La Ventana (06/09/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

hoy han arrancado el curso escolar en Madrid los pequeños y mañana lo hace el resto de alumnos de primaria vale que no ocurre en todos los casos y afortunadamente no es una generalidad pero ya pasa de castaño oscuro que cada año al llegar septiembre Se repite la fiesta profesores que no llegan a las aulas colegios que no están preparados yp padres cabreados protestando en la calle

hay Alain qué tal muy buenas tardes bienvenido a La Ventana de Madrid como está sana hola buenas tardes Javier Bueno Anna es una de las más tres afectadas por las obras inacabadas del colegio de San Sebastián de los Reyes padres y madres se vais a llevar igualmente mañana los niños a clase he visto fotos no de los edificios de hace tan sólo unos días y aquello no parece que esté precisamente como para cortar la cinta inaugural no

el alza en la ampliación de del pabellón de Infantil eh tiene pinta de que está está finalizado yo no he podido entrar no me dejaron entrar justamente en que alguien obreras el que sí pues no tenía indagará que el pabellón de primaria pudiera estar es por eso que no sorprendió pues que inician los cara que iban entrar ahí en el día de ayer vimos que pues muy los baños estaban terminados en países como los niños de Primaria que todavía son pequeños van a ir un pabellón de no tiene

eh eh a mí no me consta que haya una licencia en un unos no te podría decir oiga yo creo que no la no la hay yo creo que no hay porque es que cómo van a dar una licencia cuando las obras todavía no han terminado

exacto mucha suerte pues gracias de verdad porque estamos bastante preocupados un abrazo y esperemos que esta que esta forma de construcción por fases termine porque estuve escuchando antes lo que comentaba en otra pole SIDA lamentablemente no entiendo por qué no se dan cuenta que este sistema de construcción por parece que no funciona o sea es perjuicio me lamentablemente los niños son el eslabón de esta cadena de construcción por fascículos

pues yo creo que que ambos han tenido buena parte de la responsabilidad que nosotros hemos intentado luchar por los dos frentes poblado desde desde el Ayuntamiento con nuestros representantes de Begoña Villacís que ha insistido en agilizar en que tenía que que cumplir y por otra parte también que la comunidad pues no no está no está dándolo todo precisamente como demuestra precisamente el panorama que acabáis de escribir nosotros hemos incluido en los Presupuestos desde el principio insistimos muchísimo el que tenía que aparecer una partida para el Instituto de Las Rejas que no fuera porque no hubiera dinero pero aquí parece que el problema no no ha sido que no hubiera dinero sino que se han metido una maraña de trámites burocráticos que han rodado ya retrasado comienzo de las obras que estamos hablando de que todavía ni siquiera se ha firmado el convenio parece que que van a llegar a un acuerdo pero todavía no se ha firmado convenio por tanto eh todavía pendiente de la licitación ya luego nos metemos en todo el proceso lógicamente de fases que estaban describiendo en las personas que han creado un denodado

