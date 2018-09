La Ventana (05/09/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1454 00:00 son las cuatro las tres en Canarias la Federación de Cines de España haya remitido un estudio en la Academia de Cine y al Ministerio de Cultura sobre el impacto de la rebaja de Live las deriva en las entradas el titular de este departamento José Guirao les dio un toque de atención este verano ese estudio al que hemos tenido acceso que dice Javier Torres buenas tardes

Voz 3 00:22 buenas tardes que no es cierto que las entradas de cine no sean más baratas tras la rebaja del IVA

Voz 4 00:26 diez por ciento que entró en vigor el pasado cinco de julio

Voz 0907 00:30 para ello esgrimen un informe realizado la pasada semana sus vasos sus datos se basan en una encuesta que contestaron doscientos treinta y siete cines que es el ochenta y dos por ciento de todas las salas españolas de esa encuesta con estos resultados ciento cuarenta y nueve salas bajaron tanto el precio como se rebajó el IVA mientras que cincuenta y siete repercutieron de manera parcial ese iba menor y reconoce FEC que XXXI cines sólo el trece por ciento del total no bajaron ni un solo céntimo el precio pero dice acto seguido que ni uno solo de ellos subió la entrada cuando el IVA fue incrementado

Voz 0313 01:04 cuando Facua considera que los precios de la luz ha sido

Voz 1454 01:07 proporcionados desde hace décadas ya ha pedido una reunión con la ministra de Transición Energética de Medio Ambiente para exponerle sus reivindicaciones en Hora catorce Rubén Sánchez ha valorado así el precio récord de hoy

Voz 1853 01:17 entendemos realmente los consumidores españoles que pagamos un disparate por el recibo de la luz que las eléctricas tengan miles de millones de euros de beneficio que crezcan además en muchos años y que no haya justificación eso no la entendemos

Voz 5 01:30 no entendemos la política que hay detrás del Rey

Voz 1853 01:32 vivo de la luz una política digamos que favorece que haya excesos y abusos

Voz 1454 01:37 Andalucía está satisfecha después de que el Gobierno haya anunciado la aprobación en unas seis semanas de un Real Decreto para la mejora y atención solidaria de los menores extranjeros no acompañados tendrá un presupuesto de cuarenta millones de euros María José Sánchez Rubio es la consejera de Igualdad y Asuntos Sociales y hablaba tras la reunión de la mesa de coordinación interterritorial sobre menores extranjeros celebrada este mediodía

Voz 6 01:57 agradecer al Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social e este esta reunión agradecerla ahí agradecer también al Gobierno de España que por fin oye una demanda por parte en este caso de la comunidad autónoma andaluza que llevamos ya dos años con una situación de presión migratoria fundamentalmente lo que tiene que ver con menores extranjeros no acompañados

Voz 0313 02:26 por cierto que hay nuevas declaraciones políticas sobre otro

Voz 1454 02:29 de los temas económicos de las últimas horas los datos del paro o del turismo ayer el Partido Popular mirando hacia atrás a otros gobiernos del PSOE habló de una posible zapateril de la economía hoy el líder de Ciudadanos Albert Rivera decía esto en Córdoba

Voz 7 02:44 estamos en lugares antagónicos y no creemos que podemos usar la economía como pretende Sánchez sea una buena idea hay indicadores que empiezan a dar síntomas de freno síntomas de preocupación síntomas de de esa desaceleración también síntomas de creación de paro

son las cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

cadena SER Madrid

Voz 1315 03:05 el PSOE dice que la condición que pone Ciudadanos para aprobar los presupuestos de la Comunidad para el año que viene es una propuesta electoralista la formación naranja ha dicho hoy que condiciona su apoyo a que las escuelas infantiles públicas de cero a tres años sean gratuitas los socialistas dicen que lo proponen con prisas y sin el rigor que requiere Juanjo Moreno portavoz de Educación del PSOE en la Asamblea de Madrid

Voz 8 03:27 pero nos preocupa la ligereza con la que Ciudadanos trato a esta importante cuestión simplificando la una mera cuestión presupuestaria cuantificada por cierto muy a la baja o favoreciendo la privatización ya es costumbre y crear expectativas a las familias que luego no se cumplen por falta de acción

Voz 1315 03:42 el presidente Garrido ha respondido también a esta propuesta de Ciudadanos

Voz 9 03:46 la gratuidad de las cosas son no existe lo digo porque mide casi todo gratis últimamente la gratuidad del del supuesto no existe porque su paga

Voz 0313 03:52 eh

Voz 9 03:52 la prestación del servicio después a través de impuestos no lo digo para qué tal

Voz 10 03:55 mira señor Rivera y fin del que tras ser un poquito

Voz 9 03:58 liberales que todavía creo que sí

Voz 1315 04:00 la de Madrid a la cabeza en horas extra no pagadas lo denuncia Comisiones Obreras según sus datos cerca del sesenta

Voz 0313 04:07 por ciento de las horas extras que ERC realizan

Voz 1315 04:09 la Comunidad no se pagan ni se compensan con descansos calcula además el sindicato que el número de estas horas no pagadas equivale a cerca de veinte

Voz 1454 04:17 y una empleos Eva Pérez secretaria de Trabajo de comisión

Voz 1315 04:20 pues el principal o destacó

Voz 11 04:23 sí son las empresas que recurren a esta a este abuso de las horas extraordinarias cuando se produce pero también desde el ámbito político desde el ámbito de las administraciones hay que tomar las medidas para realizar la vigilancia correspondiente para que las empresas cumplan la legislación

Voz 1315 04:45 siguen bajando las temperaturas en la comunidad hoy no se descarta algún chubasco en la sierra a esta hora tenemos veintiséis grados en el centro de la capital es todo empieza en La Ventana ya saben que lo tienen todo en cadena

SER punto com que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las cinco las cuatro en Canarias

Voz 12 05:08 peines eh

Voz 3 05:11 servicios informativos

Voz 0313 05:16 hola buenas tardes el pasado lunes aquí en este estudio en la presentación de temporada de la Cadena Ser el jefe de esta casa Daniel Gavela fijó como gran objetivo poner la vida por delante no no dar tanto la lata con los temas de siempre con la bronca política el esas cosas de las que hay que hablar es sin duda pero pero sin pasarnos bueno con que nosotros lo intentamos siempre pero no está mal que alguien con mando en plaza los recuerde así que vamos a ello

Voz 13 05:46 en la Cadena SER La ventana con Carla

Voz 0313 05:50 encina y alguien de preguntarán y cuáles son los prueba más gordos que veo yo le contestaría seguramente que por lo menos tres la desigualdad y la injusticia la solemnidad creernos más importantes de la cuenta que lo nuestro paso por encima de todo lo demás y desde luego el sectarismo a todos los niveles la intolerancia la falta de empatía ayer les contamos el revuelo que se ha montado con la película Carmen y Lola una historia de amor entre dos lesbianas gitanas yo les decía es una historia de cine pero real como la vida misma ya lo creo que real por desgracia no es la única

Voz 14 06:29 yo siempre sabiendo que es muy pequeño si lo conté por primera vez ha con doce años viviendo más entre me mudé a un pueblo historias desde que se que pues la gente se metía conmigo y tal entonces aprovecharon eso para McCartney aún más

Voz 15 06:43 empezaron pues bueno ya los insultos de marisco no sé qué no

Voz 14 06:45 cuánto y tenía un grupo entre ellos había aparece un chaval de dieciocho años yo como por probable por los problemas que tenía qué tal estaba como falto de cariño pues decidí a acceder a a a no sea mantener ese rollo de dolor ni nada por el estilo pero si te lo éramos amigos sólo hay empezó el el más aquí aún más grande muchos problemas van llegado a a pillar en un callejón si me han llegado a pegar una paliza incluso puede comer durante una semana os me hacen mis cosas del colegio en mi etapa de el instituto

Voz 16 07:15 eh bueno básicamente eso acoso durante tres años en la clase de educación física pues me encerraban en una en un cuarto donde se guardaban todos los balones porque porque bueno era sobre sobre todo lo hacían porque era cuando todos mis compañeros iban a cambiar claro yo de la clase obviamente es no podía cambiar la con ellos claro Si bueno la profesora además un guarda silencio durante esos tres años ya era consciente no tenían ni claro ni que era en que me estaba pasando porque me he llamado a los que me llamaban tardé mucho tiempo en saberlo

Voz 0313 07:45 bueno estos son sólo algunos de los testimonios recogidos en el has técnico ir una especie de mi tú pero destinado a recopilar episodios de rechazo de acoso de agresión incluso que han sufrido persona no por ser mujer como en el caso de mito sino simplemente por su orientación sexual y el resultado es abrumador decenas centenares miles de denuncias en muy poquitos días da que pensar sin duda la que pensar mucho y comentarlo que es lo que vamos a hacer en los próximos minutos como siempre bienvenidos a La Ventana

Voz 17 08:16 no

Voz 1 08:24 buena aún eh Kiko eh es que siendo EEES o es que siendo is ves en Mc fuera Zein que siendo ergo

Voz 0313 10:36 de hecho esta canción que estamos escuchando no está decida al azar ni muchísimo menos se titula in the Street cuenta la historia de de de un chaval joven gay que vive de qué manera el el rechazo de su padre

Voz 19 10:47 no cuando lo de preguntaran agregó Holden cantante que que que se había inspirado dijo Bono que de la Historia hay filas vivencias de que algunos amigos algunas personas que que tenía cerca

Voz 20 10:59 pues esto vamos a hablar en los próximos minutos aquí en La Ventana con Isaías Lafuente como todas las tardes qué tal Isaías Coppola porque las Jon Sistiaga bienvenidos John hola qué tal cómo estás amigo ICO un escritor con Andrés Pascual Andrés buenas tardes hola buenas torear venido al presentarnos su última novela que trataremos estos con detalle y que me ha gustado mucho ya lo dejó por ahí

Voz 0313 11:18 ante pero al que quiero sumar a la conversación porque esto es en fin un café de las cuatro de la tarde cualquier asunto que tratemos creo que merece la pena ser comentado con con esos invitados bienvenido Andrés

Voz 4 11:27 muchísimas gracias por invitarme sana vamos a ver

Voz 0313 11:29 hablemos el y que igual Llona puesto cara de sorpresa no sabía si la existencia de este hashtag

Voz 20 11:35 del me bueno es que hace poco fuera de las redes no hace en estos últimos hace

Voz 0313 11:39 hace poquitas semanas que que funciona hay de hecho lo puso en marcha un un escritor un escritor alemán Jarmusch revive con un comentario que decía mi marido es mi marido no mi amigo y a partir de aquí empezó a generar muchas reacciones ya ir a recoger pues muchos episodios de de denuncia bueno en España el periodista Rubén Serrano se hizo eco también a raíz de un reportaje en el que recopilada a varias historias de De la Red se lanzó a compartir la suya bueno ya ha generado otra hola donde Bono se han podido conocer historias como éstas

Voz 21 12:14 un fondo de pequeña me regalaron

Voz 22 12:16 en una muñeca lo conté en el cole todos empezaron a llamarme Marica en vez de por mi nombre o cuando el momento preferido de muchos el recreo se convirtió en peor pesadilla y el grupo de niñas ni el de los niños querían jugar con él

Voz 23 12:29 que siendo Trans al despertar de la operación de cirugía superior estuviese cagado de miedo lo único que quisiera haber fue ser el rostro de mis padres y que no estuviesen allí por qué decidieron vender

Voz 5 12:40 bueno con quién eso es que la gente se ría de tipos decir que no tienes ni un en en imagina que te citen diciendo que sólo hay dos genes así que debes joderte que sólo comprenda tu identidad de género

Voz 4 12:53 así no se las eses son ley

Voz 12 12:55 es que es un os imagináis empezó

Voz 5 12:58 la carrera universitaria hacer muchos amigos los primeros días y que un mes más tarde Sempere importó Instagram de que eres gay dejen de hablar todos

Voz 24 13:07 pues esta es mi historia y a día de hoy

Voz 5 13:10 dos años más tarde sólo tengo amigas en la universidad cuando le dije a mi familia que era lesbiana mi madre se echó a llorar

Voz 25 13:15 me dijo cómo puedes hacerme esto si yo noté educado así esta noche me dijo que antes de pasar por la penas de tener una hija lesbiana se tiraba por el balcón decirle a mi padre que soy un psicotrópicos y que me conteste siempre serás mi hija sufrir misión Gender diario que me juzguen por el DNI tener miedo a ligar

Voz 0313 13:34 si agreden al saber que hay trans que me sigue

Voz 25 13:36 llamando lesbiana confusa que niegan mi identidad

Voz 5 13:46 Serrano buenas tardes buenas tardes qué tal compañeros como eso

Voz 3 13:50 muy bien al un poco abrumado por todo el efecto y el impacto que está teniendo el mismo

Voz 0313 13:55 huir va a preguntárselo te ha desbordado un poco no

Voz 3 13:58 no no me esperaba que tuviese esta repercusión no cuando lo empecé hace casi dos semanas hoy como momentáneamente no toda la gente lleva sumándose a estas historias sin parar en tan sólo un día se registraron cuarenta mil Tutti fue como agua óseas que verdaderamente había muchas ganas de hablar y de contar la violencia que que sufrimos casi a diario

Voz 0313 14:22 déjame que te pregunte una cosa no no nos nos asunto de matemáticas ni de porcentajes pero de todas las reacciones que que ha recibido cuánto ha habido de de denuncia de exposición sincera de de de problemas y cuánto de cuanto de odio de mala baba

Voz 1787 14:38 verdad es que por suerte de mala o muy poca cosa que debían toda ha sido tanto empatía como un yo también yo también no o a mí también en plan de repente no se hizo en las redes como una especie de de asamblea no o de sitio colectiva donde nos encontramos muy seguros para compartir lo que no sucedía hay que bueno que quizás no compartimos a diario o nunca hemos con por miedo o no por temor a afrontarlo por hasta vergüenza que que nos produce red conocer que ya no que nos han pegado por la calle sino que nos han dicho maricón o o bollera no

Voz 0313 15:12 qué te pasó un día candados con tu madre por la calle

Voz 1787 15:15 Rubén todo lo pregunto porque tú lo has contado eh y quiero que lo comparas con los oyentes si si pues estos fue hace un par de años en mi pueblo en Monóvar en Alicante iba con con mi madre y de repente pasó un señor eh a nuestro lado y dijo maricón yo me quedé mudo no sé qué va a hacer no o cómo reaccionar pero verá mi madre sin decir nada no hay hizo totalmente muda fuego fue muy violento muy sentí una especie de pero venza hacia mí mi misión plan que está pasando en un plano porque me merezco yo esta reacción violenta yo no he hecho nada T

Voz 0313 15:54 tú voy a hacer una cosa fíjate yo el el el impacto y la repercusión de esta iniciativa creo que tiene una fractura doble la mejor y la más positiva sin duda es que que las redes que tanto criticamos en ocasiones por su mal uso o no proyectan un un aspecto un instrumento tan positivo como este no que permita descubrir hacer visible una realidad joder pero la otra es la cantidad de casos de episodios que que que confirma no del rechazo los prejuicios y la Tom tuna que sigue habiendo con todo esto

Voz 1787 16:22 claro yo creo que son un poco en falso espejismo nombran nos creemos que somos una sociedad muy moderno que hayamos avanzado a nivel de adopción matrimonio igualitario pero en la práctica no irá socialmente aún está es este odio no hay esta cultura de la homofobia muy interiorizada entonces nosotros me quizás a lo mejor hace un comentario y no lo parece pero va cargado de de de este contenido homófobo que quizás a ti no te afecta parada pero a mí sí en no ir me afecta el hecho de de contarlo hoy de explicarlo por fin tenemos mucho que ver con el mito uno cuando miento feministas un poco el el ya está bien no el basta ya no no nos merecemos esto en plan no Mercedes que a juzgar diferente porque no siga la norma no la hora heterosexualidad un rol de género concreto establecido

Voz 0827 17:11 la paradoja desde luego porque es un gran éxito que en el fondo lo que documenta un gran fracaso el problema es que este fracaso digamos no viene de aquellos españoles y españolas que se han criado en otro momento de una sociedad machista sino que muchos de los testimonios que recoges son de gente joven acosados por gente joven que no entiende y que los desplaza no en este sentido digamos que la sociedad ha fracasado en ese falso espejismo no hemos educado a un agente en libertad en democracia en una sociedad abierta y sin embargo los prejuicios permanecen

Voz 1787 17:43 entonces yo lo que creo que ha puesto en evidencia el movimiento Mi hubiera son aún nos falta una Vance a nivel social no en plan seguimos pensando que la diversidad es negativa que es mala no que que ser gay lesbiana no ser trans o no seguir unas determinadas a no ser un hombre no comportarse como un hombre una mujer y no comportarse como una mujer pensamos que eso es malo pensamos que eso está mal no yo creo que lo que pone de en en evidencia son no es que tomar la diversidad como algo bueno no sólo va a enriquecer a mí como gay como lesbiana o como lo que sea no sino al colectivo en sí de la sociedad no creo que es al es algo de lo que tonos todos tenemos que aprender porque en empiezas desde muy pequeño no como señalaba es no quizás desde casos de de la escuela o desde la infancia y adolescencia ya está eso ahí con poco grave no que lo he villancico es que aún es tamos repitiendo unos patrones generación a generación que seguimos sin romper del todo

Voz 12 18:46 yo a mí las redes sociales como Carles es verdad que me da cierto miedo no porque siempre tendemos a darles demasiada visibilidad y no sabemos exactamente cuánta gente de verdad ahí detrás representa no pero sí que tiene esta iniciativa ha tenido ha tenido al menos un un éxito no sí es que que éste cuente que se que se diga que se hable de ello no yo creo que queda siempre visibilidad a situaciones insostenibles si hay que tener hemos a nuestra sociedad cien en casi todas a ocultar lo desagradable lo que no nos gusta lo vergonzoso lo que duele oír lo entendemos tendemos siempre a esconderlos no que haya gente que que cuarenta mil personas además al menos no

Voz 4 19:31 aunque creen que en poquitos días hayan dicho

Voz 12 19:33 a mí también me ha pasado en diferentes grados no los desde que simplemente que te llamen maricón a que te hayan apaleado en en un callejón esto ya es un éxito de esta iniciativa

Voz 1787 19:46 bueno yo no sé exactamente es cuestión de a cuánta gente representa no pero es un poco represento a a muchas mujeres el el Side sí lo fue sin discutirán hoy yo creo que el me va en ese sentido en plan todo tipo de de de agresión que sufrimos es constante y diaria desde eh a Bush en los pasillos del colegio que creo que es algo que hay que atajar cuanto antes hasta bueno hasta que me rompa la nariz en en las fiestas de mi pueblo porque Le acabo de coger la mano a un chico no o a que mi familia me rechace que sea Trans creo que hay una Arancón que hay que hay que intentar solventar cuanto antes y que quizás no sea sólo una cosa de reformas yo le gané eso judiciales sino más cultural

Voz 0313 20:36 a la ley en España ojo está muy bien y hemos sido pioneros Si Fini avanzados pero luego la vida la calle va va a un ritmo diferente es otra cosa

Voz 12 20:44 como se ve en los en los testimonios usar toda la gente que que manda cosas en Twitter está en una franja determinada de Dati son todos muy jóvenes que les esto Currin les haya ocurrido todo eso que haya existido ese ese bullying no en en en los colegios demuestra que queda mucho por hacer y que hay que educar no sólo a los chavales hay que educar a los padres de esos de esos chavales no a mí me gustaría saber si si si os han entrado

Voz 0827 21:08 trozos

Voz 12 21:09 sí eso han entrado esa ese mundo mofó ubicó que que subyace también en la parte más oscura de las redes no

Voz 1787 21:16 yo creo que sí pero creo que nuestra representativa uno eh antes de que creo que no es el momento de de de de hablar de ese odio no porque por supuesto que hasta ahí solamente hay que ver los comentarios que recibió Ada Colau no o si hice la sufrían Paulao es que esta esa prueba echando la mínima para soltarme más odio pero creo que lo lo importante no no no son esos Terol no creo que lo importante es que por una vez de Jiménez nuestras historias son importantes y nuestras voces cuenta ni inocuos que cuenten más que las tuyas que es igual igual de legal toma

Voz 0827 21:48 además tampoco nos vamos a ocupar de lo a preocupar de los otros virtuales cuando los tronos reales son los que realmente insultado pero no son los que te hacen la vida imposible me gustaría preguntarte Rubén cuando has contado te anécdota qué es lo que más te dolió la agresión de ese hombre que se cruzó contigo y te llamó maricón o el silencio que seguramente no fue un silencio aquiescencia sino un silencio de no saber reaccionar no saber qué decir no sabe cómo enfrentarte esas agresiones

Voz 1787 22:16 pues lo que más me dolió fue sentir vergüenza de mí mismo Vergüenza se hizo sentir vergüenza sino ya está muy humillar

Voz 5 22:26 era como pero qué he hecho yo

Voz 1787 22:29 simplemente tener una pluma o no tenerla o no comportarme como tú crees que me tengo que comportar como un hombre no era como que que que te supone mi diferencia tiene que es lo que te molesta porque me me merezco está vejación pública delante de mi madre no es creo que eso me pasó no no lo sé con diecinueve años pero qué sucede cuando sobrepasa un niño de siete años que es maricón no y el chico no sabe lo que has pero ya empieza a interiorizar que hay algo en mí que la gente no le gusta mucho a ocultarlo Black hallarlo y ahí pieza todo el ciclo no de homofobia es de vergüenza de lo que interiorizar hemos te ansiedad de baja autoestima entonces creo que fue una muestra más de guaguas que es la sociedad exterioriza la gente la que hace que yo me sienta mal con mis no porque yo contenidos hoy no tengo ningún problema hoy el escritor alemán que puso en marcha esta a contar contigo no si esa no sé no tengo ni idea

Voz 4 23:22 porque ha realizado no lo sé no lo sé

Voz 1787 23:24 en un enigma que espero poder preguntarle al Mundial empezó a medio dio la Exxon ella enseguida me dio por Twitter me escribió para comentar a la sorprendido que estaba no recuerdo que me costó en shock porque el movimiento mi Quer se ha hecho más grande en España siguen payeses hispano a la antes que en Alemania donde yo lo inicial creo que lo lo que más le impacte fue no lo puedo creer no que que figuras políticas públicas como Ada Colau y Z o incluso el propio Ministerio de él

Voz 4 23:56 lo hicieron los claro era como si así

Voz 1787 23:59 increíble que se hayan sumado a esta iniciativa ahí rema como fue el valor que tiene eso

Voz 0313 24:04 bueno pues muchos ánimos Rubén Serrano gracias por estar en La Ventana para contarlo ello un abrazo muy grande amigo de placer venga hasta luego hasta luego

Voz 40 30:47 a menudo no hace falta

Voz 0313 30:49 ser muy religioso el Inter creencias determinadas como para pensar que hay algo por ahí por la vida en el destino en nuestras propias raíces que nos condiciona ya no creo que nos condiciona hoy quiero hablarles de una de una novela que ley hace poco este este verano que a mi a mi personalmente me parece muy recomendable donde después de una serie de historias de tragedias de niños desaparecidos de tramas casaban enredando y enredando como en un juego infinito de espejos alguien dice al final todos estamos a merced de Un dios salvaje de los pecados de nuestros padres del peso de la religión y de las tradiciones de las jodida enfermedades hasta el clima que destruye en una hora la cosecha de todo un año Se trata de sobrevivir yo creo que esta es una declaración de intenciones el resumen de de toda una filosofía de vida iba flotando durante todo el libro que les comentaba un libro que se titula precisamente a merced de Un dios salvaje que discurre en los viñedos y las bodegas de La Rioja Cicca comienza así

Voz 45 31:48 a un

Voz 0502 31:51 yo en algo así como el chasquido de la madera

Voz 45 31:54 en una hoguera

Voz 0502 31:56 se incorporó de súbito y aguzar el oído con la mirada clavada en la puerta estaba oscuros tras apartar la sábana posó ambos pies en la tarima respiro al comprobar que el suelo seguía allí buenas noches atrás había soñado que su cama estaba rodeada por un acantilado que terminaba en el centro incandescente de la tierra son asiduos sueño le calmó su padre besando en la frente jamás podría ocurrir algo así pero no le creyó también le había escuchado decir mientras hablaba en voz baja por teléfono que su hijo tenía once años pero una cabecita de seis qué quiso decir con eso se puso en pie estaba tan delgado que ni siquiera hacía crujir unas tablas como un aparecido eso murmuró con dos ancianas cuando lo vieron jugar con la hija de la Marques sita esa Alinha preciosa no debería pasar tanto tiempo con el aparecido el frío del suelo trepó por sus piernas como una enfermedad era se le erizo la piel toda la bodega incluida la vivienda era una nevera de nuevo

Voz 4 33:02 estable también escuchó el lamento

Voz 5 33:10 esta tarde el autor Andrés Pascual al que hemos saludado antes pero que quiere preguntar ya directamente tú tú crees en el destino

Voz 0313 33:16 hundió sea salvaje o no

Voz 5 33:18 yo creo que todavía seguimos mirando a ambos lados de la calle cuando vamos a cruzar con lo cual ninguno de nosotros creemos realmente el el destino otra cosa es que queramos creer en ello para hacernos la vida más fácil pero no tenemos oído

Voz 0313 33:32 las entrevistas bien reseñas esto de las etiquetas con los libros que que a merced de lo salvaje es un thriller psicológico y seguramente lo es y es una novela de suspense pero yo creo que es básicamente una una historia un relato general sobre la culpa la la culpa que arrastramos todos o casi todos con razón no sin razón Hopper que nos pesa como una mochila en nuestro día a día e hay todos los personajes todos don Rodri

Voz 5 33:55 digo lo ve a todos todos si es que al desarrollarse en un micro universo rural como son los pequeños pueblos de La Rioja Alta

Voz 4 34:05 de todas las no sólo las familias sino toda la Comunidad está conectada por la raíces entonces lo que hacen unos afecta a todos los demás no íbamos acarreando no sólo nuestras propias miserias sino las de todos aquellos que nos acompañan en el camino y se trata de eso se trata de no dejar que la mochila llena de piedras y caminar hacia adelante siempre sobre todo fíjate antes hablábamos con el movimiento que ha surgido lo que no se puede desenterrar aquellas cosas de las que no queremos hablar porque no acaban desvaneciéndose sino que acaban necrosis y el día que sale en la superficie está ya en esa llevan todo por delante que es más o menos lo que ocurre cuando llegan no es extraño a salvo

Voz 0313 34:40 la galería de personajes le a Mercedes indio salvaje es un retrato muy completo del mundo de la vida yo citaba no Don Don Rodrigo Hugo Victoria Raúl Mario a los niños hay perfiles para para todos los gustos pero yo creo que el propio Andrés Pascual que lo sepan los oyentes crearle conocen tiene ya tiene hechuras de de personaje de protagonista de novela por su propia biografía estudió Derecho ha sido abogada de familia estudió piano llega a formar parte de alguna banda de rock aunque informaciones de a pianista clásico es un viajero incansable que ha recorrido un montón de países y además ha cogido el gusto a eso de reflexionar sobre la vida de hace tiempo ya que se ha labrado una reputación como conferenciante así que la pregunta es hilo describir cómo surge

Voz 4 35:22 a lo de escribir yo creo que siempre ha estado ahí mi abuelo paterno escribía unos tratando unos libros de ortografía que se llama Amis dictados y entonces en casa jugaba con aquella unas estuvieron publicando durante muchos muchos años lo que pasa es que me lancé a la escritura de mi primera novela de guardianes y cordero tarde como aquel que dice ya treinta hay algún años no desde el momento en el que puse la primera línea

Voz 5 35:44 dije aquí está la cosa no ha podido dejar de no ha podido salir de

Voz 0313 35:49 Yeste retornó al escenario este retorno al escenario vital de la de La Rioja después de haber escrito en fin novelas ambientadas en fin en en la India en en en Cachemira en Brasil porque este retorno a La Rioja el comienzo de algo esto de algo nuevo

Voz 4 36:03 pero que sea el comienzo de la saga Rioja sea Mercedes medio salvaje creo que sea el primero de muchos libros porque ha sido una experiencia tan bonita el escribí sobre mi tierra porque fíjate que a veces no te das cuenta de lo que tienes delante porque el caos vital pues te nube

Voz 0313 36:16 hola o los prejuicios ok no

Voz 4 36:19 pero de repente cuando lo miras con ojos de niño conejos de sorpresa algo con ojos de fascinación de repente llegó a San Vicente de la Sonsierra pues el pueblo donde llegan lo este padre vives con el niño con esta enfermedad y me encuentro pues que hay Lagares milenarios estas viñas sí pero con tumbas antropomorfismos excavadas en la roca ahí ya está una iglesia una ermita que mandó construir un señor que vino de las cruzadas con cualquiera autor del mundo querría un escenario así no y entonces quise proponer al lector un thriller puro sale estuvieron dramatismo en un escenario idílico cómo son las las bodegas de Rivas

Voz 0313 36:56 cosas más dramáticas que la desaparición de un niño y así son dos ni te cuento hay pocas cosas más dramáticas que es

Voz 4 37:01 efectivamente esto la novela comienza eso cuando se da cuenta este padre este dijo que veinte años atrás desapareció un tío del niño idéntico a él y que ninguno ningún miembro no sólo de la familia sino de toda la Comunidad ha sido capaz de de liberarse del peso de la culpa de la sospecha y sobre todo el temor a que esa desgracia vuelva a ocurrir

Voz 0313 37:20 no merecerá Bet que es esa enfermedad rara que padece el el niño protagonista tú cómo tienes acceso a ese mundo porque eso no puede ser algo inventado

Voz 4 37:27 que que has vivido que has conocido si el síndrome de otra vez desgraciada

Voz 0313 37:31 dos A para quien no lo conozca yo diría que es como una epilepsia a lo bestia

Voz 4 37:35 sí es una hamaca los niños de tienen un año de edad y que supone en muchas cosas muchas muchas crisis garras días es cada noche no la Historia realmente bonita porque fíjate paradójicamente yo estaba en un viñedo de los que luego salen en la novela Wheeler con unos amigos Londres que habían venido a a conocer La Rioja y entonces vi a un a un niño que estaba interactuando con su abuelo de una forma muy especial no sabía explicar porqué pero me quedé enganchado a ellos me quedé cautivado y observando les tener así que de repente la la que resultó ser la madre del niño acercó a mi mujer porque habían sido compañeros de colegio entonces me enteré de que este crío con esa sensibilidad que destilaba con esa dulzura tenía esta terrible enfermedad no conocí la épica no sólo de él sino de toda la familia de vivir el como ellos llaman en el reino de la tormenta sea porque dices pues quién puede vivir con algo así sea pues todos y cada uno de los padres de la fundación que en lugar de hincar la rodilla frente a ese dios salvaje frente a ese destino que se les presupone pues sacan lo mejor de sí porque para que su hijo brille más que ningún otro

Voz 0313 38:37 doblas mucho de héroes cotidianos

Voz 4 38:40 los amos dura la verdad claro o lo podemos ser todos y claro yo no hablo de estos héroes que sacan la espada frente al ejército no no hablo de los que llevan la pequeña navaja todo el día de San fundada para abrirte paso que al final bueno pero fíjate es que hasta el paralelismo se puede dar hasta con las cepas de La Rioja que tenemos uso

Voz 5 38:59 hola muy malo muy malo muy malo y hacemos un vino muy bueno muy bueno muy bueno

Voz 4 39:03 porque nuestras plantas lanzan las raíces hasta una profundidad saquen inimaginable para conseguir esas gotitas de Mina

Voz 5 39:10 así que pasara últimamente que que los viñedos

Voz 0313 39:13 han convertido en territorio de de novelas

Voz 5 39:15 de novela negra Dolores Redondo su último trabajo también y alguna otra no que pasara con la qué pasará con el mundo del vida tú que cree yo no sé si es el mundo del vino pero a mi me gusta la idea como la cómo empezó Dolores Redondo no con la trilogía Astano o o César Pérez

Voz 12 39:32 gélida que es su propia ciudadano que que autores españoles miren hacia dentro y cómo lo dice usted a de cosas tenemos aquí para construir una novela

Voz 0313 39:42 territorio e territorio no

Voz 12 39:44 construir narrativas con gente de verdad que que que reconozcamos incluso no en ese de Padre Coraje que sale la novela que saca adelante a su a su crío pese a todo no ese señor señorial casi podrido en su propia tradición y sus propios pesares no creo que podemos reconocer casi todos los personajes en gente que tenemos a nuestro alrededor

Voz 1787 40:08 eso es lo que me gusta no hablabas antes de las espadas sí

Voz 4 40:11 exactamente no se trata de una novela de la tierra en el más amplio sentido eso y se echa porque al fin y al cabo un pueblecito como los de La Rioja Alta tiene el mismo alma que uno de Jerez

Voz 5 40:23 dejó uno de los junto a A Coruña o uno junto a Barcelona sea todo

Voz 4 40:27 tenemos los mismos anhelos los mismos miedos las mismas frustraciones la misma culpa en este caso por decisiones tomadas en el pasado cuando el mundo se pone cuesta arriba tenemos que de bregar

Voz 0827 40:36 en ello lo que pasa es que antes estas cosas que ahora hacéis sonaban a castizo era mucho más interesante Duncan claro ejemplo montar una trama interesante un thriller bueno es un espectáculo un paisaje diferente y alejado no yo creo que la gran maestría que estáis teniendo vosotros es acercar precisamente esas tramas

Voz 4 40:59 a nuestro pueblo claro es que como como decíamos antes es mirar las cosas sin velos y sin prejuicios fíjate una bodega de Rioja no sólo de de lo que es la frontera política a todos aquellos que nos acompañan en la denominación por arriba es idílica con estos campos que parecen viñedos peinados a raya y el paisaje precioso por abajo tienen la red de Qal a dos misteriosos oscuros humedades en silencio total y ahí caben un millón de novelas de misterio vendría cualquier escritor nórdico a situarla porque es verdad que están construidas para ellos

Voz 12 41:31 la Rosa yo creo que de aquí del territorio aquí

Voz 0313 41:34 con la que hay que que lo confirma Mercé idóneo salvaje

Voz 4 41:37 pueblo pequeño infierno grande el mover todos queremos dentro de un infierno deshielo depende de cada uno de nosotros en cuál de ellos queremos habitar problemas habitar en el cielo cuando cuando las cosas se ponen feas no claro

Voz 12 41:50 yo creo que escribir de de nosotros se ha hecho un poco toda la vida no sea Unamuno Galdós Pardo Bazán escribían sobre lo que tenían alrededor no no diseñado en este tipo de tramas no que siempre han pareció como hollywoodienses no siempre nos hemos tenido quiera otras tradiciones literarias para para atriles psicológicos no hacer épica con la cotidianidad no o literatura hay muy buena literatura con con la normalidad no con lo que te puedas encontrar a mi me me fascina yo leyendo leyendo el libro de Andrés joder qué cabrón que mira al fin de iglesia que ya la he visto no sé cuántas veces que hoy ha de sabes con mis amigos a la a la vendimia pero seguramente

Voz 0827 42:28 te has puesto nunca pensaba no claro claro claro

Voz 12 42:31 voy de otra manera en este caso no es el trabajo sacando petróleo el tío raro no

Voz 0313 42:36 oye una curiosidad Itu tu experiencia como abogado de familia de una parte de de la novela donde el personaje del pica pleitos en Fene no hagamos tampoco no desvelemos mucho te has servido también

Voz 4 42:48 ahora me ha servido mucho o sea yo he ejercido tú sabes cómo se en en conflictos de familia no que ejerció durante veinte años un despacho de pueblo sea como era Nájera o cómo es incluso Logroño en el sentido de que es un es una relación muy íntima con el cliente y aquel que se te sienta al otro lado de la mesa te cuenta las cosas como salas contaría el cura o al psicólogo según la cual necesite en cada momento porque tienes una relación casi de amistad que no te quiero es que lo fácil de llevar muchas veces porque te llevabas el asunto como si fuera propio no pero claro me han llenado la mochila pues mis queridos clientes durante veinte años

Voz 0313 43:20 lo que le pasa Mencía claro

Voz 4 43:22 son agotar a los personajes de esta profundidad que que que bueno pues que es lo que creo que también les sigue ejerciendo de abogado no hace cuatro años ya que que colocó

Voz 0313 43:31 paréntesis temporal como su propio nombre indica o no es un paréntesis ya una decisión de vida de una decisión de vida porque

Voz 4 43:39 a mí me encantaba ejercer yo he sido muy feliz ejerciendo y lo sabe la gente que con la que trabajaba pero llegó un momento en la vida que te miras al espejo dices no es que no me guste lo que veo es que ya no soy yo si tienes que ser honesto contigo mismo para que no te dé vergüenza no te agacho al pasar frente a ese espejo no son decisiones que no son sencillas pero por ejemplo yo para seguir creciendo como autor o como conferenciante necesitaba las veinticuatro horas del día y necesitaba poner toda mi alma en aquello en lo que creía que yo en lo que amaba

Voz 0827 44:08 pregunta para la persona no para el escritor después de que la escritora a el escritor viajero después de ver todos los confines del mundo y ver escenarios descubrir que en tu mismo pueblo tenía es un escenario extraordinario como viajante cada vez que te vas y vuelves a España España te gusta más te gustan menos

Voz 4 44:26 ni más ni menos yo me voy dando cuenta cada día más de que es única como lo son todos los localizaciones del mundo y como lo somos todos que esta a veces de lo que te olvidas cuando cuando estás en el laberinto de caos liviano no yo vivido cuatro años a caballo entre La Rioja y donde cada vez que volvía la verdad es que veía una excusa nueva fíjate un día me quedé mirando a los estorninos no que además salen al principio son misteriosos

Voz 0313 44:49 por las figuras que de repente se elevan en el cielo impida

Voz 4 44:52 Ana conectarse y dibujan con corazón pero de repente es una calavera no sea dices madre mía ves que hay

Voz 1787 44:57 ha ido lo acabas considerando algo normal

Voz 4 45:00 cuando te planteas que hay ahí detrás sea que es una magia que parece sacada de una chistera con una varita sea dices cómo es posible que haya diez mil pájaros volando al unísono dibujando en el cielo es cuando te das cuenta de que cada uno cada regiones única La Rioja lo es por eso digo que que a un amigo me decía vas a escribir entonces después de La Mercedes hundido salvaje la trilogía digan no me la limites bueno Jean vamos a llamar a las arriesgar porque no quiero escribir tres quiero escribir XXX se que son lo que creo que va a dar de sí el escenario de los personajes

Voz 12 45:30 de haber estado en un atardecer en La Rioja en en las viñas de de un amigo de de Vall de lana si decirle al final de la vendimia que tal vez no olvida unas cuantas uvas por recoger las dejamos para los estorninos aparecían yacían esas esas bandadas gigantescas que lo mismo te salió un corazón que que te salía Nos Un Pirulí salía

Voz 4 45:53 no es una maravilla o las nubes por ejemplo en la parte de la Sonsierra donde se desarrolla gran parte de la trama ahí están ahí un efecto directo Font que son las nubes que viene se cornisa cantábrica dejan como no pueden pasar la montaña dejan la lluvia al otro lado me pasan a mí Rioja ya hace casi derramándose como si fuera espuma que cae de una bañera claro eso lo has visto mil veces si un día te paras realmente a observarlo a contemplarlo a vivirlo

Voz 0313 46:22 dices oye Andrés yo debo ser muy muy maniático y obsesivo pero a veces los libros en las historias veo películas en este caso en fin la estoy viendo ya la veo ahí a la vuelta de la esquina no sé si hay algún

Voz 4 46:36 quinientos perspectiva ahora mira sino por por por un lado sería injusto decirlo muy alto porque no hay nada firmado obviamente no sería honesto pero el libro está despertando un interés espectacular y así como hay mercados que se han interesado como el americano el de Estados Unidos del de Japón que son difíciles de acceder también hay una productora grande francesa de televisión y cine que está examinando el libro como ellos echan el correo con mucho y no tres yo les animo es a las nueve adelante no vaya a ser que lo quieran cambiar por Burdeos algo con saque no para nada porque al final el libro es un libro La Rioja eso tendría que situar allá pero estoy estoy deseando que vengan porque ahí escenarios pues que que yo creo que pueden quedar fantásticamente bien en la pantalla y sobre todo el ritmo narrativo todo

Voz 0313 47:23 curiosidad tonta también aparece una periodista en el periodista de prensa bueno también podía haber sido de radio no pues tenía alguna relación con la radio o con la prensa o no

Voz 4 47:34 a mí me gusta mucho Remedios se desde pequeño además tengo aquí este teléfono hoy este teléfono yo este micrófono amarillo con el logo de la SER y me acuerdo de cuando era un crío que iba con mi abuelo Gonzalo Carrillo que era crítico taurino en aquella época el abogado también Radio sí pero al hacer cree un programa llevada a la mares en aquella época rondaban qué pues Il y la verdad es que me encantaba sentarme delante del micrófono que no dijera nada yo creo que de ahí me viene también micrófono y aparte como ve pero sí que lo que es una maravilla pues es llegar pues con un libro bajo el brazo y encima recién nacido tener esta respuesta vuestra con lo cual yo no sé a mil millones de gracias otros somos lectores

Voz 0313 48:14 se no somos otra cosa

Voz 0827 48:16 no nacido también en la cuna de la palabra porque uno de los lugares más emocionantes de La Rioja sí señor son los monasterios de Yuso y de su sonado donde tú ves allí cómo de repente un monje hace mil años empezó a dejar de declina

Voz 4 48:30 gracias a eso ahora hablamos de otra cosa dice

Voz 0827 48:32 del latín no hubiera que Josele ponen que ya lo estás dando diría para otro

Voz 4 48:35 no no no no no has puesto también misteriosa es las bodegas tendrás que irte al Monasterio de Yuste desuso porque además claros vacuna del castellano Cirilo tenemos ahí al alcance de la mano esto es muy emocionante Andrés Pascual

Voz 0313 48:48 felicidades por a merced de Un dios salvaje muchísima suerte amigo

Voz 4 48:52 nada hasta la próxima vosotros muchísimas gracias

Voz 47 48:57 inunda

Voz 48 49:22 la profesora porque decía que Andrés Pascual tiene categoría de personaje por sí mismo su biografía decía la música por parte de algunos

Voz 40 49:28 pudo romper en el año noventa y dos Radio tres