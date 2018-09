La Ventana (07/09/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias

a partir de ahora está previsto que concluya la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos y después esa reunión de la comparecencia posterior ya podrá despejarse podría despejarse parece el futuro político y electoral en Andalucía Ester Bazán han empezado a las cuatro

Voz 3 00:21 la tarde y se espera una rueda de prensa en los próximos meses

Voz 4 00:24 dos ex en Málaga iba a estar pendientes nuestro compañero Ignacio San Martín

Voz 5 00:28 el Comité Ejecutivo Nacional está presidido por Albert Rivera ahí el cónclave analiza el nivel de cumplimiento del acuerdo que la formación suscribió en Andalucía tras las elecciones autonómicas de marzo de dos mil quince que permitió que Susana Díaz fuera investida como presidenta de la Junta por el pleno del Parlamento el debate de la formación naranja se produce después de la negativa de los socialistas acceder a sus propuestas entre ellas suprimir los aforamientos limitar los cargos de libre designación evitar las puertas giratorias os reformar la ley electoral si se certifica la decisión de Ciudadanos de romper el pacto de investidura podría suponer un adelanto electoral de los comicios autonómicos

Voz 3 01:04 la ministra de Economía ve compatibles los acuerdos alcanzados ayer con Podemos y el control del déficit previsto para el año que viene nos lo cuenta desde Bruselas nuestra corresponsal Griselda Pastor buenas tardes

Voz 0738 01:13 buenas tardes confiadas si la ministra se ha mostrado segura de que es posible dar un giro social al presupuesto cumpliendo el mandato europeo lo ha dicho hoy en Viena donde está reunido el euro

Voz 6 01:24 pues la escuchamos estoy absolutamente convencida de que esto será totalmente compatible con esa senda de déficit y sus objetivos de estabilidad presupuestaria que el Gobierno español ha asumido que asume todos los días públicamente

Voz 0738 01:38 declaraciones de Nadia Calviño y con apoyo explícito del comisario europeo Moscovici aunque ahora la espera una reunión con el ministro alemán de Economía Save the Chile

en valora positivamente el anuncio del Gobierno para empezar a trabajar en la futura ley de protección integral frente a la violencia contra la infancia hay que Se va a entrar se va a llevar al Congreso en el segundo trimestre de dos mil diecinueve para su tramitación esta ONG ha pedido consenso para que la ley sea una realidad cuanto antes CC el ilustrador y pintor madrileño Carlos Sánchez Pérez ha fallecido hoy en la capital son según han confirmado a Efe fuentes próximas a la familia Javier Torres la ilustración de la movida y mucho más uno de los artistas que más vendía en las primeras ediciones de ARCO la feria de arte contemporáneo madrileño colega del hortelano de Nazario trabajó en fanzines en revistas que rompieron la época gris del post franquismo que dieron color y libertad la alumna el Víbora Madrid y también fue el cartel de Pepi Luci Boom y otras chicas del montón ni de discos de Gabinete Caligari dirigido a golpes bajos

Voz 7 02:39 en ciclismo Vuelta a España ETA o trece con final en la campeona Victoria para Navarro Óscar Rodríguez sigue líder Jesús Herrada aunque jets Quintana hay Alejandro Valverde le han recortado tiempos además a las diez semifinales del Open de tenis Nadal Del Potro el Dix hoy el partido grande Italia Polonia de la dirige

Voz 8 02:59 cadena SER el Real Madrid

Voz 1315 03:03 las familias del colegio Miguel de Cervantes de Getafe han comenzado ya su encierro en el centro este es el cuarto año consecutivo que comienza el curso con clases en los pasillos y despachos porque el colegio sigue en obras con este encierro que va a durar todo el fin de semana y la sentada que han hecho esta mañana a las puertas le piden a la Consejería de Educación que cumpla sus promesas en total hay ochocientos alumnos según la Comunidad quince mil según los sindicatos que han empezado hoy el curso con obras en sus colegios la Comunidad habla de absoluta normalidad y la oposición de caos y falta de previsión vamos a escuchar a Ángel Gabilondo del PSOE Eduardo Robinho de Podemos e Ignacio Aguado de Ciudadanos

Voz 9 03:38 estamos muy al Estado si muy inquietos porque hay muchas protestas y que obedecen a situaciones pues de poca previsión

Voz 10 03:47 Nos encontramos con hay una absoluta dejación de fue

Voz 0249 03:49 acciones de la Consejería que abandonado a un montón

Voz 10 03:52 de familia Si este es el resultado una situación caótica

Voz 11 03:55 pieza con más de ochocientos niños sin poder ir a sus colegios institutos los sindicatos hablan de doce mil niños empezamos el curso escolar también si la ley de gratuidad de libros de texto impulsada por ciudadanos

Voz 9 05:10 servicios informativos

Voz 9 09:10 entonces queremos celebrar las monturas

Voz 30 09:12 después de agüita con ofertas imbatibles por eso está al día

Voz 9 09:15 en septiembre

Voz 30 09:17 por ciento raza ibérica llantas de siete kilos y medio aproximadamente por ciento nueve euros de pie y el chuletón de vacuno a diez euros con cincuenta Carrefour patrocinador principal de la web

Voz 0313 09:47 son las seis y diez minutos de la tarde las cinco leyes en Canarias saben los oyentes habituales de La Ventana que los viernes hasta ahora tenemos una cita con la música en directo y hoy abrimos temporada asomando Nos al apasionante mundo de la pareja de entrada con la nuestra con la con la particular con la de hecho con Iñaki de la Torre Iñaki cómo estás digo buenas tardes a la semana viéndote y de hecho para ser la primera no no hasta dos clases de música una semana pero hoy es especialmente emocionante es que Benjamín Prado está un poquito lejos hoy estoy muy triste está en Colombia pero están los estudios de Caracol Radio hola qué tal Carlas qué tal Jack y tú que haces en Colombia haber

Voz 0281 10:25 bueno ya un festival de poesía que esa de todos los amaba las líneas de su mano

Voz 32 10:30 yo he venido aquí han publicado un libro mío nadie John colombiana ha venido a le a hablar y a pasarlo vivirla en Colombia Bogotá necesidad nueve bien divertida nueve ahí en radio

Voz 0281 10:39 call me están tratando pues como como de la familia que es lo que sois no

Voz 0313 10:43 muy bien nos alegramos bueno pero sobre todo lo de las parejas es porque las bandas de rock bastantes tienen algo en común con las parejas y es que protagonizan como ellas historias de amor de desamor donde hay procesos como en la vida no enamoramiento ruptura reencuentros e despide uno vuelve a saludarse subidas bajadas y entremedias de todo eso la música siempre la música hoy explicaremos el caso de Gila los inicios centrada casi de críos triunfadores a finales de los setenta principios de los ochenta es una historia de éxito que terminó en mil novecientos ochenta y dos pero que con el paso del tiempo pues eso que comentábamos antes no que hubo ya un reencuentro temporal allá por dos mil ocho pero es que han vuelto a acostarse anexo la gira Adiós Tequila Tour e incluso alumbraron una nueva canción para una película

Voz 0249 12:02 ahora Súper López

Voz 8 12:19 sería un en el parque lo sabía la respuesta tampoco contaba ante la cámara

Voz 0249 12:39 esta tarde en La Ventana los petroleros mayores Ariel Rot Alejo Stivel buenas tardes amigos muy buena cómo está Nevada qué tal el motivo y alcance de la visita que no haría falta ninguna excusa ni ni coartada pero es que el día veinticinco hay un súper concierto yo quería preguntar si después de tanto tiempo para una cita tan especial que todo el mundo comenta además tal si todavía hay nervios o la cosa ya va rodada ya de su yo personalmente si sale ahora ya sabes yo hago mi vida normal pero cuando pienso en el día veinticinco semestral tampoco el estómago oye entre entre exalta yo quería ser normal hay un han pasado cuando treinta y siete años tres una vida es matemática XXXV igual no fue el ochenta y uno ochenta y dos acto ochenta bueno yo creo que cuando uno piensa en eso en todo ese plazo en lo que ha pasado en subir bajar y todo eso sí es lo primero que nos viene a la cabeza pues por ejemplo el That's life de Sinatra no estoy arriba con costado este una vida muy poco expuesta a través de canciones pero en el fondo es una vida

Voz 9 13:50 O2 O2

Voz 0249 13:51 pues por lo menos no Madrid o tres bueno el otro día hablaba de una bruja y me dijo que yo estaba viviendo brujas literal y figurado bueno una bruja bruja que Belén el destinen no sé vale y me dijo tú estés viviendo en esta vida todas tu vida pasadas de juntas en una suele así aprovechándose eh

Voz 0313 14:12 déjame India algo desde colombiano pensando

Voz 0281 14:14 se alejó de una de sus vidas se tiró en marcha porque él quiso yo estuvo ahí mucho tiempo lejos de por lo menos de los micrófonos detrás de los micrófonos sí pero pero lejos y él sabe bien que todos los amigos siempre pincha vamos mucho porque siempre digo que yo Tequila y es la primera cosa moderna que yo vi sobre un escenario pesen artículos creo recordar que en el parque de atracciones fijas sería pensé vaya pero por primera vez en mi vida esto es moderno estos tíos Mall han sí parecen parecen los Stones con otro con otro acento así que hemos durante mucho tiempo debido a Ariel ya

Voz 0249 14:54 lo mejor dotado empujoncito dos hasta que altivos a decir

Voz 0281 14:57 pero ahora ya no me con agua caliente

Voz 15 14:59 la par a parte ocurre otra cosa por llevar la contraria

Voz 0249 15:02 entonces tocaba mucho llevar la contraria

Voz 15 15:06 te digo que ella sacaba muy bien para la edad que tenía en aquella época astillas de veinte años nadie tocaba así de bien todos los grupos que ya estaban asentados que venían de antes de vosotros porque soy especie generación en medio de antes de la movida ideal

Voz 0249 15:16 pues el top entre saber tocar y luego salir a tocar sin sin sin hacer aprendí entonces

Voz 0313 15:21 buena una pregunta con esto de la edad de los críos y Losert precoces porque esta canción en concreto

Voz 15 15:30 como el móvil

Voz 0249 15:45 con esta canción por curiosidad porque haya oyente lo saben cuántos años tenía Alejo cuando la compuso Torres con catorce años compositor venganza mencionó catorce por ahí siguen en realidad empezamos en esa época tocar juntos hacia aquí un épico oprimir el gusanillo nada bueno músico ayuda tocaba tal y nosotros éramos amigos y en un momento alejarme pueden ser también quiero cantar y quiero con poder y empezó a tener buenas canciones la verdad que no sorprendió Elia Ariel teníamos diez once años él ya era músico profesional podríamos decir que sí

Voz 15 16:23 no no no cobraba por tocar pero tocaba

Voz 0249 16:26 la guitarra componía canciones como si fuera de como se hubieran dieciocho veinte años indignado once diez entonces bueno Amine A es siempre me había gustado era súper aficionada a la música pero claro al conocerlo dije coño pues porque yo no también podíamos entre pues es algo año a varios años es cierto su primera novela o sea un poco lo mismo haría también no es dice Benja no estaba diciendo que a los diez años él ya era músico profesional Solis bebidas por lo que dice la agencia a a precoces en todos fue a los canto

Voz 0281 16:55 pero era un poco ciencia ficción me Benjamín así pues de todas formas yo creo que vosotros los Tequila no componían canciones componían éxitos que no es lo mismo hizo verdad hoy es su cada vez que sacan y sacan uno cada diez minutos un grandes éxitos eso un tequila completo te quieras una y otra vez asombrado de que una tras otra una tras otra institutos si si es que podría ser una de esas

Voz 0249 17:21 es cierto bueno en esa época claros empezábamos con el primer single del salió segundo salió en tercero salía un cuarto desde desde casa como un gran acierto salvaron nuestro cuéntenos usuales tampoco eh buenos sacaba más que ahora Serradilla Banier otra cosa no pero lo sorprendente era que íbamos sacando y orientación sorprendiendo porque todos llegaba muy arriba dos de la historia de Tequila es una historia de éxito es una historia de amor de desamor es el relato de una época que que sería dices Tequila y que lo primero que dice es para definir al en toda vida y cosas no es una historia de vida porque hay encuentros desencuentros hay vida y muerte hay alegrías y tristezas hay de todo lo que pasa en las vidas muchos años dio tiempo pasa para todas las las posibilidades de de la literatura era esas vidas

Voz 15 18:13 estaba Julián Infante a uno de los arribistas junto con Ariel Rot

Voz 33 18:18 que qué haría

Voz 15 18:20 de ahí la hora si tú y si le dijera is vamos a tocar otra vez habría dicho que sí estarían gastando el dinero

Voz 0249 18:25 sacó acoso al azar del chasis gastando

Voz 15 18:32 tengo una pregunta como yo siempre les ha sabéis molesta para Alejo que es cuando tú ves que se forma los Rodríguez en los cuales están dos miembros de Tequila Julián Infante y Ariel Rot que piensas

Voz 0264 18:42 qué piensas cuando los ollas después mira nosotros ahora estamos tocamos una canción de Los Rodríguez yo es lo Rodríguez como que le había perdido un poco el rastro porque se ha vida Argentina estábamos en ese momento de desencuentro que hablábamos antes se volvió yo en ese momento estaba como medios separado de lo que era la música sea estaba enfrascado en un estudio grabación grabando canciones para publicidad y estaba un poco al margen de todo sea con lo cual que no no lo evitan de cerca digamos pero bueno fue un grupo que también marcó una época no como Tequila argentino nunca nunca no queréis no tenéis ganas echando yo qué sé

Voz 0249 19:24 sería divertido lo que pasa es que en esa época no prácticamente no salimos de España sólo fuimos una visita a México en el año ochenta de promo no tocamos en vivo de sí que fue previo un poco a que empiecen a pasar las cosas

Voz 15 19:36 como ellos Presley de Nisman tenía su mánager que no tenían los papeles no podía

Voz 0249 19:40 pues hay muchas cosas salvando las distancias cuando leo de repente que Elvis si van todos en el mismo coche de tal era un poco así vamos en dos coches un ciento veintisiete una respingo recorriendo las carreteras españolas y bueno el lo bonito es pionero y también un poco la la factura que te pasa no

Voz 0313 19:58 Diego Manrique dijo dice que desviar gaste es el el el rock español yo estoy muy de acuerdo lo hicisteis por plazas pueblos

Voz 0249 21:02 hoy uno redundar en los conciertos estos últimos ahora yo me imagino que si voy a estar ya Veinticinco comprobar pero en los y ahora de la gira hay relevo generacional está música de tequila un montón de años me imagino que gente que tiene dieciocho diecinueve veinte años también está ahí en primera fila no dieciocho diecinueve no sé pero de veinte y pico sí que hay porque bueno como decíamos antes ha seguido sonando en las radios y los bares y además está el tema de que lo lo la familia al hoy en su casa son los viajes en los coches Si entonces la siguiente generación las conoce la canción

Voz 0281 21:37 lo más importante que te lo dejas Alejo donde triunfan los grandes en las bodas ganar perros que lo digo absolutamente serio alta boda CPS por una canción de Tequila se levantan todos los invitados en ese mismo instante dice divorcian

Voz 0249 21:50 a te ahoga Kilian y la la boda se cancela hacía público ayer un dato que había parece muy muy muy relevante y muy interesante también el año pasado y Ticket Master creo que lo público doce millones entradas de de gente que va a ver conciertos en directo en España o la inmensa mayoría son perfiles entre veintidós y cuarenta y cuatro años un momento donde está en discusión todavía así uno se puede ganar la vida editando discos que sigue siendo discutibles cuando la gente apuesta por ver la música en directo reaccionar en la verdad

Voz 15 22:22 si a finales donde te juegas lo cual hay una mirada una gama más grande de la verdad porque yo recuerdo Manjón que que estos chicos chicos ya no somos ninguno pero quiero decir que yo antes cuando tenía veinte años no me iba a encontrar un semáforo al lado de sesenta años sabiendo rock'n'roll porque la gente abandonaba la música de juventud cuando se casaba da igual pero ahora sí que tienes todos los grupos una amplitud de público porque la gente no deja de oír música sesenta tacos y sesenta y cinco está yendo rock'n'roll del que hoy entonces pero eso va oyendo el moderno con lo cual encuentras gente mucho mayor en los conciertos que antes

Voz 0313 23:04 un detallito de cara al concierto del día veinticinco que es que haber amigos que estará Leiva estarán nosotros los colegas de de M Clan y estará Fito

Voz 35 23:15 el me en la lo que y mí he

Voz 36 23:51 eh eh

Voz 35 23:58 el indio bueno pues tú solo

Voz 18 24:26 camerales buenas tardes

Voz 13 24:28 bueno lo haremos dejarle hay más eh

Voz 0313 24:32 por aquí que no hablan eh que lo sepas eh

Voz 16 24:35 qué tal si el otro aquí

Voz 13 24:40 oye que se va quieran

Voz 37 24:42 para ahí los Tequila así o que es Gemma qué maravilla

Voz 13 24:45 nos llama

Voz 0313 24:50 oye cuéntale cuéntale a los oyentes que que que comparten que une a Fito y Fitipaldis con con con tequila cuál es cuál es el nexo

Voz 13 24:59 todo lo vicios

Voz 37 25:03 bueno sí siempre las dos bandas que me mismo después poner les debemos muchísimas cosas no a Ariel la alejó a toda a todas las bandas que han hecho posible que las demás ahora Lampe algo más común más normal que alguien sí esta vez comentar la sierra toca alguien de sesenta años está en el semáforo y está cantando al pues creen posible hace treinta años no que se lo pregunten a ellos pero lo que es lo que compartimos pues sobre todo la música luego tengo la suerte de conocerlos a ellos pero antes el incluso antes de conocerlos ya sin saberlo compartíamos muchas cosas

Voz 0313 25:43 ya nos conocíamos antes de conocer eso pasa a veces pues eso ocurre a veces por cierto terminó el a mediados de junio la gira de de veinte años un poquito antes es vino con vosotros al escenario aquí en Madrid tiene una cosa muy particular la el próximo no sé si lo sabéis Benjamín Iñaki a ver el próximo día dieciséis Fito y Fitipaldis actúan en el en el Royal Albert Hall de Delon señor que eso yo les pregunto a los amigos que tenía nervios tú tienes nervios para eso Fito

Voz 37 26:14 yo soy efecto con el colegio de mis hijos también

Voz 13 26:18 que preguntárselo al Constitucional

Voz 0281 26:22 tienes que llegar ahí decírmelo esperaba más grande

Voz 13 26:25 este es que estoy convencido de Bilbao no por eso hemos topado

Voz 37 26:30 no me parece una tontería

Voz 15 26:35 pero es que a mes tendré andando

Voz 33 26:37 de todo el mundo en fin lo más grande

Voz 0281 26:40 allí

Voz 32 26:40 bueno yo estoy bebiendo a Joaquín Sabina hace poco allí tocar decía ala más grandes viven Benjamín

Voz 11 26:47 Ana más celo contárselo contaré para que para ver qué irían a Sáez y puede incluso empeorar su opinión sobre Letizia

Voz 0281 26:53 el mes muchas pero lo que es lo que es es que nos escucha pero lo que es muy impresionante es ir a los camerinos hirviendo en los pasillos las fotos de la gente que ha talado ahí eso te da una dimensión que dices ostras estamos en un estos una catedral esto es un templo

Voz 0313 27:08 ah no Heather bien frito frente eh

Voz 37 27:13 la verdad es que yo estuve también hace tres años así viendo a Clapton que él tocaba no se diez días seguidos allí Hole in fíjate cómo serían las cosas que yo no me imaginé tocando ahí sabe eso sea Inite en fe hoy como lo haría a venir aquí a tocar cosas que se me ocurrió que es como tan increíble para nosotros que que ni siquiera lo soñábamos pero bueno Tequila joder

Voz 13 27:37 ya no te agota la reserva nada no que no

Voz 37 27:46 no iremos iremos a todos los conciertos siempre que sólo un escenario con lo que hablabais que impone el Royal Albert Hall es lo que sea mejor dramas como si sube a saber cómo si sube un local de ensayo si hay gente esas siempre quieres hacerlo bien entonces nombre no cabe duda que ahí están adiós que son como más mucho más impresionantes doy este puede ser uno de ellos seguro sobre todo porque nunca tenemos la certeza de que vamos a volver

Voz 13 28:11 el propio echarlo

Voz 37 28:14 muy bien muy alto cargo a toda la gente pues imagino que el tiempo españoles que allí pero sí que es una es una una ocasión especial para nosotros

Voz 0313 28:25 oye después el de Londres y después el día veinticinco aquí en Madrid con tequila nos que quiera presionar pero ya tocará empezar a componer otra vez no o lo bazas

Voz 37 28:36 yo siempre encuentra una buena razón para años me del local de ensayo a me me va me vale cualquier cosa un amigo Valero

Voz 13 28:44 quince vale

Voz 0313 28:50 vivir en Fito hoy amigo cuida te mucho es de verdad

Voz 37 28:53 vale mucho ahora que aquí bueno he también eso que salimos la gente que para que vayan todos mundo a Madrid saber a Tequila que va a ser una cosa súper divertida esos Carlos hasta un millón de personas que merece la pena que os quiero mucho

Voz 0249 29:10 mucha gracias Fito fuera Horneros educador te queremos creer

Voz 37 29:14 un abrazo a todos

Voz 36 29:26 sí es tu tú sobre un

Voz 35 29:32 el medio del mar del invierno

Voz 0313 29:50 Fito Cabrales uno de los invitados el próximo día veinticinco en el Gran Concierto de Tequila hoy en directo en La Ventana

Voz 38 29:57 a sí

Voz 2 30:01 no

Voz 39 30:20 y

Voz 8 30:24 sabes que eso bien puede que no bares nada que todo seis años para aquí

Voz 39 32:07 T C sí

Voz 8 32:20 ya qué fue aunque todo

Voz 38 33:35 ah eh

Voz 0313 33:40 su gira en directo en La Ventana regresamos en cuatro minutos

Voz 39 38:44 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 38:49 faltan veintiún minutos para que sean las siete de la tarde las seis en Canarias tenemos noticia de última hora ya venimos diciendo toda la semana que se prepara un otoño caliente así es el primer territorio de interés es Andalucía donde parece prácticamente confirmado que va a haber un adelanto electoral por qué porque Ciudadanos acaba de confirmar también que rompe el pacto con el Partido Socialista ser Málaga Ignacio San Martín buenas tardes

Voz 49 39:11 buenas tardes sí lo acaba de aprobar esta tarde por unanimidad del comité ejecutivo nacional de ciudadanos en una reunión que se está celebrando en Málaga todavía está compareciendo Juan Marín el candidato de C's a la Presidencia de la Junta de Andalucía ha sido quién ha desgranado los motivos que han llevado a la formación naranja a romper el pacto de investidura firmado con el PSOE en junio de dos mil quince Marín asegura que han sido los incumplimientos del PSOE en materia de regeneración democrática los que les dan por finalizado el pacto con ellos aseguran que tampoco hay motivo para el adelanto electoral excepto asegura el calendario judicial en Andalucía que tanto miedo Leda ha dicho Marín a la señora Díaz

Voz 0313 39:49 no sé si es pronto para preguntarte Ignacio cuál sería si sacaban adelantando una hipotética fecha de convocatoria electoral en Andalucía

Voz 49 39:56 Bono se ha barajado desde la II en la segunda quincena de noviembre hasta la segunda de octubre es decir de momento está en manos de la presidenta la que tiene la facultad de convocar

Voz 0313 40:07 pero en todo caso antes de fin de año seguramente no antes de fin de año

Voz 49 40:10 yo siempre he hablado que podrían ser las elecciones andaluzas

Voz 0313 40:12 misma pregunta casi percepción de piel estas una ruptura Sangrienta o más o menos pactada

Voz 49 40:17 esta ruptura tiene todos los visos de que Bob o por lo menos desde la oposición en el Parlamento andaluz han hablado de hoy mismo por ejemplo Juan Manuel Moreno Bonilla el líder del PP en Andalucía habla de teatro de algo pactado entre las dos formaciones para abocar al adelanto electoral muy bien noticia

Voz 0313 40:33 a última hora Ignacio un abrazo compañero otro los a la música hoy estamos tecleando en La Ventana con Alejo Stivel con Ariel Rot con motivo de ese concierto del próximo día veinticinco en Madrid final de una gira que conecta muchas cosas Higuera que además va a salir un disco que son de me interesa mucho también interesará mucha gente porque poder luego decir en el futuro yo estuve ahí yo estaba ahí es importante no hay un disco que saldrá cuando en noviembre

Voz 0249 41:40 noviembre rapidito pues bueno pues para que la gente pueda hacer un bonito regalo de Navidad celebrando los DVD método Alejo lo tiene todo el estuvieron son las familias que se hacer un regalo y no se les regalamos que como comprar el disco en vivo con The wire detenido antes comprado pensando que lo digo al te preguntan qué es lo que hacérselo ver Forlán Benjamín que están lejos tenerlo

Voz 0281 42:08 antes Fito de la

Voz 45 42:10 la huella que ha dejado

Voz 0281 42:13 Tequila y es verdad que el impacto de un grupo se mide entre otras cosas por por por los que vienen detrás recogiendo las amiguitas yo creo que no se van a enfadar a nuestros amigos de cigarros si decimos

Voz 0249 42:24 pero aunque después Fon y demás no pero

Voz 0281 42:26 quisiera decir que la hay el impacto de Tequila fue hacia el futuro verdad hacia el pasado y a Ariel ha grabado varias canciones ya ha escrito varias canciones con Joaquín Sabina tocan sus discos Alejo le ha producido un disco Miguel Ríos en su Rock and Ríos también cantaba en la plaza del pueblo es decir que los mayores también rápidamente se apropiaron de las canciones de Tequila quisieron compartir no sólo no sólo los más jóvenes también los maestros

Voz 0249 42:51 bueno pues si quiero decir que los maestros también fueron nuestros alumnos Benjamín estoy entiende estoy entendiendo yo ya sabía que me lo iba a mejorar todas las bueno Laver

Voz 15 43:02 las que Benjamín me la ha puesto a porque ello te iba a contar precisamente de que mayores de cuáles de sus mayores bebían los tequila le oí decir el otro día porque el repasó un documental que hay en el canal cero de Movistar que hablaba de la historia del pop español hay Ariel decía casi casi quejándose y a nosotros nos consideraban y de la movida ni tampoco de los de la grande ni tampoco del pop español y resulta que era porque como teníamos chicas de Fall pues entonces en lo consideraba una cosa así muy seria estábamos en en terreno perdido ahí yo decía es que no se les puede considerar de la movida por ejemplo por el sonido de los Tequila era muy bebedor a de de los años setenta ellos empezaron por cierto en el setenta y ocho seguro que os acordáis de este quiero es arte

Voz 50 43:50 eh

Voz 15 44:07 sobre todo en el ritmo y en las guitarras de lobos cuento lo que os decía que es que no hay más que fijarse en el ritmo para saber que esto en realidad disco setentero nada de los ochenta Ferrero de verdad es total y es gracioso porque por supuesto no eran los únicos que se dejaron contaminar por la música disco de los setenta sino que otros grupos de rock ya habían dejaba entrar el ritmo de la de la música disco en el rock por ejemplo estos dos señores que seguro que a Torrox

Voz 9 44:45 en los Stones

Voz 0249 44:52 que ellos bebieron de esa música que ya

Voz 15 44:54 estaba adoptando el disco dentro del del rock con unas copiar copiaron muchos esto estaba el estilo si nos ponemos más finos todavía hay afinamos un poquito más nos fijamos en el efecto de guitarra que hay en el inicio de este quiero es arte que es un flan Gert según llaman a Francia no sé como legal

Voz 0249 45:11 sí pero muy Stone filtraron todo exactamente bueno pues es

Voz 15 45:16 muy parecido a lo que hemos llamado a Antonio

Voz 0281 45:19 ya está

Voz 15 45:20 a lo mejor eso ahí lo realmente porque sonaba muy parecida al los mismos efecto que usaban los Stones los setenta

Voz 9 45:27 estas Tequila por supuesto

Voz 50 45:30 a los Stones

Voz 15 45:36 en fin que eso me lo compre lo que reduce pues el sonido de los grupos es literalmente el sonido de los grupos y luego en las teclas también

Voz 0249 45:49 es un poco jodido pero se nota la diferencia entre como grababan fuere como si lo logro Esther

Voz 15 45:58 la usaron también un un riff con la guitarra acústica que es la que complementaba este rif de de eléctrica que

Voz 0249 46:03 tú mucha fortuna en los setenta porque venían de los duros y en nuestro va mucho más rápido no

Voz 15 46:19 pues que hizo no sólo fortuna desvelados sino que era un Reed que utilizó mucha gente como por ejemplo los estrecha

Voz 9 46:29 esto

Voz 0249 46:34 esto es lo que seguirán tocábamos muy rápido es decir es verdad que no pasa teníamos las islas recién puede estar a la merienda

Voz 15 46:43 por cierto que el Colacao de la época pero es verdad que el este águila para

Voz 0313 46:47 a mí siempre fueron bastante sombrero ese tema es el enteros el ochentero de verdad y antes hablabas tú de la de de la movida que por cierto no sé si sabéis lo hemos contado en el en el informativo de las de las seis de la tarde Benjamín de dato en Colombia en los oídos muerto CCP digamos todo Carlos Sánchez Pérez uno de los nombres importantes de la

Voz 51 47:04 de la movida a de los carteles de la carátula

Voz 0249 47:07 por bajo del alcalde pelis éramos bola de él

Voz 51 47:10 Diego Alcalá será este señor lo conocía

Voz 0249 47:12 conocisteis no sé si estamos pocos signos conocíamos y esa esa quejáis esa queja más o menos encubierta

Voz 0313 47:20 desde que obtenían como queréis sin clasificar

Voz 0249 47:23 Carles para los estereotipos de la de la movida

Voz 11 47:25 con eso ya ha pasado ya una curiosidad

Voz 0249 47:28 del bueno es cierto Éramos como una rara avis no éramos como fideos de otras sopa en cualquier sitio donde estábamos no existe porque llegan sea éramos contemporáneos a la movida ahí le hecho tenían nuestra de nuestra generación algunos serán mayores que no soy en sí pero el hecho de haber tenía enfado un año antes Cio solamente Llanos no separó no también es cierto que es lo que tú decías antes que nosotros este en somos éramos veníamos de la Argentina Éramos una generación a pesar de ser la misma en la Argentina esa generación éste le importa mucho la destreza instrumental eso no se diferenciaba mucho de la movida no se en esa época nosotros flipado vamos con como tocaba la gente cómo se grababa este

Voz 15 48:14 bueno alguien está siendo muy fino porque lo que quiere decir es que es verdad que mucha gente de la de la movida era muy amateur tapaban muy mal pero me por doquier

Voz 0249 48:21 decir que yo tampoco soy un defensor del virtuosismo para nada pero nos tocó una época en la que pasamos por otro nuestras influencias no fueron

Voz 0313 48:29 los Ramones de Gamón nuestras primeras influencias Moreno

Voz 0249 48:32 yo que sé hasta incluso Ortuño

Voz 15 48:35 Ariel se quejaba teniendo otra cosa que la he dicho muy de pasada que era como teníamos un público que que tú no lo eliges que es de chicas jóvenes que venían concierto resulta que no ganaban no gozamos del prestigio del resto de los grupos digamos serios porque parecía que es que no suelen también venían mucho público masculina en lo que pasa es que el que una operación medio de marketing claro resaltar al público femenino pero venía era mitad y mitad eso él agradeció no era en cierto modo suave pero bueno

Voz 0249 49:02 pero el tiempo no es lo que pone las cosas en su sitio finalmente podríamos haber sido un grupo de pop adolescente hubiésemos desaparecido este hoy estaríamos en centros de rehabilitación unos Ramón esté pero en todo caso buenos y yo creo que nuestras propias carreras han ido como agrandando dándole más autenticidad

Voz 0313 49:26 hay otro elemento para completar el retrato no incluso para la gente más joven que igual no lo recuerda pero la música de tequila en sus años de gloria en los primeros en la primera etapa pues era el rock and roll puro y duro pero esa faceta más Underground que tú comentabas también estaba yo recuerdo en el barco por ejemplo es de las más conocidas Tula pinches en la radio y dices no no automáticamente tequila porque es así pero también forma parte

Voz 0249 50:31 de de joder de vuestra vida de vuestra musical y todo la disfrutamos mucho en directo lo tocamos sí sí es un tema muy muy chula para tocar este mundo tiene como curiosidad que yo creo que debe ser la el primer reggae que se hizo en español pues sí bueno no pero arranca a seguir adelante así obviamente no con la con el finde uno jamaicana pero recordaré que Blanco

Voz 15 51:02 bueno es que hay muchas canciones Carlas de los Tequila que que son buenísimas y que no todo el mundo conoce lo que conocemos todos salta rock'n'roll aplaza el pueblo me vuelvo loco pero hay más de estos temas así especiales que a mí me gustaba mucho por ejemplo hay uno que me encanta que no todo el mundo conoce que den a que alguien te ves estos tipo como fórmula quinta en parte pero luego también suena un poco a los Stones hacían cosas más Santana sí sí el gracioso porque es como pero

Voz 0249 51:35 no nada es eso que es un piropo es una regañina fíjate es una descripción está un poco la la inocencia de tu primeras composiciones no hay reglas y donde hace falta que te da la gana y me parece un grupo un grupo como de los años sesenta español el estribillo y luego parece Santana efectivamente y mezclamos todos los viernes muy peculiar o cambiaban de Richmond los cambios conversaciones aquí en la cabeza te lo post

Voz 15 52:02 hasta luego dentro de esas canciones especiales que no todo el mundo conoce de Tequila estaba también otra volvemos con lo de Nena pero esta semana simplemente nena me gusta mucho a mí pero ya voy haciendo notar que es nena que evidentemente y luego Nena tres que luego para seguir con el tema hay otra canción que me gusta mucho a mi de los Tequila que era el Mira esa chica y luego en realidad para aclarar esa primera canción Elena qué bien te ves quiero decir sonaban poco a Fórmula Quinta también sonaban poco a los chicos de Charly García osea los géneris que dudo en Argentina muy famoso que han empezado a final de los sesenta pero realmente se desarrollan los setenta que ellos escuchaban mucho que entonces hicieron una cosa que es una rareza que es hacer una versión de una canción de ellos de los sui generis de Charly García que se llamaba Mister Jones la graciosas que originalmente se llama Mister Jones o pequeña semblanza de una familia tipo americana y contaba una historia muy loca de una familia que se dedicaba a asesinar

Voz 18 53:22 la piel muerta y la tan tu madre pero pero pero puede enviarnos el muerta saco la meta acaba venga

Voz 15 53:51 se acabó con una confesión que es que muchos de estos temas son de los primeros que yo toqué con mi grupo versiones con el que sigo tocando y tocando el bajo y cantando y que ayer me encontré a uno de los chicos con los que tocaban el principio me dijo cuando nos vamos a volver a juntar para tocar temas de Tequila

Voz 0249 54:06 a ver mañana si preguntamos

Voz 18 54:11 eh

Voz 0313 54:19 Benjamín Prado amigos fue ya te mucho en Colombia igualmente abrazos para todas esas dos y hasta la próxima

Voz 15 54:26 la próxima ha sido un placer y un honor compartir estado

Voz 0313 54:28 de radio en La Ventana con tequila que cerramos en directo día veinticinco concierto en Madrid está siempre amigos

Voz 53 54:34 gracias

Voz 39 54:44 eh

Voz 8 54:49 hay una cosa que te quiero que es importante al menos para mí toda la noche sin dormir porque toca Christine ese sitio sabes que eres de verdad aunque una vez

Voz 39 55:48 a esto mucho y al final reside y estoy frente

Voz 8 55:59 no me importa arrogante

Voz 39 56:25 eh

Voz 18 56:33 sí

Voz 39 56:50 que que

Voz 8 56:56 que me que me que me que eres

