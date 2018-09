La Ventana (07/09/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias

Voz 0464 00:09 Naciones Unidas avisa de que una ofensiva contra el último bastión opositor en Siria puede crear una tormenta perfecta según la ONU la peor catástrofe destaca

Voz 1454 00:18 el Ester Bazán la advertencia advertencias el enviado de esta organización para Siria que ha comparecido por videoconferencia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas mientras en Teherán están reunidos los líderes de Turquía Rusia Irán para hablar de la situación en aquel país de Mistura considera que sería una batalla horrible y sangrienta con civiles como potenciales víctimas entre ellos un millón de niños

Voz 0702 00:38 because we be porque creemos y él no dejaron de hacer esta reunión particularmente porque el foco está en Idlib porque lo que está pasando desde los últimos días nos tiene muy copados serán todos los ingredientes para una tormenta perfecta de devastadoras consecuencias a nivel humanitario a otros niveles

Voz 3 00:58 es muy en este quién yo marítimo del cáncer

Voz 1454 01:03 Serra ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los trabajadores de Navantia San Fernando al tiempo que ha dejado la puerta abierta a revisar la intención de cancelar la venta de cuatrocientas bombas por parte de España de Arabia Saudí el presidente del comité de empresa de Navantia San Fernando Jesús Peralta anunciaba más movilizaciones en el informativo Hora catorce

Voz 4 01:19 el de celebraremos un nuevo pleno del Comité de Empresa decidiremos un calendario de movilizaciones si no cambian las noticias de aquí al lunes con lo cual a la plantilla no va el empeño íbamos a luchar con uñas que identifique hasta que no consigamos cargado de trabajo y hasta que no consigamos que se mantenga este contrato y hasta que no consigamos que la gente revierta esas declaraciones tan desafortunadas

Voz 1454 01:44 el Gobierno ha dado luz verde a que nuestro país se adapte a la normativa europea en materia de ciberseguridad después de que recibiera un aviso junto a otros dieciséis países por parte de la Comisión Europea las empresas españolas se gastaron en el dos mil diecisiete alrededor de catorce mil millones en combatir ataques a través de Internet nos lo cuenta Miguel Crespo mediante real

Voz 0702 02:03 el reto el Consejo de Ministros ha tomado la iniciativa de adoptar y aplicar finalmente en el ordenamiento jurídico esa normativa que define las medidas destinadas a garantizar la seguridad de las Redes y los Sistemas de Información de la Unión Europea en concreto esta ley se aplicará a las entidades que prestan servicios esenciales para la comunidad dependen de las redes para desarrollar su actividad además de a proveedores de servicios electrónicos y digitales y es que según datos del Consejo Europeo los ciberataques cuestan a la economía mundial alrededor de cuatrocientos mil millones de euros al año en España sólo este pasado mes de agosto instituciones como la Policía Nacional el Tribunal Constitucional el Banco de España sufrieron brechas en su seguridad por un ataque informático

Voz 1284 02:38 el deporte con Toni López buenas tardes buenas tardes etapa de la Vuelta Ciclista a España en directo confinado en la campeona a seis kilómetros de meta casi una treintena de escapados tres minutos y medio por delante del pelotón en el que marcha líder Jesús Herrada y el resto de favoritos además Saras Díez Nadal juega las semifinales del US Open de tenis ante Del Potro sigue la UEFA Nations League con siete partidos mañana juega España hoy a destacar el Italia Polonia de la división a cien

Voz 0133 03:07 la alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid Manuela Carmena cree que la acogida de inmigrantes podría palear la despoblación que sufre en muchas regiones españolas lo ha dicho en la reunión que ha tenido hoy con la eurodiputada Ska Keller que ha anunciado que va a presentar una resolución en la Eurocámara para que ese apoyo con dinero europeo a las comunidades y ciudades para que puedan atender a Migrantes y Refugiados el Partido Popular en cambio ha propuesto hoy una policía anti manteros una unidad específica para eso para requisar los productos que venden y para perseguir dicen a las mafias José Luis Martínez Almeida portavoz del PP

Voz 5 03:38 lo único que en estos momentos está haciendo Manuela Carmena y su equipo de gobierno es favorecer a las mafias que hable más lo que están es aprovechándose de los manteros al final la única consecuencia positiva de la permisividad de Manuela la Carmela la venta ambulante ilegal es favorecer que sigan proliferando las mafias porque detrás de cada mantero lo que hay es una mafia

Voz 0133 04:00 desde el sindicato de manteros de Madrid ya han dicho en muchas ocasiones que ellos no dependen de mafias impiden de hecho que no se utilicen estos términos que conducen al racismo la Fiscalía pide quince años de prisión para un hombre que intentó asesinar a su exmujer en dos mil diecisiete el acusado sesenta el jueves en el banquillo de la Audiencia Provincial Aurora Santos cuéntanos

Voz 0159 04:20 se le imputan los delitos de quebrantamiento de condena allanamiento de morada y homicidio en grado de tentativa por los que se sentará en el banquillo este jueves el acusado lleva en prisión desde marzo del año pasado cuando incumplió la orden de alejamiento que tenía hay entró a la casa de su ex pareja con unas llaves que se había negado a devolver cuando la víctima volvió comenzaron a discutir y luego el intento asesinarla con un cuchillo al final ella consiguió encerrarse

Voz 1454 04:41 en una habitación y saltar por la ventana desde un

Voz 0159 04:44 la altura de dos pisos se agarra el tendedero después cayó a la calle el Ministerio Público reclama al acusado una indemnización de sesenta y cuatro mil euros y la privación de la patria potestad de la hija que tenían en común

Voz 0133 04:55 diecisiete grados en el centro de la capital

Voz 0313 07:13 son las cinco y siete minutos de la tarde las cuatro y siete en Canarias Isaías te amenazaba con ello sí teníamos unidad vigilancia lingüística antes o después de la vuelta ciclista fue pues será después será después de terminar es un etapón el de hoy venga ya vamos venga

Voz 2 07:31 España dos mil dieciocho en laca apenas se conectamos con nuestros enviados especiales

Voz 16 07:40 Íñigo Marquínez buenas tardes hola Francisco hola

Voz 17 07:43 muy buenas tardes es un etapón como dices terminen la campeona puerto de primera categoría una jornada que es la inicial de las eh tres absolutamente tremendos vamos a tener hasta este próximo domingo ya está muy cerquita de finalizar quedan apenas tres kilómetros y medio para la línea de meta hay una fuga que ha sido protagonista durante toda la jornada de XXXII unidades ha comenzado a perder unidades a pasos agigantados en la ascensión al último puerto de la jornada ahora aproximadamente son unos veinte los que restan a

Voz 1284 08:13 a falta de tres kilómetros y medio para la línea

Voz 17 08:16 hay gente ilustre como Rafael Maika como Zachary también hay también ciclistas españoles en ese grupo de cabecera y todo ello para intentar llegar al límite de conseguir una victoria que en principio no va a poner en peligro el liderato de Jesús Herrada el conquense el ciclista del Cofidis que estrena en el día de hoy la prenda de color rojo primero en la clasificación general ya Rada y todos los favoritos todos los hombres importantes están en viajando en el grupo A tres minutos y dieciocho segundos ahora mismo con respecto a la cabeza de carrera estamos en la campeona en este viernes con buen tiempo con bastante gente en la línea de meta Icon todo el equipazo de la Cadena SER ahora en tiempo de La Ventana para contaros el final de esta decimotercera etapa de la Vuelta que salió décadas los comentaristas de la Cadena Ser con Melchor Mauri con Roberto Torres con Silvia Tirado y con el micrófono inalámbrico de Borja Cuadrado la Borja muy buena

Voz 18 09:09 ha llegado qué tal buenas tardes a todos con menos gente que hace dos años cuando llegó por última vez la vuelta que la campeona pero lógicamente al ser sábado había más ambiente pero no si tenemos muchísima gente con un tiempo fantástico Icon un protagonista a lo largo de todo el día Jesús Herrada que está viviendo el día más importante de su carrera que descansó como buenamente pudo tras un largo desplazamiento que hoy aspira a mantenerse como líder al final de etapa

Voz 17 09:32 por detrás ha trabajado en todo momento el Movistar ha pasado ya hace un buen reto en las tan ahí tenemos a Omar Fraile trabajando de lo lindo en ese grupo principal no les van a ligar la verdad es que todavía son casi tres kilómetros lo que resta de carrera la diferencia que tienen es importante Rober

Voz 16 09:46 sí es importante y hay gente como Maika Zachary De Plus o el mismo Kinca dos etapas que son gente ya bastante buena siguen ahí a rueda no les van a coger tres minutos

Voz 17 09:57 gran favorito y me echó Rafael Maika digo porque ha tenido a los compañeros la fuga los ha exprimido ya no se queda él para bueno la hora de los valientes tiene que llegar en algún momento y esos en los últimos kilómetros

Voz 19 10:06 sí yo para mí es de los corredores que bueno que quizá puede dar más seguridad a la hora de buscar esa tapa es un corredor muy inteligentes un caza etapas sabe regularse bien Neuilly por lo tanto va a priori o para mí es el principal favorito

Voz 17 10:19 Silvia Tirado que acaba de llegar aquí a la línea de meta después de realizar de toda la etapa ha venido disfrutando del Puerto Puerto nadan duro puerto complicado puerto exigente Sicilia

Voz 8 10:28 muy exigente ya lo vimos hace dos años hoy hacen muy buen tiempo es algo a favor para los ciclistas íbamos a ver cómo tanto la escapada como por detrás van a ir perdiendo unidades los ciclistas ya el cansancio de todas las semanas para hacer notar muy de y favorito pero yo creo que ojo con los favoritos que estamos viendo que al final pocas veces se cumple aunque me mata

Voz 16 10:48 Maika haya atacado de hace un ratito de ello hace un ratito que hay Domaica ya la barrera arranca arrancado sin ningún problema no ha dudado es un hombre que sabe que está muy bien el otro día hizo una exhibición subiendo y puede aguantar esta subida ahora ver qué les puede aguantar en ha salido ahí al otro les Navarro ha soltado

Voz 17 11:07 tiene muchísima clase Rafa corredor polaco una de las grandes ciclistas por detrás que pasará todavía no se mueven el dato todos de la mano por detrás lo echó sobre todo apostaba por Red Nairo Quintana quizás no decías antes

Voz 19 11:21 siete atrás yo para mí Nairo Quintana y Miguel Ángel López son los dos corredores que junto con también Rigoberto Urán deberían de aprovechar esas rampas tan duras para buscar distanciar un poco empezar a abrir ese ese esa brecha de de de segundos que ahora mismo tenemos entre los reto finalmente los quince primeros de la general un poquito más empezar a clarificar la un poco

Voz 17 11:43 bueno ahí es un eritreo en el conjunto del dimensión data el que va a rueda de Rafa la Maika intentando los dos hacer el camino la verdad es que lo van a tener realmente complicado porque detrás hay muchísimos intereses es gurús se el hombre que ha acogido las ruedas de Rafa la Maika ya a los dos intentando buscar la pancarta de meta quedando habían dos kilómetros una rampa tirado del veinte por ciento su muro eh

Voz 8 12:10 sí además en curva que todavía ACS agarra más si cabe a las a las piernas muy al final lo hace bien porque al final de su ritmo aquí cada corredor pocos ataques vamos a poder ver sino que cada uno tiene que poner su ritmo ir poco a poco voy a voy hemos o abriendo un poquito diferencia

Voz 13 12:26 que la sólo eh sí sí el único que fue remontando judía

Voz 8 12:29 estos el corredor del BMC que van aquí cada uno va

Voz 16 12:32 en esquivar rueda del en soltado Maika lo que yo tengo claro que me pone su ritmo lo tiene bien claro mientras que nadie el arranque por delante era va a poner el ritmo es simplemente así si nadie es el acerca hasta arriba lo que pasa es que viene gente puede entrar por detrás que Serafín

Voz 17 12:47 yo creo que es Dylan denunciar el corredor hay que marcha por detrás el corredor de la BMC el ciclista belga Yves por detrás Bahía trabajo del Astana un kilómetro ochocientos metros para la cabeza de carrera algo más para el pelotón principal mira a estas Simon James en la parte de arriba Melchor el corredor británico que ha sido hasta ayer líder de la Vuelta Ciclista España que parece que está convierte también en el día de hoy el puerto el puerto de va muy bien

Voz 8 13:11 se aprueba Enric más Enric el corredor español ellos aprobando para para para el desarme

Voz 20 13:17 el grupo favoritos salió muy bien y la verdad muy valiente a estas alturas el tan tan abajo arrancará él se tiene hoy contra muy bien

Voz 17 13:26 bueno bueno ojo el BMC va a coger la rueda de Rafael Mayka está sufriendo ahora al corredor polaco por detrás vamos a ver porque había no se mueve nadie Michel Torné mil Shelton en la parte delantera del grupo principal James mira Valverde también muy arriba estoy buscando a súper súper López Arriba correcto Nairo Quintana que tiene que venir algo más de atrás en no demasiado pero algo más atrás bueno pues los dos corredores que ahora mismo son cabeza de carrera y el corredor de Iker tres Rafa la Maika dos cincuenta y cinco la ventaja sobre el pelotón principal algunos corredores que están haciendo de puede ese era el maillot rojo he comido sufrida errada comienza a quedarse cortado Roberto Torres afrontará de unos tres kilómetros

Voz 16 14:09 la verdad es que le queda un kilómetro y con poco más de tres minutos Legrand tres kilómetros yo no creo que haya Pedro tres minutos yo creo Rada lo tenía claro que tenía que coger su ritmo no se debe a que a Guinart porque si quiere seguir a los bueno seguramente pierda más tiempo subo a un poquito más rápido el primer kilómetro Lole le caiga más tiempo lo ha hecho bien yo creo que esa puesto a su ritmo iba a intentar no perder los tres minutos perder menos lo menos posible pero vamos a su ritmo

Voz 17 14:34 mira sube Nairo Quintana en los primeros lugares ojo Melchor con Simon James sed

Voz 19 14:39 sí se están haciendo bueno al realmente la primera parte de su compañero y eso pues bueno es previsión de que Simon James pues buscará quizá ese tramo final de las rampas más duras pues un posible ataque no vemos a Nairo Quintana bien colocado de tras de él y por lo tanto eso también es buena señal ahí están todos eh todos los escaladores están ahí con la escopeta cargada y esperemos en esas las rampas tan duras que que vemos ahora en los primeros con Mayka pues ahí retorciéndose con también conté Ons también allí que son los dos cabeceros que buscan de momento esa pues habilidad de victorias de etapa cuando lleguen los principales corredores aquí en los escaladores saber si realmente vemos esos ataques y desvelar un poco cómo está

Voz 16 15:23 sí pero demasiado miedo yo veo demasiado miedo tampoco les queda el puerto es muy corto están a dos kilómetros de meta ellos se están a dos kilómetros de meta si quieres arrancar si quiere sacar tiempo los de cada vez tiene que arrancar ya dos kilómetros de meta sea retirada al arrancar en los últimos quinientos metros va a ser muy poquito tiempo

Voz 17 15:41 a uno trescientos queda la cabeza de carrera vemos a Óscar Rodríguez el perdedor del muy estrenó en tercera posición muy cerquita de muy cerquita de los dos fugados Silvia la verdad es que devoró murió está dejándose ver la etapa de hoy para ser un equipo modesto lo está bordando eh

Voz 8 15:54 estuve con su director Rubén Pérez también ex ciclista profesional él me dijo que les tienen vía libre los chavales para hacer lo que quieran y cuando se queden han quedado pero estaba muy contento con con Oscar porque dice que estaba rindiendo a las mil maravillas que para ser un corredor joven él estaba allí es lo muy bien el tema de de la subida

Voz 20 16:10 como bien sí la verdad que viene muy bien viene sentaditos los garante los dos van clavados ya deberes LB que viene bien a ver si lo puedes lo puedo aguantar este ritmo le vemos que va bien al pelotazo bueno esto se aún pero también alejamiento

Voz 17 16:25 mira mira mira esa curva a derechas el porcentaje es tremendo ahí también está en torno al diecisiete por ciento la gira Óscar Rodríguez recibe el apoyo de los aficionados que está en ambos lados de la carretera Il SVA ligar he Melchor

Voz 19 16:37 sí sí sí se ve que viene esos bueno esa realmente esa esa ese ritmo que ha acogido sin ponerse nervioso Bell que va más que les va cogiendo eso está claro que le tiene que dar moral tiene que también ser inteligente no cebarse quedan tramos rampas muy duras y por lo tanto ese esa distancia que alabar reduciendo a practicamente ya los tiene y está rueda con ellos coger un poco de aire mi hijo no y realmente sin sí beca al ritmo que va y quién les ha ido cogiendo disminuyendo distancia él realmente ve que lo puede aguantar vamos a no no lo esperaría osea les pasaría intentaría seguir ese ritmo y ver si realmente los los descuelga ahí puedes soñar con esa victoria de etapa

Voz 13 17:18 por detrás no se mueve nadie que Hélder man el corredor del conjunto

Voz 17 17:23 Samuel que pasó un día problemas debido a una avería mecánica dejó tiempos el hombre que está intentando endurecer la carrera pero no se mueve ninguno de los impactantes

Voz 13 17:31 ataca

Voz 20 17:32 errores e el corredor navarro

Voz 13 17:35 el ciclista de burrada un auténtico tiró este equipo invitado a la Vuelta Ciclista a este año no vives dice Silvia no vive

Voz 8 17:45 no tiene que mirar a España

Voz 13 17:47 otros se para ellos hosca y miedo

Voz 8 17:50 para adelante y olvidarse detrás de tres una virtud duda saber quién va por él

Voz 13 17:54 no miles y el quinteto aprovecharlo tiene

Voz 8 17:56 me echarlo y que hay que hacer

Voz 16 17:59 hace mucho sobretodo intentar sacan esto porque este puerto muy duro en el último kilómetro se elevase muy largos con ciento metros es el larguísimos edad en clarísimo entonces tiene que ir a su ritmo a su ritmo sobre todo hasta el final porque hemos visto que bastante bien

Voz 17 18:13 chaval que se estrena en esto del ciclismo profesional como amateur ganó la Vuelta Ciclista a Palencia es de Burlada de Navarra pertenencia al Euskadi Basque Country Murias este equipo repito invitado en esta Vuelta Ciclista España Ike puede dar dar un auténtico pelotazo incluso de conseguir la victoria vemos a corredores de comienzan también a quedarse descolgados Thibaut Pinot sufriendo eh el francés también de pasándolas canutas

Voz 13 18:35 yo con eso no voy a entrar Rigoberto muy atrás también muy atrás Nairo Quintana muy adelante pero Melchor no se mueve nadie

Voz 17 18:43 los importantes no seguir están todos ahí

Voz 19 18:45 poco pendientes no sí que ha habido un poco de bueno de de ya se ha aclarado bastante ese pelotón de favoritos pero de momento están todos los ahí esperando a expensas de lo que pasa quizá más pendientes de las dos etapas que les restan que no quizá de de buscar realmente hacer diferencia en la etapa de hoy porque saben que la diferencia hoy puede ser mínima ayuda

Voz 13 19:05 hoy el chaval hoy vale también como una auténtica locomotora Óscar Román Rodríguez el ciclista del Euskadi Basque Country Murias este equipo modesto no modestísimo miran está recordando lo consiguió lo que consiguió el Caja Rural en su momento recordar Silvia con piedras en Lagos de Covadonga eh

Voz 8 19:24 esto si llegamos a ser vamos he grandioso para el equipo es no ya no es que no necesiten es que esto

Voz 16 19:31 no es que es salirse del tiesto y que todo este equipo que que aquí hoy es salirse es cierto cuando pensamos que es una etapa que ido rapidísima para Maika para gente que había unos corre lazos aquí este chaval gana pues tiene mucho más valor que si gana cualquier otro

Voz 8 19:45 increíble serie sería para estar ahora dentro del coche como lo deben estar viendo también aquí los auxiliares va a ser una fiesta realmente si cree Sillero aquí

Voz 16 19:54 mención a buscar

Voz 8 19:55 y luego porque el pelotón ahora mismo estamos viendo a otro de los futuros de futuro

Voz 16 19:59 a ver si son los que no lo vemos

Voz 13 20:01 lo decías Enric más que es tan mínimo tensando

Voz 8 20:04 hoy Gisele ha hablado mucho de futuro El ciclismo español y lo estamos viendo hoy

Voz 13 20:08 hoy ojo que ataca Rafa Maika eh a medio kilómetro ha dejado de Rueda Deus hice marcha tras la estela de Óscar Rodríguez que está muy cerquita apenas hora menos de gloria a la viene de la Liga locomotora el corredor polaco vamos chaval habido una avería es Superman

Voz 17 20:25 una avería una avería en la subida ojo que se puede dejarnos

Voz 13 20:28 de todos preciosos en la línea de meta vamos Mossos no queda nada pero vine Raphael Mike muy cerca le está prácticamente echando Ellington el conde son trescientos metros luego sigue número los ileso

Voz 20 20:40 bueno sí vale vale vale vale tesoro te tenía yo creo que las dos cientos cincuenta metros ya corren Rabat Navarro que les Finance yo desde el coche la avisarle enviarme ya echa el resto que tienen ahí

Voz 16 20:53 tras la verdad es que aquí vemos que hacer para Maika

Voz 20 20:56 la Semana Santa

Voz 13 20:56 AENA alega Maika a los corrales Michael dos eras Maika aislamos Oscar hay escasez habrás ya ya llene el chaval de Burlada que pelotazo así ha salido de que esto esa es la frase en el día de hoy sea cuenta encima de la bici vuelve a mirar para atrás el cree ganador ganador porque está a ciento veinticinco metros de la línea de meta Rafa Maika que no puede ni con el alma noble Bahrain

Voz 17 21:22 pensar no va a poder con él

Voz 13 21:24 Domenech corredor navarro el ciclista del Euskadi Murias que va a proclamarse vencedor de esta primera jornada de altísima montaña aquí en el tríptico del fin de semana sonríe Óscar sonríe Rodríguez cruzar la línea de meta iba a conseguir el triunfo más importante de su carrera deportiva un auténtico pelotazo para este chaval de burrada y también para su equipo en escala era algo Chava se ha salido el esto qué manera de festejarlo Óscar Rodríguez corredor del Murias tremendo fantástico vaya pelotazo que ha conseguido l ciclista de Burlada tremendo como lo está pasando los auxiliares extra

Voz 20 22:06 el número están festejando los auxiliares ha bajado corriendo Sarro descrito el alma el sí sí echado ha llegado justo pero vamos a ganar Maika lleva peor

Voz 19 22:15 es que es lo que hablaba Roberto en la cantidad de

Voz 20 22:17 corredores relata

Voz 13 22:19 perdona perdona que seguirá Nairo con y son se se queda Arnaldo Nairo con James esa es otra de las noticias de la carrera eh los dos hacia adelante ojo abriendo hueco

Voz 8 22:31 por detrás Enrique hoy Henri la verdad es

Voz 20 22:34 hola arrancado y ahora va por ellos y también un buen día o El abrazo en beta fíjate dijo Óscar Rodríguez que practica interese por encima de la bicicleta estar tocando felicidades Óscar la porque gran Pistorius Óscar verdad gracias verás Verdasco Maika superando les ha sido un momento único sí la verdad que ha vivido sus últimos metros pensabas que no se te ve llegaba a meta no pueden ir respirar escuchamos como Suspiros el ciclista del Euskadi Murias el ciclista de burrada que acaba de lograr sin duda alguna la minoría más grande con veintidós años de su carrera

Voz 2 23:11 seguimos en seguimos ahí

Voz 20 23:13 entre otros al abrigo el abrazo cultura Iragorri al jefe de prensa como digo momentos muy bonitos para este equipo que debuta en la Vuelta a España ahí le tenemos con miembros pero PNV

Voz 17 23:24 perdona porque viene cuando te la porqué escucharle escuchamos a gran protagonista de la jornada viene Nairo Quintana con James Valverde vine algo más rezagados estoy buscando no encuentro la verdad hace

Voz 20 23:33 Valverde grupo de atrás viene algún mira un grupito ahí sí medido después bien

Voz 13 23:37 ha habido problemas Superman López también el colombiano Éste es más no Aquilino

Voz 20 23:42 el Oscar

Voz 8 23:45 además ha

Voz 20 23:47 sí sí me parece que si ellos que se parece que tenía viernes Óscar quien te acuerdas en este momento no de nadie no me lo creo estáis todos como locos todos los asistentes pensáis que puedes ganar una etapa en la Vuelta no no no no vamos a ganar ahí le tenemos muy muy emocionado está viviendo agua está respirando está detrás de la de la zona mixta y aquí le aquí no tenemos nada Óscar Rodríguez tren-tran Aíto dentro Nairo Quintana

Voz 21 24:16 preparadores de de mis directores de Juanjo de Hollywood

Voz 20 24:24 pero el además aspira ahí está sigue abrazándose con Prades

Voz 17 24:29 que estar entrado Nairo Quintana con cuatro segundos de ventaja sobre Jay sea él

Voz 13 24:33 yo diría Henry más a continuación en rimas a cinco

Voz 17 24:35 segundo si bien el Valverde viene Valverde

Voz 13 24:38 a catorce segundos a Valverde vienen Superman también a dieciocho Superman López Lehman a veintiuno a Veintiuno de Nairo Quintana eso el referéndum siempre con Nairo Quintana que era la que entre el maillot rojo a sus también

Voz 20 24:55 es muy mal

Voz 17 24:56 pues sólo queda el mayor sonrojo por entrar en tres minutos y medio de colchón no creo que los pierda eh no sé si viene ahí el

Voz 13 25:02 al cerrada a rueda de Gorka Izagirre no es un submarino que viene si no el bastante más

Voz 17 25:09 a ver cuántos deja con respecto a los grandes favoritos donde estaba Óscar Rodríguez

Voz 20 25:13 los Oscar Rodríguez está detrás de la zona donde seguramente pues a seguimos volviendo

Voz 22 25:19 al ciclista de Murias con la sonrisa con los asistentes al

Voz 20 25:21 ahora directamente para el autobús mientras siguen llegando por aquí los ciclistas vemos a Alejandro Valverde Alejandro H muy duro la subida no bien hoy mismo ya está bien ha ganado un chico Óscar Rodríguez que bueno que eran grandes ciclistas no son al ciclismo español verdad así está claro que en español para nosotros muy muy bien Alejandro claro sabes lo creía pero sin empujar por aquí por favor

Voz 21 25:49 bueno ahora que entrada favorito ya se ha visto que bueno

Voz 13 25:54 en esa marcha Alejandro Valverde el líder bien

Voz 17 25:59 se va a mantener el liderato desde que entre enero Quintana pasa un minuto y cuarenta segundos viene errada va a mantener el liderato de esta Vuelta Ciclista errada entra uno cuarenta y cinco se ha dejado sigue de líder el corredor conquense vuelvo contigo

Voz 20 26:14 sí aquí en la línea de meta mientras siguen dejando todos los ciclistas ya vemos cómo es un es un embudos una zona muy complicada aquí tenemos a Miguel Iscar compañero de Euskadi murió imagino cundió muy feliz por el triunfo de Oscar es la hostia esta presionante que hayan ganado su nivel en esa fuga qué grandes pero tío tú hoy a ganador Óscar negocien para el equipo y la verdad que estamos haciendo muy bien las cosas y fíjate una victoria en la carrera es

Voz 16 26:41 es impresionante ver disfrutarlo Mike no

Voz 17 26:44 imágenes aquí en la línea de meta sea han entrado el líder el maillot rojo errada se ha desplomado

Voz 16 26:50 he tenido que sentar vamos le ha cogido la bici la auxiliar se ha asentado está mirando para el suelo tirado en el suelo pero

Voz 20 26:57 pero mirando para abajo yo creo cogiendo aire mira

Voz 16 26:59 durante creo que lo ha conseguido que mantienen en mayo pero vamos justito no lo de después

Voz 8 27:04 ya estilo Él tenía la estrategia yo creo que es bastante claro a todo el equipo eh porque al final no se tiene que cebar a pesar de que es un corredor joven es uno ya dentro del mundo de profesional ha sido muy buen gregario en Movistar y sabía muy bien cuál tenía que ser su trabajo no opte cárcel ir a su ritmo e intentar perder el menos tiempo posible porque aquí ya sabemos si al principio empiezan muy muy fuerte y te quieres centrar en perseguir lo acabas pagando

Voz 16 27:29 lo tenía claro sin les seguía los buenos iba a reventar y a lo mejor había perdido mucho más ya está el mayor IVE habrá hecho bien chavista su ritmo ha calculado su fuerza ya ha llegado justo pero mira mantienen

Voz 1284 27:40 Nairo Quintana dime dime Melchor Slokar

Voz 19 27:43 hemos antes no está claro que él no debía de cebarse no debía de perder los nervios ser inteligente y buscar el regularse el está claro que ese tramo final lo ha hecho ya al al límite sabía que quedaban pues pocos metros para llegar a meta y ahí se ha vaciado y ese desgaste

Voz 20 27:59 de acuerdo dado a vaciar si llegar pues muy muy cansado no pero está

Voz 19 28:04 claro que que lo ha hecho con inteligencia y pienso que así es como tiene que actuar tanto hoy como mañana no mañana otra etapa más de lo mismo y que si consigue mantenerlo perfecto y sin noche

Voz 22 28:15 nos ha sentado todavía en el asfalto eh chaval un asiento

Voz 16 28:19 dado oí no se mueve los que les ganas de moverse yo creo que va a decir voy a recuperar un poquito y cuando cojo un poquito de aliento me un poco de FIES inmovilizó al pollo

Voz 17 28:29 bueno os voy a pedir una opinión rápida cada uno primero recuerdo que Nairo Quintana Le ha metido cuatro segunditos allí cinco segunditos a más de catorce a Valverde le han metido dieciocho a López al colombiano vi a uno cuarenta y cinco ha entrado el líder que mantiene el jersey rojo Silvia comienzo contigo

Voz 20 28:48 on no está Paul yo creo que a mí me hago

Voz 8 28:50 esto mucho vivirla desde el coche porque ese impasse que al principio la escapada no no va el hueco suficiente como para llegar hasta que luego Xavier abierto a los diez minutos el ver que que queda final también un corredor español ha podido luchar por este triunfo tan importante para Euskadi Murias yo creo que poco más podemos pedir hoy es un español ganando y un potro español manteniendo el liderato

Voz 13 29:11 Melchor Mauri si yo un poco

Voz 19 29:14 a contento por el rendimiento de demás Si y también de la Cruz le he visto que llegaba allí en un puerto pues muy exigente muy duro que quizá él no le no les beneficia más y un poco lo esperado yo creo que Nairo hasta la altura que esperábamos James también creo que es de Superman López también había hubiera estado con ellos no hubiese tenido esa esa avería no el que empieza a pues bueno ha rendido menos ha sido Rigoberto Urán que quizá no está a la altura

Voz 13 29:43 mira la clasificación antes de que entre en su vinieron Jesús Jesús qué tal estás

Voz 21 29:48 yo yo

Voz 13 29:51 vamos a ver ahora hasta un poquito con sigue de líder con uno cuarenta y dos sobre un poquito de

Voz 17 29:57 eso unos pobres Quintana muy uno cincuenta y cuatro pruebas

Voz 20 30:00 tarde ella vimos cómo se enfilaban hacia la zona de de

Voz 22 30:05 lo el corredor conquense contento con lógicamente por seguir como líder pero tampoco llevaba Cars es que esto estaba muerto cuando llegaba a la línea de meta y como digo ahora enfila directamente a las zonas de autobús llevamos hacia eran unos instantes cuando déjeme recordó

Voz 23 30:20 esto es segundo a mantiene el liderato Yesa uno cuarenta y dos Nairo Quintana unos cincuenta Alejandro Valverde Euro cincuenta y cuatro Miguel Ángel López a dos veintitrés Rigoberto Urán a dos XXXIII Jon Izaguirre a dos treinta y cinco son los primeros en la clasificación general Robert mañana tenemos un etapón subimos al extraer es es un alto inédito duro no durísimo carretera estrecha no estrechísima mantendrá mañana el liderato ya lo más complicado

Voz 20 30:45 yo lo veo ya más complicado ya un minuto y pico es poco y además yo creo que Neiro se ha visto muy

Voz 16 30:51 bien hoy mañana aprobará para mí aprobado muy tarde la etapa está muy bien la gente ha movido pero para para mí demasiado tarde se arranca más abajo seguramente tendría más tiempo cuidado que Neiro va muy bien pero las falta tiempo de la contrarreloj con otros corredores y se tiene que pagar

Voz 8 31:06 ha tirado si no no estoy totalmente de acuerdo mañana es un día muy importante para para Nairo si quiere empezara a pensar en ser el ganador de esta Vuelta a España es obvio que queda mucho pero en todos los días suma y él tiene que sumar respecto al al resto de contrincantes que van mejor en la crono yo le auguro final espectacular mañana hay además un final inédito que habrá los favoritos lo conocerán segurísimo pero vamos a ver también cuánto le tiene que trabajar para mantener la distancia con una supuesta escapada que eso también desgasta mucho al equipo

Voz 2 31:41 sí yo también veo difícil que mañana pueda mantener hoy ha sufrido muchísimo en este puerto dotando noise

Voz 19 31:47 por lo tanto mañana con la etapa que es exigente con muchos puertos yo pienso que mañana podemos ver un poco esos ataques de de Nairo de Superman López si se recupera Rigoberto Urán pues también tienen que volver seguirlo seguir intentándolo por lo tanto quizá pues esas dos carreras que habitualmente vemos cuando hay una fuga donde vemos a la carrera para conseguir la victoria de etapa y la carrera de de de los líderes para para mantener o intentar arrebatar ese mayo del líder quizá mañana estoy convencido que vamos a ir dos carreras

Voz 17 32:20 yo estoy absolutamente convencido de la misma esta mañana Melchor Mauri

Voz 19 32:22 hasta mañana hasta mañana Silvia Tirado

Voz 17 32:25 hasta mañana ahora cierra con Robert antes donde está el líder donde está también el protagonista de la etapa Óscar Rodríguez cuéntanos me inalámbrico

Voz 22 32:34 bueno pues el líderes Jesús Serrano se ha subido al autobús y Óscar Rodríguez está por aquí festejando con todo el mundo tirando cohetes y a ver si podemos algo su director Jon Odriozola John enhorabuena por esta victoria muchas gracias la verdad que

Voz 20 32:47 es un sueño un sueño hecho realidad gracias al gran trabajo de este grupo que tenemos sobre todo eso no va a cumplir sueños se puede si trabaja seriamente si crees en ellos este grupo ha creído y lo hemos conseguido que es algo increíble John se te nota emocionado que supone esta victoria para el equipo para el equipo no se para mí es un sueño porque he luchado durante estos estos cuatro años con una realidad de que hemos vuelto aquí a lo grande con gente joven con un talento increíble que realmente es muy muy emocionante fuera buena ya disfrutarlo muchas gracias

Voz 17 33:18 pues se lo han currado sólo el merecido claro que sí ya han conseguido una victoria muy pero que muy importante para el Euskadi Murias gracias a los comentaristas de Caser hasta luego Roberto Torres

Voz 20 33:28 hasta luego Hierro también al micrófono inalámbrico hasta luego

Voz 17 33:31 a fantástico el trabajo mañana tenemos más montaña más ciclismo la Vuelta Ciclista recuerdo errada mantiene el jersey de líder un chaval un modesto Óscar Rodríguez se ha impuesto en la decimotercera etapa de la Vuelta os dejamos ya por el noventa en hasta luego

Voz 0313 37:11 faltan veintitrés minutos para las seis de la tarde las cinco en Canarias vamos a estrenar la primera unidad de vigilancia lingüística de esta temporada

Voz 30 37:20 el mío

Voz 13 37:25 sí

Voz 31 37:28 si se plantea como una especie de guerra Adela Rosa de Montes coso cópula quietos cuando tesoros ocultos que pudiese haber una fragmentación del partido

Voz 16 37:37 pero no lo encaramos con el respeto a la ley de la Constitución preservando el respeto entre y hacia todos los españoles y los españoles

Voz 32 37:48 y una cosa más los padres de un bebé de cuarenta y tres años de un bebé de cuarenta y tres años han sido detenidos después de que llevara a su hijo un bebé de nueve meses queremos decida al servicio de urgencias hospitalarias porque tenía fiebre alta a una previamente en una sola Tom Villa y masticar Karim mastica como es como es

Voz 33 38:10 estación de Granada culpo al Patronato de la Alhambra y género alive culpó al pacto Rato de la Alhambra y género light vamos un puerto pero

Voz 1284 38:17 es una apuesta

Voz 34 38:18 terribles son apenas trescientos kilómetros de ascensión trescientos kilómetros de ascensión con un porcentaje del veintitrés por ciento San casi casi hay que subir andando empujando la bicicleta podemos cometer errores iban los horrores

Voz 35 38:31 rápido hay que emitir esta cinta esta caravana esto sin más dilatación son las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias

Voz 2 38:40 once días de UBS unidad de vigilancia

Voz 3 38:48 prólogo de la Vuelta Ciclista deciden que bueno sin Ivo eh muy bueno o muy bueno nos hace vivir el ciclismo

Voz 1284 38:53 si el como Bilbao una de apenas trescientos kilómetros le parece todo poco bueno comenzamos Francino la temporada número quince de esta unidad de vigilancia con este informe quinientos cincuenta y cinco en Rivas un número redondo con mala rima es verdad pero número redondo nos han echado de menos hoy hay que decirlo nos han echado de menos durante el verano claro estoy tenso

Voz 36 39:13 eso pero no podía dormir así que busca entre los consejeros de Internet no sabes qué le llamamos consejillos Isaías que están escuchando que lo decimos en broma que en este es lo primero que me dijo cuando volvió de vacaciones dice esto de concertistas digo eso no podemos no en broma esto que está entrecomillado es broma de agua ya vale vale

Voz 1284 39:31 es mentira pero que mentiroso Roberto ellos no dije absolutamente nada y además se curan en salud parece que nos tienen miedo porque aunque la palabra que solemos usar exconsejero pues hay que recordar que el sufijo ista sirve para referirnos a ocupaciones o a oficios Yoyes y uno Se ocupa en dar consejos pues puede ser perfectamente conseguí pero o conquista por qué no va a serlo bueno comenzamos como corresponde de todas las maneras fustiga dándome porque aquí cabemos todos yo el primero y además así ya me quedo tranquilo tengo ya va libre Juan Aranaz Vicente Palomino Mario Suárez Diego de orador me invitan abrir este informe por un error que cometí corrigiendo otro error de Itu en el último informe antes del verano hablábamos te acuerdas de la vida negra

Voz 0464 40:15 yo creo que sólo se lo come no la mató pero es a la comer

Voz 37 40:18 yo creo que sólo se lo condenó la Mata pero es en la joven

Voz 1284 40:20 nunca nos explicó cómo era posible zamparse era sin comérsela a estampar será sin comer allí zamparse la sin comérsela que viene a ser más o menos lo mismo me dicen si tienen toda la razón lo que nunca nos explicó Iturriaga es cómo es posible que la vida negra se coma su víctima sin matarla e eso es lo que tenía que haber dicho me equivoqué en fin que aquí hay hueco para todos hasta para la gran Nieves Concostrina así sí sí que ayer al hablar de la vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano confundió especias y especies

Voz 38 40:54 habían pasado tres años y doce días desde que cinco barcos y doscientos cincuenta hombres bajo el mando de Fernando de Magallanes partieran de España no con intenciones de dar la vuelta al mundo que va ellos sólo pretendían llegar a las Islas de las especies llegar a las Islas de las especies allá por Filipinas

Voz 1284 41:10 bueno pues seguramente qué especies había también en las islas pero las islas lo que buscaban los exploradores españoles eran las especias tenemos que tener cuidado mucho cuidado que además estaba comenzando el estudio del EGM aunque la verdad es que si no salen las cuentas como los datos de las encuestas que plantea ya planteado este verano Pablo González Batista vamos a ir como un tiro en la Cadena Ser lo escucharon Domingo López Teresa Colomer Félix Martínez Rivas José María Riol

Voz 0464 41:40 pues mira hemos puesto una encuesta de nuestra cuenta de Twitter también hay bastante división aunque la mayoría de los oyentes se decantan por el horario de verano

Voz 1284 41:48 es decir seis de cada cuatro oyentes hola

Voz 0464 41:51 seis de cada cuatro oyentes pero preferirían permanecer en en verano

Voz 1284 41:55 seis de cada cuatro oyentes ni más ni menos y se queda tan tranquilo ahora debemos dejar constancia de que después del error de la pausa publicitaria llegó la rectificación por parte de Pablo la verdad es que esto de que no no salgan las cuentas no es algo nuevo por ejemplo Cristiano Ronaldo dejó el Madrid este verano ya en su fichaje al contar la noticia sendos fue un poquito la mano

Voz 39 42:18 que recoge el diario Marca pero con este titular Real Madrid Cristiano Ronaldo acuerdo total cinco millones de temporada si esa cantidad nueve millones y medio de euros por cada una

Voz 1284 42:27 cinco millones de temporadas desde luego no ha querido no ha cumplido su contrato y una pasta vamos ni para contarte buen y resulta que en el momento de la despedida pues también se nos fue la olla es bueno este Ronaldo y además es muy eficaz como delantero pero quizás no tanto como dijimos Nos dicen David Rabanal José Manuel García no el club no está muy preocupado la vida

Voz 40 42:49 sigue el Madrid está por encima de los jugadores aunque Cristiano sea muy grande y promedio cincuenta goles por partido aunque no sea muy grande el promedio cincuenta goles por partido o pero esto es la vida

Voz 1284 42:59 bueno yo soy la vida p cincuenta golazos por partido nos parece un poquito desde luego es de crack y si encima es juega cinco millones de temporadas ya ni te cuento bueno Ronaldo dejó el Real Madrid y Ernesto Valverde no sólo ha dejado el Barça deja al Barça la verdad insiste cuando ha dejado el Barça ha dejado bueno el Barça y el fútbol en general se ha pasado al ciclismo por lo que escucharon Julen López Alejandro Lamas Juanfran López no se le da nada mal

Voz 20 43:27 Ernesto Valverde Ernesto Valverde ha ganado una etapa de la Vuelta y el segundo en la general Sampe

Voz 1284 43:32 a catorce segundos de esquí tras vencer en la etapa que termina

Voz 41 43:34 ayer en la meta de Caminito del Rey a sus treinta años

Voz 1284 43:37 ocho años no se pone metas bueno Lemos cambia de camiseta no está nada mal ya hemos quitado dieciséis años eh así que hoy Ernesto no se puede quejar con nosotros Alejandro a lo malo no jugó sí que se puede sí

Voz 2 43:49 habrá por fin que esto y más centrado bala vida hay metro un regalo

Voz 1284 43:57 en estos son Andy Lucas que tuvieron una polémica por utilizar seguramente con toda su buena voluntad imágenes de niños desaparecidos y asesinados en España en uno de sus conciertos Hinault a todos los padres les gustó la idea a los de Gabriel por ejemplo pues no les gustó nada y entonces tuvieron que hacer un vídeo de esos de nos disculpándose pero pero bueno entran en la UVI no por ese vídeo sino por la mala utilización de un verbo que escuchó Alfonso Sanz

Voz 42 44:23 prefiero disculpara ha molestado pero me parece increíble señora yo lo que quería era ayudar un eslogan político si Andy Dukan no se declinan por ningún partido político en inglés no se declinan por ningún partido político somo populares desde hace dieciséis años

Voz 1284 44:37 bueno Andy Lucas no se declinan por ningún partido entre inclinarse decantarse pues decidieron declinar se como si hablasen latín no es el único verbo trastocado en estas semanas tenemos también por ejemplo el verbo repeler que este responsable de los esos d'Esquadra convirtió en repelido tú me dirás si esto viene del catalán a ver nos lo envía Mario Suárez

Voz 1 44:58 esta persona accedido a la confesaría Icon una voluntad homicida se ha abalanzado sobre la gente nuestra gente ha tenido que repetir que repeler la agresión

Voz 1284 45:08 lo uso alarma de fue Amin catalán suelo no te suena igual es bueno equivocado también acaso en castellano sería el verbo repeler eh otro verbo que se ha puesto de moda además en los últimos tiempos y que no acabamos de pronunciar bien Marta Pérez nos envía este momento el momento en el que hablábamos en la radio del cambio climático

Voz 43 45:28 un consejo comité asesor del presidente Johnson mil novecientos sesenta

Voz 3 45:32 cinco el protocolo de Kioto el número

Voz 43 45:35 en Thai dos Gezi hace años y años que sabemos pero hemos pro castigado mucho pro castigado mucho EPO hemos postergado las decisiones mucho

Voz 1284 45:45 bueno cuando diferir hemos aplazado salvo eso es pero que era asesinar es más difícil de pronunciar se está extendiendo esto de pro castigar no sabemos si a lo mejor dentro de unos años la Real Academia acabará aceptando lo que se fue de los oyentes creen que no tenemos claros algunos conceptos en la radio

Voz 3 46:09 templo puede aparecer un carril definido que tenga un final conocido

Voz 1284 46:15 esto es lo que se pregunta Pepe frutos después de escuchar esto