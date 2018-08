La Ventana (28/08/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 apenas se

Voz 1071 00:10 son las cuatro las tres en Canarias la Generalitat dice ahora que está dispuesta a hablar de los lazos amarillos con el Gobierno central aunque no cree que deba tratarse de ese asunto en la Junta de Seguridad al ministro del Interior ha recordado hoy esta mañana por carta al Gubern que el asunto debe tratarse en ese foro entre el Gobierno y el porque la seguridad ha dicho Grande-Marlaska es competencia del Estado esto decía la portavoz del Govern el sarta Dean

Voz 0733 00:33 las razones de que es que cada tema a tratar en su en su foro adecuado no es que tengamos un problema de hablar de ningún tema con el Gobierno español y por tanto el el orden del día se seguirá trabajando en esta línea dentro de lo que corresponde a cada uno de los foros de relación bilateral entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno español

Voz 1071 00:55 el presidente del Gobierno está en Chile en el primer día de su gira por Latinoamérica de hecho a esta hora Pedro Sánchez sacaba de reunir con empresarios españoles establecidos en ese país y en Santiago de Chile está la enviada especial de la SER que Sima Carretero

Voz 0806 01:05 en el desayuno de trabajo con Pedro Sánchez han estado representantes de las principales compañías españolas con intereses aquí algunas gestionan en estos momentos concesiones millonarias en obra pública en Chile han expuesto a Sánchez la relevancia de las relaciones comerciales entre ambos países ahora está al jefe del Ejecutivo participando en una solemne reunión con los presidentes de las Cámaras del Congreso y del Senado en la sede antigua del Legislativo el que

Voz 0806 01:31 golpe de Estado del setenta y tres va a tener oportunidad Sánchez esta mañana de conocer cómo se gestionó en Chile la relación con las víctimas tras la dictadura porque en unos minutos va a visitar el Museo de la Memoria aquí en Santiago de Chile en un momento además en el que está abierto el debate sobre los beneficios penitenciarios a los militares condenados por crímenes de lesa humanidad

Voz 1071 01:54 Google de amañar las búsquedas para censurar las voces conservadoras dice él dice Donald Trump que el buscador sólo muestra Fake News las noticias falsas Victoria García

Voz 1460 02:02 la sobrina en haces conservadoras escondiendo información y las noticias positivas controlando lo que podemos y no podemos ver dice el presidente quién añade en su cuenta de Twitter que esta es una situación muy seria y que hay que hacerle frente y encarar la Donald Trump ha hecho de su batalla personal la censura contra la cobertura de los grandes medios de comunicación pero esta es la primera vez hasta ahora no había entrado en batalla con los gigantes de Internet

Voz 1071 02:27 la Asociación Unificada de la Guardia Civil defiende las detenciones que esta mañana se han producido en Ceuta diez inmigrantes que saltaron la valla detenidos acusados además de pertenencia de a una organización criminal Juan Fernández es el portavoz de la Asociación de ésta

Voz 4 02:39 mido acceso a un informe de la Guardia Civil por el cual se demostraba la organización criminal de un grupo de personas que cobraba dieciocho euros a cada inmigrante para poder acceder a territorio europeo a territorio

Voz 1071 02:52 nacional son las cuatro y tres tres y tres en Canarias dignas está en marcha la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a España conexión con el equipo de enviados especiales Íñigo Marquínez Cobo la cosa buenas tardes

Voz 0802 03:07 hola muy buenas tardes desde Alfacar en la sierra Alfaguara que iba a concluir esta jornada la cuarta convencida de la Vuelta Ciclista España final en alto en un puerto de primera categoría nueve corredores por delante entre ellos tres ciclistas españoles Cabedo Mardones Mate Mardones y también en Bagués el gordo de le Murias una ventaja de ocho minutos y medio sobre el pelotón principal quedan todavía sesenta y ocho kilómetros para concluir

Voz 1071 03:31 gracias Iñigo más asuntos el Banco de España multa al Banco Santander por entender que deja desprotegidos que dejaba desprotegidos a deudores hipotecarios que se quedaban era Vega con pocos recursos

Voz 0605 03:40 multa de cuatrocientos ochenta y cinco mil euros del Banco de España al Santander por no cumplir con la protección a los tres hipotecario vulnerables una infracción grave medidas recogidas en el Código de Buenas Prácticas creado por el Gobierno en dos mil dos se y al que se sumaron los bancos las entidades tenían que facilitar por ejemplo la reestructuración de hipotecas de clientes con dificultades las sanciones de dos mil diecisiete el Santander la había recurrido por la vía administrativa que ahora se ha agotado lo que ha hecho firme la multa se encuentra recurrida no obstante por la vía judicial

Voz 1071 04:10 otras noticias que repasamos con Josema Jiménez el Gobierno recupera el observatorio de salud de las mujeres se trata

Voz 5 04:15 de un organismo creado en tiempos de Aznar pero que dejó de funcionar debido a la crisis el Gobierno del Partido Socialista los recupera ahora con un objetivo claro determinar problemas de salud que afecten especialmente a las mujeres y contribuir a la lucha contra la violencia machista la intención según ha aclarado la ministra de Sanidad Carmen Montón es promover un enfoque de género en las políticas sanitarias así como el la formación y la investigación

Voz 1071 04:39 ya ha empezado a trabajar la Comisión para recuperar la justicia universal según ha declarado el penalista Manuel oye que es uno de los expertos que componen la Comisión la intención es estudiar todas las propuestas para mejorar y avanzar en el desarrollo de la justicia Universe

es todo por el momento se quedan ahora con La Ventana saben que tienen más información en Cadena Ser punto com

Voz 1826 06:18 a las cuatro de la tarde y seis minutos las tres y seis en Canarias saludos señoras señores qué tal cómo están muy buenas tardes abrimos aquí La Ventana el primer café lo tomamos hoy con nuestra compañera periodista Ángeles Caballero Ángeles qué tal buenas tardes muy bien

Voz 0733 06:33 en esta localidad

Voz 1826 06:36 pueden deducir la música como nunca es gratuita o no del todo aquí en La Ventana la música nos lleva a Francia es que bueno desde allí ha llegado la noticia la noticia de la mañana porque no es muy habitual conocer una división política porque tenga que ver porque el político en cuestión o metido a político se ha dado de bruces con la realidad algo eso tiene esta historia esta noticia ha sido el ministro de Transición Ecológica de ese país el que ha anunciado esta mañana lo ha hecho por sorpresa anunciado su dimisión lo ha hecho en una entrevista en la radio digo por sorpresa porque de su decisión no estaban al tanto ni el presidente francés Emmanuel Macron ni el primer ministro Édouard Philippe vamos hasta allí hasta París Paula Rosas qué tal muy buenas tardes

Voz 1949 07:22 hola muy buenas tardes el ministro de transición

Voz 1826 07:25 ecológica Nicolas Hulot eh que bueno era un ecologista sigue siendo un ecologista de prestigio ahora metido transitoriamente a apolítico que es lo que le ha llevado a él a tomar esta decisión Paula

Voz 1949 07:39 bueno imagino que como bien dices ha dado de bruces con la realidad Nicolás sólo es el ecologista favorito de los franceses es el más conocido ha sido durante muchos años y muchos años presentador de programas de televisión de temática medioambiental ha sido una de las personas quizás quema esa hecho en Francia por la divulgación popular sobre cuestiones ecológicas la urgencia ecológica la necesidad de cambiar el sistema antes de llegar al punto de no retorno para hacernos una idea Nicolas sólo sería el equivalente a Félix Rodríguez de la Fuente en España no como si Félix Rodríguez de la Fuente hubiera llegado a ser ministro una persona si Se se ha topado con lo que son los pasillos del poder e la presencia de los lobbies en el poder lo denunciaba hoy cuando anunciado su tu su su dimisión y eso le ha provocado una grandísima decepción e no ha querido que su presencia en el Gobierno eh fuera como la tarjeta verde que que que saca el Gobierno para para para anunciar que están haciendo políticas medioambientales cuando el considera que los pasos que se están dando son todavía muy pequeños

Voz 1826 08:52 en los primeros pasos de Hulot en el mundo de la política era toparse una y otra vez contra esa barrera con la política hemos topado en este caso insisto ha sido ya la gota que ha colmado el vaso quizá algo que le ha ocurrido en las últimas horas vamos no ha podido más no

Voz 1949 09:07 no ha podido más eso es él ha sido siempre durante muchísimos años ha sido consejero de diferentes presidentes intentaron hacerlo ministro tanto Jacques Chirac con Nicolas Sarkozy y François Hollande todos intentaron hacerlo ministro ninguno lo consiguió sí fue consejero de todos ellos el que lo consiguió fue Macron Macron eh Le dio la cartera de Transición Ecológica e dándole más importancia que un simple Ministerio de Medio Ambiente y lo hizo número tres del Gobierno pero han sido muchas decepciones a lo largo de estos años la última quizá la gota que ha colmado el vaso fue la reunión que hubo ayer en el Elíseo sobre la casa eh allí se encontró él lo ha denunciado hoy que se encontró con un lo esta de los cazadores que al parecer no estaba invitado a la reunión ha sido pues un encontronazo con la realidad como dices Hinault ha podido mal

Voz 1826 10:02 Paula buenas tardes

Voz 3 10:04 esta mañana el leí hay la noticia sobre bueno cuando se ha producido esta estadio misión y quería quería saber EFE que ante por ser una persona tan tan mediática ETA tan reconocida en en Francia si estamos ante uno de esos casos en los que la gestión de expectativas porque él ha dicho que que cree que no ha estado a la altura de los desafíos pero ha dicho cosas como a parte de esa acumulación de decepciones que ha perdido la fe lo que se ha sentido muy solo no sé si es que este es el caso de estos desde el dicho del dicho al hecho no la diferencia que esa cuando él teoriza va desde el punto de vista de las formaciones ecológicas por las que ha pasado era muy fácil decir lo que había que hacer lo que tenían otros qué hacer pero en este caso cuando ha tenido que hacer él que no ha sido

Voz 1949 10:46 cómo pensaba en gran parte efectivamente si eso no se ha dado cuenta de que una vez que gestiona una cartera medioambiental tienes que tratar con mucha gente hay muchas e intereses en juego tienes que llegar a acuerdos con todos el mundo no siempre es fácil no él de todas formas decía hoy lo publicaba Libération que habló con el a principios de mes que los pequeños avances que había conseguido sin embargo el tenía sensación de que eran concesiones que Macron le hacía para que se quedara porque no porque él tuviera realmente una conciencia ecológica yo creo que el centro en el Gobierno pensando que podía cambiar las cosas que que Macron realmente estaba comprometido con con el con el medio ambiente y al cabo de dijo él que se iba a dar un año para ver qué se podía hacer han pasado quince meses él esta de que de que de que es difícil ha perdido como dices ha perdido ha perdido la fe en poder llegar a acuerdos sobre todo en en en en hacer consciente a la gente de la urgencia del cambio no de que hay que cambiar el modelo Él ha dicho que que Macron y el Gobierno han comprendido lo esencial es que hay que cambiar el modelo que no que no hay una vuelta atrás no no son conscientes de hasta qué punto es ha llegado yo a la degradación del medio ambiente de la catástrofe que supone y que no basta con dar pequeños pasos que dar pasos mucho más radicales el sábado cuenta que que es tu que su estancia en el Gobierno no no lo estaba consiguiendo tenía muchas presiones para que lo dejara por parte de otros ecologistas otros le pedían que se quedara que iba a ser peor si si abandonaba el ha tenido un poco esa esa división interna no que contaban hoy que que la había impedido dormir durante muchas noches finalmente ha decidido Davy dimitir lo ha hecho de esta forma también se ha hablado de la dimisión durante mucho tiempo no quería hacerlo parece ser a principios de verano estaba el hacer gala el de Alexander el guardaespaldas de Macron aquello fue un gran escándalo ha esperado hacerlo ahora justo después de las vacaciones quizá para que tenga más resonancia no para que se hable se hable sobre el tema Hay sirva para tomar conciencia un poco de la urgencia no de esto de estos cambios

Voz 1826 13:09 por lo tanto se va con carencia de sueño y con esa evidente frustración y esto ha sido esta mañana ha habido ya reacciones en torno a su repentina división Paula

Voz 1949 13:18 sí ha habido muchas reacciones la mayoría de tristeza tanto de un y bando político digamos como como del otro Macron que está sí en Dinamarca en un viaje oficial acabo de decir hace hace unos momentos que ha dicho que respeta la decisión de Nicolau Hulot que espera contar con el de otra forma pero que bueno pues que cuando le pidió que fuera ministro ya sabía que

Voz 8 13:43 es un hombre libre y eso es lo que ha hecho suya

Voz 9 13:45 ha renunciado de la forma más libre que ha podido siquiera avisarles Paula Rosas

Voz 1826 13:51 París Francia muchas gracias Paula muchas gracias a vosotros gracias tardes bueno pues en ese contexto nos hemos acordado de Julià Álvaro periodista él fue secretario autonómico de Medio Ambiente y cambio climático precisamente en el gobierno de la Generalitat Valenciana estuvo en el cargo estuvo casi tres años y fue en su caso cesado en febrero de este año Julià Álvaro qué tal buenas tardes

Voz 10 14:14 hola muy buenas tardes porque insisto

Voz 1826 14:17 paso a haber no dimitió fue cesado como decíamos pero después de que no sé si viviera por algo muy parecido a lo que acaba de confesar el ya ex ministro de Transición ecológica en en Francia y se ha sentido reconocido en su historia

Voz 10 14:32 sí la verdad es que digamos la explicación quedaba que ha dado a lo largo de que damos durante los anteriores meses no porque llevaba tiempo digamos que amagando con la dimisión mí me recuerda mucho a la situación que se vivió aquí también no es decir la lógica no deja de ser un vector de cambio fundamental en la medida que eso es un Víctor déjame fundamental significa que tiene que ver uno tras una voluntad de transformación muy profunda en el Gobierno y eso es muy fácil de decir en campaña probador pero es muy difícil de hacer cuando empiezan a aflorar contradicciones con los intereses digamos que coyuntural eso del día a día es decir en las urgencias del día a día no yo siempre pongo el mismo ejemplo no que es así un gran empresario tiene que hacer una gran inversión y hablo con el presiden para esa gran inversión no habla con el ministro de inversión y le dice yo voy a hacer ese gran inversión pero por favor dejar mella de molestar con ministro ese medioambiental edad entonces cuando fue eso pasa ese ministro tienes que sólo tres alternativas una que es a ceder que parece que Europa se sintió muy incómodo esa situación la otra a está digamos dimitir sino la tercera es que te acaben echando

Voz 1826 15:45 ya en el caso de que no estaba recordando nuestra nuestra compañera allí en París en Francia que parece evidente que la gota que colmó el vaso fue una reunión al más alto nivel ayer donde se hablaba sobre todo de caza la irrupción de la presión de un lobby en su caso Julia fue algún Lobe fue algo también el detonante definitivo

Voz 10 16:07 claro es evidente que la el compromiso no que se adquiere con el medio ambiente cuando se va a una campaña electoral muy difícil de mantener porque cuando tú intentas hacer políticas medioambientales que son bloguero repetir no que son medidas de transformación económico fundamental es decir no estamos hablando de maquillar la economía sino realmente tenemos eh empezar a avanzar en la transformación de la economía cuando tú haces eso esos grandes lobbies sean lobby de empresarios sean lo supermercados sea lo habita residuos sean los urbanísticos empiezan a hacer su presión es evidente que en la medida que hay dos lógicas que quise contraponen que es lógica económica del día a día es esa inversión Cueza manera que se han hecho las cosas toda la vida con esa lógica aplicamos de más de medio plazo que es lo que significa el cambio climático lo que significa la Transición ecológica en ese caso siempre dejaba a ganando la presión del poderoso que está acostumbrado a mandar siempre gobierne quien gobierne a cada mandato su presión porque es la expresión que se sustenta en una política del día a día legal en esa lógica es el día a día como máximo de estos cuadros lógica electoral y el medio ambiente elogio el cambio climático va un poco más allá no siempre se encuentra un excusa para tranquilizar la conciencia diciendo bueno hacemos ahora esto que es imprescindible la semana que viene ya tinta haremos nuestras políticas de verde no cuando yo creo que es justamente al revés es decir que tienen que ser iniciativas transversales políticas transversales que permitan ir haciendo las cosas que se están haciendo las cosas que se tienen que hacer pero siempre a través del tamiz de una Transición que esa pregunta inevitable y que cuanto más retrocedemos más será sobre todo para la gente más vulnerable

Voz 3 17:51 ha pronunciado usted en un par de ocasiones la palabra urgencia entonces podemos deducir por sus palabras y quizá incluso podríamos imaginarnos si fuera el propio Nicolas Hulot el que dijera que a lo mejor este ministerio o la Transición ecológica al cambio climático el medio ambiente sigue siendo un Ministerio de segunda división en los gobiernos europeos y en democracias avanzadas como la nuestra

Voz 10 18:17 yo creo que evidentemente si es decir no lo son en el discurso político que yo creo que hay digamos que está bastante extendida la necesidad de tomarse en serio estas cuestiones y por eso aparecen ecológica y por eso aparece muchísimo más discursos y muchísimos hemos intervenciones y muchísimo en este sentido pero luego lo que aún el paso que aún no se ha dado es decir vamos a convertir antes lo yo creo que la corresponsal mal vamos a convertir a las palabras en hechos no es decir eso es a lo que tardas como es

Voz 1826 18:50 ah discúlpenme esta Macaco portando lo eh

Voz 10 18:53 en el segundo plazo en segundo plano S

Voz 3 18:55 como decía como decía usted disculpe hace un momento en el mundo empresarial y las políticas de responsabilidad social corporativa que queda muy bien incorporarlas en cualquier memoria pero luego a la hora de ejecutarlas son son más las urgencias de esas inversiones esas desinversiones que que que el la propia acción social o todo lo que tiene que ver con con esa responsabilidad social que puede que puede encontrar una buena compañía

Voz 10 19:20 a mí me me gustaba recibir un poco en broma que yo todos los prospectos que recibía eran siempre de color verde muy verde muy verde pero luego las críticas que me planteaban en siempre muy marrones

Voz 3 19:32 la ronda con maquillaje estamos todos más guapos dardos

Voz 1826 19:35 que hemos hablado aquí de cómo Nicolas sólo se dio de bruces con la realidad han salido términos como la decepción la frustración que no sé por lo que me cuenta hay en paralelismo con su historia es posible que usted también sintiera pero tan decepcionado como para no volver nunca a la política

Voz 10 19:53 bueno yo creo que en la política estamos todos si estamos siempre no porque no

Voz 1826 19:56 demoler activa ya me entiende si sí

Voz 10 19:58 no me gusta hacer esta digamos en esta muletilla porque me dice que es interesante darse cuenta de que lo que pasa es una es un producto de lo que hacemos todos lo que pensamos todos no yo creo que yo también hay muchas veces durante tenía situaciones que esto no podía hacer pero bueno yo creo que es bueno que gente que esté concienciada gente que esté comprometida de gente que esté dispuesta digamos a eso no va a pasar de las palabras a los hechos se mantenga en los sitios

Voz 11 20:25 algo tú lo que tú verás pero tu trabajo

Voz 10 20:28 ah ya está allí no tanto a nivel de pequeños avances no que que a veces se habla siempre no siempre hemos avanzado en estos claro claro sí pero si no estamos en tiempo de pequeños avances estamos en tiempo de cambiar un modelo económico depredador que sino los cambiamos nosotros nos va a cambiar a él nuestra forma de vida no entonces yo creo que tiene Sojuela no es bueno que continúe trabajando en el ámbito costea sobre sobre estos temas Si lo puedo hacer desde la institución es yo creo que tiene que aprovechar todo lo que pueda para hacerlo porque ha son plataformas de cambio muy potentes que es evidente que se ven lastradas por otros intereses pero que es una cuestión de perseverar a Labordeta siempre decía a que habrá que empujar aunque nosotros no lo veamos no bueno pues yo creo que eso es lo que tenemos que que está

Voz 1826 21:13 ha quedado clarísimo su mensaje verde claro pero clarísimo Julià Álvaro un placer muchísimas gracias igualmente buenas tardes

Voz 7 23:54 la Ventana con Roberto Sainz cuando el viento se advertía que abre paso a otro cambio que soñábamos venimos cuando hechas somos más fuertes cuando somos más valdrían quedas quitar algo de Porta a su palio la sacar todos

Voz 1826 24:34 el cuatro de la tarde veinticuatro minutos las tres y veinticuatro en Canarias hoy tomando café aquí con nuestra compañera periodista Ángeles Caballero imagino que muchos bueno todos ustedes deben recordar la terrible historia de la que estuvimos hablando aquí la semana pasada la de una chica de diecisiete años que había sido secuestrada violada y torturada durante prácticamente dos meses en un pueblo de Marruecos fue torturada secuestrada por una docena de jóvenes la sociedad marroquí está consternada Se ha despertado una ola de solidaridad en las redes sociales se han puesto en marcha varias campañas de recogida de firmas algunas dirigidas a a Mohamed VI en las que se pide ayuda para para la menor bueno Nos ha vamos a actualizar esa historia los datos estamos en línea con nuestra corresponsal en Marruecos Sonia Moreno Sonia qué tal buenas tardes

Voz 8 25:24 hola buenas tardes Roberto

Voz 1826 25:26 todo tenemos nuevos detalles sobre el caso que van trascendiendo por otro desde luego habría que destacar la reacción del pueblo marroquí como estábamos diciendo la joven diríamos Sonia que se ha convertido en todo un símbolo

Voz 18 25:39 sí es el caso de la joven ha movilizado a personas en Marruecos y también fuera del país trabas tras el testimonio a menores los medios se sucedieron las llamadas es solidaridad y las peticiones de apoyo para proporcionarles ayuda psicológica Annan Catalina que en ella derecha donaría dejaría con los tatuajes a una turbadora española Marrakech que también se ha prestado a colaborar además bajo el que todos somos Khadija las mujeres denuncien en Kicker que Jadria bajaría podría ser yo había podrías ser tú inicien también hay una campaña que que llama justicia por Haris que están claves en la que solicitan justicia y solidaridad

Voz 8 26:15 si viene acompañada de una distracción

Voz 18 26:18 para que una mujer tatuada llorando desnuda y con los tapados con un es además de un símbolo de prohibido en en sus genitales que está muriéndose por todas las redes sociales de esta petición había recoge hoy al domingo más de tres mil cuatrocientas firmas en estas últimas horas una controversia después de que la madre de dos de los acusados y detenidos

Voz 1949 26:37 señalan a la madre de esta chica dejaría de Alcaudete

Voz 18 26:39 una palabra que es muy negativa de Marruecos y la usan incluso de prostituir a su hija aseguran que los que conocían que Hardy había venido a preguntar por su hijo a casa en ocasiones por lo tanto se estaba poniendo en cuestión fue secuestrado que fue con alguno de los presuntos agresores por voluntad propia respecto a los tatuajes la mujer asegura que ella misma se quemaba cigarrillos y expertos cirujanos que el han querido ayudar al ver las Otón sin duda de que esos tatuajes sean residentes por otro lado si sea esclarecido que el padre había denunciado una comisaría la desaparición de su hija desde el primer momento pero que no había cursado denuncia posteriormente a los abusos que sufrió porque el chico que finalmente era ayudó a la víctima llamó por teléfono antes de entregarla para que no dijera nada a la policía y que ella misma fue como contábamos la semana pasada la que acudió a la comisaría a denunciar el que puesto que las violaciones sale más de denunció las marcas de tatuajes y ya después de que la liberaran en todo caso el juicio a puerta hasta ahí será el día seis de septiembre y está llevando este suceso podría

Voz 8 27:42 a volverse contra la propia denunciante

Voz 18 27:45 podrían acusarla denunciar falta o delito de prostitución

Voz 1826 27:48 vamos a saludar también vamos a incorporar a esta conversación a Samira muy ya Samira es presidenta de la coordinadora de asociaciones feministas de Marruecos Samira bueno ya qué tal buenas tardes

Voz 8 28:00 hola buenas tardes crece presidenta de la Federación de allí ya de los derechos de la mujer

Voz 1826 28:09 sí el otro día escuchamos la voz de la chica hablaba de de cómo le han arruinado la vida por lo que ha tenido que pasar por lo sucedido hablaba de los estigmas sociales que que le va a acarrear todo esto Samira

Voz 8 28:25 y bueno pues en Marruecos y como creo que le hice a la edad siempre acusa a la mujer en estos casos cuando hay casos como estos siempre la mujer ser la cursada siempre las pruebas para probar los hechos que Quini que son a su cargo a cargo la edil Hardy Vic Cheema impone es es un todo un sistema sabes es la vida masculina que estaba influyendo in Ponce siempre la mujer es acusada interés de estar al lado de las Himma ya estamos vez la Bush canto como que como que los acusadores salgan sin saber y sin coger sin justicia o sí sí

Voz 3 29:34 Samira he buenas tardes fíjate que te estaba escuchando ahora hay antes cuando está hablando e Roberto con con Sonia que se se veía la posibilidad de que a lo mejor está esta chica se hubiera ido de forma voluntaria con uno de los con uno de estos de estos chicos pero claro a mí me cuesta creer muchísimo que una son a permanezca dos meses durante dos meses sea sometida a semejantes barbaridades y que sea por por voluntad propia no lo que decían de todas maneras yo sí que quería preguntarte porque a mí tengo la sensación incluso por casos que han pasado en España o en otros países es demasiado fan ilesa hola primer ahí en caliente de solidaridad que uno muestra en redes sociales y es bastante fácil empatizar desde un primer momento y hacer peticiones y firmar donde haya falta pero si quería preguntaros si por parte del Gobierno de las instituciones marroquíes sea más hablado se han comprometido a leer cartas en este asunto algún programa de prevención a un programa de educación o realmente en llevar todo el peso de la ley contra estos chavales y es cierto que han cometido semejantes vejaciones y han destrozado la vida de una menor de edad

Voz 8 30:43 entonces aquí en Marruecos como se lo prohíba son a cargo de la Mujer Nosotras en nuestra asociación feminista trabajo Racing y el sector de derechos de humanos no damos mucho caso es sabes algo que dice que la otra parte o a aunque aunque son novios aunque eh es su voluntad nadie Quini que que un obrero

Voz 19 31:21 echar para sabes nadie tiene derecho a obligarla a a violarla o a ser Le tatuaje

Voz 8 31:32 en su cuerpo entonces no no importa

Voz 11 31:35 la otra vez a mí no me importa la otra lesión

Voz 8 31:38 el eh siempre vamos a estar al lado de las victimas

Voz 1826 31:46 claro porque él sabía cuál es el castigo ahí en Marruecos para este tipo de delitos cuál es el castigo

Voz 8 31:51 es es es son castigos le des leves y aún que tienen esos aunque estén en la cárcel siempre hay la gracia there they cada otoño entonces pueden gozar de ese derecho es siempre vuelven sabes siempre ven a vuelven a uno tienen ese ese miedo de la ley no sé como puede ser

Voz 1826 32:27 Estados por esa esa gracia no que tiene potestad

Voz 8 32:31 aquí puedes exclusivamente en Kiev que siempre ella tiene que probar si es que tiene que probar lo que está dirigiendo sabes que arreglaba

Voz 3 32:48 ese horror claro que sí porque

Voz 8 32:51 a Marruecos y a acabas de adoptar una ley una ley que sobre él una ley nueva sobre que hablar de la violación de género pero esa ley no está no hay medios y no está a favor de la mujer no hay muchas mecanismos a favor de la mujer y porque siempre como como ha dicho para probar los hechos quién y que están a cargo de de la víctima

Voz 1826 33:33 Apple pero que parece no hay ni intencionalidad política

Voz 8 33:39 en la que sobre adoptó Lary de la igualdad entre sexos en todos los ámbitos pero en la en Lhardy allí edad no vemos cesó en Haditha o en los Lakers que si adoptaron hace poco

Voz 1826 33:59 claro no hay una traducción

Voz 8 34:02 a de la ley in love de la Constitución y las leyes

Voz 1826 34:08 si no hay una correlación entre la ley y después la realidad Samira muy ya historia Moreno muchísimas gracias a ambas muchísimas gracias buenas tardes las cuatro y treinta y cuatro tres y treinta y cuatro en Canarias

Voz 34 39:23 sí sí sí yo soy

Voz 35 39:30 eh

Voz 36 39:34 yo y a lo que está en la playa y dicho y

Voz 1826 39:52 estamos a veinte minutos para llegar a las cinco de la tarde las cuatro en Canarias hay que ver cómo pasa el tiempo pero no me refiero sólo a este ratito de radio que llevamos que también aquí en compañía de Ángeles Caballero Siro ah cómo pasan los años tres décadas ya treinta años bueno desde luego los más jóvenes no se pueden acordar pero hasta los que ya tienen cierta experiencia a sus espaldas es que lo de la informática hecho que las cosas vayan cambiando a un ritmo que a veces no somos conscientes por ejemplo entre los que podríamos llegar a tener memorial aquí en la redacción del equipo nos hemos preguntado hoy os acordáis que una vez pero no hace tanto que para ir a la Seguridad Social a un centro de atención primaria un ambulatorio a un centro de salud

Voz 37 40:37 iba sin pedir cita previa tú te acuerdas de eso me declaro que me acuerdo si eran que salen estas canas

Voz 1826 40:44 de las que parece una niña pero que hace sólo treinta años finalmente entonces ibas allí plantaban esperabas a ver si se tocaba no ibas lo más pronto posible ya que había que ir muy

Voz 3 40:57 tempranito y uno se llevaba ahí pues

Voz 1826 41:00 de poder a entretener un libro o un periódico te acuerdas cuando compramos periódicos en papel tan bueno me acuerdo cuando la me acuerdo también cuando hacíamos enormes colas para intentar renovar por ejemplo au sacarnos por primera vez el DNI el documento de identidad también te ibas a la comisaría clarear con el despertar del día y a ver si antes de que cerraran te podía tocar ti

Voz 3 41:20 a esto yo creo que sigue habiendo en nuestros mayores creo que sigue habiendo cierto escepticismo con respecto a todos estos avances informáticos

Voz 1826 41:29 es que aún no hayan pedido cita previa a la Seguridad Social iban un poquito antes por a gasolina aunque les

Voz 3 41:34 digan que hay determinadas gestiones que ya no hace falta sino que con una llamada de teléfono con traer un ordenador tal no se fían Iván físicamente al sitio a comprobar si que es curioso es curioso a mí me despierta mucha ternura pero pero es verdad porque porque eso porque te decía ahora me acuerdo de mi padre de querer ir constantemente a comprobar que sus citas con los médicos estaban cierto tenía que ir él de forma analógica Hay en empresas presentarse allí que una señorita o un señor Aguilar del sólo se lo se lo confirmara que tenía ahora tal día Hay a tal hora

Voz 1826 42:08 bueno pues ahora que se cumplen este año se cumplen treinta años de la cita previa de lo que hoy conocemos como la cita previa en el Servicio de Atención Primaria en la Seguridad Social nuestro compañero Saúl cabezal que es el que sea personado aquí en un centro de salud para preguntarle sobre todo aquellos a los que les puede acompañar por edad la memoria a ver que recuerdan de cuando lo que ahora conocemos no existía como tal

Voz 38 42:33 eh

Voz 33 42:36 son las nueve de la mañana y nos encontramos en la entrada del centro de salud Argüelles de Madrid los pacientes entran a cuenta gotas pero con prisa a las consultas de los médicos comentamos con los más jóvenes este aniversario

Voz 39 42:50 ah pues entonces yo sabía que se cumplían treinta años

Voz 0733 42:54 yo siempre no sé yo siempre recuerdo ir al médico

Voz 39 42:59 pedido cita antes pero esto esto antes no existía como se hacía pues yo pensaba que siempre había sido como es ahora que tenemos la cita desde hace meses

Voz 0733 43:09 buenas in Luca recuerdo haber tenido que esperar cola en el medio

Voz 33 43:13 con los adolescentes que ya han nacido con el sistema de cita previa no saben cómo era antes ir al médico algo que los más mayores recuerdan de forma diferente

Voz 1826 43:24 ese era otro tema

Voz 40 43:27 empezando por qué en los antiguos ambulatorios caras llamo de centros de salud pues ahí había un señor que te daba un numerito llegó en el medio que jueces y luego en el horario de los médicos había un médico gana dos horas en las horarios de atención eran exactamente los mismos posiblemente los médicos con muchísimo tiempo disponible por paciente porque a lo mejor es

Voz 14 43:47 dos horas se veían a cuarenta cincuenta personas con lo cual aquello era un ritmo

Voz 41 43:53 de trabajo tremendo fue recuerdo ir al médico de cabecera ingería veinte personas delante estar esperando a saber cuándo tenía un horario no sabía sabía sacaran trabas bueno más o menos como ahora lo que pasa que viene un poco más con una cita Un poco más programada por lo menos como ahora

Voz 42 44:08 ahora bien lo único que pasa que los médicos antes había al menos aquí ahora pues yo no sé cómo con la esto no lo fía todo pues no pero también te estaba aguardando ahí tres hora o cuatro

Voz 33 44:26 hay quién Perry al a dar Ter en lo que coincidimos jóvenes y mayores es en que las citas han supuesto una mejora la atención sanitaria ha evolucionado bastante en los últimos treinta años

Voz 41 44:37 mejoría ocurrió ahora bien les con tu cita hay hombre pues esperar dependiendo de que te toque pero bueno sabes que tienes un una hora concreta a la que hizo lo más importantes es la atención las

Voz 43 44:46 la evolución no mucho más que si no se los estudios que es más rápido en el sentido de la excitación de las citaciones que me está preguntando e que por ejemplo internet pues ha venido fenomenal para no tener que desplazarse a y nada en esa lanzado

Voz 33 45:00 pero no todos los pacientes están satisfechos con el sistema de cita previa actual antes

Voz 44 45:04 estoy hasta el médico te dan un número si tenía espera esperaba media hora un cuarto de hora veinte minutos ahora te citan a las doce y media la atienden a las tres de la tarde

Voz 33 45:14 tras un par de horas hablando con pacientes y familiares comprobamos que ya van tres décadas de un sistema de citas por el que pasan multitud de pacientes cada día en los distintos hospitales centros de salud de nuestro país

Voz 1826 45:30 bueno el sistema perfecto desde luego no existe pero fue evidentemente un avance de han consideración José Manuel Freire el doctor Freire es médico desde dos mil once diputado socialista la Asamblea de Madrid portavoz de Sanidad fue consejero de Sanidad entre mil novecientos ochenta y siete mil novecientos noventa y uno lo fue en el Gobierno vasco de Coalición de Ardanza el doctor Freire José Manuel Freire puso en marcha iniciativas tan novedosas para la época como esta que ya ha entrado en nuestras vidas y muchos Ny recuerdan ni conocido muchos no nos llega la memoria a saber que hubo un momento en el que no había que llamar por teléfono ni pedir cita a través de Internet José Manuel Freire qué tal muy buenas tardes buenas tardes y enhorabuena ese es el aniversario es el aniversario donde desde luego usted es muy muy responsable de aquello que que recuerda aquello era una locura intentar intentar que fuera una realidad

Voz 9 46:28 bueno es esas cosas que se hacen porque seis ignora que eran imposibles que os lo dije

Voz 1826 46:34 ya ya ya hombre imposible imposible era como mucho improbable porque imposibles no se demostró que no no

Voz 9 46:40 apostó supuesto ahora requirió de requirió trabajo organización división una hay que ponerlo en contexto estamos hablando del año hay ocho y País Vasco las transferencias al País Vasco no queríamos que la gente notara la sanidad necesitaba una gran mejora ahí es toda una experiencia ya había visto en el ambulatorio Villaverde de Madrid como la gente llega a las siete de la mañana para poder coger citarle el médico de las ocho y no faltar al trabajo las nueve entonces no resultó a todo el equipo a Jáuregui al presidente socialista al Gobierno y que cita previa era un buen mensaje de bienvenida de una nueva manera de gestionar la sanidad ya así se puso en marcha

Voz 3 47:31 José Manuel buenas tardes y habla de ese trabajo previo hoy de toda la preparación que tuvo que hacer para para poner esto en marcha quería saber cómo fue esa política de comunicación para dárselo a conocer a los a los ciudadanos porque entiendo que incluso cuando se puso en marcha los primeros días habría cierta confusión no sé si se puede denominar confusión no directamente caos pero quiere saber cómo se comunica una puesta en marcha de esta iniciativa tan tan importante no de la que se cumple el trigésimo aniversario

Voz 9 48:02 bueno fue como digo queríamos dar una sorpresa a la ciudadanía los pacientes en términos de una mejora importante de algo de algo que que tienen interés para la gente entonces lo primero que hicimos es una especie de de los medios decirles que fue el responsable de prensa Casimiro González que todavía debía andar por ahí de profesional que les dijo las televisiones sí sí gravar los ambulatorios porque esto va a pasar a la historia evidentemente hubo el cachondeo que se pueden imaginar

Voz 3 48:37 y eso que lo había roles sociales eso calmado

Voz 9 48:39 prisión fue porque no dijo lo que iba a pasar iguana alguna televisión fue grabaron aquello y inmediatamente empezamos a hacer la la publicidad de amor difundir que sí

Voz 46 48:51 sí es

Voz 9 48:53 cita nos esperas aparecieron en los teléfonos será muy importante que la gente memoria para los teléfonos

Voz 1826 48:59 la agencia France aparecía el el cualquier sitio no los teléfonos aparecían hasta hasta las bolsas de pan

Voz 9 49:04 en las bolsas de pan en los envases de la leche los tiques de la autopista Bilbao Vitoria San Sebastián de los chistes de Don fieles del correo

Voz 1826 49:16 sí

Voz 9 49:16 muy importante las cuñas de radio hay mucha gente que es informa pues la radio es difícil memorizar números de teléfonos en cualquier caso la cita que creo recordar fue un quince de febrero se nota sí cuando fueron las televisiones vieron que los espacios aquellos inmensas salas de espera los viejos ambulatorios estaban medio vacías

Voz 1826 49:40 porque usted ya conocía el sistema usted que lo había visto cómo se practicaba como tenía ya y desde luego mucha mucho recorrido hecho en la historia de del sistema británico de salud no fue lo que le sirvió de inspiración pero claro una cosa es decir bueno pues a mi me gustaría implementar esto en el sistema de salud vasco oí posteriormente después por extensión en el en el Espanyol pero empezar todo eso ahí sí que tenía que dejarse llevar por la por la inspiración y por la imaginación no como se ponía todo el mecanismo es en marcha bueno fue enorme

Voz 9 50:15 por creo recordar que uno de los que estaban el doctor Fernando Silió que debe estar ahora por un puesto alto

Voz 46 50:23 en en energías

Voz 9 50:26 Ornette sea de gente muy con muy buena cabeza ahí bueno que tuvimos que creo que recordar que como se contrataron más de trescientas cincuenta líneas telefónicas hubo que contratar más de ciento y pico personas toda esa infraestructura a ponerla en marcha para que el día de funcione todo fue una fue un trabajo de orfebrería porque además había que diseñar los libros de citas claro sí informática todos a la informática

Voz 1826 50:59 sí sí sí sí porque tengo entendido que en la en la parte de la contratación incluso lo que hacían era contratar a compañías que llamaran a los ambulatorios de forma aleatoria para para comprobar si estaba funcionando bien o no regular si hacía falta mejora el sistema

Voz 9 51:13 efectivamente sería un mal invento resulta poner un sistema de cita telefónica que la gente estuviera llamando cinco seis siete veces y nadie coge el teléfono

Voz 1826 51:24 entonces una las medidas de Cali

Voz 9 51:26 esta fue contratar a una compañía que llamar aleatoriamente a los centros donde el timbre sonaba cuatro cinco veces varias veces y nunca lo cogieran a ver qué pasa más personal más líneas en fin lo que haría cualquier organización interesada en que

Voz 1826 51:45 las cosas funcionen también se claro también también se midió también se evalúa en qué medida valga la redundancia iba a implicar al profesional de la salud como iba a cambiar su trabajo

Voz 9 51:58 esto cambió dramáticamente el sistema antiguo el médico el sistema antiguo hotel esto sea olvidado totalmente había como dos cosas de consulta las los pacientes podían venirse durante la primera hora de tal manera que el médico se sienta Bain consulta no sabía cuántos pacientes iba a tener en esas dos horas por si acaso tenía que ir muy aprisa porque luego había otro médico en esas dos horas todavía no había pocos médicos en trabajo completo como ahora médicos de familia conformación de residentes entonces esto para empezar cambió a los médicos que ya sabían cuántos pacientes tenían aquellos médicos que tenían historia clínica podían tener la historia clínica de los pacientes talante fume fue en cambio es muy muy bueno muy positivo y muy bien recibido en ese sentido

Voz 1826 52:54 se lo cambió para los profesionales de la salud uno de ellos médico el doctor Freire también responsable de que cambiará para para todos nosotros para los pacientes para los ciudadanos José Manuel Freire muchísimas gracias gracias

Voz 9 53:07 eso es para recordar estaba que mejora las cosas T que tampoco mejorar

Voz 1826 53:12 es seguro felicidades gracias

Voz 36 53:17 y y si Ci U ya hemos

