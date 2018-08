La Ventana (28/08/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 servicios informativos

Voz 1826 00:11 son las seis de la tarde las cinco en Canarias el Partido Popular

Voz 2 00:13 promoverá la reprobación de la ministra de Justicia Dolores Delgado por la gestión en la defensa del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena al que como saben ha demandado Carles Puigdemont aprobará en el Congreso y también en el Senado donde el PP tiene mayoría absoluta así que esa reprobación en esa cámara prosperara Dolors Montserrat es la portavoz parlamentaria de este partido

Voz 1448 00:31 a la reprobación hasta en las dos cámaras de la ministra que ha sido primero el propio Pedro Sánchez

Voz 3 00:39 ya ha contradicho bajo

Voz 1448 00:42 ministra de Justicia y hemos visto completamente los bandazos que ha dado el Ministerio de Justicia desoyendo el informe de la Abogacía General del Estado desoyendo inicialmente a los jueces y fiscales desde oyendo a los catalanes constitucionalistas ya al partido de la oposición al al Partido Popular

Voz 2 01:01 soy una primera reacción en La Moncloa donde insisten en que está zanjada esta polémica sobre ella arena sostienen que esa reprobación es papel mojado eso dicen textualmente vamos a Chile donde está de gira al presidente del Gobierno enviada especial Inma Carretero

Voz 0806 01:12 para La Moncloa la propuesta de reprobación del Partido Popular a Dolores Delgado responde a una estrategia a corto plazo creen que es papel mojado y consideran además que Pablo Casado está haciendo un papelón compitiendo con Ciudadanos en una suerte de liguilla de derechas así lo dicen la ministra Dolores Delgado tiene según La Moncloa toda la confianza del presidente que da por cerrado este asunto Pedro Sánchez está centrado hoy en su agenda en Santiago de Chile acaba de visitar el Museo de la Memoria una cita que en su equipo aseguran que es para él especialmente emocionante hoy ha llegado a confesar en el antiguo Congreso chileno que se hizo socialista en Chile con la referencia de Salvador Allende en estos momentos está visitando a su hija en su

Voz 2 01:52 presidencia particular ha cerrado ya la bolsa información de los mercados Belén de la Peña buenas tardes buenas tardes el IBEX cierra con una bajada del cero con cinco por ciento conserva por poco los nueve mil seiscientos puntos en línea con la Bolsa de Milán que pierde un cero siete por ciento y el resto indicios europeos suben destacando Londres que lo hace un cero seis por ciento aquí en el Ibex CIE Automotive a la cabeza con una subida cerca del cuatro por ciento Inditex baja casi un dos por ciento y los bancos en rojo la prima de riesgo se sitúa en los ciento diez puntos básicos cuatro más que ayer el petróleo en setenta y seis dólares el barril de Brent el Gobierno superado el observatorio de salud de las mujeres pretende el Ejecutivo promover un enfoque de género en las políticas sanitarias eso es lo que ha explicado esta mañana la ministra del ramo Carmen Montón aunque montón no ha concretado la dotación económica de este fondo

Voz 4 02:40 lo que queremos es introducir y fomentar la perspectiva de género en las políticas sanitarias cambien en la formación del investigación

Voz 2 02:52 seis y tres minutos de la tarde cinco y tres en Canarias información autonómica en las emisoras de la SER

Voz 5 03:00 cadena SER deportes ahora José Antonio Duro buenas tardes hola qué tal muy buenas acaba de terminar la cuarta etapa de la Vuelta a España estamos directamente en línea de meta Íñigo Marquínez qué tal muy buenas

Voz 0802 03:10 muy buenas una jornada en la que Valverde ha limado dos segundos en la clasificación general al polaco Kris buitre al polaco que a dos sigue sigue vistiendo el jersey de líder Simon James ha demostrado que vine a intentar ganar la Vuelta una etapa la de hoy que ha ganado Benjamin King en la general continúa como decíamos dos y vestido el jersey de líder mañana se disputa la quinta etapa ciento ochenta y ocho kilómetros con final en Roquetas de Mar

Voz 1645 03:32 decías Íñigo además en fútbol el delantero Mariano llega a Madrid este martes el conjunto blanco ejerce el derecho de tanteo por el jugador hispano dominicano que finalmente no va a fichar por el Sevilla y en Girona el club ha anunciado el fichaje de Doom vía tres temporadas procede del Sporting de Lisboa y una modificación en los horarios de primera división en la jornada tres de este fin de semana el Celta Atlético de Madrid que se iba a disputar el sábado a las cuatro y cuarto cambia su horario pasa a las seis y media sustituye al aplazado Rayo Vallecano Athletic de Bilbao

Voz 2 03:58 otras noticias ahora con Josema Jiménez en Londres ha comenzado un programa piloto de inmigración para el Brexit

Voz 1645 04:03 k de cuatro mil europeos ya pueden comenzar a tramitar sus peticiones para recibir el estatus de asentados permanentes en el Reino Unido el Gobierno británico ha puesto en marcha un registro provisional para los ciudadanos comunitarios que quieran seguir en el país tras el Brexit Se trata de un sistema de inmigración que Londres espera tener listo a finales de año el trámite va a costar treinta y seis euros para los menores de dieciséis años y setenta y dos para los adultos los ciudadanos los ciudadanos de la Unión Europea que inicien el registro deben mostrar un documento de identidad declarar sus antecedentes penales y entregar una foto

Voz 2 04:35 Estados Unidos asegura que la presencia de sus tropas en Afganistán no será duradera

Voz 1645 04:39 sin dar una fecha concreta de salida el Pentágono ha reiterado hoy que el despliegue militar en la región no va a tardar mucho tiempo en acabar el secretario de Defensa norteamericano ha recalcado la importancia de la presencia de las tropas para evitar nuevos atentados como el once de septiembre

Voz 2 05:00 es todo por el momento la información sigue en la Ser y en nuestra página web Cadena Ser punto com

Voz 1 05:05 cadena SER

Voz 6 05:08 servicios informativos

Voz 7 05:13 este es su mensaje para que seguro que estás pensando en las vacaciones este verano vayas donde vayas puedes conseguir carburante gratis ven a las estaciones de servicio Repsol Campsa

Voz 8 05:24 trono del uno al treinta y uno de agosto porque sortea hemos mil premios al día en carburante mira tu tiquete compra con pruebas y ha ganado además silo cajillas a través de Wyler Lab de pago de Repsol el premio se duplica formativo

Voz 9 05:42 la comunicación nos acerca a los demás y comunicar bien nos permite en señal de que comprende enamorar comunicar dicen exige conocimiento talento ponerse en el lugar de los demás comunicar viéndonos hace competitivos agencias de media

Voz 1 06:00 pues para que la comunicación funcione

Voz 10 06:02 las hipotecas te viene bien conocer sus comisiones

Voz 11 06:05 comisión de Ataturk la que te cobran banco formalizará hipoteca comisión de subrogación la que te cobren banco cambiaría otro comisión cambio de condiciones la querer ampliar

Voz 1509 06:12 pero si buscas hipoteca te viene todavía

Voz 12 06:14 la mejor conocer la hipoteca de un banco que no te cobra comisiones elige bien

Voz 13 06:19 hipotecas naranja de ING entre variable mixta con el precio que buscas a cero

Voz 14 06:24 pero elucubraciones encuentra la India NG punto es cómo se define usted

Voz 15 06:30 en fin Lima uno oye así diez o a la cara al que entrase como un oye te queda mucha a cada día entre con la han al anoche la asocie nada y yo en la radio o Lucio y también llama cada dadas

Voz 16 06:57 así se define en nuestros oyentes así son hechos saben lo mejore hoy ante el panorama no

Voz 1 07:08 buena vengo de Securitas Direct a instalar la alarma gracias perdería tan rápida nos preocupe ha sufrido algún robo no pero como esta zona después de las vacaciones se queda vacía hay gente aprovechándose para meterse a vivir y no quiero que lo hagan pues tranquila porque es la mejor manera para evitar que sí

Voz 17 07:21 te protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es

Voz 18 07:33 en Carrefour Carrefour punto es queremos celebrar las XXI al con ofertas imbatibles por eso hasta el veintinueve de agosto la crisis de cinco kilos de patatas por cuarenta céntimos el que ir y el salmón noruego entero calidad dirección Carrefour así seguros con noventa Carrefour patrocinador principal Travolta

Voz 19 07:52 se cuántica además ahora por la reparación sustitución de tu parabrisas te regalamos un aspirador casals para tu coche o día

Voz 10 08:01 Kart la red videoartista encargadas punto es promoción válida hasta el treinta de agosto consulta condiciones encarar las punto es

Voz 20 08:10 con el Roberto Sánchez

Voz 15 08:16 en Radio María una visión particular que por María eh no

Voz 1826 09:00 no es el momento vamos a sintonizar con Radio María Gómez

Voz 22 09:05 es Gómez María qué tal un hasta bien

Voz 1826 09:08 es el gabinete de las buenas noticias para

Voz 22 09:10 todo tipo gabinete de buenas noticias en Radio María Fela

Voz 1 09:38 el tema de esquí soy que desgarra

Voz 23 09:52 día

Voz 22 09:54 sí

Voz 1 10:01 a ver quién lo celebramos celebramos sí noria

Voz 1826 10:06 las Vitoria que tenemos cada martes a esta hora con Radio María Gómez pero qué pena diciendo que cómo pasa el tiempo que ya

Voz 1 10:13 sí ha cambiado más espiritual de la radio por lo menos en la SER

Voz 1826 10:17 siete acaba esa concesión administrativa para que pueda emitir libremente sin halló que sólo ven a contar cosas de bueno

Voz 1509 10:22 rollo buenas noticias bonitas de aquí quien para quienes la primera pues fíjate hoy es maravilloso porque es que siempre hay gente que piensan los demás y aquellos que lo están pasando mal por ejemplo todas aquellas personas pues en este caso suele ser familiares que tienen a un paciente ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos en la UCI

Voz 15 10:41 que son muchos muchos

Voz 1826 10:45 muchos que los hongos que lo han sido porque sí que es cierto que todos los que en algún momento hemos pasado por esa circunstancia hemos estado en esa situación sabemos sabemos de la incertidumbre de lo mal que se pasa del nivel de nervios de desamparo de desesperación que uno puede sentir en esa tesitura

Voz 1509 11:02 te sientes perdido injusto por eso el equipo de Innova UCI del Hospital de Fuenlabrada de Fuenlabrada perdón integrado en el proyecto para la UMA lo de los cuidados intensivos ha desarrollado una aplicación que por cierto es pionera no sólo en Fuenlabrada sino también en aquí en España y lo que intenta es aliviar pues ese desasosiego que tu decías que tienen los familiares que desgraciadamente pues tienen a pacientes graves graves en la UCI hablamos con Enrique García que les además enfermero de la UCI que ha desarrollado esta iniciativa Enrique buenas tardes

Voz 24 11:33 sí buenas tardes qué tal Enrique oye Nos aparecido

Voz 1826 11:35 la idea brillante porque todos aquellos que hemos tenido a un familiar o hemos conocido de alguien que tenía un familiar amigo tan que estaba en la en la UVI en la UCI siempre surge las mismas dudas porque es que iría a que ahora se puede ir cuánta gente puede entrar y cuando te dan información imagino que la aplicación vuestra aplicación quiere responder a esa incertidumbre sobre todo no

Voz 1309 11:56 efectivamente por eso motivo lo creamos como habéis viene a mí como aviso explicado bien estamos de proyectos que humanización de una parte de la atención también al al familiar que lo teníamos bastante desatendido y por eso creamos esta aplicación para lo que acabas de explicar de poner todas esas dudas que tienen ayudarles

Voz 1509 12:14 no solos claro vamos a pensar en un caso concreto no un un familiar al que llaman alguien muy cercano acaba de ingresar la noticia ya que es muy impactante luego a veces llega a esa imagen de ver alguien sedado deber alguien intubado algo que todavía es es más chocante que el familiar pierde ese miedo que colabore con vosotros que sois los los especialistas es fundamental no

Voz 1309 12:37 sí eso sin duda para ayudarles a Diego precisamente la aplicación para informarles de todo lo que hacemos cómo lo hacemos y siempre recordándoles que estamos ahí para todo momento ayudarles todo caso

Voz 1826 12:51 es la duda que tengo Enrique si a través de esa aplicación o ahora o en el futuro el familiar además de tener como podríamos decir el manual de instrucciones básico si va a tener información puntual porque esa la incertidumbre el querer saber pero desde fuera no está en una habitación no es tan blanda no se le puede visitar habitualmente va

Voz 0660 13:08 ir información también de en qué momento

Voz 1826 13:11 todo está o cuál es el estado de salud de su de su familiar de su conocido

Voz 1309 13:15 comida no nos hemos planteado lo vamos a hacer esa parte por primero con lo que habría que solventar cierto mal aumentar el nivel de seguridad a aceptar la la última Ley de Protección de Datos

Voz 24 13:28 la peor desde luego en el proyecto de humanización

Voz 22 13:31 eso sería lo antagónico lo que queremos es que este

Voz 1309 13:33 con nosotros lo más cerca posible y formales allí a pie de cama etc etc entonces la idea de mandarles un mensaje diciendo cómo estamos de es todo lo contrario

Voz 1826 13:41 ya ya ya porque oye es cierto que cuidar asistir psicológicamente a los familiares de enfermos graves que eso a su vez ayuda a la recuperación del propio enfermo

Voz 1309 13:52 hombre sin duda sin duda que este familia es más tranquilo conozca mal les va a ayudar a acercarse más al paciente incluso también intentamos también que se hacer que mi hay un proyecto de que colaboren en algunos cuidados sea que todo eso ayuda

Voz 1509 14:05 tú decías Giotto en una entrevista que decías que ha habido pacientes que que de pronto tras escuchar la voz de un familiar no pues despertaban reaccionaban claro que esa primera imagen sea la de un familiar dentro de lo posible pues más contento más tranquilo quizás no más

Voz 24 14:21 efectivamente más que feliz más sosegado

Voz 1509 14:24 es muy positivo para ese paciente no

Voz 1309 14:26 el paciente para él hay que no hay que olvidar que hay una parte de Prieto que sea más y eso sí

Voz 25 14:32 que son alteraciones que afectan

Voz 1309 14:34 estado en la UVI afectan al paciente aquí también afectan a familiar tienen muchos familiares de depresión durante el ingreso después etc etc

Voz 24 14:43 todo esto cuanto más seguiremos mejor yo decía que que me encanta la gente como tú Enrique porque es que esa enfermera en la UCI desde hace veinticinco años

Voz 1509 14:50 con lo cual eres probablemente la la mejor voz para decir oye esto es necesario ahora que ya la habéis tenido en funcionamiento que la gente la está utilizando que feedback tienes que que te dicen los familiares

Voz 1309 15:01 pues mira por un lado sí que está muy contentos porque les ayuda a la información vital pero otra cosa que me ha sorprendido que nos ha llamado la atención es que muchos no han agradecido ya no el hecho que también

Voz 22 15:12 de la información aplicada sino el esfuerzo

Voz 1309 15:15 que han visto que había que estamos aquí pasándolo mal y que a veces venido vosotros nos habéis hecho un trabajo para ayudarnos a nosotros y eso han agradecido mucho más

Voz 1826 15:22 bueno pues nosotros también os lo agradecemos y os felicitamos desde aquí Enrique García forma parte de este equipo de Innova UCI del Hospital de Fuenlabrada Enrique muchísimas gracias

Voz 1309 15:31 si me permites humillaron si me gustaría invitar a todos los profesionales sanitarios a las primeras Jornadas Nacionales de síndrome pues cuidados intensivos que se iban a celebrar el veintisiete de noviembre en el Hospital Universitario de La Paz que están organizados por el Hospital Universitario de La Paz nosotros sino la UCI del Hospital de Fuenlabrada y también el proyecto UCI

Voz 1826 15:49 tú sabes tú sabes lo que has hecho Enrique ahora que hay de te acuerdas del Si me queréis irse

Voz 1509 15:53 se os va a llenar el mismo pero bueno

Voz 1826 15:56 que que seguro que es un éxito muchísimas gracias

Voz 1309 15:58 muchas gracias a vosotros ahora

Voz 26 16:01 estás escuchando Radio María no

Voz 1 16:09 la siguiente buena noticia para quienes

Voz 1509 16:10 pues mira para los amantes del cine porque desde este fin de semana justo pasado a iniciada hace nada y hasta el uno de septiembre Un pequeño municipio de Córdoba se transforma en un plató de cine para celebrar la cuarta Muestra Internacional de Cine Lago de Iznájar

Voz 24 16:26 esto me suena a algo así como

Voz 1826 16:28 esto sería como una escuela de cine gratuita para todos los

Voz 1509 16:31 sí algo así sí yo creo que justo esa es la idea que ellos tienen pero si te parece que nos lo cuente Francisco Jiménez que es el codirector de la muestra Francisco buenas tardes

Voz 1826 16:40 hola buenas tardes hola Francisco decíamos talleres para niños para adultos proyecciones de largometrajes cortos sesiones musicales y Francisco yo casi estoy por preguntarte qué es lo que no

Voz 1509 16:52 es verdad que no nos podemos perder de

Voz 1826 16:55 eso de entrada

Voz 22 16:56 pues no principio nos puede vivir es perder absolutamente nada

Voz 1509 17:00 pues que la cuestión es

Voz 22 17:02 dicho todo gratuito nosotros siempre hemos considerado que la cultura tiene que ser gratuita lo que sí hacemos es que el séptimo arte no llega a las escuelas entonces nosotros trabajamos para que el séptimo arte lleve a todo el mundo veo los talleres hay treinta cuarenta alumnos que se han apuntado mañana empiezan los talleres para los niños trabajamos también una de las cosas que es que estamos hoy en día no con el tema del plástico y en primera línea en todos los medios audiovisuales estas saliendo tema de plástico pues vamos a hacer un taller el jueves un taller con el artista Norberto Fuentes como reciclar el plástico de convertirlo en una obra de arte es decir a acercar todos los tipos igual que el cómic el que está dentro del séptimo arte las siete artes acercarla a todo el público

Voz 1509 18:04 sí pero fíjate estabas hablando de eso no de de como convertir pues son objeto reciclado o no en en arte del como hablar del guión del montaje de una película que son que son al mejor aspectos que están más alejados del público convencional pero sí que ha habido mucho público ya esta fin de semana cómo ha ido este arranque de de vuestra Cuarta Muestra

Voz 22 18:23 pues bastante bien

Voz 1826 18:26 bastante bien porque hemos tenido más más

Voz 22 18:28 trescientos personas en la inauguración el rostro andaluz fue para Ruth Gabriel así a partir de ahí o que esta noche se proyectan primero clima trajes que es también trabajamos con con con Manos Unidas y trabajamos con la ONG voces y esta noche se ponen los Kline trajes de voces que han sido Lluvia Rojo la crisis esta fantástica ha estado en en África este año y ha dado ha impartido cursos sí ha hecho unos perímetro antes de la película El intermedio se pondrán el Inter el perdona intermedio no se es

Voz 24 19:11 el programa de Wyoming

Voz 22 19:14 intercambio que dais tanto

Voz 24 19:16 lo que todas las artes no no me extrañaría

Voz 1826 19:19 aquí viene el intermedio que tú partes también tiene

Voz 22 19:24 pues pues pues porque los andaluces haríamos el rostro andaluz

Voz 1826 19:28 José Segura Francisco

Voz 22 19:30 que no te decía eso no que que está noche está Salva Reina Dylan Moreno que es el productor de la película para presentarlo también muy así tenemos también sorpresas la programación que se ha hecho también por otro lado lo mismo que he dicho y ha hablado sobre sobre el tema de la ejemplar de plástico también hablamos del tema de la guerra no hablamos del tema de la guerra que que hoy en día la tenemos también latente todos los ciudadanos tenemos la película de la potente con banda sonora original que será una primicia Paco por parte de Paco Brines Noise en el Castillo Castillo

Voz 1509 20:12 el problema a ser Escuela de Cine de verdad porque vamos a esa te cae en todas las universidades yo recuerdo verla IS eso entonces ya os ponéis como Escuela de Cine de verdad una vez se ha acorazado eso

Voz 22 20:24 eso eso eso esperamos sí que tenemos muchísimos más apoyos pero de Casona también hacemos un encuentro de Productores traductores que van desde el productor Juan Antonio Casado en la película de jugador del ajedrez que entra también la la guerra entre la Segunda Guerra Mundial que también hay una exposición el a los carteles en los últimos ochenta años de la Guerra Civil española

Voz 1826 20:53 sí que se están haciendo visitas guiadas

Voz 22 20:56 las hay que lo tenéis todo lo tenemos

Voz 1826 20:59 Amador vamos ha presentado a digo vamos a acabar antes si decimos lo que no hay en esta cuarta Muestra Internacional de Cine Lago de Iznájar de la que es codirector Francisco Jiménez a que le agradecemos muchísimo que se haya asomado de este ratito por aquí de Radio María Gómez en La Ventana muchas gracias que vaya todo estupendamente Francisco

Voz 22 21:19 los textos los invitados porque todos los gratis como ese hoy de una mujer que no llamado me decía cuando dónde tengo que sacar las entradas Iglesia no si es creciente

Voz 1826 21:28 escalera pintando pantalla gigante

Voz 22 21:31 ya en el pantano también hacemos localizaciones y ponemos en el pueblo es decir utilizamos lo más importante es que no es un plato que es también lo que estamos impulsando

Voz 1826 21:43 vale gratis que decía a mis hijas pequeñas Guillen Francisco muchas gracias

Voz 24 21:47 en un abrazo con abrazo gracias un abrazo

Voz 1 21:52 y la siguiente buena noticia María Gómez para quienes bueno pues para los

Voz 1509 21:58 amantes y cautivos para Radio Marca eso es hasta ahora

Voz 1 22:00 no afinando nuestra locutor está agravándose indicativos para Red de Marie

Voz 1509 22:03 Demi se la cree para los amantes de la tele fíjate hablamos de Wyoming no pues a todos los que nos gusta la tele la semana que viene se presenta Masterchef Celebrity tres que pro esto va a llegar a la uno atraviesa española fíjate acuérdate el año pasado que veíamos cocinar de pronto Bibiana Fernández Anabel Alonso y Silvia Abril Corbacho incluso Saúl Craviotto que los bonistas están lanzando esto de cocinar y bueno pues por aquí también en el plató de Mariola Cubells claro que sí claro este nueva temporada se enfrentan a las pruebas que van a proponer PP Samantha Jordi en una nueva hornada de Celebrity a los fogones he leído por ahí

Voz 1826 22:37 aquí entre los aspirantes HF están Mario Vaquerizo se Carmen Lomana Antonia Dell'Atte Santiago Segura Ona Carbonell también está Paz Vega María Castro

Voz 1509 22:49 aquí hay ahí a mí yo ya reconozca Kikes hoy día tiene su favor sí sí Boris Izaguirre eso sí que es que es el que me interesa pues Parla para darle una buena noticia a los amantes de la tele te decía yo

Voz 1826 23:01 por qué por qué pues porque es que Boris además

Voz 1509 23:04 tiene otras sorpresas no sé si así que va a ser el presentador aquí en España de un gran formato de Televisión Internacional que se va a emitir nada muy prontito Boris vuelve a la tele en nuestro país ión que hoy nos habla desde Miami vuelve aquí a España a darnos Tele Boris buenas tardes

Voz 25 23:20 haría pero aquí mira un documento uno Göring sí que alegría que vivir escucharos aquí

Voz 0295 23:28 ya sabes me hizo unas horas tras él me debía si está siendo un día estupendo la verdad no un poquito de calor viniendo de acá que un poco así como que te ahoga pero de momento lo veo de héroes

Voz 24 23:44 no lo siento que puedo considerarlo estupendo aquí es un día

Voz 1826 23:49 ya sabes de suerte desigual en España porque como tenemos tantos tantos climas dentro de España pero está siendo a partir de este momento está siendo nos has arreglado la tarde como siempre que te escuchamos Boris ahora ahora sí que está haciendo un día espeta una verdad oye cómo sigue la experiencia pero dime

Voz 25 24:08 pero María bueno pero María pero cuéntame por qué crees que que que que te interesa

Voz 24 24:13 bueno pues mira programa proponiendo una no

Voz 1509 24:18 que fíjate este momento probablemente haga el mismo día Quique allí pero el tuyo por cómo lo cuentas es más estupendo yo me imagino ese momento en el que estés viendo una cuchara y la tuya va a ser más estupenda esa emoción y esa pasión que tú le pones seguro que es a las puesta también a la cocina no

Voz 25 24:37 mira realmente un informe pescar porque ya sabes también que contar y bueno no se puede contar mucho precisamente a lo que hicisteis yo creo que es la sensación de que físicamente yo había sido invitado a las ediciones anteriores muy no había podido hacer las porque estaba aquí en Bahía Annie porque residen empezaba también dicho esto aventura en la selección hispana Telemundo desaparición pues como que no lo podía compaginar ambas cosas entiende lo conozco porque como que cerrar un espacio de tiempo aquí para irme allí y hacer las el experiencia Masterchef que es una experiencia en el cerrada la detienen tienes que estar allí dedicado intrigado porque con todos no estás cocinando en el en el programa hecha pensando en lo que tienes que aprender para para identificar la ciencia aunque nunca sabes nada nunca nunca sabes realmente qué es lo que va a pasar en el programa cada programa pero si tienen que tener sobre una práctica de cocina distinta a la de que tu de repente pesaba unos amigos o que permitía bien

Voz 1826 25:50 pero tú sabes tú tú eras cocinó Millás antes tú te metías hay entre fogones o ha sido una experiencia inédita totalmente para ti

Voz 25 25:58 me define retome cine ninguna como que de repente se terminado Samantha dijo por favor necesitamos un caso de muchas urgencias que pasaba Roy digo caso dicen resiste con una muy bien dijo se a mi nivel de iconos quinientos que realmente me entendía perfectamente que si me hizo caso lo que quiero es claro es verdad que es verdad que no soy yo era de mis compañeros tampoco se considera bueno para ninguno de nosotros lo que sepas que es realmente suficiente para para para lo que quiere enfrentar

Voz 24 26:33 claro que somos hicieron oye voy en este sentido

Voz 0295 26:37 creo que es la magia el programa programar se transforma sabe no les no sé

Voz 25 26:44 era el primer día que en eso sí que me qué especie como el templo que que el estudio Markets cambia radicalmente hace unos

Voz 1509 26:55 has coincidía con Ona Carbonell que me contaba que estaba super emocionada y que ella le había pedido ayuda a los hermanos Roca unos días antes porque de hecho decían ven yo no tenía ni idea de cocinar tú has intentado tirar de algún amigo alguien que te diga hoy por lo menos para lo que es el huevo frito causa para para para la base

Voz 25 27:16 por supuesto lo primero que hice fue mira ha sido mucha gente pues yo sí yo no puedo evitar rodearme de gente pero es la primera persona necesidad fue mi hermana mi hermana es muy buena cocinera hermana entonces Los Ángeles que no solamente está en otro lado del mundo sino que está a tres horas de distancia en el ahora que tiene más se Payá nueve íntegra de España tenerlo hacíamos por Face Time muy creíble porque aunque mi hermano y yo hemos tenido mi hermana consisten enseñando me entiendes a cortar y luego esto es verdad que aquí en Miami hay un maestro arroceros que El sitio de la esposa de Richard aquí de Ariel Silva sí que fue hacer arroz en en la bola haberlo dicho aquí hizo comida y luego el Madrid seguirán maravilloso hombre que es Sandro como ese Imperio programa en la calle Jorge Juan muy cerca de mí

Voz 0295 28:13 hasta que de lo adverso uno son porque de repente en los comete más insólito y la vida me veían aparecer ahí con una cara de susto en bien de que ser una gelatina decían pero bueno si contamos con viene lo más Mario Vaquerizo se instaló en una chador a pelar patatas o muy etiquetaje muy increíbles porque es lo que es lo que el programa

Voz 1509 28:40 te exige no

Voz 0295 28:43 a veces es tuya ha sido aceptado pues tú tienes que realmente buscar las maneras de cocinar a Uribe

Voz 25 28:53 es mucho más distintos que tu podría sentí

Voz 24 28:56 más que se sí

Voz 1826 28:59 sí un Masterchef Celebrity donde coexisten donde cohabitan Mario Vaquerizo Boris Izaguirre ahora llega el encargado de las promociones dice no a la pregunta señoría ya se ya está todo dicho decía María Gómez que también va a ser noticia por partida doble la televisión en España suena eso de fondo que es la la marcha nupcial

Voz 1 29:25 a mí no me lo tienes que explicar del todo María porque yo estoy viendo todas las mañanas en el gimnasio en la tele del gimnasio a Boris que en de aquí de aquí claro

Voz 1509 29:34 claro porque yo sí quiere verse vestido así lo quiero Boris que te que te metes en un tema muy pantanoso que sepas que yo creo que mujeres que se iban a casar o me da igual hombres pero es verdad que que hay gente que se toma muy en serio su boda sabes dónde te metes te mejor como

Voz 25 29:52 la verdad es que mira yo puedo yo yo tengo muchas así es cierto que con amiga en situaciones muy críticas con la verdad que nunca he acompañado a ninguna a esta selección del vestuario porque generalmente en siempre se hace pues con la hermana con la mamá una muy muy muy buena amiga acabó la presencia masculina exactamente en un allí se bueno yo estoy así luego hice cursos con todos estos muebles de cocina Calatrava contar estoy haciendo grandes encuentros sobre diplomacia

Voz 24 30:23 a amigos suyos que son ocho

Voz 25 30:26 de embajadores lo han sido viene otra vamos

Voz 24 30:30 a hacer es mía para lidiar con las suelas no Boris

Voz 0295 30:34 fue la propia novia porque claro está convencida de que el traje se llevan puesto o que ha escogido se queda pero no cuenta con la unanimidad de las personas a las que se lo está pronunciando ahí tiene claro tiene haces la idea es muy difícil vive a yo pero a la mente femenina yo que tengo una mente Nice se giran

Voz 25 30:59 soy muy

Voz 1826 31:01 cuál experiencia Boris oye es un te está en Estados Unidos en Reino Unido como va a funcionar en España como crees tú Boris

Voz 25 31:10 hombre yo creo que desde luego acá yo pienso que tendremos que echar mucha mano el sentido del humor que nuestra entiende también supo poner el sentido común que también es una característica muy no es que si no claro es que hay que hay que entender pero también fíjate que yo me he dado cuenta me he puesto mucho ver cosas buenas no tengo amigas que son diseñador

Voz 0295 31:34 ya me traje de novia todo no como la propia Rozas pueda o cómodo

Voz 25 31:38 en Vicky Martín Berrocal victoria hace no solamente la noise es que no es la siete la madrina entiendes el todo lo que él por no he visto una ceremonia en todo me he dado cuenta últimamente que no hay sólo ultrajes innovar yo también yo pienso que esto K yo creo que es como una moda muy hablando como mucho me extraña me quedé que bueno que se cambian porque es verdad que el crack en la ceremonia poco más se ve Moria o necesitas son las fiestas

Voz 24 32:07 o lo que es bueno yo

Voz 25 32:10 sí pero yo yo yo creo que ahí realmente pues yo pues ésta de manos porque mi experiencia aquí americana que es el mundo de las opciones que bueno pues habrá que haces un poco la novia que es que me obcecada Ebony de así que tengo que tiene que abrir espacio para la posibilidad incluso de otros crack eh las mismas fiestas

Voz 1826 32:30 bueno pues habrá amanecido el día como dice que ha amanecido ahí en Miami sí pero siempre es un torrente una tormenta de expresividad de palabras siempre es un placer escuchar charlar escuchar a Boris Izaguirre promete mucho este otoño televisivo con Boris Izaguirre aquí en la televisión en España por partido darle con Master Chef se le con tu nueva aventura en de Kiss un beso muy fuerte Boris

Voz 25 32:53 mismo a vosotros llenos veamos entonces el otoño para comentar un poco la movilidad

Voz 24 32:58 eso es seguro suerte Boris un besazo lo mismo hombres son muy mundial

Voz 8 33:04 alguien tiene catolicismo cuando te dice que tendrías que tener su seguro porque es el mejor precio increíble todos los AVE Limia directa mejores coberturas siempre el mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 27 33:20 sí

Voz 6 33:26 sigue a la de campaña en las redes sociales Rojas La Ventana a quien fuiste La Ventana

Voz 28 33:34 cadenas

Voz 29 33:38 llega Superman los brazos al cielo Victoria para Miguel Ángel López Roberto muy serio entre tipos de l'Alt dijo en Toledo sin ningún tipo de uno

Voz 13 33:50 la vuelta busca un nuevo ganador Vuelta Ciclista a España dos mil dieciocho con Íñigo Marquínez Borja Cuadrado Roberto Torres y los comentarios de Melchor Mauri cada día a partir de las cuatro de la tarde las tres en Canarias han expositivos móviles Amelia le barra cuanta a Marte a fin de etapa en la Cadena Ser

Voz 0803 34:15 el verano pasado testificarán semanalmente que no se han iniciado o tramitado expedientes de gastos y pagos que puedan estar destinados a actividades vinculadas con el referencia en enviar la información requerida esa sería muy grave intenso sin papeletas urnas y ahora también sin presupuesto este verano escucha hora25

Voz 1 34:38 por lo que pueda pasar momento del relevo acaba noventa Hora Veinticinco

Voz 8 34:42 son los suyos de lunes a viernes desde las ocho de la tarde las cite en Canarias con Pedro Blanco sigue nos también en Hora veinticinco Cadena Ser

Voz 6 34:55 Vic eso está ambición de cadenas de las que no puede este esprinter trabajan carne son caminos que te obligan a hacer lo que quiera dominas o sólo hay una cadena que trabajan por tu libertad a Sastre

Voz 1509 35:13 a las ocho en Canarias consenso

Voz 0660 35:16 estamos en Cadena SER

Voz 6 35:18 la única Cabinda Kelly nada

Voz 1 35:29 Broncano que que Ignatius compartimos Javi se van de vacaciones mientras en la radio no encuentro nada aquí

Voz 24 35:39 lo que intento pero la verdad según venir acá rápido y me dio en la cara

Voz 31 35:45 hay que seguir buscando

Voz 8 35:47 una legión de becarios trabajan día y luche para encontrar lo mejor de la temporada de lunes a jueves después del Larguero La Vida Moderna ridículo pues puede traer lo mejor de la temporada síguenos también en Cadena Ser punto com

Voz 32 35:59 bien nuestra aplicación móvil My Lol Aleida ser

Voz 33 36:04 eh

Voz 18 36:08 hijo de Juan Carlos Ortega ahora puede organizar una Play los mejores audios de Las Noches de Ortega y escucharlos en el mejor momento eliges cuando a sonreír lo que quiere

Voz 8 36:18 las de la SER cuando tú quieras descarga nuestra aplicación hola cariño qué haces con el ordenador mirándolo de la alarma que hay que cerrarlo en nada nos vamos de vacaciones pero las va a dar tiempo a instalarla antes de ir nos mira en la web de Securitas Direct lo puedes calcularon le instalan el mismo día

Voz 17 36:44 protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma más recomendada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 34 37:00 estamos somos tanto como vamos

Voz 1 37:03 el gabinete de buenas noticias en Radio María

Voz 34 37:08 soledad y Grace Sidenor a la hora de ir a las saca mira mira la entidad Mirlo Ferre

Voz 1826 37:26 vamos a veintitrés minutos para llegar a las siete de la A6 en Canarias a ver María Gómez tú eres consciente no de de este momento de lo que significa la música como siempre has hecho pero especialmente para este instante está muy bien escogida con mucho gusto con mucho tino con mucho acierto pero espero que la noticia también porque hoy es la última en el gabinete de las buenas noticias pero es es la última antes de que llegue la legalización de que va a haber sobre el espacio radioeléctrico IT chapa en Radio María

Voz 1509 37:55 la tierra no pero bueno Radio María puede ser pirata pero pronto aquí tú tú me muy grande pero sabes que me hago fuerte ahí actuaríamos legalmente hacerlo mejor que no te muevas ahí en ese mundo del pirateo bueno una última buena noticia que sea muy buena muy buena muy buena una maravillosa porque encima es musical con lo cual esto le gusta a todo el mundo pero le gusta sobre todo a los amantes de la música ya a los que hacen la música fíjate para los amantes porque hay alguien muy bueno que saca un nuevo trabajo también muy bueno para los que lo hacen porque él es el símbolo de que si uno trabaja duro las carreras musicales son posibles y son realidades Juan Celada buenas tardes muy buenas

Voz 1 38:37 parecido aparecido estaba para aquí

Voz 1509 38:39 que oyes música y aun así la toca

Voz 1826 38:42 ha dado con la presentación se esta aquí hace minutos nada tres minutos mientras sonaban los anuncios que en sus auriculares

Voz 1309 38:50 estamos invitando a

Voz 35 38:52 aprovechando también Faria Celada por aquí

Voz 1509 38:56 la extenuantes así su nueva canción el el vive pegado una a una guitarra y fíjate que yo siempre he presentado los invitados sólo ida de escribir yo las cosas y pensar las ideas pero a veces dijo que los presentamos nosotros les tenemos a ellos para que se presenten ellas que Juan para quién no te conozca que son dos dos n de esa es la de dónde vienes a dónde vas Juan Celada Celada con Z

Voz 1133 39:20 la acción hay pues hay un español que se hizo su huequito en Inglaterra entonces el poco medio guiri medio español ya haya hay tres o cuatro años de vuelta

Voz 0660 39:31 entonces ahora ya tocaba pues intentar

Voz 1133 39:34 cantan algunos tramitaciones en España

Voz 1826 39:36 a ver si colaba hombre aquí La Ventana aquí La Ventana lo conocemos porque más de una ocasión ha venido a los viernes en los que hacemos la música en directo pero desde luego cancelada siempre ha sido para nosotros el ejemplo del pundonor de la constancia del talento de la perseverancia de que el que la sigue la consigue porque Juan Celada ha trabajado eh de todo además es músico creo recordar en en cafés pubs en cruceros también no

Voz 1133 40:02 muy bien sí sí sí y de hecho cuando me has hablado de la de las radios piratas acordaba de unos británicos que empezar una radios en un barco en un barco poniendo música hay vinilos de hicieran prohibidos de la época yo estaba recordaran a mitad de cruceros total al cual

Voz 1509 40:18 bueno es que al final hay que hay que pelear lo duro para que de pronto pues hundía yo qué sé así a lo loco telones a Amy Winehouse o de pronto pues yo que se Paul McCartney te diga que lo has hecho muy bien no y que te quite de un premio o que de pronto pues eh lances tu Single que es este que suena que lo pongo reconozco porque flipa que es más a veces esperamos yo siempre la antes cómo iba tocar otra pues digo la voy a meter así que sea un gran

Voz 1826 40:45 si toca esta gran en sí

Voz 1509 40:47 penal que suene la canción más rabia da en la BBC dos ese año bla bla bla pero fíjate que antes ha dicho bueno pregunta España ver en trenes

Voz 1133 40:55 España claro cambio al principio me da un poco de vértigo y respeto la decisión pero yo creo que vamos a hacer al final un disco que sacaremos hombre en una especie de spanglish porqué no ya que la música que me sale es una ecléctica pues canciones en español canciones en inglés que serían poco en reflejo también de la mezcla que soy no

Voz 1826 41:16 osea que María te has traído a un buen amigo a Juan Celada para que redunde Stone para ponerle el cierro el cierre para que bajemos la persiana

Voz 1309 41:25 pero pero bien a lo alto

Voz 1826 41:27 no aquí en Radio María

Voz 1 41:29 así que sea él no que yo

Voz 1509 41:32 yo creo que como estoy tan contenta de haber hecho este mesecito de radio te lo agradezco mucho Roberto yo siempre estoy tan contenta de que Juan Celada este a puntito en noviembre no ya el disco está preparándose con con Sergio Salvi productor y que tiene esta cumbia loca que me gusta tanto que es este techo de menos os voy a echar de menos pues escuchamos light

Voz 1 41:50 tenemos esta Radio María dedicado a María porque

Voz 36 42:00 vamos a dar

Voz 37 42:01 siento que el Águilas eh no duda en lo una habría dices mira las pérdidas Roy con mis sueños a Rambita le miro a la gente DRM ese herida medidas que estamos echados a Apple de grande una mina mostrar temibles

Voz 38 42:38 claro

Voz 37 42:42 echaba de menos a pie quién le piel se te ruego me dejes nos eh

Voz 38 42:51 todo

Voz 37 42:53 que no he hecho

Voz 39 42:56 sí

Voz 38 43:01 recuerdo la el que Cuberta tu forma de le cuerda esté ella

Voz 37 43:12 bueno no entre la ambigüedad y busca las colorida himno me quedan en eh

Voz 38 43:21 el sirve Mágina viable la tanto podrá ir a

Voz 37 43:32 dame una lira postrarse de mide Lily

Voz 38 43:38 vale

Voz 37 43:41 de hecho agradecerle en pie pero queme piense es una de Lumen

Voz 38 43:49 ah

Voz 37 43:52 el arte de Nuet que techo denme

Voz 36 43:55 todo no los ICAA a mí

Voz 33 44:02 sobre la

Voz 37 44:03 en el Icex eh sobre la mala imagine a cielo de estrella aquí vivir el día si bien si hubiera a dar me una por Hilda mostrar de mi de mi vida de MD Piero Kent le también se ya ni Verda

Voz 38 44:40 el grupo

Voz 37 44:43 ERTE Denver Ted sea de eh

Voz 38 44:47 paran den leer

Voz 37 44:54 hay gente que Abel Duch

Voz 38 44:58 la gente que así era

Voz 37 45:06 el de no que techos denle

Voz 40 45:11 a mí añade

Voz 1509 45:15 si esto no es una buena noticia para la música yo no puedo dar otra mejor las vías

Voz 14 45:22 en Botero siente la libertad del viento en su cara

Voz 1 45:25 un Mutuel cuatro lo mismo pero por menos dinero

Voz 41 45:28 trae tomó toda la mutua y que bajamos el precio del seguro sea cual sea llama el nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco bienvenidos

Voz 24 45:39 las condiciones en Mutua punto es

Voz 8 45:43 el jefe podríamos quedarnos en tocar una peli o una serie tienes alguna que si tengo alguna que cinco al Barça

Voz 42 45:54 con Vodafone One tienes fibras móvil y la mayor oferta de cine series Soria ahora lleva de un año gratis de televisión total con HBO España en exclusiva formación el catorce cuarenta y cuatro quien tiendas Vodafone Vodafone

Voz 10 46:06 Iberia Si buscas hipoteca te viene bien conocer sus comisiones

Voz 11 46:10 comisión de apertura la que te cobran banco formalizará hipoteca comisión de subrogación la que recobran banco cambia hacia otro comisión por cambio de condiciones la que cobraban

Voz 12 46:17 pero si buscas hipoteca te viene todavía mejor conocer la hipoteca de un banco que no te cobra comisiones elige bien

Voz 13 46:24 hipotecas naranja de ING entre variable mixta con el precio que buscas a cero

Voz 14 46:29 pero pero comisiones encuentra la ONG punto es

Voz 20 46:34 la Ventana con Roberto Sánchez

Voz 1 46:43 la radio de piedra con Juanes quien dijo que surrealismo y sentido común está mal reñidos

Voz 1826 47:10 cada tarde de martes por ahí buscando gen el espacio del día le en el espacio radioeléctrico primeros vamos con Radio María después que en las costumbres son las costumbres después nos vamos a enseguida a la radio de piedra a ese universo entre lo fantástico los surrealista sin perder el sentido común eso de lo que tiene mucho la la novela de gente aquí de la radio de piedra Juan Herrera qué tal buenas tardes buenos Roberto pues nada yo estoy emocionada porque acabó Iron música azul una canción pero conocías a Juan Celada sí sí sí lo que pasa no

Voz 0660 47:44 personalmente pero su canción sí la verdad es que su trayectoria también la conocíamos ha sido una alegría a verlo

Voz 1826 47:50 que que la alegría la que tenemos nosotros hoy que te veo aquí que qué raro me hace verte aquí a mi lado

Voz 1 47:57 que vengo de la tierra de la alegría en tierra de la algarabía fue luego las bulerías como pues una Amaral

Voz 0660 48:03 ella me dio mil personas hicimos una representación fantástica gracias a XXVIII pedazo de artistas como Man gente que ama la música y que tienen el ritmo en el cuerpo así que fue precioso

Voz 33 48:24 no

Voz 1826 48:43 es que todo aquel la radio de piedra también los ponen muy buena música es que yo sabía que volvería a este pedazo de músico de Treviso del amor no no querías a no que no querías tu quedar mal extraído amarilla de Tito París con la mort

Voz 0660 48:56 qué es la música de Cabo Verde la música negra de Cabo Verde que nos el Rey ha hecho él pero están

Voz 1 49:01 en la misma ganadería

Voz 23 49:09 la duda eh

Voz 0660 49:26 que que te ha dejado estupefacto que ha pasado esto

Voz 1826 49:28 Ana Juan Herrera pues este semana es que la semana

Voz 0660 49:31 más negra del año porque después de las vacaciones esta semana es cuando se están terminando viene la agonía bienes y sentir que tan gastó un dinero que lo tienes que tus hijos están pidiendo libros que sólo te quedan facturas una unas Morenés es que sea están de viniendo y entonces en esa amargura he decidido decir bueno qué es lo que ocurre cuando llega uno a la que llega el suceso ya sabes mi teoría de que nosotros lo que básicamente hacemos es rellenar la realidad y entonces los sucesos como su nombre indica es que sean hechos que lo son qué diferencia hay entre un hecho un suceso y una notificó relato combina la noticia puede ser por ejemplo una premonición por ejemplo el Real Madrid no va a fichar a nadie a la noticia

Voz 1826 50:21 no así titula lo que he hecho hay hay ninguno ninguno si uno que que no quiso romper la costumbre pues no no fichamos a nadie

Voz 1 50:30 tanto una noticia no da lugar no no sé

Voz 0660 50:32 es un hecho sin embargo un suceso sí es un hecho siempre claro IU sucedido es un hecho que ocurrió antes lo rememorar hoy he traído una serie de sucesos que han ocurrido intransigente pésimamente y que a mí me llenan de estupefacción claro ejemplo cómo

Voz 1826 50:48 las desgracias no vienen solas previo

Voz 0660 50:51 todas juntas mira investigan un hombre por Colette sonar animales salvajes protegidos disecados sí ahí tenemos esa tres palabras que me gustan animales salvajes protegidos disecado ya son cuatro entonces son delitos esto qué es el delito coleccionar animales disecados que sean salvajes pero sí están diseñados ya de salvaje tienen poco luego lo habían sido los y por tanto sería un sucedido no un suceso Jamal está protegido si hubieran estado protegidos no los habrían cazado y por tanto este señor no lo suplía dice catalán poco protegidos a la biosfera mente para elegir pues no menos tiene interesante au estupefaciente es esta historia la de un menor de catorce años que conducía una moto esto sin carné sin casco sin frenos sin espejos y sinvergüenza bueno hicimos fotos sin moto que iba el menor de catorce años pero la verdad es que los padres a que se dedica padre de este menor a lo mejor es que menor que decir que era pequeñito estaba recordando lo del chiste mira mira sin manos

Voz 1826 51:55 antes sin carné sin casco sí mot

Voz 0660 51:58 efectivamente y estoy no es un sucedido sino que es un hecho se queden dormidos en el coche que habían robado hilos de tiene la policía que faltaba

Voz 1645 52:07 de reflejos es que uno para

Voz 0660 52:08 ser ladrón tiene que ser profesional estar despierto estar muerto estar al loro tiene que tener agilidad de tobillos tiene que decir vamos a ver si roba un coche es Paco Rey cómo voy a quedar dormido en el coche para eso el robo los toros de Guisado que se mueven poco no claro la Guardia Civil no obstante no para aunque sea en agosto ya detenido a dos hombres al encontrar un cadáver en el maletero de su coche eso

Voz 1826 52:31 si en un control rutinario de los tengo contando contándolo otro

Voz 0660 52:34 no me lo esperaba la verdad es que esto no es un tópico si todo el mundo sabe que cuando la Guardia Civil abre un maletero es porque dentro de un cadáver en todas las películas mira me acuerdo ahora mismo de una de los nuestros la famosa película de Scorsese que comienza precisamente con una escena así unos malvados llevan un señor dentro de un coche que el tío no se quiere morir para la película Joe Pesci sacó una pistola y le mete dieciocho tiro porque estaba vivo Él tiene el maletero el Madrid tal muerto si es que todo lo dan no es encajamos un feo decenas de inmigrantes desembarca en una playa de Chiclana ante la mirada atónita de los valles has visto todo no sé si estabas en la playa pero el vídeo siglas visto claro pero es que lo de lo mi lo que me Internet es lo de la mirada atónita osea estos señores que están en la pelea no saben que vienen inmigrantes no lo sabe pero no en ese momento y no en ESAC

Voz 1826 53:27 hala no en esa playa cosas que pueden Beariz

Voz 0660 53:30 Iker sitio es decir ahí como saben no de la mirada

Voz 1826 53:32 he estado pensando yo Juan Herrera cuando las imágenes que hemos visto de de las cámaras que había allí todas cogen el cogote de la

Voz 0660 53:39 gente pues mira porque se la diferencia entre una mirada inquisitiva y la mirada atónita mirada inquisitiva es como cerrando el ojito ir cerrando la voz pero tú abre la boca como si te ofrece a comer un Pepito caliente y los ojos al mismo Tamar

Voz 1826 53:53 así se fueran a salir de urgente

Voz 0660 53:56 como es decir que esa es atónito va él Nancy la verdad es que estamos muy atónitos

Voz 1826 54:32 es algo que acotar decir sobre esta música

Voz 0660 54:36 también área Évora seguimos con la mona esta la fue la gran reina esta mujer era pobre no lo siguiente vivió toda su vida sin zapatos y su padre tenía una pequeña una especia de un camino ella cantaba descalza luego después de repente se hizo famosísima a pesar de tener sobrepeso ser negra rojos desviado eso no le impidió ser una estrella