La Ventana (30/08/2018)

Voz 1 00:00 al grupo de la muerte un dijo fotos Salguero Galatasaray madre mía Iker Casillas va título recordó

Voz 0458 00:06 el Lokomotiv Oporto Schalke cero cuatro ir Galatasaray

Voz 1 00:12 dice el a los representantes de las posibilidades

Voz 0458 00:18 hecho Shakhtar Olympic y Hoffenheim siguiente bola vamos Ricardo Kaká son las siete en punto de la tarde Joan Boix inmensa sellan o es que nos llega llega al entrenador Seoane que jugó en el Deportivo de la Coruña procedente del sillón y el lateral izquierdo Bruno que es Loris Benito que también esta sentencia

Voz 0301 00:36 a gallega si él mismo ver en la clasificación en la previa es un equipo juega bastante bien presión y me gustan porque si es verdad no me gusta Amin al bar justo los delanteros les

Voz 1826 00:46 aparentemente Bodipo éxito desgastes lo tiene claro

Voz 0458 00:50 quizá no tiene pazo es una una de las peritaje en dulce siempre respetando paramos que incluso Sage del Basilea de los últimos años de la Liga suiza

Voz 1 01:00 para que así Fray Leopoldo Calvo al del Valencia Grupo H saca Forlán vamos a la Pedro equipo varios aprieta pero no ahoga no vale sí pero te has es que no te van a llegar Morata todo lo demás son muy buenos ojos que ha venido al grupo de que ese dinero

Voz 0458 01:25 Nuestro escucha escucha hay que pelear lo es decir yo el el Valencia con Marcelino que es un equipo hecho y se encaja cual qué

Voz 2 01:30 gustaría que te lo digo que es mejor equipo que el Manchester mira peligro en la última Champions del Valencia le tocó un con un grupo en el sitio asequible queda el Zenit de San Petersburgo Olympique de Lyon y el Sevilla el gran estrella que al final cayó eliminado yo creo que la gente se va a tomar este año la Champions como una gran fiesta de verano a la Juventus Manchester United en Mestalla de ver un un grupo de Champions precioso y la gente entre comillas sin renunciar absolutamente a nada pero sabe que el gran objetivo del Valencia parece disfrutar de jugar la Champions es volver a clasificarse este año para funciona mucho mejor el Valencia que el hombre no

Voz 1 02:06 ha vuelto a estrellar lucha Estrella Roja a quién va a Belgrado a Diego Forlán publicado por email al grupo PSG Nápoles y Liverpool el grupo muy bueno

Voz 0458 02:16 pues Estrella Roja que además es algo histórico Bruno porque veintiséis años después conciendo con la guerra de los Balcanes el equipo de Belgrado

Voz 1 02:22 vuelve la Champions en la fase de grupos y ganaron la Copa de Europa

Voz 0301 02:25 en el noventa y uno luego al año siguiente participaron y desde entonces no habían estado en una fase final en la Champions y como tal no habían estado nunca hay que decir que han perdido a su estrella Redondo Beach que lo acaba de hacer oficial esta tarde la fichado el Marsella

Voz 1 02:39 digo que bonito ciudad exigió la interculturalidad empieza a vernos aleatorio

Voz 0458 02:48 bueno sí a cualquiera de los cuatro grupos que quedan libres entre ellos tres de los españoles Atlético Madrid Barcelona ahorrado tres brujas

Voz 1 02:53 el considera que la camiseta

Voz 0458 02:56 desigual lo entrené Leko que juegan el señor y la ciudad se va en bici fenomenal

Voz 1 03:03 veremos el Canal de la película que ya saca el papelito de la bola Ivair al grupo del Atlético de Madrid bueno vamos a Atlético de Madrid Dortmund Mónaco de brujas bien no

Voz 0458 03:18 qué pelearle un viaje Inter ya sólo le puede tocar al Barça o al Bayern de Munich sí señor sí sí porque al llegar a Roma no le puede tocar el interno luego tocara al Real Madrid Ile puede tocar el Barça

Voz 1 03:32 la sonrisita como yo le pedí al al Tottenham

Voz 0458 03:37 eso pedirá Länder victoria al Real Madrid no venga en Viktoria Pilsen

Voz 1 03:47 no estaría Madrid Baleares un viaje Tito Aceh que va Vito once mil personas se acogieron a bolita solamente tenía dos como CSKA de Moscú se nuestra llamada euros ahorra no cambió el ritmo temas que si ahora va va muy el Real Madrid ha entonces ya se levanta y se levanta del asiento Florentino donó para celebrarlo no quitarse la chaqueta y celebrarlo Clavero el Madrid no Kosovo se mueve no sí ese es Manu dice lo que quieras

Voz 0458 04:17 cuatro de cinco por eso pues real para el Barça fíjate lo que un grupo heavy que es el del Madrid Real Madrid Roma Viktoria Pilsen yo sí sí

Voz 1 04:25 es muy bueno para que la bola de Twitter se interrumpe todo la bola solo no puedes ir al grupo del Barça bueno le ha caído el Barça por qué porque sí porque nada puede Luis Suárez pero miraló Jordi el Liverpool por lo menos no puede lado italiano efectivamente Roma allá se aclamado Jordi un muro no habrá que pelear del grupo yo creo que un grupo muy duro flaco sí muy muy duro para el Barça duro muy duro

Voz 3 04:59 sigue abierta al Barça favorito para basar altavoz pero sin grupo en el que no te puedes despistar y en el que si lo haces cualquiera de los tres rivales te puede

Voz 1 05:07 Ana Ruiz y ahora la bola de para cerrar el torneo para el Bayern Bayern Benfica Ajax no está mal para el Bayern ya cerrados el grupo editor la bola de Like a casi que ya están conformados todo lo

Voz 0458 05:19 bueno conformados todos los grupos grupo a atención al Atlético de Madrid Borussia Dortmund Mónaco hizo Brujas en el grupo B del Barça que jugar ante el Tottenham ante el PSV Eindhoven el Inter de Milán el fe París Anne Germaine Nápoles Liverpool Estrella Roja uno de los grupos de la muerte para el grupo del Lokomotiv de Moscú Oporto

Voz 4 05:39 sal Galatasaray en el eh

Voz 0458 05:42 Bayern Benfica Ajax ya hay cadenas

Voz 4 05:45 para BC City Shakhtar olviden

Voz 0458 05:47 on y Hoffenheim el grupo Hessel del Madrid buena suerte para el Madrid Real Madrid Roma checo Viktoria Pilsen y complicado para el Valencia que se enfrentará a la Juve como Caracas United Illa

el fútbol puede traer de las mayores sorpresas el fútbol lo fue sólo por eso dos patrocinadores y de sorteos Santander banco oficial de la UEFA Champions League

Voz 0458 07:30 enseguida pero que Juve United Valencia Joan Boix le ha tocado complica Dayton es es el grupo bonito no

Voz 1 07:35 los escuchaba cómo pedía Jordi el Tottenham barato con el Barça

Voz 0458 07:39 el resolverán Jordi un valiente Barça Tottenham PSV Inter de Milán al Madrid fortuna Real Madrid Roma y CSKA de Moscú Victoria Pearson raro no está mal estaba Talavera preocupado porque el Atlético lo ha tocado el Dortmund de Mónaco y brujas

Voz 1 07:52 la escribo sobre todo brujas no obstante de aquí a la gente Nos quedamos ya con Rober gracias a una sala aproximada García Romero flaca enamorado tala venga Dios que no quita Álvaro grietas hoy subirá y a todas las partes y a Flaquer pues nada al radiador dejamos igual te pido pasó con Mario Vargas entregue el mejor jugador aquí estamos entregaría pues esperamos no eres Cristiano no hizo ya ya lo he visto está pendiente esperamos esperamos contamos con lo estamos con eh

Voz 14 08:25 seguro que algún día inventan la forma de vivir las playas la gastronomía el alud de nuestra costa a través de la radio ese día una falta a desplazarse al Mediterráneo para meter los pies en la arena disfrutar de trescientos veinte días de sol al año hasta entonces creemos que lo mejor es que vengas a vivir

Voz 15 08:40 la Comunitat Valenciana Mediterranean Vigo Generalidad Valenciana ninguna una feo

Voz 12 10:44 la Ventana

Voz 20 10:51 los siete once

Voz 1826 10:52 seis y once en Canarias bueno estamos pendientes todavía de lo que queda por dilucidarse y comunicarse allí en la gala en Mónaco pero diario de un Rando arista en La Ventana epílogo porque es la última entrega Random mismo forever por atención e Manuel Esteban Manolete

Voz 1372 11:09 ya de principio me vais al borde del abismo porque Ferraz muy ilustrado buena o lo voy a explicar en dos palabras es improvisación la idea es ganas de hacer periodismo yo cuando llevo ya cuarenta años en estén metidos en esta profesión lo que más me gusta del mismo estilo leyendo un libro de un maestro llamado Puyol Molina sobre lo que representa ir andando por la calle yo escuchar sonidos me pasa lo mismo me gusta salir a la calle escuchar Irma los despachos ya escuchas mucha y aunque suenen bacalada tenéis toda la razón del mundo padecer me quede bacalada cuenta este incluso alguna hasta puede ser verdad y sobre todo contarle a la gente lo que pasa lo que sientes lo que vive lo que disfruta porque cuando en este pais a los que demandarles da por utilizar la cabeza que es mal lo pasa voz vosotros sobretodo los chavales salir a la calle de vuestra esa idea que nadie os diga los caminos que tener que seguir viva Herrán Doris muy ilustrado

Voz 1826 12:17 pues ya está nada más que añadir Manuel Esteban Manolete esto es por última vez una cosa lleva a la otra

Voz 1490 12:22 eh

Voz 15 12:24 el barro luego un acústica es al contrario que explique una excusa la sección mayo

Voz 0069 12:35 el don de la radio española Sergio Martín Sergio Martín qué tal buenas tardes hola Roberto qué tal cómo estás por dónde empezamos qué camino tomamos hoy el que nos marcan las palabras de un escritor harto de la piratería

Voz 21 13:10 nunca descargue hizo una novela mía de una página pirata sino queréis podéis o dudaban en pagar algo mío porque no me conoce is

Voz 3 13:20 pedirme la novela que queráis pero

Voz 21 13:22 a favor dejemos de enriquecer a los dueños de esos sitios web esto es la solución para acabar con la lacra de las páginas de descargas ilegales de que dejen de lucrarse con nuestro trabajo por Publio en sus páginas porciones lo preguntáis seguramente no pero en algo contribuye os imagináis que más autores se unen a esto

Voz 0069 13:57 con esta pregunta retórica a modo de

Voz 22 13:59 grito callado termina su alegato en Twitter el escritor Blas Ruiz Grau la suya es una reivindicación que pretende sumar fuerzas para acabar con un enemigo complejo la piratería un rival contra el que como en sus novelas policiacas no es fácil luchar

Voz 1826 14:15 las Ruiz Grau es autor entre otros libros como que nadie toque nada a esta hora nos escucha se asoma a la ventana las qué tal buenas tardes muy buenas tardes bueno que apuesta esa no que que reto y cómo responde a tu propuesta es decir alguien que tenga la tentación de ir a buscar tu libro por ejemplo este del que hablamos que nadie toque nada que lo busca por ahí en las páginas de descargarse el el libro gratis en lugar de hacer leo lo que tú le ofreces es que te lo pide directamente

Voz 1263 14:43 así es bueno precisamente este último libro es bueno si no me equivoco lo único que no se puede piratear porque bueno la editorial apostó por algo también arriesgado que sacarlo solamente el papel si ese es el único que ahora mismo no está en versión digital no se piratea pero bueno todas mis novelas anteriores si eso estar en páginas de descarga ilegal

Voz 1826 15:01 ya lo sabes que estaban en páginas de descarga ilegal porque tú haces el seguimiento lo hace la editorial

Voz 1263 15:08 no no es gente que me lo dice de vez en cuando me dice mira que que me ha salido esto por aquí y digo pues vaya

Voz 23 15:15 ya

Voz 1826 15:17 no es la primera vez que ofreces tus libros gratis entonces

Voz 1263 15:20 no no que va ya lo hice el día de mi cumpleaños no es el día que cumplía varios años lo que pasa es que es cierto también que cada año los este año un poquito de las manos porque se llegó así pues considera que las ofrecidas como un regalo es bastones

Voz 23 15:40 no fue un poquito de las manos y tú les dices algo a cambio no para nada bueno que lo compartan que no comportan para disfrutar que compartan toda oferta no el libro

Voz 1263 15:50 es exactamente que lo reitero que lo compartan en Facebook en sus redes sobre ya que me llevó a Teo fue gracias a está en el grupo de padres del colegio de mi hijo llegó guasa que era el más fuerte que la verdad que estoy contento con eso

Voz 24 16:07 Blas cómo es el proceso se ponen en contacto contigo que que te cuentan que hace que decida enviarle un libro a una persona o a otra

Voz 1263 16:16 pues en que pone las novelas muy directamente gratis te lo que he estado tiene equilibrio para que no pueden acceder a veces a a mi novela la verdad que los turnos fue solo pues fue el que esperaba no y no tengo dinero pero sobre todo me ha sorprendido mucho que muchísima gente de Latinoamérica que cuenta de de su país pues con lo que cobran con su sueldo es tal que él es imposible construir un libro las Alves ni siquiera entonces dice mira si no es así quizás de manera legal doce voy a poder leer entonces me ha sorprendido mucho estudio aprendiendo muchas cosas de gente que me cuesta ahora su historia estoy alucinando desde luego

Voz 1826 16:55 no tanto vas a seguir haciéndolo

Voz 1263 16:57 sí sí lo tengo muy largos ya adelante sabe la piratería va a seguir mañana pasado dentro de un año dentro de cinco a no sé si cambia radicalmente la cosa que no creo pero hubiera que técnicamente acabar con

Voz 1826 17:08 eso eh

Voz 25 17:09 sí sí no no crees tú

Voz 1263 17:12 a ver si si y supongo que están un poco más os parte que tengan echarla supongo dice que ese podría no dejar tanta manga ancha no lo sé si la absolución entre vamos servidos venga vamos a ver qué páginas hay íbamos a actuar contra ella

Voz 1826 17:28 bueno recuerdo recuerdo como el la última operación que hubo contra la piratería no afectaba tanto a los libros pero sí sobretodo a videojuegos a películas lo que se hizo es emitir una orden para que a través de las grandes operadoras de Internet en nuestro país no se pudiera acceder es decir que si tú eras cliente de Movistar de Vodafone que no pudieras acceder a era un número uno recuerdo primero fueron unas veintitrés páginas si tú como usuarios de Movistar de Vodafone no puedes acceder y te sale un pantalla eso de que está bloqueada esa cuenta por orden de la Guardia Civil no puedes acceder a a a los líneas de descargas no que ofrece esa página quiero decir que es muy sencillo entonces qué pasa qué ocurre

Voz 1263 18:07 el juez supongo que hay poco también y al final se actúa una vez su pero iba a arreglar por eso para dar ese salto desde fuera quizás y es algo que le había un un organismo como Double dividir que que este Skinner bueno puedo hablar de ello yo sólo sé que existe estaban vivos están haciendo un daño tremendo

Voz 1826 18:29 ya ahora mismo este título del que hablábamos el último tuyo que nadie toque nada esto es una especie de ensayo adelanto de lo que está por llegar que será ya la novela en sí

Voz 1263 18:39 exactamente está lejos de mayor dureza porque yo estaba tomando notas metiendo castigo dos años para tomar todas solamente para para crear un procedimiento policial era lo que faltaba un poco la la vía es que siempre es un proceso que no les para nada entonces la culpa de que pues bueno supongo que el cine lo puso de Bojan o ciertas cosas yo quería ver tiran real entonces me tiene dos años Policía Guardia Civil Ourense sí tomando notas como es este procedimiento pues me lo explicaban y yo alucinaba porque en realidad eran mucho más apasionante de lo que te lo que vemos en la ficción

Voz 23 19:17 pero bueno sea como sea bueno fui tomando notas todo come pues los blog

Voz 1263 19:21 Pepe propuso hacer en esta página de Arturo Pérez Reverte Leandro Pérez sí tuvo éxito entonces bueno se lo propusimos Anaya oye creéis sacar este libro haya encantadísima todos lo sacamos adelante y la verdad que dijo

Voz 1826 19:34 bueno pues que tengas mucha suerte entonces con esa novela basada al menos en procedimiento reales Blas Ruiz Grau muchísimas gracias un abrazo

Voz 23 19:43 gracias a vosotros enhorabuena hasta luego

Voz 0458 19:45 buenas tardes buena Dani ya tenemos al ganador entonces es Robert además pleno para el Madrid porque Luka Modric volvemos hasta Mónaco Mario Torrejón es proclamado mejor jugador de la pasada edición de la Champions

Voz 3 19:57 pues Dani Roberto finalmente como decíamos antes no ha roto a la ceremonia porque le han filtrado que es Luca modifica ganador Leiva está respondiendo a la primera pregunta como ganador del Trofeo al mejor jugador de este año en la Champions League de es símbolo de treinta y tres años Robert D

Voz 0458 20:12 Madrid que es cierto buenos días

Voz 3 20:15 lo hizo realmente bien que estamos escuchando esa primera pregunta por todos los compañeros haces una moto bien antes de agosto Saura buenos ojos buenos Don Juan honor para usted yo no lo hago por primera vez Luka Modric que haya ganado dejará segunda pregunta tú

Voz 26 20:40 no es que no lo es

Voz 3 20:44 mi tú Faith for my dreams siempre peleando por sus sueños buenas olas

Voz 0458 20:49 las palabras Luka Modric que se lo merece que recordamos Rober que peleaba con Cristiano por ese torneo por ese trofeo que no ha estado no ha asistido a la gala de del del día

Voz 1 20:57 a no sé si no es por una cuestión puramente personal

Voz 0458 21:00 desde luego la gente no lo entiende como Hammett sola sí que Keylor se lleva al mejor portero Ramos el mejor defensor el mejor centrocampista Luca Modric para Cristiano es mejor delantero que no ha estado se ha llevado a ahora mismo Luka Modric saldrá mejor jugador y aprovechamos para recordar de grupo Atlético Madrid Dortmund Mónaco y Brujas el grupo B será el del Barça se enfrentará al al PSV Eindhoven y al Inter de Milán el Real Madrid a la Roma Sky Viktoria Pilsen seguramente el español que por fortuna ha tenido estaba en el grupo III el Valencia que se enfrentará Juve United Illán

Voz 1826 21:26 bueno pues ya estaba toda la suerte repartida todo el pescado vendido Dani Garrido muchísimas gracias compañeros ahora

Voz 27 21:38 nada que tenso

Voz 1826 21:59 los José es de la retransmisión de los derechos internacionales de fútbol también han tenido que luchar contra la piratería veníamos hablando de eso de la piratería que es como hemos escuchado la antagonista de creadores de cultura como Blas Ruiz Grau que el aceite de palma y sus consecuencias

Voz 0069 22:14 sobre los animales son los enemigos de nuestra siguiente protagonista su nombres carne

Voz 24 22:18 él ya no Sánchez nació en Bilbao aunque ha

Voz 0069 22:21 igualmente trabaja como veterinaria en la isla indonesia de Borneo lo hace junto a un equipo formado por más de doscientas cincuenta personas su objetivo combatir las consecuencias de la

Voz 24 22:31 obtención de aceite de palma consecuente

Voz 0069 22:34 días nefastas para la naturaleza y para los a eh orangutanes que viven en ella nos lo cuenta Claudia verter

Voz 28 22:51 en Borneo y Sumatra hay una especie animal que está en peligro los orangutanes en estos lugares personas como Karmele Llano fundadora y directora de rescate internacional en Indonesia luchan por mejorar su hábitat

Voz 29 23:02 tengo que ir al rescate de muchas veces orangutanes que viven un poco al límite digamos que las voces que se van reduciendo plantaciones entran en poblados esperemos que rescatarlos llevarlos no otra exportarlo a otros lugares donde puedan estar a salvo o con crías pues tenemos llevarlos al centro para que pasen un proceso de recuperación hasta que suponen volver a liberar la naturaleza

Voz 28 23:32 el gran problema de esta especie ese lugar en el que viven un espacio que se está destruyendo por motivos económicos

Voz 29 23:37 la selva asistan de forma estando para transformarlas las plantaciones de cultivo de palmo para fines industriales el cultivo de Palma en los que que forma industrial se dejó de esta millones de hectáreas para convertirlas en Palma producir aceite de palma sobre todo para las necesidades el primer mundo

Voz 1490 23:58 no es sólo un peligro para ellos también para el resto del planeta

Voz 29 24:02 el hábitat del orangután es también el bosque que son pulmones para para el planeta que si no se protegen estos dos que esto es que esto afecta a todo el planeta aparte las la influencia que tiene en estos bosques AD de El bosque de tu verá que cuando se de Foresta muchísimo carbono a la atmósfera con lo cual esto también tiene un paz en el cambio climático que es decir que lo que pasa aquí en Borneo pues tiene una influencia directa en lo que pasa

Voz 30 24:32 en tres países en Europa y en el resto del mundo

Voz 1490 24:35 la falta de información en España en el resto de países es el gran enemigo de este lugar de estos animales

Voz 29 24:41 en España hay muchísima poco a poco ciencia sea horas antes hablar del aceite palma Pérez Palma quince años y llevo quince años hablando el aceite de palma no me escuchará a nadie sobre todo en España en otros países esto se ha hablado mucho y San hecho muchísimas cosas ahora en España empieza a tratar de cambiar que la gente Centrica concienciar pero sea esta canción molestarles año España no somos un modelo de los con interés

Voz 1 25:08 no

Voz 12 25:11 y por último escollo mucho Dios lo ha ganado

Voz 3 25:26 pues les seguimos el rastro

Voz 1826 25:29 a más pequeñas acciones convicciones de esas pequeñas historias que pueden cambiar el mundo cuál es nuestro próximo destino Sergio la aldea de escaso en Huesca

Voz 31 25:39 sí

Voz 0069 25:43 dijeron no la fincas

Voz 32 25:46 en fin llena

Voz 24 25:50 no hay alfombras rojas tampoco se escucha el incesante sonido de los flashes ni los grandes focos iluminan el camino a las estrellas tan sólo hay pasión una pasión por el cine que se respira por cada calle de escaso que estos días esta pequeña aldea semi abandonada en Yebra la Muestra de Cine más pequeña del mundo

Voz 23 26:08 en la muestra Phineas caso es un festival muy pequeñito que no teníamos en una aldea del Pirineo una aldea en la que siempre ha habido gente viviendo pero que está muy abandonada por las administraciones públicas llegamos aquí se llega por una pista faltar no tenemos aún sin luz eléctrica normalizada y nos pareció que era una manera divertida de llamar la atención de los administraciones sobre el abandono del mundo rural no sólo también es verdad que me gusta mucho el cine independiente al cine de autor tiene que nunca al medio rural qué pasa por Barcelona incluso pocas veces por Zaragoza y pensábamos que era una buena iniciativa un sitio tan maravilloso como más caso a mil metros de altitud en pleno Pirineo su caserío además que es un ejemplo del patrimonio arquitectónico popular del Alto Aragón recién Teresa te pues montar una pequeña muestra

Voz 30 27:04 bueno lo que fue una iniciativa de un año a Cyrus

Voz 23 27:07 al rato como quien dice José convirtiendo pues en algo que yo creo que es la me tocó a mí juzgarlo pero hoy es un poquito de modesto pero creemos que en estos momentos pues es un festival de referencia en el cine independiente aquí en a agua

Voz 24 27:19 un festival que este año celebra su séptima edición y cuyo origen Nos narraba Miguel Cordero Gordy codirector de la Muestra de Cine de escaso una muestra cinéfila independiente bajo las estrellas arrancó el pasado martes y hasta este sábado proyectará una selección de seis largometrajes nacionales e internacionales diecisiete cortos de los cerca de setecientos que se han presentado este año

Voz 23 27:42 es muy variado ponemos desde un clásico esta noche va a haber un clásico una obra maestra Charles Chaplin con música en directo compuesta para esta ocasión pero bueno pues también tenemos pues su filmografía documentales de este año el año anterior que han tenido poca repercusión comercial como cien días de soledad anoche pusimos cine africano con la que tuvo premios importantes es la Berlinale en certámenes internacionales como Rotterdam y que luego pues en España no nadie las distribuye por ejemplo mañana una película española que es vivir y otras ficciones John director catalán yo solo que también ha tenido un recorrido en festivales fantástico pero que en España

Voz 24 28:22 bueno su objetivo es dar vida a ese cine de calidad como escuchábamos que nos perdemos en España y todo esto lo hacen sin luz

Voz 23 28:30 pues nada escaso no llega la luz eléctrica normalizada andamos ahí dándole vueltas esta misma mañana vamos a visita al presidente de la Diputación Provincial y el presidente de la comarca junto al alcalde pero llevamos ya muchos años reclamando que haga una infraestructura o por el cual no llegue la luz estoy que normalizada el pueblo funciona con una pequeña central solar fotovoltaica está caducada es decir tiene veinte años está muy viejecita pero el festival claro el festival lo tenemos que organizar con grupos generadores que van con gasolina ten en cuenta que una de las de las obsesiones que tenemos es que técnicamente un festival como el nuestro tiene que tener un sistema de predicción tan bueno como cualquier sala de cine y un sonido tan bueno o incluso mejor ya tiene entonces esto bajamos todo como agregadores

Voz 12 29:15 hoy

Voz 0069 29:32 seguimos del festival de cine Sergio si estaban

Voz 24 29:34 hemos escuchando un fragmento de de Panis es la película más taquillera del año en Corea y hoy inaugura una nueva edición del festival de cine coreano en Madrid marcha Morris la responsable de comunicación del Centro Cultural Coreano de la embajada de Corea

Voz 30 29:48 es la undécima edición que estamos el festival de cine coreano empezó como muestra de cine coreano en el año dos mil ocho comenzó en Madrid y Barcelona este año en Madrid y es la primera vez lo hacemos en el Palacio de la Prensa además el cine Doré porque normalmente lo hacemos sólo en el cine Doré

Voz 24 30:05 este evento organizado por la Embajada de Corea en colaboración con la Filmoteca Española hila Coria Anfil Council tiene como objetivo visibilizar la buena acogida del cine coreano a nivel internacional

Voz 30 30:17 sí la verdad es que el cine coreano bueno siempre ha estado un poco escondido porque las películas que no llegaban eran ciento de Japón y China Hay a partir de los años dos mil es cuando empieza esta ola coreana ha empleado no solamente del sector del cine sino también bueno pues literatura musical que pop aquí comienza arrancar mucho esprín hasta surcoreanos que se habían ido formando bueno pues en otros países empiezan a aparecer en festivales internacionales comienza el boom y el auge de este cine coreano con diversidad de géneros no solamente cine y lo tamil los dramas y es surcoreanas hay por ejemplo en este caso de de Banic es el cuerpo de Oriol Paulo es muy curioso porque ahora en agosto se estaba emitiendo en Telecinco una azerí se llama The good doctor que es una versión de de unas quería surcoreana docto hay entonces vemos bueno pues que si tanto el cine como los dramas es coreanas están teniendo mucho éxito en todo el mundo

Voz 24 31:21 thrillers éxitos de taquilla y las dos Coreas son las tres temáticas en las que se divide este festival que en su jornada inaugural hoy espera recibir a doscientas personas para disfrutar del cine coreano claro

Voz 30 31:32 bueno pues el cine coreano a diferencia de otros fines tiene un gran una gran carga del sin prioridad es muy puro y evita bueno pues uno cae en la violencia sexo es muy muy recatado en este sentido yo creo que esto hace que triunfo bastante en todo el mundo porque además tiene mensajes muy positivos con finales felices instó también gusta no toda la posibilidad que que transmite de Corea

Voz 3 32:23 la batalla del cine es de la que venimos a ver ahora

Voz 1826 32:26 hacemos control refresquemos la pantalla Nos vamos a por nuestras cacharrazo hoy trasladadas hasta este momento de la tarde por la gala de Mónaco el sorteo de la Champions y la entrega de los trofeos de esta temporada pero desde ayer se está celebrando la feria IFA de Berlín es la primera gran feria tecnológica de la temporada hay en ella esperamos ya hablamos de eso la semana pasada esperamos ver un adelanto de alguno de los productos estrella para estas Navidades hasta el cinco de septiembre iban a pasar por allí grandes firmas como LG Samsung Panasonic Sony Hao Wei los reyes de Internet Google y Amazon bueno todas Illa

Voz 1621 33:12 digo Sastre buenas tardes buenas tardes Roberto pues la de este año es una edición en la que no se esperan grandes lanzamientos de móviles porque ya sabemos que Samsung Apple prefieren celebrar sus propios eventos por separado pero en la que estamos viendo auténticas novedades los móviles baratos que están tan de moda la inteligencia artificial altavoces inteligentes Gable o los cacharritos vendible sabes lo que te digo siempre Roberto a los guardé los relojes inteligentes las pulseras en fin todos ellos son los protagonistas en una feria que es comparable por ejemplo al Mobile World Congress de Barcelona pero sin estar toda la atención centrada en los teléfonos

Voz 1826 33:44 bueno salvando las instancias Mobile World Congress de Barcelona es el Mobile World Congress bueno no no no nos toquemos algunos eh a ver el para adelantarnos todas las novedades de este IFA tenemos conectado yo voy a cruzar los dedos porque es una máxima habitual cuando se habla de alta tecnología aquí la radio la alta tecnología empieza a escasear un poquito pero digo esto lo hago para expiar posibles demonios que pueden estar acechando por ahí cruzamos los dedos ahí está conectado con la Ventana David justo enviado especial de la web de la Cadena SER a Berlín David qué tal buenas tardes

Voz 1621 34:18 Hallows Roberto hoy de nuevo que hay here in Berlin Caín toda hoy

Voz 1826 34:24 a oyentes algo dice que estoy aquí en Berlín muy buenas tardes a todos los presentes y que muchos

Voz 1 34:29 los nada

Voz 1826 34:30 a su familia que está bien mamá han dicho que si exactamente traduzco literal bueno las estrellas del festival están siendo los televisores choca no

Voz 1621 34:42 sí rodeo y Sasuna presentado el prime Tele el primer televisor Lennon choca con nada más y nada menos que ochenta y cinco pulgadas dónde metería estuvo un televisor de este tamaño pues yo en mi salón seguramente no me no me cabe David como como bien sabes no sabe pero a mí lo que me sorprende eso sí de estos teléfonos de estos televisores perdones es que hemos llegado ya a una calidad increíble tú te acuerdas Roberto cuando teníamos el DVD y parecía que todo

Voz 0069 35:06 genial Iker eso era inmejorable

Voz 1621 35:09 la SER This is después tuvimos las televisiones en HD que son las de alta definición ahora tenemos las 4k que es cuatro veces alta definición que para mí ya es como ver prácticamente una foto en movimiento y no un vídeo y ocho K

Voz 1826 35:22 como su nombre dice pues eh ocho veces

Voz 0069 35:24 la definición Davide pero qué pasa

Voz 1621 35:29 ha tenido en choca todavía así que lo que ha hecho Sun apoyan el escalado de la imagen que es posible gracias a la inteligencia artificial iba mejorar pues todo lo que hagamos en la televisión lo mejorar tanto sonido como incialmente para que disfrutemos de una imagen pues asombrosa como si fuera una foto vamos

Voz 1826 35:46 claro y los enviados especiales robotizados

Voz 1621 35:49 todo eso queda bien en cacharrazo después de que David tenga voz de robot está muy bien no lo agente secreto un filtro que estamos poniendo a propósito hay que escuchar el primer episodio de Caixa raras en Podium podcast punto com donde transformamos a David en un robo todo hay que decirlo cuando cuando fin robot cuando justo un robot pero yo he Netflix el resto de operadores tendrán que empezar a producir contenidos son choca para poder disfrutar de estos televisores increíbles que que bueno que nos has explicado David en en Cadena Ser punto com David entonces este año no se han presentado teléfonos móviles según estábamos diciendo no sé si cuéntanos si también tenemos muchos teléfonos móviles con por ejemplo el Sony X Z tres que en presentado hace unas horas que es un teléfono artificial que es capaz de adelantarse a tus movimientos es decir haciendo clic varias veces en la parte derecha de la pantalla el teléfono predice en base a a tu localización GPS qué tipo de aplicación vas a abrir es decir que no

Voz 1826 36:43 ya se conoce como sabe lo que va a salir

Voz 1621 36:47 por eso he dicho esto bueno hemos

Voz 3 36:51 otro de los inmuebles creo que vamos a hacer una cosa aquí

Voz 1826 36:54 o sea hay un retardo habitual que se producen este tipo de comunicaciones entonces vamos a ir por orden sin pisar estamos estamos muy lejos y sin prisas eso es oye David para terminar ya antes de que te robotizado es el todo aparte de la tecnología porque allí

Voz 3 37:07 claro

Voz 1826 37:07 no quiero decir que tecnología es si mira sólo hacia lo que te expone esa gente pero mirando alrededor Quique otras cosas

Voz 0069 37:16 te ha sorprendido de de ese evento

Voz 1621 37:20 pues lluvia lluvia aquí en Berlín que parece que parece que se va a acabar el mundo hay nada otra cosa que no sea una sorprendida a parte de esto que estamos hablando de telefonía móvil hay división digital ha sido un esos Esqueleta presentado el eje que sirve pues para que para aquellos trabajadores que tengo qué pasaba muchas horas de pie carga pesada para que se haga más llevadera la jornada laboral y también que va a servir pues para optimizar las tareas de recuperación Traumatología de pacientes a mi nivel de de la sanidad un también hay cosas que no sólo hay móviles y electrodomésticos sino que también hay y ahí Bentos que pretenden mejorar el mundo si las

Voz 1826 37:59 esas personas muy muy interesante David justo estamos ahí justo en el punto de equilibrio en el que va a pasar de ser un robot a no ser por qué se va a cortar la comunicación que no no arriesgar más Lavín usó muchísimas gracias vale gracias buenas tardes Íñigo Sastre que ha sido un placer compartir las cacharrazo así este mundo de la tecnología este verano

Voz 1621 38:22 pero estoy más gracias por habernos evitado vamos a recordar a los oyentes que volveremos en octubre con temas súper interesantes como por ejemplo si nos escuchan los altavoces los ordenadores Holandes sea digital algunos de los temas que que van a estar esta temporada en cacharrazo de Podium podcast

Voz 0458 38:35 estaremos pendientes Íñigo muchas gracias hasta luego

Voz 12 38:39 las personas que pierden que van a andar no las callando y nos eh

Voz 0069 38:55 el cerramos Sergio si este verano Roberto estaba ahora echando la cuenta en una cosa lleva a la otra hemos narrado hoy escuchado unas cien historias más o menos de hecho creo que estamos a punto de colarnos en la RAE con nuestro organismo y todo gracias al equipazo de la serie de La Ventana mil gracias a todos y en especial a Claudia Colbert que durante estas semanas bueno ya llenado de nombres propios de sonrisas y también de templanza mucha templanza esté errando infinitas gracias por supuesto a los oyentes Piatti Roberto por muchas cosas pero sobre todo me quedo con una tu confianza en nosotros en tu equipo en mi para seguir contando historias muchas gracias por dejarme ser un verano más muchas gracias

Voz 12 39:52 que tenga

Voz 0069 39:56 cuenta no

Voz 12 39:58 tiro

Voz 33 40:03 sí

Voz 12 40:13 sí era era un problema

Voz 18 40:20 en el de ahora mismo

Voz 35 40:49 vamos temporada señora veinticinco no sé qué nos depara el año informativamente hablando aunque no sé si va a superar al pasado ese año que empezamos con Cataluña tema que sigue abierto y que acabamos con un cambio de Gobierno en cualquier caso pase lo que pase aquí estaremos para contarlo os escuchamos ceremonias

Voz 12 41:05 estamos preparados para la nueva temporada este lunes Best pero

Voz 36 41:18 Ramón tenemos un mensaje para ti de Luis un oyente del programa Ramón que me dejara dormir en tu salón los ocho meses que me duró el bajón por marca

Voz 6 42:35 Berto Sánchez

Voz 12 42:42 día de Francisco

Voz 1826 43:00 es para muchos ya los el momento más esperado de la tarde del día Pilar de Francisco buenas tardes

Voz 1490 43:05 Es tarde Roberto buenas tardes qué tal está muy bien este estás resulta totalmente es que es el mejor momento del verano cuando está acabando con dice

Voz 11 43:19 adiós ante Murcia

Voz 1490 43:21 mejor tramo enceres siempre lo me lo mejor es el final mira la Vuelta ciclista lo mejor es el último tramo lo más emocionante

Voz 0069 43:29 lo que retransmitidos aquí La Ventana claro claro

Voz 1490 43:31 claro claro todos los dónde estamos ahora en los últimos rayos de sol son siempre lo más bonito

Voz 3 43:36 qué tontería de preliminares que tontería es es lo mejor el final organismos sino el final de algo que yo lo estaba por ahí por el camino firme pilar de la ley de Ammán hace ley

Voz 1490 43:47 lo mal por ejemplo la última canción de la noche antes de cerrar el garito antes de que Chapel la Space de Ibiza baila esa canción porque dándolo todo porque me da igual la espuma que tendrá en los ojos pues sabes que es el final hay que darlo todo antes del cierre poder eso de Francisco Camps llamamiento a darlo todo vamos a disfrutar de lo que queda

Voz 15 44:07 día Living parte

Voz 1826 44:38 mi mensaje para Gavela estorbes máxima es la o no pasa nada no pasa nada fue coloco este ex

Voz 3 44:45 es lo que traigo Roberto total de comida no tengo ni idea mía hacerte una propuesta me parecen bien ya de entrada pero más sobretodo si veo que está agonizando como gira pero bueno tú propone por lo venden y no mirarle pedida no

Voz 1490 44:58 ya son varias canciones tuve poniéndolas Roberto adivina Moss vale a qué momento del verano que momento radiofónico no

Voz 3 45:05 bueno me gusta el juego eso sí sí sí sí sí vamos para Primera

Voz 12 45:10 eh

Voz 11 45:18 pues todo esto suena estorninos esto fue sintonía de una sección nueva que inaugurarse no que madrugar con Aimar

Voz 12 45:28 el PP

Voz 3 45:35 ahora en la Unión Europea creen que España está dopada España está con esta inyección de radio que trae aquí cada tarde Pilar de Francia

Voz 11 45:43 no

Voz 1826 45:49 hay que guay madrugar con Aimar no la sección era editor

Voz 1490 45:52 siempre siempre ahí analizábamos lo que daba de sí la tertulia política Aimar Bretos es el moderador un su misión es tan sencilla como adiestrar a una jauría de veloz y raptores que vienen de una familia de los audios de eso

Voz 0069 46:06 a Ignacio Lucía

Voz 0458 46:09 videojuegos seis vosotros

Voz 0069 46:12 que son muy torpe Santos Tardán intervenir fragatas de la de la Marina italiana

Voz 6 46:16 lo hago para demostrar al mundo que es otro tipo

Voz 3 46:19 Cruz por a mí me encanta

Voz 0069 46:25 son cuestiones Xavier Vidal Folch que de alguna u otra manera tendrán que ser explicadas en los próximos días

Voz 6 46:33 que estás ahí saber bueno

Voz 0069 46:36 me voy a Galicia yo lo suya

Voz 3 46:39 dado de los futbolistas a mí me ha preguntado dirigió oye pues se está caldeadita aliado con el resto de Aubry uso de la globalización

Voz 0458 46:53 la página trae hasta aquí señores

Voz 3 47:11 pues ahí soy estos sintonía estos sintonía bueno es la de Marlene pero aquí me puede récord no sé ahora no

Voz 1490 47:17 ah pues mira pues a uno de los temas del verano puede ser sobre el máster de casado puede ser la huelga de Ryanair que puede ser el libro asesinos de series series no sé vamos a comprobarlo

Voz 0069 47:30 yo te invito cada día para que podamos hablar de tu libro asesino asesinos de series

Voz 3 47:36 abc hoy no pasa que hablemos el libro de Roberto bueno he hablando de muertes prematuras tu libro me sino que tendrá algunas porque asesinatos no arroba Velasco y Benito bueno hoy

Voz 0069 47:45 te prometo Roberto vamos intentar sacar un minutito para hablar por fin de tu se llamaba el libro

Voz 1490 47:51 bueno me consta que Pablo González Batista el presentador del Hoy por Hoy del segundo tramo el Hoy por hoy Brand

Voz 1826 47:56 exactamente elevan a llamar así la próxima temporada

Voz 1490 48:01 suena muy bien bueno ya sabe del título de de de tu libro Siles Granda Le gusta tanto que ha dicho por favor Pilar Bueno se lo he dicho a mi equipo al equipo de lo que queda el día ha dicho por favor que hacerle llegar a Roberto

Voz 40 48:14 este mensaje ilusión asesinos en Siria que la verdad es que Roberto tiene muchísimo ojo para elegir los temas la actualidad en Oriente Medio

Voz 3 48:24 fantástico Roberto enhorabuena ya está está al caer y bueno pero como sabes que estoy escribiendo este también pueden tanto dado de hecho ya tiene hoy por hoy está pero vamos por ahí Brad

Voz 29 48:36 tú

Voz 3 48:39 si tú vas a seguro basura del señor aún que ha hizo atendían a cómo crees típica tu libro

Voz 40 48:50 yo clasificó en los libros en dos categorías los que me he leído hilos que no Yeste que el de Roberto Sánchez pertenece a la segunda

Voz 41 48:59 pero por qué no has publicado no

Voz 3 49:01 el gol de Syriana

Voz 42 49:04 a a no

Voz 43 49:17 en

Voz 1490 49:28 es

Voz 43 49:33 siempre en el ente hoy la producción

Voz 15 49:59 vuelva nos locas

Voz 3 50:00 a mí me estás imitando si la gente piensa que no lo que es el juego esta te suena esta música de esto de este Nacho García venga aseguró no está preparado para la lluvia caminar Concha entonces cuando llueve puede ser uno de los sonidos más desagradables del mundo Cage junto con el sonido de la gente que chupa cuando come la gente que chupa cuando come de qué va señora muerda la gente que me esta comedia empezando es un agarrada por favor las plagas de medusas la sodio perdón teme que me pongas imágenes nuevas de medusas que me estáis poniendo la misma Medusa que tenéis apadrinada ya desde mil novecientos ochenta y cinco creo que hay minorías tendrán merecen ser tratados como cualquiera creo que gente inferior en este mundo estoy hablando de las personas que se van de vacaciones en septiembre es sois menos que los de Madrid que que que sois gente verdad que deberías tener baños separados

Voz 1621 50:52 aprovecha para decir esto el último día porque eso es que yo soy de

Voz 3 50:54 la presión porque si si fuera buena

Voz 1490 50:57 qué les voy a no viene Reino Benasque a decirlo no yo creo por ahí no pasábamos es el mejor momento para irte de vacaciones en septiembre pero de largo vamos yo por ejemplo es el único momento del verano en en el que puedo ir a tomar el sol con Rove quita nadie me dice nada luego pues sí refrescar sabes qué

Voz 3 51:14 es un poquito

Voz 12 51:22 sus veranos sin que suene un tema Pope aunque lo interprete echen

Voz 11 51:37 esto ya me iba sonando esto no lo arregla a raíz de la nota

Voz 44 51:42 el

Voz 1490 51:44 ver gramo de oro ahí

Voz 3 51:47 Seibert vernos Aimar Bretos

Voz 11 51:57 cada mañana a las cinco en Canarias a ritmo de fiesta fiestón bailar se pone a descargar camiones a lo que te has que ACS y a Maite V ahí es lentejas a lo que sea bueno una tu mucho yo lo hice una vez y se me ocurrió que gracioso no una extinguidas mañana vino un día a un periodista del periódico de Cataluña recuerdo y entonces lo típico que te preguntaban oye esto de vivir al contrario de todo el mundo y entonces yo leí es más yo entendía que era como de récord le dije si éstos como yo en realidad es como si desayunado las lentejas se lo tomó en serio lo llevó además tituló la entrevista

Voz 1490 52:35 días ya no es dejar partir Roberto ya sabes CEI ya es creando tendencia momento salvaje mandé impredecible momentos que sólo sucede Nach cuatro mañanas seis como estos ir

Voz 0458 52:49 De la Fuente vienen contentos con esta noticia musical

Voz 1 52:51 Dani buenos días Aimar

Voz 0458 52:55 anunciada regresa Cher versionando

Voz 0069 52:59 todo esto y mucho más con Pablo más dulce El Carranque hoy nos va a pedir que modere su con su mono me mires esas Isabel Villar varios agentes lo rodearon y lo llevaron hasta una sala

Voz 45 53:09 allí permaneció sin saber qué ocurría sin entender que podía haber en su equipaje que hubiese armado semejante dispositivo de seguridad un vibrador que había comprado con su pareja unos días antes y que mantuvo en vilo a cientos de personas en Berlín durante un rato Aimar nada placentero

Voz 1826 53:23 Belén Rueda podría ser la mujer de mis sueños pero prefirió ser la de mis pesadillas tras aquel orfanato el cuerpo los ojos de Julia

Voz 3 53:30 Sergio Pascual es que ha hecho muchas bueno el caso es que la protagonizó ahora otra de viñedos

Voz 11 53:42 no es serio acá

Voz 3 53:46 podré seguir no

Voz 11 53:48 es que Neri

Voz 1490 53:51 la corbata don Javier Lafuente Pascual Donate ahí daba o Lucía Taboada compañía avisando del próxima quedada de presión fiestón prometo llevarme una model allí el pasaporte para lo que surja de las personas

Voz 11 54:03 me siento olía la carretilla tiene cada viernes aquí el lado

Voz 12 54:17 solo mucho Smoke en la víspera

Voz 11 54:32 Indra hizo lo que echar recomendar nos cosas les un hombre

Voz 1490 54:36 el mundo extrae la que trae la guía

Voz 11 54:38 sí es coherente con el no

Voz 1490 54:41 hombre películas series canciones vamos a recordar su primera intervención en la que no recomendaba cosas que él no había visto