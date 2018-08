La Ventana (29/08/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1071 00:00 las seis de la tarde las cinco en Canarias el gobierno niega que haya cambiado de posición después de renunciar a que el Valle de los Caídos sea un centro de reconciliación uno de los expertos de la Comisión de que hizo precisamente esa recomendación hace unos años justificaba la nueva postura del Gobierno llama Francisco Ferrándiz

Voz 1 00:26 yo creo que él tiene razón al decir que no que no se puede convertir en un monumento a la reconciliación hay que tener en cuenta que el Valle de los Caídos es la electrificación del nacional catolicismo no desde mi punto de vista que he tenido con ellos las víctimas del franquismo no es una forma de conectar las con un monumento de esta naturaleza

Voz 0911 00:44 el dictamen de los expertos iba en sentido contrario

Voz 1071 00:46 incluso también lo hacía una proposición de ley que el PSOE defendió el año pasado en el Congreso de los Diputados el ministro de Agricultura ha explicado que en el acuerdo de pesca que Marruecos ha firmado con la Unión Europea Marruecos ha incluido al Sahara como territorio propio de Adega

Voz 0605 01:00 Marruecos ejerce su soberanía sobre el Sahara Occidental como sobre el resto de su territorio la diferencia regional que mantiene con el Sahara debería reducirse con mayor autonomía así se incluye el conflicto saharaui en la renovación del acuerdo de pesca entre la Unión Europea el reino alauita Luis Planas ministro de Agricultura y Pesca

Voz 1071 01:25 no podemos escuchar al ministro Agricultura que hacía es hablará con los contaba Eva Decca desde el Congreso en Bolivia a Pedro Sánchez se ha comprometido a la reforma del voto rogado como piden los españoles residentes en el extranjero propone Sánchez que esté en vigor para las elecciones del año que viene Inma Carretero

Voz 0806 01:39 es un compromiso histórico del Partido Socialista que hoy Pedro Sánchez ha planteado a los residentes españoles en Bolivia la reforma del voto rogado para la que ha pedido el apoyo de los grupos parlamentarios

Voz 1722 01:49 por eso también desde aquí pido a los grupos parlamentarios que se pongan de acuerdo para que antes de que se produzcan los procesos electorales tan importantes de mayo de dos mil diecinueve las elecciones municipales autonómicas y europeas tengamos un voto exterior distinto diferente donde el voto rogado no sea lo que existe ahora mismo en la actualidad

un juez de Orihuela ha mandado a prisión prisión provisional comunicada y sin fianza al hombre acusado de matar a su pareja en una partida rural de este municipio de la provincia de Alicante en lo que va de año veintinueve mujeres han sido asesinadas en crímenes machistas recuerden el número de teléfono cero dieciséis para dilucidar maltratos que no deja rastro en la factura

Voz 1071 03:45 la sexta con final en San Javier más noticias ahora con Josema Jiménez Cruz Roja alerta de las complicaciones con el nuevo brote de ébola en el Congo Laurent

Voz 1645 03:52 misión humanitaria ha hablado de la desconfianza la inseguridad y la letalidad como las tres amenazas a las que se enfrenta el nuevo brote a problemas como la expansión de la enfermedad a zonas inaccesibles y en conflicto se les suma el miedo y el enfado de algunas comunidades hacia los protocolos de seguridad

Voz 0324 04:08 empleados en los entregan

Voz 1645 04:10 cerramientos la muerte probable por ébola alcanzan ya la cifra de setenta y cinco con cuarenta y siete casos positivos por lo que se trata del brote letal de los últimos diez años en el país centroafricano

Voz 1071 04:20 Turquía pide modernizar el acuerdo aduanero con la Unión Europea

Voz 6 04:23 el ministro de Exteriores turco ha mostrado hoy su intención

Voz 1645 04:25 de retomar las negociaciones para actualizar el pacto aduanero firmado con Bruselas por otro lado también ha confirmado que a pesar de su deseo de emprender nuevas conversaciones para el acceso de Turquía a la Unión mientras que Austria tenga la presidencia de turno no cree que vaya a ser posible

pues es todo por el momento la información sigue en la antena de la SER y en Cadena Ser punto com

Voz 16 08:35 cada miércoles tenemos una cita con un señor que ha

Voz 0324 08:39 una historia de amor muy bonita y que no no voy a contar que que final tiene que dice lo que piensa para bien me parece pero uno de los mejores actores del mundo o para más me olía que era una majadería pero confirma o alguien que se define con una sola palabra es tremendo y que a esta hora abre la ventana del cine las obras Carlos Boyero

Voz 1826 09:18 pues si es verano todavía verano intenso verano

Voz 22 09:21 no agosto pero bueno Carlos Boyero va por otros pálpitos de los ritmos circadianos de su vida hice presenta también para nuestro gozo

Voz 1826 09:32 noté en una tarde como está aquí la entrada a Boyero qué tal buenas tardes siete al Roberto muy bien la temporada futbolística tú también te te apuntas ya estás en pleno rendimiento no acabé un poco saturado con

Voz 0324 09:45 el con el Mundial pero sí ya ya el otro día estuve estuve en él me voy si cuando Dios que estoy harto del fútbol y todas estas cosas

Voz 1826 09:58 en la Liga que quieren poner un partido eso te iba a preguntar a ti qué te parece eso de que vaya a un partido dos los que sino no

Voz 0324 10:04 corta que si el como socios si el club nos paga todos un viaje a San Francisco a Chicago y Nueva York un hotel maravilloso el plaza por ejemplo en en Nueva York no que parece que eso hagan pues claro si vamos todos los socios y tal invitados eso sí por ejemplo lo sabe cómo como a arreglar esos días habla de un partido el Barça que se ICS alto personal cómo le van a compensar a los que paga

Voz 1826 10:34 por todo el año hombre eso sí te lo dicen antes de sacar el abono

Voz 0324 10:37 sí no sí claro sí pero que el el negocio es pues que es funda es sólo un negocio yo no te diría que ya eso de de deporte queda como grotesco ridículo es puro puro business no o los partidos éstos ahora a la a las diez y cuarto de la noche en domingo y tal el saque que los niños pues también van al fútbol a los niños y sus papás que igual tienen que levantarse a las cinco la mañana es eh da da da mucha grima el el rollo absolutamente mercantilización

Voz 1826 11:14 ahí nace pero aun pero bueno se sabe que hay una página por ahí que tiene mucho éxito de una página de Facebook en Internet de no recuerdo el título pero es algo así como odio o

Voz 0830 11:26 reivindican el fútbol o odian el fútbol moderno y es decir odian todo esto de lo que está hablando que no sé hasta qué punto puede pervertir la esencia de aquel fútbol que habíamos conocido hace mucho tiempo de cuando juegan por ejemplo dos equipos que no tendrían por qué cambiarse la indumentaria su indumentaria los colores no con los que todos los hemos conocido y de repente juega en el Barça contra el Atlético de Madrid y ninguno viste cómo cómo viste originalmente y que todo esos fines comerciales eso también te no

Voz 0324 11:54 sí claro por supuesto y es que aparte yo no creo que los únicos beneficiarios sean los jugadores y esos sueldos impresionantes con con diferencias también impresionantes entre ellos no porque si el fútbol es lo que más gusta en el mundo si le encanta todo pues bueno que te quiere decir si genera tanta pasta pues que se la lleven los que juegan al fútbol pero es que no creo que se la lleven sólo los que juegan al fútbol

Voz 1071 12:21 que creo que hay una industria hay

Voz 0324 12:24 montada y negocios turbios Si historias no sé estoy bien

Voz 22 12:30 pues eso un poco en que habrá una jam pero sí pero bueno es voy de las reclamó hoy

Voz 1826 12:38 al final te lleva muchas alegrías y satisfacciones este año sin Cristiano

Voz 0324 12:42 sí sí pero te diría que no no me embarga ninguna tristeza yo no

Voz 1826 12:48 ni la melancolía no ni melancolía ninguna aún

Voz 0324 12:52 en individuo que me me parece muy detestable Sun hizo actitud hiló que era buenísimo y que marcaba infinitos goles cita esas cosa pues si es obvio no pero no me caía me cae mal también Cristiano Ronaldo saque no sé si lo echaremos de menos porque él tiene un potencial increíble no esa esa es la duda

Voz 1826 13:16 noviembre repuesta Bosar así como tal no viene repuesta no

Voz 0324 13:19 no no porque yo no creo que Mariano que lo que lo acaban de de fichar de Nissan Jermaine vamos que

Voz 1826 13:26 pues cada tal no sé hasta qué

Voz 0324 13:29 junto pero pero no no no no puedo sentir eh nada ni un gramo de simpatía por por ese tipo tan tan egoísta tan caprichoso niñato tan no me que me caían muy mal Cristiano Ronaldo oí admitiendo pues eso que es que es un jugador extraordinario no el otro sería grotesco no

Voz 1826 13:53 estamos hablando aquí de fútbol ahora también hablamos de cine Stop Eva recordando al formato de este que ya no están llevando de gira por ahí todo el Boyero On Fire donde le pregunta al personal lo que quiera saber sobre cualquier tema fue en su momento el Todo Boyero aquí aquí en la radio y en el formato de este en Podium podcast haber cuando vamos por ahí de viaje Boyero pues por nosotras donde no

Voz 0324 14:13 dado porque mira que nos reímos

Voz 1826 14:16 sí sí sí el otro día me enviaban por aquí un mensaje en las redes sociales no sé me parece que fue en Twitter de de un oyente que decía

Voz 22 14:23 cuando Boyer On Fire en Barcelona pues todo se andará hombres y será joyera un Tour

Voz 0324 14:27 no nos vamos a a Barcelona en y cuando quieres

Voz 1826 14:30 bueno vamos a empezar hablando de decir a ver qué es lo que ha visto Boyero en estos días de vacaciones de la radio esto que suena es la banda sonora de Yucatán Una comedia española dirigida por Daniel Monzón y que vuelve a contar con Luis Tosar como protagonista en el reparto

Voz 23 14:59 Caballero

Voz 5 15:02 quiero cierra sus ojos visualicen nuestro barco alejada estos artistas

Voz 24 15:16 estás en Mónaco

Voz 1826 15:20 el hijo de su madre no tiene código tire palabra lo tiene ver

Voz 5 15:24 el tipo Miracle

Voz 1826 15:25 a manipular es Yucatán otra de las comedias veraniegas una convivía española con Daniel Monzón como decíamos con Luis Tosar las visto que te para

Voz 0324 15:35 sí sí el otro día se estrena estará mañana pasado pues la fui con ilusión a a verla eh porque Daniel Monzón sus dos últimas películas el celda quinientos quinientos ocho

Voz 1826 15:53 doscientos once porque él era la quinientos y pico es la caja no sí sí sí

Voz 0324 16:00 mi joder mil capacidades

Voz 1826 16:03 hace lo hicimos porque lo tengo aquí apuntado el niño Celda doscientos once sino también por la quinientos y pico a me me pareció una espléndida

Voz 0324 16:11 la película carcelaria no con con personajes memorables como el Malamadre que interpreta vamos a Tosar de forma excelsa no y el línea o me me parece modélico cine de género no entonces no es un señor que es se toma su tiempo entre película y película yo creo que esta es la quinta que que ha hecho él es una persona muy educada muy cálida me cae muy bien entonces pues iba con con ilusión a ver esta comedia de de timadores no que transcurre en un en un crucero no hay Ia habla es un trío eh no sólo socios vino una señora Aído dos hombres Si impago de colegas no eh también hay un triángulo amoroso oí hizo el la historia es desvalijar a un señor que consume muy hortera familia ha hecho un crucero porque le ha tocado la Bonoloto Pastor digital eh repito iba con esperanzas de de pasármelo bien eh yo veo en la película veo el el género de timadores e Daniel Monzón fue crítico de cine y is seguro que está enamorado y ha visto muchas veces pues las comedias de este tipo de obras maestras de Preston Sturges de Lubitsch sede de Wildeboer eh hablando de Fina de timadores incluso en el fin argentino

Voz 1826 17:52 de ahí la espléndida que así Nueve reinas

Voz 0324 17:54 el ahí descubría a Ricardo Darín no ir bueno e pues espero divertirme un montón muy reírme y seguir esa intriga y esos amores con pero no no funcionan para mí no no no funciona nada Saló Nigrán ex Ny personajes Ny diálogos estoy esperando se supone que estás todo el rato con la sonrisa en los labios y de vez en cuando estalla la carcasa ella a mí no me ocurren en casi ningún momento me parece se lo que quiere hacer eh Daniel Monzón no sé cuáles son sus referentes Si pero no algo fallado o falla fallar infinidad de cosas a mi juicio no eh espero que no que el público no no no tenga esas sensaciones que tenido yo tiene detrás la gran maquinaria de de Telecinco no que que se vuelca en con las cuatro-cinco películas que hacen al

Voz 1826 19:08 año igual que antes eran tres con la suya

Voz 0324 19:11 sigue no puede tener mucho público ya veo a cómo se llama esa la princesa del pueblo la que también opina de cine así cuenta de las película El en el esas sigue ingresado

Voz 1826 19:25 incluso la he visto bueno sin porque no yo le digo pero que no no la la he visto hablando de sí sí

Voz 0324 19:30 sí sí yo la la la vía alguna vez con películas de de la casa contando cómo lo habían fascina

Voz 1826 19:36 no quiero decir que yo no quiero decir no no te oigo ves

Voz 0324 19:40 no no no veo la yo estuve viendo las campos Blazy las cadenas se vuelcan incluso presentadores eh supone muy serios pues también hablan del del producto de la casa y abren telediarios con esas cosas y tal entonces bueno se supone que hay un hay un público o enorme que respeta de a este machaque publicista eh completo unida está está bien que lo vean

Voz 1826 20:08 sí que saquen sus bueno

Voz 0324 20:11 deseo ojalá que Yucatán en funcione no es una película cara además yo creo es en un en un barco ya te digo con muchos escenarios no no pero yo on no para mí es una una decepción Notable y lo lo lamento

Voz 1826 20:31 ya vemos que no es tu apuesta ha hablado de alguna alguna joya

Voz 25 20:39 ya en el género de él

Voz 1826 20:41 tiene estafadores de por medio como Nueve reinas decías define hablados del cine argentino y otro de los estrenos de la semana es la novia del desierto es una coproducción argentina y chilena de dos mil diecisiete que participó en Cannes el festival de Cannes que la verdad es que desde su estreno ha cosechado muy buenas críticas numerosísimos premios la novia del desierto

Voz 0324 21:03 vamos a ver es una película pequeñita me explico con lo de pequeñita te quiere decir eh no hay eh demasiados escenarios es es yo creo la Pampa o la Patagonia eso sí que que está filmada admirablemente que impresiona así en paisajes como muy desoladores en el viento por medio y y contando una historia muy leve pero con un punto de fascinación por lo menos para mí es es una historia intimista que cuenta el encuentro entre una mujer eh pues a punto de entrar en la tercera edad Bon una mujer sola muy muy hola de muy perdida introvertida vulnerable no aquí un señor un feriante que va con con su camión por e Bay buscándose la vida es una historia de amor repito contada con con una sensibilidad de notables una película que me me cae bien ICO con una actriz que a mí me me encanta que es la chilena Paulina García sabes la protagonista de Gloria yo creo que es la la cordillera en la vive también aparecía sí y que es una una actriz magnífica y imaginada Claudia

Voz 1826 22:34 visita de Nueve reinas

Voz 0324 22:36 de fiesta sin y un actor argentino al que no conocía digamos que es el progresivo conocimiento a lo largo de unos días la la necesidad del otro de dos personas que se encuentran circunstancialmente que andan pues bastante solitos en el en el mundo no ingente repito pues son sesenta dones eh está está narrada con con mucha sensibilidad son la dirigen dos señoras argentinas cree que no había visto nada de ellas

Voz 1826 23:16 Elia tan y Valeria

Voz 0324 23:17 sí ir repito es eh es pequeña pero es es es bonita es tiene algo que a mí me me gusta

Voz 1826 23:30 está hablando Carlos Boyero de la novia del desierto

Voz 5 23:33 no que te quedes conmigo no puede Rodrigo no puede no hay más

Voz 1826 23:49 bueno pues una comedia española Yucatán esta película dice pequeñita pero cariñosa y entrañable esta coproducción argentina y chilena la novia del desierto pero aparte de eso de los grandes títulos de las películas taquilleras de estos días que no hemos podido coincidir por aquí ha sido mucho al cine que que has visto no

Voz 0324 24:11 he ido no cuando estaba en Madrid porque está como los saltamontes yendo al norte volviendo pasando aquí unos días volviendo otra vez al norte sobre todo para dormir con con edredón e ir creo que solo he visto dos películas en todo el mes de agosto que es eh eh eh

Voz 1826 24:33 la de Pixar Los increíbles dos increíbles

Voz 0324 24:35 dos que a mí la primera me me encantó me gustó muchísimo me pareció eh muy graciosa y muy esta no no llega al nivel son esta familia de

Voz 1826 24:50 de superhéroes súper héroe han pasado catorce años

Voz 0324 24:53 sí pero sí pero que los pobres Sirena no les no les quieren reconocer siempre están fase ideados y tal bueno y otra vez se les ofrece la oportunidad de de de estar activos y de enfrentarse a los malos esta tiene para mí bastante menos gracia que la que la primera pero bueno está todo muy cuidado como siempre en pisar aunque añoro al viejo Pixar yo no sé si el al unirse con dice a mí y eso es que aquellas películas fantásticas como como Wall que eh como Ratatouille Le eh a e Italia muchas hay un viraje en cambio desde el punto no que hay que el momento en el que siempre voy a voy a seguir viendo películas deslizar no pero pero hace mucho tiempo que no veo una una obra mayor

Voz 1826 25:50 bueno aquí aquella del revés aquella que se venden en la en la cabeza en los pensamientos

Voz 0324 25:54 esa es la la última quema

Voz 1826 25:57 visto desde hace tres años quizá no

Voz 0324 25:59 más más más más cinco seis años pude ser pero bueno es es pisar esta maravillosamente rodada eh los te quiero decir Si no hubiera si no estuviera la anterior pues seguramente iría pues qué buen rato he pasado pero habían puesto un listón muy alto y me parece bien a a seguir así iría vi también eh misión imposible esta esta cosa que había huido que que ésta era decían los críticos que está muy bien y tal a mí me parece tan lejana aburrida tan llevaría visible

Voz 1826 26:37 decían los otros críticos no sigue

Voz 0324 26:40 la gente que escribe define Norman pero me contaban que la habían puesto muy bien y que decían a mi me parece el el coñazo de siempre como como interminable que todo absurdo no con con con un Tom Cruise yo no sé no sé qué coño se echaron en la cara pero que ha de esta amarrar ya este tío la rarísima hay pues igual que mala que de igual de mala que toda la serie pero hay gente que al parecer les les provoca una adrenalina tremenda ediles a ti no te lo provocó nunca ninguno no no no me gusta ninguna pero esta repito que que habían contado que es que era que eran quieras Celso que estaba muy bien y pues no sé dónde habrán visto esas

Voz 5 27:27 título divisional no no no que te llegar aquí

Voz 0324 27:31 pero nada no no no se me hizo repito interminables a todo el rato lo único que podía pensar esto cuando se acaba cuando acaba porque la había acompañado y no era cuestión de de largarse delfines y no yo creo que a las tres cuartos de hora el hubiera dado boleto pero repito tiene muchos fans el hay gente que se lo pasa fantástico con los que veo a Tom Cruise con ciento y pico de años Si Mi corriendo en moto y en helicóptero Si illa con la cirugía estética que habrá logrado prodigios pero vamos puede puede estar Hacienda Misión imposible mientras que desde el pastón que que genera esto dedo no por ejemplo a mí me parece me parece espléndida la saga The Bourne que es que no hay gente que la la compara hay CNES que no dio no por Dios Bourne que que había una en la que no está Matt Damon que era muy

Voz 1826 28:28 es floja pero pero vamos Mi ni sombra de porque tú vas al cine por ejemplo haber estas entregas la última de visión imposible pesando te más lo que te han dicho amigos tuyos críticos a gente que escribe de cine más que ningún prejuicio que tenga estuco sobre una película no vas a ver si lo sacas algo así se acaba de convencer estoy dispuesto

Voz 0324 28:52 siendo una persona muy prejuicios pero te repito lo que te he dicho muchas veces que que lo único que busco delante de una pantalla es pasármelo bien que no soy masoquista Ny IVE siempre voy con cierta ilusión a al al fin no pero evidentemente lo que no hago es engañar me ha engañado a mí mismo así y lo que esto resulta algunos tan tan excitante esta misión imposible con estos guiones que que que no existe en el experto quién quién lo adscrito situaciones absolutamente irreales eh que me parece basura sobretodo aburrido no en una película la que supone que están ocurriendo todo el rato cosas pero es que las cosas no me fascinan lo sino que me me aturde me

Voz 1826 29:44 no sé si me ha explicado perfectamente pero ninguna una duda Boyero también le pone música al final

Voz 7 29:57 eh

Voz 1826 30:17 sobre este tema y sobre la voz de Aretha Franklin sobrepeso no te queda ninguna duda

Voz 0324 30:24 no no los clásicos no no te permiten dudarlo la pena es no volver a oír esta la voz de esta cantante extraordinaria a la que tuve el privilegio de Cruz darme con ella una vez en Nueva York vamos estoy seguro de de que era ella y me quedé como petrificado

Voz 1826 30:47 a ella cuenta ella cuenta que se cruzó dice no sé si fue con Boyero

Voz 0324 30:52 mejor pero fue hace hace muchos años dije joder acabo de ver a a Aretha Franklin tal día como un escalofrío creo que es un pues con tres es grandiosa no es es una señora la la seguiremos oyendo siempre dices las

Voz 1826 31:14 a las posiciones se fue el pasado dieciséis de agosto a los setenta y seis años murieron Detroit desde ayer se están celebrando allí diferentes actos de despedida van a terminar este viernes con un funeral en el que participarán entre otros Stevie Wonder ante Bill Clinton bueno así que con Aretha Franklin ideas haciéndonos de nuestras cadenas así Nos vamos y te esperamos el próximo miércoles por aquí Boyero placer volverá como siempre amigo un abrazo

Voz 5 39:17 qué voy a decir bueno comenzamos llegó la última me parece bien me parece un criterio estupendo hoy

Voz 1826 39:23 hoy en lugar de una entrevista que hoy queríamos trasladar ellos han querido trasladar aquí una charla que a veces ha surgido en las reuniones que tenemos el programa por la mañana sobre la generación millennials aquellos que que tenemos cuatro o cinco años más que ellos y que entonces vemos cómo con cierta perspectiva de asombro sobre sus usos costumbres el manejo de las tecnologías o no la la mirada escéptica que tienen sobre algunas cosas que a nosotros nos parece muy asentadas en la en la sociedad sobre otra mirada crítica que tienen sobre aquello que debería evolucionar pero incluso nos hemos llevado la sorpresa de que ellos tienen una mirada bastante acerada crítica o al menos que Le Havre algunos interrogantes sobre la generación Llanos la milenio al que son ellos sino la conocida como Generación Z que es la que la que tiene que tomarles el relevo la que está por venir así que decidimos si esta conversación la trasladamos ahí pero lo hacemos teniendo también de interlocutores en este caso han escogido a Teresa vacas que está con nosotros en el estudio docente desde hace treinta años Teresa qué tal buenas tardes es su primer día de la radio el está escuchando toda España bueno como esta de interés de todo el mundo la familia especialmente pero Teresa atún sin impresión legal es tranquila a ver una una profesional como ella de la docencia que lleva treinta años a sus espaldas yo creo que esto de la radio no le tiene que impresionar absolutamente nada ha impartido clases de lengua literatura en institutos de Extremadura Andalucía ahora en Madrid también en países como Marruecos o Bélgica en nuestra emisora en Alicante está una una compañera de tres saques Antonio Antonia Cabrera qué tal Antonio buenas tardes buenas tardes profesora también que está toda la familia expectante está todo el mundo a ver a ver qué dice Antonia esta tarde la radio no

Voz 19 41:10 pues sí también compañeras también están esperando a ver lo que digo

Voz 1826 41:15 bueno sobre todos los que están esperando y expectantes son aquí mis compañeros ya digo la parte millennials de la redacción Antonia Cabrera es profesora de lengua castellana en el instituto las espoletas de Orihuela en Alicante Antonio

Voz 19 41:28 sí muy bien pues eh

Voz 1826 41:30 yo he hablado mucho desde que hemos leído de la publicidad pero no pienso hablar absolutamente nada más es decir que todos vuestro vosotros empezáis por donde queráis bueno que primero quería que nos comentase es un poco cómo definiría hice esta generación milenium

Voz 6 41:46 esta generación Z con la que tenis trató en las aulas

Voz 1071 41:49 los institutos en los colegios como era la explicaría cómo son estos estos jóvenes

Voz 19 41:55 bueno pues yo puedo decir que yo considero que es una generación muy preparada muy preparan los idiomas que es una generación que tiene grandes habilidades sociales que es una generación que con respecto a la nuestra pues está muy puesta las tecnologías nuevas tecnología con respecto a las nuestras nos pueden enseñar muchísimas cosas

Voz 1071 42:16 en fin pues eso es lo que yo opine en principio sobre esta generación y yo estoy de acuerdo

Voz 38 42:22 yo también con Antonia añadiría quizás algo más sobre los millennials es como una generación silenciosa en el sentido de que han ido consiguiendo pequeños

Voz 0911 42:32 cosa o grandes pasos han dado grandes pasos por ejemplo en tema

Voz 38 42:36 como la ecología como la Vida Sana como pero no de manera tranquila no no ha sido

Voz 6 42:42 solucionaría ir

Voz 38 42:44 lo que quería decir por ejemplo con respecto a la generación Z que empezada que está todavía en los institutos practicamente iba muy pocos han salido todavía al mercado laboral bueno primero no tenemos el mismo criterio con las dos generaciones puesto quede con una ya llevamos conviviendo como generación Milenio veinte años con las otras apenas diez eh es que son a adolescentes sobre todo donde solamente quiere la inmediatez es todo rápido todo debido quizá a que tienen una herramienta muy potente que es Internet cuando uno tiene una herramienta tan potente como como Internet desde que nace se siente muy sí

Voz 0911 43:20 duro entonces una una generación un poco

Voz 38 43:23 irreverente pero eso es para mí bueno no es una parte negativa eh

Voz 0911 43:29 los cambios que tu nombre Abbas Teresa eh que que vivimos nosotros como generación yo misma con millennials este nuevo patrón más feministas de patrón más ecologista que se alimenta mejor incluso tú crees que es heredará lo están ERE dando la generación Z o hereda aún el patrón anterior de nuestros padres que nosotros vivimos y contra el que luchamos actualmente no se porque su tendencia de adolescentes es un poco a fijarse en nosotros que somos la generación por encima o o la herencia esa sentimental emocional poco vital es tan pesada de todos estos años que permanece ahí

Voz 38 44:02 yo creo que ellos van a coger la parte buena de vuestra generación bueno es lo que pienso positivamente no es decir cómo vamos a ir hacia atrás ABC más como

Voz 0911 44:12 a veces dudamos son son más machistas aunque nosotros

Voz 38 44:14 no no no yo creo que no somos machista tú vas a los institutos y por ejemplo este año con la sentencia de la manada ha habido montones no sólo de chicas también de chicos que han salido que da la cara que yo no yo creo que no hay una regresión hacia atrás sino hay un paso hacia adelante

Voz 0911 44:32 pero sí es cierto que la sensación que por lo menos se tiene desde fuera es que los chicos de dieciséis diecisiete dieciocho años como que tienen un poco de de de de miedo por la avalancha femenina que se les viene encima o por lo menos es la es la sensación que que que tengo yo de que me transmite en ellos

Voz 38 44:51 puede ser pero no todos los chicos son así sabes que te aclame realizamos muchos xenófobas y si entonces yo creo que también hay muchos chicos que son feminista el luto y eso se empieza a notar no no sé qué opina Antoñanzas

Voz 1826 45:07 Ciço hizo lo intervenga para eso es que tú estás allí ya sé que estás en la soledad del estudio en Radio Alicante pero que tú tienes la línea abierta el micrófono abierto intención cuando quieras eh

Voz 19 45:15 lo que pasa es que no me ha soplado no no me guste interrumpir a alguien que está hablando además estaba hablando con conocimiento de causa en todos me cuesta mucho yo sido educada para escuchar y me gusta escuchar pero vino asumirlo lo mismo que ella yo creo que la generación de ahora que tenemos en las aulas en primero y segundo de Bachiller pues las mujeres son muy guerreras de hecho deben a se ha visto claramente las manifestaciones por el ocho de marzo la cantidad de gente que salió a la calle pero a mí me satisfacía mucho B a ver cómo los chicos pues están misma altura verdad que a veces sienten miedo porque se ven poco señalados en que en su actitud quieren las chicas quieren que participen más pero yo creo que ellos están se están preparando para ese cambio ese cambio que ya no tiene marcha atrás y que seguro que va a ser pues pues un cambio social impresionado y la mujeres pues está claro que ahora mismo pues tienen todas las de ganar esta en todos los puestos principales ellos tienen que acompañarlas así es

Voz 0911 46:16 pues no que es de que ese cambio tú crees que ya no tiene marcha atrás

Voz 19 46:18 pero yo creo que no nada absolutamente esas esperando ellos os acomodan o se quedan fuera yo se lo digo hay muchas veces cuando comentamos cosas guiada por poner a lo mejor a un artículo que comentamos en clase híbridas ABC pues se sienten como increpado por las chicas pero yo creo que el tienen claro que se tienen que sumar que aquí Osés se suma uno a lo que viene o se queda atrás el jarro eso sí que va

Voz 1071 46:45 a mí me interesa ahora que estamos con dos docentes que llevan más de veinte y pico años en en ejercicio que como veis la generación Milián a la generación millennials en cuanto a que nos llaman los dueños de la nada es decir los que hemos venido viniendo sin obligaciones en responsabilidades no tenemos proyecto definido no tenemos ideas que que somos somos un poco los los dueños de la nada realmente cómo no

Voz 19 47:07 pues eso quién lo dice decís eso sobre vosotros mi

Voz 1071 47:10 pues fíjate no nosotros no lo dice Antonio Navalón y lo hice

Voz 19 47:13 pues muy mal dicho yo tengo mucha muy tocados yo creo que que creo que es una generación como he dicho antes muy preparada muy preparada pero muchísimo más que nosotros que nuestra generación Ike yo creo que tiene mucha valentía que son muy trabajador que está luchando a pesar de lo mal que las

Voz 38 47:34 el ex delantero la crisis es válido fauna buscarse la vida que no han podido son eh

Voz 19 47:39 valiente muy valiente entre sí

Voz 38 47:42 de la crisis pero son muy valiente osea que la generación de gente que tiene ahora treinta años XXXV bueno vosotros

Voz 1826 47:48 no es que me parece muy valientes de verdad pero es verdad que que lo que decía luce así que él

Voz 6 47:53 en realidad lo dice o lo piensa mucha gente no yo creo que contrasta un poco lo que muchos pensamos que vivimos en nuestras propias carnes y lo que estabais comentando vosotras con poco ese ese mensaje que se que esa extendida estos últimos años de que los jóvenes de ahora pues son más más indisciplinados más egoístas que se preocupan sólo de sí mismos y demás no oí luego eso contrasta con lo que vosotros estáis este

Voz 1826 48:16 diciendo la verdad

Voz 1071 48:19 vamos a mí me gustaría añadir también fecha a esta forma estamos colisionando todos el hecho de que por ejemplo nos dicen que somos pues menos cultos que leemos menos quizás sí que hay cierto hay cierta verdad en ello

Voz 1826 48:30 a ver si los jóvenes temas y demás

Voz 0911 48:32 ella no sabéis los millennials no sabéis leer más de ciento cinco ciento cuarenta caracteres cuando la en Twitter

Voz 1826 48:38 no sólo sólo una cosa sólo una cosa Teresa Antoria vosotros no lo escucha vais exactamente eso esa misma letra letanía esa misma cantinela cuando teníais la edad de de ellos de ellas porque yo sí

Voz 19 48:50 no claro eso ese ese es una cosa inherente al propio joven no el jueves siempre la rebeldía e hilo generación anterior siempre discriminan que que ya no son como ellos que antes había más valores eso es yo tengo una hija de esta edad que vuestra generación yo creo que tiene que conocer yo me veces digo pues que bien que les inculca o una así de valores grandísimos la dio luchadora luchadora por conseguir lo que a ella le gusta lo que quiere y que no se la veo Valiente como decía antes Teresa muy muy valiente

Voz 0911 49:24 somos más luchadora sólo Se nos está dando más visibilidad se nos está escuchando más por así decirlo

Voz 19 49:31 pues no sé si pero yo sí que creo que soy valientes porque en una época en la que en la que todo el mundo pues ahí fuera ahí fuera con nada

Voz 1071 49:43 con absolutamente nada pero ambos integra más a mí sinceramente esa movilidad me parece una excusa es decir el hecho de que Valientes sois que os veis fuera no nos queda otra que irnos fuera es la que habría que diferenciar también la valentía de lo que tener habla de lo que hay pero

Voz 38 49:56 ante una situación dura saber salir adelante no

Voz 1071 49:58 eh lunes pues no nos queda otra yo creo que sale

Voz 38 50:01 también es que ha cambiado por ejemplo comparando algo que yo pensaba ayer cuando me llamó Saúl eh comparando Mi generación eh vosotros lo Milene a la gente más pequeña nosotros buscábamos por lo menos en mi familia que éramos de pueblo como un puesto fijo no llegar a la universidad Isère roce yo no me planteo otra cosa yo estaba feliz de ser profe qué era lo que quería ser no tener un trabajo fijo osea tener vuestra generación es poder usar no tener la generación que viene para mí ya no es ni tener ni poder usar es crear algo nuevo e crear trabajos que no existen todavía quedan que que que que sí que que los crean

Voz 0911 50:38 sí son más emprendedor pero sentido estoy hablando de crear Internet no sirve más o menos ahora nosotros justos fuimos el el cambio es a la generación que bueno empezaban las redes sociales empezaba todo pero nos quedábamos ahí les está ayudando más o menos que tengan esas es acceso libre a Internet ahí ya todo este mundo

Voz 19 50:58 hombre yo creo que es siempre bueno cualquier medio que que sirva para para llega la mayor conocimiento y con una con una gran facilidad pues yo creo que siempre es positivo excepto que como todo se abuse entonces no eso mucho pues llega un momento en que es lo atrapa pero yo creo que no sé yo creo que cualquier cosa cualquier medio que no favorezca positivo

Voz 6 51:22 yo no sé si mis compañeros están un poco de acuerdo conmigo pero en este debate estoy como escuchando que tanto la generación Milenio como la generación Z la estamos atribuyendo clasificando de una misma manera como que somos emprendedores somos de bueno nos buscamos un poco la vida pero otra de las líneas de debate que se habría cuando decidimos hacer este este debate precisamente era si existía una involución en estos jóvenes en esta generación Z que viene dando todos los avances que se supone que que estamos generando los millennials entonces no sabíamos muy bien ir entramos en conflicto de si éste a herencia que está recibiendo los Z de los millennials era para aquellos evolución hacen o ellos mismos estaban generando una involución en temas de feminismo de homofobia de xenofobia entonces no sé muy bien si estáis de acuerdo no estés de acuerdo creéis que hay una evolución más allá hay una involución

Voz 1826 52:13 yo creo de todos modos que a veces hablamos de general

Voz 1071 52:16 John Z hablamos degeneración millennials realmente creo que ahora mismo porque sabemos las fechas exactas pero mucha gente realmente estamos en un mismo digamos en un mismo paquete no de hecho Marina que es del noventa y siete seis y seis realmente podría casi ser de la generación Z entonces llora cabezas de quietas como que nos encasillen en sois millennials sois así quizás eso no se está reduciendo o está haciendo que nos sintamos no sé no sé que pensáis que estamos como reducidos por las yo también claro los está la personalidad de cada uno de esta persona a lo mejor

Voz 6 52:49 tiene no cumple luego esa serie de requisitos que se supone que tiene una generación u otra no

Voz 0911 52:55 sí también depende mucho de dónde detalles criado como te hayas criado claro no es personalidad clave es el entorno el gorro alguien quien no es lo mismo a lo mejor me abrieron una gran ciudad que vivir en un pueblo las oportunidades no son las mismas los accesos no son los mismos Illa personalidad al fin y al cabo cambian todas las preocupaciones cambian yo creo que la línea aérea pues como decía Lucía la línea iría un poco más por ahí que por la etiqueta de generación Z generación

Voz 1826 53:22 milenio adelantó pero Teresa estaba sonriendo a todo esto que estaba escuchando yo creo que además precisamente os habían invitado a vosotras dos porque vosotros sí que podéis tener la perspectiva que no tenemos los demás porque no estamos en contacto con los jóvenes que no tienen ellos porque pertenecen están dentro de de uno de esos grupos vosotras que que visión Therese de perspectiva después de llevar eso treinta años que son dos generaciones más o menos escalonadas como mínimo que habéis tenido como alumnos

Voz 19 53:50 bueno pues yo no sé yo no sé porque ellos tienen esa perspectiva yo no sé lo qué va a pasar con esta nueva generaciones yo veo que que tienen que partir de una situación que ha sido la gran crisis que ha hecho que nuestros jóvenes no tengan trabajo en España que salir fuera nosotros también pasamos alguna crisis ello lo recuerdo yo recuerdo que que saque la carrera estuve cinco años sin poder acceder vice de todo de todo hasta limpiar escaleras entonces la crisis hace que uno sea emprendedor o que se abra puertas si Iker yo tengo tanta confianza en esta es tanta o porque lo veo veo cómo son capaces de salir de cualquier embrollo siento que se hayan tenido que ir fuera porque eso es lamentable

Voz 0911 54:37 Ana a mí me gustaría darle Marina ahí me gustaría echar una baza a favor de la generación de nuestras madres y padres porque nosotros programa protagonizados este cambio pero gracias a la educación que nos dieron nuestros padres que nuestras madres que nacieron un entorno mucho más machista hace treinta años cuarenta cincuenta que nosotros instituir y tuvieron que educar no sólo a sus hijos sino también a sus maridos

Voz 1071 54:58 sí o no si la verdad es que nosotros seamos miedo hemos tuvieron un papel más difícil nosotros no estamos protagoniza

Voz 0911 55:05 dando bueno donde también hay que educar a

Voz 39 55:07 a si eso iba a decir bueno pero nos vamos todos

Voz 19 55:10 PSOE nos costó mucho ese paso porque pensar que nuestras madres pues estaban educadas en el en una cierto servilismo hacia el marido y eso cambió con nosotras nos amplio