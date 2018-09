La Ventana (03/09/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias el Gobierno catalán responde las palabras del presidente Sánchez esta mañana aquí en la SER respecto a la propuesta de celebración de un referéndum sobre el autogobierno en Cataluña lo ha hecho en una rueda de prensa en la que ha presentado el acto institucional de la Diada del próximo once de septiembre del once de septiembre vamos a recordar primero lo que ha hecho esta mañana al presidente porque

Voz 1454 00:28 son importantes las palabras en este tema I nos ponemos en contexto

Voz 3 00:32 fue uno Cataluña ahora mismo tiene un estatuto que no votó por tanto hay un problema político si lo hay dos cuando hablamos de autogobierno estamos hablando Estatuto

Voz 1454 00:40 escuchamos ahora lo que dicen desde el Gubern los resumimos con Pau rumbo

Voz 0225 00:43 la Consellería de Presidencia el Sartori cree que la del referéndum es una pantalla pasada hay que el consenso amplio estar alrededor del derecho a decidir esa sería dice la votación que tendría sentido sorprende

Voz 4 00:53 volvamos a un estadio tan anterior

Voz 1454 00:56 entendemos que algo sea de votar a aquella andan

Voz 4 00:58 de la mayoría de los consensos disuadir

Voz 0225 01:01 yo en la presentación del acto institucional de la Diada que se celebre de diez El día anterior a la fiesta de Cataluña guber ni han diseñado un homenaje a los políticos presos y en el extranjero lleno de metáforas como una antorcha que entrarán en el Palau de la Generalitat símbolo de la restitución de autogobierno después de ciento cincuenta y cinco o también el cartel formado por las cuatro barras de la bandera catalana cubiertas de cinta aislante en una referencia a los límites a la libertad de expresión

Voz 1454 01:23 ya son cinco los fallecidos tras el accidente de un autobús este mediodía en Avilés hay quince personas heridas de diversa consideración que están siendo atendidas en distintos hospitales en uno de ellos en el San Agustín continúa nuestro compañero ellos Joshua Alonso

Voz 1862 01:36 unos pacientes han ido recibiendo el alta mientras se mezclaban con escenas de llanto de dolor Alba una joven de veinticinco años nos contaba esto

Voz 5 01:45 tres dientes perdidos uno movido una ficha y me pusieron puntos en una pierna

Voz 0313 01:51 contusiones por todos lados

Voz 6 01:52 pues mucho gente llegando mucha gente estresada y un caos de la Virgen

Voz 1862 01:57 el conductor está siendo intervenido continúa en quirófano cuarenta años dos hijos natural de la zona estaba cubriendo las vacaciones de otro

Voz 1454 02:08 enero ciudadanos va a presentar esta mañana una inicia mañana una iniciativa en el Congreso para eliminar el impuesto de sucesiones información de Óscar García

Voz 1645 02:15 la intención de Ciudadanos es que el impuesto que de bonificado al cien por cien en todas las comunidades autónomas donde todavía no lo está y es que dice Albert Rivera este es un sistema caótico e injusto

Voz 0313 02:25 un sistema injusto en el que

Voz 7 02:27 en función de dónde te mueres pagas bastante o no pagas nada y por tanto Ciudadanos propone la supresión al cien por cien del impuesto de sucesiones

Voz 1645 02:37 Ciudadanos calcula que el impacto económico que tendría la medida sería de dos mil millones de euros que se podrían compensar según Rivera eliminando las duplicidades en la

el el titular del deporte con Toni López buenas tardes buenas tardes basada en la ciudad de fugó de la rozar los convocados de la selección española Aspas sustituirá a Diego Costa que causó baja por asuntos familiares en la agenda del día de hoy a las nueve cierra la jornada de tres el Almería Málaga

Voz 9 03:16 la víctima es un varón de unos cuarenta y siete años que presentaba dos heridas por arma de fuego si un orificio de salida en el hemitórax izquierdo y en abdomen cual no han llegado los sanitarios de Samur Protección Civil estaba consciente los sanitarios le han intubado y le han trasladado en estado crítico al Hospital doce de Octubre ha ocurrido en la calle Ricardo Beltrán y Rocío vive en el distrito de Usera Policía Nacional ya se ha hecho cargo de la investigación

Voz 1315 03:46 la que exista relación en los daños de una escultura de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y las obras que están realizando en la plaza de Canalejas dicen que no hay ningún informe técnico que lo confirme los técnicos del Ayuntamiento de Madrid han ido hoy inspeccionar el edificio dicen que en principio no hay daños

Voz 1454 04:01 estructurales la institución mantiene cerradas cinco

es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las siete las seis en Canarias

Voz 0313 06:29 sólo seis y seis minutos de la tarde las cinco y seis en Canarias hoy retomamos nuestro contacto diario con la historia pero desde un ángulo desde una ventana muy particular que es la de Nieves Concostrina su acontece que no es poco esa mirada entre entre didáctica y Fun Bona con la que nos conecta a hechos importantes del pasado de los que por cierto se pueden extraer casi siempre lecciones enseñanzas hoy por ejemplo ahora que estamos con todo el debate sobre la inmigración y cada vez más gente propone echar a patadas a los que llegan pues está muy bien conocer el episodio de hoy la aventura y P

Voz 16 07:06 la Ventana acontece que no

Voz 17 07:09 es un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena Ser

Voz 0313 07:22 a mí ya hablando de refugia hablando de inmigración hablando de miedo y desarraigo

Voz 1626 07:29 el tres de septiembre de mil novecientos treinta y nueve desembarcaron en el puerto de Valparaíso en Chile dos mil cuatrocientos españoles eran refugiados procedentes de los hacinados campos del sur de Francia donde se apelotona van familias enteras que huía de la barbarie de la guerra civil el barco que lo sacó del infierno y los desembarcó en Valparaíso después de un mes de travesía se llamaba Winnipeg aquellos dos mil cuatrocientas españoles entre ellos doscientos polizones con sentiros trescientos niños llegaron a Chile sin nada con lo puesto y un par de manos para trabajar

Voz 19 08:03 haré todo de sino tres si se necesitan dos sin fin Don Vito de tabaco

Voz 1626 08:23 aquel viaje del Winnipeg lo gestionó Curro de principio a fin Pablo Neruda había sido cónsul en España había sufrido por el estallido de la Guerra Civil y especialmente por el asesinato de su amigo Federico García Lorca pero el detonante para que Pablo Neruda se propusiera aquella misión de salvamento lo accionó sin saberlo Rafael Alberti el gaditano escribió una carta a su colega chileno relatando el el infierno que atravesaban los exiliados en el sur de Francia Innes duda buscó cómo convencer al Gobierno chileno para que abriera sus fronteras a los inmigrantes españoles inmigrantes víctimas de un golpe de Estado imbuidos de la dictadura fascista en la que se acababa de convertir España

Voz 0281 09:04 teniendo en cuenta que sólo pudieron embarcar dos

Voz 1626 09:06 mil cuatrocientas personas está claro que la esperanza de unos fue la decepción de los que no pudieron subirse aquel barco desvencijado un cascarón de mala muerte que fletó Neruda y que se mantuvo a flote de milagro durante un mes de travesía

Voz 20 09:20 de gran Gramepark

Voz 1626 09:43 Neruda estuvo listo para conseguir que el Gobierno chileno autorizara la acogida de los dos mil cuatrocientos españoles no argumentó razones humanitarias Nickon pasivas que va atacó por el flanco de los beneficios que llevarían a Chile cientos de españoles especialistas en distintos oficios ahí ganó la partida el presidente chileno Pedro Aguirre se convenció de inmediato le dijo Don Pablo hágalo que vengan pescadores vascos labriegos extremeños castellanos mineros Les buscaremos ocupación aquel tres de septiembre de treinta y nueve el primer español que salió del infierno desembarcó en Valparaíso se arrodilló delante de las miles de personas que fueron a recibir al Winnipeg gritó Viva Chile

Voz 0313 10:35 no sé yo si hoy alguno de los que llega huyendo de alguna guerra a países europeos tendría muchos motivos para lanzar para lanzar vivas a nadie en fin lo bueno de todo esto además de recordar un episodio histórico tan tan destacado es que figuras como hora de Pablo Neruda no sirven los permiten conectar directamente con la Ventana de los libros

Voz 17 10:58 para que tuvo el dar sus palabras sea de verdad en a veces como las huellas de las gaviotas en las playas collar para tus manos suaves como chufas y las miro lejanas mis palabras más que mías son tuyas trepando en un viejo dolor como ellas trepar así por las paredes húmedas

Voz 16 11:20 eres tú la culpable de este juego sangriento ellas están huyendo de mi vida oscura

Voz 17 11:26 todo lo digas tú todo lo llenas antes que tú poblaron la soledad que ocupas y están acostumbradas más que tú a mi tristeza ahora quiero que digan lo que quiero decirte que tu las oigas como quiero que me oigas el viento de la angustia un las suele arrastrar Cannes de sueños a un a veces las tumban escuchas Otras voces en vivo dolorida llanto de viejas bocas sangre de vieja súplica amén compañera lo Dones Si Gené sigue M compañera en esa ola de angustia pero sentimiento con tu amor mis palabras todo lo ocupa todo lo ocupa voy haciendo de toda su un collar infinito para tus blancas manos suaves

Voz 8 12:32 la Ventana de los libros con Benjamín Prado Tornel el bote

Voz 0313 12:53 Benjamín Prado buenas tardes amigos buenas tardes bienvenido La Ventana pero lo de la nueva temporada que tal cómo estás

Voz 0281 12:58 pues muy ilusionado la verdad que uno uno echa de menos todo esto incluso cuando está también como Estado John Player

Voz 0313 13:05 la ruta qué hermoso poema de Neruda con las palabras seguir con su valor y con su fuerza Iron indispensables que son tú ya sabes para contarlo todo

Voz 0281 13:12 para sentirlo todo piensas que yo siempre he dicho que para mí Neruda es el número uno en mira que hay poetas que me gustan y que no me gusta tampoco hacer carreras y es decir primero segundo y tercero creo que nadie superó a Neruda en su en su capacidad para imaginar y en su ambición es que es un tipo que le hizo tres libros de odas elementales en los que saltándose toda la la en fin grandilocuencia voces de la poesía tan llena de atardeceres Crepúsculo océanos se llegó a hacerle a a la cebolla a la cuchara de palo al caldo de congregó a los zapatos llevas eso sí a una cebolla lo llamaba redonda Rosa de agua a los calcetines les llamaba liebre suaves a las tijeras les llamaba pájaro que vuela por las peluquerías con lo cual se resume diciendo que después de Neruda lo mejor callarse

Voz 0313 13:57 que qué qué oportuna la historia del del Winnipeg que en estos días en este verano en esto

Voz 0281 14:02 es en estas semanas así como nos recuerda que la solidaridad es el uno de los grandes de los grandes tributos del hombre cuando uno es capaz de pensar en los demás hace barcos para que se salven cuando unos pensó capaz de pensar nada más que una mismo hace vallas para que no

Voz 0313 14:19 fíjate ayer se cumplieron los Braña muchos oyentes de La Ventana se cumplían tres años de la muerte del niño Aylan se llamaba en realidad entrevista con su con su tía que hoy dice nunca me perdonará a los cinco mil euros que les permitieron hacer el viaje tal vez hoy estarían vivos no se llamaba Alain lo conocemos coma Ilan no tenía tres años sino dos pero bueno lo importante es que su imagen su fotografía en una en una playa turca sacudió muchísimas conciencias y nos mostró al menos durante un tiempo la cara más cruel de la de la llegada de refugiados sirios a Europa que huyen de la guerra y resulta que coincidiendo con todo esto esta misma semana hace muy poquito el escritor afgano

Voz 0171 14:57 yo Khaled Hosseini que ser autor de

Voz 0313 15:00 Cometas en el cielo o mil soles espléndidos también lo conocen muchos oyentes de La Ventana pues se le ha querido rendir homenaje a Ilan y al símbolo no lo que ha hecho es escribir un poema en un libro se titula súplica a la mar qué está ilustrado maravillosamente por un dibujante muy reconocido que es Dan Williams ya editado por Salamandra yo lo tengo aquí delante es que realmente conmovedor todo lo que cuenta porque cuenta en muy poquitas

Voz 22 15:26 sé si con ilustraciones insisto preciosas

Voz 0313 15:29 el el tránsito de la paz a la guerra en Siria no dice ojalá no hubiera sido tan pequeño así no habría olvidado la granja el hollín de las paredes de piedra el Arroyo en el que tus tíos siguió construimos mil diques mil otra vez en nuestra infancia no Vauxhall a recordar a OMS como la recuerdo el protagonista de de este de este libro no en su abarrotada ciudad vieja mezquita para nosotros los musulmanes una iglesia para nuestros vecinos cristianos y un gran zoco en el que todos regatea vamos por unos colgantes de oro víveres frescos vestidos de novia etc etcétera ojo la recordarlas falleciendo

Voz 22 16:06 sin embargo esa vida ese tiempo da ahora la impresión de haber sido un sueño incluso a mi me lo parece como un rumor desaparecido tiempo atrás es un libro magnífico

Voz 0313 16:19 dado asomarse a la ventana al al traductor que ha hecho posible que lo estemos leyendo en castellano en español Enrique buenas tardes hola

Voz 23 16:26 buenas tardes una una cura

Voz 0313 16:28 sí de Enrique este proyecto que aúna el pretexto ilustración Bono vídeo y música también fue una iniciativa del del propio autor de de Khaled Hosseini o no o de curiosidad

Voz 23 16:38 no es una es una conjugación que se dio cuando era segundo aniversario será el septiembre pasado y efectivamente pues soy me quiso iba a decir cerebral que kosher Bergós idóneo no pero recordar ese momento terrible de la foto de de Alan a este poema espectacular pero te River eso tiempo entonces coincidió el es representante de la hoz del ACNUR que sabemos que la Organización de la ONU para inmigrantes en ese momento además el periódico The Guardian estaba armando su dentro de su web una página la especial de Perea virtual entonces se armó la idea de ilustrar este texto con unas imágenes que giran en trescientos sesenta sagrados con música encargaba a un músico era importante de de Osaka digamos contemporánea interpretada por el Cuarteto Kronos etcétera no se puso en marcha una serie de figuras para poner esto digamos al dominio de la calle y luego se hizo libro que por supuesto tienen un interés benéfico como se quitó la dos no se beneficia os ACNUR yo creo que todos los que estamos implicados hasta yo pues un acodado la traducción esto es todo se dicen por la baja porque sólo faltaría no pero que que es un proyecto que tiene a pesar de que es un gran texto y tener yo en primer plano su intención de dar a conocer de intentar ayudar

Voz 0313 17:57 estamos ante un problema donde no hay buenos ni malos y hacia el final tiene unos versos realmente impactantes donde el padre le dice al niño que literariamente insisto se llama Marwán diste porque tú tú eres un cargamento valioso Marwán el más valioso que ha habido rezo para que el mar lo sepa es como dejar todo en manos del mar no que que él decidan el límite de la desesperación

Voz 23 18:20 es terrible porque si te fijas justo antes de eso en dice algo así como dice bueno ya no me queda nada con lo que proteger T no puedo más que reza habitual cierre algo así como rezo porque Dios o sea que sea él quien tome el timón de la barca cuando ya seamos un pequeño apuntó el horizonte algo así parecido pero a continuación dice en realidad sólo puedo suplicar que la mar sepa que tú eres un cargamento valioso no creció un remate terrible yo creo que es un texto muy breve pero que da a mí siempre me da pena que se hable él él solo por esta parte digamos caritativa solidario

Voz 0313 18:53 ya

Voz 23 18:54 porque es un peso de valor literario para que tiene un gran hallazgo que es que parte de una idea de la normalidad es muy rompedora empieza con ese texto es parte que has leído incluso un poco antes describiéndole como hacemos todos los padres con nuestros hijos mira cuando yo era pequeño de danos infancia transcurriera este pueblo donde las cabras en el campo y el cielo el azul no eso te hemos hecho todos eso establece una idea de la normalidad que de repente se rompe cuando empieza a decir llegaron los entierros llegaron los bombardeos y eso es lo que tú conoces le dice amargo ante es decir esa es tu desgraciado normalidad incluso hizo una frase terrible dice tú conoces que por los estrechos huecos del cemento uno puede ver a esos Alex no

Voz 0313 19:34 también bombardeo sereno

Voz 23 19:36 la idea de que bloquearan la mayoría de nosotros yo justo ahora perdón por hablar en primera persona pero

Voz 24 19:42 eso agrupación DC Comics se me dijo

Voz 23 19:45 el éxito de la Costa Brava y lo que es la gran preocupación que teníamos era así deba romper a llover vamos a casa

Voz 0313 19:51 las moscas que en septiembre son muy pesados

Voz 23 19:54 y eso que es nuestra normalidad bendita pues para millones de personas hoy en día es de niños sobre todo es una cosa muy distinta de esa entonces el texto está establecido en torno a eso las ilustraciones que tu decías que son tan bonitas sin embargo tienen una una técnica dificilísima son acuarelas si sabemos que la acuarela así tiende a la luminosidad justo cuando empieza a hablar de esta realidad terrible que conoce niño de los bombardeos etcétera de repente más a cual esa se vuelven oscuras como si fueran óleos Cars en fin es bastante espectacular luego está la protección el entre Jose y las entrevistas insiste mucho en que claro Él es padre de dos hijos y además él fue a su padre tuvo una un cargo en la embajada de Kabul de realizaban perdón de París

Voz 0313 20:42 París no se iba a ser un cargo de cuatro años

Voz 23 20:44 los Sardón en el setenta y seis creerlo pero en el golpe comunista en el ochenta la invasión soviética en Afganistán están padre pidió asilo político en Estados Unidos se lo concedieron a vivir a California dos caro El polvo los padre de dos hijos y ha vivido lo que significa

Voz 0313 21:04 de refugiados ganar y ser asignado entonces dice cuando vio

Voz 23 21:06 esas fotos lo primero que le apareció antes que cualquier idea política antes que cualquier intención de señalar quién es el culpable fue el instinto de protección

Voz 0281 21:17 bueno es que yo creo que todo el mundo viva a sus hijos en la fe pero me temo que la foto el niño Aylan pasó de de portada de los periódicos a convertirse en un póster hay hay muchos números Island es todos los días por ahí suelto si a lo que me entristece es que cada vez que uno a una televisión te cuentan eso de que si sale un cocinero sube la audiencia si hablas de inmigración la gente cambia de canal de verdad creo que es algo que deberíamos mirarnos todos porque también cada uno puede cada uno puede no practicar ese horrible ese es horrible modo modo de no creer estar enterado que es mirar para otra parte porque evidentemente es desagradable y además siendo españoles vivir en un país una de las grandes fronteras con el fin con la avalancha de gente que busca huir del del horror y buscar una vida mejor me temo que esas imágenes de veraneantes con cara de disgusto que vemos todos los rotos porque ya una frontera pues debería Moss todos

Voz 0313 22:17 como te digo revisarlo no

Voz 23 22:19 bueno si os fijáis hay en las páginas centrales del libro en estas maravillosas ilustraciones hay una página doble que es toda una una cola de de bueno son como figuras que caminan con sus sombras en la oscuridad en tres horas las fotos que todos hemos visto

Voz 0313 22:36 de los gracias

Voz 23 22:40 cuando ya se va acabando la guerra sí pues hay muy poca diferencia o sea que no es muy fácil efectivamente cerrar los ojos y vive con una realidad algo que alarido tenemos cerca de él

Voz 0281 22:50 enteras para el dinero pero más fronteras esa es la paradoja

Voz 0313 22:55 yo creo que tanto Enrique de Erice al que le agradezco muchísimo ahí asomado a la ventana como el resto hacen los oyentes van a entender ahora con más motivo más argumento la reflexión que hacía hace momento Benjamín Prado porque hace casi tres años pues poco después de del impacto tremebundo de esa noticia de esa imagen él le compuso

Voz 22 23:14 toma al niño Aylan que se titulaba que se titula quién mató al niño Aylan eh

Voz 16 23:30 Luqui Mato Barquillo gaitas quien se quitó la vida quiénes son los suicidas qué y quién lo va pagar dice el ministro que cerrar las fronteras yo sólo defendía el bien de mi país se han tenemos el destino escrito en las banderas el fuerte vence al débiles las cosas son así mató al niño Aylan le robó la vida mató al niño Aylan a quién le robó la vigas y quiénes son los homicidas y quién lo va a pagar cero dice el político de la Unión Europea yo aplico los acuerdos que se forman en Berlín defiendo Un continente defiendo su moneda defiendo sus principios del FMI quién mató al niño hay quien le robó la vida quiénes son los homicidas y que lo va a pagar mil millones dice el teniente de los antidisturbios yo hago lo que me matan hago cumplir la ley derriban nuestras vallas golpean los escudos son ciegos porque tienen rabia hay poco que perder mi hija tornillos aislar a Sergio le robó la vida Quini sobre los homicidas y quién lo va a pagar dice el obispo excita Jesús campanas esto sólo defiendo nuestra fe ya nuestro Dios hay gente que confunde las Cruces con las medianas y las cosas del alma con las del corazón mató Arminio ahí a quien le robó la vida quiénes son los homicidas quiera patada John dice el votante que votó a los racistas yo sólo defendía a mi forma de pensar de los quitan el trabajo nos traen sus terroristas secunden nuestro país mató al niño Aylan a quién le robó la vida quiénes son los homicidas y quién lo va a placer de Navidad son los homicidas y quién lo va a mí se va

Voz 0313 25:33 es curioso con uno solo curiosos hermoso y muy ilustrativo también como la literatura nos abre caminos no sabe hace unos conecta realidades no has pasado por Siria por por Turquía vamos a detenernos en Irak a partir de otro libro que hoy nuestra Benjamín Prado en sus recomendaciones literarias de cada semana en un país sin plató Henares los habitantes del pueblo se despertaron con el hallazgo de nueve cajas para transportar plátanos en cada una de ellas estaban depositados la cabeza Degollada de uno de sus hijos y el documento que lo identificada así arranca la novela del escritor iraquí musical Randy los jardines del presidente editado por por Alianza que será una de las grandes novedades también de esta temporada tú crees no Amina

Voz 0281 26:17 vamos Lois o de los impactos de la temporada en un par de días a mí me ha dejado noqueado en Rami además es un hombre que vive en España desde hace muchísimos años que antes de venir aquí a hispanista hora en la Universidad de Bagdad cuando Bagdad que era una ciudad de Las mil y una noches para que va gran ciudad turística era una ciudad a la que viajaba todo el mundo árabe y gente de fuera también no era la ciudad de Aladino y de las alfombras volantes y miran que se ha convertido fíjate como decías antes que todo se va uniendo el Rande tenía un hermano que amaba Hassan Mubarak a este hermano gran poeta conocido en Irak lo ahorcó el régimen de Sadam Husein de hecho así se le conoce como el Lorca iraquí fíjate como todos Neruda con Lorca con todo no porque esa Jardines el del presidente porque Sadam Husein evidentemente tenía muchos palacios ya en Los Palacios tenía muchos jardines muchos jardineros y otras personas como uno de los protagonistas de la novela que es una de las cabezas que aparece en una de esas cajas para plátanos lo contó tratan para por las noches enterrar a gente entre gente que llegaba en camiones torturada y asesinada bueno los jardines de Sadam están llenos de de cadáveres qué ocurre una cosa en la ficción de muselina al rally se le ocurre llevar un inventario en secreto el va apuntando algunos rasgos físicos de los muertos que llegan un tatuaje una marca de nacimiento unos lunares para que quién sabe si en el futuro cuando caiga como cayó primero la estatua después Sadam ese verso maravilloso de Borges primero cayó el vaso después el hombre entero Zaki primero cayó la estatua después cayó al dictador eh los puedan localizar es la historia de un país que se va degradando y es la historia de tres jóvenes que tienen que ir continuamente aplazando sus sueños aplazando sus planes porque esta gente también tiene sueños que también tiene planes de también se enamora de también sufre también llora aunque algunos crean parezca creer que no semana aplazada pues porque primero los reclutan para la guerra con Palestina después los reclutan para la guerra con Irán después les reclutan durante la invasión de Kuwait después los reclutan para resistir el asedio norteamericano las vidas de estas personas van quedando destrozadas por eso que además cuando intentan ir a un sitio mejor les llamen terroristas usurpadores en fin le está tengo una Cuba una plaga es tan injusto que desde luego leyendo esta novela se te ponen los ojos como platos te pongan los ojos como platos es una buena manera de ver lo que no quieren ver

Voz 0313 28:50 vamos a hacer una cosa aprovechando la presentación de los jardines del presidente vamos a tratar de ver cómo está ahora mismo esa ciudad que en su día fue de Las mil una noches como está como estaba dando Iradi mejor para contarlo que nuestro compañero de internacional Álvaro Zamarreño que estuvo hace muy poquito ahí el mes de mayo cubriendo las las selecciones Álvaro buenas tardes hola

Voz 0116 29:09 hola qué tal buenas tardes nos vamos a hablar de

Voz 0313 29:11 crítica ni de nada parecido pero sí de de fisonomía urbana de de tejido social por ejemplo de esos palacios de de Sadam que queda como están ahora esos edificios salvar

Voz 0116 29:22 puse ahí desperdigados por todo Bagdad la mayoría de ellos fueron bombardeados en dos mil tres con la llegada de los estadounidenses desde entonces han quedado casi como el hito fundamental que recuerda aquella guerra de dos mil tres son edificios malditos que la mayoría de los casos todavía no sabe muy bien las autoridades iraquíes actuales qué hacer con ellos probablemente pues con esos jardines en algunos casos cuidados en en otros no pues conteniendo esa esa parte de la historia de Irak

Voz 0313 29:51 Bagdad es hoy una ciudad y aletargada todavía muy muy marcada por la guerra por sus huellas o haya con un pulso vital un poquito más intenso de lo que a veces imaginamos desde aquí

Voz 0116 30:02 lo pues las los cosas porque es la capital de un país que tiene algunas de sus principales ciudades destruidas simplemente por la reciente guerra contra contra da es pero sobre todo una ciudad

Voz 0171 30:13 yo tengo que decir cuando llegue a para mi fue muy

Voz 0116 30:16 emocionante como decía Benjamín es una de las grandes ciudades en en la historia árabe es una cosa que sientes cuando estás allí sientes que estás en una gran ciudad en una gran metrópoli in notas y lógicamente el peso de la Historia notas cómo se iban quedando todas las cicatrices de la guerra sectaria de hace una década pero sobre todo lo que notas y es lo que habitualmente menos tratamos los periodistas es una energía enorme de la gente de Bagdad luchando por seguir adelante por hacer que su ciudad vuelva a ocupar ese lugar en la historia en el arte en la cultura que que han tenido siempre sus piensa

Voz 0281 30:53 la gente que una de las cosas que cuenta su novela declina el rally es que más cosas unas veces ganas ganan unos otras veces ganan otros pero siempre pierden los mismos porque al final bajo Sadam es un horror la invasión americanas un horror las propias costumbre desde las leyes islámicas son un horror por bueno la manera en cómo tratan a sus mujeres los los los supuestamente buenos de la novela es terrorífica también cómo está la gente avanzado algo o tienen más derechos son un poco más abiertos han recuperados en cierto laicismo que tenía Irak que no tenía ningún otro país de la zona

Voz 0116 31:26 bueno es una ciudad de paradojas es la propia sociedad iraquí es una sociedad de paradojas conviven las dos cosas convive uno puede encontrar aspectos pues como los que estáis narrando y luego también puede encontrar una asociado urbana mucho más refinada mucho más desarrollada entonces eh todos esos Irak digamos que coinciden en en Bagdad que es el crisol de toda la sociedad y al final el día a día marcado por la violencia y por muchas por muchas cosas que que que lógicamente no llaman la atención pero también la otras veces tiene un pulsó muy parecido al nuestro

Voz 0313 32:02 no

Voz 25 32:10 Putín mantendrá en pie

Voz 0313 32:19 muy oportunos el retrato y la y la reflexión de nuestro compañero Álvaro Zamarreño sobre la ciudad de de Bagdad Álvaro un abrazo compañero aquí seguimos en La Ventana de los libros dentro de nada ponemos en marcha otra temporada el Gran Concurso de Relatos en cadena

Voz 26 32:38 mandan

Voz 34 34:44 lunes a viernes a partir de las ocho de la tarde las siete en Canarias síguenos también en Hora veinticinco punto es Cadena Ser

Voz 8 37:25 patrocinador a La Ventana con Carles Francino Relatos en cadena una historia en cien palabras para un premio de seis mil euros

Voz 0313 38:03 palabras mayores se mira que hace ilusión desde el primer minuto de programa hasta el último cuando arrancas una temporada nueva la radio lo de saludar a los amigos a los compañeros a los colaborador por esa los prescriptores pero escuchar otra vez esta sintonía esta marca que identifica al concurso Relatos en cadena que llega a su duodécima temporada a mí de verdad me produce una una emoción lo digo en serio ven muy muy especial Javier sabes Germán Solís director y subdirector de la Escuela de Escritores Felipe González Alfonso qué para buenas tardes muy buenas paradas Altadis muy bien qué bien no el otro día pidieron una nota de prensa para el arranque de la de la temporada a ver qué hacía el programa novedades es básicamente hacer una lista de toda la gente que participa hay que se asoma a la ventana dije una parte al final para subrayar el el éxito rutilante porque ha sido así de esta iniciativa que pusimos en marcha entre todos hace ya un montón de tiempo no que cada temporada lo recuerdo para las dos memoria dos pues hace que nos lleguen del orden de veinticinco o veintisiete mil relatos por temporada que al primero vivamos un día fantástico y emocionante con la con la gran final donde el jurado discute donde los finalistas están aquí el curso además como metros es el gran beneficiario de él discutió metro del debate fue esta última temporada Fernando Díaz al que hemos invitado a asomarse a la ventana para dar el pistoletazo de salida de la nueva Fernando buenas tardes cómo estás amigo como eso como ha ido el verano del verano muy bien como toros verán sí pero pero este especial no se abre

Voz 1722 39:48 con la ilusión de esta ha sido diferente

Voz 0313 39:50 mil euritos los te los has fundido ya todavía no vuelo están ahí no obstante no cuenta pero me ha estado en la vacaciones en vacaciones no es lo que tiene que ser en en en a

Voz 0281 40:01 desde estar en la cuenta de otros

Voz 0313 40:04 has escrito este verano o no mucho reconozco que poco pero estado casi un mes fuera entonces ahí estamos esperando fuera de Madrid de España de España cuentan los detalles sombra ver que has estado en Japón en Japón un poquito más de tres semanas tenías ganas tenía curiosidad por segunda vez que voy a

Voz 1722 40:22 entonces es un país que es muy bonito es diferente muy especial como turista en que te das cuenta de que vivir allí debe ser una cosa

Voz 0313 40:31 también Extremadura también despreciaban no si si si has estado en el Japón más tradicional en Tokio

Voz 1722 40:38 Japón tiene todo Si hay que tiene las dos cosas tienes la la vertiente moderna con su rascacielos sus barrios y edificios modernos también sin embargo tienes a cien metros un parque perfectamente cuidados gigantesco su casita de té y jardines sus flores tienes los dos mundos en el mismo sitio

Voz 0313 40:59 has cogido alguna inspiración de ese contraste como Isabel Coixet para la gente de ocio algún relato que Milito está en Japón incluso di transcurre en Tokio oye déjame recordar a los oyentes que Fernando es psicólogo de formación aunque siempre se ha dedicado al negocio familiar la ferretería estabas preparando unas oposiciones la última vez que hablamos a la penúltima yo no lo recuerdo última escala y qué tal muy bien no es decir que habrá que esperar a otra ahora que que dejarlo correr un poco estaba preparando

Voz 1722 41:28 claro que a orientación educativa orientador

Voz 0313 41:31 el momento no ha ido muy bien la cosa corramos un tupido velo bueno pues pueblo corremos y hacemos lo que hacemos que esto es imprescindible antes de dar el el arranque oficial digamos a la nueva temporada de de del concurso es escuchar el relato que se hizo acreedor al título en la temporada anterior y que sonaba así se titula se titulaba pagar las facturas

Voz 19 41:53 si no engañando Bersani

Voz 0116 41:59 salir un juntos cogidos de la mano después de limpiar

Voz 8 42:02 cuatro de los heridos como cada noche abrazo pues me dijeron que sería la última de las apañan para pagar las facturas

Voz 19 42:15 la cama

Voz 0313 42:19 a en un poquito tiempo olvidan tenemos perspectiva y no el fragor muy reciente de la batalla quiero que rememoráis Germán Javier cómo fue el momento de la discusión en el en el jurado para que os inclinar AIS por el por el relato de Fernando pues empezó por las malas

Voz 0281 42:41 de aquí al adiós Burgos siempre es ella

Voz 0313 42:43 era como muy firmemente defendiendo sus cosas y luego una cosa que a mí me ha gustado mucho todos los años y éste me ha gustado más precisamente porque la discusión al principio fue

Voz 0281 42:52 las enconada como cada uno va entendiendo las razones de los demás y claro el problema de los microrelatos es que son tan cortos que caben muchas interpretaciones que pueden mirarles de muchísimos puntos de vista ZDF por ejemplo este mismo y entonces muchas veces algo que a lo mejor uno no tienen muy claro tú quitas fijado que es realmente lo que está queriendo o al revés también la hora de buscarle pegas que en eso hay que decir que somos malos no los peores que uno da pero tú no te has fijado que esto esta sonoridad que suenan estas dos palabras aquí hay una falta de concordancia avidez entre el sol bastante bastante Nava géneros a la hora de atacar pero es verdad que al final yo creo que quedamos todos contentos quedamos todos dice reprodujo lo que qué pasa que todas las semanas que es que muchas veces el si yo se lo cuento a la gente porque muchísima gente me pregunta por aquí y por allá conferencias en ferias de libro digo lo que lo que no sabe usted es que normalmente después de lo que soy en antena solemos bajar los dos o tres que estemos por por la escalera de la SER todavía a diez los ocho pisos diciendo no se peso el otro tampoco está mal

Voz 16 43:58 la la vale yo no sé si al final las aguas

Voz 0281 44:00 si se reproduce a gran escala por ves está jugándose ganador que es una cosa muy gorda no

Voz 0313 44:06 claro claro y además pues ahí estamos

Voz 0171 44:08 yo fui de los que en un principio no acababa de ver ese matiz tan grande voy a reconocer tranquilamente no estábamos allí del Ifugao

Voz 0281 44:19 conociste nada tranquilamente

Voz 0171 44:22 pero estuvo muy bien como lo hicisteis estuvo muy yo quiero subrayar no como como otras personas otras miradas te pueden hacer ver Benjamín como te pueden hacer ver de repente el valor de algo que tú que ha pasado desapercibido que tu no habías visto etcétera no de la misma manera pues voto que también decía Benjamín y eso lo aprovechó para hacer un llamamiento a todos los pros y los concursantes a partir de ahora todos esos errores aparentemente menores activar son cruciales al final ese adjetivo fuera de sitio si esa frase queda en precisa al final son cruciales y por eso muchas veces un rato se cae si puede estar peleando y de repente se queda fuera de juego porque tú has visto esto es si después de estos robos dependiera totalmente eso pasa

Voz 0281 45:04 la originalidad también no alguno que estaba muy bien y no asustaba mucho al final lo que pasa es que íbamos ya lo pasa es que sobre este tema suele ser recurrentes a suele muchas veces es recurrir a este tipo de no voy a decir cuál va no

Voz 0313 45:18 digo esto ya lo voy a hacer

Voz 0281 45:20 esto esto parece que era más fácil que se te ocurra esto ocurrirá otra con esta otra por ejemplo no

Voz 24 45:25 lo que es una final semanal pues lo que estaba diciendo Javier pasa de repente cuando ibas a la gran final pues yo veo como al final hay porque yo tampoco voy a decir cuál pero microrelatos que se caen por una palabra si por una falta de concordancia y al no y al revés

Voz 0313 45:41 la frase remonta no dijo o por ejemplo pues

Voz 24 45:43 caso este año pues que bueno lo pueda con lo que lo estaba diciendo Javier no luego el ser reprodujo un poco el debate en redes era así si el relato de Fernando estaba contando algo más de lo que aparentemente estaba contando no ese fue la eh

Voz 0313 45:56 sí eso fue la discusión de tus aclararlo porque el fin es como el sistema Luhan por favor al peligroso viales Fernando este este relato que cuenta

Voz 22 46:09 de lo que buscas

Voz 0313 46:12 cuenta luego vio sí pero hay algo más tú cuando los que reviste con qué intención lo hiciste ir a por no yo lo hice

Voz 1722 46:17 sí sí aparte de las palabras claras que dicen lo que ha pasado eh sí como una metáfora de de casi del día a día de la experiencia de la vida de trabajo precario que tenemos ahora es un poco sí sí

Voz 0313 46:33 no puedes Avinyó yo no entendía sí O Globo el día que lo comentamos además creo recordarlo no pero a veces no se lo autor de un de un relato de una historia una novela de lo que sea tiene intenciones que pasan desapercibidas So o desviadas luego cuando

Voz 1722 46:47 una crítica clara clarísima a lo mejor no así estaba completo pero sea como estamos ahora mismo es buena

Voz 0313 46:53 si es para el más me que me gusta

Voz 0171 46:55 mucho que es lo que induce a más de un mes y que además alude algo más no alude al sistema la crítica dos Opel también al precio que pagamos Amis a parte del precio que pagamos y que es mucho más personal está mucho más implicada en el ser humano

Voz 0313 47:09 lo lo que a mí me no veía hicieron ver y me deslumbró

Voz 22 47:14 Fernando tienes el honor de dejar la frase para

Voz 0313 47:21 el primer concurso de esta temporada para que los oyentes que nos están escuchando y que tienen ganas de escribir y que fin ánimos sí deseos de ganar simplemente a compartir lo que les venga a la cabeza tengan un punto de partida

Voz 22 47:35 frase nos días

Voz 1722 47:38 con lo primero en la crea dedicada a mis compañeros y compañeras de la final de esta frase les mucho y bueno que la frase es la siguiente el baúl de los juguetes está cada vez más vacío

Voz 0313 47:52 el baúl de los juguetes está cada vez más vacíos

Voz 1722 47:55 yo le había Daniel tiene intención de labio como aparentemente negativa pero si trabajamos en calidad se puede convertir en todo lo contrario que son poco hubo comité decían que los relatos que lleguen sean en positivo muy bien

Voz 0313 48:11 Javier protocolos para que los oyentes tomen nota bueno porque además tienen de tiempo hasta venga suerte me a partir de esta frase que no voy a repetir a partir de las obras

Voz 0171 48:21 que no voy a repetir para meter la pata teniendo mucho cuidado para hacer lo todo muy bien y ajustar todas las palabras que luego se tienen de tiempo hasta el próximo jueves a las doce de la mañana para enviarnos sus microrrelatos a través de la página web de la Escuela Escritores escuela de escritores punto com

Voz 0313 50:53 faltan unos minutos para que sean las siete de la tarde las seis en Canarias y aquí seguimos asomados a la ventana de los libros primera ventana de los libros de la de la temporada todavía con una última recomendación que Benjamín Prado ha guardado para el final porque tiene

Voz 0281 51:07 porque tiene mucha cosa que contar pues si hablabas antes de que la gente se presenta por ejemplo compuso microrrelatos por por por deseo por gusto afán competitivo que también por necesidad hay mucha gente que escribe decidimos porque no se puede no nos podemos imaginar la vida si escribir sin sin leer

Voz 0313 51:29 fueron a Ricardo Piglia del que estos días

Voz 0281 51:32 es un nuevo libro por desgracia último libro de los casos el comisario Croce su personaje de Blanco nocturno de otras novelas Bill era un escritor maravillosos un escrito por con un pie en Cortázar y otro en en Borges de una inteligencia extraordinaria en este libro de ruta datos el bueno como hilo conductor recoge una serie de leyendas urbanas argentinas y hace con ella cuando por ejemplo la supuesta idea de la que muchas veces habló de que había una película pornográfica en la que salía evita sobre sólo construyó el relato algunas historias del del peronismo más oscuro que a Piglia no le gustaba de ninguna de las maneras pero además de que los relatos están muy bien además de que estar escritos con ese estilo suyo tan limpio tan contundente han lleno de tan lleno de de de exquisita así de de brillos además de qué tiene la gracia de ser como un homenaje cada uno de los relatos a los grandes de enero aún no parece un poquito de Agatha Christie un poquito de de Raymond Chandler además de todo eso es que hay que contar cómo lo escribió Ricardo Piglia porque él estaba enfermo de ELA

Voz 0313 52:42 el año murió para que no lo sepan su cuerpo se fue