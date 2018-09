La Ventana (13/09/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 son las cuatro las tres en Canarias

Voz 1454 00:06 el presidente del Gobierno ha acusado a PP y a ciudadanos de haberse unido contra él en una campaña de desprestigio no asumen ha escrito Sánchez en las redes sociales que perdieron la moción de censura que ya no gobiernan están conformando un espacio alternativo de gobierno progresista además se ha mostrado orgulloso de su tesis doctoral el trabajo por cierto estará disponible desde mañana según ha anunciado la vicepresidenta la Universidad Adela Molina acaba de emitir un comunicado

Voz 0011 00:30 si la universidad privada Camilo José Cela asegura que ha revisado el proceso interno y externo y la documentación de la tesis doctoral de Pedro Sánchez y ha confirmado que todo se hizo con normalidad que se cumplió con la normativa de entonces y con los protocolos de verificación habituales ante las acusaciones de plagio el presidente ha dado su autorización para que el trabajo con el que consiguió el doctorado en dos mil doce esté disponible a partir de mañana en Internet en la base de datos Teseo donde el Ministerio de Educación cuelga todas las tesis hasta entonces se puede

Voz 1603 00:57 insultar en papel en la biblioteca de la Universidad

Voz 0011 00:59 no se puede ni fotocopiar ni fotografiar el presidente

Voz 1454 01:02 cierto escrito en Twitter después de que el Congreso haya dado luz verde al decreto que permitirá la exhumación de los restos de Franco ha dicho que hoy nuestra democracia es mejor Se ha dado un paso histórico para la reparación de los derechos de las víctimas del franquismo detenido sacerdote y su hermano en la provincia de León por su presunta relación con un caso de abuso a un discapacitado nos lo cuenta María García

Voz 1315 01:20 tanto los detenidos como la presunta víctima son vecinos de la localidad leonesa de Carrizo la Guardia Civil procedió en las últimas horas a la detención de estas dos personas tras la denuncia presentada por la familia de este joven veinteañero afectado por una discapacidad Se trata de un sacerdote de su hermano aunque el cura el párroco habitual del municipio sí que reside en el junto al hermano en una vivienda unifamiliar en el centro de esta localidad de unos dos mil habitantes a veinte kilómetros de la capital leonesa la investigación continúa abierta según confirmó la Subdelegación del Gobierno ambos han pasado ya a disposición judicial

Voz 1454 01:50 continúan los contactos para cerrar el real decreto ley que tiene para terminar con el conflicto entre el taxi los vehículos con licencia ovetense el Gobierno tiene previsto reunirse con ambas partes y con los ayuntamientos antes del plazo máximo de quince días que se marcado nos lo cuenta Rafa Bernardo

Voz 1762 02:04 las asociaciones de taxistas se sienten satisfechas por los últimos contactos con el Gobierno que continuarán la semana que viene con una reunión con el ministro también con el grupo parlamentario del PP que dicen fuentes presentes en las negociaciones se muestra

Voz 0313 02:15 receptivo a los argumentos del taxi además es

Voz 1762 02:18 el lunes los técnicos de Fomento se reunirán con los de los principales ayuntamientos del país para estudiar la fórmula por la que se decanta el Ejecutivo apoyan los taxistas la habilitación de autorizaciones autonómicas y municipales que sean necesarias para operar TC además de las actuales licencias estatales aunque el compromiso original del Gobierno era tener listo el decreto mañana quieren más tiempo para cerrar bien una norma muy compleja dicen ya transmitido al sector del taxi que sedán como nuevo límite el último Consejo de Ministros del mes del día veintiocho ampliación que las asociaciones aceptan explicarán hoy al colectivo en asambleas informativas

Voz 1454 02:50 son las cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

Voz 1804 02:56 cadena SER Madrid

Voz 0133 02:58 el presidente Ángel Garrido ha anunciado en el debate de Estado sobre la región que van a exigir con una proposición no de ley blindar la capacidad fiscal de la Comunidad de Madrid dice que quieren garantizar su autonomía financiera

Voz 2 03:09 no queremos señorías que lo madrileños deban renunciar ahora a sus conquistas fiscales un prejuicio ideológico de la izquierda por el bien de todos los madrileños tenemos que brindar la política de impuestos bajos en la Comunidad de Madrid aseguró vamos a luchar y Señorías de la oposición vamos atraer esta propuesta a la asamblea tendrán que decidir si están usted con los madrileños o contra los madrileños

Voz 0133 03:35 a Garrido ha dicho también en su discurso el primero como presidente que han cumplido aunque aún quedan meses de legislatura el noventa y nueve por ciento del programa electoral no opinan lo mismo desde el resto de partidos el PSOE habla de propuestas poco creíbles podemos de mentiras y ciudadanos dice que el discurso ha sido un refrito vamos a escuchar a José Manuel Franco Lorena Ruíz Huerta e Ignacio Aguado

Voz 1804 03:55 hay medidas que ha anunciado que ya habían anunciado hace diez años que lo han hecho absolutamente nada con lo cual es poco creíble punto de micro proyectos que hoy ha anunciado

Voz 1305 04:05 yo estaba extasiada escuchando al señor Garrido hablarnos de una realidad que desde luego no era la Comunidad de Madrid más bien parecía que no estaba describiendo el país de las maravillas de Lewis Carroll pero masivo

Voz 1804 04:18 el refrito de promesas incumplidas de los últimos años este Gobierno en los anteriores que demuestran una vez más proyecto deportivo está votado

Voz 0133 04:28 yo en Junta de Gobierno habían aprobado las directrices para implantar un enfoque de género en toda la actividad del consistorio en el lenguaje las campañas o en los Presupuestos quieren acabar con ejemplos como estos que pone la delegada Celia Mayer

Voz 0402 04:40 estamos hablando en concreto de cómo se representa a las mujeres y que actividades asociadas a las mujeres no estamos acostumbrados a ver que normalmente cuando hablamos de cuidado de niños y niñas es la mujer la que sostiene el peso de esos cuidados

Voz 1454 04:53 a esta hora tenemos treinta y un grados han centrará a capitán

Voz 3 05:01 hay líderes que han dejado ligeros tan importantes como la imprenta o la penicilina también a Ibiza es como las de María o Rubén que gracias a su testamento solidaria Unicef ayudarán a que miles de niños tengan la educación vacunas y nutrición en el futuro Súmate habidas que dan vida incluyendo a Unicef en tu testamento informa tienen novecientos novecientos siete quinientos fuente estamento Gray feb punto es

Voz 1454 05:21 es todo empieza a La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las cinco las cuatro en Canarias

Voz 1804 05:29 en ese vicios informativos

Voz 4 05:39 hola buenas tardes ahora quiero restos de Franco ya está confirmado que iban a salir del Valle de los Caídos hoy les propongo una mirada a la transición a los primeros años después de la dictadura a través de dos crimen

Voz 1603 05:51 es de dos asesinatos

Voz 1804 05:57 en la Cadena SER La ventana con Carles Francino

Voz 0313 06:14 la verdad es que mientras la política española Txapote en un barrizal de denuncia sospechas y acusaciones a propósito de los de los currículums académicos la historia llamado a la puerta de la votación en el Congreso con lo de Franco yo yo no sé si les pasa a ustedes pero a mí me resulta muy difícil muy complicado no invocar el fantasma de las dos Españas que quieren que les diga me da mucha rabia hay una pena tremenda pero es así pero vayamos a la transición a esa tapa mucho más compleja de lo que a menudo se cuenta la donde el franquismo no acababa de de unirse del todo el estado de derecho democrático de libertades tampoco se acababa de de imponer o sea un caldo de cultivo ideal para extremistas para ultras para terrorista las los de ETA por ejemplo hace treinta y seis años el sábado se cumplirán treinta y seis años asesinaban a un policía nacional uno más se llamaba Antonio Cedillo hoy su hijo ha regresado al País Vasco por primera vez enseguida hablaremos con él dos años antes el uno de febrero de mil novecientos ochenta moría asesinada Yolanda González un estudiante activistas socialista a quien sus asesinos confundieron precisamente con una etarra o eso dijeron hoy habla vemos con el periodista que ha escrito un libro para que ese episodio algunos flecos bastante vergonzosos que lo cuelgan no caigan en el olvido así que ya ven podemos entregarnos pueden enredarse ellos Emile batallitas insultarse en Twitter hacer el ganso como les plazca lanzarse Master eso tesis a la cabeza pero hay cosas bastante más serias y la memoria además es implacable por cierto Iñaki Gabilondo titulaba su comentario de cada mañana en Hoy por Hoy titulaba hoy con la frase los jóvenes políticos al fin se odian creo que eso por desgracia Nos conectan los nos confirma eso eso de las dos Españas y les aseguro que estaría encantado de no tener razón bienvenidos a la venta

Voz 1889 07:56 claro

Voz 5 08:14 India qué tal eh

Voz 0313 10:12 estamos ya con la ventana abierta una tarde más aquí en la Cadena Ser con Isaías Lafuente que totaliza llegó la ZA hola buenas tardes Carlos Fonseca buenas tardes qué tal buenas traerla Sonseca es el compañero periodista que les decía hace un momento que ha escrito un libro sobre el asesinato de de Yolanda González no te olvides de mí que vamos a hablar en un en un minutito más más a fondo porque además se conecta con la primera historia quedamos acertara a esta hora en la en la Ventana el sábado van a rendir homenaje en Rentería con Policía Nacional Antonio Cedillo treinta y seis años después de que fuera asesinado por ETA y esto tiene una historia paralela yo creo que muy interesante para para comentar la leímos en el diario El País hace unos días se porque lo comentaba Luis Rodríguez espolea anoche volvieran a Euskadi su hijo y su mujer el hijo y la esposa de de Antonio cedida ellos habían salido en su momento después del atentado habían salido con el ataúd en un avión destino Sevilla habían vuelto a pisar Euskadi esta mañana lo han pisado ya han estado concretamente en el en el lugar del crimen en los estudios de Radio San Sebastián José Miguel cedido buenas tardes buenas notas José Miguel bueno

Voz 6 11:22 más que con un montón de emociones en este momento no aquí es bonito el País Vasco precioso la verdad es que no tengo otra palabra que lo dice que te iba a gustar si sí me lo comentas te tienes razón y la verdad es que he quedado he quedado asombrado la verdad es que es un entorno precioso para lo lo que ve cómo hacer que están tan íntimo y personal no me parece perfecto

Voz 0313 11:46 deben hacer exactamente José Miguel pues

Voz 6 11:48 esto empezó Carles hace dos meses que un día que me levanto decidido que en este proceso aquello de siete año reencontrándose con con el asesinato de mi padre y

Voz 0313 12:01 viviendo me un poco mejor perdona que te interrumpa eh siete años tú eres hace siete años de la muerte de tu padre de la muerte de cómo murió y eso como esta

Voz 6 12:10 pues yo prácticamente ajeno a a la situación pero supongo que porque pueblo por Protección quizás emocional no no no quise saber nada bueno esto que voy pasando una librería en en Sevilla I y me encuentro un libro muy grande que pone vidas rotas la historia de las víctimas de ETA no hay claro me imaginé que en ese libro tan grande podría haber algo relacionado con mi padre que bueno tuve la valentía de acercarme a ese libro hoy abrirlo y me encontré bueno que que evidentemente estaba allí mi padre estaba la historia real de lo que ocurrió

Voz 0313 12:47 en ese atentado murieron otros agentes de policía y otro agente en la capilla ardiente se elevaba Julian Carmona se suicidó tutorías tres añitos por aquel entonces tú tú tú recuerdas algo que que recuerdos tienes aquello

Voz 6 12:59 bueno Carles prácticamente son son mis primeros recuerdo son mi único primero recuerdos que tengo es que todo eso todo esa esas imágenes de ese momento en el que el compañero de mi padre Ése es suicida delante de todo el mundo en la capilla ardiente en la EMA en de Illa de la vuelta de la vuelta sobre todo en el avión con el con el féretro de mi padre a a nuestros pies

Voz 0313 13:20 leía el otro día en el país que que has tenido no sé si tienes aún secuelas secuelas psicológicas de lo que ocurrió

Voz 6 13:26 sí bueno prácticamente desde el día siguiente desde el día siguiente yo me lleve un un año sin hablar prácticamente nunca más pregunté por él y bueno empecé con cinco seis años a tener problemas de ansiedad y bueno a la adolescencia Sela decencia seas agudizó muchísimo estuve casi cinco años encerrada en casa con un agorafobia impresionante no podía salir a ningún sitio no podía hacer absolutamente nada estaba sin comer fue una una pesadilla que evidentemente mi familia tuvo que hay que vivir sí evidentemente me acompaña a día de hoy con doce trece años deciden ya que dar medicación y hoy cable ciudades

Voz 0313 14:07 oye que antes se desvió a la conversación no estabas diciendo te pregunta Bono hay exactamente cuéntanos que atrás queda un poquito

Voz 1889 14:13 varios emociones encontradas descubrir si emoción

Voz 6 14:16 encontrada por qué yo me levanto y me di cuenta yo jamás había pensado que iba a estar aquí

Voz 1889 14:24 te lo digo de corazón

Voz 0313 14:26 cómo ha sido

Voz 6 14:27 me levanto una mañana hay como una llamada dentro de mí que me dice tengo que volver quiero y la verdad que fue así se lo comenté a mi familia

Voz 7 14:36 hay que bueno eh

Voz 6 14:39 Haifa parte de la Familia que me decía que me lo pensara bien que si estamos preparados

Voz 0827 14:44 y la verdad

Voz 6 14:44 que bueno hoy cuando cuando he subido por primera vez ha recorrido el camino

Voz 8 14:51 creo que mi padre que mi padre hizo porque lo vivido como como con

Voz 6 14:57 beso como el el mismo recorrido que hizo el hecho exactamente el mismo estado en los puntos lo que ocurrió todo

Voz 8 15:07 la verdad es que cuando cuando estaba allí lo lo he sentido como

Voz 6 15:11 con lo que yo sentía hace dos meses que lo es lo que necesitaba necesitaba estar allí necesitaba respirar allí aquellos precioso precioso una de las cosas que viene a la cabeza es decir cómo no sitio tan bonito ha podido pasar esto aspira a mucho he dado un paseo toca o miraba o me observa o muchísimo he intentado escuchar ese silencio que había hay y bueno de alguna manera acordarme muchísimo de él

Voz 0313 15:41 muchísimo José Miguel está describiendo

Voz 1603 15:44 eh

Voz 0313 15:44 a su manera ya en sus códigos por lo que cuenta el el alto de Perurena que si es un lugar absolutamente precioso como como cómo se ha conseguido que se lo puede hacer un homenaje a tu padre

Voz 6 15:54 pues yo después de esto me pues después de cómo te debo entonces ese día que me levanto y me pasa esto puede decidido al otra lado a mi familia y claro yo no yo mismo no sabía lo que tenía que hacer pero claro se me ocurrió que creo en la primera persona que tenía que llamar al primera institución que tiene cabeceras al ayuntamiento que creo que ver a las personas que podían bueno quería trasladarle de lo que ocurría y así fue lo lo llame y la verdad es que a día de hoy no han hecho más que apoyarme el Ayuntamiento está totalmente apoyándome en todo en todo esto el partido que gobierna el Ayuntamiento de Rentería oro Bildu

Voz 0313 16:29 está bien si tú has hablado con el alcalde

Voz 6 16:32 a su concejal con Julen Mendoza eh el que se puso en contacto conmigo rápidamente después de de que le llegara el mensaje de que quería hablar con él y la verdad que que bueno me mostró su apoyo incluso a la semana siguiente me dijo cuando me dijo que que veía un acto de valentía lo que iba a hacer y que quería corresponde me con con lo mismo y fue a visitarme a Sevilla simplemente haberme ya eso para mí

Voz 0313 17:00 sí es súper importante porque dice aquí

Voz 6 17:02 si las cosas en en Euskadi han cambiado

Voz 0313 17:05 el alcalde de Rentería de Bildu cogió un avión o lo que fuera hice vino a Sevilla hablar contigo

Voz 6 17:10 sí cuatro horas que fueron

Voz 9 17:13 no tengo

Voz 6 17:16 tengo muy buenos recuerdos de aquella primera conversación y le de todo mi situación actual que bastante delicada por lo que estamos pasando y evidentemente el y la conversación fue como te digo muy muy muy terapéutica casual pues sí aquí está conmigo

Voz 0313 17:40 hola

Voz 10 17:40 sí hola buenas tardes

Voz 0313 17:43 día tan especial no muy muy especial

Voz 10 17:46 Genova que volvería algún día o no yo la verdad que he querido siempre volver

Voz 9 17:53 pero nunca

Voz 10 17:56 he querido mover esto por él por mi hijo pero yo querido siempre volver porque lo bonito que yo voy con él yo me casé a venderme aquí y aquí vivir viví lo siento mi matrimonio y el horror más grande de vivienda qué edad tenía cuando lo asesinaron veintiocho veintiocho años esas que claros

Voz 0827 18:26 cuando cuando vemos las imágenes de lo que pasó entonces son imágenes en color pero un color desvaído por el paso del tiempo y nos parece que son historias de gente muy mayor no pero es queréis muy jóvenes estabais empezando vuestra vida

Voz 10 18:39 sí tenía veinticinco

Voz 0313 18:43 hola yo sólo quería preguntar a José Miguel pero ahí ya que la tengo se lo pregunto a usted en este tiempo fijes hoy por ejemplo la noticia de que van a acercar a dos a dos presos de ETA a cárceles próximas al al País Vasco por razones de fin humanitarias de familiares e temas cerquita de tal ahora que estamos en un tiempo donde hemos vivido hemos visto que hemos escuchado conversaciones de víctimas y verdugos hablando se perdonando sonó pero avalando se por lo menos usted tuviera oportunidad de de ponerse delante de algunos de los que en mayor o menor medida colaboró porque tres de los que estaba en un atentado tres murieron luego en enfrentamientos con la policía hubo otro que vivía fuera creo y uno condenado por colaboración si pudiera hablar con alguno de ellos esperaría que les dijeran algo les preguntaría algo o qué

Voz 10 19:31 no no les diría nada Le preguntaría nada porque yo he aceptado esto yo creo que que es el momento ya de ella era una a una convivencia tranquila y en paz yo para mi fue un regalo de verdad no sé si se molestara Ali pero para mí fue un regalo el día que que dijo la banda que deja de matar porque nosotros los dos sobre todo mi yo más que yo automatizado cada vez que ha habido una un atentado ponía se le pone al cuerpo lleno entero de Mancha arroba tenía que ir corriendo lo pitada llevaría que él mismo médico en los hijos de éste niño cada vez que hay un atentado le pasa esto porque se creían que era algo alegre de fue ha ácido mayor hizo matizaba de otra manera pero GMT una semana en la cama y ello ahí haciendo haciendo a fuerte tirando del carro pero yo lo he visto y lo veo en que que llega el momento que tenemos que dos a otro la víctima tenemos que ponen mucho en este tema sí yo para mí con que no dejen de matar el que no haya más víctimas

Voz 0313 21:06 Lola en esto es tiempo desde que José Miguel tomó la decisión de ese día que se levantó diciendo pensando tengo que ir ahí tengo que volver a Le anotado cambiado ha visto que es que que está más animado que se le ha notado algún cambio para bien quiere decir

Voz 10 21:22 él estaba organizando y muy nervioso porque

Voz 0313 21:26 sí claro tiene su secuela

Voz 10 21:29 yo por proteger lo decía José Miguel tú cree que esto podrá con esto me decía mamá lo necesito yo necesito no me lo piden y corazón ya entonces yo tengo que estar con él

Voz 0313 21:50 claro llevan todo lo que él quien

Voz 1603 21:52 lo la Dios aquí ha dicho varias veces como como ha estado tratando de proteger a su hijo de la de la muerte terrible de de Antonio de de su marido usted nunca le contó que había sido asesinato pues asesinado por ETA bueno no es que es peor no es que Lady

Voz 1 22:08 Dom remando goles remataron no

Voz 10 22:10 sí pero eso tampoco me enteré yo nada más que un tío del libro

Voz 1603 22:15 tampoco lo sabía campo soy viejo

Voz 10 22:18 de esto ha sido yo lleva iba con el coche compre el libro en el corteinglés decía antes de llegar a casa no pude llegar a casa me paré

Voz 11 22:30 sí leí

Voz 10 22:32 cuando lo leí yo no sé lo que le pasó al coche ya no sé lo que dice no sé lo que me entró o no se lo tuvo que venir la grúa llevarme en coche a casa yo no sé lo que le pasaba el coche sería

Voz 0313 22:45 para para situar a los oyentes en ese atentado donde murieron varios policías Antonio acribilló quedó herido alguien que pasaba por una furgoneta le vio les subió para llevarle a un hospital los terroristas se dieron cuenta Le siguieron les sacaron de la furgoneta remataron a esa es la Lola

Voz 1603 23:02 descubrió o ha descubierto al mismo tiempo que que su hijo pero pero aún así nunca le contó al niño que si su padre había sido víctima de ETA no le cuento algo diferente

Voz 10 23:13 de ETA no le conté que había entrado digo pop ha entrado en una peletería que habían dos ladrones y en el tiroteo que ya no lo vamos a verlo así se lo dije

Voz 1603 23:28 porque pienso que pensó protegerle durante no sólo al principio sí tenía tres añitos es lógico no pero luego pasaba el tiempo y creía que así les salvaba de que le protegía de de que Lola

Voz 10 23:41 que había tanto tanto tanto tanto tan dañino en la televisión frión tantos cuerpos en el suelo y tanta sangre reportó cite no lo podía yo me acuerdo de la mira de mi Contreras añito cinco meses con doce sino el suicido el el compañero y me miró hoy la mitad de la tengo grabada en mi mente nominado de inocencia de Millet yo lo he tratado siempre de protegerlo

Voz 0313 24:21 veo que el que el homenaje del sábado José Miguel que será un acto seguro lleno de

Voz 10 24:26 emociones de pues él

Voz 0313 24:28 tú estás convencido que va a nadie yo también por lo que contáis los dos además otra

Voz 6 24:32 sobre todo el el mensaje de que traemos que yo traigo a aquí ahora lo que estamos viviendo eso la convivencia y también cuando te he comentado eso del lugar en el que hemos estado con es silencio de que era era era experimentar la paz Sanz ay bueno de alguna manera también yo estoy fuerte y yo estoy fuerte y también de alguna manera se qué bien sé que yo yo yo sé que cuando he tenido la llamada esta lo tenía super claro de que al estar aquí ya tengo claro yo necesitaba necesitaba estar ahí ahí y la verdad que sí esta es la parte que yo estoy haciendo para mí para reparar me a mí mismo y ahora sí que es verdad que también necesito que los demás otras personas puedan que me ayuden a que puedan contribuir a que a que mi a que Mi cierre total

Voz 5 25:19 con o es si haré en ego

Voz 3 26:03 yo me imagino que ni José Miguel

Voz 0313 26:04 pero las saben euskera pero esta canción es una canción muy hermosa la compuso alguien en recuerdo a un poeta que había fallecido yo es una canción de recuerdo de despedida pero con con una letra precioso a que dice cosas muy bonitas no sirve

Voz 12 26:18 para para desearos toda la suerte del mundo los dos de verdad eh muchísimas gracias

Voz 6 26:23 y es verdad que lo agradezco que no nos acompañen en esta en esta mesa en esta reconstrucción que estamos intentando

Voz 0313 26:32 te de un abrazo José Miguel y un beso Lola ánimo

Voz 10 26:35 muchísima gracia

Voz 5 26:47 y le

Voz 13 27:02 pero no se come ni una Tesco un Mutuel hace lo mismo pero por

Voz 14 27:06 menos dinero trae tu toda la mutua y que bajamos el precio del seguro sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco bienvenidos condiciones en Mutua punto es

Voz 3 27:22 sólo mañana en tu tienda había disfruta del Día sin IVA en compras superiores a treinta euros con precios como para celebrar incluso que fuiste corriendo a coger el autobús y el conductor te espero día calidad y precio están muy cerca

Voz 13 27:34 los viajes del Imserso ya están en

Voz 3 27:36 Viajes El Corte Inglés silla de estas acreditado para viajar Bin con tus datos personales Se cualquiera de nuestras agencias gestionaremos to reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma además reservando en Viajes el Corte Inglés te regalamos un bono descuento de doce euros para tu próximo viaje no esperes más tú viajes del Imserso con la garantía y confianza de Viajes el Corte Inglés te lo has ganado

Voz 15 28:05 sevillana tu Encina estás en casa

Voz 1 28:07 no por bueno un intruso

Voz 15 28:09 lugar en varias casas de la urbanización Miera para Vicente

Voz 1 28:12 ah vale gracias pero en mi casa no han entrado porque yo tengo alarma no me han avisado me voy a meter en la aplicación para ver cómo está mi casa

Voz 16 28:18 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu O'Gara llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 17 28:31 Roed

Voz 1804 28:33 perfecto buscas la palabra padrazo

Voz 18 28:35 sale vuestra foto hay irse

Voz 1804 28:38 tu bebé hablando descubre el próximo lunes diecisiete de septiembre en Podium podcast el sonajero de Fisher Price el mundo de la maternidad y la paternidad como nunca antes te lo habían contado el sonajero de Fisher Price la banda sonora ideal paradita tuve Fesser para que los niños sean niños sigue a la de imponer en la recia a La Ventana quien friki La Ventana

Voz 19 29:08 cadenas

Voz 20 29:13 noche a partir de las once y media Larguero con Manu Carreño cuál

Voz 1804 29:17 lo decimos con Manu Carreño hola Marc muy buenas

Voz 18 29:20 hola buenas noches los vaya carrera

Voz 1804 29:22 has marcado en realidad queremos decir con Sergio Scariolo qué tal Jorge Garbajosa muy buenas colado aún Pau Gasol buenas noches buenas noches ella Mijatovic placer escuchar muchas gracias Cholo Simeone en El Larguero Rafa Nadal muy buena hola buenas Iniesta Keylor Navas buenas noches Arantxa Sánchez Vicario Garbiñe Muguruza muy buenas Florentino Pérez

Voz 0313 29:41 a la banda al completo hasta la banda completos trato la banda

Voz 1804 29:44 cada no sé a partir de las once y media una hora menos en Canarias que nos también en el Larguero punto Cadena SER

Voz 21 29:52 no tienen muchos Serrada

Voz 1 29:54 noche de bodas noche toledana como de la noche al día de la noche a la mañana hacer no tenga Hablar por hablar las escuchamos todas cuál es su noche

Voz 1889 30:08 no Hablar por hablar tu gente lunes a viernes

Voz 1804 30:10 desde la una y media de la madrugada una hora menos en Canarias con Adriana Mourelos

Voz 21 30:15 cadena SER

Voz 22 30:20 desde los estudios centrales del hacer la vida moderna sin público la vida moderna sino

Voz 1804 30:26 de la vida moderna gracias gracias

Voz 0313 30:34 triste GMT arrepintiéndose

Voz 1804 30:37 de lunes a jueves a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias la ida moderna en On My Lol con

Voz 3 30:44 David Broncano síguenos también en nuestra aplicación móvil

Voz 1804 30:48 cadena SER punto com Cadena SER escuchas la radio en tu móvil el tablet y en tu ordenador

Voz 3 30:59 pero también puedes hacerlo en la TDT de tu televisor recinto Niza lo que y tendrás en tu mano toda la programación de la cadena de radio líder en España tira de mando Iliescu Chateau ratio preferida la Cadena Ser en tu TCP escuchará disfruta

Voz 23 31:19 escucha Faubel millennials la Kay Massera

Voz 24 31:24 iniciado el boca loca loca juventud casi un adelanto estamos inmerso en las redes sociales Facebook e Instagram Caloca loca juventud no nos hemos quedado atrás en estos jóvenes estaremos Twitter local volcado Carlo el ascenso de las nuevas tecnologías no los

Voz 1 31:46 ha pillado de perfil

Voz 25 31:50 ahora mismo somos clásicos clásico

Voz 26 32:03 con septiembre vuelves con nuevos propósitos así en el Corte Inglés te ayudamos a cumplirlas porque todo es mucho más fácil en un solo lugar lleno de venta

Voz 3 32:12 has sitios propuesto cuidarte más estar en forma correr tienes un veinte por ciento de regalo en artículos de textil y calzado de Rand

Voz 26 32:19 todos estos propósitos en un solo lugar El Corte Inglés listos para tu vuelta

Voz 1 32:37 la Ventana con Carles Francino

Voz 5 32:41 sitio decidiera crecemos no sé qué es lo que quiere es a la luz toda la noche más larga Messi

Voz 0313 33:44 les decía hace un ratito al abrir la ventana que hoy que hay hasta cinco han firmado y certificado oficialmente por el Congreso que los restos de Franco para salir del del Valle de los Caídos por la razón que sea no has aparecido oportuno mirada a la transición a esos años tan complicados que hubo después de la muerte de de Franco y hacerlo a través de dos de dos crímenes de dos asesinatos no acabamos de repasar estamos muy conmovidos aún la historia de de la familia Cedillo del policía asesinado el sábado se cumplirán treinta y seis años pero es que hay otra hay otra fecha importante estamos escuchando a Aute para que no lo sepa que hay gente muy joven que escucha la radio también compuso esta canción de prisa y corriendo después de los fusilamientos los últimos de Franco en septiembre del del setenta y cinco tal y lo está a punto de morir y los años posteriores los años posteriores que fueron complicados hubo mucho miedo y hubo bastantes muertes y una de esas muertes seguramente de las de las más simbólicas no por por por todos los elementos que la rodearon fuera de la de Yolanda González de la noche del uno de febrero de mil cientos ochenta Yolanda que Arona Zabaleta bilbaína de diecinueve años estudiante activista y además militaba en el Partido Socialista de los de los trabajadores estaba en casa vivía en un piso en en Madrid e ira sacaron de casa las dos ultras de uno de ellos Emilio Hellín hablaremos largo y tendido del eh le dieron un paseo y la Illa asesinar la versión que más ha prosperado con el tiempo es que esa mañana había habido un atentado de ETA bastante sangriento con seis guardias civiles muertos los etarras también en Spastor Iker acometieron confundieron con una etarra yo no soy Carlos Fonseca si es verdad o no hoy ha venido Carlos a hablarnos de su libro No te olvides de mí pero da igual sea igual que la confundieron lo que no yo creo que este crimen y la historia que cuenta es que haces muy bien en recuperar nos nos confirma y no irnos demuestra que esos años fueron muy complicados y más duros de lo que a veces contamos con los cuenta yo creo que hemos

Voz 1889 35:43 sí hemos contribuido posiblemente todos a crear una imagen muy allí o gráfica de la Transición como un periodo donde los acuerdos se alcanzaba casi por ensalmo donde no ocurría nada ahí donde practicamente la democracia llegó inmediatamente después de la muerte de Franco y ahí ese periodo que los historiadores yo creo que hay un acuerdo general en que va desde la muerte de Franco hasta la victoria del PSOE no es libre del ochenta y dos el periodo que hemos denominado como transición es un periodo donde hubo centenares de víctimas en unos casos víctima de ETA porque hay que recordar que en los años ochenta pues bajamos de una media de ochenta cien muertos cada año por parte de ETA pero también había muchas víctimas por parte de bueno de disparos al aire de apoyo además y también por la actuación de de grupos de de ultraderechistas yo que que lo que hay que contar es que hay en las la la democracia no llegó de manera otorgada sino que fue conquistada y fue conquistada en las calles que no fue protagonizada única y exclusivamente por algunos personajes muy concretos y determinados simplificando diciendo que practicamente la Transición fue cosa del de el del Rey de Adolfo Suárez es decir no hay mucho más era un momento en el que ni la democracia terminaba de llegar ni la dictadura se terminaba

Voz 0313 37:13 eso se terminaba de ir no y que había

Voz 1889 37:16 eh sectores sociales que defendía en un franquismo sin Franco y otros pues que defendían una reforma hacia hacia una democracia

Voz 0313 37:26 este centro es en este caso porque la historia de Yolanda te atrapa tanto eh

Voz 1889 37:32 porque el el caso en el momento en el que se produjo a mí me causó un enorme impacto yo entonces estudiaba periodismo en la Universidad Complutense el recuerdo que que me impactó no porque fuese el primero ni sería el último hay pero pero las circunstancias que lo rodearon porque había habido muchos estudiantes muertos pero bueno pues en en una manifestación o a veces cuando la policía cargaba las manifestaciones disolvía han por las calles aledañas sin alguna de esas calles siempre había un grupo ultraderechista pues que aprovecha

Voz 1 38:05 a para paliar algún o para asesinarlo

Voz 1889 38:09 pero en este caso era una vigilancia previa a tu domicilio y secuestrar te llevarte a un descampado apear de dos tiros en la cabeza a sangre fría y luego efectivamente al día siguiente reivindicar el atentado justificarlo por el asesinato de seis guardias civiles por por parte del Banco del Batallón Vasco Español que era una de esas siglas de conveniencia que la ultraderecha utilizaba entonces para reivindicar sus atentados déjame

Voz 0313 38:43 dónde voy a traicionar con eso eh que reproduzca una conversación que hemos tenido hace unos momentos donde la entrada al estudio dice esta mañana una periodista de veintitrés años y me decía me cuesta mucho creer lo que cuentas en el libro

Voz 10 38:55 qué hacemos con eso sí

Voz 1889 38:58 pues informar y llevarlo que contarlo de contarlo aquí tenemos una idea de que cuando hablamos de memoria histórica nos retrotraemos Nos vamos a la guerra y la posguerra bueno pues tenemos cuarenta años de franquismo que también hay mucho que contar tenemos una transición a la gente que explicarle que que esa transición fue un periodo muy complejo y que las libertades de que hoy disfrutamos eh pues no solamente en están garantizadas y no hay que hay que seguir peleando por ellas sí que hubo una generación de de chicos jóvenes como ellos que tenían diecinueve veintipocos años que se implicaron llevados por un oí cegados por un idealismo posiblemente por una candidez notable y se jugaron la vida hay algunos lo perdieron en esa lucha por recuperar las libertades pero yo

Voz 0827 39:50 entiendo lo de la chica de veintitrés años

Voz 1889 39:53 cuando permítame son sucesos que están también en el limbo

Voz 0827 39:56 en nuestra historia es decir no tienen la suficiente distancia como para estar en los libros de texto que es es en los colegios y en los institutos y por otro lado tampoco están en los periódicos porque no nos pasamos cada día recordándooslo pero lo que sucede no entonces yo entiendo que puede haber una generación que está viviendo y que justo esa etapa de la transición de la que tanto se habla es la que menos se conoce

Voz 1889 40:18 no lo entiendo perfectamente yo tengo hijos tengo un hijo de treinta y un año sí y otro de veinticinco no tenía ni idea de esto

Voz 0827 40:26 de Cristóbal Colón que de Adolfo Suárez otros posiblemente

Voz 1889 40:28 hoy le puedes preguntar más sobre los reyes godos que sobre la Segunda República o la guerra civil es decir es que es así yo creo que nosotros yo por lo menos cuando estudiaba yo creo que a la Segunda República no llegábamos nunca ya ahora que comentaba esta compañera no me decía pues si no se algo de la Transición y tal supongo que Siria esa versión del Rey Adolfo Suárez edita un gran pacto por la democracia pero pero no contamos esta

Voz 6 40:56 ah

Voz 1889 40:57 estos episodios que que lo que hemos dejado en en en los márgenes de la historia y que tienen una importancia fundamental las esto

Voz 1603 41:05 pues esto cuentas en en en el libro como fue el juicio porque se detuvo a los a los autores es verdad cuando tú planteabas la duda antes eh Francino de dice que la confundieron con una etarra bueno eso da la impresión de que fue un poco la coartada que ellos trataron de edad fueron fue una de ETA ante la estaban siguiendo de lo que querían era matarla como ven de ETA o como venganza por el asesinato de de ETA porque no fue en ningún momento interrogada ni tal y ellos de hecho nunca fueron condenados por terrorismo porque aunque lo reivindicaron como el Batallón Vasco Español no tenían una estructura sea era un grupo de ultraderechista con armas fijo de Lucas con con material

Voz 1889 41:48 Montserrat que lo mismo pasó con ilegal es decir en la condena es legal no hubo por oponerse

Voz 1603 41:55 no se les había dejado claro haría falta una

Voz 1889 41:58 estructura en el juicio además se consideró que este atentado lo había perpetrado un grupo que aunque todos ellos militaban en el ultraderechista Fuerza Nueva Jersey no estaba en hindi intrincados no no

Voz 1603 42:12 el el tema efectivamente son hola lo una condena que podía haber sido mucho mayor si se hubiera yo vamos demostrado Locke violencia organización armada la investigación judicial

Voz 1889 42:24 o es que fue absolutamente eh no sé cómo llamarla desde luego fue muy poco profesional me atrevería a decir ellos citó un dato es decir el el el sumario el asesinato en febrero por eso Varón Cobos de la Audiencia Nacional intenta cerrarlo a final de año sin que las acusaciones hubieran tenido oportunidad de interrogar a los detenidos no solamente eso sino que tanto el juez como el fiscal les acusaron inicialmente de homicidio porque homicidio asesinato pues porque decían que que no había podido quedar acreditado de manera fehaciente si Yolanda intentó escapar cuando se bajó del coche en el descampado cuando hay que decir también que la Senante que la la autopsia es clara y determinante determina que los de los disparos se efectuaron a menos de un metro bueno pues eso pasó y hubo que recurrir e ir el sumario les había cerrado se reabrió divo que seguir indagando para ver quién estaba detrás de este de este es decir el el sumario su sufrió yo creo que está lleno de lagunas hice alguna de esas lagunas y que no son casuales

Voz 1603 43:44 le ha seguido los pasos a Emilio Hellín porque es uno de los personajes más siniestros

Voz 1889 43:49 pero bueno hubo es un compañero no José María Irujo del diario El País que desveló en el año dos mil trece que haría ha trabajado para el Ministerio del Interior yo he estado con Emilio Hellín y es decir le llamé varias veces hablábamos e intentando convencerle no quería y un día me presente Él tiene una a una empresa de creo que es un excelente especialista en todo lo que tiene que ver con la recuperación de información de teléfonos móviles posicionamientos y si fui a la empresa y me me me atendió me pasó al despacho ir recuerdo que me dijo mire de este de este asesino esto no se conoce toda la verdad ni siquiera yo la conozco y en consecuencia tampoco le voy a contar nada ya ahí ahí quedó el tema

Voz 1603 44:37 ella no finge ser quienes porque en su momento se cambio horario es de cambio y jugó a decir que porque él él sería Blair avena Éluard de Emilio no se fugó dos veces se fugó se fue a a Paraguay estuvo trabajando para Stroessner es decir luego efectivamente trabajaba para los cuerpos distintos tipos de

Voz 0313 44:58 asesor había asesoramiento a apoyar

Voz 1603 45:01 sí haya Guardia Civil Ertzaintza ya Mossos lo cual lo cual no deja de ser impresionante eh que alguien que fue capaz está condenado por comete

Voz 0313 45:10 es como autor material pueda luego autor más de jugó

Voz 1603 45:13 o con con su identidad con a Camps a cambiar el nombre a cambiado de tal eso ya lo ha digamos ha pasado página ya actúa como su nombre y apellido

Voz 0313 45:23 no es que tú vas al al al

Voz 1889 45:26 a la oficina hay por ejemplo su nombre no figura en el en el buzón figura creo que es la del de El hijo que trabaje con él también trabaja uno de sus hermanos que que era guardia que la Guardia Civil bueno es que intentó ocultar su identidad a partir de que quedará libre hay que decir también que de una manera un tanto burda porque el lugar de Emilio se hacía llamar Luis Enrique y en lugar de Jim porque había añadido un AG al final Hellín bueno pero no efectivamente el ya no se hace pasar por ninguna otra persona estuve hablando con el nombre y obviamente contestaba

Voz 0313 46:07 oye Carlos déjame que te plantea que Ike lo comentemos con Montse con Isaías también Bono la la la noticia de hoy la imagen Il Divo y el hecho histórico de hoy está esa votación en el Congreso Un hombre eso dividido votos a favor abstenciones para exhumar los restos de Franco y en que nos deja donde no sitúa yo igual exagera los no sé igual exageró mucho lo de las dos Españas pero yo no puedo evitar que me venga esa imagen a la cabeza lo que decía al al abrir la ventana hasta tarde es que quiere decir estamos hablando de retirarle los honores póstumos un golpista y dictador que en fin que provocó la mayor tragedia de nuestra historia reciente en mucho tiempo muchos años tienes coño no nos podemos poner de acuerdo son sólo para esto

Voz 1889 46:48 hay hay respuesta eh pero me la calle

Voz 0313 46:50 da igual porque igual no es el diga o si me importa pero me da me da una me me me me me da una cosa tremenda decir ideó efectivamente Veo veo las dos España

Voz 1889 46:59 así a lo mejor estoy desde que día no yo yo también las las la sigo viendo una pero no sé si en fin es una de esas dos Españas que adelante el corazón del poeta pero sigo viendo que se mantiene en parece increíble no a pesar del tiempo transcurrido hombre yo creo que lo que y lo que iba a ocurrir ahora la exhumación de los restos es algo que teníamos que haber hecho porque tenía que haber hecho pues en los años ochenta en la etapa de Felipe González y que llegamos tarde muy tarde

Voz 12 47:29 a esta suma así

Voz 1889 47:31 pero es difíciles no los años que juegas en el y desde luego a ver quién se pueden sacar hablando

Voz 0827 47:38 muchísimo tiempo estoy hablando ya a partir del año ochenta

Voz 1889 47:41 estallidos de que digamos que damos por terminada la transición donde la cara el agua

Voz 0313 47:48 es que han pasado un montón de años que han pasado muchísimos

Voz 1889 47:51 años por eso hay alguna de las propuestas que se hacen ahora que yo yo no las término de ya no por ejemplo de la Comisión de la Verdad y francamente es otra cosa que teníamos que haber hecho volveremos a los ochenta o los noventa es como se hizo en las las dictaduras latinoamericanas pero ahora a mí me yo creo que se puede hacer otras cosas pero

Voz 1603 48:12 yo no yo no creo que en esa época que estamos hablando es verdad que hubo un tiempo largo de gobiernos socialistas que se poco mayorías que se podían haber planteado pero precisamente episodios como el de Yolanda González sobre todo al principio de los ochenta la actividad de ETA e todo lo que provocaba de marejada de fondo hacía muy complicado tomar determinadas decisiones por eso a mí me hoy me ha gustado mucho mucho mucho que hubiera sido el Gobierno de Aznar o el Gobierno de Rajoy el que hubiera decidido en la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos ya está solo eso yo creo que eso no no lo he hecho bien armado bien explicado es hubiera servido para cerrar nunca

Voz 0313 48:51 tienes toda la razón para dejar de Lien

Voz 1603 48:53 de Comisiones no no lo sacamos que la familia de los por donde les de la gana fuera ya otra cosa

Voz 0313 48:59 por vamos eso la derecha

Voz 1603 49:02 día haber hecho con un coste político mínimo e IU hubiere eso sí que hubiera sido una una una señal de que podemos pasar página y ocuparnos de otras

Voz 0313 49:12 sin embargo llegamos a esta a esta imagen de hoy a esta esta decisión con una abstención del Partido Popular que digamos sería bueno más o menos coherente con su trayectoria digámoslo así pero con abstención de Ciudadanos y ahí se ha visto polémica

Voz 28 49:29 la polémica guías Lafuente

Voz 0827 49:33 pues sí aunque es muy repetido hizo un día histórico el Congreso de los Diputados aprobado el decreto para exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos lo ha hecho con la abstención del PP y de Ciudadanos

Voz 1889 49:43 un partido que hace dieciséis meses estuvo

Voz 0827 49:46 a favor de pedir al Gobierno de Rajoy la exhumación y ahora que el Gobierno de Sánchez está dispuesto a ejecutarla sorprendentemente se abstienen no sabemos que han pasado en estos meses la abstención desde luego es un voto tan legítimo como cualquier otro pero mucho más difícil de Car iré entender puede que estos partidos no tengan claro qué hacer una indecisión difícil de justificar avienen habiendo tenido cuarenta y tres años para pensárselo puede que en el seno de sus formaciones haya opiniones divididas y crean que esa abstención las conjuga o puede que dispuestos a pescar en todos los caladeros electorales hayan optado por hacer un guiño a sus extremos olvidando que para esos potenciales votantes todo lo que no sea uno será considerado traición en fin lo que hoy se votaba era muy claro si una democracia puede seguir soportando la vergüenza de tener enterrado con honores a quién acabó con la democracia

Voz 25 50:39 ya ya algunos parece que en el mejor de los casos no les importa

Voz 0313 50:46 pero otra mucha gente sí y además por razones muy potentes miren la historia que vamos a contarles a continuación además es casualidad que coincida con todo esto ayer nuestra compañera Maitane Moreno de Radio Mallorca en su Hoy por hoy entrevistaba la presidenta de la Asociación de la Memoria Histórica Maria Antònia Oliver bueno por la apertura de nuevas fosas etcétera etcétera en esa conversación Oliver decía resaltada destacaba mucho que las exhumaciones eran capaces de identificar algunas víctimas pero lo más complicado era contactar después con las familias bueno pues mientras en la radio sonaban sus voces la historia dio un giro de ciento ochenta grados Maitane Moreno buenas tardes

Voz 1603 51:22 buenas tardes está el compañero al que paso cuéntanos muy bien bueno en ocasiones la radio acabar siendo testigo de grandes historias y hoy es uno de esos días los investigadores de la fosa común de Marratxí en Mallorca han encontrado a los familiares de una de las víctimas gracias a esa entrevista en esta casa en Radio Mallorca en la SER Facundo García sobrino-nieto de Valle esté un procurador de la Audiencia de Palma que fue fusilado el doce de agosto del XXXVI Facundo escucha ayer la SER mientras la presidenta como explicabas de Memoria de Mallorca nos contaba que tenían la certeza de que Ballester estaba enterrado en una fosa común de esa localidad de Marratxí bien la localización exacta de su paradero ha sido posible gracias al estudio que realizaron en dos mil once dos investigadores de la UIP la profesora Magdalena Jauma y el arquitecto Josep teclas conocían muchos detalles de la vida de este procurador pero les faltaba lo más importante dar con sus familiares escuchamos si os parece a Magdalena Jauma dicen que este encuentro es un hecho extraordinario

Voz 18 52:21 la investigación se empezó en el dos mil once estuvimos a medio año haciéndolo investigación si sin llegar a a encontrar a familiares directos porque Herman María Esther y es Benedito no tuvieron hijos y entonces no no accedimos a a los familiares esto ha sido una ocasión extraordinaria

Voz 1603 52:45 ayer como decimos fue posible gracias a la radio

Voz 0313 52:48 la historia de esta familia creo que es muy particular también no

Voz 1603 52:50 sí así es estaba casado con María Dolors Beneyto de Ontinyent era matrona de profesión también era actriz se graduó como matrona en Barcelona en el veintiséis era autónoma económicamente en aquella época y como escuchábamos ahora no tuvieron hijos lo que dificultó su búsqueda ambos eran un matrimonio muy avanzado para la época para los años treinta del siglo pasado Facundo su sobrino nieto se crió con Dolors con la viuda Dolors de manera que desde niño conoció muy bien la historia de su tío abuelo cuando los falangistas fueron a buscarlo a casa en agosto del XXXVI todos en casa sabían que nunca regresaría en el acta de defunción escribieron muerte por accidente Dolors se negó en rotundo a firmar aquel documento

Voz 29 53:34 yo creía y creo que lo ha dicho Magdalena que estaba enterrada en un nicho es particular porque mi tía o como ha dicho lo identificó además ella no quiso firmar como había sido un accidente cómo pone el acta de defunción porque es una mentira

Voz 1603 53:53 según las investigaciones Yerma recibió seis disparos es un caso extraordinario porque su mujer pudo identificar el cuerpo y lo extraño del caso es que la familia pensase hasta ahora que estaba enterrado en un nicho en Marratxí Hinault en la fosa común

Voz 0313 54:07 oye Maitane hizo la radio en toda esta desde el comienzo hasta el final ha tenido un papel no para lo bueno y para lo malo

Voz 1603 54:13 así es es como el mago firmará de esta historia la excusa fue requisar les una radio que tenía Anger My Dolors lo cuenta Magdalena Jauma

Voz 18 54:22 los motivos por los cuales fueron a buscar aquella noche un dieciséis de agosto el XXXVI a Herman vaya Hesperia Dolores Benedito para requisar una radio que tenía en casa se presentaron cinco falangistas en el piso ir dos estaban esperando fuera Ilich con la excusa de tenéis una radio ellos la sacaron inmediatamente de dijeron que será entregaban la momia del envolvieron en un periódico pero los falangistas dijeron que aparte de la radio también tenía que irse con ellos Herman Ballester

Voz 1603 54:55 la radio Carlas fue el motivo de la desaparición de Germà Ballester y ahora ochenta y dos años después la radio ha hecho posible su reencuentro con beso volver un beso

Voz 5 55:21 Bahr Al Ahli está pero lucho para

Voz 30 55:28 Pedro está mis ojos y mis

Voz 1804 55:32 además

Voz 5 55:33 no como una Árbol Carra nada Felgueroso