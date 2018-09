La Ventana (12/09/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1454 00:00 noticia que acabamos de conocer el Ministerio de Defensa finalmente ha dado la orden de enviar las cuatrocientas bombas comprometidas con Arabia Saudí Mariela Rubio buenas tardes

Voz 1450 00:14 buenas tardes así lo aseguran fuentes diplomáticas al periódico de Cataluña según este periódico Defensa ha comunicado al régimen árabe esta mañana que ya ha dado luz verde al envío de cuatrocientos bombas láser con destino a Riad el departamento que dirige Margarita Robles no ha querido confirmar a preguntas de la SER este desbloqueo y un portavoz oficial ha asegurado que el ministerio no va a pronunciarse sobre este asunto hace dos días la ministra de Defensa recordamos aseguraba en el Senado que este contrato no estaba suspendido sino en fase de estudio y que la decisión final sobre el envío de estas bombas se tomaría de mutuo acuerdo con Arabia Saudí Un país decía serio en sus relaciones comerciales de momento también Exteriores Moncloa guardan y le

Voz 1454 00:53 gracias Mariela las grabaciones de las declaraciones de los testigos en el juzgado que investiga el máster de Casado revelan el diferente trato entre alumnos que cursaron en la Rey Juan Carlos el de derecho público revelan también las ausencias en clase no recuerdan al líder del Partido Popular en formación de Laura Gutiérrez

Voz 1450 01:08 en sus declaraciones ante la jueza son claros imagen culé

Voz 2 01:11 por el casi único Álvarez Conthe pero realmente no lo que usted usted no hizo ningún trabajo ni ningún mérito académico para ser calificada aclara sereno dicen un examen no hizo un buen trabajo

Voz 3 01:23 nada los alumnos VIP como María Dolores Cancio consiguieron el máster sin apenas hacer nada los alumnos corrientes fueron a clase tomaron apuntes hicieron los trabajos correspondientes

Voz 4 01:33 yo fui a todas las clases vuelvo un poco lo mismo a mí nadie me dijo que pudiéramos falta era una clase usted estaba trabajando a ese momento yo estaba trabajando actualmente que algún problema de comparar esas cosas supuso un esfuerzo brutal

Voz 3 01:43 los Biz despachaban con Conde sólo tuvieron que hacer cuatro asignaturas los trabajos se los entregaban en mano el resto cursaron veintidós fueron citados para defender su trabajo final

Voz 1454 01:53 tienen esta información más ampliada ya saben en Cadena Ser punto com por cierto que Izquierda Unida ha registrado a primera hora de la tarde una petición de comparecencia de la actual director de la Rey Juan Carlos y del que lo fue entre dos mil dos y dos mil trece actualmente en el Tribunal Constitucional no sólo cuenta Mar Ruiz

Voz 1450 02:09 sí Izquierda Unida quiere que ambos acudan a la Comisión de Ciencia y universidades del Congreso para dar cuenta de los con

Voz 0313 02:14 Tales sobre el funcionamiento de los másteres en

Voz 1450 02:16 la Rey Juan Carlos y en concreto sobre cómo fueron posibles las irregularidades en la gestión del Instituto de Derecho público que hasta el momento ha provocado las dimisiones de Cristina Cifuentes y Carmen Montón además de salpicar al presidente del PP Pablo Casado pendiente de una decisión del Supremo Se da la circunstancia de que el citado instituto se creó cuando estaba al frente del Rectorado de la Universidad Pedro González Trevijano actual magistrado del Tribunal Constitucional Izquierda Unida quiere que aclare cuál fue su papel en la creación del citado instituto

Voz 1454 02:46 sí Facua ha pedido al Gobierno que reduzca el IVA de la luz hasta el cuatro por ciento de porque según sus cálculos esto va a conllevar un ahorro de ciento veintiocho euros al año para el usuario medio que pasaría de los setenta y cinco con noventa y siete euros mensuales de media a sesenta y cinco con tres cuatro y tres minutos trece tres en Canarias

Voz 0785 03:05 cadena

Voz 1 03:07 el presidente Ángeles

Voz 0133 03:08 ha ido confía en que llegará a un acuerdo con Ciudadanos para aprobar los presupuestos de dos mil diecinueve hoy la formación naranja ha presentado sus tres líneas rojas para apoyar las cuentas gratuidad de de las escuelas infantiles de cero a tres años bonificaciones para autónomos que contraten a su primer trabajador y la ampliación de plazas en las residencias de mayores Ignacio Aguado dice que son condiciones irrenunciables Garrido pone una condición que no suponga subir los impuestos

Voz 0177 03:31 creo no obstante que por lo que me han contado la la consejera las peticiones van en otra línea el yo creo que incluso alguna de ellas pues está yo creo bastante mejor perfilada de lo que ha podido decir estos últimos días por lo tanto vamos a estudiarlas e como hacemos siempre con con detenimiento con atención ir a nuestra respuesta la intención del Gobierno es llegar a un acuerdo con el con el presupuesto sinceramente si me preguntan a día de hoy creo que llegaremos a un acuerdo

Voz 0133 03:54 cuatro estaciones de Cercanías de la línea C5 Se van a quedar sin escaleras mecánicas durante seis meses Renfe no las va a arreglar sino que las va a sustituir por otras SER Madrid Sur Pilar García

Voz 0011 04:05 las escaleras mecánicas de cuatro estaciones de Cercanías Renfe de la línea C5 en la región Méndez Álvaro doce de Octubre Puente Alcocer y Zarza quemada el Leganés serán sustituidas para mejorar su funcionamiento y evitar

Voz 1450 04:15 las continuas averías pero la decisión de no

Voz 0011 04:18 las reglas sino de sustituir las íntegramente supondrá que estas estaciones se queden sin escaleras mecánicas durante seis meses Renfe Cercanías ha adjudicado las obras por dos millones y medio de euros a la empresa ThyssenKrupp y los plazos de ejecución indican que los usuarios de las estaciones afectadas no podrán usar las escaleras mecánicas hasta este tiempo allí estaciones como la de Zarza quemada el Leganés donde los usuarios llevan meses quejándose del mal funcionamiento y las averías habituales de las escaleras una situación especialmente penosa así lo será durante este tiempo para las personas con movilidad reducida

Voz 0133 04:51 han subido las temperaturas máximas hasta ahora tenemos veintiocho grados en el centro de la capital

Voz 1454 05:00 es todo volvemos con todo el resumen de lo que está pasando a las cinco las cuatro en Canarias ahora empieza la ventana

Voz 0273 06:32 la con la millonarios ahí bueno no sé no sé lo que pasa en el mundo de los millonarios pero desde luego esto suena a gran locura buen estábamos hablando de un señor que es su Julian Alfred Slade un descendiente de Carlos II de Inglaterra que vive en un castillo en House es una mansión y que fue construida a finales del siglo XIII tiene el título de varón pero lo que no tiene es un hijo que eres de ese título su matrimonio acabó en divorcio en mil novecientos noventa y uno porque su mujer dice él prefería a los dieciséis gatos que tenía desde entonces ha tenido varias compañeras sentimentales una de ellas también dice él le dejó porque se fue con el fontanero ir de la última se separó o cuando cuando ella cumplió cincuenta años

Voz 1450 07:14 porque no pudo darle un heredero

Voz 0273 07:17 así que el pobre ido a televisión a buscar una mujer no es la primera vez que lo hace él fue el año pasado a la cadena de televisión Al Tibi lanzó una primera oferta de búsqueda de la perfecta reproductora es el término que utilizó sí bastante fuerte y y reconoce que no ha tenido suerte quería una mujer de máxima altura unos sesenta y cinco que pilotar aviones que tuviera permiso de armas y que por supuesto les diera un heredero bueno no ha tenido suerte dice que ha tenido varias novias fabulosas pero que tenía más de cincuenta años y que no podían cumplir con ese requisito fundamental vamos a escucharle

Voz 6 07:55 o vino sin pareja no sólo a los civiles

Voz 0273 07:59 estado buscando mucho lo he pasado muy bien estaba tratando de alcanzar un acuerdo pero mucha gente sencillamente no quiere tener hijos creo decía también que es importante tener una familia tiene setenta y dos años es en cuenta un poco tarde y es hora de que los pongamos de que nos pongamos a ello

Voz 0313 08:15 oye este hombre sigue ofreciendo a la a la candidata o candidatas todos sus bienes y su tarjeta de crédito

Voz 0273 08:21 bueno va lo de todos sus bienes es relativo e de momento ofrece promete un dinero de bolsillo dicen de unas cincuenta mil libras al año que son cincuenta y seis mil euros tarjeta de crédito afirma pero también romance

Voz 6 08:37 venga ayudas se o algún se suele naves góticas de Cristo

Voz 0273 08:43 ahora quiero romance quiero darte mi tarjeta de crédito y que puedas ir de compras hasta que te canse es Te quiero llevar a lugares exóticos con comidas fabulosa así llevarte a lugares secretos de vacaciones

Voz 7 08:55 eh

Voz 0273 08:56 bueno es la oferta renovada dice que está dispuesto a hacer concesiones por ejemplo lo de pilotar el avión el helicóptero va ya se puede pasar a eso sí la licencia de armas es imprescindible porque este señor vive en un sitio de esos donde se casa muchísimo también lo que pide atención es que esta persona pueda mantener esa mansión del siglo XIII que se ofrece al turista Se puede ir allí a pasar el fin de semana y también es un sitio que se utiliza para celebrar bodas y fiestas Él mismo dice si puedo tener una mujer que es también una directora ejecutiva hay acuerdo porque me llevo dos por el precio de una

Voz 0313 09:32 bueno Begoña lo dicho es alucinante alucinante realmente perdona o no no quería esperar más para contarles detalles se notifican y lo siento porque casi saludado pero como siempre a lo saben bienvenidos a La Ventana

Voz 8 09:48 eh

Voz 9 09:54 a ver le no en la es por qué

Voz 10 10:15 hola soy yo a él

Voz 11 10:20 y a eh

Voz 9 10:23 ah sí pues mire es en Liga podrían pero no una simple adiestrados y eh

Voz 10 11:02 no

Voz 11 11:04 eh eh eh

Voz 12 11:11 eh

Voz 0313 11:16 antes de meternos en la onda expansiva de la historia del millonario británico algo mucho más serio y mucho más hermoso a menudo les recordamos que la música que que siempre es bienvenida en La Ventana casi nunca es azarosa no no está regida por casualidad hoy tampoco es que esta canción que estamos escuchando es muy muy especial era el compañero con el que esta tarde tomamos café aquí en La Ventana y un buen amigo y un gran periodista al que conocen todos los oyen espero que desde hace cuarenta y ocho horas un poquito más protagoniza uno de esos fenómenos virales en la red por algo muy diferente Prado que tiene que ver directamente con la vida con la vida de su hija de quince años que acaba de superar que ha superado un cáncer de huesos y él lo ha contado en las redes ya querido compartir el alivio la la alegría por eso también les saludamos de manera muy especial Jon Sistiaga bienvenido amigo raza Belgique arietes de Devesa resaltó una lágrima destacada fue no que cuenta lo de la canción porque es extremo

Voz 0976 12:13 al haber porque esa especial esta canción bueno es una de las primeras canciones

Voz 0785 12:16 y que grabó mi hija iba ahí cuando ver cuando estaba enferma

Voz 0976 12:21 sarcoma de Masoud el cáncer de huesos que ha padecido creo que me hizo descubrir una cosa que la música iba a ser muy importante en su curación creo que la musicoterapia es muy importante siempre en cualquier tipo de

Voz 13 12:36 enfermedad pero en el caso de mi de mi hija eh

Voz 0976 12:39 ha pasado tantas horas en en el hospital no conectada al riego de la quimioterapia no mirando al techo y haciéndose preguntas no que la música canta es hallar corregirle cuando hacía algún gallito que sacara las notas de la guitarra pasábamos las horas en el hospital sirios cubriendo los demás

Voz 0313 12:59 lo bien que canta Ibai

Voz 14 13:12 eh eh

Voz 1 13:28 mi hijo no

Voz 15 13:47 pero es que además muchas de estas canciones ya algunos la los sabía

Voz 0976 13:51 el listado metiendo canciones un poco de mi época ya tiene quince años y será escogida hoy de Internet sacaba las cuatro notas se había la primera las cantaba siguiendo las notas a su a su aire no reinventado a todas no lo hacen las cosas en quince años no pues sí soy supongo supongo que si no ahí bueno sí decía a ver yo estoy un poco sobrepasado con este efecto antes y sabía me decía que que hola

Voz 15 14:15 esto es merecida no para aquí para Ibai pero la verdad es que se agradece no suponga en momentos como estos

Voz 0976 14:22 sí yo me lo estaba guardando bueno vosotros lo sabía es parte del que a veces venía otras veces no venía la radio tenía que ver con con con un eso con los ingresos hospitalarios alguien que pase

Voz 13 14:31 a veces una enfermedad estas pero eh me apetecía gritar a gritar al aire invitar al público a mi alegría eh

Voz 0976 14:40 en nuestro regocijo de que por fin pues pues los médicos de de de del Hospital Niño Jesús no de de Oncología Pediátrica de la gente del señor Luis Madero que lo voy a citar aquí sí señor pues nos han dicho que que que todas funcionaba que el tratamiento ha funcionado eh que todas esas horas ahí metidas no pues han servido para algo que podíamos sentirnos salidas hoy bueno ahora vienen los controles periódicos y esas cosas no pero era Juan quedarme quedarme a gusto o una manera también Carles de de de compartir nuestra felicidad nuestra alegría las gracias donde eso un montón de gente que ha estado ahí apoyando la porque cuando yo descubrí que esto de la música el iba a sentar muy bien empecé a tirar de amigos o al menos conocidos tú sabes que aquí muchas veces por ejemplo pasan muchos mucha gente con para ser entrevistada actores cantantes que a veces pues te cambié peor mejor de escoge es el teléfono yo no soy de llamar pero esta vez se llama oye la respuesta ha sido ahora mismo me está escribiendo Leiva Leiva porque porque es uno de los que le mandaba mensajes etc cómo cómo veían que cantaba bien además latía pues pues es Guevara como como de los suyos no y entonces venga que tenga que llamarla a mandarle mensajitos mandarle canciones Italia una manera pues eso depende de felicito a a a toda esta gente de darles las gracias de felicitar al al equipo médico que que la tratado de decir ya sé que estos insistir otra vez y lo hemos hablado mucho de hablar de la sanidad pública que tenemos en este país quejó es siempre nos quejamos de la parte de las partes malas que las tendrá pero esta cuando se ponen cuando se ponen es que no puedes estar en mejores manos a todos sonrisas toda habilidad dejó era la leche

Voz 0827 16:24 oye en las situaciones críticas John siempre descubrimos lo mejor a veces también lo peor de otras personas no has aprendido de tu hija en estos meses

Voz 0976 16:32 Mijares APA una lección a a todos de de vida de tranquilidad en mira que podría decirme podría definir me que que a mí con las hostias quemada o la vida también a lo largo de mi vida profesional estaba como habituado a recibir otro sopapo más no voy a volver a levantarme no pero la actitud de alguien como como Ibai de siempre tener la sonrisa quejarse lo justo dejar ayuda dejar trabajar a los médicos seguirle en en lo que ellos dijeran no creo que hubiera que hacer no

Voz 0313 17:00 entre medias estudiar

Voz 0976 17:02 quién de medias estudiar y aprobar el curso no estará a pasar el tercero de la ESO no que estaba ahí lo ha logrado no como parque también un poco de de de Swansea de de de de vitalidad y de fuerza

Voz 0313 17:14 no bueno John estamos muy contentos de verdad soy una curiosidad he dado un culo inquieto periodista como tú de Rafa Nadal en estas últimas cuarenta y ocho setenta y dos horas te has enterado de lo que pasaba

Voz 0933 17:26 mundo hoy alrededor gente era uno de los vamos es decir la verdad cuando me vas a decir de algunos temas de los que ha tenido que reconoce no tenía ni idea de lo que había pasado en el mundos

Voz 1450 17:36 que que que llevo sin enterarme un par de

Voz 0933 17:39 la una ministra dimitió esta mañana esta mañana esta mañana al

Voz 0976 17:43 esta mañana era de os tras ha dimitido

Voz 0313 17:47 te lo creías porque empezamos a aparecer alemanes con el nivel de exigencia tanto tiempo reivindicando la verdad fíjate en Alemania el fin presidentes se

Voz 0976 17:57 bueno yo creo que muchas lecturas no me montón de tiene muchas más lecturas y ahí también parte de una estrategia aquí definida de por si acaso no pues hay que pedir exigencias a otras personas no de de la bancada contraria también no

Voz 0827 18:12 pues si acaso y también porque las habían pedido antes entonces claro claro es muy difícil mayor coherencia caro es coherente

Voz 0976 18:18 es coherente pero es que también en usar no voy a hablar de que había que entregar la cabeza no pero pero sí

Voz 0933 18:24 el listón está muy bien está muy bien que este alto y está muy bien y tiene un efecto benéfico con bueno iré higiene democrática que elogian remontar porque

Voz 0976 18:33 otros que curan para obtener los mismos título a eso voy

Voz 0313 18:36 a eso voy hoy tengo una duda

Voz 0827 18:38 que casi es para la UVI estoy reflexionando mucho estos días sobre si el listón está muy alto o está muy bajo ya que lo que está es muy bajo es decir que que cada vez se va

Voz 0313 18:47 subiendo a permitir lo estamos menos el tropiezo Pedro resaltó el esto no entonces exalto entonces así

Voz 0827 18:52 digamos que saltan de la ética pero es bajo eh don de la exigencia es decir que ya hay cosas ayer lo decíamos nombre comparado seguramente bueno una irregularidad en un máster con otros casos tremendos que estamos viendo de corrupción puede parecer una cosa pequeña no pero yo creo que la exigencia política es que lo pequeño también es grande porque lo pequeño es sobretodo te enfrenta con un montón de ciudadanos que a lo mejor no están teniendo esos privilegios que no saben no pueden tomar ese atajo que tú has tomado no entra

Voz 0313 19:22 eso eso quiero ir porque está la exigencia política está la exigencia académica institucional porque el mundo universitario en la Rey Juan Carlos seguro y el chiringuito que había ahí en fin por descontado pero en general tiene que hacerse una revisión a fondo de los criterios por si todo está bien aunque sea sólo por por comprobarlo in hoy creo que es una magnífica oportunidad para poner en valor lo que muchísima gente en este país a través de másteres a través de tesis doctorales es un escalón superior mucho más duro mucho más complicado las horas esfuerzo el tiempo que dedican los recursos bueno las conclusiones a las que llegan Kay trabajos valiosísimos el último dato que tenemos desde el año dos mil dieciséis Se leyeron en España algo más de veinte mil tesis doctorales que es una auténtica barbaridad que son trabajos de investigación profunda que abarcan multitud de de campos de de disciplinas hoy tenemos un ejemplo fantástico el de Víctor Jiménez Víctor Jiménez es un geógrafo de vocación Licenciado en Geografía y además miembro del departamento de Arte y Ciencias del territorio de la Universidad de Extremadura este próximo viernes va a defender una tesis doctoral que se titula ni más ni menos urbanizaciones ilegales en Extremadura la proliferación de viviendas en suelo no urbanizable durante el periodo democrático Víctor Jiménez buenas tardes hola buenas tardes Víctor cómo por cierto estás nervioso de cara al viernes lo tienes todo enhorabuena

Voz 16 20:47 de momento parece que no está los nervio pero no sé el momento llegué yo diré

Voz 0313 20:52 oye cuánto tiempo fin horas días semanas meses años te ha costado hacer esta esta tesis

Voz 16 21:01 fueron cinco cinco años y medio aproximadamente pero había momentos en que no sabía si ya estaba en domingo lunes martes miércoles pero da igual el día de la semana que era que que yo estaba ahí en la mesa trabajando hoy con mucho esfuerzo sí

Voz 0313 21:13 cinco años y medio cuando estos días y estas semanas aparecen noticias como estas que estamos comentando cómo se te queda el cuerpo Víctor sinceramente

Voz 16 21:22 bueno me parece un poco injusto no pero prefiero no pensarlo porque si empiezo a pensar y la vuelta de el que no existe esta esta oportunidad igualdad de oportunidades dentro de lo que es la universidad pública pues bueno es para ponerse enfermo

Voz 0313 21:37 dije qué ver qué nivel de exigencia por ejemplo en tu caso qué criterios se utilizan para para validar tu trabajo para para ponerle nota para para para decir que está bien hecho que qué nivel de exigencia diríase alto medio bajo

Voz 16 21:51 yo creo que que muy alto y además estamos mejorando en los últimos tiempos de hecho por ejemplo mi tesis doctoral primero tienen que pasar la validación de de mi director que pone su prestigio en este caso mucho un catedrático en el sea Antonio José Campesino y luego tiene que pasar una comisión académica una comisión de doctorado Ibar informes en mi caso de profesores extranjeros sea que está validado que que tiene al menos una cierta calidad

Voz 0313 22:16 oye Víctor ha citado el título de tu tesis que es prometedor pero a qué conclusión esas llegado urbanizaciones ilegales en Extremadura y además durante el periodo democrático si además me parece

Voz 16 22:27 es importante que sea durante el periodo democrático porque es un periodo en el que no tenemos libertad democrática para bueno confecciona nuestras leyes y que sistemáticamente hemos no hemos respetado en Extremadura hemos detectado después de un intenso proceso metodológico que existen unas cuarenta mil viviendas en el suelo no un urbanismo

Voz 0313 22:44 cuarenta mil has dicho sí sí cuarentones

Voz 16 22:47 viviendas en el suelo en urbanizable además hay trescientos ochenta y ocho municipios Extremadura trescientos ochenta y seis contiene esta vivienda

Voz 17 22:55 el problema generalizado

Voz 0313 22:57 oye y con estos datos no sé si ha sí ha sacudido o acudirá a las instituciones para que alguien haga algo así alguien te ha preguntado vámonos

Voz 16 23:07 sí sí ha habido alguno interés el digamos interesado alguna administraciones pero nosotros estamos haciendo este trabajo también con financiación pública porque bueno creemos que atendemos a una demanda social también es una necesidad

Voz 0976 23:22 el Víctor eh yo he leído algunos estudios que hablan de que las tesis doctorales los doctorandos hoy seis veces más propensos a desarrollar ansiedad depresión es que antes hablaba y hablaba con con una mira que que cuando iba a hacerle una tesis y le pidió a su tú al al catedrático que sí sabe si la parte esta de la estadística que sin explicar datos es horroroso no ahora sí lo podía subcontratar y que el catedrático le miró como como subcontratar que te lo haga alguien no eso no se hace pero no se hace lo tienes que hacer tú y yo es que hay gente que trabaja claro que trabajo a mucho para sacar este mes esa mayoría para hacerse sus másteres o sea yo estaba aquí haciendo un máster en en esta empresa con muchos de los compañeros que hay en en informativos metíamos doce horas en el Masters del país buena leche

Voz 0827 24:17 pero yo creo que el dato el dato que ha dado Francino al empezar es decir si cada año se defienden veinte mil tesis doctorales no estamos abriendo cada día con una tesis doctoral ilegal lo pedido

Voz 0976 24:29 no son excepciones muy concretas

Voz 0827 24:31 Estados en ámbitos muy concretos primero en ámbitos sociales muy concretos en este caso hablamos mucho del mundo de la política y en segundo en ámbitos muy concretos dentro de la universidad esto es un chiringuito dentro de una universidad pública pero la mayoría la inmensa mayoría es gente como Víctor Jiménez no pistas dos

Voz 16 24:50 pues muchas gracias por la trabajo la verdad pero si yo tengo muchísimo compañero oí todos estamos en ello no estaba focalizado las veinticuatro horas del día prácticamente en reeditar nosotros trabajo le ponemos la vida en ello muchas veces sacrificando el tiempo con nuestra familia con otra pareja bueno ellos también casi que merecen ese reconocimiento igual que nosotros

Voz 0827 25:10 oye yo un geógrafo con eh la tesis doctoral ya siendo doctor qué quieres ser de mayor

Voz 16 25:16 bueno me intenciones acabar en la universidad también a vuestro compañero pues sin apellido es decir es decir la universidad Extremadura bien pero sí sí otra universidad dentro fuera lo ideal sería que que es que fuera dentro o no ya que tiene una una beca el misterio y todo lo que han invertido en la sociedad el dinero de todos yo también revierta en todos nosotros a la sociedad

Voz 0313 25:37 está muy bien parada Víctor oye que tengas muchísima suerte el el viernes se de verdad

Voz 16 25:42 muchísimas gracias sólo una cosita me gustaría agradecer también todo este tiempo que he estado en el extranjero estancias creer la radio y adaptar

Voz 0976 25:49 claro cuando escuchamos oye bien rápidamente Víctor una tesis que hable sobre viviendas ilegales badén esa lectura no se gentes de SEPRONA de la Guardia Civil algún juez o alguien que esté ahí escuchando un poquito

Voz 16 26:09 a todas las autoridades de hecho algunas han confirmado su asistencia alguna con competencia pero que que que vayan y que que le en el trabajo y te lo aplique

Voz 0933 26:18 la de Jiménez un abrazo amigo que te vaya vaya muy bien

Voz 0313 26:24 bueno por cierto en todo este asunto de los de los másteres preguntado esta mañana la vez Rivera al presidente del Gobierno sobre su tesis doctoral que sí está abierta que sino que se puede consultar todo ese lío nuevo que está ahora mismo en marcha con todo ese follón Isaías ha buscado un punto de polémica demuestra tarde venga

Voz 0785 26:44 la polémica guías Lafuente

Voz 0827 26:48 la cuestión es que doce horas después de la dimisión de la ministra Carmen Montón en la que no se enteró Jon Sistiaga el Congreso de los Diputados ha celebrado esta mañana la sesión de control al Gobierno y muchos ciudadanos se habrán sorprendido al contemplar que en el hemiciclo los diputados no hablaban de lo que estaba hablando todo el mundo o de que la presidenta por ejemplo una segunda que ha hecho Albert Rivera sobre la tesis doctoral del presidente Sánchez algún portavoz como Pablo Iglesias incluso ha recibido reproches de los suyos en las redes sociales por no preguntar al presidente de Gobierno sobre este asunto claro lo que sucede es que Pablo Iglesias es el que ha cumplido con el reglamento y Albert Rivera es el que sólo asaltado lo que sucede en fin es que el reglamento requeriría una reforma tantas veces pedida tantas veces aplazada para quitarle el corsé dar más vivacidad a los debates cosa que es muy difícil cuando las preguntas deben registrarse con casi una semana de antelación y en el mejor de los casos para circunstancias de especial actualidad y urgencia cuarenta y ocho horas antes de celebrarse el debate para asuntos de urgencia cuando en general parece acertado que el gobierno disponga de un tiempo para ofrecer una respuesta sólida y documentada a la pregunta formulada porque el Congreso es serio pero parece también evidente que la excepción debería ser suficiente Fleck es suficientemente flexible

Voz 18 28:06 pues como para que los diputados puedan debatir en el pleno lo que todos los ciudadanos están debatiendo en la calle cosa que hoy no ha sucedido

Voz 0976 28:17 Congreso de los Diputados Mar igual

Voz 0313 28:19 las tardes qué tal buenas tardes una mecánica tampoco ortopédica no nadie nadie se ha planteado nunca revisarla

Voz 1450 28:26 bueno si los grupos minoritarios sobre todo lo han planteado en algunas ocasiones para ganar en flexibilidad y sobre todo evitar discrecionalidad a la hora de prohibir au impedir que se puedan cambiar sustituir esas preguntas pero bueno Isaías lo ha comentado muy bien en su planteamiento a Gil el asunto no es con carácter general sabes que la sesión de control ya hemos tenido una es todos los miércoles a las nueve de la mañana bueno pues los grupos tienen que registrar las preguntas que les toca hacer como muy tarde a las seis de la tarde del jueves anterior después todavía tienen una posibilidad de cambiar las preguntas Carlas en el caso de que se

Voz 0313 29:01 se refieran a algún acuerdo que haya adoptado

Voz 1450 29:04 en el Consejo de Ministros que como sabéis es el viernes entonces podrían registrar una petición de cambio de pregunta siempre que sea antes de las ocho de la tarde todavía sobre el papel una tercera posibilidad una última repesca poder cambiar sustituir la pregunta el lunes a las doce del mediodía apenas cuarenta y ocho horas antes de esa sesión de control pero si se trata de alguna cuestión de Urgell no de relevancia por actualidad política y eso tampoco es que sea automático tiene que pasar tres filtros conformidad del Gobierno autorización de la Mesa del Congreso en la que las mayorías son las que son y habitualmente suelen coincidir con las del Gobierno ahora mismo no pero esto es una excepción y unanimidad de la Junta de Portavoces es decir que con que se oponga a un grupo al que se opere ese cambio de la pregunta pues no se puede hacer

Voz 0976 29:46 con lo cual en fin el gobierno de turno llegar

Voz 1450 29:48 con las cartas bastante marcadas a la sesión de contra

Voz 0313 29:51 a pocos todo esto una cosita sólo de rebote Marc ha llegado al Congreso la onda expansiva de esa noticia que parece confirmada que adelantaba al periódico de Cataluña de que finalmente las armas sean han vendido Arabia Saudí o comentarios

Voz 1450 30:04 una información que que estamos pendientes de confirmar está trabajando en ella nuestra compañera Mariela Rubio que como sabes es la experta en defensa y sin duda eh Carlas ella es quién mejor puede responder a esa pregunta que de momento aquí en el Congreso no ha citado ningún

Voz 0313 30:21 gracias Marck Alberto Estévez buenas tardes

Voz 19 30:24 hola buenas tardes es portavoz de la campaña

Voz 0313 30:26 los bajo control creo recordar que el pasado lunes cuatro ONGs envió una carta al Gobierno pidiendo insistiendo en este tema que paralizara las exportaciones de armas a Arabia Saudí eran Amnistía Internacional Intermón Oxfam Fundi Pau Greenpeace no sé si tenéis alguna confirmación definitiva sobre todo si os lo veías venir Alberto

Voz 19 30:43 no he todavía no tenemos ninguna confirmación estamos a la espera de la confirmación oficial lo que pasa es que no sería si se confirma una no sería más que una pésima noticia no sería una enorme decepción sí haría que el Gobierno español fuese potencial cómplice de de la comisión de crímenes que estas mismas armas este tipo de armas misión sean utilizado en estos tres años y medio de conflicto en Yemen en decenas de crimen estamos hablando de ataques contra colegios contra hospitales mercados bodas funerales fábricas todo tipo de objetivos que según no militares ojo objetivos civiles y que condena el derecho comunitario además eso sería un gravísimo incumplimiento de la de la legislación española en la materia iba encubrimiento en el propio programa del PSOE que habla del cumplimiento de la Ley de diez

Voz 0313 31:41 insisto insisto en lo de si os sorprende o no

Voz 19 31:44 sabes que desde que hace diez

Voz 0313 31:46 las adelantó la SER esto de que se paralizaba dice Bono después parecía que no tanto loco que sí que no ha habido ahí

Voz 19 31:52 bueno nosotros tenemos mucho callo no estamos muy acostumbrados como organizaciones de la sociedad civil a a llevarnos reveses en muchas ocasiones pero teníamos una cierta esperanza es verdad que en este caso el Gobierno aguantarán las pensiones que son muchas es lógico pero creemos que la lista cumplirlo si en este caso la soberanía de un país se demuestra en este tipo de casos el Gobierno de Canadá en agosto

Voz 0313 32:21 tú crítico un historial de Derechos Humanos

Voz 19 32:23 de Arabia Saudí tiene importantes ventas de armas también a los saudíes pero aguantó el tipo aguantó el tipo y esperamos que el Gobierno de Sánchez si esto se confirma rectifique estudie cómo está haciendo todos los contratos de armas a Arabia Saudí revoque aquellos que tal como te digo la ONU en este mismo mes de agosto se puedan utilizar para cometer crímenes de guerra y otras asignaciones derechos humanos Tireless en Yemen

Voz 0313 32:50 no da tiempo el tiempo Alberto Estévez muchísimas gracias por estar en La Ventana un abrazo eh

Voz 19 32:53 gracias Carlos comente

Voz 20 32:57 llegas tarde llegas tarde los veces que digo esto

Voz 29 37:34 tú

Voz 30 37:51 en La Ventana

Voz 18 37:53 con las Francina

Voz 31 37:56 no era háblame fue vital pálida ahora solo

Voz 0313 38:52 faltan veintidós minutos para que sean las cinco de la tarde las cuatro en Canarias y aquí seguimos asomados a la ventana la música que literatura cursan sus caminos con una frecuencia intensísima hay un montón de de canciones y de gente de la música que que está relacionada o que se ha inspirado en el mundo de los libros

Voz 32 39:10 Luis el rolling stone eh Bunbury Juan Luis Guerra eh

Voz 0313 39:16 no sé un montón un monto no esta canción que estamos escuchando tarde estamos escuchando está inspirada en en un escritor creo que noruego que se llama Carlos la amaba Carlo Open AUS Gard eh que hablar en un libro titulado Mi lucha de su adolescencia mira aquí en la canción ese camino verano otra vuelta pero género confesó ella que se había inspirado en el libro en el en el libro a Bono los libros es algo si hay cosas importantes en la vida yo doy que los libros ocupan un lugar absolutamente fundamental de la lista por eso cuando se pierde un libro aunque sea uno yo creo que es un auténtico drama cuando se destruyen a mogollón así a puñados pues ya es un desastre con mayúscula el otro día a la riada de agua de ir de barro que que arrasó una localidad muy pequeñita de Toledo que se llama cebolla habrán visto imágenes de la farmacia por ejemplo no puede ya no estaba no bueno además de inundar de destrozar la farmacia inundar viviendas destrozó también la Biblioteca del pueblo se ha convertido en auténtico lodazal sólo se han salvado el veinte por ciento de los libros hasta aquí la parte digamos negativa trágica de la noticia la cara positiva ha sido la reacción están llegando nuevos por donaciones que en fin proviene de de de muchos puntos España están casi casi bloqueados hemos invitado la bibliotecaria de cebolla a que se asome a la ventana María José Olivares buenas tardes

Voz 17 40:35 luego una buena se como eso

Voz 33 40:38 de no no poco desbordados con pero bien

Voz 0313 40:41 cuántos cuántos años hace que está de bibliotecaria y en el en en el pueblo

Voz 17 40:46 se ha hecho dieciocho años

Voz 0313 40:49 hijo con tanto tiempo y con tanta veteranía que sintió al ver la Biblioteca hecha un desastre por Porro del barro y la lluvia

Voz 17 40:59 un unos quince

Voz 33 41:02 el entorno Colombia vamos pero bueno luego el pueblo ayudando sacando lo que no quieren aval y se coge la parte de arriba que no hubiera la humedad hay veinte a trabajar pero pero

Voz 0313 41:22 qué pena hasta hasta llorar y todo me imagino no pegó una puede llorar claro cuántos libros a la biblioteca antes del antes de la de la ría de cuantas queda

Voz 17 41:32 con uno uno

Voz 33 41:35 lo Gando tuvo uno nuevo que no llegaba

Voz 17 41:38 mil y pico de mi Tour muy pues sí sí sí sí sí

Voz 0313 41:44 cuántos han llegado vayamos a la segunda parte era noticia cuando se Room

Voz 33 41:49 que la cantidad que nadie te cuento porque porque es que yo te digo el Camus desbordado hizo lo tensando pues lo que la localidad un poquito los alrededores Talavera de la Reina que lo tenemos cerca ahí es una ciudad grande pero bastante bueno fui muy contento porque asiduo aparte abrumado pero por otra parte dices madre mía que no te quiera que voy haciendo que se rebaje iraquíes

Voz 0313 42:16 oye María José nosotros aquí en la radio tenemos un montón de libros iré cuando los llevamos a a bibliotecas normalmente de Madrid pero también de fuera os podemos enviar un cargamento de cincuenta susto

Voz 16 42:28 las setenta ochenta el libro

Voz 0313 42:31 si obligamos más que ayudamos

Voz 33 42:33 no mira ademán Carlo es el PK ligeros decide ahora mismo eje tengo que empezar con un ejemplar número uno entonces bueno es muy difícil se podrá filtrar que a igual los llega el duplicado creo bueno tiempo tiene modificar alguna cosa pero por ahora imposible decir que lo

Voz 17 42:55 pero tampoco creo que no hay nada claro

Voz 0827 42:57 en eso estaba pensando en estos momentos que aparte de libros va a necesitar a partir de ahora ayuda porque claro hay que hacer a a pasos agigantados primero la recolección y ese trabajo de catalogación que usted ha ido haciendo durante los dieciocho años va a necesitar ayuda supongo no

Voz 0313 43:12 sí

Voz 33 43:13 sí lo más seguro que que bueno que el Ayuntamiento y eso preveían ayudarme ahora tenemos la ventaja de que como se hace con la informática el catálogo lo catalogado como me llamó muchísimo que empató la nube IMI bueno pues es una

Voz 17 43:32 es una ventaja grande conquistarla mucho menos pero

Voz 34 43:35 sí sí el Sport colas en las sienes

Voz 35 43:38 sí hombre

Voz 17 43:40 pero bueno empezar poco a poco y sobre todo tenemos bueno porque inmobiliario los equipos informáticos tuvo que se lo llevó

Voz 0313 43:47 de los libros que se han perdido de los que se han salvado haya alguno con un valor un significado especial para usted María José

Voz 17 43:55 sí en la colección infantil

Voz 33 43:58 yo me gusta mucho mucha novela pero la abolición infantil era era una era una colla lo porque ella Biotech Arias sino porque creo que que lo era eran anillo muy muy bonitas en editoriales que cuida mucho la las ilustraciones los cinco premios María Moliner que ha recibido la Biblioteca estaban allí

Voz 0976 44:19 anda que vemos hoy de esto se que se salvaron y claro eran los de las estanterías de arriba no

Voz 17 44:27 buenas seguirlo previas tengo una curiosidad

Voz 0976 44:30 José siguen entrando gente a la Biblioteca consultar una enciclopedia o y a todo el mundo se lo busca en la Wikipedia en Google

Voz 17 44:40 ahora hay un siglo una forma no tiene pueblo nada si esquí

Voz 0976 44:45 José las enciclopedias las bajas abajo ahora en tenerlo todo por si acaso trabajo

Voz 35 44:52 sí que las dieciocho parques infantiles chiquititas muy no sólo era además no

Voz 33 45:01 ver es el AVE bética en las zonas debe béticas qué tal están en el suelo prácticamente no eso hizo desapareció es Quino no significa para un río Tajo

Voz 0313 45:12 ya al margen de la sea al margen de las enciclopedias los vecinos como es el gentilicio de cebolla cómo se llaman los vecinos de cebo

Voz 17 45:19 hoy no cebolla Nos los sevillanos eran son muy

Voz 0313 45:21 a usuarios de la biblioteca

Voz 17 45:23 sí sí además hay que leerle mucho hombre siempre quería que fuera más así que vinieran más Illa pobres y la población juveniles de la que más no cuesta pero bueno

Voz 33 45:35 ciento cincuenta se llama Pedro I que me preocupa es que la gente juvenil otra cosa yo les doy bueno pues pero sí mucho mucho darle mucho la biblioteca que tiene mucha novela nueva el catálogo Irán

Voz 0976 45:51 no

Voz 17 45:54 en la biblioteca de locales municipales no por

Voz 0827 45:58 funcionan muy bien sí sí lo sabemos vamos a ir concretando entonces peticiones María José a ser posible en enviar enciclopedias que ocupa mucho y no estoy están prácticamente nada y a ser posible el primer envío libros infantil

Voz 0313 46:10 si no tiene mucha alguno tengo aquí hay que ir sembrando si alguno organismo

Voz 33 46:14 L juveniles bueno la parte de abajo de todo lo que la novedad adultos también exime fue pero pero bueno pictórico cheque que fue pues esos dos metro de agua si te ocultó los todos los palos tú pero bueno la es que tiene casi el cien por cien es muy infantil juvenil

Voz 0976 46:35 pues yo María José no dejo de pensar y de ver poesía en en eso que has dicho de de que de que los libros estén ahora en el tajo pensar en en en carpas y en si libros compartiendo espacio con Gulliver no oí con otros personajes infantiles en estos momentos no

Voz 17 46:53 sí pero me da días

Voz 0313 46:56 Paul escribir un libro un cuento de si María José Olivares biblioteca día de cebo ya muchísimas gracias por estar en La Ventana hay muchos ánimos se libros va adelante digamos lo enviamos seguro eh

Voz 17 47:06 sí sí muchas gracias de verdad vale

Voz 36 47:12 de la de hablar tanto cariño de los libros esos libros infantiles que han ido Matías Prats diría eso de que buena un libro aunque esté mojado nunca es papel mojado

Voz 14 47:40 eh eh ah

Voz 0313 48:11 así pues la historia que vamos a contarles a continuación aquí en La Ventana tiene mucho que ver con el público que consume literatura infantil juvenil porque vamos a hablarles de un proyecto educativo muy muy singular que además conecta con una noticia con otra historia que les contamos aquí en La Ventana a principios de semana ya saben serlo recuerdos sino que este próximo viernes estaremos en en Calaceite en el teatro la hermandad para analizar el fenómeno de de la España vacía IB Eric comprobar sobre el terreno cómo se buscan alternativas a a esa problemática no bueno pues el otro día tuvimos el testimonio de una mujer que ha visto ha descubierto y está viviendo la cara más positiva de vivir en un territorio que no esté masificado Se llamaba se llama Araceli Orellana es madre de cinco hijos dos recuerdo de Valencia capital sea trasladado a un pueblecito de Teruel que se llama fuentes de Ig gracias a eso la escuela ahí quería llegar ha podido permanecer abierta era su primer día de cole para los chavales ya estaba muy feliz desde

Voz 16 49:09 parece ser que la ciudad tiene cinco hijos es una enfermedad en el pueblo es una alegría que hemos tenido en acogida grandísimas hacemos con una gran familia en el pueblo toda la gente del pueblo esta mañana aplausos de la puerta al colegio ha sido supere motivo también ha venido la televisión a los niños están estamos todos bien no un sueño todos estaban sí

Voz 17 49:27 por contentos si se quería marchar y el que había sido no

Voz 16 49:30 me saldría a la calle jugando todos los amiguitos del pueblo son con todo el día ya no ve la tele ya no están digamos con el Internet ha vuelto a jugar en la calle la calidad de vida aquí que son todo como una pequeña familia el paraíso no tiene que ver con la capital capitanes estrés es ruido estoy tan tan agradecida estar aquí que apoyas que animo todas las familias a que repueble que si se ponen

Voz 37 49:56 sí

Voz 1 50:02 en otro contexto bueno pues día

Voz 0313 50:04 viéndonos llamó un oyente de de un pueblo cercano de Huelva ahí hay algo más de doscientos vecinos también tienen un colegio muy singular es más el año pasado ganó un premio de la Fundación tiró dos por su proyecto educativo y nos hemos interesado por los detalles del mismo Pasqual varón buenas tardes buenas tardes bienvenido varones es padre de dos niños de cuatro seis años no que lo que los llevas al cole correcto y qué tiene de especial este colegio

Voz 38 50:30 pues es un colegio que trabaja de una manera singular como has dicho trabajar por proyectos que tiene la huerta como como eje vertebrador de currículum digamos que que que a través de la huerta que trabaja todos los contenidos curriculares de de de de todas las etapas sacada de tapar trabaja de una manera hice incluye dentro de la huerta y se construye el currículum a partir de la huerta

Voz 0313 50:52 este proyecto ha atraído también familias de fuera que han permitido con los chavales mantenerlo abierto

Voz 38 50:57 pues bastante sí sí es como leíamos como los nómadas educativo en su sede hay mucha gente que está buscando centros sobre todo centros públicos de calidad que hay pocos y bueno se busca muchos intenta darle contenido hace a las escuela pública de calidad ISO mucha gente que está hace muchos kilómetros si se mueve mucho para para encontrar centros centros públicos sí sí sí hay mucha gente que está viniendo

Voz 0313 51:24 hola bastante gente vamos de incorporar a la conversación a la profesora que es quién tendrá también más detalles del día a día en ese en ese cole Delphi Ruíz buenas tardes hola hola bienvenida cuantos chavales tienen por cierto

Voz 35 51:37 bueno pues ahora mismo estamos entre treinta y tres treinta el cuatro el presente cuatro Oscar ahí

Voz 17 51:43 que si vienen que su novia pero bueno depende de qué edades entonces ese tres años hasta doce desde primero de Infantil hasta hace esto de Primaria

Voz 0313 51:54 es están todos juntos en el aula o están separados cómo funciona las escuelas rurales sabemos que a menudo junto a los chavales el mismo espacio por Bono a veces por necesidad a veces porque hacen de la necesidad virtud como están en ese caso

Voz 17 52:07 bueno pues ahora mismo somos tres profesoras este año se entonces

Voz 35 52:12 se están divididos están los de Infantil y primero de Primaria en un aula segundo tercero y parte del cuarto en otra aula de cuarto quinto y sexto en en otra aula

Voz 0313 52:25 pero bueno porque lo

Voz 35 52:28 el primero hay ratos que están haciendo actividades con los de la una de de de segundo y tercero alguno de cuarto pasa de un aula otras a las las puertas están abiertas no

Voz 0313 52:40 esto del huerto yo esto del huerto como elemento central del proyecto que nos comentaba Pascual eso quiere decir que no hay libros que al menos libros cómo funciona eso