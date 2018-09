La Ventana (05/09/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias

Voz 0313 00:09 la situación política en Cataluña ir por derivada todo lo que afecte a la política española sigue dando muchísimo ya a esta hora por dónde empezamos Ester Bazán

Voz 1454 00:17 pues por unas declaraciones que acabo de hacer el presidente del Gobierno responde al president de la Generalitat hay que acatar las sentencias dice Pedro Sánchez después de que Torra dijera ayer que personalmente no aceptaría ninguna sentencia sobre el Prius es que no fuera absolutoria insta a Torra aquel diálogo entre todos sea la base del trabajo y en el Parlament resumimos con Adrián Prado buenas tardes

Voz 0313 00:36 hola buenas tardes Esther el presidente del Gobierno se toma muy en serio el diálogo y la negociación con la Generalitat porque en diez

Voz 0019 00:41 de que la política no se debe utilizar para conquistar los problemas sino para resolver los Sánchez mantiene que la propuesta del Gobierno es la Constitución el autogobierno expresado en el Estatuto de Autonomía y apela a que el presidente catalán abre un gran diálogo en el Parlamento incluya a todos

Voz 1869 00:53 nos lo que tiene Canarias habitantes abrir

Voz 2 00:56 es un gran debate una gran conversación entre los no nacionalistas y los nacionalistas en Cataluña porque esta es la cuestión la oferta que está haciendo el presidente Torra puede satisfacer a una mitad de catalanes pero a la otra mitad de catalanes no no no le satisface no es su propuesta

Voz 0019 01:17 Sánchez les recuerda Torra que España es un Estado social democrático de derecho y lo que le corresponde a los gobernantes es acatar la idea aunque no compartan la sentencia

Voz 1454 01:25 judicial lo cierto que el Ministerio del Interior va a enviar de forma escalonada más policías a Catalunya ayer recordamos se ordenó suspender la salida de trescientos guardias civiles que tenían previsto abandonar esa comunidad para incorporarse de nuevo a sus destinos cuéntanos Javier Álvarez buenas tardes

Voz 0689 01:38 entonces trescientos guardias civiles a las que se unirán seiscientos efectivos de Policía el Ministerio interior como señalas ha iniciado ya ese refuerzo policial en Cataluña con el envío de forma escalonada de alrededor de seiscientos efectivos de unidades de intervención policial los antidisturbios que una semana previa a la celebración de la Diada y ante el anuncio de las posibles movilizaciones independentistas fuentes policiales que no han querido ser confirmadas por el Ministerio del Interior dicen que se trata de entre unos diez o doce grupos de la Unidad de Intervención de la Policía integrados por unos cincuenta agentes que están que son procedentes de distintas jefaturas cuya misión será fundamentalmente la custodia de edificios públicos y evidentemente el apoyo a los

Voz 3 02:15 sí gracias Javier vamos con los titulares del deporte Toni López buenas tardes y buenas tardes la undécima etapa de la Vuelta Ciclista a España la ronda española ya está en Galicia hay allí la Cadena Ser que no ha sido protagonista hoy Íñigo Marquínez muy buenas

Voz 4 02:26 buenas tardes Alessandro Di María el italiano tercera victoria que consiguen su carrera deportiva en la Vuelta Ciclista a España la general como estaba con un segundo sobre Valverde mañana duodécima etapa de la Vuelta Mondoñedo Faro de Estaca de Bares ciento ochenta kilómetros gracias Iñigo

Voz 3 02:40 sorprende tenis esta madrugada Carla Suárez busca las semifinales contra Madison Keys ronda en la que ya está Nadal que esta mañana eliminada de mitin y además empieza la Copa del Rey primera ronda con dieciocho partidos con equipos de Segunda B y Tercera

Voz 1454 02:52 son las seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 5 02:57 cadena SER Madrid

Voz 1315 03:00 un conductor que hoy ha de la policía ha provocado un accidente en San Blas los bomberos del Ayuntamiento han tenido que rescatar de un coche a una mujer de cincuenta y cuatro años Tatiana Cuesta portavoz de Emergencias Madrid

Voz 6 03:10 sobre las tres menos cuarto de la tarde un vehículo adelantado a gran velocidad a una patrulla de Policía Municipal que le ha dado el alto durante su huida ha impactado contra otro coche tenía su semáforo en verde y ha quedado volcado contra un árbol tras haber arrastrado mobiliario urbano su conductora una mujer de cincuenta y cuatro años ha tenido que ser rescatada por bomberos del Ayuntamiento de Madrid Samur Protección Civil la estabilizado y tras varias pruebas han comprobado que sólo ha sufrido fracturas en la mano y antebrazo derechos ha sido trasladada con pronóstico menos grave al Hospital Ramón Cajal

Voz 1315 03:43 la Policía Municipal de Madrid ha perseguido al conductor lo ha localizado en otro barrio pero no ha podido detenerlo el consejero de Educación Rafael Van cree que ha ido hoy a visitar uno de los colegios que van a abrir este curso en Getafe el de María Blanchard destacando el compromiso de su Gobierno con la educación pública es uno de los cinco colegios de esta localidad que siguen en obras y que no van a estar listos para el comienzo del curso sólo van a estar listas tres de las seis aulas prometidas no es el único Isabel Gaudí Comisiones Obreras

Voz 7 04:12 lo cierto es que la localidad está muy bien elegida porque Getafe es una de las ciudades de Madrid más aceptadas por la construcción por fases por la incompetencia el propio consejero de hecho el número de alumnos afectados directamente por las obras en los centros Cervantes El Bercial Elisa fija por Carlos Quinto alcanzan el número de quinientos setenta y cinco estos alumnos no se escolarizan en el inicio de curso en sus aulas bien porque estarán desplazados o bien porque van a realizar las actividades educativas en otros espacios que han adaptado

Voz 1315 04:46 siguen bajando las temperaturas en la Comunidad mañana habrá mínimas de catorce grados hasta ahora tenemos veintisiete en el centro de la capital

Voz 1454 05:00 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com que volvemos con el resumen de lo que está pasando

Voz 8 05:05 a las siete las seis en Canarias

servicios informativos

Voz 14 06:27 que tenemos hoy elegir al ganador de la primitiva señor bien hoy quiero a alguien obvio de esos que cuando empieza a llover dice parece que está empezando a llover que iba en el coche y se encuentra un atasco te dice con cara seria uy pues va a haber atascó hice oyen en la radio que va a ser largo no duda en advertir T creo que va para largo

Voz 1 06:45 le va a dar todo el premio obviamente

Voz 15 06:48 el destino es caprichos hoy puede elegir a cualquiera por solo un euro puedes ganar el pote de veintiocho millones de euros de la primitiva no te la juegues echará

Voz 9 06:57 un polo de limón veinticinco pesetas te acuerdas revive nuestra

Voz 16 07:01 teoría con la colección de billetes sellos de la peseta cada semana dos reproducciones autorizadas por el Banco de España y correos de los principales billetes y sellos acompañadas por una cuidada obra editorial domingo nueve gratis con el país

Voz 15 07:14 en verano aunque no lo parezca lana virgen está en muchos y la lluvia de estrellas de agosto en los encuentros con los amigos en las luces de colores de los chiringuitos de playa en los y los eventos que buscar sitio en una terraza y cómo no en el sorteo de Navidad de Now ahí ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la ONCE compró la humorada hay setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros y más de novecientos diez mil cupones premiados Sorteo de Navidad de la ONCE nunca sabes dónde puede retoques

Voz 17 07:44 atención estamos dónde está la noticia estoy en la sede central de FNAC que existe y tengo conmigo a Enrique Nistal que se jefe de producto de informática Enrique de cara a la vuelta al cole es necesario

Voz 0313 08:28 sólo a seis y ocho minutos de la tarde a las cinco y ocho en Canarias vamos a tocar madera porque aún no ha terminado el verano pero todo apunta que este que este verano no no no va ser de los peores en cuanto en cuando se refiere al menos en España en otros lugares fin ya sabemos por desgracia en Grecia por ejemplo hay sí que el fuego ha provocado pues una una tragedia enorme de eso queremos hablar hoy de un incendio especialmente mortífero el que hace casi cuatro siglos arrasó la ciudad de Londres porque es que además tiene datos colaterales muy muy interesante

Voz 20 09:02 en La Ventana acontece que no es poco con un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena Ser

Voz 1626 09:18 no me preguntan a cualquier londinense pelín informado cuál ha sido una de las mayores calamidades que ha vivido su ciudad alguno le dirá hasta el mes de septiembre de mil seiscientos sesenta y seis fue el peor incendio de la historia de Londres después de cuatro días de infierno aquel cinco de septiembre también miércoles pudieron darlo por sofocado se perdieron trece mil doscientas casas hicieron típico mil criaturas se quedaron a la intemperie pero cuando fueron a despertar al alcalde en las primeras horas Thomas bluf Moore se asomó a la ventana dio unas poquitas llamas dijo que una mujer podría pagarlo de una mediada ISE volvió a la cama estuvo poco fino el alcalde en todos los sentidos por qué ardieron más de dos kilómetros a lo largo del Támesis pues además de porque el alcalde era un inepto que reaccionó tarde y mal porque no había bomberos porque en los muelles del río se almacenaban materiales a cual más inflamables porque las calles eran muy estrechas porque aquel verano fue muy seco y la madera y la paja con las que estaban hechas las casas fueron el perfecto combustible porque el viento del Este soplaba con ganas con muchas ganas aquello no lo iba a pagar una señora haciendo pis y tampoco encima a los londinenses les gustaba vivir en Yeti esos edificios estrechos abajo y más anchos arriba que se convirtieron en perfectas chimeneas durante los cuatro días que duró el incendio los afectados se dedicaron a apagar el fuego con una mano a linchar presuntos culpables con otra y los católicos guiris fueron los preferidos decían los londinenses que el incendio lo habían provocado extranjeros enviados por el Papa hasta la Cámara de los Comunes abrió una investigación que no demostró nada por supuesto pero siguieron insistiendo en que algún extranjero católico había prendido fuego a Londres sin embargo es el único culpable del gran incendio tiene nombre y apellido Thomas Fariña un panadero que no apagó bien el horno pero que se sumó a la tesis del complot internacional por la cuenta que les traía un vulgar horno de pan que arrasó con ochenta y siete iglesias XXVI barrios la bolsa la catedral de San Pablo un periódico dos cárceles para alegría de los presos que salieron por pies

Voz 0313 12:04 verdad que curioso de un de un detalle tan pequeñito como un horno mal pagado a una tragedia de estas de estas dimensiones en fin aniversario de una desgracia muy muy grande que esta tarde hemos recordado en La Ventana y ahora nos toca cines como todos los miércoles esta hora pero tenemos malito a Carlos Boyero que seguramente nos está escuchando y al que mandamos un abrazo muy grande a ver si se estrena la próxima semana pero no abandonamos el cine porque vamos a recordar además un aniversario muy muy especial este mes de septiembre concretamente el próximo día veintidós Se van a cumplir ya cuarenta años Hall cuarenta ya del estreno en España de de gris esta película musical es una de las más populares en toda la historia del cine yo creo que su banda sonora pues tiene bastante bastante parte de culpa Carlos Marañón director de Cinemanía buenas tardes

Voz 22 13:32 hola Carlas cómo estás amigo rentrée igualmente igualmente

Voz 0313 13:38 oye como una pelicula que que representa la la la decadencia de los de los años cincuenta llegó a convertirse en un fenómeno de masas a las a las puertas de los ochenta porque sigue emocionando hoy a tanta gente joven burguesas y tú qué crees

Voz 23 13:51 pues bueno eso es uno de esos misterios maravillosos del cine no es una película que iba para prácticamente un subproducto una película veraniega de estudio pequeñita que con un director nuevo con bueno ahí se intuye que John Travolta que ya había hecho Fiebre del sábado noche podía ser una estrella pero con una cantante australiana comen a Olivia Newton John que todavía no era digamos una actriz muy solvente como se convierte pues en sí es bueno es la película más taquillera del año setenta y ocho que era una película bastante potentes como el cazador como a la americana así se convierte no sólo en años sino en un fenómeno que ha que ha traspasado fronteras décadas no porque yo por ejemplo la recuerdo perfectamente porque creo que es la primera película de la que yo tengo recuerdo de averiguar

Voz 22 14:37 la primera vez que tu hijo fue con Cruise la primera cuatro añitos

Voz 23 14:42 Nos recuerdo perfectamente el luminoso no sí pero como eso que podía ser un éxito momentáneo amasado fronteras es una película que siempre que se emite por televisión tiene un éxito tremendo pues yo creo que sigue siendo un pequeño misterio no y que en todo caso apeló un poco a la nostalgia cuenta y que eso eso ha funcionado eran unos años quitar los setenta que venía de una crisis del petróleo eran unos años en los que bueno era mejor quizás no pensar mucho en en en lo que se estaba viviendo en el momento vi un poco por lo por pues bueno así o no yo creo que eso ha sido el éxito

Voz 0313 15:22 hay una cosa muy curiosa que a mí me sigue llamando mucho la atención que dejó de tanto John Travolta como con John hoy está bastante más éxitos que en fin de los personajes que representaban no y sin embargo el público todo sea lo pasamos por alto que debe forma parte

Voz 22 15:37 de hecho ayer tiene otro hagamos lo que ha ido estoy erróneas ahí de de su edad te estuve haciendo de adolescentes no con lo cual claro

Voz 23 15:45 tenía veintinueve años donde hizo la peli y aún más que creo que es tocar Channing que es como la tercera digamos en discordia tenía treinta y tres era más mayor que el director los que sí que es bastante es bastante curioso fíjate que yo creo que hay una película que les marca un poquito que es American graffiti

Voz 22 16:02 setenta y recuerdo perfectamente

Voz 23 16:05 lo que que que yo creo que marca un poco esa que pudiera ser un éxito una película ambientada en esos años cincuenta no pero pero sí que esta película fue un poco una locura no ahí llegó pues esa banda sonora ahí esa pareja que ha quedado él pues imagínate no lo que ha sido el desde entonces y Olivia Newton John que pasa a ser la novia del mundo yo creo

Voz 0313 16:28 oye es verdad que la peli de guiris será era un como una secuela de un musical

Voz 23 16:32 sí había musical del año setenta y uno pero musical también que se llamaba creo Ryder High School no era el el instituto al que iban al que iban estos estos chicos que se reencuentran en realidad un amor de verano sí fue un musical que se estrenó primero en Chicago o lo fue

Voz 24 16:46 luego fue a a Broadway y allí

Voz 23 16:49 pues funciona muy bien no sea que digamos que el productor a pesar de ser un producto pequeñito sabía que algo de trasfondo de de exitoso sí que había hay llegan musical muy diferente porque veníamos de musicales más comprometidos tipo Jesucristo Superstar o que quedan poco más pro mundo pero yo creo que bueno triunfo que precisamente yo creo por lo contrario era una apelación a vivir a gritar y a cantar y a bailar

Voz 5 17:22 a ver

Voz 0313 18:20 me estoy acordando Carlos que hubo una gris dos no con con Michelle Pfeiffer pero que no

Voz 22 18:26 no no para nada esa no es que era muy mala entre otras cosas yo creo

Voz 23 18:32 es es un poco lo que decimos no se quiso explotan donde ambos tanto de de Olivia Newton John que hitos Xanadú o no funcionó tampoco tampoco John Travolta tuvo unos ochenta buenos y luego ya llegó gris los que fracasó Michelle soy soy Maxwell Caulfield y que hacía un poco de John Travolta fue quejas y demostró pues bueno que Fun Un fenómeno misterioso y puntual con mucho encanto pero que que no es repetible no que no que no lo ha sido

Voz 0313 19:03 para celebrar este cuarenta aniversario cada una una edición especial de la de la peli está restaurada con contenido inédito Bono inédito e hay una escena final que es un beso de los protagonista cuando se marcha del coche en fin que tampoco mucho exacto quería preguntarte por qué queda hoy de gris más allá del recuerdo de la nostalgia que queda de ese es que es que no marcó un género tampoco no que que queda del del desde del espíritu de gris en el en el

Voz 23 19:32 no yo creo que sí yo creo que es un poco una especie de ensoñación y

Voz 22 19:37 Jordi de comentábamos antes de que la era

Voz 23 19:40 de los protagonistas no era daba un poquito igual todo no era un poco una especie de pequeña magia donde obviamente para el público americano entonces la nostalgia importante por los años cincuenta yo pujante digamos los setenta que eran peores no más críticos para el resto del público pues un fenómeno fíjate yo lo comparo con lo que ha sido después Mamma Mia la película que que ha sido pues una película que de repente surge no se sabe muy bien por qué porque tampoco tienen unas una calidad cinematográfica extraordinaria pero tiene un una especie de alegría íntima una especie de almas

Voz 0313 20:15 me da miedo la segunda línea

Voz 23 20:17 sí sí bueno pues no me pasa no es tan mala como gritos digamos pero sí que ya pierde un poco la perdido un poco la esencia pero sí que son películas poco similares que llegan en un momento en el que curiosamente a las a todo el mundo a cantar y a bailar sus personajes y sus protagonistas está muy bien todo todo queda en el momento adecuado no y eso es un poco el el recuerdo que hace que es una película imperecedera hay que que que sigue viviendo ella digamos no y apelando ahí

Voz 26 20:56 eh

Voz 0313 21:38 creo apoteosis por Dios María Guerra buenas tardes

Voz 28 21:40 hola qué tal está en el Festival de Venecia

Voz 0313 21:43 sí a mí me imagino lo que estabas escuchando la conversación con Carlos Marañón que recuerdo tienes tu de gris ya aprovechó para preguntar de meto directamente en la conversación

Voz 28 21:52 fuese yo tenía doce años sin un acuerdo que no me habían dejado entrar a ver Fiebre del sábado noche yo era más de gris que de de la Guerra de las Galaxias por turnos porque claro ese era un tema así yo creo que ahora lo que ha pasado es que también se ha reconvertir ha sido en NN en estos espectáculos con con música en directo sea que hay la gente va al cine y entonces la película mientras bailan sea una especie de karaoke osea que hay sea y luego lo de la rebeldía de las de la adolescencia no yo entiendo que que eso es lo que hace que haya perdurado y ahora ya que sea el sin galón que es esta manera que tienen ahora de ver películas musicales como Mamma mía pues es una manera de hacerlo perdurar

Voz 0313 22:38 déjame que despida Carlos Marañón que ha sido una conversación muy agradable con él para recordar este su primera película en una sala de cine Carlos un abrazo muy grande amigo haber María que estás en el octavo día de festival de Venecia quiénes son los protagonistas del vamos a ver bueno

Voz 28 22:54 pues empezamos con Paul Greengrass el el director de Domingo sangriento yo de United

Voz 0313 23:01 el noventa y tres eh sí que ha presentado

Voz 28 23:04 esta mañana veintidós de julio ese la la historia la recreación de aquel atentado al que hizo un solo lo noruego de treinta y dos años no les no

Voz 0313 23:15 no sé si en el año dos mil once mató

Voz 28 23:18 ah primero puso una bomba en la zona del Gobierno en Oslo y luego se fue a la isla esto ya en total mató a setenta y tres a setenta y siete personas en la mayoría de ellos adolescentes de las Juventudes Laboristas ir y entonces es una película que explica lo que quería hacer Paul Greengrass es sobre todo explicar cómo este joven porque no se ceba demasiado en la en la matanza sí no en el juicio no ver como él él es ver lo que quería hacer era decir que no estaban enfermos sino que pues expandir su ideología xenófoba ir meterlo durante osea como campo hacer una apología de de la xenofobia y romper el sistema desde desde dentro entonces Paul Greengrass esta mañana decía cuál era la la poco la intención de de su de la película vamos a escucharle

Voz 0521 24:11 Boris poco sexual

Voz 28 24:15 tú me decía que lo que le inquietaba lo que le preocupaba es que la visión del mundo que que propagó Brey ver a su retórica racista y sus argumentos en dos mil once sonaban previsibles pero que ahora se han convertido en argumentos habituales y que evidentemente la extrema derecha europea o americana no no apoya sus métodos pero sí su razonamiento sea que lo que él quiere con esta película que se va a ver en Netflix en es una película que además no está hecha noruego no es sino en inglés de tal manera que tiene una vocación muy didáctica es que sobretodo es apelar a los más jóvenes claro que lo que hicieron los noruegos fue decir oye a desmontar sus sus razonamientos y fueron los chicos los supervivientes a contestarle

Voz 0313 25:03 tiene querencia este director este tipo de historias fíjate United noventa y tres Domingo Sangriento ahora es tú eh

Voz 28 25:08 sí sí bueno él lo que dice es que el cine tiene varios aspectos el artístico el entretenimiento también está en el DNA del cine hacer un espejo de la realidad no él entonces les dice que no quiere hacer una dar el mensaje no hacer la interpretación sino precisamente hacer que la gente valore lo que son las instituciones Ike a Breivik le dejaron defenderse pero porque es lo que quería era destruir el sistema ya alerta también Paul Greengrass el contra el el el es bueno pues el populismo de extrema derecha

Voz 1869 25:43 es que hoy también estaba aquí Steve

Voz 28 25:46 canon el ex asesor bueno muy bueno es el protagonista de un documental que sean American Dharma de error Moris ir no le han invitado a la rueda de prensa no claro no le podían no invitar a la a la predicción del sea con lado eh y ha sido una situación tensa porque claro en la rueda en la rueda prensa muchos americanos le decían a este director que cómo es posible que le diera cancha a este prácticamente neonazi no que que lo que está haciendo querer romper la democracia entonces pues de decía decía Morris que que no puede que hay que dejar que hay que es que escucharle para ver lo que quiere decir que lo que quiere decir es que ha venido a Europa para destruir las instituciones europeas saque ha sido sí

Voz 0313 26:31 la jornada fuerte que vamos a ver qué pasa el domingo las elecciones de de Suecia que tiene una pinta de lo más preocupante pero el ascenso de la de la ultraderecha Goyo volviendo al cine puro y duro también ha presentado su último trabajo el mexicano Carlos Reygadas verdad

Voz 28 26:44 pues sí Carlos Reygadas hace un cine que no es él de sus compadres no Guillermo del Toro y Cuarón es un cine muy muy estético y elitista muy impactante y en este es el director de Luz silenciosa e ir paso a Lux que ganó en Cannes muchas veces hoy ha prestado nuestro tiempo que es una película de tres horas que el rueda e interpreta con su mujer en la que tienen pues es un poco hablar del Poli amor la naturaleza están en una finca con con toros de todo es una película muy irregular que tiene momentos maravillosos momentos pues que no que no convencen mucho no entonces bueno ha habido en este festival mucha polémica por la ausencia de mujeres en el año del mito tú y porque pues de de veinte veintiún competidores solamente hay uno y entonces bueno pues se le preguntaba porque esta opinión esta ausencia hiel amplió digamos las ausencias

Voz 29 27:42 de veintiun películas dieciocho son del primer mundo hijos son mexicanas unas son argentinas pues una especie de segundo tercer mundo todas menos la japonesa son del mundo cristiano ahí no hay películas de África no hay películas de Asia salvo la japonesa pero no hay del Asia pobre que es mayoritaria en el mundo donde están los países con mayor población en el mundo películas

Voz 0521 28:05 es así es así es la vida por ahora

Voz 28 28:09 así es la vida por ahora sea claro ha tirado balones fuera porque la mitad de la población occidental de los países ricos que aquí están representados no están las mujeres su saque bueno pero él ha hecho una película que yo creo que va a tener premio porque es visualmente muy potente in veremos a ver qué pasa con

Voz 0313 28:24 el Roma de Alfonso Cuarón que es la gran

Voz 28 28:27 favorita y que podría cambiar el sistema osea que es una edición muy muy interesante en ese sentido

Voz 0313 28:33 muy bien María Guerra desde el festival de Venecia un abrazo muy grande compañera hasta luego adiós adiós seguimos con cine este es un fragmento de la banda sonora de los su increíbles dos una de las películas más taquilleras ahora mismo en el cine español porque vamos a hablar de taquilla que Facua publicaba el pasado mes de agosto un estudio del que hablamos aquí en la en la radio donde se acusaba a los exhibidores de no reducir el precio de las entradas a pesar de la bajada del IVA hasta el diez por ciento bueno esto generó mucho revuelo incluso en fin desde el Ministerio se apuntó Bono pues si no bajan sino trasladan los del IVA ya veremos qué hacemos bueno la Federación de Cines España FECE ha respondido hoy ha contraatacado con otro estudio con datos concretos e hidratos muy muy estresantes son muy contundentes por otra parte doscientos treinta y siete cines osea un ochenta y dos por ciento del total sí habrían bajado su precio son casi doscientos más de los que recoge el informe de Facua así que hemos invitado al frente de la CC para que asome la ventana Juan Ramón Gómez Fabra buenas tardes hola buenas tardes Carlos Oder a veces tenemos a veces encontramos noticias con puntos de vista distinto pero aquí aparecen cifras realmente diametralmente opuestas no y además ser el informe apunta directamente a Facua de elaborar un estudio sesgado yo no sé si alguien puede tener algún interés en en enredar con esto que puede haber detrás esta de esta de esta polémica de esta contradicción Juan Ramón

Voz 24 30:06 bueno yo creo que ella es un poco la atención de informando hirió a veces no

Voz 23 30:11 atención dando una información no verás que cuando se dice la verdad entonces nosotros lo que nos hemos preocupado aparte de trasladarlo

Voz 31 30:19 esa alegría la bajada del IVA que persigue hemos hace cinco años pues los datos reales contratados con nuestros asociados no representamos el ochenta y cinco por ciento de las salas de navegación el español si puedo decir con toda seguridad de que cerca de los veintisiete por ciento han bajado de alguna forma total o parcial de esos precios no lo cual es algo que nos que no suponía cierto esfuerzo pero que nuestros

Voz 22 30:42 todo merecían y estamos seguros que recogeremos como su asistencia hay alguna zona algún territorio concreto donde se halla

Voz 0313 30:50 han resistido más a bajar el precio o esos tampoco diseminado es aparta pequeñita que

Voz 22 30:54 era

Voz 23 30:55 estoy un poco de los que también no lo subieron

Voz 31 31:00 iba en su momento determinado porque anunciará medidas es que el presión vivir lo hemos absorbido en estos en el mueble de la crisis por distintos factores que hemos subido las la exhibición no en el estudio de Facua ha obligado a ser muy concretas ya se les prohibía encontró informe recogen incluso las salas de ir de Canarias que no tienen Ivano con lo cual indica que existe una una mala intención o llamar la atención con unos datos que para el mucho de la red

Voz 22 31:27 mira si quería preguntarte el precio medio de obras aquí

Voz 0313 31:29 era en en cinco ochenta y dos que es el precio más bajo en cinco años que está muy bien pero sigue siendo bastante mayor que en dos mil cuatro no cuando empezó a incrementarse el precio de las entradas queda margen

Voz 22 31:39 todavía o estamos ya en el en el tope Juan Ramón

Voz 24 31:42 yo creo que estamos en el tope porque de alguna forma similar en los fondos que y lo pasando el precio medio en España porque ahora los precios inmobiliarios como uno de los aviones no hay un precio referencia sino que tienen

Voz 23 31:53 Tarifa que descuentos de licitación después

Voz 24 31:56 en todos dobles parejas yo realmente no he ido a Thomas del himno cogerlo la reclamación de España el número de espectadores vivir Pirlo el peso al el es el precio real no de la amiga de España obviamente hay una diferencia de versos por provincias son personas que responden a unos situaciones determinadas pero comparativamente con lo que es el cine europeo son los más bajos de Europa incluyendo cuando tuviésemos el precio al al veintiuno por cien

Voz 0313 32:24 pero me gustaría aportar datos me gustaría por datos de UM en Italia está el precio medio a seis treinta y cuatro en Francia seis con cinco Reino Unido ocho cuarenta y siete y Alemania ocho sesenta y tres que es bastante más que en España y sin embargo no seguimos quejando

Voz 24 32:39 bueno aquí yo creo que hemos padecido durante

Voz 31 32:42 mucho tiempo que ya ha cambiado la percepción

Voz 24 32:45 él de lo que firmamos en el robo en la en la red de la piratería y eso ha hecho que cualquier comparación con el todo gratis piensas claro difícil explicar un perecieron afortunadamente esa presión ya cambiado igualmente no tiene que siga haciendo piratas pero que se ha cambiado el concepto la forma de entender Luisma ya nadie considera que va coger gratis una película de darle es no no tiene un juicio para la para construir para el sector todo el mundo ya lo percibe así como tal pero es un cambio de tendencia ha hecho lo que estamos ilusionados no porque independientemente de esta polémica de detalle de esa especie nosotros queremos agradecer mire conocemos que se ha bajada de precio hemos luchado mucho tiempo porque era un agravio comparativo con ropa que estos precio mucho más bajo quieren una subida excesiva pasar del ocho al veintiuno por ciento dada la situación que estábamos viviendo luego a volver un poco lo normal que nos alegra nos permite bajar el precio a nuestros clientes y además motivar sin hacer inversiones piernas que están realizando la exhibición de una forma muy muy muy importante la herencia impresión sonido u pasas tanto la cadena Yelmo como a otras muchas casi todos los ellos están posicionándose como un pulso de de motivación e ilusión por atender a nuestros clientes la mejor forma

Voz 0313 34:00 el que duren Juan Ramón Gómez Fabra presidente de la Federación de Cines de España gracias por estar en La Ventana un abrazo

Voz 22 34:05 pues gracias a vosotros adiós adiós

Voz 41 40:18 la medida de los números constante

Voz 15 40:21 Aragón Becerra fusiones

Voz 42 40:23 este es el principio hombres cual posee ejecutivos capaces de hundir cinco sobre cajas de ahorros componen pues los porros ahora que desde hoy está jugando tres siglos para que Wall Street cuando mañana se abre el archivo del tal que suena la campana también saltan las con el PIB

Voz 0313 40:43 Santiago Niño Becerra buenas tardes amigo bienvenido una temporada más a La Ventana cómo estás

Voz 1869 40:49 bien bien

Voz 37 40:51 un poco un poco descansado un poco de escrúpulos

Voz 0313 40:53 está descansado me gusta esa expresión déjame antes de ser número se comparta con los oyentes algo que nos conecta con nuestro momento anterior del cine eh como la radio sin continuo pues tampoco creo que pase nada por recordar a que no estuviera escuchando que hemos estado en fin con los cuarenta años el aniversario de gris y en mitad de la conversación con Carlos Marañón y con María Guerra Santiago Niño envió un mensaje que decía gris la otra cara de Easy rider bueno me parece una mirada interesantísima y que tendría tan vino la lectura muy clara en clave económica Toto es decir el mundo de la Norteamérica que muestra Easy rider la pérdida Dennis Hoppe Peter Fonda era algo muy distinto y mucho menos azucarado que el musical de gris verdad totalmente

Voz 43 41:35 la la la la película Easy Rider al margen del del mensaje a encontrar un

Voz 1869 41:46 camino decir de aquellos chicos muestra evidentemente un negrura realmente importante al borde son una unos chicos que tienen que financiarse un viaje encontraban dando contra abanderando drogas

Voz 0313 41:59 muestra una cara bastante oscura de de la Norteamérica de aquella época bueno vamos con los números la primera cifra de esta semana sin duda tiene que ser el el paro que ha subido en agosto en cuarenta y siete mil cuarenta y siete personas se han destruido más de doscientos mil empleos es absorbido más grande en agosto desde el año dos mil once y Bono y la destrucción más grande en ese mes de la última década bueno con estos datos sobre la mesa Santiago para ti sigue siendo más preocupante más grave lo del empleo que creamos la caridad del mismo o la propia subida del

Voz 1869 42:29 pero a ver a ver

Voz 0313 42:31 tres cosas bueno evidentemente las dos cosas

Voz 1869 42:34 no pero para centrar un poco el tema se España arranca arranca esta historia con un con un desempleo realmente brutal hay que pensar que España llegó al veintiséis por ciento de paro el paro va va creciendo a base de que a base de crear a un empleo precario un empleo a tiempo parcial y un empleo temporal el ejemplo es es agosto en agosto y ha salido publicado en toda la prensa que récord histórico de destrucción de empleo en un mes en concreto trescientas mil personas más es desde siempre lo cual es evidentemente horroroso sí pero en letra muy pequeñita sea publicado lo la los datos en la creación de empleo del mes de agosto de cada cien contratos que se han hecho en el mes de agosto

Voz 28 43:24 no eh noventa y uno

Voz 1869 43:27 ha sido temporales nueve han sido indefinidos espera de ese nueve por ciento de contratos indefinidos XXXIX han sido a tiempo parcial

Voz 0313 43:41 comercial de los temporales

Voz 1869 43:43 el treinta y seis por ciento ha sido a ti

Voz 0313 43:46 también a tiempo parcial dijo entonces entonces

Voz 1869 43:48 lo dices por favor que empleo está creando España decir España tiene dos problemón es un una tasa de paro que no baja pero ya el del paro juvenil ya ni hablemos treinta y cinco por ciento pero aparte de esto el empleo que se crea es un empleo que es totalmente pero estacional y en sectores estacionales de bajo valor añadido entonces claro evidentemente el problemas doble claro lo que más llama la atención es la cifra reparo pero no olvidemos insisto la la el empleo pues está creando con una tasa de actividad del cincuenta y nueve por ciento que es de las más bajas de Europa

Voz 0313 44:28 pero lo preguntado en un montón de ocasiones pero ya que estamos en lo que estamos otra vez Si ahora en este momento esta tarde ahora alguien tomara la decisión de aplicar todas las medidas necesarias para revertir esto cuánto tiempo no tardaríamos en notarlo

Voz 1869 44:44 pero es que a ver

Voz 0313 44:47 la afición verdad es que esto no

Voz 1869 44:50 a ver tú tú puedes dejando al margen que te dejaran eh pero tú tú podrías aumentar el gasto público es decir por ejemplo el señor Pedro Sánchez salía se lía la manta a la cabeza esta noche y mañana decide vamos aumenta el gasto público en veinticinco mil millones otra cosa es que luego le dejen esto esto es otra historia pero esto lo podría decir el señor Pedro Sánchez no puede decir bueno claro poder puede no pero no puedo decir mañana vamos a bajar el paro en un millón de personas porque esto es fruto de una serios sea la la la disolución del paro es consecuencia de una serie de hechos e inversión implantación de fábricas creación de eh en fin obra pública o sea que que va acompañado sea sería una reducción muy lenta entonces entonces claro yo lo que en lo que no veo factible teniendo en cuenta además el el problema presupuestario que tiene España es que a corto plazo esto pueda pasar a es decir tenemos que acostumbrarnos yo pienso que España sopranos a que el desempleo el subempleo sean elevados

Voz 0313 46:00 el subempleo también sí

Voz 1869 46:02 no hablamos cuando hablamos de empleo a tiempo parcial es decir etc estamos mostrando un empleo es decir esto esto tenemos que darnos estacional y eviten o temporal vaya evidentemente sí sí sí

Voz 0313 46:12 pues hasta el momento en el horizonte no hay cambios bueno pues aparcamos el tema del empleo y el paro vayamos a los impuestos y como se está hablando tanto de impuestos hice hacemos un poco Easy rebobinar un poco mira ya verás

Voz 0521 46:24 José María Aznar mil novecientos noventa

Voz 44 46:26 señorías la reforma a bajar el Impuesto especialmente a los que trabajan por cuenta ajena esa los que ganan menos de dos millones de pesetas a quiénes más se les reduce la factura fiscal

Voz 0521 46:37 Mariano Rajoy candidato del Partido Popular en dos mil cuatro anuncia más bajada

Voz 45 46:43 yo si soy elegido presidente del Gobierno rebajará por tercera vez

Voz 15 46:48 puesto de la renta de las personas

Voz 9 46:51 dos mil cuatro gana las elecciones

Voz 0521 46:53 Partido Socialista Miguel Ángel Fernández Ordóñez secretario de Hacienda anuncia una legislatura sin cambios

Voz 23 47:01 pues hacer muy pocos cambios en los impuestos a lo largo de esta legislatura pero los cambios eran mediados ya anunciados

Voz 0521 47:08 Pedro Solbes vicepresidente ministro de Economía dos mil siete anuncia

Voz 21 47:13 eh rebajas habrá rebajas seguro en la próxima legislatura en esto ya hemos hablado queda por hacer la deflactación de la tarifa es un elemento que con ese hay que contar

Voz 0521 47:23 dos mil diez llegó la crisis el presidente José Luis Rodríguez Zapatero pide esfuerzos entendemos que ese esfuerzo

Voz 21 47:32 colectivo ha de ser lo más equitativo posible

Voz 0521 47:35 Mariano Rajoy otra vez candidato del Partido Popular en dos mil once dice que no tiene intención de subir impuestos yo lo que tengo intención es de promover el crecimiento económico hacer reformas para que el Estado recaude más y por tanto no será necesario subir los impuestos pero debe asumirlas porque en dos mil catorce ya como presidente hacía este anuncio queridos amigos lo primero que quiero deciros estaban Ana es que ahora vamos a hacer lo que siempre hemos querido hacer y no hemos podido

Voz 21 48:08 que es bajar los impuestos a los España

Voz 0313 48:15 si seguimos con los impuestos sube baja baja sube ahora toca subir Carlas perdona un par

Voz 1869 48:20 ante esto esto esto que habéis hecho por él en en Youtube es buenísimo de verdad es buenísimo Bonet en Youtube de verdad bueno hacerte te contexto empecemos por el gasto no empecemos por los supuestos a ver España ya y y habrá algún oyente que se se sorprenda de lo que voy a decir ahora España tiene todos los gastos públicos más bajos de Europa medido sobre el producto interior bruto es como si mi de nuestras cosas tiene un repito quién uno de los gastos públicos más bajos de Europa y por otro lado tiene una presión fiscal que es la cantidad de impuestos recaudados sobre el producto interior bruto que también es una de las más bajas de Europa bien junto hemos ambas cosas España tiene un déficit bueno no no está cumpliendo los compromisos de déficit que España hizo de reducción y que realmente es complicado que España consiga llegar al cero por ciento como tiene que llegar a treinta y uno de diciembre del dos mil veinte va bien vamos a los impuestos que bajar los impuestos y en realidad

Voz 46 49:28 que lo que lo que hay

Voz 1869 49:31 hay que hacer subirlos Carlos la pregunta es la economía española soportaría una subida de impuestos hombre claro si es si hay por nariz es pues hombre habrá que hacerlo no pero la economía española sinceramente no está para su día en impuestos y dónde está los ingresos públicos de España en el fraude fiscal España tiene un fraude fiscal anual entre sesenta y noventa mil millones de euros aquí están los ingresos públicos de España que es lo que yo entiendo que habría que tendría que hacer el Ministerio de Hacienda ni el Gobierno de España perseguir el fraude fiscal ir a por el fraude fiscal segundo en en tercer lugar claro la la pregunta se va a hacer yo creo que no semana subido impuestos alguno si por ejemplo el el a la señora ministra dijo que era un globo sonda yo creo que lo impuesto del diésel

Voz 0313 50:34 que ella está confirmado lo confirma que Pedro Sánchez

Voz 1869 50:38 si bien entonces se pierden impuestos

Voz 0313 50:41 cuando se deja de recaudar por el a través del free

Voz 1869 50:44 debe de dame una cifra no es lo que te digo entre sesenta y noventa veintitrés años año entre sesenta no sé decir si España por de un milagro mañana tuviera un fraude fiscal de cero por ciento lo cual es imposible no solamente no tendría ningún déficit sino que tendría un superávit de treinta mil millones para que para que te sitúe dónde dónde estamos y que en consecuencia qué es lo que yo creo que va a pasar lo que yo creo que va a pasar es que es para para cumplir este compromiso de déficit vamos a un recorte de la su público yo yo sinceramente por ello hemos hablado de las pensiones sería claro no hemos esto es decir habría que subir impuestos porque el problema de España es un problema de ingresos no es un problema de gastos a pesar de que haya algún político que haya litros de gasto público no es cierto el problema de España es de ingresos pero la estructura económica de España no permite bueno permite recaudar cuál con muy poco más muy poco más por la vía de aumentar impuestos el el el kit de la cuestión de los centros públicos a España estar en el gasto público sin embargo o no las tu público parece ser que es el gran olvidado de las uno de los olvidados digamos los y de las políticas fiscales españolas se notan

