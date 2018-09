La Ventana (12/09/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias

Voz 0313 00:09 tenemos nuevos detalles y detalles importantes de la votación de esta mañana el Parlamento Europeo sabemos por ejemplo que varios eurodiputados del Partido Popular han votado en contra de los planes para que Hungría en el futuro pudiera perder su derecho al voto por las prácticas antidemocráticas de los últimos tiempos

Voz 1454 00:27 en la práctica nos cuenta nuestra corresponsal Griselda Pastor esto supone ponerse al lado de el primer ministro van contra el criterio de su jefe en el grupo europeo aunque se haya dado esta mañana libertad de voto en cualquier caso recordamos Griselda el Parlamento ha votado pero la decisión final está en manos de los gobiernos de la Unión buenas tardes sigue buenas tardes Esther

Voz 2 00:44 el tema de los gobiernos tienen que decidir Hungría avanza ya que quizás va a presentar recurso contra esta votación por entender que el formato elegido no es el correcto vamos a ver qué pasa de momento el debate está abierto dentro de los populares y también de los populares españoles donde tres eurodiputados al uso Iturgaiz Gabriel Mato han votado en defensa de Orban por varias razones pero también dicen porque les da rabia dar la razón al la extrema izquierda vamos a escucharlos son sus palabras

Voz 3 01:12 que me revela el que este Parlamento de forma absolutamente sectaria por algunos grupos especialmente la izquierda de la ultraizquierda bueno se llenan la de defender a dictadores como han hecho aquí en casos Venezuela o en el caso de Nicaragua o algunos otros hagan toda absolutamente la guerra la algunos dirigentes en este caso evidentemente democráticamente elegidos también son otros

Voz 2 01:38 poderoso las declaraciones de Gabriel Mato a la Cadena SER hay que saber que ningún eurodiputado español del PP ha tomado la palabra ni en el grupo ni en el debate que es el eje valía ayer para justificar sus posiciones

Voz 1454 01:50 el actor Willy Toledo ha sido detenido esta tarde después de que no se haya presentado en dos ocasiones cuando le han citado por una supuesta vejación de los sentimientos religiosos su abogado Nos decía en La Ventana que entiende el hecho pero no el motivo ni la forma Javi

Voz 1174 02:02 Torres buenas tardes buenas tardes Antiqua Zuleta le parece correcta la detención y afirma que no piensa recurrir esa decisión judicial con lo que no estaba de acuerdo es con que tenga que pasar tanto tiempo en dependencias policiales

Voz 4 02:13 para pasar veinte horas en un calabozo toda la tarde anoche en forma gratuita con una cuestión que tenemos que va a tener que ser activada es una detención hubiera hecho de la libertad es legítima

Voz 1174 02:26 Willy Toledo pasar a disposición judicial mañana jueves a las once de la mañana

Voz 1454 02:29 el PSOE ha pedido esta mañana la dimisión de Pablo Casado por su máster hoy en la SER les estamos contando los sonidos de la declaración ante el juez de alumnos de ese curso que demuestran un trato diferente entre los alumnos y el resto casado dice que ha estado explicando Se durante cinco meses mientras en el Partido Popular ponen la mirada ahora en la tesis del presidente del Gobierno bulos Montserrat la portavoz parlamentaria volvía a insistir esta tarde en el Congreso

Voz 5 02:50 estas cuarenta y ocho horas lo que está pasando es grave y por tanto consideramos que el presidente Sánchez tiene que salir a dar explicaciones sobre lo ocurrido en España estas cuarenta y ocho horas últimas dos dimisiones en cien días aquí las informaciones de la tesis doctoral y por tanto no tiene que quedar ningún tipo de sospecha sobre la tesis doctoral

Voz 1454 03:13 quién es el presidente de todos duplicar la inversión en investigación del cáncer aumentaría la supervivencia de los enfermos hasta el setenta por ciento en tan sólo doce años actualmente es del cincuenta y tres Este es el objetivo planteado en el primer informe sobre la investigación de cáncer en nuestro país en España según este informe la investigación se ha centrado más en la detección y el diagnóstico y menos en el control y la

Voz 2 03:33 vivencia nos queda el deporte Toni López buenas tardes

Voz 6 03:35 qué tal buenas tardes en marcha la segunda ronda de Copa del Rey hoy dieciséis partidos cinco de ellos entre equipos de Segunda División A las ocho Alcorcón Extremadura y Osona Reus a las nueve Zaragoza Deportivo y a las diez Córdoba Nástic Tenerife Cádiz mañana termina rondan con otros cuatro encuentros además la noticia de la mañana adelantada por La Ser España presentará candidatura a organizar el Mundial de dos mil treinta sea de forma individual o conjunta con Marruecos Portugal y en la etapa de la Vuelta Ciclista España de hoy la número diecisiete Victoria para canadiense Kate veinticinco segundos de Valverde y un noventa y dos ante Enric más que entran en el podio

Voz 1454 04:05 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de todo lo que ha pasado este miércoles a las ocho a las siete en Canarias en el informativo Hora Veinticinco

Voz 1 04:17 vicios informativos

la NASA apunta oficialmente a los coches como causa fundamental del cambio climático para reducir su efecto la contaminación atmosférica para lograr que las ciudades sean más habitables que tengan menos estrés y para evitar enfermedades sugieren una solución quitar coches cada año se fabrican cien millones de bicicletas en todo el mundo es el medio de transporte que le planta cara al automóvil como alternativa sostenible para que vayan ganando peso ahora necesitan que las ciudades se adapten a ellas que se haga una mayor apuesta para facilitar su uso escuchamos a Dani cabezas de ciclo esfera duro

Voz 13 07:06 Prado ex

Voz 0313 07:25 son las siete y siete minutos de la tarde a las seis y siete en Canarias ustedes sólo saben seguramente tampoco también porque saberlo pero no de las cosas que más nos disgusta a manos entristece a veces a los a los periodistas es cuando nos dicen sólo contra en malas noticias todos gracias todos son tragedias no tenemos ninguna afición que pasa en la actualidad va como va y a veces las crónicas pues están llenas de de asuntos desagradables pero no pueden ni imaginarse lo contentos que estamos cuánto podemos contar alguna de esas historias que tiene un final feliz y hoy tenemos ahora tenemos un ejemplo magnífico Ana Belén por él es una cantante muy famosa pero Ana Belén Pintado es una mujer concretamente del Campo de Criptana que hace nada muy poquito hace apenas unos meses descubrió que era que era adoptada que formaba parte de esa de esa lista de ese colectivo que conocimos como como bebés robados no algo que funcionó durante tantos años por desgracia en nuestro país es bueno desde entonces no ha parado para localizar a su madre biológica y al final lo ha conseguido su madre a Pilar tiene casi setenta años desde Ávila aunque vive en Madrid el pasado fin de semana madre e hija se conocieron se encontraron Ana Belén Pintado buenas tardes

Voz 14 08:37 buenas tardes y se abrazaron supongo no

Voz 0313 08:40 cómo cómo fue el como fue ese encuentro

Voz 14 08:42 bueno no obesos e muy emotivo muy emotivo fantástico y si vamos muy bien

Voz 0313 08:51 yo creo que es de los casos son de alguien que descubre en fin que que que que que su pasado SS pude aclararlo con tanta con tanta rapidez con tanta velocidad cuál ha sido el proceso para acabar reencontrándose con su madre biológica

Voz 14 09:03 pues el proceso la verdad es que ha sido rápido pues si a raíz de julio que yo saco esta noticia en los medios de comunicación dando ya el nombre de Pilar de un pueblo de Ávila y tal pues me llama un anónimo y me dicen en un principio que conoce a una persona que se llama Pilar que relanza ITA de un pueblo de Ávila que tiene sesenta y nueve años que puede encajar perfectamente conmigo y me facilita su número de móvil

Voz 0313 09:29 cómo se enteró de que era adoptada Ana

Voz 14 09:32 pues vamos a ver a mis padres al muro sin decirme que era adoptada y mucho menos robada yo me entero cuando voy a por mi partida de nacimiento y me dicen que no me la dan porque está restringida a la arreglar unas escrituras de la casa entonces el notario decide qué hay que mandar algún papel nos mandan una escritura de adopción donde al principio lo único que veo es que vengo con apellidos distintos al pienso en un principio que soy pues yo pienso adoptada legalmente pero vamos no no ha sido así

Voz 0313 10:02 ahí como perdón por preguntárselo y cómo cómo cómo se digiere eso descubrir algo así

Voz 14 10:08 pues que yo me sentí impotente no sabía lo que hacer porque encima ya me he enterado con casi cuarenta años entonces me sentía impotente me sentía que no sabía lo que hacer y cuando yo me entero de esos apellidos bajo a mi casa con la cara desencajada y le digo a mi marido digo mira lo que pone aquí yo bajaba pues fatal

Voz 0313 10:30 le puedo preguntar por por sus padres adoptivos qué qué recuerdos guarda dice que fallecieron ya que fallecieron además siguen sin contar la verdad cómo fue la vida con ellos que Iker recuerdos guarda Ana

Voz 14 10:43 pues yo recuerdo de ellos no puedo tener malos recuerdos vamos a ver yo a mí no me ha faltado encadenada de encadenada Ny a mis hijos tampoco lo único sí que en plan de hablar en plan de mantener conversaciones en plan de todo esto yo no lo he tenido esa relación no la hemos tenido nunca

Voz 0313 11:04 volvamos al reencuentro con con con Pilar con su madre biológica cómo fue esa primera llamada

Voz 14 11:10 pues yo cuando la llamó la primera vez nada más darme la anónimos número pues suelto todo de golpe

Voz 0313 11:17 en un principio me me cuelgan

Voz 14 11:18 dice ahora te llamo yo pensé digo pues no se le habrá dado algo

Voz 0313 11:23 pero me llamó

Voz 14 11:24 no me llamó y en esa llamada no ocurre no coincidíamos bien porque yo tampoco daba una fecha esas no daba una fecha bien pero al a dos días después el día diez Dida de mi cumpleaños me volvió a llamar ella por teléfono insistiendo en que por qué me iba en la clínica pregunta que me dijeran los apellidos verdaderos de mi madre que me dijeran más datos que me insistió varias veces

Voz 0313 11:48 sí es un beso muy fumó un buen regalo de cumpleaños eh

Voz 14 11:52 pues la verdad es que sí porque aunque no sabía todavía querella pero Dios me la puso mi camino ese día así

Voz 0313 11:57 ya ideas y han hecho planes juntas ya pregunto por curiosidad e porque no sé

Voz 14 12:02 sí desde el jueves que no vimos vamos ella dice que me y venir el día menos pensado representa igual que nosotros ir allí nos llamamos todos los días se osea mañana y tarde tanto ella como yo o sea que si si además tenemos en pensamientos que los años que hemos perdido que han sido cuarenta y cinco pueblos que los queden hay que disfrutarlo vivirlos más y muy ya está

Voz 0313 12:27 ella era consciente de que le habían robado una hija ose lo ocultaron también

Voz 14 12:33 eh no ella cuando cuando Jonas Koke que me tiene muy poquito en sus brazos al poquito me lleva ya ya lo cumple ponen es una máscara en la carrera cedan después viene el médico lo único que ella le dice a mi padre dice que su hija fallecido ellos exigen cada cadáver exigen un cuerpo les dicen que si se han hecho cargo de todo que no les dan nada que se han hecho cargo de todo entonces ellos se han creído que yo había muerto que yo estaba muerta

Voz 0313 13:01 Hall le preguntó Habana por su reacción irá de su madre al enterarse del engaño cuál fue porque el cabreo tenía que ser monumental

Voz 14 13:08 sí pues mi madre cuando se ha enterado ahora pues claro está está como una niña con zapatos nuevos estás contenta porque no entiende que como dice ella y el engaño que lo hicieron porque ella a mí me pedían perdón varias veces me decía es que yo no buscado porque me dijeron que estaba muerta sino yo te hubiese buscado hubiese querido como otros dos hermanos que tengo tuviese es que te hubiese querido lo mismo óseas ahora mismo se siente bueno súper feliz porque claro es madre yo me pongo en su lugar ya a mí que me quiten un hijo lo más sagrado

Voz 0313 13:41 panda de sinvergüenzas de verdad no una última pregunta como lo es Thomas E a su padre biológico vive lo sabe

Voz 14 13:49 sí sí sí además vive está con mi madre que estás toda la familia junta sí

Voz 0313 13:53 hoy que bien bueno tendrá Familia por dos familia doble

Voz 14 13:57 sí sí es lo los he podido encontrar en vida que es lo más importante

Voz 0313 14:01 Juan nos alegramos por eso subrayo lo de lo del final feliz de la historia Ana Belén Pintado muchísimas gracias por estar este ratito en La Ventana de verdad eh

Voz 14 14:08 muchas gracias a vosotros por acordaron de mí porque yo os debo mucho porque gracias a vosotros pues que le podido encontró

Voz 0313 14:16 joe que había en un beso muy grande adiós bueno cantemos con ha sido hoy esta esta historia este caso concreto nos ha venido me imagino que a muchos de ustedes ahora mismo también a la cabeza el episodio del doctor Vela que saben que hace muy poquitos días ha sido el el primer juicio que ha terminado sobre bebés robados en España al primero que llegaba a un tribunal y que y que podría ser juzgado bueno ha quedado visto para sentencia está en manos de la Audiencia Provincial de Madrid así que Elena Jiménez buenas tardes

Voz 0441 14:42 hola qué tal buenas tardes recordemos un poco no

Voz 0313 14:45 desde en el banquillo el ginecólogo Eduardo Vela que fue director médico en la clínica San Ramón en el Paseo de la Habana pero quién quién quién lo lleve al banquillo vamos a acordar un poco la esto

Voz 0441 14:53 sí mira la semana pasada el martes de la semana pasada es cuando quedó visto para sentencia les sienta en el banquillo una mujer de nombre Inés Madrigal que hoy tiene cuarenta y nueve años nació en el sesenta y nueve en esa clínica San Ramón en esa famosa clínica San Ramón de aquí del Paseo de la Habana de Madrid cuando tuvo dieciocho años su madre le contó que había sido adoptada y que su madre biológica pues que él había abandonado Inés es pero hasta que su madre adoptiva falleció para iniciar los pasos legales lo hizo en dos mil once y esos pasos han llevado hasta este primer juicio que comenzó en el mes de junio y que ha quedado visto para sentencia la Audiencia Provincial de Madrid en la primera sesión del veinticinco de junio pudimos escuchar al doctor Eduardo Vela eso sí muy parco en palabras responden muy poquito practicamente moviendo la cabeza normalmente casi sin hablar la segunda sesión no se presentó porque alegó que tenía problemas médicos y eso nos ha traído hasta el mes de septiembre

Voz 0313 15:41 bueno el juicio está efectivamente visto para sentencia recordemos que la fiscal ha mantenido la petición de de once años de cárcel

Voz 0441 15:47 el once años de cárcel para Eduardo Vela por los delitos de detención ilegal de una menor de edad suposición de parto y falsedad documental

Voz 0137 15:54 entendemos que el acusado Eduardo Vela velas

Voz 15 15:57 debe ser condenado porque en el mes de junio del año sesenta y nueve sin el consentimiento de la familia biológica entregó a Inés Elena Madrigal cuando era un bebé de apenas unos días al matrimonio formado por Pablo Madrigal Inés Pérez que le privó de su libertad ambulatoria que en aquella en aquella fecha en esa edad se ejerce la

Voz 0441 16:14 el fiscal ha pedido además que se investigue a la mujer de doctor Vela por falso testimonio porque podría saber quiénes serán realmente el padre y la madre biológicos de Inés Madrigal llegó a decir la fiscal que ese juicio reflejaba la realidad de un fenómeno ocurrido entre los años sesenta y ochenta en España el de un tráfico de niños en circunstancias ajenas al marco legal y solo al final sólo al final es cuando pudimos escuchar al doctor Vela cuando la jueza le cedió un último momento para que si quería decir algunas palabras un alegato final Ésta fue la respuesta también

Voz 16 16:44 en breve vamos a ver si quiere decir alguna cosa más en su defensa no lo puede decir ahora si no quiere decir nada más pues terminamos nada más nada más en el ramo pues sí señor muchas gracias

Voz 0441 16:58 pues así terminó se levantó la sesión con ese nos vamos del doctor Vela tras cinco horas de ese juicio de esa última sesión quedó visto para sentencia Inés Madrigal al finalizar el juicio de decía que espera que se haga justicia en este país no puede quedar impune que alguien jugar a ser Dios cambiando la afiliación falsificando partidas de nacimiento como es mi caso cercenando el el derecho a conocer los orígenes no dice Inés que no busca cárcel para este hombre que desea que el caso llegue al Supremo para que el Supremo se pronuncie sobre la cuestión de fondo de todos los casos de los

Voz 1454 17:31 bebés robados la presa

Voz 0441 17:34 de hecho la defensa el doctor Vela es lo que alega que ha prescrito la Audiencia Provincial ya le dijo que no que al menos para este caso de Inés Madrigal no puesto que digamos el delito de esa falsa identidad continúa porque Inés Madrigal todavía tiene una falsa identidad

Voz 0313 17:47 el apellido que lleva en el suyo

Voz 0441 17:50 efectivamente porque no sería el suyo así que bueno pues sobre todo eso es lo que quieren es Madrigal que acabe en el Supremo para que se vea el resto de casos de bebés robados que son muchos de hecho cada vez que ha habido una sesión de este juicio de bebés robados eh aquí en Madrid han venido madres fundamentalmente de otros posibles casos de bebés robados de toda España y el otro día bueno pues el momento digamos pues más duro el momento más sensible al final cuando Inés Madrigal salía bajaba las escaleras de esa audiencia provincial y se encontraba con las madres que después de cinco horas de juicio pues estaban deseando abrazarla

Voz 12 18:25 vivió paritario tienes que sea el principio hubo

Voz 0441 18:35 claro que está en vuestras madres que siguen buscando Alfredo Pérez Jiménez sobre recomponer ahora tras Dios

Voz 17 18:42 sí

Voz 18 18:45 eh

Voz 13 19:00 y sí eh sí se esprín sí sí

Voz 0313 19:57 son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 0867 21:33 estudiantes de primera estudiantes de segunda estudiantes que se dejan la piel frente a Estudiantes que no hacen igual

Voz 12 21:43 las declaraciones del caso Máster destapa

Voz 0867 21:45 las por La Ser retratan a la perfección el trato preferente que recibían el líder del PP Pablo Casado y sus compañeros huir

Voz 12 21:52 me matriculé Álvarez contestó pero realmente no

Voz 23 21:58 usted no hizo ningún trabajo ni ningún mérito académico para ser calificada que seré un no hizo un buen trabajo nada

Voz 0867 22:06 ese trato preferente frente al resto de estudiantes de la Rey Juan Carlos que si iban a clase que sí hacían los exámenes Isaac presentaban los trabajos la Ventana de Madrid Laura Gutiérrez qué tal muy esta buenas y hemos escuchado es María Dolores Cancio que fue compañera de clase de Pablo Casado y que está imputada en este caso su declaración es clara pero no es la única de la que se desprende que en todo el mundo lo tenía igual de fácil no

Voz 2 22:32 si los alumnos no fueron a clase nadie los vio allí no estaban en el grupo que se pasaban los apuntes lo que quedaba tomar unas cañas vera María Dolores Cancio la acabamos de escuchar en donde será de calidad de Álvarez Conde que es la única que hasta ahora ha admitido en sede judicial que le regalaron más

Voz 12 22:47 usted durante todo este tiempo ha pensado que como premio a sus servicios que le dieron un título para que usted no había cursado ninguna asignatura siempre

Voz 2 22:57 el guardas trabaja Rivera Alida Mas Taberner también imputada y entonces alto cargo del Gobierno valenciano de Francisco Camps de manera

Voz 14 23:06 a domicilio estaban en Valencia de alguna manera no tenía usted disponibilidad para poder acudir a clase imagino no pero el curso era presidencial bueno

Voz 24 23:16 yo cuando cuando llamo para ser misa

Voz 12 23:19 privaciones una de las cosas que pregunta si cabe la posibilidad

Voz 24 23:21 hacerlo

Voz 2 23:23 con del ex permitió hacer el máster a distancia entregando apenas unos trabajos mientras que Gonzalo Juan Ramón Ángel daba en el Cayón claro

Voz 25 23:30 yo fui a todas las clases vuelvo un poco lo mismo a mí nadie me dijo que pudiéramos falta era una clase usted estaba trabajando ese momento yo estaba trabajando cuántica un problema de compatibilidad

Voz 12 23:39 me supuso un esfuerzo brutal la obligatoriedad será obligatorio asistir a clase pero si algún día no podíamos yo creo que falte en el master en el año falte creo dos días de octubre maya

Voz 2 23:51 de lunes a jueves todas las tardes tomaban apuntes hacia en practicas en clase y la gran mayoría de trabaja por la mañana los alumnos de a pie cursaron veintidós asignaturas y de todas entre Aaron trabajos que guardan pero los VIP no los tienen despachaban con Conde todo en mano

Voz 12 24:04 eh pues si yo subía al al despacho el profesor Álvarez Condé despachaba con él y resolvía dudas corregimos esos centrado mágico usted como los mandaba por correo ordinario por correo ordinario y en algún caso se lo entregué en mano al profesor

Voz 14 24:19 lo con esto era lo habitual que vivían visto en Valencia al otro

Voz 2 24:24 eran malos ni María Mateo Feito oreja de la asesora de Cifuentes de maíz de Feito que está también imputado en el caso el Master de las presidenta ni Alida Mas ni Dolores Cancio conservan Javier nuestra

Voz 0827 24:33 conjura de esta ese declaraciones concluimos que bueno el trato

Voz 0867 24:35 de favor el trato preferente Se aplicaba incluso cuando Álvarez Conde citaba estos alumnos para los trabajos

Voz 2 24:41 los no escogidos sí fueron citados por Álvarez con el veintinueve de junio de dos mil nueve Las avisó por email uno a uno para que estuvieran ese día a las cinco y media en la Facultad de Ciencias Jurídicas pero una vez allí les dijeron que no hacía falta una defensa los VIP no defendieron nada ni siquiera fueron convocados esos dos son dos alumnos normales y la alumna VIP Alida Mas

Voz 18 25:00 a muchos de los que Mariana Juan Ramón Elvira que eran los habituales que estábamos en clase y todos coincidimos el día veintinueve de junio a las cinco y media de la tarde

Voz 12 25:12 insistimos en los dijo es que el tribunal no se eximía de la obligación de los dicen a usted se tiene que defenderlo ante un tribunal no en ningún momento le informan de que es necesario este requisito como los demás excusaron solo

Voz 2 25:26 cuatro asignaturas porque sólo ellos Álvarez Conde les ofreció el reconocimiento de créditos de sus licenciaturas Ésta es la hija de Feito hilos no VIP Elvira González Miguel Ángel

Voz 12 25:36 me habían informado de que tenía derecho al reconocimiento de créditos por la que ha informado pues yo creo que fue el profesor Álvarez Conde se planteo reconocer créditos o que le convalidar una asignatura recibido información al respecto no no no no no recuerdo que nadie informase no que todas las asignaturas recuerda este que les informarán sobre esto no no

Voz 2 26:02 les informaron todas estas grabaciones que hoy les está ofreciendo en la Cadena Ser a las que hemos tenido acceso figuran en el sumario del caso que investiga el máster de Pablo Casado

Voz 0867 26:09 gracias Laura Diego el trabajo que ha hecho Laura Gutiérrez con dos compañeros de la SER está en Cadena Ser punto com esta mañana el buzón de Hoy por hoy ha recogido los testimonios de quienes estudian en la Universidad Rey Juan Carlos los chavales que están empezando un nuevo curso otra vez con el lastre de un escándalo que salpica su universidad los alumnos

Voz 1174 26:28 estamos muy cansadas esperemos que se depuran responsabilidades

Voz 1 26:31 bueno perennidad tienes que defender nuestro trabajo el derecho de estudiante de verdad no el de la élite

Voz 0931 26:36 muy triste por esto está pasando porque claro para mí en la universidad en la Rey Juan Carlos supone un gran esfuerzo económico y también personal de sacrificio para aprobar una asignatura si estoy viendo como homicidio doloso está devaluando todos los casos que están saliendo parece que el rectorado está ignorando completamente los alumnos pido por favor que desde la Universidad se las explicaciones pertinentes salga alguien por favor que dimita que se limpia esto como puedas

Voz 26 26:59 Nos demuestra que es una práctica de favoritismo no basada en la ideología política o como se podría haber pensado anteriormente sino la posición social o política de los individuos beneficiados ellos supone que los alumnos que acudimos a la universidad como uno más tengamos las encías sensación de incertidumbre sobre nuestro futuro

Voz 0867 27:16 universo realmente nombre preocupa de hecho creo que sirve para que no se nos olvide para que sigamos trabajando en limpiar la universidad que ahora la pelota está en el en el tejado de del equipo rectoral La Ventana de Madrid Javier Casal siete veintisiete Luis Ayala profesor de Juan Carlos qué tal muy buenas tardes buenas tardes bueno Luis ver alumnos vi educación preferente para políticos y amigos títulos que son papel mojado hay dura hemos visto Cifuentes amontona casado hablamos mucho del daño causado la universidad pública nos lamentamos pero pero cómo se acaba con unas estructuras que parecen estar podridas no quería preguntar otra manera existe realmente un compromiso entre los rectores y los dirigentes políticos para llegar hasta el final y depurar todas las responsabilidades bueno pues

Voz 27 28:03 empezar de una manera directa y frontal queda mucho por ver un compromiso político en general a favor de la universidad pública no lo que pasa es que claro todo esto se ha cruzado con estas historias de la Universidad Rey Juan Carlos que afortunadamente hay en su origen son pasado que están muy citas a una institución muy específica dentro de la universidad pero que efectivamente era una era un instituto que estaba tolerado supervisado por los responsables de la universidad pero ya digo es algo que ha sido eliminado pero que todavía deja secuelas Si alguna nos queda por ver

Voz 0867 28:37 he y quiero comprometer demasiado eh pero las irregularidades se suceden y aquí todo el mundo levanta las manos los políticos dimiten pero claro parece que la nube de polvo que levanta la dimisión de un ministro tapado termina tapando la responsabilidad de quiénes mandan en las universidades quiero decir que alguien permite que estas cosas nazcan crezcan se reproduzcan y está por ver todavía que mueran

Voz 27 28:59 efectivamente aquí hay un problema de de comportamientos absolutamente contrarios al sentido fundamental que tiene una universidad que es de servicio público universal sin excepciones preferenciales para nadie pero eso sucede porque había un contexto que que así lo permitía no de comunidades universitarias sino que era una actividad en actividades que no tuvieron el control lo la supervisión suficiente eso está clarísimo

Voz 0867 29:27 diversidad es universidad está ofreciendo la la respuesta que que merece este asunto usted cree que están actuando con la agilidad que se merece

Voz 27 29:35 bueno a ver adquiriría en un sentido casi muy literal que que la Universidad somos en parte en una gran parte todos

Voz 0313 29:41 si hay un equipo rectoral que tiene una responsabilidad

Voz 27 29:44 es clarísima no que es el que tiene que que que que posicionarse aclarar simplemente lo que está sucediendo ya acotar donde está el problema y verificar que efectivamente sea eliminado esta enorme lacra pero también tenemos responsabilidad todos los cierto

Voz 0867 30:00 tomamos parte de la institución

Voz 27 30:02 defender su dignidad Si deshielo de la sociedad sobre todo a los contribuyentes que que financia en la universidad ya los padres de los alumnos que esta no es la practica universal hay mucha gente que está trabajando muy duramente y es la enorme mayoría y que tiene un compromiso por por la dignidad de la Universidad no sólo de la Universidad Rey Juan Carlos sino de toda la universidad pública

Voz 0867 30:24 dígame qué se dice en los pasillos de qué hablan ustedes en el café cómo están los ánimos en el campus en su campus creo que ser de Vicálvaro además

Voz 27 30:31 sin bueno la expresión haber que no suena en la radio

Voz 4 30:34 es de absoluto cabreo porque

Voz 27 30:37 el trabajo de mucha gente durante muchos años durante muchas décadas de de de dejarse el alma en docencia e investigación pues sirve absolutamente empañado por el nefasto comportamiento de poquísimas gente no que hace ella una universidad entonces esa sensación por un lado de enfado y de hartazgo pero también por otro de creciente movilización movilización ya dio se han ido creando plataformas por la dignidad pero pero que incluso hoy mismo nos planteamos dar más pasos todavía incluso se lo lo hemos lo hemos empezado a discutir

Voz 1 31:07 incluso la posibilidad de demandar judicialmente

Voz 27 31:09 eh a los que han nos han llevado esta pérdida de reputación

Voz 1 31:14 bueno pues Luis suerte que vaya todo bien mucho ánimo

Voz 27 31:18 venga muchas gracias y a la profesora de la ría

Voz 1 31:20 Juan Carlos ayer dimitía la ministra montón oímos

Voz 0867 31:23 todo al Partido Popular de Madrid para saber cómo respiran por allí insisto coloca contra las cuerdas a Pablo Casado o no y ellos nos dicen fuera de micrófono al menos que por ejemplo lo de Cifuentes y lo de Casado no se puede comparar básicamente porque una Cifuentes mintió y robó eso lo dicen los suyos en público desde luego todo son mucho más comedido sin el Partido Popular de Madrid han cerrado filas en torno a Pablo Casado Éste es el presidente Ángel Garrido

Voz 0177 31:47 lo que es la dimisión de la ministra era obligada son casos absolutamente distintos en caso hablamos de un máster finalista en otro caso era otra cuestión distinta ni siquiera Pablo Casado ha pedido en la expedición de ese título y además sobre todo en este caso creo que hablamos de falsedad documental que creo que eso que está poniendo encima de la mesa desde el primer momento por lo tanto creo que no había otra salida para para la administra

Voz 0867 32:08 y lo que venga leemos en un teletipo de Europa Press que hay las que ha habido colas durante todo el día en la biblioteca de la Camilo José Cela periodistas que estaban aguardando su turno para ver la tesis doctoral del presidente del Gobierno Pedro Sánchez y eso que el tema de salida de narices innovaciones de la diplomacia económica española

Voz 12 32:29 la Ventana de Madrid

Voz 33 34:42 no hay dicho

Voz 0867 34:44 el Gobierno central quiere personarse en las causas abiertas en los tribunales por el saqueo de la vivienda pública en Madrid la venta de pisos públicos de la Comunidad y el Ayuntamiento en tiempos del Partido Popular cuando Ana Botella e Ignacio González vieron que la crisis se les echaba encima ir decidieron entonces hacer caja y vender cinco mil pisos dedicados a familias con pocos recursos

Voz 1722 35:03 hacía General del Estado se va a personar como acusación particular en el proceso penal abierto contra la Comunidad de Madrid en el Juzgado de Instrucción no les va no nos va a temblar la mano para que las administraciones que están detrás de este tolerable de abuso que aceptado a tantas personas humildes sin recursos asuman sus responsabilidades políticas y económicas

Voz 0867 35:29 el Gobierno quiere prohibir por ley que algo así que se vendan los pisos a un fondo buitre vuelva a repetirse hay muchas familias afectadas por lo que aquí pasó a los que hoy no les han devuelto su casa pero a los que por lo menos se les abre una vía de solución con este apoyo del Ejecutivo afectados como los del Ivima la actual Agencia de la Vivienda de la Comunidad de Madrid con los que ha hablado Elena Jiménez Elena qué tal muy buenas tardes

Voz 0441 35:49 buenas tardes año dos mil trece con el Gobierno de Ignacio González se vendieron dos mil novecientas treinta y cinco viviendas públicas a un fondo buitre hoy sus responsables quiénes fueron sus directores están imputados José Luis Muga es abogado de la Asociación de Afectados por la venta de viviendas del IVIMA que está llevando la querella por la vía penal recibe de manera positiva el anuncio de Pedro Sánchez

Voz 4 36:08 pues es es una muy buena noticia porque eso quiere decir que nuestro Estado está en contra de la privatización que ya ha hecho de viviendas sociales

Voz 0441 36:17 sí desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca su abogada Alejandra Jacinto cree que este anuncio es

Voz 4 36:22 en la herencia que el proceso es en fraudulentos fraudulento supuso una habitan alguien a complica la Comunidad de Madrid hija así viviendas públicas a todos los madrileños Marlene

Voz 0441 36:31 la venta de aquellas casi cinco mil viviendas públicas supuso el desahucio para muchas familias y para otras una subida en el precio del alquiler

Voz 0867 36:37 Arantxa Mejías presidente de la Plataforma de Afectados por la venta de los pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda hay suelo qué tal buenas tardes hola buenas tardes Arantxa a Moncloa explicárselo en persona Pedro Sánchez no que esto no es cuestión de cifras que que aquí detrás hay hay personas hay familias en nombre y apellidos

Voz 34 36:53 efectivamente estamos planteando dentro de la asociación pedir una reunión formal con el presidente del Gobierno para que sepa de primera mano la situación que estamos viendo todas las familias después de la decisión que tomó el Ayuntamiento de Madrid hace ya más de cuatro años en manos de la anterior alcaldesa Ana Botella

Voz 0867 37:11 Ana Botella que dijo que no habría consecuencias que sólo cambiaba el casero pero que no tendría ni con ninguna consecuencia el cambio de contrato para los inquilinos creo que os habéis reunido con vuestro abogado hoy cuál va a ser o creéis que va a ser el alcance real de la personación del Gobierno en estos casos es un gesto o es algo más

Voz 34 37:27 pues hombre eso lo veremos eh ahora con el tiempo y con el que no son son los que quieren palabras ni titulares y veremos qué manera hace Mapfre personal Abogacía del Estado de momento la reunión que hemos tenido con nuestros letrados pedir una reunión formal con el presidente de gobierno para explicarle de primera mano lo que llevamos batallando a nivel social judicial contra estos fondos de inversión sobre todo porque la demanda penal en el caso de la Empresa Municipal de la Vivienda y sobre la pusimos nosotros la Asociación de la mano de nuestro letrado que es Mariano Benítez de Lugo y entendemos que bueno seguir Abogacía del Estado se va personal y debe tenemos que por lo menos tener alguna comunicación fluida no

Voz 0867 38:07 Arantxa no sé si tenéis contabilizado el número de personas que tuvieron que dejar sus casas porque con ese nuevo casero con el fondo buitre Se les cambiaron las condiciones y por tanto no pudieron hacer frente al pago de las cuotas mensuales

Voz 34 38:21 pues a ver no te puedo dar números exactos porque por desgracia después de que te verme en tu vida y tu casa hay mucha gente cree buena desahuciar hay mucha gente que por vergüenza por miedo se ha ido sin despedirse no desgraciadamente no te podría decir con nombre exacto pero solamente en Carabanchel más de treinta familias existe te garantizo que han tenido que ir de su casa porque no podían soportar mi lo acoso inmobiliario que estamos sufriendo por parte de los fondos de inversión miel los incrementos de los alquileres

Voz 0867 38:48 te digo que es un gesto no sé si la ayuda definitiva pero un gesto Arantxa Mejías presidenta de la Plataforma de Afectados por la venta de los pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid un beso gordo

Voz 1 38:59 a ver

Voz 33 39:04 punto ante un punto de ventaja ante

Voz 0867 39:09 nos marchamos mañana tenemos debate sobre el estado de la región en la Comunidad de Madrid el primero de Ángel Garrido en el último de esta legislatura en mayo ya saben elecciones allí estaremos en Vallecas analizando la primera sesión que va a ocupar desde mediodía del presidente con su discurso el viernes será ya el turno del resto de grupos políticos representados en el Parlamento de Madrid el hacer lo va a contar en directo y lo contaremos por supuesto también aquí analizaremos a partir de las siete y veinte La Ventana de Madrid hasta mañana adiós

Voz 0137 40:22 la NASA apunta oficialmente a los coches como causa fundamental del cambio climático para reducir su efecto la contaminación atmosférica para lograr que las ciudades sean más habitables que tengan menos estrés y para evitar enfermedades sugieren una solución quitar coches cada año se fabrican cien millones de bicicletas en todo el mundo es el medio de transporte que le planta cara al automóvil como alternativa sostenible para que vayan ganando peso ahora necesitan que las ciudades se adapten a ellas que se haga una mayor apuesta para facilitar su uso escuchamos a Dani cabezas de ciclo esfera duro

Voz 18 40:54 no tenemos más que fijarnos en las ciudades que están haciendo bien las cosas en este sentido no lo estaba haciendo bien Copenhague por supuesto a Amsterdam pero también Oslo incluso París se están poniendo las pilas y yo creo que ni siquiera hace falta irse fuera de España no Pontevedra marcó la pauta en su momento con con sus políticas de peatonalización del centro la ciudad otras ciudades como Vitoria bueno la bicicleta se abre paso no a marchas forzadas incluso en otras como Valencia también están se están poniendo

Voz 0827 41:24 mucho las pilas Copenhaque

Voz 0137 41:26 The Sun el ranking de ciudades amistosas con la bicicleta de las españolas destacan Barcelona y Sevilla y ahora escuchamos hablar de los planes de Madrid y Bilbao para reducir el tráfico y la velocidad en sus centros urbanos se calcula que más de la mitad de los desplazamientos en vehículos a motor son de tres kilómetros algo perfectamente asumible en otro medio de transporte más sostenible incluso que un diez por ciento de los desplazamientos es de menos de quinientos metros Dani cabezas de ciclos FERE

Voz 18 41:52 hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud calcula que la contaminación ambiental causa de los de treinta mil muertes prematuras al año nuestro país así que esto no es ningún capricho de un grupo de ciclistas sino en realidad es un un cambio urgente en nuestra manera de desplazarnos por la ciudad no se trata de ser anti coches no porque bueno el coche es un invento fantástico pero creo que el abuso que hacemos de él en las ciudades es un auténtico problema

Voz 0137 42:18 es una tendencia global a la que se suma poco a poco nuestro país donde la cifra de venta de automóviles el pasado mes de julio subió un diecinueve coma tres por ciento ahora la NASA nos avisa hay que reducirlos

Voz 28 42:33 lo que que es atendía

Voz 0313 42:38 llevamos días ajetreado sí sí sí sí

Voz 0827 42:40 comenzamos el programa con esta noticia que nos contaba Ester Bazán a las cuatro

Voz 1454 42:46 noticia que acabamos de conocer el Ministerio de Defensa finalmente ha dado la orden de enviar las cuatrocientas bombas comprometidas con Arabia Saudí

Voz 0827 42:53 pocos minutos después hablamos con Alberto Estévez qué es portavoz de la campaña Armas Bajo Control que pidió hace unos días al Gobierno que paralizase definitivamente esa venta Nos decía que es la noticia se confirma sería una pésima noticia

Voz 27 43:05 no sería más que una pésima noticia no sería una enorme decepción hay haría que el Gobierno español fuese el potencial cómplice de de la comisión de crímenes que estas mismas armas este tipo de armas visión se han utilizado en estos tres años y medio de conflicto en Yemen en decenas de crímenes que estamos hablando de ataques contra colegios contra hospitales mercados bodas funerales fábricas todo tipo de objetivos que según no militares of objetivos civiles y que condena el derecho humanitario

Voz 1454 43:36 pues veremos de momento es una noticia que contaba

Voz 0827 43:39 periódico de Cataluña

Voz 36 43:41 eh

Voz 0827 43:46 la pésima noticia contrastaba con un encuentro grato con Jon Sistiaga que hace un par de días comunicaba que su hija Ibai había superado el cáncer de huesos ya hemos abierto con esta canción porque es una de las que le ha acompañado en estos meses duros en el hospital y ella la canta estupendamente

Voz 38 44:12 en el B E E M

Voz 0827 44:18 buena noticia por un buen periodista dice que le apetecía gritara al aire la alegría de la familia y dar las gracias a los médicos y a los profesionales que han ayudado a Ibai ya quiénes les han rodeado estos meses llenos quería hablar además de Ibai de las lecciones que les ha dado durante la enfermedad mijeños a te da una lección

Voz 7 44:36 hola a todos de de vida letra mira que podría decirme podría decirme que que a mí

Voz 39 44:42 con las hostias que me ha dado la vida también a lo largo de mi vida profesional estaba como habituada a recibir otro sopapo

Voz 0313 44:48 bueno voy a volver a levantarme no pero

Voz 39 44:50 la actitud de de de alguien como como Ibai

Voz 0827 44:53 siempre tiene una sonrisa quejarse lo justo dejar ayuda dejar trabajar a los médicos seguirle en en lo que ellos dijeran lo no creo que hubiera que hacer no entre medias estudiar quién de meras estudiar y aprobar el curso una gran mujer está Ibai hoy hemos conocido a gente muy interesante grandes mujeres y a María José Olivares por ejemplo la bibliotecaria de cebolla ese pueblo de Toledo que sufrió el pasado fin de semana una riada que arrasó con todo también con diez mil de los doce mil libros de la biblioteca municipal

Voz 40 45:27 es el disco que y lo que tengo como oro bueno luego de pueblo ayudarnos a sacando los que crees aval y se coge la parte de arriba claro que no subiera la humedad que a trabajar en ella pero lo quite

Voz 0827 45:50 que pena que pena decía dice que cada libro perdido es una desgracia pero a María José Leda especial pena la pérdida de la colección infantil

Voz 40 45:57 sí sí en la colección infantil yo me con mucho riesgo mucho no lo pero la policía en infantil era era una una joya no porque sea yo te caes eso sí que lo era la parques infantiles antes yo chiquitita muy básico sólo en que llega tan en el suelo prácticamente no he hecho desapareció desaparecidos que no Nocioni dispara

Voz 0827 46:21 once estar años trío Tajo hace unos días nos contaban cómo en un pueblo de Teruel habían conseguido mantener abierta la escuela gracias a la llegada de familias como la de Araceli Orellana

Voz 34 46:31 parece ser que la ciudad tiene cinco hijos es una enfermedad y en el pueblo es una alegría y hemos tenido una acogida grandísimos hacemos con una gran familia

Voz 4 46:38 pueblo toda la gente del pueblo esta mañana aplausos a la puerta al cole

Voz 34 46:41 el ha sido súper emotivo osea a los niños están estamos todos viviendo un sueño

Voz 0827 46:46 la escuela sigue abierta hoy hemos hablado de un pueblo cercano o el bar tiene doscientos treinta vecinos que tiene una escuela con un proyecto educativo muy pero que muy especial toda la educación de los chavales se hace en torno a la huerta Hinault buscan sólo transmitir conocimiento nos explicaba una de sus profesoras Delphi Ruiz

Voz 4 47:03 nosotros en nuestro en nuestro ideario pedagógico por así decirlo nuestro gran reto es conseguir que los niños sean personas se sientan sepan quiénes son se conozcan a tú vayan descubriendo poco a poco que quieren que quieren hacer consumida como la que llevar adelante sea que se que personas dejar un poco de lado ese juicio constante el estamos sometidos desde desde los tres años y desarrollar un poquito más el sentido de en el sentido de del humor

Voz 41 47:39 parece menos

Voz 0827 47:39 tira pero esta canción causó escándalo de Moodle es una eh bueno pues si pasan las décadas y se siguen produciendo otros escándalos hay gente con piel muy fina esta tarde ha sido detenido el actor Willy Toledo hemos hablado en La Ventana con Enrique Zulueta que su abogada del juzgado

Voz 4 47:57 ajustado a derecho lo comprometido en dos ocasiones si nos llama la atención es la cuestión previa del que manos porque esa orden la subvención aquí el tema es porque se abren diligencias penales porque una persona escriba en Facebook me cago en Dios yo por escribir eso que la Fiscalía ponga una denuncia que la policía investigue toda su historial de mensajes que jugador la gente joven delito eso es lo que llamativo es el de un estado de adquisición

Voz 0827 48:32 pues hoy al acabar la ventana Willy Toledo estará en un calabozo y ayer al acabar la ventana Carmen Montón era todavía ministra de Sanidad pero una hora después

Voz 0385 48:41 los españoles y las españolas tienen un magnífico presidente del Gobierno para que esta situación no influya le he comunicado al presidente del Gobierno mi dimisión como ministra de Sanidad Consumo y Bienestar Social

Voz 0827 48:57 la verdad es que este episodio que ha acabado con la dimisión del Carmen Montón ha suscitado situaciones un poco surrealistas Pablo Casado por ejemplo no ha querido hacer sangre por lo que le toca Albert Rivera pide ahora explicaciones pero a Pedro Sánchez por su tesis doctoral y Adriana Lastra del PSOE cree que Pablo Casado tiene que hacer lo que ayer no creía que tuviera que hacer su compañera Carmen Montón vamos un verdadero lío mientras la portavoz parlamentaria socialista Adriana Lastra