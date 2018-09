La Ventana (07/09/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 son las cuatro las tres en Canarias

Voz 1454 00:06 el Gobierno no da por hecho que se vaya a paralizar la entrega de cuatrocientas bombas a Arabia Saudí como se aseguraba esta semana ha apelado la portavoz del Ejecutivo a la Junta Interministerial de material de defensa que preside la secretaria de Estado de Comercio que a su vez ha negado que su departamento tenga competencias sobre ese contrato escuchamos a Isabel Cela ya sean

Voz 3 00:23 de mire hay una comisión interministerial está trabajando yo que trabajar que se va a reunir eh para traer

Voz 4 00:33 tras de todos eh bueno y que generalmente trata de todos estos asuntos y por lo tanto esa comisión interministerial llevará a resultados que participará dentro del Consejo de Ministros tendremos la resolución

Voz 5 00:48 el contrato a mí no me compete entonces no es materia de de esta Secretaria de Estado por tanto yo me referiría en la situación en la que pueda encontrarse ese contrato a las declaraciones que en su momento oportuno y espero que sea aunque sean percebe realice el Ministerio de Defensa

Voz 1454 01:11 respecto a la construcción de cinco corbetas en el astillero de Navantia San Fernando los trabajadores temen que puedan suspenderse y han iniciado movilizaciones el presidente del comité de empresa ha explicado sus sensaciones en el informativo Hora catorce

Voz 6 01:22 seguimos en las noticias que nos llegan del Gobierno y de la comparecencia de Estados compareció en el Congreso no nos tranquiliza ni muchísimo menos cierto que hemos vivido los primeros pagos el contrato todavía no ha entrado en vigor por lo tanto no queda ahí no generan Vivar no

Voz 1454 01:42 Ciudadanos reúne a su ejecutiva nacional en Málaga a partir de esta hora esa reunión que preside Rivera puede determinar ya el futuro electoral en Andalucía si como todo apunta se escenifica la ruptura del pacto con el Gobierno andaluz Óscar García

Voz 1645 01:55 Alves Rivera y la dirección nacional de ciudadanos van a conocer los detalles de un informe elaborado por el equipo de Andalucía sobre el grado de cumplimiento de ese pacto sin embargo fuentes del partido reconocen que sería algo así como la escenografía pactada para llegar a un final que en ciudadanos consideran un proceso natural es decir romper todo vínculo de hecho hay miembros de la dirección nacional que ya afinan las estrategias con el horizonte del veinticinco de noviembre como posible día de las elecciones aunque esto depende de la presidenta andaluza a las seis de esta tarde está prevista una comparecencia del número dos del partido José Manuel Villegas junto al líder en Andalucía Juan Marín a quién Rivera por cierto quiere cederle todo el protagonismo para huir de aparentes tutelas por parte de mal

Voz 1454 02:32 Eric y hace una hora hemos conocido quién ha sido distinguida con el Premio Nacional de Cinematografía Se trata de Esther García a su trabajo y a su trayectoria nos acerca Marta

Voz 1513 02:40 la directora de producción del deseo de los hermanos Pedro y Agustín Almodóvar también ha trabajado con Isabel Coixet o Guillermo del Toro en su haber más de treinta años de trayectoria más de noventa películas series de televisión varios premios Goya por trabajos como Acción mutante Todo sobre mi madre os Relatos Salvajes Esther García una institución en el mundo del cine es la primera mujer productora galardonada con el Premio Nacional de Cinematografía cuyo jurado la reconoce por haber desarrollado un modelo de producción asociado al en dependencia y haber impulsado a nuevos directores

tres y tres minutos trece tres en Canarias

Voz 2 03:17 el Real Madrid

Voz 1454 03:19 a pesar de que hay ochocientos niños y niñas

Voz 1315 03:21 los quince mil según los sindicatos que han empezado hoy con su cole en obras el presidente Ángel Garrido dice que el curso escolar ha empezado con absoluta normalidad

Voz 7 03:29 yo creo que la oposición de vivir en otro país en otra comunidad absolutamente distinta lo que ha empezado su curso con absoluta normalidad en el que sí que es cierto que en algún caso concreto en algunos colegios no hemos llegado a tiempo determinar las obras por diferentes incidencias que se producen en esta y en todas las administraciones de del mundo

Voz 1315 03:46 cuatro personas han resultado heridas en un accidente en Tetuán un coche ha chocado contra una patrulla de policía que acabado atropellando a dos peatones Tatiana cuesta portavoz de Samur

Voz 8 03:55 la patrulla de policía municipal iba a un aviso cuando de otro vehículo que aparentemente no ha respetado al paso lo ha embestido como consecuencia del golpe el coche policial se ha estrellado contra la fachada de un bar atropellando a una mujer de veintisiete años golpeando a un varón de cincuenta heridos la más grave la mujer de veintisiete años con traumatismo craneoencefálico moderado ha sido intubada y trasladada con preaviso a La Paz con pronóstico reservado

Voz 1315 04:22 el Joy la dirección de Metro se ha reunido con los sindicatos y ha anunciado que va a convocar treinta nuevas plazas para maquinistas Juan Ortiz el sindicato de maquinistas dice que le parece inaceptable que el consejero no sepa la falta de personal que tiene su empresa

Voz 9 04:35 ella no llevaban los datos de la previsión que tiene de los maquinistas que hacen falta o simplemente ha dedicado a preguntar cuántos hacen falta con la previsión del sindicato de maquinistas que harían falta unos seiscientos cincuenta en previsión de posibles jubilaciones posibles salidas a otros departamentos

diecisiete grados en el centro de la capital es todo empieza la ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de todo lo que está pasando a las cinco las cuatro en Canal en Canarias

la SER servicios informativos

Voz 0313 05:19 hola buenas tardes la palabra o el concepto turismo fobia era algo impensable hace sólo unos años la posibilidad de morir de éxito por un aluvión excesivo de visitantes también todo eso habrá que arreglarlo seguro segurísimo pero

Voz 1 05:34 no nos pasamos

Voz 2 05:41 en la Cadena SER La ventana con Carles Francino la gira de Florencia acaba de anunciar multas de hasta quinientos euros quinientos para que en coma o beba en la calle queda terminantemente prohibido y el alcalde

Voz 0313 06:01 no se ha cortado ni un pelo para justificar esa

Voz 2 06:03 irá diciendo que sobre todo va dirigida al

Voz 0313 06:06 los turistas incívicos que lo dejan todo hecho un asco de sí

Voz 0827 06:09 Astre

Voz 0313 06:10 bueno yo creo que hay que pararse a pensar un poquito eh porque damos saber Venecia por ejemplo hay otras ciudades italianas ya intentan desde hace tiempo limitar el número de de turistas hay plazas que rechaza no lo intentan el llamado turismo de borrachera en muchos lugares del mundo

Voz 2 06:24 entre ellos España ya se aplica la tasa turística que es una forma de compensar el desgaste que provocan los que vienen servicios en infraestructuras por mucho dinero que se dejen después pero que no supo

Voz 0313 06:36 como en la calle que te sancionen por ello Camí sinceramente me parece que entra en el capítulo de los despropósitos las exageraciones hoy vamos a hablar de esto porque de verdad creo que merece la pena bienvenidos a La Ventana

Voz 0684 07:11 ya está en pista no del ideales L pólipo un el millor Bono por tenencia de Lincoln y un eres tú

Voz 10 07:50 tú

Voz 0684 07:59 pero no cinco comer presentó al lider figura tronar no el padre con mi pareja ya de Potter

Voz 11 08:58 no no

Voz 0171 09:14 Isaías buenas tardes hola buenas tardes esto no parece que vaya de bandera blanca verdad no no no no todo lo contrario una guerra abierta el problema es saber contra quién claro qué medidas se toman no para arbitrar la eh

Voz 1501 09:25 en Radio Mallorca esta tarde el adjunto a la dirección del día de Mallorca Matías Vallés buenas tardes buenas tardes Carles gracias la en Florencia Matías eh este estado no he comido por la calle y la bandera habló estado pero no recuerdo si he comido en la calle pero la bandera blanca de que habla Franco Battiato especial precisamente era turismo fobia yo creo que la turismo fobia hay que interpretarla como una palabra bendita a un concepto se situó es lo mejor que podía ocurrir el turismo porque es lo que le permitirá ponerle freno encajarlo en dimensión racional y yo creo que pronto habrá cátedras de turismo fobias ciclos reforzaran Joan Solés buenas tardes buenas era buena será están bien bien a verla

Voz 0313 10:02 sanciones van de ciento cincuenta a quinientos que no el nivel de las escalas que nos va a marcar y porque con qué motivo no y eso que ha dicho el alcalde de Florencia no que va dirigido básicamente a los turistas que lo lo dejan todo hecho un asco cuando comen con los papeles latas y todo eso en la calle

Voz 0946 10:19 oye Florencia es una ciudad bastante limpia aún con la alta densidad de turistas no mucho más limpia que Roma o Nápoles au Palermo y maleducados los hay en todas las partes no es que se concentren en la capital Toscana sucede otra cosa Carlas los restaurantes dicen de alguna forma la calles nuestra el alcalde lo traduce en un decretazo así pues en Florencia hay que comer la pizza y la pasta el pan y no la parcela relato sólo ante desde el mediodía al aire libre a la hora de la merienda o poco antes de medianoche del cumplimiento del edicto del alcalde deberán deberá ocuparse la Policía Municipal de Florencia que bastante trabajo tiene ya persiguiendo delitos mayores como para entretenerse a multar a quiénes toman un tentempié en las calles o plazas los Florentino se preguntan si la medida les afecta también a ellos au sólo es una guerra del alcalde contra los visitantes porque como en todas las ciudades italianas también en Florencia es habitual a diferencia de España que los empleados los funcionarios son los trabajadores coman algo en la llamada pausa Branson almuerzo sin tiempo asentarse en un restaurante en una falda en una trataría para regresar en pocos minutos al trabajo así se preguntan ellos también si les afecta esta medida o es sólo una guerra del alcalde contra los turistas

Voz 12 11:39 es la respuesta sabremos si no lo hace seguramente que si les afecta claro esto esto cuando entra en vigor en teoría Joana

Voz 0946 11:47 entró en vigor hace veinticuatro horas prohibe comer en las principales calles del centro de la ciudad de mediodía a las tres de la tarde de las dieciocho a las diez de la noche es decir en el horario de apertura de los restaurantes

Voz 1501 12:01 a esto se se restringe a cuatro calles y en estos horarios que tu dices es una lucha contra el incivismo o contra el turismo barato es decir que es la lucha a favor

Voz 0946 12:10 de los restaurantes Macías

Voz 0827 12:14 yo creo que has explicado muy bien y nos has dado la clave no porque si la lucha era contra el turista incívico lo que hay que hacer es multar al turista guarro es decir el que dejándome la pizza tiene el cartón en mitad de la plaza pero claro esto que tú nos cuentas duras no

Voz 0171 12:28 agua nativo e eso es a los a los dos

Voz 0827 12:31 pero esto parece que se trata de volver a llenar restaurantes que a lo mejor se están vaciando porque la gente pues se proclame prefiere gastarse el dinero en otras cosas

Voz 1501 12:40 pero pero José Tomás masivo es que es el número de gente que lo hace Isaías es decir en las zonas turísticas que es la mitad de España Hay prácticamente toda Italia Se entiende la diferencia entre algún paseante comiendo la Florencia por las calles o cientos de personas haciendo esto colocarse invierte absolutamente decir los turistas destruyen o destruimos la belleza que amamos destruimos en este caso la belleza de Florencia

Voz 0171 13:06 Joan quiere decir algo perdona si no va es decir que

Voz 0946 13:09 de todas formas Caldas en Italia no faltan no este verano por ejemplo en Venecia al alcalde sigue empeñado en poner puertas al mar y a los campos en el mar con compuertas para frenar las mareas altas

Voz 1501 13:21 pero la ciudad sigue inundando se

Voz 0946 13:24 en los campos o explanadas traduciendo siéndolo del veneciano contornos para regular el flujo de turistas que no regula nada porque sencillamente no funcionan en Roma por ejemplo la ALCA la alcaldesa de verano parte de risa a los romanos como sabéis aquí llueve bastante y los jardineros no dan abasto con tanto matorral solución que había propuesto la alcaldía a situar rebaños de cabras por la ciudad para que limpien los parques y jardines

Voz 0827 13:51 no el final

Voz 0946 13:52 entre la medida se ha suspendido porque no había forma de controlar las cabras que siempre tiran al monte no allí ya sabéis que en Roma hay bastantes

Voz 1501 14:00 a los suizo ya la M inventado esto de la montaña suiza la limpian las cabras más controlada se ve que las cabras romanas y claro una capital como Roma

Voz 0313 14:08 era Joan cita o tres tres ciudades Roma Venecia Florencia de DEC de qué partidos son los alcaldes o las alcaldesas

Voz 0946 14:18 pues en el caso de Florencia el alcalde este centro izquierda de Partido Democrático el alcalde de Venecia es independiente de la derecha de la derecha

Voz 0171 14:28 cerramos más extrema y la alcaldesa

Voz 0946 14:30 de Roma es del Movimiento cinco Estrellas ataques

Voz 12 14:33 los transversales los de las ocurrencias son transversales hay una pregunta clave

Voz 0827 14:38 eh Joan tiene la policía de Florencia capacidad como para controlar a millones de turistas comiendo en la calle

Voz 0171 14:44 oiga el bocata pues no es absoluta

Voz 0946 14:47 gente imposible porque no sólo es controlar a los turistas sino además a muchos florentinos que sencillamente comen pan y no a medio día para regresar lo antes posible a su trabajo y así poder salir terminar su jornada laboral cuanto antes no

Voz 2 15:02 es imposible no no no no se puede

Voz 0946 15:04 no se puede aplicar esta medida

Voz 1501 15:07 pero se pero se venden en establecimientos regulados es fiesta personal que come por la calle lo lo aclararon estar no estamos hablando de manteros sobre los lateros de Barcelona es sólo lateros que venden latas izquierdas estén frenando en parte

Voz 0946 15:17 no no no no no no se puede comprar un pecho de Pitt a como se llama aquí en Italia en cualquier establecimiento se pueden comprar bocadillos Panini en cualquier supermercado

Voz 0827 15:30 esta es una consecuencia más ya no tanto del turismo barato sino del turismo de vértigo es decir ese turismo de autobús en donde llegas a Florencia dan cuatro horas desde luego no puedes perder una hora y media en sentarte un restaurante a comer pero es que ver lo que tienes que ver y bueno pues comes como buenamente puedes

Voz 0946 15:47 pero no necesariamente Isaías porque fíjate hay muchos turistas con un nivel normal o alto sentí lamente que toman un desayuno muy fuerte en el hotel por la mañana ya practicamente sólo necesitan un tentempié a mediodía para llegar hasta hasta la cena no es decir que si hay una parte de ese turismo que sencillamente pues evita los restaurantes para no pagar de una forma excesiva para ahorrar dinero pero hay muchos que sencillamente desayunan fuertes los hoteles ofrecen desayunos y muy muy consisten consistentes para para resistir prácticamente todas las jornadas sólo con un tentempié por la calle no

Voz 0313 16:25 bueno pues esto ha entrado en vigor hasta veinticuatro horas ya nos irás contando cuál es la la evolución de Joan un abrazo compañero

Voz 0946 16:32 a river si arriba de todas formas

Voz 0313 16:34 esto del del turismo que tienen niveles que tiene grados que tiene escalas a veces se mueve por vías sopor caminos absolutamente inesperados

Voz 0171 16:42 imprevisibles miren hoy estamos contando esta historia

Voz 0313 16:44 de de un pueblo pequeñito de apenas dieciséis habitantes en en la raya entre salas y Tineo en Asturias donde la estanquera del pueblo en ha restaurado una talla que no sabe si estaba o no policromada del siglo XV una talla de Santana yp ha provocado en fin según los expertos un auténtico estropicio nos ha hecho recordar nos ha traído a la memoria aquel episodio de hace seis años lo recuerdan los oyentes verdad en el en el pueblo de Borja donde a Cecilia Giménez hueco una pintora aficionada en restauró una pintura mural del Ecce Homo en el Santuario de Misericordia con el resultado en fin que creo que todos los oyentes recordarán bueno eso fue lo que fue IBI resultó muy comentado y en fin dio la vuelta al mundo y tal pero ha generado un flujo de visitantes que antes Borja no tenía

Voz 0171 17:33 Eduardo orilla Alcalde buenas tardes hola buenas tardes cuánta gente puede haber pasado por Bojan estos seis años

Voz 13 17:38 bueno yo creo que el fenómeno de Homo además de de hacer que que Borja se conozca por otro motivo aparte de que tenemos un buen vino

Voz 0171 17:47 muy bueno doy fe eso está claro

Voz 13 17:49 pues bueno ha supuesto ya el que estemos a puntito de conseguir esos doscientos mil visitantes

Voz 0313 17:55 doscientos mil en cuanto en los seis años desde que

Voz 0171 17:58 doscientos mil contabilizados que hay más ya ya ya

Voz 0313 18:01 yeso en beneficio económico como en cuanto se traduce

Voz 13 18:04 bueno el beneficio tampoco me gusta con todo respeto es no me gusta beneficie porque al fin el fenómeno se ha convertido en fin social todo va para nuestra residencia aymara pero está bien está muy bien si al final acabó bueno pues estamos hablando de unos ingresos de en torno a los cincuenta y cinco mil euros anuales que financian a los dos cosas es que que sean jaleado ha generado empleo los puestos de trabajo

Voz 0171 18:26 así si en torno a unas cuatro

Voz 13 18:29 cinco becas de ayuda a personas que no tienen recursos para pagar la cuota de la residencia que tenemos de la Fundación pues bendita chapuza a la que se hizo verdad

Voz 0171 18:37 desde luego porque Borja recordemos que tiene cinco mil habitantes tendrá cuatro mil y pico cuántos tiene

Voz 13 18:41 sí estamos ahí en el límite de siempre luchando por conseguir que que nos reconozcan la cifra de más de cinco mil pero bueno

Voz 0171 18:48 cuántos turistas llegaban antes bueno ovación

Voz 13 18:51 si hay una estimación de nuestros museos de los museos que tenemos también porque tenemos un rico patrimonio esto hay que decirlo siempre pues estábamos en torno a unas visitas de cinco cinco cinco mil personas

Voz 0827 19:02 dos mil seis años en dos mil seis recorrido

Voz 1501 19:06 muy bien que no quiere decir que no vio ninguna diferencia al Ecce Homo y a los las numerosas fondas y posada donde aquí durmió Napoleón nuevo aquí aquí

Voz 2 19:14 comió aquí convencer a eso lo que

Voz 1501 19:16 el quería pedía alcaldes la gente viene específicamente a ver el Ecce Homo y luego le gusta o le defrauda cuál es el sentimiento general de estas doscientos mil turistas

Voz 13 19:26 bueno yo creo que hemos tenido de todo no demostraba visitantes sobre todo por personas que vienen por por ver ese icono pop no como se leía mayor

Voz 0171 19:33 bueno pues que de alguna manera

Voz 13 19:35 aquí en verlo también tenemos pues no los detractores es los que vienen a de alguna manera criticar todo lo que Saizar no pero por supuesto son muchos más son sobretodo extranjeros o gente que me pareció

Voz 0171 19:47 desde fuera si tenemos un cifrados en torno a

Voz 13 19:49 ciento veinte países y registrados puesto que les pedimos a todos militantes que en los que que que que radica no sabe cómo que su banderita en un mapamundi que tenemos varios mapamundi emprenderá ya no ya no ya no entra las banderitas bueno es verdad que tenemos un alto el porcentaje de personas extranjeras que cuando visitan España para ver el rico patrimonio que tenemos toda en todo el país pues bueno deciden también el poder ver este este icono y esta ya está Restaura son fallida y que vamos a nosotros más que que que bien por el hecho de que como he dicho anteriormente se ha convertido ya en un fenómeno social que al final es un fin social

Voz 0171 20:31 me gusta el concepto restauración fallida bueno los políticos desde luego está muy bien pero pero está muy bien está muy bien seis bueno yo creo que si conociera

Voz 13 20:42 solamente creo que que que que os haya de lo que se la figura de Cecilia Giménez entendería es el cariño que se retiene y acabó es yo creo que es la figura elegida es esta una restauración fallida y creo que no hace daño no

Voz 0171 20:54 en una cosa no quita la otra alcalde por curiosidad ha visto lo de la ermita de radiadores lo del

Voz 13 21:00 sí lo acabo de ver un programa de televisión de quizá los colores pues es lo que más hace llama la atención no yo creo que DC como como como el cuidado del programa de televisión afina que data bonito no ahora haberlo de una comparación nada a otra no pero bueno al final acabó yo creo que

Voz 1501 21:20 al alcalde yo no estaría por la restauración fallida es un caso de espontaneidad creativa como el de miles de youtubers influencer que vendría tienen más seguidores visitas que lo que los medios de comunicación para mi desgracia tradicionales no es eh

Voz 0313 21:32 no pero no pintan tallas youtubers de momento no les no de ideas

Voz 13 21:35 la semana pasada tuvimos un youtuber aquí así no puedo decir el nombre porque claro youtuber relevante no sí si los pidió permiso y dijo que le iba a dar un impulso también a subido a tu desarrollo de de página que tenía y que lo iba lo iba a comer

Voz 0827 21:53 desde luego Matías cuando una noticia empieza diciendo la estanquera del pueblo arresta fuera de una imagen una talla del siglo XV la cosa muy bien muy bien es algo extensiones acabar

Voz 1501 22:03 pues esa posibilidad pero cuando vemos un youtuber de dieciocho años pues información dramáticas información de escritura de tal consigue cómo lo consiguen un millón de seguidores que hemos de decir los profesionales no pues los a la evidencia

Voz 0827 22:15 lo vaya aquí estamos a los es tiene entre otras cosas nuevas y estaríamos hablando de hombres un grafitero entra mañana en el Museo del Prado y hace un graffiti en Las Meninas seguramente se multiplicarán los visitantes del Museo del Prado pero casi es mejor digamos dedicar su arte a otros menesteres no

Voz 13 22:31 yo yo sí querría ir es decir una cosa que a lo mejor en el Museo del Prado desde luego ya llevaba mucho la atención pero también hemos conseguido otra cosa con gol conseguido saber ir a conocer el pintor original que era alias García y en este caso también se ayudará a conocer su obra

Voz 0171 22:49 muy bien Eduardo Arilla alcalde de Borja muchísimas gracias por asomarse a la ventana un abrazo eh

Voz 13 22:54 muchas gracias a vosotros y como siempre digo a los medios de comunicación han tenido mucha culpa pero esa culpa es toda buena

Voz 1501 23:01 nueve de un abrazo

Voz 14 23:03 K a seis la es muy inste es más eh muy bien de aquí no se es mucha más estado no

Voz 0313 23:32 hacemos a veces cosas tan raras los adultos que de vez en cuando resulta muy sano y muy higiénico apelar a la alemana

Voz 0171 23:39 nación y a la cabecita de los de los más

Voz 0313 23:42 pequeños para ver qué para ver qué les ronda por ahí

Voz 0171 23:45 sorpresa sorpresa es muy gratas hace cosa de cuatro meses

Voz 0313 23:50 nada que a La Ventana un un escritor que ha publicado un libro titulado dragones en la selva Hoeness Dragones que se puede decir que se puede reflexionar sobre dragones por ejemplo esto

Voz 15 24:02 pero ni sol peligroso por qué pues en Malta días me los goles viven en manadas si queréis Gil o doce sus grafitos los y de todos para dar nada son aragonés bueno son unos de dragones es muy feroces pero lo importante es que defienden a los demás

Voz 16 24:37 pues bueno está

Voz 0171 24:39 esta singular teoría de los dragones tiene un autor que se llama Raúl Álvarez resta un niño de seis años que ha publicado su primer libro titulado dragones en la selva y a vuelta al cole está ya en primero de Primaria irá hemos invitado a asomarse a la ventana en un día tan especial Raúl buenas tardes cómo estás cómo ha ido es hoy bien haber bien más detalles se repite ex compañeros profesores profesora nuevas saber cuéntanos un poco

Voz 17 25:08 sí repito muchos compañeros sí bastante mejores amigos están contigo una misma clase uno uno no está o uno está no está

Voz 0171 25:19 cuál es como se llama sarda sale

Voz 17 25:23 sí de profe que hombre mujer que tienes es mujer y que tal como mujer

Voz 18 25:30 peor es una mujer luego tengo te da sí que Turner mujer Kay de lado las directoras de otra escuela sí que me da lengua y no sé cual manos

Voz 19 25:44 que a mi

Voz 18 25:47 eso resulta digo de educación física y luego ir luego de un tenderete física la física ya está

Voz 1501 25:57 la Física Física o Educación Física de verdad oye el profesores nos han dicho que sea

Voz 1 26:02 Ama a Bush y las dos profesores la tutora profesora cómo se llaman

Voz 18 26:07 una así llama Gemma

Voz 17 26:10 no lo sé muy bien oye tenía ganas ya de empezar lo que sí sí pero pero el verano ha sido bueno no te lo pasó bien

Voz 0313 26:19 qué has hecho qué has hecho este verano cuenta has escrito por cierto este verano

Voz 19 26:23 y no no

Voz 17 26:25 el grito es eficaz Esteve para Ali hay que has leído dime un libro que hayas leído pues capital Gasol si yo lo conozco yo sabía de qué te ha parecido

Voz 0171 26:36 mire bien las a andar Frontex inspirado te dan una idea para alguna cosa tuyo porque el día que hablamos aquí

Voz 0313 26:41 Nos dijiste que ibas a preparar una segunda parte de Dragó

Voz 0171 26:44 pones en la selva no sé si tienes en la cabeza por ahí

Voz 0313 26:48 para montar lo que

Voz 19 26:50 y el vuelo

Voz 18 26:52 estoy buscando el título y la historia sí ya sé cómo continuar la tendré que que la última página para saber Portable bueno y luego ya hacerlo pero Dámaso me no sé lo que tengo

Voz 1501 27:06 una una cosa Raúl yo cuando cuando te escuché el leer leer el cuento aquí en la radio me quedé con no te puede puedes es una pregunta que te hago ahora tú dices que los dragones te pueden matar y hasta comer pero en qué orden te matan primero luego te tocó cómo cómo es exactamente

Voz 0171 27:24 pero también te pueden ayudar dices

Voz 17 27:26 sí eso es lo mejor de todo no

Voz 0171 27:29 oye este verano además de de leer que has hecho alguna cosa destacada

Voz 17 27:34 si vas en bici nadas más en bici haces natación

Voz 18 27:42 este verano he aprendido a nadar

Voz 0171 27:44 ah mira dónde piscina Omar que en la piscina con el mar las dos cosas ya te maneja bien no euro bueno oye y una cosa una una curiosidad con tiempo para escribir pero pasa a tener extraescolares alguna actividad

Voz 17 28:00 sí aquí te has apuntado aquí te has apuntado no lo osea GPRS

Voz 0171 28:07 ven una una actividad extraescolar cuando sagas del cole ahora salgo deporte lectura algo

Voz 17 28:13 y AT cara te vas a hacer el primer año el primer año lo ya ya lo sé

Voz 0171 28:20 dicho alguna otra vez sí II

Voz 17 28:23 tercer año el cinturón eres

Voz 18 28:25 sí soy blanco amarillo esa Mela o amarillo en diciembre

Voz 0827 28:31 venir Raúl ahora escuchándote a mí un nuevo libro que vaya sobre la piscina en la que se bañan los dragones

Voz 0171 28:37 sí creo que puede ser puede dar mucho de sí

Voz 0827 28:40 sí

Voz 1501 28:43 debería ir al colegio los dragones Raúl

Voz 0171 28:46 pues a lo mejor sí o no

Voz 12 28:51 bueno José Domingo Álvarez buenas tardes

Voz 0171 28:54 hola buenas tardes papá quién estamos contentos esta mañana Raúl usted como quién estaba más contento esta mañana él usted entonces yo yo sólo por eso porque

Voz 8 29:06 ah bueno ha tratado a que volviera cole

Voz 0171 29:10 ya antes del verano va a veces para todos un poquito verdad

Voz 8 29:13 si no no merece estar ahí con se finales de junio ya había tocado pero es una pero es una

Voz 0171 29:21 Gloria a los chavales cuando tienen ganas de volver al cole luego a lo mejor con los años no tendrá tanta ya veremos pero de momento estaba bien eso eh

Voz 8 29:28 hombre claro no además está contento está ilusionado

Voz 20 29:33 sigue hablando tanto como siempre el chaval o no o sea moderno

Voz 21 29:41 me va soltando poco a poco no

Voz 8 29:44 sí hay hay veces que le digo que es capaz de callarse cinco minuto le compró un sobre de promover el fútbol

Voz 0171 29:51 ha sido una eso es una esa es una buena oferta y habla de todo eso iba a preguntar comentáis la actualidad

Voz 0827 29:58 lo que pasa ya sabe que Rajoy no está habláis de nuevo presidente

Voz 8 30:05 bueno a veces sí tampoco es que hablemos mucho de política en casa pero a lo mejor sí

Voz 22 30:11 mejor mejor José Domingo

Voz 0171 30:14 Raúl que gracias a los dos por estar en una ventana en un día tan especial hoy feliz curso vale venga

Voz 0827 30:23 nos lo cuenta

Voz 16 30:25 yo digo gracias y adiós adiós adiós

Voz 26 32:24 sí

Voz 37 35:55 hace unos días quiero recordar que las páginas el día

Voz 0313 35:57 Mario ABC se publicó una viñeta que tuiteó entre otros Arturo Pérez Reverte y que se convirtió en viral y fue muy muy comentada y bastante celebrada era una viñeta donde aparecían dos citas que iban a una oficina era una oficina algo así como de borrado de rencores de la Guerra Civil venimos a inscribir unos nombre una decía Hermenegildo el otro Ludovico a lo que era

Voz 0171 36:20 hijo añadida Hermenegildo al traidor tú callas Rihanna

Voz 0313 36:23 responde al otro bueno eso que pretende pretendía ser una una muestra a un fin un un relato de cómo cuesta cerrar heridas y cómo se mantiene todavía ahí flotando el resquemor por algo tan doloroso para la memoria reciente de este país se nos aparece cada dos por tres en nuestra de nuestra vida cotidiana en el terreno social en el terreno cultural en el terreno político desde luego ayer por ejemplo durante los actos de presentación del cuarenta aniversario de la Constitución en el Congreso de los Diputados se proyectó un vídeo Un vídeo

Voz 39 36:55 el Gobierno que comienza

Voz 0171 36:57 sí

Voz 39 37:00 tras tiene usted

Voz 16 37:07 oye tanto

Voz 22 37:15 dos hombres mayores muy mayores que bromean con la edad no hablan de su vida en hablan de sus hijos hombre no puede perder mucho usted ya tiene muchos años

Voz 16 37:25 aunque uno de ellos tuvo dos hijos uno está allí por otro murió bajo este año dos hijas nada está

Voz 0171 37:39 de la conversación a orillas del río y al cabo de un rato una voz en off revela que esos dos hombres y esos dos hombres mayores que estuvieron combatiendo en la batalla del Ebro como rival

Voz 40 37:52 Germán y José se enfrentaron hace ochenta años en la batalla del Ebro Germán en el bando nacional tengo hijos se en el republicano allí murieron más de diecisiete mil españoles por fortuna Agir cuarenta años aprendimos a hablar entre nosotros que es muy bueno qué pasa mareo bueno pues esto agrava

Voz 0171 38:13 acción de apenas dos minutos ha generado polémica y por eso es nuestra política

Voz 41 38:21 la polémica

Voz 0827 38:26 la noticia es ésa el Gobierno ha grabado este vídeo que ayer se proyectó en el Congreso de los Diputados en el que conversan dos combatientes de la guerra civil de la batalla del Ebro Herman visual que luchó en el ejército sublevado Josemi Soldado que defendió a la República Pedro Sánchez ha escrito en Twitter vídeo muestra cómo quiénes lucharon en bandos opuestos hoy pueden conversar hablar celebrar la Constitución el secretario general de Podemos Pablo Iglesias lo considera desafortunado porque equiparar a los defensores de la democracia con los del fascismo no ayuda a recuperar la memoria histórica la propia polémica evidencia las asignaturas pendientes que todavía tenemos en España en Mater ya de memoria parece evidente que la plácida conversación de estos dos hombres a orillas del Ebro es la imagen mucho más alentadora que la que protagonizaron hace ochenta años en la batalla más cruel de la Guerra Civil y quizás sea exagerado suponer que esa conversación personal pretenda equiparar ambos bandos pero desde luego creo que le falta contexto ya en el contexto ese vería que los sacrificios que uno y otro tuvieron que soporta dar hasta llegar a la feliz democracia no fueron exactamente los mismos ni tampoco las mismas las motivaciones que les llevaron a disputar aquella batalla a mi me gusta la conversación entre estos dos hombres entre Germán y José dos ancianos pues que hablan de sus cosas pero si la comparamos con algunas cosas tremendas que estamos teniendo que escuchar en estas semanas por los santificado eres del dictador de Francisco Franco podríamos pensar que el vídeo más que blanquear el usado lo que está haciendo es blanquear el presente

Voz 16 40:04 Emilio Silva buenas tardes

Voz 8 40:06 con estas Emilio Silva como de muchos oyentes

Voz 0313 40:08 presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica yo le invito a La Ventana para que para que comentemos esto qué quiere aparecido el vídeo que creo que mucho mucho no le ha gustado sí sí ve algo bueno la intención que yo creo que sí lo tiene sin ninguna duda si esa falta de contexto a la que hacía referencia a Isaías cree que podría corregirse por dónde empezamos Emilio

Voz 8 40:29 bueno a mí el vídeo esas conversaciones me parece muy bien que suceda incluso a mí no me importaría estar sentado al lado de esas dos personas

Voz 0171 40:35 pero

Voz 8 40:36 con lo descontar los decidieron entonces no pero otra cosa es el uso político que sea la sede de esa situación no sólo por la falta de contexto como decíais sabía si no porque el eslogan que se está intentando reproducir con ese diálogo que hubo en la constitución del sesenta lo que es bastante poco acierto por poner un ejemplo las elecciones de junio es el inicio al Parlamento constituyente a redactar esa construcción no se pudieron presentar los partidos declaradamente republicanos por lo tanto esa conversación hace cuarenta años miramos con lo republicano no existió porque incluso Esquerra tuvo que cambiar sus siglas para entrar con otro nombre en el Parlamento ya sabemos por ejemplo lo que hizo el Partido Comunista con la con la bandera republicana para acceder a la legalización de poderes es el más allá de que el vídeo forma parte de una retirada estrategia de ciertas élites tienes España de hacer siempre una Lichis con la dictadura no porque el momento antes de la Constitución no es la batalla del Ebro de infantes son treinta y seis años de dictadura donde miles de republicanos tuviera un que hice inmoviliza lejos de sus casas miles siguen todavía hoy en las cunetas las mujeres acometieron casi con todos los respetos animales domésticos legislativamente incluso mientras permanentemente está haciendo elipsis dado la incluso lo recuerdo cuando Benito Zambrano estrenó la película La voz dormida basada en la novela de Dulce Chacón le acusaban incluso los premios Goya dijeron que había otra novela de la Guerra Civil y esta novela no habla de la grabación en habla de una dictadura entonces permanentemente elipsis hirió cuando en el Congreso la presidenta de eso el presidente del Senado y el presidente de gobierno hablan de esa Constitución ni siquiera mencionan a miles de hombres y mujeres en este país que estuvieron

Voz 32 42:44 jugándose la vida dejándose Lahoud

Voz 8 42:47 en tú para que yo estoy hablando ahora con toda la libertad para que el este país encima de unas mesas volvieran a ponerse en una zona donde incluso han podido entrar votos de ideas muy distintas a las

Voz 1501 43:00 hay una forma

Voz 8 43:02 y digamos no el uso apolítico con no en la conversación que no tiene nada que ver con el uso

Voz 0313 43:08 José al disgusto no es no no es tanto o no sólo por el vídeo que son dos minutos Bono se puede Se puede argumentar y se puede defender que en ese tiempo hay una idea fuerza en fin no no no da más para entrar en detalles sino que los discursos que lo acompañaron tampoco hicieron referencia digamos que el disgusto es más general no

Voz 8 43:26 bueno yo mi abuela murió en el año mil novecientos noventa y ocho Veinte años después de aprobada la Constitución sin saber dónde estaba su marido que a un hombre que había luchado en una escuela pública y laica en su pueblo en esa conversación supuestamente de reconciliación que supuestamente existe en la transición Ali conversó con ella no todavía hay miles de familias han muerto sin ya no vivo sino el reconocimiento sin existir para el Estado no entonces que que el discurso de la constitución de hecho este aniversario es como si la Constitución fuera un Fini un medio no bueno pues hay mucha gente que se quedó en los márgenes de esa historia la que yo creo que la sociedad le tiene que estar tremendamente agradecido

Voz 1501 44:16 pero pero estoy vídeos está hecho por el Gobierno socialista Pedro Sánchez no es sospechoso en su procedencia yo creo que la clave es la frase que decía Carles Si se han cerrado las heridas mí es que es que no sirve no sirve porque lo único que demuestra es que cuarenta años después de la constitución los españoles llegan a centenarios lo cual es extraordinaria han hecho demográfico pero que cuarenta años después de la de la Constitución siguen sin hablar de la Guerra Civil los los los dos iba a no logró los dos españoles los dos centenares que hablan en el vídeo ellos no mencionó el conflicto tiene que ser una una voz en off de quién lo haga es decir seguir sigue siendo un tabú la guerra civil que lleva qué ocurrió ochenta años

Voz 0313 44:54 tras tú ves que esforzado ese recurso Matías opinas que esforzado lo de la voz en off

Voz 1501 44:58 todo totalmente es decir fíjate yo ahora yo ahora mismo que he visto el vídeo profesionalmente con vosotros y tal no recuerdo cuál debe cuál de las dos personas es la la nacionales republicana esto puede ser una ventaja porque tú desde entonces décimos mira mira qué bien que ya no se distingue a un perdón no nacionales sublevado como dices por supuesto Isaías aún faltan franquista en eso si queremos aún franquista ya un republicano fan fantástico hemos llegado a esta esta mezcla pero eso también es un signo de indefinición cuál es la diferencia que no podemos obviar por ejemplo en Alemania el consenso es absoluto no se puede decir Viva Hitler aquí se puede decir Viva Franco pero claro Hitler no Brown a su sucesor está la diferencia con España

Voz 0827 45:36 sobre todo es que digamos hay una asimetría en la reclamación no por ejemplo con ETA constantemente Se les reclama a ETA que pida perdón a las víctimas que que asuma lo que ha hecho etcétera y sin embargo con esta elipsis de la que hablaba Emilio pues parece que eso no es necesario es decir yo yo sí que quiero escuchar una conversación entre dos personas ya casi es imposible claro porque no los encontramos ya casi centenarios no pero

Voz 0313 46:02 la sabido entre último hasta mañana

Voz 0827 46:04 pero me gustaría escuchar una conversación entre dos personas que combatieron y que además tuvieran rango en aquella guerra e no que no fueran dos dos soldados de EE

Voz 0171 46:13 porque vete a saber cómo llegas llegaron

Voz 0827 46:15 es decir dos personas con rango y que una de ellas que es la que tiene que pedir perdón y reconocer lo que hizo y reconocer que todo aquello fue una barbaridad sea capaz de hacerlo y esta es una cosa que falta en esta conversación seguramente porque claro era mi rey siquiera están para hacer eso

Voz 1501 46:30 era es la gran oportunidad para que lo hiciera así Se trataba de pescar esto también tengo que recordar una cosa porque para no tirar siempre la la tras la transición de hecho que por cierto se llamó transición y no ruptura que es una opción como otra cualquiera por ejemplo la renuncia de Carrillo eso es una forma de dialogar lo lo nombró billón Emilio pero claro Carrillo renuncia a cambio de de conquistar otros derechos democráticos sino también hubiera sido muy difícil de conquistar

Voz 0171 46:55 Sevilla Emilio adelante adelante iba a preguntar una cosa es la pregunta después de lo

Voz 8 47:00 bueno yo quiero añadir que vive bastante incluso juega con eso de no conocer las identidades

Voz 0171 47:06 la foca enfoca al

Voz 8 47:08 el soldado franquista cuando dice el nombre del republicano y viceversa

Voz 0171 47:13 Rolling estás jugando

Voz 8 47:16 intencionadamente con esa confusión pero la transición el nombre no cuando han dicho no desperdició no fue ruptura no el el nombre está muy bien elegido porque precisamente lo que hacen es ocultar que ya había habido elecciones democráticas antes que no sabíamos recuperación de la demanda hacia había mucha gente en este país que ya tenía la transición hecha demócratas que decir quiénes tenían que hacerlo dar no sé si del toda la han hecho son personas que nunca tuvieron ideas democráticas a la cabeza de nunca respetaron al otro creo persiguieron que lo torturaron que le robaron sus tierras que todo eso es bueno pues simbolizado entre comillas eso querer condensar lo políticamente en esa conversación que a la ribera del río en una orilla que conmovió yo nunca se ha producido realmente entre las víctimas y los verdugos cuando sale un terrorista hablando alguna víctima esa víctima ha tenido reconocimiento ha tenido verdad pedir apoyo del Estado pero si salieran la víctima un familiar de un desaparecido pues lleva cuarenta años esperando de Estado no se sabe

Voz 0313 48:27 Emilio una pregunta quería hacer resopla termina no sólo una curiosidad si en estas casi veinticuatro horas que han pasado

Voz 20 48:32 ha hablado o alguien se ha dirigido a usted del del Gobierno de su entorno para decir oye pues no sé igual hacemos otro vídeo o en fin no no estuvimos acertados alguien hablado habéis hablado con alguien

Voz 8 48:44 no yo no sé si el vídeos producción de desgobierno o del Parlamento porque yo me parece que en el Boletín Oficial del Estado el olvido todos los días hace unas veces unas partidas destinadas a la conmemoración del cuarenta aniversario de la Constitución no pero otra cosa también digamos que tienen molesta dividió Se es esa denominación del bando nacional o incluso

Voz 0171 49:07 que los bancos nunca claro

Voz 8 49:10 publicar no seguramente no había nacido en un pueblo de Aragón como el soldado franquista que sabe nominaciones franquista de España y anti España no pero ahora también me que murieron han estado diecisiete mil españoles claro también murieron unos cuantos revistas internacionales y que alguien partes

Voz 1501 49:28 me siento viabilidad Nat

Voz 8 49:30 sí del fascismo italiano que tiene claro no recorta todo hecho y entonces parece una plácida conversación que alguien me parece perfecta pero un Gobierno no puede es contextualizar de esa manera igualó a de de aquí la conversación la de

Voz 0946 49:49 con la crisis

Voz 8 49:51 las dictaduras no con la guerra la conversación incluso porque mayoritariamente los ciudadanos de esta sociedad hemos nacido en los años de la dictadura

Voz 0827 50:00 sí eso es lo que tenemos pues esa conversación

Voz 0171 50:04 esa conversación que se está suscitando en sí

Voz 0827 50:06 forma de polémica por la exhumación de los restos de Franco para empezar no es nada alentadora

Voz 12 50:11 nada la verdad Jero Emilio Silva

Voz 0171 50:15 el muchísimas gracias por asomarse este ratito a La Ventana eh

Voz 12 50:19 un abrazo

Voz 39 50:34 eso

Voz 42 50:40 de hecho

Voz 39 50:46 estado de la memoria

Voz 0313 50:48 de los recuerdos de las tragedias es siempre un terreno muy complicado espinoso plagado de minas esto que está sonando por ejemplo esto es un fragmento del caso de las diez de los dioses es la cuarta parte de del anillo de los nibelungo de Wagner bandera para que no lo sepa el compositor preferido de Hitler entonces qué ha pasado qué hace unos días la radio pública de Israel ha tenido que pedir públicamente perdón

Voz 22 51:13 porque uno de sus de sus profesión

Voz 0171 51:16 Canales emitió un Fran

Voz 0313 51:18 aumento de esta composición en Israel nos que haya ninguna directriz oficial dictada al respecto pero habitualmente nadie tiene en fin ni

Voz 22 51:28 buenas ni valor para programar nada de Wagner por qué pasa lo que pasó con la radio

Voz 0313 51:32 pública que miles y miles y miles de protestas obligaron a rectificar

Voz 0171 51:38 claro eso no sitúa en otro terreno muy interesante también y muy complejo además que si se puede separar la producción artística de alguien sea un músico un pintor un escritor

Voz 0313 51:47 en fin de su perfil personal por muy asqueroso muy repugnante que sea lo hemos tratado en alguna otra ocasión y además muy recientemente pero ya que está la cosa de actualidad volvemos a traerlo a La Ventana ya hemos invitado

Voz 0171 51:59 al músico y escritor Xavi no

Voz 0313 52:01 que en su último libro los prisioneros el paraíso relata precisamente la historia de los compositores etéreo sin que es el campo de concentración que trató de entre comillas embellecer Hitler y con el que pretendió engañar a la comunidad internacional Chavela el buenas tardes

Voz 0171 52:16 qué tal muy obediente y a hablar con vosotros y habla podemos hablar casi de lo mismo que la última vez no