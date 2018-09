La Ventana (13/09/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 0933 00:00 sobre las cinco de la tarde las cuatro en Canarias

Voz 2 00:10 Lolo sigue trabajando en los preparativos ante el eventual desplazamiento de casi un millón de civiles en la provincia de Idlib que sigue bajo el control de los grupos rebeldes en Siria Ester Bazán

Voz 0444 00:19 Naciones Unidas teme una gran ofensiva de las fuerzas gubernamentales sirias de manera inmediata y elaborado ya un plan de respuesta informa para la Ser desde la zona y Holanda

Voz 3 00:27 pues teme una eventual ofensiva terrestre y aérea del régimen cuyas tropas están ya posicionadas alrededor de la última provincia del país bajo control rebelde además Naciones Unidas ha compartido con Rusia Turquía y Estados Unidos las coordenadas de hospitales y escuelas en la zona espacios que deberían estar protegido según las leyes de la guerra pero las líneas rojas en el conflicto sirio no se han respetado lo constataba el responsable de la investigación de la ONU para Siria Paulo Pinheiro

Voz 4 00:53 vas tus documentos la mayoría de las batallas

Voz 3 00:56 que hemos documentado están marcadas por crímenes de guerra como ataques deliberados contra objetivos protegidos uso de armas prohibidas o desplazamientos forzados la ofensiva que se anunciaba inminente no empezado a la espera del resultado de las negociaciones entre las tres potencias en esta guerra Rusia Irán y Turquía

Voz 4 01:12 Ciudadanos ha anunciado que pone al día el currículum

Voz 1454 01:15 a su líder en el Congreso después de que no apareciera en la Cámara Baja algunas titulaciones que sí figuraban en su currículum cuando era diputado en el Parlament de Catalunya en forma hosca

Voz 1454 02:01 Toral pues la tesis de Pedro Sánchez cumple con la normativa vigente según ha anunciado la universidad en un comunicado mientras la vicepresidenta del Gobierno aseguraba a mediodía que se colgará todo el texto

Voz 3 02:11 nadie puede entender el presidente tampoco que los partidos políticos de la derecha decidan que el debate a este país es este estará en su total e integridad textual también para que no tenga que ir nadie de uno en uno a verla otros deberían de poner en cualquier formato cualquier cosa de la que los tribunales por cierto le están pidiendo

está en marcha la octava etapa de la Vuelta a España en la meta de Lleida como marcha la carrera Íñigo Marquínez qué tal muy buenas

Voz 6 02:41 muy buenas viene muy rápido en apenas nueve kilómetros y medio para que concluya esta jornada hay una fuga de tres modestos por delante con cincuenta segundos de ventaja sobre el pelotón no van a ningún lado en principio viviremos una volata una llegada masiva aquí en la ciudad

Voz 7 02:53 además en la Copa del Rey fútbol a las ocho al balón

Voz 5 02:56 hoy Numancia Sporting a las diez Elche Granada y Las Palmas Rayo mojada

Voz 0133 03:06 pero el uso del vehículo privado en la capital ha sido uno de los grandes anuncios de Ángel Garrido durante su discurso en el Debate sobre el Estado de la Región quiere construir el año que viene cuatro nuevos aparcamientos disuasorios dos de ellos en Ciempozuelos y San Sebastián de los Reyes pero allí no están muy contentos con la idea dicen que el Gobierno no ha valorado con ellos la propuesta vamos a escuchar Andrés García Caro concejal de Urbanismo de San Sebastián y a la concejal de Ciempozuelos Gemma Fornell

Voz 9 03:29 en algún momento se han puesto en contacto con los ayuntamientos para determinar cuáles son las necesidades cuáles son las parcelas disponibles en la Comunidad Madrid llega tarde si lamentamos que no destine sus recursos y sus esfuerzos por ejemplo a solicitar esa ampliación del tren de cercanías o por ejemplo eliminar el transbordo de tres lo que te Tres Olivos y que eso sí que depende directamente de de la Comunidad de Madrid claro

Voz 10 03:50 es que no no sabemos nada no entonces parece un poco de deslealtad institucional no planes de este tipo sin contar con los ayuntamientos no porque al final los vecinos de Ciempozuelos son los que van a hacer los usuarios de este servicio yo creo que se merecen un poquito más de respeto

Voz 4 04:06 durante el debate de Estado sobre la región a las

Voz 0133 04:08 portadas de la asambleas han manifestado cerca de setenta funcionarios del SUMMA son trabajadores de la antiguos Sercan que con las transferencias sanitarias quedaron asumidos en el suma y perdieron parte de su categoría laboral el propio Ángel Garrido cuando era consejero de Presidencia se comprometió con ellos arreglar la situación pero llevan dos años y medio esperando

Voz 0230 04:26 somos funcionarios porque nos trasladaron allí

Voz 11 04:28 así que no somos estamos dentro el régimen laboral de Estatutario suyo hace dieciocho años que hemos perdido todo el poder adquisitivo de las que protege podemos tener de progresión de ascenso como funcionarios de carrera estamos bloqueados Si estamos muy precaria hay mala porque voy cualquier otro trabajar aplican menos derechos es un es verdad es un error del sistema entre todos la mataron y después murió

Voz 0444 04:51 han subido las temperaturas hasta ahora tenemos treinta y un grados en el centro de la capital

Voz 13 05:37 bastaba tarde llegas tarde los veces que digo esto

Voz 4 05:39 comentan que pueda tener el mejor seguro de coche han precio

La Ventana con Carles Francino

Voz 29 08:23 vuelta a España dos mil dieciocho en la Cadena SER conectamos con nuestros enviados especiales

Voz 7 08:33 hoy las bicis pasan de momento por delante de todo por la radio porque esto está a punto de terminar Íñigo Marquínez buenas tardes

Voz 6 08:38 hola Francino no queda nada porque quieren a mil por hora los de cuatro kilómetros para que concluya esta jornada que es la decimoctava de la Vuelta Ciclista España que va a finalizar en Lleida que ha salido desde la capital de las Cinco Villas en Ejea de los Caballeros una jornada que ha llevado el guión previsto fuga consentida por el pelotón principal en principio atrapados en los últimos kilómetros digo en principio porque todavía quedan dos por delante y a falta de tres kilómetros y medio tienen treinta segundos de ventaja sobre un pelotón donde se están pegando un calentón los equipos de los velocistas un grupo en el que vienen todos los favoritos todos los hombres bien situados en la clasificación eh general va a concluir en Lleida hace una temperatura escandalosa veintiocho grados el día diesen veraniegos y los dos delante siguen entendiéndose van a tener que apretar mucho el líder mucho esperar en los detrás para acabar con esa fuga de esos dos ciclistas uno es L cuál es el corredor del conjunto otro su sudar belga el otro es Eric Ken corredor noruego del Emirates veintisiete segundos acaban de circular bajo la pancarta de los tres últimos kilómetros como todos los días con los comentaristas de la Cadena Ser con Roberto Torres con Melchor Mauri posible letrado Icon inalámbrica de Borja Borja

Voz 0509 09:46 ahí estamos Iñigo qué tal buenas tardes de nuevo a todos con un ambiente espectacular aquí en el centro de la capital ilerdense la llegada de la Vuelta a Cataluña que ha concitado a mucho público mucho calor todos pendientes de la llegada de los ciclistas tan

Voz 6 09:57 dando todos los equipos de los velocistas en Robert pero sigue veinticuatro segundos de ventaja a falta de dos y medio

Voz 2 10:02 sí la verdad es que pica para abajo les pega aire de culo Toxo les ayuda pero vamos yo creo que todavía Bora tiene gente bastante rápida que la tiene que poner son veintidós segundos lo que sacan dos kilómetros cuatrocientos para mí que muy justo pero loco

Voz 0230 10:16 mérito Siles cogen escoger en el último mes

Voz 6 10:19 metro Joe para mí que como en

Voz 11 10:21 sí si les cogen porque realmente atrás hemos visto que hay muchos corredores ya de los que iban tirando que que ya se apartaban que quedaba detrás solamente ya al equipo de Simon Jake y que por lo tanto ellos poco interés van a tener por lo tanto Osio reorganizan de nuevo o para mi que se les va a escapar la tapa se han relajado en exceso yo pienso que les han tenido un poco a veces ese cálculo no que sacan la calculadora yo creo que hoy se han relajado en exceso y pienso que les va a faltar terreno para coger les

Voz 0230 10:50 todo vale Spanair todo va a depender también de lo que

Voz 11 10:53 según Killing delante a la carrera está entre ellos dos

Voz 6 10:56 a tortas adelante en el pelotón principal escogerán al escogen Silvia

Voz 0444 10:59 yo creo que sí eso sólo les van a coger si entre ellos dudan quién arranca antes se pero como ellos no dudé ni lo den todo hasta el final el pelotón se puede despedir de de la Vito

Voz 6 11:08 dijo es kilómetro y medio veinte segundos kilómetro y medio para los dos hombres que son en cabeza de carrera evite segunditos en ese grupo revertir en todos los favoritos las listas los hombres importantes en la

Voz 2 11:18 dar vieron gane lo tiene muy difícil dieciocho segundos tienen que echar el resto y lo tiene muy pidieran a falta de un kilómetro pica un pelín para arriba y lo que decía Silvia si se lo piensan arrancas tú arrancó yo van a entrar donde segundo cuidado que el Rey se lo pueden trincar lo tienen difícil pero los puentes

Voz 6 11:36 al metro de doscientos dieciséis segundos ya es también la la pancarta del último kilómetro vamos a tomar ahí referencia ya comienza a mirarse entre ellos malos Silvia

Voz 0444 11:44 claro es que al final es lo único que puedo hacer que les que les cojan porque si Cándido durante todo el rato con unas fuerzas muy igualadas y el pelotón todo el rato manteniendo y ahora es el momento de incisivo y ahora tira tú tira yo por detrás no para

Voz 2 11:58 muy por detrás Movistar con las ruedas llevado a cabo en en el último kilómetro Valverde por ahí alante colocado estamos

Voz 6 12:05 dio partido del grupo en los dos de alante Melchor mirándose

Voz 11 12:08 a ver si mal no está claro esos malos ser seguidamente se midan es cuando realmente pueden optar a a perder esa oportunidad no porque no pueden parar una cosa es que se miren pero que la velocidad sigue siendo alta porque si realmente paran iba iba un poco atrás el desván echar encima

Voz 6 12:25 oye medio kilómetro e medio kilómetro tan sólo el grupo que está partido que pasa esto

Voz 2 12:29 es un poquito cortaba arrancado su compañero llevó a rueda Irene Sagan un pelín a imponer

Voz 6 12:35 en los en los dos corredores cabeza de carrera puede jugarse la victoria entre ellos Yellow Aleix el Sunday y luego viene Eric Mistral de Lemmy claro que no les van a coger creo que no van a coger doscientos doce sólo para venda bienes hagan que ha sacado el cuchillo viene Elia vivieron de vamos a ver si les

Voz 30 12:52 no sé nada para tres realmente complicado por gente de emires tiene el pelotón como el balón ligar nueva del gol antes del verano el ganado ganó llego Aleix no les ha cogido blessed faltó el quince metros tan solo pero ya ha conseguido la victoria madre vial se ríe Mauri mecha te lo tienes al lado

Voz 11 13:15 H impresionante si se quiere a propósito no lo hace Sagan ha llegado a rueda del segundo o sea que no les ha pasado por por diez metros bueno es lo que hicimos se a veces las cosas

Voz 0509 13:27 en porque tienen que salir pero muy justo estoy Jandro el que calculan muchos va qué tal entre saga rueda a rueda del que gana casi es sagrado

Voz 4 13:37 ha jugado total desde la Loto dice bueno perder por

Voz 0444 13:39 a ver aquí voy a estar porque está más rueda rueda de rueda

Voz 31 13:42 eh eh hice la jugado la sangre

Voz 2 13:44 día le ha valido pero la verdad es que por un poquito de Alex ha faltado pues eso cuando Rossi se menos porque tenía

Voz 0444 13:53 sí sí bueno pues yo creo que merecida a veces el pelotón se confía demasiado solo ha dejado tres corredores estamos manteniendo todo el rato esa distancia

Voz 2 14:01 mira tal pues ha querido calcular demasiado yo creo que les ha ido contra ellos pues la bajada casi al final viento de culo que el ordenante han ido reservando se hemos visto pasaran arrancar ninguna eh

Voz 6 14:13 tenía como una bestia eh había sacado el cuchillo toda la artillería ya dicha por ellos Lobo ha salido le Villén y también a rueda no les han cogido por diez metros que pasa Silvia

Voz 0444 14:22 a ya mí que me extraña que por ejemplo que salgan suyo a un compañero delante trabajando y detrás de él había en un par de ellos porque no los ha puesto anteriormente a trabajar ya hecho un acercamiento ha visto que hoy no sé si es porque vivían y ya ha visto perdedor pero hemos visto una arrancada muy fuerte de

Voz 6 14:38 y también de la madre mía que que Sagan ha entrado a Barreda del corredor

Voz 0509 14:44 a Valverde Alejandro qué tal etapas ha hecho el final muy nervioso verdad es muy duros y si lo importante salvar el diez ya pensando mañana se salvadora días relativamente bien muy pensando en mañana si las es como están creo que mi hijo no por las palabras de Alejandro Valverde que enfila rápidamente a la zona de podio rápidamente

Voz 6 15:03 ya tenemos una etapa que termina en La Rabassa son doce tapones en Andorra el de mañana Silvia contigo es una etapa muy plana es sólo el último Köhler el de La Rabassa para concluir

Voz 0444 15:11 sí yo creo que es buen día para la escapada y que detrás hagan su trabajo de luchar Valverde por intentar coger el rojo de otros para no perderlo y uno de las sorpresas de Enric más que yo te digo que va a ser seguro una sorpresa que mañana alguna nos prepara Enrique

Voz 6 15:26 sorpresa ya es pero más arriba el tercer puesto

Voz 0444 15:28 yo creo que sí estaba está muy arriba de cabeza roban

Voz 2 15:32 sí bueno mañana eso escapada escapada por delante a ver quién se mete con qué tiempo se mete pongamos gente que va cuatro minutos para ahí va meterle va a hacer trabajar al equipo de líder entonces un desgaste que va a tener ahí sobretodo eso el puerto final que para mí es un puerto mucho más largo llegan a dos mil metros que correos de qué lo acusan a lo mejor hay alguno que lo acusa de los de la general

Voz 6 15:53 cambia algo mañana o dejarlo todo para el sábado Melchor

Voz 11 15:58 a ver yo pienso que lo van a dejar todo para el sábado mañana así que si algún corredor tiene bien las buenas piernas lo lo va a intentar el puerto el puerto de mañana es en el inicio de donde es la parte más exigente y más dura en la parte final es más cómoda no más suave por lo tanto si hay que endurecer la carrera es en ese parte inicial romperla Hay si algún corredor puede pues adelante a buscar diferencias

Voz 6 16:21 os esperamos mañana en los tres gracias a los comentaristas de la Cadena Ser en rápidamente cerremos el micrófono inalámbrico

Voz 0509 16:27 la grupeta ahora más iba llegando ahora con un poquito de retraso el anterior líder de la montaña Luis Ángel Maté vayamos a Jesús Herrada una etapa que ha complicado al final

Voz 6 16:34 ha sido un espectáculo de final de etapa ha ganado cuáles al corredor Reyes sigue de líder no hay cambios en la general mañana llegamos a Andorra entre mañana y pasado Francino se decide la Vuelta Ciclista dos mil dieciocho es de La Ventana hasta luego

Voz 8 16:53 si hay un incendio en tu casa y no tiene seguro pierdes

Voz 21 16:57 porque nadie te lo cubre y además te quedas solo evitarlo llama Línea directa

Voz 32 17:01 que ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos dos tres cero once Lynette

Voz 33 17:07 era una compañía Bankinter sabemos cuánto te gusta ahorrar por eso en Hipercor y supermercado y Corte Inglés te ofrecemos ofertas como estas

Voz 34 17:15 todo un cincuenta por ciento de descuento en la segunda unidad en todas las conservas de espárragos

Voz 8 17:20 es un treinta por ciento de regalo en alimentos dietéticos e infantiles por compras superiores a nueve euros

Voz 34 17:25 Per Cory supermercado El Corte Inglés alimenta tu vida

Voz 35 17:32 Quirós vale Izquierda eso espero Boston raro sin ningún sentido entre ellos que te los aprendes de memoria o no hay manera

Voz 36 17:40 los y regula

Voz 26 17:43 algún día tendrás que enfrentarte

Voz 37 17:45 el inglés hazlo por ciento ochenta y dos euros con That's English el único

Voz 8 17:48 lo curso oficial de inglés a distancia That's English

Voz 22 17:50 punto com sí prometo por mico

Voz 38 17:53 quince y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Sanidad Consumo y Bienestar Social

Voz 8 18:00 María Luisa Carcedo nueva ministra de Sanidad hoy a partir de las nueve una hora menos en Canarias en Hora Veinticinco con Ángels Barceló pase lo que pase a que estaremos para contarlo síguenos también en streaming a través de nuestra aplicación móvil y Cadena Ser punto com pero yo no veo rojos y azules todos españoles de blanco y en botella y Balbino esos el mercado al a ellas y Frank matar que la inmensa mayoría de cobren españoles donde el Partido Popular ya uno los tu problema no soy yo tuve problema eres tú

Voz 39 18:43 mire

Voz 4 18:59 dimitir por algo que se considera injusto pegando usted a mí no me

Voz 7 19:09 Nos gusta el ciclismo no a todo me imagino no veían qué haríamos sin llamó que haría no vaya mañana mañana

Voz 2 19:15 sí un etapón mañana estemos La Ventana en Calaceite pero a partir de las cinco Teresa Coto Cortés siempre entre cinco y seis con un pantalón con los oyentes que nos acompañan en directo siguiendo los los idea de la de

Voz 7 19:27 la etapa Piedrahita vuelta también el señor Seth hoy El Mundo Today Especialistas Páramo acompaño Honey sí

Voz 0230 19:39 cuando tiempo donde venga lo que de entre todos los de entre todos los follones del día que son muchos la mejor noticia es la que dice la autora de cómo matar a tu marido detenida por matar a su marido

Voz 8 19:54 si os acordáis un caso parecido

Voz 33 19:58 formaba parte de la historia de la película Instinto básico

Voz 34 20:00 con con Sharon Stone

Voz 40 20:03 si recordáis porque eso da gorda pero

Voz 34 20:06 en un momento del interrogatorio con el cruce de piernas y toda la pesca se hablaba Se hablaba de usted tendría que ser para escribir una novela

Voz 26 20:17 Podium primer cálculo la fiscal por limpia

Voz 34 20:20 estaría declarando a mí misma asesinato no soy estúpido

Voz 26 20:24 sabemos que no lo es señorita Tramek quizá cuenta con eso para librarse de esos con escribiendo el libro tiene una cuarta

Voz 34 20:29 sí es cierto ver pero la respuesta es no no le Mathieu escribir el libro explica

Voz 0230 20:36 dando cómo mató a su marido era una coartada para matar a su marido porque nadie sospecha haría que era tan burra demandantes un explicaban el libro bueno hemos en la vida real esto no funciona la policía de Portland ha detenido a esta señora escritor otra cosa Marisa Paredes actriz esta mañana en Barcelona plantea una pregunta a raíz de la denuncia al actor Willy Toledo pero yo lo creo en Dios porque no puedo decirle a cabo antes no Marisa Paredes y aquí entraríamos en bucle Toledo como sabéis ha sido denunciado por escribir Me cago en Dios en su muro de Facebook Marisa Paredes pregunta por qué no puedo decir me cago en Dios ahora podrían denunciar a Marisa Paredes o a mí con más a decir lo que ha dicho que usó dos veces

Voz 33 21:17 hola

Voz 7 21:17 esto Sergio

Voz 0230 21:21 Castro Josep Borrell y esta mañana en Onda Cero sobre la venta de armas a Arabia Saudí

Voz 26 21:25 pues sí después de una semana de trabajo el intenso trabajo por parte de varios ministerios frente de ellos residente de Asuntos Exteriores ansiedad la deserción de es que la de

Voz 0230 21:40 tienes que se va

Voz 0933 21:43 no bombas a Arabia Saudí

Voz 0230 21:47 cuatrocientas bombas porque son unas bombas buenísimas de gran calidad y precisión y matan sólo lo justo así lo ha explicado el ministro en una semana hemos pasado de suspender un contrato de venta de armas a ir a una radio hacer un elogio de esas armas escuchamos a Borrell Elogio de la bomba

Voz 26 22:04 es decir que no produce efectos colaterales en el sentido quedar en blanco que se quiere con una recesión extraordinarias de menos de un metro

Voz 0230 22:12 a todo esto poco yo esto tampoco lo haría ha habido muchas veces delegados no ir a dar una buena

Voz 7 22:21 los racimos son peores

Voz 0230 22:26 hombre no puedes vender armas a nueve vendrán pero yo tampoco había oído esto de magníficas bombas los Maca bien muertos después después tratábamos este caso con más precisión dentro de lo que cabe la precisión e tampoco aluciné moda presidente del Gobierno ha autorizado que se digitalizan dice su tesis doctoral y que todo el mundo la pueda leer y pasar programas informáticos anti plagio todas las cosas que se quiera porque dice que está orgulloso de su tesis Ike no sea plagiado ni nada hoy lo ha expresado su apoyo Adriana Lastra hoy Hong cuidado por esto porque Adriana Lastra apoyo a máximo muerta horas antes de que dimitiera a Carmen Montón horas antes de que dimitiera pero todo esto son supersticiones escuchamos Adriana Lastra

Voz 3 23:21 duda no aquí lo que pasa es que hay algunos grupos políticos que intentan que el debate que ha suscitado hoy en el Congreso no tenga relevancia hoy es un día histórico para este país porque hoy este congreso va a apoyar exhumar al dictador

Voz 0230 23:33 es el debate sobre la tesis de Sánchez es para tapar el debate sobre la exhumación de Franco y hay quien piensa que el debate sobre la exhumación de Franco es un debate para tapar otro que ya nadie recuerda en la política española hay tantos debates para tapar otros debates que hace falta un arqueólogo para descubrir el debate originado

Voz 41 23:50 pero pese a todo aquí pero esto va al pie del cañón

Voz 0230 23:54 Franco será exhumado como el salmón es cortes lo han aprobado hoy Partido Popular y Ciudadanos no lo ven no lo ven sean han ascendido no hay gente que piensa que se habla demasiado de Franco en realidad aspectos desconocidos por ejemplo que le costaba hacer una segunda toma de sus discursos cuando se tropezaba en un señor que tropezaba veces son los discursos pero se ve que no le gustaba repetir para la posteridad ha dejado por ejemplo un ejemplar de piscifactoría el P

Voz 41 24:20 MANES Camus escalo Kim condicionarme en altas permanentes consignas muy religiosa unidad social y unidad política hostil al estilo esto es otra parte de nuestra grandeza nuestra libertad

Voz 0230 24:34 que tú quieras Penn MANES Camus que le costaba repetir la toma es decir permanezcamos quieras que no si eres genocida si te dedicas a este sector la dictadura al genocidio el asesinato masivo cosas así tropezarse en un discurso pues te quitas hora en vida

Voz 7 24:49 como él

Voz 4 24:54 bueno

Voz 7 24:55 es decir Helder hubiera sido capaz de Twitter

Voz 0230 24:58 a Hitler Topacio me habría costado más fijaros cómo en esta frase de Franco que ya hemos escuchado otras veces Franco dice una palabra muy difícil responsabilidad habilidades

Voz 41 25:09 Morales abordar la corriente antes que asumir la responsable habilidades leído siempre arriesgando el ejercicio es la auténtica Capitanía

Voz 0230 25:24 a final de frase pide a fíjate que es común coincidir en que fue un asesino un dictador un sanguinario pero no hay consenso en que era un cursillo

Voz 4 25:34 débiles Morales

Voz 0230 25:36 el presidente presente la caja lo mínimo que se puede pedir a un genocidas que no se acostó

Voz 34 25:44 Ana

Voz 0230 25:48 cuando Franco estaba grabando este mensaje de los débiles morales y las responsabilidades El ministro de Información era Manuel Fraga hoy por cierto los diputados del partido fundado por Manuel Fraga se han abstenido en la votación del salmón esto de la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos no por nada no sean así

Voz 7 26:05 si no ven que sea el momento oye

Voz 42 26:15 venga a Coruña

Voz 43 26:20 pues este despeinado bueno sobre la autoría de la tesis de Pedro Sánchez nos quedamos con la teoría irrefutable que propone Dios que huir pero

Voz 33 26:28 sí la tesis de Pedro Sánchez comienza diciendo buenos días in the morning no está plagiado seguimos con tuits académicos es desde su currículum es brillante doctorado en Ingeniería Aeroespacial en Harvard máster en Yale porque quiere trabajar en la NASA Pace cohetes atención al reflexión que ha hecho indiquen CIA estoy orgulloso del sitio donde nací porque me costó mucho trabajo nacer allí por casualidad yo creo que en percutió exagera un pelín con Statoil ayer me tomé

Voz 26 27:00 para

Voz 33 27:00 son tres gintonic como se nota de Ginebra de fresas con tónica de Vicenta Rosa hoy en vez de resaca nada o la regla

Voz 43 27:09 para acabar hace falta más padres como el que protagoniza el tuit de Penn total

Voz 33 27:14 que nos afecta la cejas mientras dormía papá si bien no parece sorprendido

Voz 7 27:26 pero tengo verás sino las caras pega hijos ya verás

Voz 1981 27:34 Nuestro esto sólo tres días del busto de va Etxabe Quique por este orden Fenar sólo un yogur principal causa de mortalidad entre los españoles que irse a dormir habiendo ingerido un simple postre lácteo o una pieza de fruta puede provocar un shock en el organismo advierte el Ministerio de Sanidad Se recomienda a todos los ciudadanos que avisen a las autoridades que hoy en alguien decir he comido mucho hoy cenaré un yogur y ya está cuarenta millones de españoles detenidos por cagarse en Dios la Guardia Civil llevada meses siguiendo una banda organizada que se dedicaba blasfema ofender los sentimientos religiosos al finalizar la redada cuarenta millones de españoles estaban detenidos por cagarse en Dios prácticamente todos los castellanohablantes están implicados ha explicado un portavoz de la Fiscalía del Estado Torra muestra un título oficial de la Rey Juan Carlos que acredita que Cataluña es una república

Voz 0230 28:29 el president de la Generalitat asegura que el título está firmado por el propio O'Reilly que es totalmente legal ha aclarado eso sí que el trabajo de fin de proceso no se puede consultar porque lo tiene Puigdemont en Bélgica

Voz 8 28:41 a última hora Arman cuéntanos

Voz 43 28:44 la tesis de Pedro Sánchez titulada puntos débiles de Susana Díaz ya está disponible en Internet el presidente asegura que sacó un diez en las

Voz 1981 28:53 pocas gracias armada vamos ahora con algunos titulares breves Melody anuncia que ya no es una rumba Vera se hace una foto con su hijo cada día durante treinta y cinco años pero olvida ponerle el carrete a la Cámara consiguen mezclar churras con merinas en un laboratorio de Wisconsin Sanidad sólo legalizar a la homeopatía de uso no terapéutica

Voz 8 29:15 con uña y carne se separan

Voz 1981 29:19 ni Pedro Sánchez logra vender diez trajes de Cortefiel a Arabia Saudí

Voz 43 29:34 no estoy secundarios trece de septiembre la normalidad ha vuelto hoy por las calles y carreteras españolas corretean ya miles de alegres camiones un millón según la Guardia Urbana que es tiempo para dar voz al universo camino tenemos amigo David no hola buenas

Voz 36 29:54 de cara para la radio el ruta no que llevas

Voz 0933 29:58 una carga además querer efectuarse para volver a la red

Voz 36 30:01 Juan Carlos si arriba te cuentas no agradecer a la compañera Face lo de la ranura para aunque camarero soy la gasolina de nuestro corazón porque entre tenéis informa de Bucay ya se compañía vale lo que no me quiero Mis padres sí

Voz 43 30:19 pero todo genial ya algo más que contar conmigo o no

Voz 36 30:22 no por una cosa que le va a ser muy felices yo pienso a muchos compañeros de la carretera que Cabrer a lo largo de la historia una de las señas de identidad de los Caminero cuál era no creo que el brazo izquierdo bien por iba a la playa a la vez la Liga días hecho blanco como la verdad sí sí Cavani mental que bien que se conectar el camión se pone el acento de conductores no vale el gran olvidado de las tenía

Voz 43 30:53 los cuadros va gente no me llaman loco e es todo porque pone fin al al lamentable desequilibrio estético que padecía

Voz 36 31:00 escucha la radio voy así me bronce fe al mismo tiempo puede escuchar a mí Francina a mí años pasa Dios soy más limo que bueno

Voz 33 31:13 G

Voz 43 31:14 pues muchas gracias por tener relación tan útil vamos con otro lidiador de la carretera

Voz 7 31:18 acaban Cisco hola hola

Voz 36 31:23 hola me oye eso no parece que se corta Pla sí ahí sí perfectamente toneladas montones les había perdido nada Larraz tiene teléfono y nada que miedo he pasado has pasado ya sí sí adelante con tu petición nada gracias por la compañía café muchísima nos lo dice mucho de cuantificable vale una problemática que los camareros que ha mineras que es por culpa lleva en el brazo apoyar la ventanilla de Izquierdo siempre está como muy moreno pero sí que habla

Voz 43 31:57 pero acabamos de hablar ahora mismo de este tema justo con el a ver si no no

Voz 36 32:02 a que se perdió la señal escuchado no te preocupes lo que vale es la solución

Voz 43 32:07 es que hay unos dos camiones los duros lo que

Voz 36 32:10 dos camiones no te compras cambian eso le uno inglés con el volante a la derecha más color hace un día sales con uno con el otro ya si vas alternando los brazos si no ya no esto qué es

Voz 43 32:26 no que no está mal pero que esto compañeros nos habla de una lámpara de rayos UVA que se conecta al mecheros muy sencillo

Voz 36 32:33 pues mucho mejor contrato que lo guió la vale yo tenía más chafado el tema diez diez iba muchísima suerte no suele hay un abrazo y gracias por la compañía que lo mejor de sí la cerveza sin límite eso también lo he dicho antes el Caminero de también muy mental

Voz 31 32:54 pero eh joder vuelven a tomar abrió eso tengo novio

Voz 43 32:58 su saludo a todos los camioneros que nos escuchan ahora mismo polaco

Voz 34 33:01 otra de España débiles moral

Voz 34 35:02 quieres escuchar de nuevo el testimonio de un madrileño torturado por el policía Billy El Niño en mil novecientos setenta y cinco fue entrevistado por Francino en La Ventana lo tienes en La Ventana punto es en la sección a las

Voz 8 35:15 está de la haz lo que quieras de la Ser quieras nuestra aplicación

la Ventana con Carles Francino

Voz 26 38:14 no no claro habéis pensado hay vidas que dan vida a esto que es poder a ver si hay vidas como la tuya que pueden ser una de ellas puede ser que tu vida de otra vida a miles de niños haciendo un testamento solidario a favor de Unicef es muy fácil mira al incluir en tu testamento ahora es posible que muchos niños y niñas puedan tener un futuro mejor con educación medicinas au agua potable por ejemplo y te puedo también otro ejemplo sobre el terreno la ayuda que muchos niños sirios reciben hoy es parte gracias a esos quiénes hicieron un testamento solidario a favor de Unicef quiere saber más sobre el testamento solidario de Unicef pues apunta apunta en tu día informativa testamento Unicef punto es o también a este teléfono novecientos novecientos siete quinientos propios apuntó novecientos novecientos siete quinientos ya lo tenéis testamento Solidario Unicef sabes quién es saber quiénes en baja

Voz 7 39:06 dos de de esta historia Iturriaga entre nosotros esto también estupendamente ayudando tiros el eslogan final vidas que dan vida

Voz 50 39:18 me están tantas temido donó siga su veo no cool

Voz 51 39:28 así estuvo bueno pues vamos a dar hoy son palabras no venga charlas que pasa a ser llegado aquí unos latiguillos llevaba

Voz 7 39:42 qué ganas teníamos de las palabras de piedra el hombre que ganó

Voz 26 39:45 espero antes me gustaría avisar a los oyentes de que el diecinueve y veinte de septiembre

Voz 7 39:49 este es vuestro amigo Alejandro Toledo bueno está aquí otra vez a mi favor diecinueve y veinte de septiembre en la sala Galileo con el show de la venganza será terrible si bien que recomendables

Voz 4 40:00 pues vamos con las palabras que nos llenarán la boca extraditar titubeos de nuestros discursos y amueblar nuestras conversaciones a partir de ahora empezamos como uno de los grandes placeres de la humanidad orinar después de llevar mucho tiempo aguantando

Voz 7 40:18 jugadores que pasó ayer a llevas aguantarlo desde ayer me pasó miradores ese placer

Voz 4 40:26 se estremecedor torrente de gozo calentito comparable al primer beso o el nacimiento del primer hijo yo creo que esa exageración muchos gustito incluso hay quién lo fuerza perversos que teniendo ganas se aguantan aguantan porque la demora tensa la ballesta del placer pero ojo porque luego cuando el chorro sale con fuerza hay gente que ha llegado a partir el váter dicen bueno no lo dicen Bedia Kennedy Suria es la expulsión dolorosa de la orina pero no hay una palabra que da nombre a la expulsión placentera una palabra que dé nombre al hecho de disfrutar del Pierce demorado eh no me refiero al color porque ahí sería también bueno cómo podemos llamar a ese ápice vertiginoso de regocijo que proporciona la cálida placentera suelta del caudal mil hit Orio retenido

Voz 0933 41:25 felizmente liberado yo propongo

Voz 7 41:30 Peace frotar disfrutar la definición quedaría tal que así

Voz 52 41:39 el eh

Voz 34 41:46 deleite en la adicción pósteres paladear con gozo la liberación de un pis que venía pos poniéndose mal

Voz 7 41:56 de lo normal placer H

Voz 34 41:59 eso es Peace fruto

Voz 7 42:01 Taxi

Voz 4 42:03 la gente gente que no tolera el humor esto está como de moda es como si tuvieran colon irritable pero en todo el cuerpo gente que en pleno siglo XXI dice que hay algunos determinados temas sobre los que no se puede bromear cuando dicen algunos determinados temas realmente quieren decidir sus propios temas y es curioso porque en España hubo una época hace más de cuarenta años en las que no se podía hablar de nada y luego vino una época en la que se podía hablar de todo y ahora estamos en una época en la que parece que se puede hablar de todo pero en realidad no se puede hablar de nada gen por ahí ya habíamos pasado el problema es que esto es como tener sarampión a los cuarenta puede ser peligroso el humor el humor es un arma de construcción masiva por eso hay gente que le tiene mucho miedo y urge una palabra que dé nombre al intolerante a la mofa cómo podemos llamar a ese al que la broma le en broma

Voz 7 43:07 yo propongo mofa la definición quedaría tal que así no

Voz 1 43:24 sí

Voz 34 43:25 intolerante al una persona que se da por aludida en lo más íntimo cuando alguien destaca lo absurdo ridículo de la realidad detractor del humor partidario

Voz 4 43:39 de rumor de tracto eso es muy bien yo trámites que vayamos a por otra es muy bueno que la gente es en broma entonces tenemos tiempo para otra verdad Carlas bueno pues mira padres y madres que pierde la objetividad even en su hijo Santo aunque sea un delincuente un canalla o un cafre esto sucede verán les hemos llamado porque su hijo poco ha echado azúcar en el depósito migrado su profesión y luego ha echado una cerilla encendida y el profesor estaba adentro eso Karr dice estaba jugando no si es que le gustan mucho los experimentos quiere ser científico y en casas lo fomentamos porque es muy bueno antes no era así yo me acuerdo que antes los profesores iban a hablar con el los los padres iban a hablar con el profesor eran todos contratista José hacia

Voz 7 44:31 yo una alianza y no podía siquiera

Voz 4 44:35 el millo podría sacar buenas notas lo que pasa es que no le da la gana si al menos fuera tontos disculpaba pero no es peor es un vago ya había hay una una una jauría contrario no hay no la palabra que dé nombre a esa tendencia actual a postrarse con veneración ante las calladas de un hijo cómo podemos llamar al lecho de admirar con exaltación cada uno de los defectos de nuestros retoños yo propongo hijo la atrás

Voz 7 45:07 pues hijo la o la cría una definición quedaría tal que así

Voz 52 45:13 eh

Voz 34 45:20 hijo la actriz embeleso sin miramientos objetividad que algunos padres sienten hacia sus hijos ceguera de los progenitores ante las cafeterías de Sunny padres que no ven educación que resiente eso es hijo al abrir

Voz 7 45:41 vamos con la última Carlas estamos con la última que lo tengo por aquí porque es una palabra está en palabras de chinos le enviado al email

Voz 4 45:51 a una persona que ha pedido mantenerse en el anonimato prefiere no ser citado al habrá tan polémica como necesaria habla de cuando uno plagió descaradamente con la excusa de que es un homenaje e la cosa consiste en homenajear a autores con la esperanza de que el público no conozca su existencia sucede en la música en la literatura en el arte quién no ha visto a políticos defendiéndose de las acusaciones de autoría ilegítima bueno yo no creo que esas palabras sean suyas se las habrán escrito otras personas a homenajear cortar y pegar todo es empezar y urge una palabra que dé nombre al homenaje sin citar la fuente cómo podemos llamar al plan cogió con cariño sin escrúpulos con una persona desconocida que no quiere revelar su nombre propone

Voz 7 46:51 homenaje a Irak quedó ida define quedaría tal que así

Voz 1 47:04 vale

Voz 7 47:12 homenajear

Voz 34 47:13 obras ajenas dando las como propias ensalzar la obra de un artista sin reconocer su autoría

Voz 53 47:22 tanto que el público no sospeche Sue existente

Voz 34 47:26 y eso es una palabra un sustantivo para definir al al tuitero anónimo pero hay

Voz 7 47:38 la buscaremos la buscaré a ver qué se cuece en Internet Lucía Taboada

Voz 54 47:48 buenas qué tal hola a los otros dos imagináis que la cuenta oficial de España en Twitter la llevarse cada semana conciudadano diferente elegido así al azar Bono sería interesante cuantas creéis que terminarían imputados a final de año son bueno pues esto mismo se lleva haciendo en Suecia desde hace siete años hasta finales de mes que es cuando se va a poner fin al experimento

Voz 1322 48:11 en la cuenta su vida en cada semana es otorgada sin filtros conciudadano diferente como pues a través de nominaciones de la gente a que hubiésemos elegido otro Leandro estoy segura pues Rafa Hernando una semana la siguiente Pérez Reverte y así pero en Suecia se lo han tomado en serio esta cuenta se lanzó para aumentar el interés en Suecia hay demostrar en la práctica que es un país abierto y democrático pero lo cierto es que claro que un ciudadano cualquiera lleva la cuenta de un país pues puedes encontrarte de todo el primer el usuario de hecho fue apodado el sueco más turbador

Voz 7 48:38 tras porque la jornada no por nada cuántica vale vale la pena no detallado

Voz 1322 48:46 a sus costumbres nocturnas digamos seis seis y otros enfrentaron a Dinamarca a Dinamarca la cuenta oficial otros al propio Donald Trump vamos ha habido de todo la cuenta ha tenido tanto éxito que el cómico estadounidense Stephen Colbert inició hace un par de años una campaña para que le dejasen llevar la cuenta una semana alegando el síndrome de Estocolmo

Voz 7 49:04 son unos meses frío

Voz 55 49:07 se lleven indiquen si hay estábamos muy

Voz 1322 49:10 sí un con Pere los representantes publicaron una declaración diciendo que la cuenta es para los suecos sólo por los suecos así que el treinta de septiembre se publicará el último tweet en la cuenta oficial de Suecia y entonces un total de trescientos sesenta y cinco ciudadanos de Suecia habrán publicado aproximadamente doscientos mil tuits en la cuenta qué os parece de Pedro Molina muy interesantes encima intensa de experimento social es también una radiografía del país si si a ver si lo hacemos aquí resultaría

Voz 0933 49:42 por ejemplo hay choque porque tendrá que vienen los millennials así Ray Gem como gen la nueva ya es hay gente que era a la Z el AZ pero pero a alguien ya las denominado La hay hay género hay quién si es verdad como de lo de ayer ayer fue la la Convención de Apple y nada móviles cargos un poquito más nuevos le han quitado el IAC pues siempre ya al móvil ya no viene SAE para meter el tus propios ante la cajita pues ya no viene ahora te lo compras

Voz 7 50:21 a veces nos Vitali parece más cara directamente como como ya no hay para ponerle

Voz 0933 50:25 la cosa no pero ya no lo habían en los obreros de venía en la cajita un histórico había una si se llano

Voz 4 50:32 ya no ya no