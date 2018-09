La Ventana (04/09/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 3 00:08 de este comienzo del curso político estamos muy pendientes de Cataluña esta tarde por ejemplo del anunciado discurso del president de la Generalitat Quim Torra concita muchísima expectación pero tenemos noticia de última hora relacionada con Cataluña

Voz 4 00:20 por una vez es positiva Ester Bazán Aguas de Barcelona vuelve a Cataluña tras su marcha después del uno de octubre es la decisión del Consejo de Administración de la matriz del grupo nos lo cuenta de Mamel el Grupo Agbar ha decidido fijar

Voz 0563 00:31 de nuevo su sede social en Barcelona después de tenerla once meses en Madrid en un comunicado recuerdan que la decisión de marcharse de Barcelona tras los hechos del uno de octubre era de carácter temporal con el objetivo de preservar la seguridad jurídica de sus inversores y los intereses de sus trabajadores clientes proveedores la estabilidad económica añaden ha propiciado que el consejo de administración de la compañía bar haya decidido trasladar de nuevo la sede a Barcelona a la compañía asegura que el cambio de domicilio social no ha afectado ni al servicio ni a las inversiones que tenían planificadas él

Voz 5 01:06 misterio del Interior ha ordenado retirar el texto con el que se pretendía regular el atuendo y comportamiento de los guardias civiles y que entre otras medidas prohibía los

Voz 1509 01:14 actuales los detalles con Javier Álvarez apenas ha tardado unas

Voz 0689 01:17 horas el Ministerio del Interior en retirar el borrador de la Dirección General de la Guardia Civil que prohibía a los tatuajes y fumar durante el servicio el ministro del Interior Grande Marlaska ha ordenado retirar esa orden general con la que pretendía regular el atuendo y el comportamiento de los guardias ya ha pedido que se redacte otro nuevo texto con el necesario acuerdo mayoritario de los representantes de la Guardia Civil estas asociaciones habían anunciado hoy su intención de recurrir a la vía judicial si no se retiraba el texto en el que aparte de los tatuajes tampoco se permitía a los agentes llevar rastas zonas de la cabeza restauradas y otras con pero sólo los peinados cortos y clásicos en el caso de los hombres y recogido en el caso de las moscas

Voz 5 01:52 Japón se enfrenta al tifón más poderoso de los últimos veinticinco años de momento la zona golpeada con más fuerza es el oeste del archipiélago hoy hay al menos siete fallecidos y cuantiosos daños materiales Victoria García buenas tardes

Voz 6 02:03 buenas tardes el tifón como dices arrasado la mitad occidental de Japón con lluvias torrenciales vientos huracanados que superan los doscientos diez kilómetros por hora

Voz 1857 02:13 este es el sonido que hoy ha provocado la inundación del Aeropuerto Internacional de Cannes Hay en Osaka que quedó prácticamente engullido por el mar siete personas han muerto doscientas heridas en accidentes causados por viento o caídas de construcciones

Voz 1509 02:28 vamos con los titulares el deporte a esta hora Toni López buenas tardes

Voz 7 02:31 qué tal buenas tardes en marcha la décima etapa de la Vuelta a España jornada llana con final en Fermoselle a treinta kilómetros de meta los escapados acaban de ser neutralizados por el grupo en el que marcha líder Simon jets recordemos un segundo tan sólo por delante de Alejandro Valverde en la general es Open de Tenis Rafa Nadal juega a cuartos de final esta madrugada contra Dominique Tim mañana será turno también de cuartos de Carla Suárez que juega contra Madison Keys tras eliminar anoche a María Sara

SER Madrid

Voz 1315 03:03 el delegado de Seguridad Javier Barbero después de la última reunión con los sindicatos de la Policía Municipal dice que ve más cerca el acuerdo les ha presentado un documento que describe como realista con una serie de propuestas

Voz 8 03:15 creo que ya tocaría ir de alguna manera acercando posiciones

Voz 9 03:18 que mi sensación es que en lo en los central creo que sí que estamos hay una cosa que es muy clara y es que no no puede haber subidas lineales se va en contra de los del planteamiento de la Ley de Presupuestos Generales del Estado que lo que tenemos que hacer es cómo conseguir más jornadas a base de poder dar incrementos económicos a la propia a la propia policía en función del trabajo realizado

Voz 1315 03:40 Barbero ha pedido a los sindicatos que reflexionen para volver a celebrar una reunión a mediados de este mes los sindicatos no parecen tan convencidos desde UPM dicen que la propuesta no alcanzan ni lo mínimo necesario para llegar a un acuerdo a esta hora el presidente Ángel Garrido y el alcalde de Rivas Pedro del Cura se reúnen en la sede del Gobierno regional una reunión que pidió el propio alcalde para hablar sobre todo sobre cómo mejorar los accesos al municipio de escuchamos a Pedro

Voz 0230 04:05 la fundamentalmente una que es prioritaria que es el acceso

Voz 1181 04:07 va a ser la M cincuenta ya hemos trabajado todo el proyecto técnico tanto en la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento con el Ministerio de Fomento está todo el trabajo técnico sólo falta materializar la ejecución de la obra y queremos que el presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid como obra estratégica del sureste de la Comunidad de Madrid la haga suya ir concrete un compromiso cierto para que sea una realidad si es posible en el próximo año

Voz 1315 04:33 y una cosa más Madrid central el área de prioridad residencial del distrito Centro de la capital comenzará a funcionar en periodo de pruebas el veintitrés de noviembre después a principios de año habrá otra segunda etapa así multas y luego empezará a funcionar ya definitivamente con sanciones antes de que termine

Voz 1509 04:48 en la legislatura a esta hora tenemos veintinueve grados en el centro de la capital

Voz 10 07:06 yo españoles de blanco y en Motril y Balbino Jesús el mercado abierto así que la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno los bleus no llevo tu problema eres tú

Voz 17 07:41 nosotros podemos digamos llegar hasta donde podemos llegar

Voz 3 07:50 se han notado dos cosas en el coro de de todo para Radio Praga primera que es el segundo día a día está halagos amarrada la y y más importante que está Iñaki de la

Voz 4 07:59 claro que sí desfilar de Francisco hola hola esa segunda ola

Voz 3 08:07 que han puesto Iñaki de la Torra en el guión más allá perdió contra Torra también es verdad que no sepa sólo tenemos tenemos etapa de la Vuelta Ciclista eh viste

Voz 0230 08:22 el Ministerio del Interior ha ordenado retirar el voto

Voz 18 08:25 parador que sugería ordenaba

Voz 0230 08:29 que los guardias civiles disponían de tres meses para eliminarse los tatuajes de su cuerpo en zonas visibles los tatuajes invisibles tenían que ser de

Voz 18 08:38 la fumar ni hablamos las nuevas normas de decoro

Voz 0230 08:45 ella civil sugerían también que hay que ir bien peinado sin fumar sin tatuajes a la vista también estaba previsto que se prohibiera llevar más de un anillo pulsera se acabó eso de acercarse a la gente con las rastas Adviento un canuto colgando y un ancla en el antebrazo con la leyenda mamá te quiero intimidando collares de oro y decirle al conductor a Tele coleguita la quejas de las asociaciones de guardias civiles y el Ministerio del Interior ha decidido retirar de momento el borrador sobre atuendo aspecto de coro de la Guardia Civil otra noticia del día que compiten interés ha subido el paro ha subido mucho hoy hay una diferencia notable en el diagnóstico sobre porqué ha subido tanto el paro en el mes de agosto según la oposición es culpa del Gobierno según el Gobierno es culpa del cambio climático

Voz 10 09:51 sí

Voz 0230 09:55 no ha habido olas de calor tenido menos puristas nuevo ha pasado que otros países han recuperado su oferta hay en fin que entró una cosa y otra cuando un Gobierno da explicaciones sobre malos datos del paro siempre queda la impresión de que el perro sea comido los debe pues ha vuelto Pablo Iglesias creo que al final los que menos juntábamos pues tengo que teníamos razón Sender entrevista ayer en Telecinco después de unos meses de ausencia tras el nacimiento de sus hijos prematuramente Iglesias ha agradecido a los profesionales de la sanidad pública en un comunicado muy emotivo

Voz 1857 10:27 por suerte nuestros hijos están mucho mejor quiero desde aquí dar las gracias a los profesionales de la sanidad pública en particular los del Hospital Gregorio Marañón había sucedido algo

Voz 0230 10:39 que pudiera considerarse insólito el presidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido ha matizado las palabras de Pablo Iglesias diciendo que los hijos se han recuperado gracias a los grandes profesionales gracias también a los grandes recursos que se destinan a la sanidad madrileña que es la mejor de España

Voz 0177 10:56 me alegro sobre todo una cosa de que los niños de Pablo Iglesias hayan salido adelante gracias

Voz 8 11:01 esa enormes profesionales gracias también a Agra

Voz 0177 11:03 de recursos que tenemos en la sanidad pública madrileña que insisto lo he dicho antes y lo repito es la primera salida pública de España afortunadamente para los madrileños y yo creo que de eso no podemos sentir todos orgullosos seamos de derechas de centro de Izquierdas da igual yo creo que que es bueno sentirse orgullosos de los servicios públicos que tenemos en España que muy y muy concretamente Madrid pero sobre todo insisto me alegro porque hayan salido adelante y de verdad que le deseo todo todo lo mejor

Voz 0230 11:26 fíjate a veces piensas que no te vas a sorprender de nada y te sorprenden diga de alegras de los hijos vamos

Voz 19 11:34 de podemos muchos recursos bueno

Voz 4 11:41 venga twiterías empezamos el reposo Twitter con la gente cree que se imagina esta imagen en el Valle de los Caídos

Voz 1857 11:49 muevo la pierna muevo el pie mueve la tibia y el peroné

Voz 10 11:53 en Podemos exhumar a Franco excelencia por favor luego

Voz 6 11:58 es difícil criticar a Gerard Pique con los argumentos que propone Don chalecos

Voz 1857 12:02 pues Gerard Piqué será un irresponsable por conducir sin puntos pero mira qué cosa bonita que boca más redondita me gusta esa varita

Voz 6 12:13 luego cuando quieres ir de solidario pero no te lo ponen fácil el Twitter

Voz 1857 12:16 yo me fui a donar sangre y me preguntaron cuántas parejas sexuales he tenido en el año uno les hace un favor y encima te humillan

Voz 6 12:25 en el mundo de la droga en este tuit de Johnny vivos

Voz 1857 12:29 confiscaron trescientos kilos de cocaína en un barco de Ibiza los doscientos kilos serán distribuidos en dos tandas de cincuenta kilos

Voz 6 12:37 ya acabó por Asturias con una reflexión anatómica de Dani Borda

Voz 1857 12:41 es increíble que los mismos que pusieron externo creído más tú ideó a una parte de su cuerpo con con formasen después con sobaco

Voz 21 12:55 sí

Voz 22 12:56 eh

Voz 2 13:17 así de cada la a believer trepa Ariz fin era para hacer aquí

Voz 18 13:50 el Partido Popular y Ciudadanos han bloqueado hoy

Voz 0230 13:54 Mitación de un proyecto que hubiera permitido dar otro proyecto

Voz 10 13:59 cada vez la políticas más farragosa a ver cómo se explica esto

Voz 0230 14:04 Presupuestos Generales pueden aprobarse en el Congreso y rechazarse en el Senado donde el PP tiene mayoría absoluta el Gobierno quería eliminar el veto del Senado pero como PP y Ciudadanos tiene mayoría en la Mesa del Congreso han vetado el veto

Voz 23 14:17 los átomos son una cosa que usted natural

Voz 24 14:20 yo lo comprendo porque son cosas que no se ven

Voz 0230 14:23 sobre los presupuestos precisamente ha habido un lío bastante curioso Pepa Bueno preguntó ayer a Pedro Sánchez si el Gobierno piensa poner un impuesto al diésel la respuesta fue clara

Voz 17 14:34 porque sí porque por una sencilla razón el diésel es digamos una un combustible

Voz 0230 14:41 altamente contaminantes por lo que sea mientras tanto en otro lugar de Madrid estaba Reyes Maroto que es ministra de Industria Comercio y Turismo Yllera preguntada por este nuevo impuesto que oficialmente minutos antes había anunciado el presidente entonces dice Reyes Maroto bueno

Voz 1509 14:56 se habla mucho en puesto que el diese pero el Gobierno todavía ni siquiera

Voz 0230 14:58 el anunciada avisa a la ministra del anuncio entonces avisada a la ministra del anuncio decidió colgar un vídeo aclaratorio que seguramente debido a las urgencias parece que esté grabado en el fondo del mar es un vídeo en plano corto Un vídeo estos de plano corto que sugiere que cuando se abre el plano hay alguien apuntando con una pistola

Voz 25 15:18 quiero aclarar que apoyó plenamente el anuncio que ha hecho esta mañana el presidente de incorpora la fiscalidad de día en los tres supuestos en el dos mil diecinueve que estamos elaborando

Voz 0230 15:28 el ministro no quiero aclarar quiero aclarar por la noche en Hora Veinticinco la ministra explicó que no es

Voz 10 15:37 estaba escuchando por la radio

Voz 26 15:40 al presidente de alguna manera quiero y de alguna manera es destacar que yo estaba justo cuando el presidente estaba anunciando que el impuesto y que así va a incorporar finalmente a los presupuestos del dos mil diecinueve inaugurando un curso de verano

Voz 0230 15:55 el total que que linchar la radio e conclusión hay que escuchar la radio porque te sube un impuesto de tu ministerio no te das cuenta luego tienes que pasarte la entrevista de la noche en Hora Veinticinco diciéndolo muy de acuerdo que estás con el presidente del Gobierno vamos a escuchar consecutivamente todas las veces que la ministra Reyes Maroto explicó que está de acuerdo con el presidente

Voz 26 16:15 excedentes presidente presidente como así ha dicho el presidente Inger el presidente en la ex el presidente el presidente como bien ha dicho el presidente el anuncio del presidente de el anuncio del presidente como Napoleón

Voz 0230 16:28 Marcel B de ninguna otra manera hoy otro presidente hay una conferencia de otro presidente del presidente catalán Quim Torra en la que dará su opinión sobre España y sobre el queso

Voz 18 16:38 a todo el mundo está esperando a ver por dónde sale todo esto de momento

Voz 0230 16:45 lo que hacen todos los dirigentes políticos es repetir una y otra vez lo que cada uno piensa llevamos varios años así no cada uno está cavando un hoyo en el mismo punto todo el mundo clava el mismo clavo pero respectivamente no es que sea el mismo clavo al que va Amparo Marco razonó no tiene un clavo como la canción de Pablito tiene un habilitó pues todos son Pablito y cada cual tiene un clarito todos los políticos españoles tienen un martillo clavo cada uno el suyo va martilleando su propio clavo por ejemplo Pablo Iglesias ayer en Telecinco porque que hemos defendido siempre que Catalunya siga dentro de España pero que los catalanes lo puedan decir esto ya he dicho muchas veces aunque no haya una propuesta concreta articuladas realizó antes que nadie hace una propuesta concreta todos reiteran el verbo reiterar es el más habitual en la política española tampoco porque no se ve claro el clima para propiciar un acuerdo todo es dar vueltas a la misma rueda a fijarnos hoy en unas frases de Albert Rivera el líder de Ciudadanos en relación a tres rivales políticos que son muy distintos entre sí en primer lugar quién Torra Pablo Casado

Voz 4 17:49 no

Voz 2 17:51 estoy

Voz 0230 17:54 a escuchar a prohibiera que sobre algo peculiar esa peculiar relación que tienen los políticos con la verdad y que en el caso de Rivera es por decirlo así muy muy peculiar por ejemplo lo escuchamos hablar sobre el presidente Qatar

Voz 27 18:08 la desde luego con Quim Torra no tengo nada que compartir una persona supremacía xenófoba que no llamar bestias paradas a todos los españoles como entenderán los un presidente una persona de diálogo no

Voz 0230 18:19 con esto de las bestias estará a todos los españoles se refiere Rivera los escritos de Quim Torra en los que hablaba despectivamente muy despectivamente de un pasajero de un avión que había protestado porque en el avión se hablaba catalán decía Quim Torra que clase para en el ADN tienes refiriéndose a quién es no aceptaban hablar el catalán no protestan cuando habla el catalán que esto ya es fuerte por sí mismo no haría falta exagerarla ya hace referencias al ADN en una discusión portó pero es que aquí hay una retirada pero to run es no se refirió nunca no de todos los castellano hablan ni a todos los castellano hablantes ni a todos los españoles como dice como dice Rivera no es su Manu una exageración tal vez necesario pero bueno más complicada es la frase de Alves Rivera sobre el Partido Popular y sobre Pablo Casado en la polémica entrañable polémica de los lazos amarillos todos sabéis que Albert Rivera decidió quitar personalmente lazos amarillos de unas calles que dirigentes del PP criticaron esa iniciativa de político en la calle quitando lazos Ciudadanos ha respondido al PP diciéndole que está aceptando el marco de los independentistas a Rivera le han preguntado hoy en Televisión Española si esa afirmación no es excesiva y esta ha sido la respuesta de Rivera

Voz 27 19:39 empecemos por el principio lo que parece excesivo es que el PP diga que lo que ha dicho el defensor de pueblos crispar

Voz 0230 19:45 de un pequeño salto no el Partido Popular no ha dicho que lo que dice el Defensor del Pueblo es crispar el Defensor del Pueblo ha pedido a las instituciones que retiren símbolos partidistas y los lazos amarillos concretamente el Defensor del Pueblo no ha dicho que los políticos tienen que salir a la calle a quitar lazos amarillos el PP ha criticado que los políticos quiten lazos personalmente con razón honores a cada cual lo que critica Pablo Casado es que Rivera quiten lazos personalmente porque el partido

Voz 8 20:12 popular lo que está diciendo es que no va a ir a la cama

Voz 0230 20:15 oye a genera esa crispación pero va a exigir a las instituciones y los órganos judiciales estoy convencido que hará que volvamos muy pronto a gobernar España bueno esto es lo que ha dicho Casado entonces la frase de de Rivera no se corresponde con la verdad pero de una manera bastante drástica porque dura cinco segundos contiene hasta cinco falsedades decir que no es tan fácil el PP no ha dicho el Defensor del Pueblo crispa al Defensor del Pueblo no avalado que los políticos salgan a la calle quitar lazos el Defensor del Pueblo no ha dicho que las calles y plazas deban ser espacios libres de lazos el Defensor del Pueblo ha dicho que son las instituciones las que deben garantizar que los edificios oficiales libros es símbolos ya es porque ha dicho el Defensor del Pueblo es exactamente lo que defiende el Partido Popular y ahora volvemos a escuchar la frase de Rivero

Voz 27 21:05 bueno empecemos por el principio de lo que parece excesivo es que el PP diga que lo que ha dicho el defensor del pueblo es crispar

Voz 0230 21:11 es que no coinciden sabéis que no hombre todos los políticos tiene una relación complicada con la verdad pero ya ya sabéis que en Estados Unidos ya se ha instalado una mecánica periodística que consiste en explicar con mucha paciencia las mentiras mentiras lo llaman así las mentiras de Donald Trump bueno otra frase de Albert Rivera sobre un rival político en este caso Pedro Sánchez el presidente del Gobierno que ayer propuso en la SER que los catalanes puedan votar un nuevo estatuto escuchamos al eh Rivero está proponiendo el señor Sánchez hacer otro Estatuto inconstitucional me pregunto porque eso es una barbaridad no tiene sentido jurídico no desde luego la vía del pregunto también es una vía llevábamos no

Voz 28 21:50 si Baskonia en Ferrari a doscientos por hora pregunta

Voz 0230 21:55 a todo esto hechos concretos digamos lo que se dice no tenemos frases y gestos bueno su manera de hacer política Ana Pastor presidenta de las Cortes ha pedido a Quim Torra que vaya a las Cortes justamente porque los a exponer sus planes

Voz 29 22:09 animo e invito por ejemplo al presidente de la Generalitat al señor Torra a que venga al Parlamento de España a defender sus posicionamientos políticos el diálogo

Voz 0230 22:20 es muy necesario esto también podríamos decir que dicho en francés es un deja vu se construye a captar

Voz 4 22:29 el caso otros pues bueno oye

Voz 0230 22:31 el Gobierno catalán no ha dicho que no valora como un gesto en la política española ahora todo lo que sea pasar

Voz 18 22:37 de me cago todo

Voz 0230 22:40 esto se valora mucho si no estás el mercado valora mucho lo había si alguien espera hechos hechos lo que se dice hechos podría decirse que el balance el balance del día es próximo a cero antes de especialistas una de superhéroes de barrios hoy la policía de Santander advierte contra Spiderman lo cuentan

Voz 5 22:57 el titular aparece un nuevo Spiderman en Santander los bomberos reiteran que no vale todo para tener limpios los cristales buena noticia encontramos en el diario de Cantabria este domingo ha sido fotografiado

Voz 0230 23:07 es un señor que estaba en la ventana de un edificio limpiando

Voz 5 23:10 es cristales fotografía fue compartida en Twitter y en todos los bomberos han aprovechado la imagen para alertar de este tipo de actuación cuestiones que está pasando en Santander para que éste sea el tercer caso que esa la tercera noticia que leemos de los Spiderman limpia cristales en los últimos meses el primero fue en el mes de mayo cuando una mujer salió a la cornisa para limpiar los cristales de su casa también fue fotografiada y después en el mes de julio una limpiadora de ajo que también saltaba a la palestra por lo mismo habían quedado

Voz 4 23:39 ajos una localidad avales porque sabe dónde vamos

Voz 1509 23:49 la localidad de Santander

Voz 30 23:51 estoy encantado de cantaré Etna una limpiadora de un hotel había salido para limpiar los cristales del comedor

Voz 0230 23:58 coraje a Siberia dará culpa de ahorita ante Clark es secundario

Voz 4 24:11 esta semana que marca la temporada

Voz 6 24:13 la radiofónica como demostramos ayer no sí pero también la temporada laboral y familiar para la mayoría personas ya sé que hay algunos que que que se van de vacaciones ahora pero eso no interesa a nadie es una especie de minoría insustancial quedaron poquito a la brasa con el inicio de la temporada también llega a la presentación de los cambios y las novedades para el nuevo curso yo creo que es justo que si ayer nosotros presentamos nuestra programación

Voz 0230 24:34 es justo digo que presentemos la programación

Voz 6 24:37 nueva temporada las novedades que presenta una familia corriente española como la que representa el señor Miguel señor Miguel buenas tardes

Voz 24 24:44 hola buenas tardes hola miembro miembro de la familia Sánchez Pujalte de Soria verdad área se va a Soria de F capital si a ver esa es difícil distinguir lo que es capital de la ya sé que este de la capital

Voz 6 25:00 es vital que el amigo Miguel quiere presentarnos las novedades para la próxima temporada de su familia

Voz 24 25:06 a ver no la Bogotá dicha afecta chorrada

Voz 31 25:10 pero no no no

Voz 24 25:13 la espesa que se es el ombligo del mundo no

Voz 31 25:16 no sé si Carla a veces sí

Voz 24 25:18 a la verdad escobilla de la pleura del mundo que entre los testículos y Elano

Voz 6 25:28 bueno igual vamos al tema de Miguel queda claro el caso de los Sánchez Pujalte tu familia cambios en novedades

Voz 24 25:35 la temporada vamos por ejemplo mi hija de dieciséis años Alenia Leni pasa a ser la casa de familia por tanto hacer responsable de lo que es la línea ideológica la línea editorial de la otra familia cosas

Voz 6 25:49 la línea editorial la marcará tu hija

Voz 24 25:51 el gran queda comenzamos la familia Cyrano para Pirate cuenta Sara era más bastante conservador sí pero bueno ahora está en sus manos lo que lo que opinamos esta familia parece claro que si yo me cruzo por ejemplo con Laguna aunque con algún vecino que está en contra de la inmigración que tenga en cuenta que yo a lo mejor yo ya si ya estoy a favor tuyo si osea significa

Voz 6 26:14 a a favor de la inmigración no cuando yo marca

Voz 24 26:16 la la línea editorial de la Familia estamos en contra de migrantes por favor no pasa de ser colaboradora diaria la semana más que secciones

Voz 6 26:36 la sección a tu madre ya más

Voz 24 26:41 el repartidor de butano dejó de ser padre Familia por desempeñar una tarea bastante satélites vínculo como decís vosotros vinculo bastante de padre pasará a ser la excepción domar tarde nariz pequeña aldea abierto años que nadie a desempeñar tareas más de lo que viene a ser llevar a mi mujer a centrar con si sois el centro de dicho gestiones gestiones gestiona califal de la Familia Real eso caddie fuesen a tu hijo de doce años que buscaba es que nuestra familia como una especie de arquero que cuando lo de la primera fila

Voz 6 27:21 perdona pero esas copiando los los argumentos que yo no estoy directora ayer en la presentación de la

Voz 24 27:25 no hablo de arqueros su ciudad Cornish el coche no

Voz 6 27:30 por qué casualidad presentaba Las novias de la familia Sánchez Pujalte no pues muchísimas gran

Voz 24 27:36 sangre escucharle Engels de la Familia musicales

Voz 6 27:40 se para darle musicales nuevas sintonías venga vamos a escuchar venga

Voz 10 27:49 los Sánchez Pujalte un paso por delante

Voz 4 28:03 vaya por separado a la música pero oye muy bien muchísimas gracias gracias adiós bueno nos hemos conocido escalas de una familia española que yo creo que está bien está muy bien venga

Voz 36 30:24 cadenas

Voz 8 32:19 en la Cadena Ser

Voz 10 32:22 conectamos con nuestros enviados especiales

Voz 37 32:26 nosotros seguimos con la tropa de todo

Voz 3 32:28 la radio ahora saludamos a Íñigo Marquínez Íñigo buenas tardes

Voz 28 32:31 hola muy buenas tardes Francino muy buenas tardes a todos los oyentes de La Ventana desde la localidad zamorana de Bermillo de Sayago a que iba a concluir esta décima etapa de la Vuelta Ciclista a España una localidad de apenas quinientos habitantes yo hay Nos dicen que están más de diez mil eh viendo en la línea de meta el esperándola para ver el final de esta décima etapa una jornada Francino oyentes de La Ventana que a la que le quedan práctica veinte seis kilómetros para concluir el pelotón que marcha agrupado estamos viendo durante los últimos kilómetros muchísimos pinchazos pinchazo el líder Pichardo Nairo Quintana ha pinchado a la peli chotis en una situación un tanto extraña no la que estamos viviendo nuestros últimos kilómetros en principio vamos a vivir una volata también una llegada masiva en la línea de meta después de amplísima rectas se que están horas que está circulando a Moment en estos momentos el pelotón principal un pelotón donde marcha el líder que por un segundo mantiene jersey llama el jersey rojo de la clasificación general que identifica al mejor en esa clasificación se trata de Simon James el ciclista británico aventajando en ese segundito Alejandro Valverde hoy en PRISA lo repito es una volata todos los días desde las cuatro y cinco de la tarde a través de las ondas medias de la Cadena SER dispositivos móviles e Internet dos contamos lo que ocurre en cada jornada de la Vuelta ya ahora ya incorporamos a todos los oyentes de La Ventana de Carles Francino para vivir los últimos kilómetros e5 quedan tan sólo para concluir estamos con los comentaristas de la SER con Melchor Mauri con Roberto Torres consigue tirado ir con el micrófono inalámbrico de Borja Cuadrado Borja luego buenas tardes

Voz 38 34:01 hola Iñigo qué tal de nuevo buenas tardes línea de meta de Bermillo de Sayago como decías un ambiente espectacular mucho calor pero tenemos noticias de última hora sobre el estado Simone Petit y el corredor de que había sufrido una aparatosa caída hace unos kilómetros Se marchaba

Voz 0230 34:14 inconsciente camino del hospital entubado bueno pues parece que sí

Voz 38 34:16 superado la consciencia está en el hospital de Zamora es donde va a ser atendido ya también lógicamente los doctores de la Vuelta van camino del hospital pero como digo lo importante estaba inconsciente y parece que se está recuperando que evoluciona de forma positiva el corredor

Voz 28 34:29 Allianz ha pegado un retazo tremendo afortunadamente parece que las noticias son esperanzadoras porque la caída ha sido tremenda ahí Nos asustado a todos la forma en la que estaba sangrando sobre todo de la cabeza en la que movía las piernas también Randy han bajado los doctores de la vuelta para atender al corredor italiano que ya están eso hospital parece como dicen nuestro compañero Borja Cuadrado recuperando la consciencia pelotón Rupel pelotón agrupado Roberto Torres volata que tenemos

Voz 0931 34:52 sí tenemos Borat está claro lo hacemos a todos los equipos de los sprinters van cogiendo van cogiendo su línea lo que pasa que bueno todavía nos quedan cuatro kilómetros iba muy igualado set lo malo yendo tanto juntos es cuando pueden la caída yo pero que estos delante un poquito más y bueno que tengamos un sprint limpio

Voz 28 35:09 se están poniendo Melchor Mauri sobre todo la Loto jumbo para Dani van por Pelli también para posiblemente el hombre más rápido Cain este pelotón el más rápido pero hay que ganar claro lo que hay que rematar estoy hablando del conjunto que esté pese está poniendo también N punta de lanza para intentar que su velocista cosida L triunfos son estos dos equipos los que lo están haciendo no

Voz 0689 35:29 sí exactamente estos dos equipos bueno en principio hay varios equipos que están todos unos llevando a su esprínter otro llevando a sus líderes por lo tanto vemos muy bien organizados todos los equipos a las partes delanteras de ese pelotón que no va a estirado no que va muy bien agrupado porque realmente pues bueno la velocidad que llevan es sí que salta pero el aire quizá la tienen un poquito más a favor o realmente no les impide en ningún momento pues es realmente ir agrupados no eso hace pues como dice Roberto pues que el pelotón delante esté a lo ancho que que están prácticamente a tres kilómetros de meta que la velocidad cada vez

Voz 8 36:05 pues empieza a crecer y que cualquier

Voz 0689 36:08 despiste cualquier frenazo pues bueno te puede complicar puede provocar esas caídas que no deseamos

Voz 28 36:14 después de hacer toda la etapa completa en coche llegado aseguró minutitos están le meta Silvia Tirado Silvia tres kilómetros lo que resta que que esa hay alguna dificultad es plano

Voz 1840 36:22 nada es todo como estamos viendo ahora que es muy bajadas hubiera bajado subiera pero prácticamente plano y ahora pues el los kilómetros para que el pelotón ya de quien quiere realmente tener a su líder el sprinter que quiera ganar etapa tiene que estar delante muy atento como veis tampoco hay viento osea que es todo

Voz 4 36:40 muy blando una hoja dándose movía

Voz 1840 36:43 absolutamente nada ahí como veis el pelotón se puede ver que está acusado junto a la carretera

Voz 28 36:47 eso provoca que no haya intentos de fuga ni que se parta el pelotón porque si llega soplar algo de costado la verdad Rober este tipo de haber montado una escabechina en esta parte final de la etapa eligieran dos kilómetros

Voz 0931 36:57 sí desde luego desde la subida al puerto entrar en la misma dirección hacia la misma dirección les ha pegado lo poquito que haya favorable de costado aquí hubiese Le a una bastante gorda

Voz 28 37:08 va bien en el conjunto del Quick Step en la parte izquierda de la carretera también por el centro en los hombres de la Loto para dar Iván Pope LL Abiyán y bien situado también en pasan los hombres del Movistar no es que se vaya a meter lógicamente por qué no lo va a hacer no es su guerra Alejandro Valverde por lo que en principio de no pasará absolutamente nada Simon James va a continuar diciendo ese jersey rojo que identifica al líder al primero en la clasificación general de esta Vuelta Ciclista España sigue el Quick Step trabajando de lo lindo en la parte delantera del grupo principal buscando la pancarta del último kilómetro los últimos metros los últimos mil metros estaba pasando también el conjunto de la Cofidis hay que coger la rueda buena estoy tratando de localizar a Sagan no Cécilia yo no le he visto arriba eh pero bueno ya sabemos cómo correr este

Voz 1840 37:49 sí yo creo que aquí hoy la rueda a seguir es vivía ni y hay que estar muy atento de él y entonces no no estará muy le

Voz 0689 37:56 Hall nuestra mira va Valverde Irene Melchor muy arriba sí sí sí Valverde le de bien colocados Sagan seguramente irá cerca au sino a Barreda creo que heredó a rueda de Di Diane por lo tanto sabe que es la rueda a seguir ahí su intención a remontar le a última hora aunque difícil lo va a tener borre esa velocidad que ha demostrado en estas últimos Sprins que se ha metido

Voz 28 38:18 último kilómetro algún hombre que intentó la aventura en solitario por la parte delantera del grupo principal es un Bora no está trabajando así en la parte delantera quizás para intentar sorprender bien el pelotón absolutamente lanzado mira lo va a intentar también el conjunto del Caja Rural para el colombiano Soto ahí está Caja Rural la parte delantera apenas se quinientos metros ahora a medio kilómetro para concluir esta jornada esprín lanzado ese Prim que se lo van a poner prácticamente a huevo para que intente rematar Elia Vivienne y el que Mely Tel el hombre más rápido a su rueda viene el campeón del mundo Sagan ojo que también Simoni consolidados

Voz 39 38:52 por el el Emirates se lanza a la salida de interior ahí está en primer lugar por las fallas velo está intentando remontar saca no va a poder joder en la calle con una alta ha ganado Elegy Biaggi segundo sala con una falta que esprín más sencillo para el velocista

Voz 28 39:09 Galliano esprín más sencillo

Voz 39 39:13 qué fácil Silvia Cobo ha ganado son más rápido

Voz 1840 39:15 está están en un estado de forma manual

Voz 0931 39:18 Belloso vivía ahí es es tremendo temporada una bien hoy la porra

Voz 10 39:22 mira no llegan órgano

Voz 28 39:25 hoy hoy las tío fajín hoy hasta facilita la horas que si este es el hombre más rápido del pelotón

Voz 1840 39:30 por hoy si no se había demostrado ya del el último sprint que vimos que salió mal colocado y acabó tercero

Voz 0931 39:36 hoy hoy encima enclavado en su equipo se la clava momentos abordar ya ha salido vamos Ilha sobrado con una patada

Voz 28 39:43 el trenecito ha sido fantástico hoy por parte del conjunto del Quick Step micrófono inalámbrico por aquí Alejandro Valverde hay un embudo

Voz 10 39:50 el espectacular vamos a ver si podemos

Voz 28 39:53 a al al corredor murciano la salida

Voz 10 39:55 eh

Voz 40 39:56 hemos hablado he dicho con la mía está Alejandro momento muy nervioso al final no con pinchazos también habido montó se han habido muchísimo pinchazo Si es peligroso un poquito pero bueno estamos bien hemos pasado otro día de contento estoy no perdió tranquilidad si hubiera llegado a policía bueno tranquilidad relativamente porque el viento podía pasar cualquier cosa pero bueno hemos estado ahí viene atento objetivos dejando es no obsesionarse con el rojos el discurso los equipo exactamente ahí la bonifica Dani siguieran espantado en fin todo a última hora pero si de mi palabra de que no iba a esprintar no esprinte oye

Voz 28 40:36 Alejandro ahí está reconociendo que si da su palabra al final para la cumpliendo no se ha entrado cuarto además Alejandro Valverde en la línea de meta vamos a ver la la arriesgada repentina uno dos tres no no sólo eso eso es otro que ha entrado el que ha entrado cuarto bueno pues no qué cambios en la clasificación general donde Simon James que también ha pinchado hoy el líder va a seguir vistiendo el jersey de líder aventajando en ese segundito Alejandro Valverde le ha dicho no voy a esprintar hoy no te ruego pues que no

Voz 0931 41:05 claro no va a unificar para no poner nervioso a ellos y no tienen que poner a treinta y a rueda suya Hay esprintar ya que hoy en día tranquilo entre comillas porque es es haber hecho

Voz 22 41:14 pero

Voz 28 41:15 seguro que despachó duro mañana llegamos a tierras gallegas despido ya todos los comentaristas de la Cadena SER Melchor Mauri esta mañana hasta mañana Silvia Tirado hasta mañana Roberto Torres hasta mañana a contigo quemas inalámbrico con los ciclistas que por aquí por la línea de meta un montón de hecho muchos de ellos están preguntando

Voz 38 41:33 entraba el ciclista italiano Simone Pepe como decimos que se encontraba mejor que ya estaba recuperando la consciencia y todos los liderados aquí haciendo fotos porque es un día histórico para esta llegada de la Vuelta a España pues

Voz 28 41:44 se ha ganado la etapa la décima etapa de la Vuelta Ciclista España el corredor italiano L Vivendi por delante deshagan in the ni Cholo el corredor de Soto ha sido cuarto mientras que los españoles ha sido con Tina el mejor de los nuestros Timo no hay cambios en la general mañana undécima etapa de la Vuelta Ciclista a España Monvui Ribera Sacra una jornada larga doscientos siete kilómetros sobre un terreno muy quebrado con un puerto de tercera categoría muy cerquita a diecisiete kilómetros de la línea de meta aquí lo dejamos ellos continua es continuar con Carles Francino continuará con La Ventana en la Cadena SER hasta luego

Voz 3 42:59 no faltan diecisiete minutos para las seis de la tarde las cinco en Canarias después de las bicis después de la Vuelta Ciclista aquí seguimos en Todo por la radio que es la hora de Pilar de Francisco si no gana la mejor que está dando la clase

Voz 4 43:13 ah vale estas técnico hasta a corresponsales Albert que cuenta soy Pilar de la vuelta al cole a buena de la Vuelta Ciclista de la vuelta al cole la diversión aburrimiento es la obligación de la temporada bueno es

Voz 1509 43:33 la vuelta alcohólica personal lo lleva como puede en Youtube lo toman pues de una forma muy práctica hacen canciones vamos a escuchar las que han compuesto loco playa Canta Juegos ir Broadway escrutar

Voz 42 43:44 ya la playa la piscina el descansar Checa o la Aaron las tardes de jugar a Beckham en el estudian por favor Navidad llega ya

Voz 43 43:56 pues juez CIS

Voz 8 44:00 la va

Voz 1509 44:17 pero bueno los Canta Juego el siempre letras polémico y políticamente allí donde duele controvertidos quién tiene ganas de ponerse a estudiar cómo afrontarla nórdicas el siempre tienen que liarla ellos confrontar con ilusión pues la vuelta al cole nos aconsejan el canal como se hace que nos la tomemos con no como un momento de ilusión de dicha con este truco

Voz 44 44:42 ahora está ahí esto es como se hace hay que tener el material escolar más bonito más personalizado vamos a hacer con por pugna tenemos material escolar súper Little

Voz 0931 44:57 que sí chiita purpurina un poco como maestro

Voz 1509 45:00 pero no sólo por ese dejado puedes a música de after que es verdad que te ganas de la vuelta al cole y lo que surja ella ya rais el la red que como dice el refrán detrás con purpurina entra de pole purpurina toda tu declaración de la renta y sabe todo de distinto a las acelgas bueno me gustaría también aprovechar este inicio de temporada si te parece bien Francino darle una oportunidad de esos canales de Youtube que tienen poquito seguidores que están en dejando un tú sí que vales Youtube Edition vamos por ejemplo con Lucía y sus cosas tienen cuántos ochenta y ocho ochenta y uno coma ochenta y ocho soles que les llama ahí en un cuarto de hora las tiene les tiene en su cumpleaños

Voz 3 45:42 hace lucía ella Dati

Voz 1509 45:44 sé que es como se llama en Youtube a los consejos Illa da pues ser una serie de de tips para llevar bien la vuelta al cole

Voz 0419 45:51 vale que es casi un esquema similar pues utiliza como distintas a su fondo Puntí puntitos quinta aquí ponte el pijama el cohete pero para estudiar mejor está TI busca un sitio tranquilo Iron negó ayer ruido para concentrar el mejor ser si todo descansa toma una fruta o la merienda fuera siempre lo que más te guste pero que extensa no si perfiles claro

Voz 1857 46:26 no impone

Voz 0230 46:28 imponen yo creo no se quieres

Voz 1509 46:30 empezando se quiere cerrar ningún público de comedero Amaya

Voz 4 46:33 ha sido algo líquido se acaba de gustar a todos los que

Voz 1509 46:36 claro que gusta a todo luego ya en Buenos Aires

Voz 4 46:40 poco a poco a poco a poco eh

Voz 1509 46:41 luego cuando sea el Rubio será otra cosa bueno con la vuelta al cole viene la vuelta al trabajo yo otro tipo no lo da el mundo el ICO un canal que tiene mil setecientos seguido desde propone es muy ambicioso proponer relajarnos un poco va la vuelta al cole cerrando los ojos en el trabajo si dije que el piloto automático del avión pues Sagan

Voz 45 47:02 este asunto es bueno muy bueno empecé a ver si trabajando cerrar un momento los ojos unos segundos no pasa nada porque cerremos los ojos dinero trabajo sólo sean unos cerrarlos y pensar en toda esa energía positiva que esas recargado a Pisco esa sensación

Voz 0230 47:17 cosas y cables querido hacer las vacaciones que las

Voz 45 47:20 ha dicho que habéis disfrutado a tope cerrar los ojitos experimentar ahora mismo esa esa esa ilusión exhibió Rutte muchos besitos pilota filas Nos vemos en los siguientes

Voz 4 47:35 eso no con opciones lloro

Voz 1509 47:38 tras veías la autoestima hoy en alta Altea ya te lo saqué el micro y qué es lo que más relaja va a vuelta al cole pues el truco de Toni Martínez en la ese MR tu placer culpable Toni las buenas tardes el Canal el canal la luciérnagas propone extendían este Carod once mil once mil demandas de media tal vas muy dos clase media si es que las MR es es adicción pura vamos a escuchar este especial sobre la vuelta al cole

Voz 46 48:10 la senadora entre proclamas para que pase el tratado plástica a quedar rompa o buena te hemos visto Varas brilló esta este problemas matemáticos a estar pero qué tal dividir por así decirlo

Voz 4 48:44 mientras las matemáticas no son sexys a expresar ahí

Voz 2 49:10 bien

Voz 3 49:47 a ver que estamos ya en la clase de música de Iñaki de la Torre

Voz 8 49:49 señor no vamos a despedir a Aretha Franklin como se merece que acaban de ser después de tres o cuatro días de fastos y fiestas y cosas tres o cuatro vestidos además cambiaban cada día si una cosa el cura tocó el cura no sólo voy más grande que la de bosque vergüenza bueno pues Aretha Franklin como ya se ha contado muchas cosas de ella yo he intentado traer me cosas que no sean las que contamos siempre lo primero que voy a hacer es para el que vayan poco retrasado justo después de su muerte no sepa que él tenía que gustar Aretha Franklin es Franklin es de esas que tenía canciones de las que yo digo que son verdaderamente una clase de canto por ejemplo la primera estrofa de una canción que cantaba ella era un estándar de ellas que es lo que ella empezó cantando estándar de ellas algunas cosas de Gospel porque ya era hija de un reverendo bueno pues en una de esas canciones fijaos cómo cantaba la primera estrofa vamos a pensar así a groso modo que canta más o menos toda igual y más o menos plana average esto se llama Breaking osea es algo que te rompen muchísimo el corazón y veréis cómo hace un discurso pues muy bonito y muy recto veréis

Voz 47 51:06 no cambia mucho de intensidad a peor

Voz 8 51:25 bueno pues cuando llega la tercera estrofa hubiese contado siempre que las canciones van de menos a más y tú vas añadiendo intensidad interpretando con más vigor fijaos lo que ya es capaz de hacer en la tercera estrofa que es que en algunos momentos canta muy tranquila y en algunos momentos leyeron unos golpes de energía que es tremendo

Voz 47 51:48 para fuertes Jordi fuertes normal normal flojito arriba la excitación total pero

Voz 8 52:25 este dominio dorado de la dinámica que llaman los cantantes y los instrumentistas eso es imponente y hacerlo además sin demasiado alarde sin demasiada molestia esa era la gran propiedad de Aretha Franklin una voz imponente pero bueno ahora vamos a contar cosas que decía yo que no todo el mundo sabemos por ejemplo en esta canción hay unas coristas que todos conocen

Voz 34 52:42 seis y realidad habéis oído mil veces no sabes quiénes son estos huésped que ya sabes queda una canción de Belén que ella versión no

Voz 8 53:06 esas mujeres que contestan de fondo son dos de sus hermanas porque ellos eran muchos hermanos esa hermanas y entonces ella siempre o muchísimas veces cuando podía tenía de coristas a su hermana Carolyn y a su hermana Emma Franklin ahí están haciendo coros en muchas otras canciones Emma Franklin intentó su propia carrera en solitario y de hecho tuvo una canción que fue medianamente un éxito aunque luego lo lo hizo triunfar más Johnny sople el Piece of my heart que habéis hoy un montón de veces Dani soplan bueno pues será realmente un tema que sacó hermana Franklin y luego la otra que también a la compositora era Carolyn Franklin Franklin ir tampoco tuvo mucho éxito con está cambiando emo

Voz 2 54:02 no