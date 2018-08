La Ventana (28/08/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 cadena SER servicios informativos

son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias la policía investiga si

Voz 1071 00:14 muerte de una mujer de treinta y ocho años en Navarra es nuevo caso de violencia machista de momento los agentes han detenido al marido de la fallecida desde Pamplona Álvaro Valderrama

Voz 0115 00:23 la Policía foral investiga la muerte de una mujer de treinta y ocho años residente en la localidad navarra de Huarte como posible víctima de malos tratos habituales y ha procedido a la detención de su marido la mujer falleció ayer por la tarde en el Complejo Hospitalario de Navarra donde se encontraba ingresada desde el sábado los hechos tuvieron lugar ese mismo sábado en Ugarte cuando el marido de la víctima de cuarenta y uno años llamó al ciento doce pidiendo asistencia sanitaria para su mujer porque según relató habría sufrido una caída en el baño y se encontraba inconsciente las asistencias sanitarias encontraron a la mujer con distintas lesiones en su cuerpo como

Voz 1826 00:55 les con una posible agresión los policías

Voz 0115 00:58 su parte se entrevistaron con el alertante que también presentaba lesiones en su cuerpo y con otro familiar que convivía en el mismo domicilio en sus testimonios detectaron posibles contradicciones sobre ocurrido eso les hizo sospechar que se podía tratar de un delito de violencia de género por lo que detuvieron al presunto agresor quien hoy ha pasado a disposición del Juzgado de Violencia sobre Aramón

ver de la política

Voz 1071 01:19 el presidente del Partido Popular Pablo Casado ha comparado esta mañana al Gobierno de Pedro Sánchez con Carles Puigdemont el ex president de la Generalitat dice Casado que ambos tanto del Gobierno central como el ex presidente catalán comparten un discurso basado en las mentiras

Voz 2 01:33 las mismas mentiras que yo he visto en Puigdemont a la hora de demandar al juez Llarena las escribiendo en el Gobierno a la hora de explicar porque lo había dejado

Voz 3 01:42 he tirado

Voz 1071 01:44 representantes de Brasil Ecuador Perú y Colombia se reúnen en Bogotá para tratar la situación de sus fronteras con Venezuela donde miles de personas muchas sin pasaporte intentan salir del país por la situación en la que se encuentra desde Radio Caracol Colombia informa Ana Beatriz Alvarez

Voz 4 01:58 en Bogotá se cumplió el primer día de la reunión de las autoridades migratorias para definir estrategias conjuntas con las que los países de la región puedan abordar la migración venezolana que ha aumentado en los últimos meses en el encuentro participan el director de Migración Colombia Christian Kruger el superintendente de Migraciones de Perú Eduardo Sevilla la embajada de Brasil en Colombia y la cancillería colombiana los delegados expusieron la forma en la que cada país agur dado el ingreso de venezolanos a su territorio y cómo han manejado la situación en materia de Salud Educación Trabajo y Seguridad destacaron que es importante que los países intenten establecer principios básicos comunes para el manejo de este fenómeno migratorio que dicen va más allá de si los venezolanos están de forma regular o irregular en el territorio

el Consejo de Seguridad de la ONU abordará la crisis de los rojizas va a ser esta tarde cuando se trate el informe en el que ayer los expertos elegidos por las Naciones Unidas hablaban sobre esta etnia se denunciaba allí el éxodo de la minoría musulmana ese pedía el procesamiento militares birmanos por un delito de genocidio son las cinco y tres minutos de la tarde las cuatro y tres en Canarias

Voz 1201 03:00 cadena SER deportes José Antonio Duro buenas tardes hola qué tal muy buenas acabamos de conocer una modificación en el horario de la jornada a tres en primera división el Celta Atlético de Madrid que se va a disputar

Voz 5 03:11 sábado a las cuatro y cuarto cambia su horario pasa las seis y media sustituya al aplazado Rayo Vallecano Athletic además Mariano pasará reconocimiento médico con el Real Madrid en la tarde de este martes el conjunto blanco ejerce el derecho de tanteo por el jugador hispano dominicano que finalmente no se marcha al Sevilla y además la vuelta en marcha hasta ahora en higo Marquínez qué tal muy buenas

Voz 6 03:30 muy buenas quedan veintitrés kilómetros y medio para que concluya la jornada nueve por delante entre ellos tres españoles Cabedo del Burgos mate de la Cofidis Ibar que es el corredor del Euskadi Murias con una ventaja de Geert minutos sobre el pelotón principal terminen alto quedan todavía veintitrés kilómetros los doce últimos de ascensión al puerto de primera categoría

Voz 1201 03:50 gracias Iñigo lo pueden seguir con los enviados especiales de la SER en onda media dispositivos móvil

a expertos de Naciones Unidas sugieren la existencia de cría

Voz 1071 03:57 en desde guerra en Yemen tanto por parte de las fuerzas favorables al Gobierno como de los rebeldes información de Ana Rebollo

Voz 7 04:02 aunque los expertos de la ONU atribuyen responsabilidades por los crímenes tanto las fuerzas progubernamentales como es el mayor número de muertes civiles según dicen se ha producido por los ataques aéreos de la coalición liderada por Arabia Saudí la coalición habría lanzado bombardeos contra áreas residenciales mercados e incluso centros médicos ataques que viola los principios de distinción proporcionalidad y precoz León y que por tanto podrían constituir crímenes de guerra el lunes la coalición liderada por Arabia Saudí acusó a la ONU de estar sesgada después de que condenará a dos ataques aéreos de la coalición en zonas controladas por los días que acabaron con la vida de decenas de niños Yemen lleva sufriendo desde hace años un conflicto que se intensificó en dos mil quince cuando intervino en la coalición liderada por Arabia Saudí para restablecer el Gobierno después de que lo hicieran con el control del oeste del país

Voz 8 04:45 es forzarán al presidente aunque al extranjero según el informe de la ONU más de seis mil civiles han muerto desde que la coalición tomará parte en el conflicto aunque las cifras según la ONU podrían ser muy superiores

Voz 1071 05:01 es todo por el momento la información siga en la antena de la Cadena Ser y en nuestra página web Cadena Ser punto com

Voz 19 09:20 esto es el recreo en La Ventana el recreó la vida más allá de un patio de colegio

Voz 21 09:39 las cinco y diez cuatro y diez en Canarias Edgar Hita qué tal buenas tardes hola buenas tardes cuál es su plan pueden mi plan es eh tengo varios tengo variable pero el auténtico es dormir bien dormir que no has dormido bien están los españoles

Voz 1826 09:50 el tenemos sí bueno aquí en otros puntos de España se que no pero aquí en Madrid pero mal sí

Voz 22 09:56 la temperatura fantástica muerte cenó fuerte y entonces por normalmente a lo mejor ese es el problema pero una cabezadita ahora y en el momento del asista no dice por la noche para dormir por la noche bueno ahora también me queda así mientras está la redada me quedo un poco también

Voz 1826 10:10 ya ya de las ha habido

Voz 23 10:12 en representación de la redada de Podium

Voz 1826 10:15 casi cual López Córcoles Juan qué tal letal Roberto tú vienes con una idea para para dejar las maletas en consigna allá donde esta crisis

Voz 1210 10:25 vamos a donde sea en cualquier sitio de la ciudad la dejas controlado con un aire PNB de de maletas con toda seguridad una aplicación de estas lo descubierto a mis vacaciones y funcionamos de ha funcionado muy bien una PP de estas colas

Voz 1826 10:38 la diva así que abre la puerta de su casa en Roma por ejemplo

Voz 1210 10:43 fue en Los Ángeles no se venga a hablar de mi hoy a clase a base muy autobiográfica

Voz 1826 10:47 exacto perfecto oye y además muy viajera porque vira tenemos a Héctor Llanos en la redacción de Verne en el País con una colección de las guías de Lonely Planet Héctor qué tal buenas tardes

Voz 0931 10:57 hola buenas tardes pues si nosotros también vamos a hablar de de algún truquitos algún invento que que no solucionadas las vacaciones

Voz 1826 11:04 perfecto aquí Alma Andreu arrobas hoy la fuerte en redes sociales Alma Andreu qué tal buenas tardes ya te veo y además es que es que Sete luce en la cara pero echan polvo mareado en el bus turístico

Voz 0277 11:16 no no eso te lo contaré pero es que se me ha ocurrido reparar la báscula que tenían casa que hice yo bebía mejor con la báscula rota y claro me pesado bueno mira bueno ten fatal

Voz 1826 11:25 pero por qué la calibra si no casi me da casi me antes

Voz 0277 11:28 ahora a final de verano instó has estado merodeando hacía maldad de urgencia el endocrino no sé todos lo mata todo mal

Voz 1826 11:35 pura bueno pues estas cosas yo otras desdichas de esas de su patio de vecinas que nuestra era Alma Andreu la fuerte antes nos piden paso desde el teléfono

Voz 24 11:45 los

Voz 1826 11:47 cantidad

Voz 25 11:54 no

Voz 1826 11:57 porque el entrenador portugués ahora mismo entrenador del Manchester United Jose Mourinho parece que que no está pasando otra vez no está pasando por uno de sus mejores momentos como entrenador después de la dura derrota en casa cero tres contra el Tottenham ya sé que no sé pero todos le hemos llamado así Tottenham ahora no vamos a decir el Tottenham y al final como siempre en siempre tiene respuesta para todo los está escuchando no sé qué pasa buena

Voz 26 12:24 de tarde perdedor que pata empezamos humorista que pasa muy bien nosotros estamos bien

Voz 27 12:29 bien madre mía que repaso leíamos ayer en visto no no no atún mira tú miras los datos bien y tuvieron más posesión entre el minuto veintidós y el veintiocho que eso

Voz 0509 12:40 qué es lo que importa ya que la gente puede cada uno mira las estadísticas que le da la gana yo miro las que importan muy por si alguien no me conoces hoy el Special One como está diciendo la canción que padece una canción de los indios pero no desde mi aquí el número uno el número uno lo dije ayer tengo más títulos que todos los entrenadores de la Premier que todos dime uno uno bueno que tenga mal Liga Guardiola no más mano menos tiene menos tiene menos bueno Amador a todo el mundo Rober osea pero bueno me adoran pero pero porque yo ese ese gana con los años

Voz 1826 13:11 pero gordo juego por tiempo de posesión

Voz 0509 13:13 yo por mi trato fuera al campo ni una mala cara soy el típico queda a mano dos veces

Voz 26 13:18 no me antes un gentleman de gente sí sea mejor

Voz 0509 13:21 voy por ahí me encuentro cualquiera ahí igual juega contra un equipo iba bien con todos los entrenadores Guardiola por ejemplo parece un chaval encantador osea yo hablo con él y luego el otro el abuelo cómo se llama el Benger ese me encanta una ternura ahí todo que desprende el hombre no de ninguno para nada Rober ni uno ni los periodistas los periodistas ojo eh señor Mourinho cree que tendría que haber sacado algún delantero más ya me está faltan al respeto ya me está faltando y bueno también me flipa una cosa que a lo mejor me preguntan y me preguntan viene a veces dice señor Mou eh aquí he perdone diario The Guardian yo ya ayuda

Voz 26 14:00 me lo estoy pensando así te lo dicen no de guardia

Voz 0509 14:03 días dice porque es el que está ese día que no tendría que estar de guardia existe Mourinho aplaudir lo bueno me hice diario The Guardian y digo dice que él apareció el partido digo siguiente pregunta fuera a faltar pero está bien yo sé que para vosotros también ahí tengo razón no tengo razón siempre siempre Mourinho sí bueno vale dejo por cierto el personaje de de mañana de Iribarren Michael Jackson ya me la juego y Mahler

Voz 26 14:32 en el concurso el reto de Iribarren reencontrar todos si es Michael Jackson Michael Jackson ha porque cumple sesenta años huevo ya una carta giras que Iribarren hubiera cumpliría te imaginas que ha preparado Michael Jackson y ahora se está monta desmontando el chiringuito Michael Jackson seguro lo venga venga un abrazo no era Dios

Voz 28 14:50 adiós mi patio de vecinas con la Fortes

Voz 1826 15:01 como le gusta como le gusta es turno ahora he de decirlo así textual

Voz 3 15:07 aquí parece que sí pero vamos que dos

Voz 1826 15:10 ese patio de vecinas tan particular que nos trae cada tarde la presidenta de su comunidad nuestra alma Andreu arrobas hoy la fuerte en redes sociales ella se define como una tonadillera millennials asegura que no le tiembla la voz cuando confiesa que sólo ve Telecinco y además ella lo lleva con mucho orgullo porte buenas tardes buenas tardes jefe arrobas hoy la fuerte para servirle adiós ya usted te ponen rancia con esa pero bueno que aparte de los de la báscula cómo estamos hoy ya has venido contrariada decía no bueno en sí y además he venido en busca muy bien sí o lo hemos que tenía yo ganas de sentirme turista osea que es que venir en el bus turístico digo sí sí sí sí pero ha vivido en el bus ese en el que se ve por las ciudades aquí en Madrid de dos pisos haciéndote fotos desde Cibeles hasta te digo sí porque a qué se debe

Voz 0277 15:57 eh pues bueno aporte educa y entretiene y bueno pues ya que no me he podido ir de vacaciones porque tenía un programa que presentar

Voz 1826 16:03 este el tuyo mío y una audiencia a la que hacer

Voz 0277 16:05 Liz con Mis catastróficas desdichas pues me he propuesto ser guiri aquí en mi ciudad

Voz 1826 16:10 eso en principio no está mal que se cultura dices que visiten museos monumentos eso además de te hace falta Forte Nos alegra mucho estoy estoy muy orgulloso de ti de tus avances jefe ello

Voz 0277 16:21 ya te he dicho muchas veces lo que sea por mi programa

Voz 1826 16:23 este el tuyo si España entera

Voz 0277 16:26 está esperando cada tarde que yo les cuente a través de las sondas este devenir de mi existencia

Voz 1826 16:31 debería guerrillera allí en Valencia alcanza si no que Roger a través de la son son las que no es que ellas así es así de clásica sí bueno eso de descubrir Madrid desde las alturas con ojos de turista Fortes tampoco te creas se espera que Madrid es una ciudad preciosa no sí sí

Voz 0277 16:53 a ver lo primero que hice fue ir con el bus este rojo de dos pisos de psíquica hay dos Tour allí ya bueno lo primero que me soplaron ya diecinueve euros por la Vuelta

Voz 1826 17:02 porque no es bueno a ver me parece un poco

Voz 0277 17:04 pero yo les dije varias veces a ver que ellos Panis que yo Madrid ya me lo conozco que esto ya lo hago porque soy una periodista Very Famous en Cadena SER

Voz 3 17:12 eso es verdad que la reconocieron el sí sí sí sí alta existe cincuenta euros oye que no no no no

Voz 1826 17:19 sí sí sí que reconocieron que le pedía esposa bajita pero no por les París nada

Voz 0277 17:25 citó sube al busques hace tarde Nena ir a Davos visitamos el Palacio Real la puerta Toledo el barrio de Las Letras la puerta Alcalá al parque del Retiro

Voz 1826 17:32 ha recibido también por dentro del bus uno Javier jefe hable mal

Voz 0277 17:35 ahí te sueltan no te cronómetro en como los niños cuando les sueltas en el patio al que tienen las piernas pues igual en una hora tú tienes que volver al punto de partida sino el Inti inmediata para volver a tu casa

Voz 1826 17:46 pero bueno a ver yo te conozco la experiencia bien no

Voz 0277 17:49 si es que te digo mira primero que me hablaban en inglés todo el rato con la cara Spanish tortilla de patata que tengo yo

Voz 1826 17:54 porque hablarían inglés porque habría elegido la ruta turística en ese idioma que estos aparatitos que que seguro en castellano también lo hay

Voz 0277 18:03 eh bueno sí pero yo es que me las doy de políglota luego mira pasa lo que pasa que explica la historia del caballo es parte es que yo no me entiendo

Voz 1826 18:09 Esparteros sólo entiendes te has seis

Voz 0277 18:12 en estos días de turismo escarceo madrileño pues yo es que me lo imaginaba tú te acuerdas cuando Felipe Letizia hicieron su luna de miel por los pueblos españoles a que te suena pues así más o menos bueno

Voz 1826 18:23 a ver si me acuerdo que más después

Voz 0277 18:25 eh esto ya mola no esto después para almorzar pues bueno me tuve que comer un bocata de calamares pero no por gusto que yo no soy de comer ellos hoy de como un pajarito poquito y verde que tú ya lo sabes pero es lo que se lleva y me dijeron que era típica al de Madrid deja de bocadillo de calamares saca te tome una cervecita de tamos no para que el Ubrique no vaya yo atragantarse con los calamares

Voz 1826 18:46 aparte bien no deuda vendió

Voz 0277 18:49 de esta no tengo yo queja ninguna bueno una una

Voz 1826 18:52 el caso es no estar a gusto nunca ahora qué

Voz 0277 18:54 bueno pues a ver es que menudo sablazo el bocata de calamares Roberto que aquello parecía un Michelin el bocadillo envuelto en papel de aluminio de mi casa dos mil de las antiguas pesetas me cobraron como te queda

Voz 1826 19:04 las fuertes por favor no me digas que aún piensas en pesetas a ver que tú eres una Instagram el milenio así que piensas en pesetas

Voz 0277 19:13 sí me lo confieso pero si me me me mimetizado en mi mestizo estoy contando del que descubierto Madrid en un bus turístico estos que más bien una no pues es como muy de Imserso a ti te gusta el bus turístico de sexo que tienes cara de que te gusta Moby me gusto así es pero no lo es

Voz 1826 19:27 en alguna ciudad y me gusta leer y conocer las ciudades

Voz 0277 19:29 el arte es que a lo mejor eso es lo que más me gustaría porque a lo mejor tu edad como que no quieres caminar tanto tanto

Voz 1826 19:36 acaba ya no hace falta al respeto Cruz

Voz 30 19:50 de dónde

Voz 1826 20:04 una tarde aquí tenemos a nuestra qué pena está nuestra penitencia particular al vio la Force arroz soy la fuerte en las redes sociales estaba contándonos hoy que ha decidido conocer Madrid con ojos de turista yo siempre es turista en suciedad Ikea ha decidido seguir todas las tradiciones que para ella son obligatorias que toca seguir cuando conoces la capital desde el bus turístico

Voz 0277 20:25 pues sí pues sí señor yo leí que las tres pistas obligatorias que hace un turista Madrid son Reina Sofía Prado y Parque Warner yo que sea un poco Adli inmunidad en lo que me viene en gana pues al final me subió al bus turístico pero luego con mil bocata de calamares como ha comentado pero mira que no se preocupen viendo porque después lo que me caminando hasta la Puerta del Sol donde me hice las fotos obligatorias una con el madroño y la otra al kilómetro cero y la última aquí en la puerta del primar

Voz 1826 20:50 eso te lo estás inventando sí que lo está libre

Voz 0277 20:54 pese y unas visto que Fiennes hiciera de fans seis del Primark haciéndose fotos el edificio Gran Vía

Voz 3 20:59 no lo veo yo cada mañana me siento que es como un el monumento más yo un diálogo

Voz 1826 21:03 a mí me han llegado decir quítate quítate otro otro es capaz de gases la grafía que estamos haciendo nosotros no te has hecho una foto con los Spiderman gorda de la Plaza Mayor el Spiderman

Voz 0277 21:14 pide fotos a ver qué te parece que sí

Voz 1826 21:17 cada caso es un gran en todos los termina pues industrial

Voz 0277 21:20 pobre cobren saluda el Spiderman también desde aquí yo lo que voy a hacer me hundía es la foto esa que sale en una peli de Audrey Hepburn comiendo es un cruasán mientras mira escaparates pero el primar como mucho más así añejo no no tiene tanto glamour pero yo soy campechana como los Borbones que ya te dije un día que bueno pues fijo que algo pescas unos calcetines que están bien barato idea te voy a traer que hace tienes que estar si bien los Dyer al móvil tengo yo tengo claro pero hace poco amable valen están en sino pues mira te puedo traer también un cartel taurino donde pone dos nombres de toreros y debajo tuyo Enrique Ponce Manuel Díaz El Cordobés Roberto Sanz

Voz 1826 21:54 también lo no estamos no no suena muy comercial que no suena comercial

Voz 0277 21:57 qué te vamos a buscar un nombre torero también

Voz 1826 22:00 si quieres porque bueno has visitado las ventas también por cierto

Voz 0277 22:03 claro si no te lo estoy diciendo guiri por Madrid está o en todos los rincones Instagram viables de la ciudad incluida la plaza de toros de Las Ventas que allí pues me compré Un llavero que es el gorro de los toreros sabes cómo cómo es que no sé cómo se pero realiza una puñetera una buena Montera hoy en menudo hachazo la montera nueve euros la montera llavero que la broma del día ya me estaba saliendo

Voz 1826 22:27 quitó a los museos más importantes de la ciudad te dio tiempo ahí

Voz 0277 22:30 así calla calla calla que también está o fui al Prado todo mal pero poco

Voz 1826 22:33 qué mal ejemplo Fortes por favor que es uno de los museos más importantes del mundo

Voz 0277 22:37 los a Miami todo eso me parece fenomenal pero la cola que yo me comí a cincuenta grados a la sombra no será desoyó ya me peor enemigo pero yo todo lo hago por mi programa a mover quejas

Voz 1826 22:47 qué es este si me voy a quejar porque mi psicóloga

Voz 0277 22:49 hecho que practique la gratitud no la queja así que yo muy culta y muy leída pero lo de hacer dos horas de cola para el museo no me vino muy bien porque además es que me queda está sin batería que no podía hacen esto

Voz 1826 22:59 y es un saludo y un beso cariñoso desde aquí a la Oficina de Turismo de Madrid que está quedando y esto cambia no pero aparte de eso ha valido la pena no

Voz 0277 23:08 pero la pena valió la pena porque además un pobre guía del museo Se apeado de mi que llevo pero allí perdida haciendo fotos a escondidas como una rata en busca de su que eso Isère que daba tanta pena que hundió a Mary J perdido tú lo dijiste yo ya te digo yo le cogió de la mano le miré fijamente y después de una pausa dramática de dije pues la dejen en los cuadros más importantes y ayúdame a salir de aquí

Voz 1826 23:29 que viste a pues lo guay no lo fusilamiento

Voz 0277 23:31 dos La maja desnuda a las tres todo bien todo bien si además jugaba a impresionar a otros visitantes

Voz 1826 23:36 eso es seguro que sí hombre no creo sí sí mira no no tengo conciencia de haberlo hecho como muy bueno a ver yo me acercaba a alguno

Voz 0277 23:44 estaba mirando por ejemplo algo de Goya no entonces yo

Voz 1826 23:46 le decía al oído notas la sutileza con la que el genio creo esta pintura fíjate los matices en esos negros en el trazo grueso ya pero eso a mí me lo hacen yo pienso que está ligando conmigo qué le vas a decir saber de quién es este cuadro pero entonces que ibas de experta en arte

Voz 0277 24:07 el jefe que me estábamos Rendon poco tenía que hacer algún teatrillo para echarnos unas risas y yo ya te digo que esto por el programa mira en Valencia de un museo que se llama la casa museo de Concha Piquer

Voz 1826 24:15 sí es entre tú fíjate lo que te digo por favor que nadie se tome en serio esta muchacha eh por favor

Voz 0277 24:27 ya ves Roberto que no está hecha la miel para boca de las no si yo ya lo sé que soy más de Terra CEO que de museo

Voz 1826 24:33 en tu día de guiri por Madrid no no pudiste hacer terrazas

Voz 0277 24:35 sí hombre sí eso fue eso pueblo mejor sus capita su pinitos su pan tostado sus a la día rusa por cierto un tema a producción el día me salió por trescientos cincuenta y un euro Iker el programa que todos los diques a Marta irá a bordo

Voz 1826 24:51 todo me apaño Le doy la factura decir esto no va sí pero cae que todas las eh que yo soy la fuerte pero bueno claro tenéis adiós a usted pero es que esto las eh

Voz 0277 25:04 bueno yo el caso es que me he podido hacer todas las fotos típicas sabes como la de aguantar la torre de Pisa o coger la torre Eiffel por la puntito pues pues las fotos típicas mucho Madrid

Voz 1826 25:13 Italia o hacerse la foto de esta de los Beatles en el paso de cebra en adiós

Voz 0277 25:17 exacto pues eso pues mira justo de estas cositas hablan Vitesse de hoy porque hoy en el test de la Forte por veinticinco pesetas como harías el guiri en tu pueblo por ejemplo es un ejemplo en mi pueblo es obligatorio comer coca de nueces del Horno de la Mari uno

Voz 31 25:35 dos tres responda otra vez les obliga pero con tu yo no vale que hay que repetir pues en mi pueblo hay que beber agua de la fuente de la plaza porque dicen las abuelas que cura enfermedades pero del grifo alto porque del bajo dicen que la opa

Voz 1210 25:49 eh yo soy de Albacete muchos Greenwich

Voz 3 25:51 el pasarán una tienda de Gucci sería a lo mejor en lo único no lo cojo claro bueno yo puedo

Voz 0277 25:59 lo también si tienes si quieres hacer en turista tienes que visitar el Ayuntamiento nuevo que tiene son un par de años es como la super atracción en el Ayuntamiento

Voz 32 26:07 el torso tienes algo pues sí mira yo una vez

Voz 0931 26:09 voy a un pueblo de Teruel donde se desayunaba

Voz 32 26:12 Berizzo ir

Voz 3 26:13 pues es lo que hice porque donde fuere sólo te Madalena al pueblo trabajando queda en la plaza de la fe no hace honor que hay que ir ahí Sardañola o

Voz 1 26:39 claro que íbamos a dar por eso quiero

Voz 1826 26:44 el martes los martes en Verne significan que vamos a hablar de inventos que nos han facilitado que nos han solucionado un poquito nuestra vida en vacaciones ya hemos hablado de las maletas con ruedas de las tiendas de campaña que se montan solas de las audio guías en el capítulo de hoy libros libros que nos han ayudado mucho a la hora de organizar viajes Héctor Jean

Voz 0931 27:06 pues sí porque llevamos toda la vida recopilando libros los tesoros ocultos que podemos encontrar en destinos remotos ya lo hacían los alquimistas en la Edad Media así que el es bastante antiguo pero vamos la verdadera guía de viajes del mundo moderno a la que todos conocemos es la Lonely Planet está la inventaron dos hippies que decidieron contar su luna de miel en los años setenta fueron Morín hito gracias como se llamaba bueno como se llaman que siguen vivos y bueno pues se marcharon a recorre el mundo con muy poco presupuesto salieron de Londres terminaron en Australia en mil novecientos setenta y dos sus amigos pues un poco con su aventura no hacía más que preguntarles cómo lo habían hecho así que ellos resumieron sus consejos para viajar barato en una guía de unas quinientas páginas que al final terminaron editando y así pues conectaron con de inmediato con miles de jóvenes que que agotaron muy rápidamente la primera edición de este libro que luego llegaron muchos más claro bueno

Voz 1826 28:05 pues la periodista Andrea Nogueira de del país ha tenido el privilegio de describir la guía Planet dedicada a su tierra a Galicia se ha publicado se publicó en junio y es la primera que se dedica a qué dedica la editorial a a esta comunidad se ha encargado de ella de principio a fin Andrea Nogueira qué tal buenas tardes Andrea

Voz 0268 28:27 Boa tarde Roberto qué tal qué tal oye que tenga

Voz 1826 28:29 la Planet Itu además si eres viajera Lovely plan meter esto de que te encargue la guía de de tu tierra de tu comunidad estos como si te dieran que se las llaves de oro no en tu pueblo si te mandar si te contrataran como pregonera o algo de eso como mínimo

Voz 0268 28:47 tal cual hacías imagínate porque efectivamente soy viajera además como gallega bueno los gallegos tenemos esto de que somos ya embajadores de de nuestra tierra hacia hacia nadie nos lo pida entonces cuando Lonely Planet contactáis te lo pide ya es bueno imagínate una sorpresa Hay íbamos un orgullo

Voz 1826 29:05 oye porque eso antes de recibir el encargo antes de describir de documentar te sobre la Lovely Planet que que has hecho de Galicia tú eras ya Lovely plan meter tu consulta

Voz 0268 29:15 yo Heraldo Lonely Planet ya y además en sus distintos formatos porque por un lado por supuesto te puedes comprar la guía antes de de viajar lo hizo así por ejemplo en un en un viaje que hice a Cuba con unas amigas pero además siempre puedes consultar también pues los artículos que que escriben también en en el país en los blogs y demás vamos que esposa información al final está accesible gracias a Internet sociedad que

Voz 1826 29:40 oye ir para elaborarla eso cómo cómo se hace te da la editorial algunas pautas va unos requisitos básicos

Voz 0268 29:48 la verdad es que te da mucha libertad porque efectivamente haber Lonely Planet tiene su propio estilo cada día pues tiene también su propio esquema no está organizado de de una manera fija pero es cosa historial te las te da mucha libertad así y la verdad que confían plenamente en que vas a escoger los mejores sitios que va a ofrecer la mejor información il eso también saldrá desde claro como como P

Voz 26 30:12 si estás agradece mucho esa manera

Voz 1826 30:14 cuánto tiempo has estado preparando la Andrea

Voz 0268 30:17 pues mira lo mismo comparto nueve meses Golden meses largos e que que efectivamente lo se disfrutábamos mucho porque me encanta viajar y he podido conocer todavía más mi comunidad pero nueve meses también de mucho trabajo de sufrimiento de tener que decir pues este sitio no no puede entrar por falta de espacio o estés aquí he osea que el descarte de ciertos lugares ha sido lo que más me ha costado en realidad

Voz 1826 30:44 pero el bebé ha salido bien que ha salido bonito

Voz 0268 30:47 bueno yo yo yo estoy contenta pero si te digo la verdad cada vez que alguien me contacta pues imagínate de de un restaurante que incluido

Voz 0277 30:55 luego de un pueblo que aparece

Voz 0268 30:57 lo lo lo primero que te preguntan es confirmar que tú eres la autora no intuyó ahí me pongo muy nerviosa y siempre digo

Voz 0277 31:03 por favor que hayan metido la pata

Voz 1826 31:05 que será para que se haga

Voz 1201 31:07 tira un poco el corazón porque yo por ejemplo pondría mi pueblo lo más importante del mundo

Voz 1826 31:12 es que es que Edgar Hita hizo un mapa de Cataluña y puso Sevilla Rabin expuso puso Rubí como capital sabes en el centro de Cataluña como si fuera la la población de Manresa Barcelona junta a que no que no lo es decir que distorsiona un poquito la realidad eso hay que hay que frenarse un poquito para eso Andrea

Voz 0268 31:30 sí claro es haber es inevitable que las raíces cien presidirán imagínate yo además gallega que siempre somos muy pesados que si la morriña que si estas tierras la mejor a ver si efectivamente es también hay que buscar un poco el equilibrio entre lo que así te parece lo mejor irá pensar en lo que puede buscar un viajero que además tienes que pensar en todo tipo de viajeros desde que le gusta a la playa a la montaña el que quiere lugares típicos pero también el que se quiere alejar entonces cuesta cuesta la verdad es buscar ese equilibrio

Voz 0931 32:07 Héctor si Andrea hotelería como estábamos hola qué tal el letrero cuando estábamos hablando de de esta guía cuando estábamos elaborando el artículo para para Verne pues me contaba una anécdota no que hacías tantos kilómetros en un solo día que pues que en ese creía no los del alquiler del coche ya se ha hecho en un solo día cuántos serán

Voz 0268 32:27 es verdad a ver casi todos los los viajes que yo dicen los hice con mi propio coche obtenga una actuación tuve es verdad que tuve que alquilar uno durante tres días y entonces cuando lo fui a devolver hacen la típica pregunta de cuántos kilómetros acecho yo le hizo mira pues la verdad no no me he fijado en el cuentakilómetros pero ha salido de Galicia el digo no no es perfecto entonces la eficacia va a comprobar el kilometraje y cuando vuelve me dice sorprendidísima claro seguro que no han salido de Galicia pero con que emite porque ya has hecho ochocientos kilómetros en tres días

Voz 1826 32:58 seguro que no ha salido del planeta seguro que no Aguido adopción caso para Iker Jiménez

Voz 0268 33:05 claro yo me había ido a recorrer la costa de Galicia que como sabéis es muy escarpada tiene además unas zonas de acantilados en la zona da Costa da Morte muy empinadas y muy a estas son son los más altos de Europa de hecho entonces claro al final el el coche lo notó lo notó

Voz 1826 33:21 Andrea no ir afirma la Lonely Planet de Galicia y ha sido un placer poder saludarte Andrea muchísimas gracias

Voz 0268 33:27 igualmente muchas gracias a vosotros adiós

Voz 0277 33:30 arriada ya todos los mil cien

Voz 1210 37:01 pero pero bueno va a saber que algo útil lo cuento venga hace un par de semanas estaba yo en Los Angeles por ciento se vais a Los Angeles debéis saber que más o menos como Castilla La Mancha pero lleno de casas todo el coche es descomunal sea puedes hacer un trayecto de coche que son ciento cincuenta kilómetros sin problema así que tener cuidado Eva el caso es que sea una situación allí es lo típico de que sales del hotel pronto el vuelo sale por la noche tenía cargando con la maleta todo el día entonces tampoco no podía dejarla por ahí en ningún sitio que problemática estar en Los Ángeles y además tenía un problema aún habrá aquí vino lo interesante me puse a buscar por Internet haberse había alguna consigna cerca de la playa de Venice Beach que es donde quería ir a pasar el día

Voz 1826 37:44 descubrí una web que se llama baja bien vi digamos que es una red de consignas

Voz 1210 37:48 que está dentro de de los negocios de las grandes ciudades bueno dejé mi maleta en una especie de albergue y pude disfrutar de bueno del día sin ir cargado por sólo por sólo cinco euros es una startup italiana hemos hablado con ya como que es uno de sus Rubén

Voz 40 38:02 el día que más

Voz 41 38:05 nació de Alexandro el consejero delegado de la empresa él tiene un piso en Airbnb muchas veces los clientes le pedían si podían dejar las maletas el día en el que salían del alojamiento claro él tenía que decir que no porque no se puede así que después de muchas negativas descubrió que para esa necesidad había una solución posible

Voz 1201 38:23 mira yo no di bien hijos Itu recogido la maleta de Estado

Voz 1826 38:28 bien cuando cuando ella no fue una buena

Voz 1201 38:30 la experiencia buena experiencia lo la verdad que dista de co te daban le daban de comer y todo la cuidaban bien de balas

Voz 1826 38:35 te paras las llevaron adiós al lider oye ir nosotros quisiéramos montar una consigna aquí abajo en un cuartito de eso que tenemos en la Cadena Ser que que hay que hacer atento porque justamente les pregunté

Voz 1210 38:45 eso creo que cumplimos casi todos los requisitos

Voz 40 38:48 huy a selecto

Voz 1826 38:50 estamos seleccionando locales de negocio

Voz 41 38:53 días específicas de las ciudades zonas donde hay mucha demanda suele ser lugares en el centro de las ciudades cerca de estaciones de tren cerca de grandes monumentos turísticos buscamos lugares que habrán muchas horas durante el día porque el cliente suele dejar su maleta muy temprano para aprovechar el día además deben tener espacio para al menos ocho maletas de forma simultánea

Voz 40 39:13 el equipo actualiza

Voz 33 39:15 sí claro ahora viene la pregunta

Voz 1210 39:18 John porque claro yo hice el pago a través de la de la web de Bach bien Be In claro en el negocio al que vas a dejar la tarjeta sólo con decir tu nombre ya te abren te están esperando igual siempre te queda la cosa es decir que se lleva el que el que monta la consigna es porque no hemos estado a la gente de servicios que no quito ahí efectivamente ya como nos explica que efectivamente se llevan parte del dinero algo más

Voz 40 39:42 huy aquí a Badajoz

Voz 41 39:45 a estos locales les damos una parte del dinero que paga el cliente además hay otro beneficio implícito y es que les llevamos nuevos clientes a la puerta de sus negocios de hecho un setenta por ciento de nuestros clientes consume o compra algo en estos lugares puede ser un día

Voz 9 39:59 ayuno un café una bebida incluso un souvenir

Voz 40 40:02 a cada momento y inca o souvenirs sí sí sí

Voz 1826 40:06 ya pero dijo a yo estoy pensando que tengo un amigo que muy mal pensado cuando tú dejas un tú dejas tu maleta ahí en su sitio que no conoce un sitio además que tú no conoces de nada Iker garantía tienes que va a estar ahí porque fue bien pero

Voz 1210 40:19 antes de que Marta que veo que ya está llamando Rubén de Facua para preguntarles esto está bien y yo te cuento mi experiencia cuando vuelves es obligatorio que les muestra es el pasaporte o el DNI para que confirmen tu identidad que bueno no está mal es un primer control pero si algo sale mal así nos cuenta cómo procede en en en bajo y Andy

Voz 40 40:36 ubicada Tuenti forzó por

Voz 41 40:39 Nuestro servicio de atención al cliente trabaja veinticuatro horas al día a los clientes pueden contactar con nosotros a través de un chat en nuestra web o a través del correo electrónico si hay algún problema con sus maletas generalmente nunca pasa nada pero en el caso de pérdida o extravío ofrecemos una cobertura de unos doscientos euros por maleta así que nos hacemos responsables de cualquier cosa que ocurra

Voz 40 41:01 huy

Voz 1210 41:04 claro ocurre aquí está un poquito la clave este es un servicio para gente que viaja jugando como yo con presupuestos ajustados porque claro a poco que debes algo de valor una Tablet todo lo que sea en la maleta esos doscientos euros de cobertura pues ya no te valen mucho pero bueno en ese país que esto es una cosa que existe

Voz 1826 41:19 no no estaba muy bien está muy bien tomamos nota venga y enseguida nos vamos a los últimos kilómetros de la Vuelta Ciclista a España porque habíamos quedado con Íñigo Marquínez a las diecisiete cuarenta y dos somos puntuales

Voz 1 41:32 yo creo que Hora Veinticinco es la mejor manera de ganar por nuestro

Voz 1826 41:39 los periodistas primero que vamos a hacer es marcharnos hasta Bruselas Griselda Pastor Griselda buenas

Voz 23 41:43 hola amigos obra Alfonso Ojea

Voz 41 41:45 qué tal buenas tardes Pedro la manifestación tertulia entre que sean las vidas Manoteras importan lema seguramente es que no importa esto tiene que delimitar quién es el Nacional tiene usted reciente forma regular

Voz 1 41:58 a doce años siendo un ilegal que en este país que no hay ningún ser humano es legal Hora veinticinco de lunes a viernes desde las ocho de la tarde en Canarias Vuelta a España dos mil dieciocho en la Cadena Ser conectamos con nuestros enviados especiales

Voz 3 42:22 últimos kilómetros Íñigo Marquínez buenas tardes

Voz 6 42:25 la Roberto Sánchez últimos kilómetros y muy buenas a todos los oyentes de La Ventana o últimos kilómetros de esta cuarta etapa que estamos viviendo en la sintonía de la Cadena SER Vuelta Ciclista España que concluye en Alfacar muy cerquita de Granada en las Sierra de Alfaguara en un puerto de primera categoría día rápidamente la situación de carrera porque ésta está a puntito de caramelo tres kilómetros y medio para dos corredores que son cabeza de carrera los dos son extranjeros Nikita corredor kazajo del Astana Benjamin Gill el corredor norteamericano del dimensión data haciendo de puente varios corredores entre ellos uno que puede poner en peligro la victoria de los dos hombres que en carrera es un hombre de caché un hombre importante del concierto internacional del ciclismo se llama pie Golán a conseguir victorias de prestigio en el Tour de Francia una incluso en Alpe d'Huez viaja con B veintiún segundos tan solo de desventaja Ia cuatro minutos y cuarenta segundos bien el pelotón principal al donde el conjunto de la Loto Jumbo apostó un ritmo realmente endemoniado ese pelotón de más de cien le corredores se ha quedado en apenas quince unidades eso sí están todos favoritos hemos visto cómo se descolgada Vicenzo Nibali bueno ya ha dejado de ser uno de los favoritos en esta Vuelta Ciclista España no está demasiado bien es no está nada está para eso pitas de ajo el Tiburón del Estrecho el corredor italiano y hace también en los segundos otro de los hombres que aspiraba a estar en lo más alto del poder ya el año pasado fue tercero el corredor Rosso Zachary también ha perdido contacto esa es la situación de carrera aguanta el líder con los mejores que que el corredor polaco el ciclista del Sky aguanta Nairo Quintana aguanta Alejandro Valverde aguantan todos los que están en los primeros puestos en la clasificación general de esta Vuelta Ciclista España que todos los días de lunes a viernes os contamos a través de la sintonía de la Cadena SER de las ondas medias dispositivos móviles y de internet a partir de las cuatro y cinco de la tarde ya ya incorporamos a todos los oyentes de La Ventana para vivir intensamente el final de la jornada dos corredores en cabeza cada vez más cerca de la gloria Nikita es tal no iba Benjamín King dos corredores que nada dicen en el concierto internacional de ciclismo pero que buscan hoy la victoria más importante de su carrera esta Bosco los comentaristas de la Cadena Ser con Roberto Torres y con él Abril ICO Nelly la Alhambra y con la línea de meta aquí con mucho calor en Andalucía con Barja Cuadrado Borja de nuevo buenas tardes

Voz 8 44:48 qué tal de nuevo buenas tardes si efectivamente mucho

Voz 42 44:50 eso calor en Málaga y hoy la llegada a una de las tres cimas inéditas de esta Vuelta España acompañándonos también cobra temperatura por encima de los treinta grados en la sierra de la Alfaguara con mucha gente algunos resguardos pese como pueden él es poquita sombras que hay Irak con mucha tensión los asistentes los auxiliares auxiliares de todos los equipos llegando a la línea de meta pendientes del desenlace de esta interesante llegada

Voz 6 45:10 tres kilómetros tan sólo el ritmo Roberto Torres se han puesto los corredores de Steven Chris muy que los corredores de la luto Jumbo Luis Arnal ese Ángela