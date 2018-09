La Ventana (07/09/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1104 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias

Voz 0313 00:09 como hemos adelantado hace unos minutos aquí en La Ventana Ciudadanos acusa al Partido Socialista de incumplir sus acuerdos en Andalucía da por roto el pacto con los socialistas en el Gobierno con lo cual parece aclararse el panorama de unas elecciones anticipadas de hecho al PSOE atribuye verdad Esther todas las responsable

Voz 0138 00:26 sí lo ha verbalizado en rueda de prensa en Málaga el líder de Ciudadanos en esta comunidad dicen sentirse orgullosos de haber contribuido a la estabilidad pero creen que el PSOE ha defraudado a los andaluces que han agotado su paciencia resumimos sus declaraciones con Ignacio San Martín

Voz 2 00:38 se ha cumplido el guión previsto hoy por unanimidad del comité ejecutivo nacional de ciudadanos da por roto el pacto de investidura firmado con el PSOE en dos mil quince y lo hace asegura el responsable andaluz de la formación naranja Juan Marín por los incumplimientos de los socialistas en materia de regeneración democrática

Voz 3 00:54 sí confirmó que la señora abría el Partido Socialista Obrero Español han agotado la paciencia de los andaluces también la de ciudad la pero sobre todo la ciencia de los andaluces cuando se trata de hablar de regeneración Democrática el Partido Socialista da un portazo

Voz 2 01:16 desde Ciudadanos aseguran que no hay motivo para el adelanto electoral excepto el miedo de la presidenta Susana Díaz a las urnas y al calendario judicial en Andalucía

el lunes comparecerá la ministra de Defensa en el Senado tiene que dar cuenta de las líneas maestras de su departamento pero evidentemente el tema de la paralización de la venta de armas a Arabia Saudí la posibilidad de revertir lo van a ocupar seguro una parte de esa comparecencia será la primera vez que Margarita Robles se pronuncie públicamente sobre el asunto el Gobierno ha empezado a trabajar en la futura Ley Integral contra la violencia de en la infancia acabamos de hablar con el pianista James Brown que sufrió abusos y que se reunió este verano con el presidente del Gobierno junto al responsable de Save the Children para tratar este tema de la violencia contra los menores

Voz 0259 01:55 buenas tardes buenas tardes cree que es un gran avance y pide al Gobierno que esta ley sea una de sus prioridades a los partidos políticos que la apoyen sin fisuras considera que la norma no puede ser motivo de enfrentamiento porque puede salvar a muchas víctimas de abusos sexuales como él son declaraciones a la SER

Voz 4 02:10 es lo más emocionante para mí es que esto que ha pasado va a convertir a España en el principal país en el mundo de protección a la infancia

Voz 0259 02:21 el pianista se va a reunir la próxima semana con la ministra montón para hablar de la ley que recordemos todavía está en una fase muy incipiente

Voz 0138 02:27 Angela Merkel y Emmanuel Macron se han reunido en Marsella en una breve declaración conjunta han señalado que la reunión han tratado asuntos internacionales pero sobre todo temas relacionados con la política económica y monetaria de la Unión corresponsal en Francia Carmen Vela de

Voz 0390 02:39 de mar si hay al lado de Angela Merkel Emmanuel Macron ha destacado la agenda cargada de asuntos pendientes antes de las elecciones europeas para preparar el fruto

Voz 5 02:47 puro completamos la agenda de la Unión Monetarea concebida en meses kilos grandes desafíos del momento la migración Marsella la conoce muy bien como todo el Mediterráneo que hoy está en el corazón de nuestra política europea Merkel por su parte ha subrayado está convencida de que Progress Amos hacía una Europa independiente que sea capaz

Voz 0390 03:06 de resolver sus problemas por sí misma en las últimas semanas ha confesado la canciller se ha alegrado mucho más de tener una moneda común y una política comercial como

Voz 7 03:27 hola buenas tardes el navarro de Burlada Óscar Rodríguez del Euskadi Murias se ha impuesto contra todo pronóstico errada mantiene el jersey rojo en la clasificación general mañana más montaña terminamos les para eres en Asturias un alto inédito

Voz 6 03:41 gracias Iñigo ya en fútbol UEFA Nations League al descanso lo Azerbayán cero Kosovo vocero de la división de a las nueve menos cuarto seis partidos Mar de la división a sólo

estamos ya en el primer viernes de septiembre hay que recuperar las buenas costumbres en nuestro caso planear el fin de semana con la agenda de cultura y de ocio

Voz 8 04:16 estoy con la interna de la cultura y el ocio

Voz 0313 04:31 ah no valles finos buenas tardes buenas tardes con que empezamos hoy

Voz 0564 04:34 hoy en Madrid con teatro Teatro concretamente con que haberse el lunes habríamos temporada en La Ventana con Gerardo Vera director artístico del Teatro Marquina con el hablábamos de la edad de cómo lo hace para mantenerse prácticamente hiperactivo a los setenta y un años pues acaba de estrenar El curioso incidente del perro a medianoche en el Marquina y él se ha encargado de la escena

Voz 0313 05:19 es uno de los grandes estrenos este comienzo de temporada sin duda que por cierto recordemos que está basado en un bestseller que protagoniza un un chaval un un adolescente con síndrome de Asperger

Voz 10 05:32 que estoy hablando

Voz 0564 05:40 la obra la dirige José Luis Arellano que nos ha contado que este texto le fascinó porque habla del descubrimiento de la edad adulta de la sobretodo porque es un canto a la diferencia a cómo asumimos lo distinto a él le hemos preguntado sobre la heroicidad de ser distinto en nuestros días

Voz 11 05:54 lo que sí que hay que ser muy heroicos siempre hay que ser muy heroicos para ser distintos no puede decir que la norma como te sales te encuentras primer incómodo o no pero luego entiendes que eso es lo que ver escocés no salitre la norma porque tienes que mirar el mundo obviamente Carlos

Voz 0313 06:09 es verdad que que Pérez dan los rebaños los que defienden que todos tenemos que sentir querer y pensar lo mismo de la misma cosa

Voz 0564 06:16 hay una etapa vital que se salta a la torera esto de los rebaños y es la adolescencia es entonces más que nunca cuando uno quiere ser diferente ser uno mismo el protagonista de El curioso incidente del perro a medianoche está en plena adolescencia unos años a los que acude frecuentemente la ficción y hay una explicación o al menos José Luis Arellano tiene una

Voz 0313 07:26 seguimos con teatro pasamos de Madrid a Barcelona

Voz 0564 07:28 se ahorcó en Shenzhen significa Inferno significa infierno que puede verse en el Teatro Tantarantana una historia con apariencia de lejana pero que no lo es tanto en un escenario desnudo una única actriz Sandra Moncloa da vida a un examinador que en una fábrica de China somete a examen a cuatro trabajadores uno de ellos será premiado otro perderá su trabajo un retrato sobre la explotación de lo que estamos dispuestos a hacer a callar y a soportar por no perder nuestro puesto de trabajo la dirige el italiano Roberto Romero

Voz 12 07:55 habla de abuso de poder por es que tiene cualquier persona se está dando trabajo otra persona sobre todo después de la crisis quién da trabajo a alguien si lo entonces a la posibilidad de abusar de este poder como es cuando cierra el espectáculo va fundamentalmente esto es que los obreros tan silenciados tienen que aguantar cualquier cosa Bertín no se pueden permitir interesados no hace falta estar en una gran empresa un dueño de un bar puede abusar de su poder

Voz 13 08:25 hombre el por ejemplo

Voz 0313 08:28 escenario vacío desnudo vemos a un a un único personaje de los cinco que protagonizan la hora

Voz 0564 08:33 sí y eso hace que el público pase a ser parte activa de la obra pensar que los espectadores están alrededor de un escenario Cuadrado así que pasan asumir el papel de los cuatro trabajadores

Voz 14 08:41 ha talado del cuadrado represente de alguna manera uno de los cuatro obreros esto es el público cada vez está involucrado la la actriz habla un el público es una manera de hacer sentir al público que todas estas cuestiones tienen mucho que ver con ellos y es muy impactante pero el público se estas preguntas todo su Christopher ciertos maltratos como en primera persona no habiendo mucho Mossos prestadores que garantizó que la habían hecho revivir situaciones laborales que habían vivido

Voz 19 10:37 Mollema un un festival del tipo que sea es

Voz 0313 10:40 lógicamente lo que programa pero también en parte lo define su público como como son cuál es el perfil de espectador de la Bienal

Voz 0564 10:47 pues atrae mucho al público de fuera muchos espectadores son extranjeros sólo un tercio de los asistentes son sevillanos para hacernos una idea pensad que en esta edición hay medios acreditados sobre todo de Japón pero también de Argentina Estados Unidos Bélgica o Austria Antonio Zoido le hemos pedido que no seleccione tres espectáculos de entre todo lo programado

Voz 13 11:03 un espectáculo en lo que va ser el el café Alameda que son espectáculos más íntimos después que viera un otro de gran formato como pudiera ser de Israel Galván en la plaza de toros La plaza de la Maestranza

Voz 19 11:17 aquí después también de los más

Voz 11 11:19 pero desde luego lo lo dos

Voz 13 11:22 lógico pues sería la una de las tres noches de desde el patio de la montería de alcantarilla

Voz 17 11:29 su hija pues yo Charlie turco por ello

Voz 0313 11:38 el flamenco más clásico más moderno a la OPA

Voz 0564 11:52 la Ópera de Oviedo abre temporada este domingo con el estreno absoluto de Fuente Obejuna la ópera basada en la obra de Lope de Vega y que nos habla de la represión y el abuso de los poderosos estamos escuchando una grabación de la primera aria porque esta ópera sonara también afán hayas ya hip hop

Voz 21 12:09 hola

Voz 0313 12:13 no sé cómo sonará la opera pero buena materia prima tenían eh porque es uno es una de las grandes obras del Siglo de Oro

Voz 0564 12:19 además hay un equipazo detrás el director de escena es Miguel del Arco libreto lo firma Javier Almuzara nosotros hemos hablado con Jorge Muñiz el compositor vive en Estados Unidos desde hace dos décadas donde ejerce como profesor universitario de composición y teoría nos ha contado que ha disfrutado mucho con esta opera a la que dedicado dos años de trabajo uno escribiendo la música y el otro orquestado y le hemos preguntado si llegó a obsesionarse con Fuenteovejuna

Voz 22 12:40 precisamente en el año de la escritura yo me convertí en cada uno de los personajes los vivía como si fuera yo mismo dos los tenía que descubrir yo mismo para mi y la verdad es que sí fue casi una obsesión pero pero es la madera no podía ser de otra forma para poder realmente comprenderle y poder expresar con la música las subestaciones o o la la devoción no el amor odio las diferentes hemos

Voz 19 13:05 yo es que toda esta esta victoria en la ópera

Voz 1 13:19 y es que a Messi sí sí a León

Voz 0313 13:42 a la ópera flamenco teatro en qué más podemos invertir el fin de

Voz 0564 13:49 pues ahora proponemos un viaje al Madrid de los años cincuenta y sesenta La sale el águila en la capital expone Mad About Hollywood una muestra de fotos casi ciento cincuenta que repasa la huella que dejaron en la ciudad las grandes estrellas de cine que la visitaron en aquellos años a partir de los años cincuenta Madrid albergó grandes rodajes made in Hollywood Esperanza García Claver es la comisaria de la exposición y nos ha contado quiénes son algunos de los protagonistas de las fotos

Voz 19 14:11 Seremos según casi estupendo había actores que venían a rodar películas

Voz 25 14:15 no veo que John Wayne fabuloso mundo del circo Tyrone Power inclinarlo yo Brígida para rodar Salomón y la reina de Saba quería gran Frank Sinatra Sophia Loren Orgullo y pasión Audrey Hepburn que es una de esas grandes protagonistas que estaba casada con Mel Ferrer quien rodó en Madrid varias películas y llegaron a tener una residencia en aquí no seis jalaron porque no venían a lo mejor durante un día una semana únicamente de sino que pasaban estancias largas

Voz 1 14:45 vista

Voz 0313 14:54 tenemos otra propuesta de fotografía hay que saltar de Madrid ha hecho

Voz 15 15:03 m al día

Voz 0390 15:09 eh eh

Voz 0564 15:12 acaba de empezar la duodécima edición del Getxo foto un festival de la imagen que saca las fotos a la calle el espacio público para hacerlas habitar en la vida cotidiana de la ciudad en el mercado en la playa o en las fachadas del Puerto hay también actividades paralelas una de ellas se celebra este fin de semana hay puede ser catártica Se trata de una pieza participativa que permite al P el ICO saltar desde un trampolín sobre una colchoneta que lleva impresa la cara a Caamaño gigante de Donald Trump

Voz 0313 15:35 tras es tentador muy muy terapéutica para

Voz 0564 15:38 la comisaria de que hecho foto es Mónica Allende a la que hemos querido preguntar por la capacidad de la fotografía para hacernos reflexionar replantearnos las cosas

Voz 12 15:45 yo pienso que lo que hace la imagen y las que sea siempre lo he visto como una narratividad muy accesible

Voz 0564 15:50 de alguna forma crea un una

Voz 12 15:52 en respuesta inmediata por parte de la audiencia por parte del público no requiere una lectura más profunda sino que simplemente por no reaccionar no pienso también que las fotografías hoy en día en un mundo que está usando la imagen visual más y más en la que tecnología nos ha facilitado o no lo que es la comunicación visual a través de las redes sociales todo el mundo usa la captación de imagen para comunicar para transmitir el día a día

Voz 0313 16:20 qué buena pinta tiene cuatro termina el festival el treinta de junio

Voz 26 16:28 aquí vale vale

Voz 0313 16:32 aunque seguimos ahora seguimos con arte en la calle en este caso

Voz 0564 16:35 son las que salen a buscar al público son las artes escénicas este fin de semana tiene lugar la Fira Tárraga en la provincia de Lleida este año el lema es releer el espacio público y con esta vocación volverán a llenar las calles con una avalancha de espectáculos disciplinas Jordi Durán es lo el director artístico de la Fira y un firme convencido de las bondades de los efectos secundarios del arte

Voz 27 16:54 hoy día que estamos rodeados de panfletos mensajes contra sus mensajes a yo creo que que la RTE ese poder de plantearse plantearnos preguntas no desde las escénicas La metáfora metáfora nos permite construir más allá de las muchas verdades con una desarticular impersonal no este espíritu crítico aunque creo que que que cuando uno se dedicamos a esto cuando intentamos trabajar pues yo creo que es un gran un gran poder no

Voz 0313 17:26 pero no podemos cerrar la agenda de de ocio y cultura de fin de semana sin una propuesta específica para la Hornillo esta mano Nos vamos o nos quedamos en Valencia al

Voz 0564 17:46 Museo de Ilustración y la Modernidad donde mañana está programado el taller el autorretrato deseado que está dirigido a niños a partir de cinco años es una actividad para trabajar la autoestima y evitar los cansinos clichés estéticos cada niño se dibuja usando ceras y papeles de colores tal y como le gustaría ser a la responsable del taller la ilustradora My Hidalgo no deja de sorprenderle la manera en la que se retratan los niños porque no suele ser como realmente son

Voz 19 18:08 pero lo que no niños más pequeños a lo se dijo Jan muy parecidos a sus padres a sus hermanos mayores está súper curioso porque a lo mejor se que toman de referencia alguna cosa que han visto por el primer paseo por el museo se han visto uno de los grandes a una chica o o la mirada le sabe cualquier referencia que que toman del brillo en los ojos se lo pone

Voz 0313 18:35 Nuestra agenda como de costumbre con la música con los conciertos

Voz 1 18:39 Dostum diez

Voz 0564 18:45 el que suena es Miguel Poveda lleva mañana su tour el Laure crecido a Sanlúcar de Barrameda en Cádiz

Voz 28 18:52 fue OCM de Cádiz a Sevilla que hasta repara

Voz 1 18:59 no

Voz 0564 19:02 Manolo García estará allí en el Auditorio Rocío Jurado mañana

Voz 0313 19:09 tenemos tiempo para I más la mañana se celebra

Voz 0564 19:12 lleva The Code en el campus de la Complutense de Madrid protagonizan el cartel Izar Sidonie La moda y los estadounidenses Imagine Dragons con los que acabamos hoy

Voz 29 19:21 bueno convencido mi príncipe y se va

Voz 1679 19:30 hola

Voz 29 19:35 recibirlos va a potestad

Voz 0313 19:53 acabamos con la música con los conciertos como de costumbre son

acabamos con la música con los conciertos como de costumbre

Voz 9 21:24 cómo levantar Messi podrá mañana se sentir que estoy divertido entonces luego el dinero supongo que es importante para conseguir las otras cosas has dicho como son los bienes materiales Si de poquito lo cual para suavizar la ángulo el botellón

Voz 8 21:44 que fuerte que perder esos dibujos está sacada de la vida y que parte de ellos está sacada de tu cabeza todo verdad La Ventana de Madrid

Voz 1 22:03 bueno

Voz 0867 22:13 ser sus dibujos ocuparon un lugar clave en las revistas que se editaban en el Madrid de los primeros años ochenta participó en programas de televisión en una tele pública única pero desde luego muy distinta a la de ahora Sepi trabajó además en portadas de los discos de Kiko Veneno o de Golpes Bajos el grupo del desaparecido también Germán hace un día duro para la cultura en Madrid Lele qué tal

Voz 19 22:39 muy buenas tardes hola buenas tardes digo gracias por poner estas cosas voy a hablar de sus de las cosas que dan maravillosas no de sus cuadros de suerte

Voz 0867 22:50 Carlos estaba enfermo pero pero como comentaba yo es un día muy complicado para todos los que coincidí con él en una idea clave en la que despertaba un nuevo Madrid y una nueva cultura no en este país

Voz 19 23:01 sí es un momento muy muy emocional muy que a veces no Sabella ni juntar las palabras ni hacer nada estamos un poco es opt unos la

Voz 0867 23:11 el gran jeque que supuso en en ese momento clave CCP para para el explosión cultural de esta ciudad

Voz 19 23:18 USO CC que pues es que para mí es como que tenemos en Madrid a un artista alucinante yo que sé lo podría comparar con grandes artistas con los que yo crecido de pequeña soñando con el arte no esto que que que ha nacido en Madrid y que ha estado en Madrid creando creando incansablemente porque

Voz 11 23:36 muy trabajador todos los días todos los días que decírmelo

Voz 19 23:39 ahora no

Voz 0867 23:41 como los que le conocían bien UK dicen que era un hombre de pocas palabras iremos escucha pero en una entrevista con Paloma Chamorro es cierto que que bueno que que se expresaba con dificultad no que se que se movía mejor

Voz 19 23:54 es que es que yo creo que era una persona muy sincera y muy nunca traicionó su verdad es totalmente original totalmente fiel a a quién era El vuelo cuando éramos jovencito Si en aquella época del boom no de de que estaba él como era como

Voz 11 24:10 no

Voz 19 24:11 súper famoso no entonces salían muchas entrevistas era como que nos reuníamos como ahora se reúnen para ver un partido de fútbol Torreón íbamos en un bar para ver la entrevista con él porque es que era él era genial ya de por cien persona no

Voz 0867 24:23 mira esta tarde es que no

Voz 19 24:26 te voy a decir nunca un lugar común era totalmente sincero y totalmente verdadero no

Voz 0867 24:31 me decía que esta tarde hemos estado viendo programas de la época y hemos incluso documentales y le hemos visto en vídeos que se han subido ahora Youtube de aquella época no han pasado muchos años algunos somos herederos hemos bebido de la movida pero de aquella ilusión de aquella explosión cultural que sufrió Madrid y que vivió Madrid que qué es lo que nos queda

Voz 19 24:52 pues que dan los artistas que hoy queda la obra de los artistas no en algunos casos Ikeda el que ojalá todo aquello aquel sueño que tuvimos no de Ike y que se hizo realidad no de que través de Alarte se puede lanzar una ciudad al mundo entero y que el mundo entero venga a ver esa ciudad gracias a los artistas que están haciendo cosas en ella no y eso sucedió

Voz 11 25:15 no

Voz 19 25:16 el debería está sufriendo todo el rato no no no habría que poner cortapisas más bien habría que poner facilidades para que eso esté porque había otros artistas increíbles aquí no bueno en esta ciudad en este país

Voz 1104 25:28 le mandamos desde aquí un beso enorme te agradezco mucho que no hayas atendido

Voz 19 25:33 muchísimas gracias basó un beso

Voz 34 25:38 en relación con el trabajo fin de máster y la defensa ha dicho usted que miró la gente que lo e electrónica de la derrota del Gobierno y aparecen no puede contar exactamente a qué agentes se refiere así

Voz 35 25:50 pues miren miramos a través de mi secretario de mi secretaria que es la que la la tenía tan aberrante vamos

Voz 8 25:59 la Ventana de Madrid aguardaban todavía la duda las anotaciones que habían la gente electrónicas puramente Javier Casal claro que sí claro que tengo ambición estos mentira cree

Voz 0867 26:31 ende electrónica de Cristina Cifuentes como delegada del Gobierno no existe lo que acaban de escuchar su declaración ante el juez de ella le dijo la jueza del caso máster que sí que que Miró esa agenda su secretaria y comprobaron en esa agenda que el dos de julio del año dos mil doce la entonces delegada del Gobierno y después presidenta de la Comunidad de Madrid se había ido a la Universidad Rey Juan Carlos ya había ido allí a defender su trabajo fin de máster su TCM la declaración de Cifuentes sufre por tanto un nuevo agujero argumental vía de agua al cantó básicamente a partir de lo que dice de lo que hemos escuchado hoy de lo que sabemos hoy Cifuentes no pudo nunca cotejar un dato que ya ha sido borrado es más según Delegación de Gobierno y Hacienda estos datos de la agenda electrónica Se Se borran a partir de los dos meses del vencimiento de las citas que o Cifuentes inventa las cosas su sencillamente a la jueza no le dijo la verdad Javier Bañuelos qué tal muy buenas tardes porgue Carlos Lage Javier sus propias conclusiones bien dar buenas tardes pero lo cierto es que grabaciones que son determinantes por ejemplo está aquí vamos a escuchar esto fue lo que respondió también en julio quisiera Cifuentes a la jueza Carmen Rodríguez Medel cuando declaró como imputada

Voz 8 27:36 que no sé muy bien cómo funciona la agenda electrónica Gobierno pues no lo sé pero sí que se que secretaria guardaban toda vida las anotaciones que había en la agenda electrónica electrónicas totalmente pues porque supongo que habrá algún tipo de

Voz 35 27:57 registro informático de la agenda todavía eso guardará supongo que separa ven una potencial unos sesenta

Voz 1679 28:03 pues la jueza de hecho pidió esa información y ya tiene la respuesta

Voz 0867 28:05 Javier la cuarta de la expresidenta madrileña no se sostiene seis años después es imposible acceder a la agenda electrónica de Cifuentes aquel dos de julio así se lo ha comunicado la Delegación del Gobierno en Madrid a la jueza del caso máster en un oficio incorporado ya al sumario la explicación que dan es muy clara los servidores y las copias de seguridad de la delegación se almacenan en el Ministerio de Hacienda hizo un informe al que hemos tenido acceso los técnicos de ese ministerio aclaran a la jueza que no es posible acceder a información básicamente porque la política de conservación de las copias de seguridad sólo dura dos veces dos meses de los Cifuentes Rubi hace unos meses tan solo una cita del año dos mil doce vamos imposibles el caso más te reavivado hoy con las declaraciones avanzadas también por la Cadena SER a primera hora el testimonio de cuatro compañeras del máster de Pablo Casado que lograron una convalidación con un simple documento Word un documento de papel sin sellos y sin nada una de las alumnas imputadas de hecho admita ante la jueza que la firma que aparece en los papeles ni siquiera es la suya

Voz 1 29:02 si don Enrique Álvarez Conde

Voz 9 29:04 el nuevo modelo de hecho de solicitud lugar lo da igual lo dio no no lo sé no no le puedo decir que sigo que no

Voz 36 29:11 que igual se va a mi secretaria

Voz 37 29:14 su firma no esto es húngara datos Mastella absolutamente aseguraban en encima pero esposa

Voz 1 29:19 Le que la hiciera mi secretaria que a veces para estético

Voz 37 29:21 pues tienes la hiciera eh

Voz 0867 29:23 el presidente Garrido Ángel Garrido preguntado por estas declaraciones que retratan y de qué manera el chiringuito de Álvarez Conde se ha acogido a la máxima de respeto absoluto al trabajo de la Justicia sin pisar Riu sólo charco

Voz 38 29:34 pues no no tengo opinión sobre eso puede estar en un procedimiento judicial abierto y por tanto será el juez el que tenga que analizar las diferentes declaraciones sí conforme ha sentenciado

Voz 8 29:44 en La Ventana de Madrid Javier Casal tiene

Voz 0867 29:48 tratar de un verano a tortas por la ubicación de este festival tecno que bueno le va a quitar el sueño este fin de semana a más de un vecino en el parque Prado Ovejero de Móstoles unos segundos y ya tenemos dolor de cabeza amanecer bailando que se celebra este sábado entre protestas vecinales de los ecologistas denuncias frustradas del Ayuntamiento de Alcorcón el Ayuntamiento de David Pérez cuyo intento por frenar el festival de momento ha naufragado porque optó por la vía penal ser Madrid Oeste Belén Campos

Voz 1463 30:22 la Fiscalía de Medio Ambiente no va a tomar ninguna decisión de momento sobre el festival amanecer bailando que mañana se celebra en Móstoles y durante diecisiete horas el alcalde de Alcorcón David Pérez y recurrió a esta Fiscalía para dijo defender los intereses de los vecinos de Fuente Cisneros urbanización pegado al parque donde se celebra el festival pero según ha podido saber la Cadena SER se presentó vía penal en esta forma nunca puede haber una suspensión cautelar sesenta artistas de primer nivel nacional e internacional Se van a dar cita desde mañana por la tarde en parque Prado Ovejero a pesar del rechazo mostrado por parte de vecinos ecologistas

Voz 0138 30:55 partidos políticos de nada les ha servido el manifiesto

Voz 1463 30:58 darse hasta en tres ocasiones para que no se llevase a cabo en zonas verdes de la ciudad y evitar así el impacto medioambiental que podría dejar un evento de estas características Un festival que se autorizó por un decreto de la alcaldesa socialista Noelia

Voz 39 31:11 pues se en pleno mes de agosto y que ha dejado fisuras importantes en el Gobierno municipal la relación con el movimiento vecinal

Voz 0867 31:19 el festival además ha estado a punto de hacer volar por los aires precisamente ese gobierno Gabriel Ortega portavoz de ganar Móstoles qué tal muy buenas tardes qué tal buenas tardes Gabriel la última vez que hablamos en este programa estaban ustedes en plena crisis de Gobierno y el festival todavía no había cambiado de ubicación la celebración en otro parque garantiza el cumplimiento de la normativa medioambiental y acústica

Voz 11 31:41 pues tenemos serías dudas sobre ellos de hecho hemos reclamado secretaria general que se nos diese copia autentificada de vez determinados informes muy especialmente el impacto acústico porque no nos explicamos cómo se puede informar positivamente de macrofestival que en algunas partes del parque tiene una separación entre escenario y viviendas de escasos diez metros

Voz 1104 32:12 no amor dentro y no es que no van a poder dormir este fin de semana

Voz 11 32:16 sí sí hay hay vecinos que no van a poder dormir hay que recordar que estamos hablando de diecisiete horas ininterrumpidas de música en cinco escenarios música tecno como así que a otra de hecho nos consta que muchos vecinos bueno pues está huyendo literalmente del barrio para no tener que soportar estas

Voz 0867 32:40 cuando el señor Ortega hemos llegado esta tarde a la alcaldesa Noelia Posse pero unos dicen que está convaleciente que no se puede poner cuál es la fijación de la alcaldía de Móstoles para presentar este concierto y celebrarlos y sí a pesar de de que todo esto todos tomen todo el mundo está en contra ustedes como como parte también de de del equipo de gobierno que también los vecinos que se han opuesto donde está la fijación

Voz 11 33:02 francamente no lo podemos entender no lo podemos entender porque además la oposición tanto nuestra como vecinal no ha sido a la celebración de un festival ha sido con respecto a la ubicación elegida porque pensamos que los parques los grandes parques de la ciudad pues están para otros usos Orchestra esos les afecta enormemente nosotros hemos puesto encima de la mesa hasta cuatro alternativas viables a la alcaldesa en tiempo y forma aunque se han ido dejando agotar los plazos para inmovilizar la primera era Móstoles Tecnológico donde había una parcela municipal ídolos de la Comunidad de Madrid sólo la municipal se podía realizar pero además había

Voz 12 33:45 pues mira consultamos delante de concejales

Voz 11 33:48 analistas al director gerente del Consorcio Móstoles Tecnológico nos dijo que sólo hacía falta una petición y que la cesión sería gratuita era posible se dejaron vencer los plazos propusimos en los campos de fútbol Iker Casillas fue el campo

Voz 1104 34:03 el deporte es que además defender

Voz 11 34:05 concejal socialista de su firma con lo cual la alcaldesa lo tenía mucho más fácil en los campos de fútbol están alejados de la zona urbana no tienen viviendas colindantes cualquiera que haga una búsqueda en Google se dará cuenta que la inmensa mayoría de vales de estas características se hacen o bien en campo abierto

Voz 1104 34:26 son alejado de los núcleos urbanos

Voz 11 34:28 pues bien en en espacios deportivos o bien en polígonos industriales y fines

Voz 0867 34:33 bueno vamos a estar pendientes Gabriel permanecemos en contacto un saludo buenas tardes

Voz 1104 34:38 gracias

Voz 8 34:38 en La Ventana de Madrid

Voz 32 34:41 sí han vuelto los más pequeños a clase algunos con casco ahora lo contamos

Voz 0867 38:17 hoy se ha repetido la foto los niños los más pequeños han vuelto al cole

Voz 47 38:20 cuál es nueva

Voz 0867 38:29 las cosas no han cambiado demasiado colegio sin acabar el concepto habíamos escuchado todo tipo de eufemismos para referirse a una situación más que penosa pero nos faltaba la definición que ha establecido esta mañana el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid Enrique Osorio para él que ochocientos alumnos no puedan ir desde hoy a clase es una disfunción

Voz 0287 38:48 pues disfunción si significa que la mejor educación de España ochocientos alumnos no se iban a tener que desplazar de su centro pero como consecuencia de las inversiones del Partido Popular en cuarenta y siete centros educativos para es tener que estar en algún tiempo en otros centros different en otras aulas diferentes de las que a los otros hubiese gustado que estuviera son ochocientos de un millón doscientos mil con siete mil alumnos más este año y funciones eh

Voz 0867 39:15 la verdad es que en Getafe por ejemplo a instar a los padres están encerrados y han llevado a los niños a clase esta mañana con chaleco y casco no es el único caso en la Comunidad de Madrid ochocientos pueden parecer pocos pero que se lo pregunten a los padres de los marchamos con la música de Imagine Dragons están este fin de semana en el The Code disfruten del fin de semana en Madrid

Voz 8 39:52 sí

Voz 0313 40:37 una semana en La Ventana no puede acabar de mejor manera que viajando en este primer espacio en esta primera cita de la temporada toda una declaración de intenciones ponemos el foco saben dónde

Voz 8 40:50 en África

Voz 1 40:58 sí

Voz 0313 41:10 en África está nuestro viajero paga Nadal está en Uganda pero no sé exactamente donde Paco buenas tardes hola muy

Voz 1679 41:17 buenas tardes Carles muy buenas tardes desde Uganda como bien dices empezamos una nueva temporada dijera y qué mejor que hacerlo en África estoy en Uganda en un pueblecito Portugal al oeste de Uganda muy cerca de la frontera con el Congo estoy estoy ahora mismo en un camión estos todo terreno les para las pistas africanas estoy recorriendo el país durante esa primero quince días con un grupo de viajeros de del país viajes estamos viendo mandona interesantes y que por cierto lo tengo aquí otro delante porque son unos fans irredento de de la

Voz 0313 41:50 de que saluden el no

Voz 1679 41:54 aquí aquí lo hacen incondicional

Voz 0313 41:56 Paco seguramente se ignorancia pero cuando uno piensa en África hay en turismo el vienen a la cabeza países como como Kenia como como Tanzania Uganda no tanto está despegando el turismo ahí

Voz 1679 42:09 sí Uganda es un país que no está dentro del circuito clásico que podía empezar porque ni Tanzania y luego sigue bueno Rouen ahí ahí Namibia es un país que se abrió el turismo hace una década está virgen la verdad es que llevamos por aquí viajando lleva una semana no nos hemos cruzado practicamente con ningún otro Museu nuevo ningún otro blanco qué cosas muy interesantes ese es el África Ecuatorial eh bueno es un país que ha sufrido dictaduras regímenes bastante turbulentos y por eso el turismo no despegó pero ya te digo una década si es un país seguro en un país a África para viajar incómodo a veces carreteras venimos ahora por una carretera infernal Le trescientos kilómetros que sólo la puedes ver aquí pero es parte del encanto de África y sobre todo bueno como siempre en África vida energía colores gente maravillosa África ecuatorial no sólo Uganda tiene los colores el rojo de la arcilla de la tierra pero esos caminos reequilibrio de color rojo y el verde de la selva que les rodea no son dos colores complementarios que no viene acompañando desde que llegamos por aquí

Voz 0313 43:10 oye que has podido ver que habéis podido ver hasta el momento que que merezca la pena ser destacado Paco cuéntanos

Voz 1679 43:14 pues mira llegamos acampada que bueno como todas las capitales africanas no merece mucho la pena a la estás ahí una noche pasamos por una reserva de rinocerontes los rinocerontes estanques en extinción en todo el mundo y aquí se los cargaron a todos en la época de Idi Amin entonces bueno una entidad privada hizo una reserva muy grande y ahora mismo tiene entre veintiséis renunciado antes intentando reintroducir luego en la naturaleza y seguimos a lo que puede ser el High a lo mejor lo más atractivo de Uganda que es el Parque Nacional de las cataratas Martinsa es un gran parque nacional en torno al río Nilo donde está toda la fauna africana has visto antílopes hemos visto jirafas hemos visto elefantes Nos queda por ver leones pero caerán en el siguiente Parque Nacional ahí están también lo que le el accidente geográfico que le da nombre las cataratas Martinsa son unas cataratas no muy espectaculares por tamaño tienen cuarenta y tres metros nada que ver con Iguazú o la victoria pero el Nilo el poderoso Nilo se mete un cañón estrechísimo de guardias de tres metros de altura con una fuerza tremenda es un sitio digno de ver sobre todo ha sido muy relacionado con toda la épica K de El descubrimiento de la fuente del Nilo de Burton de speaking es decir estamos en el corazón de ese África que durante el siglo XIX era era una caja hermética y que quién es y quién vino por aquí a a intentar hacer mapas y a topografiar esto bueno pues pasaron las las vicisitudes eran viajeros debe de verdad si ahora vamos hacia el otro parque nacional el Queen Elizabeth el colofón el colofón será la vamos a ir a a las montañas porque aparece de Uganda lo que el bosque impenetrable de la Indy que sólo con ese nombre merecería la pena parece señor de los anillos donde están los gorilas

Voz 1104 44:59 lo sabréis gorilas en libertad si si a ver

Voz 1679 45:02 eh sabes que estos gorilas de montaña los gorilas y que todos los tenemos en la mente por la película seis y unir estos estos gorilas enormes viven en una región montañosa tres mil una selva tres mil mil y pico metros de altitud fronteriza entre el Congo Ruth anda anda yo lo hace muchos años en el Congo ahora no es no es una zona muy recomendable para entrar entonces casi todo el turismo que viene buscando este tipo de turismo es ver animales en libertad que yo creo que es muy respetuoso y sobre todo contribuye

Voz 1104 45:36 a mantenernos sino fuera por ese turismo

Voz 1679 45:38 esto eran animales habrían desaparecido pues se ven desde andan tendremos que hacer una buena caminata tres cuatro horas por una selva ya te digo a tres mil metros de altitud que regresó esfuerzo pero estoy seguro que si llegamos a perros que seguro no queremos base del el momento culminante de este viaje como lo vende todo viaje por banda

Voz 0313 45:56 una última pregunta sobre da Paco y también fin iguales es ignorancia es una zona es un territorio donde se puedan visitar tribus

Voz 1679 46:07 creo que aquí no queda donde hay es en en Camerún en los primeros acá un poquito más al sur en las selvas del río tengo en la selva del Riu Yuri por ejemplo es un afluente del Congo ahí quedan todavía aquí lo que hay es bueno hay un montón de tribus quedan todavía cuatro reírnos oficialmente aunque bueno es una república Se mantienen los reinos históricos lo hacerlo pum lloro jugando que tienen su Rey y también simbólico hilo o lo que queda mucha naturaleza a pesar de de ya te digo una convulsa historia por ejemplo la noche estuvimos en el bosque de Busdongo donde viven unos ochocientos entonces caminar por ese bosque con los sonidos del bosque ecuatorial llegar estuvimos caminando un par de horas y encontrar una familia de chimpancés ahí en lo alto de unos ficus comiendo Inter relacionando entre ellos fue un momento también muy muy muy bonito creo para todos los viajeros mucho no habían estado nunca lo que es la selva de la selva ecuatorial yo creo que que les que alucinados

Voz 48 47:14 sí

Voz 0313 47:25 Paco déjame que te comente una cosa antes de seguir adelante

Voz 48 47:28 hablabas de de los sonidos de de

Voz 0313 47:31 bosque tropical hace una semana leí en La Vanguardia un artículo de de Quim Monzó titulado el silencio de las cigarras que describía un fenómeno que a mí me parece realmente alucinante pero el que conecta directamente con esa filosofía de la que hablamos a menudo de del viajero de lo que es entender realmente eso que supone conocer nuevos territorios nuevos países nuevas realidades el silencio de las cigarras describía como este verano en la prudencia en la Provenza habido movimiento de de turistas no pequeño e con bastante gente que se ha apuntado para tratar de silenciar el canto de las cigarras que es muy potente en esa red John es muy característico como en otras partes bueno pero no sólo lo han pedido sino que en algún caso han sido vistos turistas con con insecticidas rociando los árboles para intentar que al día siguiente no respeta las cigarras eh dos sé yo me quedé alucinado leyendo esto no se tienes alguna alguna explicación siete ocurre algo viendo es mira

Voz 1679 48:31 mira tú tú sabes que yo soy un firme defensor de la palabra turista siempre me he definido turista más que viajero honró mucho a los turistas pero hay que reconocer que algunos turistas gilipollas es que hay gente que viaja o para confirmar sus prejuicios o simplemente para para para no sé sinceramente no sé para qué viajar no intentar silenciar el sonido de la cigarras en el campo es como que debería haber un museo de cartón piedra para eso no no viajes no se ha popularizado mucho el Torrijos hubo en mil y pico de millones que que viajamos ya ya hay de todo no pero yo te digo que los verdaderos turistas o viajeros entienden que el lo es completamente lo contrario por ejemplo ahora qué me dices de cigarras y hemos hablado del Bosque

Voz 0313 49:13 esta gente que tengo aquí delante

Voz 1679 49:15 son gente que son capaces de venirse África pasar calor o tragar polvo en un camión con tal de ver la autenticidad de África durmiendo dormimos en tiendas de campaña oyendo los animales alrededor pues ahí de imagínate no cuando estuvimos en ese bosque de Bongo precisamente lo que hacíamos era quedarnos un momentito todos callados para escuchar los sonidos de la selva de esa selva sin esos sonidos que no era la misma que sería que te dio cartón piedra no yo creo que hay sitios donde efectivamente el turismo masivo está empezando a hacer hacerlos

Voz 0313 49:46 como idiotas espero que sí

Voz 1679 49:48 la cosa pasajera o que lo bueno lo bueno esto es que los turistas están una semana y luego se va no permanece nadie pero me parece una solemne estupidez trasladar de la cigarra no hagan ruido en el campo

Voz 0313 50:00 porque está muy bien definido una nueva categoría al Gili turista bueno esta sección de Los viajes de la palabrería no no no que va que va muy acertada salido estamos en esta sección se nutre en buena parte de las opiniones de las experiencias de las consultas de los viajeros que le plantean cada semana Paco pues dudas preguntas sobre destinos que tiene en la cabeza nos hemos hecho una cosa para arrancar temporada hemos hablado con tres de ellos de los que desfilaron por los micrófonos la temporada anterior que son Juan Carlos Antonio ya Sun y les hemos preguntado que qué tal les ha ido si les han servido los consejos cómo ha sido su viaje cómo ha sido su verano con ellos ha hablado Matilde Suarez

Voz 0564 50:41 Marruecos el país de los mil

Voz 9 50:44 on tras diez Juan Carlos lo tenía claro quería descubrir por libre en coche Casablanca Rabat

Voz 49 50:52 Nos han habilitar lascas Campus Sud su sitio imponente maravilloso es desciende es alrededor de la ladera vino toda la cascada de gas abajo hay un pequeño tengamos sexo forma de la bodega de la cascada hay en aquí soy digamos un bote para que no se acercará a la cascada y es tras G maravilloso tanto en otros como nuestra pequeña de tres años leerle encanto digamos última recordemos que en los pases dentro me Dario por el Palmeral porque el hecho de estar a quince minutos de una ciudad de ese bullicio de gentes hervido y descubrir un lugar sumamente tranquilo solamente relajado algo muy relajante y muy impactante

Voz 9 51:34 de las Arenas desde el desierto de Marruecos al agua

Voz 46 51:38 era el viaje soñado por Antonio Bretaña por el canal de Nantes abres recomendable tanto adulto como para los niños

Voz 36 51:45 timos de Ruedo y la verdad es que fue un viaje maravilloso viaja por el canal no puedo un río porque lo que tiene la ventaja de que no hay corrientes también la el aliciente de que la pasando esclusas y un momento te boca cómo debía ser la negación uno añora tras la verdad es que el encanto que tiene sobre todo es que va parando en pueblo muy chiquititos nosotros para un pueblo precioso males Trois hay una cosa muy muy muy chula y es que el canal tiene todo el rato un camino paralelo por el que puede seguir andando corriendo en bicicleta en la gente se alquila mucho bicicletas también se lleva la las propias puedes llevar en el barco en el caso de ellos eran es que dormimos en un puente que ha ido bajo el castillo no se puede pedir más bien preparado porque hay tomas de corriente tomas de luz muy bonito la gente muy muy amable

Voz 1461 52:38 Irlanda estaba marcado como destino pendiente en la lista de viajes de asumir las hicimos noche en que ir Kenny Water for en color en fila me me bastaba algo y luego ya volvemos a Dublín cesó cuatro días para tren

Voz 50 52:53 además tener la ciudad me quedaría de de esto

Voz 1461 52:55 esto eh a nivel paisajístico los aquí

Voz 51 52:58 tirados impresionante maravilloso es lo que ves pero un poquito más

Voz 52 53:05 muy alegre porque la sensación de que vas por las calles y por otra parte para la que estés es de gente muchísima gente joven donde vive en Irlanda los bares dentro o fuera siempre hay música