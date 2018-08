La Ventana (28/08/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 se servicios informativos

Voz 1071 00:11 son las siete de la tarde las seis en Canarias la ministra de Justicia comparecerá en el Congreso para explicar su gestión de la defensa del juez Llarena el PP pide precisamente por esa gestión su dimisión y promoverá en el Senado la reprobación de la ministra Javier Álvarez Dolores

Voz 0689 00:23 Salgado quiere comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso para explicar ante todos los grupos parlamentarios las gestiones realizadas por el Ministerio para defender ante el tribunal de instancia delega la soberanía e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales tal y como solicitó el propio Consejo General del Poder Judicial con esta comparecencia la titular de Justicia sale al paso de la petición de cese os reprobación auspiciada por el Partido Popular y tendrá ocasión de explicar cómo el Gobierno va a defender al juez Llarena clamorosas

Voz 1071 00:51 ha ido esta tarde en defensa de la ministra el Ministerio de Hacienda y una delegación de Podemos está negociando ahora mismo a esta hora en el Congreso un acuerdo para los presupuestos generales del año próximo lo que está negociando en concreto es la reversión de los recortes en sanidad y educación que Rajoy aprobó en el año dos mil doce así que vamos a ver cómo va la negociación en la Cámara Baja Nieves Goicoechea buenas tardes

Voz 1468 01:10 qué tal buenas tardes de momento la reunión continúan los dicen que podría terminar sobre y cuarto como decías ese podría alcanzar algún acuerdo menos avances muy importantes en digamos revertir esos recortes en sanidad educación que estaban estimados en unos diez mil millones de euros uno de los acuerdos que se pueden cerrar es la eliminación del copago sanitario farmacéutico para que los pensionistas eh pues uno aunque no puedan ya o no tengan que pagar ya eh las medicinas pero hay que saber si sería general o sólo para aquellos que cobran pensiones más bajas Unidos Podemos exige más dinero para la gestión de las personas dependientes en España también quieren que los ciudadanos como dice también el Gobierno recuperen derechos básicos arrebatados por el Partido Popular

Voz 1071 01:50 a las ocho regresamos a la Cámara Baja por si hubiera resultados en esta negociación de la Junta de Castilla y León cambiamos de asunto ha defendido a su consejero de Fomento hoy el diario punto Es publicaba una conversación en la que el constructor José Luis Ulibarri contaba a su hija que este consejero le había hablado de cuatro obras nuevas Radio León Fernando Guti

Voz 2 02:07 el sumario de la trama enredaderas desvela nuevos contactos entre el supuesto cabecilla de la trama el empresario José Luis Ulibarri y el consejero de Fomento de Castilla y León Juan Carlos Suárez Quiñones para informarles sobre la licitación de obras de su Consejería en una conversación con su hija registrada el dieciocho de julio del año pasado Ulibarri les relata una con mira con Suárez Quiñones al que se refiere como el pañuelo sin sobrenombre con el que se conoce al consejero por su costumbre de llevar un pañuelo en el bolsillo del traje en la que este incluso le habría hablado de cuatro obras buenas que sacan el empresario ahora encarcelado incluso dice que el consejero le animó a sacar una foto de esto se entiende que de algún documento relativo a las mismas

Voz 1071 02:48 deportes José Antonio Duro buenas tardes muy buenas

Voz 3 02:50 vale confirmar la marcha de Paco Alcácer del Fútbol Club Barcelona el delantero se marcha cedido al conjunto alemán del Borussia Dortmund a cambio de dos millones de euros los alemanes se reservan una opción de compra por veintitrés millones más también en el capítulo de fichajes el delantero Mariano llega esta tarde a Madrid el jugador pasará reconocimiento médico con el Real Madrid que ha ejercido su derecho de tanteo en una operación que se en dos millones de euros finalmente no irá a Sevilla además cambio de horario en un partido de la jornada tres del próximo fin de semana se atrasa a las seis y media el Celta Atlético de Madrid que así va a jugar a las cuatro y cuarto cubre el hueco del Rayo Vallecano Athletic aplazado por obras en el estadio de Vallecas y en la vuelta que que sigue como líder Valverde segundo ha limado varios segundos y además ha ganado hoy el norteamericano Benjamin King mañana quinta etapa con final en Roquetas de Mar

es todo por el momento la información sigue en La Ventana a las ocho en Hora Veinticinco siempre en Cadena Ser punto com

Voz 1826 03:58 de cuatro las seis y cuatro en Canarias diario de un aquí en La Ventana despedida capítulo dos Randolph mismo sentimental en esta ocasión por Lourdes Lancho directora de A vivir que son dos días

Voz 6 04:11 claro a mí eh está palabras Random para los milenios os suena muy habitual incluso yo creo que es una palabra como vino muchas veces al que Random es Kerry como que Aguayo a mí me suena Random House Mondadori como mucho pero luego he pensado digo es que mi vida ha sido super dando porque yo he oído encajando Costas aleatorias y casi yo diría casualidades a lo largo toda mi vida fue una casualidad que ya han trace a periodismo yo quería hacer historia fue una casualidad que me pudiese matricular por el que fue ese día a pedir información y luego Mi vida sentimental es bastante Rando aunque mi madre no lo entiende cree que tengo un problema pero es que el Rando

Voz 1826 04:52 hay no te preocupes Penguin Random House digo Lourdes nosotros también somos Rando diseñado tu madre bienvenidos a una cosa lleva a la otra

Voz 7 05:01 en Cuba rol luego no una cosa es al contrario que explique una cosa lleva a la otra la sección más Random de él

Voz 4 05:14 la radio españolas con Sergio Martín

Voz 1826 05:33 Sergio Martín qué tal buenas tardes hola Roberto qué tal cómo estás Quique piensas que no sugiere es que puede ser útil para empezar esta tarde

Voz 8 05:39 yo creo que voy a proponer hacer historia a través de la música

Voz 9 05:48 el eh

Voz 8 05:54 sí

Voz 10 05:56 da da da da da Ana María

Voz 11 06:05 ah

Voz 1826 06:08 sí

Voz 8 06:08 mostró el poder de originar emociones en la gente puede sentirnos hacernos reflexionar provocar nos incluso alentar nos para cambiar la historia Ésta es la premisa que ha inspirado canciones que cambiaron el mundo un nuevo programa del canal cero de Movistar Plus que se estrenará el próximo otoño estará presentado por el artista rara

Voz 4 06:51 la cantante

Voz 8 06:52 pensé conducirá una serie de cuatro episodios en los que artistas como Ray den roza en Alaska o Enrique Bunbury analizarán Iverson harán algunos de los himnos de las canciones que han contribuido a cambiar la historia los derechos LGTB ahí el feminismo la inmigración o el racismo serán algunos de los temas que abordarán con la música siempre como protagonista

Voz 1826 07:14 para qué tal buenas tardes

Voz 12 07:15 hola muy buenas tardes con como estaba muy bien pues muy bien a excluir escuchando escuchando sobre la familia y oigo a mi de los abuelos del padre

Voz 1826 07:29 a otro lado está controlado el niño cómo va a ser eso bueno primero enhorabuena Nos alegra muchísimo esto es una noticia pero que además a nosotros nos hace una especial ilusión que te recibimos para que nos cuentes pero además para felicitarte cuenta de cómo cómo va a ser qué formato eso que dicen cómo va a ser el formato del programa

Voz 12 07:48 a ser muy original hecho es una serie grande son como había dicho cuatro capítulos que en cada uno de ellos se va a hablar de grandes temas de la historia pues adiós en varios de ellos pero en cada formato además de las entrevistas en qué qué bien compuso las canciones que hablan como Enrique Bunbury no o Alaska que con interés todavía de aquel importa además de eso yo estoy yo como leitmotiv denuncia en todos los capítulos acompañó de bandas actuales que vamos con las que vamos a versionar algunas canción emblema que has que cantes crearon y que importaron en en su momento para ayudar a concienciar a la gente en algún tema no entonces es muy bonito porque yo he tenido que bueno a convertir en polvo en la artista musical en llamar hoy que es de que está en todas las cantidades con ellos al plan de mal estilo de Rayden o de raza Allen o de morir como él mismo en irte con ellos que todas son es compartiendo música hablando de las canciones hablando de estos temas tienen unas charlas interesantísimas yo creo al ocasional el clamar va a ser muy concreto lo contó toda enrollado

Voz 1824 09:06 muy no no no no pero es que lo has contado todo perfectamente muchas gracias ahora

Voz 1826 09:13 oye que has aprendido tú por ejemplo tú te has dado cuenta que hubo a lo mejor alguna canción clave para la historia que tú no lo sabes o que una canción cambió tu historia

Voz 12 09:23 he tenido mucha canciones que que cambiaron mi historia es a mí fue decisiva por ejemplo a la mismo Research porque ellos entonces venía escuchando música de cantautores que todo todo eran hombres que aquí en canciones bellísimas pero que de las que yo me alejaba de repente pereció esta chica cantándole una manera rarísima con unas letras especiales distintas como muy original y encontré para mí un referente que ayudó a cambiar la historia si puedo chica por ahí que es un referente importante que puedo tener como como escojan el que ni en el que mirarme yo creo que en mi caso que es una cuestión

Voz 13 09:59 sí casi o sea que igual que mi caso encontró al artista que

Voz 12 10:02 a que me vea referente en en la historia de la música así que hay canciones que que han ayudado mucho algunas de la Marbella Voluntaria a mí me encanta lo que ha pasado con a quién le importa una ración concebida para hablar de mira de déjame en paz pero a todos los niveles no no no mire pues venga eh que te decía o vuestro sexual sino en fomentar yo hago lo que quiero porque se reían de ellos por la cintas que tenían como al final trasciende se convirtió en un himno que es para defender derechos de del colectivo LGTB y no de

Voz 1824 10:35 sí mira te quiero

Voz 12 10:38 tú no eres nadie para opinar absolutamente nada

Voz 14 10:40 el centro del campo y además en todo el mundo se ha convertido en un himno en el mundo hispano

Voz 1824 10:46 la serie que está haciendo la revolución de este verano que no sé si has visto que es raro

Voz 12 10:50 en el primero tiempo

Voz 1824 10:53 la el culebrón este peculiar de la Casa de las Flores donde que es una serie mexicana pero que está viendo está teniendo éxito

Voz 1826 10:59 en todo el mundo donde aparece justo un número no quiero hacer spoiler pero es un número musical que sirve con esa canción para que uno de los personajes salga públicamente ante la familia del armario no

Voz 12 11:10 claro manos es maravillosa mi profundo haya una de las canciones que no nos van a en el capítulo con rango de hablamos de feminismo no nos atrevemos por por el mismo titula la canción oímos a versionarla que es la que también porque era imposible pero sí que es una canción que si no saber ya estaría a mi me parecen de estas historias súper potentes a la par que traje Casares es una canción compuesta por decir prevén para reivindicar lo que es lo que reviste tiene que yo a mi casa pero mi mujer me tienes que tener la comida lista en la casa bien porque yo cogeré una negra una mujer negra que se ponen a darlo sentido a la canción

Voz 1824 11:57 el acento eh cuidadito aquí vamos a llevarnos bien eh

Voz 12 12:04 que de que me rezó a machismo por todas partes pone la voz de una mujer para vender a conciencia transforma potentísimo me encantan es como un giro inflamada es decir que que es de ellos no es que tiene que respetar Carmen tienen que respetar me porque somos iguales noté que hubo que es no que es entonces cuando cuando saltó creer documentales y está todo esto porque es algo muy grande para mí ha servido además de para mí sí dar cantando para aprender de temas que me fascinaban y de lo que muchos de ellos tenía intuiciones extrema llegaba a saber del todo y imán encantado muchísimo que en estas conversaciones larvas sobre

Voz 1824 12:47 las con la mira mira que yo te admiro pero es que tengo aquí al lado a Sergio Martín que su madre estaba diciendo déjame déjame déjame a mi pregunta Alea Zara pregunta eh

Voz 1826 12:59 hola te perdona lo aloe de toda la jornada

Voz 1824 13:01 porque es que es cuenta pregunta le tú Sergio

Voz 8 13:04 notar a estaba estaba ahora escuchándote muy atentamente y estaba pensando cuántas historias no de canciones que escuchamos prácticamente diariamente cuántas historias que hay detrás desconocemos que en este programa por lo que nos dices vamos a descubrir

Voz 12 13:18 pero además de que ahí con con las personas que versiona canciones más otros Sampras nosotros hablamos de estas canciones pero es que además se hablan de muchas otras ir y el equipo la producción de redacción del programa que que es un son unos apasionados de la música han encrespado a todo el mundo que hay muchísima gente hablándoles esas canciones de porque las inscribieron de qué significan de alargar llamó charlas con amigos no han ellos zamarra hace profundizar muchísimo en sus canciones en el programa por ejemplo que decepcionado no es en que anda sin intentaron que fueran grande si no que fueran como un referente súper claro que tuvo entre esas horas escuchar una canción a claro esto tiene sentido no que que está cantando y que tensión son innatas hizo recuadra no estemos cantando voz madridismo capítulos sobre inmigración y racismo pero que vaya más allá no que que que trascienda que explique porqué que que se hable del significado de la entonces no me parece que es muy bonito que hay muchas veces que estamos escuchando cosas que no habría que empatizar con una frase con que tiene la voz de que canta pero es que luego cuando dadas gustito más pues muchas canciones tienen mucha historia detrás

Voz 8 14:45 Zara también quiere situar la la música en primer plano no otra vez en la televisión

Voz 1824 14:52 por favor que esto es lo malo es que esto sería sería milagroso oye a ver si de verdad

Voz 1826 14:58 este programa ya sé que es en una cadena que está que es de las de que laya se considera de pago de una plataforma que está fuera de las de las generalistas de del mercado habitual de la publicidad comercial pero a ver si sirve ser referente igual que ya van saliendo algunos para que se quite el estigma ese que no sé a quién se le ocurrió de un directivo de televisión que dijo no es que cuando hay música cuando hay una actuación en directo la gente quita a favor que tonterías esa no

Voz 12 15:25 pero de verdad que absorber y qué tristeza madre mía porque la música forma parte de la vida de todos y todas y es algo que está en nosotros un bebé es alucinante aparte ojalá como dices es positiva pues no se para para motivar a otras personas igual que hay canciones que más meses con en el mundo pues que este programa el cambié la visión la gente que está haciendo televisión me quería meter más musical pero lo digo reivindicó la música creía no sólo las actuaciones sino que sepa lo que hay detrás de la música no aunque como son los locales de ensayo como es componer una canción que tiene un productor como son como los arreglos de una canción la convierten en otra no se va a hacer más de este mundo apasionante que está lleno de de Cultura tenientes de ideas y compartirlas con con los demás maravilloso

Voz 1824 16:15 no estamos hablando quiero decir que a mí no me engañados aquí hay dos o tres puede ser haber novela grabó

Voz 1826 16:21 jo piso pareja aparte de la Familia

Voz 1824 16:24 ya que eso también consume durante esa idea que de manera LP

Voz 15 16:29 con canciones de series que salió antes de ayer practica

Voz 1824 16:31 este nuevo disco esto va para noviembre no el nuevo disco de noviembre vale programa de televisión después has estado aquí verano radiofónico por cierto espero mucho

Voz 1826 16:42 es punto y aparte cómo te ha ido con Pablo González Batista los como yo yo yo sé que si no te tratan bien aquí está la ventana siempre sabes

Voz 12 16:49 oye haberte han visto me encantaba porque mira yo me dedicaba la música vacía mis locuras como hoy en día de represión como dicen en mi casa Currin quieto peor a raíz de haber hecho de haber entrado en el mundo de la tele se han abierto puertas que a priori no contaba con él como la mundo de la tele o la radio ir que me encantaba me lo he pasado plica aparte lo cortés música radio vamos ver con al play list imposible abrir un proceso de búsqueda de canciones muy divertido y luego iraní con el un ratito pero que yo encantada de volver con nosotros por la tarde otra vez

Voz 1824 17:23 vale vale vale no es incompatible me dicen por aquí

Voz 12 17:25 a saber diese muestras de de indi de tu libro o esa que hay me puede llevaba cuando alguien

Voz 1824 17:32 ya está ya me lo tengo que dejar aquí

Voz 1826 17:35 ya de cara un beso muy fuerte muchísimas gracias y mucha suerte

Voz 12 17:39 un enorme ya no de verdad muchas gracias a vosotros

Voz 1826 17:43 adiós si la historia nuestra historia sea grande o pequeña puede está escrita en una canción bueno hoy las páginas duros hoy

Voz 8 18:29 páginas que reivindican aquellos que practican el slow Reading una filosofía que llega desde los países nórdicos que nos propone dejarnos llevar por la lectura pausada a través de las páginas de libros en formato papel eso sí frente a la cultura de él ahora del consumo inmediato quiénes experimentan el slow Reading apelan a los sentimientos al alma de los propios libros sobre esta nueva cultura lectora indagado nuestra compañera Claudia verter

Voz 0385 19:07 en el centro La Solana de Torrelodones existe un espacio en el que se reúnen entre sesenta y cien profesionales para hablar pensar estudiar pero sobre todo para leer allí personas como cineasta gestora este Working aprovechan este lugar para tomarse un respiro y practicar el slow Reading

Voz 16 19:26 surge en Dinamarca que es lo que se trata es como nos hemos dado cuenta que hemos dejado de hacer la lectura no solamente eso con esto que hace el ser humano para adquirir información sino que también sirve para muchas otras cosas como son para del sardo yo dice más espirituales creativa estuvo imaginación de viaje lo que ha sido siempre la lectura esa Jarque se ha ido perdiendo y lo que estamos habituados a leer en en digital en cualquier pantalla que es que hace una lectura Diagonal con lo cual no tiene profundidad

Voz 0385 20:06 deshacernos de las distracciones y centrarnos en la lectura eso es lo que pretende este movimiento las claves para poder formar parte de este grupo de lectores son sencillas

Voz 16 20:15 es algo tan sencillo como el de mantener silencio no tener a mano ningún tipo de aparato electrónico inmóvil a todos es un espacio de que hubo una hora de tiempo con tu café ciclistas tomando algo lo que sea pero en silencio Lillo

Voz 0385 20:33 ya sólo nos queda elegir un libro eso sí aquí todo vale mientras sientas que te aporte algo

Voz 16 20:39 hay incluso pues parece que sí lleva su libro de economía de leer sino porque porque eso es lo que quiero es que esto esto es una decisión de cada uno cualquier lectura que quieras realmente hacerlo le yo voy voy que hacía atrás leer una frase y seguir hacia adelante cualquiera veías vale una buena lectura de alguna forma lo que hace es que la persona cambia pues pues esa lectura simplemente una mera información

Voz 0385 21:12 parasol entre la inmensidad de posibilidades el libro de Amin Maalouf identidades asesinas sería una buena opción de lectura tranquila ahora a paguemos los móviles con centrémonos en la lectura

Voz 1882 21:23 mi vida de escritor me ha enseñado a desconfiar de las palabras las que parecen más claras suelen ser las más traicioneras uno de esos falsos amigos es precisamente identidad todos nos creemos que sabemos lo que significa esta palabra seguimos fijando en los de ella incluso cuando insidiosa mente empieza a significar lo contrario

Voz 1826 21:54 vamos a dejar ahora las calmadas páginas de un libro aunque vamos a seguir viajando lo hacemos por todo el mundo buscando responder a una prima

Voz 17 22:02 esto tiene

Voz 8 22:05 pero hay algunos de los monumentos más famosos del plan

Voz 1826 22:08 ETA tienen copyright

Voz 8 22:27 Nos habíamos esta pregunta después de leer un artículo escrito por José Antonio Luna en el diario punto es Se mira pero no se enfoca prohibido fotografiar de monumento así se llama este artículo en el que se nos propone reflexionar sobre los derechos de autor de algunos de los monumentos más fotografiados del mundo la Torre Eiffel el mítico letrero de Hollywood la Sirenita de Copenhague la Alhambra de Granada tienen copyright deberíamos pedir algún permiso especial cuando publicamos fotos de estos monumentos en nuestras redes

Voz 1826 23:02 ya y a quién se lo consultamos todo esto aquí podemos trasladar ese tipo de dudas bueno pues yo creo que una especialista en derecho de propiedad intelectual y procesal como es Maite Mascaró sociedad de Écija Abogados Maite Mascaró qué tal muy buenas tardes bueno nosotros cuando muy bien nosotros encantados de de saludarte muchísimas gracias por atendernos oye que nos hemos quedado Patti difusos cuando nos hemos enterado de que hay momentos que tienen que tienen copyright eso es así

Voz 13 23:30 bueno sí sí sí claro y en principio todos los monumentos tienen copyright en un momento dado y protegidos por derechos de autor que evidentemente un momento dado expira el derecho de autor pasa nada público

Voz 12 23:45 de todas formas es decir agradece

Voz 13 23:47 de hecho el arquitecto que el que el monumento y durante toda la vida del autor hizo de setenta años después de su fallecimiento que pasa que muchos de los monumentos evidentemente ya están en una media poquico qué sucede con aquellos que en que todavía hay derechos de autor bueno pues en España es un país bastante permisivo en este aspecto se puede fotografiar te pueden reproducir incluso para fines comerciales es lo que se llama libertad de panorama lo que pasa es que esa libertad de Panorama que sí que conozcan tratado de cara a nadie hice el convenía de Berna ya sé que suena todo un poco técnico pero es así tiene diferente tratamiento en diferentes países no todos reconocen los mismos derechos ni tampoco todos tratan esa excepción del mismo

Voz 1826 24:34 no no ya ya ya aquí nos estás diciendo que somos algo más permisivos más laxos iraquí en la parte contraria que otros países serían más estrictos

Voz 13 24:43 bueno a nivel europeo los más estrictos son a Francia Italia Grecia Croacia que Francia por ejemplo aunque parezca mentira hasta el año dos mil dieciséis ha pues no adoptó la libertad de panorama es una residencia decir que es un monumento una obra artística que está en la calle de forma permanente en la calle en un sitio público de forma permanente se puede reproducirse puede fotografiar se puede grabar que puede hacer un vídeo a mí

Voz 18 25:17 el de forma libre

Voz 13 25:20 más libre en España es lo que decíamos incluso para fines comerciales en Francia en no se podía hacer ni siquiera para uso privado aunque luego tampoco se sancionaba en pero en el año dos mil dieciséis ya se hice cambió la legislación y se pueden realizar siempre que no sea con fines comerciales

Voz 1826 25:39 ya siempre que no sea para fines comerciales ya que donde no surge una duda porque cambia mucho el panorama con la irrupción de las de las redes sociales porque es evidente que yo a lo mejor estoy de viaje turístico en Francia y hago una fotografía con el derecho este panorámico tal sale en la torre Eiffel allí de fondo etc pero es posible que la suba a una red social donde no pasa nada pero es posible que a lo mejor yo tenga muchos seguidores y que esté directa o medio indirectamente rentabilizando esa esa fotografía ahí algún conflicto ahí María

Voz 13 26:10 y si hay alguien que entraba un conflicto de leyes

Voz 1824 26:13 ha llegado al de Francia Holanda

Voz 13 26:15 España porque la sopesado una red de todas formas que probablemente ese poder visualizar en todo el mundo

Voz 1824 26:22 qué lío ya tenemos un conflicto

Voz 13 26:24 por que aplicaremos la edil francesa que no permita el uso comercial

Voz 12 26:28 o bueno en este caso la Torre Eiffel

Voz 13 26:31 no sería el objeto puesto que tenía muchos años que falleció Illa no está protegida por derechos de autor

Voz 1824 26:36 buf bueno habrá que que que que peso me quitas de encima Maite

Voz 1826 26:41 ya está ya está resuelto entonces sí otra cosa sería otro elemento que se imagínate estábamos Un país Un puente Calatrava de estos hechos Calatrava bueno hemos hecho una foto monumento de Calatrava

Voz 1824 26:53 y ahí sí que a lo mejor tenemos que se por ejemplo

Voz 13 26:57 en Italia por ejemplo pues no no se puede comercializar osea no puede ser con fines comerciales y luego además en Novo en el puente de Calatrava pero no sé si coges el coliseo cualquier otro monumento con más de veinte años además en Italia lo que necesitas es pagar además

Voz 12 27:14 al Ministerio de Cultura puesto que están sujetos a

Voz 13 27:16 a a una protección especial para la conservación del patrón

Voz 12 27:21 año histórico nacional

Voz 1824 27:23 este y en el terreno es una doble vertiente exactamente tiene

Voz 13 27:26 el derecho a la protección por los derechos de autor

Voz 12 27:28 sí que puede que ya no están en vigor pero luego además tienes

Voz 13 27:33 la cuestión de que tienes que pagar un hasta

Voz 12 27:36 en Ferraz

Voz 8 27:37 Maite y en el el tasa actor hacían quería preguntarte

Voz 12 27:40 pero de cultura

Voz 8 27:41 en el terreno de la tarde en el terreno práctico para Roberto para mí para cualquier persona que esté ahora de vacaciones toque próximamente vaya a ir a un país si quiere hacerse una foto con alguno de estos monumentos de los que estamos hablando Jaume alguna foto las hubo por ejemplo a Instagram a facebook tengo que tener algún temor va a producirse algún problema en mi vida diaria por Podemos

Voz 1824 28:01 estar contigo para que nos defienda

Voz 13 28:03 pueden contar conmigo pero yo defiendo pero en principio no debería haber ningún problema pero claro que sucede que lo que sí que hay a veces tú haces la fe otro Tula subes tú no has utilizado no hace una una utilización comercial pero luego esquí que en esas plataformas era una utilización de Asia los era una finalización Confer comercial ahí que podría haber problemas sobre todo si todavía está protegida por derechos de todo depende además de que en qué país estamos hablando el monumento que está en la calle de forma permanente para la casuística es bastante variada yo volando pues no seré la Sagrada Familia tú haces una foto las obesa Instagram en principio no tiene que haber nunca problema porque además no como decíamos bueno pues ya es uno deben MONUC tanto que no está ya protegida por derechos de autor puesto que han expirado además en España está la libertad de panorama que te permite realizar fotos de de obras en la calle e incluso para fines comerciales osea que la puedes colgar en una web que puedes hacer publicidad a través de ella a lo mejor en una agencia de viajes etc etc en otros países no es exactamente así como decíamos por ejemplo en Francia no que en Francia no se podía realizar para fines no comerciales que sucede con las plataformas que a veces lo que a mí también tiene problemas el es la obra derivada por ejemplo hay un caso bastante reciente en del Tribunal de Justicia Europeo que ha resuelto me parece que que no hace mucho el siete agosto en en el que bueno un fotógrafo en de una fotos quería realizó de la ciudad de Córdoba que dio su permiso y autorización yo el derecho exclusivo de uso o una agencia de viajes tú alemana ningún problema porque además hay un contrato ningún problema en la agencia de viajes a colgó en su web una alumna de un colegio alemán cogió no la protección de viajes no la protección mediante una serie de mecanismos que que hay para poder protegerla y que no se copien sino Belinda hacerlo no tendría ningún problema pero si la la poco no la propia en la publicaron en la web de una escuela en Alemania el fotógrafo lo descubrió sí planteó una una demanda contra la escuela de las reclamo evidentemente que enciende utilizar la foto una reclamación por daños y juicio

Voz 1824 30:16 ya ya el tribunal alemán al trigo

Voz 13 30:19 al de Justicia europea si esto entonces se podía entender como que estaba o no ha cubierto por derechos de autor si había algún tipo de responsabilidad y la repostar fue positiva evidentemente es decir el fotógrafo alemán cuando dio autorización las yo para que si utilizas en la web de de la agencia Viajes pero no para cualquier otro uso

Voz 1826 30:38 ya ya ya ya ya bueno pues te seremos un poquito más cuidadosos dentro de lo garantista que es para nosotros como futurista como turistas y como Photography Ador es no fotógrafos de de monumentos Maite Mascaró de Écija Abogados contaremos contigo de todas formas por si por sí vamos un poquito más allá muchísimas gracias Maite

Voz 1824 30:59 a vosotros gracias buenas tardes

Voz 1826 31:13 hemos hablado de canciones que cambia la historia de monumentos que fotografía vamos porque son parte de ella y ahora otro monumento histórico aunque eso sí es un caso histórico no Sergio

Voz 8 31:26 es uno de Cabrales concretamente que este fin de semana ha batido récords en la edición número cuarenta y ocho del certamen del queso de Cabrales un récord

Voz 1826 31:35 que no sabe estado hablando aquí desde la radio de Tiedra Mario Herrera que tiene mucho de especial y que por eso le hemos encargado que desvele el misterio

Voz 6 31:44 aún Caviezel

Voz 8 31:50 cincuenta años después de la primera edición del Certamen de quesos de Arenas de Cabrales se han batido todos los récords el restaurante llegar de Coyote en Oviedo se proclamaba ganador de la puja de que esos Cabrales comprando una pieza de dos kilos por catorce mil trescientos euros Iván Suárez propietaria del restaurante nos explica qué tiene de especial este queso

Voz 19 32:10 bueno pues la verdad es que se ha sido ganadora el tema el que nunca se ha pagado tanto también es cierto el año pasado que se pagaron cerca de cuatro mil euros hace dos años soy llegado latido

Voz 12 32:21 en julio depende un poco de él

Voz 19 32:24 los que se subastado también los participantes una subasta subiendo la subiendo la puja asimismo la puja con mucho llevarse el premio final pues no llevamos un significado especial quieren batido todos los récords a nivel regional y nacional

Voz 8 32:42 y una vez con el trofeo en casa ya a buen recaudo el estéreo tiene muy claro qué va a hacer con el Cabrales

Voz 19 32:47 de momento aún no tenemos claro es lo que vamos a qué es lo que vamos a hacer con el con la unidad no durante todo el año vivíamos en recordando que estaciones de que son grandísimos que ese día que no son otros que los ordenadores que al final el que la hemos visto que no no no decide si esa botella de vino si no es pues esa esa esa remesa los todo el año seguiremos el que son la concretamente a partido gastarlo pues familia además haremos Oubiña

Voz 12 33:15 poco a los clientes que que suele llegar a todos

Voz 19 33:18 estamos hoy una pieza por la cual pujaron

Voz 8 33:20 durante una emocionante hora más de diez establecimientos de lugares como Mallorca Toledo Granada Oviedo pero de donde es este que eso tan preciado salud nos explica como hace el queso en él ve un polo en plenos Picos de Europa donde se hizo el preciado Cabrales

Voz 18 33:36 que nosotros tenemos nuestra producción de leche porque tenemos más claro a Casey ovejas

Voz 20 33:41 y pues nada tienen

Voz 18 33:44 que venía de la cuadra o el como esa orden yo estoy de en el tanque fría lodo tenemos las vacas en por lo su en la furgoneta en una otra de aquí a los pasa a Cuba tarda pues hora hora y media cuajar luego volviendo a dar después que está cuajado y a Eva de Sorando raqueta Face escurrido hacer eso no pasa los nombre de seguir después dando vueltas a Dorribo hallada ponerlo a Al-Assad la sala está de diez a doce para la cuevas

Voz 8 34:14 un proceso laborioso que ha hecho que en varias ocasiones hayan ganado el premio del certamen como mejor que eso algo que quizás hace que este que eso sea tan especial

Voz 18 34:23 bueno pues está en una cueva de alta montaña que está a una temperatura natural adecuadas la estaba entre cinco a ocho grados dos

Voz 13 34:34 bueno pues ese ya tenía ocho meses

Voz 18 34:37 va a ir madurando lentamente

Voz 8 34:39 duda los dos queso de Cabrales han convertido en los más valiosos del mundo el dinero recibido por el que eso será destinado para la organización del próximo certamen

Voz 1826 34:54 un Cabrales de catorce mil trescientos euros

Voz 21 34:58 bueno precio estratosférico extraterrestre

Voz 1826 35:05 no sé si podríamos llegar a considerarlo común que eso de otro la alerta en cualquier caso la defensa de nuestro de la tierra la defensa del planeta tierra nos lleva inmediatamente al espacio no en plan Donald Trump que anunció lo de la creación del Ejército

Voz 8 35:28 esto espacial pero bueno en miramos al espacio Sergio porque porque en ese inmenso territorio desconocido puede haber otros planetas puede haber organismos e incluso vida por descubrir pero el espacio también alberga amenazas algunas de ellas provocadas por el ser humano por nosotros basura espacial meteoritos au tormentas solares son algunas de estas amenazas que a partir de ahora España va a poder controlar para que no para que no puedan causar daño como a través de una nueva Unidad Militar con base en el centro de operaciones de Vigilancia Espacial que está situado en Morón de la Frontera Sevilla

Voz 1826 36:03 bueno pues esta tarde queremos conocer el funcionamiento de esta unidad dedicada a vigilar las amenazas espaciales por eso saludamos a esta hora se asoma a la ventana Juan Pablo Sánchez que es jefe de división de planes de el Estado Mayor del Ejército del Aire

Voz 1824 36:19 Juan Pablo Sánchez qué tal muy buenas tardes hola

Voz 22 36:21 bueno está muy buenas tardes sensible saluda especial a toda la audiencia de La Ventana desde el cuartel general del Ejército de la visto

Voz 1826 36:28 bueno muchísimas gracias por atendernos para son sea la ventana como decíamos en qué consiste exactamente este futuro centro de operaciones de Vigilancia Espacial

Voz 22 36:36 bueno hacía antes una pequeña precisión el Centro de Operaciones Vigilancia Espacial va a estar situado como centro de operaciones en la base aérea de Torrejón dentro de la jefatura del sistema de mando y control aéreo

Voz 1824 36:47 en la base aérea de Torrejón quilla me me pilla más cerca de casa mejor sí sí sí sí

Voz 22 36:52 lo que se va a instalar en en Morón hay precisamente una de las grandes novedades por las cuál es el gen en el aire entra ahora en la responsabilidad directa de de la vigilancia espaciales se va se va a Bono ya está en pruebas un radar de vigilancia espacial osea que sondea la el espectro en el espacio próximo Utah terrestre las órbitas bajas sobre todo de la de lo de lo que está orbitando no son los satélites todo lo que está orbitando en las órbitas bajas de el espacio ultraterrena terrestre

Voz 1826 37:22 ya ir la puesta en marcha eso se debe a que no se noticias del tipo de las que vamos escuchando amenaza de la posibilidad porque hay un meteorito que es posible que pase cuando dicen cerca esa miles de kilómetros pero bueno cerca de de la órbita terrestre es para la vigilancia de que no nos pueda caer nada de eso

Voz 22 37:42 no realmente el el radar la vigilancia que que que que va a proponer es muy cercanas sería demasiado pedir mala noticia que pasará tan cerca no

Voz 1824 37:52 claro

Voz 22 37:52 es cierto no pero realmente no viene provocado la la creación de este centro de operación de vigencia espacial lo viene provocada por esta noticia o también por por las noticias que seguía en que vienen de Estado si realmente al aire pues lleva espacio pues desde prácticamente su creación no de tanto dos finalmente como incluso o de personal siempre me miraba el espacio como nuestro como una asignatura pendiente de hecho ya bueno pues ya hicimos nuestros primeros pinitos con la creación en mil novecientos noventa y cuatro del del Centro de Satélites de o de sistemas espaciales de observación en el centro del Ejército del Aire como que proporciona información de inteligencia pues a todos los ámbitos de la estado alto nivel y a todas las fuerzas armadas sino pierda y armas por supuesto a todas las operaciones en el exterior ese fue nuestro primer salto en cuanto en capacidades hemos tenido técnicamente ir incorporando las Asad al inventario de la gente pues vamos dando saltos y eso es lo que está pasando este año concretamente con la con la creación de este centro militar de Vigilancia Espacial corporación de la responsabilidad de Gerde de de hacerse con el control operativo de cerrar también hay que decir qué tal como centro de hace espacial con carácter eminentemente civil bajo iniciativa de la Agencia Espacial Europea en en el mismo centro es decir en la Jefatura sistema donde está el Centro Español de vigilancia seguimiento espacial lo que leamos Él es el stock

Voz 1824 39:29 una iniciativa liderada por el centro

Voz 22 39:31 lo de Desarrollo Tecnológico Industrial CDTI que ese la Agencia Española que se que lidera la la inclusión digamos de España en este programa europeo de cinco naciones y que ya hace tuvo la visión de insertar ese centro dentro de una instalación militar dentro del Ejército del Aire en este sistema de control con la visión de que en efecto este centro la visión va a ser un centro dual con misiones civiles y Nàstic misiones militares

Voz 1824 39:59 ya te parte milita tercera del del centro

Voz 22 40:01 ha puesto el Kobe la parte dual a parte civil por supuesto pues a medias digamos entre la parte civil CDTI la parte nuestra

Voz 14 40:09 no lo entiendo que estaba organizada hicimos desde luego que quiero decir que esto no es flor de un día que esto no es improvisada

Voz 1826 40:15 con así de antes de ayer para hoy en por lo tanto imagino que deben tener también un protocolo muy diseñado meticulosamente diseñado de de actuación en el caso de que se identifique a algún objeto que pudiera ser que pudiera amenazar Nos de alguna manera no

Voz 22 40:31 por supuesto son los protagonistas de los dos más deseados en efecto en el ámbito civil y en esa Ángeles aspecto pues por ejemplo podemos dar la información que ya se sabe que que en caso de éxito del del centro de operaciones nacional nuestro que fue el que lideró el que predijo dónde y cuándo haría su reentrada en tierra la famoso laboratorio chino que Angola en primavera está primera pasada y que lideró esa predicción y que calculó con bastante acierto de gallo en en el en el océano el Pacífico perdone generado pacífico no eso Protocol están muy bien articulados en la parte civil pues ello estamos estamos quedando el centro estamos creando la parte de de detección de la amenaza y por supuesto los procedimientos de actuación en caso que de qué es amenazar pudieran ha vendido o o amenazaba a paz y bienestar no sólo el personal civil y ha ido así ir español sino por supuesto las operaciones militares tanto en territorio nacional como aquel aquellas operaciones militares sitio donde negamos soldados españoles en el en el mundo

Voz 1826 41:38 Juan Pablo Sánchez jefe de división de planes de de Estado Mayor del Ejército del Aire muchísimas gracias por informarnos por tranquilizarnos Muccino

Voz 1824 41:46 no gracias y buenas tardes muchas gracias a ustedes hasta luego Sergio esta mañana Yao

Voz 21 41:51 de lunes a jueves no My Lol diversos sexual no Fis CIS coincide tu identidad sexual con tu sexo biológico as vale o sea que yo tengo presidente son Vaquero y los ex

Voz 7 42:07 la vida moderna con David Broncano pero hay huelga

y lo que queda del día de Francisco

Voz 4 43:19 y lo que queda del día de Francisco

Voz 1826 43:40 dualidad dualidad es la que marca nuestras vidas porque ahora en este momento fueron aparte bueno aparte decimos allí pues mira ya ya hemos hecho nuestro trabajo casi eh están muy cerca de las ocho Illa hasta ahí damos por satisfecho el día lo bien que lo hemos aprovechado aquí

Voz 4 43:57 pero claro por otra parte es que no una pena

Voz 1826 44:00 la pena cuando recibimos a Pilar de Francisco porque queda tan poquito de como nos gusta como nos gusta esto de trabajar Pilar de Francisco buenas tardes buenas tardes Robert

Voz 27 44:08 los han saludo a tus de Francisco buenas tardes de Francisco

Voz 1826 44:11 el qué tal está ahí está muy bien muy bien muy bien sí

Voz 27 44:16 bueno admite tengo que decir una cosa es recibido en Twitter sobre esta sección sólo uno uno pero muy valioso es un oyente fiel arroba Jabalí del Bierzo que hice ains como disfrutamos de lo que queda el día pero por favor Pilar no cantes hombre ayer canté Jabalí del Bierzo hoy haya hoy ha llovido

Voz 1826 44:36 ya hace falta También la lluvia

Voz 27 44:38 no cabe de un poco mal porque no ha llovido en tres meses canto llueve siento que le un poco el verano no mucha gente que tenían crea aprovechar

Voz 15 44:49 el último fin de piscinas última terracita no sé yo si existiera humillación triunfo me presentaría a decirle estás oyendo

Voz 1826 44:56 has visto lo que ha conseguido no Jabalí del Bierzo

Voz 15 44:59 la dualidad las roto Bayona una dualidad una persona bajándose muy joven y preparado para que me disculpen una selección de las mejores voces de a ser la llamado

Voz 17 45:10 este era el día

Voz 1826 45:47 te imaginas seguro que eso te lo has imaginado que la vida fuera en releído música

Voz 27 45:52 cada día pudiéramos hacer música sería para ellos si es que al final yo creo yo no canto mal lo que pasa es que yo no utilizo Tune no voy a lo fastidiado no nos coja bata

Voz 1826 46:06 y que lo haber Jabalí del Bierzo que hay que cantar me estoy tocando el corazón desde aquí sí que estado ahí ahí ahí bueno tú a lo tuyo todo lo que yo buena siempre la vuelta al cole está ahí la vuelta al cole ya

Voz 27 46:21 sabías que cada niña son quinientos euros de media de gasto

Voz 15 46:25 como mínimo mínimo sí claro

Voz 27 46:27 pero aunque es ver lo piensas eso tampoco es tanto dinero sea aquí en Madrid te da para alquilar un rellano sabes que para algo da lo ha contado la compañera Belén de la Peña

Voz 28 46:36 volver al cole supone unos primeros gastos que de media rondan los quinientos euros por niño según la Organización de Consumidores y Usuarios esta cifra se refiere sólo a gastos en uniformes material escolar y libros además la ocupa a unos consejos para ahorrar en la cuesta de septiembre como comparar precios hacer listas intercambiar materiales desde la Federación de Gremios de Editores de España apoyan el consumo colaborativo como el intercambio de libros de texto y aseguran que no es verdad que éstos cambien de un año para otro compartir es vivir es yo siempre lo digo

Voz 27 47:07 sabes quién se está preparando para vuelta al colegio lo lleva muy bien Juan Cruz

Voz 15 47:11 sí sí sí Juan Cruz con los libros que ha comprado

Voz 27 47:14 hoy bueno dado Mazo corticoide chaval

Voz 1179 47:17 ayer fui a la librería compré el libro de dejaría sobre lo que hay que tener en cuenta para afrontar el siglo XXI volvía a comprar el te Timothy Snyder sobre la tiranía que amenaza al periodismo volvía a comprar a mi manera ganar el de Mariana Enríquez sobre Silvina Ocampo pasando por Scary teorías iba de uno de los mejores libros de memorias que conozco vale refugio de la memoria lo estaba Tony yo cuando iba a pagar me encontré con el último de Joan Didion ya en la puerta no me pude resistir a un bellísimo retrato de Francis Bacon un alivio

Voz 21 47:48 sería felicidad

Voz 4 47:51 qué tal le faltaba algún título

Voz 1826 48:20 además serán lectura hasta ligerita que esto a las doce de la noche te lo has comido ya Juan Cruz pero bueno tú mismo tú mismo oye estoy tú crees que con eso ya tienen suficiente para hoy vale

Voz 27 48:33 los Seopan SEO le un camino de metro un camino para ellas de autobús que queda centro ahí te te lo ves bueno esta mañana ha aprendido una palabra nueva híper luz que te den Sisi suena híper supermercado del futuro pero será el medio terrestre el futuro que dicen que iremos de un sitio a otro enseguida

Voz 1826 48:55 pues entonces no te da tiempo a alertó

Voz 27 48:57 lo que pasa a literatura Juan Cruz y habrá que inventar algo o por ejemplo cómo jugaremos a sumar matrículas y no habrá atascos que ella habremos llegado o cómo viviremos emociones fuertes y no podemos volar con Ryanair de momento el reportero Jon ya Arenas aprobado este medio de transporte limitarlo

Voz 29 49:21 hablar de Villaverde Bajo hemos salido está ocupando todas las paredes de este este será máscaras el ambiente es totalmente está habitado por si fuera poco ido a firmar un papel muy no pueda hablar de verdad se me seca la boca que renunciamos a cualquier tipo de demanda o denuncia hacia la compañía de accidente enviado

Voz 15 50:03 lo que no se puede leer con esta es imposible es imposible esta marea muchísimo aunque bueno dicen también esta mañana ha hablado de que lo mismo no hay ni futuro como el cambio climático

Voz 27 50:14 sí sí sí dicen que es una Moix

Voz 15 50:16 cambio climático que movidas aquí vitola que móvil que Moby al cambio climático en Francia el ministro de Transición ecológica dimitido ha dicho que mira que no lo hacen mucho caso con esta de la ecología un poco es un Pedro y luego dice yo intento pero dicen no nada para no agotar no será para tanto luego moriremos todos por no hacerle caso lo ha contado

Voz 1826 50:39 como os venido esta tarde

Voz 15 50:42 dos hombres estropea el verano es eh llueve sobre mojado lo ha contado en La Ventana Paula Rosas la corresponsal desde París

Voz 18 50:48 Macron y el y el Gobierno no han comprendido lo esencial es que hay que cambiar el modelo que no que no hay una vuelta atrás no no son conscientes de hasta qué punto se ha llegado a la degradación del medio ambiente de la catástrofe que supone Iker no basta con dar pequeños pasos que dar pasos mucho más radicales el sábado cuenta que que tú que su estancia en el Gobierno no no lo estaba consiguiendo tenía muchas presiones para que lo dejara por parte de otros ecologistas otros le pedían que se quedara que iba a ser peor si si abandonaba el ha tenido un poco esa esa división interna no que contaban hoy que que la había impedido dormir durante muchas noches finalmente ha decidido debe dimitir

Voz 15 51:34 en nuestro país yo creo que bien no yo que de esta lógica y si no juego brutal es que es que por mucho que estuviéramos muy preparado nosotros solos por nuestra cuenta no hacemos poco a poco hace eso muy pop y cómo estamos lo ha contado el sociólogo Víctor Viñales dice que España es el cuarto país que más ha incrementado las emisiones de dióxido de carbono eso

Voz 30 51:55 con que somos el cuarto país que más ha incrementado anima Bono en siete no vimos la crisis económica supuso un parón en la emisión de dióxido de carbono dinero y una vez que empezamos a salir de esas económica Se volver a disparar las emisiones si nos situamos entre los países que no cumplen los acuerdos voluntarios señalar y de París

Voz 15 52:23 lo cual pues todos son buena noticia yo creo de seguro que con esta noticia dimite también algún político aquí en España seguro de España El cuarto puesto muy grave es cuestión de segundos yo creo seguro que dimite aún político mientras Trillo estamos hablando bueno a estas tres segundos próximos ganó seguro que dimite arboles

Voz 4 52:42 la música

Voz 1826 53:07 a veces el show radiofónico de Pilar de Francisco aquí cada tarde para cerrar para ponerle el colofón a La Ventana la italiana que ya sí sí sí pero veo a Quito los culebrones porque los culebrones ahora que te da hablar de culebrones

Voz 27 53:24 hombre la sociedad lo pide pide cambio climático y culebrones

Voz 1826 53:27 eso sí no precisamente por ese orden pero bueno

Voz 27 53:30 mi nombre es de él la sensación del verano la Casa de las Flores Luis Miguel el máster de Casado grandes historias que nos han alegrado estos días el periodista Juan Sanguino esta mañana ha visto en los culebrones con un fenómeno o algo así como decir que son tan elite apura

Voz 0931 53:45 pues yo creo que el tono es muy importante porque todos los personajes de las llora muchos mucho están muy contentos dicen estás guapísima estás hermosa el ritmo es muy equilibrado en realidad muy difícil describir como guionista porque porque a dar revelación tiene que haber un nuevo misterio de manera que tú siempre vuelvas a la semana siguiente la forma que también está relacionada con como Ruedan qué va muy rápido tiene muy poco tiempo entonces hay mucho Zoom mucho movimiento de cámara todo muy efectista y sobretodo para mí un culebrón tiene que ser satisfactorio en cuanto a que tú siempre tienes más información que los personajes a es claro no dejan de pasar cosas es imposible aburrirse

Voz 15 54:21 y también han jugado adivinar pues que qué personajes que celebrities españolas podrían protagonizar una telenovela