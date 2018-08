La Ventana (29/08/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1622 00:00 servicios informativos

Voz 1071 00:11 son las siete de la tarde las seis en Canarias a esta hora Ciudadanos ha convocado en Barcelona una manifestación contra los lazos amarillos después de que una mujer denunciara que la agredieron cuando retiraba de las calles precisamente estos símbolos en el centro de Barcelona va rumbo buenas tardes

Voz 1 00:24 qué tal buenas tardes medio millar de personas se concentran ahora mismo a las puertas del Parque de las siete de ellas de Barcelona en la verja de este parque es justo el lugar en donde este fin de semana hubo una agresión contra una mujer de origen ruso por retirar lazos amarillos de momento se han escuchado

Voz 2 00:40 ticos en contra de los Mossos d'Esquadra también en contra de Tebeto

Voz 1 00:42 desde la televisión pública catalana de hemos visto estamos a la espera de que lleguen los representantes de Ciudadanos de éxito dance que es el partido que ha convocado esta manifestación también ha habido presencia de líderes del PP del Partido Popular

Voz 1071 00:55 precisamente el presidente de ese partido del Partido Popular Pablo Casado convocará de nuevo a la dirección en Barcelona para el arranque del curso político será en vísperas de la Diada de la que ha dicho que es una fiesta xenófoba Adrián Prado

Voz 3 01:06 si la fecha elegida por Casado no es aleatoria la junta directiva nacional del PP serán en Cataluña en Barcelona el próximo ocho de septiembre el presidente de los populares justifica así porque

Voz 1973 01:14 al elegido sería una junta directiva

Voz 4 01:17 nacional después de los días de la infamia de seis y el siete del aniversario de las leyes de desconexión llenas vísperas de la Diada les ha convertido en esa festividad xenófoba en la que insultan a los constitucionalistas las que se enarbolan los símbolos de aquellos que quieren romper España

Voz 1826 01:34 casado insiste en que no va a tolerar ninguna cesión

Voz 3 01:37 Tánger aquellos que quieran romper la igualdad entre españoles y ejercerá su responsabilidad dice usando las mayorías que el PP tiene en el Congreso y en el Senado

Voz 1071 01:43 otras cosas el gobierno está dispuesto a estudiar una subida del IRPF para las rentas más altas según ha dicho en la reunión que el Ministerio de Hacienda han mantenido esta tarde en el Congreso con Unidos Podemos el Ejecutivo no obstante es reacio al impuesto para gravar la banca después de este encuentro eso es lo que decía Pablo Echenique

Voz 5 01:59 vemos que no no tiene sentido que paga el mismo porcentaje una persona que gana sesenta mil euros al año que una persona que gana el dobles por ejemplo que van a ciento veinte mil euros al año a día de hoy están pagando el mismo porcentaje no parece que tenga mucho sentido

Voz 1621 02:16 deportes José Antonio Duro buenas tardes hola qué tal muy buenas la atención puesta en Getafe donde en atletismo Bruno Hortelano intenta batir a esta hora el récord que ella posee en cien metros la prueba comienza nada en breve después de las diez menos cuarto de esta noche intentará también hacer lo mismo con los doscientos metros veremos si el atleta madrileño lo consigue además el piragüista Javier Arnal acaba de recibir la comunicación de la Federación Internacional que la acredita como tercero del mundo en la prueba de K uno cinco mil al piragüista lo acreditan en ese lugar después de que su principal competidor reconociera que cometió irregularidades en la común competición del fin de semana y además tras la quinta etapa Rudy Molar es el nuevo líder en la vuelta ventaja quietos quién cuarenta y un segundos Valverde quinto a cincuenta y tras la etapa de mañana la sexta propicia para el sprint final

Voz 7 03:13 y la tarde y tres minutos las seis y tres en Canarias diario de un Rando lista en La Ventana despedida

Voz 1826 03:21 Capítulo III la muerte del mismo por Pedro Blanco director de Hora Veinticinco

Voz 8 03:28 lo siento ser un poco el aguafiestas el Randolph mismo no es nada bien yo he preguntado en la redacción porque no es un término que utilice vaya manejado a los compañeros que tenía alrededor en el fondo todos lo que me han venido a decir que el reformismo es el azar y por lo tanto pues pues es la vida misma en la vida ocurren las cosas por azar y si el Rando mismos lo azaroso no deja de ser un anglicismo para llamar Randolph mismo al puro azar

Voz 1826 03:54 venga Pedro yo también era así de reticente y escéptico pero venga Pedro únete Random es una filosofía radiofónica al menos esa Turrado está dando día tras día aquí el acompañante un estilo de vida al que ya se han apuntado compañeros como Pablo González Batista o Lourdes Lancho Nos quedan dos días para convencer a Pedro Blanco de que se deje llevar

Voz 10 04:15 de una cosa a la otra

Voz 11 04:19 Cuba rollo no una cosa lleva a la otra es al contrario que lo explique

Voz 12 04:26 una cosa lleva a la otra la sección más Random de la radio española estancos Sergio Martín Sergio que qué tal buenas tardes hola qué tal Roberto cómo estás muy bien antes

Voz 1826 04:53 sí yo me has hecho mini spoiler me has salvado que empezábamos una cosa lleva a la otra con la misión de

Voz 2 05:00 desvelar secretos si esta tarde ese es nuestro objetivo conocer todos los secretos de la casa de las flores

Voz 13 05:17 cubrían las familias en esos casos

Voz 14 05:22 bien culo por favor Julián tú tienes dos reto

Voz 0277 05:25 las sanciones no

Voz 14 05:28 el Papa

Voz 13 05:32 la gran las tiendas la libertad mamá

Voz 1622 05:51 Lou Virginia habilidad que cuidar que nuestros secretos no cayeran en las manos equivocadas feliz cumpleaños Hermes com

Voz 2 06:06 la Casa de las Flores así se llama esta telenovela mexicana que está triunfando a nivel internacional desde su estreno en Netflix el pasado diez de agosto la serie destruye la imagen de la clásica familia perfecta en este caso del clan de la Mora a través de una absorbente combinación de diferentes géneros drama comedia americana humor negro

Voz 1826 06:28 y una de sus protagonistas una de sus protagonistas a nivel internacional más populares

Voz 15 06:33 es Cecilia Suárez Cecilia

Voz 1826 06:35 interpreta Paulina de la Mora es una de las la primogénita del clan su personaje desde luego ha generado todo tipo de juegos también ha conquistado a los espectadores Nos ha conquistado a todos por su interpretado son su particular extra pausada forma de hablar Cecilia Suárez qué tal muy buenas tardes

Voz 16 06:54 hola qué saludarlos cómo está

Voz 1826 06:57 igualmente haber antes de nada hay para que quede las cosas claras que sepas Cecilia que mi estado de whatsapp es olvidé cancelar el mariachi con eso ya ya ya ya creo que podemos hablar desde la amistad verdad hay desde

Voz 17 07:11 le voy desde la amistad Mi corazón oye

Voz 1826 07:15 has hecho tú Cécilia has hecho muchísimo cine aquí en España no sé si a ti te ha pillado por sorpresa el boom que te hayamos descubierto que hayamos descubierto que esté triunfando la Casa de las Flores y especialmente tu interpretación el personaje de de Paulina por qué crees que ha tenido tanto éxito de otros contexto fuera del mexicano

Voz 16 07:37 fíjate que me me llama mucho la atención acabas hacer ahorita en Facebook la débiles preguntaba eso yo a ellos no ellos a mí que es lo que lo que ha hecho que se enganchen con con ellas supongo porque es tomarlos

Voz 18 07:48 pidió un espectador una una espectadora que vio la serie que que la

Voz 16 07:54 quieren Port por incluyente porque no discriminan

Voz 19 07:57 por

Voz 16 07:58 mi por rasa nipón orientación sexual estratos socioeconómicos esto es una mujer que habla con todo el mundo de la misma forma supongo que viene por ahí y no yo no tengo la la respuestas claras a mí todavía me sigue sorprendiendo mucho y me alegra obviamente profundamente pero no me pregunto lo mismo que tú

Voz 1826 08:17 sí bueno desde luego la serie tienen muchos condimentos que tiene para aquel que no lo no la conozca que yo creo que a estas alturas cada vez es menos gente porque el que no la ha visto ya tenido referencias ya sabe del juego recinto que se hace con tufo tufo a tu manera es extremadamente pausada de hablar que por cierto eso cómo se te ocurre cómo se cómo se crea como hacéis crecer al personaje así de esa manera yo no sé si en el momento en el que se le dota de esa característica tú o el director tenéis claro que puede llegar a triunfar que puede llegar a impactar cómo ha impactado Cecilia

Voz 16 08:55 no fíjate que que que ahora te cuento yo normalmente cuando trabajo es un personaje antes de llegar a serlo trabajo en casa y una de las cosas que que trato de investiga la cadencia que tiene al hablado un cierto tono en el que puede hablar y escuchar un poco su voz con Paulina me costaba mucho trabajo me costó mucho trabajo de Cesc y hablaba así como te estoy hablando ahora

Voz 1826 09:20 y siempre vamos a

Voz 16 09:21 a grabar de hecho pasaron me dice Manolo que fue como al alrededor del tercer día está empezó a pasar de manera natural y nos tuvimos que tener y decir bueno esto está pasando qué hacemos vamos a a seguir con ello o lo paramos donde tenemos ahorita iraquí ya seguimos hablando normal y le dije a Manolo Bueno este balón cancha porque el que tiene que decidir eso eres tú y me dijo no saber que vamos vamos a seguir pero pero quiero que lo marque

Voz 1826 09:51 más todavía porque día empezamos a salir de manera

Voz 16 09:54 de verdad natural si injusto ahí hablamos de tenso e hice lo dije claramente Manolo riesgos esto son clavado que en que nos estaríamos alentando y bueno tomamos la decisión de que sabíamos que era un riesgo que podíamos salir malparado pero bueno lo asumimos Nos divertimos mucho con eso y ahí está

Voz 1826 10:15 sí oye es cierto que te han recomendado que te han pedido desde Netflix que no hables como tu personaje fuera del contexto en el que no lo estás interpretando Cécilia

Voz 16 10:27 mira lo han hecho de forma muy gentiles ellos que es una maravilla trabajar con ellos y son unos y fastos pero creo que tienen razón en que el personaje debe de vivir dentro de la historia Iker debemos de respetar qué es eso es Fazio para existir creo que a mí también me ha significado un apoyo importante parte de ellos porque sino es que yo estar en todos lados hablando como ella

Voz 1826 10:50 ya eso sí que te va a encasillar a ti también como como actriz porque claro a aquellos que no te conocieran al principio además es que no sé si desorientada y despistada por eso desde luego sí que cuando decidisteis cuando decidió el el director incluso acelerar un poquito la ralentización está tomando hay un riesgo enorme porque al principio no sabes muy bien cómo pillar al personaje y sin embargo después es es el personaje de de esta serie

Voz 16 11:17 pues me dijo que ha sido un clavado brinco que Nos dimos y que evidentemente ayuda hacerlo tomados de la mano Manoli llevamos trabajando

Voz 19 11:24 anteriormente en varios proyectos

Voz 16 11:27 buenos amigos y siempre ayuda a tomar un riesgo junto a alguien que que quieres y que respeta así que bueno

Voz 1826 11:33 yo yo tengo una amiga mexicana vive entre la ciudad de México y el otro día me contaba que sus sobrinos le vacilan mucho en realidad tú me recordar porque notan pausada pero sí que tiene una forma de de de dirigirse de comunicar que es muy parecido muy parecido al de tu personaje entonces ella estaba estaba muy afectada porque decía que sus sobrinos le llamaban Paulina de la Mora le dije no Adriana pero no es por tu forma así pausada de hablar sino que es porque ellos te ven como la como la tía mayor porque en realidad también tu personaje es como la segunda matriarca no está en un momento en el que tiene que ordenar todo lo que se está desbaratando esa familia Cecilia

Voz 18 12:16 así es la Adriana la a amiga Adrian hay que decirle que que eso debe de ser una forma de de darle cariño de de los sobrinos seguro

Voz 16 12:25 pero si también esa fíjate que creo que es otra cosa que se conecta que yo supongo sospecho que hace desde con éste cuando el público porque esto es un personaje que en todo momento está cuidando de la familia en todo momento está estudiando todos los demás elementos que conforman la familia hay muchas veces de estar dentro de una familia implica esto preocuparse no en en conjunto por cada uno de los miembros que ahí hay un punto de conexión ineludible

Voz 1826 12:51 si esto esto de la forma de hablar de Paulina ha creado tal revolución que bueno yo sé que tú estás al corriente del Paulina de la Mora

Voz 0277 12:58 salen a ella los si hacen dos

Voz 20 13:01 pues sí exitosa da al veinte que no sé a quién se le ocurrió pero bueno mientras ustedes se la pasen bien pues que vamos a ser símil seguirles la corriente bien

Voz 2 13:20 habrá que seguirles la corriente no cubiertas se lo pasa estupendamente todo el mundo

Voz 1826 13:25 haciendo el Paulino

Voz 16 13:26 qué más hermosas celebrarlo la verdad es que lo hemos disfrutado mucho nos hemos divertido mucho viendo los videos Illa hemos dotado a mí me encanta que la gente se pueda divertir con esto me parece necesario

Voz 2 13:39 Cecilia Ésta es una telenovela una serie que rompe con con precisamente con las con las telenovelas que caricaturiza yo creo que podríamos decir este género ese es uno de los de las características que que la han hecho tan conocida tan popular en los últimos meses

Voz 16 13:56 llevó que tiene euros de Manolo Caro tiene miedo de entradas melodrama que es un género es que en en mi opinión es el más apegado a la cultura mexicana ya la idiosincrasia mexicana el latinoamericana hice remonta en ese género tan tan tan ha llegado a nosotros que es el melodrama pero lo de alguna manera lo reinventa un poco para que nos jugamos también reíros de

Voz 1826 14:20 con eh

Voz 2 14:22 oye te voy a contar un secreto aquí en el equipo nos tienes a prácticamente todos integrado entregados a la serie

Voz 17 14:28 nos dice si va a haber segunda temporada pues no lo puede decirme

Voz 16 14:32 que que bueno me preguntas porque todos estamos igual que el equipo de tu programa esperando esa confirmación ojalá sea aún una luz verde pero bueno he dependemos de Netflix para que tome esa decisión

Voz 1826 14:45 Cecilia ha sido un placer poder te saludar a poder te felicitar directamente saber algo más de cómo has creado ese personaje que nos tiene a todos arrebatados ya ya te he dicho al principio que hablábamos desde luego desde la admiración desde la amistad tengo un dato más para Haití si es que ya no sólo es que tenga de estado de whatsapp olvide cancelar el Mariachi sino que el personaje narrador de la serie en la que bueno al estilo me imagino que es un homenaje de Mujeres desesperadas es un personaje que en realidad ha muerto ya narra desde el otro todo se llama Robert a Sánchez yo me llamo Roberto Sánchez yo creo que sí

Voz 16 15:33 esto es una señal Robert

Voz 1826 15:36 bueno yo creo que haber Netflix ahora no nos está escuchando si tú si tu dijeras adiós buenas tardes Roberto Sánchez o lo que se te ocurra pero así como Paulina entonces ya me hacías de voto que ya lo soy pero tuyo de por vida

Voz 16 15:50 cuando me adoptó vida Roper placas se fugó

Voz 1826 15:57 estoy emocionado llorando no te es decir más que muchísimas gracias Cecilia muchos besos gracias

Voz 16 16:05 tras dos puertas hasta ahora

Voz 1622 16:49 prueba conseguida no lo intenten por ahí porque

Voz 12 16:52 hay que tantear mucho el terreno pero Cecilia es como decíamos como ya imaginábamos es muy grande bueno seguimos hablando de arte que ya tiene muchísimo arte que podemos consumir en sesenta minutos una hora Ése es el

Voz 2 17:02 el tiempo con el que el Museo del Prado de Madrid ha trabajado para diseñar una nueva ruta ex su objetivo disfrutar de algunas de sus obras más emblemáticas a través de un recorrido alternativo Claudia Colbert Air acaba de realizarlo junto a Andrés Úbeda director adjunto de conservación e investigación del Museo del Prado

Voz 21 17:32 dos horas y media es el tiempo aproximado que un visitante pasan el Museo del Prado un tiempo en el que por supuesto uno no puede recorrer los más de cuarenta y cinco mil metros cuadrados que guarda entre sus paredes cerca de treinta y cinco mil obras por desgracia tampoco es el tiempo suficiente para disfrutar de sus obras más icónicas por eso los responsables de este lugar han creado un nuevo concepto artístico quince obras es sesenta minutos

Voz 22 17:55 el caballero en la mano en el pecho de El Greco sueño de Jacob de Ribera Las Meninas de Velázquez naturalmente no podía faltar en ninguno de los itinerarios organicen este museo el Carlos Quinto en mil verde Tiziano Las tres gracias de Rubens La Inmaculada Concepción de Tiépolo los fusilamientos de Goya ante el grupo es el descenso está el cardenal de Rafael el autorretrato de Durero la crucifixión de Juan de Flandes El Descendimiento demandar Biden El jardín de las delicias del Bosco y finalmente Judith en el banquete de los de

Voz 23 18:24 la elección de estas piezas ha sido especialmente difícil para los encargados de la tarea

Voz 12 18:29 ha sido una pesadilla no ha sido complicado señala

Voz 22 18:31 pesadilla es una pesadilla injusta tenemos que decirlo también porque nuestros instantes también podrían recriminar que hay muchas obras imprescindibles en su catálogo que este recorrido de quiebras no obstante

Voz 21 18:42 horas que no están como la maja desnuda a Saturno devorando a su hijo de Goya Niños en la playa de Sorolla Isabel la Católica dictando su testamento de Rosales y así podría continuar unas treinta y cuatro mil novecientos setenta y seis obras

Voz 24 18:54 no

Voz 25 19:00 en cuatro minutos para contemplar cada obra hacemos un recorrido por las tres más famosas veras quince que reúne esta colección

Voz 22 19:07 dado una labor ciclópea no es es rigurosamente impostor

Voz 21 19:15 a pesar de lo difícil que ha sido reducirlo sólo a tres lo hemos hecho y las hemos conocido un poco más

Voz 1622 19:23 primera parada Las Meninas de Velázquez estamos en la sala

Voz 22 19:26 más emblemática del Museo del Prado que es la sala número doce es una obra de Velázquez de mil seiscientos cincuenta y seis y muestra pues en plenitud todo su talento toda su capacidad realmente una obra que no se acaba en todos significado no reconocemos todos sus significados en buena parte por el talento del propio artista imparte también por la falta de de documentación histórica que sería fundamental para llegar a las al conocimiento hasta sus últimas consecuencias segunda parada

Voz 1622 19:54 el jardín de las delicias de El Bosco

Voz 22 19:57 es una obra fundamental en el Museo del Prado primer lugar por la importancia del personaje de el de El Bosco también por la propuesta la propuesta religiosa El Bosco nos muestra sino que lo que representa precisamente es todo aquello que debemos evitar tercera parada Los fusilamientos de Goya lo que Goya valora fundamentalmente es el sufrimiento Las en razón de la guerra unos una seria de españoles forjadas delante de un pelotón de fusilamiento que no se consideran héroes no hay ninguna no hay ningún elemento que hable la heroicidad Goya no hace un alegato nacionalista no es el alegato de los españoles como el pueblo sometido primero y liberado a través de su propio esfuerzo sacrificio de la guerra la sino que es un alegato en contra de la guerra el sí mismas esos probablemente su su elemento más característico más definitorio

Voz 21 20:57 esto es sólo una milésima de lo que podemos encontrar entre estas paredes de historia cultura esta guía que está pensada para dos tipos de visita ante los viajeros con poco tiempo para los madrileños alguien aún les impone las grandes pues la del museo consigue que nos enamoramos del arte y que el Museo del Prado sea un lugar al que siempre volver

Voz 1826 21:33 esta tarde en una cosa lleva a la otra estamos recorriendo los pasos del arte arte en forma de ficción arte cobijado protegido en un museo arte que es historia de la música se han oído hablar muchas veces de eso de la magia de la radio no pues es hablar de de arte de música suena Michael Jackson y aparecen de repente Iñaki de la Torre al que no veíamos desde desde que acabáramos la la temporada el el curso así que bueno

Voz 2 22:21 aquí Jackson su música es un mito su historia y sus polémicas también hoy el rey del pop Michael Jackson habría cumplido sesenta años al cabo de diez hermanos comenzó su carrera musical con sólo seis años como miembro de los Jackson Five grupo integrado por El cuatro de sus hermanos amante de los superhéroes Jackson se convirtió en lo más parecido a uno de ellos en el mundo de la música veintitrés récord Guinness cuarenta premios Billboard trece Grammys son sólo unos pocos de los muchos premios elogios pasiones entregadas que recibió a lo largo de su carrera

Voz 1826 22:58 una carrera que finalizaba con su fallecimiento

Voz 26 23:01 en junio de el año dos mil nueve

Voz 1826 23:03 a causa de una intoxicación de fármacos bueno sabemos que en la de Michael Jackson es una historia imposible de resumir en unos pocos minutos de radio bueno sí sabemos eso salvo que el encargado de hacerlo sea nuestro querido Tony Aguilar buenas tardes

Voz 1940 23:19 hola Roberto buenas tardes gracias por permitirme asomarse a la venta en un día tan especial para los que por supuesto seguimos admirando al rey del pop Michael Jackson escogida tres canciones para poneros hoy la primera de ellas sin duda fue con la que en mi caso descubrimos a Michael Jackson en una Nochevieja en el año mil novecientos ochenta y tres cuando de golpe en las pantallas apareció el fantástica videoclip de Thriller el icónico videoclip de Michael Jackson Thriller que nos dejó a todo el país sin respiración aquella Nochevieja del año mil novecientos ochenta y tres y que bueno en mi caso y con diez años cambió radicalmente mi amor por la música y convence a seguir

Voz 1622 24:21 pero claro hablar de Michael Jackson también están Larrea la banda con sus hermanos los Jackson Five gracias precisamente a uno de ellos a Tito Jackson aquí a sus hijos que tuvieron grupo llamado friki tuve la nos de conocer a Michael en Zaragoza aquella mañana después de virar la hallados en nuestros estudios dos de Marte a los del Boston para entrevistar a los sobrinos de Michael Jackson Iker me invitaron a conocer a su tío así que después de la entrevista hay

Voz 27 24:48 con los ojos abiertos como platos puede subir hasta la planta donde lo primero

Voz 1622 24:52 que me recibieron fueron dos estatuas a tamaño natural

Voz 27 24:54 de los personajes de Toy Story de

Voz 1622 24:57 Bobby de Buzz Lightyear

Voz 10 24:58 luego dentro un estupendo tobillo o menor

Voz 1940 25:01 m de pantallas y un montón de películas Disney el VHS tiradas por el suelo apareció Michael Jackson les saludé me presentaron como periodista español que estaba pensando mucho la carrera de principio pero agradeció ese va a ser uno de los momentos que jamás podré olvidar de mi carrera profesional después de escuchar la música de los hermanos Jackson también tenemos escuchar la canción por excelencia para mí de Michael Jackson la que tiene el Vic perfecto para bailar la canción que desde luego nos va a llevar a todos al gran recuerdo este día en el que Michael hubiera cumplido sesenta años con Billy si el recuerdo de Michael Jackson que estará siempre presente en nuestra memoria en nuestro corazón por supuesto en nuestros pies larga vida al rey

Voz 28 25:47 lo cierto pedir

Voz 29 26:24 con tú

Voz 30 26:27 hemos en el papel

Voz 1826 27:12 muchas gracias un placer un honor como siempre Tony Aguilar la música que nos ayuda a recordar a genios como Michael Jackson un artista que le puso banda sonora a los sueños de millones de personas y hablando de sueños el de nuestro siguiente protagonista es claro respecto a los animales

Voz 31 27:29 y ha

Voz 2 27:35 este es al dream Muster vivo extraordinario que te dará amor incondicional como él tantos otros esperando deseando tener un hogar a la semana pasada tuve la suerte de conocer a muchos de ellos en el refugio la reserva y siete parte el alma al conocer sus historias adoptar de manera responsable podría ser una decisión que te cambia la vida

Voz 1826 28:13 los que hemos escuchado son las que acompañan a las últimas fotos publicadas en Instagram por Alejandro Jordá batería del grupo y fall si dos fotografías que comparte junto

Voz 2 28:22 al dream Un perro de mirada sincera ahí de

Voz 32 28:25 infinito por regalar ahora que como

Voz 2 28:28 en el nuevo curso Alejandro jordano recordaba la importancia de cuidar a nuestras mascotas cuidarlas crearlas no

Voz 12 28:34 cobrarlas sino adoptarlas

Voz 2 28:41 varios estados para situarnos según el informe anual de la Fundación Affinity en dos mil diecisiete las protectoras de animales en España recogieron a más de ciento treinta y ocho mil perros gatos una cifra similar a la de años anteriores por cierto desde esta fundación también desmiente la creencia popular de que en veranos cuando se abandona a más animales y aseguran que la recogida de perros gatos se mantiene estable a lo largo de todo el año esto

Voz 1826 29:06 tarde queríamos pararnos a reflexionar a comentar estos datos con quién nos ha hecho recordar esa realidad en su Instagram como decíamos Alejandro jornada que es uno de los miembros de igual que a esta hora se asoma a la ventana Alejandro qué tal buenas tardes

Voz 19 29:19 buenas qué tal como está muy bien encantados de

Voz 1826 29:22 en de saludarte aunque sea por este por este motivo pero bueno oye como decíamos hay que hay que hay que seguir dando voz a esa denuncia verdad

Voz 19 29:31 sí desde luego que sí es algo que a veces parece algo poco sí que si no lo vemos y pensamos que realmente está hay cada vez más visible se ha pega hay que hay es una cosa que está totalmente en nuestras manos

Voz 1826 29:48 claro hay muchos perros como el de como el de tu foto como Aldrin que están buscando ahora mismo un hogar

Voz 9 29:55 no sé Alejandro se se van sumando la gente cómo ha respondido como han respondido tus seguidores a esta publicación

Voz 19 30:01 pues sí que ha habido algo de respuesta porque bueno justo antes de esa foto el día que fui a hacer esa cesión ya a conocer un poco este lugar y la estoy de de de cuando a unos galgos habíamos cachorros y la verdad es que sí que hubo a cuál es el proceso para adoptar que había que hacer y todo querer ir me di cuenta que yo creo que eso es porque a veces es la falta de de qué forma lo que hace que no suele suelen planteado que el lugar adecuado

Voz 2 30:44 Alejandro no sé si en tu caso tú tienes mascota como te sentiste cuando visitas de este refugio de qué hablas creo que se llama la la reserva

Voz 19 30:53 sí pues sí que tengo también es adoptado así bueno pues pues como decía un poco en las fotos se te parte el porque ves para empezar la cantidad de animales que hay que estar abandonados que estaban totalmente buscando cariño pero es que pero manera desesperada porque este refugio por ejemplo sea aceptan visitas hay mucha gente que va a ver poco a todos los animales que está allí a estar todo lleno de voluntarios entonces es acepta cualquier tipo de ayuda y cuando te cuentan un poco te hacen un poco la la historia de algunos personal me dio mucha pena para aterrizar a África que era labrador hay que bueno buenísima estaba miraba como con mucho cariño pero ya me consta lo que llevaba años ahí en el refugio sí claro pues pues a ver da mucha pena que acuerdos adicionales que era mucho tiempo allí y que sí que es verdad que se encargara de llevarte los a todos pero como decía un poco en la foto no de manera responsable porque lo que me comentabas en El Refugio por ejemplo era que es mejor adoptar sino salgo total consciente Fali seguro que puede llevarte a una a tu casa y después he al al poco tiempo devolverlo no porque el Estado también siguiendo la vida que que que luego El Sadar

Voz 1826 32:25 claro Alejandro ahora que te involucrado que te has metido tanto en eso es posible que manejes más información desde luego que nosotros siempre queda la duda Nos encontramos un animal un animal abandonado que que han dejado en cualquier momento del año ahora en verano cuando sea los llevamos directa de que hacemos lo llevamos directamente a una de estas asociaciones a una productora un refugio a la policía que qué hacemos

Voz 19 32:49 pues justo a la lo primero que hay que hacer es llevarlo a la Policía Local porque ellos sí que también tienen convenios con con protectoras refugios y demás ellos lo primero que tienen que hacer es si me para para ver quién a llevar el perro doce así era yo ya acordados con los compañeros que te sea con cualquier tipo Ayuntamiento pues ya sabes a qué refugió lo tiene que llevar impedía que Luca que lugar lo puedes dejarnos porque poco por ejemplo en la la reserva estaban totalmente saturados quizá ellos no pueda a acoger más pero sí tenga que llevarlo a otro etc entonces ya por ahí muy temprana que pueda pues ya ya se ocupase el perro ya la hacer chequeos Bétera ahí ya cuida de él todo lo que puedan hasta que encuentren una familia es súper curioso porque le justa siete hubo una camada que eran cinco perritos ligando la cama Baikal cada uno les pusieron prevé vetada

Voz 33 33:59 sí acelerar acertaron con el tuyo Alejandro T B reconocen ahí me tocó Alejandra vale vale vale bueno bueno bueno pero en la mirada vi algo no había algo que hubiera bien

Voz 19 34:13 lo que pasa es que es curiosa porque a los cinco se lo llevaron a personas que de Alemania Holanda país que tiene el cura están en este aspecto

Voz 0277 34:25 caras coincidencia en cuanto a los que un animal

Voz 19 34:28 en muchos países o por lo menos que que acaban en el extranjero hizo son personas que vienes a por ellos porque porque aquí ven que hay mucha más actividad aquí y bueno por suerte de salida no pero complicado que sólo han pasado

Voz 2 34:47 los días desde que su viste esa publicación esa foto esas fotos a Instagram no sé si sabes si Aldrin ha encontrado ya Familia

Voz 19 34:55 pues de momento creo que no porque porque bueno es todo muy lento y ahí ya te digo y harinera Ales ahí de momento no pero esperemos que te anima pues yo tengo un problema y es que entre el que ya tengo que vía J

Voz 1826 35:10 porque viajamos por ahí sí sí

Voz 19 35:13 ya no es un poco lo que a lo largo de la de la responsabilidad a la hora de adoptar que claro que hay que adoptar pero hay que darle al mejor lo puede tampoco tener solo o tener cada dos por tres

Voz 33 35:29 oye sí

Voz 1826 35:31 entonces es complicadísimo complicadísimo compaginar una cosa con otra olla Alejandro no te queríamos molestar más pero bueno como tú del mundo de la música venimos a hablar de recordar homenajear a al Rey el Rey del Pop que habría cumplido sesenta años y además es que tengo entendido que tú tienes una especial predilección que te gusta vamos que quiere seguidor de Michael Jackson no

Voz 19 35:54 sí la verdad es que es que bueno yo creo que que casi cualquier músico y es capaz de dar prefería una lista poco aunque sí crear una superficie siempre pero todo todo el arte y todo el talento que tenían increíble saber viendo incluso en la película de ese sí pero ahí se puede apreciar perfectamente cómo además de bueno en la música era respetuoso con el resto biológico yo creo que casi cualquier que habrá tocado en alguna ella obsesión alguna canción de Michael Jackson

Voz 1826 36:27 cuál sería lo cual gol ahora mismo si estuvieras ahí te pillara en caliente con cuál te arrancaría estuvo

Voz 19 36:34 pues mire yo yo es verdad que otra pareja ciudadana

Voz 33 36:38 sí de de esas y tal

Voz 19 36:40 pero sí que historia tampoco son personas que era era la adaptación épica y que y que la verdad es que me gustaba bastante de pequeño aquí la escuchan a hasta hasta Raña

Voz 33 36:59 cualquier cosa que escuchará he cogido el mensaje Alejandro muchísimas gracias un fuerte abrazo nada a vosotros hasta luego

Voz 28 37:12 bien

Voz 34 37:14 sí

Voz 28 37:17 esto

Voz 34 37:22 Inter

Voz 28 37:26 P

Voz 34 37:29 siempre

Voz 28 37:32 nunca

Voz 34 37:39 sí

Voz 1826 37:42 veremos de plantearnos un objetivo tratar de ser más respetuosos y tomar conciencia sobre la vida de los animales en los próximos minutos seguimos manteniendo la vida como línea argumental

Voz 10 37:54 hablamos de

Voz 1826 37:56 vida hotelera una vida Sergio que en el caso de los españoles en nuestro caso parece que deja bastante que desear porque cuando hablamos de nuestro comportamiento los hoteles estados ahí

Voz 2 38:09 irregular si estamos regular al menos es la conclusión más inmediata que sacamos de una encuesta realizada por el buscador de hoteles y apartamentos hoteles cam punto com Esta empresa ha comprobado que los españoles somos los europeos que peor nos comportamos en los hoteles un noventa por ciento de los encuestados admite haber hecho algo prohibido en un hotel alguna vez casi la mitad afirma que ha robado toallas o albornoz el un treinta y cinco por ciento confiesa que se bebe las botellas de él minibar bueno después la rellena con agua o zumo para no pagarlas

Voz 1826 38:40 un museo bueno en La Ventana también hemos salido a la calle para hacer nuestra propia encuesta

Voz 15 38:44 sin identificar así ya saben

Voz 9 38:50 a bote pronto qué cosas prohibidas hecho en un hotel

Voz 1622 38:56 pues a ver la del bufete llevarte la comida para aguantar todo el día bastante dinero eso yo creo que el hecho siempre fumar también lo es cosa del mínima de de minibar y rellenar también pero es lo que siempre hacemos siempre lo hacemos a una jugarreta alguien con quien vayamos hecho hace poquito en vacaciones estuvimos eh

Voz 35 39:17 en en un hotel en en Ferrol aquí

Voz 1622 39:19 el le pusimos a una compañera leímos la vuelta a la cama con las patas hacia arriba era se seca ya de colchones la hacemos siempre siempre acabamos con risas casi siempre nos pillan alguna vez hemos estado a punto de hacer quedarnos de patitas en la calle está oyente Roberto creo que bueno

Voz 2 39:42 cumple los hoteles con la carta a los Reyes Magos pero oye pasarse lo pasan de diez por cierto esta chica nuestro siguiente oyente coinciden en una cosa sus amigos siguen siéndolo les quieren mucho mucho

Voz 1622 39:57 doctor

Voz 1826 39:57 que no te has sido robar la lámpara de hoy

Voz 10 40:00 los amigos para no perder la fianza

Voz 1826 40:09 que cuando se trata de fianzas no hay colegas Sergio Itu te has saltado alguna norma en tu hotel

Voz 36 40:15 la verdad es que sí que me saltaba algún alguna que otra norma eh entre ellas hubo una vez en un viaje fin de curso deja la una de la mañana nos metimos en la piscina de bueno casi del hotel pero como lo que nos quedaban dos días pues bueno hay sitio y bueno entre otras medidas

Voz 1622 40:31 aves fumar en las habitaciones y demás pero tampoco mucho más tampoco mucho más

Voz 2 40:39 lo típico Roberto montar una parte histórica coger la máquina de hielo seis llevarte la habitación aunque a veces si eres español alguna cosa esta escuela

Voz 37 40:48 pues hemos venido en viaje de Birmania aquí en el hotel nos ponían unas chanclas cómo la habitación estaba muy bien dijimos pues a lo mejor son los Sergio no la llevaban y al ir a pagar nos preguntan revisando la habitación lo le llaman arte cien y preguntan por las chanclas claro muerta de la Vergüenza las sacamos de la mochila ya con la mochila esa Illes pensamos que eran dos Sergio incidieron españolas uno cero que pensaron que dijeron bueno sí pensé es que era un obsequio y me la metí en una bolsa

Voz 11 41:14 ha pensado siempre que uno pensaba que lo de las zapatillas estas eran

Voz 1826 41:21 hasta pandillas no sé pero lo de la máquina hielo no eso no es sólo nos está basado en hechos reales mañana todavía estamos por aquí no el qué

Voz 11 41:28 algo tenga gracia deseaba mañana adiós

Voz 38 41:36 tú tú blando

Voz 1826 41:51 este miércoles

Voz 39 41:53 qué ciento nueve a diez de la noche una hora menos en Canarias última entrega de libro de coordenadas en el país más violento del continente americano en nuestra historia

Voz 11 42:03 ya sea el valor de las maras

Voz 39 42:20 un viaje entre cazadores furtivos y atracadores buscando una explicación a su motivación extrema y un programa en colaboración con Di Max bien periodista David vería in dirige Pedro Blanco cada

Voz 34 42:35 sí

Voz 6 42:38 en La Ventana con Roberto Sánchez

Voz 1622 42:47 días de Francisco

Voz 1826 43:06 no hace falta que me digas nada más Pilar de Francisco es que ya son tantas tardes te veo venir que ni mirando a los ojos ni a la cara viéndote ya de los andares digo hoy viene satisfecha del día hoy hoy se le ha dado bien aquí sí

Voz 0277 43:19 qué tal está muy bien día increíble ha sido un día también un día de vértigo en harina no era una cosa con la otra si así donde de repente me he visto eso es común da Tete que ha trepado por el árbol y de repente se queda parado mira hacia abajo y de todo lo que ha trepado que no que es una sensación de vértigo ver que todo ya queda menos de esta sección empezó el día dieciséis de julio ya llevamos ya quedan menos nunca atrapado quiero que vengan los bomberos a buscarme por eso vamos con lo que queda el verano vamos con lo que queda el día

Voz 40 44:07 y si además no ha sido un día cualquiera porque nos hemos marcado una nos hemos marcado un Paulina de la Mora

Voz 16 44:22 como en la que saludarlos como estás

Voz 0277 44:26 momento histórico le Cilia Suárez de Windows Roberto Sánchez que te queda por conseguir tú la actriz que interpreta a tu personaje favorito yo dejaba fíjate yo con la dirección de decía vamos a poner refrito para mañana y pasado dirías yo ya los más que no se tienes a lo mejor se interlocutor con los alienígenas hasta también tan con con más Papa no unos que mi eso no ya ya estaba Paul puedes escribir por Twitter no además eh a contigo ha compartido exclusivas por ejemplo cómo está viviendo todo el éxito que tiene en la casa de las flores

Voz 16 45:04 ha celebrado la verdad es que lo hemos disfrutado mucho nos hemos divertido mucho oyendo los videos Illa hemos dotado a mí me encanta que la gente se pueda divertir con esto me me parece necesario

Voz 0277 45:16 claro y sabes a qué me recuerda Casado flores a echar una entrevista a la tertulia política de Hoy por hoy la Comisión si yo sí es igual además yo creo el secreto de su éxito puede ser el mismo puede ser el que adelantado Daniela Fuentes

Voz 1940 45:33 a partir de las ocho y media de las siete y media en Canarias y antes de que lleguen ebrios espero Marisol Hernández Argelia Queralt y José María Callas

Voz 40 45:41 a ver cómo van a llegar nace la la magia la él

Voz 0277 45:48 brillito en los ojos bueno quiénes están a tope con la vida también son el grupo origen y por otro lado viendo La ventana además yo creo en venía tempo el caracter latino que te dos tú yo que tengo un poquito La Ventana

Voz 23 46:02 a veces sienten dice esta es esos Rami rollito CC

Voz 0277 46:05 Brown vimos Got cubano en estos estos eso han presentado su nuevo disco gourmet en La Ventana

Voz 1826 46:12 fue realmente un un un trabajo entre amigos pero cuál era el mensaje que no nubes Orishas vuelve no es sólo eso sino que he hay mucho de filosofía hay mucho de estilo deriva de una de la mirada de la vida y de la cultura latina cuál era el mensaje para que todo el mundo llamar a la puerta de Orishas para colaborar

Voz 12 46:29 estoy vamos cálida vamos un calidad el mundo musical humano está muy potentes pero creo que nos faltó un poquito desfile Miño limeño hay mucho mandona musical

Voz 1622 46:46 no todo lo más cubano

Voz 0277 47:14 bueno tengo u otra recomendación no estoy siempre unida pero quiero recomendar a los oyentes una película cada una está en cartel cual Misión Imposible Fall Out porque además me parece brutal me flipa diversión sin límites para mí el descubrimiento de verano como para par la casados Flores poniendo de Juan ahí justo quería aprovechar hoy que se quedó con Boyero las esta comentan no me ha dado tiempo a escucharla o la pero bueno digo de seleccionó cojo a la ahora en la escucha ahora hombre supongo ha gustado no haga Boyero

Voz 12 47:45 pues no no se me hizo repito interminables a todo el rato el lo único que podía pensar esto cuando se acaba cuando se acaba porque la había acompañado y no era cuestión de de largarse delfines y no yo creo que a las tres cuartos de hora el hubiera dado boleto

Voz 0277 48:00 a ver supongo que se refiere a que en las películas ahora entre los tráilers que te ponen veinte minutos en principio unas créditos que duran mes hace eternos pues al final la película ETA hace pesada pero es que esta película entra agua en gargantas

Voz 1826 48:13 yo creo que no Tom Cruise

Voz 0277 48:16 la brutal supongo que sólo habrá destacado no

Voz 12 48:18 todo absurdo no con con con un Tom Cruise que yo no sé no sé qué coño se echaron en la cara pero cada vez esta más raro ya este tío

Voz 0277 48:28 matices claro es que la experiencia de los actores pues ganan matices en los gestos en el Isbert aunque bueno tanto Tom Cruise es verdad Hecansa están casi todos planos pero también están Simon p Henrik hábil Rebecca Ferguson Alec Baldwin tan brutal bueno claro es que es que dos mil giros

Voz 12 48:47 en hielo guiones que que que no existe en el te esto quién quién lo adscrito situaciones absolutamente irreales Si me parece

Voz 9 48:59 sobre sobretodo aburrido no hechas ha dicho basuras y yo aquí en directo no me había dado cuenta pero ha dicho basura ha echan a Xfera ha dicho basuras seis sí pero no no Lotus y quiere recomendar la tú misma oye que también hemos dicho hay gente para todo Aíto todo en películas para todo tipo de públicos éxito ha dicho basura

Voz 23 49:16 seguro que al final cuando acompañadas en el pasillo cuando se al ascensor habrá hecho

Voz 42 49:21 lo miénteme no

Voz 9 49:23 no no no no no no me fascina

Voz 12 49:26 en lo que es sino que me me aturde me no sé si me ha explicado perfectamente

Voz 9 49:33 qué ha hecho ha hecho va sí ha dicho vaga dicho basura primer antes había dicho basura sí si seguir claramente te importa si

Voz 0277 49:44 no no poner algo en yo quiero tengo una tontería guías pero momento ver suena que tengo una nota da igual como

Voz 9 49:51 a ver si a ver qué dice espérate que esto se va a escuchar y no no no no que ha dicho es

Voz 42 49:58 ha dicho que es igual Juan

Voz 9 50:02 no no no no he dicho ahí ha dicho vacante

Voz 1826 50:14 no tampoco

Voz 43 50:39 trece

Voz 23 50:45 bueno Rosetta

Voz 0277 50:46 la Saigón caso de misterio que te referías no has visto aquí hemos salido todo esta tarde ya ahora detrás de usted esta merece una sección aparte es un antes

Voz 23 50:54 es una leyenda muy popular en todos los rincones del país año dos mil dieciocho después de Cristo un misterio sin resolver extrañas desapariciones el de playa en la que suceden fenómenos paranormales las habitaciones cambian de forma de color cada día como El retrato de Dorian Gray como el disfraz de un espía que se ha metido en el como el babero de inmediato un extraño disparate

Voz 44 51:38 eh que cuenta Pascual

Voz 23 51:40 el donante los españoles son los europeos

Voz 12 51:43 peor se comportan en los hoteles un ocho por ciento se baña en la piscina cuando está cerrada tres de cada diez deja todo el día la toalla en la hamaca para que no se la quiten aunque la mayoría de los casos la toalla se llevan a casa Youtube está llena de consejos para robar toallas cuatro de cada diez clientes españoles lo hace según una encuesta publicada por el buscador la mitad de los huéspedes fuma en zonas prohibidas y el setenta por ciento aprovecha la confusión del bufet del desayuno para llevarse comida

Voz 1622 52:09 dentro de la habitación un diez por ciento mete a una

Voz 12 52:11 persona además una de cada tres clientes del cambiazo en el minibar

Voz 23 52:17 perturbadoras desapariciones de toallas

Voz 12 52:19 seres que van a los bufetes como osos preparándose

Voz 23 52:23 ido Hernando jabón cifras mancillado sin pudor solo los expertos de Hoy por hoy saben encontrar una explicación

Voz 1940 52:33 eran los minutos para preguntaros si si os veis representados en ese alto porcentaje del que hemos hablado esta mañana porcentaje de españoles que recoge que que reconoce llevarse las toallas de los hoteles que reconoce incluso llenar con zumo las botellas de los bares que se plan

Voz 45 52:48 según un cutre vamos tremenda has dicho que cuatro de cada diez

Voz 1826 52:50 creo que hay cuatro hace mucho porque el resto

Voz 45 52:53 no somos Argelia confía

Voz 1973 52:56 a la verdad es que no lo he hecho nunca

Voz 1826 52:59 alguna vez aquí

Voz 1973 53:01 las efigies de dientes si va muy lejanos viajes y las zapatillas citas también usaba incluido porque si no lo gana pero el tiro la toalla albornoz si no llueve en absolutos y lo reconozco lo sabemos

Voz 23 53:19 pero pero pero qué nivel de pero el que nivel de chorizos tenemos ahí en la casa

Voz 0277 53:25 claro pero sobre la tertulia cómo vamos a llevarnos

Voz 1826 53:29 ah sí tienen mala conciencia llevarnos eso

Voz 0277 53:32 ponen ahí para que nos los vemos señores tertulianos

Voz 23 53:34 es que bastaría yo por ejemplo yo veo yo cojo sólo en lo que tiene el nombre del hotel porque yo interpreto que es un souvenir

Voz 0277 53:44 Kevin para que en el mismo si estás Cantábrico entonces para llevarte Eloy digas miras tu Cantabria nimia corto

Voz 23 53:52 desde Ci ya lo del somier no entiendo por el en cosas que pesan tanto

Voz 1622 54:00 bueno pero has de un somier con el nombre del hotel

Voz 0277 54:05 me dijeron no fuiste siempre se habla otro

Voz 1826 54:08 cosa otra ni música Noema

Voz 0277 54:10 a secas

Voz 46 54:32 venenoso estrenos de los buenos también de la CAM Lita buena claro

Voz 1826 54:38 la única que manejamos nosotros por favor

Voz 46 54:40 por qué esto es La Ventana claro es que si la actriz Irene

Voz 0277 54:44 colar protagoniza la nueva obra del teatro Pavón Kamikaze de Madrid se llama enemigo del pueblo que plantea un programa problema moral entre ética y dinero

Voz 1622 54:52 a llevarse o no llevarse salvar no tenga él esa es la cuestión si la la ética frente al a la eh

Voz 47 55:03 el dinero lo de Limia claro no es su labor no es dar respuestas y generar muchas preguntas yo creo que lo consigue muy bien en esta función todo el mundo que ha venido se queda por lo menos dos horas debatiendo después por lo menos sugestivas crisis de estas obras que te ibas a la cena

Voz 0277 55:20 sí sí sí sí sí sí sí bueno nadie Aldesa

Voz 1973 55:22 hay una gran existe este sin duda

Voz 0277 55:26 sin duda mira de si va a ser la obra por la noche y luego estas dos horas mínimo debatiendo te da luego para enganchar con el otro estreno

Voz 1826 55:34 sí que es el nuevo programa de Cadena Ser

Voz 0277 55:37 eh de buenas a primeras nuevo programa sendas House es un programa que se emite de lunes a viernes de cuatro y media seis hoy que arrancaba como esa madrugada así así

Voz 48 55:47 qué organismo a pedir perdón a todos los que estabais esperando escuchar la reposición del Larguero de tiros que nos preocupéis porque es lo mejor del programa lo mejor de lo que hayan contado Manu Carreño y los suyos todo es sólo vamos a tener aquí en la próxima hora y media en lo mejor del Larguero

Voz 49 56:02 lo mejor del resto de programas de la cadena ser nos hemos propuesto que los que estáis ahí al otro lado no os perdáis nada pero nada de lo mejor que haya pasado frente a estos micrófonos en las últimas

Voz 0277 56:13 pero con una premisa sobretodo que empecemos

Voz 48 56:16 Díaz de buenas con mucho humor ya habrá tiempo después de que la cosa se tuerza sí que más vamos a ello este último miércoles de agosto empezamos de buenas a primeras

Voz 0277 56:26 bueno Roberto tú has vivido más de noche que día raro

Voz 1826 56:30 prácticamente tengo veintitrés años estuve dieciocho haciéndola menos menos menos de día que de noche vivido

Voz 0277 56:36 claro está pasando mal que no lo que en qué consejo les darías quita que se despedían de sus seres queridos entreguen a una vida al ostracismo no ermitaño no no no no te lleves peluches a redacción Tita que sí

Voz 9 56:54 todos ven con buen humor que eso lo tomen con buen humor y con mucha paciencia

Voz 1826 56:58 no digan sin ninguna entrevista que ellos desayuna lentejas porque después es un titular presente toda la vida pero ya está solo eso

Voz 0277 57:04 bueno yo les regalo mira mi consejo es que pongan este momento del vídeo en la Ventana del museo el orinan de Ciudad Rodrigo exclusiva más in de Windows magnífico se lo ha hablado de su propietaria está el del arco

Voz 1480 57:17 mira realmente se fundó todo porque estas piezas es están perdiendo es una pieza que no se tenía en consideración o no se tiene nunca en consideración pero los grandes señores siempre han tenido sus vajillas prepa paradas para ir a cualquier parte iban en una carroza llevaban su orinal soportando en el museo podemos ver piezas tan bonitas como paisajes de campo señoras sentadas alrededor de una mesa o incluso finales decorados con con oro porque cada uno tenía el dinero que tenía no