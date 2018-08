La Ventana (30/08/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 servicios informativos

Voz 2 00:11 las cuatro las tres en Canarias la ministra de Trabajo reconoce que le han colado un gol la expresión es textual porque su departamento ha autorizado sin que ella lo supiera un sindicato de trabajadoras sexuales el Gobierno estudia ahora la manera de revocar María Manjavacas con esta decisión de hecho ya ha pedido a la Abogacía del Estado que inicie los trámites pertinentes para declarar esa resolución nula de pleno derecho la anunciaba después de mostrarse ningún pudor su enfado mayúsculo su disgusto uno de los más gordos así lo ha dicho de su vida profesional y política

Voz 3 00:37 Justo muy gordo porque me parece que sinceramente lo voy a decir me han colado un gol por la escuadra y eso cuando uno está en política es intenta ser responsable con lo que tiene entre manos

Voz 2 00:52 el jamás ha dicho como miembro de un Gobierno feminista habría dado el OK a este sindicato de una actividad ilegal que vulnera los derechos de la mujer y con la misma contundencia decía es cuestión de tiempo que estos anule en Málaga la policía ha detenido a un hombre por otro caso de abuso sexual en la feria de la ciudad Nieves Egea el arrestado y la víctima se conocieron

Voz 1876 01:11 la Feria de Málaga y comenzaron un encuentro sexual consentido por ambos en el domicilio del pero llegó un momento en el que éste empezó a mostrarse muy brusco la practica ya ignorar las peticiones de la víctima de poner fin al acto sexual según la policía tras los hechos la joven acude a un hospital donde la atendieron de las lesiones que presentaba en la zona genital los agentes identificaron y localizaron al responsable que ha sido detenido por un delito de abuso sexual Se trata del segundo arrestado en sólo unos días por hechos delictivos de la misma naturaleza después de que la Policía Nacional detuvo el pasado jueves a un hombre de treinta y dos años que había abusado de una menor de dieciséis

Voz 4 01:44 a la que conoció en el Real de la Feria reunió Nominees

Voz 2 01:46 los europeos envíen a Josep Borrell y avisa del riesgo de división del continente por la gestión de la crisis migratoria bien a Griselda Pastor buenas tardes

Voz 0738 01:53 buenas tardes hay dos grupos si el este contra el resto aunque Italia se ha sumado a los que hasta huyeran Gobierno radicales Gorri pues entiende que es imprescindible un acuerdo en la próxima cumbre de jefes de Gobierno hidratos

Voz 5 02:08 son más graves que los que están

Voz 0738 02:10 eh los poderosos los problemas migratorios son un poderoso dice el veinte de la Unión nos ha dicho antes de asegurarnos que Pedro Sánchez llevará a esa reunión una propuesta de consenso

Voz 2 02:25 pues en su gira latinoamericana al propio Pedro Sánchez ha hablado de la crisis de inmigrantes de Venezuela que salen de ese país y pide en declaraciones a Caracol Televisión la implicación incluso de Naciones Unidas

Voz 6 02:34 todos estamos de acuerdo como está también el Gobierno de España que este éxodo masivo es una crisis migratoria regional lo que se necesita es una respuesta regional se necesita del concurso también a mi juicio de Naciones Unidas de organismos multilaterales de la comunidad internacional y desde luego España no va a ser ajena a ello España va a apoyar el cualquiera cualquier solución que sede en el ámbito regional a esta crisis migratoria cuatro tres tres y tres en Canarias

Voz 2 03:04 cabe apretamos ahora con el equipo de enviados especiales a la Vuelta Ciclista España Íñigo Marquínez buenas tardes

Voz 0802 03:10 hola muy buenas tardes es la sexta etapa va a terminar en San Javier aquí en la región de Murcia quedan ochenta y tres kilómetros para concluir hay una fuga de tres corredores Luis Ángel Maté Cubero Richie Porte con una ventaja ahora mismo de dos minutos y diecinueve segundos sobre el pelotón principal en principio viviremos una llegada al esprint y en principio tampoco habrá cambio de líder Molar tiene muchas opciones de continuar vistiendo la prenda roja que le acredita como el primero en la general

Voz 2 03:34 la pasamos otras noticias con Josema Jiménez el IPC ha crecido un dos con dos por ciento en agosto

Voz 7 03:39 según el dato adelantado por el Instituto Nacional de Estadística Se mantiene el mismo ritmo de subida que en el mes de julio la causas el incremento del precio de la electricidad un recibo de la luz que va a subir un diez por ciento este mes el experto en energía Jorge Morales habla de especulación dice que sólo un cambio legal puede evitarlo

Voz 8 03:56 hay que cambiar las reglas de fuego para que esto no siga ocurriendo por su puesto que no es fácil pero se puede hacer esperemos que mañana vayamos a tener un precio más barato no sacar un Real Decreto cambiar una ley lleva entorno de más de seis meses normalmente en torno de un año pero desde luego hay que ponerse manos a la obra yo creo que esto es una de las cuestiones críticas más urgentes que tienen en este momento de la cartera de Energía del Gobierno sí

Voz 2 04:18 en Zaragoza continúa la búsqueda del preso fugado este miércoles

Voz 7 04:21 la Policía Nacional y la Guardia Civil han pedido colaboración ciudadana para localizar al recluso que se escapó mientras que era trasladado en ambulancia a la cárcel las fuerzas de seguridad han pedido máxima difusión de su imagen ya que está considerado una persona muy peligrosa recordemos que el fugado está condenado a más de veinticinco años de cárcel por secuestro y asesinato

Voz 2 04:40 ya esta mañana han sido rescatadas seis pateras con ciento quince personas a bordo entre ellas ocho menores y un bebé trasladadas a distintos

Voz 3 04:46 puertos andaluces

Voz 2 05:01 es todo por el momento la información sigue a partir de ahora en La Ventana con Roberto Sánchez y en Cadena Ser punto com

Voz 9 05:06 peinarse

servicios informativos

Voz 10 05:16 en la Cadena Ser

Voz 1826 06:09 a las cuatro de la tarde y seis minutos las tres y seis en Canarias saludos señoras señores qué tal cómo están muy buenas tardes abrimos aquí La ventana hoy es jueves pero hoy es un jueves en parte atípico en lo que respecta al formato de este programa que entre seis y siete de la tarde no va a ser una ventana como tal sino que vamos a estar pendientes con Dani Garrido y con la gente Carrusel con la redacción de deportes de los que viene ya siendo una costumbre habitual en la última semana de agosto de los últimos años un ritual como digo una liturgia la de por una parte la la gala en la que la UEFA entrega los premios del año

Voz 11 06:46 lo mejor futbolista mejor gol

Voz 1826 06:49 ya sabemos si también se aprovecha la ocasión para realizar el sorteo de la Champions bueno eso será entre seis y siete Es la hora habitual en la que durante todo el verano hemos estado saludando a nuestro Doctor en Alaska a Rafael Santandreu nuestros psicólogo de cabecera al que le hemos dicho que adelante su visita que ya Llanos espera en Radio Barcelona Rafael qué tal buenas tardes muy buenas tardes la mar de bien muy bien pues me alegro porque Rafael es autor de libros de gran éxito como su reciente nada es tan terrible desde ese punto de vista pues nos ha ayudado a a ver a entender la actualidad algunas claves en la actualidad de lo que puede pasar por la mente de los protagonistas de la actualidad de uno forma haciendo una lectura muy diferente para empezar hoy tenemos un par de historias que tienen que ver con la maternidad con la paternidad estaba sonando esa canción que dedica en su momento su arma el líder de del grupo los elefantes a la paternidad que fue toda una sorpresa para para él tenemos un par de historias ya digo Rafael para empezar y que tienen que ver con con esto la primera se los lleva a Zaragoza si una pareja ha rechazado a una niña india a la que adoptó el pasado mes de enero la rechazado por no tener la edad que pensaban bueno aunque los papeles de adopción figurado que que la menor tenía siete años según la pareja la niña tiene trece realmente vamos de momento a Radio Zaragoza Pilar García

Voz 4 08:14 buenas tardes en la niña india

Voz 1470 08:16 fue adoptada por una pareja de Zaragoza y que tras comprobar que no tenía la edad que figuraba en los papeles decidió entregar la al centro de Protección de Menores del Gobierno de Aragón la verdad es que nos mantiene a todos en vilo aquí no se habla de otra cosa el Ejecutivo aragonés y la embajada de la India en Madrid estar en contacto para encontrar una solución la familia quiso dar una niña de siete años pero tras su llegada aseguran que tiene trece oficialmente los servicios de menores establece en su edad en siete años y once meses sólo un juez puede dictaminar un cambio de edad aquí ya hasta ahora los recursos que le han facilitado para su atención se corresponden con esa edad Nos dicen que ya se ha adaptado bien a ellos en estos momentos estudia qué es lo mejor para la pequeña una nueva adopción en España en Aragón o una acogida familiar permanente lo cierto es que la historia de esta niña se vive con inquietud ICOM polémica también porque como señalan los profesionales en el ámbito de menores ella ha sido abandonada y es el segundo rechazo que sufre errores en la edad nos comentan desde la Asociación de familias adoptantes de Aragón es posible porque muchas veces es difícil determinar cuántos años tienen porque ni siquiera ellos lo saben ayer saltaba la historia de la pequeña en las redes la ministra india de desarrollo de la mujer y el niño a Gandhi escribía en Twitter que Se trata de un hecho muy desafortunado y le pedía al embajador de la India en España que la devuelva inmediatamente

Voz 1826 09:48 gracias Pilar García desde Radio Zaragoza qué historia tan tremendo

Voz 4 09:51 la verdad es Rafael pues sí la verdad es que es una buena polémica porque aquí se juntan muchas cosas o varias cosas que chocan pero sabes yo creo que en conjunto Roberto yo lo que creo es que si esos padres van a hacer van a separarse de esa niña en este caso creo que que deben amarla imán tener un vínculo con ella para el resto de su vida independientemente de que vayan a ser sus padres eh en toda regla o no no porque es cierto que

Voz 1826 10:26 no no no no sé si pueden hacerlo eso desde la distancia porque claro los padres y hemos visto cómo la la autoridad política administrativa India dice la ministra del ramo que que intentará casi cualquier cosa para solucionarlo por vía diplomática para los padres que a mí no me no me gusta utilizar esta expresión porque claro aquí parece que estemos hablando de de algo que uno se compra y que no le va bien High Ike con esto no quiero decir claro estoy posicionando eh pero digo utilizar el término devolver

Voz 4 10:53 y me parece que está

Voz 1826 10:55 no se tocado de una connotación

Voz 4 10:58 que que tienen nombre ligado claro claro es cierto pero sabes que eh puedes comprender que ellos digan bueno nos han estafado nos han engañado y esto no se puede tolerar no en en cierta medida y menos con unos temas tan sensibles como estos es con con los menores esto es cierto pero en todo caso creo que lo más importante desde un punto de vista de la psicología o incluso de la humanidad es que fíjate los vínculos que las personas establecemos entre nosotros deberían ser algo desde un punto de vista lógico algo mucho más sagrado o más hermosos de lo que muchas veces nos planteamos entonces si esa persona ha pasado por tu vida es una niña y muchas otras relaciones sean a veces incluso me gustaría decir que incluso las relaciones de pareja que uno ha tenido Ike Ike se deshacen es es bastante irracional que esas personas no sé no sigamos a mí

Voz 1826 11:50 en el resto de nuestra vida ya

Voz 4 11:52 en el ser humano está hecho para Mar no para rechazar

Voz 1826 11:55 pero aquí nos hemos preguntado también y desde el punto de vista administrativo legal María Sierra es abogada de familia y además madre de una niña adoptada María Sierra qué tal muy buenas tardes

Voz 12 12:06 hola buenas tardes decíamos que no nos

Voz 1826 12:09 me gusta utilizar el término ese devolver pero se puede rechazar a un niño adoptado es legal

Voz 12 12:16 a ver es que una adopción tiene distintos momentos a través del procedimiento entonces puedes rechazar un menor en un determinado momento del proceso inicial y sin embargo no poder hacerlo a partir de que sería para sentencia porque esa sentencia va a declarar la adopción como plena siempre y cuando este tipo de adopción no se nos resulta vía creo yo hasta ahora demasiado liviano pero aquí no se escucha que yo comer tras explicar todos diferencias de tipo opción pero sí que es verdad que hay una adopción de empleo que sí dejaría abierta la puerta a esta situación y la adopción definitiva o plena que es por ejemplo la que yo tengo con mi hija que mariana es una adopción plena que no hay esa posibilidad salvo que en una situación excepcional y Simao si se permite la revocación cuando los padres biológicos no hubieran dado el consentimiento para la realización de la devoción es decir cuando estuviésemos ante una situación de rapto de niños para luego será donaciones internacionales pero ya digo a él adopción plena a partir del momento en el que si esa opción está ya definitiva con una sentencia firme a priori no tú no puedes devolver que se termino efectivamente tan desafortunado que que que más vil ahora a la mano porque si es plástico menor pero también es verdad que tenemos que explica que sí que está abierta la posibilidad a la nulidad a la solicitud de la nulidad de la declaración de nulidad de ese procedimiento de adopción cuando se hubiera cumplido el procedimiento alguno de los requisitos que recoge la ley

Voz 1826 14:06 lo que pasa es que no no no conocemos los detalles aquí no no conocemos todos los detalles

Voz 12 14:11 veinte la edad el adoptar vale tú tienes que pensar que una adopción simplificando lo mucho que perdonando me los compañeros puedan está escuchando y porque yo soy consciente de que la explicación sería muchísimo más compleja pero para entendernos todos no deja de ser un contrato un contrato pero el que tú haces pues con una esta hay una entidad encargada de la gestión de las adopciones por subrogación de la de la Xunta Alicia de la Comunidad autónoma del de al que tú pertenezca a la Generalitat la Comunidad de Madrid lo que sea vas hacer a papá adoptante de un niño cuyas características aquí que facilitan y eso es para la tras el consentimiento presas para un niño diferentes y entonces sí se abre la puerta a la nulidad que pasa que con esa puerta sabe otra que es la que estabais vosotros tocando antes de que yo en antena pero sí estaba escuchando abriría a mí como mujer como madre y como madre adoptante que es aún que me lo permita a la ley yo debo hacer es decir vale niña me han dicho que tiene siete años y resulta que tiene con supuestamente ocho o nueve

Voz 1826 15:33 en este caso trece

Voz 12 15:36 de la lenta blancos me yo no sabía creado antes el vínculo no me había sentido ya madre de esa niña yo por ejemplo el planteamiento es que fue tan distintos holgadamente distinto cuando yo adopte a mi hija yo salí siendo madre de niña desde desde el aeropuerto de los decir yo iba a ser madre de lo que me dieran entraras

Voz 1826 15:57 el y tú sabías queda tenía un tu caso es la recién nacido

Voz 12 15:59 cuando no yo no sabía la edad que tenía yo te puedo contar la anécdota de que yo me fui para allí con ropa de mi de una niña que iba a caminar porque tenía otra hija biológica Carlota que ya tenía en aquel momento pues un año habían dicho que casi con toda seguridad tendría mucha menos edad que Carlota menos aunque pero alrededor de la que Carlota tuviese como que no años dirige pues me van a dar una mina Joan no de llevaba la ropa para una niña de un año cuando llegue allí la niña tenía cordón umbilical ahora recibe recién nacido que pesaba cien kilos seiscientos gramos esa situación pero claro es que ni planteamiento era el de que yo iba a buscar a mi hija no iba a buscar a un niño de unas características hormiga

Voz 13 16:47 claro IC porque no porque no encaja

Voz 12 16:51 yo creo que supla a veces yo creo que que es muy importante pero de la misma manera que si tú eres padre biológico basa Itu mujer va parir tú esperas un niño maravilloso y preciosos sano ida repetir el médico y te dice que ha habido una desgracia y que ha nacido con el tú no le dices a es que este ya no lo quiero

Voz 1406 17:14 ya claro pero eh

Voz 12 17:17 te emocional debate emocional es muy amplio y complejo personal que hemos cierto experiencia pues cada una terapia te la puedes explicar pues desde coacción seguro que estas personas pues habrá algo que les haga pensar pues que no serán capaces de seguir adelante con un compromiso tan tan intenso como el que implica la pérdida de la fraternidad y con esta diferencia

Voz 1826 17:45 bueno no te el debate emocional desde luego es complejísimo que tiene tantas aristas como como mirar a personal historias en razón perdona sí sí porque decía que algunos dirán bueno pero no podemos permitir que determinadas agencias su países engañen no ha

Voz 12 18:02 es una de las causas de la hubiera caído un fraude claro pero de todas maneras creo que

Voz 1406 18:08 una lección lo lo que decía eh una lección que podemos extraer todos los diferentes ámbitos de nuestra vida a las personas no las hemos de rechazar con la facilidad con la que muchas veces hacemos porque a veces hemos perdido el contacto la mixta creemos que en unos interesan los vínculos humanos son de las cosas más hermosas más importantes para la salud mental de todos no para nuestra felicidad por lo tanto yo creo que si esos padres hacen finalmente este paso yo les recomendaría por su propios salud mental cuidar a esa niña desde la distancia o como puedan hacerlo

Voz 1826 18:45 durante el resto de su vida que Jorge porque María sí están contempladas los casos de nulidad para casos ya ha explicado etc eso quiere decir que que que serán pero no es algo habitual no conoces tienes tu datos estadísticos sobre por ejemplo cuántos casos se dan de vuelvo a insistir y de rechazo más que de devolución de de niños Le niñas que se han adoptado

Voz 12 19:06 a ver yo no que Honda ningún dato estadístico yo loco lo único de acuerdo a Erin aplicado poco en seis y conocimientos personales Carlos a lo que puede ser en la generalidad poco decir que yo me dedico el familiar que como decía yo soy madre adaptarte además de la primera niña negra que llegó a la provincia a la que por lo tanto casi todo es decir que todas las niñas de esas características o de Compostilla hasta el año dos mil tres vivieron es pues deniega mariana el seguimiento en la distancia de pero bueno más o menos conociendo a a prácticamente todas las ciudades donde todos nos conocemos ya solamente me consta han Ilyas que que hayan hablado de los menores una vez una vez que hubiera ese hubiera llegado a dado yo no estoy hablando de que te negó que eso es completamente distinto que fije ninguno antes de que se produzca la adopción y que cuando te las en tu consentimiento porque el niño no es unas características que tú han solicitado es completamente distinto

Voz 1826 20:20 será este el caso quedarnos llegaba a Zaragoza así

Voz 12 20:23 que has tenido tu hijo que haya sido adopción plena que ya te desde todas las perspectivas formales como tu hijo equiparado a un hijo biológico con todos los nichos filiaciones derivado de todos los reglamentos Código Civil trece Constitución española Petro Iker es el paso de decir no dio solamente conozco dos casos ido claro volvemos a lo de antes cada persona desbordado y cada uno de nosotros nos enfrentamos a cualquiera

Voz 13 20:51 enseguida o practicar de manera diferente

Voz 12 20:54 no creo que ningún otro nombre mágica IBI podamos dar lecciones a nadie

Voz 13 20:57 evidenció por ejemplo escuchando al

Voz 12 21:00 tertulia que están en un momento conmigo yo por ejemplo considero que es lo que él dice que para mí sería aún no era emocionan y quizá también para la propia criatura no le ha llegado con clase con que la partes del país de las apartando ella no conocía a otro era el que tenía probablemente era feliz por qué el desconocimiento ocasiones lleva a la felicidad y la como la mía que tenía el cordón umbilical que no tenía pasado esta niña coincide años choca con diez fines pasado recuerdos arranques de ese lugar para ponerle en un contexto social absolutamente diferente hago mucho rechazarla trazarme que esté es un centro de acogida y que a lo largo el tiempo Lazio con ella para mí ejemplo es torturarle emocionalmente para mí sin ningún tipo de dudas la mejor de las opciones en este momento sería que una familia que se haga cargo de ella evidentes

Voz 1826 22:06 estaremos lo estaremos pendientes de la historia a ver cómo acaba María Sierra abogada de familia además es madre de una niña adoptada muchísimas gracias por acompañarnos gracias buenas tardes y por otra parte unas treinta familias españolas están bloqueadas en Kiev porque no pueden obtener el pasaporte español para sus bebés nacidos por gestación subrogada desde el cinco de julio el consulado español no está escribiendo a los niños en diciembre España ya desaconsejó formalmente a las parejas que fueran a Ucrania en un comunicado la embajada advertía que no podía asegurar que el trato a las madres gestantes fuera bueno y que en los últimos meses parece que se habían detectado que se habían producido estafas y engaños por parte de clínicas ucranianas además de mala praxis médica como abortos inducidos o deficiente control médico con en los embarazos por eso y decían que iban a analizar caso por caso de momento Rosa nos escucha espera en Kiev los papeles para su hijo Álvaro Rosa qué tal buenas pues muy bien Rosa desde cuando estás en Ucrania

Voz 14 23:11 pues mira a nuestro hijo vaquero nació el ocho de agosto en principio el tenía claro ha sido el día veinticinco muy ese adelantó que se velas en el mismo día ocho tan todos nosotros volvamos aquí el día ocho estamos haciendo

Voz 1826 23:26 ya cuál es la situación en este momento osea que que que el momento

Voz 14 23:31 es decirnos nada bueno estamos en el limbo jurídico porque de hecho todos los bebés nacidos después del cinco de julio el primer día que tienen cita con la embajada española que no es el día de septiembre os ya dos meses después del nacimiento de sus hijos de hecho por ejemplo nosotros solicitamos estuvimos el certificado de nacimiento está en la embajada bueno el día para para que no está eran nos han dado para el doce de noviembre es decir tres meses y cuatro días desconcentración dentro de nuestro hijo con la caducidad de nuestro visado porque disparo desde tres meses tendríamos que saber del país y volver a entrar bueno no te dicen absolutamente nada entonces bueno a raíz de que los medios de comunicación dos centrar ahí

Voz 12 24:22 qué hacer en contacto

Voz 14 24:25 pues con todos nosotros bueno han comentado que individualmente no era atendiendo realmente yo creo que no van a hacer nada que lo que quieren y bueno pues que solicitamos el pasaporte ucraniano para Álvarez ha sido para Álvaro diez para para sus

Voz 1826 24:49 sí sí sí iré hablo hablo de vuestro caso Rosa Álvaro que ya ha nacido ahora mismo qué tipo de documentación no tiene pasaporte

Voz 14 25:00 no no tiene ningún tipo de documentación que era el certificado de nacimiento conformidad nacido en Kiev para para Ucrania a los padres eso pues nosotros somos de mareo Roberto yo sí puesto que el Ucrania como existe en la gestación subrogada para ellos no los padres somos la la la pareja que que ha iniciado dice el proceso pero pero ya o sea yo no puedo salir de del país con con mi hijo hasta que no obtenga un pasaporte

Voz 13 25:32 ya lo entendía no bueno allí

Voz 1826 25:35 sea como estaba permitido este tipo de de gestación subrogada el ligeramente sois vosotros los los padres

Voz 14 25:41 ya has vente sí porque somos somos los padres de intención

Voz 13 25:43 sí y Álvaro

Voz 14 25:46 porque en Roberto yo hemos querido eh que existe hemos querido ser padre entonces ellos ya la tienen regulado nosotros hemos cumplido las las normas que que la ley de nada marca

Voz 1826 25:57 está regulado las las vemos todas las normas

Voz 13 26:00 que marca la ley para que sea así debe ser parejas heterosexuales casadas

Voz 14 26:04 parejas heterosexuales cazada en el que presentaron documentos donde bueno tú demuestra que no puedes tener hijos en mi caso yo yo estuve un un cáncer que con treinta años intentando quedar embarazada bueno a raíz de su posible simplemente no podía tener hijos en estuve o informe tanto de mi ginecólogo como de mi oncólogo en el cual bueno pues se demostraba que la imposibilidad por parte de de de

Voz 1826 26:35 es decir que todo eso está demostrado de cara a la Administración ucraniana no existe ningún asombran

Voz 14 26:41 muy bien porque además yo tuve que presentar iré hecho que ser documentos originales porque mi agente me dijo que incluso la clínica podía solicitar hacer una revisión para comprobar que lo que ellos careciendo era cierto

Voz 1826 26:54 ya lo que pasa que aquí ya sabemos que no es legal en España entonces que que que es lo que se requiere

Voz 13 27:01 hacer para para tras mutar para entender lo que has legal crearía para para poder traer a Álvaro aquí a España

Voz 14 27:07 vale que explico en en España como máxima ni a favor ni en contra de su subrogada no está asegurada melé eh no está no es normal vale pero no se puede realizar ya que en España el alumbramiento de la afiliación de del del Bellvey claro el alumbramiento eh el Materno claro no no sería yo que en fin que el alumbrado

Voz 13 27:30 que China quiere eso decir que que nosotros la la Liga

Voz 1826 27:33 da española entiende que Álvaro es hijo de

Voz 13 27:36 de la madre biológica

Voz 14 27:39 no no es la madre biológica no la antes nunca jamás puede ser la madre biológica del bebé

Voz 1826 27:45 entonces España que entiende que Álvaro es hijo de

Voz 14 27:48 en España España entiende que Alvaros hijo de Robert por Mi marido dijo de la gestante porque lapa porque lo apadrinó ella no porque tenga ningún vínculo genético mi hermano tienen un vínculo genético con la gestante entonces lo que hace España que vosotros me debe haber cumplido todas las normas que te pone la gana España hacía una prueba yendo donde se mostraba la filiación materna se el padre español no se daba el pasaporte español

Voz 13 28:18 no

Voz 14 28:22 hasta ahora hasta el día cinco de junio en todos los casos

Voz 1826 28:28 es decir que lo que vosotros estáis esperando ese ese paso que es LED se le otorgue Álvaro el pasaporte español

Voz 13 28:34 como hijo de tu marido

Voz 14 28:36 todo como como hijo de español claro bueno realmente no Ucrania ya están un poco alucinados no sabe muy bien con nosotros porque el primer dejaron la excusa fue la ley de protección de datos pero ahí no sabes españolas aplican toda Europa y aquí pues nosotros por parte del IRA ha habido una pareja porque una pareja esas cosas y ellos han tenido que desmentir

Voz 1826 29:01 Ellos no ha tenido ningún problema con él

Voz 14 29:04 yo no le han dado el pasaporte de tan Moltó su país si los únicos que estamos teniendo problemas somos los los esta

Voz 12 29:11 oye mientras vivienda entendido

Voz 14 29:14 yo si nosotros queremos Estelle pero hay gente bueno pues que ha tenido que alquilar apartamentos eh calcada a más familias españolas de hecho la mayoría somos españoles porque bueno estamos aquí como no secuestrados porque no la palabra pero bueno como estamos el limbo jurídico podemos algo de país estamos aquí nosotros quiere decir que

Voz 13 29:38 eso forma parte

Voz 14 29:41 no no porque cuando eh bueno cuando yo el explicaron que miente tal nosotros decidimos que queríamos que quedarnos en el hotel ella no sólo en todo la agencia con la que la que estuve con la que estamos podamos pensar por nosotros pero en muchos casos sí que lo han anterior vamos a ellos entonces para para Ucrania también es están como un poco alucinados porque para ellos es como algo muy nuevo porque ellos no entienden que la grave miran hacia adelante esos padre me decía el iraquí Álvaro ansiedad por unas circunstancias pero entiende que la nacional Ander Álvaro española porque sus padres son

Voz 12 30:23 no les para ellos también notan

Voz 14 30:26 es un poco como a veces ha dejó porque ganan nosotros vamos presentando porque la única opción que tenemos de momento es que hacer el había ucraniana de solicitar el pasaporte italiano claro ellos van acumulando experimentos que no sabemos cuánto tiempo tardarán en hacer gala la resolución

Voz 1826 30:43 eso quiere decir que os estáis como en un limbo hasta como mínimo el doce de noviembre que creo que me has dicho que es cuando está en el consulado

Voz 14 30:50 en esperemos que no sea así

Voz 13 30:54 es verdad es que se adelanta

Voz 14 30:56 la sea adelante todo esto la teoría sería que yo tendría que esperar hasta el doce de noviembre para ir a la embajada española que la embajada española me deniegue el pasaporte español tiene órdenes al manto si mientras tanto sí que es cierto tampoco tenía ese sí que es cierto que yo puedo dormir haciendo el día ucraniana seguir pidiendo todos la documentación y presentando toda la documentación que se solicita para solicitar la nacionalidad ucraniana de mi hijo y así tener un pasaporte poder salir del país

Voz 13 31:26 claro porque una vez que salen del país

Voz 1826 31:29 sí porque una vez que sales del país y en el caso de que

Voz 14 31:31 cero están pan segundos El País pues volvemos a los mismos tampoco sabemos bien bien que esos días porque tendríamos cuando habíamos a España tuviéramos que registrara nuestros hijos empezar en España el proceso Busquin duración que se nos ha negado en Ucrania

Voz 1826 31:45 en el caso en el caso vuestro por ejemplo cuando volvéis a España Se registra el hijo es hijo oficial legalmente a todos los efectos de tu marido y por lo tanto tú como eres su madre lo adopta es te quiero decir

Voz 14 31:58 exacto al de estoy yo tengo que hacer un proceso de adopción se toca con un proceso de adopción porque como te comentaba antes para el Estado español el la madre es la la persona que yo no vendo la madre biológica era esa persona que haré Rose y en esas estamos

Voz 1826 32:22 en esa estamos y esperamos que no sea Alargue desde luego es una barbaridad doce noviembre

Voz 14 32:27 el se esperemos que que que no se alargue igual que básicamente porque es que el es tan sencillo como se hacía hasta el momento comprobar la afiliación con con una prueba de ADN para después de que sean a todos para luz para han retirado de que Bono no es por la Ley de Protección de Datos ahora resulta que es por han buscado otra otra excusa

Voz 13 32:53 bueno a ver si la próxima que buscan a ver si la busca la próxima que que busca es la definitiva

Voz 14 32:59 en una de las filias y Andy saber también

Voz 1826 33:01 a ver si hay un viraje pero pero desde luego impositivo muchísimas gracias y mucha suerte Rosa estable

Voz 14 33:07 estados como un segundo eh se Kenneth diez segundos e de él cuéntanos no semanas cuando llamando que me hace mucha ilusión que fuera estoy que me que me entrevista como te he comentado yo estuve un cáncer en mis noches de Unió por la terapia tras la cirugía que me hicieran esté escuchando el me Dc2

Voz 13 33:30 pues a mí también me ha

Voz 1826 33:32 de hecho mucha ilusión y me me ha emocionado muchísimo cuando me lo ha dicho gen hoy cuando ahora

Voz 13 33:37 cuando te escucho mucha suerte suerte buenas tardes

Voz 4 41:19 Berto sigo pensando muy afín

Voz 31 41:22 Mare con toda claridad que es el motivo de la vida en lo que nos hace felices debería ser la la pulsión fundamental y primera de todo no lo saben por desgracia lo es el dinero lo es Lajusticia lo el éxito y eso es un tremendo error hemos de decir basta eso no porque

Voz 16 41:43 sólo nos conduce a la neurosis mi campo de trabajo que cada vez tenemos más trabajo los psicólogos en este aspecto pero no debería ser así

Voz 1826 41:51 mira sábado sonando los ríos de Babilonia en los ríos que en muchas ocasiones marcan también bueno donde hay río hay hay hay agua que por lo tanto hay vida entornos ciudades etcétera pero los ríos también han marcado a lo largo de la historia de de manera natural a algunas fronteras y claro con esa apelación tuya que haces constantemente al amor fraternal así no habría ninguna ninguna duda sobre los conflictos bélicos que que puede haber fronteras Riba frontera abajo eh mira hoy podríamos si te parece hablar de la buena noticia de que Corea del Norte se ha reunido en principio en secreto con Japón para descansar sus relaciones esta noticia se suma también a la cumbre prevista para septiembre entre las dos Coreas Corea del Norte y Corea del Sur es decir que podríamos hablar así no sé si los serviría el single del fenómeno de de la recuperación de las relaciones dañadas no sólo entre países sino entre entre personas entre entre humanos entre no se personas disgustada o enemistad de eso amistades que hace que sean

Voz 4 42:54 pues sí sí porque es que en realidad es el mismo fenómeno no lo el esas tensiones que que tienen los países en realidad es el mismo fenómeno que tenemos nosotros con con las personas que nos rodean exactamente igual sí porque fíjate que quién no ha tenido una relación una amistad un familiar no

Voz 32 43:12 qué qué ha pasado algo esa IS

Voz 4 43:15 la ese vínculo sea roto no ya no nos vemos con la otra persona muchas veces a esa persona lo echamos de menos pero ha pasado mucho tiempo quizás por orgullo por temor a que vuelva a pasar lo que sucedió o por simplemente por la distancia creada no ese ese hábito de distancia no no recuperamos esa amistad que a lo mejor hubo esa relación que era valiosísima entonces

Voz 33 43:40 para cómo están haciendo las Coreas no para para recuperar para acercarse para descansar se yo creo que hay un un consejo una una medida súper buena que es el siguiente acostumbrarse al con tus relaciones a pedir al otro sólo lo que esta persona puede dar esquivar sus

Voz 1826 44:00 a cuenta de Cuéntame y eso desarrolla esos Rafa

Voz 4 44:04 fíjate mira pues mira te voy a explicar Roberto que voy a hablar un poquito ahora yo yo tengo los mejores amigos del mar

Voz 1826 44:11 no pero con diferente no pero pero eh

Voz 4 44:14 no no tiene mérito porque es que uso un truco este truco es que a cada uno de mis amigos sólo les pido Loquillo son buenos a la hora de dar lo otro lo que no son buenos me olvido

Voz 1826 44:26 pero a todos les regala los oídos un poquito todo les dices que son tus mejores amigos

Voz 4 44:31 son pero por lo siguiente porque Pertús gente que que tú fíjate que eh la persona que a lo mejor eh se acuerda de tu cumpleaños todos los años se llama Ical a esa persona por ejemplo no le pidas que lo deje todo un anoche a las tres de la mañana para venir a consolar T porque te ha dejado autocar es ese que es muy cumplidor eso no lo hace en cambio la persona que lo dejará todo iba a las tres de la mañana a beber contigo oí llorar en junto a ese no le pidas que se acuerde tu cumpleaños porque ese ese es más desprendidos es diferente bueno cada uno es como es no exactamente pero nosotros cometemos mucho el error de pedirle a cada a las personas importantes en nuestra vida que sean perfectos en todo porque claro como son tan importantes tan buenos amigos pues deben darnos lo todo no y eso es un error es mucho mejor entender las relaciones de amistad de familia común colarse no como como mira esta persona me da me puede dar esto puede ofrecerlo otro la otra persona lo otro lo entre todos tengo todo tengo los mejores amigos pero les puede permitir a cada uno no tener sus fallos porque no hay nadie perfecto tú tampoco lo eres implemente esquiva su fallo no se lo pidas

Voz 1826 45:47 bueno pues estamos hablando en realidad de de tolerancia habíamos bueno venimos de hecho de devenir de de de los conflictos que se pueden ir apaciguando al menos empiezan a atenderse puentes para hacerlo entre entre Corea entre las Coreas Si la Corea del Norte y los países de su entorno bueno por aquí cerca tenemos otro conflictos de fronteras haber marcando las distancias y no es exactamente un conflicto de fronteras pero te cuento es el pueblo zamorano de de Porto de Sanabria que tiene cerca de doscientos vecinos que organizó el pasado domingo una consulta una consulta popular sui géneris en la que han votado mayoritariamente a favor de abandonar la comunidad de Castilla y León que es la sí están Geo políticamente situados porque el descontento de los vecinos con el Gobierno de de su comunidad bueno esto ya viene de lejos reclaman entre otras cosas el arreglo de una carretera de acceso al pueblo en una carretera que la Junta les prometió hace siete años Easy bueno parece que el compromiso no se llegó a materializar nunca nos escucha final Aguero que es miembro de la plataforma ciento dos final Noguer qué tal

Voz 13 46:52 buenas tardes Gallego por si acaso porcinos así con eso de eh

Voz 15 46:56 ah pues sí eh

Voz 13 46:58 eso por eso digo bueno estamos podría

Voz 15 47:01 él es pertenecemos a Castilla León pero nosotros hablamos el gallego bueno es un dialecto del gallego de Portillo

Voz 13 47:07 sí o lo cual vamos pueden llevar

Voz 15 47:10 no dos la de en gallego tan que

Voz 1826 47:12 lo que lo que piden es abandonar la comunidad de Castilla y León y ahora vamos ahora vamos a entrar en detalle hasta qué punto esto es para llamar la atención paso de dónde vienen

Voz 15 47:21 exactamente eso es lo saben y esto puso un poco y no grande sino simplemente pues un poco se está mezclando las cosas nosotros somos una plataforma que se formó hace como tres

Voz 12 47:32 es años la plataforma ciento dos giros

Voz 15 47:35 en Pro carretera nosotros queremos una carretera digna llevamos esta carretera se hizo en la guerra no se ha reformado en todo este tiempo entonces se nos prometió hace siete años había presupuesto está todo ya nada más empezar de contactos razón no se hace se proyectó la la explicación quedan es la

Voz 12 47:54 crisis

Voz 15 47:55 bueno lo dejamos ahí no sabe qué ha pasado con la pasta si es que ha habido dinero nos quedamos hay entonces un lado además las notas forma nosotros empezamos pues con este tema osea pues un poco que la administración no obtenga un poco cuenta nosotros somos un pueblecito que queda muy lejos de de de Valladolid de Castilla León estamos olvidados y como no protestamos y como bueno pues pasan de nosotros

Voz 13 48:19 Jay la carretera está aquí es una carretera una carretera provincial la que da nombre a su plataforma por cierto que es claro

Voz 1826 48:26 a ciento dos es fundamental para

Voz 13 48:28 eh para vertebrar para comunicar la localidad con el resto no

Voz 15 48:32 es este el único es la única la única vía de acceso al pueblo es la Pintos

Voz 13 48:37 ya no es

Voz 15 48:39 nada que es un por por Galicia pero bueno que no tiene nada que ver la única comunicación que nosotros tenemos es la ciento dos

Voz 1826 48:46 llevan reivindicando esto desde dos mil once me decía

Voz 15 48:49 bueno en el dos mil once hubo un proyecto muy se firmó un vamos como que le iba a nacer que estaba ya todo zanjado ya hay

Voz 1826 48:56 sí fue por la crisis la crisis por aquí los recortes fueron tal que no se ha hecho

Voz 15 49:00 de a mí me gustaría como plataforma es que alguien no sé alguien de la Administración al vientos dijese que es lo que ha pasado verdaderamente

Voz 1826 49:08 pero ustedes han llamado a la ventanilla de la administración donde les tienen que dar una explicación On On nadie nadie

Voz 15 49:14 si no bueno pues el tema es que ha sido la crisis

Voz 13 49:17 ya ha la crisis pues se paralizó todo

Voz 15 49:20 no se paralizaron todas las las obras para dirigir todos día pues no nos hemos quedado ahí

Voz 1826 49:26 en el sondeo este que que han hecho a los vecinos para saber qué piensa

Voz 15 49:31 a ver te voy a contar un poquito la así un poco para que me entienda la segunda parte eso no se quedó ahí estancados en nosotros empezábamos a vamos a movilizarnos a hacer concentraciones a pedir con nosotros la administración a nosotros no nos recibe somos una plataforma nadie se pone en comunicación con nosotros todo lo único que estamos haciendo es a nivel lo que podemos pues un poco que la gente no es decir que no estamos de acuerdo en que estamos abandonados que somos ciudadanos de pleno derecho y que pagamos nuestros impuestos bien se han Castilla León o vivamos que nos hemos tenido que ir de ahí pues porque no teníamos otro recursos pero que nosotros queremos a nuestro pueblo y nosotros queremos ilícita ahí yo si me apura pues igual pasar ahí morirá eh

Voz 1826 50:13 a ustedes han hecho hecho está han hecho un sondeo desde luego muy llamativo porque eso entre otras cosas con los resultados que que ha arrojado de ese sondeo no habrá sido un referéndum habrá sido sondeos

Voz 15 50:25 no no no digo mira es que quiero dejar claro también sabes

Voz 1826 50:31 cómo ha sido como ha sido el sondeo que que preguntaban y donde ha sido el

Voz 15 50:34 bueno pues mira son dos preguntas en concepto mira te las voy a leer estaría a favor agregarse a la de León en favor de otra que respete otra comunidad Alba y que respete e invierta en el desarrollo de deportó

Voz 1826 50:50 cuando cuando dicen otra por proximidad entiende que es Galicia saludables

Voz 15 50:53 el que sorprendiendo pero la pregunta lo es usted quiere ir a Castilla León eso que quede claro

Voz 1826 50:59 no no no si usted quiere ir a Galicia pero si siquiera harán se de Castilla

Voz 15 51:03 el Slovan Haro luego después de regalito no y que por cierto costumbres o sea nosotros estamos más identificados como con con Galicia pues por todo porque hablamos gallego tenemos costumbres gallegas en estamos más próximos a Galicia

Voz 1826 51:19 están ahí está en el bueno en la parte práctica de esa pregunta que salió qué qué resultado salió

Voz 15 51:25 no no es que en todo la gente se quiere ir

Voz 13 51:29 así la otra pregunta cuál era cuál era la otra

Voz 15 51:33 perdona a favor de otra comunidad que los trate mejor que que que que que cuenta había una pelota

Voz 1826 51:40 son cien el cien por cien de los consultados lo como

Voz 15 51:43 no no no no no mira yo ahora no tengo ahí los datos yo creo que le doscientos y pico hasta un noventa por ciento de

Voz 13 51:49 pero que otra pregunta sí

Voz 15 51:52 eran dos preguntas que estaba relacionada con el parque natural

Voz 1826 51:55 que también sabe que hay un paro que se

Voz 15 51:57 Aznar ya no sé si lo conocéis el Parque Natural de

Voz 1826 52:00 del Lago de Sanabria claro si he

Voz 15 52:02 ya bueno que hay con Haidar también tenemos entonces eran dos preguntas una era salir te de Castilla León la traerá salirse del parque

Voz 13 52:10 también hay estos hombres han salido

Voz 15 52:12 vaya olía vamos un noventa por ciento de votos a favor de de diurnos

Voz 13 52:18 entonces sí sí nos vamos del parque natural que hacer dónde dónde nos vamos no

Voz 15 52:22 al parque natural pero pero

Voz 1826 52:24 que rompemos los límites del municipio para que no entren dentro de lo que contempla el parque natural