La Ventana (11/09/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 0470 00:00 son las cinco de la tarde a las cuatro en Canarias vamos a regresar a las calles de Barcelona porque en los próximos minutos ha de comenzar la manifestación de la Diada Aitor Álvarez bona tarda buenas tardes

Voz 2 00:17 bona tarda Carlas pues aquí en la parte baja de la Diagonal al lado de la plaza de las Flores Se León más destacadas y pancartas y no cabe un alfiler a esta hora está todo el mundo apretadísimo en la parte central y también en los laterales hay familias grupos de amigos gente mayor de todo por la megafonía se escucha música alegre que se intercala con mensajes grabados de los políticos en prisión y también de los que están fuera de España se escuchan cánticos que piden la libertad de los presos eso sobretodo y de independencia aunque menos pese a que la NC convocó la manifestación para presionar al Gobierno para que implemente la República hace un momento dos en escuchado instrucciones para los manifestantes honestas un petardo dará a las cinco y catorce minutos el toque de inicio y la gente tendrá que gritar diciendo lo que quieran y ese grito se irá extendiendo como una ola por toda la Diagonal hasta la cabecera hasta el Palau Reial que es donde están las autoridades

Voz 0470 01:03 y así están las cosas en Barcelona seguiremos durante la tarde el desarrollo de esta manifestación pero tenemos otras noticias hasta ahora

Voz 1454 01:10 un anuncio del presidente del Gobierno de hace sólo unos minutos está en el Senado y ha hablado hoy ha hecho ese anuncio relacionado con la educación

Voz 3 01:17 este próximo Consejo de Ministros vamos a presentar el Gobierno

Voz 4 01:19 no el anteproyecto de ley que va a permitir la reversión de todos los recortes educativos que planteó

Voz 1454 01:26 a Ciudadanos va a rehacer su ley de Universidades rechazada esta mañana en la Mesa del Congreso con los votos del PP y el Partido Popular ayer les adelantábamos en la SER que vetaría esa iniciativa por cuestiones presupuestarias nos lo cuenta Óscar García

Voz 1645 01:39 desde Ciudadanos aseguran a la Cadena Ser que la norma será modificada para que en lugar de aplicar su gasto un hostil

Voz 5 01:44 con millones de euros al presupuesto en vigor sea para

Voz 1645 01:47 el siguiente ejercicio presupuestario es el principal obstáculo que ha argumentado el Ejecutivo para vetar esta norma que fue presentada por Ciudadanos en pleno escándalo del Master de Cifuentes además el partido de Rivera pedirá a la Mesa del Congreso una reconsideración tras haber sumado sus votos esta mañana el PP y el PSOE para apoyar el veto del Gobierno esto será la próxima semana aunque las fuentes consultadas no muestran demasiadas esperanzas en que ambos partidos muevan ficha y cambien sus posiciones

Voz 1454 02:10 la ministra de Justicia ha explicado que están estudiando cómo se pueden recuperar los bienes de dominio público registrados por la ingrese en la Iglesia después de que ayer les contábamos en la SER los planes para hacerlo Dolores Delgado ha contado en el Congreso que se está realizando un registro y que se va a analizar jurídicamente en los casos que proceda a la reversión al dominio público Delgado ha terminado su exposición en la Cámara recordando otro tema que son

Voz 6 02:31 cientas cincuenta y siete eh las mujeres muertas por violencia de

Voz 1606 02:37 Género

Voz 6 02:38 hay quiero eh y así lo haré en cada uno de los actos que que intervenga e contabilizar algo que nos afecta a todos algo que es ya un problema de Estado al que se tiene que dar una respuesta de ésta

Voz 7 02:57 sí

Voz 1454 02:58 son las cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 7 03:02 cadena SER Madrid

Voz 0133 03:05 el hombre de cuarenta y nueve años acusado de matar a su ex pareja pasará mañana a disposición judicial los familiares de la víctima han colocado un altar en la puerta de la peluquería en la que fue asesinada en San Cristóbal de los Ángeles y esta tarde va a hacer una concentración el Ayuntamiento de Madrid está recabando información sobre ella y sobre por qué no se ha llegado a tiempo se llamaba yo Esther tenía treinta y dos años y estaba trabajando aquí para traer a su hija de tres años que está en República Dominicana

Voz 8 03:31 Celia Mayer delegada de políticas sociales

Voz 9 03:33 los investigando el padrón estamos investigando si efectivamente ha pasado por alguno de nuestros servicios de proximidad en algún caso pero todo apunta que es es era una mujer en situación irregular sin papeles y que efectivamente estaba muy vinculada a la comunidad latina de Villaverde a la comunidad mujeres dominicanas

Voz 0133 03:51 hoy además hemos conocido que en Fuenlabrada a una mujer ha estado retenida durante cuatro meses por su pareja un hombre que durante todo este tiempo la golpeado y agredido sexualmente en Alcobendas el alcaldesa reunido esta mañana con la consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid para hacer un frente común en defensa de la Variante de la A1 uno un proyecto que está ahora

Voz 1454 04:09 al izado SER Madrid Norte Israel Aranguez para la

Voz 1906 04:12 consejera de Transportes Rosalía Gonzalo la revisión medioambiental en la que se escuda el Ministerio de José Luis Ábalos para frenar el proyecto no es un motivo suficiente para dejarlo en el aire

Voz 3 04:21 hay más casi indicar que se proyecta siga adelante

Voz 10 04:24 este también exigimos que la agenda el ministro a los huecos que no

Voz 3 04:27 corresponde al Gobierno de Madrid por su parte el alcalde

Voz 1906 04:30 Alcobendas Ignacio García de Vinuesa ha criticado la postura del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes que recordemos recibió de forma positiva la paralización del proyecto

Voz 11 04:38 te presentamos a los vecinos como cosa algo que debería tampoco olvidar el el alcalde de San Sebastián de los Reyes

Voz 1906 04:45 la nueva variante de la A uno pretende resolver las habituales retenciones en la que es una de las principales arterias por carretera del norte de mal

Voz 8 04:52 a esta hora tenemos veintiocho grados en el centro de la capital

Voz 1454 05:00 no terminamos todavía nos queda el deporte de Pedro Fullana

Voz 12 05:02 qué tal buenas tardes la cita del día en Elche juega la selección española ante Croacia será a las nueve menos cuarto de la tarde dos horas antes también turno para los jóvenes de la sub-veintiuno en este caso barajó al su partido frente a Irlanda

Voz 1454 05:14 pero ahora si sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las seis y las cinco en Canarias

Voz 1179 05:20 capellanes eh

Voz 7 05:23 servicios informativos

Voz 13 05:29 alguien tiene este catecismo cuando te dice que tendrías que tener su seguro porque es el mejor un precio increíble

Voz 14 05:35 cito todos los AVE línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once con su

Voz 15 05:43 de condiciones el inédito está directa punto com sitio en el destino que tiene que elegir al ganador del sprint Shiva sí lo elegí el jueves pasado dijo el orbe ya pero no jugó la señora Fecsa ovejas de Zamora quiere alguien bajito que siempre he visto un traje azul maravilloso que quiera cambiar de trabajo porque no puede más con su jefe no quiero que partiría duro trabajo

Voz 0470 06:05 Carlos el destino es caprichos hoy

Voz 13 06:08 elegir a cualquiera por sólo un euro puedes ganar el bote de treinta millones de euros de la primitiva no te la juegues echará

Voz 16 06:14 piensa que que viene centrar todos muy seguros a la mutua hito porque no los trajes piensan

Voz 5 06:20 en coche en moto hogar vida vende a la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones enjuto apuntó

Voz 13 06:34 es el mes que viene Fango en Marte este proyecto del que tanto se habla como pasó con la flota de vehículos que necesitas para el transporte no es arriesgado comprarlos sin ser ver cómo te va a ir a verlos aquí lo con Euro Car en Viajes El Corte Inglés Lincoln que se adaptan a mi negocio alquilarlos por día semanas desde el primer vehículo Europcar que necesito este este treinta y dos euros sonríe

Voz 14 06:59 con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés consulta condiciones

Voz 0460 07:09 buenos días hola buenos días Iñaki Urrutia muy buenos días buenos días y me iba al Rey saludarlos es decir Viva el Rey pero era el Rey es como expresión de éxtasis total cómo estás viva al Rey no no lo flojo flojo tiene el hecho de soja sigue viva el Rey lo vas a poner bien va a sus vecinos de cristal ir intercalando viva al Rey la conversación en la que un poquito más caliente al Rey porque como yo hubiera

Voz 14 07:32 fin de semana con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy punto es

Voz 17 07:48 en Carrefour Carrefour punto es queremos celebrar las veintiuno etapas de la Vuelta con ofertas imbatibles por eso hasta el doce de septiembre tienes el filete primera de vacuno por seis euros con noventa kilos y la lubina acción entre cuatrocientos y seiscientos gramos a cinco euros con Carrefour patrocinador principal de la Vuelta

Voz 15 08:08 con tres notas tienes una corte con tres bolas una carambola con tres pruebas un triatlón con tres cifras el triple de la ONCE un juego en el que es muy fácil ganar elige un número de tres cifras cualquier combinación de días pude tener premio por sólo cincuenta céntimos puede escaner ciento cincuenta euros y ahora además hay dos sorteos diarios triples de la ONCE tres cifras que da mucho juego

Voz 14 08:33 yo no veo rojo blanco y por eso es el mercado agudo abren ya así que más matarle la inmensa mayoría de donde el Partido Popular ya aún no lo sé a tu problema no soy yo tu problema eres tú

Voz 8 09:12 viva el Rey

Voz 19 09:20 un

Voz 0470 09:25 pues espérate a lo que le falta a la frase por cierto por cierto acaba de hablar el presidente del Gobierno en el Senado que dices ha dicho Pedro Sánchez bueno creo que ha dicho que de momento Carmen Montón no va no va a dimitir Inma Carretero buenas tardes

Voz 3 09:37 hola buenas darle Francino o es acaba de

Voz 0806 09:39 salir el presidente del Gobierno después de la sesión de control del pleno del Senado y ha hecho unas declaraciones en las que mantiene su confianza a la ministra de Sanidad Carmen Montón lo escuchamos

Voz 7 09:50 Hora Extra menos de cien días se ha recuperado la universalidad con la tramitación de una ley muy importante para este Gobierno como es la ley rusa contra las infantil en definitiva lo está haciendo durante estos últimos meses es precisamente lo que sí

Voz 14 10:29 poco antes de contárselo

Voz 0806 10:33 no se descarta lo que descarta la dimisión no le preguntábamos insistentemente insistía que está haciendo un gran trabajo la ministra Montón y que lo va a seguir haciendo era la respuesta de Pedro Sánchez después de que muchos dirigentes del Partido Socialista desde el Gobierno opinarán que lo mejor es que la ministra de un paso atrás para no debilitar la posición del Gobierno ni la credibilidad ni la coherencia del Gobierno el presidente del Gobierno ha querido manifestar su apoyo a Carmen Montón esta mañana comparecieron dos pesos pesados del partido Adriana Lastra

Voz 1454 11:04 José Luis Ábalos decían que confiaban en sus

Voz 0806 11:07 argumentos en sus explicaciones pero ellos cuando le preguntábamos no descartaban la posibilidad de que se produjera esa dimisión Pedro Sánchez ha sido bastante más claro Francine foro

Voz 0470 11:17 pues a ver qué pasa en las próximas horas un abrazo compañera hasta luego provenga Toni

Voz 14 11:21 a vosotros no lo está haciendo un trabajo no

Voz 3 11:25 está haciendo un trabajo extraordinario si lo va a seguir haciendo lo que bueno lo puede seguir haciendo haciéndolo otro sitio yo claro o no a veces a veces la política es un estado de ánimo va a dimitir

Voz 1454 11:38 ministra

Voz 20 11:42 chardonnay

Voz 3 11:43 ese suspiro transmite más información que un sí o un no transmite información no sobre si va a dimitir Ono sino sobre alguien que se está preguntando qué hago yo aunque insistiera después Pepa Bueno en la pregunto va a dimitir digo que me lo considero injusto ya está una tercera vez no se preguntaba si cree que es justo e injusto le preguntaba si va a dimitir ministra él es lo mismo la información está en la primera respuesta bueno más cosas que hemos aprendido hoy Arabia Saudí es un país serio lo dice la ministra de Defensa Margarita Robles ahora cuando la escuchemos ahora parecerá que dice que Arabia Saudí pero es porque la frase viene de un que venía diciendo que Arabia Saudí con el con el ímpetu se convierten Carabias

Voz 14 12:39 Arabia Saudí es un país relaciones comerciales

Voz 3 12:44 otra cosa que hemos aprendido el presidente catalán Quim Torra no abrirá las cárceles para que salgan los presos independentistas en el caso de que sean condenados yo no tengo la posibilidad de hacer las cartas

Voz 7 12:53 las

Voz 21 12:55 esto sólo lo ha dicho a periodistas extranjeros parece

Voz 3 12:59 que no pero cuando hablamos a los extranjeros

Voz 21 13:01 por razones desconocidas todos somos sensatos amables

Voz 3 13:07 es lógico vamos a escuchar al ministro de Asuntos Exteriores Josep Borrell es decir en inglés que persona Ali preferiría la libertad condicional para los presos independentistas hay personal hay pruebas

Voz 14 13:21 por The good to be incondicional de Fritz

Voz 3 13:25 no lo dice en inglés pero no para que nos entendamos sino porque era una entrevista en la BBC esto es algo que habría que probar que toda España hablara siempre

Voz 14 13:35 habláramos a los extranjeros a los extranjeros como siempre

Voz 3 13:40 estuviera mirando un extranjero todos fingiendo no súper civilizados luego Dorronsoro no hay personalismos respecto hay todo si habláramos a un extranjero imaginario y además susurrando ya sería la bomba la política española susurraba

Voz 22 13:58 la Junta relajarte con lo poco que tengo con lo poco que me has pedido lo primero que hicieron que las raíces

Voz 3 14:19 ojo que miedo todo mejoraría muchísimo todo más cosas que hemos aprendido hoy como salvar una vida con la Macarena lo cuenta Nerea

Voz 1454 14:27 sí lo hemos aprendido gracias a la televisión local de Écija donde han emitido un vídeo para enseñar la forma idónea de atender a una persona que sufre un infarto es un río didáctico pero que le han querido dar un punto divertido en el vemos a un señor que después de fumarse un cigarrillo se cae al suelo y aparece una mujer Trini

Voz 8 14:44 la Trini a mi marido le acaba de dar un infarto para poder estar vale la vida hay que seguir los siguientes pasos

Voz 1454 14:51 Trini comienza explicar los tres pasos más importantes comprobar la respiración llamar al uno uno dos y por supuesto hacer el masaje cardiaco pero hacerlo al ritmo de la Macarena

Voz 8 15:00 si alguien no de la Macarena hacemos la compresión y mantener la calma y seguirá así hasta que lleguen los sanitarios

Voz 14 15:09 y así va terminando hasta que llegan los sanitarios

Voz 1454 15:12 mientras tanto también vemos a una vecina Emilia el que está haciéndolo la grafía perfecta de la Macarena junto a ellas

Voz 3 15:17 bueno pero es que esto es así de para rehén para los cursillos de reanimación Se utilizan canciones y la Macarena es ideal porque hace falta dar Guillén pulsaciones por minuto y entonces el ritmo de han Juan eh

Voz 23 15:27 toca sol

Voz 0470 15:30 sí

Voz 20 15:30 bueno esto sabuesos ahí pero sí unos más y sin levantar me rompe la costilla canciones para reanimar se es un concepto

Voz 1606 15:48 yo esto son las twiterías

Voz 25 15:51 con el resumen a Twitter a sospechas sobre los con

Voz 1606 15:53 con los los políticos aún puede empeorar según Raúl Herrera

Voz 1179 15:57 ya veréis cuando terminen con los máster y empiecen a revisarlo de inglés salto

Voz 1606 16:03 con la vuelta al cole mueve el grupo Aguas de papás y mamás que sirven básicamente para crear problemas que no existen Verónica Bernabéu decidió no complicarse

Voz 1179 16:12 están preguntando en el chat del cole si hay que marcar los lápices uno por uno de aquí p'alante mi hijo se llama alpino

Voz 1606 16:21 está a puntito a puntito de terminar la temporada de mosquitos y los que llegan al final de la etapa son los peores los más cabrones el Twitter

Voz 1179 16:28 me ha picado mosquito de tal tamaño que lo tengo acostado a mi lado fumándose el cigarrito de después

Voz 1606 16:35 vamos ahora con Flanagan más Pickett tuiteo una perspicaz observación

Voz 1179 16:38 con sabes que un arquitecto es hijo único porque decide poner los interruptores de las luces del baño fuera

Voz 1606 16:46 y acabamos es fundamental la honestidad la pareja aunque duela en vez de Molar tuitean

Voz 1179 16:50 Gary Moix maquillada depende vas a matar a Batman

Voz 26 16:56 es un palo

Voz 27 16:59 sí

Voz 3 18:05 en el caso de la ministra de Sanidad Carmen Montón se complicado cuando se ha sabido que la Universidad Rey Juan Carlos juega anoche la Universidad Rey Juan Carlos ha admitido hoy que las notas del expediente del máster de la ministra Carmen Montón se modificaron después de acabar el máster y que una de las notas por ejemplo pasó de no presentado ha aprobado

Voz 1 18:32 claro

Voz 3 18:36 en un clima de sospecha hacia ese instituto concreto de la Universidad Rey Juan Carlos ha habido casos conocidos de estudios no cursados premiados con un título la ministra defiende que ella sí que estudio lo que sí trabajo y que si hubo alguna laxitud en el cumplimiento de todos los requisitos que se pedían a otros alumnos ella no es consciente ni responsables se van conociendo detalles en Hora catorce hablado la secretaria técnica de Asuntos Académicos de la Conferencia de Rectores de Universidades españolas Sun cargo largo la secretaria técnica de Asuntos Académicos de la Conferencia de Rectores de la Universidades español se llama Amelia Díaz y explica que no se puede entregar un trabajo de fin de máster sin haber aprobado todas las asignaturas

Voz 28 19:23 no no se puede presentar el trabajo de fin de máster no grados sin tener las asignaturas aprobadas

Voz 3 19:28 lo veis lo confirma exactamente lo que Georgia ha dicho copia coincidencia el diputado el parto yo Nacionalista Vasco Aitor Esteban opina que todo lo que sale de la Universidad Rey Juan Carlos juegan es un lío y un escándalo que rodea el instituto es un auténtico escándalo a veces los diputados digamos periféricos no se refieren a cosas que pasan en Madrid como quien visita un parque de atracciones no un lugar donde siempre pasan cosas raras como quien va al circo

Voz 29 19:55 vistos las cosas como cómo se han desarrollado y como todo lo que lo que rodea a estos temas pues yo me imagino que habrá acontecimientos pronto pero no lo sé ellos habrán el PSOE tiene que calcularlo y el Gobierno

Voz 3 20:10 claro esta era la pregunta que se iba haciendo todo el mundo todo el día no pero esto va a dimitir o no va a dimitir o le quedan horas aumentaba es esto la al inicio de la ventana no queda claro tras conocerse estas informaciones sobre el cambio de notas en el expediente de la ministra todo el mundo también comenzaba a preguntarse oye ya que constitucionalmente corresponde al presidente del Gobierno nombrar y cesar ministros que hace tan callado ahora a las cinco de la tarde ha hablado pero durante todo el día por ejemplo nuestra compañera Inma Carretero lo contaba en el Boletín punto uno ni el presidente ni la vice presiden

Voz 0806 20:40 esta quiénes Carmen Montón citaba en la entrevista como sus apoyos han salido a respaldar a las ministras bulto dos sí que ha intentado defender su posición la portavoz parlamentaria del mundo en privado la opinión extendida entre los diputados es que Carmen Montón debería dimitir cuanto antes

Voz 3 20:56 claro tenía muy mala pinta no bueno sigue teniendo mala pinta si el presidente no te respalda públicamente van pasando las horas tú vas contando las horas que pasan sin que te respalda la vicepresidenta tampoco claro no es por casualidad por qué porque ninguno de los dos quiere arriesgarse a pasar los próximos dos años escuchando su propia voz en la radio y en el intermedio diciendo Carmen Montón tiene mi apoyo ahora lo que hemos escuchado al presidente de Gobierno es decir Carmen Montón está haciendo un extraordinario trabajo lo va a seguir haciendo el ministro de Asuntos Exteriores por ejemplo Josep Borrell ha estado muy liado en las últimas cuarenta y ocho horas no podía apoyar

Voz 7 21:33 yo no me puede sorprender desde abril sorprender porque no he tenido ocasión de escucharla

Voz 3 21:40 la ministra de Economía Nadia Calviño no sabía mucho del tema pero le parece que Carmen Montón ha sido perdón está siendo ha sido ha sido perdón está siendo no no el lapsus ha sido suyos un lapsus peculiar

Voz 14 21:52 sí puedo decir que desde la perspectiva de su labor como ministra ha sido está siendo absoluta

Voz 27 21:58 ahí

Voz 3 22:00 sí la portavoz parlamentaria Adriana Lastra sí que había apoyado a Carmen Montón pero el argumento no era muy fuerte

Voz 14 22:08 dimitir por algo que se considera justo digamos

Voz 3 22:12 claro puedes dimitir para proteger a un gobierno puedes dimitir porque hay algo que te perturba de tal manera que te impide atender adecuadamente

Voz 30 22:21 sus obligaciones imagínate que el presidente del Gobierno te insiste en decir venga Carmen Te necesito necesitamos que estés fuerte el presidente me dice que quiere que yo esté fuerte Él quiere que este fuerte que dé explicaciones claras otra manera de entender ese apoyo es pensar que el presidente te no Carmen

Voz 31 22:38 si no estás fuerte falta Montes vienen ya de las Heras verdaderas laca Sito

Voz 3 22:46 por cierto que horas antes de que dimitiera máximo Huerta los rostros y no nos acordamos horas antes de que dimitiera Maxi muerda Adriana Lastra también la apoyó fíjese es que hace tiempo hablábamos de ministros que tenían su dinero en paraísos fiscales era estamos hablando de una persona que dedujo algo por su participación en programas que no podía y que luego lo solucionó

Voz 32 23:08 no te apoya Adriana Lastra dices Paco

Voz 3 23:14 es una es una manera de Velasco

Voz 20 23:17 los abrazos con Especialistas secundarios

Voz 0470 23:25 Especialistas secundarios de Kepa lo hablamos hoy a ver el palo de que a ver

Voz 1606 23:28 hoy es festivo en un analista ayer eh

Voz 0470 23:31 es una integrante esta marítima maestro

Voz 1606 23:33 bueno pues vamos a Alberto de que pues hoy es festivo aquí Cataluña

Voz 0470 23:37 sabemos que hemos decidido que quiero

Voz 1606 23:39 los festivos que nos toque trabajar vamos a encadenar encargarle un amigo que no saca la sección es una sustitución íbamos a aprobarlo oí yo creo que va a gustar yo creo que una persona que va a cuajar el es Josete José te queda hola estás ya es que me río ya sólo de ERC no sé si lo con nosotros al la Liga si Atleti Atleti echaron amigo de toda la vida te acuerdas de toda la vida junto a todos lado sobre todo al despacho del director tiene jodió bueno pues Josete eres historiador amateur buena Mateo provisional da igual eso le hemos pedido que los días festivos se prepara una biografía que contarla aquí al todo por la radio vale vale hoy para empezar de quienes hecho la biografía como como día uno baldía uno Carles Francino el nuevo museografía de Carles Francino empieza fuerte tres voces miedo Soccer sí pero eso tiene que comentar lo antes con nosotros lo que me preparada pero lo hace verde pero está viene de Atila Vajda gente oye y Francino Atila Hitler esté exacto este es el llevando al bueno pues eh vamos

Voz 1179 24:49 qué es lo que acusado eh vamos a haya habido Aíto venga a la crisis interesante era mixta que Carlos Francino Murghab Naciones seno de una familia en el barrio de Gràcia barcelonés hace sesenta años perdón y pienso creía que tenía que tapar el número acaba algo no hace sesenta años técnico tapada cuando yo iba a sesenta tu encima a hacerlo

Voz 1606 25:19 igual ya les hemos entrado

Voz 1179 25:21 ahora ya es tarde hacer Carlos Francino nada más nacer el burrada ya le propuso un partido de pádel al médico que asistía ya a las dos horas estaba jugando en una pista eso

Voz 25 25:38 sí pagada para Francino

Voz 1179 25:40 eh tú Wimbledon

Voz 25 25:42 está muy bien ambientazo

Voz 1179 25:46 respecto los época en casa

Voz 25 25:47 eh el modelo más modesto

Voz 1179 25:55 el partido Carlos Francino siempre muy espabilado a los tres años ya sabía decir más de cien palabrotas catalán castellano e inglés inventado a los quince años fue expulsado por sus no perdón fue no a los quince años

Voz 1606 26:15 qué pasó impulsada por su amor al Papa

Voz 1179 26:18 hay al cristianismo en general se fue a luchar a las Cruzadas donde pasó siete años matando moriscos

Voz 25 26:27 este dato en la sacado Josete textos apócrifos o qué

Voz 1606 26:30 tiene lugar en general José T muy certero no eres bastante certero lo que hizo ir a misa porque eres un buen historiador amateur

Voz 20 26:37 más tarde tras una música más tarde

Voz 1179 26:41 Carles Francino ingresaría en la Universidad Autónoma de Barcelona en la que estudiaría periodismo

Voz 0470 26:47 señor protagonistas

Voz 1179 26:49 lo que estudia otro Lira protagonizó numerosas reyertas y fue el abanderado las protestas estudiantiles en favor de aplicar la pena de muerte lo vegetal además fue el primero que acuñó el término periodo listos para referirse a su compañero de profesión

Voz 1606 27:09 la furibundo te romanista sí totalmente

Voz 1179 27:14 a los veinte años tuvo una especie de bajonazo hice fue a la India a meditar

Voz 33 27:21 la vida lo irá la ellos sí

Voz 1179 27:27 pero a las doce ahora de llegar la India jazz ya había meditado todo lo que tenía que meditar ISE volvió a España que cuando leches ya en la población de Reus Rois en esa época pertenecía Tarraco inició su carrera profesional y fue en Radio Barcelona donde tuvo la oportunidad de transmitir en directo el primer beso entre Gunilla Von Mises y Luis Ortiz eh Francino se convertía así en el periodista de referencia de la noche Marbellero lo que el caso ha vuelto a la fama aquí escuchamos auge en Francino

Voz 0470 28:01 entrevistando como sólo él sabe

Voz 17 28:04 conozco a su marido antes que ella es decir a Luis ahorrará lo conozco antes y entonces yo te voy a hacer una pregunta pero como has conseguido retenerlo tanto tiempo

Voz 14 28:14 si quieres incisivo escucho pero no sí sí dejaba en bueno

Voz 1179 28:23 después de eso ya sabéis informativo de TV3 Hoy por hoy La Ventana lesión de rodilla hay declive

Voz 1606 28:32 el bueno Josete a afirma encantado Francisco supongo que está emocionado por eso

Voz 0470 28:39 tiene momentos en fin impagable

Voz 1606 28:42 d'Octubre de otro día festivo Josete es momentos momento

Voz 0470 28:44 cables pero eso ya cuando lo tenga estuve me preparo una de Iñaki Gabilondo lo que queráis

Voz 1179 28:52 tan del gusto

Voz 0470 28:54 eh gracias a la documentación de primera mano nosotros tenemos otro día de fiesta prontito cubre no aquí está la José el doce de octubre te esperamos que es viernes entonces no tengo igual noviembre

Voz 5 29:12 si piensas que debería saber comparado precios cuando contratase tu seguro de hogar siga escuchando hogar coche moto vida vente a la mutua con cualquiera de estos seguros te bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condición ese mucho a punto es

Voz 34 29:33 Concha aventajó a la izquierda eso espero Boston raro sin ningún sentido entre ellos que te los aprendes de memoria o no hay manera los irregular no

Voz 35 29:44 algún día tendrás que enfrentarte

Voz 16 29:46 el inglés hablo por ciento ochenta y dos euros con That's English

Voz 14 29:49 el único curso oficial de inglés a distancia

Voz 16 29:51 en ese punto com Si buscas hipoteca te viene bien conocer sus comisiones

Voz 36 29:56 comisión de Ataturk la que te cobran banco formalizar rico de Comisiones

Voz 15 29:59 con la que cobra el banco por a otro comisión por cambio

Voz 36 30:01 la que te cobren banco para ampliar el glamour importa

Voz 8 30:04 hipoteca te viene todavía mejor conocer la hipoteca de un banco

Voz 14 30:08 que no te cobra comisiones elige bien hipotecas naranja de ING entre varias abrió mixta con el precio que buscas cero cero cero comisiones encuentra la dirigen eje punto es además en las redes sociales a La Ventana La Ventana

Voz 37 30:33 de las

Voz 14 30:37 la creadora de la hipótesis de la berenjena el pero

Voz 38 30:43 el jueves a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias la ida moderna en On My con David Broncano

Voz 0470 30:51 esto es el síguenos también en nuestra aplicar

Voz 14 30:53 la Cadena Ser punto com postureo cero de hacer

Voz 39 31:01 quieres escuchar de nuevo el testimonio de un madrileño torturado por el policía Billy El Niño en mil novecientos setenta y cinco fue entrevistado por Francino en La Ventana lo tienes en La Ventana punto es en la sección a las

Voz 13 31:13 harta de la haz lo que quieras de La Ser quieras nuestra aplicación

Voz 40 31:25 oye

Voz 5 31:27 te gusta a cabo en alcalde Carlos enhorabuena porque está sin duda un plan que era una

Voz 0470 31:44 qué es lo que te acompañan las veinticuatro horas del día

Voz 14 31:49 información irle regocijo

Voz 0470 31:51 disculpe caballero este lenguaje llamas

Voz 1179 31:54 emplea hijos emplean un lenguaje

Voz 0470 31:56 como interina antiguo un antiguo si es que se están perdiendo los valores hombre no no no no pregunto sin ironía o pregunto no no no es simplemente que los valores han cambiado que qué pena me da pena me da la Cadena Ser en verano diga eso qué pena me da España

Voz 7 32:15 se me duele España nuevos valores y me duele la Cadena nacional ventana con Carles Francino

Voz 38 32:34 vuelta a España dos mil dieciocho en la Cadena SER conectamos con nuestros enviados especiales

Voz 0470 32:44 luego vuelve la tropa de todo por la radio La Ventana pero ahora saludamos a nuestros compañeros de las bicis Íñigo Marquínez buenas tardes

Voz 32 32:51 hora Francino caraza estamos en Torrelavega señor

Voz 42 32:55 en una etapa que es una crono en la que Alejandro Valverde en puede salir con el rojo de líder luego tiene complicado

Voz 0470 33:01 te entrevistamos Óscar Freire por la concentración tuvo en Torrelavega a las ocho de la tarde en demanda de más seguridad para los ciclistas en carretera Imaz penas para los que los atropella

Voz 32 33:10 sobre todo cuando van hasta las trancas no de alcohol y de drogas efectivamente

Voz 42 33:15 bueno pues estamos en esta crono Francino en la que van a pasar sin lugar a duda cosas es la primera etapa de una semana realmente decisiva hoy la crono quien Torrelavega Velódromo Oscar Freire mañana tenemos un etapón en el monte hoy zen en Bizkaia luego una etapa peligrosa al final en Lleida y los tapones en Andorra sobre todo en el sábado en el alto de La gallina acaba de cruzar la línea de meta Christ which un hombre que es quinto en la clasificación general que ha marcado unos registros realmente espectaculares Ike puede vestirse o estar muy cerca de vestirse con el jersey rojo de líder veremos si la Alejandro Valverde consigue también porque había decaído un poquitín en la segunda parte de esta crono después de lograr buenos registros sabe si puede acercarse mucho a un maillot rojo que de defiende Simon James el corredor británico no nos vamos a volver locos a todos los oyentes La Ventana y mucho menos con los tiempos con números ID más simplemente que Chris Week ha marcado un registro línea de meta de treinta y ocho cuarenta y ocho la victoria se la va a llevar roja Dennis preste que corre en otra Liga ir estamos en la sintonía de la Cadena SER como todos los días desde las cuatro y cinco de la tarde de lunes a viernes a través de las ondas medias dispositivos móviles e internet ya ahora ya con todos los oyentes de La Ventana con los comentarios de Roberto Torres de Melchor Mauri de Silvio destinado y el micrófono inalámbrico de Borja Borja

Voz 0298 34:29 aquí estamos Íñigo buenas tardes de nuevo aquí en el Velódromo Oscar Freire con mucha gente con una temperatura fantástica y con la alegría pues de hablar con unos minutitos con el presidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla diciendo pues eso que hacía mejor tiempo y que hace un año unos machotes pero que hay que volver que hay que seguir promocionando la región de Cantabria

Voz 32 34:45 ahora hablamos de eso Baus de anchoa así de todas las cosas que hace el presidente no bueno Nos ha comentado si esa ultime defender su tierra como tiene que ser oye lo que cuida muy bien siempre que venimos último kilómetro para Nairo Quintana la verdad ese Chris huy que estás saliendo en esta crono eh

Voz 2 35:02 sí sí está saliendo in Aido me da que les está saliendo Macron no le vemos que no va fino al final le queda todavía bastante tiempo

Voz 1606 35:09 a no a

Voz 2 35:12 no yo pienso que va a perder más tiempo de bloque el pensaba en esta corona

Voz 42 35:16 bueno es una curva además esa Silveti los la unidad que prácticamente pararse antes de entrar al velódromo

Voz 27 35:21 ah sí COI realmente cuando vienes un poco tocado de piernas el parar la bicicleta hay tenerla a arrancar con tan poca distancia ya a meta si te está disputando algo pasa a tope y si no te relaja así yo creo que en Iron no sé si sabe no sabía si quería ya

Voz 43 35:36 Navarro ha muerto del todo o guardar un poquito más para lo que les viene es pues son las últimas pedaladas ya dentro del Velódromo Oscar Freire para el corredor colombiano del malestar Nairo Quintana

Voz 42 35:46 el tiempo se deja en la línea de meta repito El mejor registro es el de Ron Dennis veintisiete cero cuatro Presen no cuenta eh nos fijamos como referencia el treinta y ocho cuarenta y ocho el registro del corredor crees muy ahí viene Nairo Quintana Ron Dennis XXXVII cincuenta y siete ese es el registro que marcado en la línea de meta van a Nairo Quintana por el centro prácticamente del melodrama de la pista cuarenta cero siete a dos diez de Chris huy qué te parece

Voz 44 36:14 Melchor Mauri y bueno pues que realmente pienso que Nairo le ha seguido una contra uno lo buena que todos esperábamos no yo pensaba que quizá podría estar un poquito mejor eh porque realmente bueno también es cierto que crisis Vic sí ha salido pensando un poco ya de cara a la general está claro que no no vamos a comprarle pues con con Ron Dennis que que se ha salido no ha hecho una contrarreloj que se ha salido no pero pero quizá Nairo podía haber estado un pelín mejor un poquito más adultos lo de de Auschwitz pues para para bueno estar un poco más apretado en esa clasificación general para afrontar esas últimas etapas de montaña que quedan

Voz 42 36:51 tiene Alejandro Valverde apuntala cruzar la línea de meta todavía no han roto en el velódromo está en esta localidad de Torrelavega como leves tirado

Voz 27 36:57 pues lo veo más a trancazo de lo normal también Alejandro eh

Voz 8 37:00 tirando de fuerza no en

Voz 27 37:03 digamos una línea recta que seguir sino que se mueve mucho por la carretera y eso no es buena señal sin embargo Simon va engancha DC y modo de enganche de baja baja de vez en cuando la la cabeza pero veo mucho mejor

Voz 8 37:17 a que Alejandro es momentos además

Voz 42 37:20 Roberto Torres en el que el estaba metiendo no a decir placa pero trece segunditos Valverde a Simon James al maillot rojo parece que las cosas han equilibrado un poquitín por eso porque este a trancazo el corredor murciano

Voz 2 37:30 sí de todas maneras date cuenta que tuvieron muy rápido yo creo les ha forzado un poco a todos las referencias y lo están pagando al final unos más y otros menos pero lo están pagando Íbamos a Valverde a Quintana los dos muchas

Voz 0470 37:43 hablaba ante el Levante Nairo Quintana de la Cándido

Voz 32 37:45 Indiana Macron o qué

Voz 45 37:50 por eso nos hemos defendido en menudo rodado nuevas

Voz 8 37:55 todo

Voz 0298 38:14 cómo estamos pues las palabras de Nairo Quintana está muy cerquita ya de llegar también alejando

Voz 42 38:19 Valverde entra al Pérez cuarenta catorce cuarenta

Voz 32 38:23 minutos y catorce segundos el tema de Quintana ha sido cuarenta cero siete osea algo peor López que que Quintana eh

Voz 44 38:30 eso es lo lógico es que Nairo

Voz 32 38:32 sí sí a Miguel Ángel López

Voz 44 38:35 pues entre treinta cuarenta segundos yo pienso que sería una diferencia mínima que debería de haberle quitado presos un poco esa esa muestra de que realmente una ira o no le ha salido un contra los

Voz 25 38:46 eh

Voz 42 38:47 y ahí viene Alejandro Valverde ya pasados a Cuba curva en la que hay que prácticamente frenarse ya ya están dentro del velódromo ese prácticamente media vuelta bueno casi una eh no entera pero casi una a la que hay que dar a este a llegar a la línea de meta Ron Dennis dado ese registro que hasta el momento es insuperable lo va a seguir siendo así treinta y siete cincuenta y siete de las letras BMC que se va a llevar el gato loco iba a conseguir la victoria para el registro a batir entre los grandes es treinta y ocho cuarenta y ocho de Chris huy iba va

Voz 25 39:15 de por encima eh yo creo que por encima de lo que todos pensábamos yo ya dije días Acebes que para mí era el el rival más a tener en cuenta en una contrarreloj todo guardar muy buenas fuerzas para hoy mira cincuenta metros

Voz 42 39:29 a treinta y nueve el veintinueve treinta y nueve treinta mil Alejandro la gente telas de treinta y nueve treinta y dos treinta y nueve treinta kilos es decir unos cuarenta y cinco segundos peor que Christ which Melchor Mauri

Voz 44 39:42 sí la verdad es que Cruise Zwick aquí se ha salido hoy ha sido de los corredores de la calcificación general que mejor contrarreloj ha hecho pienso que nos ha sorprendido un poco a todos aunque bueno ya sabíamos que era un buen especialista pero bueno también quizá ah bueno Alejandro lo mismo que que Nairo pues si no han sacado su mejor contrarreloj para mí entender y por lo tanto una vez acabe en esa contra habrá que hacer un análisis de cómo ha quedado la clasificación para buscar cómo afronta sobre todo Movi Star que es el equipo que más potencial tiene porque si os sí tendrán que salir a atacar para para buscar recupera aro o conseguir ese mal

Voz 32 40:24 yo de Lider está en el último kilómetro Simon James crisis muy no le pasa a Valverde en la clasificación general a Valverde todavía puede ser mayor rojo

Voz 2 40:32 sí pero lo tiene muy difícil venimos allí que yo en algún tiempo mejor que Valverde entonces yo hacer el mejor tiempo no se lo va a quitarlo cosas bueno que da la verdad es que queda una vuelta bastante abierta los ataques a Valverde se le por un poquito peor aunque saca tiempo a Quintana pero ahora está abierto la gente tiene que atacar para quitar el líder esté quien esté en nadie trabajará para nadie pero la verdad es que por lo menos Movistar Si de verdad que tiene es el único que tienes dos hombres ahí para disputar la general

Voz 42 41:01 tirado la sorpresa hay OPA avisos

Voz 27 41:04 esa no ha sido tanto Quincy pero sí sabemos si al final yo creo que es la recompensa a no atacar en los días que hay que atacar Irak cansar a un corredor

Voz 32 41:12 pues mira van a entrar en la línea de meta

Voz 42 41:14 de hecho treinta y nueve y XXXII va a defender el maillot rojo de líder ese va a quedar de líder el corredor británico

Voz 25 41:21 hemos aquí con Alejandro con esos

Voz 42 41:23 entra Chris huy hay treinta y nueve veinticinco treinta veinticinco sigue de líder a siete segundos mejor que Valverde os segundos que como Alejandro

Voz 0298 41:33 qué balance sacamos crono estaba bebiendo agua

Voz 41 41:35 siempre segundos mejor

Voz 32 41:43 hay que ser más cortas y ese inalámbrico ven

Voz 25 41:49 no podemos dicho nada el equipo nacional bueno la verdad que genial pero bueno estamos ahí yo creo que hemos hecho también buena crono lo importante

Voz 7 42:01 explica Alejandro Sabella significa que tú eres el líder

Voz 25 42:05 no no ni mucho menos capaz de montaña y vamos a ver

Voz 0298 42:09 en de cinco segundos una buena diferencia todas formas pues Nairo no ya mal porque yo hagas antes

Voz 25 42:14 bueno no lo sé la verdad que bueno estamos viene Nairo también está bien vamos a ver qué es lo que pasa de la primera parte de la crono Alejandro tú le has metido tiempo por ejemplo ayer la segunda te pone un poco abajo que pasado ir la segunda pues bueno con el tinto de cara una verdad que sufrido un poquito más pero bueno yo creo que estoy contento tampoco

Voz 1 42:32 para las cosas son muy buenos ojos para mañana por ejemplo final que te

Voz 25 42:36 sí sí me viene a mí le va bien hayáis también bueno

Voz 1 42:40 estamos hay más diferencias a presentarlo

Voz 25 42:43 hemos que eran los si no la FIA no la verdad que está todo muy parejo y bueno pues eso emoción es bueno para la Voz peleando confió ayer dio descanso votamos el tú a que etapas muy exigente mañana puede ser volvió muy complicado mañana pues

Voz 0298 43:00 Alejandro confieso todas formas Simon Yates estaban una situación similar en el yo y al final termina

Voz 32 43:04 explotando con diez papas algo parecido bueno vamos a ver

Voz 25 43:07 es que giros Giro Tour y la Vuelta es la vuelta puede pasar cualquier cosa

Voz 29 43:12 dicen en el en el podio un rival a tener muy en cuenta después una buena crono para grabar Priscila un rival antes también

Voz 0298 43:20 bueno pues ahí están las palabras de Alejandro Valverde justo detrás de la de la zona de podio como podéis imaginar

Voz 32 43:26 muchísima gente y alguno tenemos Sergio tenemos la general Chase sigue de líder Valverde segundo a treinta y tres segundos crisis se mete el podio A52 podio del que sale Nairo Quintana a un minuto y quince segundos Enric más sube impuestos se mete quinto a un minuto y medio mañana tralla tirado mañana terminamos en los conduzca del monte hoy

Voz 27 43:44 sí yo creo que de ahora alguna otra sorpresa quien quiera ganar tiene que atacar Irán no dejaría pasar ninguna etapa mano

Voz 32 43:51 ha presentado su candidatura para ganar la Vuelta de forma definitiva James Torres

Voz 2 43:55 sí bueno es un hombre que está muy bien a ver de pasar la última semana yo Italia pero está claro que es uno de los grandes favoritos

Voz 42 44:01 sí Melchor Mauri en esa pelea entre comillas entre Nairo Valverde tiene definitivamente que que no se le caigan los anillos a Nairo Quintana para trabajar por Valverde tiene que ponerse a disposición de los murcianos y

Voz 44 44:16 desde luego que si ahora bien está claro que aquí Movi Star tiene que buscar cómo bus reventar la carrera para que uno u otro consigues en mayo de de líder no pueden entiendo yo conformarse teniendo dos corderos como tienen en esas primeras clasificaciones Icon opciones

Voz 42 44:33 muy bien pues gracias a los tres hijos os esperamos mañana a los comentaristas de la Cadena Ser antes de cerrar muy rápidamente con micrófono inalámbrico mañana tenemos la etapa entregará hoy el balcón de Vizcaya hoy ya son ciento cincuenta y siete kilómetros terminen en un puerto de primera categoría Cuadrado algo más

Voz 0298 44:49 sí por rápidamente a los ciclistas que iban a subirse al podio ya están refrescando sabemos Sabina el tricampeón del mundo Óscar Freire en fin que ha sido una jornada muy bonita en Torrelavega

Voz 42 44:56 seis líder Valverde se ha XXXIII segundos crisis siempre te en el podio cincuenta y dos mañana más ciclismo os dejamos ya Paul La Ventana os dejamos con Carles Francino hasta luego

Voz 46 45:11 te dan la pedalada kilómetro a kilómetro de puerto a puerto de etapa en etapa de esfuerzo bien esfuerzos los corredores de la Vuelta Ciclista saben bien que los sueños se hacen realidad cuando los perseguimos con todas nuestras fuerzas Loterías patrocinador principal de la Vuelta

Voz 7 45:29 por un deporte que transforma el mundo

Voz 16 45:32 buenas que de tardado una hora en aparcar que hoy súper Makeba lejos de casa que la peluquera me he dejado el flequillo muy corto en casa de mis abuelos no hay wifi que han cancelado hemisferio favorita que la pizza ha llegado Frida

Voz 47 45:44 estos deberían ser sus problemas y no irse a la cama sin comer ni que te casen con doce años huir de tu país ayuda a terminar con el hambre y la desigualdad la pobreza somos ayuda ayude en acción

Voz 48 46:01 no nos va sobre ruedas los padres perfecto

Voz 3 46:04 a buscar la palabra padrazo

Voz 48 46:06 es vuestra foto hay Hirsi tu bebé

Voz 38 46:09 habla descubre el próximo lunes diecisiete de septiembre en Podium podcast el sonajero de Fisher Price el mundo de la maternidad y la paternidad como nunca antes te lo habían contado el sonajero de Fisher Price la banda sonora ideal para Dee Doo beber Fesser para que los niños sean niñas

Voz 3 46:28 en Carrefour Carrefour punto es

Voz 17 46:29 queremos celebrar la extensión este pastel Huesca con ofertas imbatibles por eso hasta el doce de septiembre tienes el filete primera de vacuno por seis euros con noventa el kilo la lubina entre cuatrocientos y seiscientos gramos a cinco euros con Carrefour patrocinador principal de la Vuelta

Voz 49 46:48 Caja de Música una promesa viaje al pasado

Voz 1179 46:52 así es musical un apasionante

Voz 7 46:55 dura directamente de este grupo en el próximo tres de octubre llega al teatro Coliseum de Madrid el estreno más esperado de la temporada contra ella tus entradas a las pase musical pulpo

Voz 50 47:08 bueno es vengo de Securitas directa e instalar la alarma

Voz 0470 47:10 gracias por venir tan rápido no se preocupe ha sufrido algún robo un robo no

Voz 15 47:14 se me metió gente vivir en mi casa después de un montón de meses por fin oye podido recuperarlo

Voz 50 47:18 pues tranquilo porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva

Voz 3 47:21 la suceder protege lo que más importa

Voz 51 47:23 las directo la compañía que protege provocar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online el Securitas Direct punto es

Voz 3 47:32 la Ventana con Carles Francino

Voz 0470 47:45 pues aquí seguimos en La Ventana en todo por la radio después del final de etapa de de la Vuelta Ciclista de la de la curioso de las bicis no casar Espando cuando acabas no cuando empieza no valen para el músico no valen para mucho no pero está bien estamos bien está muy bien la moción del deporte estamos con Toni Martínez Especialistas secundarios las buenas tardes con José de hecho la vista de Iñaki de la Torre y si de refranes

Voz 13 48:10 no

Voz 8 48:17 no lo sepa es nuestra

Voz 0470 48:18 corresponsal en Youtube

Voz 8 48:20 tengo dos hijos CT

Voz 1179 48:24 en realidad ese entusiasmo

Voz 8 48:27 decía bueno de la Vuelta Ciclista a otra gran vuelta titular que dejó ayer en Youtube el el rubios vuelve viva el Rey

Voz 1606 48:38 en el mismo pero Méndez Libia

Voz 8 48:41 de meses mientras llega tengo otro titular más hoy traigo esto notición es una de las youtuber más famosas el momento verde Elise que tiene millón y medio de suscriptores es su canal increíble va a entrar en Gran Hermano VIP es un una puerta giratoria nueva que se abre a los youtuber cero seis baraja Soraya no sea hay mucha fuerza ahí hay mucho movimiento verde que entra está youtuber ella tiene un canal en en en en Youtube que parece un poco un Gran Hermano pero de su familia fueron tal diez tiene seis hijos en todo lo que hace es contar esa experiencia de tener seis hijos pero sin nómina Dornier

Voz 1454 49:20 pulsiones de Asuntos Sociales

Voz 14 49:24 voy a entrar en Gran Hermano VIP estoy en mala sólo llevo niña que es el que no pasa por que va a estar veinticuatro horas conmigo sino seis millas que dejó fuera para culpabilidad que ellos están bien Giráldez en las mejores manos pegajoso parte vamos con rajaban porque estamos en un momento de máximo alcance los dinero porque también nos va a su familia os juro prometo días asegura que sí participó en Gran Hermano SFOR vivir la experiencia

Voz 1454 49:55 haber vivirlas experiencias hijos está embarazada va por el por el séptimo así iban a entrar dos digamos en sí allá pues la experiencia Se decían Gran Hermano uno esto es como el que realmente es esta Troya el padre con los chiquillos digo yo creo en semana contraprogramar al lado podrás ver a la madre en Telecinco por otro lado a los chiquillos sea al padre en el canal de Youtube estas Algo pasa con la Familia Real que no que buena tienes que escoger o el mensaje del Rey o la fiesta cae Freire

Voz 8 50:25 pero bueno volviendo a Bergen es difícil dilema difícil dilema siempre

Voz 1454 50:31 si la misa del Gallo con sorianos bueno volviendo a verdel es ese el secreto de es la naturalidad con la que habla de sus cosas ya sea en los piojos de sus hijos o pues sus embarazos no Stop

Voz 52 50:42 sería fiel no cada semana una fotografía de la evolución de la tripita que voy subiendo en Instagram es la pongan Black ni troncos descubierto el me encanta ya que cada semana se pues viendo cómo va creciendo y al final de los meses hace con con la estados dos síntomas estrella esta semanas sueño fue un sueño brutal y que estoy notando también a los vascos

Voz 1454 51:08 bueno vamos a ver no tiene parte obstinan Boxing se es

Voz 8 51:12 todo se puede seguir en su canal bueno aquí

Voz 1454 51:15 me normal esto de compartir tu vida en redes sociales a otras fuerzas les horroriza quién es partidaria de es otra youtuber TR ya tiene doscientos treinta y cuatro mil suscriptores y ella reivindica que es parte de lo que identifica su generación esto de culto a las imágenes que todo lo que cuente sea visual de hecho ha hecho un vídeo que se llaman Manifiesto en defensa del millennials bueno para empezar Djokovic