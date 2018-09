La Ventana (03/09/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la seis en Canarias

llevamos toda la tarde pendientes hay nuevos datos del accidente de autobús este mediodía recordemos en la entrada de de Avilés donde han perdido la vida de momento cinco personas hay otras quince heridas de diversa consideración

Voz 2 00:22 todo lo exige además está ingresado en estado muy grave en el Hospital San Agustín de Avilés la investigación sobre lo ocurrido está que ha ocurrido pero de momento está en marcha para determinar las causas están en el en el lugar del accidente agentes de la Guardia Civil de la policía al al conductor del vehículo se ha sido detenido en este hospital de San Agustín hay que determinar las causas de ese brutal choque contra uno de los de los pilares de un puente de la de la autopista vámonos hasta Avilés Joshua Alonso adelante

Voz 0230 00:50 la Guardia Civil trabaja con varias hipótesis sobre el suceso el conductor que permanecen quirófano y al que le han amputado una tierra en el mismo lugar

Voz 3 00:56 el accidente tenía una antigüedad de siete años en la empresa estaba sustituyendo a un compañero por vacaciones no se descarta la velocidad como factor determinante debido al fuerte impacto sufrido al Ayuntamiento de Avilés ha decretado un día de luto la suspensión de todos los actos oficiales además de ondear las banderas a media asta y celebrar mañana una concentración frente a la Casa Consistorial a partir de las siete y media nuevo parte médico para conocer la última hora que de momento mantiene en cinco el número de fallecidos y quince Elder

estamos abriendo ya la cuarta ahora de La Ventana en este día de de reencuentro de de comienzo

el curso de de sensaciones de emociones de

de muchísima ilusión está pensando que en un día como hoy hay por circunstancias distintas de la vida a algún o algunos colegas que no pueden vivir exactamente lo mismo deben estar en ese momento de de de de alegría de emoción de nervios que teníamos nosotros hace un ratito a las a las cuatro de la tarde poco antes de de arrancar eso porque pasa porque la vida no permite mucho hacer planes a veces te da sorpresas que en ocasiones son agradables en otras desagradables pero mientras puedas contarlo yo creo que eso es lo más importante de todo Joy alguien en la reunión ha hecho memoria y ha recordado que hace pues nada casi cinco meses allá por el dieciocho de abril invitamos aquí a La Ventana asomarse a un colega compañero periodista de Canal Sur Radio que hoy tenía que haber estado al otro lado el micrófono como estoy ahora pero no puede bueno no puede ahora podrá ya colgaba un tuit diciendo me da mucho coraje no estar tras su micro en un día como el de hoy de reencuentro con los oyentes tras el verano Ése es mi sitio pero sé que es un paréntesis y me lo tomo con calma me pondré bueno volveré lo tengo clarísimo como lo tenía igual de claro hace un tiempo cuando nos visitó

Voz 10 06:08 yo tengo un cáncer me lo dicen y ya al principio pues pasas por la fase de bueno esto que va a ser de Medio Oriente y hay un día que cada uno tiene su propio calendario que dices bueno fíjate es que si por mucho que me están diciendo los médicos que si me voy a jugar me han operado ta ta ta hay un día que dice espérate es que yo tengo un cada cero ya que tengo cáncer que evidentemente no puedo hacer nada por evitarlo pues si hay cosas que que me traen puedo disfrutar ver a mi familia o de otra manera ver a mis amigos de otra manera sentir amistad hijos como el viento en la cara de otra manera sentir a las personas Si quitarme capas que se quita unas cuantas con el cáncer llama de quita Reca pasó o quitarse tonterías sí

Voz 0313 06:53 a vivir con más piel frente en García buenas tardes

Voz 10 06:56 bañeros muy buenas tardes bueno aspecto tienes tengo demasiado buenas pues meta saciado no no sí porque me he pasado me paso de romana sean eso encuestas recuperarme y resulta que lo he hecho también también también los médicos oncólogos anexo también que me pasado de peso sea que mi problema principal ahora mismo es que estoy demasiado gordo fíjate muy bien estoy muy bien me estoy curando me estoy llorando porque no has podido arrancar la temida

Voz 0313 07:21 ahora si te veo también pues porque

Voz 10 07:23 todavía no estoy curado del todo buena el cáncer ya sabes que no te curas del todo que es superar etapas yo todavía estoy como pues terminando el tratamiento pero la parte gorda la peor parte de de este cáncer que que estoy teniendo que ya puedo decir que casi casi he tenido ya está en remisión pero todavía tengo el cuerpo maltrecho Tito por por ocho meses de tratamiento

Voz 1630 07:43 quimio a Hierro radioterapia Hierro

Voz 10 07:45 muchas barrabasada que te hacen para ocurre no será ningún

Voz 0313 07:48 la sorpresa para de comento que muchos oyentes de La Ventana a veces durante la temporada ya sabes que recibe simples reacciones por cosas que haces en el programa unas mejores otras peores pero la entrevista que mantuvimos aquel dieciocho de abril no sabes la cantidad de repercusiones que iré reacciones que generó de de de personas hombres mujeres que nos contaban historias parecidas a la tuya a veces con final feliz a veces con final infeliz porque la vida es como es y reparte la suerte como les sale de las narices no se después de tanto tiempo en un día como hoy tan especial volvernos Saint

Voz 11 08:19 entrar a mí me tiene hoy joder no lo quiero contar un poquito conmovido sinceramente porque además en estos meses quieren nos hemos visto bueno pues gente cercana a mí en este caso pues eso también con un cáncer empezó

Voz 0313 08:35 dado ha empezado el tratamiento están las cosas al menos dos personas que yo tengo ahora mismo la cabeza hijo de pues no sé de la misma forma que envía este mensaje en aquel momento que no me gusta nada no nos gustaba nada el discurso buenista de las batallas y esas cosas pero tu día a día tu vida bueno por la cara que tiene seguir siendo fantástica no

Voz 10 08:54 es que lo que te pasa a ti eh carros y lo grapas a tanta gente que sigue mandando mensajes porque seguimos con esa campaña pequeñita no en el better yo me curo el betún en yo me curo mono pues es que todos los días se diagnostican cáncer en España todos los días IS es durísimo pero hay que decir que más de la mitad se curan más de la mitad se superan el palo te lo llevas sea eso no te lo quitan la alegría no es caro porque te lo dice sea has que eso es absurdo no sólo follón ahora hay que hay que ponerse manos os médicos te lo puedes tomar de muchas maneras y eso es lo que lo que yo he seguido haciendo viéndolo de otra manera porque todos esto todos evoluciona en estos meses desde que hablamos a mediados de abril hasta ahora pero sí que he querido y creo que lo he conseguido llevar mi cáncer independientemente de cómo ha sido desde su desarrollo desde el punto de vista médico con una sonrisa con alegría y con optimismo para para infundir a los míos a Cristina a mi novia a mis amigos a mi familia un estado de optimismo no tuviera siempre que y relacionado con el deseo con con el discurrir médico después de estar aquí tuviera otra metástasis así se cuatro decir

Voz 0313 10:10 no yo ya que te pones te pones cuatro metástasis cuatro metástasis

Voz 10 10:14 venta años tú lo dices hoy cincuenta años cuatro metástasis dice Baba apostamos poco conoce lo comen

Voz 0313 10:21 a mí no me ha comido

Voz 10 10:23 la salida de las emisión más pelotas que me que me comiera

Voz 1630 10:26 yo he tenido mucha suerte porque hay mucha

Voz 10 10:28 ante que la echado los mismas pelotas y la misma alegría que yo seguro no han tenido esa suerte esto es así la vida tú lo has dicho es que funciona así es ha sido maravillosa así de grande así de dura mejor que yo

Voz 1630 10:42 idea que vale mucho más que yo y que merece vivir mucho más que yo

Voz 0313 10:46 pues si este fin de semana no sé si muchos oyentes sabrán de qué les estoy hablando a mí me ha conmovido de manera especial el obituario sobre Alejandro Bolaños periodista de la sección de economía del diario El País compartiendo risas abrir yo yo no lo conocía personalmente al pero leyendo esa página también escrita tan tan sentida sin sin sin sin sin muchos y sí mucha cosa floral tampoco eh con una distancia en el último párrafo descubrió que quien estaba escribiendo eso ver a su mujer que también sufrió un cáncer bueno es de las cosas más hermosas

Voz 10 11:18 es alucinante expresiones emotivas que leído últimamente habido gente que fíjate me lo ha vinculado en Twitter alargada no me extraña venta hirió compartió ruedas de prensa con él porque él estuvo un tiempo largo años en la Delegación del país si si ese entonces bueno pues lo normal coincide salas de prensa que hacía muchos años que te rondó

Voz 0313 11:37 cabeza cuando viste la noticia de que Alejandro Bolaños hoy ha muerto

Voz 10 11:41 a mí me entró miedo atroz claro que yo ahora mismo cualquier cáncer es mi cáncer yo me lo llevo a mi terreno como cuando te compras un mini nada más que ves minis por la calle o unos pantalones naranjas Navas que ver gente a pues yo cada vez que alguien me habla de un cáncer es mi cáncer y lo lo vivo así es un miedo atroz oye tú cuando cálculos volver a la radio pues si todo va bien mirarán septiembre eh tengo que darme radioterapia para limpiar unas cositas en una glándula

Voz 1630 12:06 el renal aquí yo creo que a ver si para

Voz 10 12:10 a ver si para diciembre antes y en unas cosas que aprendido estos meses es que hacer planes generales ir un poco nada nada nada porque porque todo ha ido retrasando se siempre entonces tengo muchísimas ganas esta mañana a me apretaba las palmas de las manos pro sabía que harán

Voz 1630 12:28 era muy especial y que es desesperado que se creen que soy recogido y que

Voz 10 12:35 bueno pues la casualidad que bueno pues justo venía esta tarde hacia Madrid Matas el gusanillo un poco también no sé sí sí totalmente totalmente por lo menos para hoy hoy esta mañana

Voz 9 12:43 Toni Garrido en el en el en el Hoy por hoy

Voz 0313 12:46 la presentación de la de la temporada preguntaba a los oyentes nos preguntaba todos Ángels a Pepa a Marcos a todo el mundo el primer recuerdo cuál es el primer recuerdo de la radio cuál es el tú

Voz 0230 12:56 lo mío es la memoria

Voz 10 12:58 sí yo me dedico a la radio siempre lo digo por culpa de mi padre

Voz 1630 13:02 que era un oyente de radio

Voz 10 13:04 pero bestial mi primer recuerdo la radio lo es el sonido de la saga de los poetas jonda de radio que era una emisora Radio Radio quedaba unas pequeñitas noticias no se podía hacer al dar información todavía en aquel entonces le Balenguera Radio hora Commercial fingido goteras goteras goteras esa es la cuña que recuerdo recuerdo Radio hora la saga los poetas en en la Cadena Ser y luego ya pues los negros matinales con Ónega con contada la gente que a lo largo de la historia las cuántos años llevas vinculado a la radio detrás y los ha sido siempre periodista radiofónico has topado Iceta prensa económica que es lo más coñazo que hay en el mundo canto el respeto queridos amigos de Cinco Días Expansión y tal pero fíjate estos últimos años fíjate claro

Voz 0313 13:50 no pero siempre era era era

Voz 10 13:52 los económicos una cosa terrible para mí a mí lo que me gusta ahora Radio llevo haciendo radio sin parar desde el noventa y dos

Voz 0313 13:59 desde el momento desde el año noventa y dos sí sí dice la Expo de Sevilla sí sí sí sí sí

Voz 1630 14:04 llegué a Sevilla para la Expo como becario y tuve la suerte de de quedarme hiciera ahora que dices becario y aquí hablas de la gente que no puede estar hoy haciendo radio y gustaría todo

Voz 10 14:14 esos becarios que acaban de terminar hace

Voz 1630 14:17 eh

Voz 0313 14:18 días termina el verano yo el viernes metes periodo de unos cuantos había unas cuantas cara agradeciéndole su trabajadores Germany un abrazo a Marta Valderrama

Voz 11 14:26 ha sido claro claro claro sí sí se lo que sí sí claro que se oye ir

Voz 0313 14:32 me has dicho que es un poco absurdo lo de hacer planes yo lo comparto con en cualquier momento de la vida pero bueno tú estás calculando ahora que para antes de Navidad igual te pones delante de igual de un micro si eso se tuerce tienes plan B

Voz 0827 14:43 tienes sigue teniendo que hacer hacer

Voz 10 14:45 hoy poco tenido examen que es una cosa que te hacen un Pet tac que se llama taxi es es común rayos X de lo a lo bestia desde la coronilla hasta hasta los talones no para ver cómo estás ya es cuando ha salido de mis metástasis las cuatro están se están reduciendo porque el tratamiento está siendo efectivo y que no tengo nada nuevo es decir vamos ganando ese es el examen el pasa unos días terribles no me extraña antes de hacérmelo estará en las horas previas a saber

Voz 1630 15:13 y el resultado no hay

Voz 10 15:15 entonces estoy bien

Voz 1630 15:18 han he tenido que pensar que correría

Voz 10 15:20 sino salías ya lo primero que pensaba lo lo único que he pensado es bueno si viene mal me llevo el palo pero inmediatamente hacemos lo mismo que hemos hecho hasta ahora seguir peleando sí confieso que que en que me hubiera costado más

Voz 0313 15:34 los super oncólogos que te tratan en las conversaciones que seguro que habéis tenido en todo este tiempo te dicen que la la la lucha la batalla al camino para combatir el cáncer convertirlo convertirlo algún día ojalá en una enfermedad crónica que chocolatada vivir

Voz 10 15:49 dicen que va deprisa

Voz 0313 15:52 camino pues lento que se va progresando mucho que está progresando muchísimo

Voz 10 15:56 muchísimo de hecho a mí me van a dejar mi cáncer como crónico Icon bueno pues la yo creo que casi la certeza que en el tiempo pues va a haber algo que va a mejorar mis condiciones hace un mes estuve hablando con un tío que con vamos que trabajan un fondo de inversión fondo buitre y me contaba cómo estaban invirtiendo en hospitales y clínicas que se dedican al tratamiento de cáncer especializado en la maquinaria que necesitan es decir que el cáncer es ahora mismo lugar donde va mucho dinero luego entraremos en valora así porqué porque no si es justo o injusto respecto a otras enfermedades pero eso está ocurriendo está llegando mucha pasta a la investigación

Voz 0313 16:36 dejad que los fondos buitre además de comprar casas para vender redes pues dado a cuatro veces su precio

Voz 10 16:41 también muros no te puedo decir en qué hospital y que máquina

Voz 0313 16:44 sí pero te lo juro así me quedé

Voz 10 16:47 impresionado porque además es un caso que que bueno que conocía

Voz 0313 16:50 pues eso es una magnífica noticia si luego Podemos

Voz 10 16:53 hará porque otras enfermedades no ya de trigo pero bueno está llegando mucho de enero está llegando mucha investigación yo ahora que cambio de tratamiento paso de una quimio que me tenía que era de seis horas fatal que la que me tenía mordiendo esquinas que me tenía mi casa común John

Voz 1630 17:08 que que a mi madre la pobrecita ha tenido

Voz 10 17:10 que ver y sufrir pues a una quimio que llamo cuna quimio Life que lleva solamente hay un componente que son veinte minutos en lugar de esas seis horas Icon es aquí me voy a estar cada tres semanas durante años

Voz 0313 17:22 durante años años conviviendo convive hoy con a todo muy controlado

Voz 10 17:26 eso te así sale algo lo cogen enseguida

Voz 0313 17:29 com Hoyo Valentín una última cosa por cierto muchísimas gracias por la camiseta con el Lyon me curo

Voz 10 17:35 hay hay otra hoy hoy tanto los que suben en Twitter a la camiseta al yo me curo uno cuenta Valentín García dos

Voz 1630 17:41 es que seamos más que seamos más gente

Voz 10 17:44 lo que no estábamos así el cáncer sólo una última cuesta

Voz 0313 17:46 en una última reflexión de los muchos oyentes que te están escuchando algunos colegas de profesión otros no alguna gente casi toda con un contacto más o menos directo con con el cáncer otros que afortunadamente todavía no conocerán con habrán sufrido hacer realidad todos estarán sacando sus conclusiones este tío es un optimista

Voz 11 18:03 la rebelde irredento y un exagerado esto lo utiliza como una especie de terapia para para animarse yo estoy con él y con qué mensaje te quedarías Iker

Voz 10 18:16 esa cada una de esas personas pues mira yo me tengo que remitir algo que he leído y es casualidad Rosa Montero y el país es que una una columna hoy pero que me ha encantado sobre la gracia y la desgracia no en resumidas cuentas habla de de bueno que co como muchas veces creemos que sacamos grandes lecciones cuando nos llega una desgracia dice me reafirmo la desgracia no enseña pero atención tranquilos qué enseña es la gracia la gracia es el Milagros sin fin de la buena gente yo estoy asumiendo que estoy saltando Cacho hice también este es el mayor prodigio la constatación de la fuerza misma de la vida yo he creído aprender cosas con el cáncer de creo que algunas he aprendido eh puede que Rosa Montero tenga tenga razón que no se aprende tanto pero hay alguna cosa que es que es indiscutible esa gracia de la gente por eso sigo convocando a miles de personas que quién iba a decir que la feria es día de provincias iba a poder con iba a poder convocar y conquistar sabes entorno a la sonrisa por el cáncer esa buena gente esa es la victoria esas la victoria y luego luego la constatación de la vida de bla de la pura vida incluso con su crudeza con súper parte

Voz 0313 19:23 Valentín García

hasta la muchísimas gracias gracias gracias

Voz 17 22:01 la Ventana de Madrid

Voz 0867 22:02 el Javier Casal presidente Ángel Garrido buenas tardes bienvenido La Ventana de Madrid como está muy

Voz 0177 22:07 buenas tardes encantado de estar aquí otra vez en esta que durante muchos años ha sido también algunas tardes que venía como portavoz del Gobierno muchísima gracias por invitación

Voz 0867 22:15 en unas cuantas hay unas cuantas horas ha pasado delante este micrófono amarillo

Voz 0177 22:18 muchas muchas sí muy a gusto

Voz 0867 22:20 casado ha aclarado ya sí cuenta con usted si iba a ser el candidato del PP en las elecciones de mayo a la Comunidad de Madrid

Voz 0177 22:28 no porque además no tiene por qué porque hacerlo lógicamente el presidente nacional Tina la decisión sobre los candidatos a las comunidades autónomas sobre los alcaldes como en ciudades como Madrid lo tiene que decir lógicamente con su equipo con las personas que asesoran y Guillermo en toque que lo decida no lo comunicará a todos

Voz 0867 22:45 vamos que no le ha llamado por teléfono durante el verano un y le ha sacado de ninguna si esta para decir ágil calienta que que te toca

Voz 0177 22:51 no yo con Pablo hablo en muchas ocasiones porque lógicamente es el presidente de mi partido yo soy la Comunidad Madrid hablamos con frecuencia con frecuencia pero créame que este tema no no ha sido objeto de ninguna conversación

Voz 0867 23:03 yo de momento no dice nada usted sostiene que quiere ser candidato verdad bueno yo lo que sostengo es que me gustaría

Voz 0177 23:09 como creo que a cualquier militante que trabajen política en una comunidad le me gustaría ser presidente de debí comunidad por supuesto que sí pero esto no significa nada más que me gustaría por supuesto que la decisión tiene que ser del presidente nacional de la directiva nacional y que tienen que elegir la persona que creen que es el mejor candidato para volver a ganar las elecciones

Voz 0867 23:28 recuerdo la agonía que que hizo para ser Mariano Rajoy a a sus candidatos hace cuatro años el practicamente ajustó ajustó tanto que no los plantamos en marzo sin saber quién es quiénes iban a ser los candidatos del Partido Popular Ángel Garrido cuál es la fecha límite cuando debería casado despejar lengua

Voz 0177 23:47 bueno pues tampoco deberá que creo que tengo que opinar sobre eso yo creo que que el presidente tiene que elegir cuál es el mejor momento no hay eso depende también

Voz 0867 23:54 pero mejor pronto o tarde pues pues no lo sé

Voz 0177 23:56 sinceramente creo que Parra soy opiniones para para todos los gustos no yo creo que es el sin siempre ha hablado que sería desde luego antes de final de año seguramente sea una fecha razonable pero insisto yo creo que es el presidente nacional desde la visión que se tiene desde arriba decida cuál es el momento más oportuno para presentar a cada

Voz 0867 24:13 directo usted creo recordar llegó a decir que mejor cuanto antes

Voz 0177 24:18 pues seguramente seguramente lo dijera porque pensaba que era que era así pero como la decisión es mía la decisiones del presidente nacional insisto y creo que además para tomar ciertas decisiones y mejor también tener una cierta distancia hay una cierta altura seguramente yo soy una persona que veo las cosas desde la perspectiva exclusivamente de la comunidad y el presidente de la vez desde la perspectiva nacional seguramente esa esa visión es más acertada a la hora de elegir un can

Voz 0867 24:42 y vamos a jugar si le parece al tú sí que vales que el Partido Popular en Madrid señor Garrido necesita un candidato templado con experiencia aunque sea menos conocido o un galáctico muy muy conocido que devino en las encuestas

Voz 0177 24:57 yo creo que era una persona que pueda volver a ganar las elecciones para seguir gobernando no para ganarlas simplemente porque creo que eso no puede ser un objetivo sino para seguir gobernando y haciéndolo como creo que lo estamos haciendo bien no lo sé yo creo de verdad que es un momento en que los ciudadanos agradecen pues que sí que haya personas templarlas al mando o al frente de las responsabilidades y que también están ya un poco cansados de personaje Si desde luego creo que quiere volver a ver personas pero estos suelos una impresión mía qué puede estar equivocada yo tengo mi forma de trabajar que sí que coincide un poco con eso que usted decía de trabajar con tranquilidad con tiempo tratando de no decir una palabra más alta que las otro me equivoco como todo el mundo y a veces cometo errores también es algo pues de lo que debiera ser la línea habitual pero bueno me gusta esa forma de trabajar y creo que es positiva para todos

Voz 0867 25:46 me Si Pablo Casado finalmente elige a otra persona otro candidato entiendo que usted cargaba respetar pero pero dejaría usted inmediatamente el Gobierno de la Comunidad de Madrid como usted si os iba a terminar la legislatura quemada

Voz 0177 25:59 no yo tengo el compromiso de termina la legislatura y el día que Pablo Casado diga el candidato o candidata sea quién sea desde ese minuto yo me pondría a trabajar con él porque además está convencido de que ha sido la mejor decisión insisto porque él es quien tiene todas las claves para paralizar quién quién debe ser la persona que esté al frente de esa candidatura así que estaré con una persona que sea desde el primer minuto trabajando hasta el final lógicamente

Voz 0867 26:21 uno le dolería

Voz 0177 26:24 no no en absoluto

Voz 0867 26:26 quedó en no no de hay vio que logra personajes

Voz 0177 26:29 conocen saben cómo afrontó todo esto ya afronte algo parecido cuando Cristina Cifuentes se salió del Gobierno y tuve que esperar durante un tiempo a que mi partido en este caso cumbre a Rajoy como presidente de fiera lo hice deberá una actitud absolutamente zen las cosas yo creo no soy nada fatalista todo lo contrario soy optimista por eso creo que las cosas llegan cuando tienen que llegar y que si no llegan es lo mejor que te puede pasar

Voz 0867 26:51 el Tribunal Supremo debe determinar en las próximas semanas imputa o no a Pablo Casado pone el caso máster si le imputan debería dejar la presidencia del Partido Popular que acaba de llegar quedaría seriamente tocado para mantenerse en la presidencia y aspirar a gobernar este país

Voz 0177 27:06 yo creo que desde luego no eso no se va a producir creo que todo todo este caso sacado absolutamente de contexto y yo creo que en absoluto va a ocurrir eso va a ocurrir y por tanto es una es una situación que no no en siquiera contemplo y además creo que que eso es lo que va a lo que va termina sucediendo que se va a quedar absolutamente nada hay que Pablo Casado pues como ya ha demostrado yo creo que en muchas ocasiones seguirá trabajando como el hecho hasta la fecha seguirá impulsando nuestro partido creo que Pablo Casado es ahora mismo un auténtico revulsivo dentro de partivo Moulin también dentro de la política nacional de verdad contemplo esa posibilidad

Voz 0867 27:38 a usted no le pasará factura aquello de haber apostado por Cospedal en su día

Voz 0177 27:42 una mujer ha ganado ya o no yo muy al contrario porque además que que yo de Pablo Casado él es mi presidente por tanto mi jefe pero habrá que tengo la suerte de ser amigo del desde hace muchos años el de conozco perfectamente si algo palabra Pablo Casado la lealtad yo aposté por María Dolores de Cospedal por lealtad y compromiso político con hay personal y lo he dicho muchas veces y vuelvo a decir volvería apoyar aun a sabiendas de que fuera perder

Voz 0867 28:05 el presidente Garrido cuando anunciamos la entrevista en redes sociales no le voy a engañar los madrileños no para decía muy preocupados por el futuro del Partido Popular dicen los candidatos así que voy al lío que nos han escrito muchos padres preocupados por esos colegios que no se terminan a tiempo o esos profesores que tampoco llegan a tiempo las aulas con el inicio del curso escolar vale que no pasa en todos los sitios que no sea un fallo generalizado pero Madrid que es una Comunidad puntera en lo económico que está a la cabeza y presume de ello puede permitirse de verdad el lujo de tener en el siglo XXI alumnos en barracones

Voz 0177 28:39 no es que eso ocurre vamos a ver nosotros tenemos unos mil trescientos centros escolares y un millón doscientos mil alumnos más o menos en números redondos y lo que ocurre todos los años y también estés es que desgraciadamente en algún caso si las obras no se llegan a completar en plazo no por nosotros evidentemente sino porque ahí al final un fallo de las empresas en todo caso yo lo asumo como propio porque para eso soy el responsable empiezo por hacer algo que creo que también estamos obligado pedir disculpas a los padres y las madres que que han visto pues que su hijo no note no comienza el curso en la clase en la que ellos esperaban pero esto afectado más o menos a unos ochocientos alumnos que no van a estar en la clase que teníamos prevista pero no bastantes luego ningún barracón en un espacio no habilitado para para la clase muy al contrario estarán en sitios que sean acondicionado para que sean exactamente igual que clases el otro día algunos padres pudieron ver en un colegio dijeron algo parecido lo que voy a decir ahora no hubiéramos preferido que estuviera en las clases pero nos hemos quedado tranquilos con lo que hemos visto insisto Pedimos disculpa por supuesto porque son ochocientos chavales nos gustaría hacer el cien por cien de las cosa bien no a todo llegamos

Voz 0867 29:43 sí lo que pasa presidentes que claro me dice usted ochocientos alumnos puede parecer mucho poco o sobre la cifra global pero explique usted a los padres a los que pide disculpas la situación por la que tienen que pasar sus hijos en los próximos meses en las próximas semanas el primero es complicado el segundo hay muchas asociaciones de padres muchos padres que llevan dando la matraca desde hace semanas diciendo oiga que no terminan que no terminan y al final es verdad es que no terminan donde está el atasco administrativo

Voz 0177 30:08 no no no es tanto atasco administrativo porque los las adjudicaciones licitaciones adjudicaciones se hacen emplazo después las

Voz 0867 30:15 de esas que se dan a la fuga es si eso es otra

Voz 0177 30:17 bien es cierto incluso ocurre que en algún caso ni siquiera tenemos los medios legales hoy por hoy para poder después tomar digamos alguna decisión sobre esas empresas que nos han dejado tirados dicho yo creo que con una palabra castiza que entiende perfectamente también habría que modificarlo no puede ser que las empresas abandonen los trabajo que están haciendo de Henk un problema muy complicado admiración sobre todo los chavales Hydro en colegios que en sanidad que en cualquier otro espacio público debería haber también una reforma legal que nos permitirá actuar con más

Voz 0867 30:44 pero eso eso pasa porque los concursos acaban finalmente siempre en las manos de aquella oferta que que parece más más económica para la administración y lo barato unos termina saliendo a todos muy caro no no pasa

Voz 0177 30:55 daba se podría haber sacado que pasaba por ese tema pero lo cierto es que hemos modificado las condiciones de digitación y ahora se se premia también con los plazos esto no solamente el aspecto económico y sin embargo también ha habido empresas que con este nuevo sistema también también han fallado no es que desgraciadamente cuando hablamos de muchas obras y de muchos de muchos colegios alguna desgraciadamente insisto tenemos que pedir disculpas a los padres pero también garantizarles que los chicos y la chica van a estar en sitios que están acondicionados para ser aulas con todas las

Voz 0867 31:27 en el caso de los profesores que no llegan a tiempo y es que no sé si los últimos seis siete años recuerdo haber contado esta noticia durante cada inicio del curso escolar los interinos no llegan a sus puestos el día uno de septiembre y algunas clases no pueden arrancar correctamente porque las plantillas no están básicamente porque no se han hecho los llamamientos correspondientes en este caso sí que parece un atasco administrativo esto no se puede evitar rodeos ladrillo no puedo llegar a entender porque dependen ustedes de terceros

Voz 0177 31:55 en el caso de los profesores bueno también porque en parte ocurre porque se espera hasta el final para para tener perfectamente ajustadas a las clases el siglo diferentes colegios hay trasladó a última hora hay chavales que entran los colegios también en septiembre hay que esperar también hasta el final para ajustarlo plenamente y sí que puede haber una pequeña disfunción de un porcentaje pequeño de de personas de de de los trabajadores que van a estar pues atendiendo a nuestros chicos enseñándoles pero es un porcentaje muy muy pequeño por contra así que tengo que decir que este año por ejemplo va a haber ochocientos profesores más que el año pasado no creo que eso es un es un buen dato yo creo que a veces hace no no somos perfectos y deberá cometemos errores pedimos también disculpa cuando cuando procede pero creo que las cosas en términos generales están haciendo francamente

Voz 0867 32:36 el presidente de la última entrevista aquí en la SER le pregunte por el consejero de Educación Rafael Manrique en que usted me dijo que tenía confianza plena en él han pasado cien días ya desde que usted llegará a la Puerta del Sol bueno aporta el sol como presidente Manrique en esta reprobado recordemos por la Asamblea el rector de la Rey Juan Carlos le ha acusado básicamente de presionarle en las primeras horas del caso máster la Sexta nunca Home el pacto educativo en el olvido usted mantiene ahora mismo está ahora siete de la tarde XXXIII minutos su compromiso y su confianza en el consejero american

Voz 0177 33:07 sí sí lo tengo a las siete y XXXIII y también ha sido de cuatro o los seguir deteniendo creo que el trabajo en la educación está siendo bueno las reprobaciones usted yo creo que lo sabe perfectamente tienen adaptar absolutamente político y también la oposición intenta atacar justo aquellos servicios públicos que que en el fondo son los que mejores tenemos nosotros nuestra sanidad es la primera de España y también entiendo que la oposición tenga que emplear emplearse a fondo justamente en aquello de cree que debería debilitar los más no no lo ha conseguido

Voz 0867 33:36 el alemán Messi el pacto educativo no depende

Voz 0177 33:39 desgraciadamente sólo del Partido Popular si tuviéramos mayorías fruta no fuéramos capaces sacarlo por supuesto sería responsabilidad El consejero también mía pero como dependemos de los demás los demás ya han dicho que claramente no están dispuestos a ayudarnos en ese proceso pues yo creo que que razonables no no emprender empresas que sabes de antemano que están condenadas al fracaso

Voz 0867 33:56 ah y al hilo de la defensa que usted hace de su consejero Angry que con este respaldo cabe entender que Ángel Garrido también respalda o apoya las presiones que podría haber cometido pudiera haber cometido su su consejero frente al equipo rector de la Rey Juan Carlos

Voz 0177 34:12 desde luego si hubiera habido presiones no lo respaldaría a lo que ocurre es que el jazz el Rectorado

Voz 0867 34:17 sé que sí bueno el rector los exactamente lo que ha dicho

Voz 0177 34:19 pero el consejero que ha explicado ya en muchas veces y yo creo que coincide más o menos con la versión de rector es que él llamó se interesó lógicamente por un asunto que contaría a la presidenta de la Comunidad un en un ámbito que lo educativo que era de su competencia nada más no ha habido ninguna presión porque si hubiera habido alguna presión demostrada la seguro que sí que en ese caso este consejero cualquier otro voy a trabajar

Voz 0867 34:38 la Comunidad mal o sea que usted apoyaban dediquen pero no apoya la personas no lo no lo con apoyos las presiones de ningún consejero Coromina

Voz 0177 34:45 consta que el consejero y que no ha habido ninguna presión

Voz 0867 34:48 la la semana que viene se celebra el debate sobre el estado de la región el año pasado hubo crisis de Gobierno G guarda usted algún as en la manga va a hacer algún retoque de aquí a final de legislatura

Voz 0177 35:00 sinceramente creo que no creo que no no va a haber ninguna crisis de gobierno lo que va a haber en este caso en el debate les Tauro regiones una exposición de donde estamos como hemos llegado aquí que ha sido con las políticas del Gobierno en el Partido Popular en estos algo más de tres años también lógicamente habrá que contar qué queremos hacer de aquí en adelante porque la comunidad no puede parar ni un año ni un mes ni un días y creo que debe estar permanentemente movimiento una comunidad como la nuestra es lo que vamos a hacer en este caso explicar lo que hemos hecho como hemos llegado que queremos hacer porque creemos que nosotros somos quiénes

Voz 10 35:31 por podemos trabajar por los madrileños por no no va a haber ningún cabrón

Voz 0867 35:34 un entonces lo digo porque si no va a ser revivir básicamente el debate de investidura bueno no no crea no crea queda algún proyecto importante habrá ayudar a sacar adelante a impulsar algún proyecto importante de aquí a mayo sí sí

Voz 0177 35:49 tiempo queda tiempo porque bueno ya en política sabe usted que los tiempos han cambiado queda en un mes pasan cosas que antes pasaban a lo largo de cinco diez años si queda timo para hacer cosas yo creo que tenemos que hacerlas que es obligación de los responsables políticos de seguir ofreciendo ilusión también a los ciudadanos o gestión pro también ilusión ofrecer cosas nuevas cosas que les pueda motiva que lo pueda motiva como sociedad y créame que en este debate lo Bader

Voz 0867 36:13 de habrá acuerdo sobre los presupuestos su socio de gobierno ciudadanos dice que que lo va a poner muy duro muy complicado pero claro el año pasado también le iban a poner muy duro y complicado y terminaron pidiendo wifi para el metro

Voz 0177 36:23 bueno no yo creo que Ciudadanos igual que en otras cosas seguramente podría opinar de forma distinta creo que sí que ha contribuido en momentos importantes para la Comunidad dar estabilidad tres momentos singulares han sido desde luego el apoyo a los presupuestos de la Comunidad yo creo sinceramente que también que este año va a apoyar porque aquí no se trata de que no sin entre ese Nyan PP etnia ciudadano se trata de lo que interese lo ciudadanos en la comunidad y creo que todos estamos convencidos de que presupuestos existentes suponen estabilidad para nuestra región yo estoy convencido que habrá una negociación lógicamente ciudadanos también intentará lógicamente sacar el mayor partido posible tensa negociación pero creo que nosotros estamos en la idea de que de que los presupuestos son importantes para todo

Voz 0867 37:05 han hablado recientemente con Cristina Cifuentes

Voz 0177 37:07 pues lo respeto la primacía de no así hablo hablo de vez en cuando claro que sí o bien por mensaje o hablamos pero ya son conversaciones que que tienen que ver estrictamente con lo personal

Voz 0867 37:17 y en este tiempo no estrictamente político quién le ha dado más consejos aquí ella usted usted no va más

Voz 0177 37:25 el respetuoso ya lo contado un alguna ocasión que ella tampoco no no me ha dado después consejos políticos yo de Cristina Cifuentes aprendí muchas cosas y le debo muchísimo de haber sido el consejero de Presidencia y por tanto también de alguna manera ahora a ser el presidente del Gobierno en la Comunidad medir yo he aprendido muchísimas cosas buenas de de Cristina Cifuentes pero ahora yo creo que ya es enormemente respetuosa conmigo sabe que cada uno tenemos una forma hacer las cosas y no nómada

Voz 0867 37:50 ha pasado el tiempo que está todo digamos más reposado usted cree que se equivocó en su estrategia de comunicación que tendría que haber encarado las cosas de otra manera

Voz 0177 37:59 pues deberá que no no se llama ya ese texto ejercicios nostálgicos o no conducen absolutamente nada que difícilmente Fuentes recibe un momento dado saldar un asunto que tenía con saldar toda su responsabilidad política dimitiendo como presidenta hallar lo que está encarando ese es un procedimiento judicial que yo esté también estoy absolutamente convencido que va a terminar en nada pero bueno nada más no yo creo que eso es tipo de ejercicio ya melancolía pues deberá que no ayudarán al presidente tengo una

Voz 0867 38:26 la batería de preguntas rápidas pero que queda minuto de programa así que voy casi a modo cuestionario Carmena han se presenta así o no

Voz 0177 38:33 que se presentará porque va mal interesa sobre todo el Partido Socialista

Voz 0867 38:36 no tiene coche diésel o gasolina

Voz 0177 38:39 yo tengo coche diesel

Voz 0867 38:41 muy complicado

Voz 0177 38:44 se lo sé pero también ha dicho la ministra que era un globo sonda no bueno vamos a ver

Voz 0867 38:47 bueno habrá elecciones generales antes de mayo elecciones generales remarcó generales bueno si el presidente tuviera palabras sí porque él dijo que llegaba presidente para convocar elecciones saldrá Franco del Valle antes define allí la verdad es que creo que Franco le interesa prácticamente a nadie salvo al presidente muy poquita persona más habrá referéndum en Cataluña no sé si he escuchado esta mañana han les alumbrado

Voz 0177 39:10 en la Cadena Ser a hablar de algo que había parece lamentable yo deberá alguien piensa que este es el momento fue el comportamiento que está teniendo el independentismo catalán ir dijo el presidente Torra que es el momento de hablar de otro referéndum creo que es un error grave

Voz 0867 39:23 sí se está la más difícil de todas las que las que ha tenido esta tarde que va a hacer el Atleti este año

Voz 0177 39:29 el Atleti lo que hace es lo de siempre ganar y pierde perder con honor

Voz 0867 39:34 Ángel Garrido mucha suerte lo porvenir siempre a este programa siempre que se lo pedimos este aquí compraban en qué ha pasado tantas horas gracias hay mucha suerte estará próxima muchas próxima

Voz 19 39:47 nos marchamos mañana estamos de vuelta desde las siete y veintena siete emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid en La Ventana hasta mañana

Voz 0827 39:53 adiós

