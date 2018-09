La Ventana (06/09/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias

Voz 0470 00:08 la cita política al esta mañana ha sido lo hemos comentado aquí en La Ventana a la reunión de la Junta de Seguridad en Barcelona irá de esta tarde será en Madrid en el Palacio de la Moncloa adonde acude el líder de Podemos Ester Bazán

Voz 1454 00:18 los orden buenas tardes seguro que van a hablar también de la situación en Cataluña o de presupuesto Oso de impuestos detalles con Mariela Rubio prolongación del pleno de hoy ha hecho que la reunión

Voz 1450 00:25 se retrase media hora con respecto al horario previsto la de hoy será la escenificación de la nueva sintonía entre ambos líderes después de años de mutua desconfianza Iglesias acude con medidas muy concretas que pondrá encima de la mesa además del principio de acuerdo para subir el IRPF a las rentas mayores de ciento cuarenta mil euros el líder de Podemos asegura que reclamará Sánchez lo siguiente la revalorización de las pensiones con el IPC intervenir en el mercado del alquiler material escolar gratuito reducción del IVA en los productos de primera necesidad

Voz 1284 00:52 reducir los beneficios fiscales a las sociedades Mercat

Voz 1450 00:55 diles inmobiliarias que tributan al cero por ciento a las grandes empresas que tienen un tipo efectivo del seis por ciento sea asumen estos acuerdos en estas líneas ofrecemos un pacto para los presupuestos

Voz 3 01:05 decía Iglesias hoy a Efe sino lo hacen no lo haremos

Voz 1454 01:10 el juez que formó parte del tribunal de la Gürtel que condenó al PP critica que se haya vetado su reingreso activo en la carrera información de Javier Álvarez

Voz 0689 01:17 fue de Prada Solà es ha contestado al veto a su reincorporación en la carrera judicial asegurando que se trata de una expulsión encubierta que vulnera su derecho a la inmovilidad como garantía de la necesaria independencia y además socava el derecho al libre acceso a cargos públicos en un comunicado muy crítico contra el poder judicial el magistrado reconoce que no podrá presentarse como vocal a la próxima elección del Consejo puesto que a efectos legales no está en activo en la carrera judicial la actitud de del órgano de gobierno de los jueces según de Prada sola esa está provocando además una lamentable situación de olvido de nuestras obligaciones y compromisos internacionales que afecta dice negativamente a la acción exterior

Voz 1454 01:54 la profesora del niño de cuatro años Luca que le enseñó a llamar al uno uno dos y consiguió así salvar a su madre diabética de cuidar a su hermana de veinticuatro días hasta que llegaron los servicios de emergencia acaba de estar en La Ventana Elisa de la Riva repartía el éxito entre la escuela y la familia nos ha contado cómo lo explican en el cole

Voz 4 02:11 sí poco Bones comentando que que ellas lo vean a través de un juego y que les den importancia porque ayudar a las personas también es importante y sobretodo también a las clases más queridas todas pues bueno a través de juego y sin llevamos situaciones donde tenía que llamar a al ciento doce porque su madre su padre au o alguien os abuelo necesitaba

Voz 1454 02:33 a ver que acaba de terminar la etapa de la Vuelta a hemos contado en directo aquí en La Ventana con caída incluida Íñigo Marquínez buenas tardes

Voz 5 02:40 buenas tardes Jesús raras el nuevo líder ya oficial de la Vuelta Ciclista a España una jornada en la que se ha impuesto el francés Alexandre Vinyes que sí ha caído después de pasar la línea de meta al chocar con uno de los empleados Sáenz de esta Vuelta Ciclista mañana etapón una jornada que finaliza en la campeona puerto de primera categoría

Voz 1454 02:56 cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 1315 03:03 la consejera de Transportes Rosalía Gonzalo tacha de simplistas las declaraciones de hoy del ministro de Fomento José Luis Ábalos ha anunciado que va a destinar más de mil millones de euros para la red de Cercanías de Madrid en los próximos dos años dice que es una prioridad para el Gobierno pero la consejera no ha quedado muy convencida y ha pedido reunirse con el ministro

Voz 1579 03:21 el Madrid vamos a pasar de los planes a los hechos las Cercanías de Madrid recibieran una inversión de más de mil millones tan sólo en los dos próximos años lo que supondrá el mayor ritmo de inversión en la red de Cercanías de Madrid de la última década sólo en infraestructuras de Cercanías vamos a multiplicar por cuatro la inversión prevista para dos mil dieciocho

Voz 6 03:40 esto no es una noticia porque ya el Gobierno de España dejó aprobado cinco mil millones para la Comunidad de Madrid por tanto un unas declaraciones que para mí no solamente han sido insatisfechas me ha generado un momento de reflexión e he pedido el que el ministro me me reciba

Voz 1322 03:58 la portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento

Voz 1315 04:00 Madrid Purificación Causapié ha vuelto a Pedro y el cese de la concejal Romy Arce

Voz 7 04:06 debería haber sido cesada y esa es una responsabilidad de la alcaldesa de Madrid debería haber sido cesada que nosotros lo hemos dicho insistentemente porque no se está ocupando de sus distintos

Voz 1322 04:18 esto después de que ayer la concejal tuviera que

Voz 1315 04:20 suspender el pleno du será porque un grupo de asistentes comenzó a increpar la la portavoz adjunta Inés Sabanés ha dicho hoy que fue una decisión de todos los grupos

Voz 0795 04:29 se llegó a la conclusión de suspensión del Pleno por acuerdo de todos los grupos políticos que estaban presentes yo creo que hay que analizar las actitudes es lo que pasó en el pleno de ayer hay cauces maneras espacios suficientes para resolver los problemas que no impliquen tener que suspender aunque fuera temporalmente el P

cielos algo nubosos ahora en Madrid hasta ahora tenemos veintiséis grados en el centro de la capital

Voz 16 07:24 Elvia una marca yo no veo rojos y azules yo veo españoles blanco Balbino es el mercado caro lo haremos así que más metal que la inmensa mayoría de españoles donde el Partido Popular ya a uno Losa a tu problema no soy tu problema Iris tú

Voz 3 08:03 pero esto es venir tiene la obligación de agotar todas las vías posibles porque sino la pregunta la hago yo sino que

Voz 12 08:12 esta es la pregunta

Voz 1284 08:15 vamos a llevarnos bien porque si no van a donadas que solo

Voz 0470 08:22 el ascenso del que ya estamos en Todo por la radio en La Ventana con Toni Martínez Especialistas secundarios señor Eto'o El Mundo Today quiere Aróstegui la villa aquí de la Torre hola Lucy ATA

Voz 1284 08:33 ya no va ha leído habéis oído

Voz 0230 08:39 habéis escuchado que en Dinamarca para obtener la nacionalidad habrá que estar dispuesto a estrechar la mano de alguien que es uno de los requisitos nos baste con dar la mano es que será necesario estar dispuesto dar la mano os acordáis bueno los que tenemos cierta edad cuando veíamos vuestros aquellas películas de sus en las que alguien en la tribu duros Hamad Apache

Voz 8 08:59 Sergio grabará o los pies algo

Voz 1284 09:01 sí sí tenía que rozar la nariz para caerle bien al jefe bueno pues ahora es que los esquimales se refiere no estricta una referencia cultural no está el Dinamarca si es estricto habrá quedado hay que dar la mano el domingo

Voz 0230 09:21 ciernes en Suecia si bien los Price se espera un aumento de la ultraderecha hemos visto también un aumento de la ultraderecha en Finlandia en Dinamarca en Italia no hay que ser Nostradamus

Voz 3 09:33 para leer el futuro así que disfrutemos mientras podamos gente con el corazón

Voz 17 09:38 ante

Voz 18 09:43 pero no es contada Marta del Vado desde Washington que una parte de los colaboradores de dolor

Voz 0230 09:48 tramo dicho con acento coreano

Voz 2 09:53 o no

Voz 0230 09:58 esconden documentos para que no firme barbaridades hoy se ha publicado un artículo en The New York Times en el que un miembro del Gobierno de Tram

Voz 2 10:06 con esta cara de Scott

Voz 0230 10:08 explica que él es uno de los que boicotea la agenda de su presidente es poco angustiosos como obsequio ministro entrara en la Moncloa de estrangis para quitarle a Pedro Sánchez papeles y Pedro Sánchez dónde está lo del impuesto al diésel lo mismo que en o que dice bueno no sabemos nada es un poco raro también es verdad que la Casa Blanca ha reaccionado de dos maneras que podrían considerarse contradictorias diciendo que quién ha escrito eso es un cobarde diciendo que es un invento el New York Times con lo cual es un cobarde fantasma hay en general una gran inseguridad en cualquier momento puede suceder algo inesperado escuchamos la voz de Francisco Franco

Voz 19 10:44 pese a todo aquí permanezca a partir partidos

Voz 0230 10:47 año la Fundación Francisco Franco se querella contra Gran Wyoming por parodiar la exhumación del dictador en el intermedio

Voz 1623 10:53 el titular es difícil de seguir

Voz 0230 10:55 pero repito la Fundación Francisco Franco se querella contra Gran Wyoming por parodiar la exhumación del dictador en el intermedio son problemas coacciones dificultades para la libertad de expresión esta mañana sea juzgado a un hombre en Galicia por unos hechos turbios nunca mejor dicho tras una pelea en un bar llegó la Guardia Civil le identificó le pidió que se identificara el hombre

Voz 20 11:16 alegó que tenía bases

Voz 8 11:19 una gran viento sida asilo

Voz 0230 11:21 describe en su relato el Ministerio Público que calificó estos hechos como atentado la nos lo que sea juzgado hoy nos lo cuenta Nerea Aróstegui

Voz 21 11:30 pues sí es una información de La Voz de Galicia que esta misma mañana un nombre latino que personar ante el Juzgado de lo Penal número uno Los hechos sucedieron hace dos años el hombre estaba participan en un altercado en un bar donde se tienen que acercar a los agentes de la Guardia Civil cuando pidieron que se identificase se negó a ahí fue cuando como bien ha explicado Toni dijo que él no así que no tenía novia el pasado nada que simplemente eran gases y entonces pues o se tiró un buen pedo al que está calificado como sonora de intensidad que los agentes El Periódico también recoge extractos del Ministerio Público donde se explica que el hombre calificó de perros a los agentes a bordo y amenazó con romper los cristales del bar

Voz 1284 12:10 la Fiscalía aquí como la Fiscalía ha pedido doce meses de cárcel y finalmente han llegado un acuerdo que serán

Voz 21 12:18 eso meses pero si el condenado no delinque pues no tenía

Voz 1284 12:21 hay que decir que nada más que a partir de ahora no se tira pedos Carrasco atentado el día

Voz 0230 12:34 y perdona el día que todas estas cosas lleguen al Tribunal de Estrasburgo lo tienen que flipa si en Estrasburgo llevan los casos por países todos los jueces querrán hacer turno cuando le toque a España porque debemos ser los más frikis ocho meses por un pedo luego tenemos a un rapero acusado de terrorismo luego tenemos una querella de la Fundación Franco ponga

Voz 1623 12:52 pero

Voz 23 12:58 y tenemos las twiterías

Voz 20 13:02 en septiembre es el mes oficial del gimnasio azul ha vivido su primer día y la verdad es que se espera otra cosa eh me dice el monitor del gimnasio que me va a dar una rutina yo veinte años casada no hombre por favor a mí no me sorprenden

Voz 24 13:17 a ver cuando el Twitter oficial a cargo de brillo tener XXI

Voz 20 13:22 años es rarísimo algunos de tus amigos aún no tienen barba y otros ya se están quedando calvos vamos buena estrés

Voz 24 13:28 alta definición del pecado que nos hace hermanos pela eh

Voz 20 13:31 que algo sea pecado sólo significa que no les gustaba a los pastores de cabras de Oriente Medio en el año tres mil antes de Cristo aquí común más hay tuiteó sobre problemas para las futuras generaciones dentro de una década habrá niños que dirán mis padres se conocieron en Fer seis cuidado con este drama y acabamos con Peyton Flandes si la luz de lo lavabos públicos que es todo un tema eh me encantan esos Waters que entras y se enciende la luz miras un tercio se apaga la luz sensor hacía

Voz 0230 14:00 con metros baila una jota con los brazos no

Voz 20 14:03 te lanzas el papel al aire no te detecta te suben las bragas abres la puerta para alargar te se enciende la luz

Voz 1284 14:16 venga ya después de las tutorías

Voz 8 14:18 de modo que sintonía temporal

Voz 21 14:23 noticias del Mundo tú eres un beso echar por favor el New York Times publica una carta anónima y en mayúsculas que asegura que Donald Trump es el mejor presidente y los demás ratas traído horas responsables del diario han decidido conservar algunas faltas ortográficas y gramaticales para ser fieles al escrito original insisten en que el autor es alguien muy cercano a la preside un héroe anónimo secuela en Antena tres y destruye las tintas en Los Simpson para acabar con las reposiciones de las ya

Voz 1284 14:54 el borde del delirio repitiendo de memoria diálogos de la serie

Voz 21 14:58 dos alta por la calle algunos espectadores aseguran que siguen viendo capítulos en sus televisores pero está todo en su cerebro la humanidad declara su intención de dejar de tener niños y extinguirse para no seguir molestando a los clientes de los restaurantes

Voz 1284 15:13 los últimos humanos que poblaron la Tierra podrán conversar tranquilamente y viajar en avión sin bebés llorando los científicos sospechan que los dinosaurios se extinguieron también porque las crías no les dejaban dormir

Voz 20 15:26 a última hora Arman cuéntanos las las palmeras podrían extinguirse en menos de diez años por culpa de las camisas hawaianas los expertos aseguran que para fabricar una camisa hawaiana entre cinco y palmeras

Voz 21 15:40 gracias Arman vamos ahora con algunos titulares breves el Corte Inglés ya gana más dinero cobrando las bolsas de plástico que con el resto de productos Un señor echando la siesta logra obtener el certificado oficial de eficiencia energética el cambio climático está obligando a los ascensores a desplazarse cada vez más lentos para dar tiempo a comentar el cambio climático se aplica réflex en la muñeca después de comer Nacho durante dos horas los ancianos con marcapasos tendrán que lucir la pegatina Intel Inside un estudio confirma que se consumen más calorías metiendo la tripa hacia dentro en las fotos que entrenando seis horas

Voz 25 16:22 tal en tal y como tal

Voz 1284 17:31 una noticia hay una noticia interesantísima que venimos contando esta semana

Voz 0230 17:36 en la Cadena Ser el caso del contrato de armamento del armamento de España con Arabia Saudí puedan anoche bueno no es nada que tenga que ver con el Rey emérito que se sepa por la verdad nos el tema Se trata de un contrato se trata de un contrato que ha revisado el Ministerio de Defensa dirigido por Margarita Robles son cuatrocientas bombas adquiridas por el Gobierno de Arabia Saudí se llaman bombas láser de precisión para ser utilizadas en Yemen utilizadas entiende no con propósito decorativo las bombas utilizan para bombardear debido a que son bombas el Gobierno anterior había comprometido este contrato la actual lo rechaza por lo menos desde el Ministerio de Defensa hayamos contaban en Hoy por hoy la situación de las bombas Radio Zaragoza Pepe las harías buenos días hola buenos días estas cuatrocientos bombas continúen en instalaciones de la base aérea de Zaragoza en dependencias del Ejército del Aire según ha podido saber Radio Zaragoza este armamento ya estaba incluso desmontado y preparado para su traslado desmontado preparado para su traslado que es lógico las bombas nos envían montadas porque ocuparían mucho espacio son bombas de Ikea te llega la caja con el manual de instrucciones y tienes que pasar de la tarde del domingo montando las esto es algo lógico porque entre las bombas no van a ir enteras pero son cosas que si no te dedicas al gremio de la bomba no piensas tuyo te dedicas a esto pienso trasladan bombas bobas pues tengo más detalles lo que pesa cada bomba las bombas de modelo Hebe u pesan cerca de doscientos cincuenta kilos por unidad de producción norteamericana doscientos cincuenta kilos por cuatrocientas bombas son cien mil kilos de bombas y es curioso que sea un número redondo lo que indica que las bombas pueden comprarse por unidades como los huevos o propenso como el pollo pongan de cuatrocientas bombas o póngame cien mil kilos de bomba otra cosa que no sabíamos los compradores de bombas van a la fábrica y comprueban el estado de su encargo de hecho hace unos meses los responsables saudíes de esta operación estuvieron en la base de Zaragoza para comprobar el estado de este armamento dar el visto bueno a la compra fue el último paso para desmontar las si prepararlas esto es una situación muy de Berlanga eh tú estás en la fábrica mañana vienen los

Voz 8 19:45 muy bien preparado

Voz 0230 19:48 gracias pero ninguna sobre todo están las bombas montadas en ese momento Illa revisan aunque quién sabe como se sabe cómo

Voz 3 19:56 funciona esto pues si te dedicas insisto abrevia

Voz 0230 19:58 de la bomba lo tienes que saberlo pero como sabes que no te están tomando en aquellas personas que puesto golpear finalmente no se han vendido las bombas el Gobierno paralizado el contrato pero ahora que según ha podido saber la SER siguen en la base pendientes ahora de si tienen o no un nuevo destino claro que hacemos con las bombas habitualmente de esto no se habla porque nadie queremos saber que en el mundo hay armas que nosotros las fabricamos y las vendemos a personas no necesariamente de buen corazón que las utilizan a quién se quedará ahora con estas bombas a esto se añade un problema nuevo cadáver en los astilleros de Cádiz ha surgido una inquietud porque hace unos meses se contrató la construcción de cinco corbetas quién era cliente Arabia Saudí el temor es que el Gobierno de Arabia Saudí molesto por el rechazo de la venta de bombas cancele la compra de las corbetas engloba claro en este mercado amigo a los trabajadores de los astilleros están inquietos el Partido Popular ha pedido explicaciones escuchamos a la socialista Araceli Maese socialista gaditano

Voz 26 20:59 bueno pues mira primero es que yo creo que hay que hacer un llamamiento a la calma

Voz 3 21:05 exacto porque son contratos distintos en un principio no hay por qué el vínculo

Voz 26 21:11 eh

Voz 8 21:11 un contrato con otro contrato son

Voz 3 21:14 completamente es distinto Iván por ministerios diferentes

Voz 26 21:18 pero hay que tener las cosas claras a el primero estos contratos van por dos ministerios completamente diferente

Voz 0230 21:27 se sí a los jeques les va a comenzar pero además tú les puedo es decir no señor jeque usted no me cancele el contrato porque esto va ministerial distinto porque el temor no es que el contrato lo suspenda España sino que lo suspenda Arabia Saudi

Voz 20 21:43 Arco co

Voz 0230 21:49 efectivamente esto de las armas siempre es un negocio Paco Paco Paco al final tienes que vender las bombas a un tercer país para que es la reventa Arabia Saudí con lo cual el resultado al final es el mismo

Voz 8 21:59 sí claro

Voz 0230 22:07 completamente diferente el presidente del Gobierno ha presentado los actos de conmemoración de los cuarenta años de la Constitución Española dice Pedro Sánchez que la Constitución permite nuevos acuerdos la Constitución española permite explorar

Voz 12 22:19 días de nuevos acuerdos

Voz 0230 22:22 muy bien además de lo que dice ya se nota en el tono de voz se lo nota que va de buen rollo

Voz 8 22:27 vamos hombre

Voz 0230 22:29 vamos sí sí un poquito esto aprovechamos este este momento Pedro Sánchez en el que se despista un poco recurre al chasquido de lengua

Voz 27 22:38 y no entendamos a desde nos entendamos mejor dicho desde la

Voz 1284 22:43 los ciudad digamos de personalismos digamos iba a decir

Voz 0230 22:48 nos entendamos pero se les alto una ese y entonces recurren ver si aprovechamos este momento para tratar de la impugnación presentada por Carles Francino ayer contra son o presentes ayer me gaste un poco que tú frase de introducción en La Ventana pudiera considerarse propiamente dicho lo dijiste no bueno nos vamos a escuchar de nuevo el el momento digamos de este conflicto no brevemente el momento en disputa el exacto

Voz 1623 23:14 pero pero sin pasarnos

Voz 3 23:17 poco gordo

Voz 0230 23:21 claro porque hay este punto en el que pueda considerarse que no es exactamente por qué porque hay una aspiración pero vamos vamos escucharlo un par de veces seguidas con atención

Voz 1623 23:31 pero pero sin pasarnos pero pero sin pasarnos

Voz 0230 23:34 claro esta aspiración hace que se coma Elche pero si aislamos la expiración sí sí apartemos la aspiración comprobamos que hay un hay que escuchar ahora en silencio total porque es muy breve es esencia de Francino ahí va

Voz 8 23:51 o está que

Voz 0230 23:56 pasa es que no es tan claro como el de Pedro Sánchez que toma su origen de este segundo es que en Catalunya Cataluña luego teníamos sed aislado de Albert Rivera de Carmen Calvo bueno esto ha sido un poco lo que hemos ido trabajando durante las

Voz 1284 24:18 mano investigado primeras semanas

Voz 0230 24:22 la semana si escuchamos los cuatro chasquido el resultado es este encierro urbano que podemos crear a partir de estas cuatro lenguas unidas que podrían hacer armoniosa si hay un clásico en el cine un clásico de claqué eh Gene Kelly Cantando bajo la lluvia este es un momento de la banda sonora esta es la banda sonora original no podríamos hacer el claqué de lenguas de cuatro lenguas las lenguas de Pedro Sánchez Albert Rivera me en Calvo Francino cuatro lenguas cuatro albergó los porque se consigue mediante el contacto brusco entre lengua y Albeoli muy importante la Albiol lo tiene que ser el propio no vale meter la lengua la Vigo lo de otro en primer lugar porque es muy difícil y en segundo lugar porque en el caso improbable de alcanzarlo resulta del todo imposible presionar para pero claro que lo ahora si quieres meter en lengua hasta llegar al olvido lo de alguien pero un claqué de cuatro lenguas quedaría así

Voz 8 25:43 ámbar bueno yo sí ha sido gol lo que sería

Voz 1284 26:16 Especialistas secundarios

Voz 24 26:18 bueno vamos a abrir la ventana nuestro espacio comercial para enmendar un paquete de enero hace falta vamos a hablar de vacaciones porque dicen los expertos que septiembre es el mejor mes para para hacer vacaciones bueno se sí porque hay pocas menos gente y se encuentran dicen las mejores ofertas es cierto es cierto porque vamos con una propuesta para todos esos saber todos que empiezan ahora sus vacaciones y que no están escuchando me acompañases

Voz 20 26:39 señor Javi Ravelo Javi qué tal señor

Voz 24 26:41 Javi Vittorio de Travel Tours verdad

Voz 20 26:44 las ofertas tiene son brutales cierto cierto las ofertas eh de septiembre son para para ver y no echar gota expresión anglosajona

Voz 1 26:53 Dean ha de incluir Odinga incluso

Voz 20 26:56 Lin pero coño Golding me dejas mejor toma el papel adhesivo tú puedes esconder aquí o de incluso

Voz 24 27:07 hola incluye hoy incluye lleva casi inglés cada año

Voz 20 27:12 salvar todo incluido tres palabras mágicas para millones de usuarios que quieren barra libre de todo pero estoy a Javi es hoy asista de tiempo correcto si ustedes pero no como nosotros en Travel Tours vamos mucho más allá ofrecemos un todo incluido extreman estrés Stream Stream o de vinculo J

Voz 24 27:29 no hay nada el Padilla déjalo ya bueno todo incluido extremos esto es lo que proponía no si en qué consiste esto

Voz 20 27:38 todo lo que coma por ejemplo tú has muerto llevará lo que comas todo lo que bebas todo lo que use es es gratis e incluso todo lo que respire es si tiene respiración asistida cuando quieras y como quieras con máquina o Boca Boca lo que tú quieras no debes ni de moverte te llevamos a la tumbona te sacamos si te metemos en la piscina te llevamos Salvat Melilla ruido es todo incluido todo llevas todo el verano cobrando hostia que corren otro orden otra lección que hay que tememos aun así hay gente xerecista más me escucha Fermín que dice pero

Voz 28 28:04 en vacaciones también tengo que masticar comida

Voz 20 28:06 me pasó once meses al año masticando yo no pudo hacerlo alguien claro que sí que hay campeones tenemos y torero atracadores a este hombre le molesta más desde que lo que si tenemos el Ejército como decía además y creadores que regurgitación la comida la bebida tus labios o Madrid por ahí hablando yo supongo cuento con que hay barra de mojitos del intestino

Voz 1623 28:31 no

Voz 20 28:31 ah sí o no a Ibarra de mojitos en cada escalera de la pistola hay barra de mojitos en lo alto el trampolín en el tuvo a bien las duchas al lado de cada tumbona tienes barra de mojito en lo ascensores la salida de emergencia cada año el Parc y ahí está barra de mojitos dentro las barras normales todo son Bardem cogido

Voz 8 28:52 la Beatle

Voz 24 28:56 y todo esto con lo que me al principio verdad vale vamos al tema precios puedes darme estáis sentados en Gavà si estáis todos sentados

Voz 20 29:04 escuchen y Flip en con la oferta de septiembre siete noches siete días todo incluido todo por diecinueve euros diez y jueves Knight las islas Seychelles unos de los euros ahora sí sí sí sí sí pero si te diecinueve europea haciendo todo todo no habrá mucha calidad yo no no sé no no me creo que te pongas estupendo saber el rol del mojito no es el mejor acuerdo ni siquiera sí sí Rossi pero bueno para lo que buscas es aceptable y niños gratis niños gratis y eso es que no los niños no para regalar las cosas en este plan mira los padres entran cuando entra así entrar en una especie de Catalunya cerebral y muchos niños son abandonados en nuestras instalaciones así que lo regalamos quieres un par

Voz 24 29:47 no ahora mismo no desde luego bueno pues si aquí quiere hacer una reserva en Travel Tours con su extrema All incluso lo dicho bien no queremos incluir pues que llamen a este número

Voz 20 29:56 ha dicho que los y

Voz 24 29:59 pues Javi Ravelo detrás de tu muchísimas gracias por cierto donde está no lo dicho lugar donde está el quinto nos da donde estén y no vas a salir del hotel como si te llevo a la franja de Gaza

Voz 8 30:08 a veces gracias estoy un poco despistado no suelo porque Íñigo ahí dándole golpes bajos pero pero con pero no golpes bajos

Voz 1280 30:54 es Iván Ferreiro pero cantando una canción que no es suya sino de Golpes Bajos el artista querido en homenaje ar a su grupo favorito y a su líder Herman con Pini fallecido en dos mil trece con un disco tributo que saldrá a finales de mes se llamará cena recalentado y contendrá las diecinueve canciones que forman parte de la discografía de esta banda pero llevadas al terreno musical de Iván los gallegos no sé si os acordáis tuvieron una carrera corta pero intensa con éxitos como malos tiempos para la lírica o este No mires a los ojos de la gente el álbum de Iván lo ha producido Pablo Novoa que además de ser uno de sus músicos habituales fue guitarrista original de esta formación que renace de la mano de Iván Ferreiro

Voz 8 32:05 bueno yo sólo ha agravado muy bien el baje que pidió a ver qué reunía iban aquí

Voz 0470 37:11 aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio dispuestos a perro que nos trae Lucía Taboada hoy a ver venga

Voz 1284 37:21 casi casi Lucía buenas tardes hoy casi casi elegible pisa el terreno al Susana Ruiz

Voz 1322 37:26 así a falta de Susana pues nadie ha dado orden a hablar de la avispa asiática también llamada a disparo de Lotina que trae trasladaron

Voz 8 37:41 para Susana Lamata

Voz 1322 37:46 bueno como ya sabéis a estas alturas es una especie invasora que llegó al norte de España en el año dos mil diez y que este verano ha generado algo de alarma social por la muerte de tres personas que eran alérgicas a la picadura de avispa yo es hablar en concreto de una noticia publicada en La Voz de Galicia que en realidad es del año pasado pero que esa vuelta a realizar mucho este verano es un texto en el que aparecen todos los nombres con los que han nombrado al avispa de Ludina gallegos que llamaron al uno uno dos para alertar de su presencia

Voz 1623 38:12 no menos a vista de Lotina

Voz 1322 38:15 el izado las criaturas de todas las formas posibles ahí hasta cuarenta y siete nombres distintos registrados y algunos son francamente creativos he hablado con Marcos Araújo que es el gerente de Emergencias del uno uno dos en Galicia

Voz 40 38:28 la la gente empezó a llamarle como como como

Voz 41 38:31 podido cómo salía como sea los Correa entonces sí son una recopilación Le llamaban pues eso brillante sin saberlo y una alienígena purpurina África en liza venía de África después había algunas que son muy muy curiosas como habéis de famosos que lo sabemos porque haber también le llegaron a llamar el se irán porque indudablemente de fuera con gusta bastante el hombre al Pino es África Niza una ciática hacen de asiáticas

Voz 8 39:09 ah

Voz 1284 39:12 a veces tengas maravillas y bonito también

Voz 0230 39:14 me gusta mucho el el el concepto del del Sheila

Voz 1322 39:19 sí sí por de fuera puesto Mis favoritos son Avispa vespertina que vendrían a ser las avispas que salen de tarde y avispas comunistas pues es una asociación mental luego también ha registrado una llamada que se refiere a ellas como africanas de la hostia puta se ve que esta persona pues no estaba muy contenta con su presencia en Euskadi bueno ella que estaba al he preguntado a Marcos cómo distinguir a un avispado utilizan o como quieran llamarle de una avispa autóctona gallega de toda la vida

Voz 41 39:55 lo más característico que tiene es en la zona de la tomen que es un abdomen negro tiene un afán agita Marita muy pequeñita es pues una más jugosa las patas eso también significativo en la parte extrema de las patas amarillas después lo que es el tórax que si la cabeza son un poco más negras

Voz 8 40:19 pues la cosa es como lo miras claras usted calma y si después de matarla la bueno ya pero pero bueno

Voz 0230 40:26 pero el concepto también chulos el de avispa de famosos porque efectivamente habiendo salido habiendo salido de las víctimas en el periódico habían convertido en famoso

Voz 1284 40:35 enviar armas a cuarenta y siete podéis sin buscar la noticia la de Galicia Adil A

Voz 2 40:42 rondando

Voz 1284 40:56 ha sido el señor usted los a harinera hoy mismo respetuoso con los animales para ver voy a contar una este verano

Voz 1623 41:10 no me ha pasado una movida que ya venía deben abordarse también aparte pero no pero no por comer cositas y no por porque la vida me llena yo porque mira a veces mira por lo que me ha tocado de You Tube pues me llegan Meis pues proponiendo me cositas no ir a principio en julio me llegó Mail preguntaba si quería participar en un reality para la televisión holandesa no existía llevar una cabra desde la frontera de Tanzania hasta Nairobi bueno era una ciudad ahí está muy bien se come muy bien y para simplemente analizar el mercado de la carne porcina globalmente a mí me había tocado Kenia

Voz 1284 41:54 entonces yo estaba esto tenemos que aclarar ahora que él no es un personaje de ficción no no no no eso

Voz 1623 42:00 esto que le han propuesto este tipo de eso es televisión para para llevar una cabra es como analizar cómo es el Tratado de la carne en diversos países pues a mi me tocó Kenia sea yo yo mirando el Mail ya parecía una estafa nigeriana no te vamos a Asia tienen una herencia usted es bastante tocado todo pero no era verdad me llegaron los billetes y dije venga vámonos p'alante llegue allí a Nairobi in lo primero que lo que sí sí claro que lo claro esto de verdad de verdad de verdad no esto lo hecho hecho tengo una foto mi fotos desguace soy yo cosa cabrito te iba a ver si me lo llegan a Nairobi nos tocaron unas ocho horas de de autobús para allí para Tanzania total al día siguiente nos despertamos pero vamos aquí está vuestro masai porque allí sino más ahí te pierdes y mil más ahí es más es más Cans está de todos se llamaba San cale sí sí me escuchas te quiero muchísimo si me enseñó muchísimas cosas porque allí

Voz 8 43:02 verdad que la gente trata la cabra toda de blanco nos vamos

Voz 1322 43:09 que tiene menos pelo

Voz 8 43:11 la la cuestión era comprarle una cabra

Voz 3 43:14 era un masai de allí porque allí lo más ahí pues tienen un once cabras

Voz 1623 43:20 sino es flipante esa tú ves eso como es crear un mercado tú vas a un pueblo más ahí tú les vas allí y ves a los chavales porque son chavales un niño de doce años tenía un rebaño de cabras Increíble Le compras una obra

Voz 3 43:33 para para comer directamente entonces

Voz 1623 43:36 por la calle y la la cuestión era viajar con la cabra llevarla como en allí el transporte oficial porque allí taxis no hay allí taxis se convierten cualquier persona que te un vehículo juntos eso sí sí el pagas a alguien te lleva a la cabra donde sea la cabra pues obviamente en una moto cuesta llevarla pero bueno cabra es un animal que cuando ya se siente dominado por otra pues ya se deja cero cero cogió la cámara queda ponía así al cuello y la cabra como una bufanda o en una parte del viaje allí el humor me cuesta entenderlo porque ya ves humor africano es yo que sé es otra movida otra cultura y de repente paramos en una gasolinera

Voz 42 44:15 aquí había un señor que allí

Voz 1623 44:18 que viven en mitad de la sabana hay cosas grandes grandes todos llevan machete toda la gente que va a machete y un Makelele en Palo así porque es como culturalmente pues se lleva en el campo malagueño

Voz 8 44:31 es decir Makelele no una lista así que ha llevado hoy

Voz 1623 44:42 te vas a comer y conozco a alguien que que es carnicero pero sí que no lo hacemos aquí mismo el tío sacó el machete Le Coq empatar a qué hora empieza así como que se la carga yo estaba subido en ese momento en una pica detrás porque claro él no cabía montante ante con la cabra diciendo la va a matar sale a matar y nos quedamos aquí no hombre que es broma qué tal Llop Taro ya con los

Voz 8 45:03 pues aquí arriba pues sacó Machete todo un metro ha ganado

Voz 1623 45:08 tengo que te presenta aquí a unos a unos carniceros colegas mio claro esto no está preparado porque lo que tenemos preparado en el viaje era llevar la cámara sin más no ver o de otra cabra porque no no queríamos matar la nuestra porque queríamos llevarla donde teníamos que llevar la entonces no pusieron ayer una cabra dice pues mira esta para un cliente que tenemos aquí la tenemos en diez minutos la cabra directa barbacoa en diez minutos ya Pyme

Voz 0230 45:32 Antón Pons

Voz 3 45:34 todos en Oviedo alto usaron eh

Voz 1623 45:38 pero allí que me gusta mucho la forma de trataba de animales porque al final bueno en las tan cargando pero es bancales masai me explicaba que yo

Voz 1284 45:46 en la reencarnación entonces Navas

Voz 1623 45:48 el animal de una manera pues mejor no que que entre ellos la verdad entonces le cortan la lo desangran primero y la esto admiten en la televisión holandesa de ser no se va a emitir porque Giotto en todo este trayecto hablan inglés yo no hablo español para nada entonces claro estrellaron caos porque estima que no entero

Voz 0660 46:08 día a nadie el inglés de allí es inglés keniano y claro es como es como el Magic English a English hablado entre españoles somos raros tal fue total desangran a que habrá me eran una olla de sangre dice Bebe hoy bebé que está el alma de la cabra aquí los turistas es sí claro Peter no pero había un señor ahí yo dije mira tío

Voz 1623 46:30 yo no sé dónde ha estado esta cabra porque allí es como el

Voz 8 46:33 pero el reciclaje el allí la cabra tú te suelta

Voz 1623 46:36 ahora pues allí la si tienes basura Laxe la come

Voz 8 46:39 eso ya está ecologista lo sabía

Voz 0230 46:42 cuando donde ha estado a había

Voz 8 46:44 se claro nosotros éramos dos los blancos taller

Voz 1623 46:48 éramos como un evento era allí bueno dijo un blanco aquí esta esto qué van a hacer aquí pues claro dónde íbamos nos rodeaban la gente diciendo a ver qué hacen estos tíos hoy se en esa circunstancia han Plame me están ofreciendo la sangre yo eh tío eh no no no puedo pues vio que lo rechazaba notas corriendo bueno si les quitó la olla se la bebió entera como más entera pero plan yo digo pues se me he perdido una delicia increíble pero luego por otra parte me comí las crías villas porque ya son más rudo como dicen ellos de compensación un nombre y no

Voz 20 47:27 todo eso sí me siento más

Voz 1623 47:29 a título rudo no pero al final bueno se fue muy bien salimos de allí me con el porque hicimos pero nuestra Capra cómo asesinaban a otra cabras pues lo que te digo un poco chungo pero luego al final vamos nosotros vamos al final de nuestro trayecto correcta cabrito y decidimos perdonarle la vida y venderse en la otra vez a otros Masái por qué no debería no quería yo esto de verdad pero aprendí muchísimo aprendí muchísimo y nada pues da un consejo a todos los que contesten meses raros hacerle caso a ver qué hasta que punto llega porque tras hacerle caso me fui a Kenia comiendo en la web una cabra

Voz 8 48:10 así que adelante un motero aparca en la puerta allá donde vaya

Voz 1284 51:04 qué bien estamos en la semana de gris ayer comentamos lo de los cuarenta años del estreno de la peli en España si hablamos con Carlos Marañón de María Guerra repetimos en la clase de música Iñaki de la Torre

Voz 28 51:15 a medio ambiente y sobre todo medio el hilo Carlos Marañón fiscal que tengo mucho cariño porque cuando llegue el director de Rolling Stone era el director de Cinemanía también ya estaban ahí me ayudó mucho el caso es que él dijo una cosa que es una clave muy buena que es que gris en parte está basado en la misma idea que otra película del año setenta y dos que se llamaba Americana City sobre todo si relataban el mundo de los Teddy Boys de los chavales de los fines de los cincuenta sus músicas y tal y cual sólo que esto es un giro diferente árabes como tiene sus concomitancia pero os cuento como había que día con Aretha Franklin cosas que no sé si todo el mundo se sabe de esta película por ejemplo esta que canta el tema principal sabéis quiénes

Voz 8 51:52 estaba Iranzo no pues este es Frankie Valli pero vale

Voz 28 52:01 Frankie Valli a lo mejor no sabéis quiénes tampoco si no os pongo alguna canción del grupo en el que el que empezó que aquí canta con su propio nombre del tiene una parte de su carrera que es tanto como solista sí pero el empezó con los por sexo ahí estaba Gaudio que era sobre todo el compositor de la banda luego siguió componiendo para otros se fue del grupo hay una película que lo cuenta con digamos que demasiada benevolencia que llamado los Jersey Boys la podéis ver

Voz 1284 52:48 los años sesenta aquí esto es finales de los cien

Voz 28 52:50 cuenta bueno creo que está temas del año sesenta y dos primeras habían empezado a finales de los cincuenta o sea misma época hay otra canción de ellos también que aseguro que suenan porque hace un poco más adelante creo que fue el mayor éxito todavía el cante Maiso Ci U no puedo quitar los ojos de TIC que es otro de esos éxitos ya digo de los Four Seasons era esto para que colocara AIS quién era Frankie Valli no era un tipo recién llegado no era alguien desconocido dentro de la del mundo de la música lo pusieron porque como contó Carlos Marañón ayer pues iba a ser una película así tipo sería pero dijeron basada en un poco irrelevancia cantando la Frankie Valli la primera canción ahora vamos a quién compuso esta canción de apertura que también quisieron darle un poquito más de sabor y la compuso él mismo que compuso estas canciones con sus hermanos claro porque era barriguilla uno de los los componentes de los Beatles por supuesto ellos también empezó su carrera en los sesenta y habían lanzado ya esta música disco tremenda nasal por ejemplo con este decide luego te cuento quién más compuso canciones para esta película pero ahora vamos a los que dan las versiones porque como decía Marañón ayer en realidad tiene muchas reminiscencias de aquella película de American graffiti en la que se contaba también la historia de los quinceañeros pero aquello eran todo versiones aquella banda sonora original de American graffiti son todo de a versiones perdón son las canciones originales metidas en un disco no tenía una banda sonora espectacular como por ejemplo con temas como este blue moon

Voz 49 54:43 Nos marzo vamos con tras ganar en Yamena emprendieron vamos vamos a ONU

Voz 28 55:04 ya ves cómo era la cosa vocal los juegos vocales eso que amaban el BOP o también el dúo llamaban que son España más bien eran las músicas de finales de los cincuenta que eran el rock'n'roll y este dubstep tan fácil de hacer esto realmente era una versión de una canción de jazz que ya había salido ya saca un montón de gente en gris decidieron hacer

Voz 20 55:24 una versión de esa canción que en realidad se parecía más a la que había hecho

Voz 28 55:27 Elvis Presley

Voz 2 55:39 venir

Voz 28 55:49 aquí los que cantan no eran un grupo original de los cincuenta sino uno de finales de los con perdón de mediados de los de finales de los sesenta que duró muchos años de carrera llamaban los Shana osea ya el nombre indicaba que lo que les gustaba era el Muse la música tuvo Apple

Voz 8 56:02 a Granada