La Ventana (31/08/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 servicios informativos

Voz 1071 00:10 son las seis de la tarde a las cinco en Canarias el presidente del Gobierno se acaba de referir a la situación en Nicaragua está en marcha la última comparecencia de su gira por Latinoamérica así que vamos en directo a Costa Rica enviada especial de Inma Carretero

Voz 2 00:22 si ayer mantuvieron una reunión bilateral y ahora comparecen en la casa presidencial de Costa Rica Pedro Sánchez y Carlos Alvarado ambos presidentes están al inicio de sus mandatos ese paralelismo puesto pero gracias de manifiesto también ambos países soportan una importante inmigratoria en el caso de Costa Rica producen de Nicaragua Sánchez acababa explicará la experiencia española ha vuelto a defender la necesidad de ordenar la migración como una respuesta internacional

Voz 1722 00:47 la migración no es una cuestión de un solo país os Le da una respuesta regional o al final será un país el que vaya a sufrir toda la presión migratoria eso tampoco es digamos asimilable o asumible por eso nosotros qué decimos cuando inmigrante pisa territorio español está pisando territorio español está pisando territorio europeo estaremos demostrando que la respuesta tiene que ser europea

Voz 1071 01:13 de Costa Rica Chile porque la fiscalía de ese país abierto ciento veinte causas por presuntos abusos sexuales de la Iglesia Álvaro Zamarreño

Voz 3 01:19 son ciento veinte causas que afectan a ciento sesenta y siete

Voz 0116 01:22 zonas como imputadas ya casi ciento ochenta como víctimas muchas de ellas menores cuando sufrieron el abuso la Fiscalía chilena ha hecho varias actualizaciones en los últimos meses con los casos de este tipo que llegan a la Justicia reseca actualizaciones dadas en meses anteriores supone una subida en el número de casos la mayoría desde el año dos mil pero otros de muchas décadas atrás el pasado mayo el propio Papa Francisco reconoció una cultura de abuso muy extendida en la Iglesia chilena con el encubrimiento de la cúpula eclesiástica el Gobierno decidió entonces nombrar fiscales especiales en todas las regiones para centralizar estas investigaciones

Voz 1071 01:55 la Bolsa ha vuelto a caer ayer ya se vio afectada por la crisis argentina Belén de la Peña el Ibex

Voz 1481 02:00 termina la semana con su cuarta bajada un cero con siete por ciento y se coloca en los nueve mil cuatrocientos puntos cierra el mes dejándose un cuatro con siete por ciento los principales índices europeos pierden hoy alrededor del uno por ciento aquí en el Ibex de exacta destaca iba día perdón que baja por segundo día consecutivo según nos cuentan los analistas por su exposición en Argentina y lo hace un cuatro coma ocho por ciento la prima de riesgo se sitúa en los ciento quince puntos básicos

Voz 1071 02:24 la Audiencia de Cádiz rectifica a la jueza de Ceuta haya ordenado continuar con la investigación por la tragedia del Tarajal en la que murieron quince inmigrantes repelidos por la Guardia Civil mientras intentaban llegar a nado a la ciudad los magistrados aseguran que no se han practicado las pruebas pertinentes Paloma Javier S

Voz 4 02:37 el poder acceder a los testigos aportar nuevas pruebas en fase de instrucción y poder valorar antes de cerrar en falso este procedimiento bueno muy satisfechos con la decisión y ahí esperando que efectivamente se haga justicia

Voz 1071 02:49 y al menos seiscientos cuarenta niños han muerto en el Mediterráneo en los últimos cuatro años mientras intentaban llegar a España el dato le ha dado hoy la ONG

Voz 5 02:56 Segre Children seis y tres cinco y tres en Canarias

Voz 1071 03:03 deportes ahora Irla Álvarez buenas tardes

Voz 6 03:05 pues eso ya disputado la séptima etapa de la Vuelta a España

Voz 7 03:07 enviado especial de la Cadena SER Íñigo Marquínez buenas tardes

Voz 0802 03:10 buenas tardes Alejandro Valverde recuperó el segundo puesto en la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España se ha impuesto en la séptima etapa del francesa de tónica pero gracias a las bonificaciones Alejandro Valverde se sitúa segundo en la clasificación general sólo por detrás de Goody volar el corredor francés que viste el jersey de líder Alejandro Valverde se encuentra bien

Voz 8 03:29 contento tercero el bonificado también dos segundos

Voz 6 03:32 el esprín sea que bien la verdad que estoy bastante bien informado

Voz 7 03:35 gracias Marquínez recordamos esta mañana Luis Enrique ha ofrecido su primera lista como seleccionador con once novedades respecto a la convocatoria del Mundial

Voz 1826 03:41 más noticias la Unión Europea trabaja para lograr uno

Voz 1071 03:43 todo entre Serbia y Kosovo en los próximos meses pendientes de si España aceptará o no la nueva situación dice el ministro Borrell que intentará no ser obstáculo en ese pacto bien a Griselda Pastor no tenemos la comunicación con nuestra corresponsal comunitario vamos pues con otras noticias que repasamos junto a Josema Jiménez Lady Gaga estrena en el Festival de Venecia la adaptación de ha nacido una estrella se trata

Voz 1645 04:04 el primer papel protagonista en el cine de Lady Gaga una de las cantantes más influyentes del pop en la última década la cinta proyectada fuera de concurso es una nueva versión del clásico musical de mil novecientos setenta y seis protagonizado por Barbara Streisand ya ha sido recibida con aplausos en la Mostra el director del y coprotagonista del mismo es el actor Brad Lee Cooper que se estrena de este modo en la dirección firme

Voz 1071 04:27 pero gráfica Unicef sitúa a los niños como los más vulnerables al clima extremo

Voz 1645 04:30 la organización ha alertado de que en los últimos meses ha aumentado la cifra de emergencias y crisis humanitaria

Voz 6 04:36 hasta el mundo fenómenos meteros mete

Voz 1645 04:38 teológicos extremos como las inundaciones en India los incendios forestales en el oeste de Estados Unidos olas olas de calor en gran parte del hemisferio norte ponen el futuro de los niños en peligro inminente

Voz 1071 04:50 estamos a punto de llegar a las seis y cinco minutos de la tarde todo por el momento la información sigue en La Ventana y en nuestra página web Cadena Ser punto com

Voz 3 05:05 Harinas eh

Voz 9 05:08 servicios informativos jin y Tu Despensa con las mejor

Voz 6 05:16 esta ofertas en Hipercor supermercado el corteinglés

Voz 0530 05:19 como por ejemplo todos los aceites de la marca Carbonell que ahora puedes llevarte con la segunda unidad al cincuenta por ciento de descuento y además combinarlos como quieras Hipercor el supermercado de El Corte Inglés

Voz 10 05:41 sí ya estamos aquí espero que hayan tenido un buen verano porque iniciamos un curso muy interesante con todas las cartas de la actualidad boca arriba y hay que volver a barajar este lunes comenzamos temporada en Hoy por hoy

Voz 11 05:55 estamos preparados para la nueva temporada este lunes

Voz 12 06:09 vengo de Securitas Direct tan rápida preocupes has sufrido algún robo pero como esta zona después de las vacaciones se queda vacía hay gente aprovechándose para meterse a vivir y no quiero que lo hagan en la mía pues tranquilo porque una vez que la mejor manera para evitar que su

Voz 13 06:22 pero protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es

Voz 6 06:36 más de mil menores fueron identificados como víctimas de abusos en cada diócesis los sacerdotes tenían la llave archivos secretos que guardan ni sus archivos de la Iglesia en España está hecho para

Voz 14 06:48 a proteger vamos a decirlo así entre comillas era el al presunto abusador hipoteca también a la institución clarísimo ha quedado totalmente olvidada

Voz 6 07:00 está la Iglesia española libre de escándalos como el de Pensilvania este domingo estreno de la nueva temporada de Punto de Fuga porque este mundo también impostor Cadena ser oyente de las

Voz 15 07:19 escucha esto no a esta acción ratio discurso ahora a J de emisiones Radio Barcelona

Voz 16 07:28 con esta conoce empezó la Cadena Ser la hace ya muchos años

Voz 6 07:31 pero no fue tan fácil la cosa que quieres decir la frase la agitación Radio difusor así a J I Radio Barcelona salió a la primera mitad

Voz 15 07:40 previa a esta acción ratio difusas hora Kutcher mira J e I hábito de misiones J avistó para toda la estación P J así ratio difusor uno Barcelona tres la estación J P I Chiriboga sí pero J Radio pero

Voz 6 08:04 en los inicios de la RAE

Voz 17 08:05 digo y hago pero no lo hizo la primera adiós a Barcelona

Voz 6 08:09 cadena SER lo queremos ser perfectos sólo queremos gustar

Voz 15 08:14 el uno uno

Voz 1 08:16 las misiones J J

Voz 18 08:27 bueno siempre muy en Viajes el Corte Inglés presentados nuestros nuevos programas viajeros más sesenta años con atractivos destinos de Costas Circuit

Voz 1826 08:35 dos países lejanos y mucho más a precios especiales

Voz 18 08:38 la pensión completa hay Paco en tres meses además reservando hasta el quince de octubre te regalamos doce euros para tu próximo viaje y entrará en el sorteo de un crucero fluvial pide tu folleto de cruceros más sesenta años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes el Corte Inglés Somos agencia acreditada para la venta de Imserso Viajes el Corte Inglés expertos en viajeros más sesenta años

Voz 19 08:59 picas argucias y vías de urgencia donde debería haber reflexión reposada luces largas muy camino queda más que la política hablar ceder escuchar

Voz 6 09:11 respetar la ley y cambiar Ramos

Voz 20 09:14 ha sido llegar hasta aquí qué irresponsabilidad tristeza

Voz 6 09:19 lunes a viernes de seis de la mañana doce y veinte hoy para ahí con Pepa Bueno buenos días Pepa Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es el sol ha vuelto a salir esta mañana volverá a hacerlo cada día por complicada que se nos ponga la Cadena Ser

Voz 21 09:41 la Ventana hoy

Voz 9 10:05 qué es

Voz 25 10:10 Pascual ha sido era sólo acabamos Díaz

Voz 1826 11:43 las seis de la tarde de doce minutos cinco y doce en Canarias esta es la última edición esta tarde vamos bueno lo hemos hecho durante toda la semana empiezan a ir cayendo las piezas del dominó además en el engranaje de esta temporada de verano donde se van cerrando según cerrando etapas de una secciones que tienen que ver con las otras y hoy ahora en este momento también tenemos aquí por delante la última hora de la edición de la sección de la música de este verano en la que ha sido diferente con nuestros invitados que nos han llevado a conocer a otros invitados estamos escuchando a Jairo Zavala a De Pedro porque él no la conducir directamente a nuestra primera pista musical de la tarde Laura Piñero que tal cómo estás

Voz 6 12:25 buenas tardes Roberto Jairo Zavala fue equinos llevó prácticamente de la mano hasta a nuestra protagonista de hoy seguro que recuerdas que su último disco el pasajero contenía algunos

Voz 1280 12:35 los sonidos y experiencias que había extraído el músico de un viaje que fue muy especial para él a Senegal

Voz 6 12:41 el documental se llama a casa Mans

Voz 1280 12:43 se trata la riqueza musical de este país ese documental lo firma ella

Voz 26 12:59 Lutero perfecto para dibujar las primeras nota

Voz 6 13:02 es lo ocurrido

Voz 1826 13:05 al al que pertenece este fragmento ir recordó que desde dos hablando del disco de de este proyecto hoy me lo has puesto mucho más fácil es mucho más sencillo que ningún día creo que ya se quiere es es directora es guionista de documentales musicales no voy a voy bien que flamenca

Voz 1280 13:22 es el misterio y que te cuente algo más sobre ella está ultimando en estos momentos su último trabajo documental sobre Peret yo soy la rumba y además es realizadora videoclips ha trabajado con artistas como de Pedro Macaco Iza al Julian Maeso Ana Mena o con los americanos Calexico

Voz 1826 14:06 entonces pido Cali resuelto

Voz 6 14:08 se resuelve hay que resolverlo a ver con todo esto

Voz 1826 14:10 la vinculación musical tenía que estar con nosotros en este último viernes de verano Paloma Paloma Zapata está los estudios de la Cadena SER de radio Barcelona Paloma qué tal buenas tardes

Voz 5 14:19 buenas tardes qué tal medida lleno de La Paloma

Voz 1826 14:22 otros encantados de saluda de saludarte no me voy a olvidar nunca de tu apellido pero además saber eh mi octavo apellido es un seis seis se oye voy a empezar por preguntarte directamente por este trabajo que estamos escuchando con los Calexico Splitter es espectacular

Voz 5 14:43 pues fue una gran experiencia a poder trabajar con con ellos porque es una banda que que que me encanta no a poder trabajar con con músicos que que te gusta pues es un lujo no

Voz 1826 14:54 sí porque a ver por una parte existe te lo voy a preguntar a Ci eres la autora ya sé que desde la modestia igual edades la pregunta pero existe un estilo Paloma Zapata en un videoclip

Voz 5 15:05 pues tú has dicho ver difícil elegirle

Voz 1826 15:09 pero que te dicen lo que hay que hoy es que dicen por ahí que hay que que si no

Voz 5 15:13 no lo sé yo a ver el mundo de videoclip pues es es es interesante para un realizador una realizadora porque te permite una creatividad que no te permiten igual otros otros soportes audiovisuales nadie y en ese sentido pues eh no lo sé yo lo voy a preguntar si existiera o existiese

Voz 1826 15:35 lo Paloma Zapata tú que crees que que lo podría definir

Voz 5 15:40 bueno pues busco intentó ilustrar con historias con imágenes y la música quieren antes eso es algo bastante abstracto entonces yo intento imaginar hay dibujar un poco las la lo que John las imágenes que me vienen a la mente a la cabeza Hay plasmarlo en los videoclips supongo que igual que cuando escribes tienes un tipo de letra pues al final siempre hay como un sello no

Voz 1280 16:05 falsean la semana pasada tuvimos aquí a los Hermanos Fajardo fotógrafo ilustrador

Voz 5 16:11 musical muy consolidados en la industria

Voz 1280 16:13 musical española y les preguntábamos precisamente cómo trabajaban con los grupos no será el grupo el que les decía lo que tenían que hacer Illa entre los dos pactaban o ellos proponían no en tu caso por ejemplo pensando en los Calexico eh cómo fue

Voz 5 16:30 bueno la el videoclip es es es muy amplio porque porque la industria en la industria de la música es muy amplia está la música más más comercial más más industrial y hay más música de autor entonces también hay diferentes formas de trabajar no puedes trabajar de una manera más parecida a la publicidad o puedes es que te permite la música más independiente más autor pues trabajar de una forma más libre no en el caso de Calexico que ellos querían que que que fuera así que ellos me me me hicieron llegar la la acción me dijeron bueno pues es toda tuya a ver qué se te ocurre ir a partir de ahí pues la canción Viva sobre sobre los movimientos migratorios porque ellos hacen una música fronteriza que Le llaman es ellos están entre en la frontera entre México y EEUU IN el cese a mi se me ocurrió en hablar de un tipo de de personajes que están cansados de sus vidas y quieren quieren cambiar ícono Un final un poco surrealista porque acaban todos en una especie de encuentro sea tercera fase yéndose al universo nada en un viaje espacial llegan poco ese ese esa era la idea en el juego

Voz 21 17:50 eh

Voz 29 17:58 a mi amigo blanco Takeo para amar a cantar no hace tan adecuada

Voz 1826 18:16 esta música Llanos va poniendo sobre el camino sobre la senda decíamos que es el juego de los invitados encadenados de los estilos de los géneros bueno como decíamos ha realizado videoclips para para muchos músicos Si bueno uno de ellos yo creo que fue muy especial tres trabajase en el vídeo de esta canción que estamos escuchando El muerto hoy Evo Éste fue el último que grabó Peret no Paloma sí

Voz 5 18:43 fue el último de de Pérez hizo uno de mis primeros trabajos en el mundo de Villoslada

Voz 1826 18:48 qué Síndic que recuerdas que ex significa para ti es decir tú principiante en eso en encontrar no sé qué idea tenías de Peret si habías crecía todo en tu casa habías escuchado rumba catalana o Peret que que fue encontrarte con él como artista

Voz 5 19:01 pues la verdad es que yo no había escuchado mucha mucha rumba catalana antes de conocerle a él conocía los grandes éxitos no sé quién no con se conoce a Peret no pero lo que más me impactó en la experiencia de trabajar con él fue conocerle conocería al al ser humano no porque crean una persona muy muy peculiar y muy especial no hay eh bueno iba un poco asustada claro yo era diez años más joven estaba empezando y él era veterano no inédita

Voz 1826 19:34 me esos miedos enseguida Paloma o no

Voz 5 19:37 pues bueno la verdad es que fue súper las Él fue muy respetuoso luego ya que es sabido que él es uno de los es un gran feminista es un gran eh eh bueno es pionero en muchas cosas raras muchas formas de pensar y en el mundo gitano aquí en aquel momento lo lo lo demostró por qué es una persona con tanta experiencia y con tanta bueno músico de San deshagan ese nivel pues fue muy muy respetuoso y me apoyó muchísimo en el en la durante el proceso de de la grabación y eso lo lo lo lo agradecí muchísimo la verdad

Voz 1826 20:13 claro dices que después ha sido conociendo descubriendo ya no sólo por ese contacto con esa primera experiencia con él Siro después porque en aquel momento imagino que tú no tenías ni idea de que Peret se iba a convertir ahora tiempo después en el protagonista de tu último documentada yo soy la rumba que empieza así

Voz 30 20:29 señoras y señores muy buenas noches de nuevo otra vez con ustedes para que pasen un rato agradable hice diviertan un poquito se olviden de sus problemas

Voz 6 20:40 otros vamos a hacer lo mismo nos vamos a divertir

Voz 1826 20:54 la canción esta borriquita que que suena en este fragmento que ser mucho bueno aquel año en aquel momento casi tanto o igual o más que el qué pasa contigo tío quédense sólo como este dato que después lo lo vamos a a recuperar y bueno Cousteau este este pasado lunes veintisiete de agosto se cumplieron cuatro años de desde que nos dejara Peret del fallecimiento Paloma hay fecha ya para el estreno del documental va a estar vincula esta por ahí próximo estas fechas

Voz 5 21:22 pues sí va a ser muy pronto aún no puedo no puedo desvelar la fecha exacta porque yo no sé si será serán un festival ellos lo nos han pedido que lo lo tiene anunciar ellos así que no no me no me dejan decirlo pero será muy pronto

Voz 1280 21:37 qué casualidad tan bonita hacer aquel videoclip y que luego terminaras trabajando en en su figura como partió la idea cómo surge hacer un documental sobre Peret

Voz 5 21:50 pues no fue una casualidad preciosa porque un día apareció por ahí por mi oficina me llamó por teléfono a su nieta Santa que está aquí conmigo

Voz 6 21:57 y y bueno

Voz 5 21:59 ella quería hacía poco tiempo que había fallecido Pere di quiere hacer requería poner en marcha este proyecto oí bueno a mí claro ese vínculo que se recuerde el personaje que me pareció muy es muy especial y la verdad es que haber profundizado más en el mundo de la rumba catalana de los gitanos catalanes de conocer más a Pérez ha sido una experiencia preciosa

Voz 1826 22:26 bueno pues a ver ya tenemos por aquí Peret el el artista al género también rumba catalana nuestra invitada bueno no ha venido sola ha venido acompañada además ya lo ha desvelado ha querido traerse no sólo el recuerdo del artista sino también a los que ahora lideran leeré Dandy Nos van a tocar en directo está su nieta así está Santa está Daniel también Daniel Santa qué tal

Voz 6 22:49 buenas tardes nas tardes cómo estáis muy bien estos bueno

Voz 1826 22:55 además se suman a la charla dos amigos expertos amantes del género David García bueno indio de Vetusta Morla David qué tal buenas

Voz 6 23:03 hola buenas tardes y se acuerdan que hace nada

Voz 1826 23:05 minuto y medio dicho lo del qué pasa contigo tío Manolo qué tal Manuel cómo estás fue muy bien encantado

Voz 0373 23:11 estar con vosotros que también diodos Santa Ana ni buena del pero no yo en persona no los conozco conocía operé porque trabajó con él pero yo no los conozco pero lo saludo porque son de la familia

Voz 1826 23:21 pero claro oye esto esto de la familia ya tiene una control una connotación diferente Daniel Santa en esto de la rumba catalana la la familia es extensa

Voz 3 23:30 a ver si por supuesto yo vuelvo como predicada me

Voz 1826 23:34 bueno no todos somos ciudadanos del mundo

Voz 3 23:37 esa que esté dispuesto a sumarse a la rumba catalana o a la familia que sea bienvenido será

Voz 1826 23:42 por supuesto estamos hablando de ese proyecto del documental que va a ser pronto ya una realidad quiero decir cuando se presente cuando se estrene esto parte de una iniciativa de Paloma vuestra o de quién

Voz 31 23:55 bueno a la iniciativa parte de mí no parte de mí porque bueno un mes más o menos antes de fallecer mi abuelo yo iba a verlo por las tardes allí al al hospital bueno hablan todo pues estábamos hablando sobre la polémica de la rumba catalana quién la creó toda esa polémica que ha habido durante tantos años y bueno hablando con él pues él me dijo que tenía un material audiovisual que quería que yo tuviera y a partir de ahí yo en ese preciso instante me voló seguía vivo pensé bueno cuando tú no estés pues Alguaire con esto no no sabía el qué pero sabía que iba a hacer algo cuando él falleció a los dos o tres meses ya me puse en contacto con Paloma de hecho fue la primera persona que que llame y con ella me quedé ya ya empezamos este proyecto y hasta día de hoy llevamos ya tres años y medio

Voz 1280 24:45 quién de los presentes se atreve a resumir la historia de Peret con la rumba catalana desde el principio no como como empezó

Voz 6 24:54 y además os da un minuto sólo estupendo a mi me gustan los retos venga

Voz 3 24:59 inténtalo Daniel eh yo creo que que bueno decir rumba es decir Pérez decir Peret es decir rumba yo creo que con esto está más que ha dicho no empezó tocando viendo en el cine a la gente hacer música empezaban los títulos de flamenco después pues incorporó los que no es que a él le gustaban el mambo de Pérez Prado el rock de Elvis desde los años cincuenta hasta que falleció no paro hizo fue todo pues una una ruta que fue siguiendo no como como como fue la música no evolucionando un poco a me pasó por un bache musical no que yo creo que fue enriquecedor para él que fue en los años ochenta cuando dejó la música volvió en los noventa yo creo que fue como

Voz 6 25:44 el Renacimiento no para tanto para el género

Voz 3 25:46 como como para él no la la vuelta a la grabación no porque él empezó grabando a otros artistas el noventa y dos pues por supuestísimo el retorno a las Olimpiadas eso fue la cumbre creo yo de de esos retos Roy después pues ha ido haciendo la música que a él le ha gustado

Voz 0373 26:05 durante todo el tiempo hasta que falleció Manuel David que están aquí desde ahí Santa Manuel yo sólo yo sólo puedo decir que para mí Peret es el principio de de Mis ganada hace rumba yo lo vi por primera vez cuando tenía nueve años circo ideas de París me llevó mi papá verlo aquí eran dos palmeros y Osiel impusieron el teatro a bailar aguzar yo me quedé muy impresionado la verdad yo quiero ser rumbero guapa

Voz 1280 26:31 David cuál es tu historia con la rumba catalana

Voz 32 26:33 eh bueno mi historia con la rumba empieza porque primer instrumento que me llevé a las manos fue un Bongo cubano

Voz 1826 26:40 esa casualidad o cómo fue sí me mal

Voz 32 26:42 de esta de flamenco el Ville y él empezó empezamos el empezó un poquito antes que yo y me dijo porque no te compras un mongol me hago yo voy a comprar un cajón empezamos a tocar inhala hicimos eso y entonces se aprende a tocar el Bongo hay y bueno luego aprende a tocar de cajón ellas conga la batería Irán tiene varios frentes musicales abiertos Ivo hasta que llegó un momento en el que empecé a descubrir las relaciones antiguas y los discos antiguos de Roma

Voz 1071 27:08 va a la catalana me fascinaron de me gustaron mucho que yo no conocía hizo pues sin tabaco hasta hasta ahora con los proyectos que podido los discos que sí

Voz 1826 27:17 claro que tú David como músico y de si eso de los proyectos después centramos un poquito más en detalle pero David es un estudioso bueno ha estado mucho tiempo estudiando escudriñando documentando se buscando todo tipo de de de información de de corrientes que ha habido es decir que tú tienes que estar muy documentado sobre eso del debate al que hacía antes alusión a Santa sobre el debate de origen de la rumba catalana estuvo tú

Voz 6 27:42 bueno esto ca va bien es claro está daría para mucho que hablar no ya ya os hay muchos discos muchas grabaciones donde ya había rumba nos hacia rumba de manera parecida

Voz 32 27:51 como luego la hizo Pereda lo hicieron otros

Voz 6 27:54 ah bueno esto daría para para hablar muchísimo

Voz 32 27:57 me interesa mucho de buscar esa referentes previos a toda esa explosión que es algo que me gusta pero sobre todo porque in Dago hoy discos antiguo de los años cincuenta Hay y conozco cosas y artistas que no conocía hay descubro cosas Si veo también rumba en esos momentos que no que no tenía ni idea entonces eso es es interesante para mí

Voz 33 28:44 pues yo

Voz 34 28:50 a dar a menor

Voz 6 29:10 no he pensado mucho a mí

Voz 35 29:12 eh

Voz 1826 29:12 en Santa me han dicho que te pregunto a ti por la historia destacado

Voz 6 29:16 bueno pues esta esta esta canción se la dedica a él a su padre porque bueno es un vendedor ambulante y Ndi por la comarca donde ellos iban a vender porque él también iba con su padre su madre a mi bisabuelo el milla Mick Le llamaban bicha mí porque significa amigo a media amigo media sí digo la canción explica que bueno que era un amigo para hacerte un favor pero a la hora de venderse te pegaba muchos palos e entonces pues por eso le llaman medio amigo

Voz 1826 29:46 bueno y ahora vosotros sois el legado de de Peret y vosotros también habéis venido esta esta tarde para que os escuchamos en directo no si os vamos a escuchar estáis ahí en el estudio de de Radio Barcelona con qué tema

Voz 3 30:01 pues nosotros vamos a empezar con con el bar de María que bueno es la canción con la con la que debuté yo en este caso en un disco póstumo que se produjo de mi abuelo el que teníamos unas voces grabadas

Voz 6 30:14 que creo que es muy significativo que tú terminase no

Voz 1826 30:16 de tu así es así desde estuvimos

Voz 3 30:19 comprobando las voces de manera un poco precaria porque la salud del no era no era muy buena y la verdad es que el tiempo apremiaba porque sabíamos que el tiempo era bastante limitado a posteriori

Voz 1826 30:30 cuando el animó hoy el el momento

Voz 3 30:33 eh lo dejó podido pudimos terminar el trabajo bueno oí como decíamos esta canción no que yo para mí es muy significativa de de los inicios de la rumba es una canción que se escucha es la versión original es de es atronadora y son almas guitarra y voces la más

Voz 1826 30:50 ahora os vamos a escuchar ahí en en directo el legado de Peret cuando queráis

Voz 33 30:56 eh

Voz 36 31:06 a ver

Voz 37 31:09 el plan va von entrar

Voz 36 31:14 los lado lo tiene tan vial tapado que dosel poder ver

Voz 38 31:22 ya nadie tenga que por la APD nada queda nada

Voz 37 31:26 hola

Voz 36 31:28 a tengo que hacerlo en enero el lengua y que por mucho que lo esconde hemos podido

Voz 38 31:44 donde tienen lunar RCI todo queda ha

Voz 36 31:50 pues nada menos

Voz 39 32:00 lo tienen cada

Voz 36 32:04 no tiene nada

Voz 39 32:13 hola rico

Voz 36 32:17 ah

Voz 6 32:20 mí iba

Voz 36 32:23 eh

Voz 39 32:30 López

Voz 36 32:36 levanta lobby debe alumbrar del pie

Voz 39 32:45 aun

Voz 36 32:49 quién a va

Voz 40 32:52 por qué tío

Voz 36 32:54 tan grande con vivirlo que lo que no quiero volver

Voz 39 33:00 el bling bling ring ring ring López concretó

Voz 36 33:18 pero lo que no haya K en lo que no que no

Voz 12 33:26 esto esto editores Jobs Jobs tóxico

Voz 36 33:28 lo que lo que que te te este fin lo que

Voz 6 33:38 bravo vamos a proponiendo que no campo tramar

Voz 12 33:44 buenas vengo de Securitas Direct a instalar la alarma gracias por venir tan rápida no se preocupe de ha sufrido algún robo no pero como esta zona después de las vacaciones se queda vacía hay gente aprovechándose para meter a vivir y no quiero que lo hagan en la mía pues tranquila porque una vez la mejor manera para evitar que su

Voz 13 33:58 te protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on en Securitas Direct punto es

Voz 41 34:09 sí

Voz 19 34:16 la Ventana en las redes sociales en La Ventana quien friki La Ventana

Voz 42 34:23 cadenas

Voz 1 34:29 creemos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa complejísima critica individuo haz lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 17 34:49 pero Lola para que el Boyacá

Voz 1 34:55 el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 43 35:06 el veinticuatro de julio de mil novecientos once el profesor de Historia norteamericano giran Bingen explorando los territorios incas llega a las antiguas ruinas de Machu Picchu en Perú de imagina su aventura Ser aventureros tu imaginación es la mejor aventura los sábados de siete a ocho de la mañana una hora menos en Canarias con José Antonio Ponseti Keith síguenos en Ser aventureros punto es quien redes sociales

Voz 44 35:34 ya vamos amanecer en Nepal que lógicamente es una conexión vía satélite y por tanto habrá de retraso en la señal

Voz 13 35:42 SER

Voz 6 35:46 cuando escucho Agustín la cabina de de todavía Gabilondo era pequeñito pero era un crío Gabilondo

Voz 45 35:52 no tendría Gabilondo más de ocho nueve años no levantaba un palmo del suelo Gabilondo ya digo Te8 allí con hecho una comunión Gabilondo

Voz 16 36:02 ya ya ya decía aquello de

Voz 5 36:03 hablo de Iñaki

Voz 6 36:07 hoy por hoy aquí

Voz 1 36:10 vamos acuerdo cómo llevar a mimo de todo aquello

Voz 6 36:15 gracias por escucharnos este Gabilondo era pequeño rubio para

Voz 46 36:24 hay una radio sin relojes

Voz 6 36:26 hay un lugar en el que coinciden Wagner España hay el Santo Grial

Voz 1 36:32 la ópera comienza en un claro

Voz 6 36:35 los que las montañas que rodean el monasterio de Mons salvar un monasterio prácticamente inaccesible que Wagner situó en algún punto Rafa del norte de España que son Monasterio que pertenece a una hermandad sagrada play Ópera

Voz 20 36:48 Mariela Rubio y Rafa Bernardo Prado punto com

Voz 9 36:52 la ratio que tú programas

Voz 0530 36:56 sería mejor el Real Madrid en la y Markel de Cristiano le preocupa Griezmann conseguir el Balón de Oro en la app de las es El Larguero de Manu Carreño te ofrece

Voz 6 37:05 todo lo que quieras de la SER tú quieras descarga nuestra aplicación

Voz 41 37:17 tú tú

Voz 6 37:21 Nuestros tecnoprecios dejarán helado

Voz 12 37:23 con el quince por ciento en frigoríficos con Villa americanos de más de quinientos ochenta y cinco euros frigorífico combinó Frost malaria antes quinientos ochenta y ocho euros ahora cuatrocientos noventa y nueve coma ochenta con cien cervezas ámbar de regalo en financiación a veinticuatro meses envío gratuito

Voz 10 37:38 adelante hasta el doce de septiembre con los tecnoprecios de Hipercor y el corteinglés

Voz 47 37:47 y tal

Voz 36 37:54 la venta

Voz 34 37:55 estás ahí

Voz 48 38:12 K

Voz 1 38:20 Karen King

Voz 34 38:27 mira el otro ver el Puerto sus viva

Voz 1826 38:53 bueno a ver yo creo que todavía no me he perdido Laura Piñero en el juego que en los planteadas esta tarde porque como lo que nosotros llamamos cafetera musical no sustraido está aquí con nosotros bueno los estudios de Radio Barcelona Paloma Zapata que realizadora de videoclips directora de documentales directora de Yo soy la rumba que es el documental entorno a la figura de la rumba catalana a mí de Peret y como el legado de Pérez son Daniel Santa pudimos sus nietos a los que acabamos de escuchar en directo antes de antes de irnos a publicidad pues Daniel en Santa también siguen sin con nosotros eso Bonaparte eh no no estoy perdiendo este hoy narco

Voz 17 39:30 pues bien vas bien hoy es una fiesta fin de fiesta no una una fiesta rumba catalana pero por otra parte también

Voz 1826 39:37 estaba con nosotros árido con con David el indio de Vetusta Morla también averiado Manuel malo que tiene tiene un curriculum impresionante bueno el músico compositor Thor hispano-francesa eh hay dado diferentes discos tiene su propio sello discográfico ha colaborado con multitud de artistas bueno en su género Seacex todos colaborado con Manuel mal todo esto

Voz 6 39:58 pero todo es raro encontrarse con alguien que cuánta gente has trabajado

Voz 1826 40:02 pues con toda la que me ha permitido a la vida

Voz 0373 40:05 me con gente muy interesante soy mayor ya tengo cincuenta y ocho años entonces me ha dado tiempo a colaborar con mucha gente con Peret incluso claro en que grabó incluso en el disco anterior a este que acaba de sacar grabó una canción conmigo ese mal ventilador Si bueno hay una cosa que ha sido muy maleducado antes he dicho la Santa hablada ni pero no he dicho la paloma que vaya a las bien bien

Voz 5 40:28 hasta hablar contigo no pero pero queremos discúlpame

Voz 0373 40:30 porque he ido la pinza bueno lo que pues sí me ha dado tiempo a colaborar con muchísima gente porque porque la verdad es que pues soy muy curioso hoy desde Peret o Los del Río Orishas Manu Chao yo qué sé ahí estuvieron aquí Orishas sí estuvieron aquí llegar a ellos en París haya habido mucho tiempo en París se hizo

Voz 1826 40:50 si uno de ellos vive allí efectivamente

Voz 0373 40:53 y entonces bueno pues la vida más llevado a trabajar en el cine

Voz 1826 40:56 sí eso que has dicho antes del ventilador porque yo te quería preguntar bueno Haití a David a todos la rumba catalana más o menos incluso los profanos como nosotros escuchamos que uno de los temas de todo algo de lo que está dentro de lo que se podría decir el género o subgénero de la rumba catalana no menos lo identificamos tiene un aroma pero claro como no somos conocedores no sabíamos de no sabríamos definir técnicamente que es lo que podría hacer que un una canción un tema un artista o un disco estuviera dentro del género esto

Voz 0373 41:27 a la rumba a partir de que lleva el movimiento se de guitarra que llaman ventilador mucho es una palabra bastante reciente canteros nunca hay que decirlo el ventilador es lo que ventilador nace a partir de que Gato Pérez saca esa canción famosa el ventilador como es el ventilador no hablo integrados en el tirado en realidad lo que significa bien es es hacer tres movimientos que tiene la música la caribeña que es la hacha la el el digo lo que lleva el del ventilador pero claro con éste el mismo movimiento ya que es como una maracas no los golpes a la caja que sería la conga el armonía que sería la armonía de para ilustrar una canción y eso es muy característico de la rumba aquelarre sea lo más característico de la rumba catalana reír y Las Palmas Las Palmas

Voz 1280 42:12 obra del palmero no se pierde ya

Voz 0373 42:14 pierde porque desgraciadamente hora fíjate para no cuesta muchísimo salida tocar y hacer bolos ya cuando llevas dices que llevas Astre músicos te dicen que les suena a poco que quieren orquesta y cuando lo dices que llevas músicos piano seguir palmeros dice Nook eso fu palmeros lujo declaró a la y Las Palmas es muy importante lo que pasa es que yo siempre señor llevar palmeros en directo y veinte por llevar en las épocas de de bonanza cuando había mucho mucho bolos pero en la en la situación actual es muy difícil llevar una banda grande ITER en el lujo de tener palmeros también no hace ya lo haces así como lo hacía Peret no guitarra y dos palmeros que que cuando está bien llevado somete fuego donde sea preciso

Voz 1280 42:56 que necesitaría la rumba catalana para enganchar al gran público

Voz 17 42:59 joven mayoritario del avión a veces no pero digo ahora de la manera

Voz 1280 43:04 ejemplo que engancha la música indie yo creo que no

Voz 0373 43:06 el apoyo y que la gente lo ponga ahí que no confunda lo que rumba con lo que no lo es sencillamente Ike Ike ese se pudiese

Voz 6 43:15 hace rumba como lo hacía el tío Peret antes

Voz 0373 43:18 Clemente ha o sólo ahí ya hace rumba de ese color pero con apoyo de la pero que cuando hace esos a rumba la gente no lo entiende lo ve como hortera lo ve como una cosa extraña como claro es que es más que nada es gente que no ha viajado es gente que tienen poca cultura también porque yo que viajó por medio mundo me da cuenta que donde más gusta las rumbas fuera de España que en España no

Voz 1826 43:39 daría el Santa Paloma estáis ahí en Barcelona la línea el micrófono intervenir cuando queráis cuando sin Thais aludidos o no pero queráis aportar alguna cosa igual que aquí a quien hemos traído a David García el indio de Vetusta Morla que bueno yo desde luego no lo conocía cuando yo me ha dado Laura este este dato bueno no sé si decir que es un friki de El estudio sí admito que a ver pero en el sentido menos peyorativo que tiene sino más bien todo lo contrario porque hace unos años recopiló recopiló lo mejor de la rumba en un disco doble The Original Ruiz in off Gypsy rumba en Spain de mil novecientos sesenta y cinco a mil novecientos setenta y cuatro pero además lo hiciste para el prestigioso sello británico Soul Jazz Records para un sello británico fue que ellos te lo pidieron

Voz 6 44:26 encomendó no fui yo que que

Voz 32 44:29 bueno pues cuando contaba antes que empecé a juntarme con muchos discos y decir oye es que esto es esto hay que hay que darla a conocer un poquito más me acordé de esta discográfico que sido discográfico referente a nivel mundial dentro de la Wall los ICO y otros géneros que se dedica muchas veces a a entre otras cosas que publica a a recuperar estilos y géneros musicales de países cosa así como especiales sí que tuvieron un momento no jugar y que fueron relevantes no en la NBA en ese sitio entonces me pareció muy interesante ofrecer es decir oye mira esto es la la rumba la rumba catalana esto se hizo aquí en al final del día en los setenta en España fue muy famosa tiene un rollo increíble es muy alegre muy

Voz 6 45:08 vertida para un tener una buena juerga ellos te lo contrario nunca seguida de un par de vídeos de Pérez de Pescaílla de Amaya ha hecho hecho que no podemos hacerlo y ahí está ahí pero estuviste mucho tiempo trabajando sí

Voz 32 45:23 que costado un poco porque hubo problemas para poder meter las canciones que queríamos que al final no se pudo muchas porque pertenecía a la multinacional el título de sí sí porque afinadas en una multinacional funcionan con una manera ahí es un poco complicado pero bueno creo que lo compensa todo el trabajo que hay debe de mi socio José Manuel Gómez Goofy que periodista musical que se ha encargado de hacer los textos donde se cuenta la historia de la rumba donde se habla de todos los artistas también el trabajo fotográfico de Jacques Leonar que fue un buen fotógrafo que tuvo hace unos años hay un momento interesante donde sea lo de trabajo que es el que el que da imagen a toda la todo el libreto de este disco

Voz 1826 45:59 después de tanto tiempo de indagación imagino que te encontraríamos con con joyas como

Voz 36 46:03 adiós adiós

Voz 13 46:22 quiero quiere este de Castellón el noise

Voz 32 46:27 con un bombero madrileño gitano madrileño que que de perteneciente a una familia muy importante de la música de la música de flamenco y de bueno alrededores de la rumba de la Copa también ella que a sus tíos eran los cuatro Bargas un grupo que tuvo que eran cuatro bailaor pues que también cantaban que bueno tuvieron mucha repercusión en los años cuarenta y cincuenta en España y mucha giras por todo el mundo hizo otra parte la familia primos tíos eran príncipe gitano baja terremoto bueno una familia muy extensa musical que tiene mucha historia y qué bueno que a mí pues esto es una cuestión personal que me gustaba mucho el Noi in bueno queda muy poco

Voz 1826 47:04 conocido aquí en España no vendió mucho en estado muy muy muy mal

Voz 32 47:07 he conocido no lo que va que va él tuvo una una carrera no muy exitosas y que hizo algunas intervenciones en televisión sacó un montón de Single solamente un elepé puede estas razones y porque me gustaba mucho pues conseguir convencer a a Enric te das el el el el jefe de satélite K Austria de Barcelona para poder hacer un disco donde ese bueno a modo de un poco de antología donde se de ese ser juntas en todas sus canciones todas las que publicó con un par de cositas extras que con encontramos por ahí rebuscando Ibon hablamos con su familia y a decimos hubiera hacía Se habló de élite

Voz 1280 47:41 me gustaría volver a Daniel y Santa cuántos discos cuántas canciones

Voz 15 47:47 he aproximadamente tiene registrados Pérez porque

Voz 1280 47:52 además me gustaría destacar que es verdad que hacía muchas composiciones divertidas pero su universo lírico es muy amplio

Voz 3 47:59 sí así es y además eh Julio Segura preguntes recientemente me puse a contarlo porque

Voz 1280 48:05 sí

Voz 3 48:06 eh el de hecho no tenía no tenían idea el cuando le preguntas a él no lo sabía muchas lo estuve mirando tiene más de cuatrocientos ochenta canciones registradas Rosa no como como autor sino en soporte de

Voz 1280 48:19 los extras me gustaría destacar eh he visto el documental gracias Paloma por enviármelo porque todavía no está terminado pero el papel de la familia en en este trabajo no la cantidad de cosas que cuenta lo bien que lo cuentan hay más muchos personajes vinculados a su obra a la obra de Pérez que nos descubre historias fantásticas desde su relación con los taxistas cuando sobrero sufrió un accidente de moto lo bueno que era jugando a las cartas la cantidad de trabajos que tuvo los músicos que que les rodeaban Paloma un universo inmenso

Voz 5 48:55 pues sí la verdad es que también otra cosa que he sido testigo es que que la música y bueno pues se dentro de la familia

Voz 49 49:03 la de Peret pues bueno ya lo has visto no canta Nieto hace para unas a su nieta

Voz 5 49:12 que los tíos los primos es una cosa que bueno pues que viene de de de largo no porque la música sobre todos los los los gitanos catalanes la la la imagen en las celebraciones cuando se juntan en las bodas en la en los bautizos y es algo cultural que que viene de de de hace muchos años no iríais de ahí surge todo un poco no de de ese es esos encuentros de los gitanos catalanes en esas celebraciones ese es el germen de la rumba catalana que luego Peret esas acaba de desarrollar no

Voz 1826 49:44 es Manuel tú que has estado tanto tiempo en Francia en en París allí por ejemplo un género como la rumba catalana Se entiende sólo especialmente como algo étnico de la población emigrante o no va más allá

Voz 0373 49:57 hombre en París si en París sí pero en el sur de Francia

Voz 1826 50:00 muy buenos buenísimos a todas las

Voz 0373 50:02 a una de la Camarga francesa de

Voz 50 50:05 Pelé a uno se les

Voz 32 50:10 hay Perpiñán hay hay

Voz 0373 50:12 sabor rumbero muy especial además una toca la rumba muy con un sonido muy francés no que es el sonido de los Gipsy Kings por ejemplo no en Francia París se ve más como una cosa más étnica y tal pero pero te puedo asegurar que yo me he pasado mucho tiempo tocando rumba en sitios que son tablaos au resonantes español esos éxitos españoles en que la gente tenías que reservar con tres y cuatro días de anticipo para venir a a cenar y a escuchar rumba

Voz 1826 50:40 bueno pues vamos a acelerar también escuchando rumba que antes hemos escuchado a él sí a Santa el legado de Peret lo pero Emmanuelli David no han venido aquí en Valdeón también también os habéis traído guitarra por ahí no voy a ellos acercaría Isaí donde tenemos los micrófonos de Marcelo encantado del aparataje para que hombre oye pues Paloma Paloma Zapata estamos deseando ya lo ha visto eh aunque sea

Voz 1280 51:07 recomiendo recomienda muchísimo logro nosotros estamos

Voz 1826 51:09 es deseando también ver yo soy la rumba y Daniel Isanta hoy ha sido un placer poder saludaron íbamos a cerrar esta esta ahora que no se ha ido llevando por el género de la rumba de la rumba catalana homenaje a Peret y ahora con Manuel malo y con con David

Voz 0373 51:28 os vais de hacer una rumba que hacía muy bien qué hacer a mi manera claro porque como el pues solamente los entonces yo lo voy a hacer a mi manera con todo el respeto y el cariño que el se merece muy ahí ahí y nosotros se lo agradecemos mucho venga

Voz 51 52:00 Pérez fue reiterada a la gente rematada con el ritmo que traía podría para cualquier a arrumbar rumba Paca vaya al un papa acudía a un Papa venga España a Paktia el arma con va Paca Palha papa acudía a un va paga España combata aquí a Blair el la el de mantener el empleo el Rey releer Lodi Tano docente y a cuantos salían decía esta cómo se pasa la los era cantando de manera armar bomba Paca Aguirre vaya empanada va paga España va a ir a va va paga la Villa va Maca Palha va Ban Ki ahí a leer en la el de eh en el que a mí me llama Manu imparcial que no sabe tonta viento llegó mi ritmo también recompra

Voz 6 53:08 de va para acá

Voz 51 53:10 Alcázar un Papa que llega a un Papa vaya a partir era más apaga España va a partir de ahí la va va paga padre a va que ido a parar

Voz 52 53:39 derrumbado pues nada de Barcelona Ami rumba chico que suena a gloria

Voz 51 53:43 hay rumba van de Barcelona Mi rumba H

Voz 52 53:46 te suena a corear bar

Voz 51 53:48 va para cada barca que ya era La Paca Palha rumba Pakea era esperaba apaga Palha rumba APA quería era mal tu a APA pedía era fina vaina Amanita amaina hay nada cata con ETA tan polémica todo con voto de Gran día también ha quedado eh y miro más cada vetados canta operé Amor amor a amoroso rumba eh

Voz 1826 54:33 va bueno un auténtico placer un lujazo easy ahora vamos a cerrar no sea que han reales nos llevará a la reflexión musical de Pepe Rubio nos faltaba

Voz 13 54:53 historias musicales de un descubridor de cuarta

Voz 16 55:10 estamos escuchando Estremoduro es el tema me estoy quitando que incluyeron en su disco Gila es una versión del tema del mismo nombre del inclasificable grupo malagueño Tabletom se lo dedicaron a Camarón en mil novecientos noventa y dos así son reyes

Voz 1 55:29 venga solamente

Voz 16 55:36 esta es la versión original de Tabletom pero tranquilos que el descubridor de cuarta no ha venido aquí hoy con una especial de versiones quiero hablar de cuando yo era chico querido Juan Cruz Mi hermano y amigos mayores escuchaban grupos americanos madrileños o de rock andaluz pero ninguno era malagueño yo en mi niñez de los setenta eran muy nacionalista casi independentista malagueño y quería que un grupo de allí fuese famoso pero por entonces como me decía mi hermano los únicos que habían grabado un disco más allá de Marisol o Karina

Voz 1826 56:04 eran tableta

Voz 16 56:20 fue mi descubrimiento musical de la infancia pero cuando los pude escuchar una vez en la radio me gustaron era muy niño y las letras de Tabletom no me llega

Voz 6 56:29 tanto kilos olvidé no les estoy cuenta más

Voz 16 56:31 hasta que hace unos años leyendo un libro de Javier Ojeda de Danza invisible sobre la historia del pop y el rock de la Costa del Sol aparecían común grupo claves de los setenta fue leerlo ponerme como loco escucharlos cuarenta años después

Voz 1 56:49 Medina cabe que era

Voz 16 56:59 sí me enteré que su líder Roberto González más conocido por Rock Berto había muerto en junio de dos mil once que aunque el grupo sigue con nueva formación nunca tuvieron el reconocimiento que merecían en el final de los setenta se les intentó empaquetar como grupo de rock andaluz cuando ellos hacían desde rock progresivo a Ricky pasando por el jazz y el blues ahora Roberto si me permites me retiro para bailar y hemos John Arne en privado

Voz 1 57:28 técnica no te doy pena de toma nota explica que viene de Málaga

Voz 9 58:33 hola cariño que haces con el ordenador

Voz 12 58:36 mirándolo de alarma que hay que cerrarlo en nada nos vamos de vacaciones pero nos va a dar tiempo a instalar la antes de irnos no mira en la web de Securitas Direct lo puedes calcularon el en el mismo día

Voz 13 58:46 protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma más recomendar

Voz 1 58:49 vale

Voz 13 58:50 se llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calculan on line Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 6 59:02 ya

Voz 10 59:05 inauguramos temporada celebra veinticinco no sé qué nos depara el año informativamente hablando aunque no sé si va a superar al pasado ese año que empezamos con Cataluña tema que sigue abierto que acabamos con un cambio de gobierno en cualquier caso pase lo que pase aquí estaremos para contarlo os escuchamos en Londres

Voz 11 59:21 estamos preparados para la nueva temporada este lunes

Voz 6 59:26 pero pero

Voz 9 59:36 ahora dormir costará menos con Hipercor y El Corte Inglés con un cincuenta por ciento