La Ventana (29/08/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

las cinco de la tarde las cuatro en Canarias el juez acaba de dictar orden de alejamiento para el hombre detenido hoy esta mañana en Barcelona por agredir a una mujer que retiraba lazos amarillos en las calles

Voz 1 00:20 el juez ha decidido que como medida cautelar este hombre no se puede acercar a menos de quinientos metros de la mujer tal y como pedía la Fiscalía el acusado ha quedado en libertad tras rechazar responder a las preguntas de juez y fiscal no tenía antecedentes penales le ha defendido la ha defendido un abogado de oficio acaba de salir hace nada escasos quince minutos del juzgado de guardia de Barcelona y se ha marchado tapado con una toalla para evitar que la nube de cámaras de televisión y de fotos captar a su rostro

el Gobierno defiende que el Valle de los Caídos sea sólo un cementerio civil en vez de un lugar de reconciliación los partidos de la oposición han reprochado al Ejecutivo su cambio de postura el último en hacerlo ha sido Unidos Podemos vamos a escuchar al ministro del Interior Grande Marlaska que se ha referido hace unos minutos en el Congreso y también a Pablo Echenique

Voz 1662 01:14 Alemania ha conseguido que los campos de concentración nazis sean museos donde la gente va a aprender sobre los horrores del nazismo yo creo que que es más sensato pensaba ya en un destino parecido a ese eh de Valle de los Caídos Innova nuevo planteamiento de de gobierno no sabemos por qué ha cambiado de opinión

la justicia israelí ha legalizado una colonia judía construida en territorio palestino con el argumento de que quiénes la edificaron lo hicieron de buena fe eso abre la puerta ahora a poder legalizar cientos de casas que se han construido en Palestina desde Jerusalén corresponsal Beatriz Le con Verdi

Voz 0436 01:50 en los años noventa Un grupo de colonos israelíes estableció en tierras que eran propiedad privada de varias familias palestinas cerca de la ciudad de Ramala en Cisjordania aunque para la comunidad internacional todas las colonias en tierra palestina son ilegales el Gobierno israelí sólo considera ilegales a las que no cuentan con sus permisos insistan en tierras que son propiedad privada de palestinos como es este caso pero en una decisión judicial inédita Un tribunal ha considerado hoy que esta colonia es legal porque sus habitantes obraron de buena fe es decir sin saber que aquellas tierras tenían dueños legales existen Benedicto se confirma en instancias superiores podría sentar un peligroso precedente para ONGs que se oponen a la ocupación israelí hace referencia a la buena fe de personas que roban tierras es indignante

España mantiene el liderazgo en trasplantes en conocido los datos de todo el mundo significativa la participación de las mujeres que son mayoría en las donaciones en vivo el resaltaba la directora de la Organización de Trasplantes

Voz 0509 02:49 el sesenta por ciento de los donantes

Voz 3 02:51 es un renales de vivo son mujeres lo que se atribuyen probablemente al carácter de cuidadora y al carácter protector que es inherente a

tres cuatro y tres en Canarias

José Antonio Duro buenas tardes hola qué tal muy buenas ya ha terminado

quinta etapa de la Vuelta a España lo hemos contado en La Ventana Se los resumimos Íñigo Marquínez qué tal muy buenas

Voz 0509 03:14 buenas tardes desde Roquetas de Mar Rudy Molar el corredor francés es al nuevo líder botón rojo de la Vuelta Ciclista España aventaja en la clasificación general aquí a todos quien un minuto y un segundo Molar se ha metido en la fuga buena de la jornada ha conseguido llegar a la línea de meta con diez de ventaja como para vestirse con el jersey amarillo Simon Clarke ha sido el que ha conseguido el triunfo en esta jornada que ha terminado en Roquetas mañana terminamos en San Javier en el Mar Menor ciento cincuenta y cinco kilómetros una jornada prevista para el esprín

Voz 1826 03:42 gracias Iñigo además en el Open Tenis previsto para esta hora Carvalho Skorik a las siete y media Murray Verdasco y en femenino también para esta hora empieza Arruabarrena contra Street coba

otras noticias que repasamos con José Jiménez en Argentina al presidente ha acordado con el Fondo Monetario Internacional un adelanto de fondo

Voz 5 03:58 Mauricio Macri ha llegado a un acuerdo con la Instituto

el huracán de hace un año en Puerto Rico dejó muchas más víctimas de las que se contabilizar

Voz 5 04:23 un estudio encargado por el Gobierno a una unión

Voz 1645 04:25 por sida estadounidense ha actualizado la cifra oficial de muertos que se manejaba según las proyecciones matemáticas realizadas de los sesenta y cuatro muertos iniciales se ha pasado a cerca de tres mil el error radica en que las autoridades sólo contabilizaron a los fallecidos por causa directa del huracán Hinault a aquellos que murieron posteriormente por enfermo

Voz 6 04:43 sabes contraídas a causa del desastre falta de de electricidad o atención sanitaria deficiente

es todo por el momento la información sigue en La Ser en La Ventana y en Cadena Ser punto com

la Ventana

Voz 4 09:18 muchos real yo creo tú creas y él crea nosotros creamos vosotros creéis yo creía

muchos real yo creo tú creas y él crea nosotros creamos vosotros creéis yo creía

Voz 22 09:50 sí ya

en las digo diez cuatro y diez en Canarias es la hora del recreo más recreo incluso que el que hemos tenido aquí con la presencia de El trío cubano de Orishas Edgar Hita de ya porque eres de siempre pues así estamos contagiados todo toda la redacción toda la casa aquí en la Cadena Ser la moral lo has dado todo me enamorado enamorado ahí desde el otro lado de la pecera que curioso enormes conocías qué bien lo haces no los conocías mucho si los conocía conocía los clásicos pero me han dejado manejado Turull Atocha me parece increíble que haya saques a gente sea de la misma especie que Carlos

Voz 24 10:38 la rehenes usando por ejemplo ante todo ya pensábamos poner un ejemplo por alusiones Iribarren qué tal buenas tardes muy bien las Edgar vas a salir de aquí con la pena por delante vaya aunque no porque sabes siempre haciendo esto vale vale vale como se llame

Voz 5 10:52 averiado y Juan López de la redada de Podium podcast Juan qué tal qué pasa Roberto como estamos buenas tardes buenas tardes buenas noches buenos días para Ci de estás desorientado poquito

Voz 1826 11:00 el gigante de los aunque lo entiendo que son bueno días ahora mismo prácticamente adiós casi casi vamos a darle la buena estar de todas formas Aitor Llanos que estaba ahí en la redacción de de El País en la relación de Verne Héctor buenas tardes hola buenas tardes a todos de que vamos a hablar hoy desde Berry

Voz 25 11:15 pues hoy os traigo un invitado que se llama Kinney directo es algo así como el némesis de Iribarren no exactamente el el envió una pero admito barren

Voz 5 11:25 sí sí sí no os acordáis no había jugado nunca chino amigo es beber mucha o Kina San Clemente no no no no no no no hombre yo recuerdo que más o menos se puso de moda hará unos diez años que era como recuerdo por lo menos la figura era como de un una especie de un genio

Voz 0509 11:41 el Valle vale vale ya señora

Voz 5 11:43 no IT iba haciendo pregunta tú habías pensado un nombre un personaje por eso dice que era la contraposición está en las antípodas de Iribarren porque él era el hirió a remachó menos no que que te he de funcionó no funcionó muy allá tampoco no

Voz 25 12:00 ah bueno pasado diez años y ahí está la clave que es lo que vamos a explicar

Voz 5 12:04 a ver si clínico las chaquetas con cuadros después vuelven los pantalones camarera

a ver si clínico las chaquetas con cuadros después vuelven los pantalones camarera

Voz 26 12:18 la verdad

Voz 27 12:25 ah eso sí eh Android la eh

Voz 19 12:37 no quién no

Voz 27 12:47 los Muse está en al ni tan Downs era a la y que le daba un sitio esta TVE eh

Voz 5 13:30 he venido especialmente preguntó noi sois gamers vosotros jugáis algo yo lo eran los lo harás sí pero ahora pero en los ochenta que al Spectrum cuarenta y ocho casi bien tú no mucho

Voz 1210 13:42 ha sido adolescente más ahora ya me da me da pereza me quita mucho tiempo hecho Llanos lo mismo más o menos ya que de menos ya

Voz 5 13:50 pues que sepáis que bueno saben que cada día tenemos un día internacional prácticamente eso estuvo hablando por aquí un día Edgar Hita y hoy es el día del Game

Voz 28 13:58 me de el jugador de videojuegos cuidado cuidado Bill

Voz 5 14:08 bueno el equipo de producción de Garitano se ha puesto en contacto con el máximo exponente de videojuegos es decir que los escucha Super Mario Bros Super Mario buenas tardes

Voz 0509 14:18 buenas tardes Roberto pasa pues nada bien vaya día llevo Hinojosa ahí puesto de acuerdo para llevarme todo

Voz 1826 14:25 de homenaje en homenaje a Lippi

Voz 29 14:28 bueno tampoco garantiza la mano así que esto te preguntando no

Voz 0509 14:31 no bueno como te digo que soy el número uno de los videojuegos

Voz 29 14:39 el número uno peruano que también te digo que cuando me crearon podían haber hecho un tío matizado con una espada o un robot o algo Nou fontanero con bigote con todo el respeto

Voz 5 14:49 a lo mejor hay un en cuanto a lo mejor ahí está el encanto

Voz 0509 14:52 claro Si bueno encanto me encanta buena suerte que mis enemigos son lamentables que yo no vaya vaya en viciada vayan viciadas que te pega la gente conmigo

Voz 1826 15:05 pero tú tú tú no sé si estuviste presente pero tú te imaginas la reunión en la que deciden crear

Voz 29 15:11 pues ayudó

Voz 0509 15:15 más setas que yo he visto a mí que me como una seta de repente me veo blanco gigante y todo eso eso es lo que hicieron ellos para crear me in hará todo el mundo han viciado que ha que a lo mejor yo he quedado con la princesa para echar un padel si alguien tiene que defender de fastidiarlos el plan llevando a princesa tira tirado al castillo que tengo que ir a salvar otra vez porque todo el mundo en alguna parte

Voz 30 15:39 en bici empate a diecinueve

Voz 5 15:42 con M antes de la claro

Voz 0509 15:44 me antes de la gira que aquel japonesas sí sí

Voz 6 15:47 cómo estás ahora mientras hablas con nosotros cómo estás en reposo o en movimiento

Voz 0509 15:52 pues sí estoy inquieto pero cómo va a una tortuga me tengo que tengo que irme

Voz 5 15:57 pero él pero incluso la gente te ha vacilado siempre te de cuidado cuidado que viene por detras una tortuga

Voz 0509 16:02 me paran por la calle y además me fastidia porque yo me hice fontanero porque había una vez una peli de muelles saben de intercambio de fluidos

Voz 30 16:12 sí sí sí sí sí

Voz 0509 16:14 enero y le dice no he traído la llave inglesa pero mira qué herramienta tengo sabes lo que hacen el acto conyugal y todo

Voz 5 16:20 sí pero nada Rubén y aquí a tiros

Voz 29 16:22 no te contratan ni un nada ni para un cameo una vez más salido nunca

Voz 0509 16:27 querías inmigrantes yo

Voz 5 16:30 lo has dicho a que una se conceda porque dice yo

Voz 0509 16:33 no valgo para nada pero vosotros peor aún pegado toda la vida toda la infancia dejando los dedos por jugar conmigo viciados que no pueden el DNI algunos con el enganche que lleva pero bueno no tener huellas dactilares inhala e os dejo porque mira ya está Jansen violan interno uno con la nota

Voz 29 16:51 ya ya te reclaman

Voz 0509 16:54 E Street Fighter aguas no

Voz 29 16:56 Twitter permite al club si te juegas bonita desea

Voz 0509 16:59 soy muy déjate de marino es que me gusta la infancia nombre

Voz 29 17:03 soy redes que se lleve algo vintage bueno adiós hasta luego

Voz 5 17:08 Super Mario

Voz 28 17:21 eh

Voz 5 17:36 estuvimos hablando aquí una tarde yo creo que era al calor de una propuesta que nos hizo Verne De si se duermen mejor peor bueno sobre todo de una condición que algunos aunque aún que es esté en plena canícula en en pleno hervidero de ola de calor pues requiere para conciliar el sueño esta un poquito al menos taparse los pies estuvo hablando aquí de eso de de fórmulas de secretos de duermen mejor peor en verano bueno ya sabemos que es difícil pero el informador no sé si fue a partir de ahí que te picó la curiosidad un poquillo más dice la inquietud intelectual dice voy a buscar a partir

Voz 0509 18:11 a partir de que no pegado con dos días y no sé qué me pasa

Voz 5 18:15 no lo entiendo ayer no hacía mucho calor tampoco en Madrid no mucho vamos estaba bien además a entrenarme comía una fabada que eso nunca puede ir mal solicitó género para el quiero decir todo es relativo para una para mí es una cosa no olfato un antes y luego sin churras cada ni nada sólo la fabada y entonces pues no sea que a eso no se lo atribuya será pero otra cosa nervioso claro estoy tenso nervioso pero no he podido dormir así que buscar entre los consejeros de Internet ya sabes que le llamamos consejero Isaías que estás escuchando que lo decimos sembró más que es lo primero que me dijo cuando volvió de vacaciones dice esto de concertistas digo yo no podemos no pero en broma esto que está entre comillas

Voz 0509 18:54 vale vale bueno he mirado

Voz 5 18:56 por si me daban una solución y bueno lo lo que siempre había soñado de que de que me diciendo que había que enlazar la estoy pero tanto no no no

Voz 19 19:23 Street

Voz 0509 19:26 nuevos sueños me temo recomendaciones para dormir bien por un una dejó debajo de la almohada un ajo debajo de la almohada así los compuestos de azufre que emana el ajo tranquilizan y mejoran la calidad del sueño prefiero no dormir no o oponer una famosa bien pero bueno yo prefiero no dormir que poner un ajo porque además nos esta gente pero yo soy darle la vuelta a la almohada cada media hora para buscar el lado frío sobre todo si va a su durmiendo claro que sí voy a dormir a ver El lado frío si Dámaso pues eso y le la está inmerso tragando hoy por la mañana la redacción todos rubios como Trump

Voz 5 20:04 el entonces nada no no no no

Voz 0509 20:06 pero tienen mucho más eh como por ejemplo escucha algo de música tranquila nada de sonidos estridentes ni heavy metal eso sólo hará que Alter Arte donde estará llamando sonidos estridentes a Metallica

Voz 1210 20:21 está de de la nada

Voz 0509 20:23 tú no eres yo tú no eres buena música qué es eso de sonido estridente pero bueno yo lo acepto para dormir es verdad que algo tranquilo pues debe ser mejor están

Voz 6 20:34 esta es un buen ejemplo no esto que claro esto la verdad

Voz 0509 20:36 por la hicieron así para dormirse lo aquí está cuando lo escucho

Voz 5 20:39 es la vigésimo sexta vez tampoco te pues no

Voz 0509 20:41 tampoco te tan tienen tranquiliza mucho a lo mejor va bien la escuchar tantas veces que al final pero bueno eh ya te digo que hay que panel tranquilas lo entiendo pero no es lo mismo hay que dejarlo claro porque no es lo mismo poner etnia que es tranquilo o que Pablo Alborán que porque una canción de N a lo mejor te lleva a la selva te vuelves loco con los monos los pájaros ya no puede dormir Illa otra Tazacorte parte de tu ex te vienes abajo vaya ahora no puede dormir estás llorando toda la noche

Voz 5 21:24 así que bueno yo espero que esta noche podamos dormir genial después de todo lo que has encontrado anotando todo Edgar Hita

Voz 0509 21:30 esta gente nada más que cosas buenas que te dice los consejeros tan sólo tienen soluciones como por ejemplo no con sumas drogas antes de dormir vale gracias ni después tampoco gran voy a Sevilla que había pensado digo Si no puedo dormir pues a lo mejor me voy a de de After incluso para coger el sueño debe ser debe ser tremendo pero sí claro si me dices que mejor no tomar arrogante dormir pues me ahorro salud el dinero pero ni ni drogas ni fabada ni a mi vida al final es la fabada también es adictiva morfina no está incluida en la final la morcilla digo sí que está incluida la seguro que la morfina así valdrá no como droga para dormir no sé tú no consejo el Atlántico sea niño no lo bueno pues con una que tiene fallos procura despertar te a la misma hora todos los días incluso los fines de semana han esto ayudará a que tu cuerpo entre en un ritmo de sueño siempre a la misma hora porque claro siempre hasta el fin de semana te veo volviendo de fiesta las seis y pensando madre mía con la que llevo y me toca despertar en cuarenta y cinco minutos que el otro día lo escuché por la radio

Voz 5 22:59 tu búsqueda siempre llegas a un momento un punto en el que empiezas a desmontar mitos hemos llegado ahora hemos llegado vamos ya vamos vamos

Voz 0509 23:06 pero no yo esta gente los que escriben enseguida cree yo no quiero marrones eh

Voz 5 23:09 lo que dicen que dice bueno que tú has encontrado

Voz 0509 23:12 hay que desmonta mitos desmonta mitos dice lo de dormir ocho horas es un mito las horas de sueño depende de cada persona ahora cómo se mide eso porque si no existe un medidor yo puedo decirte que mi cuerpo necesita doce horas es verdad es verdad yo vi después de una fabada catorce pero bueno y ahora atención no está demostrado que contar ovejas sirva para dormir

Voz 5 23:33 que está demostrado que es que no hay nada demostrado claro

Voz 0509 23:35 pues Trives ahí abres el Bloc IU nada que no yo lo sabía eh yo siempre lo intentado y nunca funciona alguna vez a funcionar a vosotros os lo de contar ovejas pues yo empieza a una oveja serán negras blancas era mi visión

Voz 1210 23:47 mira si al final aquí no y no duerme

Voz 0509 23:50 dejas cuentan humanos esto es hasta que dormían

Voz 5 23:52 claro que sí sí sí no está demostrado

Voz 0509 23:55 no pero parecía no voy a mirar en el blog además esto me parece injusto porque un pastor que no puede dormir no puede contar ovejas porque soy llevarse el trabajo hombre oye

Voz 5 24:03 el atuendo como vamos viste

Voz 0509 24:05 cómo vamos vestidos el atuendo para dormir también es importante como así pijama no que deja mano pijama no hija mano a no fuera apelación atención aquí en la Cadena Ser están en condiciones de asegurar de aseguran en estos momentos que pijama no ir nunca nunca aquí dice que hay que dormir en poetas como te trajeron al mundo colgando brillo Valencia así textualmente no entonces no para que lo entienda la gente porque dormir con el cuerpo muy cálido interrumpe la liberación de la melatonina la hormona de crecimiento principales hormonas de antienvejecimiento en el cuero pues vamos que que dormir sin nada te mantiene joven

Voz 5 25:00 oye sobre eso que te encargué porque recuerdo que aquella tarde le preguntábamos el otros ladera así al especialista que habíamos leído también criterios

Voz 0509 25:08 opuestos contrapuestas sobre si había que hacer ejercicio o no ha

Voz 5 25:12 alguno le calmada otro decía que les reactivado

Voz 0509 25:14 hay que hacer deporte uno antes de él dijo el dijo que no hiciéramos a última hora que lo hiciéramos deportado a última hora antes dormir pero aquí dice realiza una actividad vigorosa por veinte minutos ya estamos como por ejemplo saltar con el objetivo de gastar energía y sentirte de golpe muy cansado hay que saltar hay que saltar hay que saltar el mismo blog Nos dicen para soltar las vibraciones negativas antes de dormir va muy bien decir a durante diez minutos con el fin de despejar la amén Pasini ese tono a diez minutos

Voz 5 25:44 que no es también las callaste qué es lo que le pasa y eso que hemos escuchado por ahí de la regla de los veinte minutos eso

Voz 0509 26:30 esos web dice que sí a los veinte minutos no han logrado dormir deja de intentarlo vale pues nada ya está tú te rindas quedan ocho horas aún para levantarte pero como unas podían veinte minutos pues nada que igual te viene el sueño dice lo siento sueño pero ya pasó eso es decir que no

Voz 5 26:46 o sea que no lo intentes que te reglajes

Voz 0509 26:49 es que si te duermes ya te como diciéndole funcionaba diciendo no te miro ya es no te miro sueño no te miro no no te conozco pero también existen libros que estimulan el sueño Roberto yo me dirijo exactamente por qué no porque tú que has escrito el libro yo creo que si no puede existir algo que es fastidie más que lo de me gusta tu libro lo tengo en el lavabo y cuando voy a hacer aguas mayores melena páginas que lo han dicho que no me lo ha dicho nadie se la han visto sí lo harán pero no me lo ha dicho en pues de los creadores de esto llega que bien va tu libro para dormir es maravilloso y estupendo tirada mientras sirva para usted pero bueno ya ya está bien no pero te paran por la calle de verdad oye qué qué sueño más bueno Roberto contó les no no no he comentado bueno sigamos acabamos ya practica un ritual antes de dormir algo alejado de las luces brillantes esto ya me está asustando un ritual como un ritual lo estoy imaginando que llego a casa tarde iba a mi madre dado lo haciendo una jaca de esas de los de rugby algún ja jugo a dormir dándose golpes en el pecho no me convence ninguna técnica así que creo que seguiré con mi técnica de cerrarlo

Voz 5 27:51 los ojos y quedarme dormida los treinta segundos no nos vamos a ningún sitio eh aquí cuando suena la publicidad estamos atentos con los ojos y los oídos bien despiertos echar una cabezadita ni nada aquí

Voz 34 29:09 las

Voz 40 30:33 luego lo quiere escuchar la Cal Crutchlow eh para escuchar a la calle

Voz 41 30:50 está plomo lo va a apretar entre los millennials que Gas

Voz 5 30:54 yo de esto que acabamos de grabar me me pregunto yo

Voz 41 30:56 mil millones de descargas

Voz 33 31:04 sí

Voz 19 32:24 hará Titín

Voz 5 32:36 quién ha venido con esta canción durante todo el verano el mes de agosto específicamente ha sido Carlos Iribarren con un acertijo a estas alturas ya hoy es la última si hoy es el último reto

Voz 6 32:48 yo soy más retro que que Mario Bros casi

Voz 5 32:50 ya estaba el marcador bueno esto te iba a decir el marcador estas seis cuatro Hoy es el último día pero la sorpresa para el día finales que vale triple ah vale vale vale me dice que lo iba a poner me parece bien sí sí sí sí te lo iba a proponer es decir que bueno una cosa igual vamos el marcador así para que va al lado y tres si el otro está bien más porque hemos ganado mil seis a tenga que va que va cuatro cuatro Juanín que valga mil hoy vale que valga más que el último que espera momento Juan tú sabes que has oído no

Voz 6 33:24 no pero no ha participado todavía sigue con bienvenido cómo

Voz 5 33:27 en Los Ángeles pero ha dejado la maleta en sitios donde se pueden dejar pues ahí con todas con toda seguridad la vieja este de verdad oye oye volvió la maleta perfectamente bueno pues venga Iribarren te escuchamos nada hay que acertar un personaje mujer hombre o personaje de ficción

Voz 6 33:42 esas tres categorías a través de tres pistas musicales y la primera bueno ellos tenían que sonar

Voz 19 33:55 si sí

Voz 6 34:10 sí después de once programas con tres pistas son XXXIII no suenan los Beatles

Voz 0509 34:15 porque había gente que ha estado viviendo en claro hombre se arremolinaban ahí es la Gran Vía

Voz 6 34:21 hay manifestaciones bueno está levantando la Gran Vía o a la gente está exalta cómo estás levantando la labor pues que paren que ya está sonando protestando en el paso de cebra como si fuese lo de Abi Ruano los Beatles dominaron el pop de los sesenta primero pues más un poco más fresco melenudo después fueron

Voz 5 34:36 sonando hacia pues es sonidos exóticos incluso

Voz 6 34:39 los realistas pero bueno nos hemos quedado con la primera época estos mil novecientos sesenta y cinco este tema Drive My Car y es el que abría el rabel soul mi disco favorito del grupo pero en la versión inglesa en la americana la de EEUU no no la metieron aciagos hacían cosas raras

Voz 1210 34:54 en aquella época he metían en en sí sí sí el caso es que este tema desde mil novecientos sesenta

Voz 6 34:58 cinco Drive my car la pista dice que nuestro personaje murió el veinticuatro de enero de mil novecientos sesenta y cinco a causa de una trombosis cerebral o

Voz 5 35:09 vaya vaya vaya esa es la pista no a la nueva pues mira no sé si el personaje tenía para decirnos que no lo sé que murió murió en mil novecientos sesenta y cinco oye de que se estaba levantando la Gran Vía aquí en Madrid porque la gente reivindicaba estaban levantando los adoquines para eso no es cierto pero no no lo digo por si alguien se lo ha creído pero lo que sí que lo correr en Facebook pero claro enseguida lo bueno y en Twitter seguro que estás diciendo ya alguien hay que ver cómo está todo tranquilos saben que era broma pero lo que sí que es cierto es que una tarde de estas Yamón una señora fuera de decir que que pasaba aquí que sólo pone música de los Beatles a Sevilla sí sí sí sí pero desde luego esto es así se equivocó quería llamar a ochenta que llamó entonces veinticuatro enero mil novecientos sesenta y cinco muere muere el personaje quién pregunta Héctor Juan Ortuño

Voz 25 36:02 persistió cuanto preguntó a ver este hombre que pobre murió de trombosis Tuilla ya dar por hecho que un hombre estaba

Voz 5 36:07 los bueno hombre

Voz 25 36:10 sentaría que fuera un personaje de ficción bueno hombre mujer hombre mujer no sé

Voz 44 36:16 nació en América ya sea en Norteamérica Centroamérica no hay

Voz 5 36:23 vaya hombre vale en vez de Estados Unidos pero bueno vais americano ni de Estados Unidos América porque

Voz 6 36:33 no no es americanos hasta la segunda pista la pista de situación

Voz 45 36:47 Vicente

Voz 5 36:51 los tres pero que son mil puntos eh

Voz 25 36:54 que sí parece muy encima

Voz 6 36:57 bueno esta es la voz maravillosa de Annie Lennox si Eurythmics también en este tema es un tema que

Voz 5 37:05 cantó Annie para una banda sonora a una película de mil novecientos noventa y dos la canción de amor para el vampiro es no eso es Vampire la pista

Voz 6 37:14 dice es que una de las estrellas de esa película

Voz 4 37:18 ha interpretado a nuestro personal es un regalo

Voz 5 37:22 ya sea una película de mil novecientos noventa y dos lo en una canción de amor para un vampiro es decir que podría ser la película pues no lo no se preguntando ahora te toca toro a Juan he ganado yo eso eso gusta menaje que nos ocupa

Voz 0509 37:38 no fue o alguna épocas hubiera drogadicto pues si quitamos una buena acción a mí no tienes que venir mal por aquí o por

Voz 1210 37:48 así quitamos no se reconocido recordó que bueno edicto no sí o José que se sepa que haya sí sí sí

Voz 0509 37:54 para una época en la que le daba mucho a lo que fuera por la no no no no cuenta lo bueno es que claro

Voz 6 37:59 a ver yo los personajes la claro no con su vida pero que yo sepa no

Voz 5 38:04 no tiene esa claro son caros y no

Voz 6 38:07 en del drogadicto que yo sepa no pero vamos que si lo era que me perdone yo eh perdóneme señor dos sí lo era usted pero vamos que no tiene fama de Darth Vader en principio no pero está bien os trae una pista de que la canción esta aparecen una peli que uno de los actores interpretado y salimos sí que está bien si un cambio total que me ha mola un montón

Voz 5 38:24 es decir uno de los personajes

Voz 6 38:27 esa película

Voz 5 38:28 para la que Annie Lennox interpretó esta canción como tema central una de las canciones de la película una de las estrellas los actores actriz interpretó ese personaje que murió el veinticuatro de enero de mil novecientos sesenta y cinco no hay una sombra que diga sobre su vida

Voz 0509 38:43 piden una ley dormía bien porque gracias a vosotros

Voz 6 38:47 vale bueno pues nos queda una una pista y la pistas muy cañera bueno vale enteras y dos horas de alegría escuchando mi grupo de rock favorito muy británicos estamos escuchando en directo en mil novecientos ochenta y cinco

Voz 0509 39:13 aquí ya para la Cañada eh

Voz 6 39:37 es una de las mejores voces de la historia del rock la de Bruce Dickinson Éstos son los Iron Maiden Un tema del ochenta y cuatro Se llama Isis High Ike en su concierto After Death pues interpretaban así es la primera canción del concierto pero no es el primer corte del disco porqué porque este disco

Voz 28 39:54 se abre con unas palabras de nuestro personaje el tema se llama es Israel

Voz 6 40:01 se podría traducir como a lo alto asesor arriba así que nada la pista las palabras con la de la íntegro de esta canción en el directo son de nuestro persona a ver yo

Voz 0509 40:19 pregunta a ver he era un político eran política Un político sí sí si eran porque bien lo político británico era un político bueno político británico lo gritarle porque me lo tuyo no pero si tú lo tienes claro que era un político a Sito

Voz 5 40:35 bien pues belga daba a ver pero pero porque por ejemplo aviones claro y la Tour si es actor tú piensas que es hombre no largos y desde el principio de pensando que es hombre yo pienso tú tienes claro el actor de la película está donde sonaba la canción de Annie Lennox más o menos que la peli creo que es Drácula Drácula de bravos celebraba toque y entonces claro sólo puede serán Feijóo quien por ahí tienen que ir yo creo ya y Hopkins granos reírse y bueno iguana una raíz igual

Voz 0509 41:02 a sea vamos a mejor

Voz 5 41:06 a personajes históricos igual una Ryder no me suenan y entonces entre Anthony Hopkins yemas decías que hace poco algo se quedó a vamos vendí veinticuatro de enero de mil novecientos es digo lo pasa que yo creo que no sé igual estoy equivocado me han dicho que murió en veinticuatro de enero de mil novecientos sesenta y cinco

Voz 6 41:31 curiosamente setenta años después que su padre ya padre murió el veinticuatro de enero de mil ahora sí ahora sí racional

Voz 5 41:40 oye no yo pienso que Winston Churchill lo único que no sé por qué tenía a lo mejor porque abandonó la la presidencia del Gobierno en la última vez en la segunda vez en la que estuvo creo que bastante antes creo que me suenan los números me lleva más a final de los cincuenta es una pregunta error Tengo una pregunta tengo allá pero por eso ocupó Downing Street en diez fue el diez el cuenta si el doce en pero pero pero fue el primero en el que tenía dos baños ya si si no pues entonces me suena

Voz 1826 42:17 más yo creía de todas formas que había muerto antes de esa fecha pero va diremos que es Winston Churchill

Voz 0509 42:25 no vamos a escuchar al propio personal bueno vamos a depender nuestra isla vamos a luchar a tomar algo yo creo que Juan del Izarra Rame útil pregunta que una obra

Voz 1826 42:54 la pregunta útil el lo tenía clarísimo además hablada de hombre Héctor Llanos desde el principio yo sin embargo claro primero por The Crown que aparece la segunda etapa en la que fue primer ministro Winston Churchill y hace poco la película la que hola

Voz 5 43:07 yo de está situado en su primera etapa como primer

Voz 1826 43:10 el ministro en plena Segunda Guerra Mundial yo creía que había muerto antes de los sesenta y cinco y eso era lo que me decía

Voz 6 43:15 bueno no sólo la interpretado sino que ganó el acto

Voz 5 43:18 llevado por The Dark por cierto que fue

Voz 6 43:21 me Nobel de Literatura a este hombre en mil novecientos cincuenta y tres Weston Churchill sin preguntas de Premio Nobel pues podría era dura porque escribió mogollón de libros de de Historia de dinastía de su familia

Voz 5 43:32 ya bélicos Twitter está lleno de frases suyas que no

Voz 6 43:34 eso es clara

Voz 5 43:37 hablo Pablo eso sea es el nuevo si entre Oscar Wilde ganaba dos mil seis a cuatro así que enhorabuena oye muchas

Voz 0509 43:45 ha añadido

Voz 47 43:48 sí

Voz 36 43:51 el

Voz 5 44:06 sí porque llevamos todo el verano intentando adivinar quién es el personaje de Carlos Iribarren y hoy Llanos adelantaba victorianos desde ahí desde la reacción de Verne hoy le hemos puesto el punto y final a ese juego

Voz 4 44:18 sí vamos a aprovechar la oportunidad para hablar de uno que funciona como decíamos más o menos al contrario el aquí Akin Leighton

Voz 5 44:25 que después de triunfar de Petar lo hace más o menos diez años ahora se ha puesto de moda este agosto sobretodo entre los youtubers por ejemplo el Chelsea tiene cerca bueno algo más de cuatro millones y medio de suscrito

Voz 0509 44:38 Boris

Voz 48 44:39 hoy estamos en el maravilloso innato después de tanto tiempo este genio que te adivina cualquier persona o cualquier personaje que tú piensas que tengas en tu

Voz 44 44:47 cabeza este tío te la adivinar miráis Like algún día saldré is

Voz 25 44:52 maquinando os lo prometo

Voz 48 44:54 hablando de ello hace tres años salí en aquí por así a saber si este eje

Voz 1826 45:01 Miguel prueba como han hecho como hemos hecho muchos adversidad quién sabe a quién tenemos nosotros en en la mente en quién estamos pensando así que Héctor Llanos esto se ha vuelto a poner de moda no

Voz 25 45:11 claro y es que el juego de las veinte preguntas es un entretenimiento clásico que que ha tenido hasta su propio puerro Grama de radio y de televisión en los años cuarenta o en los cincuenta en Estados Unidos en el mecano es muy sencillo y es un poco lo que hemos hecho con Iribarren estos días uno de los personajes piensa en una persona conocida o en un personaje de ficción o en un objeto el resto de participantes pues hacen preguntas cuya respuesta sean si no o quizá sí después de unas veinte preguntas Manjón la respuesta correcta pues pierde el equipo y gana el que loseta ya

Voz 1826 45:45 aquí bueno será la curiosidad de que realidad funcionaba

Voz 1071 45:48 no

Voz 5 45:49 a la inversa podríamos decir si aquí nato

Voz 25 45:52 Joaquín Aitor como queráis llamarlo funciona a la inversa que el fuego tradicional se trata de un personaje que es un genio

Voz 5 45:58 la lámpara como decías tú antes que asegura

Voz 25 46:01 es capaz de leer tu mente y entonces te hace las preguntas para que tú responda aunque a veces necesitaba sin más de veinte de ellas pues suele acertar al personaje conocido en el que estás pensando aunque sea una estrella local es decir española o de cualquier otro país o incluso un familiar tuyo

Voz 5 46:18 oye se ha desvelado o no se ha trascendido de alguna forma cuál es la cuál es la forma

Voz 1826 46:24 no es posible que acierte acierta casi siempre es sobre todo si el personaje es relativamente conocido tiene un cien por cien de acierto cómo funciona la algoritmo de sector que sabemos

Voz 25 46:34 pues eh ahí es donde está la clave de lo que antes comentaba Iribarren de que en dos mil siete no no funcionaba muy bien y ahora en cambio funciona muy bien según explica la página de Akin Aitor el algoritmo que hace que este personaje ficticio tenga tanta puntería es secreto pero lo que no es ningún misterio es que aprende a base de derrotas es de ciento cuando no logra acertaron personaje solicita el jugador que introduzcan nombre del personaje y entonces estos nuevos personajes sugeridos tienen que ser validados por moderador allí después pues se incorporan a la memoria de a quién hay que los va acumulando es decir no no adivina nada por sí mismo sino que son los propios usuarios los que partida a partida gana peleando su base de datos claro desde dos mil siete según el contador de la web se han jugado más de cuatrocientos millones de partidas

Voz 1826 47:21 es decir que si queremos por ejemplo que que pueda pensar que pueda adivinar que nosotros estábamos pensando en Edgar Hita pues hay que jugar haciendo la pregunta de la tata hasta que al final como no ha acertado de Edgar Hita le ponemos nosotros

Voz 5 47:33 las drogas no hombre no esa no es la al seguro

Voz 25 47:36 ya la próxima ya lo sabe claro muy bien

Voz 5 47:38 así que vuelve a estar de moda aquí nato aquí editor

Voz 1210 49:54 ahí están las palabras no son antónimos entonces no si es un poco en sí mismo pero pero bueno tampoco sabía muy bien cómo define el el tema de hoy bueno sí es es una historia sobre emprendedores españoles sobre una idea que se tuvo quizás demasiado pronto posiblemente en el lugar equivocado de

Voz 5 50:14 a cuando cuando nos tenemos que remontar cuando pasó

Voz 1210 50:16 pero te voy a hablar de la idea que tuvo Manuel Carretero allá por mil novecientos noventa y cinco es una tecnología que bueno patentó por aquel entonces verás que no tiene nada de mal la idea resulta que era una época en los años noventa en pleno aumento de los accidentes mortales de tráfico en España y Manuel

Voz 0509 50:32 ideó un sistema

Voz 1210 50:33 qué pudo haber revolucionado el mundo el automóvil así se lo ocurrió nos lo cuenta su hijo

Voz 44 50:38 Leire Olaberria salió me voy a poner todo hacer compras cogió la tarjeta como cuando empezaba a ser objetos el Ejecutivo con ocho y cuatro desconocen lo cubre lo que con lo que ella supo y hacer que el coche arrancó recuerden con tarjetas falsas hablaría cubos adecuado

Voz 5 50:57 ya eso es lo que se le ocurrió así de manera embrionaria pero como funcionaria ese sistema saca

Voz 1210 51:02 bueno claro eso en mil novecientos noventa y cinco pareció una marciana nada pero bueno ahora en la época actual pues seguramente no no no no lo es digamos que suponía la aplicación total del del carné electrónico o que bueno han mucho antes de que naciera el conductor disponía de una tarjeta inteligente que se introducían un lento Thor instalado en el coche y bueno esa tarjeta tenía diversa información Si cotejando los datos estaba OK el coche arrancado si no estaba todo bien el coche directamente no arrancaba se quedaba tieso

Voz 44 51:32 vale leía y eliminar los papeles que todos los es esto estoy hablando el año noventa y cinco y repasar seguimos igual lo que hoy es un papel me verdaderamente es cobraron sería una tarjeta tarjeta de crédito todavía tenemos en el nuevo sigue que al entrar a decirla menos salpicadero escuchó una ranura todo igual que hacemos fuera de sí está todo en el vehículo arranque hice faltaba algún pónganos el carné de conducir por puntos los puntos del color

Voz 5 52:07 ya osea entiendo que entonces juegan cada ciudadano tendría tendríamos nuestra tarjeta cita sería ese documento el que haría arrancar el vehículo si el objetivo de la paz

Voz 1210 52:17 enteras sencillo e esa tarjeta contenía la identidad del conductor algunos datos sobre la licencia hay que tener en cuenta que sólo con datos del del seguro o del carné de conducir bueno Yaser se reduciría moderadamente la la siniestralidad Ivonne problemas en la carretera pero claro está patente tenía algunas cosas que que hacían inviable su su implantación

Voz 44 52:39 hizo cuando lo planteamos árabe gente que en cómo asumimos y la ya les encantó porque claro lo solucionamos los problemas de hoy ese es el aparato montaban juego ustedes nos pueden facilitar esas tarjetas nosotros somos particular cosa lo que os claveles de tarjetas tú escolta que con fabricantes tanto de lectores de tarjetas como de las propias tarjetas es que había el aun teniendo hacen mal que produzca semejante cantidad de tarjetas

Voz 5 53:15 claro ese era el problema de intendencia aun así aun teniendo las tarjetas si después no estaban implementadas las posibilidades técnicas en los vehículos no sé muy bien cómo iban a funcionar bueno imagínate al Gobierno teniendo que pedir veinte millones de tarjetas de de esa es la idea desde luego está muy bien pensada pero su implantación tendría que ser pero agresiva y más en aquella época de momento bueno es futurible todavía