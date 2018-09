La Ventana (03/09/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 son las cuatro

Voz 2 00:02 las tres en Canarias Paci entre la entrada de Avilés en la autopista que conecta Oviedo Gijón y Avilés un autobús ha chocado contra el pilar de un puente de la autopista donde se están haciendo unas obras hay al menos cuatro personas muertas una veintena de heridos buscamos en la última hora información desde la SER en Avilés de Nacho Poncela

Voz 3 00:22 el ciento doce de Asturias ha confirmado la muerte de cuatro ocupantes de ese autobús

Voz 1789 00:26 a motivos que aún se desconocen contra un pilar de la autopista donde se están realizando obras para los nuevos accesos al Parque Empresarial Principado de Asturias unas veinticinco personas están siendo atendidas en el Hospital San Agustín de Avilés y el conductor del vehículo ha sido evacuado en estado muy grave al Hospital Universitario Central de Asturias el tráfico está siendo desviado por la vieja carretera a Gijón se están produciendo enormes retenciones el autobús siniestrado cubría la línea Cudillero Avilés Gijón helicóptero de Bomberos Asturias una docena de ambulancias y cuatro dotaciones de bomberos así como vehículos de Guardia Civil Policía Nacional Policía Local Se encuentran en la zona

novecientos ochenta y uno cuarenta y uno catorce novecientos ochenta y uno cuarenta y uno catorce

Voz 4 01:09 por cierto se hará público el balance definitivo y cerrado

Voz 0259 01:11 dos de los fallecidos este verano en las carreteras españolas aumentaron en el mes de agosto en el informativo Hora catorce hemos hablado con el director de seguridad vial del RACE Tomás Santa Cecilia que nos contaba que las políticas de seguridad en la carretera deben ser prioritarias

Voz 4 01:48 ha dimitido la directora general detrás

Voz 0259 01:50 bajo después de asumir todas las responsabilidades eso dice el comunicado del Ministerio por el registro del sindicato llamado Organización de trabajadoras sexuales nos lo cuenta Mariola

Voz 4 01:59 el herido buenas tardes buenas tardes Esther se llama Concepción

en Argentina el presidente Macri anunciado un plan para reducir su gobierno se trata de un plan de equilibrio fiscal que prevén un recorte de veintidós miembros a menos de la mitad medidas como un impuesto a la es exportaciones y que ha calificado de malo pero necesario un plan para afrontar la crisis que vive el país Macri ha ofrecido mensaje televisado a la nación y será suministro de Hacienda quién anuncia en rueda de prensa los detalles técnicos de esas medidas

Voz 1315 03:09 el Ayuntamiento de Madrid resuelve el contrato con la empresa que gestiona el polideportivo de Fuente del Berro que cerró la semana pasada y que lleva cuatro meses sin pagar a los trabajadores dicen desde la Junta Municipal de Salamanca que van a iniciar con carácter de urgencia no nueva contratación y a subsanar las deficiencias técnicas para poder reanudar el servicio lo antes posible PP y PSOE han criticado hoy la gestión del Gobierno de Manuela Carmena El portavoz del Partido Popular José Luis Martínez Almeida dice que el cierre es consecuencia de una política demagogo y la concejal socialista Mar Espinar habla de irresponsabilidad

Voz 5 03:39 viene del sectarismo de este Gobierno que sólo cree en la gestión municipal sino en la gestión indirecta porque tiene que cerrar sencillo única y exclusivamente porque el equipo de gobierno decidió aplicar una política tarifaria que hacía inviable el mantenimiento las nuevas condiciones de este centro deportivo

Voz 6 03:55 creo que es una responsabilidad del Ayuntamiento de Madrid claro que sí es una instalación que nosotros pretendemos recuperar no te puedes de Santander por mucho que tú no las tres gestionando porque pretendes gestionarla y aunque tú no la estás gestionando está dando servicio público entonces una institución pública sino tienes asumido eso no sé qué haces

Voz 1752 04:25 Ahora Madrid debería haber hablado hace tiempo desde el primer momento con el Ayuntamiento de Tres Cantos debería haber conocido y resueltos los problemas técnicos esto lo puede resolver el Ayuntamiento de Tres Cantos pero entendemos que hay que resolverlo buscando ese diálogo por lo tanto hasta ahora lo que ha hecho este ayuntamiento para resolver esta situación entendemos que ha sido una chapuza que debería haber resuelto bien de otra manera

Voz 0313 05:18 hola buenas tardes lo primero bienvenidos bienvenidos de corazón de verdad eh es un placer y además un honor saber que están ahí que estamos juntos en todo esto lo segundo creo que no vamos a aburrir unos creo que no vamos a aburrir unos no sólo por la política los presupuestos del Gobierno y el Bruselas el otoño caliente bueno por eso también pero hay más mucho más un montón de historias iré personajes por conocer vamos a buscarlos aquí en La Ventana

Voz 0313 06:01 y lo tercero importante hoy empezamos temporada curso buenos propósitos saben una cosa quiero reivindicar más que nunca el derecho a la duda a salir del blanco negro del conmigo o contra mí un ejemplo de un ejemplo de ahora mismo acaba de dimitir la directora general de Trabajo la que autorizó el famoso sindicato de prostitutas que posteriormente eh anunció que iba a ilegalizar el Gobierno bueno yo tengo dudas con este tema lo confieso tengo duras no me gusta para nada la prostitución abomina de la trata lógicamente de la explotación es al que perseguirlo hay que denunciarlo pero tengo dudas sobre que no deba legalizarse esa actividad básicamente como medida de protección para las propias mujeres por qué tal vez subrayo tal vez frenaría la delincuencia criminal que suele acompañar esa actividad pero igual estoy equivocado seguramente estoy equivocado solo espero que eso que esa duda no me convierta en enemigo de nada ni de nadie ni en él este tema ni en ningún otro lo dicho bienvenidos a La Ventana

Voz 3 07:04 la bien

Voz 9 07:14 a cuatro Azur Tancredi perderlo lo monto

Voz 8 07:26 no

Voz 9 07:29 qué guays y me invita a escena

Voz 3 07:37 yo ya con con paraguas si ella no

Voz 9 07:42 a dónde su rubia compito con esto así que fuimos a casa que es el polo beata un con los pasta

Voz 8 08:01 el desnudo

Voz 3 08:02 Banco

Voz 9 08:02 todo te tengo cuatro eso sí ha dicho con la nueva dicho lo gato Hervás Eligio eh

Voz 3 08:39 Europa no

Voz 9 08:44 de de de

Voz 3 08:50 cuando al día siguiente

Voz 9 09:00 pues que huye a comer cartera encomio ordenador veo que se fuera además Carlos cruel al yo voy

Voz 0313 09:39 Isaías Lafuente buenas tardes buenas compañero Michael Robinson bienvenida a La Ventana muchas gracias temporada qué tal verás todo viento de no te digo he disfrutado mucho de horas

Voz 0827 09:49 vacaciones porque llega un día como el de hoy en que vuelves al trabajo porque lo tienes que somos unos privilegiados por lo que ha pasado en el último mes por lo que comienza que diez de nuevo una temporada más a partir de ahora

Voz 0313 10:00 estamos escuchando Joaquín Sabina a mediados del mes de junio mucho antes lo lo recordarán tuvo que abandonar hunde al escenario en mitad de un concierto por problemas en la voz se disculpó ante el público dijo una frase de la que yo fin de acuerdo en solidaridad dijo cuando les cuenten que envejecer es una cosa fantástica por la experiencia la sabiduría y todo eso mienten como bellaco dijo Sabina y añadió envejecer es una puta mierda bueno aquí somos muy fans de Joaquín pero hoy vamos a llamarle un poquito a poquito bastante la contraria porque lo de la vejez o la madurez toda la veteranía le podemos llamar como queramos puede puede ser también una época de de proyectos y actividades de reto los de ilusiones y esta tarde nos acompaña a alguien que superados por poquito los setenta e acumula proyectos literalmente no para lo último se ha hecho cargo de rumbo veremos hacia dónde apunta de los estilo es el teatro Marquina de Madrid Gerardo Vera buenas tardes buenas tardes qué tal cómo estás Gerona

Voz 4 11:01 tratado como en mi caso pero está de acuerdo con Sabina

Voz 0313 11:03 no no con lo que canta sino con lo que dijo es e hay

Voz 4 11:06 los que sí hay días que se hizo de todo ciudad acuerdo con Sabina cuando me levanto por la mañana

Voz 10 11:11 a los treinta primeros minutos hasta que el cuerpo a responder no es esa cosa que tienes treinta años se adelanta así a estás llenos de energía

Voz 4 11:23 yo la recupero luego a lo largo de la mañana pero la

Voz 10 11:26 el despertar es un poco cansino

Voz 4 11:29 entonces yo a veces de los veinte eh

Voz 11 11:31 bueno despertar sintió no no leyendo lo que pasa

Voz 10 11:34 es que tengo tal actividad mental que me lo que me rejuvenece a mí que decir la capacidad de generar ideas y proyectos y luego también la clave Carlos Si es rodearme de gente extraordinaria

Voz 4 11:49 yo por ejemplo ahora mismo ya los setenta años con entre nada como los setenta y uno setenta y uno Carlos dicho cuatro veces soy inocente erguida sobre todo para te voy a decir más dentro de poco serán setenta cero cuando quería marzo en marzo a todavía falta todavía falta medio año para él los recuerdos también te rejuvenece muchísimo porque te das cuenta miras hacia atrás ahora por ejemplo en caso de mi carrera que me miro atrás y veo a al festival con

Voz 10 12:16 Amparo Baró Nuria Espert Concha Velasco Carlos Hipólito a Carmen Machi dijo pero es todos estos hemos compartido estamos compartiendo la vida y el trabajo de una manera tan vehemente tan apasionada tan unidos a Massa cosa que tiene esta profesión genial que es que a veces la gente que no es de la perfección dice que es falso son porque parece que que se quieren mucho y luego están dos años sin verse esa si yo por ejemplo

Voz 4 12:46 es un ejemplo que no a cuento Elena Salgado se que es una mujer de la que Ylenia que somos muy amigos hemos sido Mi amigo siempre como hermanos Irene Salgado llevábamos tres años o prácticamente desde el final del Gobierno de Zapatero sin hablar hablábamos antes de ayer y en cinco minutos Selena ello parecía hablamos de la cabecera del país hablamos de Tortosa de repente en cinco minutos parecía que parece que llevamos toda la vida entonces eso es fantástico esta profesión nuestra lo tiene el recuerdo que va quedando si te va haciendo grande entonces eso a mí me hace levantarme por la mañana con pensando como Sabina

Voz 10 13:23 pero a la hora ya del segundo café

Voz 4 13:25 B ya pienso que la vida es maravillosa que de repente cuando hay un señor como el señor propietario de un teatro como el Marquina en el centro de Madrid

Voz 10 13:33 sí sí en siete localidades y te dices creo que Mi vida futura como profesional pasa por que vengas al teatro y me lo cambios derribaba ICREA lo que tú pienses que tiene que ser un teatro esa obsesión que tienes tú de los teatros privados españoles tienen que ser como los del oeste de Londres pues yo quiero que lo hagas tú de repente lo hago y de repente me cierre el teatro tres meses para que yo estoy en una función que estrenamos dentro de unos días El curioso incidente del perro a medianoche de la que hablaremos porque ese es un suceso que hemos sido los privilegiados encima del de leer los derechos pueblos quería todo el mundo ha sido un bombazo en en Broadway en Londres premios Olivier por todos los lados siete Tonys una un escándalo de repente tenemos la suerte de conseguir los derechos y entonces claro joder la vida de sonríe tengo El curioso vidente del perro a medianoche en el teatro Marquina que eso es un suceso el otro día un libro además el libro aunque lo recomiendo y leído pues de me dice Elena lo he leído pero la hija de mi asistenta también lo ha leído tío gente de todo tipo de toda extracción social que se emocionan con la historia de ese niño era un niño con síndrome de Asperger seguiré todos torno neo neurobiólogo biológico cercana al autismo un niño que no deja que le toque Nuño peculiar que entra en la vida a partir de una realidad tan poética tan misteriosa y tan profunda que dices tú qué barbaridad qué experiencia meterte en ese viaje con esa criatura ese pasó grado de la niñez a la adolescencia con esa deslumbrante actitud ante lo nuevo no

Voz 0313 15:10 oye Gerardo tu dudas mucho dudas más que antes

Voz 10 15:12 va lo tienes más certezas tengo muchas dudas también ha bipolar tengo muchas dudas en muchas cosas en muy pocas en lo que respecta al escenario a la a la mecánica e al loro al oficio muy pocas en lo que respecta al concepto de un espectáculo todas sea yo ahora por ejemplo tuvo que hacer el primero

Voz 4 15:35 hago lo de los suelos rojo de Echanove lo del pintor más Rothko ir empiezan el día veinticuatro todavía no sé cómo suele espectáculo y cada día me levanto por la mañana pensando que es una manera ir por la tarde pienso Style

Voz 0313 15:47 dudas fuera del escenario de la vida en general por ejemplo el tema que planteado hace un momentito lo abrí la ventana

Voz 4 15:54 la prostitución no plantea yo soy partidario de legalizar la prostitución evidentemente yo soy partidario de legalizar lo todo porque es una manera de controlarlo no legalizar los tener un miedo a lo desconocido que yo no quiero

Voz 10 16:06 en ese entonces pero al mismo tiempo tú me dices es que en Baviera no ha funcionado digo pues puede ser también es decir esa si dudo la absolutamente no soy no soy muy categórico en ese aspecto

Voz 0313 16:19 pues vamos a ver si aclaramos algunas dudas o aportamos algo más de luz a un debate ese delicado y espinoso pero que hay que afrontar sin duda que tiene desde hace muy poquito Rato una novedad importante que es la dimisión de la directora general de de Trabajo Concepción Pascual que ha asumido la asumido voluntariamente bueno toda la responsabilidad por haber registrado los Estatutos de otras recordamos el la organización de trabajadoras sexuales Pascual aprobó la creación de ese sindicato la semana pasada luego lamento su decisión final al final ha acabado costando el cargo no saludamos a Nuria González y a Juan Soto Ivars Nuria González es abogada y presidenta de la Asociación Internacional a Scola que por cierto esta mañana registrado una demanda contra el Ministerio de Trabajo para pedir justamente la nulidad de la inscripción del sindicato Nuria buenas tardes hola

Voz 12 17:05 hola buenas tardes Carla si Juan qué tal cómo estás buenas tardes Juanes lo hemos leído en el periódico un artículo

Voz 0313 17:12 titulado Los sindicatos de las prostitutas donde expone también muchas dudas pero donde yo me quedo con una frase hay paran para entrar en la conversación dice Mientras haya hombres dispuestos a pagar por follar mujeres dispuestas o forzadas a ofrecerles es servicio el Estado sería irresponsable sin pidiera que ellas se organicen Juan empieza tú por favor dialogar nosotros iremos metiendo baza pero esto es una conversación abierta unos interesa mucho Juan porque ha llegado a esta conclusión

Voz 13 17:42 bueno llegó a esa conclusión después de muchas dudas y la mayor parte del artículo pues intento poner las dos posturas la abolicionista la legal Isadora como decir si yo antes estaba en la legalizado ahora porque pensaba como había dicho hace un momento que que la legalización es como una garantía de control de ir una cierta calidad de vida en la gente que se ve obligado a trabajar ahí en la mayor parte de los casos de a mi novia tan ruidosa que lo hace voluntariamente pero hablando con una mujer que conoce y que se llama Soledad Gallego Díaz se ha escrito mucho sobre este tema antes de que quiere extra del país

Voz 12 18:19 que es abolicionista

Voz 13 18:21 me me me decía Mira Juan entiendo que teóricamente lo que tú dices es cierto pero aquí iban un montón de culto en una montaña de información que me hizo cambiar el punto de vista hasta el punto de que ahora yo no no he tenido una postura yo como has dicho contestarlas abomina esto sólo una vez un amigo me han dicho que saliendo de puta así la verdad es que me pues nada amable me parece un parece algo bastante no eso de las mujeres como sin bueno para para esforzarse para desahogarse in pero sin embargo claro en países donde es peligrosísimo hacerlo Se está erradicado sino que está sumergido y lo que esto es así no ha dado que nadie ha encontrado la manera de hacer desaparecer ese negocio entiendo que que si hay un grupo de prostitutas que tampoco representan a todas que exhibe montar un sindicato

Voz 12 19:21 para al menos no se Pelat velar por sus intereses a mí me me parece evidente que sí

Voz 13 19:26 Alicia pero tengo ganas de escuchar

Voz 12 19:29 otras opiniones porque tampoco esto es Nuria su turno de verdad estamos haciendo escucharte

Voz 14 19:35 buena vida lo primero de todo alegría decirte que pase lo que pase esta conversación al final todo va a ser enemigo de nadie tranquilos porque lo de nada

Voz 12 19:44 pero pero sabes a qué me refiero a que si estamos parece que no se pueden

Voz 14 19:48 no te puedo decir que la segunda cosa es que me gusta mucho que has empezado con Sabina yo también soy muy salinera pero la opinión de de Juan pues me viene a a reafirmar mi tesis no que es que todo el mundo que tiene dudas y que y que es regula accionista para hablar de una obra concreta es porque tiene identifica cada la puta como las pero con el personaje de las novelas poemas no son canciones o romántico que en realidad no tiene nada que ver con la verdad la verdad es que son personas en un noventa y cinco por ciento son víctimas de trata que no tiene ninguna libertad de decisión sobre si está de humor desde la calle un piso prostituidas y que además están siendo sustituidos por un tercero que son asociaciones criminales mira nosotros no estamos en contra de la putas pero mide los ni ni de los osos que se dedican a es donde la persona para nada sea cual sea su estancia pero el tema es cuando habláis hay porque se organizan para para tener más derechos y aquí el quid de la cuestión es de qué manera se han organizado este grupo de personas que que quiere montar este sindicato para quién cero instó una asociación Lasalle pero en este caso estamos dando otra cosa para que veas la comparativa pueden haber asociaciones de prostitutas de cualquier de cualquier colectivo no que se unan las paradas reclamar sus derechos en este caso podríamos incluso ver que tampoco estaríamos nosotras de acuerdo pero podríamos verlo prostitutas que se unan para pedir que yo que sé pues que Hacienda les tuviera un epígrafe en la en ese pudieran dar de alta para la Seguridad Social por sí misma

Voz 13 21:17 no

Voz 14 21:17 le un montón de cosas que dejó algo tampoco estuvimos de acuerdo pero que podríamos hablar las entonces claramente estarían abogando por su propio derecho

Voz 12 21:24 sí caso que nos ocupa

Voz 14 21:27 que nos ocupa no tiene nada que ver con los derechos de las altas tiene que ver con la voluntad intrínseca de legalizar la patronal ese sector que sería la patronal de los prostíbulos me explico si tú de la ley libertad sindical del muy clara para tu tutelar un sindicato ha bajado por cuenta ajena no puede ser trabajador los autónomos no podemos estar pero cada uno tenemos vuelo pues en la ley sindical dice que tiene que ser trabajador por cuenta ajena si esta esta gente hace un sindicato es porque están trabajando por cuenta ajena

Voz 12 22:01 para quién

Voz 14 22:03 para para los dueños de los prostíbulos a los proxenetas entonces legalizando la actividad laboral automáticamente estás legalizando la patronal de atletismo

Voz 0313 22:12 que esa paz que Gesa que esa patronal existe

Voz 12 22:15 ella eh o sea que decir y está ahí está más o menos organizada de

Voz 14 22:18 bueno pero yo era veremos que de que las yo no digo que las trabajadoras no se organicen lo que digo es que no va a haber un no puede haber un sindicato como laboral dentro de nuestra dignidad porque eso sería automáticamente reconocer el proxenetismo como una actividad empresarial netas dejarlos de llamarlo proxenetas para llamarnos honorables empresarios bueno vamos a casa

Voz 0313 22:36 con ese argumento yo confieso que Riot

Voz 4 22:38 está todo ese argumento raro conocer entonces no tiene solución si porque el pero

Voz 11 22:42 en el mismo sí que es delito pero sí como en España no está no es delito en el Código en eso es equipo con cuando cuando hable de una actividad ilegal abre más la prostitución es legal ni ilegal esa legales no

Voz 14 22:57 exacto la actividad como la prostitución como tal si tú lo haces entre comillas porque no yo creo que casi nadie lo hace voluntaria de pero buenos sin que nadie te obliga a ello bares siempre las circunstancias nadie ninguna mujer nace para hacer puta siempre están obligará a las circunstancias las que bueno lo que dice la ley es que tú lo haces entre comillas porque quiere nadie puede tener por ello lo que está penados que alguien explote sexualmente y lo que se pretende mediante esta legalización de este nuevo llamarlo sindical es autorizar una paz tonal que no es más que un asociación criminal de ETA

Voz 0313 23:31 el alero Michael

Voz 1546 23:32 yo estaba ese matiz me parece muy importante

Voz 10 23:35 no tiene sentido sin embargo

Voz 1546 23:38 a la pregunta inicial cuando mencionamos topless la ley cada legalización de la Constitución es que también yo tiene dudas y sin embargo esquí Hidalgo es una realidad en nuestra sociedad pero ahora cuando y hora de niño y tengo sesenta y estoy seguro que Juan con ese de que además que tiene siempre ha habido se empiecen que estar en Lembo inundan especie de materia gris

Voz 10 24:04 no sabemos por dónde va será así para siempre y creo que erradicarlo es practique posible no

Voz 14 24:12 porque yo lo que creo es que ya está bien

Voz 11 24:15 aquí siempre lo ha habido pero siempre ha habido nosotros

Voz 14 24:17 bueno pues ya está bien de que lo haya sesenta ha habido no son argumento yo creo que XXI pues ya es hora bueno sí contarlos de la que después ya es hora de que la mitad de la población pueda comprar a la otra mitad de la población para desarrollar sus instintos yo creo que ya es hora ya son los países desarrollados ya tener una trayectoria ya podemos empezar a pensar nuestras sociedades que eso que hacemos la prostitución no es que sea regulaciones Tania es que eso no es todavía no sabe es que no entra en la cabeza que alguien pueda comprarse un ser humano a otra mujer en todo ni en parte sí

Voz 12 24:50 no lo alquile el nos cono alquilarlo en todo ni en parte por qué porque estamos hablando

Voz 14 24:56 de esto yo voy a poner un ejemplo que también nosotros damos muchas y nosotros tratábamos de esto como algo normal está legalizado y la gente se puede dedicar a esto incluso por cuenta ajena cuando yo me queda en paro si hay una oferta de este tipo vaya al INEM Si me mandan a mí oiga que hay una vacante en un burdel usted tiene que ir porque está cobrando el paro sin Emana es legal es un trabajo pero lo digo pero lo voy a poner de otra manera porque sienten ponemos el mismo ejemplo te lo voy a poner de otra manera y más grande para un nombre en un burdel tiene que ir en este país no se puede preguntar cuál es tu implicación sexual tienes que ir igual así cómo cambia el cuento cuando ya no son sólo afectará a mitad de la población que somos las mujeres se puede afectar también a dos hombres como cambia la historia no puede ser no podemos vivir en una sociedad todavía en el que esté bien visto porque siempre ha pasado que la mitad de lo de la población son los hombres se cumplen la mitad de las mujeres con todos los matices que también hay mujeres que utiliza la prostitución al revés con todos los matices de hablar en general no permitirlo más ya está bien ya me gusta mucho en el matiz siempre hoja de los países donde más peligrosos ejerciendo tal hombre claro los países donde más peligrosos las mujer siempre estar en peor disposición nosotros somos una asociación que nacimos en Méjico en el en el meollo de los feminicidios encuadre horas que donde peor está quien peor lo pasa sientes las mujeres por eso no es nada radicadas

Voz 13 26:18 sí bueno esto es lo que planteó exactamente me en el artículo yo creo que los Times yo por lo menos y los comparta o no a mi a mi la existencia de este negocio no me no me gusta me parece mal y ante esas bicho que a lo mejor teníamos la imagen de la prostituta eh Sabina bueno no en mi casa siempre he considerado que es una cosa muy en la época de Joaquín Sabina y que no no digamos que mi generación que los de de treinta años aquí muchos no lo compartimos yo por lo menos no lo comparto lo cual Azorín en la y si el fin esa erradicación y en eso creo que podemos estar de acuerdo a mí lo que me preocupa por eso el tema de este sindicato que a lo mejor pero bueno el tema de que se organicen me parece como un punto intermedio ni mientras se llega a él

Voz 12 27:11 está erradicación erradicarlo directo matarlo sí

Voz 13 27:14 si mientras se llega es lo que creo que es algo en lo que estaremos de acuerdo en que llevará mucho tiempo porque no es fácil no igual que no es fácil erradicar las drogas persiga su un sus su consumo pues mientras tanto la situación de estas mujeres es malísima yo claro he leído varios artículos con lo de el sindical la patronal de los pelos de los proxenetas no pero le he leído tan bien a Concha Borrell que la secretaria de la organización en Leiro prostitutas que a las que ha preguntado a la prensa y que buscaban que defendía la existencia de esta organización y yo quería preguntar

Voz 15 27:52 eh qué piensas de este tipo de de testimonios están hablando con ellos

Voz 13 27:57 la coordenadas por algún proxeneta o Hugo

Voz 15 28:01 por eso hay deficiencias está saco crezcan hablaba la prensa

Voz 14 28:04 es que está final nombrado concreta desde Colsa o y las conocemos perfectamente lo que somos todos de Barcelona incluso nos hemos visto en persona claramente a estas personas defienden los intereses ya es puesto sea porque no ha encontrado ningún nosotros les hemos preguntado qué derechos que a ciencia nos está adquiriendo a quienes lo a las contestan de nada entonces esto mantra donde esposó por lo que se hace en este caso es eso ahora las opciones de las famosas unas mujer que están en lo repito porque es decir el noventa y cinco por ciento obligadas a estar ahí muchas veces sin pasaporte sin dinero sin que incomunicadas ustedes creen de verdad que tienen libertad para decidir si quieren sindicar o no en serio son preguntas muy básicas son mujeres que están secuestradas en las cárceles él es donde se están obligadas a hacer veinte horas de pases todos los días ustedes de verdad creen que esas mujeres están por sindicar se le preguntarán al tú los se pueden sindical o no chulo les diga lo que tienen que hacer el tono para que todo el mundo entienda lo que llaman lo que ya me parece ya un tema que nadie está hablando yo creo que es así es ese significa esa patronal va a ser sólo para otro lado o hacer también aparatos de control de las mujeres que están en ese sindicato porque eso también lo vemos

Voz 12 29:24 ya entonces es muy peligroso

Voz 14 29:27 me llamara a las cosas por lo que estamos viendo que son yo tengo esa nosotros en la asociación no tenemos ningún está en que los trabajadores y trabajadoras del sector tengan todos los derechos del mundo Imaz pero es que en este caso hemos detectado claramente que no se trata de un tema de derechos humanos de las personas porque estamos hablando de derechos humanos porque no es humano ni hay nieve que ampare a una mujer la tengan en una habitación y te da cortarse con veinte hombres dice

Voz 0313 29:50 pero que no se haya estábamos de acuerdo Nuria

Voz 14 29:54 entonces no es humano entonces aquí nos están reclamando porque no es si si ustedes me dicen una una reclamación porque tiene oído queremos vacaciones que hacía las vamos a pedir a cosas vamos a tener quién te va a pagar la Seguridad Social claro porque yo lo están diciendo oiga quiero que Hacienda reconozca como autónoma ahí yo tenía mi seguridad social de tal Dios no está de acuerdo repito pero lo pero bueno estoy estoy de acuerdo que sería una reivindicación personal pero esto no es una reivindicación perdona es una reivindicación de un grupo muy poderoso y que lo que quiere estar ahí

Voz 0313 30:26 pues esta mirada esta mirada yo creo que es nueva al menos desde luego yo confieso termine aportado una una visión distinta que desconocía si se trataba de intentar resolverlo aclarar dudas yo les confieso os confieso que después de la conversación entre Juan Soto declaró Nuria González sobretodo con la y hoy ahora mismo en este momento tengo muchas menos dudas de las que tenía hace mes

Voz 11 30:47 ahora sí lo digo así lo lo y lo reconozco

Voz 14 30:50 pelearnos nada

Voz 11 30:51 la pelea fue prendido mucho escucharos si yo sólo me queda una duda es cómo se irradia Luri patrona están negro digamos que los gobiernos que lo están permitiendo están siendo cómplices del panorama porque trabajan alguna

Voz 12 31:09 sí sí por supuesto por eso nosotros hemos demandado al Gobierno

Voz 14 31:12 para que retire este nombramiento no hemos demandado a ningún sindicato no demandar al Ministerio

Voz 11 31:18 cierre de radicará desde la desde la educación e información no desde la prohibición

Voz 13 31:25 al menos yo no quería quería dijo que los oyentes que hay un artículo brillante que recuerdan los argumentos de perdone Nuria sí sí Juan a una pensé que sabía

Voz 0313 31:39 dado que hay un artículo que llama M

Voz 13 31:41 año lo han producido como el modelo alemán está creando un infierno en la tierra dice encontrar en Google Inc en alemán sería más al menos trauma prostitución estuve una doctora alemana Krauss que nos cuenta cómo desde el año dos mil dos cuando se legaliza la en Alemania las condiciones en lugar de mejorar ha empeorado el culo me ayudó mucho a que íbamos a tener por lo menos las cosas claras

Voz 12 32:05 muy bien Juan Soto Ivars Nuria González muchísimas gracias a nosotros de verdad y abrazos se

Voz 14 32:10 eh

Voz 18 32:34 sigue a La Ventana en las redes sociales roja La Ventana en Facebook La Ventana

Voz 19 32:42 cadenas

Voz 12 33:50 aquí muy buenas lado buenas noches tal vaya

Voz 23 35:16 en la sesión a la carta de la app de la Ser puedes elegir el audio que te interese ya sea el Hoy por Hoy de Pepa Bueno o La Ventana de tu Comunida

Voz 26 36:29 eh todos un poco lo queda casi Conca y todo eso es cosa de o la IVA sólo Sama toma nota cura pero en dejaba era pero pérdida el ese va a las fiestas de Anelka Alepo

Voz 0313 37:15 treinta y siete minutos de la tarde las tres y treinta y siete en Canarias y aquí seguimos asomados a la ventana con Michael Robinson con Isaías Lafuente nos acompaña el director de teatro Gerardo Vera que estamos mirando a Francia porque hoy en ese país ha entrado en vigor una norma que tiene que ver con la educación con la enseñanza y con más cosas bien que nos llama mucho la atención desde hoy están prohibidos todos los teléfonos móviles en los colegios prohibidos así

Voz 12 37:40 no suena corresponsal Paula Rosas buenas tardes hola hola muy buenas tardes primer día de curso escolar con esta gran novedad con más voces a favor o en contra de la medida

Voz 29 37:51 bueno pues entre los alumnos como os podéis imaginar pues más bien en contra

Voz 12 37:56 ya ya muchos estaban hoy un poco

Voz 29 37:58 el fastidiados con la medida pero entre los demás sobre todo a favor la mayoría reconoce que el móvil pues no tiene lugar en el colegio que una verdadera admisión por parte de los jóvenes que el móvil es una herramienta que fundamentalmente distrae en la escuela la ley está se produjo con una mayoría muy amplia la Asamblea Nacional y la oposición tanto izquierda como derecha no supuso sino que se abstuvo criticaban que era una operación de comunicación que no va a cambiar nada porque la medida ya existe en los reglamentos interiores de la mayoría de las escuelas y es verdad que la mayoría de los colegios ya lo hacían lo que pasa que ahora gracias a esta ley que Macron además la llevaba en campaña pues hay un marco legal para hacerlo y que dice la ley pues bueno pues se prohibe el uso del teléfono móvil como dices en las escuelas salvo para usos pedagógicos y en casos específicos para algunos alumnos con discapacidad en caso de urgencia pues siempre de algún punto en el colegio en el que se puede hacer una llamada pero durante todo el horario escolar el teléfono móvil deberá estar apagado y guardado bien en la mochila o viven en algún casillero que eso ya va a depender de cada establecimiento cómo se va a organizar pero además no solamente en las clases sino que también en el patio en los pasillos oportuno

Voz 0313 39:17 a qué nivel de penetración tiene el el móvil smartphone entre chavales de Sada en Francia no sé si están más o menos que aquí en España no sé

Voz 29 39:26 pues no sé la comparativa pero hay diferentes estadísticas todas aquí apuntan un uso muy muy generalizado del móvil entre los adolescentes y alguna que hice más de ocho de cada diez chavales de entre trece y diecinueve años tienen móvil eso es un estudio de dos mil dieciséis te he aquí El ministro de Educación también se blanca el presupuesto defienda capilla para la ley asegura que una clase sin móviles pues evidentemente va a facilitar la concentración la memoria la reflexión la tensión pero también recuerda qué beneficios tiene tener un patio de recreo si móviles no porque los móviles pues reducen la actividad física porque los chavales juegan menos también limita las interacciones entre los alumnos amplía el rato que están expuestos pues hay imágenes violentas o pornográficas

Voz 0313 40:16 bueno pues estaremos pendientes de cómo discurre la aplicación de esta norma

Voz 11 40:19 un abrazo compañero yo me una había una petición aludir extender los móviles al teatro a amigo sería genial

Voz 4 40:28 cuando estás en una escena cumbre de la obra que es el Piti Brito que no puede decidir simular y lo mataría si además obliga a muchos actores a mirar con una agresión

Voz 0313 40:37 vida al al al espectador tremenda carrera también

Voz 30 40:45 la polémica guías la Lafuente

Voz 0827 40:49 bueno pues esa es la noticia comienza el curso escolar en Francia y los alumnos de Infantil y de secundaria no los de Bachillerato no van a poder utilizar en las aulas ni los teléfonos móviles de los que hemos hablado pero tampoco notables ni relojes conectados a Internet que existe en Francia

Voz 4 41:03 sí aunque no los utilice

Voz 0827 41:05 cuando deberán estar apagados guardados la verdad es que los datos que nos ha dado Paula son muy parecidos a a España es decir el noventa por ciento de los adolescentes mayores de doce años tiene

Voz 4 41:16 ya un móvil y además concretamente en Francia que esto

Voz 0827 41:18 lo tienen estudiado más del treinta por ciento de las sanciones escolares están relacionadas con este mal uso hombre la virtud de la medida parece evidente Se pretende evitar distracciones en un ámbito en el que la concentración es esencial tampoco los futbolistas llevan teléfonos móviles mientras juegan Michael Robinson Cid cuando la pregunta tan recurrente como el debate es si el sistema educativo debe prohibir su uso o debe enseñar a gestionar estas herramientas que junto a evidentes riesgos pues tienen también inmensas posibilidades y potencialidades y la respuesta no es fácil

Voz 3 41:50 en Francia al menos han dado una en España

Voz 0827 41:53 su regulación se desenvuelve en estos momentos en un limbo que resuelve cada centro escolar como buenamente puede algo impropio para una realidad que es tan evidente como extendida

Voz 20 42:06 Nicolás Fernández buenas tardes

Voz 0313 42:08 hola buenas tardes Nicolás Fernández ex presidente de la Asociación Nacional de profesionales de la enseñanza Anpe que hacemos Nicolás prohibir o regular lo pensamos

Voz 1185 42:18 lo define muy bien el presentador intervención estamos en un limbo jurídico nosotros lo somos partidarios entradas de la prohibición somos más partidarios de la regulación pero entre los prohibición la regulación hay un largo trecho es decir en los móviles Garzón dadas las traer hablé de los incluso los relojes son elementos no sólo de comunicación que no solamente valen para llamar sino para muchísimas más cosas para comunicación para entrar en la sede para consultar el eh y en España lo que pasa es que no hemos regulado no estoy en absoluto sí que convendría la regulación porque la prohibición no porque mire primero de Christine tiren en edades en las escuelas con carácter obligatorio desde los seis hasta los dieciocho años no se sabrá hasta dieciocho años lo mismo un chico de doce a dieciocho años que uno de dieciséis diecisiete años de meteremos mucho concentraciones escolares entró al uno que salen por la mañana por la noche que están alejados de su familia y en este caso yo creo que no es conveniente prohibir la comunicación con las familias durante tantas horas ahora bien dicho eso de evitar la prohibición sí que es verdad que que regular en una clase de matemáticas en una cosa

Voz 12 43:35 claro que esta explicando el móvil

Voz 1185 43:37 tragado eso es evidente y para evitar esa disparidad ese limbo y que cada centro no haga sayo nosotros sí que apelamos como hemos venido reclamando hace años a un plan estratégico de mejora de la convivencia caribeño y luego las comunidades y por supuesto sin privar a los centros autonomía orgánica yo voy pedagógicas negó por tanto para concluir creemos conveniente que se regule el uso eh pero no se prohiba

Voz 1546 44:04 mí un insulto muy difícil Villamanín mayor si quieres no pero la que los niños entran en clases están enganchados el bono a pero supongo que el profesor en cuestión ha pues dice oye Jaime también el teléfono o que le quita el teléfono no existe una educación para para entrar una ola mientras el profesor está hablando alguien está pero no expresen dando con el teléfono móvil

Voz 0827 44:32 claro pero lo que cabe lo que cabe hacer por parte del profesor y del sistema educativo es enseñar a un chaval que efectivamente cuando entren no aula no tiene el teléfono móvil igual que uno Un chaval lleva el balón al colegio y lógicamente sabe que no se puede dar clase no creo Ello es muy complicado subrayó que sea fácil pero a mí me parecería más interesante esa vía sabía de qué de quiero decir no le vas a quitar a a un niño justo en el horario escolar algo que utiliza las veinticuatro horas lo que tienes que hacer es enseñarle a que presuntamente entre el tiempo lectivo hombres al lo me cuesta hoy urgente pues no lo puedes utilizar

Voz 1546 45:08 a mí me perdería intolerable si alguien está impartiendo una clase inmunes a la habla que mueve veinticinco juegos titula sabe cuántos alumnos It tres cuartas partes están mirando ir jugando con el teléfono de esto tiene que está prohibido al menos o no esto lo ahorrado por parte el profesor

Voz 4 45:28 sí pero Nicolas en la práctica

Voz 0313 45:30 debe ser por ejemplo que cuenta con eso

Voz 4 45:33 yo yo por ejemplo veo que tú entras en el metro ahora Yves a cuatro cinco seis siete adolescentes que mi época hablábamos nos peleábamos ahora está en cada uno con su móvil como autistas marcando mensajes con una velocidad que tiene una práctica que yo a lucir no claro pues soy de otra generación y me cuesta poner los mensajes de ellos en todo el rato dándole pero no hay la más mínima comunicación entre ellos es un silencio pero entonces estar un viaje de ocho nueve diez veinte estaciones de metro no hay nada que se tenga que comunicar mire contar dos miento

Voz 0313 46:09 quería preguntar a Nicolás hacer lo mejor es una Benassi romántica que bueno no creo que sea eso pero por si acaso no la distinción entre el uso del móvil dentro de la clase dónde estás perturbando una actividad académica y molestando y bueno luego lo del patio dices hombre de radio si lo puedes pero en cambio en el patio en el Recker es donde se pierde esa comunicación directa la que está apelando Gerardo Vera no decirte ligarse a la cara de tocarse de fundamental en esas edades Ars incluso si son edad de diseño

Voz 4 46:38 es que estás descubriendo el mundo y lo que está cumpliendo ello ese es el mensaje que están poniendo a otro señor que estaba quinto

Voz 0313 46:44 qué hacemos con eso Nicolas práctica no

Voz 1185 46:47 ante yo creo que es aplicar el sentido común pero sí que es verdad que las nuevas tecnologías irrumpió de una forma iban a una velocidad de vértigo que se impone ya digo un tipo de regulación estamos totalmente de acuerdo en que en un aula desatada está dando una clase no nos tiene que haber ningún tipo de de elemento lo que es la tensión pasó luego el particular que es conveniente mire hoy en España tenemos otros problemas la educación física dar

Voz 13 47:13 jurada o quizás no

Voz 1185 47:16 es decir sería conveniente que los niños jugaran que dediquen Bassas tiempo libre y por tanto yo creo que lo cuestionará la regulación y el buen uso de la tecnología pero eso no se lo a esa prohibición porque también su contrario

Voz 12 47:29 ahora mira hoy dijo García

Voz 1185 47:31 en no comparemos le la el bloqueo una estable no puede aportar para conocer a través de un hueco decir lo que es el mundo y lo que son los espacios que que con el antiguo mapa que teníamos anteriormente o en una clase de ciencia sociales tenemos un montón de conocimiento por otras esto ya digo que es regular efectivamente usado Bynum puede ser una herramienta educativa va usado Carme ahora problema nosotros a través del Defensor del Profesor cada año constatamos casos de ciberacoso y todo eso genera problemas graba actuaciones difunden mensajes en fin eso es lo verdaderamente difícil y por eso yo creo que tenemos que hacer una implicación de toda la comunidad educativa es que las administraciones los profesores y por supuesto las familias para llegar a una regular yo incluso conveniente y adecuado extinguirlo P es una herramienta educativa de lo que es un uso de la misma si es verdad que el sentido común es lo que se les prevalece pero

Voz 13 48:29 vuelvo a lo mismo lo de Francia

Voz 1185 48:31 creo que es una medida demasiado drástica y que no sería bien acogida la España

Voz 0313 48:36 Dolors Fernández presidente de la Asociación Nacional de profesionales de la enseñanza gracias a marchar atentar a un abrazo eh

Voz 1185 48:41 gracias a ustedes

Voz 8 48:44 no

Voz 22 48:58 a entrar en su como de lo que mueve ese propósito era como quién baila que se mueve no el jazz fusión sin como una resuena deja sílaba es así

Voz 0313 50:04 vamos entrando y saliendo de la actualidad de la vida eso hacemos cada tarde en la ventana y les recuerdo que hemos abierto está a primera hora de programa acompañados director de teatro Gerardo Vera que esta mañana ha presentado El curioso incidente del perro a medianoche en el teatro Marquina que su nuevo el último proyecto pero tiene otros se para esta temporada para dirigir tres funciones rojo de John Logan en el Espanyol el idiota del María Guerrero y sonatas que es una adaptación de Tolstoi que tiene previsto estrenar en septiembre del próximo año Tour le roba horas al día haces contrabando de tiempo como como como función Orbest Ricardo III el secreto duermo poco pero poco Eurocopa

Voz 4 50:42 poco más debo de mira tú has visto un espectáculo que estos viste con Juan Echanove si sólo hay que Bdos eh que tuviste que era un espectáculo totalmente febril en un espectáculo que lo decimos Juanillo hablando por teléfono de las cuatro de la mañana Echanove y uno llamamos a las ocho de la mañana estamos despiertos eso es un Echanove es adictivo e no ve cuando está ahora con cara está haciendo marró con el personaje de para el español ya está poseído Echanove Se posee entonces llega un momento en que como yo también estoy poseído en el proyecto pues somos dos posesos comunicando unos al margen del mundo a unas horas donde toda la ciudad duerme pero se estiró seguido a las seis de la tarde a las siete de la tarde no cuando verde yo para unir a las seis de la tarde ya acabado la jornada villano vivida es esa las cinco las seis de la mañana es donde hay un silencio Emma si yo no cojo un texto las hechos la sitio de la mañana es que no me llega al alma lo que me tiene que llegar entonces duermo mal duermo a las siete una hora ahora sólo te mujer regularizar pero yo el tiempo también os diré que no no