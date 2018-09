La Ventana (04/09/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 son las cuatro las tres en Canarias

Voz 1454 00:08 hay nuevas voces que han valorado el dato del paro del mes de agosto que subieron cuarenta y siete mil cuarenta y siete personas se perdieron doscientos tres mil cotizantes es el peor agosto desde el año dos mil siete la portavoz del Partido Popular en el Congreso ha subrayado que las medidas económicas del Gobierno están incidiendo en el aumento del desempleo la desconfianza y ha pedido una rectificación desde Unidos Podemos se ha señalado que la actual paro es casi estructural en el el informativo Hora catorce hemos hablado con el director de análisis macroeconómicos del servicio de estudios del BBVA Rafael Doménech que hablaba de desaceleración

Voz 4 01:10 no

Voz 3 01:11 vivido durante estos últimos años el Ministerio

Voz 1454 01:13 exteriores se ha reunido con su homólogo palestino Josep Borrell ha anunciado que el próximo viernes el Consejo de Ministros va a doblar la ayuda que España concede a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos después de que Estados Unidos haya retirado su financiación el encuentro ha sido en Madrid informa Rafa Panadero

Voz 1775 01:29 la decisión va ir al Consejo de este viernes el ministro de Exteriores asume que no va a solucionar la situación de los palestinos pero dice que es un gesto la ayuda al aún no

Voz 5 01:39 desde el año dos mil ha sido de ciento veinte y siete millones de euros este año había sido reducida hasta un millón que se va a aumentar a dos millones lejos de la media de los últimos dieciocho años que conviene tener en perspectiva no

Voz 1775 01:58 su homólogo Wright Malki ha agradecido ese gesto ha lamentado la nueva posición política estadounidense que la inhabilita dice como mediador en la región daba más importancia a la supuesta propuesta de Washington para formar una confederación de Palestina con Jordania algo en lo que ha estado de acuerdo el propio Borrell

Voz 5 02:15 mientras no lo vea en Twitter presidente otro ámbulo me voy a creer nada

Voz 1775 02:19 Malki ha pedido la colaboración de España para reactivar el proceso de paz recuperar la solución de los dos estados

Voz 0313 02:25 visto para sentencia el juicio por el caso de un bebé robado

la hoy la asociación Stop Accidentes ha exigido una reforma del Código Penal que contemple el agravamiento de las sanciones en relación a los delitos de tráfico es la petición de su presidenta después de conocer el incremento en el número de fallecidos en las carreteras este verano doscientos cincuenta y nueve ha calificado además el dato de muy negativo porque además lleva consigo un aumento muy elevado de el número de heridos graves

Voz 6 03:11 lo acaban de escuchar el primer juicio de bebés robados en España ha quedado visto para sentencia la Fiscalía mantiene sus once años de cárcel para el acusado vamos a la Audiencia Provincial en una Jiménez buenas tardes buenas tardes y hoy

Voz 0133 03:23 el doctor Eduardo Vela han sólo ha cogido el micrófono para decir desde su silla de ruedas que no quería añadir nada y que quería irse Inés Madrigal la bebe robada que le ha sentado en el banquillo pedía a las

Voz 7 03:33 hartas de esta Audiencia Provincial justito

Voz 0133 03:36 no puede quedar imponen que alguien jugar

Voz 8 03:38 a serbios cambiando la afiliación eh falsificando partidas de de nacimiento como es mi caso cercenando el derecho a conocer los orígenes no

Voz 0133 03:51 después Inés se ha fundido en un abrazo con otras madres de bebés robados que esperaban aquí fuera como decíais la

Voz 9 03:58 usación particular pide trece años para su de

Voz 0133 04:00 defensa la absolución fuentes de esta Audiencia Provincial señalan que la sentencia podría estar lista en tres semanas gracias Elena ya

Voz 1462 04:07 de poco más de una hora ha terminado en la plaza del Carmen en la capital el homenaje a los diez

Voz 6 04:11 bomberos que murieron en el incendio de Almacenes Arias

Voz 1462 04:14 he estado Aurora Santos un año más representantes de los doce parques de la capital han homenajeado a los diez bomberos que murieron en la tragedia de los almacenes Arias hace ya treinta y un años lo han hecho con un ramo de diez rosas rojas en recuerdo a cada uno de ellos en el acto han participado en la teniente de alcalde de Madrid Marta Higueras y el concejal de Salud Seguridad y Emergencias Javier Barbero los dos han elogiado el trabajo de los bomberos aquel día en la labor del Cuerpo a día de hoy Javier Barbero que están intentando Luis Tosar

Voz 0785 04:45 en el último e en el último punto de la perfección técnica para poder seguir dando el mejor servicio que desde ahí hay que agradecérselo

Voz 0313 04:54 cerraba el homenaje de este año en la interpretación de pena

Voz 1462 04:57 Harbour a cargo de la Banda Sinfónica éxodo empieza en La Ventana ya saben que lo tienen

Voz 1454 05:03 todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de la

Voz 0313 06:01 España tiene el honor de haber sido un país pionero en la defensa de los derechos de las personas homosexuales esos así forma parte de la historia tiene mucho mérito pero ya se sabe que una cosa son las leyes y otra la calle la vida real por eso se siguen produciendo agresiones a gais por eso no les persigue a veces al grito de maricón o tortilleras según se tercia por eso muchos jóvenes demasiados chicos y chicas viven su sexualidad de forma clandestina o vergonzante porque la intolerancia los prejuicios siguen pesando lo suyo hay además tiene mucha importancia el contexto alentó no lo mismo por ejemplo una gran ciudad donde los espacios con más amplios que un pueblo pequeñito donde se conoce todo

Voz 2 06:37 no

Voz 0313 06:38 ni tampoco son iguales los colectivos donde uno o una pueda moverse si podremos por ejemplo como punto de partida de una historia una relación sentimental entre dos mujeres una pareja de lesbianas que son gitanas qué podemos esperar el lío lío garantizado seguramente más largo de lo habitual o el que pueda darse en otros ámbitos eso es simplemente que no es poco lo que cuenta Carmen y Lola una película que se estrena este próximo viernes que ha pisado algún callo porque dicen que fomenta el antisemitismo yo sinceramente es mi opinión yo no lo creo para nada en absoluto pero sí pienso que es una gran película que cine social del bueno porque retrata la vida sobre todo porque destila verdad ojalá la vea mucha gente se proyecte en colegios e institutos enseguida hablamos con su directora ir con sus protagonistas bienvenidos a La Ventana

Voz 12 07:47 a ello eh eh

Voz 0313 10:31 hoy estamos aquí con la ventana abierta a una tarde más en la Cadena Ser Luz Sánchez Mellado comparecerán el País buena está la de El Tiemblo muchas semanas cuánto tiempo tampoco han sido siete semanas bonsáis de lleva fatal me sé tú tú regresa este ayer también a la actividad profesional ayer ayer bien pero ánimo bueno

Voz 1362 10:49 dentro de dentro de la gravedad sí

Voz 0313 10:51 me dolía un poco la tripa como cuando los niños vuelven al cole pero bueno sigues teniendo nervios al empezar una temporada ayer lo era buenas tardes hola buenas tardes sigues teniendo en Nervión

Voz 1362 11:00 ansiedad ansiedad ansiedad sí sí sí sí pero bueno no sé si especialmente por volver al alcoholes y

Voz 14 11:07 no volverá a la trinchera No a la guerra la guerra la jungla yo le he preguntado

Voz 0313 11:11 Paco Maruenda que estuvo aquí en La Ventana bueno si a día más sí estuvo aquí en La Ventana en todo y no le preguntaba si había más trincheras en la política con el periodismo una maravillosa hay muchas demasiadas efectivas

Voz 14 11:23 le damos a la par no pero es verdad así cada temporada

Voz 1362 11:28 dice que te lo sabes todo y no yo creo que uno de los secretos y lo de los retos de esta profesión es estar al día y eso no es tan fácil hay que estar continuamente

Voz 0313 11:35 practicando y tú lo sabes pues lo de estar al día pasa por leer pasa por escuchar música pasa por ver teatro pasó por ver cine las tres personas que estamos hoy aquí central micrófono abriendo la ventana Isaías luz un servidor hemos tenido la suerte de la oportunidad de deber Carmine Lola que se estrena el próximo viernes mañana y un preestreno de esos de alfombra roja y esas cosas de mucho boato pero ya se proyectó en el Festival de Cannes fue además elegida por la Academia de Cine Europeo para representar a España en sus premios no es una película que necesite mucha presentación de la que me gustaría deslindar como decía hace un momentito la parte polémica que la tiene y que también trataremos con nuestras invitadas pero que no es ni mucho menos lo más importante lo más importante es lo que cuenta es el universo y El Mundo que refleja las conclusiones de cada espectador y cada espectador a pueda sacar así que más preámbulos saludo ya a Lola ya Carmen Zaira Romero buenas tardes cómo estás Rosi Rodríguez buenas tardes ya sabes nadar

Voz 9 12:30 sí ya sé nada por fin porque la

Voz 0313 12:33 no sabía ya sabes nadar y Arantxa Echevarría es Arantxa Echevarría cómo estás Arantxa buenas tardes

Voz 9 12:38 muy bien muy débiles Ciudades por la Paz

Voz 0313 12:41 la peli

Voz 9 12:43 yo lo que quiero es darte las gracias por esa dentro que has hecho esta entradilla

Voz 0313 12:46 lo que pensamos no nombro me he inventado nada

Voz 9 12:49 me parece muy bonito porque me lo ha dado todo el día respondiendo preguntas que creo que no tendrá que ver con lo que queríamos a hacer tu entrada me ha gustado mucho cómo llegas a esta historia porque es una película sobre historia que quería hablar del primer amor y yo creo que todos os acordáis de suele ser que suele ser

Voz 0313 13:05 más bonita exacto porque es muy puro

Voz 9 13:07 limpio huy huy ya que hay aquí a que es que tiene un mal recuerdo que el primer avión pero sí que todos estaremos ese amor platónico la pieza que que además son momento adolescencia que estamos como una montaña rusa no todo es maravilloso todo es terrible como como Le pasaron la película yo quería hablar de ese amor pero a la vez vi una noticia en un periódico sobre la primera pareja de chicas gitanas que se había casado y me sorprendió porque era el dos mil nueve que era un habían pasado muchísimo tiempo desde que la ley

Voz 0313 13:38 sí se iba por un lado lleva es más lenta

Voz 9 13:43 Iban sorprende porque la foto era de espaldas había nombre supuesto serán falsos y lo que más me entristeció porque conociendo poco a los gitanos es que nadie de su familia había ido al día más bonito de su vida no entra

Voz 0313 13:55 me imaginé como se acoge desafueros en las bodas si lo bonitos que son

Voz 9 13:59 y me imaginé despegar esa foto hizo vía esa historia de amor cómo sería su primer este da molestas Carmen Delia

Voz 0313 14:05 pero hay algo hay algo más bonito que hay algo más bonito que esto que escucharles

Voz 15 14:09 lo de menos y no me preguntes pese a su nombre un asimismo sí estará feliz y contento cuando yo sólo pienso que te echo de menos no sé si te das cuenta de que te estoy diciendo que te quiero irme de igual que ese es un chico me gusta el como para casarme contigo si pudiera porque siento dentro mucho con corazón

Voz 0313 14:36 el el corazón como sonríen Rosario porque es tanto por complicidad porque recordáis cuando Rodas gordo

Voz 7 14:45 hasta ese momento si a mí me me ilusiona

Voz 1462 14:48 en realidad no ha guardado un poco de de la risa que pasamos grabando este sonido

Voz 9 14:54 sí teníamos que hacerlo muy lento

Voz 1462 14:57 con mucho cariño decimos en Suances

Voz 9 14:59 es después del rodaje de sí que no encerrarnos en una habitación las tres con Fabio Vettel de técnicos Sanidad tiradas en la cama y entonces era venga lo diera yo te quiero por ejemplo era muy divertido porque es lo lo pasamos verdad

Voz 1462 15:13 si encima algo descubrimos que había una vaca enfrente sabíamos era de verdad fuera de mentira yo amo como una hora y pico para grabar ese trocito

Voz 9 15:21 porque no lo podían dejar a dos adolecía pero realmente sois tan les

Voz 1362 15:27 antes como las chicas de la de la peli las actrices estáis en esa franja de edad es más soy un poquito mayores

Voz 9 15:32 yo soy yo soy por ahí por ahí ya lo hice con dieciséis años

Voz 1462 15:38 árabe con diecisiete y actualmente tengo dieciocho y ella

Voz 9 15:40 lo hicimos con dieciocho ó dieciocho diecinueve nueve diecinueve y veinte y luego hay que decir que que ambas soy sois gitanas no no no

Voz 7 15:48 yo sí Rossi se gitana yo no yo soy

Voz 9 15:51 Merche era anhela a los oyentes cuál es la diferencia entre Egipto

Voz 1462 15:55 mucha no hay pero

Voz 16 15:58 eh no hay diferencia porque diferencias solamente hay dos o tres que es el dialecto Easy

Voz 1462 16:04 la costumbre que tienen los gitanos en la boda de sacar el pañuelo eso nosotros no lo hacemos nosotros no hacemos ni pedido ni boda saca la sábana claro padecidos mostrar la dijo hoy en dia poco hoy en día solamente es es capaz

Voz 0827 16:18 es una película nunca es que lo sorprendente de veros es la madurez que tenéis es decir

Voz 17 16:24 de repente

Voz 0827 16:26 parece que tenéis mucha experiencia en el cine es muy de verdad lo que hacéis realmente

Voz 16 16:33 este no es que el nueva experiencia ni nada sino que en todas las personas que hubo en el reparto nos sentimos más liberadas hacerlo sin sí

Voz 1462 16:43 vergüenza porque para nosotros fue en tan poco tiempo una familia

Voz 0313 16:46 claro que era no puedes tener vergüenza con tu

Voz 1462 16:48 pues mira tú nunca puedes tener pregunta pues es lo que nos pasó con

Voz 7 16:51 en con producción con dirección

Voz 1462 16:53 con todo el mundo y luego quieren ganar ninguna

Voz 7 16:56 están quería hacerlo no podían ni cuando me dijeron que si puedo yo he de decir que no pues me ilusione porque no se me dio alegría porque alguien total abrazo

Voz 0313 17:08 de hecho la peli al oyente ha dicho buf lo que has hecho no te echó la bronca

Voz 7 17:12 no no al revés por ejemplo a mi marido siempre me apoyan todo siempre me ha dicho que que haga la película que cumpla mi sueño sí es lo que me gusta a mi madre también ha apoyado mucho siempre tiene el apoyo de mi familia que es lo que me importa realmente

Voz 0313 17:25 no ha habido nadie que te dijera que le parecía mal porque en tu entorno a Arantxa y el proceso de déjame segundito que hemos hablado de la de la gente estará pensando que tiene que ir a la peli pero la pérdida pues bueno pues una parte de la pérdida es esto

Voz 18 17:40 del que que dijo Rafa que a su hija Carmen y la verdad sea dicha llevan un tiempo ya habiéndose cundía entre a la gente yo estoy además se saquen famas y que son o vamos a fuimos como gitano que somos cómo estoy hombre dijo muy buena gente no fuma no bebe vino de la casa

Voz 19 18:03 muy bien muy bien yo lo único que puedo decir que mi hija la Carmen desde que ha nacido hasta ahora no ha salido a la puerta a la calle sin que haya acompañara eh sin haber hablado con ningún chico ni de que tenga ni siquiera teléfonos móviles por Leopoldo

Voz 0313 18:19 a ver vendrá todo lo malo pero el teléfono móvil estas dos poquito antes de entrar en el rebote no lo sueltan

Voz 20 18:25 no pararé hasta a la familia a mí me bueno

Voz 1362 18:31 me ha maravillado la película se lo decía antes a las chicas fuera de

Voz 0313 18:34 a poder deja la decir una cosa que es una primicia mañana en la con firmaremos a eso de las seis de la tarde pero a Carlos Boyero le ha encantado sabe mucho lo que significa el pero Arantxa sí sí sí sí sí

Voz 1462 18:46 a lo mejor me enseño es una foto digo si tienes un nombre

Voz 0313 18:49 el gracias pues es el gran crítico de cine de España ahí el que da unas hostias como panes y elogios también

Voz 20 18:55 ya me da a mí eso quería Boyero

Voz 9 18:59 misa sea que que les gusta es muy importante para la película de una maravilla no realmente es eso es un

Voz 1362 19:04 la película que que que te llega que te te te emociona te te el sube los bellos que eso no es fácil de conseguir venden están en ningún guión me ha gustado especialmente a de vuestra interpretación donde parece portentosa por su naturalidad es la diversidad que que ofrece sobre sobre el pueblo gitano y sobre sobre una comunidad en este caso que no es un líder federal ni ni son probablemente los Gipsy Kings los que estamos acostumbrados ni igual tampoco es exactamente como lo narra la película pero yo que está en contacto con con con con gitanos y he vivido con ellos reconozco tantas cosas tantas cosas el culto a la la influencia de de los mayores y las relaciones entre chicos y chicas osea

Voz 9 19:52 decía el primer eso sobre todo

Voz 1362 19:54 lo lo que comentaba Rossi no es sobre sobre bueno tú eres tú eres tu marido tú eres muy joven estás casada desde muy joven entonces aquí siete desde los diecisiete que esa película realmente habla de habla de vosotros habla de vida

Voz 7 20:07 sí sí porque si yo me casé muy muy jovencita hay pero es que son nuestras costumbres son costumbres gitanas así y de hecho mira hace unos días se casó una prima mía con doce años cosas que Somoza sueño si San somos así un siglo Melchero igual a se casan muy pronto pero porque no saben ya desde pequeños es hoy y lo seguimos llevando

Voz 0827 20:30 Rossi pero de sois así pero digamos todos los gitanos se parecen más a los gitanos que vemos respecto a la relación personal que tenéis entregas otras dos Los queremos en la película o los de tu familia los que no solamente no te han planteado ningún problema sino que incluso te han apoyado oye hace esto da da este paso no

Voz 1462 20:46 es que todo tipo de una Malcolm comprar pero que es lo más común hombre lo más común es que no te dejen hacer la que no va ya que no es un poco para la película claro si la película lo lo más normal pero no aire todos ahí Familia es una excepción

Voz 7 21:00 a mi familia y su familia por ejemplo están un poco más abiertas al mundo profesora de de hacerla por eso hemos podido hacerlas si estábamos más en el siglo

Voz 0827 21:07 tío no entraran maneras Arantxa a mí lo que me parece interesante es que cuenta una historia universal es decir que bueno está ambientada donde está ambientada la podía saber ambientado en otra comunidad o en otro ámbito sería exactamente lo mismo no lo son que es como cuando una comunidad pequeña pues se enfrenta a una nueva realidad que para ellos es una novedad que no debe ser no yo creo que ese prejuicio también hay que quitárselo

Voz 0313 21:30 Isaías perdona el día que alguien haga una película sobre dos futbolistas homosexuales que todavía no se ha hecho

Voz 9 21:36 lo que pasa que por ejemplo ideas

Voz 20 21:40 ella estaba escribiendo la valla

Voz 9 21:42 lo que pasa es que por ejemplo yo creo que el amor es universal y esto es lo bueno que tiene he llevado la película Munich ha estado en Serbia ha estado en Colombia en Cannes por ejemplo que cuando estuvo en calles decir

Voz 0313 21:52 triunfa estáis mucho sí

Voz 9 21:55 no pueden decir que lloraron como sabes que cante ponen en el cine en medio de los asientos te ponen los

Voz 7 22:00 pocos al final de la película en la gente se levantó

Voz 9 22:03 empezó a aplaudir ahí jugando nos sentíamos actrices de verdad claro cuatro minutos y medio de aplausos en Cannes no

Voz 1462 22:10 llegado momento en el que decía Arantxa hace no sé si a aplaudir llora ríe y Joan Clos

Voz 21 22:15 dos días lloraba miraba todo el mundo me daba ancha me

Voz 1462 22:17 trazaba Arantxa y luego

Voz 9 22:20 ha tenido que ver a las dos pivotes porque son guapísimas andando guapísimas andando con sus tacones la gente quiero hacerme una foto contigo estaban que se sentían Penélope Cruz verdad

Voz 1462 22:31 no no lo creíamos cuando lo decían que se quieren hacer fotos con nosotras no no lo creíamos claro que me no puede ser que en el estén pidiendo nosotras que no somos nadie fotos ya es curioso porque por ejemplo en Múnich

Voz 9 22:42 después de una presentación había una una rueda de preguntas y una chica del público con el pelo rojo llena de Pierce es muy moderna intentó hacer una pregunta no pudo se echó a llorar y cuando terminó me acerqué ayer dije oye cuéntame qué qué qué te pasa cuando he dice es que esa madre es mi madre yo echo Erasmus estudió Bellas Artes pero esa madre que no comprende a su hija no tiene que ser porque sea homosexual sino porque hay un vacío generacional quizá de comprensión entre dos generaciones es mi madre y entonces dije que yo creía que está hablando de una aldea chiquitita que nadie conoce no sabe lámparas universal no sé

Voz 0827 23:18 Clemente Lola Zaira reivindica su amor reivindica otras cosas llega quiere ser peluquera porque no se quiere casar con quién lo que le toque no sino que sencillamente quiere ser una mujer y hacer lo que te dé la gana

Voz 0313 23:31 mira qué bien lo cuenta

Voz 22 23:32 alguien no ven más al Instituto pagué para quemar los libros integrarme todos da estudiando para que luego medio ganar a un curso de peluquería que lo que hacemos todas para que ha pasado algunos colegiados que no se hablar contigo te lo juro dos Luthi nada más que eso que yo no ven Peña contigo porque digan esas carta de tonterías seguir qué pasa que hoy a su mujer para que lo odio con toda mi fuerza pues esa mujer solamente pudo tener hijos tener marido tener casa para fregar tener que atender a los hijos todo el día boca meandros lo dotes que es Paqui no es la vida de mi madre yo esa vida no la quiero Paqui yo mi vida quiero viajar sacarme Mi carrera poder fumar sin tener que esconderme Itu Nájera se sabe que eso no se puede Paqui pero tú puedes hacer lo que tú quieras lo lo Paqui eje la gitanos pague por no tener no tenemos ni sueña

Voz 9 24:23 su frase es muy dura muy dura pero real es muy duro me he rodeado muchísimo decirla

Voz 1462 24:28 no sabía cómo claro

Voz 9 24:30 entendía el mensaje que yo quería contar con esta secuencia no porque no lo comprendía buen momento que quería fumar si no podía fumar porque porque había un gitano mayor y entonces yo le recordé todas esas cosas que no puedo hacer porque claro ella se siente muy libre muy poderosas gravedad hay una unos cortapisas Magro ahí esa Córdoba una cosa que pasa en particular que no voy a contar que es algo antiguo entre nosotras que utilizamos de pronto empezó a salir le empezó a salirle empezó con lo de la madre que eso no estaba en el guión empezó yo no quiero cambiar la yo lo quiero la vida mi madre pero lo de las gitanas por no tener no tenemos ni sueña sueños es una frase real dicha por una niña gitana en un curso de dado por un asistente social gitana es que es muy duro

Voz 1362 25:13 claro porque te has bebido de las fuentes estudias sois empapado de la de la cultura gitana es una hay una cosa también muy llamativa la película y es que aparte de la frontera generacional lidera frontera bueno pues de de costumbres y de iré de aceptación o no de la diferencia de los hijos es la es la solidaridad entre mujeres porque la madre también desea para su hija ese progreso se enfrenta con el padre de alguna manera para que su hija esa cadena entre mujeres sean gitanas Josean payasos sean de cualquier nacionalidad da igual y es la que a la que ha hecho posible progreso yo no sé si vosotras en vuestras casas habéis tenido empuje de la madre o empieza a ser patente entre vuestras amigas que las madres animan a las chicas

Voz 7 25:53 vas a hacer su vida a ser

Voz 1362 25:56 su su propia historia

Voz 7 25:59 yo por ejemplo mi madre yo mi madre no átomo como mi madre no tengo como una mio Mi madres como mi compañera

Voz 9 26:06 es que es muy joven tal clima de tienen treinta y siete años es que

Voz 7 26:09 yo tengo veintiuno entonces es como si fuera un amigo me pasa cualquier cosa iba mi madre cuenta que todo todo para sí discuto con mi marido tengo que llamar a mi madre para que para que me ayude sea siempre teniendo como dices tú el empujones de mi madre para para apoyarme para que yo me siento apoyada

Voz 0313 26:27 yo siempre siempre tu crees que la película fomentaba el anticatalanismo como alguien roció rostro anotó usted crees que tú crees que fomenta el antisemitismo el mismo que la película detuvo a los estereotipos de los gitanos de que son una cosa y otro de Tampa

Voz 1462 26:44 lo las cosas básica de los gitanos es culto

Voz 16 26:48 el pañuelo perdió boda eh lo típico

Voz 7 26:53 el tema de la homosexualidad dentro de los gitanos no existe esa David y Ximo

Voz 0313 27:00 sí se habla habla ni se miran y se observan

Voz 7 27:03 pues toma como personas esa es la realidad porque a no es no voy a decir que los gitanos si están acostumbradas a a aceptar que dicen su familia porque es mentira

Voz 9 27:11 claro es mentira ya puedes contarlo

Voz 7 27:14 ahí pasa algo de mi primo Mi primo ni primo

Voz 9 27:18 en un mitin muy bien su casa soltero

Voz 7 27:21 nadie sabía que al principio de ese chaval le contó un día a su madre y que tenía novio suma el chaval iba al culto eh Le echaron del culto por tener pareja y su madre el hecho de su casa dijo te cojo yo sólo a ti solo pero a tu marido no le voy a coger y nadie hablamos de la Familia a todo el mundo diríamos como como tú dices las palabras esas fíjate el maricón sale teníamos y todo el mundo y y cuando lo dice la peli y Arantxa me me estuvo metiendo la cabeza que que son personas normales que no está terrestres ni cosas feas son gente normal que comparten su amor con cualquier persona que da igual como sea y me dio a entender eso porque yo te lo estaban diseñadas en que no que no que los gays y las lesbianas que no que no son persona que que los tengo que lo diga que no lo puedo no puedo hablar cuando hiciera de la peli pues también imprimo que llevaba muchos años sin hablar

Voz 0313 28:15 Museo Supremo Alejandro Alejandro eh

Voz 7 28:18 llevaba muchos años sin hablar con él no hablaba con él no le dirigía la palabra cada vez que pasaba saludaba le llame y le dije mira perdóname por todo lo que te hecho se crea una persona igual que yo

Voz 16 28:30 sí te pido disculpas y sobre todo que te temes

Voz 7 28:34 estás invitado a a mí me preestreno y que puede venir cuando quieras y luego me daba cuenta de que es que mi primo es muy parecido a mí en la personalidad en carácter y todas esas cosas luego me da cuenta que es muy parecido a mí

Voz 0313 28:46 Rossi sólo por hubiera hecho realidad aunque sólo fuera

Voz 9 28:50 o sea el mejor premio la película que es la pena

Voz 0313 28:52 porque además en la película yo no quiero hacer Gobierno no puede decir pero bueno para que se haga una idea en fin un poco el oyente y que va a ser espectador a partir de del viernes cuando un padre pues entera le dicen que su hija qué tal que la han visto economía que hace pues hace esto

Voz 2 29:09 Pedimos por esta oveja Revival con dos casi una ciudad aberrante pero te pido por favor te rogamos el as tales compromisos

Voz 20 29:22 muchos acostumbra

Voz 2 29:26 pero entonces sin nombre mayor se enamora de una niña de cinco años piel siente que su estamos acaso tu piensas de que esos Parlon es pecado vivida el demonio temible al golf como hemos mio te pido que aniquile qué demonio que la posee el padre que tanto te odio Paco unos hermanos en el sur que se dedican a esta a sacarles el demonio

Voz 23 29:57 como pues tuve que llegaban a curar y cuando vuelva querrá irse y tener hijos y nietos

Voz 0313 30:03 quién no es pecado sea sentir amor no claro que no es que claro no es es brutal

Voz 1462 30:09 lo mal que lo pasé en blanco Randolph

Voz 9 30:12 Qatar pero si os digo la verdad eso está dicho por un pastor como lo dijo mi vino al Castell claro que tengo anécdotas para aburrir mira al y me me dijo quién es la directora de la película dije yo me dijo tú sabes lo que estás haciendo es una aberración a echarme un discurso entonces yo le dije a ver yo quiero hablar con ustedes que me explique no sé si si alguien siente amor idiomas ha creado a su imagen y semejanza no puede ser malo el amor fue lo puso el ejemplo soy un hombre mayor me que tardó nada porque de ello estoy hablando de amor

Voz 0313 30:44 es que no es lo mismo de siempre es que no lo vi claro

Voz 9 30:47 entonces dije para películas todo lo que es la película extraña diferente or fue cosas que no

Voz 0313 30:53 ha pasado mala Arantxa se lo has pasado mal

Voz 9 30:56 lo he pasado muy mal y lo he pasado muy bien creo que me quedo con lo bien porque ha sido una especie madres pero lo hemos pasado mal ha sido difícil levantar un proyecto porque va son a una mujer su primera película basadas profesoras debe dice es una película de amor de dos chicas gitanas debiera la puerta ahí la tienes no ha sido muy complejo levantarlo en el cásting lo pasamos muy mal porque ya llegó muy tarde hubo un momento en que dijeron no no tengo Carmen Rossi

Voz 0313 31:22 eh

Voz 9 31:22 mil gitanas se morían de vergüenza había chicas que me decían que sí que querían probar pero hablan con los padres los es decían que no

Voz 0827 31:30 ya verás convendría recordar porque algunos de aquella somos un poco mayores pero que estas cosas que acaba de contar Rossi

Voz 1362 31:36 Iglesias no debería entrar ya en las iglesias hoy

Voz 0827 31:39 día pero es que hace cuarenta años era ley era ley la persecución

Voz 0313 31:42 sí claro en los homosexuales se los encarcelaban

Voz 0827 31:45 el balear lideraba enfermos etc es decir que no estamos hablando de algo muy alejado cuando quiénes hacían las leyes eran payos gitanos precisamente quienes juzgaban encarcelaban perseguían eran

Voz 9 31:57 hay usuarios que la peli de gira por los colegios me encantaría además que cree hay muchas veces te dirán seguro si nos las están pidiendo que me encantaría os creo que sería vital y sobre todo también creo que está quedando un debate en el mundo gitano entre pues yo qué sé si ves el tráiler hay muchos comentarios pues es que tal muy conservadores que no reprende en provecho la película inmediatamente después a un chico joven contesta altura hay que cambiar es una chica gitana lesbiana pues qué no creo que siempre es bueno o sea entre que gente como Rossi cambie su forma de pensar y que se cree un debate creo que es positivista claro

Voz 7 32:39 caer somos

Voz 24 32:41 hay dos se llamaba no ya no caerse un prejuicio hijo si acaba de de de

Voz 7 32:50 a firmar que se te ha caído un prejuicio sensata ha caído el prejuicio de tu de tu primo gay e cuánto cuesta muchísimo muchísimo porque yo lo tenía muy metido en la cabeza eso de que de que para mí una persona gay o lesbiana no eran personas para mí incluso me da vergüenza decirlo pero yo antes decía la palabra ascuas las personas sea teníamos cosa personal hay cuesta mucho cuesta mucho cambiar la pensamiento no hay él quería esas personas porque son personas iguales porque el día de mañana también me puede sabía mi un hijo así sano y yo siempre lo hablado con mi marido he dicho a mí si un día me sale un hijo homosexual una hija a aceptar va a ser mi hijo toda vida

Voz 24 33:39 de hasta noventa de cambiarlo en Nava le evoque eh

Voz 0313 33:48 Rosi Rodríguez Ana Romero Arantxa Echevarria felicidades felicidades por Carmen y Lola Hay ya están muy pronto a muchas les vaya muy mundial beberlo otro día hablamos apuesta carrera futura en el cine ha hecho más que empezar

Voz 24 34:01 gracias a ustedes

Voz 25 34:07 el estudio

Voz 17 38:46 ya alquiler buscaba Ubisoft yen con tres tres en el barrio donde vivo que me ha visto Amina hacer primero que fiable cuando entré yo casi le falta haré medio yo suelo al tanto le dije

Voz 0785 39:08 no

Voz 34 39:17 tanto leyenda que tanto

Voz 17 39:30 el secundo que fui a ver de sigue era muy guapa

Voz 0313 39:34 hace una semana de reencuentro con ustedes con los oyentes todos los que trabajamos en la radio antes lo comentábamos con luz qué tal el verano bueno pues con más ganas a no sé quién no sé cuántos bueno el retorno de vacaciones y el comienzo de eso que llaman el el nuevo curso no elimina ni muchísimo menos los problemas habituales de nuestra vida cotidiana y entre esos problemas sigue estando por desgracia en los de muchísima gente la búsqueda de una de una vivienda digna la burbuja del alquiler de esta mañana la en la tertulia de de hoy por hoy con Pepa Bueno hablaban Joaquín Estefanía hay compañías de los datos absoluta mente terribles de que no hay manera de que siguen subiendo los precios de que en fin habrá que hacer algo sea lo que sea para solventar ese problema

Voz 27 40:14 la pregunta es sea lo que sea

Voz 0313 40:16 no

Voz 24 40:17 es nuestra polémica

Voz 0313 40:22 el IBEX las fui

Voz 0827 40:26 hay una empresa llamada Highbury cuatro punto cero que está proyectando levantar pisos colmena en Barcelona y ofrece habitáculos con dimensiones de un minúsculo camarote de dos coma dos metros de largo por uno coma dos de ancho con algunos servicios comunes ya un precio mensual de doscientos a doscientos setenta y cinco euros según esta publicando estos días El Periódico de Cataluña de momento es una idea que aún ni se ha planteado formalmente al Ayuntamiento de Barcelona pero sus promotores ya han recibido en estos días más de seiscientas peticiones nadie discutirá que la iniciativa aporta una solución en un mercado con los disparados disparatados tanto en la venta como en el alquiler en un tiempo en el que la precarización ha encogido de tal manera los salarios que aunque alguien se pase la vida trabajando el trabajo a veces no le da para vivir así que el partidario argumentará que siempre es mejor una solución así que el a nada aunque el detractor se preguntará qué tiene que ver vivir en una especie de caja con el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada qué es lo que consagra nuestra Constitución los poderes públicos acaban aceptando soluciones de esta manera pues o tienen bajo concepto de lo que es una vivienda digna os sólo dejan al aire su incompetencia su desidia para promover condiciones y normas que hagan efectivo ese derecho como les ordena también la Constitución

Voz 4 41:49 he diva te buenas tardes buenas tardes

Voz 0313 41:51 deriva te envían es uno de los socios de haiku cuatro punto cero que esa empresa promotora de este proyecto osea que esto va en serio de verdad

Voz 35 41:58 en todo caso nosotros no estamos tomando en efectivamente

Voz 0313 42:02 cuántas plazas están previstas ahora mismo para la ciudad de Barcelona que esta primera dónde dónde habéis embarcado

Voz 35 42:08 actualmente son pocas son quince plazas

Voz 0313 42:12 Imaz y más de seiscientas solicitudes de momento

Voz 35 42:14 efectivamente

Voz 0313 42:16 vale es un modelo propio Nos lo puedes escribir es madera como como como un poco más de precisión en qué consiste

Voz 0827 42:22 empecé

Voz 35 42:22 que son están hechos de melamina blanca

Voz 0313 42:26 sí

Voz 35 42:27 que se pueden decorar dependiendo si el inquilino pie de unas opciones u otras pues soy un poco la diferencia de precio entre doscientos y doscientos setenta y cinco pero básicamente el modelo de base es un modelo hecho con melamina blanca de dos metros veinte pues uno veinte de ancho y uno veinte de alto muchos efectivamente hemos visto que habían ciertas críticas y se preguntan si estoy una vivienda digna vamos a ver no estamos hablando de viviendas dignas parte de eso que no son pisos sino que se hacen en locales no es una vivienda digna Si contamos de que efectivamente alguien tiene que vivir en un módulo así está claro pero la solución que nosotros proponemos es temporal pero siempre lo hemos dicho sea para personas que por ejemplo pues tienen problemas económicos eh hay personas que pueden ser también estudiantes que que buscan enormemente y bueno pues donde poder vivir a un precio módico porque las habitaciones que se encuentran actualmente en el mercado no es que sean demasiado baratas o gente que también viva fuera y que tenga que hacer una cierta cantidad de kilómetros todos los días

Voz 4 43:53 ya

Voz 35 43:54 que puedan pasarse pues quizás la semana durmiendo en esos cubículos es únicamente para dormir y tenemos unos espacios comunes que efectivamente son cocina con microondas aseos duchas si un rincón donde podrán a bueno pues tertulia entre ellos au tomar un café o lo que sea

Voz 4 44:21 a los habitáculos tienen luz exterior

Voz 35 44:25 en principio la el habitáculo tiene una puerta que de metacrilato transparente opaco más bien el luz exterior en algunos sitios puede que sí que a otros supuestos que menos

Voz 4 44:39 yo estoy estoy pensar

Voz 0313 44:41 en el blog me viene a la cabeza Japón no sé si es

Voz 35 44:44 efectivamente modelo pero no sé si algún otro país

Voz 0313 44:46 donde fusión este tipo de propuestas

Voz 35 44:49 ahí varios países sobre todo asiáticos aquí en Europa se ha hecho algo pero eso más padecido a cabinas digamos de ferries no de barcos

Voz 4 44:58 ah sí

Voz 35 45:00 no obstante yo que llego de Dinamarca propuesto el proyecto allí a ciertas personas y les ha parecido interesante he venido aquí para efectivamente ayudarán este proyecto puesto que estoy mezclada en ello pero en cuanto a que a ver quién Barcelona me volveré a Dinamarca y quiero promocionarlo allí allí donde tienen muchos problemas por ejemplo con los estudiantes

Voz 1454 45:24 claro usted viviría en uno de sus cubículos

Voz 35 45:27 sí es temporal innecesario lo haría sí

Voz 1362 45:31 cuál es una media de temporalidad aceptable para para para ustedes no sé mi hija por ejemplo acaba de estar en Barcelona con unas amigas y a usted sea hospedado en el eh muy moderno muy hipster muy muy cool que por lo que usted nos cuenta es bastante parecido a lo que a lo que propone son

Voz 35 45:48 efectivamente usted no se está hablando de

Voz 1362 45:51 Jose a a mes con alquiler al mes cuánto cuánto sería un tiempo razonable de vivir en en en esta en esta superficie sin que

Voz 33 45:59 uno se sienta pues prácticamente un pues eso huésped en un hotel

Voz 35 46:05 no vamos a ver el tiempo que cada uno estime todo dependerá también de su economía de sus posibilidades

Voz 4 46:14 nosotros damos la posibilidad de que sí

Voz 35 46:16 a con problemas económicos pueda hacerse un poco para irse a vivir a un sitio adecuado no osea nos montamos esto no queremos hacer esta idea pensando en que se tiene que vivir así lo hemos dicho constantemente es temporal que la persona que viene lo necesita para un mes para dos meses para cinco años oye pues nosotros estamos abiertos a todo a o y toda necesidad

Voz 0827 46:47 me bien lo que dice lo que pasa es que en el propio perfil que usted dibuja de los posibles inquilinos pues claro cuando uno tiene problemas económicos es raro que esos problemas se solucionan en una semana o en dos semanas cuando habla de estudiantes pues cabe el estudiante tiene años por delante para estudiar su carrera es muy difícil salir de esas situaciones que marcarían el perfil de de sus inquilinos que esa solución es que esos problemas se puedan resolver en un plazo corto de tiempo no

Voz 0313 47:14 qué qué perfil tienen los los solicitantes curiosidad de edades y es

Voz 35 47:19 en principio habíamos pensado entre veinticinco y cuarenta y cinco años pero no estamos cerrados a

Voz 4 47:25 a ninguna edad estudiaremos todas las posibilidades

Voz 0313 47:29 esto no es para turistas verdad absoluta

Voz 35 47:31 en pero son para la gente que Vido trabaja en Barcelona sí que tienen esas problemáticas de la de la vivienda y luego la repetida son soluciones temporales que cada uno decidirán nosotros no podemos decidir por una persona oye que vamos a ver lo que pedimos es como mínimo una comida de cuatrocientos cincuenta euros

Voz 4 47:54 ya para saber que pueden pagar por lo menos esto

Voz 35 47:57 aparte de eso dentro de ese precio va incluida la luz y el agua yo todas las opciones que tengamos nosotros en cada local no pues hay que decir que es relativamente no estamos haciendo esto para hacernos millonarios cosa que muchas muchas unos han criticado bueno pues que critiquen pero que es una vivienda digna no pero dentro de lo que cabe sí que es digna digna porque tienes una cama decente porque todo lo que se ha encontrado es nuevo porque van a tener un espacio donde podrán pues es relajarse donde podían cocinar hacia algo no cocina sino calentar algunos alimentos puesto que sólo habrá microondas cocina Asensi nos quedan muchos problemas aparte de tener que hacer salida de humos etc etc pero es temporal lo temporal cada uno decidirá el tiempo que necesite que es barato si precisamente por eso para intentar ayudar a esta gente que que tiene problemas con la vivienda y creo que es una solución de todo el mundo puede verlo de diferentes maneras cada uno puede tener su opinión pero creo que hay una cierta necesidad básicamente a nivel arquitectura algo arquitectónico como vamos llamarlo se sigue construyendo los edificios con todo una serie de locales abajo quién no ha visto en Barcelona por ejemplo

Voz 4 49:26 sí estoy un poco en todos los sitios puesto que viajó

Voz 35 49:28 durante que están la mayoría tapiado osea si se pueden utilizar sitios temporales para ayudar a la gente digo ayudarán momentáneamente la acuerdo eh no para siempre pues creo que todo el mundo podía salir ganando primeramente la estética de la ciudad II los propietarios de los locales y si tuviéramos el apoyo del Ayuntamiento todavía mejor porque sería un apoyo político que siempre se agradecería no efectivamente todavía no se ha hecho con una petición directa al Ayuntamiento cosa que vamos a hacer en los próximos días pero sí se ha hablado con varios departamentos entre esos varios departamentos unos han sido positivos y otros negativos os han quedado relativamente neutro porque como no encajamos en ninguno de sus normativas que ellos tenían todos se basa únicamente en eso pero vamos que las normativas están hechas para ser cambiadas también hice a lomos de la Constitución efectivamente la Constitución diese ciertas cosas yo quisiera que efectivamente es decir realmente nos Nos hablan de ella y me gustaría que muchos efectivamente la siguieran

Voz 0313 50:44 bueno pues estaremos atentos estaremos atentos a ver a ver cómo evoluciona cómo ve luciera este proyecto muchísimas gracias por estar este ratito en La Ventana eh

Voz 35 50:53 gracias a vosotros ellos en contacto bueno decía

Voz 0313 50:55 Nos decía ahí bueno hay gente que lo ve de una manera de otra hemos buscado unas opiniones otras vamos a una en concreto saludamos a Irene Sabaté Irene buenas tardes bona tarda hola buenas tardes viene Sabatés portavoz del sindicato UGT sindicato de inquilinos de Barcelona no no está ahí es la estado Jaksche que escuchara toda la conversación para ver qué conclusión sacaba no ya has dicho nuestro invitado que esto no es ninguna alternativa a la vivienda tal que es una cosa temporal que es un

Voz 1362 51:21 de qué es un parche no no no sé su opinión

Voz 0313 51:23 el portavoz del sindicato cuál sería