La Ventana (13/09/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:00 son las seis de la tarde a las cinco en Canarias el virus Exteriores comparece a esta hora en el Congreso

Voz 0545 00:10 hoy a la entrada ha hablado del famoso tema de la entrega de armas de de bombas a Arabia soviets cercano

Voz 1454 00:16 pido la verdad de demasiadas explicaciones explicaciones nuevas pero sí se ha referido a la coordinación sobre ese polémico asunto entre los distintos departamentos del Gobierno y ha asegurado que todo el Ejecutivo está detrás de la decisión en la Cámara Baja está Rafa Panadero

Voz 1775 00:28 el ministro quiere dar por cerrado el tema considera que ya ha dado todas las explicaciones posibles ya la pregunta de si Defensa se coordinó con exteriores con el resto del Ejecutivo antes de intentar parar esa venta responde

Voz 1622 00:40 el Gobierno mire el Gobierno

Voz 1 00:42 toma de decisiones otras decisiones que a veces son complejas de tomar todos los problemas son complejos porque tienen son poliédrico sabe que deben distintas caras de eso pues es responsable al Gobierno en su conjunto claro

Voz 1775 00:56 sobre sus recientes declaraciones en la BBC diciendo que Cataluña es una nación Borrell ha dicho que no es la primera vez que sostiene algo así y ha recordado que en el mundo hay más naciones sin Estado

Voz 1454 01:06 el sábado se va a celebrar en Rentería un homenaje a un policía asesinado por ETA junto a otros tres agentes en mil novecientos ochenta y dos su hijo y su viuda vuelven allí treinta y seis años después José Miguel Cid Cedillo nos ha contado en La Ventana sus recuerdos con tres años volando en un avión hacia Sevilla junto al féretro de su padre y a su madre llorando recuerdos que han marcado su vida y claro la vida de su madre

Voz 2 01:28 había entrado entraron una peletería que habían dos ladrones y en el tiroteo

Voz 1622 01:39 ella no lo vamos a ver si se lo di

Voz 1913 01:41 porque pensó que pensó protegerle durante no sólo al principio sí tenía tres añitos es lógico no pero luego pasaba el tiempo y creía que así les salvaba de que le protegía de de que Lola

Voz 2 01:55 que había tanto tanto tanto tanto tan dañino en la televisión

Voz 0545 02:01 serían tantos cuerpo el Colegio de Vogue

Voz 1454 02:04 a dos de Madrid ha rechazado la petición de amparo solicitada por el abogado de Puigdemont su queja estaba relacionada con lo que se había dicho de él en las redes sociales información de Javier Álvarez

Voz 0689 02:12 la Junta del Colegio de Abogados de Madrid ha decidido por unanimidad que no pueden conceder el amparo al letrado Gonzalo Boye porque los insultos contra su actuación en el caso del procese vierten en redes sociales Hinault en sede judicial el contexto donde se despliegan estas ofensas es ajeno al ejercicio profesional dice el Colegio de Abogados que aprovecha la primera parte de su comunicado para mostrar su solidaridad con el abogado Boye su rechazo al uso de un lenguaje grosero e insultante dicen para comentar su trabajada titular del Depor

Voz 1454 02:40 te con José Antonio Duro buenas tablas gran muy buena segunda Ron

Voz 3 02:42 de la Copa del Rey han quedado cuatro enfrentamientos para este jueves Alba Lugo Numancia Sporting desde las ocho desde las diez Elche Granada Las Palmas Rayo

Voz 0313 02:49 la onda además en la Champions femenina es de la VII

Voz 3 02:52 ya XXXII sapos de final Atlético Manchester City

Voz 1454 02:55 seis y tres minutos cinco y tres en Canarias más reacciones de la oposición al discurso

Voz 1510 03:03 el presidente Ángel Garrido en su primer debate de Estados

Voz 1454 03:06 sobre la región como presidente el PSOE dice que Garry

Voz 1510 03:08 no ha desperdiciado la oportunidad además de presentar medidas que llegan tarde podemos dice que las propuestas y promesas no son más que mentiras y Ciudadanos insiste en que la etapa del PP se ha acabado escuchamos a José Manuel Franco Lorena Ruíz Huerta Ignacio Aguado

Voz 1622 03:22 ahora desperdició una magnífica ocasión esa década hablar por ejemplo de Venezuela que ya me contarán

Voz 4 03:30 lo ha contado también cien medidas cien proyectos para la región que yo diría que Sidi Joaquín Sabina lo hubiese compuesto ya su canción más de cien mentiras aquí tendría un magnífico material que parece que como digo es el ejemplo

Voz 1622 03:46 o acaso Finder en de que no tienen proyecto para la Comunidad de Madrid que si queremos inaugurar una etapa nueva en esta región hay que apostar por ideas nuevas proyectos nuevos y persona nueva

Voz 0545 03:56 esta tarde en La Ventana de Madrid a partir de las siete

Voz 1510 03:58 de vamos a hablar con ellos para analizar y debatir sobre el discurso del presidente el Ayuntamiento de la capital ha aprobado hoy un nuevo mapa de áreas acústicas de la ciudad el primeros del año dos mil nueve y ahora lo han actualizado para reflejar los cambios que se han ido produciendo el nuevo mapa supone también nuevos límites acústicos límites del ruido en los distintos puntos de la capital con esta nueva actualización

Voz 0545 04:18 ventaja de zonas con límites más restrictivos

Voz 1510 04:21 es de casi el sesenta por ciento que son en su mayoría zonas residenciales Inés Sabanés delegada de Medio Ambiente

Voz 0545 04:27 en los distritos más consolidado

Voz 0795 04:29 se observa una gran variación porque en su componente de residencia de área económica no ha variado sustancialmente en lo que más se va a reflejar ese nuevo mapa de áreas acústicas será en los nuevos desarrollos y en las zonas que se han complementado y consolidado como zonas residenciales de la ciudad desde dos mil nueve que son muchas

Voz 1454 04:53 cielos despejados en Madrid treinta y un grados tenemos en el centro de la capital

es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en cadenaser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las siete a las seis en Canarias

Voz 7 06:04 todo comienza con la ilusión de imaginarlo para sentir la emoción de conseguirlo la alegría hace celebrar cuyo de tenerlo entre las manos

Voz 9 06:34 cada momento yo

Voz 10 06:39 bueno es vengo de Securitas directa instalar la alarma

Voz 6 06:41 gracias por venir tan rápido a su fin algún robo un robo no

Voz 8 06:45 se me metió gente vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin oye podido recuperar

Voz 10 06:49 pues tranquilo porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder

Voz 11 07:04 el mes que viene ponga en marcha ese proyecto del que tanto te hablé y como hacer con la flota de vehículos que necesitas para el transporte no es arriesgado comprarlos

Voz 12 07:12 cómo te va a ir a verlos aquí lo con Europcar en Viajes el Corte Inglés Lincoln furgonetas que se adaptan a mi negocio alquilarlos por días semanas y meses quién es el primer paso por todas vehículo Europcar que necesito este este treinta y dos euros con la garantía de confianza de Viajes el Corte Inglés consulta condiciones

Voz 13 07:34 un ex Sanjay extorsiones perdona puede repetirlo con es la número cincuenta Isaías

Voz 8 07:39 déjalo todo que nos hayamos entenderé Nico te facilitamos la financiación para hacer realidad sus proyectos para que lleves tu negocio tanto hijos como quieras líneas ICO empieza a creer informa en tu banco el ICO punto es o en el novecientos ciento veintiuno ciento veintiuno

Voz 14 07:56 prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Sanidad Consumo y Bienestar Social

María Luisa Carcedo nueva ministra de Sanidad hoy a partir de las nueve una hora menos en Canarias en Hora Veinticinco con Ángels Barceló

Voz 0313 08:26 son las seis y ocho minutos de la tarde las cinco y ocho en Canarias ser capital de un país supone para cualquier ciudad ascender a una a una especie de categoría superior con el empuje económico el prestigio que da todo eso normalmente funciona como como un gran polo de atracción por eso a veces hay casi bofetadas eh hay mucha competencia para acceder a ese rango después son muy curiosos muy curiosos los vaivenes de la historia los detalles por ejemplo en el caso de la capital de Estados Unidos

Voz 15 08:56 en La Ventana acontece que no es poco con un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 09:14 después de que los británicos de América se pegaran con los británicos de Gran Bretaña para que de aquella bronca naciera a Estados Unidos hubo que empezar a organizarse como nación ya saben primeros independizar a las famosas trece colonias luego redactaron una Constitución después aprobaron una bandera más tarde nombraron un presidente que faltaba pues una capital porque en alguna parte había que poner el huevo el trece de septiembre de mil setecientos ochenta y nueve Nueva York fue designada capital de Estados Unidos sin embargo algo debió

Voz 1622 09:44 el para que no siga siéndolo en lo que ocurrió es que Nueva York solo hoy

Voz 1626 10:13 va a ser la primera capital porque pretendían que Estados Unidos fuera tan tan tan demócrata que se pasaron de frenada para tener a todas las colonias contenta Se decidió que la capital fuera itinerante cada cierto tiempo en una ciudad por eso después de Nueva York fue declarada capital Philadelphia pero claro estar de la Ceca a la Meca no era plan desmontó al despacho guarda papeles al las maletas a Capel en Montal despacho demasiadas idas y venidas al final acordaron que la capital estaría en el estado de Virginia en la misma costa este un poquito más abajo de Nueva York y le dijeron a George Washington ya villacañeros el presi vas a vivir tú pues elige el sitio dijo Jorge pues aquí mismo al lado del río Potomac está claro porque empezaron a llamar Washington a la capital de la Confederación porque el sitio lo eligió Washington Pero Washington nunca se refirió a la capital de Estados Unidos con su apellido yo no era tan vanidoso en la llamada Fedra al City pero para que esa capital federal no estuviera ni en una ni en otra colonia para evitar tiranteces entre Pensilvania Massachusetts entre Virginia y Maryland se creó un pequeño territorio autónomo que se llamó Distrito de Columbia

Voz 1622 11:32 el Columbia de Columbus de Christopher Columbus Cristóbal Color que al final no cuadra todo no

Voz 1626 11:38 por eso ahora Washington se llama Washington DC Distrito de Columbia y por eso no hay que confundir la capital del país en la costa este con el estado de Washington que está en la otra costa en la otra punta

Voz 1622 11:51 el todo lo más lejos posible de Donald Trump

Voz 7 12:05 mira por dónde porque imaginarse que un personaje como Trump llegaría a ser presidente pasó el quiere tener mucha imaginación pero mira ahí lo tenemos espérate haberlo hoy Radio lindos on a Camarón y antes a saludar al Elvira que sólo un detalle que igual la gente no conoce de donde viene el nombre de Camarón cuentan que se lo puso Dolores Abril la mujer de Juanito Valderrama porque de muy jovencito estaban su Compañía Dy J era José Monge en el cartel ha quedado Murray

Voz 6 13:26 con todo un tío suyo porque era rubio

Voz 0313 13:29 delgado como un camarón llegó a Camarón de la Isla Elvira Lindo alargará hasta que se quedarán cantado antes de entrar a no conocía el origen de porque Camarón tuvo mucha ganancia

Voz 0545 13:39 tres abril poniéndole ese porque el flamenco como el jazz como en el luce llevan mucho ese tipo de nombres Tomatito como si tiene gracia que fuera Dolores Abril porque fíjate que Juanito Valderrama Carmen Linares que se llama Carmen Pacheco la bautizó como linajes dice eso de Pacheco no suena bien tú tienes que llamarte como tu pueblo Linares Paul Giamatti Linares bueno pues se ve que los dos bautizado muy bien a los flamencos y los ayudaban mucho porque he visto efectivamente estas arrancamos con Camarón haber pues arrancamos con Tamarón por qué porque hay una serie de hay una serie de Netflix de siete capítulos de la isla al mito que yo creo que merece mucho la pena verla primero porque es un personaje aparte de lo que nos gusta cantando es un personaje muy magnético entonces cuenta subida como dice el de la isla el mito desde su niñez desde esas fotos de Gitanillo Rubio porque

Voz 0313 14:40 sí sí era una muy peculiar porque la rubia

Voz 0545 14:43 esas fotos de Gitanillo Rubio y pobre de San Fernando hijo de Juana grupo de la cual aprendió a cantar como muchos flamencos porque las gitanas cantaban en los patios y casi eran eran unas maestras lo que pasa que de muchas no no está recogido el el el cante no hay hay sobre todo imágenes de su madre cosas en las que más se emocionan de la serie Imágenes de un Madrid cantando en el patio no sé si sería de su casa y ella es fabulosa yo creo que lo escucho como sumo el intento

Voz 18 15:18 no logra uno

Voz 19 15:43 nadie me Dario Dario ya tan tan rápido con tanta tengo una cosa que tiene uno venas con ella

Voz 1622 15:58 K

Voz 20 16:03 hay

Voz 0545 16:05 quiere hacer pues no sé sin hacer pero desde luego el que te crimen osea el que desde pequeño te estén siguiendo el cuando te estás tomando una papilla o te están dando de mamar tu madre te esté haciendo seguir el compás y si pues yo creo que eso te Luca y luego a colocar la voz que es algo instintivo porque hay algo que se dice mucho en el documental ahora nos padece Camarón un clásico pero no lo fue cuando empezó a cantar no solamente cuando rompió porque se unió a grupos pop y rock y tal sino antes era extraño para los flamencos para los popes leí puristas del flamenco porque su voz era muy aguda estos sonaba ahora nosotros no sale Nos no suena como algo absolutamente normal pero en ese momento chocaba y fíjate que yo viendo el documental tengo una teoría que aprendió tanto a cantar de su madre que probablemente el timbre de lo tenía era una imitación ni lo lo tenía de ella hizo Madrid como vez Quique

Voz 1155 17:08 el ritmo y qué maravilla

Voz 0545 17:11 si entonces el el documental también nos cuenta que era un niño prodigio yo eso no claro yo sé que hay muchos niños prodigios le en esa zona de España en Jerez en Cádiz en San Fernando pero él pero claro están los niños prodigio todos los niños tienen algo genial pero él es que empezó a ganarse muy pronto la vida cantando Idi desde el principio lo detectaron común gran cantaor Manolo Caracol enseguida lo lo apadrinó aunque decía mixto de un gitano rubio no me no me convence me convence demasiado yo sé comentario yo creo que de once lo guardó un cierto rencor mucho tiempo pero bueno sabían que era un gran cantaor los había Antonio Mairena también los había La Perla de Cádiz que es otra mujer de la que él aprendió

Voz 21 17:58 con muchísimo entonces

Voz 0545 18:01 la subida fue corta pero muy intensa porque han empezado a cantar con a cantar delante de la gente con ocho nueve años

Voz 0313 18:08 a este documental que dices pinta muy bien y tiene que ser muy interesante

Voz 0545 18:11 ya que verlo pero hay que verlo hay algo que chirría pues si hay algo que me chirría porque la porque hay cosas que yo creo que a veces nos pasan que es que no contamos el contexto de las vidas no hay hay muchas declaraciones de gente que lo admiraba pero yo creo que esas declaraciones serían infinitas porque tanto tanta gente a mirábamos al camarón que tú puedes con los sacaban a flamencos que lo conocieran pero podían haber sacado escritores a Camarón fue un boom para la gente a la que no le gustaba el flamenco sea que de repente entró en las casas donde gente joven donde sólo se escuchaba por Pierro entonces los yo lo que yo creo es que le falta un contexto él se vino a Madrid muy jovencito porque Madrid entonces a partir de los sea en los en los sesenta en los setenta fue indiscutiblemente en la capital del flamenco en España muchos flamenco gitanos venían aquí a hacerse famosos a cantar en los grandes tablaos pero claro creo que llevo y llegó a muchas vidas artísticas y llevó a llegó a todas partes a los pueblos a los barrios que fue la droga entonces eso

Voz 0313 19:25 no parece en el documental no aparece en el documental

Voz 0545 19:27 no parece la adicción entonces yo no no sé no sé por qué ha sido realmente porque es algo tan conocido y tan sabido pero no sólo de Camarón es el de muchísimos artistas de de la época que lo han contado porque han sobrevivido o desde luego si tú dedica siete horas a cantar a contar la historia de un artista tienes que contar todo aquello que condicionó su vida yo creo que al mejoran pensado que eso fe Asma pero de una forma muy moralista que sólo afectaba a su vida pero me me parecía un fallo porque eh tú no puedes contar la vida de muchos artistas en esa época sin contar eh su relación con con las drogas el fondo posible ridículo en una biografía pero sobre todo no que nadie le va a nadie le va a negar el arte a él nadie le va el negaban el arte la atractivo lo buena persona que fuera su carácter peculiar que era un hombre muy metido para adentro muy callado y eso le fíjate en sitios de de flamenco con tanta explosión vitalidad sociabilidad estoy fuera una persona dan tímida también es chocante pero desde luego que no se habla realmente de que la de que el un vamos tuvo una relación pues con la cocaína con con la heroína que fumaba nunca caza pinchó pero eso está escrito está escrito en sus biografías entonces yo creo que se ha perdido una oportunidad en siete horas de contar la verdad total de la artista pues como si no cuentas que Chéjov murió de culos y es o de muchas autores que de del siglo XIX que murió de sífilis pero si es que es la vida no

Voz 0313 21:23 no ha venido acompañada de alguien a quien quiero que presente ella misma porque este fenómeno de no no sé si el verbo sería edulcorar o el verbos sería disimular o camuflar no sé pero cuando se cuenta la historia del tiempo que se ahí de las personas que sean efectivamente hay que introducir todos los elementos ese contexto inverosímil el los años hablabas cuando vino a Camarón a Madrid los años de la movida de la movidas están además es reeditando canciones están escribiendo libros y en algunos o en bastantes o en muchos o en comentarios el tema de la droga también está ahí Bono alguno pasa de puntillas pero no era como un ambiente muy festivo muy lúdico del sexo si se abra cuando pero de las drogas no

Voz 0545 22:05 entonces es es increíble no porque parece en el fondo parece como una época de gente alegre feliz quien poco descerebrado pero no se habla eso que yo creo que que quebró la la vida de mucha gente mucho antes de que en un futuro pero sí que era muy prometedora y que además creaban ambientes la ciudad no y ese ambiente de las drogas los que hemos vivido en el centro algún tiempo en el centro de Madrid condicionaba la convivencia en la calle pero está los años noventa y entonces me parece que lucirlo es que no se ve con contar ya ya sólo la movida hay que quitar la palabra hay que darla ya hay que empezar a contar de verdad como fuera en los años ochenta mira cuando pensé en en hablar de esta de este vacío en cuanto a la relación de Camarón con con la droga que yo creo que si no lo cuentan crean un misterio que es estúpido porque en el fondo aumentan el estigma que sea detenido con toda con la gente que estuvo enganchado o con la gente y que con otra gente que murió de sida yo creo que ese silencio y en en el fondo es moralista y feo yo pensé en hacer un precisamente un homenaje a los que han sido supervivientes de de aquella generación hay veces que no han sobrevivido los que coquetear con la droga sino los hijos tú te acuerdas precisamente de la película verano mil novecientos noventa y y que hablamos con su director hay que es una película

Voz 0313 23:47 no se dan las inmóviles la película tan

Voz 0545 23:50 en maravillosa no bueno pues yo le pedí a una querida amiga mía que se quedó huérfana muy pequeñita porque sus padres murieron y ahora ya nos va a contar porque eh se me ocurrió llamar la cuando no soy cuando surgió el tema de Camarón unos no sabía si querría venir pero es es valiente y sensible y siempre ha hablado con o Cuén desde que es adulta o maduras siempre hablando con sinceridad de cuál ha sido la historia de sus padres es Nuria García Alix Nuria buenas tardes suria cómo estás hola buenas tardes noches muchas gracias por haber venido gracias lo lo primero que me gustaría preguntarte es qué impresión te causa que en siete horas y de la vida de un artista que además que todos conocemos ya lo creo que nadie puede obviar ese tema que la vida de un artistas

Voz 21 24:46 de cómo se silencio algo que que en el fondo es vox populi Javier yo en principio no respeto no ha respetó la decisión pues de que lo haya dirigido que ha hecho pero pero no lo comprendo no no lo puedo entender creo que hay que aceptar la historia de cada uno precisamente porque es parte de tu vida sea si quieres contar algo tuyo no personalo o estás contando la historia otra persona creo que cualquier detalle más en una persona así no como es como es Camarón yo creo que no te puedes saltarte algo tan grande porque precisamente creo que es parte

Voz 0545 25:28 el genio yo no no conocía a tus padres pero casi que los conozco porque están súper foto fotografiados por tu tío el gran fotógrafo Alberto García Alix hace sí y aparecen tan jóvenes tan tiernos tan inocentes en las fotos en ese Madrid de aquellos años con cuántos años murieron sus padres

Voz 21 25:51 mi padre murió con veinticuatro m uno

Voz 0545 25:55 y tu tu padre porque murieron porque murió cada

Voz 21 25:58 mi padre de sobredosis madre

Voz 0545 26:01 y eso como condicionó tu vida

Voz 21 26:05 futura a ver te condiciona claro obviamente tengo en cuántos años tenías tú cuando murió tu madre con mi madre doce aquella fuiste mucho más consciente de toda esa historia si eres consciente es consciente yo creo que no del todo no eres consciente del todo sobre todo porque no deja de ser una niña sobre todo yo creo que no fue consciente de lo que era pero porque en ese momento todavía eran tabú nadie te dijo de que sí sí sí sí yo sabía perfectamente de lo que había muerto pero hoy supongo que que lo habría vivido otra manera porque en su momento habría que yo había que llevarlo mucho más en privado que hubiera querido ser tu padre hubiera querido cierto madre o y no tengo ni idea ellos no tenían una Boca Alfio sí sí sí sí mi madre desde luego quería ser y quería ser artista a nivel cosas plástica pero ya ven no te puede hacer pero se movía al en un mundo donde había muchos artistas sí sí sí sí cuando los ves en las fotos de de

Voz 0545 27:14 Tío Alberto porque hay una que a mí me parece tremenda que es tu madre embarazada enseñando la barriga ya tú a punto de nacer tu padre al lado los dos muy modernos

Voz 21 27:26 muy modernos de la época tú qué sientes cuando ves esas fotos a mi me gustan mucho han mucha ternura también creo que simplemente eran eran chicos que querían pasar sólo bien hasta que no se les puede echar nada en cara no me lo he querido pasado bien

Voz 0545 27:42 yo cuando tenía salga tú nunca sentiste algún rencor

Voz 21 27:46 los hundimiento hacia ellos no rencor no no porque yo también he tenido Sabah basada también han tenido Sara también hemos dado salir yo creo que no simplemente creo que no sabían que había mucha información ingenuidad

Voz 0313 28:03 peligroso por falta de por falta de información pero no se después con el tiempo en en tus entornos más inmediatos has hablado del tema y ahora cuando se habla de esa época casi todo el mundo bueno pasa de puntillas por el tema de las drogas que que te parece a ti en ese que te tocó tan tan directamente a ver puerta

Voz 21 28:22 la pequeña no se hablaba cuando obviamente a mí me decía no dejará nada en el colegio sí porque los niños son muy crueles yo entonces ahí me preguntaban qué de que seamos de tu madre pues anemia pues qué vas a decir ni yo sabía lo que era yo pues ellos quedan muy pequeña con doce años sí pero igualmente no lo decías iré adulta pues te encuentras de todo te encuentras gente que se lo toma con mucha naturalidad te encuentras gente pues que temerario de rojo como diciendo pues no lo tendrá ella Idris es que me da igual si es que realmente me da lo mismo y hay gente que te dice pues

Voz 0545 29:03 no lo vaya diciendo por ahí porque ya sabes cómo es la gente pues es que esa gente me da lo mismo te he dicho alguna amiga eso no lo vayas diciendo por ahí

Voz 21 29:10 me lo han hecho compañeros y compañeras de trabajo sí como si fuera una cosa fea yo extraña sí sí cómo crees tú qué podemos hacer para romper ese

Voz 0545 29:25 el estigma con respecto

Voz 21 29:29 no sé si es más cuadradas drogas lo más con el sida no sabría decir yo creo que eso que no se va a romper que no se a romper porque las mientras cerradas van a seguir estando ahí van a seguir estando ahí como lo estaban con respecto al sexo como lo sean con respecto al dinero como lo han con respecto a muchísimas cosas

Voz 0313 29:48 para extremar sí

Voz 21 29:50 está va a ver siempre lo que pasa es que sí que es cierto que sigue habiendo mentes muy cerradas que piensan que la heroína era como una cosa pues de o yo qué sé de barriada de no es así osea era una en su momento una cosa de niños bien dentro de gente que no estaba informada o de Hinault y hay muchos técnica con eso y con el Ciudad lo mismo es que ya está no nadie sabía si que es cierto que cuando lo dices mucha gente piensa de habrían salido dices

Voz 0545 30:22 que no bueno hay que hay que decir que desde luego tu padre venía de una familia burguesa de donde habrían salido no lo y me también tu madre también eran también sí sí sí fíjate que yo me acordaba viendo este documental de Camarón me he acordado mucho dolor a Flores que sale en algunas imágenes en el documental sin que sale Lola Flores le ocurre algo parecido a Camacho aunque la imagen es tan poderosa que te quedas no pues cualquier cosa que diga o o que dé un paso bailando ya aparece bailando en alguna de las fiestas de la Venta de Vargas que era donde solía actuar Camarón allí en la isla no irán os acordáis lo valiente que fue ella hablando de de la adicción a las drogas de su hijo Antonio no ficho creo que hasta contó que se había ido a comprar droga Hay para

Voz 0313 31:13 así sí sí para su hijo no

Voz 0545 31:15 qué qué valentía es que yo creo que no es problema

Voz 0313 31:18 es la mejor manera de de tratarlos hoy hablábamos esta tarde a las cuatro de otro asunto que desde de la Transición excelente pero también hay siete ocho diez años ahí en los que nos ha contado lo que realmente ocurrió mejor manera es es hablarlo es hablarlo pero es que estamos ahora en una ola de no sé si de corrección política de autocensura o de puritanismo que algo hay de todo eso yo creo

Voz 0545 31:40 sí que lo eficaz todos tenemos que tener un expediente sin no no no no tiene que esta herida entre

Voz 0313 31:48 pero ahora es verdad no no se estamos antes decía Piedrahita hecho muy gracioso

Voz 22 31:54 los cuarenta años donde no te podías reír de nada hemos estado cuarenta años antes has podido reír de todo

Voz 0313 31:59 ahora parece que te puedes reír de todo pero de nada ya veníamos de ahí a lo conocíamos es que es lo mismo

Voz 0545 32:04 ajá exactamente lo mismo hoyo Nuria

Voz 0313 32:06 te agradezco muchísimo este ratito en La Ventana para compartir con una parte de tu vida simplemente con con los oyentes Larraz

Voz 21 32:14 a vosotros solo me lo sé de verdad

Voz 0545 32:16 lo que yo qué sé padres estarían muy orgullosos del que tú hablarás con tanta naturalidad de lo que fue subiera pues nada vosotros quitarme muchas gracias

Voz 0313 32:27 eso Elvira

Voz 11 33:35 el mes que viene ponga en marcha este proyecto del que tanto se habla como con la flota de vehículos que necesitas para el transporte no es arriesgado comprarlos

Voz 12 33:43 cómo te va a ir a verlos aquí lo con Euro Car en Viajes el Corte Inglés Lincoln furgonetas que se adaptan a mi negocio alquilarlos por día semanas quién es el primer paso de un vehículo Europcar que necesito con la garantía de confianza de Viajes el Corte Inglés consulta condiciones

Voz 18 34:10 la Ventana en las redes sociales Halle Europa La Ventana quien fui si la ventana

Voz 23 34:18 de las

Voz 13 34:21 porque la política también se explica

Voz 6 34:24 que no podemos hacer es ordenar lo que ha pasado hoy quien gana con la respuesta es compleja y llena de matices la comunicación política juega engañar somos periodistas y sabemos sabemos hacer un trabajo de de circunscribir

Voz 1622 34:37 el asunto ha donde está bien y no renunciaremos ya saben en Hora Veinticinco a la custodia estamos hablando de gastronomía hora25 con Ángels Barceló somos tan felices haciendo la radio

Voz 13 36:29 cómo se define usted

Voz 26 37:14 Chris Hoy llama tunecina esto es en casa no él que este fin de semana en introducir rogar en varias casas de la urbanización Miera para avisar de

Voz 10 37:22 ah vale gracias pero en mi casa no han entrado porque yo tengo alarma y no me han avisado bebían en la aplicación para ver cómo está mi casa

Voz 0313 39:49 esta veintena de los clásicos nos puede llevar al al pasado va a hacernos quedara en el presente salir al extranjero quedarnos en casa hoy estamos vamos a comenzar vamos arrancó por muy muy pegadito a la Tierra nuestros pasos van a llevarnos a Soria pero antes pasaremos por Oviedo porque atención Fuenteovejuna se convierte en ópera

Voz 29 40:10 ha hablado dos buenos días hoy

Voz 30 40:18 sí uy Dios

Voz 31 40:31 eh

Voz 32 40:32 sí

Voz 33 40:33 todo ello

Voz 0313 40:37 allí está en Oviedo en los estudios de Radio Asturias Juan Ángel Vela del Campo buenas tardes

Voz 1155 40:41 muy buenas tardes cambió al como estás pues muy contento porque estar en Oviedo siempre es un motivo de placer y más para secundar y para ser solidario con estas iniciativas que tiene la Ópera de Oviedo hace unos años pensábamos que no iban a ir más allá cuando hicieron el estreno en España de una ópera como más Pepa de Chaikovski pues bien este año han tirado la casa por la ventana y cuatrocientos años después de la composición de la obra de Lope de Vega San lanzado a hacer un estreno mundial como es esta Fuenteovejuna que estábamos escuchando algo que yo esta tarde podría tener el privilegio de asistir a las representaciones en el Teatro Campoamor

Voz 0313 41:18 estos estrenó el domingo y he leído he leído algunas criticar

Voz 0545 41:21 finalmente bueno no sé si si todo el mundo lo demás hay una especie lo detectado en la ciudad Carles es una especie de grandes

Voz 1155 41:27 la furia que necesitábamos esto una ópera este tipo me cuenta anécdotas hasta un grupo de treinta o cuarenta de Menorca la próxima función del sábado hay como como una necesidad latente que estaba ahí de hacer óperas españolas por un lado sobre temas pues un poco de de texto del siglo XVII y de nuestra tradición un poco la tradición literaria que bueno fíjate Shakespeare se ha multiplicado los autores pero

Voz 0545 41:54 José Luis López de Vega a nuestros autoescala tirón

Voz 1155 41:56 no son muchas las óperas algunas hay pero muy pocas entonces que está Fuenteovejuna yo creo que cubre esa laguna que se tiene ahí desde luego que sea haciendo una temporada de una ciudad como Oviedo bueno yo creo que es un auténtico ejemplo que hay que aplaudir pero vamos de corazón

Voz 31 42:13 eh

Voz 20 42:36 estos

Voz 0313 42:37 con esta noche podrá escuchar Juan Ángel Vela del Campo y el resto de de de personas que se acerquen a presenciar esta representación de de Fuenteovejuna vamos a cambiar de escenario de paso también venga

Voz 35 43:00 cómo

Voz 0313 43:02 a esto que suena es el acordeón de Iñaki Alberdi al que recordarás Juan Ángel entrevistamos hace unos meses aquí en la en la Ventana bueno pues esta tarde a partir de las ocho y media ofrece un concierto dentro del festival Otoño Musical Soriano hemos invitado a su director asomarse a la ventana Josema

Voz 36 43:22 bueno Cenia buenas tardes muy buenas tardes qué tal José Manuel eso para el qué tal

Voz 0313 43:27 bueno es un festival muy ambicioso que trae músicos y cantantes de primerísima fila te seguro que muchos oyentes dan pensando esto en Soria colocó como se puede conseguir

Voz 37 43:37 bueno pues la verdad es que dentro de esta con humildad pero bueno cuando con ambición y bueno pues llevamos veintiséis ediciones de este de este Otoño Musical Soriano de este festival otra Musical Soriano que haya en mil novecientos noventa y tres creó el maestro don Alonso porque bueno pues venía

Voz 0313 43:53 hay mucha disfrutar de de Soria

Voz 37 43:55 decía que bueno que sus tierras sus gentes sobre todo a sus poetas había dado mucho a él y él quería hacer algo y bueno pues yo creo que se llamó a su a sus amigos es adelgazado la la mayoría a la gente que está nacional empezó un festival que bueno pues que que veinticinco años después aquí estamos con esta con esta adicción

Voz 0313 44:14 claro que has citado a Iñaki Alberdi está Ainhoa Arteta también

Voz 38 44:17 eh

Voz 39 44:21 en su pequeño y senderos Toro de Vega es del cine oye cómo era

Voz 0313 44:39 yo Arteta será el jueves el jueves día veinte a las a las ocho y media que importante Juan Ángel en la vida en general pero en la cultura y en la música en particular lo de descentralizar verdad

Voz 1155 44:50 sí importantísima yo creo que Etoo citabas Carles el lado milagroso que tiene primero que están protegidos en en Soria pues no sé si le suspende Atlético cuatro en la iglesia de Santo Domingo esos veinticuatro músicos del Apocalipsis maravillosos que tiene la puerta de la iglesia pero lo que es un hecho es que en una población como como Soria pues tengan los conciertos estos que has citado y que este Joaquín Achúcarro

Voz 0313 45:15 el vicio vaya Miguel Poveda Paquito D'Rivera luego

Voz 1155 45:18 en esa especie de de de no si de algo como para todos los públicos incluso subrayado por un maratón musical que yo no sé qué diablos hace pero hacen participar a toda la ciudad

Voz 0313 45:29 qué es eso del maratón José Manuel

Voz 37 45:31 el maratón musical es bueno este año cumplimos la XV edición es Un voló durante todo el día desde las diez de la mañana pasadas las diez de la noche

Voz 40 45:38 sí en cualquier sitio se de la ciudad de en iglesias en auditorios aire libre

Voz 37 45:45 el Nobel de circo Amistad Numancia me pase en cualquier rincón de de Soria según encontrar un triunfador o un coro un cuarteto de cuerda o un casi todas las casi todo el mundo son gente son gente de Soria que apuntan voluntariamente el organizamos así de de una manera que que bueno cada uno tiene sus sus particularidades pero como digo pues bueno son entrada libre en todos los sitios y lo tomamos también además de bueno para que la gente disfrute de de buena música como un poco de de ruta turística para que la gente conozca nuestra nuestra ciudad

Voz 0313 46:20 el domingo esto es el domingo participarán

Voz 37 46:23 en casi doscientos cincuenta músicos y bueno otros años ha habido ojo miles dejen de de oyentes de así que bueno esperemos que este año este año también parece que el tiempo no va acompañar así que seguro

Voz 0313 46:34 la mencionando antes he pasado a jugar Ángela a Joaquín Achúcarro bueno sólo sólo recordar a los oyentes este hombre tiene ochenta y seis años ochenta y seis siguen activos vamos no sólo sigue en activo para el próximo año Juan Ángel tiene conciertos creo que para hacer una gira en Japón no quiere ni oír hablar de colgar de colgar las botas y el estará en Soria el viernes veintiocho también a las ocho y media qué fenómenos

Voz 1155 46:55 el fenomenal la vitalidad que desprende Joaquín Achúcarro es admirable

Voz 41 47:14 eh

Voz 0313 47:19 pero seguimos hablando de con con Juan Angel y con José Manuel pero si les parecen pocas sugerencias estas musicales para ir a Soria aquí va otra interesantísima hasta el próximo cuatro de noviembre se puede ver en el Museo numantino una exposición esto Juan Ángel te va a encantar titulada Los sonidos de la protohistoria el libro que le tengo aquí el catálogo vamos es una auténtica maravilla Sonia Ballesteros buenas tardes

Voz 1913 47:45 hola buenas tardes Javier tú has estado ahí yo estado allí os he traído desde Soria un sonido que seguro la inmensa mayoría no escuchado jamás ha

Voz 1622 48:00 es buena

Voz 42 48:02 con una trompeta lo que ocurre es que a diferencia de la trompeta no tienen las perforaciones que que luego con los T2 permiten regular el sonido es un tubo que quiere a un círculo en en su elaboración un lado tiene la voz quieren rozó el amplificador que es la es el pabellón

Voz 1913 48:18 la trompeta que tiene más de dos mil años si suena así de bien es la auténtica procede de un poblado celtibérico En Soria está hecha en cerámica la completado se ha conservado prácticamente intacta es una de las joyas de esta exposición de la que nos hablabas tú Carlos es una exposición que nos acerca a uno de los aspectos más desconocidos de esos pueblos los sonidos

Voz 42 48:39 no un imaginan cómo eran las poblaciones y reflexionamos sobre ello imaginamos una película de cine mudo porque no sabemos cómo sonaba su lengua en este caso tampoco sabíamos cómo hablamos entonces tendremos imaginar los como una película de cine moco bueno esto rompe absolutamente con eso

Voz 1913 48:55 María Henar legisla directora del Museo numantino y la persona que nos ha ido descubriendo la música los ruidos los sonidos de los celtíberos que habitaron en Soria antes de la llegada de los romanos seguimos escuchando pero eso no parecen cristales muy hombre tal metal Take tú nuestro cuenta María ya verás

Voz 42 49:22 este es un hito fue no es apareció en un contexto fue

Voz 43 49:25 en un dolmen de la tarde

Voz 42 49:27 Corona elaborado con láminas de sílex es si les es una piedra muy dura que ya desde el Paleolítico se utiliza para construir útiles que corta en que arranquen la piel parecieron un contexto funerario implica que la música también tenía importancia en esos contextos funerarios

Voz 1913 49:45 este es el instrumento más antiguo de la exposición este percusión como las canicas sonajero

Voz 42 49:51 nica sonajero son las estrictas que están huecas en su interior tienen piedrecitas como ustedes depende de las piedras que lleven entró suena en Canarias

Voz 1913 50:04 María Henar leyendo sigue contando campana mejor dicho

Voz 44 50:09 en la otros animado encierro Tiermes externa son piezas relativamente frecuentes es importante la gran Buried de que

Voz 1913 50:16 los huesos también eran utilizados para sacar Sony

Voz 0545 50:19 esto es lo que conocemos como una vocera o a Ravel hay que no sea macarras Class del quizá sea una palabra

Voz 42 50:25 es muy clara e por Gossos sonido fuese una pieza que con huesos de ubica pedido sea tan con algo que puede ser una madera o metal se hace correrse metales deslizar lo a través de sus huesos hice provoca un sonido

Voz 0313 50:40 hoy se sabe para que en concreto se utilizó

Voz 1913 50:42 para cada uno de los equipos dentro realmente no no saberlo con certeza no pero sí que se intuye por ejemplo se cree por los lugares donde se han encontrado cómo están decoradas porque les hay de tamaños diferentes que las trompas eran utilizadas por los manteros en ceremonias religiosas civiles también militares escuchamos otra vez el sonido original de esa trompa que hace unos dos mil doscientos años utilizó un numantino tal vez para avisar de la llegada del enemigo o anunciar el inicio de una batalla lo que sabemos con certeza es lo difícil que es tocar este instrumento porque lo hemos

Voz 0545 51:17 Abbado el original por supuesto

Voz 1913 51:19 pero si alguna de las copias que se han hecho utilizando el material y las técnicas de la época

Voz 42 51:25 tenemos más copias de producciones las que se pueden tocarse y que se puede intentar Silva es muy difícil no pero intentarlo para que decida si esto sí suena

Voz 1622 51:35 no

Voz 1913 51:42 en casi al final y al final Jos exige así al fin las Lira lo lo escuchó con muy buenos oídos no sonaba nada pero al final lo que sí que conseguimos es este objetivo

Voz 42 51:53 el estamos poniendo sonido no a través del sonido yo me atrevería a decir que les estamos poniendo color a la película ya no es solamente una película en blanco y negro empieza a tener evidentemente sonido y a la vez el color

Voz 1913 52:04 me gustaría añadir una cosa más un nombre el de la profesora Raquel Jiménez pásalo dos que ha sido clave para poder poner en marcha esta idea ella es la comisaria de la exposición está realizando una investigación sobre la arqueología musical en la península Ibérica

Voz 0545 52:20 la historia Juan Ángel no no sólo la música es el lenguaje más universal sin lo más antiguo seguramente verdad

Voz 1155 52:26 no siendo además fíjate

Voz 0545 52:28 la villa de verdad en este mes de agosto cuando visita

Voz 1155 52:31 de las presidieron la gala sí he visto a sombra pero asombrado porque además está hecha con mucho rigor en un sentido muy didáctico de esa reproducción de los instrumentos que tú puedes el el intentar sacar los sonidos y demás y luego con una colaboración como la que tienen con instituciones de Austria Alemania Italia bueno es una es exposiciones verdaderamente memorable Carlos

Voz 0313 52:52 tú has intentado José Manuel lo de tocar la trompa como hacía como decía Sonia notas atrevido

Voz 37 52:57 no yo soy soy músico bueno soy madre G del viento madera viento metal que es que se podría aproximar estas trompas a lo que son las las las trompetas actuales que de hecho nosotros reproducciones de estas de estas trompas de estas completas utilizamos hace tres años encargamos una sinfonía latinas Info

Voz 40 53:15 día de de Vicent Egea si la esto

Voz 37 53:18 hemos el festival hice utilizaban bueno reproducciones de las sinfonías utilizaban piedras de del Río que eso al río que está muy cerquita de de de Numancia y bueno pues intentamos recrear aquella yo creo que que bueno pues que lo numantino fueron los primeros músicos que derogue el que les encantaría estar aquí en el festival también

Voz 0313 53:38 tengo una curiosidad que es que José Manuel perdón a Juan Ángel es ex director del festival Otoño Musical Soriano ya lo dicho pero también es director de la Orquesta Sinfónica de Soria

Voz 36 53:45 quién ha dicho de la Banda Municipal de que no participa en el festival

Voz 37 53:49 hablaban no voy pal no participa al festival porque estamos bueno durante todo el año es bueno pues se iba a decir la única fecha que no el día el día seis tuvimos nuestro último concierto el festival empezaba el siete y el día veintinueve volvemos a tener otro y el festival Comic a acaba el veintiocho la banda para la banda participa esta habitualmente en en los escenarios sorianos y bueno en el festival queremos ofrecer algo que habitualmente no puede escucha

Voz 0313 54:11 lo que decías guardia yo no está resisto

Voz 1155 54:13 las José Manuel Cáceres que después de esta exposición de la historia de los sonidos musicales demás ellos tienen en el en en el Festival de Otoño Musical una exposición que se llama los sonidos de la dieta mediterránea José Manuel eso qué es

Voz 37 54:26 bueno pues estos hago algo muy diferente pero bueno y este año el Soria somos de la Unesco de las comunidades emblemáticas de la dieta mediterránea y bueno que desde la Fundación Científica de la Caja Rural eh que me he tirado los tejos hay que hacer algo sobre esto tal y claro hay siete países esta Marruecos Portugal y hay varios países que digo como música de todos los países bueno buscamos instrumentos de todos los países y los tenemos expuestos a una fantástica exposición con un buen hombre muy muy Bonnie da apuesta que que la hora de instrumentos muy curiosos que también animo a a ver y bueno que participen de ella vamos a hacer vamos a hacer además a con los con los colegios para que la semana a tocar los instrumentos de con música de cada país Si bueno pues va a ser muy muy entrañables hay buena cantera para la para

Voz 0313 55:20 anda municipal José Manuel hay ganas hay relevo generacional