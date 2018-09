La Ventana (06/09/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 son las cuatro las tres en Canarias

Voz 2 00:07 el Congreso acaba de votar los tres primeros decretos el Gobierno Sánchez de este curso parlamentario el de la sanidad universal ha salido adelante sólo con la oposición del Partido Popular información a esta hora desde la Cámara Baja Mar Ruíz buenas tardes buenas tardes y el Parlamento acaba de desmontar una de las reformas más

Voz 1441 00:23 polémicas del PP en la que retiraba la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares limitaba la asistencia médica pública gratuita quiénes nunca hubieran cotizado a la Seguridad Social sí

Voz 0313 00:37 dos emitidos telemática el Gobierno ha sacado adelante el decreto con los votos a favor de Unidos Podemos Esquerra PNV Pde Cat Compromís Bildu UPN Coalición

Voz 1441 00:46 en Canarias el único voto en contra el del Partido Popular que ha acusado al Ejecutivo de poner en riesgo la sostenibilidad del sistema con una barra libre de asistencia sanitaria Ciudadanos por su parte se ha abstenido al decreto se va a tramitar como proyecto de ley por la vía urgente lo ha aceptado el Gobierno a petición de varios grupos lo que permitirá introducir enmiendas en su debate legislativo

Voz 1454 01:05 el Gobierno y la Generalitat han acordado en la reunión de la Junta de Seguridad que se ha celebrado esta mañana en Barcelona y que terminaba con comparecencias a medio día la incorporación inmediata de los Mossos al Centro de Inteligencia contra el terrorismo y el crimen organizado en un breve plazo Se van a solventar los problemas técnicos que impedían esta integración el libro educativo en España curso dos mil dieciocho dos mil diecinueve es el título de un informe que ha presentado este jueves la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza su presidente José Moyano ha hecho cuentas ya ha detallado lo que se gastan los padres o tutores bastante menos según él de lo que se dice en algunos foros

Voz 1454 01:56 la el Poder Judicial ha denegado el reingreso activo al magistrado que formó parte del tribunal del caso Gürtel que condenó al Partido Popular detalles en la crónica de Javier Álvarez

Voz 0689 02:05 se trata en principio de una cuestión formal porque el magistrado no ha entregado la documentación que acredita que había dejado su trabajo en el Tribunal de La Haya pero el juez había manifestado su renuncia expresa a esta comisión porque pretendía volver a su antiguo puesto la Audiencia Nacional desde donde optar a un cargo como vocal en el Consejo del Poder Judicial que se renovará en diciembre el Consejo por ahora ha vetado el reingreso en la carrera al juez que tumbó al gobierno de Rajoy como consecuencia de la condena del caso Gürtel lo que complica estas opciones para ingresar en el órgano de gobierno de los jueces de Prada además había sido elegido como asesor de la ministra Delgado para recuperar la jurisdicción universal

Voz 1454 02:39 el pasado mes de agosto fue el segundo más cálido de los últimos cincuenta y tres años según la Aemet que hoy avisa además de chubascos y tormentas entre el próximo sábado y el lunes en Andalucía la Comunidad Valenciana el área del Estrecho y el extremo oriental de Castilla-La Mancha la previsión es que los chubascos y tormentas serán probablemente fuertes e incluso muy fuertes o persistentes es esperan que en determinadas zonas de la Península también vengan acompañados de granizo

cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

Voz 5 03:09 la M quinientos uno en el kilómetro dieciséis está cortada un coche ha chocado contra un camión frigorífico un chico de veintitrés años ha muerto y otro hombre de cuarenta y nueve ha resultado herido Javier Chivite portavoz del uno uno

Voz 1239 03:20 cuando llegan los servicios sanitarios y los Bomberos comprueban que el conductor del turismo un varón de veintitrés años se encuentra ya fallecido debido a los politraumatismos padecidos como consecuencia del accidente en el otro vehículo en el camión frigorífico viaja a un varón de cuarenta y nueve años el conductor que está atrapado es excarcelado por los Bomberos de la Comunidad de Madrid y posteriormente el Summa le traslada al hospital de Villalba con pronóstico reservado

Voz 0313 03:46 en principio con policontusiones el PP

Voz 5 03:48 Madrid pide la comparecencia de Carmen Caffarel en la comisión de Radio Televisión Madrid de la Asamblea el portavoz del Partido Popular Enrique Ossorio dice que su nuevo puesto como miembro del comité de expertos de Radio Televisión Española podría ser incompatible con el que ya tiene Caffarel en el Consejo de Administración de Telemadrid

Voz 0313 04:05 la ley de creación de Radio tres

Voz 6 04:07 en Madrid perseguía eh de profesionalizar

Voz 7 04:12 Telemadrid y por eso establecía incompatibilidades muy duras y una de las incompatibilidades es que los miembro

Voz 0827 04:17 el consejo de administración no podían desempeña

Voz 7 04:19 al haber sido nombrados para cargos opuestos políticos como este nombramiento de la señora Caffarel ha sido hecha por el Congreso y el Senado pues los parece que es sexta podría ser que se esté incumpliendo la ley

Voz 5 04:32 del el cero diez el teléfono de información del Ayuntamiento de Madrid será gratuito el año que viene Pablo Soto delegado de Participación Ciudadana transparencia

Voz 8 04:40 esta es una reclamación histórica el Ayuntamiento recibe muchas sugerencias para la gratuidad el cero diez cuando un ciudadano ciudadana llama al cero diez lo que está haciendo es a lo mejor dar un aviso de algún tipo de actuación municipal que es necesaria

Voz 1603 04:52 sesenta y seis grados en el centro de la capital

pues es todo empieza a La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de todo lo que está pasando a las cinco las cuatro en Canarias

los servicios informativos

hola buenas tardes

Voz 0313 05:18 hola buenas tardes el escritor Eduardo Mendoza decía el otro día en una entrevista en el diario El País que no entiende lo que pasa en Cataluña que no entiende y que además les da miedo da un poquito de miedo bueno pues ya somos dos

Voz 0313 05:44 hoy la Junta de Seguridad a un organismo que agrupa a todas las administraciones para ocuparse de la protección de los ciudadanos donde se habla habitualmente de que selló fin se ha hablado hoy por ejemplo de de terrorismo charla de robos de cómo prevenir la delincuencia planes de emergencia de todo lo que tiene que ver con la seguridad como su propio nombre indica bueno pues hoy ese organismo ha tenido en la mesa como uno de los tres más estrella los famosos lazos amarillos que son el último y más visible símbolo de división entre catalanes entre algunos catalanes

Voz 1059 06:13 eso es un problema de lazos sea un problema de convivencia es un problema de personas es un problema de enfrentamientos un problema de crispación hemos llegado a un punto que de verdad ha perdido amigos los giro conservar voy a tener que hablar lo mismo que con mis hijos tengo tres hijos con los que perfectamente puedo hablar del tiempo pero si hablamos de alguna tendencia o algo así pues mis pobres hijos me mira mal y me dicen papas que tú eres un facha a digo joder bueno os hoy un facha

Voz 0313 06:38 qué queréis que siga esta tarde en La Ventana vamos a poner el foco en esa polémica pero sin la verborrea política habitual hemos estado con un grupo de los que quitan lazos por la noche y que por cierto está muy organizados

Voz 1059 06:49 los dos Lodosa aquí Rato olvidados todos pues

Voz 11 06:52 lo cambio correcto

Voz 12 06:53 bueno aquí Escorpión aquí estoy con alguien y cocía comporta

Voz 0313 06:58 ya hemos hablado también con los que ponen los lazos no con gente de los Comités de Defensa de la República que dicen que no hay para tanto

Voz 8 07:05 y además se quejan de que lo retiren quitar

Voz 13 07:07 libertad de expresión porque ellos y cuelga otras cosas yo no se los pide a quitar porque creo en la libertad de expresión ellos fue la cuarta en un mil ellos que fue lo que quiera que hagan murales que no con símbolos de Franco ha vuelto y naciste pidiendo pues la unidad de España lo que ellos crean pero yo no se les voy a quitar pues asisto al paro

Voz 0313 07:29 eh eh no no merece la pena ni exagerar lo ni tampoco minusvalorar lo creo que es entiende perfectamente y que se comprende que haya gente bastante gente preocupada entre los cuales me cuento creo sin ya hace mucho tiempo que lo digo que éste es un clarísimo ejemplo de cómo la política buenos partidos concretamente unos más que otros en lugar de solucionar los problemas los agravan por eso pretendo que hoy escuchemos voces voces de la calle que expresan cosas distintas a ver qué Versión sacamos todos para mí desde luego a lo más importante es que a pesar de todas esas diferencias nunca nunca dejemos escucharnos bienvenidos a La Ventana

Voz 15 08:14 y a lo que a más place bueno Lass web huy sí

Voz 0313 09:51 ah ya les Isaías buenas tardes hola buenas tardes emanaba regresando todo el mundo a La Ventana emocionan Domínguez qué tal bienvenido hola amigo we can compara el sol

Voz 13 10:01 otra vez bien Gent con fuerzas otro septiembre caliente otro otoño Ventorro

Voz 0313 10:07 este otoño caliente si los así pero quizás comparado con lo que

Voz 13 10:13 a vivir al año el año pasado sí sí sí yo tengo la confianza de que

Voz 0313 10:16 nada esta mañana Enric Juliana decía la tertulia de Hoy por hoy que tal día como hoy hace un año el Parlament de Cataluña estaba probando unas leyes de desconexión que apuntaban hacia la creación de un Estado propio de forma unilateral hoy estamos discutiendo fin como gran argumento los amarillos en fin que quise serio qué tal se bueno yo no creo que estemos peor que hace un año sinceramente que la situación sigue complicada turbia y que veremos si y en cabrón a mucho poco bueno voy a lo veremos pero yo creo que peor no

Voz 1603 10:46 estamos a mí ayer escuchábamos a a Tardá decir cosas Granta de una sensatez gran tardó apabullante sobretodo porque vienen de quién es precisamente es sospechoso ni de ser equidistante ni de renunciar a sus ideales pero sí de insuflar

Voz 0313 11:03 el mensaje de verdad desde el mensaje de tercera tratando de estúpido So de imbéciles a quienes quieran imponer sus tesis aún cincuenta o al otro cincuenta por ciento de catalanes es el mensaje de que nadie puede aspirar a ganar por goleada

Voz 1603 11:14 bueno yo creo que es muy claro yo desde luego lo

Voz 1 11:17 no pero lo llevas diciendo no me suena Sarkozy salgo es un problema es que ayer

Voz 16 11:22 aparte de tardar también habló el presidente de la Generalitat diciendo que estaría dispuesto a llegar hasta donde llegó pues no se refiere a eso es a a Bruselas

Voz 0827 11:32 las o si se refiere a otra cosa no esperemos que todo quede digamos serán la nebulosa de las palabras y que efectivamente se pueda reconducir la cosa por la vía de la política de de la aritmética que es lo que decía Tardá

Voz 0313 11:43 Sonia Ballesteros buenas tardes lo primero cuéntanos a todos quiénes son los que ponen y quitan lazos en Qatar

Voz 1603 11:48 a ver puestos que los ponen son ciudadanos que Peres

Voz 1913 11:51 dejen a los C D R los Comités de Defensa de la República muy numerosos están en casi todas las poblaciones

Voz 0313 11:57 con unos trescientos nacieron hace

Voz 1913 12:00 un año con el objetivo de participar en el referéndum del uno de octubre de movilizar a la gente para que participara su papel es ese movilizar a los ciudadanos y cuentan además con el paraguas de muchas instituciones partidos políticos pitón pues y luego los que los quitan pertenecen a los G B R grupos de defensa y resistencia parece un chiste no sé es una realidad grupos de defensa y resistencia son muchos menos unos veintitrés grupos en toda Cataluña con capacidad para movilizar a una treintena de personas cada uno empezaron a actuar en de abril como respuesta a lo que ellos consideran una ocupación ilegal de la vía pública con los lazos amarillos

Voz 0313 12:40 perdemos por si algún despistado que los lazos amarillos reivindican la libertad de los políticos que están presos los dirigentes independentistas que llevan ya muchos meses en la cárcel el perfil de los que salen a la calle gente joven de mediana edad

Voz 1913 12:53 pues mira lo que llama la atención es que el perfiles muy similar en las dos partes se movilizan tanto hombres como mujeres puridad sobre todos los mayores de cincuenta y sesenta años parece lógico porque estos pues la mayoría de ellos ya no tiene niños pequeños algunos están prejubilados tienen más tiempo libre

Voz 1603 13:09 presiones y estatus social pues muy variados en uno y otro lado

Voz 0313 13:11 dónde empiezan a visualizarse claramente las diferencias es en la forma de actuar

Voz 1913 13:15 pues sí mira ahí nos encontramos con el día y la noche no como una expresión lingüística sino como una realidad los que ponen lazos lo hacen de día

Voz 1059 13:23 Ellos son mediodía acompañados de su policía municipal ponen los grafitos con la familia hay todo una cervecita los quintos y fijar en fiesta con familia y dos cantando bailando en las que les quitan nos contara Roberto

Voz 1913 13:35 hacen de noche los saldremos de aquí

Voz 1059 13:37 a las doce de la noche como unos desgraciados y rezando porque vea nadie luego encima nos dicen

Voz 1 13:42 te tapas tapas enfrente

Voz 1913 13:46 y luego encontramos que estando ideológicamente en las antípodas acaban coincidiendo a la hora de calificar lo que hacen los otros las palabras dictadores y fascistas son habituales para hablar de los demás de los del otro bando sobre lo que eso no libertad de expresión Carmen del GDR de Moncada argumenta por qué quitar lazos no es libertad

Voz 13 14:06 no no no no no quitar no es libertad de expresión porque ellos y cuelgan otras cosas yo no son los voy a quitar porque creo en la libertad de expresión ellos fue la cuarta en la mi Ellos que cuelguen lo que quiera crearon murales que no con símbolos de Franco Voltaire y naciste pero sigue pidiendo pues la unidad de España lo que ellos crean pero yo no sales les voy a quitar yo si me lo quitan a mí por lo tanto libertad para quitar lazos unas libertades

Voz 1913 14:35 ni Roberto desde el otro lado desde acción hay resistencia de Ciudadanos por España argumenta por qué poner lazos no es libertad de expresión

Voz 1059 14:43 si la libertad de expresión esa muy bien pero muy bien las dicho expresiones expresión que significa significa palabra yo puedo explicar lo que yo quiera pero de eso a invadir el espacio público como a mí me de la gana sin dar opción a que otros pongan otra cosa ya no sé hasta ahí no llego pero yo creo que eso no es libertad de expresión

Voz 0313 15:00 a su manera sobre sobre el el clima en la calle del malestar una cierta tensión más menos Joseba también según los análisis que te han dicho Sonia

Voz 1913 15:08 pues mira sobre la violencia en concreto hay un rechazo total la intención por ambas partes de evitarla desde los Comités de Defensa de la República insisten en que el pueblo de Cataluña ha demostrado una y otra vez ha demostrado de sobra que no es violento ir donde no hay acuerdo sobre el malestar o la crispación que es distinto a la violencia es un matiz interesante entonces sobre el malestar y la crispación Carmen no la percibe

Voz 13 15:31 yo no he tenido ningún enfrentamiento físico con nadie porque esté colocando lazos sí que lo veo por Latin le no lo veo que sea la realidad del pueblo de Cataluña siendo un vamos es que nadie que conozca tenido ninguna confrontación por ponerlos

Voz 1059 15:44 Roberto Saviano en tan osea no es un problema de lazos usadas un problema de convivencia es un problema de personas eso es un problema de enfrentamientos un problema de crispación hemos llegado a un punto que de verdad ha perdido amigos los Gil conservar voy a tener que hablar lo mismo que con mis hijos tengo tres hijos con los que perfectamente puedo hablar del tiempo pero si hablamos de alguna tendencia o algo así por mis hijos me mira mal y me dicen papas que tú eres un facha digo joder bueno os hoy un facha

Voz 0313 16:11 qué queréis que diga el tema de fondo

Voz 1913 16:13 a razones ideológicas que les mueven hoy a poner y quitar lazos y mañana pueden ser otra cosa están ahí y son inamovibles los defensores de la República catalana no dé marcha atrás

Voz 17 16:23 fui a la manifestación aquella en contra de la sentencia del Estatut al acabo de cuatro de ellas el independentista convencido porque porque me di cuenta que el Estado español no me iba a satisfacer desde el punto de vista de izquierda y el punto de vista económico desde el punto de vista de democracia me preguntan si tu vida

Voz 13 16:41 es el doble de dinero renuncia a DJ

Voz 18 16:44 eh

Voz 13 16:44 no al autonomismo y ya no lo que vemos es es Castaño

Voz 1913 16:47 los defensores de la unidad de España

Voz 1059 16:50 el hecho de que estos señores sacan el lazo o nos sacan el lazo y no me cambien a los tíos cerdos que hay detrás de todo esto yo me voy a quedar igual lo único que pasará que es que entonces y ahora me conformo con sacar lazos icono arrancar sus esteladas perdón sus trapos con arrancar sus trapos y quitarles esas pancartas en donde nos anuncian a todos que tienen unos políticos presos pues realmente haré otra cosa no sé cuál pero haré otra cosa

Voz 1913 17:17 así están las cosas Carlos y una frase final tiene guía yo ahí colar no

Voz 1603 17:21 ver es que no hemos hablado de la tercera vía

Voz 0313 17:23 amigo los que ni quitan ni ponen lazos

Voz 1913 17:26 son la mayoría entre ellos parece hacer mella el hartazgo

Voz 0313 17:29 Marina Subirats buenas tardes bona tarda bona tarda Marina Subirats catedrática de Sociología no se escucha escuchan los estudios de Radio Barcelona después el reportaje a pie de calle de Sonia y con qué conclusión te quedas te has llevado alguna sorpresa o no o paisajes más o menos el que el que conoces

Voz 9 17:46 el que conozco por supuesto no pesa ninguna lo que pasa es que hasta ahora han sido incidentes relativamente poco importantes pero hay el peligro de que efectivamente vayan a más IVA claro cuando tenemos este tipo de confrontación es decir yo no voy a hablar de ese lazo amarillo tal cual pero es que el lazo es el símbolo eh entoces claro en el momento en que tenemos dos grupos que están cerrados sobre sí mismos y que ven al otro grupo como el enemigo pues es muy difícil que se mantenga la calma en todas las situaciones de modo que no descarto el que en algún momento pudiera haber violencia aunque desde luego hay que decir que por parte del movimiento independentista la no violencia ha sido un signo de identidad desde el inicio

Voz 0313 18:36 sí señora esto muy importante lo comentaba Sonia esa última frase final de no hemos hablado desde los de la programa Rossi tercera vía que ni ponen y quitan lazos y que están un poco bastante hartos de todo

Voz 9 18:47 por supuesto y en cambio desde mayo

Voz 1603 18:49 punto de vista este es el grupo que debiera

Voz 9 18:52 hacer que debiera hacerse oir que debiera efectivamente el tener más influencia en la sociedad porque no vamos a lograr rehacer la la la convivencia Si no volver hemos a acercar posiciones si la exposición es cada vez están más más más distanciadas y son más agresivas es evidente que no puede no esto no augura nada bueno porque porque por lo que digo porque en algún momento puede exaltar la violencia puede haber heridos puede haber cosas entonces eh el grupo intermedio que probablemente hoy sea y al más amplio o de los más amplios pues es el que realmente tendría que hacerse oír y tendría que intentar acercar a acercar posiciones digamos no no exigiendo que nadie renunciar a las suyas pero es que en el tanto que escuchamos a los demás posiblemente vemos que bueno pues que tiene su parte de razón y ya sabemos aquello de que de que la verdad pues es un espejo que ese fragmento ya nunca más pudo unificar todo que cada uno tiene su fragmento de razón y por lo tanto el poder llegar a acuerdos

Voz 1603 20:03 profesora Subirats yo quería saber cómo cómo evalúa usted cuál debería ser la posición ética de los líderes políticos que están animando a unos y a otros a hacer eso porque en el fondo cuando uno invita en no discutir estas cosas en el Parlamento catalán por ejemplo que recordemos continúa sin que es el lugar donde además se tienen que disco por debatir habla de estas cosas sino invita empuja y anima a los ciudadanos a llevar esta discusión a la calle a las plazas a la megafonía tal bueno en el fondo está creando el caldo de cultivo en el que se puede producir estas buenos situaciones tensas y en algún caso violentas cuál es la responsabilidad ética del dirigente político o social ante una situación que estamos viendo como se nos va de las manos

Voz 9 20:49 pues para mí es una responsabilidad enorme enorme y hay que decir que esto se ha producido también por los para las dos partes

Voz 1603 20:57 ahora tienen ustedes en ella hace

Voz 9 21:00 más de diez años cuando tuvo todo el problema del Estatuto ir se por parte del PP se llamó a boicotear los los catalanes yo me preguntaba ya como no se daban cuenta de que estaban jugando con fuego porque estaban incitando a una gran parte de la población de España a ver a los catalanes como los enemigos como los enemigos a batir a ningunear bueno en aquel momento no pues en Cataluña respondió poco eh pero claro ibas viendo que aquello pues se seguiría calentando porque no no no no paraba entonces bueno ha llegado el momento en que explotó cuando explotado efectivamente así es difícil pararlo entonces desde mi punto de vista de los partidos políticos no todos por igual por supuesto pero tienen una gran responsabilidad ahí yo diría incluso una culpa enormes en lo que ha sucedido porque porque por razones electorales Anido y han ido promoviendo el enfrentamiento y esto pues lo hemos visto a lo largo de mucho tiempo que lo lo hemos visto en el en por parte del PP y lo hemos visto por parte de los partidos catalanes especialmente de bueno te Convergencia en un inicio del Pde Cat ahora eh de modo que yo realmente Sir Si Si estoy en la piel del presidente Torra no estaría nada tranquila porque si hay un día un una persona que que que mueren un incidente en gran parte será su responsabilidad en este momento

Voz 0313 22:34 Jones acaba de decir es duro de Marina

Voz 9 22:37 es muy duro lo sé y no me gusta decirlo pero creo que debemos poner a los partidos a los políticos frente a sus responsabilidades puesto que para eso se los ha escogido para eso se lo ha nombrado es decir al que ha vivido un problema Éste es la cuestión de la relación Cataluña España hay que resolverla políticamente desde el minuto uno Cataluña ha pedido insistentemente el diálogo durante mucho tiempo no ha habido manera de hacer de delegar este diálogo ir todos lo sabemos no no tengo porqué ahora explica por toda la historia verdad entonces no bueno ha llegado un momento en el cual pues claro desde la política se ha visto que no se podía yo esto fue en en el hace un año en septiembre octubre del año pasado entonces claro claro entonces que ha pasado bueno pues que lo haga al pueblo entonces se deja en manos del pueblo y por el otro lado lo mismo puesto que acabamos de ver como los líderes de ciudadanos se han puesto al frente de los que quitan lazos amarillos con lo cual es una manera de decir lo sea el partido que ganó las elecciones en Cataluña incapaz de absolutamente de dar ninguna solución y lo único que se le ocurre es lanzar a la gente a la calle también entonces sí cuando cuando se lanza a la gente a la calle no sabemos dónde puede terminar a pesar de que se se diga que se trata de personas pacíficas que de ninguna manera quieren la esencia pero la violencia se puede desencadenar y los sí

Voz 0313 24:10 sí efectivamente este es el momento de la política

Voz 9 24:13 por suerte hubo un cambio de gobierno en el estado hay un Gobierno que está ofreciendo diálogo e ETI Cataluña que siempre ha pedido diálogo pues tiene que acogerse este diálogo en parte lo está haciendo puesto que sabemos que hay una serie de comisiones que están negociando entonces es el momento de volver a la política idea calmar a la población

Voz 0827 24:34 es lo que le iba a decir no que antes cuando se habla de tercera vía nosotros queríamos a ciudadanos que se hagan oír que quizás en estos momentos vayan siendo mayoría pero también la tercera vía tiene que venir desde los partidos hasta ahora enfrentados y no sé si las declaraciones de Tardá de ayer esa especie de giro de timón puede considerarse una búsqueda de una tercera vía dentro de las formaciones políticas

Voz 9 24:55 bueno yo espero que sí además a nadie se le escapa que dentro entre los partidos los partidos soberanistas independentistas pues tampoco hay un acuerdo si hay diferentes estrategias y que los que republicana está intentando una vía que no sea volverá al suicidio que era el camino que es estaba el año pasado no estos días pero bueno pero claro aquí necesitamos líderes que se atrevan a enfrentarse al movimiento es decirle las cosas están así esto va a ser algo muy largo veremos cuando acaba lo que hay que hacer es ir avanzando pero no pedir la luna porque no se tendrá ir por lo tanto arriesgarse a que no voten arriesgarse a que le llamen traidor es lo que pasó el año pasado pero un hombre de Estado tiene que una mujer por supuesto quizá si fueran mujeres sería distinto

Voz 0313 25:51 me gustaría que Marina Subirats y el resto de oyentes de La Ventana que al principio al abrir el programa seguro que mucha gente la llama la atención esa capacidad organizativa casi casi militar no de de de uno de esos grupos que hemos acompañado que retiran lazos amarillos por la noche aquí Escorpión aquí ratón yo creo que eso se lo pudiéramos Poe en antena de forma un poco como como bloque homogéneo para para bueno para para para oler lo que es lo que se vive en esos momentos pues yo creo que estaría muy bien no

Voz 1913 26:17 sí fue una madrugada en la comarca del Maresme se quede con Roberto que es de Garcés un grupo se llaman así grupo de acciones resistencia de Ciudadanos por España quede con él en el parking de un polígono industrial de esa como Arca del Maresme que está relativamente cerca de la ciudad de Barcelona eran cerca de la medianoche

Voz 2 26:43 dígalo

Voz 1913 26:45 sí fueron llegando fallaron algunos de los que iban a participar en lo que denominan operativo de limpieza se reunió un grupo reducido unos dos coches bueno dos coches en realidad antes de salir como siempre se conectaron a una aplicación que les permite estar en contacto entre ellos

Voz 19 26:59 yo este programa este programa celo nos permite que nuestro móvil se conviertan en walkie talkie entonces la gracia que tiene a parte de esto es que estela de policía en principio como que es telefónico no lo pillan con lo cual siempre estamos en contacto porque claro hay gente que limpia pero hay gente que vigila por ejemplo te pones en la entrada de un pueblo y en la salida para ver si viene o no viene en algunas calles mientras los compañeros una limpiarlo antes de salir se establece cuál es el objetivo

Voz 1059 27:22 qué vamos a hacer va a ser coger los coger los coches hierros aquí en la ciudad de Vilassar de Mar hay una valla que es la valla el trenes en esta valla del tren siempre están colgados una serie de la Fox que nosotros vamos sacando periódicamente que ellos los volver a poner

Voz 9 27:37 se prueban los equipos

Voz 11 27:40 dos aquí razón me oyes todos pues declaró cambio correcto

Voz 12 27:43 bueno aquí escorpión aquí esto escupieron alguien y cocía poco

Voz 20 27:48 a todo aquel cambio Kanye

Voz 1913 27:51 el objetivo porque había gente en la zona donde iban a actuar así que para evitar enfrentamientos seguimos adelante y la decisión fue quitar los lazos de un puente que a día sobre la carretera en tan sólo unos minutos cortando los plásticos amarillos con Cutter se eliminaron absolutamente todos los lazos

Voz 4 28:07 coge

Voz 2 28:08 a lo mejor

Voz 6 28:16 la voz de Intel

Voz 0313 28:19 botó dentro un testimonio radiofónico realmente valioso Marina Subirats es socióloga pero yo no me resisto a preguntarle si se atreve a sin no no digo a pronosticar a intuir dentro de un año donde estaremos con este tema pero donde estaremos en Barcelona en Tarragona en Reus en Vigo en Sevilla en Madrid en Bilbao en Valencia como estaremos analizando este tema dentro de un año todos

Voz 21 28:46 pues no mire no me atrevo porque esto sería tener la bola de cristal desde la socióloga

Voz 2 28:53 aquí no hacemos este tipo de predicó

Voz 9 28:55 Joan es lo máximo que podemos decir es dado la situación bueno pues hay dos o tres escenarios posibles no haya unos pues que es que desde mi punto de vista son más optimistas y otros menos optimistas pero cómo se van a la es decir yo lo que espero lo que espero que hay a la sensatez por parte de los partidos políticos para negociar este momento en este momento que es el momento en que por fin se ha podido tener la oportunidad de de que es de que se trate políticamente este problema por lo tanto que es donde hay que hay que llevarlo y resolver lo que además pues bueno se vaya a una o a una situación en que la población también eh abra un poco sus antenas no se cierre a solamente oír los mensajes de los suyos también eso

Voz 0313 29:41 todos tenemos una parte responsabilidad verdad los medios

Voz 9 29:43 los medios muchísima otra cosa que es importante saber también necesitamos una educación democrática esto en España no lo hemos conseguido hubo un momento en que se habló de la Educación para la Ciudadanía era fundamental

Voz 13 29:57 poderlo hacer el poder educar

Voz 9 30:00 la gente joven porque claro basta con oír lo que habéis puesto para darse cuenta de que debe ser muy emocionante se debe sentir como rangos siendo por la noche a quitar los lazos amarillos una gran gesta verdad bueno por favor eh qué pasa que no te hemos tenido una educación democrática y entonces creemos que esto es de todos por lo tanto es mío puedo hacer con ello lo que me dé la gana la democracia no es esto

Voz 0313 30:28 Marina Subirats muchísimas gracias para asomarse este ratito La Ventana seguiremos en contacto a ver qué pasa

Voz 9 30:33 muy bien gracias a vosotros un abrazo muy grande

Voz 0313 30:36 en ese cambio de escenario y de allí de paradigma al que se refería Marina Subirats ha tenido hoy una traducción muy clara en el ambiente que se respiraba por lo que cuenta no en la Junta de Seguridad donde ha hablado de los lazos amarillos se haga una especie de acuerdo a un pacto de neutralidad de que los espacios públicos son de todos luego eso cómo se tiene que gestionar no lo sé sólo los Mossos d'Esquadra los responsables de de gestionarlo así es como han quedado en la reunión porque son quienes tienen competencias no pero no ha habido la animosidad a la beligerancia de declaraciones de los último meses donde los Mossos fueron prácticamente criminalizado por lo que habían hecho ya ha dejado de hacer un poquito de

Voz 1603 31:11 porque es una magnífica tenían la la escenificación también de que hay espacios de colaboración en de coordinación pero déjame recordar también porque yo creo que es justo hacerlo que los Mossos tenían una orden política que era identificar a aquellos que quitaban los lazos y al contrario es decir que los pone hace ejercicio de su derecho de la libertad de expresión quién quién se siente ofendida luego atacado que ahí podemos entrar ahí podemos discutir cuatro horas sobre si es lo mismo no es lo mismo me da igual pero lo cierto es que algo hay una instrucción política para que las personas que quitaba un lazo porque se siente agredido porque dicen que eso Estados fascista y que todo cree que hay presos políticos resulta que no pueden hacerlo por eso entre otras cosas no lo hacen a cara a cara descubierta ni lo hacen a plena luz del día suele Ballesteros muchísimas gracias compañeros hasta ahora ejemplo venas manía

la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 37:37 ayer en La Ventana en Todo por la radio inauguramos una sección que va a tener en principio en principio periodicidad semanal que nos va a permitir conocer con detalle todas las cosas que ocurren en el Universo Donald Trump que es un universo gira que cara que es el universo digamos extenso no ayer Marta de libro de Bob Woodward

Voz 6 37:55 qué es lo último en fin esa especie de de de

Voz 0313 37:59 trato apocalíptico el seguramente bastante real que hace gente que le ha tratado muy muy de cerca yeso de ayer pues es una sección siendo humor y a Trump efectivamente lo podemos tomar medio en broma pero muy en serio hoy por ejemplo en Estados Unidos nunca el país ha estado tan dividido a la hora de de de escudriñar en lo más recóndito de su de su ADN en los valores en los principios en los amigos en los en los enemigos y en mitad de todo este follón ha ocurrido algo que afecta directamente a nuestro mundo a nuestro oficio al periodismo que convertimos en polémica destaca

Voz 2 38:35 la polémica

Voz 0827 38:39 el New York Times publicó ayer un artículo anónimo en el que una persona afirma ser miembro de un grupo de resistencia interna en la Casa Blanca contra Donald Trump una especie de célula que trabajaría para abrimos comillas boicotear partes de su agenda sus peores inclinaciones para reconducir a vimos comillas sus impulsos más equivocados la red la acción es sorprendente y la pregunta es si este anónimo autor él o ella es un héroe o es un villano como Trump es un personaje tan abominable el primer impulso es sentir simpatía por quién dice Thor puede torpedear sus desvaríos podríamos pensar O'Hara Un funcionario resistente hubiera Transpac pelado las órdenes que pusieron en marcha las mención final en la Alemania nazi por ejemplo pero claro como Trump a pesar de su compleja personalidad es además un presidente elegido democráticamente también cabe plantearse la legitimidad que tiene un grupo de altos funcionarios para boicotear su acción de gobierno en vez de usar otros mecanismos constitucionales que permitirían apartarlo del poder la vigesimoquinta enmienda por ejemplo que permitiría su vicepresidente con la mayoría de los miembros de su gabinete promover la incapacitación de trámite

Voz 0313 39:50 los es una polémica interesantísima y la verdad que cuando tanteado Isaías esta mañana hizo alarde esto no no lo había mirado así he pensado funcionario ole la columna

Voz 1603 40:01 pero ojo ojo morado eh no estamos hablando de un funcionario pero estamos hablando no no digo porque a veces sí es un miembro de la Administración vamos a decirlo claramente es un miembro del Gobierno es un republicano si es un tipo que además aplaude digamos las líneas generales de la política de trampa luego es alguien designado directamente por el presidente os podéis imaginar la cantidad de artículos que está habiendo incluso hay algunos que están seña siendo señalados directamente hay una palabra clave que han analizado parece que utiliza su vicepresidente y agua de lo que dije es que estudiaron incluso se plantearon declarar

Voz 9 40:42 promover la declaración de incapaz de

Voz 1603 40:44 otra ampara pero decidieron que eso era desestabilizar el país lo que hecho el Times es algo insólito es decir publicar un artículo de opinión con esta carga y demoledora para el presidente de los Estados Unidos sin revelar quiénes ya sabéis que el director del periódico tampoco lo sabe porque la sección de Opinión The New York Times está radicalmente separada que la sección periodística de del del periódico

Voz 1913 41:11 esto

Voz 1603 41:12 es casi pedirlas los lectores un auto de fe la nosotros utilizamos la palabra bueno nos cuentan fuentes según fuentes cercanas y tal no es bueno utilizar demasiado las fuentes porque la nosotros lo que tenemos que tratar es que la gente hable a cara descubierta y sólo en casos muy contados y y acceder a esa a esa protección es insólito lo que he hecho es no York Times

Voz 0313 41:35 muy arriesgado muy arriesgada donde en estos tiempos

Voz 1603 41:38 los en los que hablamos de noticias falsas de la falta de confianza esto es una señal de que el New York Times le está ofreciendo a sus lectores les está diciendo os pido la máxima prueba de fe nosotros conocemos a este funcionario mejor dicho a este alto cargo político no podemos revelar su nombre creernos es cierto lo que estamos publicando bajo ese bajo ese anonimato

Voz 0313 42:02 sólo puede hacerlo un medio que crea disponer como es el caso de una credibilidad Iron capital en ese sentido enorme

Voz 2 42:10 así no vamos osea yo solamente tengo una duda sobre el que la duro está muy bien la duda está muy bien informa

Voz 0827 42:16 acción que contiene este artículo es que es potentísima y es una carga de profundidad contra el Gobierno y sobre lo que está sucediendo en el Gobierno Trump no yo tengo dudas sobre el formato es decir Si publicar un artículo anónimo o haber utilizado esa fuente como se utilizó

Voz 16 42:32 en el caso de hacer un reportaje haber hecho

Voz 0827 42:35 en un reportaje sobre todo para proteger la fuente y sobre todo para proteger futuras iniciativas ya el presidente ha dicho que esto es una especie de

Voz 1603 42:42 es una traición no lo han criticado

Voz 0827 42:44 xx empieza una investigación esa fuente estaría más protegida seguramente dentro de un artículo que a lo mejor a lo mejor en esta eh

Voz 1603 42:53 yo creo que el equipo editorial formato que el equipo de de opinión del New York Times tiene va a tener posiblemente también la posibilidad de de proteger a su a su fuente pero la fuerza de lo que dice en primera persona yo estoy ahí forma parte de la resistencia pero no de los de la izquierda radical no no yo

Voz 1913 43:11 sí republicano estoy aquí he apoyado este

Voz 1603 43:13 el Gobierno pero es un tipo que se fía no tanto de sus aliados sino que tiene un clarísimo decalaje hacia personajes autoritarios como Putin o el presidente de Corea del Norte es contradictorio en no no puede central dice una cosa y la contraria somos nosotros los que estamos boicoteando por el bien de nuestro país sus iniciativas más locas claro que esto lo diga alguien en primera persona y eso un secretario de Estado mínimo

Voz 0313 43:42 no me quiero imaginar los movimientos de investigación que debe haber ahora mismo para tratar de pillarle para tratar de identificarla grandes un tiempo veremos alguna película sobre esto

Voz 1603 43:52 en la Casa Blanca

Voz 0313 43:55 claro claro que alguien

Voz 1603 43:58 oteando no le pasan papeles eso lo cuenta Bud hay papeles que primero como él no no entiende no les gusta leer Se aburre el sólo ve la televisión idea no no tiene capacidad solo dicen sus asesores para para entender asuntos complejos no le más allá de un papel se aburre se cansa opina una cosa y la contraria pues el evitan las decisiones complejas para que no la necesita cosas tan graves

Voz 0827 44:23 hace muy bien el artículo y desde luego que se pongan en marcha los mecanismos para apartarlo porque si no desde luego en cualquier momento nos puede dar un gran disgusto no solamente de los Estados Unidos

Voz 8 44:34 tienes tu catolicismo cuando te dice que tendrías que tener su seguro porque es el mejor precio increíble fuga

Voz 22 44:39 si todos los AVE línea directa sobre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 40 44:50 mira el tu contra hemos para que no se quite acompañan por la mañana o cuando disfrutas tanto tiempo libre hacían publicidad en verdad honesta ilegal por eso anunciantes agencias y medios llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable

en La Ventana con Carles Francino

Voz 0313 45:17 enseguida nos vamos a la vuelta ciclista que hoy vuelve a ir deprisa deprisa por delante del bastante por delante del horario previsto pero no quiero cerrar esta primera hora de programa sin saludar una persona muy especial miren tanto que hablamos de las noticias de los carriles informativos de que no sabes los hace muy pesados Areces quedamos Labraza qué tal todo mañana Pepa Bueno abría a las ocho Hoy por hoy con la historia de Luca un niño de cuatro añitos que consiguió salvar la vida de su madre porque a alguien le había enseñado a llamar al ciento doce su padre lo contaba así

Voz 41 45:48 mujeres diabética importa una bomba de insulina y la máquina Vasallo suele provocó un bajón de azúcar muy grande hice quedó inconsciente semiinconsciente Si el rápidamente cogió el teléfono lo desbloqueo le dio al uno uno dos y se puso en contacto con los y El Neng

Voz 1 46:08 sueño a Luca a llamar a utilizar

Voz 0313 46:11 importancia del del ciento dos euros por su profesora de Infantil en el colegio de Virgen del Camino de San Miguel del Camino Elisa de la Riva buenas tardes

Voz 1263 46:20 hola buenas tardes a escuchar la radio esto

Voz 0313 46:22 mañana

Voz 1 46:26 pero se lo han contado no

Voz 1263 46:28 sí sí sí ya ya sé que ha salido todos los medios y no es para menos porque el chaval se lo merece ha sido todo un euro las papeletas pero muy bien

Voz 0313 46:38 qué bien como es enseña a niños tan pequeños y a calibrar la importancia de una emergencia como se hace Suiza

Voz 1263 46:44 eh pues pues como se hace cuando infantil a través del juego oí posó en intentando que que ellos lo vean a través de un juego y que les den importancia porque ayudar a las personas también es importante y sobretodo Daniel a las clases más querido así toda pues bueno a través del juego y tal al señalamos situaciones donde tenían que llamar a al ciento doce porque su madre su padre au o alguien su abuelo necesitaba pues bueno yo lo veía como un juego y bueno ahí nuestra cerrazón una manera otros de otra pero comida aquí nunca ha sabido hacer volver muy honda situación

Voz 0313 47:21 esta parte del aprendizaje forma parte del plan de estudios del cole os iniciativa suya Lisa

Voz 1263 47:26 eh pues bueno a ver como tal el currículum no viene específico como tal está aprendizaje pero bueno yo creo que todos los profesionales a lo largo de nuestra historia pues surgen situaciones cotidianas de la vida que pues les tienes que preparar para la vida entonces pues bueno si surge a través de un cuento una experiencia que haya pasado el pueblo algo pues siempre aprovechas para enseñar las cosas que lo mejor les pal de ahí vamos yo qué

Voz 0313 47:55 eh eh

Voz 1263 47:57 ya inmersos que que aporto porque pequeño muy pequeños

Voz 0313 48:01 cuántos años lleva de profesora

Voz 1263 48:04 veinticuatro años así

Voz 1603 48:05 ajá ha debido a la vida la vida en las aulas quién Eden clase también trataron eso de cuidar de su de su hermana de su hermano debe ser consciente que su madre está

Voz 1 48:17 eso es tanto no

Voz 1603 48:21 esa eso fue el propio Luka si su propio instinto de protección no

Voz 1263 48:26 ya desde luego todos los rumores porque son pequeños yo quería resaltar también la importancia de la familia porque a la familia no está detrás y refuerza todo lo que se aprende el poner pues evidentemente no vamos con esto sí que es importante porque allí han sabido continuar ni al enseñarle hombre pasa la dieciocho porque eso sí que es difícil pero avanzaron de tres cuatro años ahí la familia también ha tenido sus papeles

Voz 0313 49:00 ese equipo ese equipo con el que soñamos siempre desde profesores y familia equipo vista

Voz 1263 49:06 no tengo la suerte de tener esa colaboración la día a día entonces es muy importante

Voz 1 49:13 si arriba gracias por asomarse a la ventana un abrazo muy grande de verdad gracias a vosotros hasta pronto

Voz 42 49:20 los mares

Voz 43 49:23 hola al no sin armas el pan

Voz 6 49:34 los playa historia bonita de verdad

Voz 2 49:37 la que sí se Domínguez hasta la próxima hasta la próxima adiós hasta luego hasta no vamos a la vuelta ciclista va

Voz 4 49:45 un Botero siente la libertad el viento en su cara

Voz 2 50:16 vamos vamos que esto se acaba Íñigo Marquínez buenas tardes

Voz 20 50:20 tras que a Francino claro que siguen una jornada apenas a dos kilómetros algo menos ya para la línea de meta que venimos contando como todos los días desde las cuatro y cinco de la tarde en dispositivos móviles página web ondas medias una jornada que será va a llevar un aquí que va a ser de victoria extranjera pero una jornada ojo en la que Herrera está a puntito de conseguir el maillot rojo de líder porque figura en un grupo que está haciendo de puente entre la fuga y el pelotón y ahora mismo está en el grupo que está como decimos haciendo de puente tiene una ventaja superior a los nueve minutos con respecto al grupo donde viene el líder y eliminen todos los grandes favoritos en la clasificación general es decir puede ser maillot rojo Jesús Herrada ciclista del Cofidis ciclista español con unos tres minutitos algo más quizás de ventaja sobre el pelotón principal no nos interesa tanto quién va a ganar como Si se viste redobló de líder que semana vestirse de líder y sobre todo la ventaja que va a tener en en la clasificación general sobre Simon Is Valverde y compañía

Voz 27 51:17 a todo esto está ya la paz