La Ventana (11/09/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:08 como ya hemos avanzado en La Ventana el presidente del Gobierno respalda públicamente a la ministra de Sanidad va a seguir haciendo un extraordinario trabajo ha dicho Pedro Sánchez ha hablado al término de su comparecencia

Voz 1509 00:18 el Senado cuando los periodistas le preguntaban por el futuro de Carmen Montón después de las informaciones sobre su máster que ha publicado el diario punto

Voz 2 00:25 el sonido menos de cien días se ha recuperado la universalidad el pasado viernes incluso puso en marcha la tramitación de una ley muy importante para este Gobierno como es la ley por luchar contra la vio infantil en definitiva lo que está haciendo durante estos últimos meses es precisamente lo que se por tanto lo único bueno que como presidente de Gobierno es que la ministra el extraordinario trabajo

Voz 1509 01:09 ha sido en los pasillos cuando ya se marchaba en la sesión de control se ha hablado de Cataluña en el día de la Diada sea ha provocado un rifirrafe entre el presidente y el portavoz del PP en la Cámara Alta

Voz 4 01:20 le pido señor presidente es que rectifique esta política de apaciguamiento es de diálogo con los independentistas porque es una política que conduce necesariamente al fracaso cuanto antes rectifique usted esta política va a ser mejor para todos los días el cambio esto

Voz 3 01:36 cambio era ver a un Partido Popular

Voz 5 01:39 regresando al pasado

Voz 1722 01:41 agregando al agravio territorial volviendo a utilizar a Cataluña como ariete como hizo el señor Arenas y otros tantos en tiempos pretéritos el cambio era volver a ofrecer a los españoles al conjunto de la sociedad catalana Un proyecto de disgregación de división de fractura y no de unión y de agregación que es lo que está defendiendo

Voz 1509 01:58 el Senado a las calles de Barcelona donde se desarrolla la manifestación Aitor Álvarez buenas tardes

sector anticapitalista de Podemos en Madrid no acepta el modelo elegido por la alcaldesa Manuela Carmena Lorena Ruíz Huerta la portavoz de la formación morada en la Asamblea dice que duda de que Carmena haya entendido bien en qué consiste ahora Madrid dice que en Podemos es obligatorio hacer primarias y que esto no puede ser una excepción

no se debe aceptar un pacto un acuerdo de despacho en el que no es conformémonos con un pues todos los puestos que sean iraquí digamos el orden en la lista creo que eso tiene que ser consecuencia de un proceso democrático participativo de primarias porque eso es lo que está en nuestro ADN lo que está en los estatutos de nuestra organización

ha quedado la Guardia Urbana de Barcelona dicen que hasta aquí hasta las calles de Barcelona han venido a pedir que se haga efectiva la red

pública catalana alrededor de un millón de personas

Voz 3 02:51 pública catalana alrededor de un millón de personas

Voz 1315 03:01 sector anticapitalista de Podemos en Madrid no acepta el modelo elegido por la alcaldesa Manuela Carmena Lorena Ruíz Huerta la portavoz de la formación morada en la Asamblea dice que duda de que Carmena haya entendido bien en qué consiste ahora Madrid dice que en Podemos es obligatorio hacer primarias y que esto no puede ser una excepción

Voz 8 03:17 no se debe aceptar un pacto un acuerdo de despacho en el que no es conformémonos con un pues todos los puestos que sean iraquí digamos el orden en la lista creo que eso tiene que ser consecuencia de un proceso democrático participativo de primarias porque eso es lo que está en nuestro ADN lo que está en los estatutos de nuestra organización

Voz 1315 03:37 Lorena Ruíz Huerta viene esta tarde a partir de las siete y veinte al debate La Ventana de Madrid también con el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea Ignacio Aguado en Alcalá de Henares el comité de empresa y los sindicatos de la empresa Transcont se han reunido hoy para negociar el calendario de movilizaciones que terminará con una huelga el cinco de octubre lo último sobre este conflicto laboral es que los sindicatos elevaron a casi doscientos el número de empleados de la planta de San Fernando que la empresa tiene previsto despedir SER Henares Ana Rodríguez

Voz 9 04:03 el objetivo es aseguran presionar lo máximo posible para evitar la firma de este ERE que tiene previsto el despido de doscientas personas Manuel es miembro de este comité

Voz 10 04:11 la empresa nos ha dicho que la región es genere iban a concluir el día cuatro pero que ponen a resaltar cinco entonces probablemente vamos a convocar huelga estando el cuadro como el cinco para eh el último voy a enloquecer es presionar todo lo que sea posible para evitar la firma de de de

Voz 1509 04:28 mientras habrá movilizaciones tanto en San Fernando

Voz 9 04:30 Ares como en Torrejón de Ardoz en Móstoles las

Voz 1315 04:33 Aldesa Noelia pues no va a dimitir a pesar de que se lo pide la oposición su socio de gobierno ganar Móstoles que la acusa de comportamiento despótico además los organizadores del festival reclaman más de cincuenta mil euros al Ayuntamiento por el cambio de recinto cielos despejados en Madrid temperaturas algo más altas que ayer a esta hora tenemos veintiocho grados en el centro de la calle

Voz 1509 04:59 completa la información con el deporte con Laura Díaz buenas tardes acaba de terminar la décimo sexta etapa de la Vuelta enviado especial Íñigo Marquínez cómo ha ido la tapa

Voz 0802 05:08 buenas tardes desde Torrelavega Simon James mantiene el jersey de líder Alejandro Valverde se queda segundo en la clasificación general la XXXIII segundos ICREA y que se mete en el podio A52 segundos podio del que sale Nairo Quintana una vez concluida la decimosexta etapa de la Vuelta Ciclista España contra reloj individual en la que se ha impuesto Ron Dennis San mañana etapa de alta montaña con final en el monte hoy

gracias Iñigo a las nueve menos cuarto España Croacia en su en el segundo partido de la Liga en la acciones de la selección también a ahora Islandia Bélgica ya a las siete menos cuarto la sub-veintiuno se enfrenta Irlanda del Norte en la clasificación para el Europeo

Voz 2 08:34 esta noche en la Ser Carrusel deportivo y hora25 tú eliges Si quieres fútbol elige Carrusel selección España Croacia en la sintonía habitual de la Ser lo que prefieres es actualidad Le Ángels Barceló en Hora Veinticinco con el análisis de la Diada de Cataluña en nuestra aplicación móvil Cadena Ser punto com cuya onda media aquí tú eliges Cadena SER la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 09:05 sólo seis y nueve minutos de la tarde las cinco y nueve en Canarias el devenir político social y económico de Europa en los últimos años ha provocado entre otras cosas que salgan del armario cadáveres que parecían ya guardados para siempre por ejemplo el fascismo se vuelve a hablar muy a menudo de esa de esa venenosa ideología a veces con razón por desgracia otras no tanto a veces exagera hoy en nuestro paseo diario por la Historia recordamos al fascista por excelencia Benito Mussolini como demostró tener más vidas que un gato

Voz 18 09:37 en La Ventana acontece que nuestro con un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 09:53 a a Benito Mussolini sea lo intentaron cargar en cuatro ocasiones y a la quinta fue la vencida el once de septiembre de mil novecientos veintiséis fue una de esas veces cuando un anarquista lanzó una bomba contra el coche el artefacto rebotó en el techo y al final nada ruina estalló en el suelo este desastre de atentado que no fue a ninguna parte sólo da la excusa para saber por qué los cuatro ataques al fundador del fascismo italiano se produjeron en menos de un año justo cuando se notó que la pasión nacionalista que Mussolini coló en las esponjosos mentes italianas llegó para quedarse

Voz 20 10:31 sí soy

Voz 1626 10:55 Mussolini empezó disfrazado de demócrata que cuando ya tuvo a una mayoría entregada se destapó hizo creer a los italianos que eran los mejores y los más listos y les inculcó una fuerte identidad colectiva con él como gran mesías las gentes enloquecía han cuando les hablaba de recuperar la Roma imperial de estar orgullosos de ser muy italiano sin mucho italianos el señor Benito puesto en jarras con las mandíbulas apretadas ojos de pirado gesto de te meto llevó a los italianos a donde quería al delirio nacionalista pie sostuvo ya muy claro entre mil novecientos veinticinco y mil novecientos veintiséis que fue cuando se produjeron los cuatro atentados fallidos la mayoría de italianos arropó al machote Mussolini que se pasaba de mitin en mitin soltando frases grandilocuentes como que mejor comportarse hundía como un león que cien como un cordero o qué había que creer obedecer y luchar no soltó arengas grabadas en las plazas de los pueblos porque aún no existían los casetes y cuando Mussolini redujo la democracia un partido único cuando cerró periódicos nacionalizó la radio introdujo la pena de muerte ya fue tarde para frenar

Voz 21 12:19 los

Voz 1626 12:20 lo triste es que no fue el sentido común el que acabó con él fue la guerra se lo cargaron los partisanos en el cuarenta y cinco cuando intentaba huir durante doce años el Gobierno retuvo el cuerpo para evitar que le montarán un mausoleo al dictador y al final lo enterraron en el cementerio de su pueblo nadie entendió porqué reclamó su esposa los restos a Mussolini lo pillaron jugándose con su amante los fascistas son muy peligrosos pero también muy raros eh

Voz 20 12:47 sí

Voz 3 12:57 la verdad es que era más peligrosos Ferraro se diría yo irá mucho miedo mucho coraje además ver que los seguidores de las ideas de de Mussolini volver a hacerse visibles y además sin demasiados complejos en fin esperemos que la cosa no vaya más a Bergen a hacer una serie de esto esto no ha ocurrido nunca tiempo

Voz 2 13:19 un comité de bienvenida a tener éxito Franco y cada la monarquía os pone cachondos choque de uno bebiendo por les tocó los borrascas que penetran desde el Atlántico a es que me encanta mirar al esas personas expulsan Aguado a La Ventana de la televisión con Mariola Cubells

Voz 0470 13:48 hoy en los estudios de Radio Valencia Mariola buenas tardes hola buenas tardes cómo están las Barriola que te da muy bien y tú bien muy bien muy bien acompañado ya me imagino bueno me imagino no lo sé claro

Voz 0313 14:00 porque eh

Voz 0470 14:03 bueno hoy ayer estuvo Emilio ante talento

Voz 1509 14:05 esa mesa no sé si lo podría soportar hola cabeza Ames

Voz 0470 14:08 no yo creo que lo aguantaría venga si si eres buena fajador ayer estuvo ayer estuvo Emilio Aragón con nosotros a todo el que lo del premio en el Festival de Vitoria otro veía nada porque lo que hace con Acción contra el Hambre

Voz 7 14:21 a grandes si hablábamos eso

Voz 0470 14:24 a ello han publicado los datos de de Perú

Voz 0313 14:26 buenas que en el mundo pasara hambre y es que el brutal sí es un tipo magnífico la verdad ya ya ya le comprometí a qué otro día volverá para hablar de proyectos de Televisió evidencia

Voz 1509 14:37 según contó Cuesta a dos tablas la mañana sábado exhibiendo

Voz 0313 14:40 para no para no para hoy hablando de escribir

Voz 5 14:43 desde la ventana pregunta qué tienen en común

Voz 0313 14:46 a digamos Velvet

Voz 21 14:49 de sacar a Mateo precisamente ayer una de tus amiguitas

Voz 3 14:53 siento en nuestra casa

Voz 5 14:56 pienso que yo era a Crespo que tiene en común con un cuerpo de élite

Voz 22 15:00 hasta aquí estamos a salvo por lo menos un ratito que Ortiz no puedo consentir que pases ni un solo día en la cárcel ganaremos tiempo hasta que pueda demostrar

Voz 12 15:09 sí como una mula

Voz 2 15:12 aporte millones de pesetas al grupo siempre todas esas condiciones pero sus sino se lo dije antes fue porque sabía que iba a montar un numerito con Pedro aún trajo la pistola o

Voz 3 15:22 o por poner otro ejemplo la casa aquí todo va como que está siendo interrogado por la policía

Voz 0313 15:35 vale ya sé ya sabemos todos lo que tienen en común son series de televisión son series españolas forman parte de ese boom magnífico esa década esplendorosa que está viviendo la la afición española pero hay algo más hay algo más en estos fragmentos de talento que tu decías que acabamos de escuchar es que reivindican es lo que vamos a hacer aquí hoy una figura que durante bastante tiempo demasiado bueno no es que estuviera olvidada pero queda vayan un segundo un tercer plano que es la figura que es la cabecita de los creadores de las creadoras la cabeza de los guionistas hoy hemos invitado a Verónica Fernández a Cristóbal Garrido y Alex Pina aquí a La Ventana de la tele para que se desplacen bienvenidos amigos amiga como es tradición ahora al haber pistas para los oyentes verónicas guionista de Velvet de seis hermanas ahora está inmersa en H que es la nueva ficción de de Netflix de la que también es productora ejecutiva Hall que es una sedientos tres de gángsters no en la en la Barcelona de los de los años

Voz 1 16:32 de sesenta c exactamente eso es en lo que estoy trabajando ahora

Voz 0313 16:37 buena pinta tiene que tiene

Voz 1509 16:39 la serie gánster algo insólito en el panorama

Voz 0313 16:42 buena pinta el Cristóbal es creador y productor ejecutivo de cuerpo de élite escuchamos un fragmento hace un ratito ese disparatado grupo de policías autonómicos hay mezclados coordinador de guiones de de Fariña que yo no sé si has digerido ya el éxito

Voz 0470 16:57 todos los elogios en fin la que les digo Cristóbal o bien todo eh

Voz 7 17:02 sí sí lo estamos dirigiendo me pasa lo bueno es que ahora de repente nos están llegando los premios que esa es una cosa como empezar a revivir

Voz 23 17:10 vez pues yo escribí

Voz 7 17:12 eh Fariña en dos mil dieciséis que les extremo estuvo ondas Carles a quién es el mejor dentro de España

Voz 0470 17:19 a nosotros no podemos tampoco hay tiempo

Voz 0313 17:23 a quien paradas que no nosotros no metemos mano sólo damos opciones que hay temporadas que puede haber dudas porque hay muchos productos hay que compiten en que están bien yo creo que este año no tengo ni idea eh pero que algún ondas de Tele que haya Fariña y no sé qué categoría tengo tengo poquitas dudas

Voz 3 17:41 yo estoy muy contento sí

Voz 7 17:42 independientemente del Ondas me parece querer

Voz 0313 17:45 y Alex el creador de la de la casa de papel que decía alguien esos como Piqué todo empezó con él o sea un poco la la revolución de de de de de de prestigiar Nos fuera de que la serie se habían no sé cuántos países mundo lo mismo te pregunto qué acristala valía ya digerido también todo el boom Bono en la nueva temporada esas otra no

Voz 0758 18:05 sí bueno e más o menos lo hemos digerido con cierto sentido del humor pues ha sido todo muy muy sospechado muy fuerte pero bueno la verdad es que seguiremos haciendo lo mismo es siempre sólo que de pronto hemos empezamos a ser dependencia la gente se ha dado cuenta de que el Espanyol no sólo se de aquí sino que se ven todo el mundo oí escuchábamos y realmente nos estamos en un momento dulce por muchas cosas en en la ficción española usted español

Voz 0313 18:33 mí hoy hablemos de la figura del guionista que por esos dos propone Mariola que que charlemos yo creo que tiene toda la razón no sé si me he quedado corto diciendo antes que los guionistas tradicionalmente han ocupado un lugar no sé si secundarios sería excesivo a la hora de repartir méritos pero que ahora está ahí se ha revalorizado Se sepamos es una evidencia os llama más trabajáis más

Voz 7 18:54 calculáis más como Bryce mejor por dónde empezar venga que esto son

Voz 0313 18:58 la conversación abiertamente

Voz 7 19:00 el viento soplará haciendo gestos no quiero empezar yo porque yo tengo fama de Carla siempre siempre hablo de Mariola saben es verdad que es un muy buen momento para la ficción en general es decir para todo el gremio creo que es un momento maravilloso en el que la entrada en las patas

Voz 5 19:17 por más estando mucho mucho mucho trabajo

Voz 7 19:20 y cuando hay mucho trabajo

Voz 23 19:22 si los guionistas tenemos donde ir a tener

Voz 7 19:25 no es donde cómo negociar si tú no sois los mismos soy más hombre siempre hay más que hay un poquito de relevo generacional que van llegando y ahora está muy de moda insta más de tele y todo el mundo hacer máster Masters Masters

Voz 0470 19:36 las palabras de la cagas la hoy son muy pocos

Voz 1509 19:42 con Alexis Verónica una cosa que sí que me contaba historias es que ahora una cosa fundamental que ha cambiado es que vosotros ya habláis directamente con la plataforma la cadena que eso es fundamental es decir los Proms los los que lanzan esa serie quieren hablar con el creador de la serie que es una cosa que aquí no se hacía Alex ahora ya ese diálogo elimina intermediarios y uno

Voz 0758 20:08 sí yo yo creo que es más amplio que eso no es verdad porque lo que realmente ahora que se busca es una mirada autor al que quizás sea transformaban mucho a la ficción ahora mismo casi es literatura sentido de los arcos de los personas son mucho más complejo los diálogos y nosotros en el caso de Berlín por ejemplo hay nos pasamos tardes enteras pensando la tesis para hacer un diálogo que al final eran monólogos no entonces yo creo que todo es mucho más complejo la ambigüedad lanzan al espectador a odiar a un personaje y luego otro es todo eso hace que que el los los al final los autores sólo los guionistas seamos un poquito más especializados que antes la mirada que antes iba de la productora bueno voy a hacer un policiaco oí una determinada manera ahora cada vez más la forma el ADN la mirada cada más importante yeso también por supuesto lo saben los que las plataformas lo sabe todo el mundo y cada vez bueno estamos en un lugar diferente al que estábamos yo creo que soy en ese sentido creo que está está bien

Voz 1 21:07 bueno yo creo que hay otro cambio fundamental que es que antes si querías ser autor y querías a llevar tu serie si querías controlarlas tenías que da el paso acepte productor hay muchos guionistas pues estoy pensando Ramón Campos estoy pensando en Aitor Gabilondo que han montado sus propias productoras para llevar a cabo sus proyectos para para poder controlar no yo creo que ahora hay un salto más los que no tenemos productora también podemos hacer eso yo creo que es bueno que yo creo que eso es fundamental

Voz 1509 21:37 claro porque lo de dar el salto a la productora también supongo que es mucho más farragoso y no a todo el mundo le apetece lo tiene

Voz 1 21:42 Zidane bueno y claro no no no a mí por ejemplo no me apetece ya lo hice una vez Illa la vendí entonces claro pero esas mieles pero pero creo que eso sí que es fundamental no aunque no tienes por qué meterte en hacer una empresa en en en producir yo misma el producto sino que puedes jugar como juegan los americanos

Voz 0313 22:02 nuevo modelo este nuevo modelo de relación humana o modelo más evolucionado en redunda también en mayor libertad creativa mayor libertad de trabajo para vosotros

Voz 7 22:11 yo creo que sí porque cada vez está siendo un poco una ficción un poquito más arriesgada si en bastante menos es caro nos estamos quitando el pago de la televisión generalista de todos los públicos y eso quieras que no es lo que llevábamos aspira a que los escribís igual a servir de plataforma para una serie en canal generalista depende porque mira creo que hay que reconocer una cosa es que por ejemplo Antena tres y todo el equipo de sonido Martínez y además están haciendo una ficción muy muy muy arriesgada la casa de ahí escribo

Voz 0758 22:40 cuál para unos que para otros Ibon con Antena por

Voz 7 22:43 bueno sí una serie tan difícil como Fariña nació en Antena tres el entonces yo creo que eso también hay que reconocer lo que está guay que las plataformas son diferentes tienen un puntito más allá pero las trescientos

Voz 1 22:55 lo que escribes distinto también depende del presupuesto que tenga sentó donde nos vamos a engañar que si las plataformas entran y te dan unos presupuestos mayores las los conceptos también pueden ser un poco más grandes muchas veces no hemos podido realizar series a mí me ha pasado de te digan en una cadena qué bonita eres Nos encanta pero esto no lo podemos producir entonces es verdad que ahora hay un abanico mayor porque están entrando otro tipo de presupuestos que nos pueden llevar a hacer series con otro tipo de conceptos

Voz 1509 23:22 yo quería volver al riesgo que decía la libertad que decía Carles

Voz 24 23:25 si el riesgo o no

Voz 1509 23:28 que por favor Cristóbal que cuentes lo el flash back porque lo tenían claro

Voz 0470 23:32 mire contigo eh tuvimos un encuentro

Voz 1509 23:35 decía este miércoles sentaron en Vitoria remontaron varias varias anécdotas de cosas que antes pasaban en las reuniones Alex Verónica Cristóbal y que ahora ya bueno pues parece mentira pero no pasa nada

Voz 7 23:47 yo para gracias adiós contaba Javier Holgado en esta charla que tuvimos que hay una determinada cadena no diré cuál porque no lo dijo con lo cual yo no me voy a meter en este lío que no que no quieren flashback en un se en sus series fíjate lo humillante que es puede decir por fin hecho un flashback en una serie que entonces sí entonces hay una cadena el encanto que que tiene prohibirlos porque cree que es que un señor o una señora se levanta del sofá vuelve y de repente en la que estaba muerta ahora está viva no lo va a entender es tan terrible como eso pero está pasando pero ya podemos hacer cuál es la buena noticia que la Cadena Ser

Voz 0313 24:24 oye ir antes porque siempre lo pregunta pero yo creo que es oportuno plantear cobrar más es decir un guionista hoy se gana mejor la vida sepa que hace cinco años por ejemplo en España

Voz 7 24:35 depende guionista de esas yo creo que hay una franja un poco top que que es ser han hecho un nombre por fin por estos rollos de la autoría de la evidentemente ese caché de implica poder de cobrar más pero luego habrá que un campo entremedias que son sueldos posiblemente que llevan igual desde hace quince años posiblemente

Voz 0758 24:56 sin eso no hay posibilidad Alex yo yo creo que está empezando a cambiar o al menos nosotros tenemos otras sensibilidad intentamos hacerlo creo que todo eso está ocurriendo muy rápido también es así de las plataformas pero también estamos en un modelo de cambio en donde la televisión generalista está cambiando donde de pronto yo ver con su vocación hija de quince años y es radicalmente diferente al que hace entonces bueno estamos nos está viviendo un momento de de burbujas de yo creo que empiezan a ponerse los pilares de de de una nueva percepción de guiones a quiso ya está no yo creo que más porque evidentemente ese nuestra producción ahora se distribuyen ciento ochenta países y eso lógicamente cambia el panorama de cambia cambia todo no sea yo quiero contar una cosa lo aprobado perdona

Voz 0313 25:45 de Mariola la burbuja estamos en una burbuja de porque el concepto burbuja la mucho miedo e donde es un poco

Voz 1 25:54 lo que estaba diciendo al es que todo está pasando muy deprisa entonces la sensación de que de repente yo hablo por mi experiencia personal y creo que soy una privilegiada en esto no que de repente tengas un montón de proyectos e en un año que te llamen eh los americanos que te pidan cosas que tienes ABC una sensación de cuando va a aparecer el señor Bono el ramo de flores y te voy a decir que esto es inocente y que sea un poco esta sensación tenemos eh cuando hablamos de burbujas es cómo se va a poder llevar esto muchos años Éste es de esta producción que parece que va a entrar de mano de las platanero más que las cadenas también siguen produciéndose a nosotros no o Atresmedia estudios que de repente aparece en en el osea que va a pasar que yo tengo la sensación de que esto es un boom que luego se estabilizará

Voz 0313 26:40 pero el consumo pero el consumo de series digo desde el punto de vista de espectador no ha tocado techo yo creo

Voz 0758 26:45 yo creo que estamos en un bombas de verdad en el que ahora mismo no sabemos dónde dónde dónde acabará estoy realmente las series son el movimiento cultural más importante que hay yo lo veo con buenos jóvenes escritores de la literatura

Voz 0470 27:00 que era el hermano mayor

Voz 0758 27:01 está convirtiendo en el hermano pequeño está ocurriendo algo tremendo desde el punto de vista de la horquilla de gente que ve series no locales las es que el espectador ve tan casi tantas horas de ficción que es un experto en sabes dedica diez doce horas a la semana ver series entonces realmente entiende ya todo muchísimo más que los ejecutivos de televisión porque dedican más la de ficción no caigo

Voz 1509 27:28 no saben más que los ejecutivos de televisión y ahora mismo es más difícil financiar una peli

Voz 7 27:33 serie me decís todos siempre por ejemplo una película hay mucha más serias que pelis y entonces claro que hay un mercado de series y con una demanda tan grande que es mucho más fácil es mucho más fácil no es fácil desde luego hay mucha más gente que está reclama

Voz 0313 27:48 no series ahora mismo que que que

Voz 7 27:50 el Estrecho volviendo a esta palabra maldita de los masters ya la gente estudia para hacer series aquel

Voz 1509 27:58 otra cosa es que contáis siempre es lo bueno de las plataformas y de internacionalizar esto lo sabe bien Alex por la cuestión esa el minutaje no que si tú te vas fuera puedes hacer series de cuarenta y cinco cincuenta minutos que ahora aquí

Voz 0470 28:11 para trató poco a poco aquí todavía

Voz 1509 28:13 no está implantado aunque se supone que vamos a verlas yo supongo que eso es fundamental no

Voz 0758 28:19 si a nosotros nos ha ido muy bien haciendo setenta minutos para luego

Voz 7 28:23 por qué

Voz 0758 28:26 en abril de los en veintidós y realmente a los que han series un poquito Frankenstein pero qué tal cómo se consumen que es acabo uno Lacasa es muy adictiva hasta varias semanas en el puesto más activo vuelves a empezar a otro hábito se un flujo continuo pero yo creo que es maravilloso que empecemos a cinco cincuenta minutos que nos pongamos

Voz 3 28:48 en forma de razón creo que éramos el último reducto

Voz 25 28:51 como lo de Astérix la aldea gala

Voz 7 28:55 eso es terrible escribirlas pero también entiendo que es terrible verlas para el espectador

Voz 1 29:00 son las once menos diez señores lo acabamos claro sí claro pero hay otra cosa que ahora las vemos sin publicidad o sea ver un capítulo y encima te dicen dentro de cinco segundos otro y hay mucha gente yo pienso en mis hijos que tienen la edad de que habla avales que las venas

Voz 26 29:15 móvil que las venerada para que las novela ordenador

Voz 1509 29:17 pues yo reivindico desde aquí que la la tele las series que creáis sea de ver en pantalla

Voz 0470 29:23 lo lo que miras donde las amigo

Voz 1509 29:29 este no es lo mismo si Osés forfaits en un plan luego la vamos a ver en nuestro móvil por favor

Voz 7 29:34 la venda tanto gustito ir en ese tren camino a Vitoria Mariola también es verdad pasando por los que todo el mundo tiene un ordenador encendido con una serie viendo Fariña no

Voz 0470 29:46 la casa de papel con nuevas series venga va pega

Voz 7 29:49 clásicas del cable también propone la como el tomate como justamente coincide con el estreno y era como una cosa como todo el mundo estaba muy enganchados a eso es maravilloso

Voz 0313 29:55 si esos fantásticos tú en qué andas Cristóbal ahora ahora mismo

Voz 7 29:58 a ver yo ahora es que no puedo contar lo que sabe estoy con un desarrollo de unas

Voz 1509 30:01 pensaba que a Francia Francino te iba a pillar en el renuncio

Voz 7 30:04 solamente hay ingenieros me gracias estamos desarrolló Adolfo valor y luego desarrollado una serie y luego se puede hablar de cosas que no son seres estrenó dos pelis a principios del año que viene así que me encanta

Voz 1509 30:17 se puede hablar de Cort

Voz 7 30:20 sí es como una cosa antigua para la selección

Voz 0470 30:25 mañana

Voz 0313 30:27 y Alex estás en el embarcadero en otra cosa también no estamos en el embarcadero Movistar no hasta ahora lo hemos visto al no

Voz 0758 30:34 ahorrando en el bufete en un sitio maravilloso que yo conocía muy poco y ahora realmente estoy fascinado de con con con el lugar que es muy magnético además estábamos con ha explorado pocos no era

Voz 1509 30:46 bueno audiovisual visualmente

Voz 0758 30:49 lo que nos viene muy bien porque la serie tiene como esta especie de cosa anacrónica de del verano de nuestra infancia sí está muy bien hay con motos ventas también con con la Castle Babel tres y luego estamos con ya con los ingleses bromeando con la gente de cara a una siguen en inglés que es guay Lines Saviola ahí qué bonito ha quedado

Voz 1509 31:06 eso con la gente Crown asusta al Barça

Voz 0758 31:09 eh desea de verdad bueno en lo que no podíamos imaginar hace seis meses de pronto está ocurriendo

Voz 7 31:15 pero la gente diga también que estamos esperando una serie con la espina del del de la casa de papel

Voz 0470 31:21 no vayamos con compras

Voz 0313 31:23 ese es decir oyentes decía Verónica hablábamos una serie de gánster de Barcelona de los años sesenta ahora está escuchando motos vintage en el embarcadero ya alguna alguna historia de cosas que estén ocurriendo ahora no tienes ganas de meterle mano a lo mucho que está ocurriendo en este país qué serie usaría ilusión escribir quioscos encargaran que os dejaran escribir sobre lo que está ocurriendo

Voz 7 31:45 sí pero ahora falta que se al Máster

Voz 0470 31:47 pues podemos ser un poquito más atrás

Voz 7 31:49 que Mariola sabe que lo a decir pero yo me he tirado un año haciendo cuerpo de élite que en cada uno de los tiros si éramos una buena Samantha los

Voz 0313 31:57 en este fragmento como es en la actualidad

Voz 7 32:00 a los Pujol a la misión era una cosa de la actualidad y yo estoy feliz de poder haber tocado esos temas en en el Nacional que emitían justamente el martes técnicos hacia Fariña también dando un poco de hostias y no voy a volver a trabajar en este país en la Villa pero bueno a mí me encanta

Voz 1 32:22 qué hacer una serie política de verdad claro al estilo

Voz 7 32:25 no es verdad

Voz 0470 32:27 pero me ha pasado

Voz 0313 32:31 Camps el ala oeste de la Casa Blanca hay que decir que los partidos sean como seguía amén que

Voz 1509 32:36 la gente viene a ver si me encantaría

Voz 0313 32:38 pues quieres coger la última década el el sábado se cumplen diez años de la caída de Lehman Brothers Bono en estos diez años en todo el mundo pero en España en particular joder la cosa que han pasado ya casi aunque Fable más

Voz 1509 32:51 sí Carles aquí yo muchas veces que no nadie se atreve realmente a dar ese paso Alex de una serie política tipo esto que ha dicho ella o José of Carso seremos

Voz 0470 33:01 algún cuando fue comprado nadie echó cuando he dicho Valencia era Albufera digo igual por ahí lo remató

Voz 7 33:09 estuvo los

Voz 0470 33:11 Fierro delito ahora aún

Voz 0313 33:18 pero bueno amigos sales Cristóbal G Verónica muchísimas gracias por estar en La Ventana de la tele hoy dejó mucha suerte seguimos en contacto vale o Barriola cuya osado no hables tanto José

Voz 38 40:26 eh

Voz 19 40:40 eh sí sí

Voz 0313 41:35 faltan dieciocho minutos para que sean las siete de la tarde las seis en Canarias como hace poquito que hemos arrancado la nueva temporada de algunos oyentes nos lo han preguntado quiero simplemente confirmarle es que nuestra Ventana de la filosofía que empezamos abrir hace hace ahora un par de años va a seguir abierta como es obvio esa temporada los martes justo a esta hora no estamos cuadrando fechas para digamos la inauguración oficial pero esa ventana va a seguir abierta hoy precisamente hablamos filosofía porque esta semana va a terminar

Voz 3 42:01 el viernes completamente con una reunión importante pero vamos a hacer un poquito de historias dos mil trece cuando se aprobó la la famosa Lomce la asignatura de Filosofía en la Educación Secundaria en Bachillerato quedó quedó arrinconada dejó de ser obligatoria en cuarto de la ESO y en segundo de Bachillerato es verdad que hay que decirlo porque es de justicia

Voz 0313 42:21 es de un dirigente del Partido Popular de los que estaban entonces

Voz 3 42:23 está en el poder admitió su horror no pero después nadie lo ha subsanado legalmente en la práctica bastantes comunidades autónomas la han mantenido en sus en sus currículos educativos otras autonomías están pensando hacer lo discuten y tal pero hay un grupo que que que trabaja que que lucha que pelea desde hace desde hace bastante tiempo porque así

Voz 0313 42:44 la ley la ley general la que devuelva esta categoría a la asignatura de de filosofía quiere que sea el Ministerio de Educación en la que todo el que tome la decisión este próximo viernes van a a recibirles saludamos a María José Guerra ex profesora de Ética de Filosofía Política de la Universidad de La Laguna y ex presidenta de la Red Española de Filosofía María José buenas tardes hola buenas tardes qué tal cómo se presenta esta reunión del viernes lo primero haber

Voz 10 43:10 bueno a mí la Red Española de filas hacía va esperanzada sobre todo porque llevamos el aval de estos años que tú ha narrado en donde en cada comunidad autónoma se ha dado se ha negociado y bueno he afortunadamente una gran parte de la alumnado puede cursar la filosofía en segundo de Bachillerato y también una asignatura de carácter filosófico en cuarto de la ESO

Voz 0313 43:42 yo sí pero claro no

Voz 10 43:45 extra aspiración es que no haya esta disgregación sino que vuelva a ser la filosofía obligatoria para todo el alumnado de todo el país

Voz 0313 43:55 tal lo se decía que estos en estos últimos años han trabajado ustedes como hormiguita yendo comunidad por comunidad hablando convenciendo hay dos que siguen aplicando la Lomce tal cual que son Madrid Murcia le pregunto por curiosidad sí sí saben los motivos sí porque ha costado más salió si están de acuerdo ahora en este cambio que parece que viene

Voz 10 44:14 sí en la Asamblea de Madrid se votó una proposición no de ley a favor de la vuelta de la filosofía el Gobierno de Madrid pues ha hecho caso omiso si es verdad que tuvimos una reunión con ellos donde nos proponían pero para primero de Bachillerato una ampliación de filosofía pero no lo veíamos no razonable porque nosotros aspiramos a que la filosofía igual que cualquier otra asignatura tengo un ciclo formativo una iniciación un desarrollo en la culminación porque desde el punto de vista pedagógico además es lo apropiado y lo justo también se iniciaron conversaciones en Murcia donde creo que está pendiente también que el asunto vaya al Parlamento regional en un momento determinado justo cuando se levantaron todos de la mesa del pacto educativo donde ya había un consenso sobre la vuelta de la filosofía con el PP incluido pero el Gobierno de Murcia decidió también romper las negociaciones en concreto su consejera de Educación

Voz 5 45:17 en el resto de las comunidades bueno

Voz 10 45:19 hay procesos abiertos aquí mismo en Canarias en el País Vasco ahora no hay una reunión próximamente Galicia de Alicia por ejemplo hubo una campaña el Parlamento decidió que volvía en tres bachillerato hacer o no hacer común para todos los estudiantes también ha habido avances en Castilla León es decir que ya no es una cuestión de color político porque hay como tú bien decía un sector del Partido Popular que decía que vuelva la filosofía Sandra Moneo que era la represa ante en la comisión del Pacto dijo que el PP se había equivocado que el ministro verse había equivocado que había sido un error así que confiamos porque realmente la Comunidad filosófica está muy muy pendientes de todo lo que pase tenemos esperanza porque además Pedro Sánchez se comprometió a que no devolvería

Voz 5 46:18 en obligatoria la filosofía bueno lo

Voz 0313 46:21 a proponer una cosa María José que además de de invocar el concepto de obligatoriedad de que el la la la boda hablemos también de lo necesaria que esta filosofía tengo un ejemplo magnífico mire Tejina es saludar que está en Radio Sevilla a José Barrientos José buenas tardes o

Voz 39 46:36 hola buenas tardes se Barrientos es profesor

Voz 0313 46:38 los Sofía de la Universidad de Sevilla y miembro de los grupos de investigación de filosofía aplicada ya experiencia árida acaba de regresar de México donde desarrollado un taller con con mujeres en cárceles en dos puedes explicar José exactamente en qué ha consistido eso es decisivo en cárcel filosofía como como cuadra como casado

Voz 39 46:55 hasta veinte a uno del compañero estuvieran a punto de matarle

Voz 5 46:57 la cárcel porque no le cuadra pues la idea

Voz 39 47:00 destacó con cuando Eduardo Vergara hace diez años empieza en en la cárcel de de Morón aquí en Sevilla y pasó de trabajar en una cárcel por tres meses a un trabajo durante diez años en en varias cárceles de hecho ahora empieza en Botafogo en Algeciras otra vez

Voz 3 47:15 sobre

Voz 39 47:15 a esta idea que era una idea de un de un alumno de filosofía lo que nos planteamos fue hacer un proyecto ya no sólo con con cárceles españolas sino con cárceles mexicanas brasileña ecuatorianas es decir estamos en varios países de Iberoamérica leía fundamentalmente fue es desarrollar la filosofía en el sentido de desarrollar pensamiento crítico Gobierno de las emociones

Voz 7 47:36 que uno de alguna forma se controle yo pensaba

Voz 0313 47:39 en el estoicismo de alguien que está en la cárcel enseñarán en fin a sobrellevar de la mejor manera eso que está viviendo no

Voz 39 47:45 exactamente son las dos base sean el estoicismo tenemos el el Logos la fije lejos

Voz 7 47:50 esa mente el logo es el pensamiento crítico y electos

Voz 39 47:53 quería este este Gobierno de las emociones entonces la cuestión es precisamente a través de técnicas estoica pues ayudamos a a las presa primero a que salgan de su caverna digo de caverna en el sentido platónico en el sentido de que si no conocen lo que la realidad pues de alguna forma las ayudamos a que se den cuenta de que la realidad puede ser mucho más plural que una ética como si no me aprovecho de los demás los demás aprovechan de mí y luego les enseñamos también pues pensamiento crítico porque en muchas ocasiones las presas sobre todo en México están allí de grasa solamente porque no tienen capacidad de de de de de gobernar sus propias pasiones son

Voz 0758 48:28 lamentablemente en muchos casos son víctimas

Voz 39 48:30 de narcos de narcotraficantes el ex las han puesto a como señuelo de El turista de para arrugar al al turista para para en fin para para asaltar a turistas y entonces pues la verdad es que son bastante bastante es bastante lamentable la separación en en ese sentido entonces en el caso de los hombres pues pasa lo mismo no ese gobierno de las emociones que hace o ese estar dentro de la ideología de que el macho dentro de la cárcel es el que tiene que tener poder pues claro de alguna forma no es no es decir le tiene que ser bueno ir tiene que ser no se trata de que ellos por sí mismo desarrollen su propia asiste Kenia desarrollen su propia vida pero no marcada por la idea

Voz 5 49:11 elogió de la cárcel la ideología de un contexto que es el que les ha metido en una pregunta José iba iba iba iba para demandar por la reacción

Voz 0758 49:18 General de la de las presas pero

Voz 0313 49:21 hay alguna historia concreta ahora que estamos hablando de esto te viene a la cabeza algún rostro algún ejemplo alguna mujer que dijeras ostras pues mira a esta realmente la va a ayudarle le va a funcionar