La Ventana (29/08/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1071 00:11 las cuatro de la tarde las tres en Canarias la Fiscalía pide orden de alejamiento para el hombre detenido hoy en Barcelona por agredir a una mujer que retiraban lazos amarillos en las calles es noticia de última hora así que vamos en primer lugar a Barcelona litoral

Voz 3 00:22 les si lo acabamos de saber José Luis Fuentes del Ministerio Público nos cuentan que la Fiscalía perdido una orden de alojamiento para este hombre a eh alejamiento de la mujer rusa a la que presuntamente agredió e insultó al grito de vete a tu país extranjera de mierda el pasado sábado este hombre recordemos que lleva ya dos horas eh compareciendo ante el juzgado de guardia de Barcelona y que ha sido detenido esta mañana por la Policía Nacional

Voz 1071 00:48 más asuntos el presidente del Gobierno por cierto cuenta con que se presenta un otoño de movilizaciones en Cataluña pero no cree que la Generalitat se salte de nuevo la legalidad lo ha dicho Sánchez en Bolivia en su gira por Latinoamérica que está siguiendo Inma Carretero

Voz 0806 01:00 el presidente no espera que este otoño en Cataluña se vaya a reproducir el escenario el año pasado cuenta con que haya inflamación verbal exhibiciones de los independentistas pero no una ruptura de la legalidad no cree Pedro Sánchez que el Gubern vaya a traspasar esa línea eso es lo que ha trasladado el jefe del Ejecutivo a los periodistas que le acompañan en su gira por América Latina en una conversación informal la impresión que tiene además es que Quim Torra quiere gobernar que no quiere ir a un escenario electoral inminente así que la hoja de ruta del Govern

Voz 1638 01:30 bueno es la conocida a mantener abierta la vía

Voz 0806 01:32 del diálogo institucional en las comisiones bilaterales demostrar que al Gobierno le importa Cataluña tomando decisiones que afecten a las preocupaciones reales eso dicen de los catalanes y ofrecer a la Generalitat una mejora del autogobierno sin ningún margen para el referéndum que piden los soberanistas

Voz 1071 01:50 el Gobierno y Unidos Podemos han terminado ya la tercera reunión para intentar llegar a acuerdos presupuestarios terminan sin llegar a esos pactos concretos aseguran en Unidos Podemos que ven ahora al Gobierno reacio incluso a hablar del impuesto a la banca Nieves Goicoechea

Voz 1468 02:03 según fuentes de la reunión parece que el Gobierno tiene reticencias a imponer el impuesto a los beneficios de la banca el anunciado por Pedro Sánchez estaría más abierta a estudiar otras vías de tributación a la banca por ejemplo sobre sus operaciones financieras que sería una imposición diferente los negociadores de Unidos Podemos también han visto Hacienda abierta a estudiar cambios en el IRPF tanto en los tramos de renta actuales como sobre el ahorro Pablo Echenique cree que es injusto el tramo de tributación tan amplio que va de los que ganan sesenta mil euros al año a los ciento veinte Miguel

Voz 4 02:34 vemos que no no tiene sentido que paga el mismo porcentaje una persona que gana sesenta mil euros al año que una persona que gana el dobles por ejemplo grana

Voz 1826 02:44 ciento noventa mil euros al año a día de hoy estampa

Voz 4 02:47 dando el mismo porcentaje no parece que tenga mucho sentido

Voz 1071 02:51 cuatro y tres minutos de la tarde tres y tres en Canarias tiempo para la información autonómica en la SER conectamos ahora como cada tarde con la Vuelta Ciclista España equipo de enviados especiales Íñigo Marquínez buenas tardes

Voz 5 03:06 buenas tardes es la quinta etapa de esta Vuelta Ciclista España Granada Roquetas de Mar ciento ochenta y uno kilómetros viene muy rápido quedan veintidós para que concluya esta jornada en principio el triunfo de lo tapas Se lo van a jugar entre Bauke Mollema Simon Clarke y el caza etapas Alexandr que tienen una ventaja de prácticamente un minuto sobre un terceto perseguidor de más de seis minutos sobre el pelotón principal terreno de descenso al filo de las cuatro y veinticinco estarán aquí en la línea de meta

Voz 1071 03:33 la Guardia Civil arrestado a cuatro personas por detención ilegal amenazas y trata de seres humanos porque supuestamente secuestraron a una mujer en Bilbao y la llevaron a un club de alterne en Santa

Voz 1826 03:41 Bilbao Sonia Lamberto al parecer el pasado

Voz 0270 03:43 de agosto un ciclista observó en una cuneta a una joven desorientada y que pedía auxilio estas relató que la madrugada del día siete conoció brasileño en un par de Bilbao ISS se ofreció a llevarla con sus amigas una vez en el coche el hombre condujo hasta Cantabria la metió en una casa donde le dieron un vaso de agua y a partir de aquí la joven sólo recuerda despertarse semidesnuda Iber que estaba encerrada en un cuarto finalmente consiguió escapar por el balcón la Guardia Civil puso en marcha una investigación que se ha saldado con cuatro detenidos dos hombres y dos mujeres por trata de seres humanos en un club de alterne de Argoños en Cantabria hay una quinta persona que está siendo investigada y dos mujeres que fueron localizadas en el interior y han sido trasladadas a su país de origen

Voz 1071 04:21 y en Zaragoza Josema Jiménez la policía sigue buscando al preso peligroso fugado en un traslado

Voz 1645 04:27 los hechos han ocurrido esta madrugada cuando el recluso regresaba al centro penitenciario de Zuera tras pasar una revisión médica ordinaria en un hospital de la capital el preso aprovechó el trámite de acceso a la prisión para quitárselo grilletes abrir la ambulancia y huir a la carrera el preso pertenece a un conocido clan de delincuentes de Zaragoza que cumplía condena por un delito de secuestro e intento de asesinato por lo que es considerado muy peligroso

Voz 1071 05:01 es todo por el momento la información sigue a partir de ahora La Ventana aquí en nuestra página web Cadena Ser punto com

Voz 1826 05:06 abriéndose

Voz 2 05:09 servicios informativos

Voz 7 05:16 la Ventana Cadena Ser

Voz 11 05:41 las

Voz 10 05:48 sí

Voz 2 06:12 los recuentos de PP espeta fue el arrobo verlo en efecto secundario cumplir Ball lamenta demasiado Tequila piso Yauar quién susurra una a mostramos Luis tocas lo quiero como el paso llorar Mari Pekín boca hicimos el amor ardiendo relajó explican es sencilla tampoco Aldama

Voz 1826 06:50 a las cuatro de la tarde y siete minutos las tres y siete en Canarias

Voz 9 06:54 saludos señoras señores qué tal cómo están muy buenas tardes

Voz 1826 06:57 bienvenidos es una forma bueno ya estamos habituados a entrar con una canción con un tema musical pero hoy tenemos una tarde atípica sobre todo en lo que respecta a esta primera hora en primer lugar paisaje habitual aquí en el estudio de radio Barcelona nos acompaña Olga Viza tomando café nuestra compañera periodista Olga qué tal

Voz 1638 07:20 los buenas tardes Ribeiro lamentando no estará eh

Voz 1826 07:25 ya ahí presumo que

Voz 1071 07:29 que adivinó la música que has estado escuchando

Voz 1826 07:30 esta mañana en las últimas horas que tiene que ver con con esto que nos ha acompañado

Voz 9 07:34 sí Olga todo mañana es una delicia hasta el viernes no no lo podremos comprar

Voz 1826 07:42 bueno pero hoy ya lo podemos disfrutar incluso un adelanto de uno de los temas en directo es el el disco hace es muy bien aciertas desde luego utilizando ese calificativo el adjetivo de es una delicia porque se llama gurmet el trabajo de Orishas que es un grupo de referencia del hit Come cubano pero es un grupo internacional bueno en realidad sus miembros uno vive en Milán otro en Madrid otro en París ahora mismo estar aquí en bueno aquí los tengo a a diez metros están en la terraza de los ya sea hombre de momento sí porque como decía que tenemos una tarde tan atípica que acabas de escuchar a nuestro compañero Íñigo Marquínez a los enviados especiales en el final de etapa de la Vuelta Ciclista a España lo que estaba previsto que llegara sobre las cinco y media o así más o menos en horario intermedio Se adelanta tanto que sobre las cuatro y veinte es posible que ya lleguen a la meta y por lo tanto que se va a cruzar también en nuestro camino

Voz 1638 08:34 me parece una carrera de MotoGP además oyera una era una etapa creo que es la quinta de media montaña que acaban en el nivel de mala en Roquetas de Mar pero vamos yo cuando escuchado al principio casi la salida parecía que vamos que sería un ritmo normal caramba

Voz 1826 08:53 caramba caramba han salido como una moto desde luego y esa circunstancia que sea de de media montaña como bien dices con un puerto creo recordar de de Segunda a pocos kilómetros ya para llegar a la meta hace que que se hayan envalentonado se hayan abalanzado ahí sobre el asfalto con ese ritmo que ya digo trepidante y enseguida nos vamos a acercar allí pero antes vamos a hacer turismo de otra manera porque esta mañana hablando con Olga Viza sobre los asuntos de la actualidad ya sabemos los referentes los grandes titulares que ya desde primerísima hora de la mañana estamos tratando aquí en todos los medios de comunicación pero en cambio tú has visto una cosa que puede aparentar ser menor pero que te ha llamado mucho la atención sobre los museos hay público para tanto

Voz 1638 09:35 para tu tipo de museos pero he visto un ranking de los museos más raros del mundo me ha llamado aparte son increíbles pero me ha llamado poderosamente poderosamente la atención que en el quinto sexto lugar hay dos museos españoles uno el quinto Las brujas de

Voz 1826 10:00 que rapidamente recortes de la película

Voz 1638 10:02 de Alex de la Iglesia pero desconocía que había museo ilustra el sexto en Ciudad Rodrigo tengo que confesar que este me parece incluso más curioso que es el Museo del original

Voz 1826 10:14 quieres que vayamos a bueno vamos a vamos a acercarnos a los dos y tú bueno te has centrado sobre todo en esa quinta sexta posición cuarta quinta con la clasificación que eso son los museos que nos atañen verdad cercanía son los españoles el primero una idea el primero está en Reikiavik sabes a qué museo me refiero verdad Olga

Voz 1638 10:35 pues sí en el Museo del falo la favorito es lo envió claro esto empezó como un vamos un un trabajo biológico te biología pero ahora reúne los falsos de todos los mamíferos de Islandia ese es el más raro pero hay hay otro ahí Muse de preservativos en Bangkok también yo otro de collares de perro en Leeds en el Reino Unido y otro de mechones de cabello

Voz 1826 11:02 vamos a los nuestros a los que tenemos aquí a los que nos pilla más a mano decíamos el primero el Museo de las brujas de su garra Murgui nuestro compañero de Radio Pamplona Álvaro Valderrama nos cuenta nos acompaña para saber qué es lo que podemos descubrir ahí

Voz 12 11:35 oh

Voz 0115 11:36 en el antiguo Hospital del pueblo a escasamente ciento cincuenta metros de las cuevas que inmortalizó Alex de la Iglesia en el cine se encuentra catalogado como cuarto museo más curioso del mundo y es que su temática da juego pero eso sí fuera clichés que nadie piense que las brujas malvadas los tópicos desfasados de película de terror de serie B son los protagonistas en el museo de fugara Moody el visitante se va a topar con toda una lección de Historia o cuenta Ainhoa Aguirre gerente del museo

Voz 1826 12:04 queremos alejarnos

Voz 13 12:07 de roja que quizá pues muchos traen cobramos piensa bruja de Halloween esa bruja mala de los cuentos todo eso no queremos dejar un poco al margen entramos a contar qué seguimiento ni seis minutos ocho mil seiscientos catorce pero además se avanza un paso más dice completa esta información hablando también de cómo hoy día la gente aquí en aquella época es en sus creencias el papel de la mujer las explora

Voz 0115 12:29 sólo el año pasado el museo ubicado en un pueblo con doscientos diez habitantes recibió cuarenta y cinco mil visitantes está configurado como el prólogo ideal para luego visitar las Cuevas una infraestructura sin la otra no se conciben nombres como los de María de simil ley a Barrenechea o Miguel de Boí Buru porque también había hombres

Voz 1826 12:48 adquieren una especial relevancia para quién quiera

Voz 0115 12:50 cercar sea algo que más allá de la mitología tiene mucho de historia está marcado a fuego en el ADN no sólo de su gorra Moody sino de muchas localidades del norte de Navarra

Voz 14 13:03 eh que este museo el de las brujas en de garra

Voz 1826 13:07 a Murcia y Navarra está muy bien situado pero decías y el Museo del orinal de Ciudad Rodrigo en Salamanca del que tú a ver yo confieso no había oído hablar nunca nunca no

Voz 1638 13:17 en mi vida vamos pero no me sorprende además e inmediatamente buscar información sobre este museo y es un museo muy visitado y hay gente que lo recomienda vivamente vivamente porque de algo tan esencial en la historia del ser humano

Voz 1826 13:38 sí sí sí desde luego es una es una muestra también del paso de la de la historia de cómo el hombre el hombre y la mujer el ser humano pues se ha ido organizando en esas cuestiones sanitarias verdad Esther Velasco es hija de su fundador es la actual propietaria hice asoma a esta hora La Ventana Esther del arco qué tal muy buenas tardes

Voz 15 14:01 hola qué tal buenas tardes bueno nosotros primero

Voz 1826 14:04 lo externos va a disculpar porque hasta que no ha aparecido en esta lista hay también situado ahí como estaba en el en el top ten en el top de los diez mujeres más de los diez museos más curiosos de todo el mundo no teníamos ni idea pero sin embargo sí que es un museo muy visitado verdad Esther

Voz 15 14:19 sí es vamos era muy visitado de conocido en la zona de la verdad que con repercusión internacional

Voz 1826 14:25 ya veo que no solamente salida

Voz 15 14:27 de aquí sino que el año pasado fallaron las revistas más importantes de Estados Unidos sobre los museos el mundo sabe que realmente tener repercusión ha estado también en Trip Advisor en la verdad es que se se conoce poco lo que tenemos en este país

Voz 1826 14:40 ya sea aquí por esa parte no les pilla por sorpresa quiero decir que no es la primera vez que aparece pero la noticia de hoy en realidad casi se la hemos dado nosotros Esther

Voz 15 14:49 sí porque muchas veces no centramos por la prensa por alguien que nos llama curiosidad de oye mira dónde haber salido de visto el museo y a nosotros realmente no no no nos avisan nadie son cosas que van saliendo pues porque uno u otro va a visitarle detenido que viene gente de muchas partes del mundo cuando uno vuelve a casa es cuando realmente cuenta lo que ha visto son más extranjeros que nacionales muchas veces los que comparten los que han visto lo que hemos visto con con otros amigos no se conoce más fuera

Voz 1638 15:18 Esther decía Roberto que está muy bien situado en la lista pero también está muy bien situado en en Ciudad Rodrigo creo que está

Voz 15 15:25 se entre científico no sí bueno Ciudad Rodrigo es un pueblo muy muy visitable por todos es decir hallado que se puede ir andando de una punta a la otra fácilmente está justo al lado de la Cate

Voz 16 15:37 para de la catedral pero

Voz 1638 15:41 llevan dentro cuantas piezas hay que es que es explica cómo se explica la historia de esa

Voz 6 15:50 organización Grecia Roberto por parte de los humanos a lo largo de tantos siglos

Voz 15 15:55 mira el museo realmente ese fundó todo porque estas piezas están perdiendo es una pieza que no se tenía en consideración o no se tiene nunca en consideración pero los grandes señores siempre han tenido sus vajillas preparadas para ir a cualquier parte iban en una carroza llevaban su orinal Iban a sus palacetes eso toda su vajillas estaban decoradas perfectamente acorde con el paisaje que tenía alrededor ya fuera el plato de comer él va la taza que utilizaran o el orinal utilizado en ese momento en aquel lugar en concreto por lo tanto en el museo podemos ver piezas tan bonitas como paisajes de campo señoras sentadas alrededor de una mesa o incluso bienales decorados con con oro porque cada uno yo tenía el dinero que tenía no se podía permitir los lujos pues desde donde ponía swaps saber a que dejaba lo que no quería a donde metía la cuchara para comer no bueno si no se ha visto siempre

Voz 1638 16:54 además creo que aquí se explica también la historia de Reyes pobres ricos niños hombres mujeres ancianos porque ha habido para todos los Reyes tenían dos personas de servicio para tales menesteres según

Voz 15 17:09 es el dinero lo dice todo no

Voz 1826 17:11 cuanto más cuanto más miedo una masa podido

Voz 15 17:14 abusar de otro entre comillas los señores no tenían un orinal como tal utilizaban que hay en ahí en el museo verdaderos sillones los originales no se veían eran asientos cómodos en en aquel momento pues si necesitaban hacer algo del orinal estaba escondido debajo nadie lo veía por los muebles

Voz 1826 17:35 que quede constancia de de toda esa historia eso fue idea de su padre

Voz 15 17:39 fuera de mi padre es un hallazgo casual en el pueblo padre coleccionaba un poco de todo en los años ochenta aparecieron unos de empezó a coleccionar los luego se convirtió en una cosa de regalos por aquí vamos de viaje y veíamos uno veía ni a algún amigo de fuera ya había encontrado uno en cualquier sitio era regalo de Navidad Santo cumpleaños fiesta casi que en cualquier momento y poco a poco se convirtieron de diez a veinte de venta a treinta de treinta a cien

Voz 1826 18:04 lo típico de aquí y de allá y al final creo

Voz 15 18:08 el se convirtieron en mil trescientos que empezaron a recorrer España

Voz 1826 18:11 de varios países además empezar a recorrer

Voz 15 18:13 España principio desde el año en el año dos mil y al final pues consiguió que se quedarán en su pueblo natal donde él quería que estuvieran tuviéramos tuviera todo el mundo contemplarla maravillas que se hacen realmente estos alfareros a lo largo de los años han hecho preciosidad de sí la uno las Palacios y demás y nunca te enseñan el baño no pero todos hemos tenido que ir al baño seguimos yendo no afortunadamente entonces incluso lo los grandes palacios cualquiera visitan Palacio nunca visitamos los baños

Voz 1826 18:42 Perelló estamos preparados Esther para el éxito que ahora mismo va a suponer el hecho de aparecer ahí en la lista de esos museos tan singulares de todo el mundo

Voz 15 18:53 bueno yo espero que sea más que un éxito una un reconocimiento al trabajo de de muchos de estos pequeños museos que hay por España y que tenemos que fomentar entre todos no porque Ciudad Rodrigo es un pueblo muy bonito con muchísimas cosas para visitar con sus Iglesia su incluso su catedral sus murallas pero tiene estas pequeñas cositas como este pequeño museo que con muchísimo cariño tenemos la familia su mil trescientas piezas todas diferentes eso hay que decirlo son todas diferentes y cada una con su singularidad una unas a diferentes lo tiene un color el otro tiene un dibujo distintos materiales tamaño donaciones de muchísimos amigos ir poquito a poco todo creo que estas cosas no se deben perder lo ve debíamos mantener entre todos

Voz 1826 19:34 otro atractivo más entre los muchos que tiene de Ciudad Rodrigo de este museo que el orinal Esther del arco enhorabuena in muchísimas gracias enhorabuena por todo el trabajo desde luego de recopilación de estos años que empezó su padre inmunes merecidamente ha hecho que aparezca aquí de forma destacada Esther muchísimas gracias

Voz 15 19:53 gracias por llamar alude así buenas tardes

Voz 1826 19:55 son las cuatro y veinte trece y veinte en Canarias enseguida estamos en los últimos kilómetros de la etapa de hoy de la Vuelta

Voz 1638 20:04 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus comisiones

Voz 17 20:07 la opción de Ataturk la que te cobran banco por formalizar la hipoteca a comisión de subrogación la que cobra el banco por cambiaría otro comisión por cambio de condiciones la que te cobren Baco para ampliar el plazo

Voz 18 20:15 hipoteca te viene todavía mejor conocer la hipoteca de un banco que no te cobra comisiones elige bien

Voz 2 20:21 hipotecas naranja de ING elige entre variable mixta con el precio que buscas cero

Voz 19 20:26 pero pero comisiones encuentra la NG punto es

Voz 20 20:31 vuelta a España dos mil dieciocho en la Cadena Ser

Voz 1826 20:36 conectamos con nuestros enviados especiales

Voz 21 20:39 sí porque estamos prácticamente en los últimos cinco kilos

Voz 1826 20:42 otros de la etapa de hoy hoy van en moto Íñigo Marquínez buenas tardes

Voz 5 20:45 muy buenas en Roberto Sánchez en moto y además de gran cilindrada porque entre que han salido con algo de antelación que estaban con mucha prisa Ike el viento les ha soplado a favor semana plantar aquí en la línea de meta con más de media hora de adelanto sobre el horario intermedio previsto por los organizadores una jornada en la que en principio no van a pasar demasiadas cosas y en la que no vamos a trincar la etapa porque ningún español se ha metido en esa fuga en la fuga buena de la jornada tres corredores antes como lema el corredor holandés con Simon Clear australiano icono de la BBC el caza etapas que ahora mismo tiene una ventaja de un minuto y seis segundos sobre un terceto perseguidor entre los que figura Rudy Molar el corredor francés que ojo puede convertirse en el nuevo líder y en el nuevo maillot rojo de esta Vuelta Ciclista España porque el pelotón en viene a más de seis minutos y el chaval el francés del grupo José DJ estar en la clasificación general a3 cuarenta y seis todos los días los contamos lo que ocurre desde las cuatro y cinco de la tarde a través de las ondas medias de las a página web ir en las dispositivos móviles en cada etapa de la Vuelta Ciclista España ahora ya incorporamos a todos los oyentes de La Ventana pone el equipazo de la Cadena SER pole micrófono los recuerdos y de spray Borja

Voz 0298 21:56 aquí estamos que también llegó buenas tardes de nuevo como decimos a apenas cinco metros de la playa de Roquetas de Mar la gente que abandonado ese ratito de baño para disfrutar del ciclismo muy buen ambiente el que tenemos aquí en la línea de meta con un calor exagerado con la humedad lógicamente como en los últimos días como en Málaga y con ganas de disfrutar de

Voz 5 22:14 de etapa que ha llegado muy rápido y que alguno casi

Voz 0298 22:16 le pilla con el café ir con los comentarios de la cadena

Voz 5 22:19 ser como todos los días están Melchor Mauri Roberto Torres hoy se ha incorporado también ciclista hay periodistas Silveti credo para estar con nosotros en La Ventana Silvia muy mucha muy buenas tardes

Voz 0159 22:29 buenas tardes hablábamos de que así sea se ha venido muy rápido

Voz 5 22:31 lo veíamos Aline que los tres delante estaban medio parando eh

Voz 0159 22:34 sí yo creo que a veces están vigilando Joan tiempo suficiente cincuenta y nueve segundos detrás también van a haber dudas no a ver quién tira más fuerte es que guarda ese gran mito de fuerzas porque si lo das todo para llegar a los tres de cabeza esas fuerzas luego te pueden fallar justo para el esprín final yo creo que de Marc y tampoco no no vas ser tonto de entre comillas Si va ir moviendo sabiendo que es uno de los el favorito para hoy

Voz 5 22:59 y la verdad fe Torres es que no le he dado un palo al agua prácticamente en toda la fuga eh ha estado escapado en solitario cuando han llegado los otros dos corredores mole Mike Clarke ahí se ha puesto a rueda

Voz 14 23:08 mira yo no las ponen la ciruela no nos pasado un momento pero bueno

Voz 22 23:14 ahora sabemos que es un corredor que que bueno aquí va a estar muy atento pero bueno nosotros yo pienso que en algún momento atacará a un otros intentarán jugársela sillas con este la verdad es que lo tienen bastante difícil porque no hay nada no hay ni repecho unas dos curvas en el último kilómetro un poco peligrosa pero yendo tres no tienen ningún peligro sea que como les dejen así lo único pueden jugar a que los de atrás vayan echándole un poquito un poquito hice ponga nervioso de Maquiavelo

Voz 5 23:39 yo de verdad que plantarse la meta gol de Marquinho es una auténtica locura es una lotería dejarán papeletas prácticamente casi todas para el corredor italiano Amauri no que estamos comentando

Voz 1826 23:49 es lo que estamos viendo y ahora pues bueno

Voz 16 23:51 hay momentos que parece que se vuelven al entender ahora parece digo otra vez que estoy vigilando se mucho y medio pagándose por lo tanto bueno sí es cierto que tienen un margen importante todavía están aún minuto atrás por lo tanto no pueden permitirse relajarse de esta forma irse vigilando y bueno eh nadie se fía de nadie y ninguno quizá ACB claro para ganar el sprint entre los tres van a intentar buscar pues una diferencia o intentar escaparse para para conseguir unos metros Si intentar ganar la etapa pero bueno sí sí sí el más avispado más relajado entre comillas y allí un poco viéndoles viéndoles como

Voz 14 24:36 mira

Voz 16 24:39 lo que no quieres que separen sí sí de momento están vigilando no no consiguió ninguno cerró hueco y vemos muy atento también a Simon Clark que está muy atento de Demo lema Si bueno pienso que que entre uno el otro igual la casa sin de momento llegaría esperar esos últimos ese último kilómetro a ver qué pasa

Voz 5 24:59 por detrás Rubin Pollard que ahora mismo en la general virtual a falta de dos kilómetros y medio tendría en la cual una ventaja en la clasificación general de un minuto y siete segundos sobre Kwiatkowski es decir el francés de Groupama sería el líder venga chicos vamos con la porra la que hacemos todos los días mueble McLaren o que Rober

Voz 4 25:17 Dimas Borja me la juego homónima

Voz 5 25:20 es Silvia Miguel Goncourt Justino Madrid hoy hacemos repetir a te dejo repetir yo controlar también se lo voy a decir nació con Marc y también esa borrasca que hacemos en la Cadena SER todos los días cinco minutos cuarenta y ocho segundos la desventaja que tiene el pelotón principal tuvo Silvia qué has cubierto toda la etapa también en el día de hoy Bonilla no tiene ninguna dificultad no es una carretera ancha una avenida ancha ningún problema

Voz 0159 25:45 a sin problemas una curva final antes de entrar a meta pero nada es muy fácil muy sencillo yendo tres corredores sólo es lo único que van a poder hacer es que un despiste puede ser que al final vemos esos típico es que se tocan las ruedas al porque se están vigilando mucho mucho muchísimo y eso mira fíjate el grupo perseguidor ya cuarenta y cuatro segundos es lógico que Molar tiene que ir tirando a tope porque Molar ponerse líder para este corredor debe ser un grandísimo premio entonces debe debe intentar mantener claro para él él

Voz 22 26:13 lo bueno que tiene que por detrás los otros vascos los otros dos que van con él saben que batirá hasta que llega a meta cuando pase la raya cuando sea para mientras vaya estos tres pues bueno hay Trentino todo ir cuidado ya le llegan a otros dos clientes por detrás ya cambia la cosa que ya empieza a arrancar un otros lo tienen más difícil íbamos sintió que de Martí parará un poquito arrancar un poquito para que no les coja

Voz 16 26:35 hemos visto unas imágenes de atrás viendo el equipo Sky que ya no es el ritmo aquel de ir tirando sino que han acelerado vienen rápido sea que no se la intención realmente que tendrán no si quieren realmente reducir ese minuto minuto y algo que tienen de margen para mantener el líder o realmente pasan del si se les ve que van realmente a bloques porque es igual realmente han recibido bueno a un comunicado de del director deportivo de que vayan a reducir esa diferencia para mantenerlo no sabía cuál será su intención

Voz 5 27:06 si bajando y bajando amparado

Voz 0159 27:09 coches de de estos tres corredores eso quiere decir que los perseguidores están muy muy cerca ya está todo limpio para que los tres detrás están viendo cabeza de carrera

Voz 1826 27:18 veintidós y bajando veintiuno La Venta Cárdenas

Voz 5 27:20 tres jugados a falta de kilómetro y medio sobre ese terceto perseguidor Rudy que sigue trabajando de lo lindo para entender por qué no conseguir la victoria más importante en su carrera no la victoria de etapa pero sí fundarse el jersey de líder vienen como locos por detrás mira de Trier como esta tienen también el corredor de la Loto y modo hice mira a uno XXIX ahora mismo tendría el maillots en rojo el corredor francés último kilómetro hice siguen parando catorce y bajando

Voz 22 27:48 sí sí los más pardillo pero yo creo que él está midiendo pasó a primera curva que ahora va a hacer un par de arrancadas está mirando para atrás y cojan el líder vamos yo creo que ya ya lo tiene el francés sin ningún problema por mucho ir a corre por detrás Sky ya no le va a acoger ese tiempo

Voz 0159 28:05 como sigan en la recta mirándose así tal y como han ahora detrás de los tres perseguidores los bananos claro

Voz 5 28:10 en trincar tranquilamente Jesse dentro del último kilómetro no se entienden entre ellos Margi que es el máximo favorito obreros defendían arrancar en algún momento Melchor

Voz 16 28:19 sí sí sí está claro que él supongo que está buscando su distancia no está claro que están muy lejos todavía lo que tiene que hacer es lanzar

Voz 1826 28:28 en un poquito la carrera sin ponerse a Bloco pues solo

Voz 16 28:30 te para evitar que los tres corredores de atrás les alcancen no por lo tanto sería absurdo que entre los tres de tanto vigilar les alcanza

Voz 1826 28:38 desde los tres correo desde atrás y perdiese

Voz 14 28:41 ahí la ya no les cae bien

Voz 5 28:43 tienen ojo que llevamos cuatro horas y media pasados encima de la bicicleta Margi por delante Simon clara su rueda cerrando Bauke Mollema ese terceto viene el terceto perseguidor a siete segundos A siete segundos arranca limar guiri ahí está el corredor italiano impresionante el gentío que hay en la línea de meta el tercero que viene muy cerca Dívar que por delante ojo hay que toma la delantera puede ganar intentaremos

Voz 23 29:05 duermo lema poder salimos Werther fe gol primer hotel primero segundo y tercero de Sandro que Grecia vosotros hemos Gard servidora hace un mes Sadie

Voz 14 29:16 si fuera dijo que por qué no le quedaba otra que que importa de verdad

Voz 16 29:21 quitarla con todos los donde hemos dicho sí a llevarnos dicho

Voz 1826 29:25 ha dado ya hemos dicho venga por el hemos ido

Voz 0159 29:28 los únicos que hemos confiado en eso tiene premio

Voz 5 29:32 vamos a esperar simplemente unos minutitos para que llegue el pelotón principal cuando pasen exactamente c3 cuarenta y seis menos a unos segunditos que han perdido ese terceto donde venían Rudy Molar es más unos trece cuarenta cuando pase el pelotón Si pasa con más desventaja que sabrá perdido el maillot rojo de líder Kwiatkowski parece que no le importa mucho de todas formas a a eh

Voz 22 29:55 no es camino va tirando para coger ese tiempo yo creo que les viene bien pues eso que se quede con menos de un minuto ahí lo va a hacer un trabajo oí ni seguro mañana muy bien para que Sky descanso un poquito

Voz 5 30:06 bueno Victoria fantástica de Simon anclar el corredor del Education First la verdad es que es un equipo con gente veterana con gente importante ha logrado sorprender a una Alexandros que partía con en las principales opciones para conseguir el triunfo en la jornada de hoy al final italiano sigue tercero por detrás del ganador de Bauke Mollema el esprín ha sido muy muy

Voz 22 30:26 ha arrancado ha arrancó demasiado lejos yo creo esa puesto nervioso ha visto a los atrás ha puesto nervioso venía arrancado de demasiado lejos venía tirando la han remachado y la han dejado Sendra

Voz 5 30:36 pediremos en cuanto entre el grupo principal un menor

Voz 24 30:38 pero el segundo Silvia crees que le quita el maillot rojo o no si si Sky no viene como para mantener ese mayor viene a en ruta dominguero diría yo para pues un poco la imagen del equipo que no se vea pues te quieren dejar claramente ese ese liderato

Voz 5 30:53 es lo que decíamos antes en Melchor es muy importante conseguir hoy el marido en rojo porque mínimo mañana lo vas a tener también Mañanes una etapa que va a finalizar así vamos adelantando en San Javier en Murcia en el Mar Menor y es una jornada donde hay dos pequeñas tachuelas de tercera categoría pero muy lejos de meta siguen entrando corredores que habían quedado descolgados en la fuga entre ellos había algún español Diego que mañana Melchor que se haga con el jersey de líder hoy luego mantener mañana

Voz 1826 31:17 sí desde luego si si teóricamente sí lo tiene

Voz 16 31:19 que mantener el equipo debería de de luchar para ello porque lo que hablábamos antes el llevar el maillot de líder una gran vuelta no estado alcance de de mucha gente y por lo tanto el equipo que ah hoy mismo que lo han conseguido con con mola realmente tiene que buscar a mantenerlo al máximo de días posible hasta que llega un día de los decisivos y se lo quiten pero para ellos realmente va a ser el premio a bueno a a la participación en la vuelta va a ser un regalo muy importante llevar unos días el mayo de lidere cuantos más tías lo lo lleven mucho

Voz 0298 31:53 lo mejor para la Lisardo y esa puede ser la imágenes tenemos aquí enfrente a Rudy Molar ahora mirando de reojo al reloj están con los ayudantes del equipo Groupama Française des Jeux pero yo creo que la cara denota tranquilidad y sabe que salvo milagro se va a colocar conmovida

Voz 5 32:05 sí sí porque son dos cincuenta y ocho cincuenta y tres minutos ahora mismo es de que entrara al ganador segunditos pues el trato Rudy Molar inhala simplemente vamos a esperar para despedir rápidamente a que entre pelotón principal ahora más es esa amplia avenida por el centro de Roquetas de Mar siempre los corredores del Sky en punta de lanza pasan ya tres minutos y quince segundos cuando sean tres cuarenta y seis ya podremos decir de forma definitiva que Rudy Molar es el nuevo líder ya oficial de esta Vuelta Ciclista España te está gustando la vuelta Silvia

Voz 0159 32:33 a mí me encanta la vuelta me encanta por donde los ciclistas desde el coche se ve muy bien y ese ese siempre ese esa sorpresa que nos encontramos en el recorrido pues hace que los Brit lo lo vivamos de muy cerca y que y que lo disfrute la gente desde desde su casa

Voz 5 32:49 estar en el último kilómetro ya en el último kilómetro están ya los corredores del pelotón tres cuarenta y seis

Voz 25 32:56 a esa distancia está

Voz 5 32:58 el grupo Hinault ha entrado ahora mismo ya oficial Rudy Molar y la gente Ruth es el nuevo líder de la Vuelta Ciclista España celebrando de qué manera corredor no

Voz 0298 33:08 los aplausos para el lo que pasa es que el todavía no nos ha entrenado pero luego lo han anunciado por megafonía pero bueno ya es oficial que Rudy Molares el nuevo líder de la Vuelta Ciclista a España ahora mismo está con la toalla todavía quitándose el el sudor pero bueno podemos confirmar de momento no es consciente de que es el el líder de agua

Voz 5 33:23 pues vamos a despedir aquí a los comentaristas porque vamos a volver a La Ventana rapidísimamente mañana Rober

Voz 22 33:29 a esta mañana hasta mañana Melchor hasta mañana

Voz 16 33:32 una bastante a su casa

Voz 5 33:34 abraza Silvia Tirado que es y no sólo ciclistas también periodista está trabajando para el impulso

Voz 8 33:40 la segunda mole el nuevo líder de la clasificación de esta Vuelta Ciclista España nuevo lideró maillot rojo base rusa

Voz 5 33:47 Juan un etapa prácticamente plana termina en San Javier el Mar Menor lo contaremos en la sintonía de la Cadena SER os dejamos de nuevo con La Ventana de Roberto Sánchez desde Roquetas de Mar entre el pelotón hasta luego

Voz 10 39:20 Car eh

Voz 1826 39:51 estamos a veinte minutos para llegar a las cinco de la tarde las cuatro en Canarias recuperamos ahora el el tono Olga Viza que nos acompaña para tomar este café con un Goya hielo bueno este café el gourmet porque hoy es un café gourmet lo que estamos haciendo aquí en Granada ACM la obra atípica totalmente así que esta música es la que has estado escuchando durante toda la mañana ahí en las últimas horas de tu vida

Voz 1638 40:14 insisto en lo que te he dicho principio mira que lamento no haber tenido la oportunidad de compartir estudio contiguo en todos estos miércoles especialmente si hemos aprendido a adivinar no Si bueno vale pero no vaya tres que tienes ahí

Voz 1826 40:29 bueno para ambientar ya sabes que durante este ratito a la vez que estábamos muy pendientes de los últimos kilómetros de de la Vuelta Ciclista a España aquí este este tres este trío que tengo aquí que son los qué tal

Voz 35 40:40 cómo estáis muy buenas tardes M es muy bonito escuchando tubos pues temía que eres un mar muy linda

Voz 1826 40:47 has visto eso va partío

Voz 35 40:49 no El Ruso yo tú él sí soy yo

Voz 1638 40:52 muchas gracias buenas sensualidad según presionan bueno la la voces discordante con el cuerpo pero te lo agradezco

Voz 35 41:00 como tantas veces antes tras una gran y esa dejó de ser humano bueno pues la

Voz 1826 41:07 ah sí que disco que disco la receptora de esos piropos ha estado escuchando mucho incluso en el ratito que habéis estado aquí probando ensayando porque vienen los orígenes vienen para presentarnos su último trabajo este gourmet pero además aquí es que tú sabes que tenemos como un pacto no escrito con la gente de la música aquí en La Ventana ya saben que vienen y tocan en directo cantan indirecto eh hay organiza eso no pasa todos los sitios como tiene que ser ya puedes ponérmelo por el extremeño ha enviado ya el vídeo de cuando aquí lo tengo ahí ha sido cuando he visto que te subes

Voz 14 41:43 por las paredes Radio Barcelona no entraremos daremos

Voz 1826 41:49 así cuando sólo el tres D S

Voz 35 41:51 siempre estamos firmando autógrafos en el NAP de de Barcelona

Voz 1638 41:56 de cerca cerca de de los estudios de Radio Barcelona que

Voz 1826 41:59 más que invitada gracias a la vida se pone ahí en primera en primera fila ya ya está haciendo cola bueno pues si un disco de música fuera un plato de comida lo que le que suena y lo que vamos a escuchar y lo que vamos a degustar a esta hora aquí en España se come tarde osea que a esta hora podemos comer perfectamente rico rico esos así que lo nuevo de Orishas llevaría los adjetivos de de intenso de adictivo de sabroso gourmet decimos que es lo nuevo de esta banda cubana por excelencia lo que significa una vuelta al escenario musical de quiénes han sido siempre un referente del hip hop en el mundo en el mundo bueno este es el resultado de cómo os unió la vida en dos mil dieciséis habéis estado cocinando a fuego lento hasta que ha salido

Voz 35 42:44 exactamente eso y hemos intentado el recopilamos los mejores ingredientes gourmet no no significa caro significa tiempo significa calidad esos dos significa la pasión el amor que tú haces la comía con el tiempo que le dedicas

Voz 9 43:00 a apelar voy a coger el mejor fútbol el mejorar Ros estuvo mucho este disco coger la mejor melodía es la mejor escuela

Voz 35 43:10 acciones es un ingrediente que fueran conformando este este mejunje son cuando estuviera listo pues ponerlo a a cocinar a fuego lento

Voz 1638 43:19 eh porque habéis dicho además que más que rejuvenecer vuestros sonido queríais alimentar a otra generación exactamente eso sí porque ese la tarea

Voz 1826 43:29 que es que quitan y ponen nada lo que has dicho

Voz 9 43:32 es así han vuelto hoy han vuelto está

Voz 35 44:01 según el cual ponen cuesta esta canción se amordazó nuevas Cueza mundial hacemos todos periodista sé cuál es el productor de esta canción vive en una ciudad determinada yo te voy a decir el nombre de tres ciudades tiene que si me ponen la ciudad de este premio

Voz 1826 44:18 que no me dices el número del producto no vale ver dónde vive quiero decir el nombre tampoco sería ninguna

Voz 14 44:24 la nada La Habana en la banda

Voz 35 44:28 Medellín o Barcelona ya esperar vamos a escuchar un poquito

Voz 9 44:33 a partir de tipo cantaría veréis palos o Ángel Luna cuál es tu apuesta Olga Viza Medellín Medellín estrenos y la te ya no sé no sé pero estoy diciendo no sé yo tampoco yo voy a decir Barcelona Barcelona así y otra y otra pregunta

Voz 1826 45:05 el producto es aquí aquí el que preguntaba era yo pero bueno no

Voz 9 45:08 tú sigues productor otra canción era músico astrólogos o futbolista cielos aquí vienen a vacilarlo sola bueno la mucho cada sube sube su música es que que fuera astrólogo que hacemos Barcelona Barcelona si tú tú que crees Olga Viza astrólogo yo no sé si no no no no yo mirando

Voz 35 45:44 estate te voy a voy voy a descartar futbolistas así es lo único que

Voz 1826 45:48 puedan recupera voy a voy a ver yo no me he traído las gafas pero voy a ver el libreto no tengo nada a ver si lo producen es si esto porque un futbolista embaraso clásicas futbolista al tono futbolistas futbolistas quinto White

Voz 9 46:03 Higuaín Higuaín exactamente pero bueno de poca incógnita incógnitas os tenéis

Voz 1826 46:31 oye como habéis podido hacer y no no quiero decir lo de que colabore uno de aquí otro de allí un productor que futbolista inglés que vive en Barcelona uno de vosotros que vive en París otro en Miami otro en España en Pamplona cómo cómo se junta habéis conseguido cuándo volviste es en dos mil dieciséis en la gira o lo habéis hecho a través de Internet como compuesta

Voz 1638 46:56 es la cocina estoy

Voz 35 46:58 Vlado con ese plato con este nuevo dado

Voz 36 47:03 hemos logrado robarnos el ese sabor de la misma que le corresponde a cada uno con con respeto con humildad con admiración y es el resultado de la de las grandes personas que nos acompaña dentro de trabajo a lo nuevo

Voz 1826 47:19 se ha propuesto mucha gente para colaborar con vosotros cuando sabía que estaba por ahí la discográfica cuando sabía que estabais cocinando lo que estáis cocinando que habéis tenido que hacer entonces elección de esta canción con este esta canción con esta este que lo produzca un futbolista de Barcelona

Voz 14 47:34 yo creo que no hubo como sí lo dejamos

Voz 35 47:39 dejamos volar la el la el el mensaje no llamaron sobre todo muchos amigos en la Honda son de la banda en franco llamaron Franco debida se presupuesto sesenta y nueve Amaro de pero hoy queremos un disco somos pondrá dando nosotros somos muy fan de ellos también entonces fue realmente un un un trabajo entre amigos

Voz 1826 48:01 pero cuál era el mensaje osea el mensaje no es Orishas vuelve no es sólo eso sino que hay mucho de filosofía hay mucho de estilo deriva de una de una mirada de la vida y de la cultura latina cuál era el mensaje para que todo el mundo llamar a la puerta de Orishas para colaborar en este vamos a dar

Voz 35 48:17 mira vamos a hacer una Museum calidad el mundo musical humano está muy potente pero creo que nos faltó un poquito desfile Miño de limeño hay mucho mandona musical

Voz 8 48:33 día en casa lo que aprender español le digo le explico pero nada Risas ese fue

Voz 9 48:48 no mira mira pues está funcionando mucho escuchar esto qué qué es esto qué es esto Elvis

Voz 35 49:22 no vivimos en ese pozo los niños en la esperanza en un mundo el unión entre jóvenes americano y jóvenes Cubano esto Juana americano prenden español iniciales con una música de orilla que es en parte cubano

Voz 9 49:37 pero imparte las clases en español nada más y nada menos que concurre a su que tiene tanto cariño emoción a Pablo cubano o para para cualquiera que esté fuera de su país no

Voz 35 49:50 un es un placer verle un niño que van a Cuba se reúnen con niños cubano y cantan diciéndole pongamos fin una abeja a esta a esta tortura que existe entre entre ambos países ido una vez se llamó la amistad entre los pueblos que somos hermano practicamente nada claro y esto

Voz 1826 50:07 debería además está convirtiendo bueno se ha convertido de hecho en en viral Cuba isla Villa que es una canción es un tema cargado de de tanto significado con unos estáis contando para vosotros también especialmente porque es es con el que volvéis con el que sunís

Voz 9 50:21 en dos mil dieciséis No pregunte en que

Voz 37 50:25 pensando en lo que se está está mirando lo ve todo

Voz 1826 50:29 lo analiza no estaba pensando

Voz 37 50:32 ahora me encanta ir fuera en la pregunta las

Voz 1826 50:37 pregunta era que esta canción Cuba isla Bella por todo el significado que no estabais contando además para vosotros tiene un valor añadido que es la que la que significa la Unión vuestra en dos mil diez

Voz 37 50:49 exactamente fue el primer tema como el tema el tema más simbólico posiblemente de este boom porque fue el primero que se agravó después de ocho años de ausencia así sigue efectivamente significa mucho para para para nosotros aquí y sobre todo para para el pueblo cubano para el buque una canción con un contenido bastante nostálgico que no sólo para el cubano para todo que quitas hubo que deja soy la que deja su país a su tierra su infancia sus amigos su familia sus hijos muchas veces sí yo creo que que marcó manco que hicimos bien en comenzar con este tema y fue como por azar no fue una decisión propia fue

Voz 1826 51:35 no fue premeditado nada no fue premeditado fuera

Voz 37 51:38 surgió así espontáneamente como muchas cosas que han pasado Morella que tenemos esa suerte a veces don toman ciertas decisiones acertadas en el momento preciso en el lugar preciso

Voz 1826 51:50 oye hijo veis como veis la isla como veis Cuba desde la distancia

Voz 37 51:52 muy lejos a diez mil kilómetros está muy bien

Voz 1826 51:55 los en todos los sentidos