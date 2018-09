La Ventana (04/09/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias

Voz 0313 00:09 la ministra de Economía acaban de comparecer en París el ha preguntado por el dato del día por el dato del paro del mes de agosto que hemos conocido hoy y que es malo aunque el Gobierno como suele ser costumbre pues lo ha relativizado Esther si la ministra Calviño considera

Voz 1 00:22 los datos de paro de hoy y los de turismo de ayer

Voz 0390 00:24 contienen aspectos positivos y ha asegurado que España mantiene su previsión de crecimiento de nuestra economía la ministra se ha reunido en la capital francesa como decías ha sido con su homólogo crónica desde allí de nuestra corresponsal Carmen Vela buenas tardes buenas tardes Nadia Calviño cree que no se puede llegar a conclusiones aisladas con datos de un solo mes que agosto es un mes especial y que dentro de los indicadores de paro y empleo hay incremento de afiliaciones a la Seguridad Social más contratos indefinidos entre otras cosas buenas nuestra apreciación ha señalado es que no hay que cambiarlas

Voz 2 00:54 divisiones de crecimiento en España porque las bases

Voz 0390 00:56 son sólidas el Gobierno mantendrá por tanto la previsión del dos coma siete por ciento Calviño ha dicho también que el Ejecutivo trabaja en unos Presupuestos Generales que conjugan la disciplina presupuestaria con la política social no pensamos en un plan B es decepcionante añadido ver que la pinza que hacen en el Congreso el PP Ciudadanos no es está entorpeciendo el trabajo

Voz 0313 01:16 a esa senda social de los Presupuestos

Voz 0390 01:19 qué desea el presidente Sánchez el sur de Tráfico de la Guardia Civil ha asumido la investigación del accidente ocurrido a mediodía de ayer en Avilés y dirige su principal objetivo determinar si el conductor pudo sufrir una indisposición que le impidiera controlar el vehículo que terminó empotrado contra un pilar de un paso elevado la delegada del Gobierno adelantaba algunos de estos datos tras la concentración en señal de duelo que sea convocado a mediodía

Voz 3 01:41 que es algo relacionado

Voz 4 01:44 crecimiento porque no hay rodadas en el en el pavimento que demuestren que la haya tenido capacidad de reacción sin embargo Si hubiera Si lo hubiera sido merecido un despiste pues quiero tenido capacidad porque los

Voz 0390 01:59 hubieran alerta cuáles son los titulares del deporte a esta hora Toni López

Voz 5 02:03 termino la décima etapa de la Vuelta Ciclista a España línea de meta la Cadena SER como la jornada Íñigo Marquínez muy buenas

Voz 0802 02:08 hola muy buenas tardes el italiano Elia vivía y ha conseguido su segundo triunfo de etapa en la Vuelta Ciclista España demostrando que es el hombre más rápido del pelotón de la Vuelta no hay cambios en la general Simon James sigue de líder con un segundo de ventaja sobre Alejandro Valverde mañana llegamos a Galicia en Ribeira Sacra una jornada de doscientos siete kilómetros por un terreno muy preparado gracias Iñigo ya esta madrugada Nadal juega los cuartos dolidos

Voz 0390 02:30 la poeta ilustradora hindú RUP y Cavour acaba de publicar en España su segundo poemario a pesar de su juventud tiene veinticinco años ha vendido millones de ejemplares en todo el mundo y es un referente para su generación y una noticia que acababa os de conocer la Audiencia Provincial de Valencia ha rechazado este martes por cuarta vez la petición del ex ministro y ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana para salir de prisión en la que permanece desde el pasado veinticuatro de mayo son las seis tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 6 03:02 cadena SER Madrid

Voz 1315 03:04 el Ayuntamiento de Madrid ha propuesto a la promotora del proyecto Canalejas que modifique el sistema con el que están mejorando la línea dos de Metro unas obras que están afectando a la Real Academia de Bellas Artes las cuatro partes implicadas han reunido hoy para buscar una solución José Manuel Calvo en declaraciones a la SER

Voz 7 03:20 ya hemos actuado hay que decir que esa producido tanto una inspección técnica como una reunión esta mañana también con técnicos de la Comunidad de Madrid con ingenieros del Ayuntamiento irresponsables tanto de la obra como de la Real Academia para identificar el problema yo creo que todos coincidíamos en que tienen que ver con las obras de perforación para construir una falsa que se estaba produciendo en el frente de la de la fachada de la Academia a lo que se ha dicho es que hay que buscar un método

Voz 8 03:50 menos agresivo para poder hacer esas

Voz 7 03:52 actuación el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama

Voz 1315 03:55 anuncia que la Comunidad de Madrid le entregará mañana sólo el veinte por ciento de las instalaciones educativas que se están ejecutando en el municipio afirman que el resto comedores aulas de usos múltiples pistas deportivas acceso patios no estarán listos hasta octubre o noviembre SER Madrid Norte David Guerrero

Voz 9 04:11 la situación más grave se va a producir según la concejal de Educación Almudena Gómez en el colegio Andrea Casamayor donde los comedores y el aula de usos múltiples no estará finalizada hasta noviembre donde los estudiantes más pequeños no podrán iniciar el curso este viernes

Voz 8 04:24 hoy nos dejaron que van a hacer una rampa de acceso

Voz 10 04:26 volverá a entrar estás aulas estaban sin pintar sin poner los lavabos de los baños las la parte de A

Voz 1315 04:33 y una cosa más será alcalde de Alcorcón David Pérez anunciar ante la Fiscalía de Medio Ambiente la celebración del concierto amanecer bailando en el parque Prado Ovejero que limita con Móstoles dice que lo hace por responsabilidad respeto por lo daño que podría causar hasta ahora tenemos treinta grados en el centro de la capital

Voz 0390 05:01 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las siete las seis en Canarias

Voz 0935 05:08 la peines eh

Voz 6 05:10 servicios informativos

Voz 0313 07:06 sólo seis y siete minutos las cinco y siete en Canarias igual depende del lugar en el que preguntemos yo tampoco me he parado nunca hacer un estudio un estudio comparativo con churros porras tostadas con aceite etc etc pero está claro que el que el cruasán es el principal sinónimo de desayuno no uno de los principales o el más global seguramente pero pregón conocen exactamente su origen saben de dónde viene el cruasán no pues aquí llega Nieves Concostrina para contarlo

Voz 17 07:37 en La Ventana acontece que el nuestro con un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena Ser

Voz 1626 07:53 no es lo mismo no sonoras de mojar un cruasán en el café con leche pero sí es una hora tan buena como cualquier otra para enterarse de cuándo de cómo y a cuento de que nació ese bollo con dos patitas tan rico y que engorda tanto porque resulta que gracias a lo acontecido hace hoy trescientos treinta y cinco años el cuatro de septiembre de mil seiscientos ochenta y tres los Panaderos austriacos inventaron hoy la culpa la tuvo el famoso sitio de Viena con el que los turcos intentaron rendir a la capital austriaca a lo largo de dos meses

Voz 3 08:25 uno se pregunta qué tendrán que ver los turcos una serio y un bollo austriaco por nombre francés puesto tienen que ver todo Nos vamos a la guerra

Voz 1626 08:55 resulta que los turcos se la tenían jurada a los vieneses llegaron a las puertas de la capital del imperio austriaco ciento y pico mil otomano y organizaron el famoso sitio de Viena con intención de no moverse de allí hasta provocar la rendición pero resultó que la ciudad estaba bien ha provisionado preparada para resistir como los turcos eran unos plasta irreductibles cuando se proponían plantar su bandera con la Media Luna para ampliar su imperio otomano optaron por cavar túneles para acceder a la ciudad por debajo de las murallas los hacían de noche para que los vieneses no secos Carande la estrategia pero sin contar con que el madrugador gremio de los panaderos se iba a el primero

Voz 2 09:33 lo de picos y palas dieron aviso

Voz 1626 09:35 ejército austriaco se puso en marcha los turcos tuvieron que retroceder para seguir asediando desde fuera tampoco es que los panaderos salvaran bien del ataque sólo dilatar en el asedio hasta que llegó la ayuda exterior

Voz 18 10:00 no

Voz 1626 10:01 Pero Leopoldo I el emperador de Austria premió a los Town Eros con varios privilegios entre ellos el de poder llevar espada al cinto los panaderos agradecidos a su vez crearon un panecillos especial para el emperador Un panecillos con la forma de la Media Luna de la bandera turca así que no el cruasán no es francés pero como los franceses saben poner bonitos nombres a las cosas pues parece que lo han inventado todo baguette Ana

Voz 19 10:25 P kitsch mus volaban

Voz 5 10:28 en Austria en lo pidan pida kit Flood engorda lo mismo

Voz 1 10:38 seguramente estará igual de rico además que qué pasa con con borde un poquitín habrá habrá que vivir

Voz 1187 10:44 sí como aquel dicho de todo lo que gusta es pecado bueno pues no por cierto hablando de gustar nos gusta mucho la radio Nos encanta pero también nos gusta la tele por eso cada martes a esta hora nosotros amamos

Voz 1 10:54 a La Ventana de la tele hoy desde Vitoria esto no ha ocurrido nunca tiempo

Voz 6 11:04 Casas de un comité de bienvenida a va casi pero Franco y cantaor la monarquía os pone cachondos comparezcan

Voz 20 11:13 del choque de una ola de aire siberiano por el este con los borrascas que penetran desde el Atlántico

Voz 6 11:18 es que me expulsan Aguado a La Ventana de la televisión con Mariola Cubells

Voz 1 11:38 lo hicimos La Ventana de la tele desde Vitoria porque tiene lugar ya por décimo año el festival de Vitoria donde todas las cadenas presentan durante toda esta semana

Voz 0313 11:48 Jake todos los programas las series

Voz 1 11:51 y ahí tenía que estar Mariola Cubells Mariola hola Carles Francino no caben están está muy bien muy bien que te van a salir

Voz 2 11:58 dudar olas

Voz 1 12:00 ha sido muy bien órdenes muy bien muy bien

Voz 1187 12:05 se andan hasta bueno pero bueno luego hacemos así un

Voz 1 12:07 algo más pormenorizado lo coronó cómo estás

Voz 21 12:10 el que

Voz 2 12:13 eh más fresquito que en Valencia con lo lo agradezco la ciudad está exultante como siempre que empieza el festival cargaditos de estrenos y de estrellas quería

Voz 1187 12:23 la estrella de las once parcelas tú Francino es nuestro nada yo estrena temporada estrella una estrella de la radio no hay presos de la banda

Voz 2 12:34 estamos muy contentos yo estoy muy contenta Carles empezaron los la temporada sabes los cambios de Radiotelevisión Española nos hemos quitado a Cárdenas de encima ya lo sabes

Voz 5 12:42 se llega la calle

Voz 2 12:45 la serie catorce de abril la República que por fin se estrena después de siete años podemos empezar la temporada mejor Carles

Voz 0313 12:51 bueno sí podríamos pedir más cosas pero no está mal como cambia no de tal forma que pedir hay de todas formas el todo el proceso previo de cambio en Televisión Española yo no soy tan tan ha sido muy patético

Voz 2 13:03 aquí no tenemos a Cardenal Jaime que disfruta

Voz 0313 13:05 ahora hay que darles tiempo hay que ponerse en manos de de profesionales haberse hacer una buena televisión tiempo volvemos a hablar no

Voz 2 13:12 venga si lo seguiremos con hoy hablando

Voz 0313 13:15 hablando de de Televisión Española e ayer se presentó el el Continental la nueva serie protagonizada por por Michelle Jenner ya les García

Voz 1 13:23 sí solo

Voz 18 13:26 pagas o cobra

Voz 22 13:31 que que sacaran hija añadió

Voz 15 13:34 Cobo explicó que un mafioso me ha perdonado la vida porque caprichosa o de ella

Voz 6 13:39 y abortó mucha gente feo como

Voz 1 13:44 a bordo e la historia de un cabaret en el Madrid de los años veinte que no acaba de arrancar los problemas les duele no sé qué salía con prestamista

Voz 2 13:52 qué tal qué qué pinta tienes tú puedes yo no la pude ver porque se estrena una noche llegado ya a todo lo que me llega es bastante bueno es un club clandestino yo voy a quejarme porque ya puestos a quejarme está ambientado en los años

Voz 1187 14:05 si no lo haces nunca le pediría yo ya le pedía

Voz 2 14:08 digamos a Televisión Española en general pues que el siglo salen dos mil diez y eso también da cosas de sino también también puede dar buenos momentos televisivos día ficción pero bueno vamos a darle una oportunidad creo que es una gran producción creo que los actores están fantásticos que es de lo que de lo que se trata

Voz 0313 14:25 bueno pues ayer fue el turno de este cabaret de los años veinte esta noche es la puesta de largo y nunca mejor dicho de la segunda temporada de Velvet colección que se estrena el próximo jueves el trece de septiembre

Voz 6 14:38 sería muy bienvenido sobre el vez pretende el los negocios ese clima peligro

Voz 1 14:54 vamos a ver en esta segunda temporada de Movistar las galerías convertidas en referencia de la Moda Barcelona Recio

Voz 0313 15:01 si bien el mayor encargo de la historia de Velvet colección el vestido para la coronación de Farah Diba la emperatriz de Irán eh y para ello el equipo tendrá que lidiar en un tipo de Se llama Omar y que son embajador el embajador de Irán que es un tipo de intenciones bastante oscuras Iker responde al nombre de Andrés Velencoso Andrés buenas tardes

Voz 5 15:22 es lo bueno es que te puedo ver si me sabe catalán

Voz 1 15:28 digo sí en hábitats cuando empiezas oye eso de hacer de malo malísimo qué tal

Voz 5 15:35 pues muy divertido la verdad un papel muy divertido con un elenco brutal acompañado de compañeros ganas de trabajar con con bambú formar parte de esta familia de Velvet que que también vaya una franquicia que representa tanto a la afición española tanto en España como fuera no

Voz 2 15:53 te diré claro es que está como un niño con zapatos nuevos porque han llegado a los otros dos son dos veteranos ha llegado así como todo nuevo todo hay todo una Indoor Norte

Voz 5 16:03 la verdad que con muchas ganas con muchas ganas de de forma parte de este proyecto y nada espero que veamos esta noche a ver qué tal se porta Omar Ahmadi

Voz 1 16:13 adiós adiós adiós todo está por ahí creo que es malo

Voz 0313 16:17 ah pero bueno Andrés en tu carrera de momento corta como actor este proyecto qué lugar ocuparía tú vas pasito a pasito poquito a poco picando piedra compaginando con otro que tal

Voz 1 16:29 estoy haciendo Carles bailarín del pasito no quiero mostrar

Voz 2 16:35 dándole parecía pero no era así

Voz 1 16:38 no de momento no estoy haciendo nada

Voz 2 16:41 que haya o no ha acabado viendo un poquito sordo

Voz 1 16:43 sí así es decir si la verdad es que bonito

Voz 5 16:47 poco paso a paso cómo te has hecho picando piedra uno de los proyectos más importantes enganchado dos proyectos importantes el de Netflix el año pasado esté con Movistar que también se verán Netflix pero pero bueno no me puedo quejar dos proyectos que seguido Si muy importantes y con dos personajes también muy diferentes no creo de te veo a a Omar no veo un personaje más desvalido que vale la vida lo trata bastante mal Yeste que bueno la la vida lo ha tratado muy bien intenta aprovechar todas las oportunidades que le vienen no

Voz 0313 17:17 lo que tú personaje de malo malísimo

Voz 1 17:20 mí me encanta eso malo malísimo ya viene sí porque hay categorías sí sí eso no

Voz 5 17:25 definió ve muy bien el principio de todo malo Madrid se ha quedado con esa

Voz 0313 17:30 creo que ya viene con ideas bastante malas pero que se devuelven todavía peores cuando conoce aclara o cuando se fijan en clara Marta Hazas buena Star

Voz 18 17:37 sabes qué tal

Voz 2 17:40 que es veterana seguro

Voz 0313 17:42 temporada con con muchísimo protagonismo además

Voz 18 17:45 eh tú personaje sí sí la verdad es que

Voz 23 17:48 esta temporada ha sido casi como rodar una peli de diez capítulos así

Voz 18 17:51 ha sido muy redonda la verdad bueno porque están

Voz 1187 17:53 aquí pero está todo rodado ya eh Carles Sales

Voz 2 17:56 tenemos el día catorce tremendo

Voz 1187 17:59 bueno si os a las doce de la noche entonces es como decir que tras no echamos el trece pero

Voz 0313 18:07 técnicamente catas él no cambia mucho el trabajo cuando cuando casi toda la trama gravita sobre lo que una hace

Voz 23 18:15 hombre sí que cambia un poco ya a nivel también de responsabilidad no porque de pronto que una productora como vital de leer en ti para que te quedes hay capitaneando un poco las galerías y el barco pues la responsabilidad entonces cambia un poco en ese sentido pero también eso pone mucho eh muy divertida

Voz 2 18:31 cuando hemos hablado con Ramón es verdad que Ramona creado en televisión lo de los actores fetiche yo no sé si eso vosotros lo lo vivís porque es verdad que sois un equipo ya compacto que repetir en ficciones suyas que os deis trabajando

Voz 18 18:45 no sé si Andrés tú igual también

Voz 1995 18:47 yo pude ver que tenía digo que igual también te conviertes de momento todavía no

Voz 1 18:57 pero qué me que vamos

Voz 18 18:59 más de todo lo que no se Marta si tú esto lo vives así bueno yo vivo como para no

Voz 23 19:07 escasa bambú y de pronto poder esto

Voz 18 19:10 trabajando mano a mano con gente que te da la oportunidad

Voz 23 19:12 el personaje soñados que encima nos escribe nada chicas personajes femeninos está han poderoso si tan interesantes de hacer pues es como un sitio donde te quieres quedar a vivir eso está claro ya lo de fetiche me suena muy bien recuerda lo firmo

Voz 0313 19:26 la familia Bambones título de serie

Voz 3 19:28 así

Voz 1187 19:30 Adriano buenas tardes a estar estabas haciendo después estaba no estoy yo estaba yo tuteo yo voy acompañando al novato

Voz 18 19:43 pues le toca las Andrés

Voz 2 19:45 ha dicho bueno y visto cómo va yo les he dicho a ellos ya sabéis cómo va hice no yo no yendo a Adrián Amper

Voz 18 19:50 lo ha dicho aquí se habla de de Químicas hablamos de laborismo tan famoso pero ahí en Instagram que es tan complicado y hablamos de eso y de economía

Voz 0313 19:59 personaje Adrián Pedro Infante es que esta temporada

Voz 18 20:02 el pueblo cuando iba a decir lo mismo que decir sí al mismo Pedro de siempre no suele haber una evolución de quiero decir como el personaje declara sabes que el personaje declaran lo que les sucede es que tiene mucho peso por responsabilidad porque se suele por unas galerías a sus espaldas y encima se tiene que hacer cargo y frente de problemas muy complicados con el como es el caso por ejemplo de Omar aparte del del trío Angulo se puede decir triángulo triángulo amoroso con con Mateo y con icono Mar también entonces Pedro y lo que pasa es que como a mí me lo han pregunta esta mañana en una entrevista que hacía para fuera de España y me decía en España donde sí para Puerto Rico me decían eh Pedro ha sido el protagonista de Velvet decían no pero Pedro no quiere ser protagonista Pedro ya tiene suficiente con ser protagonista de su vida y su trama que es muy muy complicado está claro que en Velvet no existen protagonistas porque pero ha pasado desde la primera temporada eh

Voz 1 21:02 sí yo vi como figura cuando cometen

Voz 0313 21:05 claro está clarísimo que todo

Voz 18 21:07 todo las de abajo son los que tienen que hacer que la ola de arriba a la espuma la bonita eso es lo que la gente pueda ver diga o qué bien qué bonito es extremar pero hombre lo bonito que se va a haber de Pedro lo está claro que es una evolución de una forma un poco más heroica tomando las riendas de subida sabiendo lo que quiere hacer o lo que no quiere hacer se enamora otra vez hizo que déjame que te hago una pregunta a ver si te la contexto destrozo la gente entonces quieres que te contesten o no

Voz 2 21:38 yo yo tengo la obligación de preguntarle si tú de de de ser un caballero y no contesta a ver yo siempre digo que pero sería bonito que según dar de la vida que bonito esta frase tópica también te lo digo pero es verdad

Voz 1187 21:51 mira qué bonito

Voz 2 21:55 sí es cierto y me ha dicho coño tanto

Voz 1187 21:59 te lo digo dando las confiar en las confianzas porque no pero es verdad es un tipo que se enamora de la vida quiero decir que vuelve a ver la luz

Voz 18 22:10 es un tipo que voy a poder amar pero ya no amar como todo el mundo piensa el amar amar de una forma de una pareja a a su primo vuelva a a su vida Él mismo se mira en el espejo ya no tiene ya no ve los fantasmas que veía en la primera temporada no era de otros

Voz 1187 22:28 sí pero

Voz 2 22:31 no hemos a por favor no sigáis no podéis decir nada no es aparecen los fantasmas del pasado en la primera temporada sólo apareció en esta temporada sólo aparece otro Fontán

Voz 18 22:42 más

Voz 21 22:45 yo quiero saber

Voz 2 22:46 en el personaje antes porque a mí me encantaba del personaje me encantan un agente de Pedro que es entrañable sin sin sin ser cursi que es una cosa complicadísima en en televisión no en la televisión lo entrañable al final lo magnifica convierten Corsi Francino corrígeme si me equivoco

Voz 1187 23:02 qué elegancia puede pasar a lo que más allá

Voz 2 23:06 tenía un personaje más fuerte de más pero el tuyo Andrés evoluciona porque es el malo de que nunca va a dejar de ser malo que es fundamental en la serie

Voz 0313 23:14 te vistos repeinado las fotos como así como el pero yo yo yo sé conoce de otra forma habían hecho una transformación física una cosa también

Voz 5 23:25 que es un un muy típica en Velvet no muy típica como lo podía decir me ven como una marca una marca en el vestuario como cuidan e toda la estética y en este caso la misma tocado bastante

Voz 0313 23:39 es un poquito sales no bueno es un conocimiento de causa ahí la enésima en Pozuelo fue la primera vez que tanto tiempo pero bueno Fazio

Voz 5 23:48 una transformación física bastante importante no

Voz 0313 23:52 la pregunta no no no era era una constatación de que no

Voz 2 23:55 es la pregunta era si tu persona ellos sus personajes tienen unos trazos muy marcados y el tú yo también me consta pero malo que a veces es menos malo

Voz 0313 24:05 que no sea tu querido admitiera que llevan a medida que avance dos caerá simpático o a peor

Voz 5 24:12 no no dejarle me bastante oscuro yo creo que evoluciona un fenómeno eso es lo mejor un personaje no no tiene no tiene freno

Voz 1 24:21 sí

Voz 18 24:22 de hecho yo soy muy bonito hacer un personaje malo porque es malo porque las ideas que lo aunque él

Voz 2 24:27 malos triunfan más sí sí totalmente pero situación

Voz 18 24:29 es un personaje malo él haría lealmente eh opinan lo mismo y quiero decir que justifica todos sus actos hay mucha gente que se puedes entre muy identificado cuando se malo este personaje mira la serie de Luis Miguel el malo de Jaenada yo me enamoré de Luisito Rey

Voz 2 24:45 daremos hora haremos otra sección sobre las el Luis Miguel y te invita haremos porque me consta que estás

Voz 1187 24:50 pero vale más personal

Voz 2 24:56 tienes es que Adrián tiene un pasa una parte oscura y entonces la serie de de Luis Miguel casi un asunto muy revolucionaria Boccia

Voz 18 25:05 no sé qué me ha pasado tío me obsesionó yo elegí pero creció en privado todos gestora decisión si es imposible chicos enhorabuena hasta que bueno que sí contestan pero la verdad me han contestado a todos

Voz 0313 25:16 oye una pregunta por curiosidad Mariola yo sobretodo yo por edad la recordamos perfectamente insisto sobre todo yo pero

Voz 5 25:24 Farah Diba sabíais algo cuyo no fuera eh yo leí que el personaje vamos a mí me documento documentado un poquito y supe crecerá Reina

Voz 1 25:34 es la tercera la tercera esposa la última reina la última emperatriz de Irán

Voz 0313 25:40 todavía está viva en Paris tenían lazos

Voz 1 25:42 París tiene problemas de dinero también no porque lo tuvieron que pero viste un país con el Rey

Voz 5 25:49 entre las patas de justicia

Voz 1 25:52 tres Sí asistencia lo que tenían todo el poder

Voz 5 25:56 con todo significa Irán no en ese momento me un poquito para saber por encima de los tiros sí pero sí

Voz 2 26:01 bueno imparta el reto de vestirla como ha sido esto

Voz 23 26:07 bueno eso estaba muy difícil porque además hay mucha documentación de las revistas de la época de cómo era la capa de la coronación de cómo iba vestida ella todos los saraos entonces en eso creo que el trabajo de hecho vestuario ha sido brutal y creo que no va a decepcionar nada

Voz 2 26:21 de decir quién la ha interpretado que eh

Voz 23 26:23 sí porque eso ya ha salido publicado si Noelia Castaño es quien interpreta a este personaje y y la verdad es que se ha hecho un trabajo desde vestuario brutal y yo creo que no va a decepcionar pero es verdad que todos tenemos en la retina me que me gusta coleccionar Comics antiguo esas revistas también de los años cincuenta sesenta Algarrobo y todas estas

Voz 1 26:42 legal sí era brutal era increíble sí sí sí sí sí sí

Voz 0313 26:45 dónde dejarles un segundito que estamos hablando de una mujer mira el próximo sábado durante la gala de clausura de este festival de Vitoria para entregarse a distintos premios el el premio Joan Ramón Mainat Olga Viza por ejemplo a Emilio Aragón y a y a Jorge Fernández también se va a premiar a Operación Triunfo como mejor programa de entretenimiento a Radio Gaga como mejor programa de revelación fantástico Fariña como mejor serie nacional Jesús te digo a todos sí señora hice va a entregar el premio cima a la igualdad dos mil dieciocho a una sección del intermedio todos los oyentes conocen que es mujer tenías que ser que dirige Carmen Aguilera presenta Sandra Sabatés

Voz 24 27:18 Silvia Gil comandante de la Guardia Civil con más de veinte años de experiencia Bienvenida Soledad Gallego Díaz bienvenida

Voz 25 27:26 María Izquierdo bienvenido muchas gracias Sandra la tú fuiste una de las veintiuna diputadas de esa primera legislatura democrática EGEDA en en mil novecientos setenta y nueve mil novecientos ochenta y seis así que vivió ese golpe de estado de Tejero de mil novecientos ochenta y uno en un momento dado a vosotras a las mujeres a las diputadas os dan la opción de abandonar el hemiciclo de salir sin embargo Pilar Bravo tú decides que no que os quedáis porque decidí eso

Voz 26 27:54 había pasado toda vida defendiendo la igualdad de trato no

Voz 0390 27:58 pero la situación límite como de allá

Voz 26 28:00 no tuve la menor duda vamos es que para mí eh no había ninguna duda que eh Ny escaño pues era un escaño que valía lo mismo que el de un hombre que no sólo dejaba hayedo desde luego a un gol pista no aceptaba un trato diferencial porqué igualdad de trato es igualdad también ante la dificultad

Voz 8 28:29 Sandra Sabatés buenas tardes qué tal buenas tardes

Voz 0313 28:33 a esta intervención hasta el final porque merecía mucho la pena es de los que más recuerdas

Voz 8 28:39 bueno sí a todos en general le porque yo creo que de todas las mujeres que han ido pasando por por la sección nos han dejado píldoras que nos hacen reflexionar a todos si darnos cuenta que que aún nos queda un camino muy largo hasta alcanzar esa igualdad que imagino que todas y todos queremos no que ese ese ese gran objetivo no irán en el caso de ella como todas las mujeres que han ido pasando nos han ido mostrando pues que que no ha sido una lucha fácil no que que han ido que que ir saltando muchísimos obstáculos e simplemente por el hecho de ser mujer y que eso les ha condicionado a la hora de alcanzar sus propósitos a nivel laboral y eso para los oyentes que no

Voz 0313 29:18 lo conozcan con detalle pues hablado Sandra con un montón de gente con con la chef María Marte habla con Margarita Salas pionera de la de la investigación científica en España pero también han desfilado mujeres poco conocidas que viven o han vivido situaciones complejas complicadas por el simple hecho de ser mujer mezcla me gusta mucho Sandra la verdad

Voz 8 29:39 exactamente por qué lo que pretendíamos son poco visibilizar es que esta desigualdad eh nos afecta absolutamente a todas a gente que es más conocida tú lo decías no Margarita Salas que es una eminencia de la ciencia en la historia de España o vemos a grandes deportistas como la ya está que es la gran campeona del mundo de trial del futuro

Voz 0313 29:56 pero vemos también pues como un amo Jarque

Voz 8 29:59 eh que su sueño era ser pastora todo la que tenido que que que soportar la discriminación que ha sufrido todo el rechazo que que que ha tenido que soportar simplemente pues porque querer ser Pastora no irá es una persona totalmente anónima pero que en el día a día también se encuentra esos obstáculos todas las que son más conocidas las que son menos conocidas que esto afecta a todos dependiente veinte a todas independientemente de la raza del trabajo que tengamos etcétera etcétera y luego también hemos podido comprobar a través de estas entrevistas que que si al hecho de ser mujer le añades o otras otros atributos otras características por ejemplo ser gitana pues esta desigualdad sangraba mucho más eres mujer pero encima es eres inmigrante veras negra pues también tienes otros obstáculos por delante no si tienes una talla XXL como Castro pues bueno te encuentras con la gordo fobia entonces tienes muchos más obstáculos que se iban añadiendo al hecho de ser mujer no

Voz 1 30:51 des cómo van van aumentando todo todo

Voz 8 30:54 con todos estos obstáculos

Voz 0313 30:57 déjame que incorpore a Marta Hazas una mezquita de la conversación por por

Voz 8 31:00 hola Marta hola qué tal por alusiones sea

Voz 0313 31:03 tú en los años que lleva ya trabajando como como actriz y el hecho de ser mujer en qué momento te ha pesado para mal en situaciones y episodios personas te has encontrado mucho o poco de ese ganado desagradable que circula por ahí

Voz 23 31:18 pues yo he tenido la suerte de encontrarme poco de ese ganado que circula por ahí también creo que en ese sentido tengan carácter queda poco

Voz 1 31:24 un día conmigo en ese aspecto no

Voz 23 31:27 entonces pero sí es verdad que a ver los hay algunos de estos es cierto cuando te has visto en a lo mejor algún puesto en el que tienes que tener un poco más de autoridad sobre gente del equipo que son hombres y luego pues ahí sí que somos la que dices Kenneth ciudad tengo que tener que levantar la voz o no poder tomarme unas cañas después contigo y ser mucho más simpática y me tengo que comportar como una sargento y no puedo tener el rollo más de camaradería que puede tener un tío no y eso a veces tener que marcar esas distancias eso no que todavía no tenemos la igualdad ni de lejos que tú parece que tiene que ser más Argento siempre si tienes son puesto

Voz 0313 32:01 mira Mariola

Voz 2 32:04 Sandra es muy buena idea esto pero yo estuve de jurado en el en el Premi la verdad una de las cosas por las que se optó a esto es porque está en el en el en la tele generalista está en Prime Time es una serie diaria esa es un programa diario de entretenimiento el mensaje que lanza es tremendamente valiente y valerosos a mí me me pareció que era fruto estamos súper contentos con el con el Premi es el primer premio que esa edad a la igualdad esperemos que no sea el último y que haya muchas horas pero más que valorar

Voz 8 32:38 estamos contentísimos con con el premio de que decirlo y creo que también los medios de comunicación teníamos una cierta responsabilidad hacia hacia todos estos temas no hay tenemos que quedar ejemplo y además el intermedio es un programa que que siempre se ha posicionado en este caso teníamos muy claro que que queríamos manifestar nuestro compromiso en exceso ha sido en todo lo referente hacia la mujer y la igualdad y el feminismo no hicieran nuestra manera de de intentar visibilizar que queda mucho por hacer que muchas veces los pequeños los pequeños detalles no se ven tanto pero que están ahí y que son obstáculos con los que nace en cuanto

Voz 2 33:11 vamos a diario las mujeres no hay

Voz 8 33:14 qué mostrarlo para decir cuidado que queda mucho que no nos relajemos que ahora es el momento hemos hemos vivido además un año especialmente reivindicativo en este sentido desde las manifestaciones del ocho de marzo todas las manifestaciones callejeras además con todo el tema de la sentencia de de la manada e las redes sociales también ha movilizado mucho y es un momento también que creo que es importante seguir con esta lucha hacia adelante el suceso noches enhorabuena compañero felicidad claro del ordenador decirlo gracias a todos son plantea

Voz 27 33:44 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus comisiones comisión de apertura cobró un banco forma Recoder comisión de subrogación recobran banco cambiaría otro comisión cambio de condiciones la que te cobren Baco por ampliar

Voz 33 34:50 de las

Voz 34 34:53 por qué la política también se explica lo que vamos a hacer es ordenar lo que ha pasado con la respuesta es compleja y llena de matices

Voz 6 35:01 es la comunicación política juega engañar como periodistas y sabemos sabemos hacer un trabajo de de circunscribir el asunto a dónde estás no renunciamos ya saben en Hora Veinticinco a la cultura estamos hablando de gastronomía hora25 con Ángels Barceló somos tan felices haciendo la rabia

Voz 34 35:22 de lunes a viernes a partir de las ocho de la tarde y siete en Canarias síguenos también en Hora veinticinco punto es que pena Serra

Voz 35 35:30 yo cada noche a partir de las once y media Larguero con Manu Carreño

Voz 1 40:52 faltan veinte minutos para que sean las siete de la tarde las seis en Canarias aquí seguimos en La Ventana La Ventana de la escuchando de fondo la banda sonora de Belbel colección que devuelve el próximo trece de septiembre estamos están en Vitoria Mariola Cubells con Andrés Velencoso Marta Hazas y Adrián Lastra está pensando Mariola que estos diez años el festival de Vitoria coincide un poco con la década prodigiosa súper prodigiosa del despegue de la afición en España ya eh fíjate en estos diez años dos época dorada e exacto no se Marta Andrés si Adrian si lo ven igual pero en estos diez años lo que se ha hecho en la ficción en España en todas las cadenas ha sido un salto un despegue espectacular no sé si lo habéis vivido igual si lo percibir de la misma forma Si venía ya de de hacer cosas los hombres se ha visto sabes con cambio de Bogotá bueno estos diez años pero bárbaro

Voz 18 41:40 sí sobre todo creo que no somos conscientes de la repercusión que tenemos toda la afición española en mucha parte del extranjero en tanto en fíjate ahora que estado en México trabajando allí decían que el Luis Miguel Luis Miguel estaba así nos decían que la gente tenía mucha devoción por las series españolas pero no parte las chicas del cable colección o a la de los tiros y no la de la casa

Voz 1187 42:10 que a tiros atraco queda mucha gente yo he dicho Fariña también te lo digo tenemos de Tito creció porque yo pensaba en otros

Voz 2 42:26 tiros bueno

Voz 18 42:28 verdad que que se nota mucho el el salto que hemos que ha pegado tan pero sobre todo ha sido por el por el que ha tenido a nivel de producción de de las de las series aquí en España por qué hemos podido fíjate ahora con el tema de Fariña hemos hemos podido dar un cambio de nosotros también sabemos hacer cosas de otras cosas

Voz 5 42:49 sí yo también tengo muchas ganas de ver la República cuando dices

Voz 18 42:51 Narbona ahí pues mira la República nunca

Voz 2 42:54 bueno yo siete años Andrés que es siete años siete años en encaje

Voz 18 42:58 si sale ahora a la República sí sí

Voz 2 43:00 he dicho al principio de la sección oficial las trazas me has estado vendiendo

Voz 1187 43:05 yo estaba aquí a mi lado carrera agresor

Voz 0313 43:13 no podrá ser si no bueno el segundo y es una

Voz 5 43:15 es una joya entonces te ganas de verla yo creo que ahí se ya con con con esa serie cuál es la otra presta Juana joder

Voz 1 43:24 Crematorio no ha elaborado una ola

Voz 5 43:27 claro de de ficción de calidad y bueno bambú yo creo que es parte también de esta revolución y de de las series que sean conocida sobre todo fuera que es lo que ha hecho Adrianses no sólo en México Miami te vas a Nueva York te vas a hacer

Voz 1 43:45 tinglados en Argentina en Argentina es brutal

Voz 5 43:48 no es brutal buena parte euro Early

Voz 18 43:51 también se debe entre sí

Voz 5 43:53 has visto me Lillo no instituto estatal Ana llegue eso verle Ayala y la verdad que bueno que sí

Voz 0313 44:05 oye una pregunta ya sé que no me imagino que no vosotros el tema videojuegos lo tocáis mucho no

Voz 2 44:13 falsa Adrián tiene pinta que sí sí sí

Voz 18 44:15 no mucho poquito a poco

Voz 2 44:19 yo he jugado mucho

Voz 5 44:20 yo pero ahora me estoy totalmente perdido cuando veo a los niños de diez nueve años jugando el una e incómodo domina también me fascina mucho que los niños ya no quieren jugar sino que quieren ver a otros jugar esa historia Le tiene es una amiga horas viendo jugar a otros ya que volvieron

Voz 0313 44:42 pues si ella ya no es llegada donde yo quería sabéis que una productora española que se llama Animal media genera para la MTV desde hace tiempo un especial unos programas unas narraciones de esto de contar cómo se juega mira mira

Voz 42 44:58 los señores de segunda jornada en en la

Voz 43 45:00 casa de liga regular somos mejores y mejores que ellos está claro pero si nos confiamos nos puede costar bastante bastante caro Keith

Voz 44 45:09 es un grupo que los

Voz 1 45:11 está cabecea bajaba

Voz 44 45:14 de vayan las sabemos

Voz 45 45:17 tenemos que jugar Rosa trenzado

Voz 43 45:19 yo lo que quiero es que os concentréis que seáis constantes y que sigamos el plan si seguimos el plan sabemos cien por cien

Voz 1 45:25 qué va funcionando sí que vamos a ganar claramente dos cero en este

Voz 0313 45:29 esto se llama Proyecto Kaymer ya ha ido evolucionando en dos mil dieciséis es lo que estamos escuchando era un reality emitido por MTV producido efectivamente por animal media de nuestro Toni Garrido Toni buenas

Voz 1 45:40 Carles Solà Tony por la mañana que vuelve por la tarde sigo aquí cuéntale

Voz 0313 45:47 Andrés ya todos nosotros les estrellas aquí la la la la la clave de este boom de esta nueva narrativa que merecía ser otro día que aportan el videojuego

Voz 1995 45:56 antes déjame dar solamente un dato que nos contaba el sueco esta mañana ha tardado más en extenderse la República que lo que duró la República es verdad

Voz 1187 46:07 eso habla de nosotros que vivimos aterrados

Voz 1995 46:10 las entregas de la serie que lo que su país el referido al cese de la República mencionaba antes el fornido bueno hay un nuevo fenómeno y lo que pasa que cuando tú no lo vives parece que no se produce las cosas como yo lo estoy ahí no no lo veo la narrativa de los videojuegos que mi generación yo tengo cuarenta y cinco vosotros sois muchísimo más jóvenes viejos hemos crecido ya con esa narrativa incorporada lo que contaban de ese completamente cierto esto va tan rápido tan rápido que no te das cuenta Il el siguiente fenómeno te pasa por encima y si te despista un poco ya es muy difícil siguiera entender qué es lo que está pasando en el mundo de los videojuegos

Voz 0313 46:43 pero que se incrusta en la televisión incluso hay canales y aquí no vive tan

Voz 1995 46:48 quien como en otros entornos como tuits que es una plataforma donde solamente hay gente lo que decís es muy cierto pero yo os pregunto eh qué diferencia hay entre ver jugar a otro un partido de fútbol como hacen millones de personas en ilegítimamente este fin de semana deciden pasarse todo el domingo viendo partidos martes miércoles con la Champions Iber jugar a otro una partida de The Legends del formato que diferencia

Voz 18 47:14 plantear poco comer a lo mejor una pequeña y no tengo ni idea lo digo por soltar una eh que pueda que

Voz 1995 47:22 se postró editarlo

Voz 18 47:24 pero no puede ser que tú puedes tener más facilidad de poder jugar a videojuegos vetustas viendo porque lo puedes tener en tu casa quiero decir tú no puedes jugar en el Bernabéu

Voz 1995 47:36 yo creo que son las dos cosas yo creo que primero la tecnología nos permite ser emisores y receptor ya hacia hay gente que juega y que gran parte del tiempo lo dedica a ver cómo juegan otros tú imagínate que Messi te está explicando cómo juega puedes ver mira ya que agosto se está en el fondo es lo que están haciendo todo esto

Voz 18 47:51 es por ello que cuando tú yo iba a su casa una casa

Voz 1995 47:53 la están viendo por ejemplo el florete es impensable hace hace un año o a un año y medio que estrenó hace más o menos un año era impensable que ese juego que era algo tradicional con gráficos muy feo no sé si he visto pero ni siquiera tiene un desarrollo al el fornido no es muy juegos

Voz 18 48:10 es muy básico tienen visos acción hoy vamos

Voz 1995 48:12 de la CIA en que van a jugar a la vez que una isla que achica el escenario que puedes construir bueno a cualquier experto en videojuegos tuviera dicho buf eso no va a triunfar pues en estos momentos es el fenómeno mundiales el confirma Griezmann cuando mete un gol con su selección CC lo que hace es imitar uno de los Weill dentro del Mundial de Fútbol celebrando un gol en ese momento lo que hace es imitar uno de los bailes del Fornet y eso es generaciones y tienen menos de veinte años sabes todos los bailes veinte dieciocho hacer sabes todas los bailes el for ni todas las coreografías

Voz 18 48:42 bueno porque es el mito

Voz 1995 48:44 no fuera Adrián está buena no determina que las

Voz 1187 48:51 la Pastor se bailan el Fornet

Voz 0313 48:56 yo les pregunté hace años se había gatos en Internet no no Colomer como la pregunta en antena los

Voz 1 49:04 dije no sabía si se quería es que a ver

Voz 2 49:07 dicho porque ahora ya luego ya ocurrió

Voz 1995 49:10 pregón corrió en el fondo es verdad que llevamos ya algunos años quedando con un equipo maravilloso con gente muy muy notable que es verdad que mi de eso lo que me interesa es entender qué está pasando accede que es lo que está ocurriendo

Voz 1 49:22 ya no hay nada que vais a hacer en Geimer bueno este que dices intentamos abrir un poco más