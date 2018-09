La Ventana (12/09/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 son las seis las cinco en Canarias

Voz 1454 00:06 Esquerra Republicana se desmarca de la moción pactada por el PDeCAT y el PSOE en la que se instaba al Gobierno a abrir un diálogo con la Generalitat dentro de la ley la decisión se acaba de conocer en el Congreso nos vamos a allí Mar Ruíz buenas tardes bueno

Voz 1441 00:19 las tardes y de modo sorpresivo Esquerra se desmarca porque según acaba de explicar su portavoz Joan Tardá no les ha convencido la intervención del portavoz socialista en ese debate esto es tan complejo que requería

Voz 0947 00:30 el Zaragoza hubiera venido por un bisturí y no con con un hacha Luo acordado está por debajo de aquello que habíamos acordado con el Gobierno español es decir un diálogo sin cortapisas entendemos que no podemos apagarlo

Voz 1441 00:47 en consecuencia sostendrán mañana según ha sabido la SER la decisión ha causado estupor en el PDeCAT que tenía cerrado de antemano el apoyo de Esquerra a la enmienda pactada con los

Voz 1510 00:56 Félix tras el juez de la Audiencia Nacional que investiga el conocido como caso de la rueda de las televisiones ha citado como investigados como imputados a ocho personas entre ellas al actual presidente de la SGAE Javier Torres

Voz 0907 01:06 era el día cuatro de octubre cuando tenga que acudir a la Audiencia Nacional José Miguel Fernández Sastrón entre las personas citadas junto a él hasta un total de ocho como decías productores musicales exdirectivos de algunas televisiones públicas el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga un presunto fraude de cien millones de euros entre dos mil seis y dos mil once cometido por el cobro de derechos generados por la emisión de música en la franja nocturna de la televisión lo que se conoce como la rueda fuentes de la SGAE aseguran que el presidente en funciones de esa sociedad muestra su disposición a colaborar con la justicia en este caso que además ofrecerá todas las explicaciones que requiere al juez y que ya dado aseguran a la Junta

Voz 3 01:41 la directiva de la propia Sáenz el huracán de Cate

Voz 1510 01:44 María cuatro de una escala de cinco que tiene previsto tocar tierra en el sureste de Estados Unidos el próximo viernes es extremadamente peligroso corresponsal en Estados Unidos Marta del Vado buenas tardes buenas tardes el Centro Nacional de Huracanes asegura que es el más fuerte del que se tiene registro en los últimos veinticinco años el huracán Florence avanza a doscientos veinticinco kilómetros por hora y se espera que toque tierra entre el jueves y el viernes hay cinco estados en alerta los más afectados van a ser Carolina del Sur Carolina del Norte Virginia además de los fuertes vientos las autoridades de emergencias alertan de las inundaciones Se prevé que Florence pierda velocidad cuando toque tierra así que permanecerá durante más tiempo sobre las Carolinas los gobernadores han ordenado la evacuación

Voz 1510 02:28 más de veinte millones se van a ver afectadas vamos con los titulares del deporte Toni López buenas tardes

Voz 4 02:33 están estar buenas tardes también hola tapa diecisiete de la Vuelta a España en el Banco de Vizcaya allí la Cadena SER como terminó Íñigo Marquínez muy buenas

Voz 0802 02:39 muy buenas gana en Michael bus el colombiano GEIS da un pasito más para ganar la Vuelta Alejandro Valverde recorta unos segundos en la general Enric Massip mete tercero y Nairo se desinfla mañana décimo octava etapa de la Vuelta Ciclista a España Egea Lleida jornada en principio para el sprint

Voz 5 02:54 además lo adelantado la Cadena Ser España presentará candidatura

Voz 4 02:56 para organizar el Mundial de dos mil treinta y seis y tres

tres minuto cinco y tres en Canarias

Voz 1510 03:05 Ciudadanos ha vuelto a reiterar hoy su intención de celebrar en la Asamblea una comisión centrada en universidades podemos la apoya pero dice que tiene que sentarse a hablar y afinar el objeto de escuchamos a Ignacio Aguado y Eduardo Fernandes Robinho

Voz 1869 03:16 la señora montón señor Casado señor

Voz 6 03:19 antes son el síntoma de una enfermedad que afecta a la universidad pública sino ponemos en marcha reformas podremos seguir viendo no

Voz 1869 03:25 los casos en el futuro lo preocupante es que está destinado

Voz 6 03:28 dinero público a favorecer a políticos por el hecho de ser políticos y cargos públicos

Voz 5 03:32 de PSOE no nos gustaría que hubiera un intento oportunista

Voz 7 03:36 de extender la sombra de la sospecha a universidades públicas que de momento tienen un una situación impecable y que no se están poniendo en cuestión de lo que estamos hablando aquí es de que el Partido Popular ha metido los tentáculos en una universidad pública concreta que es la Universidad Rey Juan Carlos

Voz 1510 03:48 si el presidente Ángel Garrido insiste en que quiere reunirse con el presidente del Gobierno con Pedro Sánchez para hablar sobre las peticiones que tiene que hacerle para la Comunidad de Madrid

Voz 0177 03:57 si tiene un ratito entre que habla con separatistas y con radicales a ver si puede recibiera presidente de la comunidad y que yo creo que estaría bien porque tengo bastantes cosas para contarle para pedirle no para mí sino para los madrileños yo creo que hay una larga y triste de que cuando gobierna el PSOE en en el estado se perjudica deliberadamente a Madrid y creo que estamos exactamente las mismas exijo a Pedro Sánchez que reciba al presidente de la Comunidad de Madrid que escuche las peticiones y que no haga daño a la comunidad

Voz 1510 04:24 el PSOE pide al gobierno municipal que ponga en marcha un plan integral para Puente de Vallecas dice Purificación Causapié que llevan reclamando esto desde finales de dos mil diecisiete y aún no ha hecho nada

Voz 8 04:34 hemos venido a reivindicar a reivindicar

Voz 1752 04:36 algo que el grupo municipal socialista llevó al pleno del Ayuntamiento de Madrid en el mes de diciembre del año pasado y que queremos que sea una realidad y es un plan integral para puentes de Vallecas que sea que actúe especialmente en aquellos lugares en aquellas zonas del barrio que necesitan una intervención integral de manera inmediata veintinueve

grados en el centro de la capital es todo sigue La Ventana

Voz 17 08:24 bueno es vengo de Securitas Direct instalar la alarma no se preocupen ha sufrido algún robo un robo no

Voz 18 08:30 se me metió gente vivir en mi casa después de un montón de meses porcino y he podido recuperar

Voz 17 08:34 pues tranquilo porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder

Voz 19 08:38 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 8 08:50 septiembre vuelves con nuevas tropas citas en Hipercor y El Corte Inglés Te ayudamos a cumplirlas porque todo es mucho más fácil en un solo lugar ventajas y te has propuesto comer sano estar mejor tienes pechuga entera de pollo en formato ahorro a cuatro euros con noventa y cinco alquilo todo estos propósitos en un solo lugar Hipercor y El Corte Inglés listos para tuvo ETA

Voz 2 09:13 la Ventana comunicarlas

Voz 1 09:16 encima

Voz 0689 09:18 son las seis y nueve minutos de la tarde las cinco nueve en Canarias hoy en nuestro paseo diario por la Historia comprobaremos cómo el progreso no siempre no siempre avanza llevándose algo o a alguien por delante de hecho de hecho hoy tenemos un ejemplo abanico de la cara y la cruz de ese progreso protagonista el caucho

Voz 2 09:41 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 20 09:50 sí

Voz 4 09:57 no tengo una ojeada a su alrededor

Voz 1626 10:01 que miren donde miren ahí está el caucho mangueras impermeables guantes preservativo suelas de zapatos neumáticos por supuesto caucho caucho por todas partes pero afortunadamente caucho sintético porque no habría árboles en el mundo para saciar la desmesurada demanda de los depredadores humanos el doce de septiembre de mil novecientos nueve el alemán

Voz 0907 10:24 Hoffmann patentó lo que él llamó procedimiento para las

Voz 1626 10:27 fabricación de caucho artificial fue uno de los más útiles y bondadosos inventos del siglo XX porque hasta entonces la extracción del caucho natural sólo sirvió para mejorar la vida del hombre blanco a constan ensangrentar el Amazon

Voz 21 10:50 fue voz venga venga roto nada de él

Voz 1626 10:59 caucho natural el látex no es otra cosa que la savia de determinados árboles que crecen en la Amazonia numérica América los nativos lo llamaban El árbol de las lágrimas blancas y haciendo una incisión en el tronco extraían la savia dejando que cayera en un recipiente de la misma manera que se hace ahora igual cuando llegaron los invasores españoles vivieron que los indios del Amazonas jugaban con una pelotita que daba unos saltos endemoniado con cada bote lo primero que pensaron es que eso era cosa del diablo pero sólo era caucho hecho una bola el látex tenía unos usos muy limitados porque se desgranaba enseguida pero a mediados del siglo XIX llegó la locura maldita la hora en la que als Year ese señor con nombre de Rueda descubrió cómo hacer el caucho resistente en de forma hablo los europeos convirtieron entonces el caucho en imprescindible para su vida moderna había que conseguir látex como fuera y cayera quien cayera comenzó la fiebre del caucho del oro blanco los empresarios esclavistas se forrarse mientras los nativos del Amazonas morían a chorros unos caían devengados por la dura extracción del caucho otros ejecutados por negarse a ser esclavizados los niños indígenas eran torturados para obligar a los padres a trabajar más más duro fue una locura asesina y lo peor era Kenia así se sacaba tanto caucho ni a la velocidad que el mundo industrializado exigía por eso una empresa alemana ofreció una recompensa a quien consiguiera el caucho artificial Fritz Hoffmann fue el que gritó eureka pero más fuerte aún lo gritaron los indígenas del Amazonas los pocos que quedaban

Voz 22 12:52 los efectivamente y menos que van quedando eh el único consuelo es que el invento que hoy hemos recordado en el este el caucho sintético confirma eso que decíamos antes de que de que él

Voz 1 13:02 progreso puede avanzar sin llevárselo todo por delante

Voz 0324 13:10 cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine una historia de amor por muy bonita icono no voy

Voz 2 13:18 contar qué qué fin a al tiene que dice lo que piensa para bien me parece uno de los mejores actores del mundo o para más me olía que era una majadería pero confirmado alguien que se define con una sola palabra

Voz 0324 13:33 es tremendo y que a esta hora abre la ventana del cine las obras no la grave Carlos Boyero

Voz 5 13:56 qué placer el regreso de Carlos Boyero La Ventana amigo cómo estás criticó al CAR enviamos un saludo la semana pasada que estaba malito pero tiene buena cara tiene buena excepto hebrea buena

Voz 0324 14:05 bueno pues nada de esto que que el cuerpo pero debe ser la la edad

Voz 5 14:11 precedente pero no forzosamente mete uno los viajes de los cuales cada vez te recuperas con como asistan adulta más esfuerzo recital

Voz 0324 14:22 debe ser el resultado pues de de lo que las castigado al pobre cuerpo y lo que le sale dará a lo largo de la vida qué te pasa te pasa socorrer a hace poco rencoroso llena el mío ha tenido yo creo una paciencia infinita pero pero el pobre empieza quejarse ya y eso se prolongó porque estudia si varios días así como un poco tú qué tal bien bien

Voz 5 14:50 de salud bien devolverlo destacó Moreno

Voz 0324 14:53 todavía había todavía en noviembre no estaremos igual pero

Voz 5 14:55 para esta época de mundo que está de vacaciones presenta presentamos un buen aspecto pues es lo que toca dio se

Voz 0324 15:01 cómo anda tu pierna que se esa

Voz 5 15:04 eso no va tan bien pero vuelto a él pero no nos

Voz 0324 15:07 se te nota te juro que quieres a ver tu cara es como la vitalidad al otro color

Voz 5 15:14 oye una pregunta tú cuando estás postrado en el lecho del dolor porque te encuentras mal por una enfermedad sigues viendo cine

Voz 0324 15:22 yo lo intento porque es el a otro es comerte comerte el tarro no aquella frase de de Oscar Wilde señor que tenía tantas frases geniales de señor libro amé del dolor físico que Del Moral llamé encargar ello lo cual es discutible a veces las enfermedades del alma hacen más daño todavía que las del cuerpo lo de entrada yo repito lo mismo señor librarme del dolor físico que el moral e ya negocia haré como como pueda que si hay una sensación yo no sé tu de de niño de niño era bonito N ponerse malito no muy malo Malisse

Voz 5 16:08 sí porque te cuidaban mucho había

Voz 0324 16:10 eh desparrama Avan el yo iba al colegio lo cual ya era un premio que en mi caso me me compraban tebeos leía muchísimo y aquellos libros te acuerdas de la colección historias que eran fantásticos que es una era si éramos como lo y le Straw gozo regente estaba todo Julio Verne obrero es sí ransom eso Dickens así versiones muy abreviada Si tal pero yo recuerdo la está muy bien la colección historias que era de de Bruguera

Voz 5 16:45 sí sí sí Moby Dick

Voz 0324 16:48 entonces estar ligeramente malito no tener que ir al colegio y eh que te miman tanto y pasarte el día leyendo así si no tenías mucha fiebre y no estabas ahí como atontado pues

Voz 4 17:02 es un buen recuerdo de horas otra cosa otra cosa

Voz 5 17:05 hemos las dolencias y las enfermedades íbamos al cine por que este viernes estrena por fin

Voz 1 17:11 todos lo saben

Voz 24 17:25 sí

Voz 22 17:29 todos lo saben con Penélope Cruz y Javier Bardem del director iraní Asghar Farhadi es una película que llega rodeada de muchísima expectación

Voz 25 17:42 pues algo sospechoso

Voz 8 17:58 el joven y su familia desde Buenos Aires a su pueblo natal en España para una celebración en principio

Voz 5 18:05 pero un acontecimiento imprevisto

Voz 22 18:08 será la visita familiar y me quedo no más eso eso que llaman un thriller psicológico esta película Carlos

Voz 2 18:15 el honor de Agueda se parece mucho a

Voz 0324 18:21 a este tío con una personalidad tan identificable Asghar Heidi pequeño de quién está rodado en España en un pueblo yo creo que es Madrid que en Francia hizo otra que se llamaba él basado no en tienen las mismas señas de identidad de todas las que arroba hoy en Irán entre otras esa película que es extraordinaria que se llaman a sí misma una

Voz 5 18:46 la separación es muy buena sales

Voz 0324 18:48 sí que yo no es esta todos lo saben es es una película tortuosa y torturada con sentimiento auténtico e compleja como todo el cine de Far Hadi es que de repente en en en Cannes este señor con el que la la crítica tenía orgasmos en todas sus películas está al parecer tampoco los leí no me lo contaron no no le no le ha gustado yo creo creo que que te vuelve a contar eh cosas parecidas pues eso en el pasado los traumas donde hay nebulosa por todos los sitios la las conductas tienen tienen su lado su lado oscuro aunque parezca muy transparentes y lo cuenta con con una intensidad y con una con una profundidad que a mí me vamos una película de dura dos horas y cuarto y yo estoy estoy pegado a ella desde desde el principio y no vamos a desvelar eh pero bueno es eh pasar pues del retorno no a tu pueblo y tal y una boda con la la felicidad que que se supone el el jolgorio la alegría el reencuentro con las personas amadas Si y que de repente secuestren a tu niña no eh heavy no él

Voz 5 20:24 si te pones a cambiar lo de dicho yo

Voz 0324 20:29 creo que que Far Hadi lo lo cuenta muy bien lo hace arropado por lo pues toda la aristocracia del cine español Se sea puesto a gustosamente a sus órdenes no

Voz 5 20:44 qué tal estará Javier y Penélope joder Penélope

Voz 0324 20:47 B yo cuando de glamourosa y de maquillada me parece una mujer hermosísima pero aquí que va de es maquillada expresando el sufrimiento y la angustia más atroces no con

Voz 8 21:03 ojeras

Voz 0324 21:04 citar a la encuentro la sido encontrando guapísima hay muy creíbles que creo que cada vez es mejor mejor actriz Penélope Cruz a mí siempre me ha gustado pero horas ocho muy bueno pensaba

Voz 5 21:18 verdad que los dos son muy buenos que bueno que Penélope

Voz 0324 21:21 al principio necesitaba ser dirigida esta vaya espléndida en algunas películas y en otras en otras menos pero yo creo que está está en la plenitud y Javier Bardem interpreta a un tipo muy normal cosa

Voz 4 21:39 rara dice

Voz 0324 21:42 que va adopta como un rol secundario te quiero decir no no se luce el deja lo cual es el propio también de un gran actor y luego está está Darín Ricardo Darín está Eduard Fernández de esta Bárbara Lennie te quiere decir que no nada tiene que ver

Voz 5 22:04 muy Elvira Mínguez nuestra una buena

Voz 0324 22:06 Liz que nadie escatima hoy que todo el mundo ha ido allí a la a la llamada de de un artista internacional ha Si morir pero justificado que se llama Hadid no

Voz 5 22:21 oye tenemos una noticia de de última hora relacionada bueno indirectamente con el con el mundo del cine porque el protagonista lo es

Voz 9 22:31 Javier Torres buenas tardes

Voz 5 22:32 es una hasta qué pasaba con Willy Toledo pues quedan detenido generalmente no se puede al menos eso es lo que he dicho en su Facebook

Voz 0907 22:38 el iba a ir esta tarde hacer una vigilia en el Teatro del Barrio en Madrid porque hizo unas declaraciones a favor de una manifestación que hubo en Sevilla creo estoy citando de memoria que era se pueden decir así como palabra

Voz 5 22:51 sí bueno logren Miso seis años Alonso profesor delito por unas declaración

Voz 0907 22:56 es que algunos abogados cristianos les sentaron muy mal le pusieron una denuncia ir dos veces le citó los el juez si dos veces que no fue entonces esta tercera vez el juez le dijo Si no vienes vas para adelante eso es lo que ha pasado qué pero ha pasado antes de tiempo porque tenía que ir mañana a declarar y entonces bueno pues ya está

Voz 5 23:17 déjame saludar a su abogado que se asoma ahora mismo a La Ventana vamos a intentarlo al menos en un en un momentito a ver que nos cuenta por qué no se ya no ya no parecía muy inusual eso Javier Álvarez lo dirá con más detalle ya no parecía muy usual hace unos días cuando se filtró la noticia de que de que un juzgado de Madrid había ordenado Javier buenas tardes qué tal ese detuviera dice hombre con tantos días

Voz 3 23:36 si no se presenta ya él no esto

Voz 5 23:39 de que con horas de forma preventiva se detenga a alguien para asegurar su comparecencia es pregunto es habitual no es la primera vez no es habitual no favorecer se desborda no no sé digo yo

Voz 0689 23:50 ah sí lo que pasa que yo que digamos que lo que el juez ha querido prevenir y seguramente haya un informe policial que lo destaque es a la vista del encierro que iba a protagonizar esta noche para evitar cualquier tipo de altercados imagínate el escenario de el encerrado en el teatro y mañana la policía intentándolo de detener para llevarle ante la jueza de plaza de Plaza de Castilla bueno pues es un escenario que han querido evitar eh han procedido a su detención acabamos de hablar con el abogado con Endika Zulueta estamos intentando contactar con él nos ha dicho que le han detenido en las inmediaciones de su domicilio cuando ya estaba fuera de casa eh que elevan a trasladar evidentemente al Plaza de Castilla y allí pues con toda seguridad pasará la noche Endika Zulueta buenas tardes hola buenas tardes nos contaba Javier Álvarez que no conoce algo

Voz 5 24:38 en detalle que le han detenido en las inmediaciones del de su domicilio yo le estaba preguntando a nuestro compañero de tribunales si esto es muy sensual lo de detener a alguien de forma preventiva para asegurar que vaya a presentarse me decía que hombre que alguna vez se hace pero cosas poquito más gordas no lo mejor

Voz 0907 24:55 no tenían que la decisión del juzgado si está ajustada a derecho y el no comparece

Voz 0689 25:01 en dos ocasiones

Voz 0907 25:03 pues el juez tiene corren a su detención

Voz 5 25:05 ya

Voz 0907 25:07 lo que sí nos llama la atención es la cuestión previa sea el tema nos porque eso ordena su detención aquí el tema es porque se abren diligencias penales porque una persona escriba en Facebook Me cago en Dios

Voz 5 25:21 ya escribir eso que la Fiscalía

Voz 0907 25:23 denuncia que la policía investigue toda su historial de mensajes que jugador de diligencias porque el delito eso es lo que llamativa de el de un estado de de la Inquisición una progresiva

Voz 5 25:36 esta semana se va a estrenar una película nosotros eso sí Boyero lo sabe que se titula precisamente matar a Dios en fin que no sé de qué va pero que por el título a lo mejor también le ofende alguien y vaya usted a saber si si la cosa bien la cosa se complica no que ponga

Voz 0907 25:53 ya luego la Fiscalía señala que tiene la la misma directrices que hace unos meses pues ordenó la detención del director de guionistas del cine ya está la segunda que era abogado

Voz 0689 26:04 cuéntenos entonces sí cliente esta noche va a pasar la noche casi seguro en los calabozos mañana pasará a disposición del juez ir no calcula usted que la Fiscalía vaya a pedir que siga en prisión en virtud del delito éste es un poco el desarrollo de estas horas a partir de esta mañana

Voz 0907 26:20 sí bueno la policía sabiendo que se ha hecho público que él iba a comparecer esta noche en el teatro la que que era la policía era de jugador las diez de la mañana el First convirtiendo las mueve como

Voz 5 26:32 el ratio uno Copa eso preguntaba yo claro claro

Voz 0907 26:36 esto va a pasar veinte horas en un calabozo toda la tarde en forma gratuita sea una cuestión que tenemos que va a tener que ser archivada es una detención hecho de la libertad más pequeña que tenemos después de la vida de la persona la libertad cada minuto cada hora pues es arrancarle un trofeo o un trozo de esas

Voz 0324 26:59 eh vemos a partir de forma que las dos preguntas rápidas va ir usted

Voz 0907 27:04 a visitarle y otra pregunta vaya usted a la vigilia del Teatro del Barrio creo que se mantiene no se mantiene el acto del teatro al barrio según han informado no sé si habrá vigilia o no porque la era porque iba a estar ahí esperando su detención el acto a menos de un cine de aún así la confirman Prince va a realizar

Voz 5 27:25 pero abogado a comisaría

Voz 0907 27:28 en a ver cómo se encuentra el acto y mañana asiste a su declaración

Voz 0689 27:32 pero teniendo en cuenta como usted ha dicho antes que ha sido detenido que los argumentos jurídicos del juez son razonables no te has presentado dos veces pues te tengo que detener lo otro digamos que es una precaución también del juez porque si mañana no se presenta

Voz 0907 27:45 no no sí si entendemos que ordenara su detención está ajustado a derecho aquí lo que cuestionamos es que sea una diligencia cuando una persona que imaginé imagínese usted que ahora se denuncia que alguien va con un jersey amarillo por la calle insisten a declarar dice miles que no tengo yo profesor Aranjuez porque pocos peros se ordena su detención bueno las viviendas ajustada directo lo que no es ajustada a derecho es el motivo de la de la de abrir diligencias pero usted se encuentra busca poner tener cuánta gente ha puesto en Twitter no me cago en Dios pueden encontrarse miles decenas de miles

Voz 5 28:22 por otro monstruo José

Voz 0907 28:25 de poseer por tanto la

Voz 0689 28:27 en en los abogados de presentar el hábeas corpus es decir

Voz 0324 28:30 es un recurso ante una detención que no consideran

Voz 0689 28:33 el Estado de Derecho no lo va a presentar

Voz 0907 28:35 no no no para la detención siete ajustada eso yo creo que la policía se podía haber ahorrado unas horas de antelación

Voz 5 28:43 ha público eso sí esperamos

Voz 0907 28:46 pero fuera de eso bueno no vamos a a María hermana

Voz 5 28:49 Mas dijo a saber a ver a ver qué pasa mañana Endika Zulueta muchísimas gracias por estar en La Ventana

Voz 0907 28:53 nada gracias a vosotros a ver uno de Xavier de los árboles

Voz 5 28:55 Torres gracias compañeros hasta luego te parece Carlos

Voz 0324 28:59 ya pues estoy poniendo cara se del libro como yo no tengo internet ni Twitter ni esas cosas

Voz 5 29:07 ya por la radio en el libro no no no

Voz 0324 29:10 escribiría eso pero estoy seguro que que también me podrían encarcelar por por decir algo que consideran un agravio y una ofensa a la religión al Estado los políticos sólo a pararemos

Voz 5 29:25 pero es que aquí iba venga no te haces

Voz 9 29:28 ves circular con su moto y sabéis que es un auténtico experto lo mismo pasa con línea directa que ofrecen las mejores coberturas al mejor precio el sabes que son los motos vertidas contra Thawra tu seguro de moto desde sólo setenta y siete euros nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en vine directo punto com los tan importantes como la imprenta o la penicilina también hay voces como las de María o Rubén que gracias a su testamento Solidario Unicef ayudarán a que miles de niños tenga la educación vacunas y nutrición en el futuro Súmate habidas que dan vida incluyendo a Unicef en tu testamento informa tienen novecientos novecientos siete quinientos o en testamento Unicef punto es

Voz 31 32:01 sigue a La Ventana en la red

Voz 42 42:36 señores hicieron evanescentes hombre posee ejecutivos capaces sexto aunque el acoso cajas ahorros componen pues las ahora que deuda está jugando entre el y hoy a parte de Wall Street pero para mañana se abre sesión del tal que suena la campana porque saltan se sube la hacen Evaristo

Voz 5 42:56 Santiago Niño Becerra buenas tardes amigos las qué tal buenas tardes hoy advertencia a los oyentes hoy vamos a hacer números como todas las semanas pero vamos también a SER Historia ya reflexionar dicen que conocer el pasado sirve para entender el presente y proyectar el futuro yo estoy bastante de acuerdo bueno es que esta semana esta semana se cumplen diez años de algo muy especial muy fuerte tan fuerte que en su momento abrió los informativos de la CNN

Voz 43 43:31 es mes sientes manda esto se suma que supone que el Open de Asturias liberales

Voz 5 43:41 quince de septiembre quince de septiembre de dos mil ocho Javier del Pino entonces corresponsal de la Ser en Estados Unidos no contaba así buenos días se conoce

Voz 3 43:50 oye como el huracán inmobiliario la última víctima este grupo de inversiones Lehman Brothers la cuarta institución bancaria de Estados Unidos está al borde de la bancarrota ha perdido el noventa

Voz 5 44:00 por ciento de su valor en Bolsa porque estaba excesiva

Voz 3 44:02 Mente endeudado en el mercado inmobiliario que saber el próximo sábado si se van a cumplir diez años antes en números rojos la quiebra de Lehman Brothers la crisis financiera

Voz 5 44:12 nobiliaria que ha cambiado el mundo

Voz 0324 44:14 última década

Voz 44 44:15 no co con sí

Voz 0324 44:18 el caso

Voz 44 44:21 no se han dado que sea

Voz 5 44:25 hombre es un fragmento sonoro de una obra de teatro magnífica que se está representando en los Teatros del Canal que es Lehman tree lo que en clave musical pero no sólo musical narra la historia de esta familia que acaba desembocando en esta crisis gigantesca de la que aún sufrimos los los efectos decía que ha cambiado el mundo la última década también España como es lógico aunque en el primer momento íbamos a tal velocidad o estábamos en otras cosas y no nos dimos ni cuenta

Voz 8 44:53 futbolístico se podría decir que no

Voz 13 44:56 ver las economías mundiales España es la que más partidos

Voz 4 45:00 no

Voz 8 45:01 la que más goles ha metido la menos goleada esta es la realidad

Voz 5 45:05 ah muy bien aplausos al día siguiente de la caída de Lehman Brothers el vicepresidente y ministro de Economía entonces Pedro Solbes hablaba así al ser preguntado

Voz 2 45:15 lo Lehman Brothers está presente como ustedes saben tener una presencia de inversión la I G también está presente estamos hablando siempre de que a los trece millones de euros Basque de otra cosa cero así pocas por lo tanto no estamos hablando de gran impacto es verdad ahí para ser justos

Voz 5 45:40 en ese sabios Pedro Solbes lo hizo el pasado mes de enero en la comisión del Congreso que analizaba precisamente la crisis financiera española

Voz 1 45:48 pues ya tenía otra opinión yo asumo la culpabilidad que tengo seguramente la tengo seguro que la tengo porque fui responsable

Voz 1725 45:55 eh de haber cogido un un un digamos o contra el que se iba acelerando que se me hacer era un poco más que empezamos a celebrarlo un poquito al final del periodo pero que vayamos a tiempo lo que sí es cierto es que los factores externos hicieron que no llegaremos a tiempo es que nos quedamos envía la crisis de las subprime y no tanto la suprema eh como la crisis de Lehman Eto o lo que supuso al final hizo que no fuéramos capaces de hacer un ajuste más suave yo diría con ajuste sin sin dificultades por un ajuste más suave de él

Voz 25 46:34 perros GP Demi vamos a Cuba era más imprenta que atracar Hamid impura todos encantados

Voz 5 46:45 ayer Santiago tres preguntas muy básicas y muy esquemática para para para abrir boca en primera esto ha terminado segunda se puede repetir tercera se pudo haber evitado

Voz 1869 46:57 empiezo por donde quieras a ver se pudo debilitado no y es decir si si si se pudo haber evitado lo que es la quiebra de Lehman sin Livan hubiese sido rescatado evidentemente Lima no hubiera quebrado y eso es un hecho y queremos rescató no lo sé también se dice que había una oferta de Barclays encima de la mesa

Voz 5 47:20 el anuncio del del domingo al lunes para

Voz 1869 47:22 comprar Liman himnos acepto lo que pasa es que la quiebra de Lima en no fue más que la manifestación de que el modelo que se había puesto en marcha al final de la Segunda Guerra Mundial estaba agotado de hecho las primeras manifestaciones se produjeron mucho antes surgieron a principios de la década de los noventa pero a base de crédito y más crédito y más crédito y más crédito y más crédito y más y más y más y más se pudo llegar hasta el final hasta el año pues dos mil ocho yo simplemente voy a dar una cifra en el momento de la quiebra diriman la suma de activos del y manera de seis cien unos seiscientos treinta mil millones de euros de dólares perdón las deudas el imán todos los pasivos sea de seiscientos diecisiete mil millones es decir esto no da una idea de a qué nivel había llegado lo que pasa es que como Liman habían habían muchos otros Merlin fue absorbido por Tzipi Morgan es decir era era un tema digamos de podredumbre de agotamiento de de del modelo no sería no haber evitado se puede repetir no no es decir la lo ese es el famoso refrán que dice que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma tierra yo no lo comparto yo creo que el hombre es un animal que tropieza muchas veces empieza otras parecidas decirlo ahora hoy hoy en día no hay absolutamente ninguna entidad bancaria absolutamente ninguna que tenga un balance como el que tenía Liman en el momento de la aquí no sé eso eso no no pasa lo que pasa es que puede pasar otra cosa que evidentemente también involucre temas temas financieros no yo yo

Voz 5 48:59 terminado Santiago a ver lo que empezó con la caída de Lehman Brothers ha terminado osea vamos en otra fase

Voz 1869 49:05 un a ver lo que es la lo que esa crisis en el dos que en realidad no empieza en dos mil ocho sino que empieza en el dos mil siete cuando con cuando Esther manifiesta que tiene problemas etcétera sea esta crisis y nosotros hemos pasado dos fases yo pienso que ahora viene la tercera fase de la tercera fase que yo pienso que estará centrada en el tema la bancario pero es el tema bancario por vuelve el otro Liman porque bueno lo los bancos tienen que limpiar sus balances porque aún aún hay problemas tienen problemas y en segundo lugar con la deuda es decir de hecho ya estamos empezando a ver cosas se habla de desaceleración en España problemas en Turquía eh sí de hecho esto yo pienso que aún unos acabado bueno

Voz 5 49:53 déjame que incorpore la conversación a un compañero muy querido de la Cadena SER con el que compartimos trabajo durante mucho tiempo ya que el cepillo en dos mil ocho la caída de Lehman ciento jefe de Economía de en cuatro Televisión Emilio de la Peña buenas tardes compañero

Voz 3 50:06 qué tal buenas Emilio somos como eso bueno pues bien ya no estoy dedicado digamos al periodismo activo al trabajar pero recuerdas lo que lo que surgió

Voz 5 50:16 que cuando lo de Lehman no sé si lo recuerdo perfecto

Voz 3 50:18 veinte yo la primera digamos noticia que tuvo de que Griezmann ya había caído no que tenía problemas porque llevaba teniendo problemas Guillén pues estaba buscando una solución la escuché precisamente en la Cadena SER pese a estar en cuatro le escuché en la cama escuchando escuchando escuchando Hoy por hoy con tantos

Voz 5 50:36 ayer con la entrada de Javier De Gaulle posible

Voz 3 50:39 demente fue Javier es porque el el domingo durante el fin de semana ahí el domingo hoy el el sábado estuvo buscando una solución en el domingo al final se desechó la posibilidad de que lo comprase Barclay como como señal Santiago Niño Barclay exigía el propio regulador inglés que que sí si lo compraba pero quería todas las garantías financieras por parte de las autoridades norteamericana es gigante asignaciones es que a todo lo que haya que ponerse pone que el Gobierno norteamericano digamos en este caso representado en Henry Paulson secretario del Tesoro se negó en en redondo a que fuese así dijo que no dejaron caer Lehman Brothers ya al terminar el domingo era un hecho que el lunes por la mañana digamos en cuanto hubiese seguridad cumplimentar la formalidad de presentar una quiebra pues el banco había que Utiel

Voz 5 51:34 es la conciencia de haber sido finde haber visto lo que venía en contra de las opiniones y las mensajes que lanzaba al Gobierno por aquel entonces de que las cosas no están ahora muy fácil decir que las cosas no estaban como el

Voz 3 51:48 no lo decía a esas alturas era evidente que tenía bastante claro pero al principio cuando en el año dos mil siete como también el recordaba Sacyr

Voz 5 51:57 no niño ver en Esther

Voz 3 52:00 está al borde de la quiebra ahí tienen que rescatar lo etcétera que es una entidad más mucho más pequeña ha entonces no se pensaba que las cosas podían estar

Voz 1 52:09 no podían llegar a

Voz 3 52:12 a desembocar en lo que desembocó

Voz 45 52:14 bueno lo cierto es que no solo o no

Voz 3 52:18 Zapatero Solbes nada sino

Voz 46 52:20 que en general las

Voz 3 52:23 tantísima mayoría de los economistas sobre todo lo que llamaríamos los economistas de la economía dominante que se dieron cuenta lo recomendaron entre otras cosas es el Fondo Monetario Internacional hay un selecto grupo de de economistas muy muy nombrados que Siro advirtieron más o menos con cierta precisión pero vamos a la altura de que Lehman Brothers quebró ya se sabía que las cosas estaba muy mal desde desde sobre todo desde el verano de dos mil dieciocho de dos mil ocho pero cuando tienen que rescatar a las dos hipotecarias en que norteamericanas pues entonces está claro que en España ya se había producido un hecho que había sido la quiebra suspensión la suspensión de pagos de una de las principales inmobiliarias de nuestro país Arturo y cómo se llama no recuerdo ahora mismo el hombre

Voz 1869 53:16 Martinsa-Fadesa eso Martinsa palistas sí