La Ventana (13/09/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1762 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias

Voz 0313 00:09 el huracán Florence afecta ya a la costa de Carolina del Norte en Estados Unidos aunque llega debilitado a la a la zona prevista de categoría cuatro ha bajado hasta dos en una escala de cinco pero bueno ahí lleva todos los suyos

Voz 1454 00:21 sí de momento ahí bandas de lluvias de los bordes del huracán que están empezando a afectar a esa zona llegan vientos dicen máximos sostenidos de ciento sesenta y cinco kilómetros por hora Nos vamos a Estados Unidos adelante Marta

Voz 1510 00:32 Del Vado las primeras lluvias están cayendo ya en la costa de las dos Carolinas el huracán ha disminuido de categoría ahora está en la dos de una escala de cinco aunque las autoridades advierten de que Florence conserva su potencial catastrófico y mortal cubrí

Voz 2 00:45 idioma demandas el gobernador de Carolina del Norte

Voz 1510 00:48 día esta mañana por favor a los ciudadanos que no subestima la alerta las autoridades creen que Florence puede permanecer durante horas sobre la costa este provocando inundaciones riadas y cortes de electricidad que pueden durar semanas y afectar a más de tres millones de personas el presidente Donald Trump asegura que el gobierno federal está absolutamente preparado para la respuesta y pide a los ciudadanos que cumplan con las órdenes de evacuación antes de que el ojo del huracán toque tierra en las próximas horas

Voz 1454 01:14 eran por cierto ha vuelto a hablar de las cifras del huracán María en Puerto Rico aquel que ocurrió a finales de dos mil diecisiete el presidente norteamericano ha negado que tres mil personas fallecieran tras el paso de ese huracán como aseguran varios informes académico ya ha acusado a los demócratas de manipular los datos con fines políticos el Parlamento Europa veo recordamos debatió ayer sobre sus futuras relaciones con Hungría pero también se habló de inmigración lo hizo el presidente de la Comisión en su discurso sobre el estado de la Unión uno de los puntos de ese plan contempla el despliegue de diez mil efectivos si fuera necesario para el control de fronteras y la letra pequeña de esa propuesta obliga a los Estados miembros a aceptarlos bajo la amenaza de dejarles fuera de Schengen no cuenta Victoria

Voz 1460 01:55 García el presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker propuso este miércoles que la guardia fronteriza europea aumentara a diez mil efectivos para el año dos mil veinte ya acelerada si el retorno de emigrantes irregulares

Voz 0867 02:06 los países de origen como decías esta es la letra P

Voz 1460 02:09 Peña desacuerdo que es de obligado cumplimiento los Estados tienen que aceptar el despliegue de nuevos efectivos bajo la amenaza de que el país que no lo haga podría quedar fuera del marco Schengen está acuerdo garantiza la libre circulación de personas y mercancías también en referencia es acuerdo hoy ha dicho Barnier el negociador europeo que un futuro sino un acuerdo del Brexit puede llevar al Reino Unido fuera de Schengen

Voz 1454 02:30 el vicepresidente del Govern ha anunciado que pedirán al Ejecutivo que salde la deuda pendiente que tienen con Cataluña lo harán en la próxima reunión de la comisión mixta de asuntos económicos y fiscales que hablan de siete mil seiscientos millones de euros Sergi López

Voz 1895 02:42 la Generalitat reclamará al Gobierno español traspasos pendientes por conceptos como la Ley de Dependencia inversiones en infraestructuras o financiación de los Mossos d'Esquadra Pere Aragones vicepresidente de la Generalitat

Voz 0983 02:54 seguramente no arribará a seguramente no llegaremos a acuerdos en todo pero esperamos que pueda haber acuerdos concretos este trabajo de la comisión mixta es necesario para poder llegar a una situación de trabajo digamos que ordinario con el Estado amistad

Voz 1895 03:09 Aragonés añade que estos posibles acuerdos no solucionarían el conflicto global entre Cataluña y España vamos con los titulares el deporte José Antonio Duro buenas tardes

Voz 1645 03:18 qué tal muy buenas hoy se juegan los últimos partidos de la segunda ronda de la Copa del Rey a las ocho el Alba Lugo y el Numancia Sporting a las diez el Elche Granada y Las Palmas Rayo Majadahonda además en media hora la Champions femenina en el Cerro del Espino de Madrid treinta y dos años de final entre Atlético y Manchester City ya ha terminado la decimoctava etapa de la Vuelta con victoria de igual

Voz 0313 03:36 país en el esprín de Lleida el belga del

Voz 1645 03:38 equipo Lotto sedal no hay cambios en la zona alta de la clasificación Simon James con veinticinco segundos de margen sobre Alejandro Valverde quedan tres etapas

Voz 1454 03:45 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en cadenaser punto com y que volvemos con el resumen de todo lo que ha pasado este jueves a las ocho las siete en Canarias en el informativo Hora veinticinco

Voz 2 03:55 P

Voz 3 03:57 servicios informativos prometo y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Sanidad Consumo y Bienestar Social

Voz 4 04:11 María Luisa Carcedo nueva ministra de Sanidad hoy a partir de las nueve una hora menos en Canarias en Hora Veinticinco con Angels

Voz 5 04:18 el pase lo que pase que estaremos para contarlo síguenos también en streaming a través de nuestra aplicación móvil y Cadena Ser punto com

Voz 1 04:29 la Ventana con Carles Francino

Voz 7 04:45 tres

Voz 8 04:50 Friends junto a comprar

Voz 9 05:00 es es fiel

Voz 1 05:14 eh

Voz 2 05:33 eh

Voz 0313 05:44 cuando pregunta es alguien que sabe de estas cosas a un psicólogo a un estudioso de la mente por la vía que sea cuando le preguntas qué factor eso que qué elemento que caminos pueden conducir a la felicidad o algo parecido una de las cosas que siempre suelen decirte es que lo de ayudar a los demás el llena muchísimo ya una barbaridad y es verdad la historia está repleta de ejemplos de de de científicos médicos exploradores inventores pero luego están otros caminos más modestos más de hormiguita más de ir picando piedra que también está muy bien porque lo que hacen es gratificante a la persona que que lo practica queremos hablarles en La Ventana de algo que se llama testamento Solidario Unicef

Voz 2 06:26 dentro de la campaña vidas que dan vida

Voz 0313 06:29 que se consigue con esto Bono que el día de mañana a través de dejar una parte o toda tu herencia cuando ya no esté aquí personas a las que no conoces pero que reciben tu ayuda pues puedan disponer de educación de medicinas de nutrición tal como se merecen y que ahora sin embargo no no tienen uno de los embajadores uno de los padrinos de esta iniciativa de la que hoy hablamos aquí en La Ventana es su amigo que hace unos días que no se asoma pero que está a punto de regresar piques Juanma López Iturriaga Juanma buenas tardes

Voz 10 06:59 hola buenas tardes qué tal hombre

Voz 0313 07:02 pues aquí estamos empujando que

Voz 10 07:04 pues sí a mí

Voz 0313 07:06 bueno hemos empuje hemos con este tema

Voz 10 07:10 o mejor dicho el tu a tu hace tiempo ya que

Voz 0313 07:12 es un un convencido yo quería que contarles la historia de cómo cómo llegas a esto bueno

Voz 10 07:17 no he pues si yo llego más que llegó a mí me encuentran nace

Voz 11 07:23 en cuatro o cinco años

Voz 10 07:25 ya ya no recuerdo por qué estas edades Jack pasea todo tan rápido que igual Diego tres si resulta que son seis pues a Unicef se puso en contacto conmigo para para una para una acción y estoy hija para nada fantástico ya se creo que fueron ya cuatro años pesan oye mira vamos a lanzar esta campaña Nos parece que tú pues bueno representas o puede llegar a representar el el el pues bueno el el objetivo el TAD billete típico o mejor no pues eso y pone de que va ella pues mira consiste en esto el desastre es decir la campaña va tiene dos ejes una primero hagamos testamento somos un país donde nos cuesta mucho a Sevilla estamento

Voz 0313 08:09 sí II

Voz 10 08:10 una vez de Keynes que sepas que hay posibilidades de donar parte de tu de tu testamento a organizaciones en este caso Unicef que no es la que no es no es la única no a mí desde el primer momento bueno primero hay muchas campañas que dice que yo no sé no no te llegan o bien por distancia por lo que sea no pero estas dije que que que buena idea sea buena idea es darte la posibilidad de de que prácticamente en el momento que tu vida CEAPA esto puede sonar muy romántico pero es así o sea el momento que tu vida sea apagan automáticamente se encienden se pueden entender muchas vidas con lo cual yo que le doy vueltas a la muerte a estas cosas ETA digo joder pues pues que buena forma no que buena forma espero espero y deseo que tener ese minutito antes de decir juez bueno yo me voy pero en de mi última acción en este mundo ha sido ayudar a tener a unos niños una vida

Voz 12 09:12 mejor un acceso a la educación al año

Voz 10 09:14 que tiene a la cultura a un montón de cosas de alimento que es primero lo primero es lo más básico con lo cual pues pues no me tuve que convencer mucho y desde entonces pues bueno pues hago campaña hay en estas fechas pues que se tendría hoy es el de haberle dado solidario pues bueno recordar a la gente que sencillo que no cuesta nada que no es cuestión de quitar a tus a tus hijos digamos para dárselo a otros sino simplemente pues bueno pensar que que puedes hacerlo que que seguramente esos hijos dice no yo quiero dejárselo todo a pues eso sigo igual no necesitan tanto como lo pueden necesitar pues unas personas en Liberia en Etiopía ETA que necesitan comer todos los días para poder sobrevivir

Voz 0313 09:59 es muy importante y tía admite poca discusión este proyecto esta iniciativa sin embargo los datos que tenemos aquí en España de

Voz 2 10:07 si estamos en un tres por ciento

Voz 0313 10:10 de gente que hace testamento Ike ahí deja una parte de de este de este legado solidario pero tenemos al teléfono a una persona que sí se atrevió a dar el pase unos está escuchando romana Martínez buenas tardes hola hola buenas qué tal romana como es muy bien muy bueno romana es veterana veterana de Unicef es socio romana

Voz 13 10:29 pues hace ya mucho tiempo

Voz 0313 10:31 siempre noventa y ahí bastante

Voz 13 10:34 veterana ya en el usted

Voz 0313 10:36 he hecho testamento si de hecho testamento

Voz 13 10:40 yo lo soy yo veo ya lo inicié osea yo ya lo lo hice no la verdad es que es muy detenido ningún planteamiento quiero decir en el sentido de que bueno pues testar es algo que hay que acostumbrarse a ello porque realmente no somos eternos y entonces pues yo lo ejecute es pues el propio y el normal yo no tengo descendencia directa muy muy muy como hijos hoy hijas y como padres o madres porque ya no está ni entonces yo Unicef que era algo que yo también me planteaba mucho me planteo osea empezó a hacer toda la campaña esto hace ya por lo menos seis siete años yo no tuve ninguna duda osea furia la notaria dice por favor esto tengo que modificarlo lo tengo ya vamos gestionado desde hace pues si por lo menos seis a siete años

Voz 0313 11:31 que sepan los oyentes que existen tres formas e incluir a Unicef en el testamento que puede nombrar a esta ONG como heredera señalando el porcentaje que se asigna se puede nombrar heredero universal o bien se puede donar un bien concreto a Unicef a través de un legado cuál es su caso romano que que que

Voz 13 11:47 el caso es que ya digo como no tengo descendencia directa sí que hay

Voz 0313 11:51 pero pero pero tiene otro Familia hay sobrinos no líder Manu

Voz 13 11:55 la playa hermanos y que hay la persona con la que con vivo pero

Voz 10 11:58 Antonio esto no me planteaba

Voz 13 12:00 otra opción porque además yo siempre he tenido una relación con la infancia y sobre todo con las niñas de muchísima inquietud y entonces no tuvo ninguna duda es decir lo lo que haya cuando yo ya no esté por favor que siga que siga funcionando y que siga posibilitando que este mundo al menos equilibrio de alguna manera

Voz 0313 12:22 a una pregunta practica romana es sencillo hacerlo hay mucho papeleo mucho leo para

Voz 13 12:26 yo que que va en absoluto Carles es muy sencillo acudir a la notaría a la que habitualmente suele sacudido aquella que tengas más cercana y es muy sencillo yo sí que recuerdo cuando yo IMFE el testamento yo esto hace ya bastantes años pues a lo mejor casi quince ó doce o quince que sí que ya lo plantee y entonces le ponían un poquito de dificultad cuando ya me decidí cuando ya hable cuando Unicef cuando ya todo aquello de rodar es

Voz 14 12:56 muy sencillo es una cita ahí cuando no

Voz 13 12:59 ya se genera la gestión ya todo va fluido no hay ninguna dificultad

Voz 0313 13:05 puedes puedes cambia

Voz 10 13:07 o sea que no lo lindo puedes cambiar dentro de tres años después bueno claro que o hacia dónde va tu dinero Quirón cambiar la forma o quiero cambiar el porcentaje Salles que creen que es de una de una de una sencillez

Voz 13 13:23 en el muy sencillos es muy sencillo no tiene ninguna dificultad y eso es lo que comentabais es decir y se produce satisfacción de destruir por favor que esto que es muy complejo que que no tiene visos de cambio que por favor no hace falta que les ve en este mundo vejiga

Voz 0313 13:43 una cosa romana hay Juanma vamos a cerrar el círculo provocando decimos es que este tiene no sirve para nada bueno sirve para cosas muy concretas tan concretas como las que va a explicarnos Inés Lezama que es responsable de nutrición de UNICEF en la República Democrática del Congo y nos está escuchando Inés buenas tardes hola hola buenas tardes bueno Andrés Mérida La Ventana que lo lo podemos contar a los oyentes estos estos legados estos testamentos solidarios exactamente en el Congo ya que estamos ahí en qué se traducen tenga cosas concretas

Voz 14 14:13 bueno pues en el Congo a través la ayuda qué hacemos con de Unicef ha al Gobierno ya habían los distintos socios con los que trabajamos por ejemplo hemos conseguido en el dos mil diecisiete que once millones de niños reciban un suplemento en vitamina hemos conseguido tratar de tú te están aguda severa a casi trescientos mil niños o son más de un millón y medio de niños han tenido acceso a tratamientos de la diarrea fiebre puedo seguir así el temas de acceso a salud a eso al agua el niño es que han recibido educación acceso a educación primaria sobre todo niños que han recibido protección y con niños que han sido tratados pues eh con apoyo psicológico niños que han que han sido en niños soldados que han salido de las Fuerzas y de grupos armados gracias al al apoyo iniciar

Voz 0313 15:06 osea que es una cuestión por partida doble de vida o muerte esta ayuda

Voz 14 15:11 sí efectivamente yo creo que es una ayuda fundamental para el desarrollo de estos niños no que es esta ayuda la verdad pues muchos morirían otros no podrían tras la escuela y bueno pues es fundamental para la vida del país entero depende de su futura generación no

Voz 0313 15:28 no Inés ya que la tenemos al teléfono aprovechó para preguntarle no se las prioridades en el Congo llegan noticias en los últimos días bastante preocupantes sobre el ébola que no sé si está ya en fase de epidemia todavía no pero que hay como más de un centenar de casos no sé si nos puede contar algo de eso

Voz 14 15:45 bueno es uno de los problemáticas que actualmente en el Congo pero no es el único hay bastantes problemas humanitarios en general lo que pasa que llama más a las elecciones caso el ébola que sí que es una epidemia que ha surgido desde el mes de agosto y que bueno pues está respondiendo al tipo de epidemia y es la décima ya en la República Democrática del Congo pero como decía nos lo único que está aconteciendo es bastante complejo porque además tengo muchos casos de cólera

Voz 0313 16:14 así si sí

Voz 14 16:17 las zonas del país Said desplazamientos de población debido a a conflictos interétnicos es un país muy complejo con una universidad de de problemas que hace que haya casi ocho millones de niños que necesitan asistencia mal

Voz 0313 16:31 cada cuánto tiempo lleva usted pongo en África en países cuánto tiempo llevas

Voz 14 16:38 bueno pues aquí en el cómo llevó como dos años y medio en África llevó los diez últimos años de este herido distintos países y el Ulises llevo ya bastantes años de África hasta está otra

Voz 12 16:51 dejando también en España con con los colaboradores

Voz 14 16:53 qué están haciendo estas campañas

Voz 0313 16:56 Kraft que África es muy grande que entendemos al reduccionismo que son países distintos que son realidades distintas pero por lo que usted conoce vamos a mejor o a peor en estos diez años últimos

Voz 14 17:07 hay muchos países que van a mejor hay varios países con los que prevé mucha esperanza Hay que evolucionan bastantes puntos sectores e la introducción de mortalidad infantil reducción de malnutrición hay otros países un cambio por ejemplo como del caso República Democrática del Congo que que no mejoran tanto como ya mejorar que son países muy grandes con una problemática inmersa compleja y que lo más difícil pero otros países van probando el caso decana hay hay varios en casas general que que evolucionan positivamente

Voz 10 17:41 sí sobre todo perdona que me que que que que intervenga es verdad esto evidentemente que hay países que ha mejorado claro pero lo que es evidente es que cualquier donación cualquier cualquier apoyo tiene una repercusión positiva en uno en dos en tres en cinco diez o en un millón de niños colocó Dall independiente de cómo hayan los países cada ayuda que hagamos eso tienen un destino que mejora el futuro de insisto un niño dos niños tres niñas pero que no está dispuesto o que no le gustaría eh de dar ese granito de arena para que en la medida de lo posible pues mejoran las posibilidades que tienen zonas absolutamente devastadas no por diversas razones

Voz 0313 18:26 estoy señor tienes toda la razón pues permite sí sí claro claro

Voz 13 18:30 sí bueno pues Juanma me ha quitado un poquito dolor pero no no que va en absoluto me encanta pero pero ese aquellos tan sencillo y tan tan factible quiero decir que que que Unicef yo desde luego es un fervor el que le tengo y lo decidí me conocen y lo saben pero pero es que no plantea ningún tipo de duda verdaderamente son son hechos es decir no es que son planes no es que son son hechos lo que nos acaba de indicar Illes pues con toda la la información que nos llega puntualmente todo lo que se nos transmite a todos los socios a todas las socias es que verdaderamente es así con lo cual es tan sencillo molestan y Pablo le que que es que no plantean ninguna duda

Voz 0313 19:21 estamentos Solidario Unicef vidas quedan vida romana Martínez muchísimas gracias

Voz 15 19:26 estamos aquí tiene cabida pronto amigo haciendo eso nos vemos pronto cambió de algunos

Voz 16 19:34 claro

Voz 0313 19:57 son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana en la SER

Voz 4 20:02 Risky a la Comunidad de Madrid le ofrece la información del tráfico

Voz 0159 20:08 a esta hora tráfico lento para entrar en Madrid por la A uno hasta nudo Manoteras en la dos en el cruce con la M30 y Canillejas en la A cuatro en el cruce con la M30 en las seis desde Las Rozas sin tensan la salida de la capital por la A dos en Torrejón de Ardoz la A tres en Rivas Vaciamadrid la A cuatro en Pinto la A5 en Alcorcón en Arroyomolinos y en las seis a su paso por Puerta de Hierro intenso en ambas direcciones en la M40 in denso el barrio de Hortaleza sentido A dos Coslada sentido A tres

Voz 1454 20:37 Mercamadrid y Villaverde en dirección a cuatro Pozuel

Voz 0159 20:39 los sentido A cinco iba el de Marín en sentido A seis

Voz 0867 20:43 un Madrid diferente en el que poder circular con libertad con menos contaminación y pueden aparcar es posible

Voz 17 20:49 gracias al que han ido un crossover híbrido único en su segmento con cambio automático que se recarga solo y ahorra combustible era tu concesionario oficial que ha de la Comunidad de Madrid descubre que sesión al conducir un y privados aquella

Voz 18 21:02 ah

Voz 0867 21:05 Hacienda anuncios en un solo discurso Ángel Garrido reivindica el Partido Popular frente a la izquierda ser reivindica ante Pablo Casado Isaac a todo lo que queda en la nevera de aquí a la selección

Voz 19 21:16 pues bien proyectos en hacen de la condición de que Madrid y los madrileños merecen nuestros fuerza

Voz 20 21:22 cien proyectos señorías llevan quinientos proyecto

Voz 5 21:25 en La Ventana de Madrid uno vikinga desarrollaremos una aplicación para que en tiempo real la mejor combinación disponible disciplinarios por la planificar una ruta el transporte

Voz 7 21:38 Julio

Voz 5 21:42 también vamos a garantizar el mantenimiento de los repetidores de televisión para que pueda seguir viendo todos los canales de televisión durante también participaría también participaremos de otros países que desvincularlo Internacional de Protección Civil iba tres trago de los Goya otro perro

Voz 7 22:02 a este a Zamora para que el texto que la pone tal luego la posibles lo baila

Voz 0867 22:14 buenas tardes a todos primera sesión del Debate sobre el Estado de la Región en Vallecas El primero sin Cifuentes y está por ver si eso no el último de Ángel Garrido que hoy ha disparado a Pedro Sánchez por sus políticas económicas sociales y territorial del Gobierno ahora

Voz 19 22:28 acción tienes humano ser parte del progreso de Madrid o convertirse en un obstáculo esta situación los que ocupa no sólo porque el Gobierno de Pedro Sánchez sea débil sino porque para mantenerse en el poder a toda costa está ya mucho más grave haciendo al Estado débil ante el independentismo débil ante el control del gasto débil ante los enemigos de la Constitución de la convivencia

Voz 0867 22:52 la unidad Ángel Garrido que ha tratado también de neutralizar a ciudadanos instando a la Moncloa que blinde la política fiscal de Madrid imagínense que esto lo pide Cataluña

Voz 19 23:02 no queremos señorías que lo madrileños deban renunciar ahora a sus conquistas fiscales por un prejuicio ideológico de la izquierda señorías por el bien de todos los madrileños tenemos que brindar la política de impuestos bajos en la Comunidad de Madrid aseguró que vamos a muchas señorías yo no puedo impedir que la izquierda arruine a las regiones donde gobierna sí voy a intentar impedir que arruina la Comunidad de Madrid eso sí que solas vamos a traer esta propuesta a la asamblea tendrán que decidir si están ustedes con Madrid o contra Madrid con los madrileños o contra los madrileños

Voz 0867 23:42 Ángel Garrido quiere impulsar una propuesta no vinculante que a priori no va a ningún sitio pero que permite a la Comunidad de Madrid fijar posturas de cara a una futura negociación del sistema de financiación autonómica nos hemos preguntado esta tarde Si esto es sutil Si es viable esta medida al presidente de Gestha le hemos preguntado el sindicato de técnicos de Hacienda IA L parece un brindis al sol

Voz 21 24:01 bueno hablar de blindar la posible actuación de la comunidad autónoma respecto de los impuestos cedidos en puede ser un brindis al sol en realidad en el cambio de modelo de financiación autonómica que se acuerde en las respectivas decisiones que se toman

Voz 2 24:19 lo hacen con estos impuestos cedidos y que ya los

Voz 21 24:22 los expertos en la comisión nombrada a tal fin bueno hablaban de armonizar en lo que se refiere al impuesto de sucesiones establecer unos tipos mínimos un que no pudieran ser bueno o que no podrán conllevar la desaparición del Impuesto como de de eso está ocurriendo en algunas comunidades y ese se antoja una empresa complicada

Voz 2 24:42 la Ventana de Madrid Javier Casal

Voz 0867 24:46 el Bañuelos qué tal muy buenas tardes qué tal buenas tardes al margen de la cuestión impositiva bandera del Partido Popular frente a la izquierda Garrido también ha dicho esta mañana otros anuncios hacíamos la forma al principio de Chiki chiki pero bueno hay que rellenar cien anuncios se suda la gota gorda interpretó en cualquier caso que hay otras cuestiones que el presidente se ha puesto sobre la mesa que son interesantes ambiciosas pero algunas con un cumplimiento han muy muy largo plazo incluso mucho más allá de la próxima legislatura no

Voz 0861 25:11 si es difícil de Serbia las Javier pero sí podemos catalogar las herejías entre las propuestas a corto plazo y a futuro un futuro muy lejano por ejemplo esa nueva red de aparcamientos disuasorios que estará lista en dos mil veintinueve un poquito de Javier no seremos tan mayores en ocho años la pretende que todos los hospitales tengan equipos sanitarios de última generación también ha anunciado hoy la construcción de ocho parques de bomberos en los próximos cinco años en la recta final de la legislatura el presidente Garrido bueno sí ha puesto el traje de ecologista porque hoy también ha anunciado el plan emite cero

Voz 19 25:44 ayudas directas para la compra de automóviles motos bicicletas

Voz 0861 25:48 de las medidas más inmediatas una villa lo hemos adelantado esta mañana aquí en La Ser en enero va a funcionar el nuevo bono social del agua para quienes cobren una pensión de viudedad

Voz 19 25:56 vamos a rebajar hasta en un cincuenta por ciento su tarifa fija del agua beneficiando así a unos doscientos mil

Voz 0861 26:03 también ha anunciado una ayuda de seis mil euros para los niños que queden huérfanos por culpa de la violencia machista además

Voz 19 26:09 tres forzará la protección de las mujeres víctimas de violencia de género dotando de equipos psicosociales

Voz 0861 26:16 bueno Garrido ya Javier esta noción en julio de hecho es atención siempre ha estado presupuestada desde dos mil pero desde dos mil dieciséis no ha invertido ni un céntimo en esa partida dos anuncios más el primero uno que interesa especialmente a los vecinos por ejemplo de Arganda Rivas por fin van a conseguir que el horario del cierre de metro ese unifique con el resto de la red del suburbano y por último hoy el presiente Garrido también anunciado la creación de siete nuevos centros de atención temprana para niños de cero a seis años

Voz 0867 26:40 días Javier y animó mañana siete y veintiséis ronda de portavoces parlamentarios a la espera de su turno en la sesión definitiva de este viernes José Manuel Franco portavoz adjunto del PSOE qué tal buenas tardes muy buenas tardes gestiones rápidas y de pido brevedad quiere aparecido el discurso de Garrido que le ha faltado que le ha gustado porque disparara disparado a discreción al Palacio de la Moncloa

Voz 12 27:00 sí yo creo que ha estado más pendiente del Gobierno de España que de sus problemas y el Gobierno de la Comunidad de Madrid sin discuso o purista triunfalista yo no sé si pretende crear en Madrid un paraíso fiscal lo que es lo que pretende pero en fin ha sido de Vigo o purista luego un para un discurso en clave de partido yo partes parecía que estábamos ante un congreso en un congreso el Partido Popular en la Asamblea desde Madrid y me gustaría saber lo que piensan ese cuarenta por ciento de personas que tienen dificultades para llegar a fin de mes de estos anuncios que ha hecho el señor presidente del Gobierno ha perdido una magnífica oportunidad para dar gestión estos debates son paradas gestión que esto es un debate de investidura señor Garrido lo ha confundido y luego ha dicho otra cosa que no es cierto hablando de los cinco mil millones que dice que se pierden de inversión en Cercanías no es así porque en siete años de gobierno usted señor Rajoy no han hecho absolutamente nada por las cercanías en Madrid y esos cinco mil millones que prometía señor Rajoy es a muy largo plazo señor Garrido nos ha hecho propia de propuestas promesas de micro proyectos algunos ya anunciados hasta en situaciones que no los ha cumplido y además la inmensa mayoría no va a tener tiempo de cumplirlos primero porque no sabemos a ser candidato y segundo porque es probable que no ganan las elecciones

Voz 0867 28:15 José Manuel Franco a Gabilondo le imaginamos ahora mismo en capilla retocando su intervención de mañana hay sorpresa o esta legislatura también está agotada para ustedes básicamente los anuncios ordenar guardar en la cartera para la campaña electoral

Voz 12 28:29 no nosotros hace baremos mañana una serie de propuestas siete propuestas de resolución donde afrontaremos problemas que afectan a la vida diaria de los malagueños ya señor Gabilondo pues lo que sí hará es como siempre mi discurso absolutamente riguroso pegado al terreno visto así llanamente ir para intentar mejorar la vida de los madrileños eso es lo que pretendes siempre señor Gabilondo en ese aspecto no había ninguna sorpresa va a ser un discurso serio riguroso y por qué no decirlo también militantes seguramente

Voz 0867 28:56 por detalló me una de esas

Voz 12 28:58 siete pues por ejemplo que en los temas de la creación de un parque de viviendas

Voz 1762 29:04 base José Manuel Franco muchas gracias lo ha hecho

Voz 0867 29:08 lo llamativo de la mañana el guiño que ha tenido con dos de sus consejeros reprobados Ángel Garrido Chicken y Carlos Izquierdo

Voz 19 29:17 avanza de manera notable en esta legislatura ese avance tiene nombre tiene apellido el nombre Rafael dilapidó van consejero

Voz 0867 29:29 por cierto Cifuentes estaba invitada esta mañana como el resto de ex presidentes de la Comunidad hemos tenido acceso a la lista de invitados el resto contestaron ya anunciaron que irían a la Asamblea Cifuentes ni siquiera ha contestado esta mañana la invitación

Voz 2 29:42 en La Ventana de Madrid dos minutos saludamos a los portavoces de Podemos y Ciudadanos

Voz 22 29:51 sigue a La Ventana en las redes sociales roja La Ventana quien Félix y La Ventana

Voz 3 29:59 cadenas

Voz 20 30:05 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del paro

Voz 2 30:09 más complicada claro

Voz 20 30:12 sí que hay vinos y lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 23 30:20 hola Falic hombre gritaba pero Lola para que Boyacá Paula

Voz 20 30:31 el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 22 30:41 sigue la Cadena Ser en las redes sociales en la región bajo en Facebook

Voz 1510 30:49 la Cadena cadenas

Voz 1762 30:54 verdad

Voz 2 30:55 poner dial radiofónico libró encuentro que me guste será culpa mía que este medio de comunicación no

Voz 24 31:09 pero eso será que no has escuchado o la SER también la escuchado y no no me gustó uno te tenías que decir que no lo que no has escuchado la Ser y por eso no así en contra no pero yo yo no puedo mentir la la la SER la escuchado no no me gusta mucho mucho relativismo moral mucho cadena SER Si no te gusta la radio a lo mejor es porque no has oído láser sólo para sentiros yo decía

Voz 2 31:37 que no había oído la Ser pero la Cadena SER podemos Custer todos pero nos conformamos con gustar

Voz 0867 31:51 siete de la tarde y treinta y dos minutos

Voz 7 31:55 la Ventana de Madrid

Voz 0867 31:56 Ana Ruiz Huerta portavoz parlamentaria de Podemos qué tal muy buenas tardes

Voz 14 32:00 hola muy buenas tardes escuchando Ángel Garrido

Voz 0867 32:02 dice que guardan las esencias del Partido Popular de aquí del nacional la izquierda es esa izquierda Gastón una que sólo piensa en subir impuestos

Voz 25 32:12 bueno

Voz 14 32:14 la izquierda lo que decimos que somos quiénes queremos mejorar la recaudación fiscal y eso pasa porque a nosotros porque pague más impuestos no sólo a los que tienen rentas más altas sino sobretodo los que los que atesoran grandes patrimonios inmobiliarios y financieros que aquí en la Comunidad de Madrid viven en un absoluto paraíso porque gracias al PP Ciudadanos no pagan absolutamente nada y claros que luego a todos los ciudadanos necesitamos nos gusta tener unos servicios públicos de calidad a todos nos gusta cuando estamos enfermos ir a un hospital en el que haya todos los medios para atendernos adecuadamente o que nuestras hijas e hijos tengan la mejor educación pública y eso se paga pues con el dinero de todos los tiempos

Voz 0867 32:57 anunciar el plan aparca de disuasorios de aparcamientos disuasorios es una manera no sería admitir que que quizá las políticas de movilidad de la izquierda al menos las que lleva a cabo Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid no son tan malas como había pintado el Partido Popular en los últimos años

Voz 14 33:13 una obviamente eso admite que eso es así que las críticas del Partido Popular a la gestión de Ahora Madrid pues han sido una manera de hacer ruido permanente para tratar de dañar a una izquierda que estaba no sólo gestionando mucho mejor que ellos sino que encima lo hacía de manera limpia hay sin casos de corrupción pero en todo caso el anuncio de hoy Ángel Garrido es un anuncio que ha hecho ya en el pasado ya había incumplido es decir ha vuelto a repetir no incumplidas promesas y en todo caso forma parte de ese elenco de cien promesas de imposible cumplimiento en lo que resta de legislatura y luego cosa Dios dirá quién va a ser la próxima presidenta o presidente

Voz 0827 33:52 Nuria la madre bueno tampoco cumplió el Ayuntamiento de Madrid

Voz 0867 33:54 en todos los disuasorios que había prometido mañana que va a poner podemos sobre la mesa

Voz 14 33:59 pues mañana vamos a ser un discurso como siempre crítico con la gestión del Partido Popular con el balance de estos tres años de legislatura que está a punto de finalizar también con unas políticas totalmente continuistas con los veintitrés años de gestión del PP íbamos a poner de manifiesto que el PPC ha terminado que está en pleno proceso de hundimiento que ha llegado por fin el final de este Gobierno corrupto hoy de políticas injustas y que ha llegado un nuevo tiempo para el que tenemos pues creemos que buenas propuestas que cambiarán de manera radical la vida de la gente

Voz 1762 34:35 pues mañana escuchamos allí en Vallecas Lorena Ruíz Huerta muchas gracias un saludo

Voz 14 34:38 gracias a vosotros

Voz 0867 34:41 tocamientos disuasorios la concejala de Movilidad Inés Sabanés del Ayuntamiento de Madrid que es una buena noticia pero que al menos como el Ayuntamiento de la capital nadie se había puesto en contacto todavía

Voz 0795 34:50 creo que hay una coincidencia de la necesidad de la urgencia de poner en marcha un proyecto que estaba pensado para dos mil trece y que es absolutamente imprescindible para reducir la necesidad de acceso a la ciudad de Madrid así que por nuestra parte toda la colaboración y toda la ópera

Voz 0867 35:15 siete de la tarde y treinta y cinco minutos vamos a cerrar esta ronda rápida con los portavoces de la oposición tras el discurso de Garrido con Ignacio Aguado el portavoz de Ciudadanos que da al señor Aguado buenas tardes

Voz 12 35:24 qué tal buenas tardes uno Pedro Sánchez se ha llevado a lo suyo

Voz 0867 35:27 ustedes han salido más o menos ilesos pero el Partido Popular es evidente que se posiciona en materia fiscal no quieren básicamente que ustedes le quiten el protagonismo

Voz 12 35:37 bueno esto se demuestra con hechos yo creo que más que con palabras las únicas dos rebajas fiscales que se han aprobado en esta legislatura son las dos propuestas de Ciudadanos una triplicando las deducciones por nacimiento en la Comunidad de Madrid que antes sólo se cobraban el primer año ya reservan a cobrar los tres primeros años desde que el niño y luego la ampliación de de la deducción por alquiler a los jóvenes que viven de alquiler traslados únicas rebajas fiscales que hay a día de hoy en vigor lo demás pues fuego de artificio promesas nosotros fuegos apartemos además ha presentado otra proposición de ley para seguir bajando impuestos

Voz 1762 36:11 dónde se puede recortar señor Aguado nos preguntábamos antes en la portada del programa

Voz 0867 36:16 si Cataluña anunciar este blindaje que había propuesto Garrido qué pasaría

Voz 12 36:21 pues no lo sé lo que parece que este blindaje es un poco de cartón piedra porque anuncia un blindaje o una intención de blindar las finanzas de la Comunidad de Madrid a través de una proposición no de ley es decir que es un brindis al sol es una declaración de intenciones pero una explicaban y cómo pretende hacerlo ni con quién cuenta para ello ni si está consensuado con su partido yo sinceramente creo en Dios

Voz 0867 36:44 pero incluso la propia petición no en si misma es una ruptura de la unidad de España al menos en materia fiscal que tanto anhela al Partido Popular

Voz 12 36:52 que cuando yo he escuchado la verdad que aún no sabíamos era que a qué se refería yo yo creo soy consciente y además lo defiendo que la Comunidad de Madrid está mal tratada en cuanto a financiación los madrileños merecen tener más financiación por habitante para que los centros públicos sean de la misma calidad que en otras comunidades autónomas donde tienen más financiación dicho lo cual yo soy partidario de que haya una armonización fiscal en España desde que íbamos

Voz 25 37:18 un país no

Voz 12 37:21 diecisiete comunidades autónomas con diecisiete sistemas fiscales completamente distinto no

Voz 0867 37:26 sé que las relaciones con el Gobierno regional han mejorado sensiblemente tras la salida de Cifuentes hay bastantes posibilidades incluso de que todavía se alcance un acuerdo para los presupuestos del año que viene mañana por todos estos motivos por este clima digamos de concordia veremos a un Ignacio Aguado más blando

Voz 12 37:44 bueno yo yo soy como soy le gustó más esa gente que le gusta menos pero yo digo las cosas como las pienso como las siento sobretodo y mañana lo mismo que son otros debates pues es decir lo que se ha hecho bien y también es decir lo que se ha hecho mal sobre todo poner de manifiesto que la Comunidad de Madrid hace falta un proyecto nuevo que que había de hoy pues el proyecto del PP está agotado no digo que no habían hecho cosas bien en los últimos veinte años que seguro que sí pero desde luego ya no les queda combustible no es que a gasolina Hay la mejor forma de verlo es pues con los anuncios de hoy cien medidas de las cuales más del cincuenta por ciento ya habían sido anunciadas son un refrito de otros anuncio de otras bueno otros meses pasados que al final lo que demuestra es que que no hay proyecto no tienen ideas que es más que necesario que haya un cambio en el liderazgo del Gobierno en la Comunidad de Madrid

Voz 0867 38:33 no Ignacio Aguado le vemos mañana también allí en en la sede del Parlamento madrileño en Vallecas un saludo

Voz 12 38:38 cuando estoy con muchas gracias estaremos

Voz 0867 38:41 esto otra vez desde las diez en punto de la mañana recordemos ser retoma la segunda y definitiva sesión del Debate sobre el estado de la región la yo ha estado esta mañana con los compañeros de Hoy por Hoy Madrid en Radio Madrid con Marta González Novo hoy hemos elegido la música de sus primeros pasos musicales en los piratas versionando a Tequila los vamos mañana estamos de vuelta desde las siete y veinte ya con el resumen de lo que dé de sí el cara a cara en Vallecas nos espera otro día largo y cargado de política hasta mañana adiós

Voz 26 39:56 tú

Voz 4 40:03 las cosas son como son hasta que un día algo cambia de buenas a primeras esta temporada en la Cadena Ser el día comienza a las cuatro y media de la madrugada de lunes a viernes con Marina Fernández y Aitor Albizua una apuesta diferente en la que tiene mucho que decir y de buenas a primeras síguenos también en Cadena Ser punto com y en nuestra aplicación móvil Capel hacer

Voz 22 40:32 lo que queda del día con Isaías Lafuente

Voz 0313 40:37 a ver Isaías además de másteres si tesis hay más cosas no pues casi podemos arrancar con un dedo

Voz 0827 40:43 lejos ayer porque ayer acabamos La ventana con la historia de Ana Belén Pintado una mujer que descubrió hace unos meses que era adoptada y que era una bebé robada

Voz 28 40:52 señor

Voz 3 40:55 eh aquí desde que lo supo pues no paró ahí

Voz 2 40:57 para localizar a su madre biológica y lo has conseguido se llama Pilar la madre y el pasado fin de semana se conocieron

Voz 1474 41:03 pues fenomenal no se va fenomenal lo más natural del mundo no mimos besos abrazos ella me decía perdóname yo no te gustan porque me dijeron que había muerto pero fantástico y además que Nos hablamos todos los días

Voz 0827 41:17 es una historia personal recuperada bueno descubierta porque en realidad sus padres adoptivos nunca le contaron la verdad

Voz 1474 41:23 mis padres los muertos sin decirme nunca adoptada y mucho menos bebés robada jamás jamás yo a ellos no les no lo guardo rencor porque no lo guardo rencor pero me siento pues muy de mañana ahí claro si lo estuviera adelante pues por supuesto que le pedirá explicaciones

Voz 0827 41:38 pues nada Ana Belén ha recuperado parte de la memoria que les robaron en su vida algo que también va a hacer José Miguel Cedillo vuelve a Rentería treinta y seis años después de que ETA asesinara a su padre policía nacional en uno de los atentados más brutales de ETA

Voz 29 41:53 a mí no me

Voz 2 41:58 lo dispararon lo mal hirieron ya aunque alguien lo recogió pararon la furgoneta y lo rematar

Voz 0827 42:04 el José Miguel Cedillo dice que el asesinato de su padre en realidad es su primer recuerdo infantil sólo tenía tres años por eso es tan importante vuelve

Voz 2 42:13 por ahora allí y la verdad es que fue un montón de emociones en este momento no yo jamás había pensado que iba a estar aquí me levanto una mañana hay ahí como una llamada dentro de mí que me dice tengo que volver quiero y y la verdad es que bueno yo hoy cuando cuando he subido por primera vez ha recorrido el camino que mi padre hizo estado en los puntos en lo que ocurrió todo necesitaba estar allí necesitaba respirar allí da paseo tocado mirado ha observado muchísimo ha intentado escuchar ese silencio que había hay y bueno de alguna manera acordarme muchísimo de él

Voz 0827 42:54 también nos ha contado cómo el asesinato ha marcado toda su vida en su infancia en la adolescencia en la juventud y eso a pesar de que su madre le contó siempre una versión edulcorada si es que pueda haber versión edulcorada de de un crimen precisamente para protegerlo Lola su madre también necesitaba volver a Rentería un niño

Voz 2 43:14 que he querido siempre

Voz 30 43:17 pero nunca se querido mover esto por él por mi hijo pero yo he querido siempre volver porque lo bonito que yo voy diez fue con él yo me casé a venir me aquí y aquí vivir viví lo bonito mi matrimonio y el horror más grande de Medina

Voz 0827 43:42 ella tenía veinticinco años el XXVIII y ahora le van a rendir homenaje gracias también al empeño del alcalde de Rentería que es de Bildu se ha empeñado en que este hombre necesita un homenaje le hemos preguntado a Lola qué pasaría si se encontrase con aquellos que dispararon a su marido dice que no les diría

Voz 30 44:02 nada que no les diría nada en el le preguntaría nada porque yo he aceptado esto yo creo que que es el momento ya de me llega a una convivencia tranquila y en paz yo para mi fue un regalo de verdad no sé es si se molestara Ali pero para mí fue un regalo el día que que dijo la banda que dejaba de matar

Voz 5 44:24 venga ellas son

Voz 1 44:29 esto

Voz 0827 44:30 en La Ventana con el periodista Carlos Fonseca que publica No te olvides de mí es un libro en el que se cuenta otro hecho dramático el secuestro y el asesinato del Yolanda González una chica de apenas diecinueve años por un comando ultra derechista hubo muchas acciones de estos comandos en aquella época pero este caso es especial pero

Voz 1889 44:48 en este caso irá de una vigilancia previa a tu domicilio e secuestrar te llevarte a un descampado y Peares dos tiros en la cabeza a sangre fría y luego efectivamente al día siguiente reivindicar el atentado justificarlo desde el asesinato de ese guardias civiles Emmys Pasteur por por parte del Banco del Batallón Vasco Español que era una de esas siglas de conveniencia que la ultraderecha utilizaba entonces para reivindicar sus atentados

Voz 0827 45:21 eran los años no se ha dicho Carlos en los que el franquismo aún no se había ido y la democracia todavía no había llegado por eso el proceso judicial también fue muy raro el juez de la Audiencia Nacional quiso cerrar muy pronto el sumario sin que las acusaciones pudieran interrogar a los acusados y competiciones que no se correspondían con lo sucedido

Voz 1889 45:39 por qué homicidio asesinato pues porque decían que que no lo había podido quedar acreditado de manera fehaciente si Yolanda intentó escapar cuando se bajó del coche en el descampado cuando la autopsia es clara y determinante determina que los de los disparos se efectuaron a menos de un metro bueno pues eso pasó

Voz 0827 46:01 seguramente nunca llegaremos a saber todo lo que pasó buena está el asesino el condenado el encarcelado Emilio Hellín que habló con él le dijo a Carlos Fonseca

Voz 1889 46:10 este este asesinato no se conoce toda la verdad ni siquiera yo la conozco

Voz 20 46:17 y en consecuencia tampoco le voy a contar nada y hay y hay que el tema

Voz 0827 46:21 cuando se produjo este crimen nacía aún cinco años de la muerte de Francisco Franco en mil novecientos setenta y cinco hoy casi hemos cerrado un paréntesis que se contó así entonces

Voz 20 46:32 el féretro del caudillo fue conducido

Voz 2 46:34 hasta el interior de la basílica

Voz 20 46:37 a militares en el interior

Voz 7 46:39 fue llevado hasta Tierra de Francisco Franco hoy

Voz 0827 46:42 el Congreso de los Diputados ha aprobado el decreto que va a permitir su exhumaciones

Voz 2 46:46 sí ciento setenta y dos más cuatro votos emitidos telemáticamente no dos abstenciones ciento sesenta y cuatro más un voto emitido telemáticamente por lo tanto queda convalidado

Voz 0827 47:01 Carmen Calvo vicepresidenta del Gobierno lo ha defendido así en el Congreso

Voz 31 47:05 no hay respeto no hay honra no hay justicia no hay paz ni Concorde

Voz 2 47:11 día

Voz 31 47:11 mientras que los restos de Franco estén en el mismo lugar que en el de la víctima no la

Voz 0827 47:18 la ILE teníamos pérdida la pista pero el Partido Popular ha sacado a Jorge Fernández Díaz para defender su postura el PP como Ciudadanos se ha abstenido

Voz 0997 47:27 el cine no nos viene la la portavoz de su grupo dándonos lecciones intentando con movernos lo siento mucho no me conmueve ya sabe usted que dijo la señora Carmen Montón ministra de la Igualdad que no todos somos iguales nosotros no les vamos a acompañarle en esta aventura

Voz 0827 47:43 la verdad es que hablar de la exhumación de Franco y terminar hablando de la ex ministra Carmen Montón significa que

Voz 1762 47:49 todo vale últimamente

Voz 2 47:52 enemigo Rice sur

Voz 32 47:55 la ya

Voz 2 47:59 nos propuso traba cosa

Voz 7 48:03 sí

Voz 0827 48:07 el Gobierno ha conseguido sacar adelante esta norma que le permitirá exhumar el cadáver de Franco ya enterrado por otra parte la intención de bloquear la venta de cuatrocientos bombas a Arabia Saudí la noticia la bomba y la explicación que ha dado el Gobierno pues un poquito de traca

Voz 2 48:21 el ministro Josep Borrell yo esta mañana en Onda Cero sobre la venta de armas a Arabia Saudí

Voz 7 48:26 al final la decisión es que la decisiones que

Voz 1762 48:32 se van a vender

Voz 2 48:34 otro cientas bombas porque son unas bombas buenísimas de gran calidad y precisión y matan sólo lo justo así lo ha explicado el ministro de decir que no produce efectos colaterales en el sentido que Blanco que se quieren con una precisión de extraordinarias de menos de un metro Todd nombre nos puedes vender armas noventa

Voz 0827 48:54 pero yo tampoco había oído esto de la verdad disculpan Francino pero es que hay algunas cosas que son para mear y no echar gota

Voz 33 49:02 sí sí sí he estado en tantas se da miedo no siga subiendo no

Voz 2 49:10 eso desde luego suele ser un problema lo de mear y no poder echar bota un problema que tiene nombre pero sin embargo no tiene nombre la circunstancia contraria por eso Luis Piedrahita hoy sea aplicado en buscar la palabra

Voz 1353 49:23 dicen que es Suria es la expulsión dolorosa de la orina pero no hay una palabra que dé nombre a la expulsión placentera como podemos llamar a ese ápice vertiginoso de regocijo que proporciona la calidad placenteras suelta del Caudal mil hit Orio

Voz 1889 49:43 retenido y felizmente liberado

Voz 1353 49:47 yo propongo Peace fruta

Voz 0827 49:51 Chris frutal villanos van a disculpar estamos un poco escatológico espero delinear al cagar

Voz 34 49:56 incluso vendido más es increíble

Voz 2 50:09 porque después está lo de me cago en Dios de Willy Toledo ya sabemos que no ha sido detenido por eso sino porque el juez que lo ha llamado pues no ha ido no asistido ya la tercera pues les mandaba detener pero claro el origen de todo eso es tan impropia

Voz 0827 50:22 en el siglo XXI que extraña a mucha

Voz 2 50:25 gente Marisa Paredes actriz esta mañana en Barcelona plantea una pregunta

Voz 0827 50:28 a raíz de la denuncia al actor Willy Toledo

Voz 2 50:31 dos porque no puedo decir y aquí entraríamos en bucle Toledo como sabéis ha sido denunciado por escribir me cago en Dios en su muro de Facebook Marisa Paredes pregunta por qué no puedo decirme cabo osada podrían denunciar a Marisa Paredes o a mí más a decir lo que ha dicho lo hizo dos veces esta Sergio

Voz 0827 50:51 pues sería un verdadero lío desde luego Javier Bardem ha estado esta mañana ha protagonizado una película que ahora se estrena dirigida por un director iraní ayer estuvo cenando con él Toni Garrido le ha preguntado esta mañana como Le explica un español aun iraní que en el siglo XXI nuestro país pase algo así sí explica

Voz 0862 51:07 que lo que era lo dije bueno en este Estado constitucionalmente aconfesional y laico hay un señor que ha herido el sentimiento religioso y que se han puesto una demanda por cagarse en Dios y entonces él me miraba con su cara iraní diciendo ideal que viven en Irak que no es ajeno a un cargo a un régimen duro y difícil bueno no se sorprendió pero sí le causó mucha mucha preocupación que en un estado tan de haber hecho como supuestamente esa España sucedan estas cosas no que se persiga al pensamiento

Voz 0827 51:39 y atención que lo de Willy Toledo puede que no acabe ahí