espanyol a domicilio ignore de estadio Vallecas aunque otra solución puede ser jugar a puerta cerrada el próximo barrio que debería jugarse SS a las seis y media S el Rayo Athletic de Bilbao sería la tercera jornada hoy se juegan los dos últimos partidos de la segunda a las ocho Levante Celta y a las diez el Athletic de Bilbao Huesca en Segunda A las ocho Rayo Majadahonda ante el Mallorca debuta al Rayo Majadahonda en el nuevo metropolitano y además en la Vuelta ha terminado la tercera jornada con victoria de Bibiana al esprín que que sigue como líder mañana la cuarta etapa con subida al Alfaguara

Voz 3 04:18 Abrines sí

Voz 7 04:36 despedida Capítulo uno que es el Random mismo responde Pablo González Batista

Voz 8 04:43 director de Hoy por hoy en verano ver el mismo el realismo es casi te diría que una filosofía de vida Joe abrasado el racionalismo hace años me visto como podéis comprobar cada día en la redacción en virtud del más absoluto Rando mismo que lo hago muy temprano por la mañana practicamos de es meterme en el armario dar seis vueltas dentro y salir con la ropa que se ha quedado adherida con lo cual es totalmente Random vestido lo que como también en función del Random mismo más absoluto e incluso haber porque razón os creéis que estoy aquí básicamente he acabado en la radio también por relegando al mismo así que ya os digo una filosofía vital que guía totalmente mis pasos de de la que soy ferviente devoto por cierto de enhorabuena por vuestra versión radiofónica del Racionalismo cada tarde en la ventana de verano

Voz 1826 05:41 el realismo es con hemos escuchado una absoluta filosofía de vida para Pablo González Batista para nosotros en los próximos minutos es

Voz 7 05:50 radio arrancamos una cosa lleva a la otra

Voz 1 05:54 hola quema Arroyo o no una cosa lleva a la otra es al contrario explique una cosa lleva a la otra la sección de la radio española Sergio Martín

Voz 9 06:26 Sergio Martín qué tal buenas tardes hola qué tal buenas tardes hay más de lo de los que no pensamos en la radio

Voz 3 06:32 Llanos y irás contando durante esta semana la última hoy empezamos con una paradoja

Voz 10 06:36 sí la de un hilo viral que nos propone sentarnos simplemente escuchar

Voz 11 06:42 sí

Voz 12 06:45 eh

Voz 13 06:46 Moi me sentado sola la terraza de un bar al instante ese acerca un hombre de unos ochenta años y me pregunta si puede sentarse conmigo y hacerme compañía no sabía qué hacer un segundo de aluciné total empecé a decirle que estaba bien y no necesitaba no termine la frase cuántos mayores solo sin nadie con quien hablar y les escuche su pelo blanco y su mirada me devolvió la lucidez inmediata le dije que se sentará a hacerme compañía

Voz 10 07:18 a sucedió el martes de la semana pasada se le ocurrió a Rosa Correa compañera de Televisión Española aunque en realidad nos podría haber pasado a cualquiera de hecho quizás ya nos ha pasado y no hemos querido o podido darnos cuenta en este caso Rosa tomó la decisión de escuchar al anciano que le pedía ser escuchado

Voz 1826 07:37 el resultado como decíamos ha sido unido a una historia

Voz 3 07:40 en en Twitter de la que queríamos hablar esta tarde con su autora con Rosa Correa

Voz 14 07:46 Rosa qué tal buenas tardes buenas tardes me me me me echara pero sobre todo lo que está pasando es que estoy alucinada de verdad estoy una emocionada en serio es porque es que los nombres no nunca jamás pude imaginar primero hará Mi primer primera una tuitera la redes me dan un poquito pero no ahí sobre todo Twitter no porque hay que tener mucho cuidado hay mucha gente buena que está siempre dispuesta a decir barbaridades no y me he quedado impresionada jamás imaginé esto de verdad eh

Voz 1826 08:17 en esta tabla rasa nosotros agradecemos muchísimo que interrumpa no sé si estás de vacaciones por cierto

Voz 14 08:24 extensión Asturias patria querida

Voz 3 08:29 si te agradecemos muchísimo que hagas

Voz 1826 08:32 S alto en sus vacaciones para asomarse por aquí porque nosotros también necesitábamos hablar contigo y que y que nos contaras qué está pasando en dice estoy alucinada con lo que está pasa que que está pasando ocurrir

Voz 14 08:43 es que ya estoy alucinada porque bueno es una tuitera Telmo tengo muy poquitos seguidores no no no sólo hacer estas cosas bueno ya van por ocho mil y pico personas más de ochocientos mil interacciones tres coso recluir me impresiona mucho porque hace mucho reflexionar no que la gente está deseando yo creo que escuchar cosas buenas positivas está deseando que les de volvamos espejos buenos que que la gente es buena yo yo de verdad que lo creo no porque los mensajes que me están llegando de verdad que me emocionan todos los días hace de gente que que de repente ha dicho me he ido a buscar a mi abuela que hace cuatro días que no no la he escuchado me medio a la calle a un parque el de sentado ya claro como el Egipto tal como tú nos ha contado con una persona mayor irme me encantaba unido a casa feliz entonces sí sí escuchando mensajes porque se ha convertido un poco en un aula no habéis de repente como que hecho no sé no sé cómo lo que he hecho no sé cómo lo he conseguido pero abrir los ojos a la gente de despegar la vista del maldito Morning levantar los ojos porque lo más bonito que puede mirar unos ojos son nuestros ojos no es el móvil Illa gentes con lo que empujó relacionarme han estado enviando mensajes preciosos me está mandando mensajes hasta mil que lo acaba el encuentran a través de la TDT

Voz 1826 10:00 de la Rosa hay algunas hay algún mensaje de esos preciosos que ahora mismo recuerdes ya sé que este tipo de preguntas cuando te las hacen después cuando comemos dirás anda pero sí había siete de te acuerdas pero ahora mismo imagino que la vorágine que es muy probable por eso yo ahora buen rollo y te voy dando tiempo para que vaya pensando así alguno de los que de repente te haya sobrecogido que te haya llegado directamente de Rosa

Voz 14 10:23 bueno pues eso te hace muy poquito y hace cinco días que no de abuela que no hablo con mi abuela

Voz 15 10:28 me he leído tu mensaje y me he ido a ver hablar conmigo

Voz 14 10:31 vuela y eso me ha sorprendido yo te digo es decir personas que nunca se habían planteado el salir a la calle cita el móvil empezará a hablar con la gente mayor que tiene mucho que contarnos eh personas que me han dicho pues descubierto a mi vecino que no le había prestado atención he leído tu tu tu impuesta a charlar con Eli

Voz 1509 10:49 es impresionante me pareció tan hermoso

Voz 14 10:51 los es cuando creo que fue algo o como chiquitito no es nada extraordinario no Roberto creo que no es nada extraordinario lo que habéis abierto el programa no

Voz 16 11:01 simplemente mono

Voz 14 11:03 han para mí me fue el impresionante no que de repente señor me pareció tan tierno no porque pone en peligro

Voz 1826 11:09 hay alguna alguna vez te habías encontrado en una situación igual lo que pasa es que en ese momento no has tenido tiempo no había extendido las circunstancias para es decir venga vamos a hablar

Voz 14 11:20 de esa manera no por eso yo lo escribí porque me pareció exactamente qué estaba haciendo tiempo había quedado con un amigo le adelanté en el horario el llegaba tarde y me senté a tomar una cerveza en una terraza sola no no pasa absolutamente nada no entonces a mi me gusta mucho hablar con la gente mayor y la solidez de encantan encantando desde que era chiquitita mi madre también me ha enseñado a hacerlo mi madre ha sido voluntaria muchos teatros de Cruz Roja con gente mayor igualdad pues a mi me encanta las personas mayores me encantan tienen tanto que contar tanto que aportar unos no pero fue alucinante que repite su cara negra de mesa del bar y me dice me puedo sentar contigo por favor así te haga compañía a mí eso es lo que me gusto que de repente llama Gilbert cierto repente yo estaba con el él no entonces yo iba a decirle nuevos iban Atlético compañías que estime ilegal ante los ojos de verdad a los ojos dijo que cuando dije que te quema llega tan sutil tan gentil tan elegante y tan tierna está pidiendo compañías

Voz 1826 12:13 has vuelto a saber algo

Voz 14 12:15 pues mira yo pasó el martes estado con mucho trabajo me he venido a mi tierra a ver a mi madre y a mi gente inhumana al tiempo sí que lo voy hacer porque después de todo esto bueno pues me voy a pasar pero no Hermes algo no creo no size es algo cotidiano el charlar con el vecino de al lado con con en la parada del autobús en la parada del metro no es nada extraordinario yo no creo tampoco que el ser una persona que esté sola en el mundo no lo sé simplemente necesitaba Turner que le escucharon que que que no se prestarnos atención un poquito no creo que sea nada nada extraordinario pero que esto de ser más cotidiano no el pues eso que que los demás pues se ha son los móviles que ya no nos miramos a los ojos nadie no

Voz 10 12:56 Rosa que que nos perdemos si si dejamos precisamente como dices de charlar de escuchar de hablar con nuestros mayores

Voz 14 13:03 uno es una pasada pero bueno yo con este señor me quería es que me empezó a recitar ante me empezó a hablar de Italia muchísimas cosas hasta desde una música recuerdo que él decía que la ayudado muchísimo hasta bien a incluso Endesa Nava que era una terapia hablamos de muchos cosas no nos perdemos muchos de nuestros mayores pura sabiduría no hace falta que tengan carreras me hace falta que sean super cultos Nuno no la sabiduría que dan los años de gente que ha vivido es impresionante y es una pena porque yo creo que esta sociedad cada vez están no sé yo creo en un poquito dejando a los abuelos dejando a los mayores de lado no y es una pena

Voz 1509 13:43 sí yo lo veo mucho en el autobús en Madrid

Voz 14 13:46 vamos todos es decir se levantan a veces para ceder el asiento no y si habláramos más con ellos y eso es lo que más alucinado de esto no de los mensajes que me está poniendo la gente no

Voz 1826 13:54 sí han descubierto que hablar con él

Voz 14 13:57 es flipante hemos descubierto

Voz 1826 14:00 tú lo has contado a través de de Twitter a través de una de las aplicaciones que más horas no subyugado es verdad que que que que los vampírica de nuestro tiempo por eso decíamos que que no deja de ser una paradoja pero también una paradoja hermosa te iba a preguntar quién disfruto más de esa conversación pero ella me ha respondido Rosa

Voz 14 14:20 es la más dura vuelta porque dice yo no me yo no necesito a la compañía estaba bien y de repente me di cuenta Jo por eso pongo yo claro que necesitaba Company la compañía de ese señor con nombres y apellidos con él porque fue tan impresionante yo que chico corriendo solo lo que no ha pasado es que era tan elegante trabajo diciéndome que yo necesitaba compañía que necesitaba hablar cuando me fui un rato más esta tarde a las citas yo no lo siento no puedo ha sido ha sido maravilloso ha sido un placer no digo bueno pues yo no sé que este barrio nos encontraremos no

Voz 1826 14:57 seguro que estaba haciendo

Voz 14 14:59 mundo que te lo sigamos haciendo todo porque es que son tan de verdad que tienen tantas cosas que contarnos

Voz 1826 15:04 Rosa tu tuviste mucha suerte pero el también de encontrarse con una persona como tú con esas inquietudes y que tuviera ese pulso y una necesidad de compartir esa historia un beso muy fuerte Rosa hay muchas gracias

Voz 14 15:17 Urbaneja vosotros venga luego

Voz 3 15:59 en realidad no abandonamos el terreno de la paradoja en una cosa lleva a la otra porque en los siguientes minutos nos hemos propuesto desentrañar la paradoja de las vacaciones lo hacemos

Voz 10 16:08 a raíz de un artículo que leíamos esta mañana en Verne en él se nos propone reflexionar sobre un estado de ánimo que por estas fechas cuando se acerca el final de las vacaciones solemos convertir en una expresión bastante habitual el tiempo pasa volando pero el tiempo como es obvio no pasa más rápido o más despacio siempre transcurre al mismo ritmo y somos nosotros los que tenemos una percepción diferente de ese tiempo

Voz 3 16:50 así sí seguro que es así y si es así porque cuál es la razón por la que algunos momentos algunas experiencias pasan fugazmente y otras no sino todo lo contrario pero vamos a preguntárselo a Sergio García Sergio es psicólogo clínico y a esta hora se asomaba a la ventana Sergio qué tal buenas tardes

Voz 0438 17:10 hola buenas

Voz 1826 17:10 a ver a ver qué es lo que hace que el tiempo en verano después también en otras ideas pues lo comentaremos en en otras facetas de nuestra vida tenemos una percepción en ocasiones cuando cuando somos pequeños cuando somos jóvenes tenemos o al menos así lo recordamos de que el tiempo es mucho más extenso y después se nos va la vida en un segundo pero por qué porque el tiempo en verano y en concreto cuando estamos de vacaciones pasa tan rápido Sergio

Voz 18 17:34 pues el tiempo pasa tan rápido cuando estamos de vacaciones si lo estamos pasando bien si nos gusta aquello que hacemos y estamos pendiente de lo placentero de que nos ha gustado el hotel la actividad en la playa

Voz 15 17:47 no estoy con mi pareja

Voz 18 17:50 esto eso va a ser el tiempo yo lo perciba de una manera diferente tenemos que saber que el tiempo es una cosa pero se puede entender diferentes maneras Aristóteles lo entendía de una manera racionalista inicio nudo desenlace de una manera como si fuese el reloj las manecillas el minuto pero sin embargo hemos que saber que los seres humanos somos seres humanos no del todo racionales somos seres emocionales que a veces razonan y a veces no entonces la emoción es fundamental porque si yo estoy a gusto estoy emocionalmente involucrado en aquella actividad que estoy realizando sin la serie de compromisos que tenía durante el resto del año eso va a hacer que mi tiempo pase de una manera u el mi percepción del tiempo te lo perciba de una manera pues más rápida

Voz 14 18:40 Diego igualmente podría esperar es bueno

Voz 18 18:42 tengo dificultades cuando hoy una gran densidad o complejidad en aquello que estoy realizando eso va a hacer que mi tiempo un día pueda parecerme un año y esto nunca acaba entonces va a depender de lo que suceda durante ese periodo de actividad como digo No somos seres racionales sino que somos seres emocionales

Voz 1826 19:02 bien lo que está claro es que estamos de vacaciones nos lo estamos pasando bien entonces el tiempo vuela pero oye aún estando de vacaciones en los tiempos en los que todos recordamos siendo niños a los que estoy aburrido eh eso es posible que después los recordemos porque han sido vacaciones como si hubiera pasado mucho más rápido de lo que está pasando en los momentos en los que estábamos aburridos de vacaciones el tiempo se ralentiza o no

Voz 18 19:26 bueno aunque se ralentiza quizás un poquito más sin embargo como ese aburrimiento está dentro de un periodo vacacional es decir cuando los dentro de un periodo vacacional pues ahí enmarcó una actividad de disfrute ahí no tengo las leyes tan rígidas que tengo durante el curso escolar por lo tanto ese aburrimiento que sucede durante las vacaciones también está imbuido dentro de esa percepción del tiempo más laxa por lo tanto a pesar de que el lo lo perciba la de una manera un poco más a lenta también forma parte de esa rapidez que decíamos antes porque estoy disfrutando aunque sea aburriendo me voy echándome la siesta

Voz 10 20:10 Sergio no sé si existe alguna fórmula casi casi diría que mágica para las personas que están a puntito de acabar sus vacaciones para precisamente ganarle tiempo al tiempo para disfrutar esos últimos instantes de vacaciones y que no pasen tan rápido

Voz 18 20:25 si existe no recomiendo que nuestros oyentes la apliquen porque porque mira cuando muere el padre se querido cuando estas dentro de un proyecto que es de gran dificultad de allí no tienes ciertos factores entonces el tiempo se ralentiza por lo tanto la recomendación que le haría sería perjudicial porque así que es tiraría más pero sería sacarle de su periodo de disfrute mira lo que tenemos que hacer cuando estamos en este en estos últimos días para aprovecharlos bien es aceptar que es así y aceptar que es así de decir que me tengo que involucrar en aquella ciudad que estoy haciendo seguir pues acertando con aquellas actividades que me satisfacen y que me hacen que estén realización y que me hacen que me lleve comen pareja que está a gusto con mis hijos o que vayamos a ese lugar que durante el resto del año me es imposible tengo que aceptar el tiempo se pasa rápidamente cuando estoy de vacaciones y eso me va a dar cierta fortaleza voy a poder estar mejor durante estos últimos días tenemos que aceptar lo que toca en este momento toca disfrutar para la semana que viene estar ya en el periodo laboral

Voz 10 21:30 cuando volvemos de las vacaciones cómo se hace esa transición dentro de ese control del tiempo que pasa de ser de disfrute iba a decir a menos disfrute pero por lo menos más controlado o más sintetizado se disfrute por lo menos en los fines de semana

Voz 18 21:44 era sería necesario que pudiésemos cambiar el chip tenemos que ser agradecidos a que hemos disfrutado que hemos pasado un mes au quince días en el pueblo con mis padres con mi pareja cuando soy agradecido pongo en valor aquello que me ha sucedido mes más a fácil Rey incorporarme a lo laboral que sucede que puede ser que es que de secuestrado por las vacaciones qué quiere decir esto que lo he pasado tan bien que ahora no me centro en el aquí y el ahora no pongo el foco en el presente estoy continuamente rememorando aquello que en ese momento ya no corresponde por lo menos con esa intensidad luego el consejo sería que uno tiene que disfrutar el presente el aquí y el ahora cuando está de vacaciones también cuando está en su desempeño laboral después como muy bien decías el fin de semana que la vuelta de la esquina no estamos sometidos siempre a leyes rígidas podemos seguir disfrutando y haciendo actividades durante el resto del año aunque solamente se han sábados y domingos

Voz 1826 22:43 claro Sergio y volviendo al principio porque tenemos la percepción diferente del tiempo cuando somos niños cuando somos adultos cuando somos niños es como si hubiésemos

Voz 18 22:50 en cierto Eden cuando cumplimos de nada veinte en la cuarentena tenemos más compromisos tenemos más reglas eso lo que hace es que la percepción del tiempo varíe de tal manera que va a quedar sometida a ciertos a ciertas cuestiones que tienen que ver con que se va a Risi a ser más rígido por lo tanto lo voy a pensar cómo más lento ya cuando estoy en sin embargo no tengo ocupaciones y no tengo esa serie de disciplinas detrás de mí pues la percepción del tiempo es diferente uno sabe que la infancia no se ha convertido un poco en un lugar donde uno quiere volver y donde todo era idílico pero no sucede cuando uno es adulto

Voz 1826 23:43 no no es que los recordemos así de forma idílica sino que nos pasaba así por nuestra mente porque yo había leído y sobre todo de lo que estamos hablando sobre la percepción diferente del tiempo psicológico cuando eres niño y cuando eres adulto que cuando si estás en esa fase de desarrollo de aprendizaje pero tienes muchos más inputs es decir que que me tienes muchas más referencias que tienes que anotar absorber a aprender y que eso hace que la fase de constante aprendizaje te obligue para situarlo todo a que el tiempo psicológico sea mucho más amplio

Voz 18 24:19 claro esa es una de las teorías yo creo que es una teoría que que tiene validez cuando hay tantos estímulos uno tiene que poder ordenar los el tiempo varía entonces también podríamos pensar que aquello que sucede no lo sabemos pasado tienen que ver con la perspectiva que yo tengo hoy el pasado Grecia el pasado no es monolítico sino que es como yo me lo Narro como yo lo relato en este momento que así fue por lo que lo que vemos en las consultas cuando alguien nos narra su infancia pues es que cuando uno les suma nostalgia aquello que sucedió

Voz 1826 24:58 ya lo que sucede también

Voz 18 25:00 en esa nostalgia cierta prolongación del tiempo

Voz 1826 25:04 en todo momento

Voz 18 25:06 quizás se suma una prolongación del tiempo no sabemos lo que pasó lo que sabemos es lo que hoy Narro

Voz 1826 25:13 lo que pasó

Voz 18 25:16 el recuerdo de de ello y esto es fundamental porque es la piedra angular de toda psicoterapia

Voz 1826 25:21 muy bien Sergio García psicólogo clínico muchísimas gracias Sergio

Voz 18 25:24 que gracias a vosotros

Voz 3 25:33 la percepción del tiempo de nuestro paisaje cotidiano definen nuestra realidad nuestras historias y eso lo saben bien en Marsella donde un Mc Donald se ha convertido

Voz 1 25:43 en una aldea gala contemporánea

Voz 3 25:49 una aldea Sergio no sé si al más puro estilo Astérix y Obélix tal cual

Voz 10 25:53 en los cómics este restaurante de comida rápida del barrio de samba del mi en Marsella ha pasado de ser un fast food a transformarse en una especie de emblema moderno para una parte de los vecinos de esta ciudad francesa

Voz 17 26:06 sí vincula

Voz 9 26:12 vecinos líderes sindicales y algunos políticos locales llevan semanas protestando para que este restaurante franquicia de McDonald's no eche el cierre como así pretende su propietario angular rostros con ballenas de la Cadena Ser en Francia Paula qué tal

Voz 1826 26:25 buenas tardes muy buenas tardes que hay antes que nada dónde está exactamente cuál es la fotografía de ese McDonald's donde lo encontramos

Voz 3 26:33 bueno pues

Voz 0438 26:34 es que Mcdonald quedó como dicen los franceses está en el barrio como desiste San bajo el Emmy es uno de los barrios del norte de Marsella en las zonas con más paro más droga más miseria de la ciudad oficialmente la tasa de paro ronda el treinta por ciento pero los sindicatos aseguran que puede llegar al sesenta por ciento de abandono escolar que también sirve para radiografiar el barrio también es muy alto alrededor del cuarenta por ciento esté McDonald's abrió en el año noventa y dos y emplea a setenta y siete personas cincuenta y cinco de ellas con contratos indefinidos algunas tienen veinte o veinticinco años de antigüedad en la empresa algo nada habitual en esta cadena de restaurantes que prima el contrato temporal y a tiempo parcial como sabéis la franquicia pertenece a un empresario que posee otros cinco Se Marsella Ike ha querido deshacerse de ellos de los otros cinco Se va a hacer cargo una empresa que posee otro restaurantes de la misma cadena pero este el de San Barthe Lemmy está previsto que pasa a manos de alguien que lo quiere transformar en un restaurante asiático de comida halal

Voz 1826 27:33 ya que es lo que ha hecho exactamente que este en concreto se convierta en símbolo de este barrio marsellés

Voz 0438 27:39 bueno pues para empezar después de Carrefour este McDonald's es el segundo mayor empleador privado de los barrios del norte de Marsella es una fuente de empleo y de estabilidad para muchas familias por él han pasado también muchos chavales del barrio para sacar un dinero con el que ayudar en casa o pagar los estudios los vecinos aseguran también que ha ayudado a mantener a muchos de ellos alejados del trapicheo de la venta de droga que es una auténtica lacra en el barrio también dicen que a lo largo de los años unos treinta jóvenes que han salido de la cárcel han pasado el restaurante tener empleo les ayudado en su reinserción pero además de una fuente de empleo el Mcdonald hace también de punto de encuentro de centro neurálgico de Plaza del Pueblo casi para los vecinos en un barrio en el que apenas hay nada más han cerrado panaderías carnicerías muchas tiendas sí allí es donde se celebran pues los cumpleaños de los niños So donde se dan cita los amigos para entender por qué se ha convertido en un símbolo de que comprender el profundo sentimiento de abandono por parte de los poderes públicos que existe en este barrio y en otros muchos de la periferia de las grandes ciudades francesas por eso el barrio entero a asociaciones de vecinos sindicatos han volcado en contra del cierre del que consideran su Mcdonald's el lugar a través del cual se estructura la vida de la comunidad

Voz 1826 28:59 así las cosas Paula y con ese escenario con las masificaciones con las reivindicaciones hay posibilidades de que el conflicto se pueda resolver en las próximas semanas

Voz 0438 29:09 bueno el próximo tres de septiembre va a ser una fecha clave es entonces cuando un tribunal debe decidir si frena la venta del restaurante si sigue adelante los trabajadores habían denunciado al empresario dueño de la franquicia porque consideran que la venta de los restaurantes esconde en realidad un plan social no es habitual que trabajadores de McDonald's tengan veinticinco años de antigüedad con los beneficios laborales que yo era conlleva también piensan que la empresa básicamente quiere deshacerse de ellos porque la franquicia son foco de activismo sindical muchos llevan semanas durmiendo dentro del establecimiento han recibido la solidaridad de los trabajadores de otros McDonald's en la zona también de líderes sindicales y políticos de la región como decíais muchos de ellos que la izquierda del Partido Comunista también el líder de la función sumisa les han Luc Mélenchon que casualidades del destino han visto defendiendo al que había a menudo su bestia negra un recta un restaurante de manera

Voz 1826 30:03 bueno pues veremos a ver en qué acaba estaremos pendientes de Paula Rosas desde Francia muchísimas gracias Paula

Voz 15 30:09 un saludo

Voz 3 30:20 toreas encadenadas escucha una cosa lleva a la otra aquí en La Ventana continuamos hablando de gestas de reivindicaciones en este caso deportivas

Voz 10 30:32 podría un tales so un concurso de talentos de la televisión cambiar la historia del deporte hasta ahora la respuesta objetiva sería no aunque eso podría cambiar con un programa que está preparando la NBC para la próxima temporada esta cadena de televisión estadounidense ha creado un Talent con el que pretenden encontrar a sus próximos atletas olímpicos

Voz 1826 30:52 bueno pues vamos a conocer más detalles de este talent show olímpico desde Estados Unidos Carlos Pérez Cruz Carlos qué tal buenas tardes

Voz 0931 30:59 qué tal Roberto cómo estáis muy bien oye cómo se llama aquí

Voz 1826 31:01 este este programa Carlos

Voz 0931 31:03 bueno programas se traduce como la próxima esperanza olímpica traslada la tele realidad lo que ya hemos visto en otros tantos ámbitos hemos visto cosas que no querríamos haber visto hemos escuchado cantantes que quizá no hubiera hecho falta escuchar lo que propone este programa es encontrar deportistas que pueden representar a Estados Unidos en las próximas Olimpiadas y para ello han seleccionado ochenta y nueve voluntarios que se han presentado a unas durísimas pruebas deportivas desarrolladas durante tres días en un centro de Colorado Springs solo

Voz 1826 31:29 los pocos podrán acceder al equipo olímpico está

Voz 0931 31:32 eso sí todos ellos saldrán en la tele porque la NBC emitirá en noviembre en dos partes lo acontecido en estas jornadas las competiciones Hisusa entresijos hizo una más o menos así

Voz 1 31:43 en Gulbis

Voz 0931 31:49 en la línea de la cultura de competitividad extrema de Estados Unidos si tienes una oportunidad toma la porque sino otros lo harán por ti decir entrenador

Voz 1 31:59 el yo fuera

Voz 10 32:06 oye Carlos y no sé si estamos hablando de todo tipo de disciplinas iba a ser esta la nueva fórmula para crear los equipos olímpicos en Estados Unidos

Voz 0931 32:15 bueno tiempo al tiempo en Estados Unidos todo es posible también es verdad que no me imagino a estrellas de la NBA por ejemplo admitiendo un novato recién llegado en lo que en realidad se han concentrado en el equipo olímpico estadounidense en disciplinas menos populares donde es más difícil encontrar candidatos hablamos de levantamiento de peso de red de ritmo de rugby de boxeo de algunos deportes de invierno de esos de los que en España miramos embobados sin entender nada ir los que obtengan el premio de su equipo olímpico opciones eran igualmente la financiación necesaria para costearse la preparación que es uno de los grandes problemas para atletas de disciplinas menos populares y por lo tanto con menos patrocinios

Voz 1826 32:52 es una iniciativa que suena ha sonado de hecho muy americana Carlos Pérez Cruz desde Estados Unidos muchas gracias Carlos me voy al sofá que es más cómodo

Voz 20 33:01 no

Voz 1 33:07 desgastar menos discazo no

Voz 21 33:12 a a la aquí dimitieron que que

Voz 1 33:27 sí que respeto igualdad integración son algunos de los valores que defiende los dos

Voz 3 33:34 los olímpicos también son valores a los que pretende dar cobijo nuestra siguiente parada Sergio

Voz 10 33:39 si hablamos de un centro multi confesional con forma de flor diseñado para acoger a personas de diferentes religiones y ofrecerles espacios de oración retiro espiritual de intercambio vital este lugar todavía sobre el papel eso sí ha sido diseñado por Ana Ruiz Carreño como proyecto final de su grado de Arquitectura en la Universidad Politécnica de Cartagena

Voz 1826 34:00 Ana Ruiz qué tal buenas tardes

Voz 22 34:04 hola Ana

Voz 1826 34:06 vamos a recuperar enseguida a la comunicación que seguro que nos está escuchando Ana Ana Ruiz buenas tardes ahora sí ahora de escuchados perfectamente Oihana por qué decidiste hacer este proyecto por qué porque te decidiste este proyecto

Voz 15 34:20 pues el Breton surge a raíz de una investigación de El gran movimiento de personas a nivel nacional incluso a nivel mundial que bueno al final lo que conlleva es la convivencia de gente de distintas culturas distintas religiones doce se despide un poco que la arquitectura puede intervenir o al menos poner un granito de ayuda de arena para ayudar a que está convivencia hace darnos algo más favorable de lo que es hoy en día porque al final esta convivencia así surgen noticias de conflitos ni tolerancia religiosa bueno lo que nos preocupa de alguna forma eso que que bueno queremos intervenir ahí pone el pequeño granito de arena

Voz 1826 35:04 vale decidir bien en carrera

Voz 15 35:07 cómo sería sacar del centro

Voz 1826 35:09 te confesional porque si hay alguien que nos lo pueda describir esa eres tú

Voz 15 35:14 sí pues el todo esto lo que busca es bueno a todo este tipo de gente pero además busca Parque de la religión y la fe un poco dar información y entonces el proyecto se ubica en un pueblo abandonado ahí en Caravaca en Retamares dijo si tiene un núcleo donde se ubicaría todas las las actividades comunes a cualquier persona comer dormir o leer un libro luego lo que hacemos es el pueblo protegerlo de alguna forma con extra estos edificios de característicos de cada religión entonces van surgiendo brazos So tétanos como nosotros lo llamamos porque al final su una forma de sol y cada uno en hechos pétalos albergan las características de de cada una de las religiones presenta en el caso de los católicos albergaría de de botín Mali todo lo necesario para para hacer sus restos y su y sus ritos también como parte importante pues esto es albergaría en la planta baja pero en la playa intacta de cada uno de esto de estos pétalos característico tendríamos una biblioteca una biblioteca determinada con la cárcel turística íbamos mucha información que a lo mejor un poco lo que nos falta de cada una de estas reelección donde al final lo que surgiría sería muy un centro con un centro un núcleo pues a lo mejor de como albergue de retiro espiritual o sin tener que ceder espiritual y luego una zona que abrazan el pueblo con un uno espacio de culto para la gente que quiera practicar la religión restricción al o una gran biblioteca para esa persona que lo que quiere es informase ir un poquito más allá de de lo que cuando

Voz 1038 37:00 cero Valladolid Ana y crees que en este caso la

Voz 10 37:02 arquitectura los colores las formas pueden albergar tantas aparentes diferencias

Voz 15 37:11 y me encanta aparentes diferencias si nosotros lo que queríamos era el hombre

Voz 10 37:18 qué tal el religiosas diferentes personas

Voz 15 37:21 si al final en la arquitectura sí que refleja cuáles son las necesidades en este caso de las religiones como cada uno tienen una necesidad pero eso al principio Bono el proyecto y el estudio esto evidentemente llevaba muchísimos estudio que preside se tambaleaba la idea un poco todavía más utópicas y clave de es una misma en una gran sala de culto pero nos dimos cuenta que al final sí que aunque tiene muchísimas cosas en común pues sí que tiene distintas necesidades que aquí un poco donde entró la arquitectura para poder ser capaz de darle la necesidad y la característica cada uno como por ejemplo pues podemos decir que los musulmanes no no entraban con la música sale parece que la prohiben y otro como los evangelistas pues sus cánticos son muy importante entonces al final hay unas diferencias que se han querido respetar en el proyecto

Voz 1826 38:18 tú lo ves hecho eso en el futuro más o menos inmediato Ana

Voz 18 38:23 pues sabe

Voz 15 38:25 yo misma no pero sí que es cierto que la sociedad lo refleja hay un reflejo donde ahora mismo a lo mejor tú no lo sabes pero tu vecino que es español no tiene porque inmigrantes que achica el budismo no lo sabe y a lo mejor incluso te crea un poquito de recelo esto va un poquito enfocado no sólo no a la gente a la gente religiosos y el resto es un poco a un área este tipo de gente y que en el momento en que se pueda pues a lo mejor no es ahora en un futuro parece que lo ideal sería que hablaran de la comunicación es integradora

Voz 9 39:01 entre Ana Ruiz muchas gracias buenas tardes hasta luego

Voz 3 39:15 mañana nos vas a encontrar algún otro teórico o Blue digo del rango ahora mismo ilustrado por supuesto Sergio Ortega esta mañana hasta rápido

Voz 24 41:33 Pilar de Francisco qué tal buenas tardes buenas tardes saluda a los tuyos habla de Francisca es qué tal está mío para ser lunes

Voz 22 41:40 con Bale le hombre darles energía es vuelta al cole para muchos no fases del duelo lunes nueve de la mañana septiembre Hirai aceptación común con esta mañana ha incorporado un montón de hecho yo he tenido les he notado muy despistados estos náufragos perdidos verdad estaban perdidos cómo gente sin pasado recordaba su playa sin ordenador tampoco nada yo intentar reintroducir les en la sociedad un poco en el mundo de oficina otra vez a vivir con con humanos pero en una salvajada House es de miren mal Gemma que mira uno metiendo la impresora ello trae ya lo arreglo yo ahí no hay cocos otro yo regañando les no ponga los pies en la silla que esta no es una hamaca no te tomes el café todo tipo fuera según un tequila eso sí osea vienen vienen desconocido eso sea ya no reconozca esas personas hace tres meses no sé quiénes son entonces estoy un poco enseñándoles que mandarle mensajes de aquí a todos los que os habéis incorporado hoy de las vacaciones si queréis empezar bien este no curso no os perdáis pre lo que queda

Voz 3 42:59 en haber Pilar de Francisco esa gente está tan tan desorientada tan despistada que a lo mejor harías bien además de todo esto que ya nos has confesado públicamente que has hecho en todas estas horas del largo largo intensísimo Estrada Twitter

Voz 22 43:13 me agradecerá pero yo sí yo os solo

Voz 3 43:15 agradezco en nombre de toda la gente de la redacción a la que has sido

Voz 22 43:19 orientado por lo menos que no anden a cuatro patas es que no también si osa ya te digo que bonito no no sé quiénes son

Voz 3 43:26 el orientales mentales porque esta gente viene despistado y lo avistó por ejemplo no he visto nada de la serie que les has estado ofreciendo

Voz 22 43:32 cree durante todo el verano bueno ha hecho un resumen de lo que ha sido este mes y medio para que quede clarísimo pues en qué consiste esta sección

Voz 3 43:40 los hecho si si quieres las frases

Voz 22 43:42 mágicas es vale vale vale

Voz 3 43:45 de capitán claro como hacen con esta música sólo en blanco yo lo digo eh en capítulos anteriores viral hacer treinta

Voz 25 43:56 años justo recuerdo una una lluviosa y fría mañana de finales de junio el veintiocho de junio llegué yo con mi maleta cargada de sueños

Voz 26 44:07 la inmediata liberación de la cuenca ni peso

Voz 22 44:14 vamos a ver qué

Voz 24 44:19 ahí es madrugar con Aimar hoy en que Wise madrugar con Aimar volvió somos la tertulia

Voz 28 44:28 es que ante esa Avelino cambiando un yogur Meca le que caducó en el dos mil

Voz 1509 44:38 bueno creo a ella queda claro en qué consiste esa sección

Voz 1826 44:41 lo hemos hecho en otras cosas hasta también hemos hecho otras cosas esto sido lo más teatro lo más teatral

Voz 1509 44:47 lo más teatro pero bueno es además hemos hablado mucho de música también por ejemplo vamos empezar con un poquito a poco de ese vayan introduciendo con los sonidos humanos cada lunes ha venido a la radio a contarnos su play please sus canciones favoritas y esta mañana por fin en primicia ha tocado en directo a ver si te suena esta versión

Voz 29 45:07 no soy que tú soy el hijo de la es que Berger eh tú en la Il vial una ordenada

Voz 1 45:42 sin embargo no

Voz 22 45:53 por cierto que me quede con la duda de fuste corriendo el viernes porque tenías teatro llegaste

Voz 3 45:59 si bien bueno llegue llegue bien

Voz 22 46:02 llega a eso les llega

Voz 3 46:04 con cincuenta segundos de margen llegué a esto

Voz 22 46:07 muchos rumores de que a ti te gusta llegar tarde siempre al teatro para que la filas elevan te roban todo el protagonismo no se ver rumores de ello y no no dice cosas que logre

Voz 0159 46:17 de hecho siete veces este mes tampoco hombre han coincidido así los acontecimientos pero grados es que las influencer seamos así yo

Voz 1509 46:27 el frota pero te gusta la obra no echó en París Mencheta he estado hablando con su director esta tarde sí sí muchas obras sea más les oye es aquí en qué medio crees que Sergio Peris Mencheta bueno

Voz 0159 46:39 qué media dado la única entrevista hoy para promocionar la obra en la CNN y la BBC en El Hormiguero que no no no no no

Voz 24 46:47 ácida en La Ventana Mencheta Shindand

Voz 0771 46:50 familia judía ortodoxa que desembarcan en EEUU en el puerto de Nueva York en mil ochocientos cuarenta y cuatro con lo cual se rigen por la ley

Voz 30 46:58 sí está muy muy

Voz 10 47:00 intrincado en en su día a día

Voz 0771 47:03 los sábados por supuesto no abre los luto se respetan esto es uno de los elementos que Stefano y pone sobre la mesa para ver cómo se Brandes humanizan perdiendo el contacto con las raíces no entonces como la idea era hacer una obra y una obra que tiene muchísimo texto como tú si has podido comprobar que tiene más texto del que tendría una obra de tres horas eh

Voz 1826 47:25 eran cinco y casi cinco horas

Voz 1509 47:28 tres horas que se hacen media gracias al humor uno de los elementos fundamentales de Lehman

Voz 0771 47:34 yo creo que para poder llegar a hablar del ser humano oí que el espectador que estáis sentados sesenta reflejado hoy se produzca la famosa catarsis lo primero que hay que hacer es abrir el corazón y la manera la vía rápida para abrir el corazón es la risa claro en cuanto uno se da permiso para revivir una sala de teatro eh es más fácil que que entre lo que tenga que entrar después

Voz 1509 47:54 es que el humor es la mejor forma verdad Roberto para digerir el drama es mi lema no como el mejor Straw Pajovic Lasarte sartén quemada no logró mejorar el Max para tu banquete de boda

Voz 1826 48:06 las en plan Sabina como la Mejor pomada

Voz 1509 48:09 para torcer

Voz 17 48:17 más Ton es el campeón

Voz 22 48:54 la tarde de hilos de Twitter que son la sensación del verano sabes la frase decía Rajoy sólo unos hilillos de nada a aficionado el mejor verano ha sido este porque ha sido viral muchos hilos por ejemplo el año pasado es verdad empezó Manuel Bar al pero éste ha habido varios ir el el que más ha arrasado ultimamente es el hilo de Adela García era una súper producción que había creado también el propio Manuel al pero esta vez en la sombra Modesto García crearon una trama en redes sociales sobre la historia de una chica a partir de un móvil encontrado en la calle

Voz 31 49:31 hemos usado perfiles que teníamos ya creado a tiempo al algunos amigos no han dejado alguno por ejemplo perfiles de Twitter que no usaba no sabe este que lo cree no lo uso tal entonces con eso fuimos creando un ecosistema digital eh que iba desde

Voz 0931 49:42 en Facebook Twitter e Instagram

Voz 31 49:44 eso eso un número de teléfono al que se podría llamar es decir había que fomentar la interactividad hay que la gente se pudiera mover y explorar

Voz 1509 49:50 bueno la historia se puede leer El perfil de mano en Portugal ir y no crees que os y los de Twitter son la nueva literatura nuestro junto junto a las frases para eh que puedes en los pasos de cebra

Voz 24 50:03 no a Tura también vamos a que la frase los pasos de cebra es la nueva poesía los es una nueva narrativa

Voz 1509 50:11 junto con las series porque esa también es este verano eso que tanto quite nadie porque no les quite nadie tú por ejemplo aunque sería te quedas este verano

Voz 24 50:18 Luis Miguel Luis Miguel estaba bien la Casa Flores la Casa de las Flores sabes nada en la etiqueta ganada As I sin me olvidó cancelar los mariachis esa es esa es sin lugar a dudas la tuya la tuya

Voz 22 50:32 a mía a ese cesión me encanta si bien no veo iba sobre unos hijos que ese disco

Voz 1509 50:39 notan la herencia el padre podría ser un documental de cualquier notaría española pero la diferencia es que va sobre un magnate multimillonario de los medios de comunicación vamos que tiene billete tiene tiene pienso para dar al canarios de donaciones tiene dinerito la recomendó al convoy Javier Torres

Voz 1900 51:00 la serie en realidad descubre a una familia multimillonaria sí pero también moralmente desvalida que haría las delicias de Sigmund Freud al combinar la frustración del odio al padre poderoso con el desprecio del padre despiadado egos equivocados mentiras indecentes secretos mal guardados ambiciones desmedidas adicciones y irremediables ir frivolidades surrealistas de una familia disfuncional

Voz 1 51:31 cuando hace tres años que estamos en Riad

Voz 1509 51:35 esta cita se dirijan las familias disfuncionales por favor están de están infravaloradas y son siempre a Martí vertidas no ciertas verdades si te creas a una familia disfuncional luego te gastas una pasta en psicólogo pero mira eso eso que ganas de anécdotas no

Voz 32 51:51 imagina una lista un ancla a Nairobi la costa catalana y estamos tranquilos anestesiados despoje Esther gazpacho nos quedamos dormidos mira a la ATP encanta suspiro viento helado de pistacho en es las cartas sacábamos cenamos aspiración Sara hablamos caiga hace un siglo una mujer

Voz 0159 52:29 si algo ni va no

Voz 33 52:33 voy a la santería

Voz 3 52:35 co un libro bueno a ver qué mal

Voz 33 52:37 qué vas

Voz 1509 52:39 educación educación educación educación de todos los Rice ya siempre Hermeto todo un servicio público una cosa que que el oyente diga que mira qué bien por ejemplo tú recuerdas algo Roberto estado pensando hoy cosas que te ha aprendido de memoria tan Legio sabes lo que te yo por me enseñaron la canción ésta de pollito chií que en China que en A Vivir Seeley pluma ven ven

Voz 0159 53:07 oye es que esto ya Etxerat y ser suelo floor ya ya yanqui tienes que RR mira esto fíjate lo malo es esta noche ya sabes con qué voy a una gran admiradora ha despertado una clave sólo un after ya es solo

Voz 3 53:27 yo yo yo recuerdo del colegio bueno sí sí sí recuerdo sobre todo lo que me me aprendí la alineación del Barça de Cruyff de mil novecientos setenta y tres en serio e Sadurní Rifé costas de la Cruz Gallego Juan Carlos Reixac Asensi Cruyff Otín Marcial

Voz 0159 53:46 yo creo que he dicho voz pero en ello que mucho ha reconocido como como era lo tuyo

Voz 1509 53:54 nada pollito si quieren allí nada que en la vida

Voz 22 53:59 eso sí diploma Ventana Windows para acabar con la venta

Voz 1826 54:04 esta muchas que queda ya cerrado

Voz 22 54:07 María Galiana

Voz 1509 54:09 la mañana ya no es muy de profesora de memoria ETA era ella es la actriz que interpreta la abuela Herminia de Cuéntame pero antes fue profesora historia entonces hablando un poco de eso Experience dice que los niños aprendan de memoria tan mal que es imposible pretender que repiten los reyes godos con la misma alegría que la carta de los Reyes Magos