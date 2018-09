La Ventana (11/09/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1454 00:00 siete de la tarde a las seis en Canarias

Voz 0313 00:08 un millón de personas según la Guardia Urbana ha participado esta tarde en la manifestación que ha ocupado la avenida Diagonal en Barcelona con motivo de la celebración de la Diada

Voz 1454 00:16 los actos ya han terminado la marcha independentista los discursos también pero sigue allí Pablo Tallón porque ha hablado también hace unos minutos el presidente de la Generalitat hablo buenas tardes

Voz 1673 00:26 buenas tardes miles de personas un millón según la Guardia Urbana han llenado la avenida Diagonal con banderas hasta dadas y con la camiseta color salmón fluorescente de este año miles de personas que se han hecho huir con el grito habitual de independencia al que este año se ha sumado también el de libertad presos políticos como decías cuando ha finalizado la marcha el presidente ha mostrado su satisfacción por la participación y ha pedido al presidente Sánchez que tomen nota

Voz 1 00:48 pido al presidente Sánchez Le pido a los ciudadanos de España es que siempre va a venir la misma respuesta del Estado español es que es lo mismo que gobierne el presidente Rajoy que el presidente Sánchez por favor apliquemos la máxima inteligencia política escuchemos la voz de la gente estamos en el siglo XXI estamos en el dos mil dieciocho no puede ser no puede ser que en presos políticos exiliados

Voz 1673 01:11 los parlamentos cabido aquí en Palau Reial las entidades independentistas han avisado a Sánchez de que ya no vale votar más autogobierno han insistido en que hay que lograr la independencia ya han reclamado los partidos catalanes independentistas unidad partidismos y que trabajen para implementar lo que ellos definen como el mandato democrático

Voz 1454 01:29 el presidente Pedro Sánchez ha alabado la labor de la ministra de Sanidad cuestionada por las presuntas irregularidades en su máster ha dicho Pedro Sánchez que está haciendo un extraordinario trabajo ha relatado sus éxitos en estos cien días de Gobierno y ha dicho que va a seguir haciendo es extraordinario trabajo cuando le han preguntado si descartaba la dimisión de la ministra el personal de cabina de los pilotos de Ryanair convocarán una nueva huelga en principio en varios países de la Unión Europea Josema Jiménez buenas tardes

Voz 1645 01:53 buenas tardes el paro va a tener efecto al menos en España Portugal Italia Bélgica y Holanda en principio será el veintiocho de septiembre aunque la fecha definitiva se va a anunciar el próximo jueves en Bruselas y ese mismo día tendrá lugar una reunión entre sindicatos y representantes de la Comisión Europea en esa entrevista los trabajadores de la aerolínea de bajo coste para solicitar al Ejecutivo comunitario que actúe contra el modelo de Ryanair copiado por otras compañías que está precarizar el sector aéreo el personal de cabina de la operadora está enfrentado con la dirección de la compañía por las condiciones de los empleados ya convocó paros en varios países europeos los pasados julio y agosto

Voz 1454 02:32 aumenta por tercer año consecutivo el número de personas que pasan hambre en el mundo según la FAO el organismo de la ONU encargado de la alimentación y la agricultura el director general ha advertido que los conflictos armados de larga duración y el cambio climático están haciendo dar pasos atrás al objetivo de lograr el hambre cero para dos mil treinta las cifras generales en la voz de la directora de Alimentación y Nutrición de la FAO

Voz 2 02:51 el nombre que los

Voz 1460 02:54 cifra de personas que pasan hambre han vuelto a subir hablamos de ochocientos veintiun millones de personas una década nueve pasa hambre en el mundo es muy preocupante e indica que se revierte la tendencia de los últimos quince años y vuelven a subir las cifras

Voz 2 03:08 ahora resulta que está lejos nuevamente claro

Voz 0098 03:11 si los titulares el deporte con Laura Díaz en juego en España Irlanda del norte de la selección sub veintiuno Partido de la frase de la fase de clasificación para el Europeo dos mil diecinueve de momento minuto dieciocho en el Carlos Belmonte cero dos Ghana Irlanda aunque sin problema para los de Luis de la Fuente que ya estarían clasificados a las nueve menos cuarto la selección absoluta se enfrenta a Croacia en el Martínez Valero en la Liga de Naciones en fútbol español Barça Girona la Liga han pedido formalmente a la Federación jugar en Miami en la Vuelta a España tras la contrarreloj de hoy Jade sigue líder con Valverde XXXIII segundos Chris Brooke se mete en el pódium A52 también en ciclismo Javier Mínguez acaba de dar la lista de España para el Mundial finalmente Mikel Landa podría estar en Innsbruck es todo sigue La Ventana ellos saben que lo tienen todo

Voz 1454 03:49 cadena ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que ha pasado este martes a las a las ocho a las siete en Canarias en el informativo Hora Veinticinco

Voz 3 03:57 ese el servicios informativos

Voz 1454 04:04 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus comisiones

Voz 4 04:07 comisión de Ataturk la que te cobran banco formalizar hipotecas comisiones subrogación

Voz 1305 04:10 la que te cobren banco cambiaré a otro comisión cambio de condiciones

Voz 4 04:12 te cobren Baco por ampliar importante en sus casas

Voz 5 04:15 Teka te viene todavía mejor conocer la hipoteca de un banco

Voz 6 04:18 que no te cobra comisiones elige bien

Voz 7 04:21 noticas naranja de ING elige entre variable mixta con el precio que buscas y cero cero cero comisiones se encuentra en ese punto es

Voz 8 04:29 la crisis se llama tunecina estás en casa no por el que este fin de semana han entrado a robar en varias casas de la urbanización Miera para avisar T

Voz 9 04:37 ah vale gracias pero en mi casa no han entrado porque yo tengo alarma no me han avisado bebía meterse en la aplicación para ver cómo está mi casa

Voz 10 04:44 que lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo garra llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 0827 04:55 de lunes a viernes de seis de la mañana a doce y veinte

Voz 3 04:58 hay para ahí con Pepa Bueno sigue la actualidad sigue la vida sigue la radio Toni Garrido que esto es la radio ruido silenció siguen las también en Hoy por Hoy punto es sigue las

Voz 11 05:14 hay vides que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina también a Ibiza es como las de María

Voz 0827 05:19 a Rubén que gracias a su testamento solidario uno

Voz 11 05:21 te ayudarán a que miles de niños tengan educación vacunas y nutrición en el futuro Súmate habidas que dan vida incluyendo a Unicef en tu testamento informa tienen novecientos novecientos siete quinientos cuente estamento Unicef punto es

Voz 0771 05:34 con tres tenedores tienes un restaurante con tres tiene más Un trilingüe con tres versos un terceto con tres cifras el triple de la ONCE un juego en el que es muy fácil ganar elige un número de tres cifras cualquier combinación de ellas pude tener premio por sólo cincuenta céntimos puede escaner ciento cincuenta euros y ahora además hay todo

Voz 11 05:50 sorteos diarios triples de la ONCE tres cifras que da mucho juego

Voz 7 05:56 todo comienza con la ilusión de imaginarlo para sentir la emoción de conseguirlo la alegría a celebrar Flor llega cuyo de tenerlo entre las manos para

Voz 12 06:06 todavía estás a tiempo Premios Ondas los más prestigiosos galardones de radio y televisión que se conceden en España entre en premios Ondas punto com e inscribe tu candidatura antes del día dos de octubre categorías para radio televisión publicidad radiofónica y música Premios Ondas vive cada momento

Voz 13 06:29 la Ventana con Carles Francino

Voz 1305 06:32 sí

Voz 14 06:37 sí

Voz 15 06:40 está muy bien que son más pues a sí

Voz 14 06:50 otro escritor

Voz 15 06:53 yo somos una misma anuales

Voz 3 07:03 eh

Voz 0313 07:06 es posible que alguna vez hayan preguntado de qué sirven exactamente los premios y los concursos que los hay de todo tipo de literarios científicos de innovación igual piensa no se vende gran cosa optar abogados esas convocatorias que anima a participar a competir y Seat o reconocimiento por o retribución económica o por ambas cosas sirven de mucho sobre todo cuando están bien planteados hoy vamos a poner el foco en algunas historias en algunos proyectos que tienen impacto directo en la vida de las personas y que tal vez sean realidad gracias a este tipo de convocatorias mañana la Fundación Mapfre en Madrid va a acoger la semifinal europea de unos premios dedicados concretamente a la innovación social han participado emprendedores de España de Italia de Reino Unido de Austria el se han recibido casi quinientos proyectos ibamos a desearle suerte a tres concretamente que vamos a conocer con más detalle

Voz 3 08:00 el primero atención es un auricular

Voz 0313 08:04 para evaluar en todo momento el riesgo de sufrir una crisis de epilepsia un dato para contextualizar el tema que la actualidad hay cincuenta millones de personas en todo el mundo con trastornos de de este tipo que derivan en en crisis convulsivas idea ellos entre cuatrocientos y setecientos mil viven en España saludamos a uno de los fundadores este proyecto llamado MJ en en euros Serveis salva Gutiérrez buenas tardes hola qué tal salga bienvenido oye lo primero íbamos por púrpura curiosidad y esto cómo funciona como se puede detectar eso

Voz 16 08:40 pues la verdad es que muchas cosas sencilla porque la palabra epilepsia proviene del griego

Voz 17 08:46 es decir porque por sorpresa

Voz 16 08:49 estamos intentando hacer una cosa que por definición parecería que es que es imposible si esto funciona de maneras nosotros ha comentado

Voz 0313 08:59 si todas las Simón eléctrica de ocho

Voz 16 09:03 te imaginas a la persona que está en el hospital con la cabeza llena de cables especie pues esto es lo que hacemos nosotros pero lo hacemos en la vida diaria de las personas con estos recular con con esta señora que recogemos la enviamos una aplicación Murgui en esa aplicación unos algoritmos de inteligencia artificial entienden que está pasando en el cerebro de esta persona si cuando entienden que esta persona va a tener una crisis

Voz 17 09:29 ya son ha señalado

Voz 16 09:31 con eso conseguimos que esta persona pueda evitar tener una caída o un accidente grave a consecuencia de la crisis

Voz 0313 09:38 pero en qué punto está vuestro proyecto cuando cuando podemos calcular que que llegue a la calle

Voz 16 09:44 pues mira nosotros ahora mismo estamos a punto de acabar un ensayo clínico

Voz 0313 09:47 seguimos haciendo son Barcelona se

Voz 16 09:50 estamos en proceso de desertificación porque Aznar estamos hablando de

Voz 0313 09:54 es que son producto médico

Voz 16 09:56 cuál ha regulatorias muy compleja si esos próximo objeción se esperaba la cabeza y si todos esperamos poder estar el mercado va sin chico

Voz 0313 10:07 oye salvo no curiosidad y cómo se os ocurre esto por qué tratamos de buscar solución a esto es por algo por alguien de del entorno próximo pero la experiencia propia claro

Voz 16 10:20 hay motivo absolutamente personal fundado principal de proyectos

Voz 0313 10:26 a mi compañero no

Voz 16 10:28 él tiene una hija con epilepsia diagnosticado desde hace dieciséis años David siempre vive con miedo de no saber cuándo se fijaba como aquel desde pequeñita la niña siempre ha tenido que ir de la mano de esos para los porque cualquier momento podía tener como te comentaba en un accidente que hecho los ha pasado de esa entonces David que es ingeniero siempre he estado pensando qué puedo hacer yo para para llevar a mi hija hace seis hollines Asprocon y a mí que soy ecologista y a un ex compañero de trabajo de sus yo también quiero que tiene varios para hacer algo que parecía imposible hacerlo real hecho pues desde hace seis años estoy estamos trabajando en este proyecto se totalmente personal

Voz 0313 11:12 pues felicidades es suerte salva muchísimas gracias a vosotros adiós buenas tardes segunda iniciativa de la que nos ocupamos esta tarde en La Ventana un proyecto llamado zumitos Se trata de una encuesta anónima online que permite detectar en los centros escolares es muy importante también el nivel de riesgo y tipos de de de acoso de ciberacoso en de abuso sexual hay violencia de género saludamos a uno de esos creadoras Andrea acompaño buenas tardes hola hola buenas tardes mira comienza con el final de la conversación de nuestro invitado anterior ni es total la idea parte también de de experiencias propias de de de moverse en un entorno donde se detecte el problema aunque

Voz 17 11:51 correcto que normalmente bueno en nuestro caso por ejemplo de una prima mía pequeñita estuvo durante un año sufriendo o ciberbullying

Voz 0313 12:01 vaya luego la sobrina de nosotros

Voz 17 12:03 los dos fundadores justo estaba en en un colegio en el que salió un escándalo bastante importante de abusos sexuales entonces bueno decidimos poner el conocimiento de los tres que ver que que es que podía ser muy como se podía hacer de la mejor manera no y ahí surge

Voz 0313 12:21 al habéis hecho pruebas ya en en algún Köhler algún centro escolar porque cómo funciona exactamente la encuesta ver

Voz 17 12:28 mira eso es una encuesta que

Voz 0313 12:30 con lo cual hace que los niños

Voz 17 12:32 los te sienta mucho más confiados a la hora de contar la verdad eso por un lado y luego por el otro tiene un doble enfoque es que la niña dice si le pasa a él y con qué frecuencia esas determinadas conductas no sí si ha visto qué les pasa a sus compañeros con frecuencia sí sí ya hemos hecho lo hemos hecho los pilotos lo hemos ya aprobado en más de cien escuelas catalanas más de treinta mil alumnos aquí estamos

Voz 0313 13:03 Tamar más que válida yu yu un dato para que nos hagamos una idea va a dar lo mejor de la magnitud del problema treinta mil alumnos me dices no bueno en esa bolsa de de de chavales cuántos casos sabéis detectado de de lo que sea de de acoso de ciberacoso de de de

Voz 17 13:20 de bullying de bullying por ejemplo hemos detectado alrededor de un diez por ciento BBK luego de esos casos dejo el diez por ciento un veinte por ciento son casos graves es decir que sido están sufriendo a diario por los niños o bien que conllevan una especial tipo de violencia o por ejemplo y también detectamos conductas precursoras de la violencia de género pues bueno te puedo contar que un veinticinco por ciento de los niños y niñas que han contestado tienen ese tipo de conductas precursoras María sea dirigidas a A atacar la autoestima o bien a a ejercer control sobre sobre la pareja

Voz 0313 14:01 pues las cifras son realmente rotundas y preocupantes eh ojalá prospere vuestra idea que creo que es la de implementar el sistema al menos en cinco países no

Voz 17 14:09 si la idea es poderle implementar al menos cinco países y Serras frentes tanto en España como en Europa

Voz 0313 14:16 muy bien Andrea acompañó gracias por estar en La Ventana estos minutos seis suerte

Voz 17 14:20 a vosotros hasta la última propuesta

Voz 0313 14:22 la de de la que vamos a hablar en una empresa de La Rioja que ha creado un sistema para algo muy importante también para intentar reducir los días hablamos el incremento de accidentes de tráfico durante el último verano hoy y que las motos siguen siendo uno de los colectivos motoristas más afectados bueno parte de los accidentes y los más dañinos casi siempre tienen que ver con el impacto con los guardarraíles de las carreteras cómo se protege eso cómo se puede proteger bueno pues aquí lo ha inventado saludamos a Luis Ramírez director general de Segur vital Luis buenas tardes hola hola muy buenas tardes Carles que ha ideado para que estas barreras que provocan la muerte a veces sí y lesiones y amputaciones muy graves en otras ocasiones que habéis pensado para para aminorar un poco su impacto

Voz 17 15:06 pues algo muy simple es un un sistema que tiene una Muelle en la parte trasera con unos rodillos de cohecho reciclaron cuando el accidentado golpea contra él mismo lo que hace es absorber la energía que trae los rodillos de caucho reciclado lo que hacen es reeditan lo por el arcén para que evite el efecto rebote el accidentado no salva al centro de pueden apoyar entonces tal manera que creo que Clemente conseguimos salvar vidas amputaciones este es a grandes como puede ser una minusvalía no

Voz 0313 15:37 de de qué están hechos estos colchones que dices de amortiguación

Voz 17 15:42 pues son unos rodillos están construidos con caucho reciclado sea sé los neumáticos ya en desuso que es difícil poder este residuo tenido una segunda vida

Voz 0313 15:52 sí lo que hacen es de alguna manera déjanos

Voz 17 15:54 se avanza hacemos unos rodillos y los metemos ahí dentro de lo que hacen es salvar vidas pasan de de transportarnos a su honorabilidad

Voz 0313 16:03 cuántos neumáticos por metro o por lo que sea utilizáis cuál es la proporción

Voz 17 16:08 la oposición es muy importante son cuatro punto cinco toneladas por cada kilómetro que inventamos vital pues ya se y el problema que hubo es enseña todo el mundo se acordará

Voz 0313 16:21 sí sí perfectamente

Voz 17 16:22 emitiendo una cantidad de unos a las más de un enorme si ganan parte con ese sistema

Voz 0313 16:29 bueno ya sabes que estoy pensando porque nadie se lo ocurrido antes no parecen tan complicado no

Voz 17 16:35 pues no sabemos somos ajenos que le ocurrió a nuestro fundador Ricardo Martí que llevamos cualquier opción mucho dinero gastado y que al final es una realidad que en las carreteras riojanas ya está implantado con vende seguridad número uno cosa importante en cuántas carreteras dice que está en paro

Voz 0313 16:52 dado

Voz 17 16:53 está implantado en La Rioja

Voz 0313 16:56 de momento no arriesgar efectivamente

Voz 17 16:58 estamos en el proceso sería intentar implantarlo en todo el mundo no solamente en España porque Chile Argentina México y demás países estamos en ese procedimiento en ese proceso íbamos con muchísimo éxito hizo una cogida completamente increíble

Voz 0313 17:14 claro que la implantación en España del que depende del Gobierno central de que hables con las distintas autonomías quién tiene potestad para decir pongo los protectores en las carreteras

Voz 17 17:23 esa todo lo tiene que Diputación lógicamente el Gobierno nacional desde desde comentó también de tal manera que lógicamente cada vez en el siglo XXI no sea tan raro que año caigan moto tuvo un accidente y tenga que perder la vida o quedarse en llegar

Voz 0313 17:38 no sé si habéis tenido contactos me imagino que sí pero los colectivos de moteros están encantados con vosotros

Voz 17 17:43 completamente encantados todos los colectivos que aplauden la iniciativa porque lógicamente de de ir hablando un poco o bastante aconsejados

Voz 1305 17:54 por todo que se pegan contra unos

Voz 17 17:56 el sistema hay pasando de de no llegar a la bahía mismo como suelo decir yo a a son los descreídos es pues una de un accidente no

Voz 0313 18:04 tú eres motero Luis has tenido algún accidente

Voz 17 18:09 sí tuve pero tuve la grandísima suerte contra ningún tipo de Israel a la cabeza

Voz 0313 18:15 yo estoy igual que tú soy motero he tenido algún accidente tenido algún amigo uno concretamente que murió por impacto con un guardarrail o sea que felicidades por Aida

Voz 17 18:25 muy agradecido y esperemos que que simplemente en todo el mundo querrán hacer lo que sea te diré que efectivamente eso no hablemos de quisiera salvan vidas no muertes de lógicamente es

Voz 0313 18:37 con mucha suerte un abrazo

Voz 17 18:39 muy amable Carles Gràcia

Voz 18 18:42 eh

Voz 0313 19:51 son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana en la SER

Voz 21 19:57 Matilda de acabas de aprender que el agua es un bien común muy valioso imprescindible para la vida por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota ni quiere que sus

Voz 22 20:07 Nico sacan lo mismo échale una mano a Matilda cuidar el agua es una labor de Súmate al reto del agua Canal de Isabel Segunda red aquí ante la Comunidad de Madrid le

Voz 23 20:20 la información del tráfico a esta hora hay complicaciones de entrada la aún hasta Nudo de Manoteras y en la A dos en el acceso a la M treinta de salida en lados en Torrejón de Ardoz en la A tres en Live Rivas en la A42 en Fuenlabrada y en la A5 en Alcorcón en ambas direcciones en la A cuatro en Pinto y en las seis en el Plantío en la M cuarenta Coslada sentido A tres en Mercamadrid sentido A cuatro en Villaverde hacia el A42 en barrio de La Fortuna allí en Ciudad de la Imagen sentido A cinco y las tablas y fines del fado en sentido A seis y en la M cincuenta Majadahonda Boadilla del Monte dirección A seis

Voz 11 20:52 con matriz diferente en el que poder circular con libertad con menos contaminación bonificaciones al apartar es posible

Voz 24 20:58 gracias al que admiro un crossover híbrido único en su segmento con cambio automático que se recarga solo y ahorra combustible verá tu concesionario oficial que ha de la Comunidad de Madrid descubre que se siente al conducir un híbrido de Ikea

Voz 0867 21:11 lío a la vista el anuncio de Manuela Carmena y la fórmula elegida para enterrar Ahora Madrid despierta el recelo de anticapitalistas e Izquierda Unida Los temores han pasado hoy de las redes sociales a las declaraciones públicas

Voz 25 21:24 tengo la duda de que Manuela Carmena con lo buena candidata insisto que es y las aciertos que ha tenido como alcaldesa no sé si ha llegado a entender muy bien lo que es ahora Madrid que lo que escuché ayer de Manuela creo que fue una propuesta poco concreta pero dijo cosas que efectivamente eh nos hacen estar en alerta lo mínimo qué se puede exigir para que Podemos esté en una candidatura una propuesta como ésta es que sea un proceso democrático en el que se celebra en unas primarias varias claves

Voz 3 21:57 Dana de Madrid Javier Casal

Voz 26 22:03 buenas tardes a todos Lorena Ruíz Huerta portavoz parlamentaria de Podemos en la Asamblea de Madrid

Voz 0867 22:08 qué tal buenas tardes muy buenas tardes haber sino hay primarias sino parece que las vaya haber porque el proyecto gira en torno a Manuela Carmena Iggy sobre todo es para Manuela Carmena habrá ruptura habrá escisión

Voz 1305 22:20 afortunadamente es pronto todavía para para firmar o para pensar que no va a haber primarias creo que estamos muy a tiempo de hacer ver a Manuela si es que no se ha dado cuenta que lo imprescindible para renovar el mandato del Ayuntamiento de Madrid es construir la unidad popular y que para eso necesitamos aglutinar a muchos actores políticos movimientos sociales vecinales ecologistas etc que promovieron la candidatura de Ahora Madrid en dos mil quince sin todos esos actores movilizados e ilusionados participando en el proceso político será verdaderamente complicado renovar el mando

Voz 0867 22:55 escuchando Manuela Carmena ella no lo aclaraba ahí pero parece que primarias no va a haber básicamente porque las primarias son para elegir listas y para elegir candidatos y obviamente que el candidato ya bien hecho

Voz 1305 23:05 efectivamente eso parecía deducirse o entenderse de sus manifestaciones de ayer aunque creo que no concretó demasiado no aclaró mucho haya insistía sobretodo en que está dispuesta a repetir cosa que celebramos desde Podemos nos parece buena noticia pero insisto yo creo que más que dar por perdida la batalla de lo que se trata ahora es de trabajar de dialogar mucho con Manuela y con los actores de Ahora Madrid para hacerles ver que que lo que es el ingrediente que en ningún en ningún caso puede faltar en la receta es que esto sea un proceso de participación democrático que aglutine a muchísima gente que aquí no sobra nadie y que yo estoy convencida de que la que la primera que no va a querer una ruptura va a ser la propia Manuela Carmena obviamente ya va a ser la primera interesada en aglutinar y no en expulsar a nadie

Voz 0867 23:51 en qué momento cree usted que que Manuela Carmena se cansó de la Unidad Popular y dejó de confiar la participación abierta en un proceso no

Voz 1305 23:59 no lo sé yo creo que esa es es una pregunta

Voz 0867 24:01 se debe al cabreo que he tenido durante toda la legislatura donde todos suman su mandato con algunos de sus concejales creo que esas

Voz 1305 24:07 la pregunta que hay que hacerle a ella pero la realidad es que Ahora Madrid es es muy antes

Voz 27 24:12 por a a Manuela Carmena vamos hubiéramos asumió ese tren ya en marcha

Voz 1305 24:16 yo era un tren que llevaba un año y medio casi dos fraguando se muchísima gente trabajando de diversos espacios diversos movimientos partidos políticos y finalmente Se la eligió a ella porque pensábamos que era una buena candidata hay una buena candidata es importante para conseguir ganar unas elecciones y este fue el resultado final yo creo que que es verdad que la política no es fácil que la nueva política ha tenido sus dificultades porque somos agrupaciones políticas con diversidad de criterios con pluralidad que debatimos mucho que discrepamos públicamente y en privado también y eso es más difícil de gestionar que una organización vertical jerarquizada en la que quien se mueva no no sale en la foto pero que esto es lo que es ahora Madrid Manuela Le gusta pues viernes muy bienvenida en esta formación pero sino lo que es insustituible es la esencia de Ahora Madrid que es como Diego la construcción de esa unidad popular la participación democrática de todos sus

Voz 0867 25:14 en decía Lorena Ruíz Huerta que esa pregunta habría que hacérsela Manuela Carmena bueno en nosotros invitamos nuevamente desde aquí a Manuela Carmena a que venga a la radio La Ser lo hemos hecho en tres ocasiones durante el verano agua no ha habido posibilidad entrevistarle hemos intentado abrir la temporada como Manuela Carmena alcaldesa de Madrid en este programa agua no ha habido manera de entrevistarle hemos pedido Manuela Carmena ayer para cualquiera de los programas de la cadena ser agua la cuestión es que agua que Manuela Carmena no viene a la radio volvemos a invitar desde aquí a ver si se da por enterado del debate de los martes en La Ventana de Madrid hoy cara a cara entre Podemos y Ciudadanos e Ignacio Aguado bienvenido qué tal muy buenas tardes Ferrer e Carmena debe dejar el papel más fácil como se ve desde Ciudadanos

Voz 0771 25:57 bueno pues es que llevan así tres años en a Madrid todas sus confluencias pegándose y hablando de lo suyo y de sus millones y de quién va a meter mi familia en la lista de dos mil diecinueve y cuántos puestos corresponden a mi hija si llevan regionalista Pablo listas anticapitalistas y no sé quién más preocupados de lo suyo de mirarse el ombligo en lugar de preocuparse de lo que está pasando ahí fuera yo creo que los ciudadanos madrileño lo que quieren es soluciones por ejemplo que se ejecute el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de los dieciséis dieciséis escuelas infantiles que prometió Carmena pero construidas eso es lo que preocupa a los madrileños desde mi punto de vista de eso no hablan porque están todo el día con los sillones preocupados pues oiga si ustedes no saben gobernar pues ya llegaremos otros que sí que tengamos a los ciudadanos en el centro

Voz 1305 26:42 hombre yo creo que decir que ahora Madrid no se ha preocupado de los problemas de la ciudadanía cuando estamos hablando de una alcaldesa a la que la gente convence por la calle para que repita su mandato que es más que probable que repita el mandato de de alcaldesa y después de haber estado cuatro años al frente al Gobierno de la del Ayuntamiento de Madrid cuando vosotros por ejemplo en ciudadanos Cataluña ganó las elecciones y no me no había sido ni siquiera capaces de formar un gobierno porque no sois una formación política del Gobierno pues hombre yo creo que lo que estáis es bastante nerviosos porque sabéis que Manuela Carmena es efectivamente con todos los problemas y las dificultades que tienen estas candidaturas del cambio una magnífica candidata que va a volver a ganar las elecciones

Voz 27 27:20 ha dicho que no es verdad que me ganó las elecciones

Voz 0771 27:23 eh bueno desafortunadamente vuestra marca en Cataluña no quiso apoyaron qué constitucionalista porque está entre dos aguas haciendo guiños al independentismo siempre que la X flaquea aparece hay la marca de Podemos para darle oxígeno pero aquí que creo que es lo que le interesa a los oyentes en Madrid pues lo que tenemos es una ciudad pues en obras sucia donde es imposible moverse con el coche donde no hay no alternativas para los desplazamientos donde un día digo una cosa y al día siguiente la contraria

Voz 27 27:49 nosotros acá lleva el ritmo hay otro día va a la calle para abajo

Voz 0771 27:51 jo si ganará el Ayuntamiento no haríais obras

Voz 27 27:54 nosotros en Madrid abriese Gemma muchas obras ha hecho nada para mejor

Voz 1305 27:57 orar la circulación de la ciudad

Voz 27 28:00 ahora sí pero con gran circo estable una acción yo lo que critico es que no

Voz 1305 28:03 cobra siempre son molestas e incluso son eso estarlo

Voz 27 28:06 pero una aplicación es necesario es una planificación de cómo se hacen las obras que se ofrezcan rutas alternativas que hay una coordinación para mejorar el transporte público

Voz 0771 28:14 tranvía es una auténtica locura los taxistas

Voz 27 28:17 al Santa Engracia la llama es tanta desgracia porque es imposible transitar por ahí era pues alguien es el modelo de ciudad que le gusta Ourense y agentes del sector pasa siempre con las obras yo recuerdo las

Voz 0867 28:27 M30 Illa que le montaban a Gallardón cada día con las dichosas obras de la M treinta que estaba a Madrid bueno esto era una broma lo de la Gran Vía estaba Madrid patas arriba y al final oye pues mira creo que nadie más allá del coste de las posibles cuestiones irregularidades o lo que sea que se deriven de la obra eh pero que más allá de eso desde el punto de vista urbanístico nadie duda del valor de de la obra una vez finalizada aparcó el tema Carmena guarderías la propuesta de la lanzó ciudadanos hace una semana la gratuidad de la educación infantil de cero a tres años en la región en las escuelas públicas es la condición que recordemos impone Ciudadanos para que se aprueben los presupuestos para el año que viene el Gobierno de momento dice no

Voz 28 29:00 este anuncio que lejos de hacerlo en primera instancia en las reuniones de trabajo que se están planteando para conformar el presupuesto se ha hecho a través de los medios de comunicación para que sea el Gobierno el que tenga que ir a rebufo pero en primer lugar ciudadanos equivocado a la hora de cuantificar esta medida porque la estaba cuantificado en valorando en torno a los treinta y cuatro millones de euros por lo tanto lo primero que tendría que hacer es reconocer su error a la hora de cuantificar el coste es desmedido aquel

Voz 0867 29:30 la medida ustedes tienen en su mano la aprobación de los presupuestos Aguado que pasa seguían equivocado como dice Rollán con la calculadora mucho más los cálculos ustedes no entre

Voz 0771 29:39 ente no yo creo que ellos no no en entendido bien la propuesta o hay algo de mala intención en sus palabras porque evidentemente el coste lo conocemos negociado tres veces los presupuestos con el corran con el Gobierno regional y sabemos los ingresos que proceden de las tasas públicas que pagan las familias madrileñas por llevar a sus hijos a escuelas públicas de cero a tres son entorno a treinta y cinco millones de euros es lo que pedimos que que se implemente que que eso permita que las plazas de cero a tres sean gratuitas para más de cuarenta y cinco mil familias que acuden a día de hoy a estas plazas y me parece que es una medida que va directamente beneficiará a muchas familias que lo están pasando mal y además refuerza nuestra apuesta por el cero a tres para aumentar la natalidad para mejorar la conciliación y porque creo que es necesaria ya llega el momento de ponerla en marcha

Voz 0867 30:22 viable

Voz 1305 30:24 lo que que yo me alegro de que Ciudadanos abrace esta esta medida que siempre ha estado en el programa político de Podemos pero creo que es un anuncio meramente electoralista toda vez que habéis podido condicionar el apoyo a los Presupuestos durante toda la legislatura no lo habéis hecho hasta este momento en el que ya es prácticamente imposible llevar a cabo una medida

Voz 27 30:43 cómo estás surge porque no está presupuestada en dos mil proyectos bueno zancos claro

Voz 0771 30:47 a intentar incluirlas en el momento en que negociar y los presupuestos

Voz 1305 30:50 que ya el Gobierno ha dicho que se niega desde incluso contando con la buena voluntad del Gobierno que decidiera implementarlas es muy difícil que ya entre en curso en este año en este ejerce

Voz 0771 31:00 porque es para dos mil diecinueve básicamente lo fija el miedo

Voz 27 31:03 en la legislatura pero fíjate lo dramáticos de en denominan medida electoral

Voz 0771 31:07 esta Mora otros pactamos los presupuestos con el Gobierno regional en los últimos tres años hemos conseguido aumentar en seiscientos millones el presupuesto de la sanidad pública vosotros votase en contra hemos bajado tres veces las tasas universitarias en un treinta por ciento las de máster y en un veinte por ciento de las eh

Voz 0867 31:22 la frontera

Voz 0771 31:24 y es que aunque sacáramos esta medida que confío todavía en que el Gobierno regional rectifique apoya esta gratuidad de las escuelas públicas infantiles de cero a tres si lo logramos sacar sabes lo dramático de todo esto que tu formación votaría en contra en los presupuestos porque vota is ideologizada dos porque bonsáis os da igual no ponis condiciones cuáles son las condiciones de los estados intentamos ser útiles dirá cuál es nuestra propuesta para había presupuesto no tenéis porque vais a votar no presente lo que presente eso lo dramático no solamente podemos en general la

Voz 27 31:50 a la hora en a Ruiz Wert vuestro apoyo al raso que hablar no es ideologizada vosotros habéis estado apoyando un presupuesto

Voz 1305 31:56 una forma de gobernar que ha sido el caldo de cultivo de la corrupción en el Partido Popular del trasvase de dinero público a las empresas privadas tanto en la sanidad como en la educación esos son los presupuestos

Voz 27 32:07 habéis estado comentando las empresas que había estado votando a lo largo

Voz 1305 32:10 o de la legislatura porque lo único que os ha importado ha sido mantener el orden de cosas en la región que es que las empresas privadas los ricos sigan en un statu quo intocable ante el empobrecimiento y la desigualdad creciente para la mayor

Voz 27 32:23 las ocho buen muy buen maestro millones absolutamente ideológico

Voz 1305 32:26 que diga por qué nos encontraremos viéndolo con nosotros votaremos que no a esta medida porque nosotros apoyamos la Educación Infantil cien por cien pública el Partido Popular lleva veinte años sin construir ni una sola escuela pública lo que vosotros estáis acordando es el trasvase del dinero público a empresas privadas que gestionarán en muchas gracias

Voz 0867 32:44 la policía en la Asamblea de Madrid Podemos

Voz 27 32:47 no puede presumir de haber sacado absolutamente nada nada porque hay votado a todo en contra esas vuestra política yo desde luego no ha puesto por ese modelo ojalá hubiéramos ganado las elecciones del agremiado en nada de eso la ciertamente otra cosa saldar con Podemos estos confluencias sois especialistas

Voz 0771 33:04 sí

Voz 1305 33:05 en acabar con los ricos clip socialistas

Voz 27 33:08 ojalá lo que uno estabais explica que lo hemos como acabar con la pobreza acaba con lo con lo riqueza así que sus máquinas pero acabar con la pobreza como no sabéis Carlos a bailar todavía no hemos tenido la oportunidad de gobernar ya ya que elevaban armonías

Voz 0867 33:18 las siete de la tarde treinta y tres minutos

Voz 3 33:22 sigue a la de impone en las redes sociales a La Ventana La Ventana

Voz 29 33:30 cadenas

Voz 30 33:35 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del para

Voz 12 33:40 más tormenta combina critique vídeos lo que

Voz 30 33:44 las mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 31 33:53 gritaba pero Lola para que Boyacá

Voz 30 34:02 el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 32 34:12 ya la Cadena Ser en las redes sociales en Twitter arroba a guion bajo en Facebook

Voz 5 34:26 con los diarios radiofónico lo encuentro que me guste será culpa mio otro será será en medio de comunicación no será que no has escuchado Ser ser escuchado y no no me que decir que no que no ha escuchado la SER

Voz 33 34:49 no has encontrado no pero yo yo no puedo mentir la la la la Kutxa hoy no no me gusta mucho mucho mucho relativismo moral mucha Izquierda mucho buenismo

Voz 5 34:59 cadena SER Si no te gusta la radio a lo mejor es porque no has oído La Ser esta frase en interna sentiros yo decía que no hoy o La Ser pero la SER la Cadena SER no podemos justa para todos pero nos conformamos con gustar

Voz 3 35:24 ventanas de Madrid

Voz 0867 35:26 Javier Casal siete de la tarde treinta y cinco minutos aclaren Mel Lorena Ruíz Huerta Ignacio Aguado va a haber debate extraordinario en la Asamblea de Madrid sobre educación el día veinticinco sí o no

Voz 0771 35:34 yo creo que sí de hecho de seguro que sí por eso yo creo que es ya estaba acordado si el PSOE pues se ha cambiado de opinión lo tiene claro tiene que consultarlo con las bases au con Pedro Sánchez no no lo sé pues que lo consulte pero yo he salido de la Junta de Portavoces pensando y creyendo y lo sigo creyendo que el veinticinco de octubre habrá un pleno monográfico sobre universidades que hablaremos de reformas que cada grupo parlamentario presentará sus propuestas y que espero que sea productivo sobre todo que nos ayuda a reformar la Universidad hacia lo que ya mejorar lo que lo que funciona mal

Voz 0867 36:05 hace necesario no Lorena porque bueno estos días estamos hablando del caso montó un venimos de de sucesivos casos Master la situación de la universidad pública es la que es y no precisamente por el buen uso que han hecho algunos de algunas instituciones no tanto por la propia esencia de la universidad pública aún debate por lo menos un debate

Voz 27 36:21 hablar del tema parecen no que menos se puede hacerle

Voz 0867 36:23 en la Asamblea de Madrid

Voz 1305 36:24 claro si esto lo propuesto el grupo ciudadanos y nosotros no nos vamos a oponer faltaría más dicho lo cual pues hombre yo creo que cuando a uno le interesa de verdad y apuesta por la educación pública en la universidad pública pues no estaría dispuesto por ejemplo a apoyar el proyecto de Universe de la Ley de Universidades la ley mes eh que era uno de los proyectos estrella de Cristina Cifuentes y que Ciudadanos iba a respaldar y a votar por ejemplo de fisura

Voz 27 36:50 este han coordinadamente está en el cajón vamos a empeorar

Voz 1305 36:52 que aquí todavía no gracias a que toda la comunidad educativa ha estado en contra de este proyecto que era bueno el Partido Popular estaba haciendo el absoluto ridículo pero bueno vosotros estabais ahí dispuestos a apoyarlos

Voz 27 37:03 con el partido ahora que políticos de no proponer este debate

Voz 1305 37:08 después del cual no habrá ninguna resolución de obligado cumplimiento para nadie yo sobre todo lo que confío Ignacio Aguado ese que no aproveche esta circunstancia de estos escándalos espantosos que estamos viviendo la universidad pública para a río revuelto tratar de hacer propaganda

Voz 27 37:24 en contra de la universidad pública lo contrario que creo que como se está tras pasar a manos privadas empedernido creo que tenemos que de Errejón la universidad

Voz 1305 37:38 publica que es uno de los pilares esenciales sobre los que se asienta nuestro Estado de Derecho y de bienestar y que y que permite atajar desigualdades entre las clases sociales no hay que apostar de verdad por la universidad

Voz 0771 37:49 sí sí yo yo estoy absolutamente de acuerdo por eso llevamos cuatro meses pidió una comisión de investigación intentando impulsar reformas ayer precisamente en el Congreso el Gobierno los vetó la reforma de la Ley de Universidades que defendía entre otras cosas que las tesis doctorales e hilos TCM es fueran públicos que la financiación fuera condicionada resultados

Voz 27 38:05 pero seguimos teniendo las tasas más caras de todo de todo el Estado español te digo no condiciona es vuestro voto cuenta los presupuestos por ejemplo o del Partido Popular a cambio de que igualen las tasas al resto de las comunidades autónomas

Voz 1305 38:19 allí eh y que se iguale por ejemplo la política de beca

Voz 0867 38:21 han empezado fuertes pero nos queda una semana larga debate sobre el Estado de la Región jueves y viernes en la Asamblea de Madrid M quedó minuto pero no me resisto a pedirles una pequeña valoración que hacemos de Aguado ponemos la grabación del debate de investidura de Garrido es quién lo vamos a el seis meses tenemos debates y ya comprenderán que mitad hasta Siro salvo que haya un anuncio salvo anuncio estrella

Voz 0771 38:43 bueno ya lleva el Gobierno de Garrido oye vaya dando a unos

Voz 27 38:47 anuncios diciendo que va a invertir doscientos millones a veros resalta tanto en otro lo que no explica el de un de baja el dinero veremos a ver qué tiene de contar desde luego yo lo que ocurre es que el proyecto el PP es cada vez más evidente que que estaba agotado desde luego que PSOE y Podemos pues a día de hoy no tienen proyecto ni parece que vayan a tenerlo yo creo que estamos ante el final de una legislatura perdida más en la que los problemas de la ciudadanía y la desigualdad creciente va

Voz 1305 39:13 por unificar ando con un Partido Popular que

Voz 27 39:15 eh que que ha demostrado que efectivamente no sólo no tiene proyecto sino que se le ha terminado ya el tiempo de demostrar que puede sacar adelante esta región

Voz 0867 39:22 estamos en tiempo de descuento sin duda Lorena Ruíz Huerta Ignacio Aguado hasta la próxima muchas gracias a ustedes mañana estamos de vuelta desde las siete y veinte como siempre en A siete emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid en La Ventana de Madrid hasta mañana adiós

Voz 34 39:35 yo tengo frío

Voz 9 40:02 tienes que ser amable paseo con línea directa tengo un gran seguro de coche y a un precio bajísimo tú tendrías que llamar también comprensivo porque esa persona tiene llega Tarcisio Chapare

Voz 35 40:13 todos los AVE línea directa siempre las mejores coberturas siempre el mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulte conducirse línea directa punto com una compañía Bankinter

Voz 36 40:26 a través con la radio en la mesilla de noche puede que aún enfundada en un traje de noche quizás regando su dama de noche son tantas las maneras de escuchar un programa de noche

Voz 28 40:41 es hablar por hablar tu cliente de lunes a viernes desde la una y media de la mal

Voz 13 40:46 una hora menos en Canarias

Voz 28 40:47 con Adriana Mourelos Cadena SER

Voz 38 40:50 inglés

Voz 9 40:53 buenas vengo de Securitas Direct a instalar la alarma gracias por venir tan rápido no se preocupe ha sufrido algún robo un robo no

Voz 0771 40:59 se me metió gente vivir en mi casa después de un montón de meses por fin oye podido recuperar

Voz 9 41:03 pues tranquilo porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder

Voz 10 41:07 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege pagar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece OO calcula online el Securitas Direct punto es

Voz 3 41:18 esta noche en la SER Carlos el Deportivo y hora25 tú eliges si quieres fútbol elige

Voz 7 41:25 Carrusel selección España Croacia en la sintonía habitual de la Ser y lo que prefieres es actualidad si le Ángels Barceló en Hora Veinticinco con el análisis de la Diada de Cataluña en nuestra aplicación móvil Cadena Ser punto com cuota media aquí tú eliges Cadena SER

Voz 3 41:44 lo que queda día

Voz 13 41:46 con Isaías Lafuente caloría tienes Jafari Isaías Bono los afanes y sí la verdad es que asomados a diario a esta Ventana creíamos que los

Voz 0827 41:55 hemos visto y oído todo pero no hoy hemos contado la historia de una pareja británica que hace cuatro años decidió fabricarse un nieto con el esperma de su único hijo muerto en un accidente de carretera el niño ya tiene tres años la pareja buscaba un heredero nos ha contado Begoña Arce

Voz 0273 42:12 estarían buscando un heredero también al parecer porque lo que eligieron fue el sexo del futuro del futuro Nieto ir eligieron por supuesto que fuera digo por supuesto porque buscaban un heredero al parecer para su fortuna el sexo del bebé y además fueron muy escrupulosos en la elección de la madre seleccionaron a una mujer pensando como la habría elegido su hijo tuvieron en cuenta los factores físicos y también el nivel educativo

Voz 0827 42:39 ha sido nuestra polémica la verdad es que a nosotros nos ha parecido una historia alucinante también Amparo Ruiz que es médico que es la directora del Instituto Valenciano de Infertilidad

Voz 39 42:52 pues mira yo lo primero que he pensado es que en cuarto a las peticiones que nos hacen los pacientes en general pues treinta y cuatro años que llevo trabajando en reproducción asistida ya no sorprende casi nada pero vaya tela

Voz 0827 43:09 ha dicho vaya tela nos ha contado que este procedimiento es ilegal en Gran Bretaña y en todo el mundo civilizado en España sí que es posible una fecundación post mortem pero siempre que el difunto hubiera manifestado su deseo su autorización sin esa autorización no es posible

Voz 39 43:24 Icono desautorización solamente incluso con esa autorización sólo se pueden reutilizar esas células en los doce meses posteriores al fallecimiento y además sólo podría utilizar su pareja otras personas como en este caso los padres de él no lo podía quitar ni siquiera con cortesía Despres

Voz 0827 43:45 y de una polémica otra Carmen Montón la ministra de Sanidad estuvo esta mañana en Hoy por hoy con Pepa Bueno había que medir cada palabra cada inflexión cada suspiro porque a veces

Voz 13 43:57 es un estado de ánimo va a dimitir ministra

Voz 1305 44:00 eh

Voz 13 44:02 ese suspiro transmite más información que un sí o un otra escrita información no sobre si va a dimitir Ono sino sobre alguien que se está preguntando qué hago yo aunque insistiera después Pepa Bueno en la pregunta va a dimitir ya les digo que me lo considero injusto ya está una tercera vez le preguntaba si cree que es justo o injusto le preguntaba si va a dimitir ministra a decirle lo mismo la información está en la primera respuesta

Voz 0827 44:32 la verdad es que no es no es difícil en ese suspiro ver el desasosiego de la ministra la imagino estos días cantando por Tequila

Voz 30 44:40 hay gente que padece

Voz 0827 44:56 me quieres un apoyo por favor porque la verdad es que hasta hoy era atronador el silencio tanto en el Gobierno como en el partido una silencio hasta hoy el ministro Ábalos que también es secretario general del partido ha dicho la dirección del partido

Voz 30 45:08 esta como el propio Gobierno pues en esto está manteniendo su apoyo a la ministra de creen las acciones que está dando

Voz 0827 45:17 después han hablado también las ministras Delgado y Calviño está con un pequeño lapsus

Voz 40 45:22 en la comparecencia que he tenido aquí en el Congreso hemos podido escuchar explicaciones pero no

Voz 3 45:25 lo que quiere

Voz 40 45:26 toda mi solidaridad puedo decir que desde la perspectiva de

Voz 6 45:29 su labor como ministra ha sido está siendo absolutamente extraordinaria

Voz 0827 45:35 y al final esta misma tarde poco después de las cinco el presidente Sánchez en el Senado decía montones de luz la verdad es que el asunto de los máster sospechosos está haciendo mucho daño y no solamente a los políticos y a la política ayer por ejemplo escucha

Voz 3 46:03 estamos aquí en Madrid a una estudiante de la Universidad Rey Juan Carlos amiga te molesta

Voz 0098 46:09 es que yo me trabajo día a día mi carrera por ejemplo cuando la gente me pregunta qué estudias y dónde lo hace es ya hecho es decir la Rey Juan Carlos ya crea pues risas y es decir que aquí cerrarán los títulos si las carreras

Voz 0827 46:23 hoy Joaquín Estefanía nos contaba un Whatsapp que estaba recibiendo en esos momentos mientras hablaba en la tertulia de Hoy por hoy mira recibo Whatsapp de una persona es muy querido para mí muy criticada que dice es el máster que yo quería hacer estudios inquirir interdisciplinares de género y efectivamente si llego a saber qué se puede hacer sin ir a clase como ella me hubiera apuntado pero no pude por ser presencial el único Master de género ok sin ser presencial es de violencia de género y malos tratos de la UNED merece en este asunto desde luego los señalados son evidentes pero en el escándalo de los másteres hay otros que deberían ser señalados por ejemplo el que fue rector de esa universidad decía Lucía Méndez

Voz 41 47:02 la Rey Juan Carlos se ha convertido en una trituradora de políticos pero estaba regida en ese momento por un rector que se llama Pedro González Trevijano que ahora mismo es una persona muy importante en este país porque es vocal del Tribunal Constitucional estos acontecimientos se sucedieron durante su mandato si pedimos responsabilidades a los políticos como corresponde creo que también hemos de pedirlas a los lectores de esa universidad por supuesto el señor Álvarez Conde ya va incluso asumir sus responsabilidades posiblemente penales porque está en un proceso penal iraquí en fin hay personas que se están yendo en mi opinión un poco de rositas sin dar explicaciones sobre lo que sucedía ahí

Voz 0827 47:42 la verdad es que los guionistas de la actualidad española el están dando muchísima emoción a la cosa en los últimos tiempos hoy en el plató de Mariola Cubells hemos hablado con los guionistas de verdad bueno los de la afición que vemos en la televisión

Voz 42 47:58 y no

Voz 43 48:00 ah sí

Voz 3 48:04 unos guionistas que están viviendo un gran momento son los niños mimados de la afición

Voz 0827 48:09 a veces más incluso que los directores los productores o los actores hemos hablado con tres de ellos concreto

Voz 3 48:15 todo les Garrido que es coordinador de guiones de Fariña indoor lo confirmaba

Voz 0313 48:20 es verdad que es un muy buen momento

Voz 44 48:22 para la afición en general es decir para todo el gremio creo que es un momento maravilloso en el que la entrada de las plataformas está dando mucho mucho mucho trabajo y cuando hay mucho trabajo a los guionistas tenemos donde ir y tenemos donde cómo negociar si ahora está muy de moda insta IMAS de tele y todo el mundo hace Masters Masters

Voz 27 48:41 vamos próximas a esta palabra Albert la cagas los hombres de Dios