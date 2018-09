La Ventana (31/08/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 servicios informativos

Voz 1071 00:11 las siete de la tarde las seis en Canarias el Gobierno creará un comité de expertos que va a estudiar el cambio de hora en España cualquier decisión se tomará por consenso ha dicho el presidente del Gobierno al final de su gira en Latinoamérica vamos a Costa Rica Inma Carretero

Voz 0806 00:23 el presidente pretende que la reforma del cambio de hora se haga por consenso en España primero a someter la cuestión a la análisis de un comité de expertos para que evalúen la conveniencia en términos de productividad calidad de vida y ahorro energético y luego quiere abrir un proceso de diálogo con distintas organizaciones

Voz 2 00:39 es la posición del Gobierno de España es la de constituir un comité de expertos para evaluar saber exactamente qué conviene pues lógicamente trabar las suficientes complicidades con los actores políticos los actores económicos los actores sociales para que en caso de que haya un eventual cambio pues cuente con el mayor consenso posible

Voz 0806 00:59 era la respuesta quedaba Pedro Sánchez en San José de Costa Rica donde ha vuelto a pedir a Quim Torra una oportunidad para la política tras el cruce de declaraciones de estos días el presidente ha confirmado que sigue en pie su compromiso de mantener una reunión con Torra en Barcelona

Voz 1071 01:14 el presidente de Nicaragua ha expulsado a una misión del Alto Comisionado de Naciones Unidas que el miércoles denunció el alto grado de represión de las protestas contra el Ejecutivo el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ha calificado de inaudita esta decisión Deportes iban Álvarez

el presidente de Nicaragua ha expulsado a una misión del Alto Comisionado de Naciones Unidas que el miércoles denunció el alto grado de represión de las protestas contra el Ejecutivo el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ha calificado de inaudita esta decisión

Voz 1280 01:58 minuto dos de partido España cero Finlandia cero

Voz 1 02:17 la Ventana

Voz 1826 02:32 última hora Hay Nos quedan todavía por escuchar los dos últimos episodios los dos últimos capítulos de la segunda temporada

Voz 7 02:40 el gran apagón son estos

Voz 8 02:43 el once de abril de dos mil dieciocho se produjo una tormenta solar de clase X nueve fue la más intensa jamás registrada a dos días después el trece de abril la radiación alcanzó la atmósfera terrestre inutilizando todos los satélites y gran parte de los sistemas eléctricos el planeta quedó en completa oscuridad

Voz 7 03:09 este evento fue conocido como el gran apagón

Voz 10 03:17 segunda temporada capítulo VII la variable humana

Voz 8 03:28 desde su reclusión en su casa familiar en Guipúzcoa el abogado Julen Uribe ha concedido una sola entrevista fue al periódico francés Le Monde la autora de dicha entrevista nos ha facilitado la grabación original

Voz 12 03:41 que reproducimos aquí con su permiso al seguro que también es

Voz 13 03:48 no no gracias

Voz 12 03:50 tanto para mí

Voz 14 03:52 yo antes no bebía nada en lo Prada ni una gota supongo jerga bueno sacado esto por donde vamos militar como lo encontraste lo encontré

Voz 15 04:10 él me encontró a mí estuve buscando el durante meses me reuní con mucha gente y no fue fácil créeme el Gobierno había dicho que pondría todas las facilidades a la investigación pero digamos que no lo hicieron la verdad es que no pusieron ninguna

Voz 14 04:23 pero la ministra de Interior les recibió

Voz 16 04:26 se me recibió pero para eso tuve calmar un poco de

Voz 17 04:36 el sábado dieciocho de abril de dos mil veinte Julen Uribe acudió a un popular programa de televisión sólo puso una condición que la entrevista se mantuviese en el más absoluto secreto hasta el mismo momento en que entrase en el plató

Voz 13 04:53 hola de nuevo antes de la publicidad os habíamos prometido una entrevista sorpresa os habíamos dicho que podíais tuitear vuestras

Voz 18 05:00 apuestas con el hashtag noche comité

Voz 13 05:03 y me dicen que unos cuantos habéis ha tardado bien recibamos ahora sí con un fuerte aplauso al abogado Julen Uribe

Voz 19 05:15 bienvenidos sientes que por favor gracias señor Uribe

Voz 13 05:19 es un honor para nosotros que nos acompañe esta noche

Voz 15 05:21 hacer es mío encantado

Voz 13 05:23 han pasado ya año y medio desde la creación del Comité trece cero cuatro cuál es su diagnóstico desde dentro porque si me lo permite desde fuera hay cierta sensación de inutilidad

Voz 15 05:32 entiendo esa sensación por supuesto si le soy sincero a veces también se tiene desde dentro o no siempre afortunadamente

Voz 13 05:38 hay quien sostiene que no es más que una operación cosmética todo esto el Comité trece cero cuatro que es puro maquillaje relaciones públicas

Voz 15 05:46 cosas nunca son negras o blancas no se puede decir que el comité trece cero cuatro no sirva para nada que simplemente una operación de relaciones públicas eso no se ajusta a la realidad sí es cierto que que no está cumpliendo con las expectativas que muchos teníamos puestas en él eso se lo concedo qué expectativas sean esas va cada uno tendría su propias

Voz 13 06:05 la suya sus expectativas las que se recogerá

Voz 15 06:08 en el acta fundacional del propio comité ni más ni menos recopilar datos que ayudasen a esclarecer lo que pasó realmente durante el apagón y sobre todo sobretodo en las cuarenta y ocho horas previas

Voz 13 06:18 si no está sirviendo para es creo que ese

Voz 15 06:20 gente que no está resultando tan efectivo como sobre

Voz 13 06:23 veía hizo a qué se debe en su opinión

Voz 15 06:27 fundamentalmente al bloqueo institucional da la sensación de que no hay una auténtica voluntad de colaboración por parte de las instituciones

Voz 13 06:33 cuando dice da la sensación podemos tomarlo como un hecho

Voz 18 06:37 sus fotos y no seré yo que le diga cómo

Voz 15 06:40 de tomárselo querido tómese lo como quiera

Voz 13 06:42 unos medios están hablando incluso de una o merita el código de silencio de la mafia

Voz 15 06:47 esto es obviamente una exageración inadecuada en cualquier caso sí quiero remarcar que las instituciones deben ser respetadas pero no sólo por los civiles deben ser respetadas también por las personas que las representa sobre todo por las personas que las representan creo sinceramente que la calidad de la democracia se devalúa cuando nuestros representantes no se comportan de Mané

Voz 7 07:08 era vamos a decir trasparente cuando no

Voz 15 07:12 te encuentras en definitiva

Voz 13 07:14 Neus sería que hablásemos claros señor

Voz 15 07:17 eh estoy hablando tan claro como puedo

Voz 13 07:19 Saura

Voz 7 07:20 es lo intentaré

Voz 13 07:22 está encontrando resistencias en el Gobierno le están poniendo dificultades en su investigación

Voz 15 07:27 digamos que el proceso está siendo más complicado de lo previsto pero no tengo ninguna duda de que la situación sea reconducirlo

Voz 13 07:33 Jesús usted muy correcto soy abogado señor Uribe varios compañeros suyos abogados en su comités de otros países han abandonado ya por las dificultades que se han ido encontrando en la investigación

Voz 15 07:44 S

Voz 13 07:45 antes de la publicidad hemos oído al que hasta el miércoles era el responsable del subcomité alemán el señor El monstruo que ha acusado directamente a su Gobierno el Gobierno alemán de esconder

Voz 15 07:56 sí señor Trueba es un excelente profesional y estoy seguro de que tendrá sus motivos para decir lo que ha dicho yo confío en no tener que llegar a ese

Voz 13 08:04 juntos

Voz 20 08:04 se lo ha planteado dimitir no por el momento no

Voz 15 08:09 y qué tendría que pasar para que dimitiese hombre de prefiero no ponerme en ese escenario confiemos en que las relaciones con las instituciones se vuelvan más fluidas pronto

Voz 14 08:22 hice volvieron más fluida si si ya lo creo que sí la entrevista cumplió con su cometido que era era ejercer presión

Voz 15 08:30 dos días después el lunes me llamaron del Ministerio de Interior me dijeron que la ministra estaría encantado verse conmigo

Voz 18 08:36 nada por supuesto claro que los reyes entrevista sesenta y uno veintiuno de abril de dos mil veinte declarante Señora Soledad Iglesias ministra de Interior ministra lo primero deje que le aclare si se me han dicho que había solicitado esta entrevista hace meses seis meses para ser exactos en noviembre los e Iker lo primero expresarle mi disculpa no damos abasto no quiero que tenga la sensación de que hemos intentado evitar Lenny que la trasmita no es verdad

Voz 15 09:03 de acuerdo de acuerdo dicho queda le agradezco las disculpas

Voz 18 09:07 el presidente ya expresó en su momento la total voluntad de colaboración del Gobierno me ha pedido que los repita porqué no me lo dice él personalmente hace cinco meses que les solicita una entrevista verás que su agenda es el se lo puede usted imaginar muy complicada pero lo diré sin duda descuida bien gracias usted todavía no era ministro durante el apagón no entre justas después qué no la entienda por qué se produjo ese relevo Justo después del apagón bueno el exministro el señor Esteban ya dijo en su momento que se iba por motivos personales pero confirma eso yo no puedo estar en la mente del señor Esteban se que el apagón supuso un enorme desgaste personal para eh señora ministra oido el documento filtrado donde presuntamente se escuchan al señor Esteban hablando con el JEMAD y con el director de Protección Civil no no lo oído lo difundió la BBC si ya lo sé pero no escucha esas cosas que que que cosas a qué se refiere

Voz 15 10:07 el rumor y vamos a ver se trata de una grabación validada por mucho

Voz 18 10:11 expertos no por los expertos consultados por este Gobierno no cree es que sea real por supuesto que no pero como le digo no la he oido se que la BBC la retiró de su web deduzco por tanto que no será tan auténtica

Voz 15 10:23 hace unas semanas me entrevisté con Daniel Blanco y construir le dicen algo estos nombres no de de Gyan sostienen que vieron unos camiones militares el día antes del apagón en Galicia en una zona rural al lado de la costa la niña lo comentó por la radio por un equipo de radio aficionado durante el apagón sostienen sostienen que un militar acudió a su casa para amenazarles una niña hay una grabación sí Oporto entiendo que en el audio tampoco

Voz 14 10:49 señor Uribe este ministerio no me deja mucho tiempo libre

Voz 18 10:54 debo entender que tampoco da crédito esa grabación no es mi trabajo darle a uno darle crédito si alguien les amenazó fuese militar o no existen cauces para eso lo que tienen que hacer es ir a una comisaría hay presentar una denuncia lo han hecho no bien y qué quiere que haga yo que presente la denuncia por ellos

Voz 15 11:10 la ministra oculto el Gobierno que habría un apagón el trece de abril de dos mil dieciocho

Voz 18 11:14 desde luego que no este Gobierno tiene un compromiso absoluto con la transparencia nunca haríamos algo así nunca íbamos algo así

Voz 14 11:25 sirvió de algo aquella entrevista mira no sé qué decirte abren del Gobierno tenían tienen bien aprendida la lección

Voz 15 11:34 lo que fue de verdad decisorio lo que precipitó todo no fue eso

Voz 16 11:38 no fue esa entrevista fue algo

Voz 14 11:41 de lo que ni siquiera meter en su momento me entere luego por las redes sociales la entrevista de Daniele

Voz 16 11:48 sí eso fue

Voz 14 11:51 eso fue una idea terrible y a la vez Hurley de tú

Voz 13 11:55 tendrá

Voz 7 12:05 de la eh

Voz 24 12:08 eh

Voz 23 12:11 Daniel buenas tardes buenas tardes

Voz 25 12:12 la ida seguro que les suena la voz de El hombre que tengo a mi lado es la voz de Daniel Blanco

Voz 23 12:17 a quién muchos habrán oído en esas grabaciones que se difundieron verdad de hace unos cuantos meses qué tal está

Voz 19 12:24 muy en exceso

Voz 23 12:26 me alegro Daniel esta entrevista es una exclusiva no podemos decirlo es una exclusiva mundial

Voz 19 12:32 esto sí

Voz 23 12:36 imagino que te llamaron de toda España

Voz 13 12:38 buenos de unas cuantas sí pero no somos proliferando

Voz 23 12:41 mucho agradezco que elegir a esta emisora

Voz 5 12:46 yo

Voz 1 12:50 sí

Voz 15 12:51 he tirado

Voz 14 12:54 por qué lo hizo Daniel porque concedió

Voz 15 12:57 esta es una buena pregunta si verás en el derecho puedes matarte reuniendo pruebas buscando indicios que nadie ha visto no ha sabido interpretar puedes tirarte meses confrontando versiones buscando incoherencias y puedes llegar a creer que lo tienes todo bajo control

Voz 20 13:18 pero hay una variable que siempre está ahí y que puede mandarlo todo al carajo en cualquier momento o al revés puede ponerlo todo en su sitio

Voz 16 13:28 a la variable humana

Voz 15 13:32 lo único que nadie puede predecir ni el mejor abogado del mundo puede predecir eso tarde son los EEES sólo responde a tu pregunta ya lo sé

Voz 16 13:43 mira te voy a contar porque Dios entrevistara pero solo

Voz 15 13:46 sí promete es no publicar los bebé no es que sea un secreto no es nada importante pero es un asunto privado y creo que debería respetarse

Voz 20 13:56 vale sí de acuerdo Daniel dio esa entrevista porque quería encontrar a la mujer con la que allí habla durante el apagón iraquí no sé

Voz 15 14:11 para llevar al cine supongo para verla tercer para las cosas que hace la gente

Voz 13 14:16 pensó que bueno si salía por la radio ella le hoy día hay hiciese pondría en contacto ni siquiera sabía su apellido hablas en serio sí habló muy serio sí

Voz 15 14:28 que llamen cuento me enteré FT era Trending Topic en Twitter porque lo has hecho me dijiste que querías evitar los medios ahora te llamarán todos los periodistas

Voz 20 14:38 seis sabes lo que me dijo

Voz 14 14:51 y por qué has dicho que eso fue decisivo porque lo fue

Voz 20 14:56 porque gracias a eso gracias a la entrevista

Voz 18 15:00 tu mundo se puso verde Daniel de del

Voz 20 15:02 ver de pronto estaba en todos los medios todos ponía en el audio de la niña hablando de los camiones las amenazas la paliza sin querer Daniel consiguió lo que yo no había conseguido que todo el mundo se preguntará quién era aquel militar es el misterioso Jesús Castro

Voz 14 15:26 te realmente es como asegura en la grabación un militar del Ejército español

Voz 13 15:33 brutal así ha descrito Daniel Blanco el trato que él mismo en su hija si Ana sufrieron en manos de este supuesto militar un militar al que ahora todos intentan encontrar

Voz 23 15:44 bueno esta noche un objetivo actualidad analizamos el caso de Daniel Blanco y su hija Triana entrevistas exclusivas reconstrucciones y un panel de expertos con un único objetivo descubrir la verdad

Voz 19 15:59 sí lo pensáis un militar no pegaba un gallego sólo por hablar desde el franquista es posible que este tío allí inventado el delito de Flash

Voz 15 16:15 me llamaron un montón de periodistas a Daniel también claro a él más le pedí que no hablase con nadie hizo caso entonces el domingo diez de mayo me sonó el teléfono a las once de la noche un número desconocido cogí

Voz 14 16:28 ir a El militar se se lo dijo él no no hizo falta reconoce su voz Bossi digamos que fue evidente que quería quería que no hubiésemos inmediatamente esa misma noche

Voz 15 16:42 me dio unas coordenadas me dijo que las apuntase que estuviese allí a medianoche con una lavadora sí ha aceptado esta entrevista por una razón escucho me gusto regusto cómo tratas celo de Snowden gracias me gustó mucho tengo la sensación de que decaída este gran parte de lo que te dijo estoy bastante seguro de hecho eso es lo que más me gustó lo que no contaste puedes publicar todo lo que te he contado hasta ahora enfocado como quieras sé que lo harás bien

Voz 20 17:14 pero lo que viene ahora

Voz 14 17:18 lo que viene ahora Spalletti sólo para di entonces por qué me lo cuentas

Voz 15 17:27 digamos que está a punto de convertirse en mi seguro de vida cuando sepan que hablando contigo sabrán que te contado más de lo que publica sólo sospecha eran por lo menos entienda lo que te voy a contar ahora tiene que quedar entre nosotros pero si me pasa algo si vamos a imaginar que tengo un accidente la pública Arija no te puedo pedir tanto ya sé que no siempre depende Peridis Jaca siempre no

Voz 14 17:51 no no no tienes mi palabra lo publicará

Voz 26 17:58 eh

Voz 15 18:00 como te decía la medianoche del diez al once de mayo me reuní con el hombre que amenazó a Blanco y a su padre Daniel

Voz 27 18:12 me acuerdo

Voz 28 18:14 el concepción pues de su madre y lo tenemos que dejar aquí porque hasta aquí hemos ido

Voz 8 18:40 la siguiente grabación eso un fragmento de la original editado y censurado por expreso deseo de Julen Uribe

Voz 18 18:54 se del día es hombre rodar eso porque entrevista Mis Normas bien bien otra cosa no puede usar Natanz de lo que le diga GER yo le pondré en el camino correcto yo estoy buscará otras fuentes que sólo lo confirman de acuerdo yo no le he dicho nada y usted y yo no nos hemos visto está claro se clarísimo tiene veinte minutos cómo se llama eso no es relevante yo creo que si me llama sargento primero es realmente sargento del ejército suizo Argento primero puede comprobarlo es usted la persona que aparece en las grabaciones filtradas la que interroga así Ana Blanco sí porque lo hizo el que ir allí amenazara amenazar a una

Voz 15 19:40 niña no la amenaza como llamaría usted lo que acabamos de escuchar dimisiones

Voz 18 19:44 pero a ellos y a su padre cumplía órdenes de quién Remi superiores evidentemente puede darme nombres puede buscarlos

Voz 1 19:54 puede darme los usted

Voz 10 19:56 la persona que me comunicó la orden fue

Voz 18 20:00 por qué le mandó allí con qué objeto la niña sólo dijo que había visto varios camiones también dijo donde los había visto y lo dirección que llevaban

Voz 15 20:09 información comprometida la ubicación de una instalación militar no hay ninguna instalación militar allí

Voz 18 20:14 si la hay no está a la vista pero LAE como de donde en el era un problema por eso nos mandaron allí vamos dígame que había en los camiones se equivoca de pregunta qué quiere decir no es que es quien como llevaban personas está usted muy perdido está tan perdido que ni sabe que lo está bien pues ayúdame la operación brújula en su diseño en dos mil dieciocho se hizo en los años noventa pero un protocolo para proteger a las personas y bienes más importantes del país había una lista que es actualizar regularmente lista en caso de ataque nuclear químico o bacteriológicos la operación se pondría en marcha automáticamente aunque nadie estaba muy seguro de sí existía de verdad o eran una leyenda nadie había visto estas listas por supuesto ha hasta el once de abril de dos mil dieciocho apagaron

Voz 15 21:03 entonces nos movilizaron a todos yo algunos oficiales recibieron un documento con nombres

Voz 18 21:07 muy pocos no más de veinte que nombres personas relevantes para el país de algunas ha oído hablar de otras no cuánta gente había en total nueve yo tenía toda la información sólo fragmentos

Voz 13 21:20 la lista que yo recibí había doce personas

Voz 18 21:23 son las que iban en esos camiones doce personas sólo en La Coruña pretende detenta también ha dicho ha hablado de bienes sí que había listas con nombres y otras con objetos objetos qué clase de objetos oro obras de arte reliquias antigüedades los cuadros del pasado no todos jerseys de Eduardo Bravo el periodista ciudadano supongo que ha oído su nombre wire preo no él estuvo en el Prado los se según el faltaban las Meninas pero los demás cuadro si estaban allí que eran falsificaciones casi todo lo que haya en el Prado son falsificaciones salvo las Meninas y una docena más sólo se llevaron los auténticos como donde no dispongo véase la información ya le he dicho que yo solo me encargué de las personas de La Coruña fue su único cometido durante el apagón proteger a esas personas no también me encargue de impedir que se revelase la posición de los lugares seguros como había puestos de escucha interceptó vamos todas las trasmisiones bien cuántos cuántos puestos había en vivo hace ocho hacíamos relevos lo escuchábamos todo continuamente también teníamos radios en los camiones como probablemente sepa estos puestos de escucha estaban por toda España en todas partes en todas las provincias grababan lo que oían lo grabábamos todo sigue difundieron ustedes la grabación de Zidane y su padre evidentemente el ejercito es el último interés en que esa grabación o cualquier otra sea de dominio público

Voz 15 22:49 bien correcto reformular la pregunta la difundió un miembro del Ejército

Voz 18 22:53 parece ser una filtración internas e qué pasa que no lo saben el año pasado se cree uno

Voz 13 22:58 comiso

Voz 18 23:00 y cuando contactó por radio con Daniel Blanco dio un nombre falso correcto por porque teníamos orden de usos deuda unimos en todas las comunicaciones sí pero por qué eligió ese precisamente no tiene importancia no se distraiga con tonterías por Kimi una de esas personas a las que se protegió de esos elegidos porqué no

Voz 14 23:19 nadie ha dicho nada

Voz 18 23:20 me parece que no ha entendido la clase de gente de la que hablamos no son personas como usted o como yo a esta gente conoce este país mejor que nadie su son sus dueñas es el gobierno del Gobierno hay

Voz 13 23:37 otra capa

Voz 18 23:40 todos ustedes en la comisión pierden el tiempo intentan culpar a los líderes políticos pero ello sólo obedecen obedecieron entonces en dos mil dieciocho siguen obedeciendo ahora bien pues ayúdame cómo puede llegar hasta esa capa se puede son intocables

Voz 16 23:59 no le dejarán llegar hasta ellos ya lo descubrirán no creo que tarde

Voz 18 24:02 entonces por qué mi ayuda no puedo hacer nada pop porque me cuenta todo esto para que deje de buscarme si quiere lanzarse al vacío que hacerlo pero a que me de la ecuación yo no soy yo el malo de esta historia se acabó el tiempo no intente contactar conmigo nunca más podrían arrestarle por esto

Voz 10 24:25 sigue sin entenderlo podrían hacer algo mucho peor que arrestar ven adiós señor Uribe

Voz 14 24:34 Le Crédit si se si lo que dijo creo que es verdad sí porque porque acabó pasando exactamente lo que él me dijo el que

Voz 15 24:49 seguí investigando lo intente intente confirmar todo lo que me había dicho y entonces en cuanto empecé a hacer las preguntas correctas

Voz 14 24:58 empezaron a pasar cosas cosas sí

Voz 15 25:03 para empezar me despidieron del bufete

Voz 14 25:07 sí lo sé que alegaron

Voz 15 25:09 un un encaran mis declaraciones públicas no les parecía bien me dijeron que un abogado no debe decir según qué cosas y un día después la fiscalía me acusó de prevaricar

Voz 20 25:19 quién el que inhabilitaron durante dieciséis años

Voz 15 25:25 fue juicio más rápido que he visto en mi vida era como si el Supremo estuviese deseando quitárselo de encima

Voz 7 25:30 eres Jassé el comité trece cero cuatro digamos que me convencieron para que lo dejara que ellos la ONU ellos mismos en cuanto salió el tema de la prevaricación de ese mismo día me llamaron de Nueva York me dijeron que van te lo puedes imaginar que no podía seguir representando a la un que en fin me lo quitaron todo en siete meses me dejaron sin nada

Voz 14 25:56 tres que fue obra de esa gente de esos

Voz 7 26:01 como les llamó El militar el Gobierno del Gobierno la verdad no tengo la más mínima duda pero bueno qué más da a quién le importa a ni ya bueno del aceptar de perderse la vida

Voz 14 26:20 sólo una cosa más Daniel Blanco y encontró a la mujer encontró a Vara sí sí que lo encontró sin ella yo la entrevista llamó la última vez que le llame estaba con él bien me alegro si yo también

Voz 30 26:41 no

Voz 28 26:45 a tu Le Monde

Voz 8 26:51 nunca publicó la entrevista con Julen Uribe el departamento legal del periódico consideró que muchas de las afirmaciones que contenía no podían ser probadas habla periodista abandonó el medio y actualmente colabora en una ONG que promueve la información libre por Internet Julen Uribe no volvió a conceder una entrevista

Voz 31 27:17 eh

Voz 1 27:20 no

Voz 8 27:32 todos los episodios y contenido adicional en el gran apagón punto com síguenos en Twitter arroba el gran apagón facebook punto com barra el gran apagón

Voz 32 27:46 el gremio atracó en esta escrito por José Antonio Pérez Ledo realizado por Roberto Mahan dirigido por Ana Alonso

Voz 10 28:05 segunda temporada

Voz 34 28:07 Capítulo VIII X X

Voz 19 28:20 estas diciendo que puede haber otro gran apagón que bueno estoy diciendo pero tratamientos hola oculto el Gobierno cambia desde luego que no el Gobierno tiene un compromiso absoluto con la transparencia vienen quiénes Kill Bill hubo gente que haga lo que quiera grillos quieren que tiene la obligación de imponer

Voz 8 28:44 en noviembre de dos mil veinte la revista Science dedicó su portada a la inusual actividad solar que registraban máximos históricos una docena de premios Nobel alertaban de la posibilidad de que se produjese una nueva tormenta solar más intensa incluso que la de dos mil dieciocho la mayor parte de los medios generalistas dio a la noticia

Voz 36 29:07 un tratamiento anecdótico y no tiene más tiempo dedicó a este fenómeno fue un discreto pero

Voz 8 29:14 drama televisivo de divulgación científica

Voz 13 29:16 cabe cadáver Antonio explícame sólo más despacio

Voz 37 29:20 una tormenta solar recuerdas aquella que provocó el gran apagón de tipo Ibis nueve una tormenta solar de muchísima intensidad sin más Armstrong Roger bueno pues todo el mundo esperaba que después de esa pedazo de tormenta la actividad solar empezase a bajar pero porque es lo que se espera los ciclos solares duran más o menos once años que la actividad solar va así primero sube luego baja

Voz 1826 29:38 en sube y luego sugerido bueno pues esta vez no

Voz 37 29:42 ha ocurrido desde dos mil dieciocho desde esta tormenta solar que provocó el apagón la actividad solar no ha bajado al contrario ha seguido subiendo y esto nunca lo habíamos visto nunca habíamos tenido tantísima radiación solar ya sean me estás diciendo así con más tranquilidad que va a haber otro acabo el era textil haciendo que puede haber otra tormenta solar no no lo estoy diciendo yo lo están diciendo los científicos lo está diciendo la NASA desde hace varios meses en lo que dicen es que si hubiera una tormenta solar ahora con esta actividad que estamos registrando en el sol podría ser todavía más intensa que la de dos mil diez

Voz 13 30:14 ocho otro apagón otra falta pues genial porque así por fin mejorará la televisión de este país más gracias Antonio A

Voz 17 30:27 los gobiernos no negaron la posibilidad de una nueva tormenta solar

Voz 19 30:31 pero minimizaron su riesgo

Voz 8 30:34 escuchamos a la ministra de interior en declaraciones a la prensa

Voz 19 30:38 ministra mi leer tranquilidad por favor de una en una lista me encanta verse varias fuentes ministra ha mencionado la posibilidad de que Jauma tormenta solar más intensa que la de dos mil dieciocho ya el Gobierno no está trabajando al esa hipótesis pero ministra Robin yo lo he oido pero es sólo una hipótesis si tenemos ahora mismo problemas mucho más urgentes acabamos de aprobar un fondo adicional de ochocientos millones de euros

Voz 16 31:03 para la reparación de los daños causados por el apagón eso real esto suele ir de eso deberíamos estar hablando pero ministro no esto da muchas gracias

Voz 38 31:14 oh

Voz 39 31:17 poco Un

Voz 8 31:21 el año dos mil veintiuno El gran apagón era ya una historia vieja sepultada en los informativos por otras noticias

Voz 40 31:31 la Casa Blanca anunciado la salida definitiva de los Estados Unidos de la OTAN hacía semanas que se especulaba con este movimiento que desde hoy es ya una realidad entre las primeras reacciones internacionales desde Bruselas el presidente de la Comisión Europea ha reafirmado su compromiso con la seguridad internacional

Voz 25 31:47 es de efectos del huracán Claudia senda sesenta millones de dólares Venezuela solicita ayuda internacional daba la imposibilidad de afrontar aquellas considera la mayor tragedia del país al país

Voz 41 32:00 los últimos sondeos arrojan unos resultados muy huela hoy entre los principales partío el presidente cactus

Voz 19 32:07 animado a todo ciudadano acudir a Lahoud el próximo domingo se cual sea su intención de voto

Voz 8 32:17 y entonces el nueve de febrero de dos mil veintiuno

Voz 25 32:21 el maquinista ha asegurado que se ajustó escrupulosamente a los protocolos de este tipo de situaciones desde el Ministerio de Fomento sin embargo

Voz 1826 32:29 el Nuria perdona perdona que te interrumpa pero me están diciendo según parece Donald Trump está compareciendo en directo lo está haciendo ahora mismo a través de las principales cadenas norteamericanas no sabemos de qué se trata pero vamos a intentar conectar con Radio Caracol que está emitiendo la comparecencia lo está haciendo ahora mismo con traducción simultánea compañeros de control es posible podemos oírlo

Voz 13 32:53 el compromiso que esta Administración siempre ha mantenido space paseos horas el Space predicción se nos ha comunicado que se ha producido una tormenta solar de clase

Voz 14 33:05 quien me hice examen

Voz 13 33:08 esto quiere decir que sus efectos son potencialmente devastador para las infraestructuras eléctricas tecnológicas de o el Plan E fina en la Secretaría de Estado en coordinación con la defensa jugará el ya han puesto en marcha el protocolo de seguridad contra las tormentas solares Face huy huy qué duda cabe nos enfrentamos a un desafío pero los superaremos a hemos superado muchos en el pasado al sistema tú bis yo donde quiero pedir al pueblo americano que mantenga la calma que sea fuerte desde el Gobierno federal haremos todo lo que está en nuestra mano lo estamos haciendo ya para minimizar los efectos de un posible apagón vía puede no les que duda de que contamos con sobradas herramientas

Voz 8 33:56 tan pronto como terminó la comparecencia del presidente de Estados Unidos el Ministerio del Interior español convocó una rueda de prensa de máxima urgencia todos los medios del país la emitieron en directo

Voz 7 34:09 buenos días sí sí

Voz 42 34:15 el como todos saben a primera hora de la mañana se ha producido una tormenta solar de máxima intensidad desde el Gobierno se ha puesto en marcha un protocolo de emergencia El Ministerio del Interior está trabajando estrechamente con el Ministerio de Defensa y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias para minimizar cualquier posible eventualidad a partir de este momento se realizará una comunicación pública desde esta misma sala

Voz 7 34:41 a las horas en punto

Voz 42 34:44 estas comunicaciones se les informará de todas las medidas que vayamos adoptando por el momento no hay mucho más que les pueda decir estoy a su disposición para lo que quieran preguntar arrastrada por favor Eva

Voz 3 34:57 dile a la tierra

Voz 42 35:01 según las agencias que hemos consultado hay consenso en que la radiación llegaría la tierra mañana a las veintiuno a cuarenta y dos horas española así de preciso así de prefirió siniestra

Voz 10 35:14 así ha dicho que el Ministerio de Interior está trabajando donde Protección Civil sí que están haciendo exactamente nos lo puede detallar bueno

Voz 42 35:22 estamos preparando un plan de contingencia y movilizando todos los recursos disponibles tanto humanos como materiales para un español

Voz 28 35:31 sí dio el pánico

Voz 17 35:40 la gente abandonó más

Voz 8 35:41 vivamente sus puestos de trabajo millones de personas acudieron a los supermercados

Voz 17 35:46 te vieron desabastecidos en cuestión de minutos

Voz 43 35:52 entonces

Voz 44 35:56 buenas noches más de sesenta personas han resultado heridas en los diversos incidentes ocurridos a lo largo del día por todo el país según fuentes de la policía más de trescientos supermercados ha registrado altercados de diversa gravedad a esas horas el ejército patrulla por las principales ciudades españolas una medida idéntica a la que han tomado todos los países de la Unión Europea nosotros saldó

Voz 25 36:18 por Miguel Vadillo catedrático de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid doctor buenas noches gracias por venir en un día tan complicado oculto

Voz 2 36:25 seas encantado

Voz 25 36:26 ya lo ha oído en el debate en los estábamos preguntando qué puede llevar a tanta gente a estas actitudes que hemos visto hoy hay ya más de doscientos heridos en nuestro país doscientos cinco sobre los últimos datos muchos más en Francia en Portugal en Italia en Estados Unidos no se han facilitado datos pero parece que pasan de los veinte mil según la CNN que está pasando como podríamos explicar este estallido de violencia global Bono

Voz 2 36:51 dando por hecho que esos actos dos han cometido personas los psicóticos quiero decir personas que no padece desorden específico que son ciudadanos corrientes a los como nosotros la explicación hay que buscarla en el estrés y digamos que el tipo de agresiones que hemos visto son reactivas los objetos están reaccionando con agresividad a lo que perciben como una amenaza que es obviamente el apagón de mañana el posible apagando si la mayor parte de los actos violentos han tenido lugar en supermercados y en tiendas y las salineras muchos exacto una sola agresión las frías

Voz 13 37:26 planificadas lo que estamos viendo son

Voz 2 37:29 reacciones a la frustración gente que quiere comida que quiere de gasolina son personas que quieren están convencidas de que su seguridad depende de ello ir reaccionan con violencia a quién se lo niega es gente probablemente porque de lo pasó muy mal en el anterior apagón en dos mil dieciocho y no está dispuesta a que le ocurra de nuevo

Voz 25 37:48 quedan todavía veintidós horas algo menos para el momento en que la radiación impacte contra nuestro planeta tenga lugar ese posible nuevo apagón cree que veremos más episodios violentos

Voz 2 37:58 me temo que si metemos que mañana será bastante peor

Voz 17 38:12 la noche del nueve al diez de febrero de dos mil veintiuno los disturbios se intensificaron en todo el mundo en Francia más de mil personas fueron detenidas en Portugal más de cuatrocientas en España la policía y el ejército disolvieron numerosos actos vandálicos lo que dio lugar a diversos episodios violentos en total fueron detenidas dos mil ciento siete personas

Voz 19 38:41 y hubo más de mil heridos

Voz 8 38:44 los servicios de urgencias de los hospitales no dieron abasto

Voz 45 38:49 en que pueda ayudarle N ocurre Alozie Couric señora donde se encuentra en Villanueva we all star inmediatamente a la policía

Voz 46 39:13 hola

Voz 28 39:32 hola amantes del polcas bienvenidos a este especial de los herederos del profeta estamos como siempre con el ICO nuestro intrépido Marlou muy buenas hoy la actualidad nos obliga a lanzar este especial porque parece que no vamos a poder hacer más programas en un tiempo ya estoy acojonado en serie animada dijo en ese sin luz y sin

Voz 15 39:52 no por favor no me lo quieran imaginar

Voz 49 39:54 aunque vaya haber ningún apagón

Voz 14 39:57 bueno muy bien

Voz 28 39:59 lo que no se está hablando de no se ha visto las apuestas la acababan de mirar ahora mientras estáis hablando en las web estas de apuestas está al cincuenta por ciento la mitad cree que va a haber un apagón y la mitad que no pero justo en un cincuenta por ciento clavado naturales que etcétera sabía que me legales a preguntar espera porque lo ponen la web no te lo pierdas espera que lo he visto antes aquí aquí dice que te leo la transferencia será en cuanto vuelva a las fuerzan

Voz 49 40:27 por cierto una cosa que quiero decir lo que os lo dije porque así está bien

Voz 28 40:35 es verdad joder os dije que la tormenta ya avisaban y a pasar exactamente esto lo que está pasando lo dije no lo dijiste lo dijiste está drogado además cuántos detenidos España en mi barrio aquí aquí en Santander han entrado en un supermercado esta noche y se han llevado ni ni se porque no quedaba nada ya entonces el fin de destino avisaba del dos mil dieciocho pues mira visto lo visto sí ahora mismo te ya que fue lo mejor por lo menos no se montó escocés está montando y me atrevo a salir de casa y exigir esa parte está clara esa parte del encierro pero yo ya he imaginado es que no pasa nada eh que llega la radiación pasa de largo no hay otro apagón entonces para qué ha servido que avisen para que haya pánico para que se monte es esto nada más que sí pero pero vamos a bueno es que creo que hablamos de cosas distintas una cosa es que la gente se haya vuelto local

Voz 49 41:21 qué ha sido eso aquí bonitas momento

Voz 18 41:30 o sea hasta ayer lunes Vendrell no nos dejes así lo que pasa que pasar incluso se esas tanta vuelta de forma CD tengo yo bajo si billetes de tu calle si no está ahí estampados ahora no sé qué está pasando un follón

Voz 49 41:44 su disparo mía ten cuidado ten cuidado eh ten cuidado El que te queremos vivo yo pes que dice voy a hacer sí si te puede llamar al policía

Voz 50 42:06 no

Voz 8 42:13 el diez de febrero todos los colegios suspendieron las clases la mayor parte de las empresas permanecieron cerradas los servicios públicos sin embargo siguieron funcionando con normalidad veinte horas más tarde las calles de las grandes ciudades estaban desiertas patrulla da incesante mente por vehículos militar

Voz 7 42:35 pues esa noche

Voz 8 42:38 todas las radios y cadenas de televisión alteraron su programación para emitir espacios informativos en directo

Voz 13 42:54 seguimos en este especial con motivos de la tormenta solar cuyo cuyo importe cuyo impacto ya lo saben va a llegar a nuestro planeta en cuestión de minutos les recordamos que hace unos instantes la vicepresidenta del Gobierno ha comparecido en rueda de prensa

Voz 42 43:09 escuchar Les he convocado para hacerles partícipes de la última hora como venimos adelantando desde la mañana de ayer la radiación solar alcanzará la atmósfera a las veintiuno A42 de esta noche la totalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están movilizadas para cualquier contingencia que se pueda producir como les informó esta mañana todas las centrales nucleares del país están listas para proceder a la parada fría

Voz 7 43:33 en caso de que sea necesario

Voz 42 43:36 bien que el tráfico aéreo internacional ha sido interrumpido y continuará interrumpido como mínimo hasta las seis de la mañana hora española mientras les hablo el presidente está en contacto permanente con las autoridades europeas y con el grupo de coordinación de crisis reunido en Bruselas sin más les emplaza a una nueva compañía pues nada

Voz 13 43:55 ya lo han oído eran las palabras de la vicepresidenta del Gobierno son ya las diez menos veinte Si las previsiones no han fallado la radiación de esta tormenta solar de clase X X no alcanzar en en en dos minutos algo menos ya nosotros vamos a continuar nuestra nuestra emisión con la confianza de que no nos afecte de que no de que no pase nada Hay podamos seguir con el programa pero de no ser así ya saben que la emisión se perderá ahí bueno en fin vamos a intentar volver tan pronto como sea posible queda un minuto vamos a conectar ahora con una cámara que hemos colocado en la puerta del Sol aquí en Madrid íbamos a esperar así con esas imágenes hasta que

Voz 1826 44:40 llegue el momento verles de nuevo en unos segundos

Voz 51 45:35 no yo

Voz 18 45:49 sí señor eso la no

Voz 45 45:53 sabía que me llamaría estaba segura no no me dirá que no por favor

Voz 18 46:01 hemos que sí señora

Voz 7 46:03 hay que volver al refugio

Voz 8 46:14 todos los episodios y contenido adicional en el gran apagón punto com síguenos en Twitter arroba el gran apagón facebook punto com barra el gran apagón

Voz 32 46:29 el gran apagón está escrito por José Antonio Pérez Ledo realizado por Roberto Mahan dirigido por Ana Lorenzo

Voz 14 46:43 Reid

Voz 19 48:19 queda del día con Pilar de Francisco

Voz 1826 48:38 no del todo mañana no va a ser otro día igual que no lo está siendo esta tarde no no está siendo una ventana habitual hay cosas que no cambian pero de todas formas esto tengo la sensación de haberlo vivido ya dicen que el derbi se produce cuando estás no sé si agotado pero algo cansado mentalmente y entonces te da la sensación de que ya lo has vivido Pilar de Francisco buenas tardes

Voz 23 48:56 buenas tardes de Francisco al el atleta dado que es donde Yasmin pero que es la vida sino continúa de Xabi Puerta si eso hay su enviado especial decía es un día decisión final ley de echó Roberto estoy alucinando porque una oyente nos ha enviado un mensaje vial para escucharlo en lo que queda del día

Voz 1071 49:15 sólo un audio de igualdad sí sí a pocos minutos del final de temporada pues tenemos una fan incondicional una de Francis que quiere que ahora espera momento

Voz 58 49:25 que arriesgue su has escuchado antes el mensaje de whatsapp ir así ha

Voz 1071 49:30 a veces se hace a la brava no aquí en la sede de la Cadena SER no en emisoras municipales y eso sí pero es la Cadena SER Heras han habido de whatsapp va Vera es el último día Daria Alarte Francis vamos a escucharla

Voz 1280 49:41 buenas tardes Roberto Sánchez que alegría escucharte cada día La Ventana una vez tuyo Nos conocimos lo recuerdas no imagino que no es imposible que tengas presente a todos tus oyentes yo sin embargo tengo un recuerdo imborrable de ti no te haces el sorprendido como curioso Roberto si ya conoces al fruto de nuestra pasión ese ser de luz está más cerca de lo que piensas dentro de tu equipo de La Ventana buscaba conocerte quiere saber quién es una pista piensa la noche que fue concebido nuestro legado a este mundo que se desmorona Roberto esto es la casa de la ventana

Voz 58 50:37 pero la caza de La ventana

Voz 61 50:44 la gente piensa que el equipo de La Ventana es la familia perfecta pero no es hasta allí

Voz 23 50:55 Roberto voz tener un hijo bastardo es verdad lo que dice Querrey y que acento estoy haciendo yo Aduriz licenciado Roberto explicarte por la Bilawal

Voz 49 51:09 una Edgar

Voz 23 51:11 no puedo explicarlo reúne a todo

Voz 1826 51:14 el equipo

Voz 23 51:15 otro mundo cruel pero que desgracia forma temía que me desmayo

Voz 62 51:22 no sufres mamá Matti agarrada te tú Alejandría

Voz 23 51:26 Jose y nunca visto nunca actos mágicos de Gucci dermis sea te más titubeante

Voz 62 51:32 tranquilidad Marina ahí todos hasta que no sepamos quién es la hija o el hijo de Roberto nadie saldrá de aquí Sierra en La Ventana

Voz 1 51:42 es Roberto Santi de todos los tantos podría ser mi papá pero como muy Papito

Voz 62 51:50 no va a ser mi papá piensa Roberto que ocurrió esa noche de pasión desenfrenada vicio prohibido

Voz 23 51:58 en casa Manu

Voz 62 52:03 recuerdo la luna recordó el mar el mar y una canción

Voz 63 52:08 una canción cuál era no hay baila salir

Voz 23 52:11 sí ha

Voz 63 52:12 canciones y que conoce la canción que le marcó tendremos una

Voz 1 52:30 esta seguro que no es de Josip pero no a que que dispara está bien la canción de los hijos de Rocío Dúrcal

Voz 23 53:09 vamos a Aitor y Robert Lissavetzky así es que me llevaría a mi secreto hasta la tumba pero Sopa de amor está en mi ADN

Voz 1826 53:23 ven aquí a mis brazos yo siempre quise necesita

Voz 58 53:27 durante años estuve buscando bueno una de este busqué en Google sapito

Voz 23 53:33 que tanto me quieres demostrarlo quiero que pongan estos fincas Hypo ascienda el Amal querida mi nombre y a nombre de mi hermano Saúl

Voz 62 53:44 tu hermano Soul City

Voz 20 53:47 yo también soy hijo tuyo Roberto Sánchez de todos los tantos

Voz 62 53:58 pero sí es cierto que en realidad tengo veinte años pero muy mal llevada

Voz 23 54:05 las sabía para algo Cote llaman Pepe Hinojosa lo reconozco gorro económico

Voz 7 54:12 sois todos hijas e hijos míos

Voz 58 54:22 también Gemma Gemma y Olga Nerea Marta Estévez María Gomes y la gente del recreo incluso Carlos Boyero fueron unos años muy loco será la movida practiqué el Poli amor como Rafael Santandreu pero no entiendo estáis aquí todos por la herencia

Voz 23 54:45 no yo no quiero tus posesiones papá ya me regalaron el libro Papito Roberto lo que lució ello queremos es para Bono Bennett Flick

Voz 1 54:57 nunca digital Claudia

Voz 58 54:59 me de share de todo pero a Dios pongo por testigo que nunca me quitaran

Voz 1280 55:03 serios entonces esto es una declaración

Voz 3 55:06 son de guerra pito

Voz 19 55:15 los María VIP de pelar alma sí

Voz 59 55:24 eh

Voz 61 55:31 somos una familia disfuncional rara pero somos una familia la familia de la casta de La Ventana

Voz 1 56:16 no

Voz 1826 56:20 no me mediría ahora así porque lo hemos dejado alto y es imposible hacer otra cosa ni mejor ni peor otra cosa fuera dicen que la radio es verdad pues si es así que yo creo que si jamás fue tan sencillo hacerla realidad bueno gracias a a ellos a los que han escuchado aquí ahora en este momento perpetrar el teatrillo al equipo que se ha implicado en la causa durante el verano como lo acaban de hacer que quizá de todo lo que ha sonado aquí durante este mes y medio esto que acaban de escuchar ha sido lo único que aunque hayamos impostado un poquito estaba lleno de realismo así que con todos ellos con todas ellas creando pueden quedar en cualquier sitio y en cualquier momento con la absoluta seguridad de que estarán con los mejores que sean felices adiós

Voz 27 59:23 no

