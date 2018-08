La Ventana (31/08/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 servicios informativos

Voz 1071 00:11 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias vamos en primer lugar a la Dirección General de Tráfico porque ha empezado ya a la operación retorno que se prolongará hasta el próximo domingo Alfonso Martínez buenas

Voz 2 00:20 tres buenas tardes de Madrid hay tráfico intenso en todos los accesos a la capital destacable dificultades en varias vidas en ambos sentidos es el caso de la A tres en Rivas Vaciamadrid y las seis a la altura de El Plantío en Cataluña en Barcelona tráfico lento en la ronda B diez y B veinte en ambos sentidos en Málaga circulación densa en la A siete en San Pedro de Alcántara hacia Barcelona en Cádiz complicaciones de entrada en las siete a la altura de los barrios y en Sevilla retenciones de entrada a lo largo de diez kilómetros en la IV en la zona de Bella Vista en Asturias un accidente la A66 a su paso por Lugones genera retenciones en sentido decreciente de kilometraje en Murcia hay tráfico lento en la A treinta en la zona de Espinar do dirección a Albacete por último Lugo complicaciones en las seis en Rabat por avería en sentido decreciente del kilometraje

Voz 1826 01:07 gracias dgt vinculada con el tráfico por cierto esta ultra

Voz 1071 01:09 Maura desde Barcelona la Guardia Urbana de la capital catalana ha denunciado a Gerard Piqué por conducir pese a que no tenía puntos en el carné sí

Voz 0196 01:17 una patrulla de la Guardia Urbana de Barcelona ha parado el vehículo del jugador poco antes de las tres de esta tarde en una calle de la Champions en Barcelona como se hace habitualmente con el resto de conductores Le han pedido la documentación tras hacer las pertinentes comprobaciones han descubierto que el saldo de puntos del carné de conducir de Gerard Piqué estaba a cero es decir conducía sin ningún punto en el carnet por otras infracciones la Guardia Urbana tiene que decidir si le denuncia penalmente o bien por la vía administrativa y están también los agentes a la espera de si alguien se hace cargo del coche porque él no puede conducir pues eso

Voz 1071 01:49 la noticia ha denunciado el jugador del Barça Gerard Piqué otros asuntos el Ejecutivo avala la propuesta de la Comisión Europea para acabar con los cambios de hora aunque no ha debatido si prefiere el horario de invierno o el de verano lo que sí confirma la portavoz Isabel Cela es que contempla algo más decidir si cambia el huso horario de nuestro país

Voz 3 02:06 está por encima de la mesa un asunto muy interesante muy controvertido muy complejo como es el tema del huso horario e y la racionalización de los horarios que esto es una cuestión ésta es una cuestión bien interesante en la que no le puedo avanzar nada todavía pero que ciertamente eh forma parte de la agenda de algunas

Voz 1071 02:27 la portavoz ha negado también que el Gobierno se esté planteando aplicar el ciento cincuenta y cinco en Cataluña sobre eso se refería Pablo Casado presidente del PP

Voz 4 02:34 Pedro está permitiendo y su Gobierno que la crispación que la ilegalidad que la confrontación política llegue a la calle nosotros queremos decirlo muy claro al resto de partidos constitucionalistas no vamos a tener ningún problema entre nosotros en esto vamos juntos queremos ir juntos con Ciudadanos y con el Partido Socialista de Cataluña tenemos el mismo objetivo que es recuperar la concordia es recuperar la poroso

Voz 2 03:01 cuatro y tres minutos y tres en Canarias

Voz 1071 03:08 las trabajadoras de planta de los hoteles las llamadas que celebran la decisión del Gobierno de reconocerles como enfermedades profesionales muchas de las dolencias que padecen por el desempeño de su labor hasta ahora las mutuas no se hacían cargo Miriam Barros ex presidenta de la Asociación de las

Voz 5 03:22 la enfermedad que ha producido un empresario por una carga de trabajo excesiva que acabamos pagando todos los ciudadanos cuando se tiene que ser responsable de esa enfermedad pues obviamente son las mutuas como va a pasar con este decreto ley que será de obligado cumplimiento inmediato

Voz 1071 03:36 en Yebra con Josema Jiménez repasamos otras noticias del día Bolivia ha demandado a Chile ante el Tribunal Internacional de Justicia

Voz 0356 03:43 el país presidido por Evo Morales ha reclamado una compensación por un uso ilícito de las conocidas como aguas del Sil ala según Bolivia el caudal del río ha sido desviado artificialmente hacia al lado chileno la denuncia responde a otra que Chile presentó ante el mismo tribunal defendiendo que se trata de aguas internacionales con derechos de uso compartido el presidente boliviano ha recordado que la Constitución de su país reconoce el agua como un derecho humano y que las crisis hídricas entre países ponen en riesgo la paz y la seguridad internacionales

Voz 1071 04:11 la Unión Europea eleva su compromiso diplomático ante la situación humanitaria en Venezuela

Voz 1826 04:15 a la Alta Representante de la Unión para Asuntos

Voz 0356 04:17 cero Federica Mogherini ha declarado que van a explorar todas las posibilidades diplomáticas para la resolución del conflicto y favorecer la ayuda humanitaria se ha mostrado preocupada por la situación en Venezuela en los países vecinos que están recibiendo o la masiva masiva de venezolanos la Unión Europea impone actualmente sanciones contra altos cargos del Gobierno de Maduro por la represión en el país tras la celebración de las

Voz 6 04:41 las últimas elecciones presidenciales si el Consejo de Ministros aprobó

Voz 1071 04:44 dado el trámite para iniciar el proceso que terminará con la Expo

Voz 6 04:46 acción de los restos de Franco del Valle de los Caídos

es todo por el momento la información continúa a partir de ahora en La Ventana como siempre actualizada ya lo saben en nuestra página web Cadena Ser punto com

Voz 7 05:11 servicios informativos La Ventana Cadena Ser eh

Voz 8 05:20 qué tal

Voz 10 05:52 on entre las dos dar y Pando otra vez con los Tres tristes tigres guerra anda a las cuatro a tomar café a la finca fácil a las seis a las siete de las ocho en lo que nada por

Voz 11 06:30 las cuatro de la tarde y seis minutos las tres y seis en Canarias saludo señoras señores qué tal como estaban muy buenas tardes bienvenidos a las ocho y siete en Canarias habremos completado las ciento cuarenta horas de la versión veraniega de esta Ventana es decir si nos hubiéramos puesto si eh

Voz 1826 06:48 solución de continuidad habríamos estado casi seis días seguidos haciendo contando compartiendo escuchando hablando radicando fuero que este verano los viernes para tomar café a la primera hora hemos invitado cada semana nuestro compañero periodista adjunto a la dirección del diario de Mayorga Matías Vallés Matías qué tal buenas tardes

Voz 1402 07:12 buenas tardes Roberto acaba en maratón por etapas que estaban

Voz 1826 07:14 narrando dos no hacía esa referencia ya hacía alusión a los de las horas porque desde luego sin tener muchas certezas pero sin embargo se ha colado poquito a poco empezó casi de rondón esta semana a colarse el debate sobre si el cambio de hora así el cambio de hora no había sido el tema del día ya digo incluso sin tener muchas certezas que vamos a intentar ir a descubrir aquello cuanto podamos enseguida a Bruselas a ti qué te parece tú que estás ahí en en en Baleares en Mallorca porque esto es una petición que viene de los países del sur del norte vosotros ahí tiene una nutrida representación de alemanes

Voz 1402 07:48 efectivamente y está también avalado desde aquí cabe recordar que el horario es una Convit una convención pero se ha convertido hoy como hemos visto y escuchado en el Boletín en el tema clave además también hasta el Consejo de Ministros no sé que ya tenemos otro otro tema de debate lo curioso en este referéndum que se ha hecho es el referéndum de la independencia solar no cojan el como si cómo podemos independizar los del sol es la participación masiva quizá exagerada de alemanes por causa el setenta por ciento de los votantes casi el setenta son alemanes no se da una visión completa de Europa no yo lo que no se en estos casos que se habla tanto del desquiciamiento psicológico creo que ocasiona el cambio horario dos veces al año que es quizá demasiado es si si es mayor que por ejemplo tres días seguidos de nubes o el desquiciamiento que provoca la lluvia en regiones como todo el Levante español donde no es habitual que llueva por ejemplo

Voz 1826 08:34 mira sobre si eso tiene alguna incidencia sobre nuestra salud también pensamos trasladarle esas dudas enseguida un especialista a un doctor con el que por cierto a raíz de otra cosa que tiene que ver con el sueño también saludamos no hace mucho este verano aquí en La Ventana pero primero decíamos una encuesta ciudadana que revela que un ochenta y cuatro por ciento de europeos ya dices así va mente votan ciudadanos del norte alemanes pero que no querrían cambiar la hora pero con que ahora nos quedamos entonces

Voz 1402 09:00 esa es la siguiente pregunta luego otra otra cosa que me sorprende que hemos de cerebrales la entrada del referéndum como mecanismo de consulta en Europa no que es un mecanismo que se ha tildaba incluso aquí en España de populista

Voz 1826 09:11 por cierto hablando de eso del referéndum que tú señalabas bueno pues parece que sea un un referéndum para independizar los del sol yo en realidad creo que es para ajustarnos un poquito para sincronizar Nos más con el horario solar real no

Voz 1402 09:23 sí lo lo que pasa es que es en esto se llega siempre a la a la a lo que decíamos de la Convención decimos la comida del mediodía y la comida de mediodía a las tres de la tarde a las quince respeto de las doce no tiene absolutamente nada que ver con el mediodía

Voz 1826 09:36 es la la mitad de la jornada pero no sé nada no

Voz 1402 09:39 mira esa mi mi pie mi principio lo que lo que yo creo no no me molesta el doble cambio anual aunque es verdad que es excesivo pero es el más luz que decía Goethe no siempre más luz entonces cuanto más alargado este día hacia la noche osea que se mantenga el horario de verano porque ahora viene el conflicto que decías tú el conflicto secundario subsidiario que es que horario cogemos el de verano más alargado o el o el invierno más más más corto

Voz 1826 10:02 vamos a intentar arrojar luz bueno quién puede ayudarnos es nuestra compañera corresponsal de la Cadena SER en Bruselas Griselda Pastor Griselda qué tal buenas tardes

Voz 0738 10:09 muy buenas tardes a ver ha sido desde luego aquí

Voz 1826 10:12 imagino que en gran parte de Europa el tema la comidilla el tema de debate pero sí recapitular vamos a esta hora toda la información que tenemos hasta el momento tenemos novedades sabemos algo más se ha descubierto algo más Griselda

Voz 0738 10:23 bueno podríamos decir que el tema es en sí mismo algo confuso quizás ya por el formato que ha elegido la Comisión para hacer el anuncio no no ha sido en rueda de prensa ni derecho a preguntas en una entrevista que el presidente

Voz 12 10:37 tenía en una televisión alemana

Voz 0738 10:40 eso quiere decir que los datos nos faltan aquí falta en clarificar los porque por el momento parece que el consenso en que podía ser fácil no está garantizado lo cierto es que esta tarde la expectativa de una finalización del cambio

Voz 1826 10:56 rápido parece que separa

Voz 0738 10:58 que la Comisión ve que el proceso para modificar la ley que es una ley Moore corta una ley que tiene francamente nueve artículos y el último es el de las firmas de los que de los que lo sustentan que son los representantes de los estados pues puede ser algo más más lento

Voz 1826 11:17 y así se ve también desde el Europarlamento

Voz 0738 11:19 si os parece escuchamos al eurodiputado Pepe Blanco

Voz 1028 11:22 bueno todo el mundo sabe que en el Parlamento Europeo en la Comissió consejo las decisiones no son rápidas porque eh requiere

Voz 13 11:33 ha sido una propuesta a debate

Voz 1028 11:35 Lugo que ambas instituciones Consejo y Parlamento adopten la medida por lo tanto se me antoja que va a ser muy complicado de que esta medida pueda estar aprobada para el desde octubre pero en todo caso lo que sí ha anunciado el presidente Juncker es que lo va a plantear al colegio de comisarios a partir de ahí pues que iniciaría el periodo legislativo para poder adoptar esa decisión

Voz 0738 12:03 bueno eso quiere decir que en el Parlamento donde esta mañana hemos podido constatar una enorme alegría ya que es el Parlamento propiamente el que ha institucionalizado que estaba ahí en la calle hay que decirlo desde el año dos mil lo que Molés tampoco es que se presente y en lugar de responderles de manera directa los eurodiputados pues se vaya una tele diga que va a ser la propuesta para paralizar el cambio horario nadie sepa ni cuándo ni cómo ni de qué manera no y eso que se empieza a notar esta tarde

Voz 1402 12:33 yo Griselda SOE por definición muy escéptico con las propuestas de de Juncker a quién por cierto se le acusaba de que en sus horarios las sobremesas duraban demasiado no incluía mucha su agenda mucho tiempo para sobremesas pero lo que te crea pregunta es simplemente esto que busca Junquera que ese debe este súbito entusiasmo de un hombre además racional y moderado por el por el por la eliminación del cambio horario

Voz 0738 12:53 bueno es un tema importante saber que estas cuestiones de imposición europea tienen un impacto muy negativo entre los ciudadanos especialmente de los países nórdicos y también de Alemania donde como sabéis la ultra derecha que es muy escéptica está creciendo con banderas muy contados por decirlo así de temas de día a día IGIC este es uno de los que se han utilizado para demostrar el absurdo según los críticos de de muchos decisiones europeas y de un sistema institucional contra el que los Estados tienen muy poco margen por esto para la Comisión era especialmente importante demostrar que es capaz de escuchar y rectificar leyes ya que al hacer el anuncio se olvida que el que el debate y la crítica pues ha durado dieciocho años ni más ni menos que la ley que tenemos es del año dos mil no pero este es un objetivo muy importante para Bruselas para la comisión y para el mundo institucional de aquí la idea de abrir una consulta que justificara pregunto escucho tuvo idea aquí el hecho de que toda la información se haya Phil se haya ido filtrando día Alemania no que es una un tema ya en sí mismo también un poco extraño porque lo lleva de vacaciones el martes pasado mis compañeros en la sala de prensa iban ya preguntando de forma sistemática y que va a pasar con el tema del cambio horario se sabe que el estudio ya Asia ya se ha concluido y a partir de ahí eh que que gatos ahí esos datos han ido saliendo pues de de medios alemanes donde finalmente el propio Juncker ha acabado compareciendo en lugar de hacerlo en la sala de prensa

Voz 1826 14:27 claro como el origen de la información es ese no sé si puede estar también un poco pervertido el debate sobre la otra parte de la incertidumbre es decir puestos a no cambiar el horario como está sabe cómo está el juego de equilibrios entre los países entre los Estados miembro de la Unión quiénes estarían a favor de mantener el horario de verano las por mantener el horario de invierno Griselda

Voz 0738 14:51 nada más difícil directamente la razón por la que Juncker sale y Erice terminamos con el cambio de horario será una reacción de FET hiciera general ya a partir de ahí es muy difícil para los gobiernos dar marcha atrás a esto no estrategia Juncker es así es así llenen los pulsos en muchas veces por los temas van así a nivel europeo Ésta es la clave no lo sabemos no sabemos que a priori cuando empezó el debate pensábamos todos que íbamos a quedarnos como antes de introducir el horario de verano pero hemos constatado que en la consulta que se ha realizado se pregunta muchísimo que la gente que quiere la mayoría está porque como una mayoría que ha respondido son alemanes por quedarse en el horario de verano vamos a ver qué pasa

Voz 1826 15:35 pues ni eso ni eso está claro lo que sí que podríamos ahora mismo deducir es que como estamos hablando de sincronizar Nos quizá con el horario y aproximarnos al sol ahora mismo después de que haya tomado el debate la dimensión que ha tomado sabiendo que está ya sobre sobre la mesa de quién puede llegar a tomar la decisión parece que ahora la cosa se ha enfriado al menos no va a ser tan inminente y no va a ser una realidad quizá en octubre Griselda Pastor Bruselas muchísimas gracias

Voz 0738 16:01 a vosotros buenas tardes buenas tardes

Voz 1826 16:03 bueno lo que decíamos también lo apuntabas tú Matías y esto cómo puede incidir en nuestras en nuestras vidas en los ritmos circadianos nuestro ritmo biológico vamos a incorporar también a esta conversación al doctor Francisco Javier Puertas que es miembro de la junta directiva de la Sociedad Española de sueño doctor qué tal buenas tardes

Voz 14 16:24 hola muy buenas tardes

Voz 1826 16:26 que no va a ser inminente pero una decisión como ésta sí que parece necesaria

Voz 15 16:33 no sé si hasta urgente de cómo han ido comentando con las provincias no sabía porque he estado en la consulta

Voz 14 16:45 qué pero es cierto que cuento que llevan dieciocho años yo creo que antes de tomar una edición te pudo ya que parte de la Comisión de pedir un informe a Colombia hoy es verdad que este debate en España concretamente tiene un aspecto añadido la el decalaje con los horarios de principalmente de comidas de Comercio selectividad laboral con con Europa y eso sí tiene a defender el impacto y de hecho hay un hay dentro de la sociedad española hay un grupo de trabajo y hay una sociedad de más que ha tenido en el Congreso dos diputados actividad parar bonita ruso es español con los europeos

Voz 1826 17:28 es decir que a ustedes como expertos les pidieran opinión ahora mismo de que informaría

Voz 14 17:34 pues en principio no estamos a favor de que no haya al cambio horario porque natural que de nuestro reloj interno ha evolucionado con millones de años las conciencias un abrigo natural de oscuridad entonces estos cambios bruscos dos veces este año juez impacto que la mayor parte de las veces leve dura pocos días pero en cualquier caso sectores de la población como la gente mayor y estrenó con más aborde no un cambio vídeo obviamente alargar las grandes sueños del día algo más lo más posible

Voz 1402 18:13 de quería pedir doctor si el impacto psicológico del cambio horario que yo creo que todo podemos todos podemos acreditar lo en estas condiciones leves que usted ha descrito porque no se compensa con el disfrute de la luz que también tiene efectos positivos es decir si lo que es lo que pasa sobre todo en con el alargamiento de de de de marzo es un también un una un efecto horizonte positivo de mayor horario de luz

Voz 14 18:37 depende mucho de de de personas porque también hay que tener en cuenta de que no cada digamos que los individuos o las personas que en unos tipos lo que llamamos Lage uno de los más intensivos y lo podremos no minimal contentar a todo el mundo la verdad es que es difícil lo que sí es cierto es que este cambio qué pues tiene un impacto miembro de un resquemor pero luego estamos un poco pensamos que lo mejor es no a lo que pasa al revés en invierno no la gente que que imitar rápidamente hora de eso y de un día para otro con el doce es que en este sentido pues que está convencido que en primavera se lo pasa mal

Voz 1826 19:26 los impuestos a eliminar el cambio que sería más beneficioso si es que sobre eso se se puede tener también alguna alguna idea clara evidencia científica mantenernos ahora en el horario de verano no cambiarán de invierno o todo lo contrario

Voz 14 19:40 yo creo que el de verano porque es el más cerca horario escolar y entonces bueno que eso también lo es que según la latitud según la sitúa al al ecuador los países tienen más que otros caso de España respecto a los países nórdicos Otero en principio la aproximación al barrio solar que es la más adecuada que el plan de la ONU milenio millones diarios bajen de esa levantado muy son hice acostado con su proceso de nuestro gran referente español y también me acuerdo al vivió esta alta aunque está muy avanzada porque es acusaba con el SOE Steering culo de un reloj que había no muy muy es

Voz 1402 20:29 tiro en el efecto que usted ha dicho ha dicho sobre con las comidas doctor esta propuesta en la traducción del alemán que es es el el dominante esta propuesta al castellano supone heredadas de la cena a las a las seis de la tarde a las siete de la tarde en España sabemos que las diez o las once si consideran horas apropiadas para para cenar esto también es es dañino de el punto de vista biológico que éste comentaba

Voz 14 20:50 eh bueno creemos que lo dañinos a Jones le inquiete porque cuanto más nos acercamos a la hora a la hora de buscar esto tiene implicaciones en del laborismo del del azúcar L en algunos aspectos de la calidad de sueño

Voz 16 21:08 al Bouchard

Voz 14 21:10 decía al principio que en España nuestro horario solar lo cubrimos un cojo un poco más lo que creemos porque cálida que nosotros vivimos en Portugal y canaria que arrime el club no biológico

Voz 17 21:26 esa también regresará aquí piensa también es otra clásica reivindicación también popa por parte de algunos sectores doctor

Voz 14 21:33 entonces este mira que abren hable estrenar en España que son las nueve de la noche en realidad son las ocho en con lo cual no estamos tan lejos de esa de las siete de la tarde Francia hago o algún cuadro critica la sino

Voz 1826 21:50 bueno bueno que no estaría tan bien

Voz 14 21:53 lo que pasa es que sí es cierto es claro que una obra que ya es uno de una convención que más tarde aunque en ese horario construir imagínese si estamos más Aleix P que he jugado Portugal tiene el horario canarios pues muy bastante de Calahorra respecto a

Voz 1826 22:12 yo no corresponde ya ya ya desde luego estamos estamos muy pocos sincronizados con el horario solar como decía el doctor puertas Francisco Javier Puertas miembro de la junta directiva de la Sociedad Española de sueño muchísimas gracias gracias por atendernos una tarde más

Voz 14 22:27 un saludo

Voz 17 22:28 las tardes lo que está claro Matías es que esto que viene bueno

Voz 1826 22:32 nosotros de esas dos horas que tenemos en falta de sincronización con el horario solar una viene de hace ya mucho tiempo y la otra es como el resto de países de nuestro entorno de la gran crisis energética la de mil novecientos setenta de vamos en los setenta al menos entre setenta y setenta y cinco pero es que han cambiado mucho a los usos horarios y sobretodo los los horarios comerciales e industriales

Voz 1402 22:54 si hoy se pero sobre todo hay una cosa que nos han estado vendiendo durante décadas el tremendo ahorro energético es de que que se que suponían los cambios horarios ya resulta que los estudios más avanzados dicen que es ese ese ahorro ese beneficio económico no aparece por ninguna por ninguna parte

Voz 1826 23:08 bueno los cálculos más optimistas de cara a defender ese ahorro me parece que se llega al uno por ciento no más

Voz 1402 23:13 por eso creo que durante programa que la intervención de Griselda de Pepe Blanco musas hemos visto una cosa muy curiosa e la cosa puede pasar de no hay forma de cambiar el el el el horario para los alemanes a los países europeos no son capaces de ponerse de acuerdo ni para cinco quizás sus relojes y esto rabia sería negativo para la imagen de la Unión Europea ahí también hay

Voz 1826 23:33 dos como mínimo dos velocidades ahí seguimos enseguida Matías seguimos sincronizando bien nuestros relojes

Voz 32 28:34 eh aquí Kroos tocó

Voz 33 28:40 no

Voz 34 28:42 a que a mí en serio

Voz 1402 28:45 de ahí esta tarde como cada día

Voz 1826 28:48 es este verano estamos tomando café como Matías Vallés adjunto a la dirección del Diario de Mallorca desde ahí desde desde Palma Matías yo no sé si tú eres muy de la idea esa que reza el dicho de que que hablen de mí aunque sea mal que te parece funciona no

Voz 1402 29:05 versiona porque esto además lo lo predicaba Camilo José Cela durante sus casi cuatro décadas de exilio de residencia en Mallorca funciona perfectamente si pues se ya se llama además el el efecto una variante que es el efecto barbas tres a no Barbra Streisand critica las críticas que recibe entonces las aumenta las multiplica

Voz 1826 29:22 hay varios ejemplos sí que funciona en parte también la psicología inversa bueno hay historias como la siguiente que les vamos a contar que demuestran que muchas veces esa cita desde luego tiene lleva toda la razón Mi primer libro de Economía ahorro e inversión es un manual para enseñar a economía niños ignota niños y que se ha convertido en el libro más vendido en la plataforma de Amazon parece que en su origen está una crítica como esta

Voz 26 29:49 qué es lo que significa ahorrar nos dice que el dinero recibes para poder gastarlo más adelante en cosas

Voz 18 30:00 qué como

Voz 26 30:02 los estudiar en un buen colegio hoy una buena ciudad es decir los colegios y las universidades públicas no valen los vuelos

Voz 1826 30:12 bueno esto es un fragmento de vídeo que publicó este pasado martes la portavoz de Educación de Podemos en las Cortes de Castilla y León Lorena González es un vídeo en el que criticaba critica el contenido de ese libro Mi primer libro de Economía ahorro e inversión Illa distribución de ese manual El los colegios libro del que es autora María Jesús Soto María Jesús Soto qué tal muy buenas

Voz 17 30:35 tardes buenas tardes Roberto buenos días a todos es que le ha sorprendido la polémica

Voz 16 30:41 sí me ha sorprendido mucho la polémica yo creo que como a todos porque en en el fondo realmente el libro no es polémico y que estemos ayudando en Castilla y León que es el origen de porque una diputada de Castilla y León hace eso del partido Podemos el hecho de que estemos ayudando a los profesores de Castilla y León con un acuerdo que hemos firmado con la Junta de Castilla y León desde la fundación desde mi Fundación

Voz 35 31:03 eh

Voz 16 31:04 para que puedan cumplir con la legislación vigente en materia educativa en la que ha publicado en el Bocyl se les exige que todos los profesores desde cualquier asignatura desde de cualquier edad hagan actividades en en el cada curso con los niños en temas de Economía Finanzas y emprendimiento una tarea que para ellos resulta muy arduo a los profesores porque están muy cargados de trabajo y se trata de una materia pues que no dominan demasiado que además les requiere mucho esfuerzo bueno pues entre muchas alternativas nosotros planteamos esta para ayudar a los profesores a hacer ese trabajo lo mejor posible de forma voluntaria

Voz 1826 31:35 había una relación directa entre la aparición de la critica que se catapulta en las ventas de

Voz 16 31:41 a directa absolutamente está en obra proporción estoy bebido exponencial estamos en ello porque yo veo yo ahora estoy atendiendo a los medios estos días con todo este revuelo en las redes social

Voz 17 31:50 sí pero ya sabe que era una cosa es a veces el ruido mediático no

Voz 16 31:53 a salir las cajas de aquí todos los días de hecho estamos imprimiendo más como siempre muchos más son miles hoy me decía mi editora que han salido no sé cuántos mil de hoy aquí sabes es como no no no es real es decir miles de libros y además y además es que llegan todo el tiempo porque yo creo está sucediendo yo no soy una experta en esto pero eh porque nosotros nos dedicamos a otras cosas pero pero quiero decir que que que además ha cuando lo hemos hecho hasta ahora son operaciones controladas no notan descontroladas en el mercado de la calle no del particular yo creo que están llegando las peticiones las las librerías no se las pasan a nuestro distribuidor y nuestro distribuidos reglas pasa nosotros ahora es el efecto

Voz 1826 32:28 debo de ese de la virtualización no para ese acto

Voz 16 32:31 exacto porque además está recomendando y luego sobre todo es un libro que nació en el año dos mil doce a la gente que le gusta mucho está en Europa por siete está en siete idiomas por Europa ya lo están regalando los colegios es pasta en holandés libro que que es muy conocido y que cuando la gente lo ve lejos

Voz 1826 32:46 a Matías Matías hay hay hay una cosa

Voz 1402 32:49 estamos asistiendo a un fenómeno muy curioso es decir estamos escuchando a María Jesús Soto no digo defendiendo sino hablando de su libro con toda normalidad hemos escuchado antes una interpretación del libro a cargo de Laurent hago de Lorena González de Podemos ciento SB lo importante que es el intérprete no de un asunto para para la versión de ese asunto pero hay una cosa que yo quería preguntarte María Jesús tú dices que sí si el niño no si no tiene hábitos financieros desde niño por ejemplo acabará quebrando

Voz 16 33:10 aviso saludables hábitos saludables financiero

Voz 1402 33:13 la pregunta es si no se crea una ansiedad innecesario decir si los niños aprendieran a conducir antes no conduciría mejor sino que tiene un tendrá accidentes antes es decir es necesario que se que sepa de hipotecas que sepa

Voz 16 33:23 no no no yo no estoy hablando no yo no no yo no estoy diciendo que sepan de hipotecas techo si se coge el libro el ejemplo de los protagonistas único y Carol lo que hacen los niños es llevar a la realidad de su día a día los niños lo que hacen es que cuando llega una moneditas sus manos vale ya desde ese momento es decir ya son digamos personas que están tomando decisiones en el mundo financiero eh porque esa moneditas primero cuando llega a sus manos hay un una hay una hay una pregunta cómo ha llegado esa moneda tus manos pueden haberlas robado de la cartera de su madre de la cartera de su padre de un compañero de un hermano puede haber llegado porque es el dio su abuelo puede a porque a su cumpleaños puede haber llegado porque ha hecho alguna ayuda alguna tarea en casa sus padres quieren darle un una una paga por eso luego viene la segunda pregunta cómo va a utilizar el niño esa moneda lo va a decidir él tiene varias como yo les digo cuando los de las charlas a los niños una podéis comprar drogas por ejemplo vale una opción son opciones la vida tiene opciones en economía los niños tienen opciones desde el momento en que llega la moneda suman segunda opción puedes comprar un cuchillo para matar a alguien que te cae muy mal tercera opción puede escoger y comprarte algo que te beneficia pues libros cosas un juego que te apetece harto puede prestarse lo un hermano tuyo porque está ahorrando para comprarse no sé qué cosa que le hacía ilusión ese lo prestas para que luego te lo devuelve quinto lo que puedes hacer con ello también es vas por la calle ves una persona necesitada ese lo puedes donar es decir esto porque lo que estamos hablando es la realidad cotidiana que muchas veces no se repara en ello

Voz 1826 34:50 la principal crítica que ha recibido por parte de la portavoz de Podemos es que con este libro se pretende adoctrinar sin darle la razón ni mucho menos ni quitársela pero sólo una duda María Jesús se puede enseñar economía sin adoctrinar

Voz 16 35:02 por supuesto lo que acabo de decir ahora mismo es tienes todas estas opciones elige la que quieras yo no te voy a decir cuál es la buena o la mala pero según las que decida has se calificará de responsable o irresponsable y las consecuencias serán una serán otras yo lo que abogo digo yo vengo diciendo desde hace ocho años desde que más de veinte con los adultos es que las decisiones requieren responsabilidad porque las vamos a tener que ir requieren conocimientos valores porque sino no seremos libres si yo lo de la libertad de la responsabilidad de los individuos en todas las áreas de la vida y en la economía desde el momento en el que eres un actor económico y cuando eres un actor económico cuando llega a tu mano la primera moneda decides les el niño decide libremente qué hace con ellos

Voz 1402 35:46 las vías está todo tú estás pasando María Jesús del Olmo económicos no el hombre económico al niño o el poder económico no desde la más tierna infancia pero es sería su ella es partidaria de hacer lo mismo en otras materias por ejemplo tan también inseparables de la experiencia humana como la sexualidad

Voz 16 36:03 mira mira Matías ahí hay un punto importante mira por favor entrado si crees en mi página personal en el año dos mil tres El País me hizo una entrevista en una continua en contraportada en color y además fue en julio del año dos mil trece y la tengo mis página personal el título que yo le diga al periodista era igual que de sexo de drogas hay que educar en Finanza la primera frase que puso el periodista David por cierto un cielo es María Jesús otro es una rara avis en nuestro país esto decía el periódico El País en una entrevista en el año dos mil trece por tanto la respuesta te la doy con lo mismo que dije en el año dos mil trece Matías total y absoluta mente de acuerdo son asuntos decisivos en la vida de las personas que hay que educar les en función de la edad que tienen el titulo lo vas a contar a un niño en función de su edad es decir no lo vas a contar lo mismo con doce años que con treinta o es tanto un asunto como otros

Voz 1826 36:53 no son apasionantes y lo único que estamos pendientes de la llegada de la Vuelta Ciclista a España de la etapa de hoy además hoy es de esos días en los que les ha dado por por correr más de lo habitual y nos tenemos que ir enseguida pero ha sido un placer estupendamente y es un debate que tenemos que postergar bueno deba dar una charla que deberíamos postergar para otro día porque nos parecía no

Voz 16 37:12 Betis me permitís alguna frase para terció ayer me preguntaban periodista María Jesús este libros de derechas izquierdas y le dije inmediatamente este libros de sentido común y la pregunta es el sentido común de que ideología es

Voz 17 37:26 con esto termina musical muy María Jesús

Voz 1826 37:28 Soto autora de Mi primer libro de Economía ahorro e inversión crítica durísima que ha recibido ese manual repartido los colegios esta semana bueno parece que había una relación directa proporcional con la escalada de las ventas se ha colocado como número uno seguida Jesús Soto

Voz 17 37:44 el sistema gracias gracias a las semana buenamente

Voz 1826 39:07 las cinco las cuatro en Canarias antes de acercarnos a los últimos kilómetros de la Vuelta Ciclista a España de la etapa de hoy música africana que suena para este viernes de fin de temporada de verano en el que muchos prácticamente todos van volviendo algunos además lo hacen de lugares paradisíaco como Sara Víctor es compañera de hora25 Sara qué tal buenas

Voz 18 39:25 buenas Tarrés te gusta este tramo brecha muchísimos sí bueno no lo conozco lo suficiente pero si sigue bueno ya les resultaba más es reconocido en julio e donde Lamu a ver cuéntame Sara porque ahora desde ese lugar en el mundo que es la muy dónde está

Voz 12 39:39 era una isla pequeñita Kenia en el Índico y la verdad es que un paraíso forma parte de un archipiélago que también se llama Lamu que tiene varias islas irrelevante cuando llegas allí llegas a una isla que está al lado que se llama manda tienes que coger un barquito que te deja en la en la isla hay dos partes muy diferenciadas cómodos pueblecitos no aunque están unidos uno de ellos es Lamu como tal y el otro Sela Sela es súper turístico dicen que ayer enamoraron Carolina de Mónaco hoy Ernesto de Hannover y que tienen casi un montón de famosos que yo no he visto ninguno pero bueno el otra parte Lamu donde yo estaba en la tan es verdad que allí sí que es mucho más fácil verla pobrecita la basura impresiona mucho la verdad cuando llegas es un paraíso luego lo ves al final pero bueno estuve han dado algunos sonidos para allí que te quiero ir contando vale para sonaba a la isla esto es el amanecer vale por las mañanas la gente se levanta Supremo prontito y entonces eh piensa que también mucha gente muy pobre no tiene ni siquiera electricidad así que se tiene que levantar cuando sale el sol Se va a la cama cuando el sol se va esto esto que está sonando son los rezos la llamada a la oración porque aunque sí es verdad que está el Isla es musulmana

Voz 1 40:50 esto que está haciendo

Voz 12 40:52 esto es el mercado aquí están negociando carne pescado o la comida en el mercado como cualquier otro que encuentra de cualquier otro sitio con un montón de colores de la fruta

Voz 1 41:02 más cosas

Voz 12 41:07 las señoras las señoras en la ONG en la que yo estaba en África hable que se dedican a coser y están cosido y cantando cosiendo y cantante nosotros estábamos con las mujeres pero también con sus hijos en la escuela en la escuela porque también África una escuela para estos niños pequeños y esto ya lo último había fiesta también había fiesta esto es en el CEU que son un bar una plataforma de madera sobre el mar entre nosotros terminábamos el día y tomando una cervecita

Voz 18 41:43 oye cuéntame cómo cómo llegaste tú hasta allí

Voz 12 41:46 por eso nos un poquito por azares porque yo quería ir a África quería hacer un voluntariado tenía el mes de julio dos junten las tres cosas encontré Africa Blair y el caso es que luego no te creas que hay sólo una ONG hay tres ONG's españolas unes anidan que es la más grande para niños huérfanos y las otras son aplicable Higuaín de Illes las dos son fruto de españolas que se enamoraron de la isla y que se asentaron allí ya son Lola Serra la fundadora de aplicable y además serles que además excompañera puesta

Voz 18 42:12 de Radio Valencia vamos a escucharlas

Voz 39 42:15 es una ONG cuyo objetivo fundamental es el empoderamiento de la mujer entendido como motor para lograr no solamente la igualdad de género en sí sino también el desarrollo económico general de los países en vías de desarrollo en One Day es trabajamos los derechos por la infancia

Voz 40 42:32 a través de la escuela en la muchos cuyo academias Hall fundada por el músico Omar Marisela Malí trabajamos una adecuación más alternativa a través del método momentos oye la música y el reciclaje porque todo nuestro proyecto y nuestra escuela está construida con botellas recicladas

Voz 18 42:50 oye Sarah pero todos los españoles que van allí o que viven allí es por algún motivo sólida

Voz 12 42:54 algunos llegan sí por un motivo solidario prólogo se seguirán Chan y se quedan allí hacen otras cosas por ejemplo conocía Manuel Silvestre el llegó con África hable pero luego han montado un negocio muy interesante que además lo hace con gente local

Voz 18 43:06 como decía la película que yo tengo una granja en esta granja lo que cultivamos fundamentalmente es un árbol que se llama Morenda que tiene un alto valor nutricional que además del que se extrae un aceite que es muy apreciado por la industria cosmética

Voz 12 43:28 el aceite con el que nos lo cuenta todos todos los árboles que tienen allí los usan para hacer distintas cremas para dar masajes para para todos

Voz 1826 43:35 oye tú que has estado allí sobre el terreno Quique es lo que atrapa tanto a los españoles sobre todo que tiene que tanto

Voz 12 43:40 Justo pues mira es son una manera de conocer otra cultura de una forma muy pausada en mi caso también de compartir con otros muchos otros españoles no estuvimos quince allí compartiendo esta experiencia de ver cómo viven también las

Voz 39 43:53 mujeres en ese entorno que es bastante

Voz 12 43:55 hostil y en a Ana Lola Inma

Voz 40 43:58 no él yo también les pregunte esto no porque porque les había atrapado a ellos lame uno de los pocos lugares que quedan en el mundo donde cuando uno llega allí revive cómo era la vida en el siglo anterior no hay coches y eso marca la diferencia absoluta con otros destinos además es un destino que está poco promocionado turísticamente Un destino donde una vez llegas allí el tiempo se detiene

Voz 39 44:22 yo creo que cautivan las sonrisas de la gente por la calle la sonrisa gratuitas sin nada a cambio es amabilidad extrema de la gente y el ritmo de vida tan sosegado e el vaivén de las olas

Voz 41 44:38 la música de fondo la gente no tiene prisa los problemas parece que son menos que la tensión ambiental es muy pequeña ya a un hito escurre de una forma mucho más placentera mucho más para el además Roberto

Voz 12 44:57 allí hablar su a Gil y que por ejemplo te podría haber dicho yo llamo o queso la cuna mata no que también lo dicen no hay problema pero bueno me marcho llano que viene la vueltas que te digo es antes Ana

Voz 1826 45:09 antes sana eso que es muchas gracias y tienes que decir

Voz 12 45:12 sacaba Caruso Sara en el número de nada

Voz 18 45:14 Dimas gracias sí a Nos vamos enseguida la vuelta gracias a la tele

Voz 1 45:24 amar

Voz 13 46:03 Roberto Sánchez muy buena la etapa antes de la final de incluirla séptima etapa la Vuelta Ciclista a España estamos en Jaén estamos en la localidad de Pozo Alcón ya estamos en una momento realmente interesante momento donde se está dilucidando lo que va a ocurrir en una jornada marcada por la velocidad ha sido protagonista sin lugar a dudas durante todo el día porque van a llegar a la línea de meta los corredores con muchísima adelantó quedan apenas tres kilómetros para que un Jujuy corredor española Jesús Herrada que ese cabeza de carrera luego viendo un grupo de aproximadamente unas veinte unidades donde vienen todos favoritos son excepción del bosque el corredor polaco segundo en la clasificación general

Voz 43 46:47 qué ha visto cómo

Voz 13 46:49 es un pequeño pinchazo le dejaba descolgado aunque ahora está por todos los medios tirando de ese grupito para volver a enganchar con el grupo delantero que está haciendo eses a lo largo de toda la carretera porque no lo tienen nada claro estamos como todos los días desde las cuatro y cinco de la tarde a través de las emisoras de la Cadena Ser en Honda día de dispositivos móviles ya con todos los oyentes elemental en el tramo final dos kilómetros y medio para que concluya esta jornada con los comentaristas de la Cadena SER Roberto Torres son Silvia Tirado con Melchor Mauri ir ámbito Borja Borja muy buena

Voz 35 47:21 hola qué tal buenas tardes de nuevo aquí en Pozo Alcón llegada inédita de la Vuelta muchísima gente treinta y cinco grados de temperatura todo este pueblo volcado hoy con la llegada de la Vuelta a España

Voz 13 47:31 eh mira Toni galope en el corredor del conjunto Ag2r que ha superado al español errada y que están buscando la pancarta del último kilómetro Torres lo que nos quieres carretera ensayó un repecho el final no

Voz 44 47:40 sí carretera ancha no hay problema Si va picando poquito a poco hace arriba curva a la izquierda IU repecho repito cuidado que el que no llegue bien se le puede hacer muy duro Melchor pueden hay dos que sí sí yo les tiene ahí

Voz 33 47:53 les va a costar porque ahora están ya también jugándose esa esa victoria de etapa y por lo tanto pienso no van a parar desde luego pero se les está acercando y por lo tanto ha reducido bastante esa diferencia ha encontrado la ayuda de otros corredores que no le han dejado en ese caso toda la tostada a él por lo tanto sigue de pero va a ser difícil que en ese kilómetro y medio que resta contacté con con el grupo municipal de los favoritos Piris

Voz 13 48:18 Silvia es Sagan a Alejandro

Voz 43 48:21 Verdes y los creo que son los máximos favoritos John

Voz 45 48:24 he visto área Viviane y ese primer grupo osea que para mí los dos más máximos favoritos para la etapa de hoy vamos a ver si Sara Ana gastó poquito mas de fuerza si tenemos otra victoria del español del murciano de devolverlo

Voz 13 48:35 con mira se pone a currar el equipo devora el equipo de Peter Sagan el campeón del mundo no va bien ni ya figura en el grupo principal hasta la última subida yo creo que el el penúltimo repecho se ha quedado descolgado que a galope

Voz 44 48:46 bueno le queda muy poco y el Vaticano hacia arriba hiló tiene talento pierda quién gira a la izquierda que quizá el último tramita es muy duro pero como se despiste ya no

Voz 1 48:56 sino no lo coges

Voz 18 49:00 el Jochen Melchor yo creo que no le coge sirve alegó que no es