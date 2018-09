La Ventana (04/09/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1284 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias

Voz 0313 00:08 a partir de esta horas espera una comparecencia la conferencia del president de la Generalitat Quim Torra en la que en principio debe abordar fijar la hoja de ruta el camino político como lo queramos llamar

Voz 0825 00:19 cara a los próximos meses saber cuál será Esther se esperan sus primeras declaraciones públicas después de la entrevista en la SER de Pedro Sánchez en la que también trazó algunas de las líneas futuras o de que la presidenta del

Voz 0313 00:28 ingrese le haya invitado esta mañana que acuda a la Cámara

Voz 0825 00:30 a seguir esta comparecencia nuestro compañero de Radio Barcelona Pablo Tallón buenas tardes

Voz 1673 00:34 buenas tardes y precisamente la previsión es que Quim Torra interpela una vez más al presidente Sánchez para que pacte un referéndum de independencia en Cataluña y una de las dudas es hasta qué punto el president va a detallar cuáles

Voz 0313 00:45 en sus planes si como todo apunta el Gobierno central no

Voz 1673 00:48 acepta esta demanda Torra elegido un escenario austero para la ocasión en el que predomina un negro que queda roto por una gran pantalla donde se puede ver el logo de la Generalitat y el título de la conferencia el Nostra nuestro momento y además hay un lazo amarillo una señera y un pequeño atril en forma de pirámide invertida están presentes miembros del guber del presidente Hu Rent o los familiares de los presos pero la socialista Eva Granados se ha quedado como la única representante de los grupos de la oposición del Parlament

Voz 0825 01:15 la fiscalía solicita más de dos años de cárcel para un grupo de jóvenes miembros de los auto denominados Comités de Defensa de la República que se encadenaron en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en febrero de este año la investigación judicial ya terminado Aitor Álvarez

Voz 2 01:28 los detuvieron el pasado veintitrés de febrero la

Voz 3 01:31 acción se había convocado coincidiendo con la declaración

Voz 2 01:33 donde el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero en la Audiencia Nacional en Madrid el objetivo era darle apoyo durante el desalojo los Mossos d'Esquadra acabaron arrestando a catorce personas aunque la acción judicial sólo se dirige contra trece Se piden dos años y medio de cárcel para once de ellos por un delito de desordenes públicos un año contra los otros dos por delitos de de

Voz 3 01:54 ciencia hay resistencia grave a la autoridad

Voz 0825 01:56 extra de Economía relativizado los datos del paro en agosto que hemos conocido hoy dice que contienen aspectos positivos por ejemplo en términos interanuales mientras desde el PP

Voz 1284 02:04 portavoz parlamentaria reaccionaba recordando el pasado

Voz 1448 02:07 las políticas de desconfianza del señor Sánchez están provocando más paro portal final cuando hace es a políticas que la gente desconfía crea paro y por tanto pedimos que volvamos a las políticas de estabilidad económica si reformistas del Gobierno del Partido Popular por tanto espero y deseo que nos demos en un inicio de la zapatería estación de nuestra economía española

estamos con los titulares del deporte Toni López buenas tardes buenas tardes esta madrugada Rafa Nadal busca el pase a semifinales del Open jugó a cuartos contra Dominique Tim desde no antes de las dos y media mañana será el turno de las red que juega también cuartos contra Madison Keys además sea disputado la décima etapa de la Vuelta Ciclista a España con una victoria para Elia vivían eh sigue líder Simon Jake un segundo de Valverde y catorce por delante de Nairo Quintana mañana la Vuelta llega a Galicia y en fútbol esta mañana ha entrenado la selección española a puerta cerrada para preparar los partidos contra Inglaterra y Croacia y la novedad ha vuelto bueno grupo A

terminamos con una recomendación cultural que nos trae a Marta García nos habla del segundo poemario publicado en España por una joven poeta ilustradora hindú OPI

es una de las treinta mujeres de menos de treinta años que están cambiando el mundo ha dicho de ella la revista Forbes

Voz 0825 03:52 pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com que volvemos con

a decir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino en la Cadena SER La ventana

Voz 9 05:11 tú no tú no

Voz 10 05:20 sí

Voz 11 05:31 no pero que estaba muy era

Voz 8 05:46 el amor

Voz 0313 05:52 hemos

Voz 11 05:56 habría

Voz 8 06:02 otro

Voz 11 06:05 eh

Voz 8 06:10 Chris eh

Voz 0313 06:44 uno de las normas del del periodismo bueno yo creo que la vida en general

Voz 12 06:47 es prestar atención es fijarse

Voz 0313 06:50 preguntarse por lo que te rodea sobre todo por los nombres propios que te pasan cerquita no porque a veces detrás dos encontramos pues historias historias muy interesantes voy a poner un ejemplo

Voz 6 07:01 Emilio Miró

Voz 0313 07:05 este hombre murió hace unos meses el ocho de febrero de este año de despedida de una esquela que publicó el diario La Vanguardia muy particular que fue muy comentada en su momento porque incluía esta frase deja esta vida sin aportar nada de interés dices ostras bueno pues resulta que la frase Nos cierta el todo y que Emilio se fue de este mundo sí pero compartiendo por escrito rasgos de personalidad y una historia de amor no correspondida que él mismo relataba así en su diario

Voz 13 07:37 vamos a ver qué te cuento ahora podría decirte que estoy muy contento con la llegada de noticias de ella pero ya tengo ganas de volver a recibir te nuevo soy insaciable además me gustaría que ella estuviese aquí conmigo qué hará ahora lanzó está con sus amigas se habrá ido al cine con ellos quizás les ronda algún muchacho joven y apuesto tendrá muchos admiradores en qué pensará en estos instantes quien ocupará sus pensamientos sus miradas que pensara de mí qué pensará de mi persona no habrá quizás idealizado esta cuando podamos estar juntos quiera el Señor que sea pronto me tendrá el mismo afecto que ahora dice que me tiene que le agrada más temí que mi todo esto me pregunto una y otra vez sin contestación ninguna Si ella quisiese contestarme lo pero esto claro quizás no quiera decir

Voz 8 08:39 amores

Voz 1284 08:47 bueno pues resulta que este diario llegaba a manos de un periodista de Oriol Querol que ha reconstruido parte de la historia de Emilio Figueres escucha en Radio Barcelona murió el buenas tardes bona tarda qué tal buenas tardes cómo estás

Voz 0313 08:58 muy bien que a bordo suben en lo que es un tesoro es un

Voz 1284 09:02 es un tesoro que tú descubres visitando el el mercado antigüedades en Barcelona en Cannes famoso no cuéntanos un poquito

Voz 1 09:08 además bueno yo fui un día a pasear por el mercado igual que

Voz 14 09:13 otras veces es un sitio fascinante por muchos motivos pero uno de ellos es el proceso que siguen los objetos hasta llegar a los encantas porque muchas veces

Voz 0313 09:22 a las paradas que hay eh

Voz 14 09:25 lo que tienen son objetos que salen de pisos que han sido vaciados porque ha habido una persona mayor normalmente que ha muerto ese piso tiene que ser vaciado los objetos terminan en un anticuario este anticuario los pone a la venta en el mercado entonces a mí siempre me ha fascinado mucho este proceso porque claro lo que ves allí son los objetos os acumulados durante toda una vida puestos en unos metros cuadrados e Iker representan claro una vida de una persona que ha vivido muchos años pero tú lo ves allí los objetos acaban siendo vendidos en pocas horas y es es muy curioso oí siempre he pensado que había muchas historias y el nombre de Emilio Miró porque

Voz 1284 10:01 de llama la atención me llama la atención primero

Voz 14 10:04 puesto en el que había los objetos de Emilio Miró era un día en el que había pues como cada día que abren los encantos muchos puestos de de este tipo pero este especialmente es que tenía un montón de objetos muy interesantes a día aparatos antiguos de radio Magneto fondos a día un sombrero de copa vía cuadros había un busto había de todo montón de papeles entre muchos de estos papeles aparecía un nombre a cada vez que yo iba un poco meando ir cuando por curiosidad lo metí en Internet claro al meter el nombre y los dos apellidos los me salió la historia de las que la que seis meses antes había merecido Ícaro ate cabos Elijah Wood aquí algo interesante habrá seguro de quién esto

Voz 1284 10:46 esta enamorado Emilio Emilio estaba no

Voz 14 10:48 todo de prima hermana Mari Carmen y él tenía veinte años cuando escribió este diario ella tenía diecisiete se habían conocido en el pueblo en una visita que lo había hecho a su familia del pueblo de Monzón en Huesca no sabía enamorado de ella hacía ya un tiempo y es muy evidente desde el principio que que empieza a escribir este diario que yo encontré los en cantes que están Almoradí Ximo de su prima con hay muchos temas en los en el diario habla de muchas cosas es una confianza que le tiene casi como si fuera su mejor amigo pero en seguida se ve que el tema estrella es eh suprima así suprima le corresponde o no y y una especie de obsesión que él tiene que bueno le hace sufrir claro la hace sufrir porque él está muy enamorado le manda cartas suprima prácticamente todos los días aquí ya no le corresponden ella envía una carta de vez en cuando bueno es es la correspondencia propia de un primo hermano al que le tiene cariño pero del cual no no está enamorada

Voz 1284 11:49 a una intensidad distinta diríamos no oye decidiste buscar a Mary

Voz 14 11:55 sí yo cuando termine el diario cuando termine de leer el Diario y viendo que el gran tema de de la vida del Emilio de los veinte años cuando escribió el diario era el suprima hiel menciona varias veces en el Diario que algún día le gustaría que este diario terminar en manos de su prima que es la protagonista del diario hoy es la persona que que él quisiera que supiera todo lo que él cuenta en el diario entonces claro antiguos que este diario me lo he encontrado

Voz 15 12:19 lo de un mercado lo es reordenado lo es

Voz 14 12:22 bueno dignificado todo lo que he podido pero claro el último paso tiene que ser que esto llegue a manos de Mary hizo bueno sabiendo cuál los datos que yo tenía a partir del diario nombre

Voz 15 12:34 el pueblo y cuatro cosa

Voz 14 12:37 es más posó con algunas llamadas y saltando de aquí allí conseguí hablar con encontrar a Mary hablar con ella que se sorprendió mucho pero que enseguida me contó la misma historia pero vista desde el otro lado claro que es la de ella sabía desde el principio que supo primo estaba enamorado de ella pero ella no no estaba enamorada de él hizo claro le veía como un primo y entonces yo le pregunté a Marie por su historia que que había pasado enrabietado todos estos años porque yo lo último se de Milioi de Mary leyendo el diario es en el sesenta y dos claro han pasado a un montón de años imprime contó que ella se casó con otro hombre se fueron a vivir a Bilbao tuvieron tres hijos y fueron muy felices pero que antes de irse a vivir a Bilbao justo después de casarse hicieron un viaje de novios por la costa catalana durante este viaje visitaron a Emilio porque era su primo claro le presentó a su marido cuando se iban Marie me contó que se abrazaron con Emilio y que fue un abrazo como muy fuerte incluso el marido de Marie Le pregunto pero hay está abrazo tan fuerte con con tu primo ella dijo bueno es mi primo pero es una relación muy especial y esa fue la última vez que se vieron en el año sesenta

Voz 1284 13:46 ya David Moyano buenas tardes hola David Moyano es presidente de la asociación de vendedores del mercado de los Encants los enganches en Barcelona vaya pedazo de historia eh

Voz 16 13:57 pues sí sí sí sí sí sí sí

Voz 0753 14:01 impresionante son muy frecuentes este

Voz 1284 14:03 tipo de de de descubrimientos como éste que nos está comentando Oriol con todo el material que que se acumula allí de gente Bono fallecida al que los familiares han optado pues por ponerlo a la venta

Voz 0753 14:17 sí lo que pasa es que no han llegado a vosotros no os amo no pudo estamos tanto yo que hacemos los detalles de la vida del piso que lo hacíamos yo os invitamos a tratar con pues cualquier

Voz 1284 14:35 pero seguro que tiene alguna historia por la cabeza que ha pueda contar después de tanto tiempo al al al frente de

Voz 16 14:40 de la asociación no sí sí sí claro hay alguien

Voz 0753 14:45 muchísimas no porque eso depende del pero no porque la gente pues cuando se pues el muchas veces la gente que que te mueve sola yo qué pasa después de su muerte no porque las peleas se me vino o cómo se lleva o estas cosas bueno en ventas Ampo con unos intenta no no contra la mucho es que mi único no son mercancías

Voz 1284 15:14 pero David me imagino que entre el público pero habrá más de un coleccionista no

Voz 0753 15:20 sí sí a primera hora de la mañana pues lo que más legado genes no hay coleccionistas comerciantes gente que teletienda anticuario

Voz 16 15:33 es muy breve pero

Voz 0753 15:37 de antiguo que hace tiene dioses hago cuando su bastantes piezas que

Voz 16 15:45 tienen más valor

Voz 1284 15:47 tú Oriol comentabas que a raíz de la publicación de de tu hallazgo de esta historia de amor de Emilio te han llegado también otros casos no

Voz 14 15:54 sí me ha escrito mucha gente con sus historias y es muy bonito porque al final la gente que contaba historias parecidas de sus abuelos au de recuerdos en curso historias propias de los encantos pero de otro tipo también lo bueno de una de las cosas buenas yo creo que tiene varias de de Twitter y de este formato es esta interacción con con cualquiera que haya leído el hilo que puede comentarlo en público puede escribirme en privado

Voz 0313 16:18 muy buenos desde ayer ha seguido ha sido sí

Voz 14 16:21 masivo el montón de mensajes y muchas que tengo que por por leer pero para mí es lo más bonito que que es lo bonito también de de de lo que hizo Mari cuando yo le llame por teléfono te Yamón desconocido al que no conoces de nada te empieza a preguntar por tu vida en el año sesenta y dos de tu primo si estabas enamorada Ymbro contó todo ya mi esto es una cosa que de nuestra profesión me sigue sorprendiendo a día de hoy que es que la gente se abra de esta forma nos cuente sus vidas a mí me encanta

Voz 1284 16:46 estaba acordando porque lo repasado esta mañana ha dado un artículo de un colega de Carles Cols en el periódico donde hablaba del del mercado sí sí a todos terminaremos algún día en los en Cannes CEI decía esto a David le gustara dice el en los funerales laicos o religiosos se despide a un amigo en los Encants SL conoce a fondo una definición bastante precisa pared

Voz 0753 17:07 sí es incinerado en efectivo que a veces por se encuentra es un islote pelotón

Voz 17 17:15 no

Voz 0753 17:17 mi amiga porque salgo ahí con ella es que sí que pienso que que no pero estábamos cuenta con incómodas intimidades de acentos

Voz 14 17:27 yo recomiendo a ir mucho al yo recomiendo mucha ir al mercado plantarse delante de uno de estos puestos imaginar la vida de esta persona por qué hay tantas pistas para imaginar quién era cómo era que le gustaba que le interesaba que relaciones tenía es un ejercicio que incluso para aunque no hagas un hilo después en Twitter pero pero es muy divertido

Voz 1284 17:48 David Moyano muchísimas gracias por asomarse a la ventana eh

Voz 0753 17:52 no tenemos unos el gracias

Voz 1284 17:54 por convertir esta historia con con los oyentes seguimos en contra el amigo a vosotras hoy adiós hasta luego

Voz 8 18:18 las dudas de los mozos que convirtió más que dar al día habló vistiendo que es todo iba bien

Voz 1 18:42 ahí

Voz 8 18:43 eso eh sí sí con una las grandes redes propias sin brío la eh

Voz 0313 19:52 son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 0867 21:59 Javier Casal septiembre el mes definitivo Manuela Carmena debe comunicar a los suyos en las próximas semanas su decisión sobre si se presenta o no las elecciones de mayo Carmena ha pasado en poco más de dos años de un no rotundo usted asegura que no va a repetir como candidata este compromiso lo sostiene no a pesar de salir también en todas las encuestas

Voz 14 22:19 así fue hasta que se eleva a hacer cambiar

Voz 0867 22:22 hala Carmena pasó de este no de este enviará a cambiar de opinión al de este tema no abro aunque preguntar si lo hemos preguntado por activa y por pasiva la última vez en la festividad de la

Voz 21 22:34 no será que mide el día en las próximas elecciones sabéis que no habló de esto y voy a seguir sin hablar

Voz 0867 22:42 su equipo tiene prisa quiere saber ya si Carmena sigue osea baja de este tren Rita Maestre ha desvelado en una entrevista que emitiremos el próximo sábado en A Vivir Madrid que Carmena les prometió que en septiembre abrió decisión

Voz 4 22:55 yo creo que no estaría que les sigue siendo la verdad suya yo creo que que a lo largo de este mes y se sabrá si sabremos pero pero es suya

Voz 0867 23:08 sólo suya pero en juego está en las aspiraciones de toda la izquierda aquí en la capital al menos su entorno más próximo está tan inquieto como seguro de que va a repetir de que Carmena no va a tirar la toalla será cabeza de cartel el próximo mes de mayo

Voz 22 23:21 no sólo la animosa sino que el animo y creo que el tiempo es el plan que es una decisión personal pero el tiempo se va se va haciendo ya necesario

Voz 23 24:12 buenas tardes a todos esta mañana ha quedado visto para sentencia el primer juicio por el tráfico de bebés ilegales en España fuera a las puertas de la Audiencia Provincial de Madrid asociaciones y familiares han protestado y han recordado sus casos algunos archivados en los tribunales

Voz 0867 24:26 a la verdad

Voz 24 24:29 entonces qué queremos justicia no queremos venganza justicia

Voz 0867 24:34 Javier repetir entro ya en la sala hemos visto al principal acusado al doctor Vela renunciar a su alegato final once años piden por robar niños y entregárselos a otros familias

Voz 13 24:47 es que no me acordaba de nombre Eduardo Vela me escucha bien acercan leer un micrófono

Voz 25 24:55 vamos a ver si quiere decir alguna cosa más

Voz 1271 24:58 en su defensa no rompa puede decir a

Voz 25 25:00 la obra y si no quiere decir nada más puesto

Voz 4 25:05 nada más pues sí señor muchas gracias vamos centros

Voz 0867 25:10 instó al principal acusado como digo al doctor Vila renunciar a ese alegato final con el despiste incluido de la jueza Elena Jiménez ochenta y cinco años tiene el doctor Vila aunque esa edad podría no liberarle de la prisión no buenas tardes

Voz 0441 25:21 hola buenas tardes no de hecho la Fiscalía ha mantenido hoy la petición de once años de prisión para Eduardo Vela por los delitos de detención ilegal de una menor de edad suposición de parto y falsedad documental

Voz 26 25:31 entendemos que el acusado Eduardo Vela Bella debe ser condenado porque en el mes de junio del año sesenta y nueve sin el consentimiento de la familia biológica entregó a Inés Elena Madrigal cuando era un bebé de apenas unos días al matrimonio formado por Pablo Madrigal Inés Pérez la fiscal ha pedido

Voz 0441 25:48 además que se investigue la mujer de vela por falso testimonio podría porque podría saber quiénes eran realmente el padre y la madre biológicos de Inés Madrigal en esta última sesión era cable clave el testimonio de una periodista francesa que en diciembre de dos mil trece se entrevistó con Vela con su mujer y en esa entrevista ambos terminaron contando que Inés Madrigal había sido regalada en mil novecientos sesenta y nueve aún matrimonio adoptivo

Voz 27 26:10 a el Almería ofrecía por es sin el señor de la habían ofrecido ya entregado sólo ofrecido obra esto sólo ofrece ninguna ha dicho alada arraigada a más pero no Petros regalada

Voz 0441 26:25 tras cinco horas de juicio que queda visto para sentencia Inés Madrigal espera que se haga justicia

Voz 28 26:30 en este país no puede quedar impune que alguien jugar a ser Dios cambiando la afiliación falsificando partidas de nacimiento como es mi caso cercenando el el derecho a conocer los orígenes no

Voz 0441 26:44 sobre todo quiere Madrigal que su caso acabe en el Supremo para que tengan que pronunciarse sobre la prescripción de estos delitos y así pudiera quizá abrir una puerta para todos los casos de bebés robados que se han quedado en los juzgados muchos de esos otros casos de esas madres que escuchábamos al inicio Casal sequía en cinco horas después esperando en la puerta de la Audiencia Provincial para abrazarse besarse con Inés Madrigal

Voz 8 27:08 alivio

Voz 4 27:13 gracias a la caseta de la tarde y veintisiete minutos la Ventana de Madrid en dos mil seis

Voz 0867 27:20 la el primer cara a cara político de la nueva temporada antes alguna cosa que deben saber Madrid prepara la liberalización completa de las farmacias podrán abrir las veinticuatro horas del día e incluso llevar medicamentos a casa de los pacientes

Voz 0177 27:31 en concreto de los horarios vamos a incluir criterios de libertad y de flexibilidad todo ello pedido por supuesto por el propio Colegio de de farmacéuticos tira farmacias van por tanto a poder tener esa flexibilidad en los horarios siempre que se cumpla un mínimo que hemos establecido en cuarenta horas semanales

Voz 0867 27:48 sindicato Satse ya podemos no les gusta la idea creen que abre la puerta a la privatización de la asistencia sanitaria en la Comunidad no somos distintos al resto subió el paro en Madrid en agosto en un mes muy malo y también malo aquí en la región cuatro mil cuatrocientos desempleados más la culpa dice el Ejecutivo es básicamente del verano las cifras tienen nombre y apellidos nombre como el de Lucía

Voz 29 28:09 este verano he estado trabajando en una tienda tres meses fuera un contrato de verano y actualmente pues me ha vuelto a quedar en paro ellos estaban interesadas en este contrato para poder irme a Holanda y a finales de septiembre porque yo estudié Bellas Artes y creo que en ese lugar ver tener más posibilidades de trabajo porque tienen una mayor interés en el trabajo creativo

Voz 1 28:34 la Ventana de Madrid y a la vuelta el debate

Voz 0867 28:37 de los martes en La Ventana

Voz 0867 30:44 entre José Manuel Franco secretario general del PSOE de Madrid qué tal muy buenas tardes buenas tardes ha encantado de estar con ustedes cómo estaba como hoy del verano pues bien bien digamos en eso

Voz 3 30:54 el viejo te lo cuento yo me quedo el bien

Voz 0867 30:57 Carlos Izquierdo Consejero de Medio Ambiente qué tal muy buenas tardes bienvenido La Ventana otra vez como está

Voz 36 31:02 pues muy bien muy buenas tardes y fantásticamente

Voz 0867 31:04 ha disfrutado algo ha dejado descansar algo estuviera sí

Voz 36 31:06 he estado a la verdad que aprovechando de estar con los niños con la familia y bueno en la playa unos días si bien con las pilas cargadas

Voz 0867 31:13 pues ya está aquí la política ya hasta aquí el curso político ya está aquí Manuela Carmena ya sé que no es un tema estrictamente regional ni que en y que afecta directamente a la Comunidad de Madrid en este caso al Parlamento madrileño pero le quiero preguntar José Manuel Franco como de Carmena seis le está dando demasiado protagonismo o si realmente es cierto que el PSOE necesita casi casi más a Carmena que que que los propios miembros de Ahora Madrid

Voz 3 31:37 no yo creo que se está dando efectivamente demasiado protagonismo yo creo que afortunadamente para todas las madrileñas y madrileños hay vida política al margen de la señora Carmena dicho esto desde el respeto personal e institucional que merece su persona su cargo la alcaldesa de Madrid merece respeto que yo le tengo ahora bien a nuestro partido no resulta absolutamente indiferente que la señora Carmena se presento no nosotros propondremos un candidato o una candidata que saldrá de un proceso democrático de primarias y que va a salir a ganar las elecciones al margen de que se presente la señora Carmena y al margen de los candidatos de otras fuerzas

Voz 0867 32:14 Tica el PSOE no va de comparsa en este proceso

Voz 3 32:17 soy menos en la capital al Partido Socialista Obrero Español va a ganar las elecciones autonómicas y las municipales

Voz 0867 32:22 quién necesita más Carlos Izquierdo y a Manuela Carmena al PSOE ahora madre iletrados lado la misma pregunta a José Manuel Franco

Voz 3 32:29 sí

Voz 36 32:29 bueno pues yo creo que la necesita ahora Madrid en este momento en que es la alcaldesa Carla de su formación hablan de Manuela Carmena porque no pueden hablar de gestión del Ayuntamiento de Madrid todos hemos visto el desastre que han sido estos tres años de gobierno no ha habido nada nuevo en la ciudad han sido tres años perdidos y tiene que hablar de ella porque no pueden hablar de la gestión

Voz 0867 32:51 Agustín José Manuel Franco hombre algo Carmina le tiene que gustar no recuerdo que que aunque sea medio broma le propuso

Voz 3 32:57 cabeza de la lista del PSOE cree que en la prensa aceptaría das estamos oxidados por las vacaciones de verano pero no tanto es bueno ella ha quedado perfectamente aclarado en la conversación esa llamada que no tendría por qué derivar en algo público por supuesto pero en fin somos humanos todos cometemos errores yo no asumo ese ahorro como propio no lo asumiré nunca pero Le repito lo que he dicho partido tiene candidatos y candidatas más que suficientes de una categoría política y humana incontestable que vamos después de un proceso democrático con votación libre secreta y en urna a elegir internamente al mejor candidato a la mejor candidata y estoy convencido de que vamos a salir a ganar las elecciones y que vamos a salir con un programa con un grupo humano que va a suscitar la confianza de todas y todos Madrid

Voz 0867 33:51 quiero que escuchen lo que he dicho esta mañana el presidente Garrido le han preguntado por el tema de candidatos ayer estuvo aquí en este programa y bueno él ya no tiene prisa por la decisión de Casado aguarda y espera la decisión el quiere ser candidato por el Partido Popular a la Comunidad de Madrid pero sabe que que la pelota no está en su tejado cualquier caso esta mañana le preguntábamos por candidaturas y esto decía en Alcorcón sobre las primarias

Voz 0177 34:10 si no hay primarias para la elección de candidatos y por lo tanto pues no no ha lugar a semejante cosa yo creo que además está bien definido en nuestros estatutos como cómo funcionan las cosas sido razonable es que las designaciones de este caso de de los candidatos sea por parte de la dirección nacional ya que nosotros elegimos a sube a nuestra dirección nacional en en este caso sí que en unas elecciones abiertas y en primarias en como recientemente ha ocurrido con la elección de de Pablo Casado

Voz 0867 34:35 la elección de Casado me pregunto eh consejero Izquierdo por primarias mediante ese método ya es suficiente como para que el resto de candidatos sean elegidos por un método ajeno a las primarias

Voz 36 34:46 bueno el Partido Popular lo que hacemos desde hace muchísimo tiempo es una elección que corresponde a los congresos en los congresos lo que se tiene establecido es que hay unos comités electorales El Nacional que elige a los preside a los candidatos a todas las provincias y capitales de provincia y a todas las comunidades autónomas los pro y los regionales pues eligen a los municipios de cada una de las regiones ese es un procedimiento que ha funcionado muy bien francamente bien que se analizan muchos candidatos y que además van las mejores personas para cada uno de los puestos por lo tanto yo creo que es lo que tenemos establecida en todos los militantes y afiliados del Partido Popular lo que tenemos que respetar porque esa fue la decisión de todos y por lo tanto toca al comité electoral nacional elegir los candidatos en este caso

Voz 4 35:34 la comida Madrid y al Ayuntamiento francos es un dedazo

Voz 3 35:38 en toda regla yo respeto los procedimientos de todos los partidos políticos pero con toda sinceridad a mí me parece mucho más democrático el nuestro me parece democrático del Partido Popular no me parece democrático pero lo respeto por supuesto porque es verdad he saltado una paradoja en el congreso del Partido Popular que digamos lo que llamamos las bases han elegido a una candidata y luego los compromisarios que es lo que al final se ha decidido el nombre de casado han sido los compromisarios en sentido contrario a lo que habían dicho previamente las bases eso mi partido no hubiese pasado mi partido las bases son soberanas lo que deciden las bases es lo que al final sale

Voz 36 36:14 José Manuel yo te recuerdo que el candidato que eligió tu partido el Ayuntamiento de Madrid no es el que está ahora mismo ha habido un cambio y por lo tanto se rompió Caser rompió la voluntad de lo que habían dicho los militantes del Partido Socialista en el caso la de del del Partido Popular no ocurra así porque las bases decidieron en la forma de establece y decidir cómo se eligen los candidatos esa respetado siempre decía funcionado franquear cuando

Voz 3 36:38 votaron directamente Carlos Iñaki de verdad que no quiero meterme nuestros procedimientos que respeto por supuesto que si lo es aprobado en poder en la experiencia las primarias pero nosotros las primeras primarias hemos tenido de todo instinto

Voz 0867 36:52 todavía recordamos lo de Tomás Gómez pero me sigo Monsieur

Voz 3 36:54 quedando con la bondad de nuestro procedimiento me sigo quedando con que es un procedimiento democrático que seguro que es perfección hablen supuesto que si la perfección en política y en ningún orden de la vida existe seguramente no pero creo sinceramente que al ser el único partido arco parlamentario que vota que sus militantes vota directamente en urna voto libre y secreto yo creo que más democracia interna es casi imposible es quiero

Voz 36 37:21 bueno yo lo que creo es que eso es así pero luego nuestras respetan las decisiones por lo tanto altera enormemente el procedimiento creo que todos los yacimientos son democráticos la forma democráticas establecer lo que quieren los afiliados y en el caso el Partido Socialista han decidido una forma perfectamente legítima ni en el caso Partido Popular otra foto

Voz 3 37:40 bueno exactamente igual de décima de moco

Voz 36 37:42 plática está funcionando muy bien en el Partido Popular y es verdad que hemos visto con el Partido Socialista no es que no haya funcionó bien es que en muchos casos ha sido un auténtico

Voz 0867 37:50 las las privaría siempre las carga el diablo de todas las casas se que queda una semana para el debate sobre el estado de la de la región que esperan ustedes de de de ese debate que se produce bueno prácticamente se solapa no con el debate de investidura por el que llegó al poder Ángel Garrido José Manuel

Voz 3 38:06 pues yo sinceramente espero pocas novedades porque estamos asistiendo a una acción de gobierno que es absolutamente continuista con los gobiernos anteriores que esto no quiere decir nada bueno y nada malo es decir es bastante coherente teniendo en cuenta que señor Garrido el presidente de Gobierno era mano derecha de la señora Cifuentes anterior presidente entonces hasta pueden intentar vendernos el asunto diciendo que que es que es coherencia que que da continuidad tiene que ver con la coherencia con políticas iniciadas ahora bien los males que que tiene que padecen los ciudadanos de Madrid siguen siendo los mismos incluso algunos ha incrementado yo espero que en el debate de Estado región el Partido Popular haga examen de conciencia idea que las tremendas desigualdades que había hace un año hace dos en la Comunidad de Madrid siguen existiendo incluso incrementándose

Voz 0867 38:55 hay margen hay margen para la sorpresa para los anuncios todavía lo poquito que nos queda de legislatura consejero

Voz 36 39:01 pues sí alguno habrá porque ya lo dijo el presidente Garrido nosotros lo que venimos a hacer es cumplir el programa electoral el acuerdo con Ciudadanos pero él no se quería quedar solamente hay sino que quería pues un impulso nuevo a la calidad de Madrid que lo ha dado lo anunció el debate de investidura y lógicamente impulsos un impulso constante que nos lo hace ver a todos los consejeros y por lo tanto en el debate del esto la región habrá nuevas novedades nuevos impulsos porque Madrid no puede quedarse

Voz 0867 39:30 ah pues lo tenemos que dejar aquí José Manuel Franco Carlos Izquierdo gracias por venir al primer debate de la temporada debate político

Voz 3 39:36 muchísimas gracias encantado de estar aquí hasta la próxima

Voz 36 39:39 bueno un hotel de población quería ustedes mañana

Voz 0867 39:41 hemos de vuelta como siempre desde las siete y veinte La Ventana

Voz 4 39:44 de Madrid disfruten del martes hasta mañana

Voz 1 40:04 Kike que pringados escenifican asumir la responsabilidad de decirle a la gente yo voy a trabajar y a pelear más que nunca lo que sea un optimista antropológico sino una persona que intenta aplicar el sentido común en el día a día en el ejercicio de esta actividad pública que desarrolla

Voz 37 40:20 lo que sí les agradezco fundamentalmente es la comprensión me ha sido difícil comprender porque ha habido ese que derrotó Matthews lo echaron voluntariamente Guillermo Fernández Vara

Voz 1 40:32 José Antonio Monago Juan Carlos Rodríguez Ibarra los tres presidentes extremeños de la historia de la democracia se sientan en Hora veinticinco con Ángels Barceló este jueves especial Hora veinticinco desde el Parador de Mérida por el día de extrema cuenta con la SER pase lo que pase la Ventana con las Francina

Voz 1284 40:58 faltan apenas veinte minutos para que sean las ocho de la tarde a las siete en Canarias vamos a ver que nos deja este día venga vamos

Voz 8 41:05 lo que queda del día

Voz 1 41:07 con Isaías Lafuente

Voz 0827 41:10 qué te parece perdón de abrimos bueno ayer era día de estrenos y estábamos de vuelta como niños con zapatos nuevos pero los niños ya saben que lo peor del primer día de cole es que el segundo hay que volver

Voz 38 41:21 Amón ya la playa o la piscina el descansa se acaba Aaron las tardes de jugar más porque les vuelve con el estudias por favor Navidad llega ya

Voz 0827 41:34 qué alegría a Pilar de Francisco nos atrae hoy esas canciones y esos consejos de todo tipo que circulan por Internet para sobrellevar lo de la vuelta al cole en el primer día de curso pues el Gobierno tuvo ayer un primer problemilla Pedro Sánchez anunció aquí en la SER la subida de impuestos al diésel y la ministra del ramo Reyes Maroto que Ennio yo la entrevista ni fue avisada por nadie al ser preguntada dijo que el Gobierno no lo había anunciado conclusión

Voz 39 41:58 mi conclusión hay que escuchar la radio porque te sube un impuesto de tu ministerio no te das cuenta luego tienes que pasarte la entre

Voz 3 42:05 Vista de la noche en Hora Veinticinco dice

Voz 39 42:07 dolo muy de acuerdo que estás con el presidente del Gobierno vamos a escuchar consecutivamente todas las veces que la ministra Reyes Maroto explicó que está de acuerdo con el presidente

Voz 40 42:17 excedentes presidente presidente como presidente el presidente el presidente que el president como bien ha dicho el presidente el anuncio del presidente de imponer el anuncio del presidente como colegir los madera

Voz 0827 42:29 como no podía ser de otra manera eso fue en el primer día de curso y hoy el segundo pues el Gobierno ha encontrado una mala noticia

Voz 1 42:39 porque los datos del paro no han sido nada buenos Salguero ha subido mucho hoy hay una diferencia

Voz 39 42:46 ya notable en el diagnóstico sobre por qué ha subido tanto el paro en el mes de agosto según la oposición es culpa del Gobierno según el Gobierno es culpa del cambio climático

Voz 0827 42:57 Pedro Sánchez lleva no lleva todavía cien días en el Gobierno razón por la que Pablo Iglesias no tiene ninguna duda

Voz 41 43:05 hemos visto por ejemplo cómo por primera vez en meses el paro sube en agosto vemos cómo la confianza del consumidor se está resintiendo como el crecimiento económico va a ser más bajo de lo previsto como haya alarmas indicadores que nos hacen pensar que la crisis que se estaba resolviendo todavía puede estar apostada a la vuelta de la esquina en nuestro país

Voz 0827 43:25 eso lo dice el líder del primer partido de la oposición Octavio Granado secretario de Estado de Seguridad Social tiene otra teoría más que hablar de un kilo

Voz 42 43:34 crisis que focalizada sectorial meter alguna actividad económica cabe hablar de una leve desaceleración de la economía

Voz 0827 43:45 la última vez que oímos hablar del leve desaceleración pasó después algo un poquito más

Voz 1 43:52 tras duro de de hielo hay gente que no tiene trabajo y hay gente

Voz 0827 44:02 a que no les falte al trabajo a José Mota Santiago Segura Florentino Fernández Flo por ejemplo ahora prepara un espectáculo conjunto en el que unos eso sí trabajan más que otros según su propia confesión

Voz 43 44:14 ya os habéis repartido los papeles de no sé yo principalmente somos los que tenemos talento si Santiago es el que bueno pues están poco de Regalado sí porque cines ha sido director taquillero digo Santiago no me parece bien si si es que es así ellos van hacen Grecia yo cobro

Voz 12 44:30 hablar de humor en su espectáculo

Voz 0827 44:32 y como no han hablado también esta mañana en Hoy por hoy de los límites del humor Santiago Segura lo tiene muy claro

Voz 12 44:38 lo tengo siempre compró en en Twitter no digas lo que digas alguien le molesta pues es una dice Blanco otro dice negro tú dices gris y te dan por los dos los dos de los límites del humor siguen siendo los mismos la risa así la gente se dé

Voz 0867 44:52 Juana yo siempre lo he dicho segoviano de toreo email

Voz 12 44:55 personas se están riendo y hay dos señoras que se ofende disimular me me la suda pero hombre si es al revés si yo veo a un auditorio de mil personas novecientas que se rebotan y no les hace gracia ni ser ríen y les molesta estoy haciendo el ridículo

Voz 44 45:09 eh

Voz 1 45:14 ah que hemos conocido o recordado dos historias esta mañana con nombre propio ahora que el Gobierno ha paralizado esa venta de bombas Arabia Saudí han hablado muy por hoy con Ignacio Robles un bombero que se negó a cargar bombas con destino a Yemen en el puerto de Bilbao y fue sancionado por ello

Voz 45 45:31 a mí me haber un expediente por falta muy grave que podría haber desencadenado hasta hasta seis años de inhabilitación hemos conseguido demostrar que que en realidad dio yo no hice ninguna cosa mala aquel día Hay seca de se ha de una falta leve que bueno yo no recurrir porque porque estaba muy cansado pero también considero que es injusta antes de que de que sucediera que yo no no se sabía que España estaba exportando armas a Arabia Saudí aquello trascender los medios si poco a poco hoy en pasos no primero conseguimos que dejarán de exportarse desde el puerto de Bilbao bueno ahora tenemos esta noticia que es un es un paso pequeño en lo que queremos ir consiguiendo pero pero que su paso

Voz 0827 46:04 por tanto un paso importante Ignacio es de ese tipo de gente que cambia un poquito el mundo con lo que hace o con lo que denuncia sucedió también en televisión con Valentín Ferrero concursante de Boon que en mayo anunció que dejaba la Universidad sencillamente para seguir concursando

Voz 46 46:20 pero yo empecé este programa de sabéis que la profesor asociado en la Universidad de Bellas Artes y tenía un contrato de asociado de tres más tres horas que son sólo doscientos cincuenta euros al mes y ahora ya no lo soy he dejado el trabajo para dedicarme al de lleno a al programa

Voz 0827 46:35 los lobos llevan ganados ya uno coma cinco millones de euros y pueden ganar tres billones más hoy mismo ayer batieron el récord mundial de permanencia en un programa de televisión Joy han hablado con él

Voz 47 46:47 no es que fue una buena decisión me costó trabajo tomarla él no te creas porque claro era una incertidumbre y en mi profesión no he dicho siempre me me encantaba pero desde luego no me arrepiento nada estoy contentísimo lamentablemente la situación no cambia porque la mayoría de la contratación de los asociados se basa precisamente en eso en que los sueldos son muy bajos la mayoría de los profesores asociados anda pueblos y quinientos cincuenta euros ochocientos máximo que claro lo que no les permite es dedicarse a tiempo completo pues a la investigación la docencia que sería lo deseable

Voz 0827 47:21 a Valentín como no gustaría ganar el concurso pero mucho más todavía que la Universidad cambie

Voz 47 47:26 eso es más importante que es que nosotros ganamos el premio que la situación mejore que es mucha gente que está implicada el país entero necesitamos

Voz 1284 47:34 la universidad

Voz 47 47:37 activa esta tarde en La Ventana hemos tenido nuestro

Voz 0827 47:39 las twiterías

Voz 36 47:42 ayer empezábamos el repaso a Twitter con la gente cree que se imagina esta imagen en el Valle de los Caídos

Voz 15 47:47 muevo la pierna muevo el pie muevo la tibia y el cero

Voz 4 47:51 en Podemos exhumar a Franco el silencio

Voz 0827 47:55 lo que es difícil criticar a Gerrard

Voz 36 47:57 que con los argumentos que propone Don chaleco

Voz 48 48:00 pues Gerard Piqué será un irresponsable por conducir sin puntos pero mira qué cosa bonita

Voz 15 48:05 la cama redondita me gusta esa Dalí

Voz 0827 48:10 muy musicales han estado y las twiterías y con la música otra parte hemos hablado de otros temas en La Ventana

Voz 13 48:16 el buscaba encontré en el barrio donde vivo me ha visto a Amina

Voz 0827 48:23 el precio de la vivienda diez años después del estallido de la burbuja inmobiliaria sigue disparado ahora especialmente en el mercado del alquiler Lucía Méndez ponía voz tono esta mañana a una queja universal

Voz 1271 48:35 una de las cosas que más afectan a la vida de las personas y de los ciudadanos que viven en las grandes ciudades es que es un escándalo como está la vivienda es posible que nadie pueda hacer y es posible que estemos inermes decir que tengamos que soportar que la gente no pueda irse a vivir de su casa no pueda pagar un alquiler es que es un escándalo los alquileres que que pagar por la mierda de pisos que alquilan

Voz 0827 48:56 mierda de pisos si para combatir esta mierda de alquileres pues algunas soluciones no sabemos muy bien qué pensar de ellas El Periódico de Catalunya está contando estos días la intención de una empresa llamada haiku cuatro que está proyectando levantar pisos colmena en Barcelona con habitáculos de dimensiones de un minúsculo camarote poco más de dos por uno con algunos espacios comunes les hemos planteado en nuestra polémica si es digna una vivienda invisible Eddie tengo Will que es uno de los promotores reconoce que no son viviendas dignas pero

Voz 47 49:27 muchos efectivamente hemos visto que habían ciertas críticas en una vivienda digna vamos a ver no estamos hablando de viviendas dignas a parte de eso que no son pisos sino que se hacen en locales no es una vivienda digna contamos de que efectivamente alguien tiene que vivir

Voz 49 49:48 no modo así

Voz 47 49:50 está claro pero la solución que nosotros proponemos es temporal

Voz 0827 49:54 Irene Sabaté que es portavoz del sindicato de yogures en Cataluña dice que es que acosa no sirve ni como solución temporal

Voz 50 50:03 pues estamos básicamente atónitos ante la posibilidad misma de que se considere que esto es una solución en algún sentido puesto que si uno de los mayores problemas que tenemos en relación con la vivienda es la inestabilidad de la tenencia a pues poner parches temporales no tiene nada de solución no de alguna manera lo que desde el sindicato do los sindicatos inquilinos de todo el Estado estamos reclamando son medidas estructurales que vayan en la dirección de cambiar el modelo

Voz 0827 50:29 en fin en dulce hemos un poquillo la cosa mirando al pasado con Bieber Concostrina que nos ha contado que el cuatro de septiembre de mil seiscientos ochenta y tres nació uno de los panecillos más populares del mundo el cruasán que como su propio nombre indica no lo inventaron los franceses nazi en una guerra el asedio de Viena por parte de los turcos el cuatro de septiembre pero hace muchísimos años

Voz 48 50:56 como los turcos eran unos plasta irreductibles optaron por cavar túneles para acceder a la ciudad por debajo de las murallas los hacían de noche para que los vieneses no secos Carande la estrategia pero sin contar con que el madrugador gremio de los panaderos se iba percatara el primero del ruido de picos y palas dieron aviso el ejército austriaco se puso en marcha los turcos tuvieron que retroceder para seguir asediando desde fuera el emperador de Austria premió a los Town Eros con varios privilegios los panaderos agradecidos a su vez crearon un panecillos especial para el emperador Un panecillos con la forma de la Media Luna de la bandera turca

Voz 4 51:32 así que no he cruasán no es francés en Austria no pidan un Fleet engorda lo mismo

Voz 0827 51:42 pues nada segundo día de esta nueva temporada por cierto una nueva temporada que también ha comenzado en casa de muchos de nuestros oyentes la familia Sánchez Pujalte por ejemplo el Francino de la familia que se llama Miguel se lo contar

Voz 0867 51:55 a los especialistas cambios en la verdad es que salgan de sí