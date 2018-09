La Ventana (05/09/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0313 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias doble atentado en Kabul Afganistán en apenas una hora se han escuchado dos explosiones no sé si tenemos muchos datos Esther hasta ahora

Voz 1454 00:18 hay pocos de momento Se habla de veinte muertos setenta heridos tras esas explosiones que se han registrado en un barrio chií de Kabul la primera en un centro deportivo la segunda muy cerca de ese lugar el viceportavoz del Ministerio de Interior afgano ha señalado que las víctimas son civiles y que las cifras podrían cambiar en las próximas horas

Voz 2 00:33 portavoz de la policía ha apuntado que el segundo atenta

Voz 1454 00:36 a doce debido a la detonación de un coche cargado con explosivos que estaba aparcado muy cerca del lugar de esa primera explosión al margen de esta noticia de la que seguiremos pendientes repasamos otras cosas que han pasado esta tarde por ejemplo las declaraciones de Pedro Sánchez que ha pedido al president de la Generalitat que acate las sentencias hable con todos los catalanes y afronte el diálogo con más responsabilidad y con menos gesticulaciones

Voz 1722 00:57 que desde luego nosotros tenemos una clara vocación de resolver desde la política esta crisis política y apelamos a que en este caso el presidente de la Generalitat cesara en conversación entre nacionalistas y no nacionalistas en el seno del Parlamento de Cataluña que desgraciadamente permanece en el mes de septiembre cerrado

Voz 1454 01:17 son declaraciones de Pedro Sánchez en Suecia junto al primer ministro del país ambos han coincidido en señalar que la política migratoria es responsabilidad común de todos los países de la Unión Europea aunque no se han atrevido a pronosticar si habrá un compromiso concreto en ese sentido en la próxima cumbre de ministros de Exteriores que se va a celebrar en apenas quince días la Federación decía desde España ha hecho un estudio para conocer el impacto de la bajada del IVA de las entradas un estudio que les hemos adelantado a primera hora de la tarde aquí en La Ser en el que concluyen con las doscientas ochenta y uno encuestas enviadas que han bajado los precios su presidente ha estado en La Ventana en los ha explicado que las entradas su precio Javier Torres ya no son algo está

Voz 3 01:52 así es sostiene Juan Ramón Gómez Fabra que es el presidente de FC que su informe realmente es el más completo porque analiza los precios de casi ocho de cada diez cines españoles y los datos además dice que rebaten la idea de que no ha trasladado la rebaja del IVA las entradas que por un por otro lado pues ya no tienen un precio fijo todos los días en todas las sesiones porque ahora dice lo que se paga por cada entrada depende de varios factores

Voz 4 02:15 tal especie inquilinas los como uno de los aviones no hay hombre que referencia sino que tienen tarifas de descuento felicitación descuentos dobles parejas yo realmente no he ido a Thomas no cogerlo de la recabación de España en número de espectadores vivirlo te sale el precio real

Voz 3 02:33 un precio real medio sostiene en su informe que está aquí por debajo del alemán el británico el francés y el italiano

Voz 1454 02:39 vamos con los titulares del Deporte hasta ahora Toni López buenas tardes

Voz 0415 02:42 qué tal buenas tardes la Federación ha anunciado que le quita a Roque Mesa la segunda amarilla que se llevó en el derbi andaluz del pasado domingo deja las sanciones en efecto reconoce que fue Pau López el que se abalanza sobre Roque Mesa fuera del fútbol esta madrugada Carla Suárez busca las semifinales contra Madison Keys en la undécima etapa de la Vuelta Ciclista a España Victoria para Sandro de Marc y sin cambios en la general sigue líder Simon Yates un segundo delante de Valverde mañana a ciento ochenta kilómetros en de Mondoñedo faro destaca

Voz 1454 03:08 pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de todo lo que ha pasado este miércoles a las ocho a las siete en Canarias en el informativo Hora veinticinco

Voz 0313 05:34 el mar extremar al que canta canta también Luis Eduardo Aute lleva mucho tiempo demasiado sufriendo lo mal muy mal que no lo de los desechos plásticos Jean auténtica epidemia que está llegando a niveles alarmantes hasta el punto de que muchas voces muchísimas de todos los campos de todos los ámbitos nos alertan del peligro

Voz 8 05:54 los estudios más recientes el número de trozos de plástico presentes en la superficie de los océanos ascendería a cincuenta mil millones están en todas partes desde el Polo Norte hasta la Antártida pasando por los mares tropicales a menudo apenas son visibles ya que la inmensa mayoría de esos trozos miden menos de cinco milímetros

Voz 9 06:13 cada año más de doce millones de toneladas de plástico llegan al mar lo practicó no se degradan sino que se tramitan convirtiéndose en micro plástico hoy extendiendo esta contaminación a lugares mucho más lejanos se sabe según lo último

Voz 1454 06:27 la unida más de un millón de aves mueren cada año a causa de de plástico también más de diez mil mamífero marino

Voz 10 06:35 cada segundo llegan al mar en doscientos kilos de otras eso quiere decir que el tiempo en que dicho esto mil seiscientos kilos han llegado a lo más España es el segundo país que más castigos ha vertido al mar Mediterráneo en los últimos años que es necesario tomar medidas urgentes para resolver esta situación

Voz 11 07:00 medidas urgentes reclamado a Juan López de Uralde Bono podríamos añadir picar piedra

Voz 12 07:05 cada uno arrime pues a lo que pueda no

Voz 0313 07:08 y eso es lo que hizo por ejemplo Ana Peralta una estudiante gaditana que estando un en su playa playa de Cádiz pues vio lo de siempre un montón de plásticos en la arena de cesio decidió pasar a la acción que hizo que un grupo de Whatsapp de esos grupos que a veces tanto criticamos y tampoco sirven con la idea de organizar quedadas diarias de voluntarios para limpiar la playa y la verdad es que la funcionado Ana Peralta buenas tardes

Voz 1490 07:33 buenas tardes Ana cómo estás aquí aquí

Voz 12 07:38 oye una curiosidad cuánta gente acudió a primera quedada

Voz 1490 07:42 pues no la primera helada acudieron entre veinticinco veintiocho pensó en recordarnos joven

Voz 12 07:48 ahora en el grupo de cuantos sois

Voz 1490 07:51 en un grupo de guasa somo unas noventa por ahí

Voz 12 07:55 para que se han multiplicado por cuatro ya prácticamente sí cuántas veces quedáis

Voz 1490 08:00 pues quedamos entre una a sana depende de cómo pueda la gente normalmente así las veces que verbalmente una semana pero veces que nada

Voz 12 08:13 en la playa la victoria siempre no si cuánto tiempo estáis recogiendo

Voz 1490 08:18 pues estamos recogiendo desde las ocho de la tarde hasta las diez más o menos ya se ha ido la luz y no digamos

Voz 12 08:27 no será que habrá que recoger cuánta basura recoge cada día más o menos saber jueves

Voz 1490 08:32 si cogerlo bolsas enteras bolsas de veinte litros de casa pues la ceremonia en lo que pasa es que no es el peso de veinte porque tenemos que tener en cuenta que son plástico entonces aunque nadie Nemo no no pensamos esas me llega a pesar tanto

Voz 12 08:51 qué tipo de basuras encontráis

Voz 1490 08:53 pues nos encontramos tetrabrik y de esta de para bebés viene bolsas de Galle Double doce con cal me de todo vamos cosa super extra

Voz 12 09:08 lo más raro que te has encontrado abarrotaron tengo embarazo un test de embarazo en mitad la playa sí sí varía si se quedaba la edad está mejor o peor de lo que tú pensabas antes de meterte en esto

Voz 1490 09:24 pues la verdad que yo sorpresa no me lleve ninguna porque yo pensaba que estaba muy mal y así fue como nos encontramos

Voz 12 09:32 qué os dice la gente cuando ve limpiando la playa van alguien Se apunta se suma alguien Se ríe alguien hace broma

Voz 1490 09:40 bueno hasta el momento no hemos tenido

Voz 13 09:43 sin ningún tipo de ébola la verdad a la gente

Voz 1490 09:45 normalmente los felicita idioma pero también hay otras personas que se lo toman de una manera diferente porque no pilla muy bien eso de lo que será la concienciación hice piensan que estamos allí para recoger les da basura directamente y no en esa la intención

Voz 12 10:01 esto no es el caso oye vais a seguir queréis seguir después de verano porque en fin el verano termina oficialmente hundía pero la gente sigue yendo a la playa y la siguen ensuciando

Voz 1490 10:10 claro o sea ya ahora la playa no muy tantísima gente por obviamente habrá menos basura ya los domingos familiares doce ACI deba ir queremos acudir de vez en cuando para bien como está y eso a lo mejor una dos veces al mes pero vamos a mantener a otros niveles

Voz 12 10:29 aquí niveles

Voz 1490 10:32 al contactar con nosotros varios colegio ya para sí para las charlas educativas los mi yo olvidaba

Voz 12 10:40 porque esto al final es un problema de educación no es otra cosa Ana tú eres muy joven pero en el en el tiempo que ya va siendo la playa que son ya unos añitos crees que la cosa ha ido a peor au

Voz 1490 10:53 la verdad es que nunca se cómo responder a esa pregunta porque yo pienso que se ha mantenido siempre igual más o menos lo más por el tema de que hay más cosas que llevarte a la playa no por ejemplo la moda de de los Globo de agua idea luego a lo mejor Arsenal voy a tantos sabes

Voz 12 11:14 te iba a preguntar una cosa tú tener me imagino que será complicado pero tenéis medir detectado si es más guarro el el usuario nacional de playa que el turista lo digo porque tú eres estudiante eso estudiante de grado de Guía Información asistencia en más los los autóctonos son los de fuera

Voz 1490 11:33 pues sinceramente aunque eso sea tiran piedras sobre el propio tejado cuando espeta lo que es tuyo yo creo que en su día mucho a el turista porque por ejemplo hemos recogido barbaridades pero donde indicaba variedades de la zona donde ya se ponen que sale cero chiringuito hoy demanda donde está la esos ahí hay de todo te pueden encontrar cualquier cosa

Voz 12 11:59 Javier López buenas tardes hola buenas tardes Javier López es científico marino de Oceana y me imagino que estaba escuchando a Ana y que esto es un buen un pequeño parche no pero que

Voz 14 12:11 aunque sea pequeñito hay que aplaudir no ya sé que no es la solución ni mucho menos es Javier sí por supuesto que hay que aplaudir y ojalá en este planeta hubiera gente más gente con tan concienciada hay tal sensibilizada con este con este problema iniciativa súper positiva la verdad que como decía yo no tengo más que palabras de de aplausos y de reconocimiento

Voz 12 12:31 cuando yo subrayaba que es un problema de educación pero creo que me quedó un poco corto que hay otros elementos aquí no

Voz 15 12:37 su puesto es fruto de la educación todos los ciudadanos tenemos algo que hacer y algo que aportar en este problema para minimizarlo por lo menos reducirlo pero es cierto que los gobiernos y las administraciones públicas diría yo que tiene una mayor responsabilidad si cabe decir en manos de los gobiernos está realmente limitar la producción nosotros podemos limpiar playas podemos reciclar pero realmente como pensamos nosotros se puede abordar este problema es desde la diez es reducir la producción de de plásticos y de esta manera pues reducir su consumo

Voz 12 13:08 por qué no se ha hecho de forma más drástica porque hay intereses detrás suponemos toque

Voz 15 13:12 bueno siempre hay intereses pero esto es un tema que las ONG medioambientales como Oceana venimos denunciando desde hace bastantes años y lo cierto es qué hará lo que sí reconocemos es que hay una una ola de interés por los océanos es decir el problema de los plásticos está evidenciando en los sobre este problema sino otros muchos que tiene que tienen nuestros mares parece que los gobiernos empiezan a a despertar y por lo menos pues hay algunas iniciativas que sí se están poniendo sobre la mesa hay que veremos si realmente se confirman

Voz 12 13:41 qué porcentaje de aportación podrían tener a la hora de solucionar el problema lo que hacen los ciudadanos lo que hacen iniciativas como la que está comentando Ana y los marcos legislativos que desfilan los gobiernos donde está el peso más importante

Voz 15 13:53 pues en en nuestra opinión realmente es a los gobiernos los que tienen los que tienen aquí mayor mayor poder es cierto que el consumidor pues evitando pues el exceso de embalaje o promoviendo sistemas de retorno de envase eso usando bolsas de tela en vez de plástico es decir hay bastantes cosas que el consumidor pueda hacer pero lo que es cierto es que como por ejemplo este este hace unos meses la Comisión Europea está proponiendo una nueva directiva para reducir el uso de plásticos y concreto pues para minimizar la producción de plásticos de uso único hijo sexualmente se lleva a cabo es decir si desde la Unión Europea y los países de miembros en este caso deciden prohibir la generación este tipo de de materiales de uso único plásticas que son Nico pues obviamente es atajar el problema de una manera drástica aunque el problema es muy grave problema actualmente y anualmente visión diciendo la introducción que entorno a doce millones de toneladas o no se echan cada año al mar es decir y luego teniendo en cuenta la persistencia de este material es decir uno de los principales problemas asociados al Plásticos que es de una difícil degradación estamos hablando que que que vamos a tener plástico durante décadas y generaciones para que os hagáis una idea una botella de plástico puede tardar de cuatrocientos a quinientos años en desintegrarse es decir estamos hablando de cinco seis generaciones

Voz 12 15:10 oye nos dices doce millones de toneladas cada año Javier esto el mar cuánto tiempo tienen para

Voz 0313 15:16 digerir ya sé que el verbo no sería digerir pero para ser

Voz 12 15:18 a todo esto habrá un día que dirán basta no

Voz 15 15:21 sí ya lo está diciendo es decir que estamos viendo efectos muy tangibles visibles se habla de las islas de plástico yo hay entorno a cinco grandes islas

Voz 13 15:30 que sólo había uno no no iba

Voz 15 15:32 Arias lo que es eso al hablar mucho entiendo que será la isla del Pacífico Norte que hablan ya de un tamaño y una dimensión pues cercana a la superficie de España Francia y Alemania juntas es decir auténticas barbaridades y estamos hablando de que actualmente la mayoría de los organismos vivos marinos estamos hablando de tortugas cetáceos peces de la gran mayoría por no decir todos ellos ingieren plástico y tienen plástico dentro hay incluso estudios no como os apuntada también intuición que para dos mil cincuenta se piensa que va a haber más plástico que Peces en el mar y también para esa misma fecha se estima que en torno al noventa y nueve por ciento de las aves marinas van a tener plásticos es interior y esto lógicamente tiene unas consecuencias no sólo crónica sino que a veces son letales sobre estos organismos

Voz 12 16:16 estaba pensando igual quién les reclaman más con toda la razón del mundo a los gobiernos que aporten su su grano de arena con decisiones políticas legislativas para frenar el o reducir al menos el consumo de plástico estaba pensando hasta qué punto tienen poder los consumidores ya sé que esto es también muy a largo plazo ir poquito a poco no pero forma parte también de la educación es decir mira tú dejas de comprar productos donde se utiliza el plástico de forma innecesaria o gratuita mejor poquito a poco movimiento fuera calando no Javier digo

Voz 15 16:47 yo estoy convencido estoy convencido en el poder el consumidor el ciudadano a pie y para cambiar para generalmente para para generar un cambio no actualmente es difícil hacer una compra el libro de plásticos es decir cualquier producto que tengamos en nuestra casa o que vayamos a comprar a cualquier supermercados que tiene plástico sí pero es cierto que la actitud de los consumidores puede generar los cambios es decir evitar como estamos diciendo antes consumir productos que tienen un exceso de embalaje evitar

Voz 13 17:15 el productos que tengan plástico ir

Voz 15 17:18 Clemente yo las corporaciones Si en este caso pues los vendedores y van a responder al interés del del consumidor y de esta manera yo creo que vamos a estoy convencido que el consumidor tiene tiene un peso específico y significativo en todo esto

Voz 12 17:31 Ana déjame que te pregunte a ti como consumidora si tienes especial con esto de las bolsas de plástico o de los o de los productos sembrados compras tico de forma innecesaria si te has parado a pensar los alguna vez

Voz 1490 17:43 Aaron sea yo yo siempre intento lleva mi bolsa de tela taparse hay por ejemplo no se a la hora de comprar y demás intento que siempre llevarnos clásico de mi casa para meternos ahí o a bolsa de papel o cualquier cosa ni que gastar las nada

Voz 12 18:03 la última por curiosidad tienes veintidós años en tu entorno más inmediato de familiares amigos amigas y demás hoy hay mucha gente como tú sois minoría sinceramente

Voz 1490 18:14 bueno en mi entorno familiar si somos todos iguales la verdad es que sí hay magos siempre hemos estado previsto por el medio ambiente deba ir luego mi mi círculo de amigos obviamente claro en la mayoría así que están así

Voz 12 18:29 pues a ver si se extiende ahora a Peralta muchísimas gracias un beso eh Javier López gracias por estar en La Ventana un abrazo un abrazo ya ánimo gracias

Voz 25 22:14 el municipio promociona una concentración motera en la que participa un grupo que según el PSOE venera a Franco y defiende que los restos del dictador no deben salir del Valle de los Caídos

Voz 0867 22:24 el alcalde Borja Gutiérrez qué tal muy buenas tardes bienvenido La Ventana en cómo está encantado a ver tengo aquí la convocatoria el cartel homenaje por los Caídos por España ir recorrido motero es un acto de exaltación a los caídos en la Guerra Civil

Voz 13 22:38 bueno Javier mira nosotros llevamos haciendo por traición ocho años seguidos una concentración motera que recorre los pueblos de la zona noroeste de la Comunidad de Madrid sin en Brunete pues normalmente con un concierto

Voz 1490 22:50 a ver si el reverendo Brown te gusta mucho

Voz 13 22:53 pero este año unas de las asociaciones que participan de manera ciertamente habitual en esta concentración me pidieron que están conformadas todas por policías Guardia Civil miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad me pidieron que alguien pudiera anillos realizar una ofrenda floral en el monolito que tenemos en honor a las víctimas del terrorismo en la en la en la plaza del pueblo Ivonne entregar depositar un ramo de flores con motivo con este motivo te digo por tanto nosotros no vemos ningún tipo de justificación creemos que ha sido bueno producto probablemente un ataque es la sensación atacan la libertad sobre todo Javier porque se producen paradojas en la vida no nosotros admitimos la la controversia política forma parte de esto pero yo que ya cuando utilizamos a las fuerzas al cuerpo de seguridad una concentración motera que lleva realizándose ocho años y lo que es más paradójico dentro de poco tiempo se va a realizar en un pueblo muy próxima Brunete que en el que gobierna el Partido Socialista no es parado menos provoca de verdad cierto Torra por

Voz 0867 23:58 al en pero pero estoy viendo la denuncia del PSOE dicen ellos que entre los organizadores está un grupo que se llama hermandad motorista quince con una quinta columna en cuyas redes sociales había comentarios como sacar a Franco del Valle significa cargarse la transición que vinieron de manos de Franco y de la derecha

Voz 13 24:15 ya ya

Voz 0867 24:17 no parece un debate sobre neumáticos de lluvia de umbrales

Voz 13 24:21 bueno Javier nosotros en los ocho años creamos organizando esto jamás hemos preguntado ni a qué partido votan Ny qué religión profesan Sir aprovechan ni con quién se acuesta hay conquense levanta cada uno de los participantes en la concentración motera entendemos que hay un espacio que sí la libertad individual y por supuesto que cada uno puede expresarla siempre que sea con respeto de la manera que a nosotros lo que nos interesa es que haya setecientos moteros recorriendo las calles de Brunete que consuman en los establecimientos de Brunete que disfrute del pueblo previo a las fiestas que es muy bonito y te invito para que venga saber si también

Voz 0827 24:59 pero previo a las fiestas ya sé que lo conoces

Voz 13 25:01 sí pero en estos momentos quizá todavía es más bello de lo que es habitualmente nada más no estamos en ninguna controversia lo que no investigamos es un señores sardina una cosa o no porque en cualquier caso creemos en la libertad individual igual a mí me dicen me decían esta mañana que es que el nombre de quinta columna oiga es que ponen nombre no podemos demonizar a nadie porque ponen

Voz 0867 25:25 el hombre enojado por los comentarios que salen en su Facebook

Voz 13 25:28 pero yo no yo yo por un comentario criticar a una pero no si hay alguna cosa ilegal tiene que actuar la Justicia no no no una persona a mí me gustará más o menos lo que dice alguien estoy tan acostumbrado quizás al debate político y escuchar de todo que no me no me no me extraña practicamente nada pero es que yo decía que ponen nombre no se puede montar a nadie hija de porque de igual manera que la quinta columna con cuerpos vi vinculados al franquismo también hay nombres vinculados al Franquismo de persona se echó un poco en tono de sorna el mismo secretario general está vinculado con su nombre a soy no por eso ha demonizar al franquismo no no tenemos es un debate muy peligroso en el que tenemos pero lo más José Manuel Franco con con Francisco Franco no me no es que lo hizo antes estaba diciendo esto no es sólo que más le tengo que al sistema y de hecho creo que viene al pregón pero en cualquier caso lo que quiero decir es que para que veamos el sectarismo que nos lleva que de una cosa que lleva haciéndose que queremos sacar polémica porque nos interesa en estos momentos y me refiero al Partido Socialista local y lo más sorprendente es que no se haya hecho eco el Partido Socialista de Madrid que la misma concentración

Voz 16 26:40 esto para todo el mundo que no quiera escucha

Voz 13 26:43 se va a realizar dentro de poco tiempo en un pueblo del partido que gobierna el Partido Socialista con el único matiz de que no van a ser el homenaje a los caídos por España ella la víctima que a lo mejor

Voz 26 26:54 era el objetivo de debaten este hecho sí alcalde una más que que no me queda tiempo usted querido con

Voz 13 26:59 no sabía que me iba a esa pregunta Javier que les buen periodista yo lo que nunca haría sería de tocar a los muertos a mí lo que me preocupan son los hijos por tanto para mí no es un debate desenterrar o noni exhumar o no respeto las opiniones de todo el mundo y no voy a entrar en ello pero lo que sí está claro es que a mí lo que me preocupa son las víctimas de Alsasua que han vuelto a ser increpadas hace escasamente unos días en su domicilio la polémica ahí el desastre que está viendo de confrontación entre hermanos en Cataluña eso es lo que a mí me preocupa sino que vamos a hacer con un muerto que para mí no para mal los muertos poco pueden hacer

Voz 0867 27:36 bueno ya muerto alcalde dice que a las siete y media tiene partida de mus

Voz 13 27:41 sí señores en el Campeonato de municipales bueno voy con una vida que no está mal

Voz 0867 27:46 la partida

Voz 13 27:47 vamos a ello vamos a ver si conseguimos ganar

Voz 0867 27:50 que están de celebraciones un abrazo fuerte muchas gracias

Voz 13 27:52 es un saludo hasta luego

Voz 25 27:55 la Ventana de Madrid el Gobierno central ha ofrecido cuarenta millones de euros para que las comunidades autónomas

Voz 0867 28:02 más acoja ni atienden a menores extranjeros no acompañados que llegan principalmente a Andalucía Carmen Montón es la ministra de Sanidad y Bienestar Social

Voz 27 28:11 estos cuarenta millones de euros están vinculados a la mejora de la atención a las comunidades autónomas que han experimentado un incremento en los últimos meses se que conocemos ya la acogida solidaria de menores de el resto de comunidades autor

Voz 0867 28:27 más Lola Moreno consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid qué tal muy buenas tardes

Voz 26 28:31 hola buenas tardes Javier estar esa trabajar en este reparto como queda Madrid sabemos ya lo asumen

Voz 0867 28:37 es cuántos menores debemos acoger o cuánto dinero nos toca en este reparto

Voz 16 28:42 pues estamos ante una nueva improvisación lamentablemente y a una nueva ambigüedad por parte del Gobierno de España por parte del Gobierno de Sánchez te anunciados efectivamente que semana de finar cuarenta millones de euros para la atención a los menores extranjeros no acompañados pero no se han fijado criterios de reparto a cada comunidad autónoma las cifras que se nos han facilitado no son las correctas al menos en lo que respecta a la Comunidad de Madrid y además el Gobierno de Sánchez a pasar hoy la ministra ha pasado por alto y una cosa muy importante que en su principal responsabilidad que es garantizar reparte solidario entre todas las comunidades autónomas

Voz 0867 29:23 no entiendo que esto está a la espera de un decreto que conoceremos en un futuro entiendo que tampoco de momento tenemos ninguna estimación nosotros que hemos ofrecido tenemos medios los medios necesarios cuántos puntos tenemos ahora mismo en Madrid con los que podríamos

Voz 16 29:37 tenemos dos puntos dos centros de primera acogida en la Comunidad de Madrid y luego además contamos con una red de atención a menores no sólo a menores extranjeros no acompañados es decir a los cuales se puede incorporar a dos menores extranjeros no acompañados que está compuesta la red por un total de más de mil seiscientas

Voz 0867 29:59 la consejera guarde un segundo porque por completar esta entrevista queremos acercarnos a una situación que se ha reproducido además durante todo el verano y que y que sufre un nuevo repunte la situación complicada que se vive en el centro de menores de Hortaleza en el que no debería haber más de cuarenta menores y que ahora mismo pues está cogiendo nos cuentan casi al doble allí una compañera de la seres Elena Jiménez Elena cuál es la situación ahora mismo buenas tardes

Voz 1509 30:24 hola qué tal muy buenas tardes mira nos hemos venido efectivamente ese centro de primera acogida de menores de Hortaleza en el que hay chavales de entre quince y dieciocho años es el primer lugar para que los entienda la gente dónde vienen los menores que tienen algún tipo de riesgo de exclusión social y a donde llegan también esos llamados Mena asesor menores extranjeros no acompañados aquí los trabajadores los educadores iban mucho tiempo denunciando que se sobrepasa continuamente la capacidad del centro tiene XXXII plazas y hoy ahora mismo lo que tenía es ochenta y cuatro menores el centro de la imagen que tiene por fuera el centro la verdad bueno pues nada más llegar a un contenedor de obras con escombros en la puerta la planta baja algo antigua le falta un poquito de pintura al gimnasio un poquito obsoleto algún cable que cuelga por algún techo pero aquí sobre todo los trabajadores lo que hacen los educadores reeducadoras porque la mayor parte son

Voz 2 31:12 mujeres lo que se empeñan sobre dos sacara de él

Voz 1509 31:15 ante a estos menores por ejemplo ahora mismo tenían un curso en marcha de ciberacoso tienen muchos carteles en los que piden respeto a los compañeros o una un cartel que había en la planta de las chicas que me ha gustado mucho que decía la belleza de una

Voz 2 31:27 Gere crece con el pasar de los años

Voz 1509 31:30 para que sean los quite un poco a las mujeres eso de que no podemos

Voz 2 31:33 Hefner Ike y que perdemos la belleza ahí está

Voz 1509 31:36 cosas pero esto digamos que es todo lo que se ve por fuera pero aquí lo que más les preocupa estos educadores estas educadoras es que el proyecto educativo fracasa ahí yo le quiero preguntar a José Santos que es educador y además es delegado de Salud Laboral de UGT porque cuando he caminado con ellos por los pasillos de este centro continuamente me decían no podemos llevar a cabo un proyecto educativo Jose hola buenas tardes

Voz 28 31:59 hola buenas tardes fue mira si es verdad porque es que el centro tiene treinta y dos plazas más tres de urgencia en la soledad en lista de ochenta y cuatro chavales nuestro proyecto educativo está basado en ese número de chavales para atender a una diversidad como él la derecha de la infancia madrileña no vienen chavales chavales españoles bueno no acompañado con diversa tipología y maltrato ascendente el problema de educación especial problemas de conducta entonces no esfuerzo está enfocado a trabajar en ese número con esos chavales muy difícil trabajar con el doblegó con casi el doscientos por ciento los trabajadores como delegado de Salud estamos sometido a una situación de estrés constante durante del año

Voz 29 32:40 de estrés laboral porque

Voz 28 32:42 aparte del número no sólo el educador a todos los trabajadores de los servicios generales servicios enfermería Servi psicólogo los maestros todo lo vigilante entonces esta situación está con llevando un número elevado de baja

Voz 29 32:55 Easy Jet una situación que ya

Voz 28 32:57 eh no desborda durante dos años y medio esa presión continuada

Voz 0867 33:01 voy a trasladarle la la cuestión la pregunta y la situación sobre todo gracias Elena gracias Jose a la consejera Lola Moreno consejera cómo se resuelve esto es evidente que lo del repunte lo llevamos viviendo todo el verano sabemos que hay un nuevo centro pendiente de adjudicación es suficiente con esa medida

Voz 16 33:18 de la comunidad de la y estamos Javier trabajando sin descanso para

Voz 1490 33:24 incrementar el número de plazas para

Voz 16 33:27 menores extranjeros no acompañados al centro de primera acogida esta situación además no es una situación que esté afectando única y exclusivamente a la Comunidad de Madrid hay comunidades autónomas además que están poniendo en marcha al igual sobre todo es un cinco seis comunidades autónomas

Voz 13 33:43 las que principalmente

Voz 16 33:46 tan están absorbiendo este fenómeno migratorio de menores extranjeros no acompañados

Voz 1490 33:51 la Comunidad de Madrid además es una comunidades

Voz 16 33:54 destino tránsito entonces por parte del Gobierno regional y somos conscientes de que hay una sobrecarga en los centros de primera acogida pero estamos tomando también

Voz 2 34:05 pero la verdad es que se quejan de eso

Voz 16 34:06 no pudo los trabajadores somos conscientes del el increíble trabajo que están realizando pero estamos incorporando nuevos trabajadores instamos para garantizar las ratios de atención de personal en en cuenta que estos son los centros de primera acogida es decir pero es en un primer momento cuando un menores localizado aquí en la Comunidad de Madrid va a estos centros de primera acogida era el momento en el momento en el cual determina que es un menor de edad porque en algunas ocasiones no está la situación ha sido menor o mayor de edad ya pasa al resto de la atención de la Comunidad de Madrid que como les decía cuenta

Voz 13 34:42 son más de mil seiscientas plazas consejero

Voz 0867 34:45 Moreno gracias por estar con nosotros y para atender como siempre la llamada de La Ventana de Madrid un saludo y hasta la próxima

Voz 16 34:49 muchísimas gracias un abrazo adiós

Voz 0867 36:55 la Ventana de Madrid a las siete de la tarde y treinta y siete minutos

Voz 25 36:59 aquí la SER hoy les

Voz 0867 37:00 hemos avanzado un dato hasta ahora desconocido y hemos sabido cuál es el número de viviendas públicas del antiguo IVIMA que no se pueden adjudicar porque están ocupadas de forma ilegal hablamos de nada menos que en dos mil pisos de protección oficial el Gobierno regional admite la complejidad del problema al que por ahora Javier Bañuelos no encuentra solución no buenas tardes

Voz 0861 37:18 qué tal buenas tardes si el tema les preocupa y mucho conscientes del problema la Agencia de la Vivienda Social ha denunciado ya ante la policía la ocupación de cada uno de esos dos mil pisos de patrimonio público viviendas ocupadas ilegalmente según explica la directora de la Agencia de vivienda social Isabel Pinilla detrás de esas ocupaciones hay un importante nivel de conflictividad

Voz 34 37:39 que las ocupaciones se hacen con violencia máquinas radiales que rompe las puertas ahí un ahí un tráfico ilegal de de ocupación eh de de de viviendas

Voz 0861 37:51 según los datos que la Comunidad ha remitido al diputado socialista Daniel Biondi a día de hoy el UDIMA tiene bloqueado el ocho por ciento de su patrimonio viviendas que no pueden adjudicar por qué están ocupadas ilegalmente desde la Agencia de la vivienda social no se ha confirmado que la zona más conflictiva la sitúan ahora mismo en las promociones de pisos que tienen en el Ensanche de Vallecas

Voz 0867 38:11 el pronto

Voz 0827 38:14 y aquí en la SER hemos hablado con el sustituto

Voz 0867 38:16 Álvarez Conde al frente del Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos el que organizaba el máster de Cifuentes y Casado la auditoría de la auditoría interna está ya lista Laura Gutiérrez

Voz 1275 38:27 esa auditoría forense que banalizar la contabilidad del Instituto de Derecho Público está en fase de licitación se pondrá en marcha el mes que viene la encarga la universidad después Se aportará a la investigación judicial en marcha Pablo Acosta el sustituto de Álvarez Conde dice que quieren pasar página

Voz 35 38:41 el instituto ha hecho mucho daño a Joaquín Buendía es ha sido museos a la justicia forma vamos quisiera decidirá cómo diré que tales son sólo puede afectar al jugador yanqui la heredaría de moto los profesores vamos aquí por vocación y a un montón de alumnos que nos gusta mucho su vida

Voz 1275 39:02 la universidad ha pedido ya Hacienda el cese de actividad ha pedido dar de baja el CIF ya integrado las cuentas del instituto que funcionaban de forma independiente en las de la propia Rey Juan Carlos bajo el mismo control en cuanto a lo académico el carpetazo ya está dado sean auditado las titulaciones se han entregado los diplomas a más de dos mil trescientos alumnos

Voz 35 39:20 no hemos hecho ha sido edificar cada una de esas titulaciones decidir cuáles tienen nivel universitario suficientes para ser integradoras en la universidad en respuesta a la universidad

Voz 1275 39:32 espera que a finales de año la auditoría esté terminada para cerrar definitivamente el Instituto de de

Voz 0867 39:38 hecho público gracias Laura mañana estamos de vuelta desde las siete y veinte La Ventana de Madrid hasta mañana adiós

Voz 0827 40:56 porno e hombre claro que sí pero vuela el tiempo miércoles ya sí señor y además pues eso se van incorporando los compañeros poco a poco aquí a La Ventana también los clásicos Donald Trump por ejemplo la verdad es que este hombre cuando habla mal pero cuando hablan de él pues casi peor por lo que hace hoy Marta del Vado que ha estrenado sección fija aquí en La Ventana nos ha hablado de libro de voz a jugar uno de los periodistas que desveló el escándalo Watergate que acabó con la presidencia de Nixon y que define al gobierno de Trump como una especie de manicomio

Voz 1510 41:32 el libro se llama Fear Miedo y en él describen a Casablanca desquiciada por un presidente paranoico por las formas en las que los asesores de Trump intentan controlar sus impulsos para evitar desastres dentro tanto dentro de Estados Unidos como en el panorama internacional Woodward asegura que el personal del Ala Oeste está al borde del ataque de nervios conspirando para entrar en el Despacho Oval y quitar del escritorio papeles oficiales para que Trump no los pueda ver ni los pueda firmar y además dice que son prácticas recurrentes

Voz 0827 42:04 pues Estados Unidos está en estas manos El Mundo también en las de Putin que hoy también ha regresado a todo por la radio dos meses sin escucharlo hoy ha hablado respondiendo a la primera ministra británica primera ministra británica Theresa

Voz 2 42:19 bueno bueno tres

Voz 0230 42:23 Tere ha confirmado hoy que los sospechosos del intento de asesinato del exespía bueno ex espías se Serguéi Script Pal en Gran Bretaña son agentes son agentes de inteligencia rusos los sospechosos de asesinato son agentes de Inteligencia Rusos a lo que Vladimir Putin ha respondido diciendo oiga a todos

Voz 32 42:42 castaña ir techo extraña

Voz 0827 42:45 pues eso que en el mundo la cosa está como estaba antes del verano para salir corriendo pero resulta que no estamos preparados la OMS dice que hacemos cada vez menos deporte y con estas primeras noticias detrás de Putin de la Homs pues se Toni Martínez nos ha contado el comienzo del informativo y arcano que también ha regresado las ha cantado

Voz 37 43:05 de aquellos que yo aquello que yo que es improvisar y lo hago sin corte lo primero que me has dicho es que tenemos que hacer deporte entre Liga no me parece ninguna tontería yo

Voz 38 43:15 aprendo de Willy Toledo que corre de la policía

Voz 37 43:18 hasta papel pagó sobre el instrumental sin que deporte pues yo me quedo un poco mal porque entran cayó conecto cualquier red de con fuerza que los empresarios hagan ejercicio fiscal bueno que cada uno haga lo suyo yo por eso sólo en realidad ya lo verás los rusos son espías tenían un buen plan de tibial único hicimos por cotilla lista por eso no vamos a cambiar no hay tontería centralidad me ninguna poesía dependen

Voz 2 43:42 vamos a necesitar mucha marcado en estos meses y también mucha política y no es por ponernos profundos pero hoy nos hemos preguntado

Voz 0230 43:49 claro que es la política escuchamos una definición interesante que es que es la política lo dice Carmen Calvo y la política es

Voz 1 43:59 encontrarte con el otro

Voz 2 44:03 política puedes encontrarte con el otro como entiendes pero lo más probando hasta que

Voz 0230 44:09 haces más

Voz 0827 44:14 claro que de la política está muy bien el problema es que cuando te encuentras con el otro pues a lo mejor el otro será qué es lo que ha pasado con Xavier Domènech que el líder de En Comú Podem que dice que se va agotado la ministra Meritxell Batet decía esta mañana en Hoy por hoy que le echará de menos porque

Voz 1490 44:30 Javier Solana ha representado una voz de intentar llegar a acuerdos una voz y una interlocución fluida con todas las fuerzas políticas su talante ha sido muy positivo creo que era una persona con la que era muy fácil eso era muy fácil dialogar una persona además honesta y por tanto creo que la política si cierro un valor de los que necesitamos muchos muy vamos yo personalmente los jóvenes

Voz 0827 44:56 también se fue un tiempo de la Dirección General de Tráfico María Seguí yo hoy la hemos reencontrado en la SER sabes que las cifras de muertos en la carretera han crecido un quince por ciento este verano muchísimo bueno pues la Dirección General de Tráfico plantea reducir la velocidad en las carreteras secundarias algo que ya planteó esta mujer Hinault se consideró por miedo y decía por motivos electorales

Voz 16 45:17 que no se hizo por miedo a que una política de seguimiento asociada a un DC evasivo de localizaciones irracionales bombardeando a los ciudadanos pudiera suscitar una protesta en los motivos electorales no fueron explícitamente mencionado hasta entonces palabras pero por supuesto que lo he planteado no sobran Benito sino al resto del Ministerio y la documentalista ahí pueden ustedes retomar el borrador del reglamento de circulación que se curó hasta las últimas instancias ahí ahí está recogido lo que estoy diciendo

Voz 0827 45:51 en fin quien estamos hablando de una medida que podría salvar vidas muchas vidas más de trescientas según nos ha dicho estamos iniciando un curso intenso políticamente ayer conocimos los datos del paro por ejemplo muy malos que nos ponen frente al espejo segundo recordaba hoy echando cuentas Santiago

Voz 1869 46:06 niño claro lo que más llama la atención es la cifra reparo pero no olvidemos el empleo pues está creando con una tasa de actividad del nueve por ciento que es de las más bajas de Europa de cada cien contratos que se han hecho en el mes de agosto noventa y uno han sido temporales nueve han sido indefinidos espera de ese nueve por ciento de contratos indefinidos XXXIX han sido a tiempo parcial

Voz 0313 46:30 parcial España tiene dos problemas

Voz 1869 46:33 es una tasa de paro que no baja pero aparte de esto el empleo que se crea es un empleo que es totalmente precario

Voz 0827 46:40 pues para eso también hará falta muchísima política hemos oído a la vicepresidenta Carmen Calvo y su definición de este oficio también hemos hablado en La Ventana de otros conceptos profundos la madurez la sinceridad

Voz 25 46:52 pocas veces hemos encontrado una definición más certera que está abordo Casino Royale

Voz 2 46:56 madurar es ir apagando las luces por casa diciendo madre mía esta gente

Voz 25 47:02 ABC bueno muy a menudo las instruirá la crueldad van de la mano el Twitter desde el plan

Voz 2 47:07 es difícil de explicar puede ser totalmente sincero conmigo eh de acuerdo es difícil que tuvo en tiendas

Voz 25 47:16 te darías esto es que hay que imaginar los con acento andaluz es de Manuel de Barcelona primero más agua que Mick Jagger haciendo esquí

Voz 0827 47:23 Tico pues no recuerdo Xevi Jagger ha entrado ya en el coro de voces de Sheila Blanco que hoy ha regresado se Rey ahí al final de las twiterías pensado como una nueva sección voces cruzadas Joy entre otros ha cruzado a dos grandes que quizás ahora este encantando hay en algún lugar imaginario Aretha Franklin y Freddie Mercury que hoy cumpliría setenta y dos años

Voz 40 47:53 ya

Voz 41 47:57 sí

Voz 2 47:59 sí

Voz 42 48:06 si la como impresionante la película de la que ayer hablábamos Carmen y Lola que nos cuenta un primer amor entre dos mujeres dos mujeres Diana

Voz 43 48:13 las el prejuicio de su comunidad ante esta relación prejuicios que por desgracia siguen extendidos hace unos días se puso en marcha una iniciativa en Twitter con una etiqueta que se ha hecho viral en muy poco tiempo y aún sigue alimentándose iraní cuyo con

Voz 45 48:33 a que miles de personas están contando sus duras experiencias de rechazo por su orientación sexual

Voz 3 48:41 cuando de pequeña me regalaron una muñeca lo conté

Voz 46 48:44 en el cole y todos empezaron a llamarme Marica en vez de por mi nombre o cuando el momento preferido de muchos el recreo se convirtió en mi peor pesadilla y el grupo de niñas ni el de los niños querían jugar con él

Voz 47 48:56 que siendo Tragsa el despertar de la operación de cirugía superior estuviese cagado de miedo lo único que quisiera ver fuese el rostro de mis padres y que no estuviesen allí

Voz 48 49:05 por qué decidieron que no estaban de acuerdo con quién son que la gente se ría de tipos de decir que no tienes ni un pene en la vagina que te citen diciendo que sólo hay dos géneros y que debes joderte que sólo comprenda tu identidad de género

Voz 0827 49:19 ya han así que más testimonios recogidos por Rubén Serrano que fue quién puso en marcha esta iniciativa hoy está en La Ventana muy sorprendido con la repercusión que ha tenido no esperaba el éxito

Voz 49 49:30 no me esperaba que tuviese esta repercusión no cuando lo empecé hace casi dos semanas hoy como momentáneamente no toda la gente lleva sumándose a estas historias sin parar en tan sólo un día se registraron cuarenta mil Tutti fue como óseas que verdaderamente había muchas ganas de hablar y de contar la violencia que que sufrimos casi a diario

Voz 0827 49:53 para Rubén este éxito que en realidad documenta un gran fracaso demuestra que vivimos en un falso espejismo

Voz 1787 49:59 claro creo que son un poco un falso espejismo nombran nos creemos que somos una sociedad muy moderno que hayamos avanzado a nivel de adopción matrimonio igualitario pero en la práctica no irá socialmente aún está es este odio no hay esta cultura de la homofobia muy interesada dentro de nosotros maquetas a lo mejor hace un comentario hoy no lo parece pero va cargado de de este contenido que quizás a ti no te afecta parada pero a mí sí en no ir me afecta

Voz 0827 50:27 él mismo ha recordado una experiencia propia en su pueblo paseando con su madre un hombre se dirigió a él le llamó maricón y lo que más le dolió fue esto

Voz 1787 50:35 pues lo que más me dolió fue sentir vergüenza de mí mismo Halimi mi sentir muy humillado pero qué he hecho yo simplemente tener una pluma o no tenerla o no comportarme como tú que es que me tengo que comportar como un hombre no era como que te supone mi diferencia tiene que así que es lo que te molesta porque me me merezco esta vejación pública delante de mi madre no es creo que eso me paso no no lo sé con diecinueve años pero qué sucede cuando suele pasar un niño de siete años que es maricón no y el chico no sabe lo que has pero ya empieza a interiorizar que hay algo en mí que la gente no le gusta mucha ocultarlo Black hallarlo

Voz 0827 51:11 y eso es tremendo desde luego ya hemos tomado también café junto a Rubén con Andrés Pascual hubo un tiempo que se dedicó a la música pero ha hecho de todo en la vida no solamente músico abogado viajero conferenciante y además escritor ya hemos hablado con él de su última novela a merced de Un dios salvaje