La Ventana (06/09/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias el pleno del Congreso ha votado esta tarde bueno ha votado y aprobado el decreto de sanidad universal que restituye los recortes que aplicó en su día el Gobierno de Mariano Rajoy en el año dos mil doce a los inmigrantes en situación irregular el pleno que ha concluido hace un par de horas ha votado también otros dos decretos aprobados por unanimidad uno sobre la adaptación de la Ley de Protección de Datos a la legislación europea y el otro un refuerzo de tres ciento veintitrés plazas en las oficinas de asilo

Voz 1454 00:33 el eran las primeras votaciones el curso parlamentario como decías esas dos últimas por unanimidad la primera de ellas de la sanidad universal ha salido adelante pero con la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del Partido Popular Teresa Angulo es la diputada del PP

Voz 2 00:46 en que España se atiende hoy a todo el que lo necesita también a las personas en situación irregular a quiénes se le concede la atención más amplia de Europa pero se hace de manera ordenada irregular sin poner en peligro la sostenibilidad de una de las joyas de nuestro Estado del bienestar

Voz 1454 01:08 están reunidos en el Palacio de la Moncloa Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en Podemos ven positiva un eventual comparecencia del presidente de la Generalitat en el Congreso vamos a buscar valoración en otro partido en ciudadanos adelante Óscar García

Voz 1645 01:19 en Ciudadanos no encuentran ningún problema que Torra pueda venir al Congreso a explicar lo que quiera dicen pero piden a la presidenta Ana Pastor que no se pliegue a sus exigencias y que el presidente de la Generalitat cumpla con las reglas de la Cámara José Manuel Villegas secretario general de Ciudadanos quiere que la comparecencia sea en pleno con votación

Voz 3 01:35 que lo haga en el pleno que los dos

Voz 0313 01:38 copos podamos lógicamente debatir eh

Voz 3 01:40 que al final se pueda ser cada grupo

Voz 4 01:43 no podemos hacer nuestras propuestas y que las propuestas se voten estamos expresa la voluntad del cómo

Voz 1645 01:48 a los ciudadanos dice que analizará todos los escenarios pero rechaza ya que esa comparecencia se pudiera producir en la comisión que estudia la modernización del Estado autonómico donde sólo están representados PP PSOE CIU PNV

Voz 1454 02:00 no consumimos música en nuestro país pues según un estudio de la web que vende doce millones entradas al año ticketmaster más conciertos que festivales con

Voz 0748 02:08 eran los que tienen entre veintidós y cuarenta

Voz 0907 02:17 pues buenas tardes buenas tardes una advertencia previa Esther los datos son medias ellos compran dos entradas lo hacen con el ordenador y en menor medida a través del móvil pagan cincuenta y dos euros por cada una de ellas y lo hacen para acudir a conciertos y no tanto a festivales las ventas se concentran durante los tres últimos meses del año y se disparan en diciembre por lo que quiénes han redactado el informe colige que las entradas se han convertido en un regalo navideño más el pop español y la música latina parecen seducir más a las mujeres el heavy metal y el rock adulto a los hombres

Voz 1454 02:48 el titular del deporte Toni López cuenta Roberto

Voz 5 02:50 me dijo que la Liga aprueba ahora mismo que se juega el Real Sociedad

Voz 0313 02:54 quince de septiembre Abbado aprobación una especial realizado

Voz 0748 02:57 ante el día de Horse pues son las seis

Voz 1454 02:59 a tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 1 03:03 cadena SER Madrid

Voz 1454 03:06 Ciudadanos pide el cese del consejero de Educación Rafael Van que el lo ha dicho su portavoz en la Asamblea inaugurado en la visita que ha hecho hoy a los afectados de la plataforma Instituto rejas ya una de las promesas incumplidas dicen del consejero porque aún no ha puesto ni un ladrillo para construir este instituto

Voz 6 03:22 si yo fuera presidente de la Comunidad de Madrid el señor Manrique estaría cesado desde hace meses pero lamentablemente en la Comunidad de Madrid no hay intención de cambiar las cosas el Partido Popular está cómodo con cómo gestionan las jefaturas educativas cómo gestionan la educación yo sinceramente no lo estoy y creo que hay muchas miles de familias que tampoco lo están por lo tanto si nos han gestionado mejor revolucionó saben planificar mejor lo que le volvemos a una vez más que esa parte

Voz 1454 03:45 a día de que comience el curso en Madrid ochocientos niños según la Comunidad y quince mil según los sindicatos van a empezar las clases entre obras Isabel Garbín Comisiones Obreras

Voz 7 03:55 no tenemos la escuela pública en este momento para poder empezar el curso el consejero forzó un calendario un calendario que rechazamos de manera

Voz 1454 04:03 unánime se comprometió que en esta

Voz 7 04:05 las fechas estaría todo

Voz 1454 04:08 en orden y en condiciones sino lo está y una cosa más el presidente de la Audiencia Provincial pide al Gobierno de Garrido veintiocho magistrados más para reducir la sobrecarga de trabajo Aurora Santos

Voz 8 04:18 la sobrecarga afecta especialmente a las secciones civiles y mercantiles donde el aumento del número de divorcios de las reclamaciones y cláusulas abusivas hipotecas hacen que sea mayor el tiempo que tardan en ser resueltos Eduardo de Porres presidente de la Audiencia Provincial de Madrid

Voz 0313 04:31 pero en cambio las secciones de Familia

Voz 9 04:33 es una tendencia de once meses aproximadamente la sección mercantil tienen la tendencia de dieciocho meses pero con las en una en un nivel de señalamiento donde dos o tres años

Voz 10 04:48 además para ayudar en la atención de todas las secciones Eduardo de Porres también ve necesaria la creación de un gabinete psicosocial permanente veintiséis grados en el centro de la capital

Voz 1454 05:00 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com

Voz 11 05:07 la peines

Voz 1 05:10 servicios informativos

Voz 0313 08:45 sólo seis y ocho minutos de la tarde las cinco y ocho en Canarias hoy en nuestro paseo diario por la historia nos topamos con una fecha de enorme relevancia iba a decir en la historia de la navegación no en la historia de la humanidad tal día como hoy hace casi cinco siglos se completó la primera circunnavegación de todos los tiempos y lo hizo un español

Voz 25 09:07 en La Ventana acontece que no es poco con un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 09:25 alguien puede imaginar lo que debe de ser dar la vuelta al mundo sin GPS sin nadie que te diga que tome es la tercera salida de la última rotonda al final del Índico el seis de septiembre de mil quinientos veintidós llegó a Sanlúcar de Barrameda al mando del único barco que quedó a flote y acompañado de diecisiete marineros mareados movimientos Juan Sebastián Elcano lo primero que hizo fue escribir al Rey sabrá Vuestra Majestad que lo que más debemos estimar es que hemos descubierto y dado la vuelta toda la redondez del mundo y que yendo para el occidente hayamos

Voz 0313 09:56 ha regresado por el oyente insisto sin Google Maps

Voz 1626 10:18 habían pasado tres años y doce días desde que cinco barcos y doscientos cincuenta hombres bajo el mando de Fernando de Magallanes partieran de España no con intenciones de dar la vuelta al mundo que va lo que pasa es que se pelearon salían utilizar ellos sólo pretendían llegar a las Islas de las especies allá por Filipinas abriendo una nueva ruta por el Atlántico porque la única conocida hasta entonces eran monopolio portugués dijo Magallanes pues en vez de ir por debajo de África hacia el Índico vamos a ver si podemos ir en sentido contrario por debajo de América y en dirección oeste lo malo es que esa nueva ruta era un infierno inexplorado el océano Pacífico no se acababa nunca el agua potable a bordo se abrió el pan tenía más gusanos que harina acabaron comiéndose el cuero que cubría el palo mayor y lo peor fue que los nativos de una isla Se merendar a una Magallanes hubo motines perdieron barcos los marineros caían como moscas menudo viejecita por eso quedó al mando Juan Sebastián Elcano que decidió que ni de coña volvían por donde habían ido la única opción era tirar de frente seguir p'alante p'alante llegaron a Sanlúcar Carlos Quinto le concedió a Cano un escudo de armas con un globo terráqueo donde dice fuiste el primero en rodearme también le prometió una pensión vitalicia que se quedó en eso en promesa osea el primer tío que dio la vuelta al mundo nunca cobró la pensión asignada y al torturador de Billy el Niño le dieron cuatro medallas presionada de verdad qué país

Voz 0313 11:58 en qué país efectivamente pero bueno esa página de la historia de la de Juan Sebastián Elcano esa no nos la quita nadie llora en La Ventana vuelve una temporada más regresa Radio lindo

Voz 6 12:13 radio lindo una mirada particular para obtener

Voz 11 12:17 dar con

Voz 1 13:01 eh

Voz 0313 13:07 esta temporada se nos ha ocurrido una cosa y que les va a gustar a los oyentes como Elvira Lindo saben ustedes que tiene esa esa querencia esa devoción la pasión por la música por todas las músicas no cesa décadas semana en la careta de presentación de este espacio les llama Radio lindo vamos a cambiar vamos a ponerlo con como ella lo que nos proponga y esta semana esta semana Elvira buenas tardes

Voz 0545 13:28 hola buenas tardes ahora toca Aretha Franklin sigo sí hombre si es que no no yo no podía empezar la temporada si en hablar de Aretha Franklin siguen sin hablar de ese asunto eso funeral que que el otro día estuve escuchando las crónicas de la crónica que hizo Whoopi Goldberg se estaba eh sí sí estaba en el funeral que hizo sobre sobre esto que llamó ella el gran evento del año porque parece un festival cantaron yo qué sé a este Stevie Wonder hasta Ariana Grande pasaron mil cosas

Voz 0748 13:59 el pasado año mil cosas

Voz 0545 14:02 yo vi las imágenes de este obispo que descaradamente le tocaba la teta osea yo odio

Voz 0313 14:08 bueno es que no me di cuenta cuenta

Voz 0545 14:11 ah no ese es lo clásico de del tío que te coge por debajo del brazo está apretando una retahíla chica clara estaba bastante cortada también le criticaron a la chica el vestido porque dijo muy acotada también resultó que el pastor no él que el el el que ofreció la homilía se puso a hablar de de que los padres negros tenían que ser más responsables en las familias que por eso estaba desestructurada la familia negra americana etc eso no le gustó la familia porque era como hablar de política dentro de lo que era un homenaje Aretha Franklin Bill Clinton también contó una anécdota con lo cual sea empieza el funeral a medio día acabó después de la medianoche es decir que fueron doce horas de gran espectáculo el de esta señora vestida con un traje de noche impresionante unos tacones de lo último impresionantes y claro era la reina

Voz 28 15:08 era la reina del del

Voz 0545 15:11 a Reitman Blues y se murió como una verdaderamente como una reina

Voz 0313 15:15 cuántas fotos debieron hacerse en las horas de funeral Elvira

Voz 0545 15:17 imagínate que yo creo que ahora la gente se hace fotos en cualquier sitio hoy a los sitios menos indicados yo me acuerdo que me dio mucha vergüenza fíjate ahora que esto es un funeral me dio mucha vergüenza en Amsterdan en la casa de Ana Frank sitios que tú consideras que son como sagrados y que nueve realmente debería estar prohibido hacerse fotos en un sitio donde ha habido no donde ha habido yo qué sé presos políticos au gente en un campo Deco o procesos en un campo de satisfacción y sin embargo es como una especie de mostrar cada momento de la vida yo creo no sé por qué

Voz 0313 15:54 nos está pasando con esto tú lo tienes analizado el pero no sólo lo de lo de sacar fotos como las sacamos la actitud que tenemos delante de la cámara como nos ponemos como la gente se maquilla incluso fíjate que votarse delante de un monumento

Voz 0545 16:08 ya yo me acuerdo que en la en la biografía de Lorca en la primera y la grande que escribió Ian Gibson que había fotos de la familia Lorca si te da Ian Gibson decía que cómo era el carácter de la madre de Lorca por las imágenes que ahí de foto sino yo creo que eso es muy engañoso porque la forma de posar que tenía la gente antes era mucho más reserva la árido unidad es decir que tú no puedes ella podía hacer eso no digo yo que no pero desde luego por las fotos porque la gente posaba con una severidad con elegancia también con un saber estar sabiendo que las fotos no era algo una algo que se hacía cien veces al día porque la gente se hace fotos ahora continuamente con lo cual hombre a todos nos gusta salir bien las fotos yo a veces me hago fotos o le digo al fotógrafo lleno mesa que small saca me la mejor te da mucha rabia cuando te sacan Mahler en una foto pero esta cosa continua que hay ahora que tú has paseando por una playa hay ves a la gente cómo no solamente no son las chicas sólo que siempre ponemos el acento en los loteros porque hay tíos jóvenes que de verdad quieren demostrar que tienen mucho paquete Otoño se queda algo con el paquete les pasa cuando los sacan tanto en Instagram o el o la tableta de de porque veo las o los tríceps Italia dices que hay con respecto a Lego que se refleja en no sé es como una especie de banalidad de lo físico no

Voz 0313 17:38 ideado ablación de la imagen sin opinión sí sí

Voz 0545 17:41 Balboa la imagen era además hay veces que yo creo que es muy variable lo del ego porque hay veces que es es que yo veo que es gente que tiene muchísimo ego pero en gente joven en chicas muy jóvenes yo creo que es que tratan de demostrar que son guapas y probablemente se meten Photoshop y se mete en filtros etcétera probablemente es un un problema que que tienen de baja al contrario de baja autoestima o no

Voz 1590 18:09 el caso es que yo creo que más convertido en nuestras redes

Voz 0545 18:11 sociales como una especie de ola o de lecturas de estas revistas que nos dan nos parecían tan banales pues ahora el mundo todo el mundo quiere tener subo la particular salir en las fotos de una determinada manera yo me acuerdo que le hizo una foto

Voz 28 18:27 a mi marido ya a uno de mis

Voz 0545 18:29 es hijos y entonces José como digo ahora posar como posaba is cuando no existían los teléfonos estos con posaron como los dos como sonrientes pero normal digo yo ahora pasar como si pasar es para el facebook hicieron muy bien merecía la la actitud era completamente distinta

Voz 0313 18:52 bueno pues como como contraste a esta a esta corriente a esta moda por el posado doméstico amateur y global Elvira harían hoy acompañada de Ricardo Martín fotoperiodista subdirector de la revista Mercurio resulta que el pasado mes de mayo presentó en la Universidad de Cádiz una exposición itinerante Lama las caras el tiempo que el próximo mes de octubre llega a Granada que es el próximo paso es una exposición que retrata una época importantísima la transición con personajes nacionales e internacionales el momento ébola lista larguísima esta Suárez estás Lola Flores está Alberti la Pasionaria Carrillo la Felipe González pero está también lo Annie Leibovitz Bono Ricardo es es es granadino llegó a Madrid trabajó en el diario El País desde su nacimiento estuvo también en tiempo en el día es uno de los grandes

Voz 0545 19:39 es uno de los grandes de España bueno todo el día

Voz 0313 19:41 como hoy lo hemos invitado a a que comente la jugada

Voz 0748 19:44 ya hablar de la cara caras el tiempo Ricardo

Voz 0313 19:46 buenas tardes muchas gracias por venir

Voz 0748 19:49 euríbor saludarlos aquí estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Elvira Lindo efectivamente de del respeto casi reverencial la antiguo casi la timidez a la hora de posar ante la cámara que aquella compostura ahí aquel aquel decoro antiguos también es verdad no ha pasado yo creo todo lo contrario no han a una especie de de manera compulsiva de posar y sobretodo y hacerse fotos a uno mismo de un modo de un modo tremendo no bien es verdad que que el que como en tantas cosas lo avances técnicos y en este caso de la fotografía también hacen que se modifiquen la forma de ver la imagen hay la forma de estar ante la cámara incluso también de de captar la imagen no o sea que que todo cambia quizá antes había menos dobleces pero también había más ingenuidad no a la hora de a la hora de posar yo creo que también el progreso lleva consigo un cierto resabios que es necesario también porque esa es el precio que se paga por lo que se conoce y se sabe no ir pero bueno también es cierto que lo ahí Narciso los pisos profundos no y sobre todo de mucho caso

Voz 0888 21:03 te voy a decir en sentido del humor otros y lo decía un psicólogo no de Instagram es el gran territorio de los

Voz 0748 21:09 de los Narciso se largó a mi me gustan

Voz 0545 21:11 sí a saber porque yo creo que Ricardo que han fotógrafo además ha tenido mucha suerte porque fotografió a personas muy importantes en un momento en el que yo creo que eran más inocentes posando ante la cámara yo por ejemplo en este libro de la exposición que está Alberti sí estará Pasionaria esta Suárez a mí por ejemplo la foto de su

Voz 0748 21:31 de Suárez es fantástica me parece que

Voz 0545 21:34 a Don Draper obstante si si si efectivamente me me parece que es Colón Galán y sin embargo estoy segura de que no tenía ningún interés en aparecer así

Voz 0748 21:43 no no no y además era una persona muy tímida se cortaba mucho ante la cámara no lo que pasa es que tuve ocasión de hacerle fotos en varias ocasiones se estableció una corriente de confianza ante leyó que eso facilitó mucho las cosas la confianza es clave en este tipo de retratos y sobre todo también la admiración y el respeto que siente hacia esa persona ahí sobre todo si la fase facilita mucho el trabajo no bueno no cabe duda que era un personaje a tener en cuenta no y bueno yo yo creo que era el muy consciente de de su hijo

Voz 0545 22:17 atractivos su atractivo

Voz 0748 22:19 eso ayuda para posar saberse es guapo o guapa si ayuda si si hace hace que ese rodaje bastante el el personaje Nico Ricardo era una cosa muy particular que una cosa es fotogénico que no tiene que ser necesariamente atractivo sin fotogénico estar seguro tranquilo dentro de tu Pelle jo con eso yo creo que gasta no con los menos complejos posibles también no como fue hacerle una foto por ejemplo Dolores iba rumbo pues eso yo no quería foto después de la entrevista esa foto que con las manos como como con una abuelita cariñosa lo que estaba diciendo finalmente es que ya está bien ya está que queman mucha modos también de interpretar esa esa imagen ella no quería fotos seguirá era una persona bastante es sobria tirando la triste en esa edad era ya muy mayor pero conseguí no se robaron una sonrisa a base quizá de de insistir un poco al final no

Voz 0313 23:18 pienso que reaparece inofensivo

Voz 0545 23:21 eso lo que es increíble es tacos

Voz 0748 23:25 Kosovo Antonio Machado detrás años

Voz 0545 23:28 a lo que me impresiona el escote de Lola Flores porque es tomo todo muy bien pues una señora mayoría pero está todo muy bien puestos

Voz 0748 23:36 tenía una piel tersa maravillosa Lola Flores bueno ella esa ya se sabía también en atractiva estaba era una madurez espléndida en ese momento supongo que tiene mucha gracia

Voz 0545 23:47 sí supongo que te encantaría llegar a tiempo para poder fotografiar a Concha Piquer

Voz 0748 23:54 sí Concha Piquer eh Concha Piquer le gustaba mucho posar ya le gustaba su perfil tiene un perfil de joven carátula de disco yo quise reproducir ese ese perfil mucho después no recuerdo que suma a su casa y Vicent y Antonio López ella tenía allí un cuadro unos cuadros de Solana que no salía al valor que tenían eh hay Antonio López pasó el dedo por uno de los cuadros para limpiarle un poco el polvo y ya rápidamente se lo prohibió y que hace Jaime me gusta juro a mi me gusta oscuros cuál te tenían tenía tenía gracejo Concha Piquer y bueno la verdad que son personajes que ahora ahora y como dice Antonio Muñoz Molina precisamente en el catálogo todas parecían más jóvenes también nos parecían más jóvenes no

Voz 0545 24:43 había una gran diversidad sinceridad en la manera de posar no era como si te estuvieran estrenando un país yo creo que tienes las todos son icónicos la imagen real

Voz 0748 24:53 Berti la imagen le Irán noticia cada día quiero decir que está fotos son fotos para el periódico hecha de un día para otro con la urgencia necesaria que hay que ocasiona o que produce una noticia no entonces se sentían se sentían importantes pero sí pero a la vez no tenían ningún mayor y birrete sabio de posar de una manera de histriónica no entiende

Voz 0313 25:21 en tantos asesores teoría

Voz 0748 25:24 la Diagonal Dávila se vea no había nadie más que ellos sí yo y la Cámara Amir

Voz 0313 25:29 Toxo no tendrían tanta gente

Voz 0545 25:32 comentando la foto porque dices bueno yo a los comentarios que ha habido sobre la foto de Pedro Sánchez con el gran ciudad yo decía de verdad tenemos que pasar tanto tiempo comentando

Voz 0748 25:44 yo creo que no yo creo que no que de ninguna manera hay hay Enrique

Voz 0545 25:49 Pardo otro otra exposición que tú hiciste que a mí me gustaría sacarla a colación porque tiene que ver con lo que hablábamos de Lego tú pero pusiste fotografiar a personajes muchos de ellos eran abuelos de la Alpujarra que parecen como tienen la severidad de parece de un de una tribu india de los Estados Unidos no sea posan

Voz 0748 26:10 como si para la historia si con un con un eres una herejía muy natural diría yo tal tal tal como son podían decir en honor llama yo creo que eso también lo que es lo que comentaba antes tienen guardar relación con lo que comentaba antes no con un concierto primitivismo falta de o falta de costumbre de posar ante la cámara entonces se muestran tal como son no es es la la ingenuidad pura no hay bueno pues la verdad

Voz 0545 26:39 había mucha belleza crea mucho

Voz 0748 26:41 porque hay hay mucha fuerza en esa en esa expresión no hay ninguna ningún retoque cimiento a la hora de ofrecer ninguna cara distinta a la que ellos no se ofrecen ofrecen diariamente a los demás no se ante la cámara modo no modifican ese esa conducta esa cara a la gente consume

Voz 0545 27:00 Copa de trabajo con el campo con la boina no

Voz 0748 27:03 sí orgulloso de su forma de vestir sin ningún cambio ni modificar nada no bueno ahora todo ha cambiado también no es cierto que que la gente yo creo que ahora duda parece que que duda más que nunca de de de que la quieran lo suficiente o de que guste lo suficiente este acuerda Easy ni yo creo que en esencia necesita sentirse querida Hay gustar de una manera continua no

Voz 0888 27:32 yo diría que hasta ve en las redes sociales pero el otro día hablaba con un compañero de las nuevas monedas yo lo dije hay dos el bitcoins qué es esa cosa tan moderna que no acabamos de entender si es que eso es es la moneda moderna es decir nos medimos a partir tremendo lo de tremendos

Voz 0748 27:51 que es una simplificación es una simplificación de de de de bueno

Voz 0313 27:57 aritmética diríamos de un amontonamiento

Voz 0748 27:59 tanto de de me gustas que no que no conduce a ningún matiz de que tú como sabes de qué maneras de quizá no no a veces me lo pregunto no esa esa esa suma de esas son verificación dentro de los número siempre siempre te dejará insatisfecho por mucho que tenga no quiere decir que en cuanto de mucho o poco es mucho poco o la ex depende

Voz 0545 28:23 fíjate que este libro tiene retratos pero hay una foto que es conocidísima de Ricardo Martín que es en la noche

Voz 0748 28:29 se del veintitrés pero

Voz 0545 28:32 las escaleras del Congreso cuéntanos cómo es esa fotos que yo yo no sabía que la tuya Ricardo de sabido hace poco porque me parece creo que Juan Luis Cebrián la utilizo para un libro

Voz 0748 28:43 en la portada de un libro de memorias

Voz 0545 28:46 cuéntanos cuál era la escena

Voz 0748 28:48 estábamos allí un grupo de periodistas y había alquilado una habitación en el hotel en buen y allí estuvimos como redactor y yo el toda la noche si hubiéramos bajaba mofa al al Hall y bueno en un momento determinado llegó la edición de El País de la una de la mañana estaba yo allí sentado también en la escalera junto todo lo demás pero me de pronto cogió mi periódico como uno más de ellos sino de que estábamos todos leyendo el país si me levanté con la cámara llenaba enfrente hice la foto yo creo que la podía haber hecho cualquiera premura intuición de decir bueno alguien tiene que

Voz 0545 29:25 de allí no sí pero no no que va del entre una foto como esa como esas fotos que tienes

Voz 0748 29:31 pero no lo va la hora en ese momento la trascendencia que puede tener también es verdad que el país ha sabido digamos emplear para para promocionar al periódico hoy su lucha permanente con con la libertad de expresión y la libertad de aquella noche el miedo que pasamos no al final se convierten en icónicas cosas que al principio no

Voz 0545 29:53 la señora has elegido como portada del catálogo la una foto de Alberti pero vista por detrás que es su melena algo tan tan conocido y inglesa y un poco de esas camisas así como de flores que llevaba no pero cuál es la foto Catí te ajustado más acero que te yo qué sé

Voz 0748 30:12 por ninguna es para preguntar muchas veces no tengo ninguna foto predilecto

Voz 0545 30:16 a me gusta mucho la de Gloria Fuertes que está detrás como de un carrusel me parece que es una definición de sí de lo que ella escribía maravillosa

Voz 0748 30:26 infantil con su juguete tiovivo era era un poco como a ella no hay seguí pero no tengo ninguna foto predilecta es curioso al final al final los personajes les les tomas cariño toda porque son tan diferente entre Daniel y además a lo largo de tanto tiempo no no no

Voz 0545 30:43 ninguno ninguno que dices Eduardo Mendoza pues casi las fotografiado de joven o casi nuevo de

Voz 0313 30:50 es un sonámbulo quemaduras Illa

Voz 0545 30:53 pues es un anciano o no muy atractivo pero un anciano

Voz 0748 30:56 si se mantiene una percha muy curiosa

Voz 0545 31:00 sí sí la verdad es que sí

Voz 0748 31:03 muy bueno ya que también aparece por ahí que me encantó afecte foto además tú tú eres una fotógrafa que también encanta hacerte fotos especialista en en en selfies de una corrección

Voz 0545 31:19 sí lo que pasa es que yo yo distingo un poco entre cuando te haces fotos que son divertidas irónicas

Voz 0748 31:25 sentido del humor del Ademar tú vez

Voz 0545 31:28 como muchas veces porque los fotógrafos se hacen autorretrato los pintores se hacen autorretratos y los escritores también se hacen autorretratos pero no quiere ser ni más guapo de lo que eres mínima quiere ser tener una gracia no quiero decir una cosa completamente distinta todo lo todos

Voz 0313 31:47 la innovación digital que ha acompañado también a la fotografía en los últimos años Ricardo y y le ha restado protagonismo a lo más importante a la hora de mirar que es el ojo la mirada seguir siendo lo mismo

Voz 0748 31:58 no yo creo que no lo que lo que sí lo que sí veo es que la sobreabundancia de imágenes y si produce sí produce mucho hastío yo creo que anestesia un poco la imagen pasa igual que con el ruido a la hora de hablar quizá de música o de ir por la calle

Voz 29 32:17 sí sí sí

Voz 0748 32:20 yo creo que siempre habrá un ojo que mire de una manera especial las cosas y eso no dependerá de la mayor o menor atención que ese brete a mirar a una persona o a una cosa no siempre pasará lo mismo pero bueno el la la invasión de imágenes en general que si estamos teniendo un hace que no sea fácil discernir entre el grano de la paja el es un es una cosa que a mí me confunde mucho muy uniéndose yo creo que hay que también establecer una higiene de la imagen eh creo que hay que dejar de ver o intentar no ver cosas o imágenes que dañen la vista yo estoy un poco harto de ver por parte de los animales estas en en las redes que con la mejor intención ya un reproducen fotos de animales dañado moribundo ojo ensangrentado a mí esa foto me molestan tanto como ahora a ir a los toros no lo sé y sin embargo son animalista amante del m a mí esa foto me daña y no quiero verlas prefiero ver en algo mucho más

Voz 22 33:25 esto siendo algo de porno violencia si os gusta mucho ese concepto de higiene de las imágenes

Voz 1 33:49 Intur

Voz 0313 33:55 el Martín ha sido un placer amigo de verdad al cantaor Grecia hasta la próxima semana y que van a acabar con algo evidente

Voz 1 34:05 al no

Voz 31 34:25 la idea La Ventana en la red

Voz 19 34:29 sí sociales

Voz 31 34:31 la quien fuiste la venta

Voz 32 34:34 caderas

Voz 0313 39:40 faltan veinte minutos para que sean las siete de la tarde las seis en Canarias

Voz 37 39:47 el arte

Voz 0313 39:48 es una mentira que nos hace darnos cuenta de la red

Voz 37 39:50 vida

Voz 38 39:55 el Miquel del Pozo

Voz 0313 40:03 hoy los reencontrarnos con la Ventana del Arte Miguel buenas tardes bona tarda Weigel para atacar al para las que hoy se estrenen que no sólo conozcan todavía que sepan que esta es una sección que crea adicción y lo hemos comprobado lo que proponemos como saberes asomarnos cada jueves a un artista está a una obra de arte para aprender a mirarla a verla de otra forma a interpretarla se puede ver el arte con los oídos por cierto alguien se estará preguntando por sus se puede damos fe hoy estamos a Amsterdam para ver muy de cerca la Ronda de Noche de Rembrandt

Voz 19 40:36 el Rijksmuseum entramos en el vestíbulo del museo recientemente restaurado por los arquitectos españoles Cruz y Ortiz y nos dirigimos a las

Voz 6 40:46 segunda planta donde ese encuentro en la galería

Voz 19 40:48 día de la impresionante sala reproduce la forma de una catedral con la traen nace central y las capillas laterales donde se exponen las obras de los mejores pintores holandeses al fondo en el lugar del altar está nuestro cuadro estamos ante una pintura de grandes dimensiones de cuatro metros y medio de ancho por casi cuatro de alto las figuras están representadas al mismo tamaño que nosotros los espectadores por lo que la interacción del espacio real y el pintado es absoluta

Voz 40 41:20 cuando en los situamos ante la obra tenemos la impresión de que

Voz 19 41:24 los personajes pintados podrían Felice el cuatro y ocupar nuestro espacio uno de ellos tiene la mano alargada hacia adelante indicando el avance de su compañero y nos da la impresión de que está tendida hacia nosotros como para que podamos tocarla tiene la boca entreabierta parece que esté hablando pero no conseguimos escuchar lo que dice en la pintura aparecen representados veintiséis hombres armados tres niños un perro que Lacko en la línea que brilla en medio de la oscuridad como si tuviera luz propia o la recibiera de un lugar sagrado se acaba de producir un disparo y el humo todavía es visible en la punta de cables desde el fondo de la escena un nombre sea asoma para a mirarnos estamos ante la compañía militar del capitán Grant Wanninkhof y el teniente Willem pan Ruiz lo que da nombre al cuadro así deberíamos llamarlo aunque todo el mundo lo conoce como La ronda de noche

Voz 40 42:24 estamos ante una obra pintada por Rembrandt en mil seiscientos cuarenta y dos es decir el cuadro tiene trescientos setenta y seis años sin embargo sigue vivo ha sobrevivido el paso del tiempo y nosotros podemos mirarlo hoy

Voz 0313 42:44 nosotros podemos mirarlo podemos interpretarlo ni descubrir cosas que tal vez a primera vista o en fin au no se conocen no porque efectivamente esto es la Ronda de noche pero Millet ni están de rondan ni es de noche eso lo primero

Voz 1590 42:57 me sorprende porque a pesar de la aparente de la oscuridad evidente que tiene la la tela no no es de noche si nos fijamos no no hay ninguna antorcha ninguno los personajes si estuvieran una ronda nocturna llevarían algún tipo de de luz artificial a tampoco vemos ningún ninguna luz en el interior en la calle Issing fijamos bien las sombras que proyectan los los distintos personajes son las sombras que sólo el sol las puede producir lo vemos en el suelo como se marcan a ninguna luz artificial en esa época podía producir esa esa luz y por tanto es es de día no están de ronda o al menos no la han iniciado todavía a lo que vemos en realidad es que están saliendo de un edificio pero no sabemos a dónde van están saliendo de la oscuridad viene hacia la luz hacia nosotros parece como oíamos ahora que quieran salir del cuadro de la oscuridad y ocupar nuestro espacio

Voz 0313 43:47 oye este cuadro fue un encargo no

Voz 1590 43:49 es un encargo es un es un encargo además tradicionales un retrato de grupo los miembros de la compañía querían un retrato un retrato oficial donde aparecían es les reconocieran a a cada uno de ellos como se hacía en la época ese cien muchísimo retratos tras compañías cívicas e de grupos de médicos de cofradías Se hacían retratos retratos de grupo cada uno de los de aparecen fue al estudio de Rembrandt a posar por tanto podría ser una foto de estudio como si dijéramos pero Rembrandt decidió convertir esa escena tradicional en una escena de la vida real donde pelea sucede parece que estemos ante la compañía que está que está saliendo cambió completamente los estándares de cómo se hacían esos esos retratos pensemos en en como se hace las fotos los equipos de fútbol al al inicio del partido al inicio de temporada donde posan todos incluso el presidente el entrenador están todos alineados uno encima del otro para que les veamos bien todos los rostros de frente ese era el el retrato tradicional en el Rijksmuseum al lado de la Ronda de noche hay retratos de esa época vemos cómo cómo eran ya en cambio reabran consigue esta vitalidad espontánea que a pesar de que son retratos que han posado para él parece que estén realmente en el movimiento quién pagaba

Voz 0313 44:59 de de encargos Miguel

Voz 1590 45:01 claro la cofradía o la compañía que lo que lo encargaba pero en este caso tenemos un un documento muy curioso que nos dice que en el en el retrato de Rembrandt cada uno de los que aparecen pagó por su retrato pero pago en función de en qué posición está claro es decir los que están en el centro de una posición muy visible los que se les ve de frente pagaron más que aquellos que a lo mejor está en una esquina au salen solo de perfil

Voz 0313 45:49 y esta temporada en la Ventana del Arte queremos compartir más que nunca a fondo la experiencia de situarse ante una una pintura ante una obra ahí tratar de de codificar la de de entenderla de de diez de disfrutarla tiene queremos compartir con con los oyentes como Miquel del Pozo además arquitecto es un gran divulgador del arte y tiene un montón de seguidores en Twitter con los que hace tiempo que que debate de que intercambia opiniones y que y que comparte experiencias hemos seguido se lo hemos seguido esa pista yo creo que esta semana cada vez que abramos esta Ventana de Alarte vamos a interesarnos por conocer también la sensaciones de las opiniones de otras personas porque seguro que va a ser muy enriquecedor

Voz 1590 46:28 sí será fantástico saludamos por ejemplo la coche

Voz 0313 46:30 a Ramón que tiene cincuenta años es periodista es colega vive en Mataró cerquita de Barcelona Concha buenas tardes bona tarda hola hola qué tal cuando cuando viste el cuadro por ejemplo haber por empezar

Voz 41 46:42 bueno yo es que cuando el primer arresto fui cerradas hace muchos muchos años y ahora dos mil trece cuando inauguraron la red la remodelación del museo porque eso me impresiona mucho más porque esto saldó las precarias mucho más en común que van de la posición en la que está la sala en la que está sientes como

Voz 0313 47:03 cuidan Si tuvieras que elegir una palabra o un concepto una sensación de de lo primero que te que te provocó que te género ver la Ronda de noche que sería muy seria inquietud sería sería paz sería curiosidad que sería Concha

Voz 41 47:18 en sería cotidianeidad realismo edad

Voz 0313 47:23 muy muy buena palabra muy buena palabra

Voz 1590 47:26 porque es es eso es es una escena de la vida real cotidiana la compañía preparándose para salir es es exactamente eso

Voz 0313 47:34 tú eres muy apasionada del arte Concha bueno bastó

Voz 41 47:37 ante el empecé es cuanto Cantona muy pequeñita y los mostrados eran de interés los domingos iba con mi tío a ver los distintos museos el Barcelona después empezó a estudiar arte bueno yo me aficiones con ella y entonces a través de los tuiteros a las clases magistrales quedaba al director del Museo Thyssen Guillermo Solana uno son los que nos hemos dando así que ahora a un museo que me faltaba algo

Voz 0313 48:11 o sea que el arte determina tu forma de viajar también no

Voz 41 48:13 eso sí siempre no pero sí bueno sí

Voz 1590 48:17 muy bien yo creo que somos una legión que viajamos a buscando los museos

Voz 0313 48:21 exacto mire déjame que saludemos a Rosa Santos que tiene cuarenta y seis años ella trabaja de secretaria es de Palencia aunque vive en Almería Rosa buenas tardes hola cómo estás qué tal oye tú cuando existir La ronda de noche en persona ver hace mucho tiempo

Voz 42 48:39 sí sí yo no estuve el año pasado quiere también como uno que los oyentes yo también soy eso sí sí estuvo encontraron siempre emoción y pero eso no les toca a ellos documental sobre la remodelación expuso en el debate sobre colocar el cuando y ponerlo como poner dando la firma una iba con muchísima curiosidad para encontrar alguno me sorprendí muchísimo el formato de dijo porque no es que no se puede ser uno o si realmente la mayor muchísimo el tamaño de de este cuando concreto

Voz 0313 49:30 tú también de condiciones tu forma de viajar por por el arte como nos contaba Concha o no tanto

Voz 43 49:36 pues sí mucho mucho yo soy muy ha nosotros queremos visitarlo siempre no sé si yo cojo máximo obtenido

Voz 42 49:49 son los que más tiempo pero no que cogerle por la tele pero bueno es que procuro evitarlo pero bueno

Voz 0313 49:57 muy bien Rosa Concha muchísimas gracias a los dos para asomarnos a la ventana de un abrazo no parece Miguel que esa temporada vamos a disfrutar y a descubrir muchísimo con las aportaciones de de los oyentes que que comparten con nosotros esta experiencia de situarse delante de una obra Hay Ivonne oí transmitírnoslo que lo que sienten no me ha hecho mucha gracia lo que comentaba Concha de la cotidianeidad como como primera sensación de al ver la la Ronda de noche no se hubiera dicho a mí me provoca así de entrada en el en el la primera ojeada bueno una cierta inquietud también porque ves gente armada porque porque porque están curo aunque aunque no sea de noche

Voz 1590 51:04 pero tampoco sabes que que está sucediendo realmente acto

Voz 0313 51:06 hay una cierta incertidumbre hay no no no no no sabes que por cierto hablando de cosas que no están claras y misterio este cuadro una niña Quique Pinto una niña ahí por ejemplo

Voz 1590 51:18 una niña además que es de lo primero que ve es que aunque no está en primer plano están el segundo plano Rembrandt La iluminado es casi el el el elemento que reciben más luz del cuadro aparece además está andando está como cruzando el espacio realmente tienes la sensación de una aparición a parece que ninguno de los personajes sea consciente de ella realmente es es es uno de los enigmas su razón principal de ser es esta que que nosotros ahora estemos hablando de ella no nos atrapa cuando estamos el cuadro atrapa nuestra mirada en los fijamos en ella cuando intentamos buscar esos detalles encontramos su explicación en en en el cinturón lleva un una gallina un pollo no sigue muy bien colgado a cabeza por abajo pero donde vemos claramente las garras las garras eran el emblema de la compañía a en en en en Neverland tres garras cloud también lleva una pistola las asistolia era claro ver a la compañía de los Nurse por tanto es como si fuera el emblema pero en vez de poner una bandera con con el escudo de la compañía a Rembrandt lo hace hace esta alusión a la compañía de esta forma velada esta forma maravillosa

Voz 44 52:26 de pintada bueno una niña y un niño que uy a la izquierda sabemos algo de este personaje qué papel jugaba en toda la composición

Voz 1590 52:33 claro parte de esa de esa cotidianidad que decíamos y si nos fijamos es es un niño que está parece que está huyendo está habiendo de de la compañía lleva como un cuerno en la en las manos una vez de un cuerno de pólvora Nos fijamos bien tiene la sensación de que es un pillo que se ha colado que está robando la pólvora esta esta saliendo ya está mirando no me ven Iniesta saliendo Coró corriendo todo el cuadro

Voz 14 52:56 está lleno de estos de estos detalles de que que buscas