La Ventana (12/09/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

son las cinco de la tarde las cuatro

Voz 0313 00:02 en Canarias esta tarde hemos charlado aquí en La Ventana hace unos minutos con Un portavoz de la campaña Armas bajo control después de que el Periódico de Cataluña haya informado de que el Gobierno habría ordenado esta mañana enviar las famosas cuatrocientos bombas de precisión a Arabia Saudí Ester Bazán

Voz 3 00:22 no sería más que una pésima noticia ha dicho Alberto SB que esperaba todavía detalles y confirmación oficial

Voz 4 00:27 teníamos una cierta esperanza es verdad que en este caso el Gobierno aguantar a las presiones que son muchas es lógico pero creemos que la ley está para

Voz 5 00:37 cumplirla si en este caso

Voz 4 00:39 no

Voz 5 00:40 la soberanía de un país

Voz 1454 00:43 este en este tipo de casos un testimonio más que acabamos de recoger en La Ventana María José Olivares es la bibliotecario de cebolla del pueblo de Toledo inundado este pasado fin de semana tras una fuerte tormenta pidió libros después de haber perdido el ochenta por ciento de los fondos por la riada entre otros una colección infantil que nos ha contado era una joya

Voz 6 01:01 potencial un vino Kenyon Jordi Colomer no pero bueno luego de pueblo ayudarnos a sacarlo lo que no quiere Noval y se coge la parte de arriba para que no hubiera la humedad que a trabajar el pero pero

Voz 1510 01:23 archivada la querella que se había presentado el audio

Voz 1454 01:26 de nacional por el famoso proyecto Castor que se quería construir en el límite de las provincias de Castellón y Tarragona información de Oriol y mi

Voz 7 01:33 la Audiencia Nacional ha desestimado los argumentos de la plataforma ciudadana red del Observatorio de la Deuda en la Globalización que aún a esta hora hay conociendo el archivo se muestra convencida de que diversas instituciones del Estado actuaron en connivencia con el sector privado para asegurar el beneficio del proyecto la querella iba dirigida contra diversos ex ministros entre ellos Joan Clos y Miguel Sebastián José Manuel Soria también al presidente del Real Madrid Florentino Pérez en dos mil seis el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero pactó una indemnización de mil trescientos millones de euros si finalmente el almacén

Voz 8 02:02 no se llega a construir

Voz 1454 02:04 equipos del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados y del Programa para el Desarrollo han comenzado hoy operar por primera vez

Voz 9 02:10 el terreno en el estado birmano de recae en escena

Voz 1454 02:12 digo de un posible genocidio de los rojilla los trabajos se llevarán a cabo durante dos semanas en veintitrés aldeas la evaluación de estos primeros pueblos es el primer paso para otras inspecciones más largas y más completas según ha informado informado Naciones Unidas vamos con los titulares del deporte Óscar Egido buenas tardes

Voz 10 02:30 hola muy buenas da marcha en la decimoséptima etapa en la Vuelta Ciclista a España a ciento cincuenta kilómetros en el alto de con final en alto de primera de balcón de Vizcaya contra la carrera llega Marquínez en especial a la vuelta muy buenas

Voz 11 02:39 hola muy buenas quedan veintidós kilómetros a esta jornada hay una fuga de veintiséis corredores por delante que no inquietaron en la clasificación general tienen una ventaja de cuatro minutos y medio sobre un pelotón donde ya se ha puesto el conjunto del Astana para Miguel Ángel López queda todavía por subir un puerto de tercera categoría y luego la ascensión al Alto del Balcón de Bizkaia puerto puntuable de primera categoría el líder el maillot rojo Simon James siempre entre los primeros del pelotón

cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

cadena SER Madrid

Voz 1510 03:09 el PP dice que la decisión de Manuela Carmena de hacer primarias para formar su agrupación de electores es un dedazo más de la alcaldesa dice que las declaraciones de Carmena son un tongo vamos a escuchar el anuncio de la alcaldesa en las críticas del portavoz de los populares en Ayuntamiento José Luis Martínez Almeida

Voz 1410 03:23 por supuesto que va a haber primarias más que privadas yo diría que ver haber casi participa Darias porque es que yo quisiera que fuera una cosa que se hiciera entre todos jamás se me ha ocurrido pensar que no iba a haber un proceso de selección de estas características

Voz 12 03:38 que es otro tango de Manuela entonces como no haber primarias porque no la va a haber que era la participación prevista sin venta no termina dice participadas porque más que primaria participar en lo que va a haber es el dedo el dedo de Manuela Carmena que va a decir tú si tú no tú si tú no tú si tú no

Voz 1510 03:54 la Plataforma en Defensa de la Sanidad pública en la zona norte de Madrid ha convocado una nueva marea blanca para el mes de noviembre sobre la mesa están algunas reivindicaciones históricas como la apertura de la cuarta torre del Hospital Infanta Sofía SER Madrid Norte Israel Aranguez

Voz 13 04:08 el colectivo lleva más de cinco meses recogiendo

Voz 0852 04:10 además para exigir la apertura de la cuarta torre del Hospital Infanta Sofía la construcción del centro de salud de de esa viajado el aumento del servicio de ambulancias sobre la polémica decisión del Gobierno regional de abrir los nuevos juzgados en el Centro de Especialidades Blas de Otero de Sanse dice el portavoz de la plataforma que no piensan con sentirlo es Rafael era porque hay una falta

Voz 1963 04:31 de profesionales de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid y en concreto también como en San Sebastián de los Reyes que es otra de las reivindicaciones que seguramente estamos haciendo

Voz 0852 04:41 la plataforma entregará las firmas a los ayuntamientos de alcoba

Voz 14 04:44 Lass y San Sebastián de los Reyes y a la propia comunidad

Voz 1963 04:46 de Madrid cielos despejados han subido

Voz 3 04:49 a duras máximas en la Comunidad a esta hora tenemos veintiocho grados en el centro de la capital

Voz 1454 05:00 es todo sigue La Ventana ellos saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las seis las cinco en Canarias

cadena SER servicios informativos

Voz 0313 09:02 Javier Coronas ponía cara de incrédulo con auguró de los cortes de la carreta nueva de todo

Voz 14 09:06 la radio cara la mayoría de los jóvenes son del PP pero no los nombra el correo hay entrar

Voz 0313 09:14 hoy vuelve Javier Coronas a todo por la radio de variado y por cierto recuerdo aplausos aplauso por cierto recuerdo que un ejemplo propio Pedro no tendrá razón José que al final que digo que necesitamos uno una oyente para desempatar el legendario Gusto o muerte de Javier Coronas como es complicado entrar yo dejó dicho el número de teléfono nueve cero dos catorce el sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta para estar con coronas para desempatar o para lo que sea

Voz 14 09:46 o José a alguien es lo importante luego ya veremos a ver lo que hacemos pero primero que ella mi alguien dilucidando muy bien de Toni Martínez Especialistas

Voz 0313 09:56 en blanco y luego Marta del Vado tiró no me dejó Nadine

Voz 14 10:00 no marzo de Valdano

Voz 0313 10:02 pero estará estará esta esta más tarde follón no queda

Voz 9 10:06 habría que hay tantos disparates ojo que no da tiempo a contarlos antes de que llegue el día siguiente ni antes de que llegue el siguiente disparates se acumulan las cosas ayer en Televisión Española lo escuchábamos el comentarista en el durante el partido de fútbol de España tenía que dar la noticia de la dimisión de la ministra Carmen Montón pero no podía dejar de narrar el partido vamos a escuchar el momento en el que la dimisión de la ministra se integra en el partido

Voz 0852 10:34 el partido ampliaremos la noticia que

Voz 27 10:37 les vamos a facilitar en este instante ha dimitido la ministra de Sanidad Carmen Montón Gonzalo

Voz 14 10:45 bueno vamos todos dimitido la ministra

Voz 28 10:50 el sonido al que buen centro Holmes pasen la tesis de Pedro Sanz

Voz 14 10:53 sube la luz vendemos bombas Sarabia

Voz 28 10:55 con los en Deimos I si los vendemos gol de ascensión

Voz 25 10:58 sí sube sube venga sube

Voz 9 11:01 no no es normal que estemos así todos porque ayer a estas horas Pedro Sánchez

Voz 29 11:06 siempre

Voz 14 11:11 Pedro Sánchez a estas horas ayer estaba apoyando a su ministra de Sanidad y pronosticaba que seguiría en el ministerio

Voz 2 11:17 el Gobierno

Voz 30 11:20 esto está haciendo el extraordinario trabajo

Voz 9 11:23 entonces la portavoz parlamentaria Adriana Lastra decía que la ministra de Sanidad no podía dimitir por algo injusto dimitir por algo

Voz 1510 11:32 que se considera injusto usted usted

Voz 9 11:35 cuatro horas después la ministra admitió le

Voz 19 11:37 he comunicado al presidente del Gobierno mi dimisión

Voz 31 11:40 ah sí

Voz 0313 11:43 bueno

Voz 14 11:45 pero como esto sucedió a las nueve de la noche de ayer ya es antiquísimo el juguete de oyes la tesis doctoral de Pedro Sánchez porque Albert Rivera ha pedido al presidente del Gobierno que publique la tesis doctoral para disipar las las dudas razonables que según Rivera existen por el hecho de que no sea de acceso universal mientras la portavoz parlamentaria socialista Adriana Lastra lo que pides la dimisión de Pablo Casado en coherencia con la dimisión de la ministra que según Adriana Lastra ayer no tenía

Voz 32 12:21 señor Casado lo que tiene que hacer es presentar su dimisión la exigencia ética e en nuestra democracia creo que sea ejemplificado en el día de ayer con la dimisión de la ministra montón de la compañera Carmen Montón

Voz 9 12:32 bueno es verdad que ella misma opinaba ayer que no tenía que dimitir hoy es un ejemplo

Voz 14 12:36 así es la política

Voz 2 12:39 el texto

Voz 9 12:41 para casado Pablo Casado el presidente del PP que obtuvo su máster en el Instituto donde lo cursó la ministra aunque naturalmente casado dice que su caso no tiene nada que ver con el de la ministra porque en su caso por ejemplo dice Casado no se escribía con los profesores que es un delito recién inventado el delito describir según profesores es un argumento raro el de Pablo Casado para explicar por qué su caso no tiene que ver que él no se escribía con profesores yo lo que puedo decir es que sí

Voz 33 13:10 lo muy tranquilo sobre todo porque no he cambiado en absoluto lo que he dicho desde el punto inicial Jordan alumno más no conocía a los que organizaban este curso de doctorado creo que esa es una diferencia también con el caso ayer en la que hubo correos electrónicos y una relación personal

Voz 9 13:28 es curioso este razonamiento es curioso es un razonamiento exculpatorio peculiar porque lo que se investiga en el caso de Casado que es algo que tiene que decidir el Supremo si lo imputa o no lo que se investiga es obtuvo el máster sin cursar los estudios ni conocía los que lo organizábamos

Voz 14 13:47 con ese corazón

Voz 9 13:48 todo esto en el mundo de las cosas reales está subiendo el precio del petróleo cada vez es más cruda la guerra comercial entre Estados Unidos y China China se ha sumado a unas gigantescas maniobras militares rusas y esto es algo que siempre nos da tranquilidad

Voz 14 14:01 porque indica que en cualquier momento podemos morir

Voz 9 14:03 todos bici pensamos que en cualquier momento podemos morir todos las cosas más trascendentes pierden importa

Voz 2 14:10 hacia viva

Voz 14 14:12 vamos al tema

Voz 2 14:19 venga

Voz 0313 14:19 los honores Swift haría

Voz 1606 14:25 bueno dos mil dos ministros dimitidos en cien días del Gobierno de Pedro Sánchez ha establecido una nueva unidad de medida de responsabilidad política iraní gordos lo ha visto

Voz 34 14:33 Carmen Montón ha durado dieciséis Maxine Huertas

Voz 1606 14:38 en el primer día de colegio de los chavales toca la fibra sensible de súper Falete

Voz 34 14:42 pasas por la puerta de un colegio de parte el alma al ver sus caritas asustadas pobres maestros

Voz 1606 14:49 y es que los hijos no da una alegría muy especiales como señala su mala cara

Voz 34 14:53 un bebé es una pasada pero cuando crece y ya puede tender una lavadora no se puede explicar

Voz 1606 14:59 por qué malito tiene problemas de articulaciones y yo creo que demás cositas

Voz 34 15:03 mi médico me dijo que me tenía que infiltrar llevo dos semanas trabajando de incógnito en el hospital pero me sigue doliendo la rodilla de acuerdo que define el grado de formación más común y nivel de inglés grita

Voz 36 15:25 no

Voz 37 15:32 bien

Voz 9 15:42 Albert Rivera ha pedido al presidente del Gobierno que haga pública su tesis doctoral porque considera que hay dudas razonables que es una expresión muy de teleserie muy de serie de abogados aunque en las series de abogados americanos la expresión duda razonable acompaña la absolución del acusado hay dudas razonables sobre la culpabilidad no sobre la inocencia cuando emplean la expresión dudas razonables Albert Rivera está sugiriendo más de lo que dice

Voz 0933 16:05 hay dudas razonables sobre la publicación de su tesis doctoral

Voz 9 16:10 qué dudas razonables no lo ha dicho Rivera pero sí que hay dudas que son razonables lo ha dicho una segunda vez

Voz 0933 16:15 hay dudas razonables porque usted es de los pocos pocas personas que hace una tesis doctoral y la oculta

Voz 9 16:21 la la ocultación es lo que suscita la duda según Rivera aunque no explicita qué tipo de dudas como es un planteamiento abierto cada cual puede imaginar las dudas que quiera dudas sobre plagio dudas sobre la propia existencia dudas sobre la calidad dudas Sobrequés concretamente no se sabe sólo que son dudas razonables según Albert Rivera que en una tercera ocasión ha utilizado la expresión

Voz 14 16:42 acabemos con la sospecha acabemos con la duda razonable la manera de acabar con la duda alguna razón

Voz 9 16:47 vale es hacer pública la tesis el presidente de gobierno muy molesto por esta mezcla de acusación e insinuación ha respondido que su tesis doctoral está colgada en Teseo que es la base de datos del Ministerio de Educación está colgada Teseo se lo ha dicho en Teseo grito pero no es exactamente así porque está colgada la ficha de la tesis no es de acceso público

Voz 38 17:12 y obispo Larrosa

Voz 9 17:18 de todas maneras la tesis es conocida porque algunos periodistas han accedido a ella se puede acceder en papel pero no la puedes fotocopiar no les puedes a fotografiarse han publicado artículos

Voz 2 17:28 sobre ella pero

Voz 14 17:31 no no la puedes escrutar que es lo que que que que se trata que bonito verdad Albert Rivera lo ha dicho hoy en en el

Voz 9 17:40 el Parlamento todos estamos hablando de Stockton con dos verbos distintos para Rivera verbos sembrar y el verbo disipar que es lo que ha hecho Albert Rivera sembrar dudas o pedir que se disipen dudas o las dos cosas primero siempre luego dices me encontrado estas dudas

Voz 14 17:54 editor dirigí pasó habría que disipar las finalmente Albert Rivera ha hablado

Voz 9 18:00 o de un caso Cifuentes Un caso casado un caso y un caso presidente del Gobierno

Voz 0933 18:04 porque si estamos en el caso Cifuentes el caso montó en el caso casado no puede haber un caso presidente del Gobierno

Voz 9 18:09 bueno ya sabes que la política española está tensa podéis imaginar que el diagnóstico de Pablo Casado ha aludido en esta última frase de en el diagnóstico de Pablo Casado sobre la situación política española desde que gobierna Pedro Sánchez no es positivo sostiene Casado que el Gobierno español actúa siguiendo órdenes

Voz 14 18:27 de Bildu al dictado de los Devil

Voz 25 18:29 hoy a las órdenes del presidente catalán por orden de Torra entonces siguiendo órdenes de Podemos porque es el orden a Podemos sube todos los impuestos hoy de todos los impuestos

Voz 9 18:39 sube la luz sigue subiendo la luz hay muchos

Voz 25 18:42 despidos el treinta y uno de agosto ha sido el día

Voz 14 18:44 mayores despidos

Voz 9 18:46 hay una ola inmigratoria palabra que se incorpora el diccionario de calamidad

Voz 14 18:50 pues ya tenemos la peor oleada inmigratoria tenemos despidos

Voz 1510 18:56 los impuestos inmigrantes separatista

Voz 25 18:59 no es positivo este balance

Voz 9 19:08 ya se ve que no es partidario Pablo Casado no lo ve bien es tan negativo el balance que incluso Pablo Casado acusa al Gobierno de que los turistas se caigan se supone que quería decir el descenso de la cifra de turistas llegados a España pero con las prisas acusa al Gobierno de la caída de turistas como en Benidorm hubiera ingleses jubilados caídos por los suelos por culpa de Gobierno

Voz 14 19:30 la caída de los turistas internacionales más acusada de los últimos ocho años la caída de los turistas internacionales todos los alemanes Coll bailando Los Pajaritos imam del balconing Especialistas secundarios bueno Francino este año

Voz 34 19:56 hemos decidido que vamos a ir invitando a Kioto

Voz 1606 19:58 la radio a monologuistas poco conocidos monologuistas particulares diferentes para que se pasen por aquí no se enseña un poquito su material

Voz 14 20:06 la una una portería el fondo claro está aunque bonito

Voz 1606 20:11 pues el primero de este ciclo de monologuistas ese Rodrigo de Cantimpalos Rodrigo qué tal

Voz 14 20:15 la buenas tardes de La Ventana

Voz 9 20:19 eso en Talavera con poquita

Voz 34 20:22 es una oportunidad de hacer que mucha gracia por darnos esta oportunidad monologuistas a todos los que somos poco conocidos muy claro aunque con bastante talento vale más por ejemplo que muchos de los humoristas que estar aquí en La Ventana

Voz 14 20:36 no hay gastado bien sin señalar no sí sí sí

Voz 1606 20:40 bueno aquí aunque no parezca Rodrigo no vemos no es tan gallito como parece porque tú haces monólogos auto censurado y la palabra

Voz 34 20:48 firme a cenar y a mí no me gusta a mí no me gusta ofender a nadie Utah Emma a mí me da miedo a ofender así que mi monólogo to son pon podido alusiones veladas mucho mensaje oculto vale mucha lectura entre líneas nunca aluda directamente ni a persona ni colectivo eso para mí es no es no vale incauto censuró cualquier comentario que pueda ser provocativo lo censuró totalmente en fin un monólogo perfecto para la época en la que vivimos del se

Voz 1606 21:14 centrar todo el mundo sabe si bueno pues se Rodrigo Nos baza a la escritora propuesta aquí un micro gran parte de la tarima también bueno pues hay mientras Rodrigo se acerca el micro nos hacen en directo un chico de su monólogo que se titula por cierto se titula da que

Voz 34 21:31 ya te vale

Voz 1606 21:33 el título se alta que desde aquí me ha dirigido esto

Voz 34 21:37 creo que haga falta de cero no se puede leer entre líneas adecuada no ahí está clarísimo

Voz 1606 21:41 bueno esas cosas es el micrófono estas tu cámara Ésta es la otra cámara preparado bueno pues en directo aquí en el todo por la radio La Ventana Cadena Ser Rodrigo de Cantimpalos

Voz 34 21:52 ah sí hola qué tal hasta la edad o la habrá tardes bueno alguna vez que está ahí en un sitio donde sea eh Cataluña Andalucía País Vasco da igual si sale bien el típico que aunque sabe no sea que deviene ahí con ese rollo de diez y piensa el yate vale sí amigos estoy hablando de de esa gente qué tal la cola del supermercado por ejemplo no te dicen los Beniel hoy te suelta eso de Valeria sabe no gracias

Voz 38 22:27 gracias bueno ya ha pasado lo hace

Voz 34 22:30 te lo cuento y luego Savic que sea he viajado mucho a mí me la persona que le encanta viajar ballet pero hay lugares en los que ves una cosa ya sabéis escualos hablo aquí y luego hasta la ministra que no digo que sea la ministra actual o quizás sí a lo mejor el ministro no tiene que ver el sexo ballet pero que vamos Kerry ridículo cada vez que habla eh y me voy a callar porque si me seguís tirando a la lengua saber que vienen a buscarme lo de ya sabe que cuerpos de seguridad del Estado gracias

Voz 14 23:05 lo a la mesa chirría el sábado quedan está está bien hilarante pero no ofendía a nadie yo digo que no se sentía ofendido a nadie el momento en el no

Voz 1606 23:17 de hecho en redes sociales y a todo el mundo más o menos coincide en que eres un que eres un idiota no mano pero no lo que nadie se sentía ofendido pero nada

Voz 14 23:25 no desde luego que no ha con tu cuerpo no sufra Rodrigo de la gracia porque queremos llegaremos a esto algún día ojalá ojalá veremos qué pasa hoy cuando lleguéis recordar primero primero que ha sido pionero sí señor abriendo caminos

Voz 29 23:40 sí señor sí señor hacia la ventana

Voz 0313 23:44 era al general bueno el que abre camino desde hace tiempo tanto camino abre que hemos excedido e invitarlo una vez a la semana para compartir su universo es Donald Trump y menos

Voz 2 23:59 bueno sufriendo un poco más

Voz 0313 24:06 hace tantas cosas dice tantas cosas que al menos una vez por semana Marta del Vado tiene que ponernos al día Marta buenas tardes hola qué tal

Voz 1510 24:14 buenas tardes ahora ya sabe que estamos aquí a la espera de Florence un huracán de categoría cuatro que avanza a unos doscientos veinticinco kilómetros por hora hacia la costa este dicen los expertos que puede provocar unos niveles históricos de destrucción los estados de Carolina del Norte Carolina del Sur por de Virginia Maryland te Georgia y aquí la ciudad de Washington han decretado estado de emergencia y espera que el huracán toque tierra entre el jueves y el viernes bueno en las últimas horas el presidente Donald Trump ha estado recibiendo información de los expertos de la Agencia Federal de emergencias del Centro Nacional de Huracanes los servicios de seguridad alertan de los fuertes vientos y de inundaciones que van a afectar a más de veinte millones de personas

Voz 9 24:57 sólo todo esto es al han explicado al presidente

Voz 1510 24:59 el presidente es el explicaba a los ciudadanos con esta elocuencia tan trampilla vamos a escucharlo

Voz 14 25:06 muy bien

Voz 1510 25:09 los expertos no han visto nada como este huracán en los últimos veinticinco treinta años quizá nunca antes

Voz 40 25:16 la investigación es la huelga

Voz 1510 25:18 es tremendamente grande tremendamente húmedo tremendas cantidades de agua después de esta tremenda explicación aparece el gobernador de Carolina del Norte

Voz 9 25:30 luego

Voz 1510 25:31 el diciendo que esta tormenta es para tranquilizar a la población otra vez Donald Trump asegurando que todos los equipos de emergencia están preparados dice que no van a escatimar en medios y lo compara con la respuesta en Puerto Rico de hace un año

Voz 40 25:46 en provecho a alguien te sextas

Voz 19 25:52 el tuit dice que esa respuesta fue un éxito increíble recordamos igual alguien sólo debería recordar al presidente que es huracán el huracán María D

Voz 1510 26:00 jo a la isla sin agua potable sin electricidad durante meses a causa de eso murieron casi tres mil personas bueno ante esta situación tremendamente complicada ya alarmante el gobernador de Carolina el sur ha suspendido las primarias en este estado sabéis que estamos a cincuenta y cuatro días de las famosas MIT Trans esas elecciones de mitad de mandato donde se renueva toda la Cámara de Representantes Se renueva un tercio del Senado eligen gobernadores en una treintena de Estados hay elecciones locales también bueno uno de los senadores que esa juega su asiento es Ted Cruz de Texas donde el demócrata Beto O'Rourke se está acercando en las encuestas hace unos días Ted Cruz advirtió en un mitin de que los demócratas quieren convertir Texas en un estado liberal en algo tan terrible como califal ni de todos los demócratas para las quieren llenar Texas Tóful o de silicona de pelos teñidos

Voz 41 26:58 hoy tenemos a escucharlo Deimos Lupi

Voz 38 27:03 quieren que sea como la Bornia abuchea

Voz 41 27:06 donde yo creo que ahí va club el no

Voz 38 27:11 pelos

Voz 1510 27:17 de California es ese estado lleno de fue que esta semana se ha comprometido por ley a que el cien por ciento de su energía eléctrica provenga de fuentes renovables en dos mil cuarenta y cinco ese estado detestable lleno de pelos teñidos que es la mayor economía dentro de Estados Unidos y que abandera también la lucha contra el cambio climático y no sólo eso porque California está siendo también el estado que más se están movilizando para regular la tenencia de armas ahora va a restringir también la venta de balas que hasta el momento se puede de compras sin ningún tipo de límite si ya es bastante fácil comprar un arma al menos se necesita una identificación de una comprobación de antecedentes penales pero para comprar balas no se requiere absolutamente nada para que os hagáis una idea se pueden comprar en máquinas expendedoras se pueden comprar por Internet en supermercados de alimentación farmacias los defensores del control de armas de hecho denuncian que es más fácil y es más barato comprar munición que un antibiótico bueno pues California a partir del próximo año va a exigir un registro también para comprar balas esto ya está funcionando desde hace varios años en Los Ángeles donde las autoridades revisan quién compra munición para saber si tienen o no permiso para tener armas y de esta forma se han incautado de cientos de pistolas y rifles han arrestado a decenas de personas estamos hablando de un país para dar algunos datos en el que en lo que va de año han muerto por arma de fuego nueve mil setecientas setenta y cuatro personas ha habido doscientos XXXVIII tiroteos masivos en treinta y cinco de los cincuenta estados del país in congresistas y senadores siguen sin ponerse de acuerdo bueno pues pues para frenar esta no

Voz 14 28:56 es decir alarmante

Voz 0313 28:58 de las armas está pensando lo del huracán la gente guarda comida en casa Tutto guardas comida por si acaso

Voz 1510 29:04 yo he hecho acopio de el creo de pelo recogido iban lata ir de agua potable porque

Voz 42 29:17 pues bien aquí cuando hay esta es inundaciones de repente pues se estropean el sistemas de agua porque esto de que estamos en

Voz 14 29:27 la capital del país más desarrollado del planeta han es un poco mito la denuncia del Tóful tendrá seguidores este debate yo creo eh pero bueno tienes otro silicona Julio creo que tiene tiene debate

Voz 1510 29:44 tiene una asociación de de productos de la soja aquí en Estados Unidos que podemos intentar hablar con ellos para la semana que viene que no que les parece ustedes nos cuenta otra cosa también muy autóctona a ver es un ejecutivo de productos farmacéuticos propietario de perdón Pharma a quién se le acusa de fomentar la crisis de opiáceos en Estados Unidos por comercializar un analgésico tipo llamado óxido continúa ha recibido ahora una patente para crear un medicamento que desintoxicarse a los adictos de opiáceos así que este señor Richards a Claire primero se ha lucrado creando uno de los analgésicos que ha promovido el consumo

Voz 1860 30:23 no legal de opiáceos derivados

Voz 1510 30:25 ahora se va a hacer de oro con un tratamiento contra la mayor epidemia de la historia de Estados Unidos que provoca casi unos doscientos muertos al día por sobredosis

Voz 0313 30:33 qué jeta no crear dudas disipar dudas

Voz 14 30:35 es menor dudar razonables muy bien Marta del Val muchísimas gracias

Voz 43 30:43 sí

Voz 0313 30:44 adiós

Voz 1410 30:46 si piensas que lo que has pagado la hipoteca pues revisar tu seguro de hogar sigue escuchando

Voz 50 34:04 España dos mil dieciocho en la Cadena SER conectamos con nuestros enviados especiales

Voz 0313 34:12 pues allá que vamos Íñigo Marquínez hola buenas tardes

Voz 11 34:15 hola Francino muy buenas tardes muy buenas tardes a todos los oyentes de La Ventana bienvenidos a los últimos kilómetros tres y medio tan sólo para que concluya esta jornada realmente espectacular de la Vuelta Ciclista España que lo Air en el monte hoy dicen Vizcaya un puerto de primera categoría un puerto con un les en rampas que superan el veintitrés por ciento de desnivel Ike sin lugar a dudas a provocar algún que otro disgusto en la clasificación general de la Vuelta quedan como digo tres kilómetros y medio para que concluya tres minutos la ventaja de un grupo de apenas diez unidades con alguna representación española entre ella la de Omar Fraile el corredor local el corredor vizcaíno unos hombres que intentan conseguir la victoria en el día de hoy seguro que va a salir ganador Endesa fuga porque el pelotón aunque Wiener rápido por la parte de detrás

Voz 2 35:00 minutos y ocho segundos

Voz 11 35:02 viaja todavía bastante compacto sin ningún corredor que haya de los gallos me refiero que haya provocado ninguna situación de carrera en pelotón principal vemos al maillot rojo a seis Muñiz muy bien situado siempre colocado a rueda de Miguel Ángel López el corredor colombiano que es en principio el hombre más es importante para conseguir el triunfo en la jornada de hoy ir antes Omar Fraile ciclista Santos tierra el ciclista del Astana el que puede buscar Damir el triunfo había más representación española les el grupo de cabeza pero al final se ha quedado absolutamente reducida a la presencia del corredor y también de Rada de Jesús Herrada en ese grupo de cada vez más reducido seis unidades sólo como todos los días estamos con los comentaristas de la Cadena Ser con Roberto Torres con Melchor Mauri con Silvia Tirado ir con el micrófono inalámbrico ya en la meta con Borja Cuadrado y con una niebla que no nos deja ver prácticamente a diez metros de distancia Borja muy buena

Voz 51 35:59 qué tal Íñigo muy buenas de nuevo efectivamente la niebla ha bajado de una forma espectacular no se ve prácticamente nada ya desde la línea de meta y eso sí una de las jornadas más frías de esta Vuelta Ciclista España con miles de aficionados en un día festivo aquí en Vizcaya

Voz 11 36:12 ha bajado la temperatura y de qué manera ojo que ya se queda absolutamente solo en el maillot blanco el colombiano El hombre greenes me puede conseguir hoy no el triunfo porque se le va a escapar pero sí por lo menos meter placa sus rivales Miguel Ángel López seguir absolutamente solo iría Robert a dos corredores del Michel Don con el jersey rojo eh

Voz 1963 36:29 sí hemos visto la verdad es que han ido a rueda hasta aquí han ido trabajando otros para hacerle daño al líder ahora ver lo que le dura aquí ahora el rápido va a encontrar las rampas duras mal Valverde ataca a Valverde

Voz 11 36:41 vamos a Alejandro el primero que se produce a prácticamente cuatro kilómetros parece pelotón principal reacciona Chris Weitz reacciones en James reacción el propio Simon yeso hermano gemelo que se coloca a rueda para que no vaya a ningún sitio El ataque de Alejandro Valverde es un ataque para Nairo Quintana o es un ataque para Valverde Melchor

Voz 0852 37:02 yo pienso que Alejandro se encuentra bien busca de realmente hacer un ataque también para él para ver un poco cómo cómo se encuentra Jay y por lo tanto a él le va a beneficiar está claro que que a la postre también le puede beneficiar a Nairo dependiendo de cómo vaya no pero sí lo ha hecho Alejandro es porque realmente siente bien tiene piernas y que por lo tanto va buscar realmente hacer esa selección

Voz 11 37:26 pues yo no le veo como decía mi abuela muy cristiana Quintana en Silvia

Voz 1860 37:30 no se ha ido un poquito atrás yo no sé si va a la espera también porque Superman también ha ido muy atrás el yo creo que la han roto un poco los esquemas al colombiano porque se espera un ataque de él y sin embargo Alejandro sido vas listo y antes de que me ataquen voy a atacar yo iba aprobado

Voz 1510 37:45 fuerzas de del grupo de favoritos vamos a ver

Voz 1860 37:48 cuál es el siguiente ataque Icomos responde en este caso Nairo y también James que sigue habiendo bastante más superior

Voz 11 37:54 lo que se quedan cuatro sólo por delante y ha perdido contacto tanto Ana como el propio corredor Roma por Freire mira ahora vuelven a contactar con los de arriba son los que van a pelear por ese triunfo de etapa dos kilómetros setecientos metros para la línea de meta para este grupo de ocho unidades que ahora mismo es cabeza de carrera que aventaja en tres minutos y medio a un pelotón principal donde el primer que ha venido por parte de Alejandro Valverde lo esperaba ver a Valverde esperabas otro

Voz 1963 38:20 pues la verdad no lo esperaban ni quería que ataca seca tan pronto la verdad es que pienso que eran un sitio para moverse Guixà Superman o Nairo Quintana eran los hombres que con un poco más de tiempo tienen un poco más de juego a lo mejor abrir un pequeño hueco y ver cómo trabaja por detrás en mil ciento pero bueno Valverde se encontraría bien cuando arrancado espero que sea así que va gastado fuerzas que luego la falta

Voz 11 38:40 qué tal Ángels está trabajando para su hermano se está abriendo un hueco ahí yo creo que se está yendo Nairo Quintana M de la sensación que Quintana comienza a hacer la goma efectivamente Nairo Quintana comienza a quedarse Alejandro Valverde continúa con los mejores está Miguel Ángel López esté tirando de la Korrika Alan Joyce a su rueda su hermano Simon por la parte derecha viene Miguel Ángel López es Superman López Italia

Voz 52 39:02 en crisis Vic viene Valverde Irene

Voz 11 39:05 más eso solos en la parte delantera June Nairo Quintana que comienza a perder contacto os sorprende también Nairo Quintana tan pronto comienza a quedarse

Voz 1963 39:15 a mí sí desde luego no pensaba que tan pronto pierda hay unos metros y está claro que antes a lo mejor adaptada de vigilar pero ahora yo creo que ya no ha perdido unos metros a lo mejor un momentillo malo con el arranque de Valverde a ver si se recupera se pone a rueda ahí bueno pues puede ayudar o lo que demos

Voz 0852 39:30 ese mantiene tampoco se ha quedado de golpe

Voz 1963 39:33 tampoco pero unas rampas muy duras se ve una rampa muy duras y al con lo que veo yo este tampoco tiene idea de parar

Voz 1860 39:40 seguro que a los Michel donados dos hermanos ya les han avisado que Neiro está sufriendo innovan a parar hasta que dice el colombiano vaya perdiendo mucho más tiempo y sí que es verdad que si les horas manteniendo un poquito la distancia pero no yo otras acogerlos psicológicamente también te afecta

Voz 11 39:55 me ha dado la sensación de que David era culta conseguir enganchar con los de arriba

Voz 0852 39:59 sí sí ha conseguido enganchar al que está poniendo un ritmo para

Voz 14 40:02 dirección realmente hace selección lo que hablábamos

Voz 0852 40:04 que realmente es un corredor que necesita pues bueno su ritmo no puede a trompicones uno le va bien y que realmente ahora está buscando Nairo hacer esa selección

Voz 11 40:13 uy Nairo que puede dejarse aquí hasta la porque todavía el gran prácticamente a él tres kilómetros para coronar en este puerto de primera categoría en en Monte hoy de las está pasando realmente canutas no consigue aguantar con los mejores ilerdense Melchor es en el yo tampoco esperaba que tan pronto ni agua

Voz 14 40:31 no la verdad es que Nairo yo esperaba pues que real

Voz 0852 40:33 siente fuese él quién moviese la carrera y no Alejandro no por lo tanto Alejandro realmente ha movido la carrera ha buscado un poco bueno que corredor excedían y por por casualidad o por desgracia ha sido Nairo el corredor que realmente ha mostrado pues debilidad no y ahora el resto de corredores lo han lo han lo han visto y está claro que habrá pues bueno el ritmo que está poniendo

Voz 14 40:56 bueno es es bueno tiene

Voz 0852 40:59 eh a su hermano delante la rueda y que por lo tanto eso le beneficia hay bueno y simplemente va a nacer a poner ese ritmo no les inquieta Si alguien quiere atacar deben de hacerlo ellos Nel no lo va a priori no tiene por qué hacerlo

Voz 53 41:13 por lo tanto pues bueno es la mejor de momento la mejor manera de defenderse

Voz 11 41:17 y la gente que se vuelve loca con Omar Fraile que la está pasando canutas también está dando chispazos en la ascensión a este último puerto de la jornada que bien está eh que bienestar el corredor del Sky David de la Cruz que parecía también comenzaba a hacer la goma con respecto a ese grupo de que era cabeza de carrera ya lo ha conseguido no sólo contactar sino es el que está marcando el ritmo yo creo que ya está absolutamente fuera de combate Silvia

Voz 1860 41:39 sí yo creo que ha sido muy generoso durante todo el día y lo está pagando ahora pero yo creo que debe estar muy contento sobre todo ya no sólo por la Vuelta a España dos sino por la temporada que llevamos esas rampas muy dura

Voz 1963 41:52 pero aquí es muy dura y cuidado también hay que verán Aído la mentalidad que tiene que mantenerse y no está perdiendo de golpe

Voz 11 41:58 veinte segundos época está perdiendo

Voz 1963 42:00 la el que han cogido la escapada yo creo que la va a poner para que aquí lo que tienen de ti es muy difícil

Voz 11 42:05 sí son las rampas tan dura que un hombre que sagrados

Voz 1963 42:08 escapada capa vaya rueda fuera kit poco te va a hacer yo creo y lo que debemos de Lacruz sorprendente de menos a más y ahora mismo los lleva lo lleva con la cuerda todos incluso Maika les vamos a traer del todo vale este no te puedes fiar mucho este es el que eso le puede llevar a la así hasta el final que es un tío que que es bastante latiguillo llegando ahí muy potente en ese final Chuck no te puedes fiar

Voz 11 42:29 la Cruise con Buzz con Maika y el otro el BMC no sé si era la duda que me queda pero y Maika van en ese grupo puede ser de un sea el corredor de la tesis de que va a sufrir bueno pues sólo para tres de la Cruz con piernas

Voz 0852 42:46 tender de muy valiente es el que

Voz 14 42:49 vieron Ascensión Él sabe que tiene que

Voz 0852 42:51 poner su ritmo no puede esperar a que vayan a a a trompicones porque a él no le va nada

Voz 14 42:56 luto y por lo tanto él ha decidido poner su ritmo

Voz 0852 42:59 hacer selección bueno y realmente lo está consiguiendo está ahí Maika que cede que no cede pero están solamente esos cuatro corredor

Voz 53 43:06 es que a priori son los que se van a

Voz 0852 43:08 Barça esa victoria de etapa

Voz 51 43:10 se lo merece hombre gane David recordad el año pasado la pedazo vuelta que se marcó un día antes del final abandonó por una calle en el Angliru es verdad

Voz 39 43:17 sí señor a ver si tienes suerte

Voz 11 43:20 se ha parado Andrey Amador cree que estaba en la fuga para tirar sí pero como nosotros uvas al H arriba

Voz 1963 43:25 a esto no puede seguir

Voz 11 43:28 en la rueda de su compañero eh ni la rueda su compañero puede seguir Nairo Quintana que de cursar bajo la pancarta de dos kilómetros también para Ali metas el le va a hacer eterna ataca David atangas David de la Cruz encabeza de que se marcha con piernas por delante ahí está el corredor del Sky intentando meter placa intentando salir con esos metros de ventaja que le pueda servir para conseguir la victoria en esta etapa la decimoséptima de la Vuelta Ciclista España ahí cayó por corredor de la BMC que van a cocheras a sólo aguanta Michael se la rueda del corredor español claro Melchor ahora es mucho desgaste Innova tres creo que colaboración de Michael Goosen

Voz 0852 44:02 no pero bueno es cuestión de buscar esa diferencia hacer un poco de hueco y luego jugarse la victoria mejor entre dos que entre cuatro está Clark luego

Voz 51 44:12 sí el que más rápido esté pues es el que va

Voz 0852 44:15 conseguir poder ganar la etapa pero está claro que David está jugando sus bazas y está claro que si llega con el luego tendrán que que bueno que que buscar de recoger un poquito de aire para hacer ese esprín final no pero pero si os y tiene que buscar esa oportunidad subir rápido como lo está haciendo hacer selección para intentar bueno limitar al máximo los candidatos a jugarse esa victoria de etapa

Voz 11 44:39 reacciona el corredor belga del conjunto BMC reaccionan también a Maika parece que se acercan un poquitín a esa cabeza de carrera ir por detrás pues todavía no pasa nada las sensaciones de verdad a que está remitiendo Nairo Quintana escuchaba dejar aquí muchísimo que va a enterrar cualquier posibilidad ganar la Vuelta

Voz 1860 44:56 si no yo creo en la suerte que tienes que son sido solo cuatro kilómetros duros que si yo no ser seis todavía se va a dejar más tiempo golfos a BT porque ayer ya vivimos con malas sensaciones en la crono y se dejó demasiado tiempo y hoy está ratificando lo que ya sabíamos un poco todos que las piernas

Voz 1963 45:12 pero no están para ganar hoy a España algún contrarreloj alguno que los contrarrelojista se gasta la fuerzas en la crono y al día siguiente la montaña lo puede pagar

Voz 51 45:19 muy destacable metro aunque fuera virtual Enric más le adelantaría en la cuarta posición a Nairo último apeló a Marisol

Voz 11 45:24 Enrique más en realizando todo el trabajo y han conseguido enganchar tanto el belgas Deus del Dylan de un set como Rafa acordara polaco los cuatro que hacen de carrera pero con una fuerza tremenda en la parte final como es las últimas rampas

Voz 1963 45:37 en ese duro ahora es un descansillo acaban de pasar el descansillo van a mil quinientos metros es muy duro aquí

Voz 11 45:43 Maika una pequeña curva a la izquierda pero sí

Voz 1963 45:45 de durísimo eh Hassan una sin Rafa

Voz 11 45:48 al polaco bueno lo que ha hecho así incrementar un poquitín ha sido un demarraje ha sido incrementar un poquito en la potencia la cadencia de pedalada ya iba el polaco ese cuarteto recuerdo tenemos la representación de David la cruz el corredor del Sky con Mayka parece que vine con piernas Deus el corredor belga Icon Michael Woods el canadiense por detrás no pasa la simplemente se ha llegado a cocheras ya el corredor colombiano el corredor Nairo Quintana y el resto que parrilla vigilando seis de qué manera bueno pues viene por delante de belga con unos segunditos Raphael Mike asegura Hydra se queda se queda de la Cruz ataca por detrás sus Miguel Ángel López ojo que están pasando de todo tanto en la parte delantera por buscar el triunfo de etapa donde sólo queda medio kilómetro dos coma por detrás El ataque Silvia de un corredor Le confunde el conjunto del Astana el hombre que es esperar eso es un poco tarde bueno nunca es tarde

Voz 1860 46:41 la dichas mujeres Adif de no más vale el los últimos kilómetros y medio intentarlo hoy probar todavía más a tus rivales y si puede sacar más tiempo a Nairo mejor así es que yo creo que sí que es verdad que esperábamos todos a la vez en el cruce de cuatro kilómetros pero lo ha intentado ahora bueno pues

Voz 11 46:56 Mike alguno estaba a cuatrocientos metros de la gloria bajo la libra para conseguir eh

Voz 1963 47:01 doscientos metros muchísimo no muy duro has ganado un agarrándome a Cowen

Voz 14 47:07 no hay un hueco bueno y no veo la meta ahí ungido un poco

Voz 1963 47:09 tal Izquierda esperamos LB bastante bastante bien pero yo creo que al no ver la veta fíjate casi desaparecen los laicos largo porque él pensaba que quedaba menos Boné quinientos metros y cuando ves doscientos

Voz 11 47:21 por detrás de bienes igual que el del libro

Voz 1963 47:24 el vienen saca pues bueno yo creo que saca suficiente pero o le quedan unos metros todavía difíciles muy duro muy duro

Voz 11 47:32 pues el canadiense Michael que va a conseguir el triunfo de etapa Berlín pertenecen está pasando por detrás todavía le quedan un kilómetro invito prácticamente a los hombres que están en los fines puestos en la clasificación general para ver lo ven desde bastante cerca esta línea de meta porque la niebla y de qué manera aquí en la cima del monte hoy más de cuatro en horas encima de la bicicleta y el canadiense que va a conseguir el triunfo de etapa jaleado por los aficionados ambos lados de la curiosa marcha toca Alito pero está a ciento cincuenta metros tan sólo de conseguir la victoria más importante en su carrera deportiva repito va aparecer como un fantasma entre la niebla del monte hoy por detrás no le van a ligar mira hacia atrás ya Cécile de ganador fresca ese medio para la bicicleta sequedad

Voz 39 48:18 el sábado por lo duro que es por lo que Segarra también el asfalto bueno asfalto es Honeyball para todos