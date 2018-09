La Ventana (11/09/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1454 00:00 son las cuatro las tres en Canarias acaba de empezar el pleno en el Congreso de los Diputados y hay nuevas reacciones políticas sobre el máster de la ministra de Sanidad y lo que debería hacer después de que Carmen Montón insistiera esta mañana en la SER en que no ha cometido ninguna irregularidad y que sería injusto dimitir escuchamos en la valoración de hace unos minutos de Pablo Iglesias

Voz 1 00:21 te debo reconocer que estoy preocupado con la situación porque la ministra había demostrado ser una defensora de la sanidad pública hay una enemiga de los lobbies favorables a la sanidad privada pero no es menos cierto que hay preguntas que ha dejado el diario punto es que están sin responder si esas preguntas no se responden de manera satisfactoria está claro cuál es el camino de la ministra que debe ser la dimisión

Voz 1454 00:43 presidente del Gobierno tiene previsto acudir al Senado a partir de esta hora de momento públicamente la voz desde el Ejecutivo y el PSOE era a primera hora de la tarde la del ministro de Fomento y secretario de Organización socialista José Luis Ábalos

Voz 2 00:54 la dirección del partido socialista como el propio Gobierno pues en esto está manteniendo su apoyo a la ministra porque cree en las explicaciones que está dando y cree que aunque eh ese aún masters más en esto es lo único que tienen en común con los casos antecedentes que hablamos de Masters creo que cada situación pues es distinta

el acto de homenaje en Nueva York a las víctimas del 11S diecisiete años después corresponsal Marta del Vado buenas tardes

Voz 1510 01:21 buenas tardes y el presidente Donald Trump y la primera dama están en Sans mil en el punto exacto donde se estrelló el vuelo noventa y tres con medio centenar de pasajeros a bordo que consiguieron desviar ese avión que tenía como objetivo impactar contra el Capitolio esa mañana martes once de septiembre de hace diecisiete años Tibi quien puede se están celebrando actos de conmemoración simultáneamente en el World Trade Center de Nueva yo

Voz 0470 01:46 por donde las familias están leyendo los nombres de

Voz 1510 01:49 era una de las casi tres mil víctimas el presidente Mike penes asiste al acto del Pentágono donde murieron cientos de personas eh

Voz 3 01:57 parecer el tiro pueden en Cannes paredes

Voz 1510 02:03 The New Paco

Voz 1454 02:05 que Ang Lee está compareciendo en el Parlamento Europeo el primer ministro de Hungría para defenderse de las acusaciones de falta de democracia en su país los eurodiputados están dispuestos a votar mañana unas solución que permitiría hasta suspenderle el voto en los asuntos comunitarios o el abandono del grupo parlamentario del Partido Popular corresponsal Griselda Pastor buenas tardes

Voz 0738 02:27 buenas tardes francamente es la primera vez que el Parlamento exige la suspensión del derecho de voto para un miembro de la Unión Europea hiel debate hay que decir no tiene precedentes y menos con la ultraderecha crecimiento castiga a un país que no ha querido votar a los partidos tradicionales porque sus ciudadanos no quieren inmigrantes no los dais miedo no vamos a ceder al chantaje es Víctor Orban sí lo estamos escuchando los populares decidirán su voto hoy a las siete pero es evidente que a pesar de que los españoles del Partido Popular querían impedir el voto negativo parece que esto es lo que se impone con consecuencias claro para la continuidad del partido de Orbán dentro del Partido Popular Europeo cuatro

Voz 1454 03:11 tres minutos trece tres en Canarias

Voz 4 03:14 cadena SER Madrid

Voz 1315 03:17 la Universidad Rey Juan Carlos va a hacer un reglamento de inspecciones y un código ético para reforzar la transparencia en un comunicado dicen que con ese nuevo reglamento tendrán los medios necesarios para analizar los riesgos institucionales a los que están sometidos hoy Ciudadanos ha llevado a la Junta de Portavoces la propuesta de crear una comisión de investigación sobre el fraude de los másteres Ignacio Aguado cree que hay un mal endémico en la universidad madrileña

Voz 0771 03:39 a la universidad tiene una enfermedad que se llama clientelismo que se llama amiguismo que en definitiva es una novedad que han provocado los viejos partidos tanto PP como PSOE los viejos partidos han intentado convertir las universidades públicas en sus chiringuitos particulares y eso no puede ser hemos vuelto a solicitar una comisión de investigación urgente aquí en la Asamblea de Madrid para llamar a comparecer a ministro socialista en condición de estudiante

Voz 1315 04:03 el PP es el único partido que de momento se ha desmarcado de esa comisión porque creen que se estaría vulnerando la autonomía universitaria en San Sebastián de los Reyes las familias de la calle Juan Gris han vuelto a manifestarse para que la empresa la Zohra que compró sus viviendas sea declarada non grata SER Madrid Norte David Guerrero

Voz 5 04:19 las familias quieren además que en el marco de la adjudicación y venta de suelo público vivienda residencial lo otro patrimonio público se limite cualquier negocio especulativo que pueda intentar este grupo empresarial Ruth Mélida

Voz 6 04:29 ha ido vaciando el bloque antes sabíamos ochenta y siete ahora somos treinta y siete en los que quedamos con contratos de vivienda de protección oficial de esos treinta y siete yo he sido la primera que caducado y actualmente estoy sin contrato oí en la mano con hondura has diciéndome que cada vez tomarán medidas legales

Voz 0313 06:11 hubiera porque Quim Torra acepta encantado el papel dedicaron no está Rajoy está Sánchez pero en ese caso no es lo mismo porque el diálogo aunque nivel así muy muy básico ha regresado a creo que es una buena noticia la mala es que en el Partido Popular ni ciudadanos están dispuestos a ceder ni un ápice por esa vía las nuevas invocaciones a que se aplique el artículo ciento cincuenta y cinco o la imagen de Albert Rivera retirando lazos amarillos en plena calle

Voz 0470 06:36 bueno pues son los símbolos máximos más visibles de esa estrategia claro que con líderes políticos en prisión en prisión preventiva seguirá habiendo lazos estará bloqueada cualquier salida

Voz 0313 06:47 porque tener a esa gente en la cárcel huele más a voluntad escarmiento que no ha ganas de impartir justicia y además da munición a los híper ventilados aunque eso sepan que la vía unilateral ensayada hace un año no conduce absolutamente a ninguna parte por lo tanto conclusión o pregunta tan mejor o peor hombre yo creo que hace un año por estas fechas más de uno y más de una temíamos que el conflicto se disparase hasta niveles insoportables y eso no ha ocurrido entre los catalanes hay división e hay mal rollo hay tensión a veces negarlo es absurdo pero no se vive ese ambiente de preguerra civil que algunos apocalípticos tratan de vender en el resto de España de eso nada nada de nada resumiendo que no se vislumbra ninguna solución perfecta ninguna solución redonda el problema creo que va a quedar como una especie de enfermedad crónica y la única esperanza es el tiempo que dicen que lo cura todo se unos mucho pero yo sinceramente lo veo así bienvenidos a La Ventana

Voz 12 08:09 cuando por ello Aubry de yo risas no

Voz 0470 10:59 el tiempo perdido Isaías buenas tardes la razón ahora lo García o no a medias depende también

Voz 13 11:04 bueno también me gusta perder el tiempo sí yo creo que eso grandes placeres de la vida en la mayor forme la mejor manera de disfrutar de la vida a veces es perder el tiempo tranquilamente eso

Voz 0470 11:15 lo que pasa es que en política ayer otros terrenos parecidos ahí la la cuenta a lo mejor existe o no o igual no es tan distinta como nos pensamos igual hay problemas que la mejor manera de intentar solución Carlos es dejar que va ahí han sido ahí Ana tregua es una pérdida de tiempo por ejemplo no puede para mí pero no para mí no la intensidad de que de vino lo Fabra

Voz 0827 11:36 de repente estar tres días sin pegar dos tiros pero a veces las treguas es también yo una tregua alguno lo puede considerar pérdida de tiempo pero a veces lo que suponen es bueno encontrar el camino para solucionar las cosas

Voz 0470 11:47 Luz Sánchez Mellado buenas tardes cómo estás ahí tomamos café con nuestra compañera del diario El País al que quería preguntarle dos cosas además esto de la DYA de que vamos a comentar además con un invitado que nos está esperando al teléfono con un compañero y dos preguntas una en tu vertiente profeta o de pitonisa

Voz 1362 12:05 meditada

Voz 0470 12:06 por otra cuántas horas o cuántos días crees que le quedan a Carmen Montón de ministra esto es una

Voz 0313 12:11 lo pregunto de una cuestión de percebe vamos a escuchar a Pablo Iglesias en el Congreso diciendo Si no responde a las preguntas que están pendientes de ser respondidas que plantea el diario punto es Siga que tomar el camino de la dimisión

Voz 1362 12:21 bueno y por otra parte Dolores Delgado e la pista de Justicia ha expresado su su adhesión a Carmen Montón no sé yo creo que que le queda el tiempo que el de crédito hablabas antes de ganar tiempo perder tiempo ganar tiempo es una forma de también de perder tiempo tiempo pasar no era la estrategia de que de que los problemas se pudran os se resuelvan por sí solos en este caso no tiene difícil yo le doy no sé si sí sí horas pero pero igual igual días porque realmente ellos mismos han puesto ha puesto el listón muy alto de la de la decencia política ídolo de parecer aparte de ser así en este caso bueno pues las contradicciones existen desde luego no la limpieza absoluta en este caso no no aparece entonces como ellos mismos han puesto tonta alto probablemente sea sea víctima de esa desapropiar limpieza que aun autoimpuesto

Voz 0313 13:15 yo sí estoy convencido de que si si si la dejan caer finalmente va a ser cuestión de horas que de días pero es una opinión absolutamente personales no tengo ni idea pero en fin

Voz 0827 13:23 el asunto de la que tiene toda la información es la la propia ministra no hasta dónde puede llegar la cosa es decir hasta ayer por ejemplo cuando ayer decía bueno aunque era un máster presencial a mí me dijeron no hace falta que usted venga hay otras posibilidades de hacerlo hoy se ha complementado con una información del diario punto es en donde ya aparecen notas presuntamente impulsadas ese es un caso totalmente distinto y es un caso del que la administrando puede decir no esto no va conmigo oiga a lo mejor el que a manipular efectivamente será el profesor o el secretario secretaria correspondiente pero usted debería estar informada la asignatura sea provocando Se aprobó sino se aprobó después aparecían aprobado usted no puede decir esto no es cosa mía no yo creo que la cosa es esta

Voz 14 14:04 complicando y ahí vuelve a repetir tiene buena pinta que tiene toda la información es Carmen Montón yo creo que lo de transmitirlo para que el paro

Voz 1362 14:11 ayudó hoy que empieza el cole el Instituto la Universidad las para que viene pues no se habla mucho de esto en los patios de los patios de los colegios no tanto pero de los distintos institutos sí porque claro que sí

Voz 0313 14:25 cuál es claro acabo de venir de de uno de

Voz 1362 14:28 de de un instituto donde los chavales que empiezan bachillerato que empiezan bueno pues ella encaran el curso con vistas a la nota de Selectividad la nota que tienen que sacar para hacer su carrera correspondiente se habla de esto Isern se ha conseguido sembrar la duda sobre los másters y sobre bueno la formación los posgrados ver de qué manera o no ayudan las carreras laborales y los chavales se lo plantea los chavales dieciocho años se lo plantean como como como futuro como parte de su futuro frivolizar sobre ello Iber que que se puede adulterar lo que en principio significa un un una un un añadido al currículo legítimo estimo competitivo que eso se ensucie ya que por sí mismo muy costoso y muy costoso

Voz 0313 15:13 sin a todos los niveles del tiempo

Voz 1362 15:16 en en dinero negro

Voz 0827 15:19 pero es que en política hay problemas que me pueden considerarse aparentemente menores con respecto a otros digamos un máster pequeñito con respecto a la gran corrupción hombre pues está claro el orden no pero sin embargo tienen más calado porque después de escuchar a la ministra hay muchos jóvenes que se están mirando al espejo jóvenes que están haciendo el máster que se están esforzando que no les permiten y en no estar en clase pero que les valoran la presencia en clase que no aparecen de repente sus notas corregidas etcétera etcétera no entonces claro cuándo

Voz 1362 15:54 Justo cuando se oye con lo que hace de la adulteración de las notas no del cambio de las notas en los sistemas informáticos de las universidades que parece que estamos hablando no se pues como de un superordenador central donde se lleva eso no a cada chaval el que insisto empieza ahora a segundo de Bachillerato que es el gran curso el gran corte de de de de los que necesitan una nota precisa para entrar en la carrera que ellos desean cada décima y cada cada cada décima de décima los

Voz 0313 16:21 caños detalles de da pues eso es futuro

Voz 1362 16:23 entonces claro para ellos esto realmente es una es una tomadura de pelo

Voz 0313 16:27 esta mañana esta mañana la entrevista con Pepa Bueno a quién aquí en Hoy por hoy la ministra ha respondido tal no sé qué es ha defendido en fin cada uno sacar a sus propias conclusiones pero justo termina la entrevista Joaquín Estefanía ha leído un un Whatsapp que la enviado ha dicho una persona a la que quiero mucho que les decía literalmente dice yo quería haber hecho ese máster ese mismo máster y no lo pudo hacer porque exigían que fuera presencial sólo con eso hay hay un un un trato de favor que posiblemente ya no pidiera no digo que lo pidiera pero que le fue otorgado esto ya lo siento está listo en un nivel muy alto y la gente no tolera que la igualdad de oportunidades se vulnere vos quién sois sea el camino que si hay una cosa que me gusta

Voz 0827 17:07 la nada por parte de los responsables políticos es hacer que esto es un problema de la universidad española no de momento todos los másteres sospechosos que están apareciendo son de un chiringuito muy concretar es decir esto no es un problema de la universidad su problema de una universidad de uno de sus departamentos por cierto el ex rector esta mañana también Lucía Méndez hacia un

Voz 1362 17:29 es interesante no es decir este

Voz 0827 17:31 los chiringuitos de los másteres que está cobrando factura en líderes políticos sin embargo de momento no se ha cobrado la factura de quién era rector en aquel momento que está ahora en el Tribunal Constitucional

Voz 0313 17:42 bueno pues a ver qué pasa esta tarde y hoy lo hemos siguiendo de cerca cómo iremos siguiendo también en la manifestación de la Diada Nacional en Catalunya del del once de septiembre que empieza pues exactamente

Voz 9 17:52 en una hora a las cinco oí

Voz 0313 17:55 catorce minutos de la tarde es el momento estelar ya está ahora estarán ya concentradas seguramente miles y miles de personas en un día que yo creo que es un obligado que se incline hacia hacia la reflexión inopia el enfrentamiento hace un año creo que estamos más o estábamos más en lo segundo quien qué es lo primero hemos invitado a asomarse a la ventana un escritor al que yo cito habitualmente porque leemos en el diario La Vanguardia yo creo que sus apreciaciones subsanar this is sus reflexiones están en ese en ese punto intermedio de de buscar vías de entendimiento de tender puentes de de no volar los caminos que a mí me parece muy valioso en todos los asuntos pero en este en particular Antoni Puigvert buenas tardes bona tarda

Voz 0470 18:35 buenos tardes feliz diada Antoni lo primero Bono y bueno de día

Voz 15 18:40 nació en tenemos que refugiar

Voz 0313 18:43 Nos en el en el tiempo en que pase el tiempo como única como única cura para este problema que tenemos planteado en Cataluña y en el resto de España

Voz 15 18:52 no no tendríamos que resignarnos esto pero creo que será inevitable puesto que no veo salida a Clara a problema es decir el problema está planteado en unos términos de de de blanco y negro que que no permite por las circunstancias el entorno de la política española en concreto no permite imaginar salidas claras problema sí sí sí además miramos el el el lo lo que nos espera este año con con una serie de fechas de conmemoración de lo del año pasado pero que son preparación para para el juicio y la previsible sentencia durísima que va a caer a los líderes independentistas el problema quedará enquistado pero estamos mejor o peor que hace un año bueno sería difícil decirlo yo creo que que como has dicho muy bien en tu en todo editorial podíamos llevar imaginar el a el año pasado en estas fechas que la cosa podía podía estallar de una manera imprevisible de manera muy dura no y ha sido muy duro todo ha pasado cosas tremendas a la represión de los no lo uno de octubre los que la vimos como cronista siempre siempre estaba en uno de los colegios de Girona en la que la policía asaltó de manera brutal ah pues está claro si la religión también lo ahí después la proclamación de la República de todo todo ha sido tremendo pero por fortuna como tú has dicho en la calle no se esto no se ha trasladado ni tampoco en la en la relación cotidiana entre las personas sí que hay efectivamente el mal rollo entre los que piensan de otra sí que hay mal rollo entre muchos catalanes y muchos españoles o internamente en Cataluña pero no pasa de este modo arrolló a pesar de que el peso enorme desde el dolor de una prisión preventiva que que ni a los terroristas es más duro ese aplicado a mí es algo que que parece realmente un una venganza más que un escarmiento más que un acto de justicia puesto que es evidente a todas luces por los observadores internacionales incluso por los jueces alemanes So Ho belgas que han observado el caso es evidente para las personas normales que hemos visto en la televisión estado por las calles que no hubo violencia que es un movimiento pacifista muy discutibles

Voz 0470 21:30 sí sí en sus objetivos pero que es pacífica

Voz 15 21:33 acusarles de rebelión cuando en la rebelión o la sedición exigen violencia es una desmesura que ha llevado a esta cárcel preventiva que va a llevar a unos veinticinco o treinta años de cárcel para estos líderes este peso este peso al al quedar ahí sobre sobre la sociedad catalana no no no no permite imaginar o una suavidad una salida de de de diálogo de concordia de de de incluso de de a la manera de de Ortega y Gasset de Lancia tampoco por el puesto que el problema estar ahí no además la la la la actitud de de de de la política española a pesar de que ciertamente el Gobierno de Sánchez ha sido como yo lo he escrito yo esas veces un nuevo profeta mal pero inflamar no es curar profesan no cura nada no simplemente a rebaja la inflamación no pero no no cura nada ahí es que no tiene instrumentos para curar nada yo lo ayer me refería en el artículo al factor humano que hace Puigdemont hombre eh que está situado en el extranjero que ha perdido su familia que ha perdido su vida profesional y que por lo tanto necesita personalmente que la cosa se mantenga nivel muy duro puesto que en esta en esta tesitura de esta situación el tiene un papel la cosas CR condujera tendría a parte del irrelevante con lo que es pecar enfermedades antiguo mediador no pero también hay otro factor personal en la la fiscal general Sagarra Segarra que es una mujer muy competente muy profunda Canal que que según me merece el carro que tiene pero que en su en su escalafón está por debajo de los cuatro jueces a la que barajó que van a participar en el juicio de los independentistas con lo cual no está en situación ni ni profesional intelectual para conducir la acusación a a lo que sería lo normal que es desobediencia y puede que sanción que sería lo lógico a la vista de los hechos objetivamente analizados no por lo tanto ni una posición ni otra permiten a imaginar una salida de consenso de pacto de una salida clara esto no quiere decir que no tengamos los ojos en las situaciones peores posibilidad de ir tirando de vivir de vivir de Rueda conjugando lo lo dramático con lo cotidiano y que no podamos ir tirando en las hacía catalana o española pero llevamos un peso muerto que les impide volar a que ya veremos mucho en la en la muy claramente la crisis económica que parece que vuelven de Europa Iker parece que puede afectarnos otra vez veremos cómo a pesar de que las cifras catalanas y españolas que eran buenas podía haber sido muchísimo más buenas

Voz 0470 24:40 sin duda señoras somos mejor situados para

Voz 15 24:43 capear la la nueva crisis que puede venir

Voz 0313 24:45 en los estudios de Radio Barcelona donde esta noche se va a remitir a Veinticinco están salvados buenas tardes bona tarda alardes que hace un año estabas también hay gente en Gerona nos ya hace tres y cuatro hacía cuentas hoy con Isaías cuántos años hace que habríamos La Ventana desde desde Barcelona hoy se va a repetir vamos a marcharnos a la calle el momento lo comprobaremos con miles y miles y miles de personas en las horas que llevas ahí y las comparaciones las diferencias con el año pasado que quieres Zacarias

Voz 0194 25:14 yo a la comparación es todo Topas inflamado tiene razón eso es verdad sí hoy me te paseas por la calle ida una sensación de de festividad como ha dado mayoritariamente siempre la la Diada es lo que ha sido siempre una jornada festiva una jornada familiar pero yo retomando un poco lo que decías Carles preguntaba si estabas mejor o peor y me están haciendo una lista en lo que estábamos mejor y en lo que estábamos peor con respecto al año pasado el once de septiembre del año pasado todavía no se habían se habían producido ya los dos plenos Stacey del siete pero no sabía proclamado la independencia no se había aplicado los ciento cincuenta y cinco no habíamos perdido el autogobierno así un año después uno de octubre no había pasado alumna de octubre no había la represión que decía Puigvert pero un año después contando negativo es que gente en la cárcel desde un año después hay gente en la cárcel

Voz 0470 26:05 era todo el Parlamento está cerrado Carlas

Voz 0194 26:08 el Gobierno no gobierna yo creo que sin llegar al enfrentamiento civil que yo creo que es algo que tenemos que barajar positivamente pero sí que creo que las postura se han radicalizado el otro día Quim Torra el president de la Generalitat en la entrevista que tuvo con Ana Pastor no se excluyó a unos cuantos de esta viada yo me incluyo porque soy catalana dijo que esta vía era para los independentistas que los que no lo éramos que organizábamos otra manifestación pero claro yo cuando a ello llevo yendo a la Diada durante muchísimo tiempo con mis padres con mi familia y me han excluido de de la fiesta de Cataluña no entonces si estamos mejor o peor yo cuando hago el balance pienso Carlas que estamos peor que hace un año porque si simplemente consideramos que estamos mejor porque no ha habido enfrentamiento civil de acuerdo estamos mejor pero si uno pone en una lista todo lo que hemos perdido en Catalunya lo que ha perdido España yo creo que estamos peor en el parte positivo también pongo que está Pedro Sánchez en el Gobierno y que al menos hemos visto una entrevista entre Pedro Sánchez y pintor no

Voz 0313 27:06 pero somos refugio en el depende de sí sí sí

Voz 0194 27:09 de acuerdo contigo eh estaba haciendo el ejercicio prisioneras de vas hablando ya que estamos mejor y que estamos peor

Voz 0313 27:15 en la calle con respecto a hace un año espera que se lo pregunto a Pau rumbo Cuenca que están Dónde estabais Pau bona tarda

Voz 16 27:22 hola qué tal una carrera pues estamos en la cabecera de la manifestación

Voz 0470 27:25 la Diagonal andamos exactamente en la zona de Palau O'Reilly

Voz 16 27:28 al esta es la zona más cercana a la montaña de la avenida ponernos pronto tenemos un poco de visión general de lo que es la Diagonal y realmente se llena se ve que hay gente eh

Voz 0470 27:38 el alta

Voz 16 27:39 la camiseta de este año ha de las manifestaciones de cómo un color entre rosa y naranja muy vendido todo el mundo la lleva también se puede decir que hace calor hace está esa fugó que quizás pueda ayudar a muchos rivales así este bochorno exactamente entonces desde aquí queremos hemos a parte de la gente que que se extiende Diagonal abajo en la cabecera de la preside una especie de Muro recuerda un poco al espectáculo de Pink Floyd de The Wall hay un muro con inscripciones sobre ciento cincuenta y cinco República independencia de la parada la palabra Si en distintos idiomas

Voz 17 28:15 se supone que detrás de este muro estar escenario desde donde serán los para

Voz 16 28:17 lamentos y acorte de de anécdota pues será habido momento en el que han caído un par de módulos este muro no sabemos si por error o si estaba haciendo algún tipo de ensayo pero en cualquier caso están hablando y que algunos líderes políticos y parece que en los boletines escucharemos sus

Voz 0470 28:32 es en el capítulo de cánticos pues cánticos a favor de veinte

Voz 16 28:34 tenencia pero también el cántico Llibertat presos políticos y libertad para los políticos presos es un punto interesante porque recordemos que la ANC que Skil lleva el peso de la organización de esta manifestación pues decía cuando la presentaba que que la Diada tenía que servir para reclamar al Govern que implementará la República y que la causa de la libertad de los presos que se reivindica cada día hay pues el momento culminante como ya sabemos cómo es cada año pues será en Masó menos eh transportar a las diecisiete y catorce minutos cuando se pedirá un silencio absoluto en una especie de la sonora sin determinar Hungría esto como un comunitario pues extenderá desde la cola hasta la cabecea donde estamos nosotros ahora lo cese se supone que convertirá pues toda la Diagonal en en un cántico mayoritario a favor de la independencia

Voz 0470 29:18 muy bien vale pues seguimos en contacto y eso hace que bueno os haría saber Angels

Voz 1362 29:23 por por por pura curiosidad si como has dicho se te sientes excluida de la Diada porque no se convoca a los no independentistas si saldría en esta Diada saldría de esta Diada si no no saldrían extraviada

Voz 0194 29:38 uno saldría no saldrían está día a dar la la intención de los independentistas de ganar en transversalidad lo están poniendo muy difícil es decir es difícil ganar en transversalidad cuando se excluye a la gente la gente puede salir a manifestarse hoy mismo Rey lo decía eh Él cree que los presos deberían esta condicional y en esto pueden encontrar el apoyo mayoritario seguramente de los catalanes independentistas son independentistas esto sí straits Valls salida una Diada en la que te dicen que si no eres independentista tú no eres bienvenido evidentemente yo no voy a partir pero esto es todo Ángels que yo recuerde es la primera vez que se dice claro es decir si yo recordaba una cosa en aquí Gabilondo hasta ayer era la de exacto que en la SER recordar hace un año con Andreu Claret que estuvo mucho tiempo viviendo en Egipto ya no recuerdo que dimos un programa especial en una en aquel septiembre octubre tan movido y él dice que una las cosas que que que más le llamó la atención cuando volvió de Egipto la Barcelona era donde están las señoras han desaparecido los los símbolos de la catalanidad que mucha gente ha defendido que hemos defendido han desaparecido de nuestra de nuestro imaginario entonces cuando para conseguir Arco excluye es aparte de la gente yo creo que hay un problema yo creo que el más clarividente de todo hoy lo hablamos aquí en la Cadena Ser fue Joan el otro día cuando además se lo sé lo sé lo echaba en cara a la ministra Batet no cuando lo decía usted es dicen un piden un referéndum o una votación por la autodeterminación ustedes saben que la mitad de Catalunya ha superado esta pantalla pero también decía señores independentistas saben que la mitad de Cataluña no es independentista la solución sólo pasa por alguien que piensa en las dos mitades una solución que piensen las dos mitades

Voz 0470 31:17 sí yo discrepo un poco una estafa

Voz 15 31:21 sí puedo decir claro y en primer lugar la la idea de que algo excluye a otros es un discurso que sellaba dando desde que la independentismo ha tomado la dirección política catalana en Cataluña no se decía en cambio cuando la dirección política catalana nada llegaban los no independentistas es decir a los federalistas o los o la gente de izquierdas porque en Cataluña o cuando hubo otra otra hegemonía o la del socialismo catalán en por ejemplo nunca se dijo que aquello excluía nadie

Voz 0470 31:56 esto lo he dicho todo eh solía explicitado sentirse se momento citado

Voz 15 32:00 eso lo ha dicho ahora Torre pero llevan muchos años diciéndose cuando de independentismo Lila la dirección política es es cuando se a la sociedad yo esto me ha parecido siempre un argumento malo aunque yo no soy independentista dos no soy crítico con el plus es nunca he pensado que cuando alguien tiene fuerza para dirigir o para demonizar una sociedad mes fui a mí yo siempre escrito al contrario esto que el algo que nunca que no está escrito en ninguna parte que la democracia sea fácil Iker es lo que tiene que hacer la gente que piensa de otra manera es organizarse y tener una una fuerza mayor lo que ha pasado es que la dirección política independentista aparece cuando con la sentencia del Estatut así lo escribí en el año dos mil dos mil diez mi artículos de la manifestación espontánea casi que se organizo después de la sentencia en julio de dos mil diez academias artículo con la siguiente explicación nos obligan a escoger entre su misión o ruptura

Voz 0470 33:07 la sentencia del Estado

Voz 15 33:10 el tribunal concentrará obligaba esto por supuesto gente obtuvo por por por la oposición se pudo ser puso en la posición de de de tocar el violín de tocar el violín mientras se está reorganizando la gente conoce con con los referéndums locales Moon y de otros pueblos que quedaban risa a muchos observadores políticos de primer nivel en periódicos de primer nivel pero se genera una dinámica nueva yo siempre he dicho que esto es una revolución magistral de la administración catalana no es ni de la clase alta que se siente muy incómoda con este proceso tampoco con la con la con la gente la gente tradicionalmente de izquierdas os de de de izquierda pero lo que tendría que lo lo que ha pasado es que había habido un vacío de poder y ese vacío de poderlo ocupado el independentismo lo que lo que lo que tocaría

Voz 0313 34:07 Antolin te quiero no te quiero cortar pero tenemos un satélite esperando para una desconexión hacemos la conexión y seguimos hablando que no te quiero cortar que estás en un punto muy interesante venga regresamos enseguida

Voz 0470 39:19 es el yo yo yo les recomendaría que eligieran y cinco hombre me que tiene el club para oyentes

Voz 29 39:27 él es curioso de todas formas el diez de la Diada si hay un partido de la selección

Voz 0470 39:31 no es todavía es te rezagados les recuerdo que estamos

Voz 0313 39:33 soy con la mirada puesta en la manifestación de la del once de septiembre de la Diada de Cataluña que estábamos preguntándonos desde el principio deseamos abierta La Ventana estamos mejor o peor hemos llegado a la conclusión de que depende pero las cosas pues mejor pero en bastantes peor y Antoni Puigvert ha introducido un elemento muy muy interesante una una crítica de fondo a muchos de los análisis que se hacen sobre todo este proceso político llamado cruces que es de la legitimidad que tiene una opción política como el independentismo para para liderar un país no que es el que es el caso que puede haber cometido errores pero lo que él hacía sino entendido mal Antoni es una enmienda a la totalidad de algunas de esas críticas que deslegitima el independentismo por el simple hecho de serlo

Voz 15 40:13 sí yo no puedo entender vamos no puedo dar la razón a los que dicen que el independentismo divide si ellos mismos no reconocen que su posición también divide por qué es que va va una democracia la democracia por por definición se se estructuran en partidos impartido viene de parte cual cualquier parte cuando es hegemónica presiona a los las partes que quedan más pequeñas que se sienten por inevitablemente fuera del juego no lo pero esto forma parte del juego democrático por supuesto que hay que pedir a las mayorías y aquí está la crítica fuerte que hay que hacer al hay que pedir a las mayorías que respeten a las minorías porque la la calidad de la democracia consiste precisamente la democracia consiste precisamente en el cómo están las minorías sino una demora

Voz 0470 41:02 sí pero pero ellos mismos se pudo explicar

Voz 15 41:05 la española si la minoría catalana ahora no hablo de de la minoría catalana desde el Congreso sino CIU Si la la la la minoría de la sociedad española que es catalana se siente cómo se siente hice expresa cómo se expresa masivamente desde hace tantos años hombre alguien ha pensado que necesita una respuesta política no solamente policía lo judicial

Voz 0470 41:28 Silvia puso mismo

Voz 15 41:31 en Cataluña se abusó los días seis y siete de de de septiembre pasarán a la historia como los peores de la democracia Catalana cruces pero con la misma por la existencia propiamente pues proceso hice una de la fuerza hegemónica independentista que esto divida a la sociedad Iban mío me acuerdo de muchas enviadas en las que la mayoría gente aprovechaba para hacer puente con o irse a la playa que las manifestaciones eran muy pequeñas que iba muy poca gente que había en grupos musculoso independentistas que se manifestaban escaladas y con incluso un cierto radicalismo kale borroka que hubo en algún tiempo menos piensa en Girona que lo viví bastante cerca como observador bueno así se organizaba la vida en aquel momento ahora se organiza de esta manera a mí no me gusta que Torra diga que excluía de este acto o de estos altos a a hay mucha gente que no es independentista pero otra mucha gente se ha excluido directamente por ejemplo ciudadanos habla siempre de esta exclusión

Voz 0470 42:36 ya pero es que siempre están en contra de la

Voz 15 42:38 de de satén siempre dice que tendría que ser Sant Jordi siempre están en contra es decir ya me parece como hipócrita este juego no hizo un resumen quiero decir una cosa antes de acabar porque no tengo muchas hablar por la radio para toda España lo que creo que ha pasado es que simplemente cuando apareció un problema para un problema que tiene muchas casas no vamos ahora no parecía un problema se manifestó se manifestó muchísima gente voto muchísima gente en una determinada dirección en lugar la política española en lugar de reconocer un problema no para darle la razón pero menos reconocerle sentido problema tiró del tiene otras fuera intentó judía de ese judío judío judicializar lo con lo que me parece una una salida con lo que el independentismo siempre tendrá una razón de ser mientras no se no aparezca la posibilidad de discutir las cosas

Voz 0470 43:36 a esta cómo se discuten

Voz 15 43:39 civilizado cuando hay un problema discutir poner el problema sobre la mesa

Voz 0470 43:43 y eso es lo que no pasamos durante todos estos

Voz 15 43:46 Ellos muy bien entonces la gente que nos resistimos a escoger entre su misión y ruptura no tenemos ayuda del resto de España o no la tenemos muy poca

Voz 0470 43:56 Antoni Puigvert un placer como siempre amigo hoy buena Diada

Voz 15 43:59 había muchas gracias por escucharme claro que sí sí

Voz 0470 44:02 la Ángels te escuchamos esta noche

Voz 0194 44:05 es que una cosa que no discrepaba tanto de lo que propone volver es yo estoy ya no estaría en la línea que decía Puigvert pero el cuando dice que la mayoría tiene que respetar a la minoría evidentemente olivo muchas Diada si tú estás estado también diciendo que no se puede obviar lo que va a pasar dentro de tres cuartos de hora o de media hora es decir no se puede desde España no se puede ignorar ni menospreciar ni ni ni no hacer caso a lo que pasa pero tampoco el independentismo puede pensar que tiene una mayoría que le permite menospreciar

Voz 29 44:34 los que no son independentistas lo Solbes sólo les falta decirlo que exacto atreverse a decirlo hombre recuerda onda media hay aplicaciones y el fútbol

Voz 0470 44:44 no no no no no estamos no no gracias adiós adiós

Voz 12 47:03 la polémica Isaías Lafuente

Voz 0827 47:07 la noticia de la siguiente una pareja británica decidió fabricarse un nieto con el esperma de su único hijo muerto en un accidente de carretera sin autorización oficial un urólogo extrajo y congeló el esperma del cadáver que un tiempo después fue enviado a Estados Unidos para su fecundación gestación en un vientre de alquiler el niño tiene ya tres años hicieron tal y como lo hicieron no está permitido en Gran Bretaña la reproducción asistida abierto posibilidades inimaginables hasta hace unas décadas dando respuesta a problemas que eran irresolubles y el avance de las técnicas ha requerido también un perfeccionamiento de las leyes para evitar que lo éticamente inadmisible sea final ante posible algunos casos abuelas que desean engendrar hijos que no verán crecer parejas que conciben a un hijo para salvar a su hermano enfermo viudas prematuras que desean tener un hijo póstumo han llevado el debate hasta sus extremos pero lo que ha hecho esta pareja británica satisfacer a toda costa su deseo de descendencia sirviéndose de un hijo muerto que no había autorizado en vida tal posibilidad parece que supera todo lo admisible

Voz 0470 48:16 sal Begoña Arce buenas tardes qué tal buenas noches

Voz 1362 48:19 descompuesto a la opinión pública del Reino Unido está David

Voz 0470 48:21 cita este es unánime al analizar este asunto hay mucho ruido por cierto

Voz 0273 48:26 eh no hay mucho ruido pero si ha habido algún debate sobre todo en televisión hemos visto un hombre que es gay ha tenido un hijo por fecundación asistida defendiendo a esta familia quién somos decía a para para criticarle eso para entrar a juzgarles pero a partir de ahí ha habido una avalancha de de personas diciendo bueno esto es intolerable esto no se puede hacer estas una pareja también muy específica es una pareja el cincuenta y tantos años aunque no se conoce su identidad Se sabe que son bastante ricos porque lo ha dicho el propio médico que llevó a cabo la operación en Estados Unidos en La Jolla en una clínica en Florida el pareja extremadamente rica ha dicho el hijo de una familia notable estarían buscando un heredero también al parecer porque lo que eligieron fue el sexo del futuro del futuro Nieto ir eligieron por supuesto que fuera digo por supuesto porque buscaban un heredero al parecer para su fortuna el sexo del bebé y además fueron muy escrupulosos en la elección de la madre seleccionaron a una mujer pensando como la habría elegido su hijo tuvieron en cuenta los factores físicos y también el nivel educativo bueno todo esto les costó entre setenta mil ciento quince en mil euros y ya decimos que en el Reino Unido todo este asunto es un delito aquí todo está perfectamente escrupulosamente regulado por la Autoridad de Fertilidad y Embriología Humana está claro que en este caso hubo muchas personas involucradas desde el urólogo que extras el semen los propios padres e quién transportó el semen a Estados Unidos en fin que serían culpables que habrían cometido un delito no hay por el momento no noticias de que se vaya a perseguir a esta familia o que se vaya indagar sobre su su identidad parece ser que ese niña ya tiene tres años y que los abuelos le han adoptado como hijo que estaría viviendo en las Islas Británicas

Voz 0313 50:16 Amparo Ruiz buenas tardes

Voz 17 50:18 hola qué tal buenas tardes por Ruiz médico hay directo

Voz 0470 50:20 todo el Instituto Valenciano de Infertilidad del IBI

Voz 0313 50:23 no sé por dónde empezar a dicho Isaías que algunos casos que hemos comentado aquí en La Ventana en fin puesto el debate en los extremos pero esto ya supera mucho no no no se cuestiones éticas es que no se perdona completar la verdad

Voz 17 50:39 mira yo lo primero que he pensado es que en cuanto a las peticiones que unen los dos pacientes en general pues son treinta y cuatro años que llevo trabajando en reproducción asistida de ya no me sorprende casi nada pero vaya tela la verdad es que que es un caso algo sorprendente sobre todo en el pensar cómo al cómo han tenido que organizar todo todo todo este procedimiento para conseguir su deseo de descendencia desde luego ha sido de un procedimiento que es ilegal no solamente me han recogido sino en todos los países cuyas leyes yo conozco de reproducción asistida es ilegal en todas partes es decir en Estados Unidos incluso es ilegal hacer un tratamiento de su orina como han hecho pero es inútil e ilegal al menos en los estados de los que yo conozco no le he realizar un tratamiento post mortem más de la autorización expresa de de El barón que es extraer que siga aquí en España también existen en la ley de reproducción asistida que es una ley de dos mil catorce que bueno es una ley de mil novecientos ochenta y ocho pero que está está está actualizada en la que entonces existe un artículo que regula la utilización de la métodos post mortem me considera que soy de los post mortem para su utilización los personas antes tienen que haber dejado

Voz 0470 52:36 eso el texto no

Voz 17 52:39 o bien el últimas voluntades o en un documento fea sino de credibilidad se siente firmado ante notario que autorizar la utilización de sus gametos post mortem o bien porque hacen congelados obvia Cortese puedan obtener en el momento de la muerte pacientes que normalmente tienen una enfermedad ahí saben que esto puede ocurrir en cualquier momento autorizar a normalmente a la otra parte de su pareja

Voz 0313 53:10 pero si eso no se puede hacer sin sin ese sin ese permiso

Voz 17 53:13 los autores no se podía hacer nada con esa autorización solamente incluso con esa autorización sólo se pueden utilizar esas células en los doce meses porque diarios al fallecimiento y además sobre lo podría utilizar a su pareja

Voz 0470 53:29 claro dejó otras personas

Voz 17 53:31 por ejemplo como en este caso los padres de él no lo podía me quizás ni siquiera Concord sentido Despres

Voz 1362 53:37 doctora Ruiz me interesa saber eso de que está acostumbrada a oír casi de todo que es casi de todo aquello

Voz 17 53:42 a no es lo lo lo más exótico

Voz 1362 53:45 co que que que ha llegado a a recibir is segundo no hay una una armonización de legislaciones en torno a la reproducción asistida no hay un igual que hay convenios internacionales si hay pues pues de derechos de de de de otro tipo de de legislaciones en esto que que nos va la vida en ello nunca mejor dicho no hay

Voz 17 54:06 bueno hay una época en tanto en la Sociedad Europea de Reproducción de la ESO que con la sociedad americana de Producción Asistida hay sus consejos también ahí sus normativas que no pueden faltar los pero lo recuerda legislaciones en cada país pero no sólo el reconducción aquí la legislación de cada país muy diversas materias fiscales eran también ocurre en materia de reducción por ejemplo en nuestro país es tenemos una situación bastante favorable en cuanto a poder ofrecer a las personas infértiles la solución que mejor necesiten porqué aquí está muy bien regulada la donación de óvulos de adorno en el diagnóstico genético

Voz 0313 55:00 preimplantacional del tenido no